أفضل 21 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لوكالات التسويق لتزدهر في عام 2025

هل حدقت من قبل في جدول بيانات غارق في بيانات العملاء، في محاولة للعثور على أنماط لحملتك القادمة؟ أو عانيت في إنشاء محتوى جديد أثناء مواجهة المواعيد النهائية الضيقة والموارد المحدودة؟ أو هل عانيتَ من الشجار اللامتناهي مع العملاء حول أداء الحملة؟

هذه هي التحديات التي يواجهها العديد من المسوقين كل يوم، خاصةً عندما لا تفي الأدوات التي لديك بالغرض. ولكن ماذا لو كان لديك مساعد يمكنه التعامل مع المهام الشاقة، مما يتيح لك التركيز على الإبداع والاستراتيجية؟

هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي. تساعد أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي وكالات التسويق على تقديم نتائج أكثر ذكاءً وتخصيصًا. الجزء الأفضل؟ يمكنك توفير الوقت والحصول على نتائج أفضل بجهد أقل.

هل أنت مستعد للارتقاء بمستوى الذكاء الاصطناعي؟ دعنا نستكشف أفضل 21 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لوكالات التسويق التي يمكن أن تجعلك لا يمكن إيقافها هذا العام.

إن اختيار أداة ذكاء اصطناعي يشبه تعيين عضو جديد في الفريق. فأنت بحاجة إلى أداة تجعل حياتك أسهل، وتتكامل بسلاسة، وتضيف قيمة حقيقية. إليك ما يجب أن تبحث عنه:

الأتمتة والذكاء: ابحث عن الأدوات التي تتعامل مع المهام المتكررة مثل جدولة المنشورات أو إرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. واستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النتائج، مثل تحسين أوقات الإرسال أو التوصية بالكلمات الرئيسية 🤖

عمليات التكامل: يجب أن تتلاءم أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع إعداداتك الحالية. تحقق مما إذا كانت تقدم عمليات تكامل مدمجة أو واجهات برمجة التطبيقات لأدوات مثل Google Analytics و HubSpot و Google Drive و Figma و Twilio، إلخ. كلما كان التكامل أكثر سلاسة، كان من الأسهل على الذكاء الاصطناعي سحب البيانات وأتمتة المهام 🔌

سهولة الاستخدام: إذا كان فريقك يعاني من صعوبة في التعامل مع البرنامج، فلن ترى أي عائد على الاستثمار. اختر أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام مع أدوات إنشاء بالسحب والإفلات ولوحات معلومات بسيطة وبرامج تعليمية مفيدة حتى يتمكن المسوقون لديك من البدء على الفور 💁

التخصيص والتحكم: اختر أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تخصيصها - سواء كان ذلك من خلال وضع قواعد الأتمتة أو ضبط نبرة محتوى الذكاء الاصطناعي أو اختيار المقاييس التي يجب تتبعها. أدوات الذكاء الاصطناعي المرنة لوكالات التسويق ستسمح للذكاء الاصطناعي بالعمل بطريقتك، وليس العكس 💡

التسعير وقابلية التوسع: تأكد من أن الأداة تناسب ميزانيتك ونموك. تقدم بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لوكالات التسويق خططًا مجانية أو مستويات معقولة، بينما يمكن أن تكون أسعار البعض الآخر باهظة. تحقق من كيفية التسعير - حسب المستخدمين أو الاستخدام أو الرسوم الثابتة - وما إذا كانت تتوسع مع نموك 💸

التحليلات وإعداد التقارير: يجب أن تمنحك الأداة القوية مقاييس أداء لإظهار النتائج. على سبيل المثال، قد توفر لك منصة تسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعي درجة تحسين محركات البحث أو التنبؤ بالمشاركة 📊

الأمان والامتثال: تتعامل وكالات التسويق مع البيانات الحساسة. تأكد من أن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بك يتمتع بأمان قوي ويتوافق مع اللوائح التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، إلخ. 🔒

ابدأ بهدف واضح وقم بتقييم الأدوات بناءً على ذلك. تبدأ العديد من الوكالات بتجربة تجريبية منخفضة المخاطر وتجربة مجانية لتحليل البيانات والتأكد من أن الأداة تحقق النتائج.

أدوات الذكاء الاصطناعي متوفرة في كل مكان، ولكن هذه هي أفضل الاختيارات لدفع نجاح وكالتك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسير عمل التسويق)

أنتج رسائل بريد إلكتروني تسويقية ودراسات حالة ومنشورات مدونة ونسخة إعلانية بسهولة مع ClickUp Brain

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي تحبه فرق التسويق. بالنسبة للوكالات، فهو مركز قيادة حملتك التسويقية حيث يمكنك إدارة المشاريع وتقويمات المحتوى ومهام العميل وحتى إنشاء نسخة تسويقية. باختصار، إنه يشبه وجود مدير مشروع ومحرر محتوى ومحلل في تطبيق واحد.

والأكثر من ذلك، يقدم ClickUp مساعد ذكاء اصطناعي مدمج، ClickUp Brain، للمساعدة في صياغة النسخ وطرح أفكار جديدة وتلخيص المستندات المطولة. هل تحتاج إلى تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مخطط تفصيلي للمدونة؟ فهو ينشئها في ثوانٍ معدودة، مصممة خصيصًا لتناسب صوت علامتك التجارية واستراتيجية المحتوى.

يمكنك أيضًا أتمتة الأعمال الروتينية، مثل تعيينات المهام وتحديثات الحالة والإشعارات، باستخدام أتمتة ClickUp. على سبيل المثال، عندما ينتهي المصمم من العمل على أحد الأصول، يمكن ل ClickUp إخطار العميل تلقائيًا أو نقل المهمة إلى قائمة انتظار مؤلف الإعلانات.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة المهام: يمكن لـClickUp Brain إنشاء مهام من الدردشة أو إنشاء مهام فرعية من اسم المهمة. على سبيل المثال، يمكنه تقسيم "إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي" إلى "تصميم مرئيات" و"كتابة تعليقات" و"جدولة المنشورات"، مما يوفر الوقت ويبقي فريقك على المسار الصحيح

ملخصات في الوقت الفعلي: قم بتلخيص الكثير من البيانات - تحديثات المشاريع وملاحظات العملاء ونتائج الحملات - باستخدام ClickUp Brain. هل تحتاج إلى حالة الحملة؟ يقوم الذكاء الاصطناعي بتكثيف نشاط المهام والتعليقات والتغييرات ذات الأولوية، مع تسليط الضوء على التحديثات الرئيسية والعوائق على الفور

التواصل والتعاون: ClickUp Brain يحافظ على توافق فرق التسويق مع وكلاء الدردشة المدعومين بالذكاء الاصطناعي. اسأل، "*ما هي حالة الحملة الإعلانية على فيسبوك؟" فيسحب الذكاء الاصطناعي آخر التحديثات على الفور. كما يساعد أيضًا في صياغة ردود احترافية على البريد الإلكتروني باستخدام بيانات المهام في الوقت الفعلي

الترجمة والتوطين: يترجم *ClickUp Brain المحتوى الخاص بك إلى لغات متعددة، مما يحافظ على وضوح الرسائل وملاءمتها.

إدارة المعرفة: حافظ على مواءمة فريقك من خلال سحب الإجابات في الوقت الفعلي من مواقع الويكي في مساحة العمل. اسأل، "*ما هو الجدول الزمني لإطلاق المنتج التالي؟" وسيوفر لك الذكاء الاصطناعي تفاصيل فورية ودقيقة

تخطيط المشاريع وتنظيمها: احصل على ClickUp Brain لصياغة خطط المشاريع بسرعة وتعيين المعالم الرئيسية وإنشاء الجداول الزمنية. على سبيل المثال، يمكنه إنشاء خارطة طريق لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع مهام مثل إنشاء المحتوى والتصميم والجدولة الزمنية

النسخ وتدوين الملاحظات: يقوم الذكاء الاصطناعي فيClickUp AI بنسخ المقاطع الصوتية تلقائياً، مما يسهّل تتبع ملاحظات أو تحديثات الاجتماعات. وأيضًا، إذا ترك أحد أعضاء الفريق تعليقًا صوتيًا، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويله إلى نص، حتى لا تفوتك أي تفاصيل

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، التي قد تبدو مربكة في البداية، ولكن واجهة المستخدم البديهية تجعل التخصيص والتنقل سهلاً

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

📮ClickUp Insight: كآبة يوم الإثنين؟ اتضح أن يوم الاثنين يبرز كحلقة ضعيفة في الإنتاجية الأسبوعية (تورية غير مقصودة)، حيث حدده 35% من العاملين على أنه أقل أيامهم إنتاجية. يمكن أن يُعزى هذا الركود إلى الوقت والطاقة المستغرقين في البحث عن التحديثات والأولويات الأسبوعية صباح يوم الاثنين. يمكن لتطبيق كل شيء للعمل، مثل ClickUp، مساعدتك هنا. على سبيل المثال، يمكن لتطبيق ClickUp Brain، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، أن "يطلعك" على جميع التحديثات والأولويات المهمة في ثوانٍ. وكل ما تحتاجه للعمل، بما في ذلك التطبيقات المدمجة، يمكن البحث فيه باستخدام خاصية البحث المتصل من ClickUp. مع إدارة المعرفة في ClickUp، أصبح إنشاء نقطة مرجعية مشتركة لمؤسستك أمرًا سهلاً! 💁

2. جاسبر للذكاء الاصطناعي (أفضل مؤلف للمحتوى والنسخ التسويقي بالذكاء الاصطناعي)

عبر جاسبر للذكاء الاصطناعي

تُعد Jasper AI بمثابة مؤلف إعلانات إبداعي عند الطلب يساعد في إنشاء محتوى للمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها. فهي تُنشئ نصوصاً شبيهة بالنصوص البشرية وتعمل بلغات متعددة، مما يسهل التواصل مع مختلف الجماهير.

والجزء الأفضل؟ ليس عليك التنقل بين الأدوات. حتى أنها تأتي مع امتداد Chrome، مما يسهل استخدامها أثناء العمل عبر مواقع إلكترونية وتطبيقات مختلفة.

أفضل ميزات جاسبر

يقدم أكثر من 50 نموذجًا للتعليقات التوضيحية على Instagram، وأوصاف المنتجات، ومقدمات المدونات الملائمة لتحسين محركات البحث. أدخل كلمات مفتاحية أو وصفاً مختصراً واحصل على تنويعات فورية

تعرّف على دليل الأسلوب وكتالوج المنتجات وتاريخها للحفاظ على المحتوى حسب العلامة التجارية

توليد صور عالية الجودة للإعلانات والمدونات والصفحات المقصودة - فقط قم بوصف ما تحتاج إليه

يعمل وضع Boss Mode من Jasper على تسريع الكتابة الطويلة باستخدام أوامر الذكاء الاصطناعي. اكتب "اكتب فقرة عن الذكاء الاصطناعي في التسويق"، وسيقوم بتسليمك

قيود جاسبر

قد تحتاج الموضوعات المتخصصة أو التقنية إلى تحرير مكثف. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الدقة، لذا فإن التحقق من الحقائق أمر بالغ الأهمية

يصبح الاستخدام على نطاق واسع باهظ الثمن مع وجود حدود للكلمات في الخطط الأقل. تتطلب الميزات الغنية أيضاً منحنى تعليمي

تسعير جاسبر

المحترف: 69 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مقاعد

مُنشئ المحتوى: 49 دولارًا شهريًا لمقعد واحد

الأعمال: تسعير مخصص لمجموعات التسويق المكونة من 10 أشخاص أو أكثر

تقييمات ومراجعات جاسبر

مراجعات G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 مراجعة)

مراجعات Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 مراجعة)

اقرأ المزيد: أفضل بدائل ChatGPT للتسويق

3. كوبي. ai (أفضل مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي للنسخ القصيرة ووضع الأفكار)

يعمل برنامج Copy. ai على أتمتة مهام سير عمل المحتوى، مما يوفر الوقت ويعزز الإنتاجية. فهو ينشئ منشورات المدونة وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي والنسخ التسويقية في ثوانٍ، مما يجعله أحد أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة للمسوِّقين ومنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى محتوى سريع ومتسق.

إحدى الميزات البارزة هي "معالج منشورات المدونة"، الذي ينشئ مخططًا تفصيليًا سريعًا ويضع مسودات المحتوى بناءً على كلماتك الرئيسية والعنوان.

يتضمن Copy. ai أيضًا ميزات الملفات والوثائق مثل Infobase و Teamspaces. تتيح لك Infobase تخزين الإرشادات والمراجع والمحتوى الطويل، بينما تحافظ Teamspaces على تنظيم المحتوى وإمكانية الوصول إليه، مما يتيح التعاون والتحكم في الإصدار.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

تقدم أكثر من 90 قالبًا لمختلف احتياجات المحتوى، مثل نسخ الإعلانات الرقمية، وأوصاف التجارة الإلكترونية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

يدعم إنشاء المحتوى بأكثر من 25 لغة، مما يجعله متعدد الاستخدامات للمستخدمين العالميين

يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام بحيث يمكن لكل من الكتّاب المبتدئين وذوي الخبرة الوصول إلى ميزاته واستخدامها بسهولة

نسخ. قيود الذكاء الاصطناعي

تفتقر بعض النصوص التي يتم إنشاؤها إلى الذوق الفريد للعلامة التجارية أو الإبداع الذي قد يضيفه الإنسان. وغالبًا ما يتطلب الأمر لمسة بشرية لتحسين

يريد بعض المستخدمين إمكانات أفضل لتوثيق المشاريع والملفات

نسخ. تسعير الذكاء الاصطناعي

خطة مجانية

بداية: 49$/شهرًا لمستخدم واحد

متقدم: 249 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 7/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4. Frase (أفضل أداة لإنشاء المحتوى وتحسينه بالذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث)

عبر فريس

Frase هي أداة تسويقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لمسوّقي المحتوى والوكالات التي تعتمد على تحسين محركات البحث. فهي تساعدك في البحث عن منشورات المدونة أو الصفحات المقصودة أو أي محتوى يهدف إلى جذب حركة المرور العضوية وكتابتها وتحسينها.

علاوةً على ذلك، يوفر Frase أداة مجانية لإعادة كتابة الفقرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بإعادة صياغة الجمل أو الفقرات لتحسين قابلية القراءة أو تكييف نبرة المحتوى. يمكنك أيضًا تجربة روبوت الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يستخدم محتوى موقعك الإلكتروني للإجابة عن أسئلة الزائرين.

أفضل ميزات Frase

توليد ملخصات تحسين محركات البحث بسرعة من خلال تحليل أهم الصفحات واستخراج العناوين الرئيسية والأسئلة والإحصائيات والمصطلحات

يستخدم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Frase موجز تحسين محركات البحث لصياغة فقرات تحت عناوين محددة، وسحب الأفكار من أهم المقالات

احتساب درجة التحسين في الوقت الفعلي بناءً على الموضوعات والكلمات المفتاحية المغطاة

قيود Frase

قد يجد المستخدمون الجدد أن واجهة Frase وميزاته معقدة

قد تقصر الأداة مع الموضوعات المتخصصة للغاية التي تتطلب معرفة عميقة بالمجال

تسعير Frase

خطة مجانية

أساسي: 45 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

الفريق: 115$/شهرًا ل 3 مستخدمين

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Frase

G2: 4. 8/5 (أكثر من 290 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 330 تقييمًا)

المحتوى المرئي والتصميم البرامج

5. نموذج فيديو Adobe Firefly من Adobe (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو سريعة من إنشاء الذكاء الاصطناعي)

عبر نموذج فيديو Adobe Firefly من Adobe Firefly

يتيح نموذج Adobe Firefly Video Model للمستخدمين إنتاج مقاطع فيديو مدتها خمس ثوانٍ بدقة 1080 بكسل عن طريق إدخال نص وصفي أو تحميل صور مرجعية. تخيل كتابة "كلب صيد ذهبي يركب الأمواج، بأسلوب سينمائي" والحصول على مقطع فيديو مدته 5 ثوانٍ لذلك بالضبط.

كما أنها مدمجة في مجموعة Adobe Creative Cloud، بحيث يمكنك إنشاء شيء ما في Firefly وتنقيحه في Premiere Pro أو After Effects دون خطوات إضافية.

الجزء الأفضل؟ إنها مدربة على Adobe Stock ومحتوى المجال العام. وهذا يعني أن أي شيء تنشئه آمن للاستخدام في مشروعاتك التجارية دون القلق بشأن مشكلات الترخيص.

أفضل ميزات نموذج Adobe Firefly Video Model

يوفر تحكماً في إعدادات الكاميرا مثل الزاوية والحركة والتكبير حتى تتمكن من ضبط المنظور والحركة في المقاطع التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

يضيف مؤثرات مثل الدخان وتوهجات العدسات والمطر، بالإضافة إلى رسوم متحركة بسيطة مثل توهج النيون وتساقط الثلوج - لا حاجة إلى تحرير يدوي

ترجمة التعليقات الصوتية إلى لغات متعددة مع الحفاظ على صوت المتحدث ومزامنة الشفاه بشكل واقعي في الفيديو

قيود نموذج فيديو Adobe Firefly من Adobe Firefly

قد لا تعمل مقاطع فيديو Firefly التي تبلغ مدتها خمس ثوانٍ ودقة 1080 بكسل و24 إطارًا في الثانية للمشاريع الأطول أو عالية الدقة

صعوبات في المحتوى الذي يركز على الإنسان، مما يؤدي إلى تمثيلات أقل واقعية

تسعير نموذج فيديو Adobe Firefly من Adobe Firefly

قياسي: 9.99$ شهريًا

محترف 29.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Adobe Firefly Video Model

G2: (4. 6/5، أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

6. Midjourney (الأفضل لإنشاء تنويعات الصور)

عبر Midjourney

Midjourney هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل المطالبات النصية إلى صور مذهلة. الأمر أشبه بوجود فريق فني تحت الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. هل تحتاج إلى رسم تخطيطي أو خلفية إعلانية أو نموذج سريع لعرضه على العميل؟ ما عليك سوى كتابة فكرتك، وسيقوم برنامج Midjourney بتصميمها في دقائق.

بالنسبة لوكالات التسويق، هذا يعني مرئيات لافتة للنظر لوسائل التواصل الاجتماعي، ورسومات المدونات، والتصميمات الإعلانية، ولوحات القصص المصورة - دون الحاجة إلى مصور أو مصمم جرافيك. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج إلى برامج فاخرة. يعمل برنامج Midjourney من خلال Discord، حيث يمكنك ببساطة وصف ما تريده، فيقوم الذكاء الاصطناعي بإضفاء الحيوية عليه.

أفضل ميزات منتصف الرحلة

تتيح للمستخدمين توجيه النمط من خلال الإشارة إلى عنوان URL للصور أو تحديد نمط فني، مثل "إعلان تقني حديث وجريء" أو "افتتاحية أزياء فاخرة"

يُنشئ أربعة أشكال مختلفة لكل مطالبة. اختر ما تفضله، أو قم بترقيته للحصول على دقة أعلى، أو اطلب المزيد من الأشكال المختلفة

تسمح بإجراء تعديلات مستهدفة على مناطق محددة من الصورة

يوفر غرفاً مجتمعية يشارك فيها المسوقون مطالبات مثبتة مثل "لقطة المنتج عالية التباين بإضاءة سينمائية"

قيود منتصف الرحلة

بشكل افتراضي، تكون جميع الصور التي تم إنشاؤها عامة. يخفيها وضع التخفي على موقع Midjourney. com ولكن ليس في قنوات Discord العامة

قد تكون واجهة Discord صعبة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالمنصة

تسعير منتصف الرحلة

الأساسي: 10$/شهرًا

معيار: 30$ شهريًا

المزايا: 60 دولارًا شهريًا

ميجا 120$ شهريًا

تقييمات ومراجعات ميدجورني

G2: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

7. Canva (الأفضل لتصور الأصول التسويقية)

عبر Canva

من أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في قائمتنا لأدوات الذكاء الاصطناعي لوكالات التسويق وأصحاب المشاريع الفردية Canva. يقوم مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي من Canva بإنشاء صور عالية الجودة للحملات والإعلانات والعلامات التجارية دون عناء. ما عليك سوى إدخال مطالبة نصية واختيار نمط - ألوان مائية أو فيلمية أو نيون أو قلم رصاص ملون أو ريتورف - واحصل على صور مذهلة ومناسبة للعلامة التجارية في ثوانٍ.

الميزة البارزة هي توصيات الخط والألوان المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحافظ تلقائياً على التصميمات حسب العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Canva مع العديد من أدوات توليد الأعمال الفنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Magic Media وDream Lab وDALL-E وImagen، مما يمنح فرق التسويق إمكانيات إبداعية لا حصر لها.

أفضل ميزات Canva

توفر الآلاف من القوالب الجاهزة للاستخدام لكل شيء - قصص إنستغرام، والكتيبات، ورؤوس البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير

تقوم Magic Write بإنشاء أفكار نصية، بينما يقوم Magic Design بإنشاء أشكال تصميم متعددة من مدخلات واحدة

تعمل ميزة "مزيل الخلفية" على إزالة الخلفيات من الصور على الفور، وهي مثالية لالتقاط صور المنتجات

تتيح لك إعداد "مجموعة أدوات العلامة التجارية" مع شعارات وكالتك أو عميلك وألوانه وخطوطه. يطبقها الذكاء الاصطناعي على التصميمات للحصول على مظهر متناسق

قيود Canva

يمكن أن تحتوي الصور التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي على تشوهات، خاصةً في التشريح البشري. وهذا يتطلب إصلاحات يدوية

يتمتع المستخدمون المجانيون بإمكانية وصول محدودة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي، مع حدود استخدام محددة

تسعير Canva

مجاناً (حتى 50 جيلاً من الصور)

إيجابي 15 دولارًا شهريًا

الفرق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

8. HubSpot (الأفضل لأتمتة التسويق)

عبر HubSpot

HubSpot هو برنامج تسويق B2B من الدرجة الأولى يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويجمع بين إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المحتوى، كل ذلك في مكان واحد. وهذا يعني أنه يمكن لوكالات التسويق إدارة حملات التسويق الرقمي لعملائها من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

يساعد حل إدارة علاقات العملاء من HubSpot الوكالات على تتبع جميع تفاعلات العملاء في مكان واحد، بدءاً من استفسارات العملاء وحتى خط المبيعات. كما يوفر أيضًا تقارير وتحليلات مفصلة حتى تتمكن الوكالات من تزويد العملاء برؤى واضحة حول أداء الحملة والعائد على الاستثمار.

ونعم، يتكامل HubSpot أصلاً مع ClickUp!

أفضل ميزات HubSpot

توفِّر إمكانات أتمتة متطورة، بما في ذلك مهام سير عمل البريد الإلكتروني، ورعاية العملاء المحتملين، والحملات التنقيطية

يتيح لك ChatSpot، مساعد الذكاء الاصطناعي من HubSpot، أن تسأل بلغة إنجليزية بسيطة، مثل "اعرض لي أهم منشورات المدونة من الشهر الماضي" أو "صياغة رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني للعميل المحتمل X"

يتيح لك مُنشئ سير العمل المرئي في HubSpot إمكانية السحب والإفلات لإنشاء فروع الأتمتة إذا/ثم

يتكامل مع أدوات مثل Gmail وOutlook وWutlook وWordPress وSlack، كما أنه يحتوي على سوق للتطبيقات لمزيد من الخيارات

قيود HubSpot

على الرغم من أن الوظائف الأساسية سهلة الاستخدام، إلا أن الأدوات المتقدمة مثل أتمتة التسويق وإعداد التقارير المخصصة قد تتطلب منحنى تعليمي

يمكن أن تصبح المستويات الاحترافية والمؤسسية باهظة الثمن مع نمو قائمة جهات الاتصال الخاصة بك

تسعير HubSpot

مجانًا

مركز التسويق المبتدئ: 20 دولارًا شهريًا لمقعد واحد

منصة العملاء المبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لمقعد واحد

مركز التسويق الاحترافي: 890 دولارًا شهريًا ل 3 مقاعد (تكلفة المقاعد الإضافية 50 دولارًا شهريًا)

مركز التسويق للمؤسسات: يبدأ السعر من 3600 دولار شهرياً ل 5 مقاعد

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,300 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

اقرأ المزيد: أفضل أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي للإنتاجية

9. Zapier (الأفضل للأتمتة بدون تعليمات برمجية)

عبر Zapier

Zapier هي عبارة عن منصة أتمتة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين التطبيقات المختلفة وتنقل البيانات بينها دون أي ترميز. تخيلها كجسر يربط بين تطبيقاتك المفضلة - مثل Gmail وSlack وجداول بيانات Google - ويتيح لها العمل معًا تلقائيًا.

باستخدام Zapier، يمكنك إنشاء "Zaps"، وهي عبارة عن تدفقات عمل بسيطة تقوم بتشغيل إجراءات في أحد التطبيقات كلما حدث شيء ما في تطبيق آخر. على سبيل المثال، يمكن أن تضيف رسالة بريد إلكتروني جديدة في Gmail صفًا في جداول بيانات Google تلقائيًا.

باستخدام تكامل ClickUp و Zapier، يمكنك ربط حساب ClickUp الخاص بك بمئات التطبيقات وتحسين مستويات الإنتاجية لديك.

الأداة سهلة الاستخدام. ما عليك سوى اختيار مشغّل، مثل "عميل محتمل جديد"، وإجراء، مثل "إرسال رسالة Slack". قم بتعيين البيانات بين التطبيقات وتشغيلها.

بالنسبة للوكالات، تعمل Zapier على أتمتة المهام اليومية مثل إضافة عملاء محتملين من إعلانات فيسبوك الرائدة إلى HubSpot أو مشاركة منشورات المدونة الجديدة على X. فهي توفر الوقت وتبسط سير العمل وتزيل المهام المتكررة.

أفضل ميزات Zapier

يتصل بأكثر من 7,000 تطبيق، بدءاً من الأدوات الرئيسية مثل Gmail وMailchimp إلى التطبيقات الأكثر تخصصاً

تتيح لك إضافة منطق "إذا-إلا" مع الفلاتر والمسارات، بحيث يمكن تخصيص الإجراءات بناءً على المعايير، مثل "إذا كان العميل المحتمل من ندوة عبر الويب، فقم بتنفيذ X؛ وإذا كان من إعلانات فيسبوك، فقم بتنفيذ Y"

إنشاء تطبيقات Zaps متعددة الخطوات حيث يبدأ مشغّل واحد تسلسلاً، مثل إضافة جهة اتصال CRM، وتحديث ورقة Google، وإرسال بريد إلكتروني مخصص

تتيح لك مشاركة Zaps مع زملائك في الفريق وعبر حسابات العملاء (مع الأذونات الصحيحة)

قيود Zapier

يعتمد تسعير Zapier على المهام (الإجراءات). قد يحتاج المستخدمون ذوو الحجم الكبير، مثل الوكالات التي تتعامل مع آلاف العملاء المحتملين، إلى خطة أعلى

يمكن أن تستغرق الميزات المتقدمة مثل Zaps متعددة الخطوات والمنطق الشرطي وتكامل الذكاء الاصطناعي وقتًا طويلاً للتعلم

تسعير Zapier

مجاني للأبد

احترافي: 29.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

الفريق: 103 دولارًا. 50 دولارًا في الشهر

الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Zapier

مراجعات G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

مراجعات كابيترا: 4. 7/5 (أكثر من 2900 تقييم)

10. AppLovin (الأفضل لتسويق تطبيقات الجوال)

عبر Applovin

إذا كانت وكالتك تعمل في مجال تسويق تطبيقات الأجهزة المحمولة - مثل الترويج للألعاب، وتحسين الإعلانات داخل التطبيق، وما شابه ذلك - فقد تكون منصة AppLovin إضافة رائعة إلى مجموعة أدواتك. إنها منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تركز على مساعدة التطبيقات على اكتساب المستخدمين وكسب المال.

تقدم AppLovin مجموعة من الأدوات، بما في ذلك شبكة إعلانات ومنصة وساطة وتحليلات البيانات. ولكن السحر الحقيقي يحدث مع تقنية التعلُّم الآلي الخاصة بها، والتي تضمن وصول الإعلانات المناسبة إلى المستخدمين المناسبين لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

أفضل ميزات AppLovin

توليد واختبار تصميمات إعلانية متعددة، باستخدام خوارزميات للعثور على أفضلها أداءً لمختلف شرائح الجمهور

تتعامل مع عروض أسعار الرؤوس داخل التطبيق ومنافسة الأسعار في الوقت الفعلي للحصول على أعلى عرض سعر لكل ظهور إعلاني

تقدم لوحة تحكم موحدة تتتبع اكتساب المستخدمين ومشاركتهم وتحقيق الدخل في مكان واحد

قيود AppLovin

غير مناسبة للتعامل مع التسويق الرقمي الأوسع، مثل إعلانات الويب أو رسائل البريد الإلكتروني

هناك منحنى تعليمي مع إعداد الشبكات الوسيطة وفهم التحليلات مثل LTV مقابل CPI

تسعير AppLovin

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AppLovin

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

إدارة وسائل التواصل الاجتماعي المنصات

11. Hootsuite OwlyWriter AI (الأفضل لإنشاء التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر Hootsuite

Hootsuite هي أداة مخضرمة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الوكالات على جدولة المنشورات ومراقبة التفاعلات وإدارة حسابات متعددة في مكان واحد.

في عام 2025، أطلقت Hootsuite أداة OwlyWriter AI، وهي أداة ذكاء اصطناعي تُنشئ تعليقات وأفكاراً على وسائل التواصل الاجتماعي. ما عليك سوى تقديم مطالبة، وستقوم بإنشاء تعليقات جذابة لمنصات مثل Instagram وTwitter وFacebook. يمكنك أيضاً تعديل اللهجة إلى غير رسمية أو مضحكة أو احترافية حسب الحاجة.

تساعدك أداة الذكاء الاصطناعي هذه على توليد أفكار جديدة للمحتوى وإعادة توظيف منشوراتك الأفضل أداءً عبر مختلف المنصات. كما أنها مدمجة في منصة Hootsuite. لذا، إذا كنت تستخدم Hootsuite بالفعل، فإن OwlyWriter AI هي إضافة سلسة إلى سير عملك.

أفضل ميزات Hootsuite OwlyWriter AI

انظر إلى المحتوى الأفضل أداءً واقترح طرقًا لإعادة كتابته أو تعديله لجمهور جديد

يمنحك السبق، سواء كنت بحاجة إلى أفكار منشورات لموضوعات محددة أو كنت تبحث فقط عن الإلهام

تحويل المدونات والمقالات إلى تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي

تساعدك على التخطيط المسبق وتجهيز منشوراتك في الوقت المناسب للمناسبات الخاصة

قيود Hootsuite OwlyWriter للذكاء الاصطناعي

قد يضطر المستخدمون إلى تعديل التسميات التوضيحية لتتناسب مع صوت علامتهم التجارية

الذكاء الاصطناعي OwlyWriter AI هو جزء من خطط Hootsuite المدفوعة، والتي يمكن أن تكون مكلفة للشركات الصغيرة

تسعير Hootsuite OwlyWriter للذكاء الاصطناعي

احترافي : 99$/شهرًا لمستخدم واحد (تُدفع سنويًا)

الفريق : 249 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين (تُدفع سنويًا)

المؤسسات: التسعير المخصص

تصنيفات ومراجعات Hootsuite OwlyWriter AI

G2: 4. 2/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3700 تقييم)

12. الذكاء الاصطناعي (الأفضل لإعادة استخدام المحتوى الطويل في المنشورات الاجتماعية)

الذكاء الاصطناعي هي منصة تسويق تستخدم الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب لتحويل المحتوى الطويل، مثل المدونات والبودكاست ومقاطع الفيديو، إلى منشورات متعددة وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، يمكنها أن تأخذ ندوة عبر الإنترنت مدتها 30 دقيقة وتحولها إلى مقتطفات بحجم تغريدة أو تسحب اقتباسات رئيسية من مقال مكون من 1000 كلمة لمنشورات LinkedIn. بالإضافة إلى ذلك، يتتبع التطبيق مدى جودة أداء كل منشور ويستخدم هذه البيانات لضبط اقتراحات المحتوى المستقبلية.

أفضل جزء؟ أن واجهة الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام تجعلها في متناول الأشخاص الذين ليس لديهم معرفة تقنية عميقة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

تدعم العديد من اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والبرتغالية واليابانية والألمانية، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأسواق والجماهير

تقدم تحليلات شاملة، وتوفر رؤى قيّمة حول أداء المحتوى ومشاركة الجمهور لإبلاغ استراتيجيات التسويق وتحسينها

يحتوي على ميزة جدولة مدمجة، مما يتيح لك تخطيط المنشورات ونشرها عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي

قيود الذكاء الاصطناعي

ليست مثالية لتوليد أفكار جديدة من الصفر

أكثر تكلفة من أدوات الجدولة الأساسية، حيث يتطلب الإعداد اتصالات الحساب والتدريب على الذكاء الاصطناعي

تسعير الذكاء الاصطناعي

مبتدئ : 19$/شهرًا

نمو : 239 دولارًا شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

ج2: 4. 5/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

13. Buffer (الأفضل لجدولة الوسائط الاجتماعية)

عبر Buffer

Buffer هي أداة شائعة لجدولة الوسائط الاجتماعية محبوبة بسبب واجهتها البسيطة والنظيفة. تساعد المستخدمين على جدولة المنشورات وتتبع الأداء والتفاعل مع الجماهير على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ولينكد إن LinkedIn وX (تويتر) وبينتيريست.

تحتوي الأداة أيضًا على مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء أفكار منشورات واقتراح تعليقات، وحتى إعادة توظيف المحتوى الحالي.

على سبيل المثال، أعطه رابط مقالة أو بعض النقاط، ويمكنه إنشاء منشورات اجتماعية منها. أو يمكنك أن تطلب منه مسودة حول موضوع معين، ويمكنه أن يمنحك نقطة بداية قوية.

أفضل ميزات المخزن المؤقت

يتيح لك إرسال المسودات للحصول على موافقة العميل من خلال تعاون فريق Buffer (على الخطط المدفوعة)

تتيح لك إمكانية العصف الذهني للمنشورات في مسودات دون جدولة المنشورات على الفور. يمكنك أيضًا إقرانها بالذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار وحفظها كمسودات، ثم تنقيحها وجدولة أفضلها

تقدم لمحة قوية عن أداء وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المشاركة وعدد المتابعين، دون أن تكون متقدمة للغاية

تمكين الرد على التعليقات/الرسائل من حسابات متعددة في صندوق وارد واحد

قيود المخزن المؤقت

عدم وجود ميزات مثل الاستماع الاجتماعي والتحليلات المتقدمة للمنافسين

يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بإنشاء اقتراحات ولكنه لا يتعلم صوت علامتك التجارية

تسعير المخزن المؤقت

مجانًا إلى الأبد

الأساسيات : 6$/شهرًا/قناة لمستخدم واحد

فريق : 12 دولار/شهر/قناة لمستخدمين غير محدودين

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات المخزن المؤقت

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

14. مُحسّنات محرّكات البحث (الأفضل لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة)

عبر سيرفر سيو

إذا كانت وكالتك تُنشئ مدونات أو صفحات ويب لتحسين محركات البحث، يمكن أن يساعدك سيرفر سيو في الوصول إلى أعلى مكان في صفحات نتائج محرك البحث.

تم تصميم هذه المنصة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمساعدة المسوِّقين الرقميين على تحسين المحتوى الخاص بهم لمحركات البحث. إنها تشبه وجود محرر خبير في تحسين محركات البحث يجلس بجوار كاتبك، ويقدم تعليقات في الوقت الفعلي على المقال.

يحلل سيرفر الصفحات الأعلى تصنيفًا لكلمة رئيسية ويوفر إرشادات حول ما يجب أن يتضمنه المحتوى الخاص بك - من الكلمات الرئيسية إلى العناوين إلى طول المحتوى.

أفضل ميزات تحسين محركات البحث

ينشئ مخططًا تفصيليًا مع اقتراحات تستند إلى الكلمات المفتاحية لعدد الكلمات والعناوين والصور والمصطلحات الرئيسية. أثناء الكتابة، تعطيك هذه الأداة درجة (0-100) ترتفع كلما غطيت الموضوعات ذات الصلة

يوفر قائمة مرجعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع مهام تحسين محركات البحث الأسبوعية، مثل إضافة كلمات مفتاحية أو إنشاء روابط خلفية للحفاظ على تحسين المحتوى الخاص بك

تحليل SERP لـ إظهار الارتباطات مثل عدد الكلمات مقابل الترتيب والمساعدة في تحديد ثغرات المحتوى من خلال Google Search Console

توفر أحجام الكلمات المفتاحية والاقتراحات في الوقت الفعلي من خلال امتداد المتصفح الخاص بها أثناء البحث في Google

قيود تحسين محركات البحث على مُحسّنات محرّكات البحث

يجد بعض المستخدمين أن الكلمات المفتاحية التي يقترحها سيرفر لمجموعات المحتوى لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالموضوع الأصلي

التكلفة باهظة للغاية بالنسبة للبعض، مما يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة تحملها

إنه ليس حلاً كاملاً للذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى أو تحريره

تسعير تحسين محركات البحث

أساسي: 99 دولارًا شهريًا مقابل ما يصل إلى 30 مقالة و5 مقالات ذكاء اصطناعي

المقياس: 219 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 مقالة و20 مقالة ذكاء اصطناعي

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تحسين محركات البحث

G2: 4. 8/5 (أكثر من 530 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 400 تقييم)

15. Clearscope (الأفضل للبحث عن الكلمات المفتاحية وتحسين المحتوى)

عبر Clearscope

Clearscope هي أداة من الدرجة الأولى لتحسين محتوى تحسين محركات البحث (SEO) تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لمساعدتك في إنشاء محتوى ملائم للبحث. هدفها الرئيسي هو التأكد من أن المحتوى الخاص بك يحتل مرتبة جيدة ويقدم قيمة لقرائك.

فهي تحلل المقالات الأعلى تصنيفًا في مجال تخصصك وتحدد الكلمات والمصطلحات والمواضيع الفرعية الرئيسية التي يجب تضمينها في المحتوى الخاص بك. تستخدم العديد من الوكالات Clearscope جنبًا إلى جنب مع الكتّاب - حيث إن إعطاءهم تقرير Clearscope يشبه إعطاء خارطة طريق لما يجب تضمينه في المقالة.

أفضل ميزات Clearscope

تصنّف المحتوى الخاص بك (من A+ إلى F) وتقترح كلمات رئيسية لاستخدامها لتحسين الترتيب

تتكامل مع محرّر مستندات Google Docs وWordPress، مما يتيح للكتّاب عرض الاقتراحات المباشرة دون التبديل بين المنصات

البحث عن الكلمات المفتاحية والمواضيع ذات الصلة. بالنسبة إلى "استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي"، قد تقترح Clearscope مصطلحات مثل "تقويم المحتوى" أو "معدل المشاركة" أو "عائد الاستثمار" استنادًا إلى أهم الصفحات

يوفر واجهة بسيطة بحيث يمكن للكتاب متابعة الموجز بسهولة دون الشعور بالإرهاق

قيود Clearscope

قد تجدها وكالات التسويق الصغيرة باهظة الثمن لأنها لا تحتوي على فئة منخفضة التكلفة للاستخدام العادي

يركز على تحسين المحتوى، وليس كل ما يتعلق بتحسين محركات البحث. بالإضافة إلى أنه لا يتعامل مع عمليات التدقيق الفني أو تحليل الروابط

تسعير Clearscope

الأساسيات: 189 دولارًا شهريًا

الشركات: 399 دولارًا شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Clearscope

G2: 4. 9/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

16. Grammarly (الأفضل لتحرير المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي)

عبر Grammarly

Grammarly هو مساعد للكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجب أن يكون لدى كل وكالة تسويق في مجموعة أدواتها. فهو يقدم اقتراحات في الوقت الفعلي بشأن القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم والوضوح والنبرة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل بسلاسة عبر الأجهزة، سواء من خلال امتداد المتصفح أو تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.

على الرغم من أن Grammarly ليست مصممة خصيصًا للتسويق، إلا أنها تعزز جودة أي نص بشكل كبير - من نسخة الإعلان إلى رسائل البريد الإلكتروني إلى منشورات المدونة - من خلال اكتشاف الأخطاء والتوصية بالتحسينات.

وبفضل ميزات مثل اكتشاف النغمة وإعادة كتابة المقتطفات، فإنها تضمن ألا يكون المحتوى الخاص بك خاليًا من الأخطاء فحسب، بل مصممًا أيضًا ليتناسب مع جمهورك المستهدف.

أفضل ميزات Grammarly

يوفر مساعداً توليدياً يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في طرح الأفكار وصياغة النص وتنقيح كتابتك - وهو أمر رائع للتغلب على مشكلة الكتابة

تلتقط الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم أثناء الكتابة، وتقدم إصلاحات سريعة

تقديم اقتراحات لتحسين الوضوح والإيجاز في نسختك التسويقية

تصميم اقتراحات الأسلوب والصوت للحفاظ على اتساق صوت علامتك التجارية

يتضمن الإصدار المميز من Grammarly فحوصات الانتحال لضمان الأصالة

القيود النحوية

غالبًا ما يغفل السياق أو يشير إلى خيارات مقصودة

يجد بعض المستخدمين أن ميزات Grammarly تعمل بشكل أفضل على متصفحات سطح المكتب مقارنةً بتطبيقات الأجهزة المحمولة

على الرغم من إعدادات النغمة، يمكن للذكاء الاصطناعي في Grammarly أن يجعل المحتوى يبدو رسميًا للغاية في بعض الأحيان

تسعير Grammarly

مجانًا

القسط: يبدأ من 12 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

الشركات: تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

إدارة الإعلانات والحملات البرامج

17. أومنيكي (الأفضل لتحسين الحملات الإعلانية)

عبر أومنيكي

تخيّل أتمتة عملية إنشاء إعلاناتك وجعلها مخصصة وقابلة للتطوير دون عناء. هذا ما تفعله أومنيكي. فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على إنشاء الحملات الإعلانية وإدارتها وتحسينها بسهولة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

لا تتوقف أومنيكي عند هذا الحد، بل يمكنها إنتاج أشكال متعددة من المرئيات والنسخ ثم ضبطها بناءً على أدائها. بالنسبة لوكالات التسويق التي تدير الكثير من الإعلانات الاجتماعية، يعني ذلك تسريع العملية الإبداعية ومعرفة ما ينقر عليه الجمهور، وذلك بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات أومنيكي

يُنشئ أشكالاً مختلفة للإعلانات من خلال تحديد الصور واقتصاصها وإضافة النصوص واختيار الألوان بناءً على علامتك التجارية

تعمل على أتمتة الاختبارات متعددة المتغيرات من خلال إجراء تجارب عبر المنصات الإعلانية، واختبار مجموعات مختلفة من العناصر المرئية والنصوص

تقدم رؤى الذكاء الاصطناعي، مثل "الوجوه المبتسمة تعزز المشاركة" أو "خصم 50%" يحفز التحويلات"، مما يشكل الحملات المستقبلية

تتكامل مع المنصات الإعلانية (فيسبوك وإنستجرام وجوجل) لسحب البيانات في الوقت الفعلي وتعديل الحملات تلقائيًا بناءً على العتبات المحددة

قيود أومنيكي

قد يكون Omneky، المتخصص في تحسين المواد الإبداعية الإعلانية المدفوعة، مكلفًا للغاية بالنسبة للوكالات ذات الحملات الإعلانية المدفوعة المحدودة

قد لا تكون مثالية للعلامات التجارية الجديدة أو تلك التي ليس لديها بيانات تاريخية للحملات

غير مناسبة للوكالات ذات الميزانيات الإعلانية الصغيرة

تسعير أومنيكي

إنتاج المنتجات الاحترافية: تبدأ بسعر 25 دولارًا شهريًا

Creative Generation Pro: تسعير مخصص

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أومنيكي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

18. Anyword (الأفضل لكتابة الإعلانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي)

عبر Anyword

Anyword هي منصة لكتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء نصوص تسويقية للإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وغيرها. إن تركيزها على النسخ المستند إلى البيانات يميزها عن غيرها، فهي لا تكتفي بكتابة النص فحسب، بل تتنبأ أيضاً بكيفية أداء هذا النص من خلال درجة المشاركة أو التحويل.

علاوةً على ذلك، تستخدم Anyword البيانات لتحسين الرسائل، مما يساعد المستخدمين على اختيار المحتوى الأكثر فعالية دون تجربة وخطأ. وهذا يسمح بحملات أسرع وأكثر كفاءة من المرجح أن تحقق نتائج أفضل.

أفضل ميزات Anyword

تنشئ أشكالاً متعددة من النسخ لحالات استخدام مختلفة، مثل الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني وأوصاف المنتجات. ما عليك سوى إدخال السياق، وسرعان ما يقوم بصياغة عدة خيارات

باستخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات الإعلانات، تتنبأ "درجة التنبؤ بالأداء" من Anyword بالنسخة التي ستجذب جمهورك أو تحوّلهم

يتكيف مع صوت علامتك التجارية باستخدام المحتوى الحالي أو إرشادات تحسين محركات البحث

تكييف النسخ مع شخصيات العملاء المختلفة وإنشاء رسائل مستهدفة

قيود أي كلمة

يتطلب توجيهًا بشريًا للإدخال الإبداعي

نتائج التحويل مفيدة ولكنها غير مضمونة. استخدمها كدليل إرشادي، ولكن اختبر دائمًا النسخ المهمة A/B

يحد السعر من عدد النسخ التي يمكنك إنشاؤها بناءً على أرصدة خطتك

تسعير Anyword

بداية: تبدأ من 49 دولارًا شهريًا

مدفوعة بالبيانات: تبدأ بسعر 99 دولارًا شهريًا

الشركات: تبدأ من 499 دولارًا شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Anyword

G2: 4. 8/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

19. Optmyzr (الأفضل لتحسين حملات الدفع لكل نقرة)

عبر Optmyzr

Optmyzr هي منصة ذكاء اصطناعي مصممة لجعل إدارة حملات الدفع بالنقرة أكثر كفاءة وفعالية، خاصةً إعلانات Google وإعلانات Microsoft.

يمكنك تتبع أداء إعلاناتك، وتحديد الاتجاهات، وحتى إجراء تعديلات لتحسين عائد الاستثمار. كما يوفر أيضًا قوالب مُصممة مسبقًا لأتمتة المهام مثل تعديل عروض الأسعار أو إنشاء التقارير أو إدارة الكلمات المفتاحية.

باستخدام أدوات الأتمتة والتسويق بالذكاء الاصطناعي هذه، يمكنك التركيز على الاستراتيجية بدلاً من المهام اليدوية. باختصار، يشبه الأمر باختصار وجود خبير في الدفع بالنقرة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإبقاء حملاتك على المسار الصحيح واكتشاف كل فرصة.

كأداة للذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، تقوم Optmyzr بضبط عروض الأسعار للمنتجات الأفضل أداءً وتحدد مشكلات التلقيم مثل البيانات المفقودة أو العناوين الرديئة.

أفضل ميزات Optmyzr

تقدم توصيات قابلة للتنفيذ بناءً على بياناتك، والتي يمكنك تطبيقها بنقرة واحدة

تتيح لك تعيين قواعد مخصصة أو استخدام قوالب مُصممة مسبقًا لأتمتة مهام مثل زيادة عروض الأسعار للكلمات المفتاحية ذات العائد المرتفع على الاستثمار أو إيقاف المجموعات الإعلانية ضعيفة الأداء مؤقتًا

يوفر لوحات معلومات مخصصة وتصفية متقدمة ويتكامل مع Google Analytics للحصول على رؤى أعمق. كما تتيح أيضًا إمكانية إعداد التقارير عبر العملاء وعبر المنصات

قيود Optmyzr

يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة التحسينات التي يجب الوثوق بها وكيفية تعيين العتبات بشكل صحيح

بالنسبة للوكالات الأصغر حجماً، قد تؤثر التكلفة على هوامش الربح

تسعير Optmyzr

Optmyzr Core: بدءًا من 249 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Optmyzr

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

20. دريفت (الأفضل لروبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتسويق التحادثي)

عبر دريفت

Drift هي عبارة عن منصة تسويق تحادثية تستخدم روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإشراك زوار الموقع الإلكتروني، والتقاط العملاء المحتملين، وأتمتة المهام مثل تأهيل العملاء المحتملين. الهدف هو جعل محادثات العملاء أكثر تخصيصاً وأتمتة وفعالية.

بالنسبة لوكالات التسويق، يستبدل Drift النماذج الثابتة بروبوت محادثة تفاعلي يؤهل الزائرين ويحجز الاجتماعات ويرعى العملاء المحتملين في الوقت الفعلي. يعمل ذلك على تبسيط العملية لكل من الشركة والعميل.

أفضل ميزات دريفت

يقوم روبوت الدردشة الآلي من Drift بتأهيل العملاء المحتملين باستخدام أسئلة مستهدفة وتوجيههم بناءً على الإجابات

تخصيص المحادثات من خلال التعرف على الزوار المتكررين وتقديم رسائل مستهدفة بناءً على سلوك المستخدم

السماح بالتسليم المباشر للدردشة المباشرة بناءً على المشغلات عالية القيمة التي تنبه الوكلاء

تقدم تطبيقاً للهاتف المحمول يتيح لأعضاء الفريق الاستجابة أثناء التنقل

تشمل عمليات تكامل البريد الإلكتروني والفيديو لمتابعة العملاء المحتملين أو رعايتهم

قيود الانجراف

قد يكون التأهيل المتقدم لـ Drift مبالغاً فيه بالنسبة لمحادثات الدعم الأساسية

تفتقر خطة البداية إلى ميزات متقدمة مثل أدوات اختبار الذكاء الاصطناعي والتوجيه وروبوت الدردشة الآلي بالذكاء الاصطناعي

أبلغ بعض المستخدمين أيضاً عن وجود أخطاء عرضية في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير الانجراف

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات دريفت

G2: 4. 4/5 (أكثر من 1250 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

21. تخصيص أمازون (الأفضل للتوصيات المخصصة)

عبر تخصيص أمازون

Amazon Personalize هي خدمة من AWS تساعد الشركات على تقديم تجارب مخصصة للمستخدمين. فهي تحلل سلوك العميل وتفضيلاته لتقديم توصيات مخصصة للمنتجات أو المحتوى، مما يعزز المشاركة والرضا.

بالنسبة لوكالات التسويق التي تعمل مع التجارة الإلكترونية أو الوسائط أو الشركات المماثلة، توفر لك Amazon Personalize الذكاء الاصطناعي الجاهز الذي تحتاج إليه، حتى لا تقلق بشأن إنشاء خوارزميات معقدة من البداية.

أفضل ميزات تخصيص Amazon Personalize

يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء سمات جذابة للتوصيات، وتعزيز التخصيص

استخراج الرؤى من البيانات غير المهيكلة مثل أوصاف المنتجات والمراجعات لتحسين التوصيات

تتصل بسهولة مع خدمات AWS الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية، مما يسمح للشركات بدمج التوصيات المخصصة في عمليات سير العمل الحالية

قيود تخصيص أمازون

تتطلب شراكة الوكالات مع مطور أو متخصص في AWS لإعدادها

قد تكون التوصيات أقل فعالية للمواقع الإلكترونية ذات الزيارات المنخفضة أو البيانات التاريخية المحدودة

يتطلب بعض المعرفة السحابية للتنقل في وحدة تحكم AWS ومراقبة النتائج

تسعير تخصيص أمازون

التسعير المخصص

تخصيص تقييمات ومراجعات أمازون

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 6/5 (25 تقييمًا)

اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء للارتقاء بدعمك

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إن إدارة وكالة تعني التوفيق بين العديد من المشاريع والمواعيد النهائية. يمكن لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوكالات التسويق تحويل هذه الفوضى إلى سير عمل سلس وفعال.

يمكنك اختيار العديد من الأدوات المدرجة هنا لمتطلبات محددة، ولكن هناك أداة واحدة يجب أن تجربها إذا كنت تريد حقًا مضاعفة إنتاجيتك 10 مرات - ClickUp!

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علاوةً على ذلك، مع إدارة المهام والتواصل والتوثيق في منصة واحدة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp هو الحل الأمثل لتبديل السياق وتبديل الضرائب.

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