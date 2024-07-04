أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للتسويق بين الشركات

مع 90% من مشتري B2B يتجهون إلى الإنترنت للعثور على موردين جدد، لذا فإن إتقان المجال الرقمي أمر بالغ الأهمية لنجاح الأعمال التجارية.

وفي الوقت نفسه، هناك ضغط في كل شيء، بدءًا من توليد العملاء المحتملين والتفاعل مع العملاء إلى تحسين استراتيجية التسويق الشاملة.

يبدو أن ضمان اتساق العلامة التجارية والرسائل وسط هذه الفوضى أمر شبه مستحيل. 😓

حتى يبدأ الذكاء الاصطناعي في العمل.

لقد واجهت مؤخرًا العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بين الشركات. وكشخص متعمق في مجال التسويق، لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه القفزة التكنولوجية الذكية.

في منشور المدونة هذا، قمتُ بتنسيق قائمة بأفضل عشر أدوات ذكاء اصطناعي للتسويق بين الشركات، بما في ذلك إيجابياتها وسلبياتها، وأسعارها، ومراجعاتها.

ولكن-الأشياء الأولى أولاً 👇

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التسويق بين الشركات؟

اختيار أداة تسويق B2B المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نجاح منتجك. إليك ما أشعر أنه بعض الميزات غير القابلة للتفاوض التي يجب البحث عنها في أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بين الشركات:

أتمتة التسويق: ابحث عن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانات أتمتة التسويق لأتمتة المهام المتكررة. سيؤدي ذلك إلى تسريع مهام سير العمل للتسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق المحتوى، وغير ذلك

ابحث عن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانات أتمتة التسويق لأتمتة المهام المتكررة. سيؤدي ذلك إلى تسريع مهام سير العمل للتسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق المحتوى، وغير ذلك تكامل الذكاء الاصطناعي: يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بين الشركات في تحليل بيانات العملاء بسرعة، والتنبؤ بالسلوك، وصياغة رسائل تسويقية مخصصة، مما يوفر لفريقك ويجعل حملاتك أكثر ذكاءً وفعالية

يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بين الشركات في تحليل بيانات العملاء بسرعة، والتنبؤ بالسلوك، وصياغة رسائل تسويقية مخصصة، مما يوفر لفريقك ويجعل حملاتك أكثر ذكاءً وفعالية قابلية التوسع: مع نمو أعمالك، يجب أن تنمو أدوات التسويق الرقمي معك. يجب أن تكون قادرة على التعامل مع أحجام متزايدة من البيانات والمستخدمين، مع ميزات وخطط لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة

مع نمو أعمالك، يجب أن تنمو أدوات التسويق الرقمي معك. يجب أن تكون قادرة على التعامل مع أحجام متزايدة من البيانات والمستخدمين، مع ميزات وخطط لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة إدارة العملاء المحتملين: اختر أداة تسويق B2B التي تبسط إدارة العملاء المحتملين. يجب أن تكون فعالة بما فيه الكفاية لالتقاط العملاء المحتملين وتسجيلهم بناءً على إمكاناتهم، وقيادتهم عبر مسار المبيعات

اختر أداة تسويق B2B التي تبسط إدارة العملاء المحتملين. يجب أن تكون فعالة بما فيه الكفاية لالتقاط العملاء المحتملين وتسجيلهم بناءً على إمكاناتهم، وقيادتهم عبر مسار المبيعات التخصيص: ابحث عن أدوات ذات خيارات تخصيص واسعة للوحات المعلومات والتقارير وسير العمل. فامتلاك المرونة لتعديل النظام الأساسي بناءً على متطلبات الفريق يتيح لك الحصول على أفضل مواءمة فريق SaaS التعاون: اختر برنامج تسويق بالذكاء الاصطناعي يتميز بالتعاون في الوقت الفعلي - حتى يتمكن فريقك من مشاركة الملاحظات وإدارة المهام والعمل على الحملات معًا بسلاسة

ابحث عن أدوات ذات خيارات تخصيص واسعة للوحات المعلومات والتقارير وسير العمل. فامتلاك المرونة لتعديل النظام الأساسي بناءً على متطلبات الفريق يتيح لك الحصول على أفضل مواءمة فريق SaaS ملائم للميزانية: أخيرًا، ضع في اعتبارك التكلفة. لا يتعلق الأمر بالعثور على الخيار الأرخص، بل يتعلق بالعثور على الخيار الذي يوفر قيمة جيدة للميزات والخدمات التي يقدمها 💸

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للتسويق بين الشركات في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في أداة التسويق بين الشركات المثالية، إليك مراجعة لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بين الشركات:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والتعاون)

تخيل وجود جميع مهامك التسويقية ومشاريعك واتصالاتك التسويقية في مكان واحد. هذا هو ClickUp!

لقد اخترت برنامج التسويق الخاص بـ ClickUp كأفضل اختياراتي من بين أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بين الشركات لأنه مرن وقابل للتخصيص لتلبية الاحتياجات الفريدة لفرق إدارة علاقات العملاء والتسويق والمبيعات.

قم بتحسين استراتيجية التسويق من خلال التعاون متعدد الوظائف، والرؤية الفورية لتقدم المشروع والرؤى المستندة إلى البيانات مع ClickUp

من خلال أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتكيف، وأكثر من 1000 تكامل مع جهات خارجية، ومكتبة قوالب شاملة، يُلغي ClickUp الحاجة إلى أدوات متعددة ويرتقي برحلتك التسويقية بين الشركات إلى مستوى آخر.

ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي أود بالتأكيد تسليط الضوء عليها من وجهة نظر التسويق. غالبًا ما يكون لدى فرق التسويق الكبيرة العشرات (المئات؟) من الحملات قيد التشغيل أو يتم إعدادها في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، هناك محتوى BAU ودولاب الموازنة لوسائل التواصل الاجتماعي الذي لا يمكن أن يتوقف عن الدوران. الحل المثالي لإدارة كل ذلك هو شيء أنيق يسمى أتمتة ClickUp . من خلال أتمتة العديد من مهامك المتكررة والمستهلكة للوقت، يمكنك توفير ساعات من العمل كل أسبوع.

نحن ننشئ الكثير من المحتوى في ClickUp، وفي بيئة المحتوى ذات الحجم الكبير، تُعد أتمتة ClickUp بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. نحن نبقى استباقيين من خلال تعيين الأتمتة لتشغيل مهام التحسين بناءً على ترتيب الصفحة بعد فترة معينة بعد النشر. إذا كان الترتيب أقل من توقعاتنا، على سبيل المثال، عدم الترتيب في الصفحة 1 بعد 90 يومًا، يتم إنشاء مهمة تحسين تلقائيًا، مما يدفعنا إلى اتخاذ إجراء وتحسين أداء الصفحة

أديل بايانت، أخصائية تحسين محركات البحث في ClickUp

أحب أيضًا مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج, ClickUp Brain . يهتم هذا البرنامج بالعديد من الأمور لفريق التسويق لدينا: كتابة نسخة خالية من الأخطاء، والمساعدة في إنشاء الخطوط العريضة للمدونة، وفرز البيانات للعثور على رؤى، والإجابة على جميع أسئلتنا حول عملنا في ClickUp... بالإضافة إلى ذلك، يقوم البرنامج بإنشاء تقارير الاستعداد وملخصات الاجتماعات في ثوانٍ. 🧠

لقد جعلنا الذكاء الاصطناعي يكتب لنا تقارير الوقوف التسويقية والتقارير الموجزة

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

ارتقِ باستراتيجية المحتوى مع الذكاء الاصطناعي: أنشئ أفكارًا للحملات وموجزات المحتوى والمدونات ودراسات الحالة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد مع ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يسرّع عملية إنشاء المحتوى

أنشئ أفكارًا للحملات وموجزات المحتوى والمدونات ودراسات الحالة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد مع ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يسرّع عملية إنشاء المحتوى خطّط بدقة: حوّل الخطط طويلة الأجل إلى مهام يومية قابلة للتنفيذ باستخدام تقويم ClickUp . تخطيط وجدولة الأحداث التسويقية والندوات عبر الإنترنت وإطلاق المنتجات وغيرها من الأنشطة التسويقية بين الشركات

حوّل الخطط طويلة الأجل إلى مهام يومية قابلة للتنفيذ باستخدام تقويم ClickUp . تخطيط وجدولة الأحداث التسويقية والندوات عبر الإنترنت وإطلاق المنتجات وغيرها من الأنشطة التسويقية بين الشركات إنشاء ومشاركة الضمانات التسويقية وإرشادات العلامة التجارية ووثائق المنتجات لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين مع مستندات ClickUp * تحسين أدائك: راقب مقاييس التسويق الرئيسية، مثل توليد العملاء المحتملين ومعدلات التحويل والعائد على الاستثمار باستخدام لوحات معلومات ClickUp * تكامل سير العمل: قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 200 تكامل أصلي، بما في ذلك HubSpot وSlack وZoom وغيرها، مما يعزز كفاءة فريق التسويق وإدارة سير العمل

قيود ClickUp:

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

بعض الميزات التي يمكن الوصول إليها على إصدار الويب قد لا تكون متاحة بعد على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ أيضًا:_ كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp لـ ClickUp

2. HubSpot (الأفضل لأتمتة التسويق)

عبر هبسبوت يعد HubSpot من بين أكثر المواقع شهرة برنامج B2B CRM في السوق. تجمع منصة العملاء هذه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بين أدوات التسويق والمبيعات ودعم العملاء وفرق العمليات. في هذه المقالة، بحثنا في مركز التسويق.

هذا برنامج تسويق B2B يتميز بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد عملاء محتملين وأتمتة خطوط أنابيب المبيعات وتطوير روبوتات الدردشة وأتمتة الفوترة وإنشاء المحتوى وإدارته على نطاق واسع.

HubSpot Marketing Hub هو برنامج أتمتة التسويق يساعدك على جذب العملاء المستهدفين وإشراكهم. فهو يساعدك على إنشاء اتصالات مخصصة، وتشغيل حملات فعالة، وتتبع الأداء باستخدام تقارير مخصصة، وتنمية أعمالك.

أفضل ميزات HubSpot:

تطوير حملات إعلانية مخصصة وتتبع فعاليتها في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء

إنشاء ملفات تعريفية مفصلة للعملاء للمشترين المستهدفين لتوجيه إنشاء المحتوى واختيار القنوات للتواصل المستهدف

استفد من مجموعة الذكاء الاصطناعي في HubSpot لصياغة محتوى تسويقي وإنشاء روبوتات الدردشة الآلية وتبسيط سير العمل وإجراء تحليل تنبؤي في غضون دقائق

استخدام أدوات إعداد التقارير المتقدمة لتحليل بيانات العملاء لفهم رحلة العميل، وتتبع أداء الحملة، واتخاذ قرارات ذكية قائمة على البيانات

إنشاء تدفقات عمل مخصصة بناءً على الشروط والمحفزات لأتمتة تسجيل العملاء المحتملين والمتابعة ورسائل البريد الإلكتروني والإشعارات الداخلية

التقط معلومات الاتصال بالزائرين باستخدام النماذج الديناميكية وأضفها تلقائياً إلى قاعدة بياناتك

قيود هاب سبوت:

يستغرق تعلُّم ميزاته وقتاً طويلاً ويتطلب دروساً تعليمية إضافية، خاصة للمبتدئين

قد يكون السعر مرتفعاً مقارنةً بأدوات التسويق الرقمي الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها باهظة الثمن بالنسبة لبعض المستخدمين

أسعار هاب سبوت:

مجاني

مركز التسويق للمبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد منصة العملاء المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد مركز التسويق الاحترافي: 890 دولارًا أمريكيًا في الشهر (3 مقاعد، التزام سنوي)

890 دولارًا أمريكيًا في الشهر (3 مقاعد، التزام سنوي) مركز التسويق للمؤسسات: يبدأ من 3600 دولار/شهرًا (5 مقاعد)

تقييمات ومراجعات HubSpot:

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

3. سيرفر سيو (الأفضل لتحسين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر: تحسين محركات البحث يهدف Surfer SEO، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث. من خلال توفير رؤى من خلال البحث عن الكلمات الرئيسية، يساعد سيرفر عملك على إنشاء محتوى يحتل مرتبة جيدة ويجذب جمهورك المستهدف.

هذه واحدة من أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق بين الشركات عندما يتعلق الأمر بـ تحسين محرك البحث. فهو يصنّف المحتوى الخاص بي بناءً على كثافة الكلمات المفتاحية، وسهولة القراءة، والطول، واستخدام العناوين، وغيرها من العوامل المهمة التي تعزز التصنيفات.

عندما أقوم أنا أو أي شخص في فريقي بإجراء تعديلات، تظهر في الوقت الفعلي مع قراءة مقياس الدرجات.

أفضل ميزات Surfer SEO:

احصل على اقتراحات قابلة للتنفيذ لتحسين منشورات المدونة وصفحات الويب، وتحسين أداء المحتوى والتصنيفات

وضع استراتيجية محتوى تعتمد على البيانات، وتخطيط وتنظيم الموضوعات لتغطية متخصصة شاملة

استخدم Surfer AI لإدراج الروابط الداخلية تلقائيًا أو تحسين المحتوى باستخدام كلمات رئيسية دلالية في غضون دقائق

يمكنك دمجه مع محرّر مستندات Google ووردبريس وجاسبر وغير ذلك الكثير لسهولة التعاون والعمل عبر المنصات

تعرَّف على أنماط الذكاء الاصطناعي واللغة غير الطبيعية وحسِّن النبرة الطبيعية لمقالك باستخدام ميزة Humanizer

قيود تحسين محركات البحث

تنتهي صلاحية أرصدة ميزتي محرر المحتوى والتدقيق مع كل دورة فوترة ولا يتم ترحيلها

محرر الذكاء الاصطناعي الجديد باهظ الثمن، مما يجعله أقل متاحًا للشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

لصق الأبحاث في مربع "المحتوى الإضافي" غير فعال بسبب صغر حجم الرمز المميز، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي ينسى أو يتجاهل معظم المدخلات

تسعير Surfer SEO

أساسي: 89 دولارًا شهريًا (30 مقالة)

89 دولارًا شهريًا (30 مقالة) المقياس: 129 دولارًا شهريًا (100 مقال)

129 دولارًا شهريًا (100 مقال) مقياس الذكاء الاصطناعي: 219 دولارًا/شهرًا (100 مقال و10 مقالات ذكاء اصطناعي)

219 دولارًا/شهرًا (100 مقال و10 مقالات ذكاء اصطناعي) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تحسين محركات البحث

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. سبروت سوشيال (الأفضل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر سبراوت سوشيال يتطلب التسويق الفعال بين الشركات أكثر من مجرد التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، فهو يتطلب نهجاً استراتيجياً يحقق تأثيراً حقيقياً. وهنا يأتي دور Sprout Social.

سبروت سوشيال هي منصة متكاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. وهي توفر ميزات بديهية لتبسيط إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي ونشره وتحليله.

يتكامل سبروت سوشيال بسرعة مع مجموعتك التقنية بالكامل، مما يمكّن التسويق وفرق دعم العملاء للعمل جنبًا إلى جنب معًا . تمكّنك شراكة Salesforce العالمية وتكامل الشبكات الاجتماعية من الحفاظ على سير العمل الحالي بسلاسة. تساعدك إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة به أنت وفريقك على أتمتة الأعمال المتكررة وتركيز جهودك على الاستراتيجية واتخاذ القرارات.

أفضل ميزات Sprout Social:

تبسيط عملية إنشاء المحتوى باستخدام المكتبات المشتركة والتقويمات وأدوات التعاون

الاستماع إلى المحادثات الاجتماعية التي تجري حول الموضوعات الرئيسية واستخراج الرؤى ذات الصلة لتشكيل استراتيجية تسويق متكاملة حول مشاعر العملاء

استفد من ذكاء Sprout Social AI لإنشاء استعلامات استماع مخصصة، وإنشاء محتوى منشور أو تعليقات، والحصول على توصيات، وأتمتة المهام المتكررة مثل النشر

احصل على تحليلات تسويقية مخصصة من جميع المنصات الرئيسية وأنشئ تقارير مخصصة تتوافق مع أهداف عملك

جدولة المحتوى وتقديمه عبر إنستجرام وتويتر وفيسبوك ولينكد إن وتيك توك مع التخطيط المنسق باستخدام أوقات الإرسال المثلى للمنشورات

قيود سوشيال سبراوت سوشيال:

قد تكون إدارة حسابات متعددة مربكة ومكلفة، خاصة بالنسبة للوكالات

لا يسحب Sprout بيانات التعليقات على يوتيوب ولا يتضمن منشورات معينة في التقارير، مما قد يؤثر على المقاييس

مساعدة الذكاء الاصطناعي متاحة فقط مع الخطط المدفوعة الأغلى ثمناً

أسعار سبروت سوشيال:

القياسية: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا الاحترافية: 399 دولارًا في الشهر

399 دولارًا في الشهر متقدم: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سبروت سوشيال:

G2: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. Ahrefs (الأفضل للتحليل التنافسي)

عبر: Ahrefs إذا كنت قد تعلمت أي شيء بصفتي مسوقًا، فهو أن البيانات هي القوة الدافعة وراء استراتيجيات تحسين محركات البحث الناجحة. يضع موقع Ahrefs هذه القوة في متناول يدك.

Ahrefs هي منصة شاملة للأبحاث والتحليلات والتدقيق في تحسين محركات البحث. تساعد شركات الأعمال على تحسين تواجدها على الإنترنت، وزيادة عدد الزيارات المستهدفة، و

/hrefs/ https://clickup.com/blog/marketing-icp// تطوير برنامج ICP التسويقي الخاص بهم /%href/

.

تتفوق هذه الأداة في العثور على الكلمات المفتاحية ذات المنافسة المنخفضة وفرص التدوين للضيوف لتعزيز خارطة طريق تسويق المحتوى . يمكنك أيضًا استخدامه لمتابعة الأنشطة التسويقية لمنافسيك.

أفضل ميزات Ahrefs:

تحديد مشكلات تحسين محركات البحث على موقعك وإصلاحها باستخدام تدقيق الموقع الإلكتروني، مما يضمن الأداء الأمثل وتصنيفات بحث أعلى

استخدم متتبع الرتب لمراقبة أداء موقعك على محركات البحث مع إظهار التقدم المحرز ومجالات التحسين في الوقت الفعلي

إجراء تحليل المنافسين باستخدام مستكشف الموقع، واكتشاف المحتوى الأفضل أداءً، وتحديد فرص الروابط الخلفية

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول المحتوى الشائع وفرص بناء الروابط المحتملة باستخدام مستكشف المحتوى، مما يساعدك على صياغة مقالات جذابة تلقى صدى لدى جمهورك

القيود التي يفرضها موقع Ahrefs:

يمكن أن تكون ميزات Ahrefs المتميزة باهظة الثمن، مما يجعلها أقل متاحة للعديد من المستخدمين

غالبًا ما تقدم ميزة مستكشف المحتوى نتائج غير ذات صلة، مما يجعل من الصعب العثور على أفكار محتوى عالية الجودة

الخطط الجديدة لها حدود استخدام صارمة، مثل 600 حدث فقط في الشهر

أسعار Ahrefs:

لايت: 129 دولارًا شهريًا

129 دولارًا شهريًا القياسية: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا متقدم: 449 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

449 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسة: 14,990 دولارًا سنويًا: 14,990 دولارًا سنويًا

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. زابير (الأفضل للتشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية)

عبر زابير Zapier هو الوصلة المثالية لمجموعتك التقنية، مما يتيح لك أتمتة ودمج آلاف التطبيقات دون عناء.

يضم أكثر من 5000 عملية تكامل، ويتيح لك إنشاء مهام سير عمل مخصصة تعمل على تبسيط حملاتك التسويقية وإلغاء المهام المتكررة - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

سواء كنت تدير عملاء محتملين أو تدير حملات بريد إلكتروني أو تتفاعل مع العملاء، فإن Zapier يساعدك على أتمتة كل ذلك، مما يعزز مشاركة العملاء وجهود التسويق بشكل عام.

أفضل ميزات Zapier:

توجيه العملاء المحتملين الجدد على موقع الويب تلقائيًا إلى برنامج إدارة علاقات العملاء (مثل Salesforce أو HubSpot) للإدخال الفوري

إعادة توجيه رسائل دعم العملاء من المنصات الاجتماعية إلى Slack أو البريد الإلكتروني، مما يسرع من أوقات الاستجابة ويعزز رضا العملاء

اختر من بين أكثر من 6,000 تطبيق خارجي، بما في ذلك HubSpot و Typeform و Mailchimp و Shopify والمزيد، للتكامل مع برنامج التسويق الخاص بك

استخدم أداة إنشاء الأتمتة بالسحب والإفلات من Zapier لإنشاء زابيير (أتمتة) مخصصة باستخدام المشغلات وشروط "إذا - غير" وعناصر الإجراءات بين آلاف التطبيقات ومصادر البيانات

استفد من مكتبة واسعة من قوالب الأتمتة الجاهزة والمشغلات وعناصر الإجراءات

أنشئ الأتمتة ببساطة عن طريق وصف ما تريد أتمتته بلغة بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التخاطبي من Zapier

قيود Zapier:

هناك حد أقصى لعدد التفرعات المنطقية في Zapier

على الرغم من أن Zapier جيد لأتمتة عمليات سير العمل، إلا أنه غير مناسب لتحليل بيانات التسويق وتصورها

تسعير زابير:

مجاني للأبد

احترافي: 29.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفريق: 103.50 دولار/شهريًا

103.50 دولار/شهريًا الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات زابير:

تقييمات G2: 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) تقييمات ومراجعات كابيتيرا: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. Chatfuel (الأفضل لإنشاء وإدارة روبوتات الدردشة الآلية)

عبر شاتفويل تتيح لك واجهة Chatfuel البديهية إنشاء روبوتات دردشة مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة. سواء أكنت بحاجة إلى روبوت دردشة آلي لتقديم المساعدة في المبيعات، أو البيع المتبادل للمنتجات، أو تقديم دعم العملاء، أو جمع تعليقات قيّمة، يمكنك إنشاء واحد.

ومع ذلك، هذه ليست مجرد روبوتات دردشة عشوائية للإجابة بنعم أو لا، بل هي روبوتات ذكية تعمل كمساعدين افتراضيين، وتتفاعل بسلاسة مع العملاء على المواقع الإلكترونية وفيسبوك وواتساب وإنستغرام. وبما أن Chatfuel هو مزود رسمي لواجهة برمجة تطبيقات واتساب، فإنك تحصل على الشارة الخضراء التي تم التحقق منها.

أفضل ميزات Chatfuel:

إنشاء سيناريوهات محادثة تلقائية يمكنها فهم احتياجات العملاء وتفضيلاتهم، والتوصية بالمنتجات، والإجابة عن الأسئلة

استفد من نموذج ChatGPT المدمج لإجراء محادثات أكثر طبيعية وشبيهة بالمحادثات البشرية مع العملاء

يمكنك بسهولة تقسيم وتأهيل وتصدير جميع العملاء المحتملين الذين يلتقطهم روبوت الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام ميزة CRM المدمجة في Chatfuel

قم بدمجه مع أدوات التسويق B2B الأساسية مثل جداول بيانات Google وCalendly وZapier.

قيود شاتفويل

يجد بعض المستخدمين أن واجهة Chatfuel أقل سهولة وأن عملية الإعداد تستغرق وقتاً طويلاً

يقتصر Chatfuel على إشراك العملاء وتوليد العملاء المحتملين؛ وبالتالي، فهو ليس خيارًا مثاليًا لاستراتيجيات التسويق الشامل بين الشركات

تسعير شاتفويل:

الشركات: 14.99 دولارًا شهريًا (فيسبوك وإنستغرام)

14.99 دولارًا شهريًا (فيسبوك وإنستغرام) الشركات: 34.49 دولارًا شهريًا (واتساب)

34.49 دولارًا شهريًا (واتساب) المؤسسات: تبدأ من 300 دولار أمريكي

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. 6Sense: (الأفضل للتسويق المدعوم بالبيانات)

عبر: 6الإحساس 6Sense هو أداة تسويقية قوية تساعدك على اكتشاف الصفقات المربحة في وقت مبكر من رحلة المشتري وإتمامها بسرعة لزيادة إيراداتك.

تتتبع أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي هذه أنشطة المشترين المحتملين على موقعك الإلكتروني و تحدد نوايا المشتري في الوقت الفعلي. يساعدك ذكاءها التنبؤي في العثور على عملاء محتملين جدد واكتشاف فرص البيع المتبادل في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الذكاء الاصطناعي للإيرادات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على اكتشاف العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية واتخاذ قرارات ذكية قائمة على البيانات. تمنحك مجموعات بيانات B2B الدقيقة جميع المعلومات التجارية المُحدَّثة التي تحتاج إليها لاستهداف جهود التسويق والمبيعات في الحسابات الجاهزة للشراء، مما يزيد من معدلات التحويل والاستفادة من مواردك على أفضل وجه.

يساعدك الذكاء الاصطناعي 6Sense على تخصيص رسائل دقيقة لإشراكهم وجدولة الاجتماعات بشكل مستقل - مما يؤدي إلى أتمتة سير عمل التسويق بالكامل.

أفضل ميزات 6Sense:

الكشف عن الشركات المهتمة بمنتجاتك أو التي تبحث بنشاط عن منافسيك باستخدام بيانات نوايا B2B

قم بإنشاء حملات إعلانية مستهدفة تصل إلى شركات وأفراد محددين مع التحكم في موضع الإعلان والميزانية

استخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة حملات بريد إلكتروني ذات صلة بالعلامة التجارية تجذب المحادثات وتحجز المزيد من الاجتماعات

اكتشف إشارات الشراء الخفية من طرف ثالث واستخدم المعلومات المتعلقة بالمشترين لإنشاء حملات مخصصة للغاية في الوقت الفعلي

القيود الخاصة بـ 6Sense:

يمكن أن تكون الواجهة الإعلانية أكثر سهولة في الاستخدام، مع رؤية أفضل للبيانات لكل إعلان

على الرغم من أن عمليات التكامل مباشرة بشكل عام، إلا أنها قد تكون محدودة إلى حد ما

تسعير موقع #### 6Sense:

مجاني

الفريق: تسعير مخصص

تسعير مخصص النمو: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات 6Sense:

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. البيانات الوصفية (الأفضل لإدارة الإعلانات وتوليد الطلب)

عبر: البيانات الوصفية Metadata هو حل تسويقي رقمي للأعمال بين الشركات يعمل على أتمتة مهام مثل بناء الجمهور، وتشغيل الحملات المدفوعة، وتحسين الإيرادات.

باستخدام التعلُّم الآلي، تفهم Metadata الملف الشخصي المثالي لعملائك، وتُنشئ جماهير عالية الإمكانات، وتدير حملات متعددة القنوات، وتحسّنها لتحقيق الربحية. وبهذه الطريقة، يمكنك أنت وفريقك التركيز على مهام مثل بناء العلامة التجارية أو استراتيجيات إدارة العملاء .

أفضل ميزات البيانات الوصفية:

تشغيل وإدارة الاختبارات المقسمة عبر قنوات متعددة في وقت واحد وتحديد الإعلانات والجماهير والعروض الأكثر فعالية

استهداف المشترين ذوي الإمكانات العالية عبر جميع القنوات مثل LinkedIn وFacebook وInstagram

راقب الميزانيات وأعد تخصيصها للحملات الأفضل أداءً، مما يزيد من عائد الاستثمار إلى أقصى حد

إثراء العملاء المحتملين الذين تم تحويلهم حديثًا بأكثر من 20 سمة تجارية تم التحقق منها - تلقائيًا

استخدم المعايير السلوكية أو معايير الشركة لتخصيص عناصر صفحة الويب مثل العناوين والدليل الاجتماعي والرسائل استنادًا إلى شخصيات المشتري

قيود البيانات الوصفية:

نقطة تسعير البيانات الوصفية مكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة

لا تلبي جودة وحجم العملاء المحتملين على فيسبوك توقعات المستخدمين

تسعير البيانات الوصفية:

مركز الطلب على البيانات الوصفية: يبدأ من 5,000 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات البيانات الوصفية:

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. Vimeo (الأفضل لتسويق الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر فيميو91% من الأشخاص يشاهدون فيديو توضيحي للتعرف على منتج أو خدمة ما. ومع ذلك، فأنا متأكد من أن التسويق عبر الفيديو جزء لا يتجزأ من معظم استراتيجيات التسويق SaaS .

Vimeo عبارة عن منصة تسويق فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على التفاعل مع جمهورها من خلال تجارب فيديو آسرة. وبفضل أدوات الإدارة سهلة الاستخدام، يمكنك الحفاظ على مكتبة الفيديو الخاصة بك منظمة ومحمية بشكل جيد، مما يضمن سهولة الوصول إلى المحتوى الخاص بك وحمايته.

ادمج مقاطع الفيديو الخاصة بك في موقعك الإلكتروني وصفحاتك المقصودة وحملات البريد الإلكتروني لجذب جمهورك وزيادة التحويلات.

أفضل ميزات Vimeo:

أنشئ مقاطع فيديو مذهلة دون عناء باستخدام أدوات تحرير سهلة الاستخدام، مما يتيح لك إضافة تأثيرات ونصوص وغير ذلك الكثير لإبراز المحتوى الخاص بك

بث أحداثك مباشرةً أو استضافتها عند الطلب، والوصول إلى جمهور أوسع وزيادة المشاركة

يمكنك الوصول إلى فرص تحقيق الأرباح من خلال تحقيق الدخل من خلال تحقيق الدخل من خلال الإعلانات والاشتراكات وأدوات تحقيق الدخل الأخرى، مما يحول المحتوى الخاص بك إلى أصل مربح

قيود فيميو:

بالمقارنة مع منصات مثل يوتيوب، فإن جمهور Vimeo أقل عددًا من الجمهور

هناك قيود في خيارات تحقيق الدخل، مما قد يقلل من فرص تحقيق الأرباح للشركات

أسعار فيميو:

المبتدئين : 20 دولارًا شهريًا (60 مقطع فيديو)

: 20 دولارًا شهريًا (60 مقطع فيديو) معيار : 33 دولارًا في الشهر (120 مقطع فيديو)

: 33 دولارًا في الشهر (120 مقطع فيديو) متقدم : 108 دولارات شهريًا (500 مقطع فيديو)

: 108 دولارات شهريًا (500 مقطع فيديو) مؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات فيميو:

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

## قوالب تسويقية قابلة للتخصيص من ClickUp

هل تبحث عن تبسيط جهودك التسويقية؟ جرب ClickUp القابلة للتخصيص قوالب التسويق ! إنها مثالية لتوفير الوقت ورفع مستوى حملاتك التسويقية.

1. قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

تم تصميم قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لمساعدتك في إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والتخطيط له وإدارته.

الـ قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp يضمن النشر المتسق على صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وضع منشوراتك مسبقًا. يبسط هذا القالب عملية وضع الأفكار وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال:

تحديد الأهداف والغايات لقياس نجاح جهودك التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي

إنشاء خطة سهلة الاتباع لإنشاء المحتوى وتوفير الوقت

البقاء على اطلاع على اتجاهات السوق للحفاظ على الميزة التنافسية تنزيل هذا القالب ### 3. قالب فرق التسويق

تم تصميم قالب فرق التسويق من ClickUp لمساعدتك على تبسيط عمليات التسويق الخاصة بك.

مع شيوع فرق العمل عن بُعد في مختلف المؤسسات، يصبح الحفاظ على مركز عمليات مركزي أمرًا صعبًا حيث تصبح ثغرات العمليات والأعطال أكثر وضوحًا. قالب فرق التسويق في ClickUp يقدم حلاً يمكّن فرق التسويق لديك من التوسع مع الأعمال التجارية، ويجمع كل أعمالهم معًا، ويعزز الرؤية عبر المؤسسة، ويسمح بالاستجابة السريعة لتغيرات السوق. يبسط إدارة الفريق من خلال:

ضمان فهم جميع أعضاء الفريق لأدوارهم ومسؤولياتهم

تعزيز التواصل والتعاون داخل الفريق

مراقبة التقدم المحرز في كل مشروع تنزيل هذا القالب ### 4. قالب خطة تسويق المحتوى

تم تصميم قالب خطة تسويق المحتوى من ClickUp لمساعدتك في تخطيط وتتبع وقياس نجاح جهودك في تسويق المحتوى.

سواء كنت تطلق منتجًا جديدًا أو تدير حملات مستمرة، فإن ClickUp يوفر لك ما يلي قالب خطة تسويق المحتوى من ClickUp . يساعدك هذا القالب على إنشاء طريقة تخطيط منظمة، وتبسيط العملية وجعل المحتوى الخاص بك أكثر فعالية وكفاءة. باستخدام هذا القالب، يمكنك

التركيز على استراتيجيات المحتوى الأكثر فعالية لتحقيق أقصى قدر من التأثير

تحديد جمهورك المستهدف بوضوح وإنشاء محتوى ذي صلة بالموضوع

تطوير استراتيجية شاملة لتوجيه عملية إنشاء المحتوى وتوزيعه تنزيل هذا القالب ### 5. قالب خطة عمل التسويق

تم تصميم قالب خطة عمل التسويق من ClickUp لمساعدتك في تخطيط وتتبع مهامك التسويقية.

ركز على جهودك، وتتبع التقدم المحرز، وعدّل الاستراتيجيات، وحدد مجالات التحسين من خلال قالب خطة عمل التسويق من ClickUp . يوفر هذا القالب الهيكل والرؤية والأدوات اللازمة لإنشاء خطط تسويق فعالة تحقق النتائج. ليس هذا فحسب، بل يتيح لك أيضًا

الاطلاع على استراتيجيتك التسويقية المطبقة عبر القنوات المختلفة

مراقبة التقدم المحرز مقابل الميزانيات والجداول الزمنية بدقة

العمل بسلاسة مع فريقك على التكتيكات والمشاريع تحميل هذا القالب ### 6. قالب تقرير التسويق

تم تصميم قالب تقرير التسويق من ClickUp لمساعدتك على تتبع جهود التسويق والأداء.

تقرير التسويق هو بمثابة كتاب قصص يخبرنا بمدى نجاح الشركة في التسويق. لكن إعداد هذه التقارير قد يكون صعباً!

وذلك عندما توصلت إلى قالب تقرير التسويق الخاص ب ClickUp . إنه بمثابة الأداة السحرية التي تسهل عليك

مراقبة الأنشطة التسويقية وتتبع أداء الأعمال

إنشاء رسوم بيانية وصور ثاقبة تساعد في شرح القصة

اكتساب فهم أفضل لجمهورك المستهدف تنزيل هذا القالب ## ما هي أفضل أداة ذكاء اصطناعي للتسويق بين الشركات؟

من بين أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي هذه، ClickUp تبرز أداة إدارة الحملات والإنتاجية الشاملة بالنسبة لي.

تدمج ClickUp تقنية الذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل، وتعزيز تعاون الفريق، وتحسين كفاءة إدارة المهام، مما يجعلها أداة قيّمة للمسوقين بين الشركات الذين يتطلعون إلى تحسين عمليات التسويق الرقمي الخاصة بهم.

بالنسبة لأولئك المستعدين للارتقاء بجهودهم التسويقية من خلال إمكانات ClickUp القوية, اشترك في ClickUp اليوم!