كيفية استخدام ChatGPT لكتابة خطاب تغطية مميز

بعد ملء ما يبدو وكأنه مئات من طلبات التوظيف، آخر ما تريد القيام به هو كتابة خطاب تغطية آخر. لكن تخطيه ليس خيارًا، وإرسال نفس الخطاب العام إلى كل صاحب عمل؟ هذا أيضًا ليس خيارًا. فهذه طريقة مؤكدة لتجاهل طلبك.

لحسن الحظ، لا يتعين عليك البدء من الصفر في كل مرة.

باستخدام النهج الصحيح، يمكن أن يساعدك ChatGPT في صياغة خطاب تغطية مخصص وجذاب، والأهم من ذلك، يجعلك تلفت الانتباه.

في هذا المنشور على المدونة، سنستكشف كيفية استخدام ChatGPT لكتابة خطاب تغطية وترك انطباع جيد. 🎯

⏰ ملخص في 60 ثانية ChatGPT هو مساعد كتابة قوي، ولكن مفتاح النجاح هو توجيهه بشكل صحيح.

يجب أن تكون رسالة التغطية المقنعة أصيلة وتسلط الضوء على نقاط قوتك وتكون مخصصة للوظيفة. إليك كيفية استخدام ChatGPT لكتابة رسالة التغطية الخاصة بك: اجمع المعلومات الصحيحة قدم توجيهات واضحة لكتابة رسالة التغطية باستخدام ChatGPT أو الصق سيرتك الذاتية للحصول على رد مخصص خصص النبرة والهيكل. حدد كيف تريد أن تبدو الرسالة راجع الرسالة وحسنها للتأكد من دقتها وتخصيصها

اجمع المعلومات الصحيحة

قدم توجيهات واضحة لكتابة خطاب التغطية باستخدام ChatGPT أو الصق سيرتك الذاتية للحصول على رد مخصص

خصص النبرة والبنية. حدد الطريقة التي تريد أن يبدو عليها الخطاب

راجع وحسّن الدقة والتخصيص

ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، يساعد الباحثين عن عمل على كتابة طلبات التوظيف وصقلها وتتبعها في مكان واحد اجمع المعلومات الصحيحة

قدم توجيهات واضحة لكتابة خطاب التغطية باستخدام ChatGPT أو الصق سيرتك الذاتية للحصول على رد مخصص

خصص النبرة والبنية. حدد الطريقة التي تريد أن يبدو عليها الخطاب

راجع وحسّن الدقة والتخصيص

كيفية استخدام ChatGPT لكتابة خطاب تغطية

ChatGPT هو مساعد كتابة رائع، ولكن الحيلة لا تكمن في تركه يقوم بكل العمل، بل في معرفة كيفية توجيهه. يجب أن يكون خطاب التقديم الجيد لمديري المشاريع أو المسوقين الرقميين أو أي مهنة أخرى أصيلًا ويبرز نقاط قوتك ويكون مخصصًا للوظيفة التي تتقدم لها.

لنستعرض خطوة بخطوة كيفية استخدام ChatGPT بفعالية. 📝

الخطوة #1: اجمع المعلومات الصحيحة

قبل أن تطلب المساعدة من ChatGPT، يجب أن تزود نفسك بالتفاصيل الصحيحة. كلما كانت المدخلات أفضل، كانت النتائج أفضل. إليك ما ستحتاج إليه:

معلومات الاتصال: الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف

تفاصيل الوظيفة: المسمى الوظيفي واسم الشركة ونسخة من الوصف الوظيفي

الخبرة العملية: الوظائف السابقة ذات الصلة وتواريخ التوظيف والمسؤوليات الرئيسية

المهارات والإنجازات: ما الذي يجعلك مرشحًا قويًا؟ فكر في المهارات الفنية والمهارات الشخصية وأي إنجازات كبيرة

التعليم: الدرجات العلمية أو الشهادات التي حصلت عليها والمؤسسات التي التحقت بها

معلومات عن الشركة: ابحث عن مهمة الشركة وقيمها وثقافتها. إذا كانت تركز على الابتكار أو التعاون أو القيادة، فمن الأفضل أن تعكس ذلك في خطابك التعريفي

يعمل ChatGPT أيضًا كأداة ذكية لتوليد السيرة الذاتية لكتابة مقدمة جذابة بناءً على هذه التفاصيل.

احتفظ بالتفاصيل الأساسية للوظيفة أو سيرتك الذاتية في متناول اليد

🧠 حقيقة ممتعة: حقق الإطلاق العام الأول لـ ChatGPT في نوفمبر 2022 شعبية كبيرة لدرجة أنه وصل إلى مليون مستخدم في خمسة أيام فقط.

الخطوة #2: أعط ChatGPT الموجه الصحيح

إذا لم تكن قد قمت بذلك بعد، فانتقل إلى ChatGPT وقم بتسجيل حساب.

بينما يمكنك استخدامه كضيف، فإن إنشاء حساب يتيح لك حفظ سجل الدردشة، وهو أمر مفيد إذا كنت بحاجة إلى تحسين خطابك لاحقًا. بمجرد دخولك، تكون جاهزًا لبدء الصياغة.

الآن يأتي الجزء الممتع، وهو جعل ChatGPT يقوم فعليًا بإنشاء خطاب تغطية. المفتاح هو توفير تفاصيل كافية مع الحفاظ على الطلب بسيطًا ومباشرًا.

📌 نموذج مقترح: أحتاج إلى خطاب تغطية لوظيفة [المسمى الوظيفي] في [اسم الشركة]. لدي [X] سنوات من الخبرة في [مجال العمل] وأتخصص في [المهارات الأساسية]. تقدر الشركة [قيم الشركة]، وأود أن أؤكد على خبرتي في [الخبرة ذات الصلة]

إذا كان لديك سيرة ذاتية، يمكنك أيضًا لصقها بقول: "إليك سيرتي الذاتية للرجوع إليها: [نص السيرة الذاتية]. " هذا يمنح ChatGPT السياق اللازم لإنشاء مسودة أولى خاصة بك وبالوظيفة.

سيقوم ChatGPT بإنشاء خطاب تغطية لملفك الشخصي بناءً على تعليماتك

🔍 هل تعلم؟ يمكن لـ ChatGPT إنشاء أكثر من 10,000 كلمة في محادثة واحدة، ولكن نماذج الذكاء الاصطناعي السابقة كانت تعاني من صعوبة في الحفاظ على السياق لأكثر من بضع جمل.

الخطوة #3: توجيه ChatGPT بشأن الهيكل والنبرة

يركز خطاب التغطية الجيد والمخصص على سرد قصة. تأكد من تحديد النبرة والهيكل الذي تريده. أضف مواصفات موجهة للذكاء الاصطناعي مثل:

اكتب بلهجة مهنية وودية في الوقت نفسه

اجعله موجزًا، لا يزيد عن 300 كلمة

استخدم أسلوب سرد القصص لإظهار تأثيرك

اكتب مقدمة قوية تعبر عن حماسك للوظيفة

أضف قسمًا في المنتصف يسلط الضوء على المهارات والخبرات الأساسية ذات الصلة بالوظيفة

اختتم بفقرة تكرر الاهتمام وتدعو إلى مزيد من المناقشة

وجه ChatGPT بشأن الهيكل والنبرة

🔍 هل تعلم؟ يمكن لـ ChatGPT كتابة الشعر والبرمجة وتلخيص الكتب وحتى لعب الألعاب النصية، ولكنه لا "يفهم" ما يقوله في الواقع — إنه يتبع الاحتمالات الإحصائية!

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الخطوة #4: إنشاء خطاب التغطية ومراجعته

بمجرد الحصول على ناتج جيد، اقرأه بعناية. ابحث عن:

الصلة: هل يعكس مهاراتك وخبراتك؟

الأصالة: هل يبدو النص وكأنه من صياغتك أم أنه يبدو آليًا للغاية؟

الوضوح: هل هناك أي عبارات غريبة أو كلمات زائدة غير ضرورية؟

يجب عليك تعديل بعض الجمل أو إضافة لمسات شخصية لجعلها أكثر طبيعية. إذا لزم الأمر، يمكنك تحسينها أكثر باستخدام قوالب ChatGPT. كرر العملية حتى تصبح راضيًا عن النتيجة.

📌 نموذج موجه: اجعل هذا النص أكثر جاذبية وأقل عمومية. هل يمكنك أيضًا جعل الخاتمة أكثر إقناعًا؟

بمجرد أن تصبح راضيًا عن خطاب التقديم، قم بتنقيحه. اقرأه بصوت عالٍ للكشف عن أي عبارات غريبة. إذا أمكن، اطلب من صديق أو مرشد تقديم ملاحظاتك. ثم قم بتنسيقه بشكل صحيح، واحفظه كملف PDF، وأرفقه بطلب الوظيفة.

يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بطلبات التوظيف.

⚙️ مكافأة: تحقق من قوالب السيرة الذاتية في Microsoft Word إذا كنت بحاجة إلى شيء مصقول في وقت ضيق.

قيود كتابة خطابات التغطية باستخدام ChatGPT

يمكن أن يسهل ChatGPT كتابة خطاب التقديم، ولكنه ليس مضمونًا. على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في الهيكل والصياغة والأفكار، إلا أنه لا يضمن تلقائيًا تقديم طلب متميز. إذا اعتمدت عليه بشكل مفرط، فقد يبدو خطاب التقديم الخاص بك عامًا أو منفصلاً.

دعونا نلقي نظرة على بعض قيود كتابة خطابات التقديم باستخدام ChatGPT. 💁

تفتقر إلى الطابع الشخصي: قد لا تعبر خطابات التقديم التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عن صوتك أو شخصيتك الفريدة بشكل كامل، مما يجعلها تبدو مملة بعض الشيء. لإصلاح ذلك، ستحتاج إلى تعديل الصياغة وإضافة تفاصيل شخصية لجعلها تبدو أكثر شبهاً بك

يعتمد على المطالبات: تعتمد جودة خطابك التمهيدي على مدى جودة توجيهك لـ ChatGPT. إذا كانت مطالباتك غامضة للغاية، فقد تحصل على رد عام للغاية أو حتى غير ملائم

يولد تفاصيل غير دقيقة: في بعض الأحيان، قد يضيف ChatGPT مهارات أو خبرات لا تمتلكها بالفعل، خاصة إذا لم تكن تعليماتك محددة بما يكفي. تحقق دائمًا من التفاصيل جيدًا حتى لا تخطئ في تقديم نفسك عن غير قصد

يفتقر إلى اللمسة الإنسانية: تتميز الذكاء الاصطناعي بقدرتها على تنظيم المعلومات، ولكنها لا تضيف بشكل طبيعي الحماس أو الدفء الذي تحتاجه رسالة التغطية الجيدة. يمكن لمدير التوظيف عادةً أن يميز عندما يبدو شيء ما آليًا للغاية، لذا تأكد من إضافة بعض الشخصية إلى المسودة النهائية

🔍 هل تعلم؟ يعود مفهوم خطاب التقديم إلى ثلاثينيات القرن الماضي، عندما أصبحت طلبات التوظيف أكثر رسمية وتنافسية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب سيرة ذاتية مجانية من Google Docs

إنشاء خطاب تغطية باستخدام ClickUp

بالتأكيد، يمكن أن يساعدك ChatGPT في صياغة خطاب تغطية، ولكن أين يمكنك تتبع الإصدارات المختلفة؟ كيف يمكنك تحسين كتابتك أو التعاون مع الآخرين للحصول على تعليقات؟

إذا كنت تريد طريقة سلسة لصياغة خطابات التقديم وصقلها وتنظيمها، فإن ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو الأداة التي تحتاجها.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك كتابة وتخزين جميع مواد طلب الوظيفة في مكان واحد، مما يسهل تتبع الإصدارات المختلفة للوظائف المختلفة. على عكس قوالب السيرة الذاتية في Google Docs، يتيح لك ClickUp الربط مباشرة بالمحافظ، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وتخصيص أذونات الوصول، كل ذلك في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يرتقي ClickUp Brain بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الكتابة لتنقيح خطاب التقديم الخاص بك وإضافة عناصر مخصصة وضمان أن يصل خطاب التقديم الخاص بك إلى الهدف المنشود.

إليك دليل لكتابة خطاب تغطية بناءً على ملفك الشخصي باستخدام ClickUp. 👀

الخطوة #1: إنشاء مستند خطاب تغطية

أولاً، دعنا ننظم الأمور. أنشئ مساحة مخصصة لطلبات التوظيف في ClickUp. بهذه الطريقة، ستخزن جميع سيرتك الذاتية وخطابات التقديم وإعلانات الوظائف في مكان واحد بشكل منظم.

يمكنك حتى إعداد مهام ClickUp لتتبع المواعيد النهائية والمتابعات ومواعيد المقابلات — حتى لا يفوتك أي شيء.

ClickUp Doc

أنشئ مستند ClickUp لخطابك التعريفي

بمجرد أن يصبح المكان جاهزًا، انتقل إلى ClickUp Docs وأنشئ مستندًا جديدًا. قم بتسميته باسم بسيط مثل "خطاب تغطية - [المسمى الوظيفي]" حتى تتمكن من العثور عليه بسهولة لاحقًا.

يتيح لك ClickUp Docs تنسيق خطابك باستخدام تنسيق نص منسق، وإضافة صور أو أيقونات إذا لزم الأمر، وحتى إنشاء قوالب لاستخدامها في طلبات التوظيف المستقبلية.

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الخطوة #2: استخدم Brain للكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain

إذا كنت غير متأكد من كيفية بدء خطاب التقديم الخاص بك أو تحتاج إلى مساعدة في جعله أكثر إقناعًا، فإن ClickUp Brain سيساعدك. يمكن لهذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء مقدمات واقتراح صياغة قوية وتحسين كتابتك لضمان تميز طلبك.

اكتب "/" أو "Write with AI" (اكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي) لتشغيل الذكاء الاصطناعي

ما عليك سوى كتابة ما تحتاج إلى المساعدة فيه، مثل "كتابة فقرة افتتاحية واثقة لخطاب تغطية تسويقي"، واترك ClickUp Brain يقوم بالمهمة الصعبة.

📌 نموذج موجه: "اكتب خطاب تغطية مقنعًا ومهنيًا لوظيفة [المسمى الوظيفي] في [اسم الشركة]. حافظ على نبرة واثقة وجذابة، مع إبراز خبرتي التي تبلغ [X سنوات] في [الصناعة] وخبرتي في [المهارات الرئيسية]. قم ببنائه بافتتاحية قوية، ومتن يعرض إنجازاتي، وخاتمة تعبر عن الحماس وتتضمن دعوة لاتخاذ إجراء. اجعله موجزًا (300-400 كلمة) ومتوافقًا مع قيم [اسم الشركة] ورسالتها. '

أنشئ خطاب تغطية في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

اكتشف كيف يمكنك كتابة أي شيء، بما في ذلك خطاب التغطية، باستخدام ClickUp Brain👇

🧠 حقيقة ممتعة: حتى ستيف جوبز كتب خطاب تغطية — تم بيع طلب التوظيف الذي كتبه بخط يده عام 1973 في مزاد علني بأكثر من 200,000 دولار!

الخطوة #3: تخصيص خطابك وصقله

حتى مع مساعدة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يبدو خطابك التعريفي وكأنه من صياغتك. استخدم ClickUp Assign Comments لترك ملاحظات لنفسك، أو تمييز المناطق التي تحتاج إلى تعديل، أو التعاون مع الموجهين أو الأصدقاء للحصول على التعليقات.

قم بتمييز أي منطقة وقم بوضع علامة على أعضاء فريقك في ClickUp Assign Comments لتقديم الملاحظات

📮ClickUp Insight: بينما يعمل 34% من المستخدمين بثقة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي ، فإن نسبة أكبر قليلاً (38%) تتبنى نهج "الثقة مع التحقق". غالبًا ما تنطوي الأدوات المستقلة غير المألوفة لسياق عملك على مخاطر أعلى في إعطاء ردود غير دقيقة أو غير مرضية. لهذا السبب أنشأنا ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الذي يربط بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون عبر مساحة العمل والأدوات الخارجية المدمجة. احصل على ردود سياقية دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات واستمتع بزيادة في كفاءة العمل بنسبة 2-3 أضعاف، تمامًا مثل عملائنا في Seequent.

الخطوة #4: حفظ وتصدير وتقديم الطلب

بمجرد أن تصبح راضيًا عن خطابك التعريفي، قم بتصديره كملف PDF أو Word ببضع نقرات فقط. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بعدة نسخ في ClickUp، حتى إذا احتجت إلى تعديله لوظيفة أخرى، فلن تضطر إلى البدء من الصفر.

انقر على "مشاركة" في الزاوية العلوية اليمنى وقم بتصدير خطاب التقديم الخاص بك

🧠 حقيقة ممتعة: تعتبر عبارة "إلى من يهمه الأمر" قديمة. يفضل معظم مديري التوظيف التحية المباشرة أو حتى تخطيها تمامًا إذا لم يكن الاسم متاحًا.

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ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه

تعد كتابة خطاب تغطية باستخدام ChatGPT طريقة رائعة للبدء، ولكنها ليست الشيء الوحيد الذي يقف بينك وبين وظيفتك التالية. قد يصبح تخصيص طلبك وتتبع المواعيد النهائية ومتابعة الفرص المتعددة أمرًا مرهقًا بسرعة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يساعدك في كل شيء.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك صياغة وتحرير وتخزين خطابات التغطية والسير الذاتية وملاحظات البحث عن وظائف في مكان واحد. هل تحتاج إلى مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز ChatGPT؟ يمكن لـ ClickUp Brain كتابة ملخصات لوصف الوظائف الرئيسية وحتى اقتراح تحسينات على طلبات التوظيف.

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