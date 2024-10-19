10 مولدات حيوية احترافية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتجربتها في عام 2025

هل تحتاج إلى كتابة سيرة ذاتية احترافية لعرض عمل أو مقابلة عمل؟ حتى لو لم تكن لديك أي فكرة من أين تبدأ-فإن حاجز الكتابة أمر حقيقي جداً-يمكنك الاسترخاء. الذكاء الاصطناعي (AI) هنا للمساعدة. 🙌

يمكن لأداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي مثل مولد السيرة الذاتية أن تبرز علامتك التجارية الشخصية، وتعزز وجودك على الإنترنت، وتزيد من فرصك في إثارة إعجاب أصحاب العمل المحتملين. ما الذي يمكن أن تطلبه أكثر من ذلك؟

إذن هل ستتبع الطريقة القديمة وتستخدم قالب السيرة الذاتية لمحاولة كتابة سيرة ذاتية مقنعة بنفسك؟ أم أنك ستستفيد من أحدث التقنيات وتستعين بمولّدات السيرة الذاتية للذكاء الاصطناعي لتقوم بذلك نيابةً عنك؟

تلميح: سيوفر لك الخيار الأخير الوقت والجهد - وربما يقوم بعمل أفضل أيضاً. 🛠️

ما هو المولد الحيوي؟

كاتب الذكاء الاصطناعي هو أداة إنتاجية التي تساعدك العمل بشكل أسرع وليس أكثر صعوبة. لقد أصبح إنشاء المحتوى سهلاً.

في حالة مولد السيرة الذاتية، فهو عبارة عن كاتب ذكاء اصطناعي ينشئ سيرة ذاتية جذابة وملفتة للنظر حتى يراك جمهورك المستهدف في أفضل حالاتك. 🤩

عندما تبحث عن وظيفة، أو تعمل لحسابك الخاص، أو تنشئ ملفًا شخصيًا لمؤلف أو متحدث، أو تبدأ عملك الخاص، يساعدك منشئ السيرة الذاتية الشخصية على خلق انطباع أولي رائع - دون البدء من الصفر. سواء كنت تكتب سيرة ذاتية قصيرة تركز على بعض النقاط الرئيسية فقط أو سيرة ذاتية أطول تعرض شهاداتك ومهاراتك وسنوات خبرتك، يمكن أن يساعدك منشئ السيرة الذاتية.

لإنشاء سيرتك الذاتية المخصصة، يمكنك تحديد التفاصيل التي ترغب في تضمينها عن نفسك، مثل مؤهلاتك أو خبرتك المهنية أو إنجازاتك أو حتى بعض الحقائق الممتعة. ثم يستخدم مُنشئ السيرة الذاتية للذكاء الاصطناعي خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لمعالجة البيانات وتجميعها بطريقة جذابة.

يمكنك استخدام المحتوى الذي صاغه مُنشئ السيرة الذاتية حسب اختيارك. على سبيل المثال، يمكنك إضافته إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك - مثل ملفك الشخصي على موقع LinkedIn أو Instagram أو السيرة الذاتية على تويتر - أو على سيرتك الذاتية أو صفحة "نبذة عن" موقعك الإلكتروني الشخصي.

ملاحظة جانبية:يمكن أيضًا استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي في العديد من الطرق الأخرى، من كتابة الإعلانات أو أوصاف المنتجات لموقعك الإلكتروني لتسويق المحتوى على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي. استخدمه كـ أداة إدارة المشروع إلى جانب أدوات أخرى موفرة للوقت مثل قوالب وسائل التواصل الاجتماعي و تقويمات المحتوى إلى تبسيط إنشاء المحتوى الخاص بك أكثر من ذلك. 📚

ما الذي يجب أن تبحث عنه في المولد الحيوي؟

عندما تختار أفضل أداة مولد حيوي احترافي لك، هناك بعض الميزات المحددة التي يجب أن تبحث عنها:

يجب أن يكون المحتوى الذي تم إنشاؤه بجودة عالية باستمرار (مع الأخذ في الاعتبار أن الجودة تعتمد أيضًا على المعلومات التي تقدمها له للعمل بها)

يجب أن يكون سهل الاستخدام حتى لا تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في تعلم استخدامه

أثناء استخدامك لكاتب الذكاء الاصطناعي كمولد للسيرة الذاتية الآن، قد تقرر استخدامه لأنواع أخرى من المحتوى في المستقبل، لذلك ابحث عن أداة تقدم حالات استخدام مختلفة، على سبيل المثال، نسخة الموقع الإلكتروني أو محتوى التسويق الرقمي

إذا كنت تخطط لاستخدامه لأنواع مختلفة من النسخ، تحقق مما إذا كان مولد السيرة الذاتية يحد من عدد كلماتك بأي شكل من الأشكال

يجب أن تكون قادرًا على تخصيص النغمة أو التنسيق أو الأسلوب لعلامتك التجارية الخاصة وجمهورك

تحقق مما إذا كان يعمل على نظام قائم على الرصيد - قد يكون من الصعب تقدير مقدار المحتوى الذي ستنشئه بالضبط

يجب أن يوفر لك الوقت والمال - والخبر السار هو أنه على الرغم من أنه يمكنك اختيار الدفع مقابل ذلك، إلا أن هناك الكثير من الأدوات المجانية المتاحة

أفضل 10 مولدات حيوية لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما تبحث عنه، دعنا نستكشف بعض مولدات السيرة الذاتية التي قد تجدها على الإنترنت. لكل منها ميزات خاصة، لذا ضع في اعتبارك أي متطلبات محددة لديك قبل أن تقرر.

1. انقر فوق

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك إنشاء نسخة حيوية من المطالبات ثم إعادة طلبها لإجراء تغييرات على النغمة الذكاء الاصطناعي في ClickUp هي جزء من مجموعة أوسع من ClickUp برنامج إدارة المشاريع ، والذي يتضمن إدارة المهام، والتعاون، وأدوات إعداد التقارير، ولوحات المعلومات، وآلاف القوالب، وكلها قابلة للتخصيص بالكامل. يساعدك مساعد محتوى الذكاء الاصطناعي على ابتكار الأفكار، وكتابة النسخ وتحريرها، وتلخيص النص الطويل إلى نقاط رئيسية - وكلها ميزات مفيدة لمولّد السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي. 🤩

ClickUp أفضل الميزات

استخدم المطالبات لإدخال معلوماتك في ClickUp مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ثم احصل على مخرجات عالية الجودة

اختصر نسختك إلى أهم النقاط

استخدم اقتراحات تحرير النسخ لتحسين المحتوى الخاص بك بشكل أكبر

أنشئ سيرتك الذاتية أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

قيود ClickUp

الذكاء الاصطناعي متاح فقط على الباقات غير المحدودة وما فوقها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. Copy.ai

عبر Copy.ai إن Copy.ai مولد السيرة الذاتية هو أداة لتوليد المحتوى مصممة لمساعدتك في إنشاء سيرة ذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في ملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Copy.ai

نظام بديهي للغاية وسهل الاستخدام

يمكنك تحديد النقاط الرئيسية التي تريد تغطيتها

بمجرد إدخال بياناتك - مثل اسم شركتك وخلفيتك وإنجازاتك وأهدافك - يقوم بسرعة بإنشاء العديد من السير الذاتية لتختار من بينها

لا يوجد حد لعدد الكلمات التي يمكنك استخدامها

قيود #### قيود Copy.ai

السيرة الذاتية التي يتم إنشاؤها ليست دائمًا إبداعية بالقدر الذي يمكن أن تكون عليه

الإصدار المجاني يسمح فقط بما يصل إلى 2,000 كلمة في الشهر

تسعير #### Copy.ai

مجاني: ما يصل إلى 2000 كلمة في الشهر

ما يصل إلى 2000 كلمة في الشهر الإصدار الاحترافي: 36 دولارًا شهريًا

36 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. كتابيسونيك

عبر يكتبونكيكتب في Writesonic يساعدك مُنشئ السيرة الذاتية على الخروج بأفكار ثم استخدامها لكتابة نسخة سيرة ذاتية مقنعة. 👀

أفضل ميزات Writesonic

تستخدم الخطط المدفوعة أحدث التقنيات، GPT-4

يتكامل مع تويتر ولينكد إن، حتى تتمكن من إعادة توظيف سيرتك الذاتية التي تم إنشاؤها عبر منصاتك

يشتمل على أوامر صوتية ومدقق للانتحال

قيود كتابيسونيك

تسمح خطة التسعير التجريبية المجانية لمستخدم واحد فقط

يعمل النظام على الأرصدة، مما يعني أنه يجب عليك التخطيط مسبقًا بعناية فائقة إذا كنت تتعامل مع الكثير من المحتوى

تسعير #### تسعير Writesonic

نسخة تجريبية مجانية: لأول 10,000 كلمة لك

لأول 10,000 كلمة لك المحترف: 12.67 دولار شهرياً

12.67 دولار شهرياً المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

4.7/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

4. جاسبر AI

عبر جاسبر AIجاسبر للذكاء الاصطناعي يستخدم بيانات من 10٪ من الإنترنت لإنشاء سيرة ذاتية احترافية من اختيارك من منظور الشخص الأول أو الشخص الثالث.

أفضل ميزات Jasper AI

يوفر قوالب للسيرة الذاتية لمجموعة متنوعة من الشبكات الاجتماعية

دمج تحسين محركات البحث عن طريق إدخال ما يصل إلى ثلاث كلمات رئيسية ذات صلة لتضمينها في نسختك

اختر نبرة صوتك حتى تظهر علامتك التجارية الفريدة بوضوح

استفد من تكامل Grammarly للتدقيق الإملائي والنحوي وتركيب الجمل

قيود الذكاء الاصطناعي لجاسبر

يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدامه

السعر أعلى قليلاً من العديد من الأدوات الأخرى

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

إصدار تجريبي مجاني لمدة سبعة أيام على كل حزمة

المُنشئ: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا الفرق: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

5. ريتر

عبر ريتر Rytr هي أداة شائعة للغاية أداة الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها لإنشاء محتوى حيوي جذاب بسرعة وسهولة. ✨

ريتر أفضل الميزات

إدخال المعلومات السياقية أو استخدام المطالبات للبدء في العمل

السيرة الذاتية التي تم إنشاؤها لا تتطلب الكثير من التحرير، لكن Rytr يقدم اقتراحات مفيدة لضبطها

يوجد خيار من أكثر من 20 خيارًا مختلفًا للنغمة

يعمل ب 30 لغة مختلفة حتى تتمكن من استخدامه لكتابة سيرتك الذاتية الدولية أيضًا

قيود رايتر

هناك حدود لعدد الأحرف، لذا فهو يعمل بشكل أفضل مع المحتوى الأقصر

تسمح الباقة غير المحدودة الأعلى مستوى لمستخدم واحد فقط

تسعير #### Rytr

الخطة المجانية: ما يصل إلى 10,000 حرف شهريًا

ما يصل إلى 10,000 حرف شهريًا التوفير: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا غير محدودة: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.5/5 (12 مراجعة)

6. كتاب كريم

عبر كتابة الكريم تم تصميم Writecream لمساعدتك في إنشاء محتوى المبيعات والتسويق، والذي يتضمن سيرة ذاتية قصيرة لملفك الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعك الإلكتروني ومنشورات الضيوف وأي مكان آخر تختاره.

أفضل ميزات Writecream

مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ChatGenie، الذي يستخدم أحدث البيانات المتاحة ويعمل بأكثر من 75 لغة

لا داعي للبدء من الصفر، حتى تتجنب عرقلة الكاتب وتوفر الوقت

ما عليك سوى إعطاء الذكاء الاصطناعي أمرًا واحدًا بالكلمات الرئيسية التي تريد تضمينها وسيقوم بإنشاء سيرة ذاتية شخصية مخصصة تساعدك على التميز عن الآخرين

قم بإنشاء العديد من الأشكال المختلفة كما تريد حتى تجد الشكل الذي يناسبك تماماً

قيود برنامج Writecream

يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام مولد السيرة الذاتية هذا

تحتاج إلى شراء أرصدة مقدمًا لاستخدام النظام

تسعير #### Writecream

مجاني للأبد: ما يصل إلى 40,000 حرف شهريًا

ما يصل إلى 40,000 حرف شهريًا غير محدود: 29 دولارًا شهريًا (عرض محدود)

29 دولارًا شهريًا (عرض محدود) قياسي: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا ممتد: 69 دولارًا شهريًا

Writecream التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

7. مولد كتابة السيرة الذاتية

عبر اكتبني يساعدك موقع WriteMe على زيادة تأثيرك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سيرة ذاتية أصلية تبرز مهاراتك وخبراتك. 🙌

اكتب سيرتك الذاتية أفضل الميزات

عملية البدء بسيطة للغاية

يمكنك إدخال بعض السياق حول فكرتك الرئيسية

يمكنك اختيار النغمة التي ترغب في استخدامها

يساعدك على تنقيح المحتوى الخاص بك قبل استخدامه

قيود مولد السيرة الذاتية لكتابتي

يقول بعض المستخدمين أن الرسائل لا تتناسب تمامًا مع علامتهم التجارية

تسعير مولد السيرة الذاتية ل WriteMe Bio Generator

الدفع: مجانًا حتى 2,000 كلمة

مجانًا حتى 2,000 كلمة مستقل: 10$ شهرياً

10$ شهرياً الوكالة: 25 دولاراً شهرياً

25 دولاراً شهرياً المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا

اكتبني مولد السيرة الذاتية التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (3 تقييمات)

4.7/5 (3 تقييمات) Capterra: غير متوفر

8. قصير الذكاء الاصطناعي

عبر باختصار AI Shortly.ai هو مساعد للكتابة يساعدك على وضع أفكارك لسيرتك الذاتية في كلمات مبدعة ومكتوبة بشكل جيد.

أفضل ميزات Shortly AI

يستخدم GPT-3 من OpenAI، وهو نموذج لغوي يعمل بالشبكة العصبية

يمكنك تحديد مقدار ما يجب أن يكتبه الذكاء الاصطناعي في كل مرة

يتم فحص المخرجات بواسطة مدققي الانتحال

قيود الذكاء الاصطناعي القصيرة

أكثر تكلفة من العديد من الخيارات الأخرى

تسعير الذكاء الاصطناعي القصير

فترة تجريبية مجانية لمدة شهرين

سنويًا: 65 دولارًا أمريكيًا شهريًا

65 دولارًا أمريكيًا شهريًا شهريًا: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا

باختصار تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متاح

9. نيسيس

عبر المتخصصة Nichesssss هو أحد مولدات السير الذاتية في هذه القائمة التي يمكن استخدامها لإنشاء العديد من أنواع المحتوى المختلفة، مما يوفر لك الوقت والجهد. يقوم مولد السيرة الذاتية للذكاء الاصطناعي الخاص بهم بإنشاء سير ذاتية يمكنك استخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ولينكد إن، وكذلك للمدونات أو الكتب أو غيرها من المحتويات المؤلفة. 📚

Nichesss أفضل الميزات

توليد أفكار المحتوى بسهولة

أدخل اسمًا وبعض النقاط مثل المسمى الوظيفي والشركة والإنجازات والاهتمامات لإنشاء سيرة ذاتية شخصية أو مهنية مخصصة بسرعة

حدد نغمات وأنماط مختلفة من الكتابة لتناسب حالة استخدامك

قيود المتخصصة

لا تقوم الخوارزمية دائماً بمعالجة البيانات بشكل صحيح، لذا عليك التحقق منها بعناية

يشعر البعض أن واجهة المستخدم قديمة بعض الشيء

تسعير Nichesssss

نسخة تجريبية مجانية: لا يتطلب بطاقة ائتمان

لا يتطلب بطاقة ائتمان مبتدئ: 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا المتوسط: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا المحترف: 99 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (6 تقييمات)

4.3/5 (6 تقييمات) Capterra: غير متاح

10. ضبط الكلمات

عبر Worضبط Wordtune هو مولد سيرة ذاتية يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إعادة كتابة نص سيرتك الذاتية بحيث تكون جذابة ومقولاً بأفضل طريقة ممكنة ومطابقة للنغمة التي تريدها. يمكنه أيضًا تقصير أو توسيع سيرتك الذاتية الحالية.

أفضل ميزات Wordtune

يساعدك على صياغة أفكارك في كلمات أوضح وأكثر إقناعاً

النسخة أصيلة وجذابة

إصلاح الأخطاء النحوية وأخطاء تركيب الجمل

قيود Wordtune

لا توجد نسخة تجريبية مجانية من الميزات المميزة

وجد بعض المستخدمين أن خدمة العملاء بطيئة

تسعير Wordtune

مجانًا: مجانًا لما يصل إلى 10 عمليات إعادة كتابة في اليوم الواحد

مجانًا لما يصل إلى 10 عمليات إعادة كتابة في اليوم الواحد بريميوم: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا قسط للفرق: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (70 تقييمًا)

4.4/5 (70 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

تحقق من هذه

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مولد السيرة الذاتية الاحترافي يساعدك على التميز عن الآخرين

تُظهر السيرة الذاتية الاحترافية المكتوبة بشكل جيد من أنت وما أنت قادر على فعله. لحسن الحظ أن مولدات السيرة الذاتية للذكاء الاصطناعي جعلت كتابة سيرة ذاتية رائعة أسهل بكثير مما كانت عليه من قبل. ما عليك سوى إدخال بياناتك لترى ما سينشئه لك المُنشئ.

قد تحتاج إلى القليل من التعديل، ولكن يجب أن تكون البنية الأساسية متينة.

اختر منشئ سيرتك الذاتية بناءً على قدراته ونوع السيرة الذاتية التي تبحث عنها. ClickUp هو خيار ممتاز ومتعدد الاستخدامات للغاية يساعدك على إنشاء سيرتك الذاتية الاحترافية بسرعة - بالإضافة إلى أي محتوى آخر تحتاجه. إنه حقًا متجر شامل. 🤩 ابدأ العمل على سيرتك الذاتية للذكاء الاصطناعي اليوم وشاهد أبواب الفرص المتاحة لك.