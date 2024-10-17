7 قوالب مجانية للدردشة عبر الإنترنت لتبسيط سير العمل

يلوح الموعد النهائي فوق رأسك، وتبدو كل الأفكار زائدة عن الحاجة. ثم، فجأة، تجد نفسك تحدق في مستند فارغ، وتبحث عن الكلمات. تفتح ChatGPT، وتكتب بعض المطالبات، وتأمل أن يتمكن من حل مشكلتك بطريقة سحرية.

لكنه لا يفعل ذلك. في نهاية المطاف، مثل أي أداة ذكاء اصطناعي، فهي جيدة بقدر جودة التعليمات التي تعطيها. هنا يمكن لقوالب ChatGPT أن ترشدك أنت والخوارزمية.

تمنحك القوالب مطالبات منظمة لزيادة إمكانات الأداة إلى أقصى حد، سواء كنت تقوم بصياغة رسائل بريد إلكتروني بسيطة أو تنظيم مشاريع واسعة النطاق. لذا لا مزيد من المتاعب في إنشاء مطالبات من الصفر أيضاً!

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على سبعة قوالب مجانية لمطالبات ChatGPT التي ستغير سير عملك. لنبدأ! 💪

ما هي قوالب ChatGPT؟

قوالب ChatGPT هي مطالبات مُحددة مُسبقاً توفر طريقة فعّالة للتفاعل مع ChatGPT الخاص ب OpenAI وتحقيق نتائج أفضل. إنها بمثابة أطر عمل لإرشادك في توليد ردود أو محتوى مستهدف أو ذي صلة بكفاءة من الأداة.

هناك العديد من النماذج المناسبة للاحتياجات المختلفة. تتضمن بعض الأمثلة على حالات استخدامها ما يلي إنشاء المحتوى والعصف الذهني والتحرير والبرمجة والتحليل وغير ذلك. إليك بعض الاحتياجات التي تلبيها هذه القوالب:

إنشاء المحتوى: للمساعدة في كتابة المقالات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، إلخ.

للمساعدة في كتابة المقالات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، إلخ. استراتيجيات الحملات التسويقية: العصف الذهني لأفكار الحملات، بما في ذلك المواضيع والجمهور المستهدف واستراتيجيات الرسائل، وكذلك تتبع مقاييس الحملة لتحليل البيانات

العصف الذهني لأفكار الحملات، بما في ذلك المواضيع والجمهور المستهدف واستراتيجيات الرسائل، وكذلك تتبع مقاييس الحملة لتحليل البيانات التوظيف والتعيين: إعداد التوصيفات الوظيفية وأسئلة المقابلات الشائعة وقوائم المراجعة الخاصة بالتأهيل

إعداد التوصيفات الوظيفية وأسئلة المقابلات الشائعة وقوائم المراجعة الخاصة بالتأهيل إدارة المشاريع: لإنشاء مواثيق المشاريع والجداول الزمنية وتخصيص الموارد

لإنشاء مواثيق المشاريع والجداول الزمنية وتخصيص الموارد تحسين محركات البحث: كتابة عناوين وأوصاف وصفية غنية بالكلمات الرئيسية

يمكنك حتى تعديل هذه القوالب لتحسين فعاليتها.

## ما الذي يجعل قالب ChatGPT جيدًا؟

إن ChatGPT، مثل أي أداة أخرى، تكون فعاليتها بنفس فعالية الطريقة التي تستخدمها بها. كيف يعمل ChatGPT ? تحتاج إلى إعطائها المطالبات الصحيحة لتوليد مخرجات عالية الجودة. ما يميز قالب ChatGPT الرائع هو عمليته ومرونته وسهولة استخدامه.

دعنا نلقي نظرة على بعض عناصر القالب الجيد: 👇

الوضوح: يجب أن يحتوي على تعليمات أو مطالبات واضحة تحدد المخرجات المطلوبة دون أي غموض

يجب أن يحتوي على تعليمات أو مطالبات واضحة تحدد المخرجات المطلوبة دون أي غموض التحديد: يجب أن يركز على مهمة معينة أو نوع معين من المحتوى، مما يضمن أن تكون الإجابات ذات صلة وموجهة

يجب أن يركز على مهمة معينة أو نوع معين من المحتوى، مما يضمن أن تكون الإجابات ذات صلة وموجهة الإيجاز: يجب أن تكون موجزة ومباشرة، بحيث تقدم لك مطالبات جديدة تحتوي على تفاصيل كافية

يجب أن تكون موجزة ومباشرة، بحيث تقدم لك مطالبات جديدة تحتوي على تفاصيل كافية المرونة: يجب أن يكون قابلاً للتخصيص، مما يدفعك إلى استكشاف أفكار أو زوايا مختلفة ضمن هيكله

يجب أن يكون قابلاً للتخصيص، مما يدفعك إلى استكشاف أفكار أو زوايا مختلفة ضمن هيكله الملاءمة: يجب أن تتماشى مع الجمهور المستهدف أو الغرض المقصود، مما يضمن أن يكون المحتوى متوافقاً مع الفئة السكانية المستهدفة

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7 قوالب ChatGPT مجانية

سواء كنت تقوم بصياغة استراتيجيات التسويق، أو تنظيم المشاريع، أو العصف الذهني لأفكار جديدة للكتابة الإبداعية، لدينا قالب مناسب لك.

إليك قائمة من 7 قوالب مجانية قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي للدردشةGPT التي ستساعدك على توفير الوقت والقيام بمهام متعددة كالمحترفين.

1. ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة لقالب التسويق

قم بإنشاء عناوين تسويقية، ووصف ميزات المنتج، وكتابة نصوص فيديو باستخدام قالب ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للتسويق

ال ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب التسويق يقدم أكثر من 600 مطالبة مصممة لتعزيز جهودك التسويقية. مع هذه المجموعة، ستحصل على أفكار إبداعية واستراتيجيات عملية لكل شيء بدءًا من تسويق المحتوى إلى حملات البريد الإلكتروني. كما أنها تساعدك على استخدام ChatGPT لوسائل التواصل الاجتماعي .

المطالبات مرنة، بحيث يمكنك العثور على المطالبة المناسبة لأي تحدٍ تسويقي تواجهه. يمكنك أيضًا استخدامها مباشرةً في انقر فوق للبقاء منظمًا وإبقاء حملاتك على المسار الصحيح.

💡 مثال على المطالبة: "معالجة المخاوف أو الاعتراضات المحتملة التي قد تكون لدى الشباب فيما يتعلق بالأزياء المستدامة وطمأنتهم"

✨ ✨ مثالي لـ: مسوّقي المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي ورؤساء التسويق

🧠 هل تعلم؟ تطوير البرمجيات والتسويق وخدمة العملاء هي المجالات الثلاثة التي تتمتع بأعلى معدل اعتماد واستثمار في الذكاء الاصطناعي.

2. موجهات ClickUp ChatGPT لنموذج الموارد البشرية

أنشئ أدلة تفصيلية حول عملية تأهيل الموظفين أو حتى نظام مراجعة الموظفين باستخدام ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة لقالب الموارد البشرية

ال موجهات ClickUp ChatGPT لقالب الموارد البشرية هو مورد شامل لمحترفي الموارد البشرية الذين يتطلعون إلى تحسين ممارساتهم من خلال رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 140 مطالبة تغطي الموضوعات الرئيسية للموارد البشرية، تساعدك على الخروج بأفكار واستراتيجيات تناسب احتياجات مؤسستك.

ويمكنك أيضاً تخصيصها بسهولة لمهام مختلفة، مثل كتابة التوصيف الوظيفي أو التخطيط لمبادرات إشراك الموظفين، مما يمنحك طريقة مدروسة لمواءمة المطالبات مع ثقافة شركتك وأهدافها.

يتكامل القالب أيضًا مع انقر فوق الدماغ مما يجعل من السهل العصف الذهني وصياغة المحتوى مباشرةً باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبفضل وجود كل شيء في مكان واحد، يمكنك إدارة مهام الموارد البشرية وإنشاء المستندات بكفاءة وتعاون أكبر.

💡 مثال على المطالبة: "إنشاء وصف وظيفي لمحرر فيديو يجذب المرشحين المؤهلين ذوي المهارات والخبرات المناسبة"

✨ ✨ مثالي لـ: أخصائيو الموارد البشرية، رئيس قسم الأفراد والثقافة، موظفو قسم الموارد البشرية والتطوير

🧠 هل تعلم؟ 38% من قادة الموارد البشرية قد استكشفوا أو طبقوا حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات داخل مؤسستهم.

3. ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للهندسة

أنشئ كل شيء من دوال لغة البرمجة إلى الخوارزميات لحل المشكلات باستخدام ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للهندسة قالب

ال انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT للقالب الهندسي يوفر طريقة منظمة لمهندسي البرمجيات لمعالجة تحديات البرمجة. إنها أداة مفيدة لـ المطالبات الهندسية وتحسين حل المشكلات وتبسيط إدارة المشاريع.

مع أكثر من 200 مطالبة تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع الهندسية، يمكنك توليد أفكار جديدة للمشاريع, كتابة التعليمات البرمجية ومواكبة أحدث الاتجاهات، وطرح حلول للمشاكل المعقدة.

💡 مثال على المطالبة: "أريد تطوير نظام يمكنه اكتشاف السيارات من الصور باستخدام التعلم الآلي" أو "أريدك أن تكتب كودًا لهذا التطبيق بحيث يعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة"

✨ مثالي لـ: مهندسو تطوير البرمجيات، الأشخاص الذين يعملون في الواجهة الأمامية والخلفية، رئيس قسم الهندسة

4. ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للتمويل

قم بإنشاء مطالبات لتعزيز معرفتك المالية باستخدام قالب ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للمالية

ال انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT لقالب التمويل طريقة رائعة لتبسيط الإدارة المالية. مع أكثر من 150 مطالبة مصممة خصيصاً لك، يمكنك تحليل المفاهيم المالية الصعبة بطريقة سهلة الفهم.

سواء كنت قد بدأت للتو في موضوع ما وتريد أن استخدام ChatGPT للبحث أو تتطلع إلى وضع خطة مالية لتحقيق أهدافك طويلة الأجل، ستجد مطالبات ترشدك خطوة بخطوة.

💡 مثال على المطالبة: "أحتاج إلى المساعدة في فهم أساسيات الاستثمار المبكر، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشترك، وكيف يمكن استخدامها لتحقيق أهداف مالية طويلة الأجل

✨ مثالي لـ: جيل الألفية وجيل الألفية وجيل Z الذين يرغبون في بناء خطة مالية شخصية وفهم أموالهم جيدًا

5. ClickUp ChatGPT موجهات للكتابة

يساعد قالب ClickUp ChatGPT موجهات للكتابة ClickUp ChatGPT المؤلفين على كتابة السير الذاتية والمدونات وحتى الكتب

ال انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT لكتابة قالب الكتابة هو مساعدك في الكتابة ورفيقك في الكتابة مع أكثر من 200 موجه مصممة لمساعدة الكتّاب من مختلف الخبرات. وبفضل قدرته الاستثنائية على معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يمكنك صياغة محتوى يناسب أسلوبك وتفضيلاتك في الموضوع.

إنه يولد أفكارًا إبداعية لأي شيء - من المقالات إلى منشورات المدونة إلى المقالات الإقناعية. كما أنه يساعدك أيضًا على تحسين أسلوبك في الكتابة وتخصيص كل مطالبة لضبط التفاصيل مثل نوع المستند أو الجمهور حتى يكون المحتوى مناسبًا وجذابًا. تكامله مع ClickUp يجعل من السهل دمجه في سير عملك.

💡 مثال على المطالبة: "أريد كتابة مدونة مقنعة ذات طول مناسب لإشراك المتخصصين في مجال الصحة. تأكد من تميز المدونة عن المنافسين." أو "أبحث عن تقنيات لكتابة وصف واضح وموجز للمنتج لتوصيل الميزات إلى جمهور جيل Z.

✨ مثالي لـ: كتاب المحتوى، ومديري التسويق، ومديري العلامات التجارية

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6. موجهات ClickUp ChatGPT لإدارة المشاريع

قم بتوليد أفكار مشاريع لاحتياجات شركتك مع قالب ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة لإدارة المشاريع

ال انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT لقالب إدارة المشاريع يقدم مجموعة مذهلة من أكثر من 190 موجهًا لجعل إدارة المشروع أكثر سلاسة وتخصيصًا. فهو يساعدك على توليد الأفكار، وإنشاء المهام، وبناء الجداول الزمنية، وكل ذلك خاص باحتياجات مشاريعك.

يتيح لك تكامله مع ClickUp Brain إنشاء المحتوى مباشرةً على المنصة. وهذا يحافظ على كل شيء في نفس المكان، مما يساعد على السرعة والإدارة السلسة. ميزة أخرى رائعة أخرى تميز هذا القالب هي تكامله مع طرق العرض المخصصة لـ ClickUp .

وهذا يعني أنه يمكنك تصور الجداول الزمنية والتقدم المحرز في المهام بوضوح، مما يجعل الجميع في فريقك على نفس الصفحة.

إجمالاً، يمنحك هذا القالب مزيجاً قوياً من المطالبات المخصصة، والتكامل السلس للذكاء الاصطناعي، وخيارات التصور المرنة، مما يجعله خياراً قوياً لإدارة المشاريع الفعالة.

💡مثال على المطالبة: "أحتاج إلى إنشاء خطة مشروع لتطوير الموقع الإلكتروني للبقاء منظمًا وعلى المسار الصحيح" أو "أبحث عن استراتيجيات لضمان نجاح تسليم المشروع وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة تصميم المنتج"

✨ ✨ مثالي لـ: مدراء المشاريع، ورؤساء الأقسام، والأفراد الذين يرغبون في تبسيط سير عملهم

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7. ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة لإدارة المنتجات

فهم احتياجات العملاء وإنشاء وثائق المنتج باستخدام قالب ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لإدارة المنتجات

ال انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT لقالب إدارة المنتجات يجلب لك أكثر من 130 موجهًا مستهدفًا لتغطية كل شيء بدءًا من عملية العصف الذهني إلى تطوير الاستراتيجية. Iإنها أداة رائعة لمديري المنتجات لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وإنشاء منتجات تحظى بإعجاب الجميع.

أحد أهم مميزات هذا النموذج هو أنه يركز على ملاحظات العملاء. ستجد مطالبات مصممة لتحديد نقاط الألم وتطوير الميزات التي تحل مشاكل المستخدم حقًا. يساعدك هذا التركيز على التصميم الذي يركز على المستخدم على إنشاء منتجات يحب عملاؤك استخدامها.

💡مثال على المطالبة: "أحتاج إلى تطوير خارطة طريق لإطلاق منتج للعناية بالبشرة؛ قم بتضمين المراحل الرئيسية ونقاط ملاحظات العملاء" سترشدك هذه المطالبة إلى الجداول الزمنية والميزات واحتياجات العملاء دفعة واحدة.

✨ ✨ مثالي ل: مدراء المنتجات، مدراء التصميم، رؤساء المنتجات، المؤسسون

أطلق العنان لإمكانيات ChatGPT الكاملة مع ClickUp

مع قوالب ChatGPT السبعة المجانية هذه في متناول يدك، ستكون في طريقك لتعزيز إنتاجية فريقك. ستساعدك على توفير الوقت في المهام المتكررة، وتوليد أفكار جديدة، وتنظيم المحتوى دون أن تشعر بالإرهاق.

عندما تقرن هذه القوالب مع ClickUp، ستحصل على الثنائي المثالي لتحقيق كفاءة عالية. ستتمكن من ربط فريقك بمنصة شاملة لإدارة المشاريع والحفاظ على مشاريعك على المسار الصحيح. والجزء الأفضل؟ أنها مجانية!

إذاً، لماذا الانتظار؟ حوِّل طريقة عملك الآن. اشترك في ClickUp اليوم !