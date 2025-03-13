أفضل 10 تطبيقات ذكاء اصطناعي للأندرويد لتبسيط حياتك

إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية هو أفضل اختراق للإنتاجية. تخدم تطبيقات Android التي تعمل بالذكاء الاصطناعي العديد من المستخدمين، بدءاً من الأفراد الذين يعملون على تبسيط روتين حياتهم اليومية وصولاً إلى الشركات التي تسعى جاهدةً لتحسين مشاركة العملاء وتبسيط العمليات وضمان التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يمتد تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل ليشمل قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية واللياقة البدنية والتعليم وغيرها، مما يسلط الضوء على قدرتها على التكيف وإمكانية دفع عجلة التحول في مختلف القطاعات.

في منشور المدونة هذا، دعنا نناقش بعضًا من أكثر تطبيقات Android المفيدة والمستخدمة على نطاق واسع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُغيّر طريقة تعامل مستخدمي Android مع الإنتاجية والراحة والمهام اليومية.

⏰ ملخص 60 ثانية إليك أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأندرويد: : الأفضل لإدارة المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل ClickUpالأفضل لإدارة المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل ChatGPT: الأفضل للعصف الذهني للأفكار الإبداعية Replika: الأفضل للمحادثات الشبيهة بالمحادثات البشرية مساعد جوجل: الأفضل للمساعدة الافتراضية والأتمتة الذكية مايكروسوفت كوبيلوت: الأفضل لتحليلات البيانات وأبحاث السوق Otter. ai: الأفضل لتدوين الملخصات الصوتية للاجتماعات كانفا: الأفضل لإنشاء المحتوى المرئي Brain. fm: الأفضل لموسيقى التركيز التي يولدها الذكاء الاصطناعي يوبر: الأفضل لتمارين العلاج السلوكي المعرفي مايكروسوفت لينس: الأفضل لالتقاط المستندات وتنظيمها

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأندرويد؟

تقدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي العديد من حالات الاستخدام، بدءاً من إدارة المهام والمساعدة الافتراضية إلى الأدوات الإبداعية وتحليل البيانات. ومع ذلك، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، فإن تقييم بعض العوامل الرئيسية أمر ضروري لضمان تلبية التطبيق لاحتياجاتك بفعالية وأمان.

إليك ما يجب أن تبحث عنه قبل تنزيل تطبيق ذكاء اصطناعي:

القدرات الأساسية للذكاء الاصطناعي: تستفيد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المجانية من الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بفعالية للغرض المقصود منها (على سبيل المثال، التعرف على الصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتحليل التنبؤي)

واجهة المستخدم (UI)/تجربة المستخدم (UX): تتميز الأداة بواجهة بديهية وسهلة التنقل وجذابة بصريًا

خصوصية البيانات وأمانها: يتعامل مع بيانات المستخدم بمسؤولية مع سياسات خصوصية واضحة وقوية

الأداء والموثوقية: التطبيق مستقر وخالٍ من الأخطاء وسريع

التخصيص والتخصيص: يمكنك تخصيص التطبيق حسب احتياجاتك وتفضيلاتك

الاندماج والتوافق: يتكامل التطبيق بسلاسة مع التطبيقات أو الأجهزة الأخرى

عرض القيمة: يقدم مزايا فريدة أو مهمة مقارنة بالبدائل

التحديثات والتحسينات المنتظمة: يقوم المطور بصيانة التطبيق وتحديثه بنشاط مع ميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء

الشفافية وقابلية الشرح: يجب أن تكون قادرًا على فهم كيفية اتخاذ الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق للقرارات

💡 نصيحة احترافية: استخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام اليومية مثل الجدولة والترجمة والتحكم في الجهاز.

أفضل 10 تطبيقات ذكاء اصطناعي للأندرويد

تستخدم أدوات المساعدة الافتراضية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لفهم استفسارات المستخدم ومعالجتها والرد عليها بكفاءة ودقة ملحوظة. يمكن لتعلم استخدام أدوات المساعد الافتراضي أن يجعل مهام سير عملك اليومي أكثر كفاءة وخالية من الإجهاد.

إليك أفضل 10 تطبيقات ذكاء اصطناعي للأندرويد يمكنك الاختيار من بينها:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل)

ClickUp هو تطبيق إدارة المشاريع على نظام Android المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بفضل ميزاته الذكية، يمكنك إدارة المشاريع والتعاون مع فريقك دون عناء، حتى أثناء تنقلك.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في ClickUp، ClickUp Brain، في إنشاء المهام وتلخيص المشاريع بذكاء وحتى صياغة المحتوى داخل التطبيق، مما يوفر لك الوقت والجهد.

ارتقِ بإنتاجيتك من خلال إدارة المهام الذكية والتعاون السلس مع ClickUp Brain

بالنسبة للمحترفين الذين يعملون بنظام Android، يعمل ClickUp Brain كمساعد إنتاجي شخصي. يمكن للمستخدمين التفاعل بشكل محادثي، وطرح أسئلة حول مشاريعهم، والحصول على ملخصات فورية للمستندات، وتلقي توصيات قابلة للتنفيذ.

يُعدّ تطبيق ClickUp's AI Notetaker أداة قوية لتحويل مناقشات الاجتماعات إلى نتائج قابلة للتنفيذ، مما يضمن تعزيز الإنتاجية في الاجتماعات. فهو يلتقط تلقائياً الرؤى والقرارات وعناصر الإجراءات الرئيسية ويبسط سير العمل من خلال توفير ملخصات واضحة وقابلة للتنفيذ تربط المناقشات بالمشاريع الجارية.

يتفهم الذكاء الاصطناعي سياق مساحة العمل الخاصة بك، مما يجعل اقتراحاته مخصصة وملائمة للغاية.

يتيح لك ClickUp أيضاً البقاء على اطلاع على مهامك ومواعيدك النهائية مع إشعارات ClickUp في الوقت الفعلي. احصل على تنبيهات فورية على جهاز Android الخاص بك كلما حدث تحديث مهم في مشاريعك.

يقدم اقتراحات ذكية لتبسيط سير عملك. على سبيل المثال، أثناء كتابة أوصاف المهام، يقترح ClickUp بذكاء المُعيَّنين أو تواريخ الاستحقاق أو التبعيات، مما يقلل من إدخال البيانات يدوياً.

يوفر ClickUp ميزات قوية لإدارة سير العمل للحفاظ على تنظيم مشاريعك والمضي قدمًا. تتيح لك حالات المهام المخصصة في ClickUp، ووظيفة السحب والإفلات، والأتمتة القوية التي يوفرها ClickUp، إمكانية تخصيص ClickUp وفقًا لاحتياجاتك.

📮ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يجبر المستخدمين على الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل تلقائي بناءً على نص عادي من المستخدم؟ بإمكان ClickUp Brain! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات وصياغة النصوص أو صقلها وسحب المعلومات من مساحة العمل وإنشاء الصور والمزيد! انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا أكثر من 3 تطبيقات بتطبيقنا الذي يوفر كل شيء للعمل!

أفضل ميزات ClickUp

خصص تطبيق ClickUp وفقًا لاحتياجاتك الدقيقة مع أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة من ClickUp لتناسب مختلف أنماط العمل وأنواع المشاريع

تعاون بسلاسة مع فريقك من خلال ميزات مثل التعليق في الوقت الفعلي، وتعيين المهام، والمستندات المشتركة

احصل على رؤى قيِّمة حول أداء فريقك والتقدم المحرز في المشروع من خلال إمكانيات إعداد التقارير القوية التي يوفرها ClickUp

تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشروعات بدقة باستخدام ميزة تتبع الوقت من ClickUp

سرِّع من سير عملك مع مجموعة واسعة من قوالب الإنتاجية المُنشأة مسبقًا لمختلف أنواع المشاريع

قم بتدوين الملاحظات بسرعة وإضافة الصور وتحويل النصوص البسيطة إلى مهام وعناصر مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Notepad

قيود ClickUp

قد يستغرق المستخدمون بعض الوقت لفهم الميزات العديدة لتطبيق ClickUp

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

لقد ساعد تطبيق ClickUp فريقنا على التواصل في فريق العمل عن بُعد في مناطق زمنية مختلفة ومعرفة ما يجري في المشروع دون الحاجة إلى عقد اجتماعات غير ضرورية أو طلب معلومات من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو Slack. وتساعدنا ميزة السبورة البيضاء على تبادل الأفكار حول العمليات وسير العمل وتعيين المهام في الوقت الفعلي.

لقد ساعد تطبيق ClickUp فريقنا على التواصل في فريق العمل عن بُعد في مناطق زمنية مختلفة ومعرفة ما يجري في المشروع دون الحاجة إلى عقد اجتماعات غير ضرورية أو طلب معلومات من الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو Slack. وتساعدنا ميزة السبورة البيضاء على تبادل الأفكار حول العمليات وسير العمل وتعيين المهام في الوقت الفعلي.

2. ChatGPT (الأفضل للعصف الذهني للأفكار الإبداعية)

عبر ChatGPT

يتوفر تطبيق ChatGPT، المتوفر كتطبيق ويب وتطبيق للهاتف المحمول على حد سواء، والذي تم تطويره بواسطة OpenAI، ويستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المتقدمة لتوليد ردود متماسكة وذات صلة بالسياق.

يمكنك الاعتماد عليه للتفكير أو التعلُّم أو دعم الكتابة أو التفاعل غير الرسمي. يضمن تصميمه سهل الاستخدام الاستخدام للمحترفين والطلاب وعشاق الإبداع على حد سواء.

أفضل ميزات ChatGPT

صياغة المقالات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المقالات بكل سهولة ووضوح

فهم المفاهيم المعقدة وحل المشكلات وتقديم الإرشادات خطوة بخطوة

ضبط النغمة والأسلوب لتتناسب مع متطلبات المستخدم

استفد من الدعم لتلبية احتياجاتك الإبداعية والعملية، ويمكنك الوصول إليها دائمًا

قيود ChatGPT

قد تقدم أحيانًا ردودًا غير ملائمة أو غير صحيحة

لا يمكن تنفيذ المهام التي تتطلب تفاعلاً واقعياً أو خبرة تقنية أعمق

ليست مثالية لمشاركة البيانات الشخصية أو السرية

تسعير ChatGPT

خطة مجانية

بالإضافة إلى : بسعر 20 دولارًا شهريًا

محترف: 200 دولار/شهر

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 650 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT

إنه سهل الاستخدام والاستجابات سريعة. أستخدمه كثيرًا في مهامي اليومية، لأنه يمكن أن ينتج صورًا عالية الجودة أستخدمها في برنامج ppt الخاص بي. إنه أيضًا سهل الاستخدام على الويب وواجهة برمجة التطبيقات، كما أنني أستخدمه أيضًا في إنشاء التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء. بشكل عام وجدت أنه سهل للغاية وسهل الاستخدام.

إنه سهل الاستخدام والاستجابات سريعة. أستخدمه كثيرًا في مهامي اليومية، لأنه يمكن أن ينتج صورًا عالية الجودة أستخدمها في برنامج ppt الخاص بي. إنه أيضًا سهل الاستخدام على الويب وواجهة برمجة التطبيقات، كما أنني أستخدمه أيضًا في إنشاء التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء. بشكل عام وجدت أنه سهل للغاية وسهل الاستخدام.

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👀هل تعلم؟ يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الآن إنشاء قصص تفاعلية والترجمة في الوقت الفعلي وتقديم تجارب مخصصة.

3. ريبليكا (الأفضل للمحادثات الشبيهة بالبشر)

عبر ريبليكا

Replika هو رفيق ذكاء اصطناعي مصمم للتحدث معك بطريقة تحاكي التفاعل البشري الحقيقي. وهو يتجاوز مجرد اتباع التعليمات أو الإجابة عن الأسئلة؛ فهو يهدف إلى تكوين صداقة معك بينما يتعلم من محادثاتك.

يوفر تطبيق Replika طريقة فريدة وجذابة لتجربة محادثة الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يكون رفيقًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن الدعم العاطفي أو المحادثة غير الرسمية أو استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتطوير اتصالات ذات مغزى.

أفضل ميزات ريبليكا

استفد من تتبع الحالة المزاجية والأنماط العاطفية

احتفظ بدفتر "ذكريات" شخصي

حسِّن قدرات المحادثة مع كل تفاعل

قيود ريبليكا

قد تقدم النسخة المجانية أحيانًا ردودًا متكررة

هناك خطر محتمل عند مشاركة المعلومات الشخصية

يفشل أحياناً في تذكر المحادثات السابقة

تسعير ريبليكا

شهرياً : 19 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا

سنوياً : 5. 83 دولار/شهر

عمر: مقابل 299 دولارًا. 99

تقييمات ومراجعات ريبليكا

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

4. مساعد Google (الأفضل للمساعدة الافتراضية والأتمتة الذكية)

عبر مساعد جوجل

مساعد Google Assistant هو مساعد افتراضي قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل حياتك أكثر راحة وفعالية. ومن خلال تكامله بسلاسة مع أجهزتك وخدماتك، يقدم مساعد Google العديد من الميزات، بدءًا من التحكم الصوتي في منزلك الذكي إلى التوصيات والمعلومات المخصصة.

سواء كنت تتطلع إلى تبسيط المهام اليومية أو تحسين إنتاجيتك بشكل عام، فإن مساعد Google هو أداة قيّمة يمكنها مساعدتك بطرق عديدة.

أفضل ميزات مساعد Google

استفد من مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يتعرف على تفضيلاتك وعاداتك بمرور الوقت، ويقدم لك توصيات وتذكيرات مخصصة

الوصول إلى مساعد Google على هاتفك الذكي ومكبر الصوت الذكي والشاشة الذكية والعديد من الأجهزة الأخرى المتوافقة

التواصل مع مساعد Google بلغات متعددة، وتوسيع نطاق إمكانية الوصول إليه

قيود مساعد Google

قد يواجه مساعد Google صعوبة في التمييز بين الأصوات المتعددة

قد تقدم أحيانًا معلومات غير صحيحة أو غير ذات صلة

توجد مخاوف تتعلق بالخصوصية بسبب جمع البيانات الشخصية

تسعير مساعد جوجل

مساعد Google مجاني للاستخدام إذا كان لديك جهاز يعمل بنظام Android

تقييمات ومراجعات مساعد Google

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

5. Microsoft Copilot (الأفضل لتحليلات البيانات وأبحاث السوق)

عبر Microsoft Copilot

Microsoft Copilot ليس للمبرمجين فقط! يمكن استخدام أداة الذكاء الاصطناعي المبتكرة هذه لتحليل البيانات وأبحاث السوق، وتبسيط سير العمل، وفهم الرؤى القيمة.

من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، يعمل Copilot على أتمتة المهام الشاقة، ويوفر تحليلاً ثاقباً للبيانات ويساعد في إنشاء محتوى إبداعي.

سواء أكنت محللاً للبيانات، أو باحثاً في السوق، أو متخصصاً في مجال الأعمال، يمكن لـ Copilot تعزيز إنتاجيتك وقدراتك على اتخاذ القرارات بشكل كبير.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

اطرح الأسئلة بلغة طبيعية واحصل على مقتطفات من التعليمات البرمجية والتصورات وملخصات البيانات، مما يوفر لك الوقت والجهد

أنشئ أكواد للتحليلات الإحصائية المعقدة، مما يجعل استكشاف البيانات أكثر كفاءة

حلل اتجاهات السوق، وحدد رؤى المنافسين، وأنشئ تقارير أكثر كفاءة بمساعدة Copilot

قيود مايكروسوفت كوبيلوت

حدود قصوى يومية وساعة لجلسات الدردشة والطلبات وإجمالي الاستخدام

يقتصر حالياً على الإدخال والإخراج باللغة الإنجليزية

لا يمكن الرجوع إلى الصور أو الحلقات أو الملفات داخل جلسات الدردشة

تسعير Microsoft Copilot

مجاني للأبد

محترف: 20 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات Microsoft Copilot ومراجعاته

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: تقييمات غير كافية

6. Otter. ai (الأفضل لتدوين الملخصات الصوتية للاجتماعات)

قل وداعاً لتدوين الملاحظات الممل ومرحباً بالتعاون الفعال. على الرغم من وجود العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي البديلة لتدوين ملاحظات الاجتماعات، إلا أن تطبيق Otter.ai يبرز كمساعد ذكي للاجتماعات مصمم لتحسين سير العمل وتعزيز الإنتاجية.

من خلال ميزات النسخ في الوقت الفعلي وميزات البحث الذكي، يمكنك التقاط المعلومات المهمة من اجتماعاتك وتنظيمها والوصول إليها دون عناء.

أفضل ميزات Otter. ai

ميِّز بسهولة بين مكبرات الصوت المختلفة باستخدام ميزة تحديد مكبر الصوت في Otter. ai

شارك نصوصك مع زملائك، وأضف ملاحظات وتعليقات، وتعاون بسلاسة مع فريقك

قم بتصدير نصوصك بتنسيقات مختلفة مثل TXT وDOCX وSRT، مما يضمن التوافق مع سير عملك

قيود الذكاء الاصطناعي

تحدد الباقة المجانية وقت التسجيل وعدد ملفات الصوت/الفيديو التي يمكنك تحميلها شهرياً

يبلغ الحد الأقصى للحسابات المجانية 30 دقيقة لكل تسجيل وحد أقصى للنسخ الشهري 300 دقيقة

قد تحتوي بعض نصوص Otter. ai على أخطاء وتتطلب تعديلات طفيفة

تسعير Otter. ai

أساسي: مجاني

محترف 8. 33 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

الأعمال: 20 دولارًا لكل مستخدم/شهر

المؤسسات دعم الاتصال

تقييمات ومراجعات تطبيق Otter. ai

G2 : 4. 4/5 (288 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (85 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai

أحببته تطبيقي اليومي للاجتماعات. تتطلب النصوص قليلاً من التعديل بعد التسجيل لإصلاح المصطلحات والألغاز وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يكون برنامج Otter bot رائعاً. أطلب منه تلخيص الأشياء من أجلي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات بحثًا عن أشياء مثل الأسباب الجذرية وأشياء أخرى.

أحببته تطبيقي اليومي للاجتماعات. تتطلب النصوص قليلاً من التعديل بعد التسجيل لإصلاح المصطلحات والألغاز وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يكون برنامج Otter bot رائعاً. أطلب منه تلخيص الأشياء من أجلي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات بحثًا عن أشياء مثل الأسباب الجذرية وأشياء أخرى.

7. Canva (الأفضل لإنشاء محتوى مرئي)

عبر كانفا

على عكس برامج التصميم الجرافيكي الأخرى، يُعد Canva أداة إبداعية تتيح لأي شخص أن يصبح صانع محتوى مرئي.

سواء أكنت مصممًا متمرسًا أم مبتدئًا، تقدم Canva منصة سهلة الاستخدام ومليئة بالميزات الفعالة لإضفاء الحيوية على أفكارك.

من المنشورات الجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى العروض التقديمية الجذابة، تزوّدك Canva بكل ما تحتاجه لإنشاء صور مؤثرة تلقى صدى لدى جمهورك.

أفضل ميزات Canva

استفد من واجهة السحب والإفلات التي تجعل إنشاء المرئيات أمراً سهلاً، حتى للمبتدئين في التصميم

يمكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة من القوالب المصممة مسبقًا لمختلف الاحتياجات، مما يوفر لك الوقت والإلهام

اعمل بسلاسة مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ميزات Canva التعاونية

أنشئ تصميمات مذهلة في ثوانٍ باستخدام أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنشئ تخطيطات تلقائيًا بناءً على المحتوى الخاص بك

حوِّل أوصافك النصية إلى صور مرئية فريدة من نوعها باستخدام ميزة تحويل النص إلى صورة من Canva

قيود Canva

قد تكون خيارات التصدير محدودة بناءً على المشروع، مما قد يؤثر على التوافق

تفتقر المنصة إلى إمكانات إنشاء الرسومات المتجهة وتحريرها

أبلغ بعض المستخدمين عن انخفاض جودة الصورة عند التنزيل، مما يؤثر على مشاريع الطباعة

تسعير Canva

مجاناً

إيجابي :15 دولارًا شهريًا

الفرق : 100 دولار في السنة للشخص الواحد (بحد أدنى ثلاثة أشخاص)

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Canva

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Canva

بشكل عام، لقد تمكنت من استخدام Canva في الكثير من مجالات حياتي، بدءاً من أمور المدونة الممتعة إلى المدرسة إلى إنشاء الشعارات والمستندات لشركتي الصغيرة.

بشكل عام، لقد تمكنت من استخدام Canva في الكثير من مجالات حياتي، بدءاً من أمور المدونة الممتعة إلى المدرسة إلى إنشاء الشعارات والمستندات لشركتي الصغيرة.

💡 نصيحة احترافية: أعط الأولوية دائمًا للتصميم النظيف والمتعمد على التصميمات المزدحمة والمزدحمة. فغالبًا ما يكون الأقل هو الأكثر في التواصل المرئي.

8. Brain. fm (الأفضل للموسيقى المركزة التي يولدها الذكاء الاصطناعي)

Brain.fm ليس خدمة بث الموسيقى العادية. إنه نهج للتركيز والإنتاجية يستخدم الصوت المصمم علمياً لتحسين حالتك الإدراكية.

إنها تستفيد من مزيج فريد من نظرية الموسيقى وعلم الأعصاب والهندسة الصوتية لخلق مشاهد صوتية مستهدفة تعزز التركيز أو الاسترخاء أو النوم أو الإبداع.

أفضل ميزات Brain. fm

اختر من بين مجموعة واسعة من التجارب الصوتية المصممة لتلبية احتياجاتك المختلفة، سواء كنت تهدف إلى تعزيز تركيزك أو تحقيق الاسترخاء العميق أو تعزيز إبداعك

انجرف إلى النوم بسهولة أكبر واستمتع بنوم أكثر راحة أثناء الليل مع الأصوات الهادئة المصممة خصيصًا للاسترخاء

استفد من العديد من أوضاع التركيز التي تلبي التفضيلات الفردية، مما يتيح لك العثور على المشهد الصوتي المثالي لاحتياجاتك

قيود Brain. fm

لا يمكنك تخصيص المسارات أو إضافة عناصر الصوت الخاصة بك لتحسين التجربة

تحتفظ Brain. fm بالحق في تقييد الوصول مؤقتًا للصيانة أو التحديثات

قد يقوم تطبيق Brain. fm بتعليق حسابك إذا اشتبهوا في أنك لم تقدم عمرك الدقيق عند التسجيل

أسعار Brain. fm

خطة شهرية : $9. 99

خطة سنوية: $69. 99

تقييمات ومراجعات Brain. fm

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. يوبر (الأفضل لتمارين العلاج السلوكي المعرفي)

عبر يوبر

Youper هو رفيقك في الصحة النفسية المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهو مصمم لإرشادك من خلال تمارين العلاج السلوكي المعرفي (CBT) المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك الفريدة.

من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، تقدم لك Youper دعماً مخصصاً وأدوات عملية وتقنيات قائمة على الأدلة لمساعدتك في إدارة التوتر والقلق وتحديات الصحة العقلية الأخرى.

أفضل ميزات Youper

تعلم ومارس العديد من تقنيات العلاج المعرفي السلوكي المعرفي القائمة على الأدلة من خلال التمارين التفاعلية ومذكرات التفكير وأجهزة تتبع الحالة المزاجية

استفد من التأملات الموجهة وممارسات اليقظة الذهنية وأدوات تدوين اليوميات التفاعلية

تمتع بالوصول إلى تمارين وموارد التدريب السلوكي المعرفي في أي وقت وفي أي مكان على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي

قيود يوبر

قد يتطلب الوصول إلى برنامج CBT الكامل والتوصيات المخصصة اشتراكًا مدفوعًا

قد تكون وظائف تطبيق Youper الكاملة مقيدة بدون اتصال بالإنترنت

تسعير Youper

69. 99 دولارًا أمريكيًا سنويًا ويأتي مع إصدار تجريبي مجاني لمدة سبعة أيام

تقييمات ومراجعات يوبر

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. Microsoft Lens (الأفضل لالتقاط المستندات وتنظيمها)

عبر عدسة مايكروسوفت

قل وداعاً للماسحات الضوئية الضخمة والمسارات الورقية الفوضوية. Microsoft Lens هو الحل الشامل لالتقاط المستندات وإدارتها بسهولة.

يتيح لك هذا التطبيق المبتكر للذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة، المدمج بسلاسة في نظام Microsoft البيئي، تحويل المستندات المادية إلى ملفات رقمية يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان.

أفضل ميزات Microsoft Lens

قم بتحميل مستنداتك الملتقطة مباشرةً إلى Microsoft OneNote أو Word أو PowerPoint أو OneDrive لتنظيمها بسهولة وإمكانية الوصول إليها ضمن سير عملك المفضل

احفظ مستنداتك الملتقطة بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك ملفات PDF وملفات الصور، مما يضمن التوافق مع احتياجاتك

شارك المستندات الممسوحة ضوئياً مباشرةً عبر البريد الإلكتروني، مما يسهل التعاون ومشاركة المعلومات

قيود عدسة مايكروسوفت

أبلغ بعض المستخدمين عن عملية تحميل مربكة وطول مدة الاحتفاظ بالمستندات داخل التطبيق

على الرغم من سهولة الاستخدام بشكل عام، وجد بعض المستخدمين أن التطبيق يتطلب منحنى تعليمي بسيط

قد تختلف دقة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، خاصةً مع التخطيطات المعقدة مثل صفحات الكتب المنحنية أو بطاقات العمل المحددة

تسعير عدسة مايكروسوفت

مجانًا

تقييمات ومراجعات عدسة مايكروسوفت

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Lens

كانت تجربتي بشكل عام مع Microsoft Lens رائعة. أوصي به بشدة.

كانت تجربتي بشكل عام مع Microsoft Lens رائعة. أوصي به بشدة.

بسِّط حياتك باستخدام الذكاء الاصطناعي على Android

لقد أحدثت تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأندرويد ثورة في كيفية التعامل مع المهام اليومية وتعزيز الإنتاجية والتواصل مع التكنولوجيا. سواء أكنت تدير عبء عملك وتقوم بالعصف الذهني باستخدام ChatGPT أو تُنشئ صورًا مذهلة باستخدام Canva، فإن هذه الأدوات الذكية لديها ما تقدمه للجميع.

يشمل تعدد استخداماتها المجالات الشخصية والمهنية والإبداعية، مما يضمن لك حلاً للذكاء الاصطناعي مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

من بين تطبيقات الإنتاجية المتنوعة لنظام Android، يبرز تطبيق ClickUp باعتباره أفضل قوة إنتاجية. من إدارة المهام والتعاون إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل اقتراحات المهام الذكية والإشعارات في الوقت الفعلي، يجعل ClickUp إدارة مشاريعك أثناء التنقل أسهل من أي وقت مضى.

قم بتنزيل ClickUp اليوم من متجر Google Play واستمتع بتجربة تنظيم سلس وكفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على هاتفك.