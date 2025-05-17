أفضل 10 أدوات لإنشاء خطط التسويق لعام 2025

🔍 تحقق من الحقيقة: 77% من المؤسسات تعاني من تعقيدات التسويق. والأسوأ من ذلك، 46% لا تستطيع تحسين حملاتها، و44% تعاني من الإجهاد.

ليست بالضبط النتائج التي تريدها. الحل؟ خطة تسويق قوية.

إن إنشاء خطة تسويق مخصصة ليس بالأمر المعقد الذي يبدو عليه. فبرامج التخطيط التسويقي الحديثة تجعل العملية أسهل وأكثر متعة، وتوضح أهدافك واستراتيجيتك التسويقية.

بينما لا تزال بعض الفرق تعتمد على جداول البيانات القديمة، توفر أدوات إنشاء خطط التسويق مثل ClickUp رؤى في الوقت الفعلي وأتمتة مدمجة ولوحات معلومات قابلة للتخصيص لتخفيف ضغوط التخطيط والتنفيذ.

دعنا نتعمق في أفضل 10 أدوات تجعل من بناء خطة تسويق شاملة أمرًا سهلاً دون أن تشعر بالارتباك. 🧩

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء خطة التسويق؟

هل تتساءل عن كيفية ملاءمة أداة إنشاء خطط التسويق للفرق الحديثة؟ الأمر كله يتعلق بالجمع بين سهولة الاستخدام والميزات القوية التي توجه الاستراتيجية من البداية إلى النهاية. لا توفر جميع أدوات إنشاء خطط التسويق الميزات الأساسية. تتميز أفضل الأدوات بثلاث ميزات أساسية تميزها عن غيرها:

1. تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

إذا كان المولد الخاص بك لا يربط الإجراءات بالنتائج الدقيقة، فإنه لا يستحق وقتك. توفر أفضل الأدوات رؤى واضحة حول تأثير جهودك التسويقية على أرباحك من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق في الوقت الفعلي، مع لوحات تحكم سهلة الاستخدام تساعد في توجيه القرارات.

2. قالب تسويق قابل للتكيف

انسَ القوالب القديمة. توفر أفضل الأدوات قوالب خطط تسويق قابلة للتخصيص تتكيف مع مجال عملك وتتناسب مع حجم شركتك، وتشمل قوالب موجزة إبداعية لتبسيط أبحاث السوق وتلائم أنواع الحملات المختلفة.

⚡️أرشيف القوالب: قوالب تقويم محتوى مجانية لوسائل التواصل الاجتماعي في Excel و Sheets

3. خرائط طريق تسويقية قابلة للتنفيذ

أفضل خطط التسويق لا تقتصر على المظهر الجيد فحسب، بل إنها تدفع إلى التنفيذ الفعلي. كما يجب أن تتوافق مع سير العمل اليومي لفريقك وأن تتكيف تلقائيًا عند الحاجة.

يجب أن تحدد خارطة الطريق الخاصة بك بوضوح المسؤوليات والجداول الزمنية، مما يضمن تطور استراتيجيتك مع تطور أعمالك. وهذا يوفر لك المزيد من الوقت للتركيز على استراتيجيات الترويج الأخرى.

⚡️أرشيف القوالب: قوالب وأمثلة مجانية لخطة التسويق

أفضل أدوات إنشاء خطط التسويق في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 10 أدوات لإنشاء خطط التسويق، مع تسليط الضوء على ميزاتها الرئيسية وأفضل حالات استخدامها وأسعارها:

اسم الأداة الأفضل لـ حالة الاستخدام الأساسية الأسعار ClickUp الأفضل لإنشاء خطط التسويق وإدارة المشاريع حجم الفريق: أفراد، شركات صغيرة، شركات متوسطة الحجم، مؤسسات إنشاء خطط التسويق وإدارة المهام وإنشاء المحتوى وتنفيذ الحملات تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات HubSpot Marketing Hub الأفضل لأتمتة التسويق الشامل حجم الفريق: الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات تنفيذ حملات متعددة القنوات تلقائيًا، وتتبع الأداء في الوقت الفعلي، والتكامل مع CRM تبدأ من 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مستخدمين Jasper AI الأفضل لتوليد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مسوقو المحتوى، والفرق التي تنشئ كميات كبيرة من النصوص إدارة التقويم التسويقي، وجدولة وسائل التواصل الاجتماعي، وترابط المهام تبدأ من 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم خطة 15 دقيقة الأفضل لتطوير استراتيجية سريعة حجم الفريق: الشركات الصغيرة والشركات الناشئة إطار عمل سريع لإنشاء خطة تسويق، وخطوات قابلة للتنفيذ، وتخصيص الموارد أسعار مخصصة MarketPlan الأفضل لتخطيط التسويق المرئي حجم الفريق: المسوقون الرقميون، والفرق التي تعتمد نهجًا مرئيًا تخطيط الحملات المرئية، ومحاكاة مسارات التحويل، وتوقع الأداء تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين Copy. ai الأفضل لتوليد نصوص تسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: فرق إنشاء المحتوى، المسوقون الذين يحتاجون إلى محتوى قابل للت إنشاء نصوص مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قوالب قابلة للتخصيص، تحسين محركات البحث (SEO مجاني إلى الأبد؛ خطط مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم GrowthBar الأفضل لخطط التسويق التي تركز على تحسين محركات البحث حجم الفريق: مسوقو تحسين محركات البحث، ومنشئو المحتوى إدارة التقويم التسويقي، وجدولة وسائل التواصل الاجتماعي، وترابط المهام تجربة مجانية لمدة 7 أيام؛ خطط مدفوعة تبدأ من 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Marketing Automation الأفضل لتسويق الشركات الصغيرة حجم الفريق: الشركات الصغيرة تقييم العملاء المحتملين، والتقسيم القائم على السلوك، وسير العمل الآلي تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم؛ للمؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم CoSchedule الأفضل لإدارة تقويم التسويق حجم الفريق: فرق التسويق التي تدير حملات متعددة إدارة تقويم التسويق، جدولة وسائل التواصل الاجتماعي، ترابط المهام مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تقويم SEMrush للتسويق الأفضل لتخطيط الحملات المدمجة مع تحسين محركات البحث حجم الفريق: فرق تركز على تحسين محركات البحث، مسوقون رقميون تكامل أدوات تحسين محركات البحث (SEO) وإدارة المهام وتتبع الأداء والمعلومات التنافسية Pro: 139.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر؛ Guru: 249.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

أفضل 10 أدوات لإنشاء خطط التسويق

تتراوح أدوات إنشاء خطط التسويق من القوالب البسيطة إلى المنصات القوية. يسلط تقييمنا الضوء على الأدوات التي توفر قيمة دقيقة وعملية لفرق التسويق.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء خطط التسويق وإدارة المشاريع)

إليك كيفية إنشاء خطة التسويق الخاصة بك باستخدام ClickUp.

ابدأ باستخدام ClickUp Brain لتخطيط المحتوى والحملات بشكل أسرع

ClickUp Brain هو مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يبسط عملية إنشاء خطط التسويق. يساعدك في إنشاء مخططات محتوى مخصصة وملخصات بحثية وموجزات حملات، حتى يتمكن فريقك من قضاء وقت أقل في البحث في المستندات ووقت أطول في التنفيذ.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء خطة تسويق في غضون ثوانٍ

ما عليك سوى إدخال موجه في Clickup Brain، مثل الموجه أعلاه، وستحصل على إجابة مخصصة. اذهب إلى أبعد من ذلك وأدخل إرشادات علامتك التجارية وأهدافك التسويقية الشاملة وتفاصيل أخرى إلى ClickUp AI للحصول على خطة مخصصة!

استخدم نموذج خطة العمل التسويقية من ClickUp لتنظيم استراتيجيتك

هل تريد البدء بسرعة؟ ابدأ باستخدام نموذج خطة العمل التسويقية من ClickUp.

احصل على قالب مجاني بسّط سير عمل التسويق باستخدام نموذج خطة العمل التسويقية من ClickUp

يوفر نموذج خطة التسويق هذا إطارًا منظمًا يسهل التعاون والوضوح في جميع أنشطة التسويق. استخدمه لرسم استراتيجيات عبر القنوات وتتبع التقدم المحرز والميزانيات والمواعيد النهائية في الوقت الفعلي.

إليك كيف يمكن أن يساعدك ذلك:

حدد أهدافك : حدد ما تريد تحقيقه، ومن هو جمهورك المستهدف، والرسالة التي تريد توصيلها

حدد أهدافك : ضع قائمة بالأهداف المحددة والقابلة للقياس والتحقيق وذات الصلة والمحددة زمنياً

طور استراتيجيتك : حدد قنوات التسويق للوصول إلى جمهورك، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو تحسين محركات البحث (SEO)

إنشاء جدول زمني : ضع جدولًا زمنيًا لأنشطة التسويق لضمان تنفيذها في الوقت المناسب

تخصيص الموارد : قم بتعيين أعضاء الفريق، وتحديد الميزانيات، ووضع مواعيد نهائية لكل مهمة

المراقبة والتعديل: تتبع التقدم المحرز وقم بتعديل الخطة بناءً على الأداء

تعاون ونفذ في مكان واحد

ClickUp Whiteboards تتيح لفريقك تبادل الأفكار وتنظيم الحملات بشكل مرئي. كما يمكنهم صياغة مسودات سير العمل وتسجيل الملاحظات والربط مباشرة بالمهام.

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتبادل الأفكار حول الحملات بشكل مرئي

ClickUp Docs يتيح لك إنشاء موجزات حملات تفصيلية وخطط محتوى ومخططات استراتيجية مع إمكانية التعاون المباشر والتنسيق الغني والمهام المدمجة.

تعاون مع فريقك لتحسين حملات التسويق الرقمي باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Tasks حوّل استراتيجيتك إلى أفعال. قم بتعيين المهام المطلوبة، وحدد مواعيد التسليم، وتابع كل مرحلة من مراحل الحملة باستخدام طرق العرض مثل القائمة أو التقويم أو اللوحة.

قم بتعيين المهام وإضافة تواريخ الاستحقاق لتنفيذ حملاتك التسويقية بشكل أفضل باستخدام ClickUp Tasks

سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو تنسق بين الأقسام، يضمن ClickUp أن تظل خطتك التسويقية على المسار الصحيح، وتحقق نتائج قابلة للقياس وتعاونًا سلسًا. لهذا السبب يعد ClickUp التطبيق الشامل للعمل، والبرنامج المثالي لإدارة المشاريع التسويقية لفرق التسويق من جميع الأحجام.

أفضل ميزات ClickUp

خصص مساحة العمل الخاصة بك من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص مثل القائمة أو اللوحة أو مخطط جانت، مما يتيح لك إدارة المهام والمشاريع بطريقة تناسب احتياجات فريقك

أتمتة المهام المتكررة وسير العمل لتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي، حتى يتمكن فريقك من التركيز على الأعمال الأكثر استراتيجية

ادمج مع العديد من الأدوات الأخرى، مثل Google Drive و Slack و Trello، لدمج جميع سير العمل والمستندات في منصة واحدة

تتبع بسهولة الوقت الذي تقضيه في المهام والمشاريع، مما يساعدك على إدارة الموارد وتخصيص الميزانية والالتزام بالمواعيد النهائية

حدد أهدافًا قابلة للقياس لفريقك وحملاتك، وتابعها باستخدام الميزات المدمجة لمراقبة التقدم ومواءمة الجهود مع الأهداف العامة للأعمال

قيود ClickUp

تفتقر إلى ميزات النشر المباشر للمحتوى

منحنى تعلم حاد للمبتدئين

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين:

G2: 4. 7/5 (9,900+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

💡نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Automations لتعيين المهام وإخطار أصحاب المصلحة عند الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مهمة، مثل الموافقة على المحتوى، لمواصلة تنفيذ خططك التسويقية.

إليك ما تقوله مراجعة G2

يوفر ClickUp الكثير من الوقت والجهد من خلال تسهيل تنظيم العمل وخطط التسويق والعملاء والمزيد. وأكثر من ذلك بكثير! كما أن سهولة استخدامه تجعله ممتعًا للغاية، لذلك لا يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتشكيل فريق جديد وبدء العمل على ClickUp حتى لو كانت أداة جديدة غير معروفة لهم.

يوفر ClickUp الكثير من الوقت والجهد من خلال تسهيل تنظيم العمل وخطط التسويق والعملاء والمزيد. وأكثر من ذلك بكثير! كما أن سهولة استخدامه تجعله ممتعًا للغاية، وبالتالي لا يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتشكيل فريق جديد وبدء العمل على ClickUp حتى لو كانت أداة جديدة غير معروفة لهم.

2. HubSpot Marketing Hub (الأفضل لأتمتة التسويق الشامل)

عبر HubSpot

هل تريد إنشاء حملات مدعومة بالبيانات تتوافق مع سلوك العملاء الفعلي، وليس مجرد افتراضات؟ HubSpot Marketing Hub يجعل ذلك ممكنًا.

تحول هذه الأداة تصرفات العملاء إلى رؤى تسويقية، مما يساعدك على إنشاء حملات أكثر ذكاءً. يمكنك أتمتة تسلسل رسائل البريد الإلكتروني والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتسليم المحتوى بناءً على تفاعلات المستخدمين.

يعمل نظام CRM المدمج على تنسيق التسويق والمبيعات بناءً على بيانات العملاء وأداء الحملات. بفضل التحليلات في الوقت الفعلي، يمكنك تتبع أداء الحملات وتعديل الاستراتيجيات ومضاعفة الجهود في المجالات الناجحة.

أفضل ميزات HubSpot Marketing Hub

أتمتة تنفيذ الحملات متعددة القنوات لإدارة جهود التسويق عبر مختلف المنصات

راقب أداءك من خلال لوحة تحكم توفر لك رؤى في الوقت الفعلي

دمج بيانات المبيعات والتسويق لضمان التوافق وتحسين عملية اتخاذ القرار

اضبط الحملات باستخدام أدوات مصممة لإجراء تعديلات سريعة وفعالة

قيود HubSpot Marketing Hub

تتطلب تعقيد الميزات وقتًا أوليًا للإعداد

تتطلب الأتمتة المتقدمة تخطيطًا استراتيجيًا

أسعار HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

Marketing Hub Enterprise: 3600 دولار شهريًا لخمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات HubSpot Marketing Hub:

G2: 4. 4/5 (12,200+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (6,100+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: أول حملة تسويق جماعية عبر البريد الإلكتروني تمت في عام 1978. أرسل مسوق يدعى Gary Thuerk بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه إلى 400 عميل محتمل، مما أدى إلى تحقيق مبيعات بقيمة 13 مليون دولار!

📖 اقرأ أيضًا: التخطيط الشامل: استراتيجيات لإدارة الموارد بفعالية

3. Jasper AI (الأفضل لتوليد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Jasper AI

يقوم Jasper AI بإنشاء المحتوى بينما تركز أنت على الاستراتيجية عالية المستوى. يمكن لفرق التسويق تخصيص القوالب لخطط التسويق وموجزات الحملات والتعاون في تطوير المحتوى دون فقدان الطابع الفريد لعلامتهم التجارية.

يتتبع أداء المحتوى لإبراز ما يلقى صدى لدى جمهورك. استخدم هذه الأفكار لتحسين حملاتك وتعزيز استراتيجية التسويق الخاصة بك.

أفضل ميزات Jasper AI

يستخدم الفهم السياقي لإنشاء محتوى بناءً على المطالبات

تقدم خدمات الترجمة وتدوين اللغة المنطوقة بدقة

يضمن أصالة المحتوى من خلال التحقق من وجود نصوص مطابقة عبر الويب

يوفر أطر عمل متنوعة لإنشاء محتوى فعال، مثل AIDA (الانتباه، الاهتمام، الرغبة، العمل)

يُنشئ محتوى بأكثر من 30 لغة، ليلائم جمهورًا عالميًا

قيود Jasper AI

قد يبسط أو يسيء تفسير الموضوعات التقنية للغاية

يتكلف برنامج فحص الانتحال تكاليف إضافية.

أسعار Jasper AI

المُصمم : 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Jasper AI:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

4. خطة 15 دقيقة (الأفضل لتطوير استراتيجية سريعة)

من خلال خطة مدتها 15 دقيقة

هل تحتاج إلى خطة قوية بسرعة؟ خطة 15 دقيقة هي برنامج تخطيط تسويقي يساعد الشركات الصغيرة والشركات الناشئة على إنشاء استراتيجيات تسويقية فعالة دون الحاجة إلى التفكير المطول.

تستخدم المنصة إطارًا منظمًا قائمًا على الأسئلة لمساعدتك في تحديد أهدافك التسويقية والجمهور المستهدف والقنوات المناسبة.

كما أنه يولد خطة تسويق مخصصة مع بنود قابلة للتنفيذ وجداول زمنية وتوصيات لتخصيص الموارد.

تكمن القوة الأساسية لخطة 15 دقيقة في تمكينك من إنشاء استراتيجيات تسويق احترافية دون الحاجة إلى وقت طويل أو خبرة تسويقية واسعة. مثالية عندما تحتاج إلى نتائج دون إعداد طويل.

أفضل ميزات خطة 15 دقيقة

تصفح بسهولة بواجهة سهلة الاستخدام تناسب جميع مستويات الخبرة

وفر الوقت من خلال إنشاء خطة تسويق كاملة في 15 دقيقة فقط

اتبع الخطوات العملية واقتراحات الموارد لتنفيذ الاستراتيجيات بفعالية

قيود الخطة لمدة 15 دقيقة

على الرغم من أن الأداة توفر إمكانية التخصيص، إلا أنها قد لا تلبي تمامًا الاحتياجات الفريدة لجميع الشركات

قد يشجع التخطيط السريع على التركيز على الإجراءات الفورية بدلاً من تطوير استراتيجية طويلة الأجل.

أسعار الخطة لمدة 15 دقيقة

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات خطة 15 دقيقة:

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

📖 اقرأ أيضًا: قوالب استراتيجية الدخول إلى السوق المجانية التي يجب أن تحتفظ بها في متناول يدك

5. MarketPlan (الأفضل لتخطيط التسويق المرئي)

عبر MarketPlan

يتيح لك MarketPlan سحب العناصر وإفلاتها على لوحة العمل الرقمية. اختبر سيناريوهات حملات مختلفة واطلع على العائد المحتمل على الاستثمار قبل إنفاق ميزانيتك. اربط بياناتك المالية مباشرة بمقاييس التسويق الخاصة بك، لعرض التكلفة الفعلية لكل استراتيجية والعوائد المتوقعة.

يتيح لك تخطيط الحملات وتعيين المهام وترك التعليقات وتتبع المقاييس المباشرة، كل ذلك على لوحة واحدة.

أفضل ميزات MarketPlan

قم بمحاكاة مسارات التحويل لاختبار التصميمات وتوقع الأداء

راقب الإنفاق للبقاء في حدود ميزانية التسويق الخاصة بك

خصص القوالب المعدة مسبقًا لتناسب احتياجاتك الخاصة

قم بإدارة الحملات عبر المنصات من خلال التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي

قيود MarketPlan

خيارات محدودة لمسار التصدير للتحليل دون اتصال بالإنترنت

قد يجد المستخدمون الجدد الميزات الشاملة مربكة

أسعار MarketPlan

مبتدئ : 29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

Pro: 59 دولارًا شهريًا

تقييمات وتقييمات MarketPlan:

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

👀 هل تعلم: في عام 1994، كان على مشرفي المواقع الإلكترونية إرسال صفحاتهم يدويًا إلى دليل Yahoo لفهرستها، لضمان ظهور مواقعهم في نتائج بحث Yahoo عند قيام المستخدمين بالبحث.

6. Copy. ai (الأفضل لإنشاء نصوص تسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

Copy. ai يصمم نسخًا متعددة من المحتوى الخاص بك مع الحفاظ على صوت علامتك التجارية. يتيح لك المنتج اختبار أساليب مختلفة للعثور على ما يلقى صدى لدى جمهورك. كما يتيح لك إنشاء حملات تسويقية في دقائق، من تسلسلات البريد الإلكتروني إلى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات المدونات.

تحلل المنصة المحتوى الأفضل أداءً في مجال عملك وتقترح أساليب مجربة لحملاتك. بعد إدخال أهدافك التسويقية وتفاصيل جمهورك، تنشئ Copy.ai خطة محتوى منظمة مع أهداف قابلة للقياس.

أخيرًا، راجع بيانات الأداء لتحسين رسالتك وتوسيع نطاق ما ينجح عبر جميع قنوات التسويق الخاصة بك.

أفضل ميزات Copy.ai

استفد من مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص والمصممة لتلبية احتياجات التسويق المحددة

تعاون مع فريقك لتعزيز العمل الجماعي

استخدم ميزة الدعم متعدد اللغات لإنشاء محتوى لمختلف الجماهير

قم بتنفيذ أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لتعزيز ظهور المحتوى

قيود Copy.ai

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه تعديلات كبيرة

أسعار Copy.ai

مجاني إلى الأبد

مبتدئ : 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر (حتى 5 مقاعد)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Copy.ai:

G2: 4. 7/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (60+ تقييم)

7. GrowthBar (الأفضل لخطط التسويق التي تركز على تحسين محركات البحث)

عبر GrowthBar

GrowthBar مصمم للمسوقين الذين يركزون على تحسين محركات البحث (SEO). يساعدك على بناء استراتيجيات تعتمد على الكلمات المفتاحية من خلال تحديد الثغرات في المحتوى على مواقع منافسيك، حتى تعرف بالضبط أين تركز جهودك.

تنشئ المنصة ملخصات محتوى مفصلة استنادًا إلى المنشورات الأعلى تصنيفًا، مع عدد الكلمات والمواضيع التي يجب تغطيتها والكلمات الرئيسية المستهدفة.

تتبع أداء البحث عن المحتوى الخاص بك واحصل على اقتراحات للتحسينات التي تحدث فرقًا في مكان واحد. عندما تتغير اتجاهات البحث، يقوم GrowthBar بتحليل أحدث الأساليب التسويقية وتحديث توصيات المحتوى الخاص بك للحفاظ على استراتيجية حديثة.

يحتوي كل محتوى تنشئه على أوصاف وعناوين ميتا محسّنة، مما يساعدك على تسلق تصنيفات البحث بشكل أسرع.

أفضل ميزات GrowthBar

احصل على مقالات مكتوبة بالكامل وعالية الجودة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات تحسين محركات البحث (SEO) للحصول على حلول محت

استخدم الذكاء الاصطناعي للعثور على مصادر بحث وبيانات قيّمة تعزز مصداقية المحتوى الخاص بك

صمم رسائل بريد إلكتروني جذابة للمبيعات بسرعة عن طريق إدخال المعلومات الأساسية، وتبسيط عملية التواصل

أنشئ أفكارًا إبداعية لمنشورات المدونة استنادًا إلى الكلمات الرئيسية التي يحددها المستخدم للتغلب على عائق الكتابة

ثبّت ملحق GrowthBar Chrome لإجراء أبحاث الكلمات المفتاحية وتحليل المنافسين

قيود GrowthBar

الأداة غير متوافقة مع معظم المتصفحات الأخرى بخلاف Chrome

أسعار GrowthBar

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

قياسي : 36 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 74.25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

وكالة: 149.25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات GrowthBar وتعليقات المستخدمين:

G2: 4. 8/5 (30+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Zoho Marketing Automation (الأفضل لتسويق الشركات الصغيرة)

عبر Zoho

Zoho هو اسم مشهور بالفعل في مجال المبيعات والتسويق. تتيح لك Zoho Marketing Automation، وهي كيان تابع لها، إنشاء حملات تتكيف مع طريقة تفاعل العملاء المحتملين مع علامتك التجارية.

يقوم Zoho بتقسيم جمهورك بناءً على تصرفاتهم، من النقرات على البريد الإلكتروني إلى زيارات الموقع الإلكتروني، ويقوم تلقائيًا بإرسال المحتوى ذي الصلة إليهم. يتيح لك إكمال رحلات العملاء وتحسين كل نقطة اتصال لتعزيز التفاعل.

تتصل المنصة أيضًا بمجموعة Zoho الكاملة للأعمال، مما يمنح فرق المبيعات والخدمات لديك رؤية ثاقبة لأداء الحملات. يمكنك إعداد سير عمل آلي عبر قنوات البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والويب مع الحفاظ على اتساق الرسائل.

تتدفق بيانات التسويق الخاصة بك مباشرة إلى أدوات المبيعات والدعم، مما يساعد الفرق على العمل بناءً على نفس رؤى العملاء.

أفضل ميزات Zoho Marketing Automation

قم بتقييم العملاء المحتملين لتحديد أولوياتهم بناءً على تفاعلاتهم وسلوكياتهم

صمم نماذج ويب لجمع بيانات الزوار ودمجها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) دون الحاجة إلى البرمجة

حلل مؤشرات أداء الحملة لإجراء تعديلات تستند إلى البيانات

قم بإدارة الأحداث عن طريق إرسال الدعوات وتتبع الحضور ومتابعة الحاضرين

أنشئ حملات مخصصة تتكيف مع تفاعلات المستخدمين وتفضيلاتهم

قيود Zoho Marketing Automation

بطء معدل التحديث ووقت التحميل

خيارات تكامل محدودة

أسعار Zoho Marketing Automation

قياسي: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Marketing Automation:

G2: 4. 2/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡نصيحة احترافية: نظم تقويمك التسويقي باستخدام علامات مهام ملونة لتتمكن من معرفة الحملات "الساخنة" و"الباردة" بسهولة

9. CoSchedule (الأفضل لإدارة التقويم التسويقي)

عبر CoSchedule

تتيح لك CoSchedule، وهي منصة شهيرة لجدولة وسائل التواصل الاجتماعي، إنشاء تقويم التسويق الخاص بك وصيانته بسهولة. قم بتعيين تبعيات المهام وأتمتة سير عمل الموافقة وتتبع تقدم كل مشروع على نفس المنصة.

يتزامن التقويم مع أدوات التسويق المفضلة لديك، ويعرض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوى المدونات وحملات البريد الإلكتروني والأحداث في عرض واحد.

يمكنك جدولة المحتوى عبر القنوات دون الحاجة إلى تبديل المنصات، مما يضمن اتساق جدول النشر. يمكن لفرقك الانضمام إلى أي مشروع والتحقق من المواعيد النهائية وتتبع المهام دون الحاجة إلى البحث في أدوات متعددة.

أفضل ميزات CoSchedule

أعد ترتيب المنشورات الأفضل أداءً وأعد مشاركتها باستخدام ReQueue

قم تلقائيًا بإنشاء رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تتبع أفضل الممارسات لكل منصة، مما يوفر الوقت ويزيد من تفاعل الجمهور

حلل أداء الحملة لفهم الاستراتيجيات الفعالة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

قيود CoSchedule

قد يكون تصميم المنصة معقدًا للمبتدئين

لا توجد ميزة المستندات أو السبورة البيضاء لتتبع تفاصيل الحملة

أسعار CoSchedule

مجانًا

التقويم الاجتماعي: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم الوكالة: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقويم المحتوى: أسعار مخصصة

مجموعة أدوات التسويق: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات CoSchedule:

G2: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: أول أدوات أتمتة التسويق لم تكن قائمة على البرمجيات! في أوائل القرن العشرين، كانت الشركات تعتمد على حملات البريد المباشر والكتالوجات — هل تتذكر كتالوجات الطلبات البريدية لشركة Sears and Roebuck؟

10. SEMrush Marketing Calendar (الأفضل لتخطيط الحملات المدمجة مع تحسين محركات البحث)

عبر SEMrush

يعد تقويم التسويق من SEMrush مثاليًا للمسوقين الذين يسعون إلى دمج تحليلات SEO والمعلومات التنافسية في خططهم. فهو يتيح لك صياغة استراتيجيات قائمة على البيانات استنادًا إلى اتجاهات السوق وتحركات المنافسين.

تساعدك مجموعة أدوات التسويق الشاملة في كل مرحلة من مراحل العملية، بدءًا من البحث عن الموضوعات وتحسين المحتوى وحتى تتبع الأداء. يسهل التقويم تنسيق الحملات التسويقية وتنفيذها عبر قنوات متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، تمنحك أدوات المعلومات التنافسية من SEMrush رؤية واضحة للفرص المتاحة في مجال عملك، حتى تتمكن من ضبط استراتيجياتك على الفور والبقاء في صدارة المنافسة.

أفضل ميزات تقويم SEMRush للتسويق

قم بتعيين المهام مع تحديد مواعيد نهائية دقيقة ووصف دقيق لضمان المساءلة

تتبع الحملات باستخدام جداول زمنية مفصلة والنتائج المتوقعة لتنفيذ منظم

حسّن المحتوى باستخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لتعزيز الظهور والتفاعل

حلل مقاييس الأداء لتقييم الفعالية وتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية

قيود تقويم SEMRush للتسويق

منحنى تعلم أكثر حدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات التسويق الشاملة

أسعار تقويم SEMRush للتسويق

المزايا: 139.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Guru: 249.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأعمال: 499.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا

تقييمات وتقييمات SEMRush Marketing Calendar:

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

حوّل رؤيتك التسويقية إلى واقع

الأفكار الرائعة لا تعني شيئًا دون تنفيذ قوي.

تقوم أدوات إنشاء خطط التسويق الحديثة بأكثر من مجرد ملء القوالب، فهي تبسط سير العمل وتؤتمت المهام المتكررة وتربط بين الفرق.

ClickUp هو المكان الذي تدمج فيه جميع هذه الأدوات، وتربطها بسير العمل الحالي لديك من أجل التماسك مع فرقك الأخرى.

يعمل على تبسيط التخطيط والتتبع والتحسين في منصة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد. بفضل الميزات والتكاملات القابلة للتخصيص، يلبي احتياجات فريقك الفريدة، ويقضي على متاعب استخدام أدوات متعددة.

قم بتسجيل حساب ClickUp مجاني وحوّل حملتك التالية إلى الأفضل على الإطلاق. 🚀