انضم إلى الحركة: 24 مشروعاً مفتوح المصدر للمساهمة فيها في عام 2025

هل لديك فضول لمعرفة ما الذي يجعل برامجك المفضلة قوية؟ يكمن السحر في المشاريع مفتوحة المصدر، حيث يدفع التعاون إلى الابتكار.
سواء كنت مطورًا أو مجرد مهتم بالتكنولوجيا، قد يكون التنقل في المشهد الواسع مفتوح المصدر أمرًا مربكًا. قد تمر بعض المشاريع دون أن يلاحظها أحد، وأنت لا تريد أن تستثمر مهاراتك في تلك التي قد تتلاشى.
استكشفت أنا وفريقي أدوات مفتوحة المصدر من التعلم الآلي إلى تطوير الويب، وأسفر بحثنا عن رؤى قيمة. في هذه المدونة، سأقوم بسرد بعض المشاريع الرائعة مفتوحة المصدر، لضمان حصولك على أفضل الأدوات المتاحة لك.
## أفضل 24 مشروعًا مفتوح المصدر للمساهمة فيها
اكتشاف الحق أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر للمساهمة في تعزيز مهاراتك في البرمجة وتوسيع شبكة علاقاتك داخل مجتمع المصادر المفتوحة
فيما يلي أفضل 24 مشروعًا مفتوح المصدر مثاليًا للمساهمين الجدد، لمساعدتك في إدارة المشاريع بسلاسة
### أدوات التواصل والتعاون
1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المخصصة الشاملة)
رغم ذلك كليك أب لفرق البرامج ليست أداة مفتوحة المصدر بالمعنى التقليدي، إلا أنها تعكس المبادئ الأساسية لفلسفة المصدر المفتوح، مثل المرونة والمشاركة والتعاون والمشاركة المجتمعية. كما أن واجهته سهلة الاستخدام، وخيارات التخصيص الواسعة، وقدرات التكامل القوية تجعل منه أداة رئيسية في إدارة المشاريع. كليك أب لإدارة المشاريع يوفر وظائف خصوصية ومشاركة من الدرجة الأولى، مما يضمن عدم وجود مشاكل في التوافق عبر مجموعة كاملة من ميزات إدارة المشاريع. وعلى غرار المشاريع مفتوحة المصدر التي تسمح للمطورين بتكييف أدواتهم لتناسب احتياجات محددة، يوفر ClickUp خيارات تخصيص واسعة النطاق. يمكن للمستخدمين تخصيص طرق العرض ولوحات المعلومات حسب تفضيلاتهم وإعداد أتمتة مفصلة مع مختلف التطبيقات.
يعزز ClickUp بيئة تعاونية حيث يمكن للمستخدمين مشاركة الأفكار والنصائح وأفضل الممارسات من خلال مجموعة المجتمع . يعكس هذا الجانب المجتمعي ثقافة المصدر المفتوح، حيث يساهم المستخدمون في تطوير الأداة وتعزيز قابليتها للاستخدام من خلال المعرفة المشتركة.
يستفيد مستخدمو ClickUp من مستودع غني بالموارد والدروس التعليمية والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي يساعدهم على زيادة إمكانات المنصة إلى أقصى حد.
وعلاوة على ذلك، يمكن للمطورين تحسين عملهم من خلال التكامل مع GitHub أو إنشاء تطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ClickUp. وهذا يضيف إلى مرونة أكبر للمطورين والتحكم في سير عمل إدارة المشاريع.
اقرأ المزيد: كيف يمكن لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة تخصيص سير عملك؟
أفضل ميزات ClickUp
حافظ على جميع مقاييس المشروع في متناول يدك من خلال تخصيص لوحات معلومات ClickUp
حافظ على جميع مقاييس المشروع في متناول يدك عن طريق تخصيص لوحات معلومات ClickUp -صمم لوحات المعلومات لتناسب احتياجات مشروعك، مما يتيح لك رؤية ومراقبة شاملة.
_أنشئ أتمتة مخصصة لتتماشى مع سير عملك باستخدام أتمتة ClickUp
تبسيط المشاريع مفتوحة المصدر وسير العمل باستخدام أتمتة ClickUp من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة وتسليم المشروع. تعمل هذه الإمكانية على تعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء اليدوية.
استخدم ClickUp Brain لسرعة تخطيط وإدارة مشاريعك
تتبع مشاريعك بسرعة من خلال الاستفادة من ClickUp Brain لإنشاء مهام فرعية بناءً على الأوصاف، وتلخيص المواضيع، وتحديث المهام بشكل مستقل، مما يجعل إدارة المشروع أكثر سلاسة وسهولة.
مركزية وثائق المشروع باستخدام مستندات ClickUp Docs لإبقاء فريقك متناسقًا ومطلعًا
- اجعل كل عضو من أعضاء الفريق على اطلاع ومواءمة من خلال توثيق تفاصيل المشروع بشكل شامل داخلمستندات ClickUp Docs
- يمكنك التكامل بسلاسة مع أكثر من 200 أداة مثل GitHub وSlack وGoogle Drive، مما يعزز الوظائف والاتصال داخل مجموعة أدواتك التقنية باستخدامتكامل ClickUp اقرأ المزيد: أفضل 10 منصات لتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) لتبسيط عملياتك التجارية في عام 2024
التعاون في الوقت الفعلي باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards لتحويل العصف الذهني إلى خطط منظمة للمشروع
استخدام ClickUp Whiteboards لتيسير التعاون في الوقت الفعلي في المبادرات الاستراتيجية، وتحويل جلسات العصف الذهني إلى مهام مشاريع قابلة للتنفيذ.
قيود ClickUp
- قد يحدّ النموذج المجاني من بعض الميزات المتقدمة، مما يدفع المستخدمين نحو الخطط المدفوعة
- قد يكون منحنى التعلم حادًا بالنسبة لبعض المستخدمين
تسعير *ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات*ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
اقرأ أيضًا: لقد اختبرنا أفضل 10 برامج إنتاجية مفتوحة المصدر
2. ماترموست منصة تعاون مرنة مفتوحة المصدر مفتوحة المصدر
via المهم Mattermost هي عبارة عن منصة مراسلة وتعاون مفتوحة المصدر مصممة للمطورين والشركات التي تبحث عن أداة تواصل جماعية آمنة وقابلة للتكوين. وهي تمكّن الفرق من تنظيم المحادثات ومشاركة الملفات وإدارة المشاريع من خلال قنوات وسير عمل متكاملة.
أفضل ميزات *ماترموست
- نشر Mattermost على الخوادم الخاصة بك للحفاظ على التحكم الكامل في اتصالات مؤسستك وأمن البيانات
- تخصيص وظائفه وتوسيع نطاقها باستخدام المكونات الإضافية وعمليات التكامل والروبوتات لتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتك الخاصة
قيود Mattermost
- يتطلب الاستضافة الذاتية، والتي يمكن أن تكون معقدة وكثيفة الموارد للفرق الصغيرة أو المؤسسات التي لا تمتلك دعمًا مخصصًا لتكنولوجيا المعلومات
أهم الأسعار
- مجاني: مجانًا
- احترافي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
أهم التقييمات والتقييمات
- G2: 4.3/5 (332 تقييمًا)
- Capterra: 4.4/5 (158 مراجعة)
تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي
3. تينسورفلو: منصة قوية مفتوحة المصدر للتعلم الآلي
via TensorFlow TensorFlow هي مكتبة مشاريع مفتوحة المصدر مصممة للحساب العددي عالي الأداء. وهي تقدم نظامًا بيئيًا مرنًا يسمح للمطورين ببناء نماذج التعلم الآلي ونشرها بسهولة.
وتدعم TensorFlow تطبيقات متنوعة من خلال واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة المدعوم من قبل أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات . وهذا يضمن للمطورين إمكانية تخصيص مشاريع التعلم الآلي الخاصة بهم وتوسيع نطاقها بسهولة.
أفضل ميزات *TensorFlow
- واجهات برمجة تطبيقات مرنة مثل Keras تبسط تصميم النماذج
- التوافق عبر الأجهزة - من الهواتف الذكية إلى مجموعات الأجهزة
قيود تينسورفلو
- منحنى تعليمي حاد للمبتدئين
تسعير تينسورفلو
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
تقييمات ومراجعات *TensorFlow
- G2: 4.5 من 5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: التقييم 4.6 (أكثر من 100 تقييم)
4. PyTorch: أداة متعددة الاستخدامات للتعلم الآلي
via PyTorch PyTorch هي مكتبة تعلم آلي مفتوحة المصدر مفضلة لتطبيقات مثل الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية. وهي تتفوق في تطوير نماذج التعلم العميق والبحث. وهي تقدم مجموعة شاملة من الأدوات، مثل حوسبة الموتر مع تسريع قوي لوحدة معالجة الرسومات والرسوم البيانية الديناميكية للحساب لبناء نموذج مرن.
أفضل ميزات *PyTorch
- تسهل TorchScript الانتقال السلس من التطوير إلى الإنتاج
- دعم وحدات معالجة رسومية متعددة لتوسيع نطاق المشاريع بفعالية
قيود باي تورش
- زيادة استهلاك الذاكرة مقارنةً بأطر عمل الرسوم البيانية الأكثر ثباتًا
تسعير PyTorch
- متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات *PyTorch
- G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
5. Scikit-learn: مجموعة أدوات قوية للتعلم الآلي في بايثون
عبر SScikit-learn Scikit-learn هي مكتبة بايثون التي توفر أدوات بسيطة وفعالة للتنقيب عن البيانات وتحليلها. وهي مبنية على NumPy و SciPy و Matplotlib، وهي متاحة للجميع، ويمكن إعادة استخدامها في سياقات مختلفة. Scikit-learn مفتوحة المصدر بموجب ترخيص BSD وهي مناسبة للاستخدام التجاري.
أفضل ميزات برنامج Scikit-learn
- مجموعة أدوات شاملة للتعلم الآلي للتعامل مع التصنيف والانحدار والتجميع وتقليل الأبعاد
- تكامل سلس مع مجموعة أدوات بايثون العلمية
قيود Scikit-learn
- لا يوجد دعم أصلي لمكتبات التعلم العميق
أسعار سكيكت-ليرن
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات *SScikit-learn
- G2: 4.8 من 5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
تطوير الويب
6. جانغو: إطار عمل عالي المستوى للتطوير السريع للويب
via Django Django هو إطار عمل ويب عالي المستوى من Python يدعم التطوير السريع بتصميم نظيف وعملي. يُفضّل Django الذي يفضله الباحثون عن الكمال في المواعيد النهائية، حيث يعمل على تبسيط تطوير تطبيقات الويب من خلال التعامل مع الكثير من الأعمال الروتينية، مما يسمح للمطورين بالتركيز على ميزات التطبيق الفريدة.
أفضل ميزات Django
- تسريع دورة التطوير من الفكرة إلى الإنجاز لتعزيز الإنتاجية.
- تعزيز أمان التطبيق من خلال الحماية التلقائية من حقن SQL، والبرمجة النصية عبر المواقع (XSS)، وتزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF)، واختراق النقرات أثناء إدارة مصادقة المستخدم وجلساته بأمان.
قيود جانغو
- قد يكون النشر صعبًا على بعض الأنظمة الأساسية، مثل Windows أو المضيفين المشتركين
- يصعب التراجع عن تغييرات قاعدة البيانات بمجرد الالتزام بها
تسعير جانغو
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات جانغو
- G2: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)
7. فلاسك: إطار عمل خفيف الوزن لتطوير الويب المرن
via القارورة Flask، إطار عمل ويب صغير لـ Python، مثالي للمبتدئين. إنه خفيف الوزن ولكنه قوي ويسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب بسرعة. يعتمد فلاسك على مجموعة أدوات Werkzeug WSGI ومحرك قالب Jinja ويعتمد على مجموعة أدوات Click CLI لإمكانيات سطر الأوامر.
أفضل ميزات فلاسك
- إطار عمل سهل الاستخدام وقابل للتوسيع لتطوير التطبيقات
- يوفر الحد الأدنى من الأطر الأساسية تعقيدًا أساسيًا منخفضًا مع السماح بامتدادات كبيرة
قيود فلاسك
- قد تتطلب النواة البسيطة العديد من الإضافات للتطبيقات الكبيرة
تسعير القارورة
- متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات القارورة
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: التقييم 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)
8. React: مكتبة قوية لبناء واجهات مستخدم قوية
via React React هي مكتبة نهائية لبناء واجهات المستخدم على الويب وواجهات المستخدم الأصلية، وتوفر مرونة لا مثيل لها في عملية التطوير. تعمل هذه الأداة على تعزيز إنتاجية المطورين من خلال استخدام JavaScript، وهي لغة برمجة متعددة الاستخدامات. وهي تكامل GitHub قدرات تبسيط سير عمل التطوير وتعزيز التعاون.
أفضل ميزات *React
- كود معياري قابل للصيانة مع بنية قائمة على المكونات
- تبسّط بنية JSX كتابة التعليمات البرمجية وفهمها من خلال دمج منطق واجهة المستخدم مباشرةً
قيود ريكت
- أبلغ المستخدمون عن تحديات عرضية في دمج الوحدات الأصلية المعقدة في React Native
تسعير React
- متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات *React
- G2: 4.5/5 (130 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
9. Vue.js: إطار عمل جافا سكريبت متقدم لبناء واجهات الويب
via Vue.js يُعرف Vue.js بأنه إطار عمل جافا سكريبت متقدم مصمم لبناء واجهات المستخدم. يوفر بساطة التكامل مثل المكتبة ومجموعة الميزات القوية لإطار عمل متكامل، مما يجعله مناسبًا لكل شيء بدءًا من التطبيقات الصغيرة الحجم إلى المشاريع الكبيرة على مستوى المؤسسات.
أفضل ميزات *Vue.js
- واجهة برمجة تطبيقات بديهية ووثائق على مستوى عالمي لتسهيل اعتمادها بسهولة
- عرض تفاعلي ومحسّن للمترجم لتقليل الحاجة إلى التحسين اليدوي
قيود Vue.js
- أحدث في السوق مع بعض التحديات في السيناريوهات المعقدة
تسعير Vue.js
- متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات Vue.js
- G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)
تطوير العمليات والتشغيل الآلي
10. جينكينز: خادم التشغيل الآلي الرائد لتطوير البرمجيات القابلة للتطوير
via جينكينز Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر يتيح لك نشر وأتمتة وبناء الأدوات والمشاريع مهما كان حجمها. تشتهر هذه الأداة بدعم أعضاء مجتمعها المكثف وقدرتها على التعامل مع تدفقات العمل المعقدة بكفاءة.
أفضل ميزات جينكينز
- منظومة ملحقات واسعة النطاق لدمج سلاسل أدوات CI/CDD
- بنية موزعة قابلة للتطوير لإدارة أعباء العمل الأكبر حجمًا
قيود جينكينز
- قد تكون التهيئة صعبة
- قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالأدوات الحديثة
أسعار جينكينز
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات جينكينز
- G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 550 تقييم)
11. أنسيبل: محرك أتمتة قوي لعمليات تكنولوجيا المعلومات
via Ansible Ansible هي أداة مثالية لأتمتة تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر لتبسيط التزويد وإدارة التكوين ونشر التطبيقات والعديد من عمليات تكنولوجيا المعلومات الأخرى. تعمل منصة Red Hat® Ansible Automation Platform على تعزيز إطار عملها القوي من خلال دمج العديد من المشاريع الأولية في حل مؤسسي موحد لاحتياجات الأتمتة المتقدمة.
أفضل ميزات *Ansible
- أتمتة شاملة لعمليات تكنولوجيا المعلومات عبر بيئات وأنظمة متعددة لتحسين الكفاءة
- سهولة التعامل مع العمليات المعقدة مع مكتبة واسعة من الوحدات النمطية المبنية مسبقًا لقابلية التوسع
قيود أنسيبل
- منحنى تعليمي حاد للميزات المتقدمة وسيناريوهات الأتمتة واسعة النطاق
التسعير المنطقي
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات أنسيبل
- G2: 4.6/5 (أكثر من 270 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
12. Kubernetes: منسق قوي للتطبيقات المعبأة في حاويات
via Kubernetes يُحدِث Kubernetes، أو K8s، ثورة في إدارة التطبيقات المعبأة في حاويات من خلال إمكانيات الأتمتة القوية التي يتمتع بها. وباعتباره حجر الزاوية في DevOps الحديث، يتفوق Kubernetes في نشر التطبيقات المعقدة وتوسيع نطاقها وإدارتها.
أفضل ميزات كيوبيرنتس
- ضمان التحولات السلسة والتعافي السريع من الاضطرابات من خلال عمليات النشر التلقائية والتراجع التلقائي
- تسهيل الربط الشبكي الفعال دون تغيير التعليمات البرمجية للتطبيق من خلال اكتشاف الخدمة وموازنة التحميل
قيود كيوبيرنتس
- تعقيدات الإدارة التي أبلغ عنها المستخدمون تجعل من الصعب التعامل مع الأداة في البداية
تسعير كوبرنيتس
- متاحة مجاناً لأنها مفتوحة المصدر
مراجعات وتقييمات كيوبرنتس
- G2: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
إدارة البيانات وتحليلها
13. Elasticsearch: محرك بحث وتحليلات ديناميكي
via Elasticsearch Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات موزع وموزع ومعروف بسرعته وقابليته للتطوير وقدرته على التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. وباعتباره المكون الأساسي في Elastic Stack، يدعم Elasticsearch مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك مراقبة السجل والبنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات والمزيد.
أفضل ميزات *البحث المرن
- نشر إمكانات البحث عبر أنواع البيانات المتنوعة للحصول على أداء في الوقت الفعلي
- استخلاص رؤى من التحليلات المتقدمة من خلال البحث والتجميع في الوقت الفعلي
قيود البحث المرن
- دعم محدود لاستعلامات KNN مقارنةً بعمليات البحث في النص الكامل القياسية
- يحتاج إلى أمثلة مفصّلة ودروس تعليمية للمستخدمين الجدد، خاصةً لتنفيذ برامج الزحف
تسعيرة البحث المرن
- القياسية: 95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- الذهبي: 109 دولار/شهريًا
- البلاتينية: 125 دولارًا في الشهر
- المؤسسة: 175 دولاراً شهرياً
مراجعات وتقييمات البحث البلاستيكي
- G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
14. أباتشي كافكا: منصة قوية لتدفقات البيانات في الوقت الحقيقي
via Apache Kafka يعد Apache Kafka مركزًا قويًا في تدفق البيانات. وباعتباره منصة مفتوحة المصدر لتدفق الأحداث الموزعة والمفتوحة المصدر، فإنه يتيح خطوط أنابيب بيانات عالية الأداء لتبسيط التحليلات وتكامل البيانات. يشجع Apache Kafka على مشاركة المجتمع، وغالبًا ما يتضمن الحفاظ على بنيته القوية طلب سحب من المساهمين العالميين.
أفضل مزايا أباتشي كافكا
- توصيل سريع للرسائل مع زمن كمون منخفض عبر الأنظمة الموزعة لتحقيق إنتاجية عالية
- شبكات واسعة النطاق تتعامل مع تريليونات من الرسائل وبيتا بايت من البيانات يومياً مع دعم قابلية التوسع
قيود أباتشي كافكا قيود أباتشي كافكا
- يمكن أن يحد دعم Python المحدود من قابلية الاستخدام لبعض المطورين
تسعير Apache Kafka
- متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات أباتشي كافكا
- G2: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
15. PostgreSQL: قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر متقدمة ومفتوحة المصدر
via PostgreSQL مع أكثر من 35 عامًا من التطوير النشط، اكتسبت PostgreSQL سمعة قوية من حيث الموثوقية وقوة الميزات والأداء. وهي تدعم مجموعة واسعة من أنواع البيانات المتقدمة وميزات تحسين الأداء، والتي تعتبر ضرورية للتعامل بكفاءة مع كميات كبيرة من البيانات.
أفضل ميزات PostgreSQL
- دقة البيانات واتساقها مع دعم قوي للمعاملات وضمانات سلامة قوية
- استرجاع البيانات بسرعة عالية من خلال خيارات فهرسة واسعة النطاق ومُحسِّن استعلام قوي
قيود PostgreSQL
- يحتاج إلى المزيد من التكامل مع التطبيقات مفتوحة المصدر المستخدمة على نطاق واسع لتحسين الوظائف
تسعيرة PostgreSQL
- متوفر كبرنامج مجاني مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات PostgreSQL
- G2: 4.4/5 (630 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (410 تقييمات)
أنظمة التشغيل
16. نواة لينكس: نواة أنظمة تشغيل لينكس
via Linux Kernel نواة لينكس هي المكوّن المركزي لأنظمة تشغيل لينكس، حيث تعمل كوسيط مهم بين الأجهزة والعمليات. فهو يدير موارد النظام ويبسط التفاعلات المعقدة، مما يضمن كفاءة الأداء. تم تطوير النواة مع وضع الأمان في الاعتبار، وهي شهادة على قوة ومرونة الأدوات مفتوحة المصدر.
أفضل ميزات نواة لينكس كيرنل
- تحسين استقرار النظام والأداء من خلال إدارة الذاكرة والعمليات بكفاءة
- نظام بيئي واسع للأجهزة مع مجموعة واسعة من برامج تشغيل الأجهزة
قيود نواة لينوكس نواة
- يتطلب معرفة فنية متعمقة للتخصيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
تسعير نواة اللينكس
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات *نواة لينكس Kernel
- G2: 4.6/5 (20 مراجعة)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
17. SerenityOS: نظرة جديدة على أنظمة تشغيل سطح المكتب الكلاسيكية
via SerenityOS SerenityOS هو نظام تشغيل مفتوح المصدر يجمع بين واجهة المستخدم الرسومية الحنين إلى الماضي ومبادئ تصميم البرامج الحديثة. وقد تم بناؤه من الصفر، مع التركيز على مجتمع مستخدمين ومطورين متماسك ومتماسك يعزز قدراته واستقراره باستمرار.
أفضل ميزات *SerenityOS
- تجربة مستخدم مفعمة بالحنين مع لمسة عصرية من خلال جمالية واجهة المستخدم الرسومية التي تعود إلى التسعينيات
- إدارة نظام قوية ومرنة وفعالة للنظام مقدمة من نواة شبيهة بنظام يونكس
قيود نظام SerenityOS
- قاعدة مستخدميه المتخصصة قد لا تروق لجميع المستخدمين، خاصةً أولئك الذين اعتادوا على أنظمة التشغيل التجارية السائدة
أسعار نظام SerenityOS
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات *SerenityOS
- مراجعات غير كافية
تطوير الهاتف المحمول
18. Flutter: إطار عمل متعدد الاستخدامات للتطوير عبر المنصات
via ٪ رفرفة تم إنشاء Flutter من قِبل Google، وهي أداة تطوير برمجيات مفتوحة المصدر لواجهة المستخدم لتطوير تطبيقات أصلية لأنظمة Android وMac وGoogle Fuchsia وiOS وLinux وWindows والويب من قاعدة رموز واحدة. تشتهر هذه الأداة بمساعدتها للمطورين على بناء أدوات وتطبيقات جذابة ومجمّعة محلياً.
أفضل ميزات الرفرفة
- أداء عالٍ يتحقق من خلال التحويل البرمجي إلى ARM، ورمز آلة Intel، وجافا سكريبت للتنفيذ السريع عبر جميع الأجهزة
- نشر منصات متعددة من قاعدة كود واحدة، بما في ذلك iOS وAndroid والويب وسطح المكتب
قيود فلاتر
- يتخلف الأداء حاليًا عن المنصات الأصلية مثل Kotlin أو Swift، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التطوير
تسعير الرفرفة
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات الرفرفة
- G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)
19. React Native: إطار عمل قوي لبناء تطبيقات الجوال
via رد أصلي تم تطوير React Native من قِبل فيسبوك، وهو مصمم لإنشاء تطبيقات جوال أصلية باستخدام JavaScript و React. وهو يمكّن المطورين من كتابة التعليمات البرمجية مرة واحدة ونشرها على منصات Android و iOS، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير والتكاليف مع الحفاظ على أداء عالٍ وتجربة مستخدم عالية.
أفضل ميزات React Native
- تطبيقات جوّال متعددة المنصات مع قاعدة كود واحدة
- منظومة واسعة من المكتبات والأدوات لتحسين وظائف التطبيق
قيود ريكت نيتيف
- يمكن أن يتخلف الأداء عن التطبيقات الأصلية الحقيقية، خاصةً للتطبيقات المعقدة أو كثيفة الرسومات
أسعار ريكت نيتيف
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات *React Native
- G2: 4.5/5 (130 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
حلول التجارة الإلكترونية وحلول الأعمال
20. ERPNext: نظام تخطيط موارد المؤسسات الأكثر مرونة على هذا الكوكب### ERPNext
via ERPNext يعتبر ERPNext على نطاق واسع من بين أفضل البرامج المجانية والمفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات. تقدم الأداة مجموعة كاملة من أدوات إدارة الأعمال، من المحاسبة المالية إلى إدارة علاقات العملاء والتصنيع. كما أن واجهته سهلة الاستخدام وقابلية التخصيص الواسعة تجعله الخيار المفضل لأكثر من 10,000 شركة حول العالم.
أفضل ميزات برنامج ERPNext
- نظام شامل لتخطيط موارد المؤسسات مع أكثر من 1,000 وحدة لتبسيط العمليات التجارية
- المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية في الوقت الفعلي لتعزيز الشفافية والرقابة
قيود نظام ERPNext
- يمكن أن يؤدي عدم استخدام الوحدات الرئيسية في بعض التطبيقات إلى الحد من الوصول إلى الميزات والرؤى القيمة
تسعير *ERPNext
- الشركات الصغيرة: 52 دولارًا شهريًا للفرق التي تضم حوالي 50 موظفًا
- المؤسسات: تسعير مخصص
مراجعات وتقييمات *ERPNext
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)
21. باجيستو: إطار عمل لارافيل للتجارة الإلكترونية متعدد الاستخدامات
via Bagisto باغيستو هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على Laravel و Vue.js. وهي تساعد الشركات على إنشاء أو توسيع متاجرها على الإنترنت. مع العديد من الميزات القابلة للتخصيص وواجهة سهلة الاستخدام، تدعم باغيستو الأسواق وتطبيقات الجوال والبلوك تشين وتطبيقات التجارة بدون رأس، وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
أفضل ميزات *باجيستو
- منصة ديناميكية للهاتف المحمول تزامن المنتجات والفئات في الوقت الفعلي
- مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة الطلبات بكفاءة وتعزيز التفاعل مع العملاء
قيود باغيستو
- قد لا يستفيد المستخدمون الجدد من جميع الوحدات المتاحة بشكل كامل، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من إمكانيات المنصة
أسعار باغيستو
- متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات *باجيستو
- مراجعات غير كافية
22. أودو: مجموعة شاملة لإدارة الأعمال
via Odoo أودو هو برنامج أعمال مفتوح المصدر ومتكامل يقدم مجموعة من التطبيقات لتبسيط وأتمتة العمليات التجارية. تتيح بنيته المعيارية Odoo للمستخدمين البدء بالوحدات الأساسية وإضافة المزيد مع نمو أعمالهم. يُستخدم على نطاق واسع لإدارة علاقات العملاء، والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة، والمخزون، ونقاط البيع، وإدارة المشاريع.
أفضل ميزات أودو
- تجربة مستخدم سلسة تجمع بين جميع وظائف الأعمال من خلال التكامل الشامل
- خيارات التخصيص في استوديو أودو (Odoo Studio) تصمم حلولاً مخصصة لاحتياجات العمل المحددة
قيود أودو
- تعاني المؤسسات غير الربحية من تعقيدات Odoo في إدارة التبرعات، حيث يستخدم وحدات الفواتير والمبيعات غير المُحسّنة لهذه المهام
أسعار أودو
- خطة تطبيق واحد مجانًا: $0
- الخطة القياسية: 31.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم
- الخطة المخصصة: 46.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
مراجعات وتقييمات أودو
- G2: 4.2/5 (أكثر من 260 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (940 تقييم)
مشاريع تعليمية
23 . FreeCodeCamp: منصة رائدة لتعليم البرمجة
via freeCodeCamp freeCodeCodeCamp هي منظمة غير ربحية تقدم دروس برمجة تفاعلية مجانية ومشاريع أخرى لمساعدة الأشخاص على تعلم تطوير الويب والحصول على شهادات في مختلف تخصصات البرمجة. من خلال منهجها الشامل، يمكنك إتقان أساسيات HTML و CSS إلى مواضيع وتقنيات معقدة مثل التعلم الآلي وأمن المعلومات.
أفضل ميزات برنامج FreeCodeCamp
- فرصة لبناء مجموعة من المشاريع الواقعية لإثبات الكفاءة والمهارات من خلال التعلم القائم على المشاريع
مجتمع نابض بالحياة من الدارسين والخبراء للمساعدة والإرشاد والتعاون
حدود مخيم الكود المجاني
عدم وجود هيكلية في التعلم الذاتي يمكن أن يشكل تحديًا للطلاب الذين يزدهرون في بيئة تعليمية أكثر تقليدية
أسعار مخيم الكود المجاني
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات *freeCodeCamp المجانية
- مراجعات غير كافية
24. Open edX: منصة تعليمية موسعة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة
via Open edX Open edX هو أحد المشاريع مفتوحة المصدر الآمنة والقابلة للتطوير بشكل كبير والتي تستخدمها الجامعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية في جميع أنحاء العالم. وهو مصمم لتقديم خبرات تعليمية متنوعة، بما في ذلك الدورات التدريبية الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، والدورات التدريبية الخاصة الصغيرة عبر الإنترنت، والدورات التدريبية للشركات.
أفضل ميزات edX المفتوحة عبر الإنترنت
- تجارب تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت على نطاق واسع عبر تنسيقات متنوعة، مثل الدورات المفتوحة على الإنترنت الجماعية المفتوحة (MOOCs) والتدريب المؤسسي
- تعزيز تفاعل المستخدم مع المحتوى التفاعلي وتكامل الوسائط المتعددة وأدوات التواصل في الوقت الفعلي
حدود edX المفتوحة
- قد يتطلب إصدار المجتمع من Open edX Community Edition مكونات إضافية أو تطوير مخصص لتلبية الاحتياجات المتخصصة، مما قد يزيد من التعقيد والوقت اللازم للتطبيقات المخصصة
أسعار الإصدار المفتوح من edX
- متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر
مراجعات وتقييمات edX المفتوحة
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 صوتًا)
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عند إدارة تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، ليست كل الأدوات متساوية. يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في تعزيز الابتكار والتعاون. يقدم كل مشروع من المشاريع مفتوحة المصدر المذكورة مزايا فريدة من نوعها، لكن ClickUp تبرز كأداة لتغيير قواعد اللعبة.
إنه أكثر من مجرد منصة إدارة، إنه حل مرن وقابل للتخصيص مصمم لتعزيز تعاون الفريق وتبسيط سير عمل المشروع، خاصة للمطورين الذين يعملون في بيئات مفتوحة المصدر.
ما يجعل ClickUp قويًا بشكل خاص هو قدرته على التوافق مع القيم الأساسية للمصدر المفتوح - الشفافية والتعاون والقدرة على التكيف. فهو يندمج بسهولة في مختلف عمليات سير عمل التطوير، بدءًا من الفرق الصغيرة إلى المشاريع واسعة النطاق، مما يسمح للمستخدمين بإدارة المهام وأتمتة العمليات وتتبع التقدم المحرز بسهولة.
سواء كان العمل على مشروع شخصي أو المساهمة في مبادرة عالمية، فإن ClickUp يوفر الهيكل والأدوات اللازمة للحفاظ على الكفاءة والتنظيم.
مع التطور السريع للتطوير المفتوح المصدر، فإن أداة موثوقة مثل ClickUp ضرورية للبقاء في المنافسة ودفع الابتكار إلى الأمام. هل أنت مستعد لتحسين استراتيجيات إدارة مشروعك؟ اشترك في ClickUp اليوم وجرّب كيف يحوّل مشاريعك مفتوحة المصدر.