انضم إلى الحركة: 24 مشروعاً مفتوح المصدر للمساهمة فيها في عام 2025

هل لديك فضول لمعرفة ما الذي يجعل برامجك المفضلة قوية؟ يكمن السحر في المشاريع مفتوحة المصدر، حيث يدفع التعاون إلى الابتكار.

سواء كنت مطورًا أو مجرد مهتم بالتكنولوجيا، قد يكون التنقل في المشهد الواسع مفتوح المصدر أمرًا مربكًا. قد تمر بعض المشاريع دون أن يلاحظها أحد، وأنت لا تريد أن تستثمر مهاراتك في تلك التي قد تتلاشى.

استكشفت أنا وفريقي أدوات مفتوحة المصدر من التعلم الآلي إلى تطوير الويب، وأسفر بحثنا عن رؤى قيمة. في هذه المدونة، سأقوم بسرد بعض المشاريع الرائعة مفتوحة المصدر، لضمان حصولك على أفضل الأدوات المتاحة لك.

## أفضل 24 مشروعًا مفتوح المصدر للمساهمة فيها

اكتشاف الحق أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر للمساهمة في تعزيز مهاراتك في البرمجة وتوسيع شبكة علاقاتك داخل مجتمع المصادر المفتوحة

فيما يلي أفضل 24 مشروعًا مفتوح المصدر مثاليًا للمساهمين الجدد، لمساعدتك في إدارة المشاريع بسلاسة

### أدوات التواصل والتعاون

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المخصصة الشاملة)

رغم ذلك كليك أب لفرق البرامج ليست أداة مفتوحة المصدر بالمعنى التقليدي، إلا أنها تعكس المبادئ الأساسية لفلسفة المصدر المفتوح، مثل المرونة والمشاركة والتعاون والمشاركة المجتمعية. كما أن واجهته سهلة الاستخدام، وخيارات التخصيص الواسعة، وقدرات التكامل القوية تجعل منه أداة رئيسية في إدارة المشاريع. كليك أب لإدارة المشاريع يوفر وظائف خصوصية ومشاركة من الدرجة الأولى، مما يضمن عدم وجود مشاكل في التوافق عبر مجموعة كاملة من ميزات إدارة المشاريع. وعلى غرار المشاريع مفتوحة المصدر التي تسمح للمطورين بتكييف أدواتهم لتناسب احتياجات محددة، يوفر ClickUp خيارات تخصيص واسعة النطاق. يمكن للمستخدمين تخصيص طرق العرض ولوحات المعلومات حسب تفضيلاتهم وإعداد أتمتة مفصلة مع مختلف التطبيقات.

يعزز ClickUp بيئة تعاونية حيث يمكن للمستخدمين مشاركة الأفكار والنصائح وأفضل الممارسات من خلال مجموعة المجتمع . يعكس هذا الجانب المجتمعي ثقافة المصدر المفتوح، حيث يساهم المستخدمون في تطوير الأداة وتعزيز قابليتها للاستخدام من خلال المعرفة المشتركة.

يستفيد مستخدمو ClickUp من مستودع غني بالموارد والدروس التعليمية والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي يساعدهم على زيادة إمكانات المنصة إلى أقصى حد.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمطورين تحسين عملهم من خلال التكامل مع GitHub أو إنشاء تطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات ClickUp. وهذا يضيف إلى مرونة أكبر للمطورين والتحكم في سير عمل إدارة المشاريع.

اقرأ المزيد: كيف يمكن لواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة تخصيص سير عملك؟

أفضل ميزات ClickUp

حافظ على جميع مقاييس المشروع في متناول يدك من خلال تخصيص لوحات معلومات ClickUp

حافظ على جميع مقاييس المشروع في متناول يدك عن طريق تخصيص لوحات معلومات ClickUp -صمم لوحات المعلومات لتناسب احتياجات مشروعك، مما يتيح لك رؤية ومراقبة شاملة.

_أنشئ أتمتة مخصصة لتتماشى مع سير عملك باستخدام أتمتة ClickUp

تبسيط المشاريع مفتوحة المصدر وسير العمل باستخدام أتمتة ClickUp من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة وتسليم المشروع. تعمل هذه الإمكانية على تعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء اليدوية.

استخدم ClickUp Brain لسرعة تخطيط وإدارة مشاريعك

تتبع مشاريعك بسرعة من خلال الاستفادة من ClickUp Brain لإنشاء مهام فرعية بناءً على الأوصاف، وتلخيص المواضيع، وتحديث المهام بشكل مستقل، مما يجعل إدارة المشروع أكثر سلاسة وسهولة.

مركزية وثائق المشروع باستخدام مستندات ClickUp Docs لإبقاء فريقك متناسقًا ومطلعًا

اجعل كل عضو من أعضاء الفريق على اطلاع ومواءمة من خلال توثيق تفاصيل المشروع بشكل شامل داخل مستندات ClickUp Docs يمكنك التكامل بسلاسة مع أكثر من 200 أداة مثل GitHub وSlack وGoogle Drive، مما يعزز الوظائف والاتصال داخل مجموعة أدواتك التقنية باستخدام تكامل ClickUp اقرأ المزيد: أفضل 10 منصات لتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) لتبسيط عملياتك التجارية في عام 2024



التعاون في الوقت الفعلي باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards لتحويل العصف الذهني إلى خطط منظمة للمشروع

استخدام ClickUp Whiteboards لتيسير التعاون في الوقت الفعلي في المبادرات الاستراتيجية، وتحويل جلسات العصف الذهني إلى مهام مشاريع قابلة للتنفيذ.

قيود ClickUp

قد يحدّ النموذج المجاني من بعض الميزات المتقدمة، مما يدفع المستخدمين نحو الخطط المدفوعة

قد يكون منحنى التعلم حادًا بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير *ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات*ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: لقد اختبرنا أفضل 10 برامج إنتاجية مفتوحة المصدر

2. ماترموست منصة تعاون مرنة مفتوحة المصدر مفتوحة المصدر

via المهم Mattermost هي عبارة عن منصة مراسلة وتعاون مفتوحة المصدر مصممة للمطورين والشركات التي تبحث عن أداة تواصل جماعية آمنة وقابلة للتكوين. وهي تمكّن الفرق من تنظيم المحادثات ومشاركة الملفات وإدارة المشاريع من خلال قنوات وسير عمل متكاملة.

أفضل ميزات *ماترموست

نشر Mattermost على الخوادم الخاصة بك للحفاظ على التحكم الكامل في اتصالات مؤسستك وأمن البيانات

تخصيص وظائفه وتوسيع نطاقها باستخدام المكونات الإضافية وعمليات التكامل والروبوتات لتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتك الخاصة

قيود Mattermost

يتطلب الاستضافة الذاتية، والتي يمكن أن تكون معقدة وكثيفة الموارد للفرق الصغيرة أو المؤسسات التي لا تمتلك دعمًا مخصصًا لتكنولوجيا المعلومات

أهم الأسعار

مجاني: مجانًا

مجانًا احترافي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

أهم التقييمات والتقييمات

G2: 4.3/5 (332 تقييمًا)

4.3/5 (332 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (158 مراجعة)

تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي

3. تينسورفلو: منصة قوية مفتوحة المصدر للتعلم الآلي

via TensorFlow TensorFlow هي مكتبة مشاريع مفتوحة المصدر مصممة للحساب العددي عالي الأداء. وهي تقدم نظامًا بيئيًا مرنًا يسمح للمطورين ببناء نماذج التعلم الآلي ونشرها بسهولة.

وتدعم TensorFlow تطبيقات متنوعة من خلال واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة المدعوم من قبل أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات . وهذا يضمن للمطورين إمكانية تخصيص مشاريع التعلم الآلي الخاصة بهم وتوسيع نطاقها بسهولة.

أفضل ميزات *TensorFlow

واجهات برمجة تطبيقات مرنة مثل Keras تبسط تصميم النماذج

التوافق عبر الأجهزة - من الهواتف الذكية إلى مجموعات الأجهزة

قيود تينسورفلو

منحنى تعليمي حاد للمبتدئين

تسعير تينسورفلو

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات *TensorFlow

G2: 4.5 من 5 (أكثر من 60 تقييم)

4.5 من 5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: التقييم 4.6 (أكثر من 100 تقييم)

4. PyTorch: أداة متعددة الاستخدامات للتعلم الآلي

via PyTorch PyTorch هي مكتبة تعلم آلي مفتوحة المصدر مفضلة لتطبيقات مثل الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية. وهي تتفوق في تطوير نماذج التعلم العميق والبحث. وهي تقدم مجموعة شاملة من الأدوات، مثل حوسبة الموتر مع تسريع قوي لوحدة معالجة الرسومات والرسوم البيانية الديناميكية للحساب لبناء نموذج مرن.

أفضل ميزات *PyTorch

تسهل TorchScript الانتقال السلس من التطوير إلى الإنتاج

دعم وحدات معالجة رسومية متعددة لتوسيع نطاق المشاريع بفعالية

قيود باي تورش

زيادة استهلاك الذاكرة مقارنةً بأطر عمل الرسوم البيانية الأكثر ثباتًا

تسعير PyTorch

متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات *PyTorch

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. Scikit-learn: مجموعة أدوات قوية للتعلم الآلي في بايثون

عبر SScikit-learn Scikit-learn هي مكتبة بايثون التي توفر أدوات بسيطة وفعالة للتنقيب عن البيانات وتحليلها. وهي مبنية على NumPy و SciPy و Matplotlib، وهي متاحة للجميع، ويمكن إعادة استخدامها في سياقات مختلفة. Scikit-learn مفتوحة المصدر بموجب ترخيص BSD وهي مناسبة للاستخدام التجاري.

أفضل ميزات برنامج Scikit-learn

مجموعة أدوات شاملة للتعلم الآلي للتعامل مع التصنيف والانحدار والتجميع وتقليل الأبعاد

تكامل سلس مع مجموعة أدوات بايثون العلمية

قيود Scikit-learn

لا يوجد دعم أصلي لمكتبات التعلم العميق

أسعار سكيكت-ليرن

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات *SScikit-learn

G2: 4.8 من 5 (أكثر من 50 تقييم)

4.8 من 5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

تطوير الويب

6. جانغو: إطار عمل عالي المستوى للتطوير السريع للويب

via Django Django هو إطار عمل ويب عالي المستوى من Python يدعم التطوير السريع بتصميم نظيف وعملي. يُفضّل Django الذي يفضله الباحثون عن الكمال في المواعيد النهائية، حيث يعمل على تبسيط تطوير تطبيقات الويب من خلال التعامل مع الكثير من الأعمال الروتينية، مما يسمح للمطورين بالتركيز على ميزات التطبيق الفريدة.

أفضل ميزات Django

تسريع دورة التطوير من الفكرة إلى الإنجاز لتعزيز الإنتاجية.

تعزيز أمان التطبيق من خلال الحماية التلقائية من حقن SQL، والبرمجة النصية عبر المواقع (XSS)، وتزوير الطلبات عبر المواقع (CSRF)، واختراق النقرات أثناء إدارة مصادقة المستخدم وجلساته بأمان.

قيود جانغو

قد يكون النشر صعبًا على بعض الأنظمة الأساسية، مثل Windows أو المضيفين المشتركين

يصعب التراجع عن تغييرات قاعدة البيانات بمجرد الالتزام بها

تسعير جانغو

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات جانغو

G2: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

7. فلاسك: إطار عمل خفيف الوزن لتطوير الويب المرن

via القارورة Flask، إطار عمل ويب صغير لـ Python، مثالي للمبتدئين. إنه خفيف الوزن ولكنه قوي ويسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب بسرعة. يعتمد فلاسك على مجموعة أدوات Werkzeug WSGI ومحرك قالب Jinja ويعتمد على مجموعة أدوات Click CLI لإمكانيات سطر الأوامر.

أفضل ميزات فلاسك

إطار عمل سهل الاستخدام وقابل للتوسيع لتطوير التطبيقات

يوفر الحد الأدنى من الأطر الأساسية تعقيدًا أساسيًا منخفضًا مع السماح بامتدادات كبيرة

قيود فلاسك

قد تتطلب النواة البسيطة العديد من الإضافات للتطبيقات الكبيرة

تسعير القارورة

متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات القارورة

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: التقييم 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. React: مكتبة قوية لبناء واجهات مستخدم قوية

via React React هي مكتبة نهائية لبناء واجهات المستخدم على الويب وواجهات المستخدم الأصلية، وتوفر مرونة لا مثيل لها في عملية التطوير. تعمل هذه الأداة على تعزيز إنتاجية المطورين من خلال استخدام JavaScript، وهي لغة برمجة متعددة الاستخدامات. وهي تكامل GitHub قدرات تبسيط سير عمل التطوير وتعزيز التعاون.

أفضل ميزات *React

كود معياري قابل للصيانة مع بنية قائمة على المكونات

تبسّط بنية JSX كتابة التعليمات البرمجية وفهمها من خلال دمج منطق واجهة المستخدم مباشرةً

قيود ريكت

أبلغ المستخدمون عن تحديات عرضية في دمج الوحدات الأصلية المعقدة في React Native

تسعير React

متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات *React

G2: 4.5/5 (130 تقييم)

4.5/5 (130 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. Vue.js: إطار عمل جافا سكريبت متقدم لبناء واجهات الويب

via Vue.js يُعرف Vue.js بأنه إطار عمل جافا سكريبت متقدم مصمم لبناء واجهات المستخدم. يوفر بساطة التكامل مثل المكتبة ومجموعة الميزات القوية لإطار عمل متكامل، مما يجعله مناسبًا لكل شيء بدءًا من التطبيقات الصغيرة الحجم إلى المشاريع الكبيرة على مستوى المؤسسات.

أفضل ميزات *Vue.js

واجهة برمجة تطبيقات بديهية ووثائق على مستوى عالمي لتسهيل اعتمادها بسهولة

عرض تفاعلي ومحسّن للمترجم لتقليل الحاجة إلى التحسين اليدوي

قيود Vue.js

أحدث في السوق مع بعض التحديات في السيناريوهات المعقدة

تسعير Vue.js

متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات Vue.js

G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

تطوير العمليات والتشغيل الآلي

10. جينكينز: خادم التشغيل الآلي الرائد لتطوير البرمجيات القابلة للتطوير

via جينكينز Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر يتيح لك نشر وأتمتة وبناء الأدوات والمشاريع مهما كان حجمها. تشتهر هذه الأداة بدعم أعضاء مجتمعها المكثف وقدرتها على التعامل مع تدفقات العمل المعقدة بكفاءة.

أفضل ميزات جينكينز

منظومة ملحقات واسعة النطاق لدمج سلاسل أدوات CI/CDD

بنية موزعة قابلة للتطوير لإدارة أعباء العمل الأكبر حجمًا

قيود جينكينز

قد تكون التهيئة صعبة

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالأدوات الحديثة

أسعار جينكينز

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات جينكينز

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 550 تقييم)

11. أنسيبل: محرك أتمتة قوي لعمليات تكنولوجيا المعلومات

via Ansible Ansible هي أداة مثالية لأتمتة تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر لتبسيط التزويد وإدارة التكوين ونشر التطبيقات والعديد من عمليات تكنولوجيا المعلومات الأخرى. تعمل منصة Red Hat® Ansible Automation Platform على تعزيز إطار عملها القوي من خلال دمج العديد من المشاريع الأولية في حل مؤسسي موحد لاحتياجات الأتمتة المتقدمة.

أفضل ميزات *Ansible

أتمتة شاملة لعمليات تكنولوجيا المعلومات عبر بيئات وأنظمة متعددة لتحسين الكفاءة

سهولة التعامل مع العمليات المعقدة مع مكتبة واسعة من الوحدات النمطية المبنية مسبقًا لقابلية التوسع

قيود أنسيبل

منحنى تعليمي حاد للميزات المتقدمة وسيناريوهات الأتمتة واسعة النطاق

التسعير المنطقي

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات أنسيبل

G2: 4.6/5 (أكثر من 270 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 270 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

12. Kubernetes: منسق قوي للتطبيقات المعبأة في حاويات

via Kubernetes يُحدِث Kubernetes، أو K8s، ثورة في إدارة التطبيقات المعبأة في حاويات من خلال إمكانيات الأتمتة القوية التي يتمتع بها. وباعتباره حجر الزاوية في DevOps الحديث، يتفوق Kubernetes في نشر التطبيقات المعقدة وتوسيع نطاقها وإدارتها.

أفضل ميزات كيوبيرنتس

ضمان التحولات السلسة والتعافي السريع من الاضطرابات من خلال عمليات النشر التلقائية والتراجع التلقائي

تسهيل الربط الشبكي الفعال دون تغيير التعليمات البرمجية للتطبيق من خلال اكتشاف الخدمة وموازنة التحميل

قيود كيوبيرنتس

تعقيدات الإدارة التي أبلغ عنها المستخدمون تجعل من الصعب التعامل مع الأداة في البداية

تسعير كوبرنيتس

متاحة مجاناً لأنها مفتوحة المصدر

مراجعات وتقييمات كيوبرنتس

G2: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

إدارة البيانات وتحليلها

13. Elasticsearch: محرك بحث وتحليلات ديناميكي

via Elasticsearch Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات موزع وموزع ومعروف بسرعته وقابليته للتطوير وقدرته على التعامل مع أنواع مختلفة من البيانات. وباعتباره المكون الأساسي في Elastic Stack، يدعم Elasticsearch مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك مراقبة السجل والبنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات والمزيد.

أفضل ميزات *البحث المرن

نشر إمكانات البحث عبر أنواع البيانات المتنوعة للحصول على أداء في الوقت الفعلي

استخلاص رؤى من التحليلات المتقدمة من خلال البحث والتجميع في الوقت الفعلي

قيود البحث المرن

دعم محدود لاستعلامات KNN مقارنةً بعمليات البحث في النص الكامل القياسية

يحتاج إلى أمثلة مفصّلة ودروس تعليمية للمستخدمين الجدد، خاصةً لتنفيذ برامج الزحف

تسعيرة البحث المرن

القياسية: 95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الذهبي: 109 دولار/شهريًا

109 دولار/شهريًا البلاتينية: 125 دولارًا في الشهر

125 دولارًا في الشهر المؤسسة: 175 دولاراً شهرياً

مراجعات وتقييمات البحث البلاستيكي

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

14. أباتشي كافكا: منصة قوية لتدفقات البيانات في الوقت الحقيقي

via Apache Kafka يعد Apache Kafka مركزًا قويًا في تدفق البيانات. وباعتباره منصة مفتوحة المصدر لتدفق الأحداث الموزعة والمفتوحة المصدر، فإنه يتيح خطوط أنابيب بيانات عالية الأداء لتبسيط التحليلات وتكامل البيانات. يشجع Apache Kafka على مشاركة المجتمع، وغالبًا ما يتضمن الحفاظ على بنيته القوية طلب سحب من المساهمين العالميين.

أفضل مزايا أباتشي كافكا

توصيل سريع للرسائل مع زمن كمون منخفض عبر الأنظمة الموزعة لتحقيق إنتاجية عالية

شبكات واسعة النطاق تتعامل مع تريليونات من الرسائل وبيتا بايت من البيانات يومياً مع دعم قابلية التوسع

قيود أباتشي كافكا قيود أباتشي كافكا

يمكن أن يحد دعم Python المحدود من قابلية الاستخدام لبعض المطورين

تسعير Apache Kafka

متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات أباتشي كافكا

G2: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

15. PostgreSQL: قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر متقدمة ومفتوحة المصدر

via PostgreSQL مع أكثر من 35 عامًا من التطوير النشط، اكتسبت PostgreSQL سمعة قوية من حيث الموثوقية وقوة الميزات والأداء. وهي تدعم مجموعة واسعة من أنواع البيانات المتقدمة وميزات تحسين الأداء، والتي تعتبر ضرورية للتعامل بكفاءة مع كميات كبيرة من البيانات.

أفضل ميزات PostgreSQL

دقة البيانات واتساقها مع دعم قوي للمعاملات وضمانات سلامة قوية

استرجاع البيانات بسرعة عالية من خلال خيارات فهرسة واسعة النطاق ومُحسِّن استعلام قوي

قيود PostgreSQL

يحتاج إلى المزيد من التكامل مع التطبيقات مفتوحة المصدر المستخدمة على نطاق واسع لتحسين الوظائف

تسعيرة PostgreSQL

متوفر كبرنامج مجاني مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات PostgreSQL

G2: 4.4/5 (630 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (410 تقييمات)

أنظمة التشغيل

16. نواة لينكس: نواة أنظمة تشغيل لينكس

via Linux Kernel نواة لينكس هي المكوّن المركزي لأنظمة تشغيل لينكس، حيث تعمل كوسيط مهم بين الأجهزة والعمليات. فهو يدير موارد النظام ويبسط التفاعلات المعقدة، مما يضمن كفاءة الأداء. تم تطوير النواة مع وضع الأمان في الاعتبار، وهي شهادة على قوة ومرونة الأدوات مفتوحة المصدر.

أفضل ميزات نواة لينكس كيرنل

تحسين استقرار النظام والأداء من خلال إدارة الذاكرة والعمليات بكفاءة

نظام بيئي واسع للأجهزة مع مجموعة واسعة من برامج تشغيل الأجهزة

قيود نواة لينوكس نواة

يتطلب معرفة فنية متعمقة للتخصيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسعير نواة اللينكس

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات *نواة لينكس Kernel

G2: 4.6/5 (20 مراجعة)

4.6/5 (20 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

17. SerenityOS: نظرة جديدة على أنظمة تشغيل سطح المكتب الكلاسيكية

via SerenityOS SerenityOS هو نظام تشغيل مفتوح المصدر يجمع بين واجهة المستخدم الرسومية الحنين إلى الماضي ومبادئ تصميم البرامج الحديثة. وقد تم بناؤه من الصفر، مع التركيز على مجتمع مستخدمين ومطورين متماسك ومتماسك يعزز قدراته واستقراره باستمرار.

أفضل ميزات *SerenityOS

تجربة مستخدم مفعمة بالحنين مع لمسة عصرية من خلال جمالية واجهة المستخدم الرسومية التي تعود إلى التسعينيات

إدارة نظام قوية ومرنة وفعالة للنظام مقدمة من نواة شبيهة بنظام يونكس

قيود نظام SerenityOS

قاعدة مستخدميه المتخصصة قد لا تروق لجميع المستخدمين، خاصةً أولئك الذين اعتادوا على أنظمة التشغيل التجارية السائدة

أسعار نظام SerenityOS

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات *SerenityOS

مراجعات غير كافية

تطوير الهاتف المحمول

18. Flutter: إطار عمل متعدد الاستخدامات للتطوير عبر المنصات

via ٪ رفرفة تم إنشاء Flutter من قِبل Google، وهي أداة تطوير برمجيات مفتوحة المصدر لواجهة المستخدم لتطوير تطبيقات أصلية لأنظمة Android وMac وGoogle Fuchsia وiOS وLinux وWindows والويب من قاعدة رموز واحدة. تشتهر هذه الأداة بمساعدتها للمطورين على بناء أدوات وتطبيقات جذابة ومجمّعة محلياً.

أفضل ميزات الرفرفة

أداء عالٍ يتحقق من خلال التحويل البرمجي إلى ARM، ورمز آلة Intel، وجافا سكريبت للتنفيذ السريع عبر جميع الأجهزة

نشر منصات متعددة من قاعدة كود واحدة، بما في ذلك iOS وAndroid والويب وسطح المكتب

قيود فلاتر

يتخلف الأداء حاليًا عن المنصات الأصلية مثل Kotlin أو Swift، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التطوير

تسعير الرفرفة

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات الرفرفة

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

19. React Native: إطار عمل قوي لبناء تطبيقات الجوال

via رد أصلي تم تطوير React Native من قِبل فيسبوك، وهو مصمم لإنشاء تطبيقات جوال أصلية باستخدام JavaScript و React. وهو يمكّن المطورين من كتابة التعليمات البرمجية مرة واحدة ونشرها على منصات Android و iOS، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير والتكاليف مع الحفاظ على أداء عالٍ وتجربة مستخدم عالية.

أفضل ميزات React Native

تطبيقات جوّال متعددة المنصات مع قاعدة كود واحدة

منظومة واسعة من المكتبات والأدوات لتحسين وظائف التطبيق

قيود ريكت نيتيف

يمكن أن يتخلف الأداء عن التطبيقات الأصلية الحقيقية، خاصةً للتطبيقات المعقدة أو كثيفة الرسومات

أسعار ريكت نيتيف

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات *React Native

G2: 4.5/5 (130 تقييم)

4.5/5 (130 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

حلول التجارة الإلكترونية وحلول الأعمال

20. ERPNext: نظام تخطيط موارد المؤسسات الأكثر مرونة على هذا الكوكب### ERPNext

via ERPNext يعتبر ERPNext على نطاق واسع من بين أفضل البرامج المجانية والمفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات. تقدم الأداة مجموعة كاملة من أدوات إدارة الأعمال، من المحاسبة المالية إلى إدارة علاقات العملاء والتصنيع. كما أن واجهته سهلة الاستخدام وقابلية التخصيص الواسعة تجعله الخيار المفضل لأكثر من 10,000 شركة حول العالم.

أفضل ميزات برنامج ERPNext

نظام شامل لتخطيط موارد المؤسسات مع أكثر من 1,000 وحدة لتبسيط العمليات التجارية

المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية في الوقت الفعلي لتعزيز الشفافية والرقابة

قيود نظام ERPNext

يمكن أن يؤدي عدم استخدام الوحدات الرئيسية في بعض التطبيقات إلى الحد من الوصول إلى الميزات والرؤى القيمة

تسعير *ERPNext

الشركات الصغيرة: 52 دولارًا شهريًا للفرق التي تضم حوالي 50 موظفًا

52 دولارًا شهريًا للفرق التي تضم حوالي 50 موظفًا المؤسسات: تسعير مخصص

مراجعات وتقييمات *ERPNext

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

21. باجيستو: إطار عمل لارافيل للتجارة الإلكترونية متعدد الاستخدامات

via Bagisto باغيستو هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على Laravel و Vue.js. وهي تساعد الشركات على إنشاء أو توسيع متاجرها على الإنترنت. مع العديد من الميزات القابلة للتخصيص وواجهة سهلة الاستخدام، تدعم باغيستو الأسواق وتطبيقات الجوال والبلوك تشين وتطبيقات التجارة بدون رأس، وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

أفضل ميزات *باجيستو

منصة ديناميكية للهاتف المحمول تزامن المنتجات والفئات في الوقت الفعلي

مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة الطلبات بكفاءة وتعزيز التفاعل مع العملاء

قيود باغيستو

قد لا يستفيد المستخدمون الجدد من جميع الوحدات المتاحة بشكل كامل، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من إمكانيات المنصة

أسعار باغيستو

متاح مجانًا لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات *باجيستو

مراجعات غير كافية

22. أودو: مجموعة شاملة لإدارة الأعمال

via Odoo أودو هو برنامج أعمال مفتوح المصدر ومتكامل يقدم مجموعة من التطبيقات لتبسيط وأتمتة العمليات التجارية. تتيح بنيته المعيارية Odoo للمستخدمين البدء بالوحدات الأساسية وإضافة المزيد مع نمو أعمالهم. يُستخدم على نطاق واسع لإدارة علاقات العملاء، والتجارة الإلكترونية، والمحاسبة، والمخزون، ونقاط البيع، وإدارة المشاريع.

أفضل ميزات أودو

تجربة مستخدم سلسة تجمع بين جميع وظائف الأعمال من خلال التكامل الشامل

خيارات التخصيص في استوديو أودو (Odoo Studio) تصمم حلولاً مخصصة لاحتياجات العمل المحددة

قيود أودو

تعاني المؤسسات غير الربحية من تعقيدات Odoo في إدارة التبرعات، حيث يستخدم وحدات الفواتير والمبيعات غير المُحسّنة لهذه المهام

أسعار أودو

خطة تطبيق واحد مجانًا: $0

$0 الخطة القياسية: 31.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم

31.10 دولار/شهريًا لكل مستخدم الخطة المخصصة: 46.80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

مراجعات وتقييمات أودو

G2: 4.2/5 (أكثر من 260 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 260 تقييم) Capterra: 4.2/5 (940 تقييم)

مشاريع تعليمية

23 . FreeCodeCamp: منصة رائدة لتعليم البرمجة

via freeCodeCamp freeCodeCodeCamp هي منظمة غير ربحية تقدم دروس برمجة تفاعلية مجانية ومشاريع أخرى لمساعدة الأشخاص على تعلم تطوير الويب والحصول على شهادات في مختلف تخصصات البرمجة. من خلال منهجها الشامل، يمكنك إتقان أساسيات HTML و CSS إلى مواضيع وتقنيات معقدة مثل التعلم الآلي وأمن المعلومات.

أفضل ميزات برنامج FreeCodeCamp

فرصة لبناء مجموعة من المشاريع الواقعية لإثبات الكفاءة والمهارات من خلال التعلم القائم على المشاريع

مجتمع نابض بالحياة من الدارسين والخبراء للمساعدة والإرشاد والتعاون حدود مخيم الكود المجاني

عدم وجود هيكلية في التعلم الذاتي يمكن أن يشكل تحديًا للطلاب الذين يزدهرون في بيئة تعليمية أكثر تقليدية

أسعار مخيم الكود المجاني

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات *freeCodeCamp المجانية

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24. Open edX: منصة تعليمية موسعة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة

via Open edX Open edX هو أحد المشاريع مفتوحة المصدر الآمنة والقابلة للتطوير بشكل كبير والتي تستخدمها الجامعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية في جميع أنحاء العالم. وهو مصمم لتقديم خبرات تعليمية متنوعة، بما في ذلك الدورات التدريبية الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، والدورات التدريبية الخاصة الصغيرة عبر الإنترنت، والدورات التدريبية للشركات.

أفضل ميزات edX المفتوحة عبر الإنترنت

تجارب تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت على نطاق واسع عبر تنسيقات متنوعة، مثل الدورات المفتوحة على الإنترنت الجماعية المفتوحة (MOOCs) والتدريب المؤسسي

تعزيز تفاعل المستخدم مع المحتوى التفاعلي وتكامل الوسائط المتعددة وأدوات التواصل في الوقت الفعلي

حدود edX المفتوحة

قد يتطلب إصدار المجتمع من Open edX Community Edition مكونات إضافية أو تطوير مخصص لتلبية الاحتياجات المتخصصة، مما قد يزيد من التعقيد والوقت اللازم للتطبيقات المخصصة

أسعار الإصدار المفتوح من edX

متاح مجاناً لأنه مفتوح المصدر

مراجعات وتقييمات edX المفتوحة

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## ابدأ مشروعك بالأداة المناسبة مفتوحة المصدر- ClickUp

عند إدارة تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، ليست كل الأدوات متساوية. يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في تعزيز الابتكار والتعاون. يقدم كل مشروع من المشاريع مفتوحة المصدر المذكورة مزايا فريدة من نوعها، لكن ClickUp تبرز كأداة لتغيير قواعد اللعبة.

إنه أكثر من مجرد منصة إدارة، إنه حل مرن وقابل للتخصيص مصمم لتعزيز تعاون الفريق وتبسيط سير عمل المشروع، خاصة للمطورين الذين يعملون في بيئات مفتوحة المصدر.

ما يجعل ClickUp قويًا بشكل خاص هو قدرته على التوافق مع القيم الأساسية للمصدر المفتوح - الشفافية والتعاون والقدرة على التكيف. فهو يندمج بسهولة في مختلف عمليات سير عمل التطوير، بدءًا من الفرق الصغيرة إلى المشاريع واسعة النطاق، مما يسمح للمستخدمين بإدارة المهام وأتمتة العمليات وتتبع التقدم المحرز بسهولة.

سواء كان العمل على مشروع شخصي أو المساهمة في مبادرة عالمية، فإن ClickUp يوفر الهيكل والأدوات اللازمة للحفاظ على الكفاءة والتنظيم.

مع التطور السريع للتطوير المفتوح المصدر، فإن أداة موثوقة مثل ClickUp ضرورية للبقاء في المنافسة ودفع الابتكار إلى الأمام. هل أنت مستعد لتحسين استراتيجيات إدارة مشروعك؟ اشترك في ClickUp اليوم وجرّب كيف يحوّل مشاريعك مفتوحة المصدر.