كيف تعمل عقود الاستشارات مع الاستشاريين

أحد أكبر التحديات التي يواجهها المستشارون هو عدم اليقين في الدخل.

قد يكون التنقل المستمر من عميل إلى آخر، وتوقيع عقود جديدة، والتكيف مع الاحتياجات الفريدة لكل عميل أمرًا مرهقًا وغير متوقع. غالبًا ما يؤدي هذا عدم اليقين إلى الخوف من فترات الركود، حيث قد تفقد العملاء والدخل في وقت واحد.

تبدد أتعاب الاستشارات هذه الشكوك. يحدث ذلك عندما يثق عملاؤك في جودة عملك ويدفعون لك أتعاب استشارات مقدماً (كأتعاب) كل شهر مقابل خدماتك. يمكن للعميل الاعتماد على تواجدك المستمر، ويمكنك الاستمتاع بدخل طويل الأجل ومستقر.

إنها حالة مربحة لك ولعميلك.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب إقناع العملاء بدفع أتعاب مسبقة، خاصة إذا كنت مستشارًا جديدًا أو ليس لديك سجل حافل في العمل مع العديد من العملاء.

ستجد في هذا المقال كل ما تحتاج لمعرفته عن عقود الاستشارات. ستتعرف على أنواع العقود المختلفة، وكيفية اختيار العقد المناسب لعملك، وتنفيذه بنجاح، ومواجهة أي تحديات محتملة.

لنبدأ.

ما هي أتعاب الاستشارات؟

الأتعاب الاستشارية هي مبلغ محدد من المال أو رسوم مقدمة يدفعها العميل مقابل عملك. وهي نموذج تسعير يتيح للعملاء الحصول على خدماتك لفترة محددة مسبقًا.

يتقاضى معظم المستشارين أتعابهم على أساس ساعة أو يوم أو شهر أو مشروع مقابل نطاق عمل محدد. ومع ذلك، فإن طرق الدفع هذه لا تضمن الاستقرار أو تدفق الدخل بشكل منتظم.

نموذج تسعير أتعاب الاستشارات يملأ هذه الفجوة. فهو يوفر شبكة أمان ثابتة من خلال دفع أتعابك مقدمًا في حالة فشل أي من مشاريعك القائمة على نماذج التسعير التقليدية.

أنواع عقود الاستشارات

تتنوع اتفاقيات الاحتفاظ بالاستشارات من حيث الشكل والحجم. دعونا نلقي نظرة على بعض أكثرها شيوعًا:

دفع أتعاب العمل

في نموذج التسعير هذا، يدفع لك عميلك مبلغًا ثابتًا مقابل نطاق عمل أو مشروع محدد مسبقًا تتعهد بتنفيذه.

على سبيل المثال، قد تحصل على 500 دولار مقابل تجديد موقع ويب، ويعتمد دفعك على العدد المحدد للصفحات التي تقوم بتجديدها في فترة محددة، على سبيل المثال، شهر.

دفع مقابل الوصول إلى الخدمة

يتضمن نموذج الأتعاب الشهرية أحيانًا دفعات مقدمة لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة. في هذا النموذج، يدفع العملاء مقابل الوصول إلى معرفتك وخبرتك وتجربتك بدلاً من نتائج أو خدمات محددة.

يُستخدم عادةً عندما تحتاج أعمال عميلك إلى دعم مستمر. ويشمل ذلك إدارة التسويق والحملات، وإدارة العلاقات العامة، وإدارة أمن البيانات، وإدارة العملاء، وغير ذلك.

وهو الأنسب للمستشارين ذوي الخبرة والخبراء في مجالاتهم الذين يتمتعون بسمعة طيبة.

أتعاب الاستشارات على أساس القيمة

في نموذج التسعير هذا، تتفق أنت وعميلك على أهداف محددة وقيّمة ستحققها في نهاية فترات معينة بدلاً من تحديد حد أقصى للوقت الذي تقضيه في العمل.

على سبيل المثال، قد يضع عميلك هدفًا لزيادة معدل التحويل لصفحة التسجيل أو معدل النقر على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.

يعتمد السعر الذي تحصل عليه بعد ذلك على مدى قدرتك على مساعدة عميلك في تحقيق هذه الأهداف. ومن العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار تحديد توقعات واضحة بشأن ما يمكنك القيام به، لأن الفشل في تحقيق الأهداف قد يعرض عقد الاستشارات للخطر.

أتعاب بالساعة (أو أتعاب على أساس الوقت)

في نموذج التسعير هذا، تقوم بفوترة العملاء مقابل ساعات محددة لاستخدام خدماتك. عادةً ما يكون نطاق المشروع مفتوحًا تمامًا في هذه الحالة.

تمنح الأتعاب بالساعة عملاءك مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالمشاريع التي قد يحتاجون منك العمل عليها. ولكن تذكر أن تحافظ على أسعارك أعلى لأنك تمنحهم مزيدًا من المرونة.

هذا النموذج التسعيري هو الأفضل للعملاء الذين يحتاجون إلى خدمات استشارية لعدة مشاريع في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كان العميل بصدد إطلاق منتج جديد، فقد يحتاج إلى استشارات بشأن تصميم المنتج وتصميم الموقع الإلكتروني وحملات التسويق وغير ذلك.

أتعاب ثابتة

في نموذج التسعير هذا، تقدم رسومًا ثابتة أو "موحدة" تغطي جميع الخدمات والتكاليف المحددة في اتفاقية الاحتفاظ بالخدمات بدلاً من فرض رسوم بالساعة. يتم دفع هذه الرسوم، جزئيًا أو كليًا، عند توقيع الاتفاقية.

تنفيذ بنود التعاقد في مجال الاستشارات بنجاح

إذا كنت مهتمًا بتطبيق نموذج عقد الاستشارات، فإليك ما عليك القيام به:

الخطوة 1: اختر النموذج المناسب لك

الخطوة الأولى في تنفيذ نموذج الأتعاب الثابتة هي تحديد النوع (الأنواع) الذي سيتم استخدامه. يمكنك اختيار نموذج واحد أو أكثر حسب احتياجات عميلك.

تذكر أن لكل منها مزاياها وتحدياتها. على سبيل المثال، إذا كنت مستشارًا جديدًا ولديك خبرة قليلة، ففكر في استخدام نموذج الدفع مقابل العمل. يمكن أن يساعدك الالتزام بمجموعة محددة من المخرجات في جذب عملاء قد لا يكونون على دراية بعملك.

من ناحية أخرى، إذا كنت مستشارًا محترفًا ذو خبرة وسمعة طيبة، فقد ترغب في استخدام نظام الدفع مقابل الوصول. قد يكون العملاء المحتملون على استعداد لدفع مقابل الوصول إلى خدماتك إذا رأوك تساعد شركات أخرى في مجالهم بنجاح.

ضع في اعتبارك أيضًا المجال الذي تعمل فيه. تتطلب بعض المجالات، مثل التسويق، دعمًا مستمرًا، بينما قد تتطلب مجالات أخرى، مثل تنفيذ البرامج (CMS أو روبوتات الدردشة)، عملًا لمرة واحدة مع صيانة دورية.

في حين أن نظام الدفع مقابل الوصول أكثر ملاءمة للحالة الأولى، فإن نموذج الدفع مقابل العمل يمكن أن يكون أكثر ملاءمة.

الخطوة 2: تأمين مؤهلاتك

يعد تقييم خبرتك أمرًا بالغ الأهمية عند وضع نموذج أتعاب خدماتك. فهو يساعدك على تحديد كيفية تسويق عملك، والنموذج الذي ستستخدمه، والمبلغ الذي ستتقاضاه.

ابدأ بالتفكير في سنوات خبرتك والعمل الذي يمكنك عرضه لإثبات مهاراتك الاستشارية.

فكر فيما إذا كان لديك عملاء سابقون يمكنهم أن يشهدوا على نجاحاتك من خلال شهادات أو توصيات لتعزيز مصداقيتك. ستساعدك هذه الخطوات على تقييم مدى قدرتك على بيع خدماتك وتحديد هيكل أسعارك.

على سبيل المثال، قد تحتاج إلى البدء بأسعار أقل إذا كانت لديك خبرة واسعة ولكن محفظة محدودة وعدد قليل من العملاء. ومع ذلك، يمكنك تبرير فرض أسعار أعلى من خلال سجل عمل قوي وشهادات مشرقة.

وحّد قاعدة معارفك على ClickUp Docs

يمكنك بسهولة توثيق جميع مؤهلاتك وتخزينها في منصة آمنة وسهلة الوصول ومشتركة مثل ClickUp Docs. يمكن لفريقك أيضًا ترك تعليقات عليها لتقديم اقتراحات إضافية.

علاوة على ذلك، يمكنك بسهولة مشاركة هذه المستندات مع العملاء المحتملين بضغطة زر واحدة.

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج تقرير الاستشارات من ClickUp لمساعدتك في إنشاء تقارير احترافية للعملاء.

يمكنك أيضًا استخدام نموذج تقرير الاستشارات الجاهز من ClickUp لإنشاء تقرير استشارات يساعدك.

جمع البيانات من مصادر مختلفة وتوحيدها

تصور الرؤى في تنسيق سهل القراءة

قدم الإحصاءات الرئيسية للعملاء في شكل مرئي جذاب

ولا تنسَ إضافة شهادات الاستشارات إلى ملفك الشخصي إذا كان لديك أي منها.

الخطوة 3: بناء نموذج عمل مناسب

حدد الخدمات التي ستقدمها وحدد جدولًا زمنيًا لإنجاز العمل وتلقي الدفع. يمكنك تحديد أجر أسبوعي أو شهري أو حتى لفترات أطول.

يجب عليك أيضًا صياغة اتفاقية احتفاظ بمستشار. تعرض هذه الوثيقة الشروط والأحكام الخاصة بك وتعمل كعقد بينك وبين عميلك. تذكر إضافة العناصر التالية إلى الاتفاقية:

أهداف مشروع محددة بوضوح ومتفق عليها بينك وبين عميلك

نظرة عامة على الوظيفة

وصف لنوع الاتفاقية، سواء كانت الدفع مقابل العمل أو الدفع مقابل الوصول

شرح لكيفية تلبية متطلبات العميل أو وصف الخدمة

مسؤوليات كل طرف في الاتفاقية

الشروط التي تحدد النطاق المحدد للاتفاقية

السعر الذي سيدفعه العميل مقابل خدماتك

توقيعات منك ومن عميلك

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp لمساعدتك على تتبع الاتفاقيات مع العملاء.

بسّط العملية برمتها باستخدام نموذج اتفاقية الاستشارات من ClickUp. يساعدك هذا النموذج على:

قم بسرعة بإنشاء اتفاقيات واضحة وشاملة تسمح لك بتحديد التوقعات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة

ملخص إرشادات الدفع

إبرام عقد ملزم قانونًا بين الأطراف

الخطوة 4: احسب أتعابك

الآن يأتي الجزء الصعب: تحديد أتعاب الاستشارات لخدماتك.

عند اتخاذ هذا القرار، عليك أن تضع في اعتبارك خبرتك وسمعتك. فهذا ما سيحدد المبلغ الذي يرغب عملاؤك في دفعه مقدمًا.

إذا كنت قد حددت سعرًا بالساعة من قبل، فيمكنك استخدامه لتحديد أسعارك الجديدة. قم بتقدير عدد الساعات التي ستقضيها في مشروع العميل خلال مدة العقد واضربها في سعرك بالساعة.

على سبيل المثال، إذا كنت تتقاضى 80 دولارًا في الساعة وتوقع عقدًا لمدة شهر بواقع 30 ساعة في الأسبوع، فستحسب أتعابك الإجمالية على النحو التالي:

80 × 30 × 4 = 9600 دولار

كانت هذه هي الطريقة الشاملة لتقدير السعر بالساعة، ولكن هناك طرق أخرى لتحديد أتعاب الاستشارات. وهي كما يلي:

طريقة المتوسط: يتم حساب أتعاب الاستشارات بناءً على متوسط تكلفة الحالات المماثلة التي تعاملت معهاالصيغة: أتعاب الاستشارات = (متوسط ساعات الحالات المماثلة × السعر بالساعة)

طريقة الخطوات: يتم حساب أتعاب الاستشارات لتغطية المراحل الأولية للمشروع، بما في ذلك تكاليف الاستشارات الأولية والبحث والوثائق الأخرى

الصيغة: أتعاب الاستشارات = الساعات المقدرة للمراحل الأولية × السعر بالساعة

بمجرد حساب الرسوم باستخدام الطريقة المفضلة لديك، يمكنك التفاوض على جزء أو المبلغ الإجمالي كرسوم احتفاظ.

الخطوة 5: اعرض محفظتك

عند استخدام نموذج الأتعاب الثابتة، يجب أن توضح للعملاء سبب جدارة منتجاتك أو خدماتك.

بصفتك شركة استشارية، فإن أفضل أداة لتحقيق ذلك هي إنشاء محفظة قوية. يمكنك سرد عملائك السابقين والمشاريع التي عملت عليها والفوائد والإيرادات والتحويلات والنتائج الإيجابية الأخرى التي حققتها.

تنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج إدارة حملات التسويق من ClickUp لمساعدتك في إدارة حملات التسويق من البداية إلى النهاية.

بصرف النظر عن محفظة الأعمال، يمكنك إنشاء استراتيجية تسويقية متماسكة تجذب اهتمام الشركات بخدماتك. إذا كنت ترغب في تنظيم حملة تسويقية رفيعة المستوى، فاستخدم نموذج إدارة الحملات التسويقية من ClickUp

يمكنك بسهولة جدولة جميع حملاتك ومراقبتها وإدارتها

حافظ على تنظيمك وتتبع المهام في الوقت الفعلي

تعاون مع فريقك وعملائك على منصة موحدة

أتمتة التسويق وسير عمل المشاريع باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain، أداةنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لأتمتة عملية التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة وغيرها من سير عمل إدارة المشاريع. على سبيل المثال، يتيح لك إعداد مشغلات ضمن مهام أو حالات ClickUp أتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة عند استيفاء شروط معينة. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain للبحث عن تحديثات الحالة الخاصة بمهامك بسرعة،

كيف يمكنك تحويل العملاء الحاليين إلى عملاء دائمين؟

بصفتك شركة استشارية، قد يكون لديك بالفعل بعض العملاء الذين يعملون معك. إذن، كيف يمكنك تحويل عملائك الفرديين إلى نموذج التعاقد الدائم؟

قد يبدو ذلك مخيفًا في البداية، ولكن بمساعدتنا، لا داعي للقلق. اتبع هذه الخطوات لتحويل عملائك الحاليين إلى عملاء دائمين:

فهم وجهة نظر كل عميل: قم بتقييم احتياجات كل عميل وتقييم العملاء الذين يحتاجون إلى دعم مستمر والذين من المرجح أن يشتروا خدماتك مرة أخرى. استهدف أيضًا الشركات التي اشترت خدماتك عدة مرات. لا تتواصل مع كل عميل حالي بعرض نموذج التعاقد الجديد

اختر الوقت المناسب لعرض نموذج التسعير: إذا كانت علاقتك بالعميل جيدة بالفعل، يمكنك طرح نموذج التسعير الجديد براحة بال. اختر الوقت المناسب لذلك، مثل محادثة مجدولة بانتظام أو أثناء مراحل تخطيط الميزانية أو الاستراتيجية. لا تفاجئ العميل بنموذج الأتعاب الثابتة من دون سابق إنذار

كن منفتحًا على ملاحظات العملاء: كن منفتحًا وشفافًا بشأن التغيير وكن متفتحًا لأي اقتراحات قد يقدمونها. قد يكون لديهم متطلبات محددة أو قد يرغبون في التفاوض على السعر. عالج مخاوفهم وكن مرنًا قدر الإمكان دون المساس بإيراداتك

اشرح عملية الانتقال بالتفصيل: هل سيتغير نطاق العمل؟ هل سيحصل العميل على ائتمان قصير الأجل؟ اشرح بوضوح الجدول الزمني وشروط هذه التغييرات لتجنب أي لبس بشأن الفواتير أو مخاوف من عدم حصولهم على القيمة التي دفعوا مقابلها بالفعل

تكتيكات التفاوض مع العملاء الجدد

في حين أن الاحتفاظ بالعملاء القدامى والانتقال إليهم أمر ضروري، يجب عليك أيضًا التركيز على اكتساب عملاء جدد سيبدأون معك بنموذج تسعير احتفاظ.

فيما يلي بعض التكتيكات التي ستساعدك في هذه المفاوضات:

إجراء مكالمات استكشافية متعمقة: قبل أن تقترح أتعابًا ثابتة، قم بإجراء مكالمة استكشافية متعمقة لفهم احتياجات عميلك المحتمل وأهدافه ونطاق عملك

اعرض فترة تجريبية: لتخفيف أي شكوك بشأن جودة عملك، اعرض فترة تجريبية. بهذه الطريقة، يمكن للطرفين إنهاء العلاقة مبكرًا بأقل قدر من المخاطر. تتيح الفترة التجريبية للعميل تقييم عملك وتحديد ما إذا كان يستحق الاستثمار

ركز على القيمة والفوائد: أثناء عرض نموذج عملك، تأكد من التركيز على الفوائد التي تعود على العميل من العمل معك على أساس عقد استشاري. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في وكالة إعلانات عبر الإنترنت، يمكنك أن تقول شيئًا مثل: *"من خلال التعاقد معي على أساس عقد استشاري، ستتمكن من الاستفادة من خبرتي متى احتجت إليها. لن تحتاج إلى الإشراف على كل تفاصيل إنفاقك الإعلاني لأن وكالتنا ستتولى مراقبة الأداء وإجراء التعديلات اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، لن تضطر إلى البحث عن شخص جديد عند انتهاء هذه الحملة."

كن مرنًا: كن مستعدًا للتفاوض والتنازل. حاول تقديم أتعاب أقل مقابل عقد أطول مدة أو اقترح فترة تجريبية

اعرف قيمتك: مع الحفاظ على المرونة، لا تدع العملاء يستغلونك. اعرف متى يصبح التنازل أكثر من اللازم وتعلم كيف ترفض العروض التي قد تضر بأعمالك بشكل عام

فن بيع عقود الاستشارات

أكبر المشاكل التي تواجهها الوكالات عند محاولة بيع نماذج التعاقد مع العملاء هي:

انخفاض الثقة في أسعارهم الخوف من طلب التزام طويل الأمد من العملاء و الفشل في إيصال القيمة التي يقدمونها للعميل بشكل صحيح

يمكنك التغلب على هذه التحديات باستخدام النصائح التالية:

حدد نتائجك: ما هي النتائج الملموسة التي يمكنك تحقيقها من خلال عملك؟ في كثير من الأحيان، ستجد شركات الاستشارات تقول: "نحن نساعد عملائنا على النمو من خلال مساعدتهم في التسويق." ومع ذلك، لن يتمكن أحد من توسيع نطاق أعماله بهذه العروض. يجب أن تكون أكثر تحديدًا ووضوحًا. على سبيل المثال، لنفترض أنك حسنت حركة المرور العضوية بنسبة 200٪. اكتشف كيف أثر ذلك على عدد العملاء المحتملين، وعدد العملاء الجدد الذين تم جذبهم، والقيمة التي ستحققها إذا واصلت القيام بذلك لمدة 2 أو 3 أو 5 سنوات

اخطو خطوتك الأولى: لا تحاول تسويق نموذج الأتعاب الثابتة لعميل جديد على الفور. حاول أولاً تكوين علاقة معهم. لن تشتري ملابس من متجر دون أن تجربها أولاً، أليس كذلك؟ فلماذا يلتزم عملاؤك بمثل هذا الالتزام الكبير لمجرد أنك طلبت منهم ذلك؟ يمكن أن يكون تقديم تجربة مجانية طريقة رائعة لعرض ما يمكنك القيام به لعملائك. يمكنك أيضًا بيع مكالمات استكشافية مسبقة لبدء المعاملات بينك وبين عميلك. بعد كل شيء، بيع التزام مسبق بقيمة 500 إلى 3000 دولار أسهل بكثير من بيع مشروع بقيمة 5000 إلى 100000 دولار

قدم خصومات على الأتعاب: سيتردد العديد من العملاء في الدفع مقدمًا قبل رؤية خدماتك. قد يعتقد عملاؤك أنه إذا كان بإمكانهم دفع 100 دولار لكل ساعة تقضيها معهم، فلماذا يدفعون 10,000 دولار مقدمًا مقابل 100 ساعة؟ لطمأنتهم، يمكنك تقديم خصومات بسيطة تتراوح بين 5% و 15% على أتعابك

تقديم تقارير مرحلية: يرغب العملاء في الحصول على تحديثات حول ما يحصلون عليه مقابل أموالهم. لذا، ستساعدك التقارير المرحلية المنتظمة على بيع خدماتك والاحتفاظ بعملائك من خلال نموذج التعاقد. تعرض التقارير بالضبط ما قمت به وتوضح الفوائد التي يجنيها العملاء من علاقة التعاقد

مزايا وتحديات عقود الاستشارات

فيما يلي بعض المزايا والعيوب لمساعدتك في تحديد متى يكون عقد الاستشارات المسبقة هو الخيار الأنسب لك ومتى لا يكون كذلك.

المزايا

دخل ثابت: أهم ميزة لاتفاقية الاستشارات هي الدخل الثابت والمستمر والمضمون لوكالتك. وهذا يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب تأخر المدفوعات

علاقة طويلة الأمد: تعزز عقود الاستشارات طويلة الأمد العلاقات مع العملاء وتوفر تدفقًا نقديًا ثابتًا، مما يساعدك على الحفاظ على الاستقرار المالي وتغطية التكاليف التشغيلية والتخطيط للنمو

مرونة نطاق العمل: تتيح لك الأتعاب الثابتة على أساس الوقت مساعدة عملائك في مهام مختلفة ضمن نطاق خبرتك، وليس فقط في المشاريع المحددة مسبقًا. وهذا يبرز تنوع مهاراتك ويتيح لك بناء محفظة متنوعة

إمكانية الوصول: يرغب العملاء في الوصول إلى خبير عند الطلب. تمنح اتفاقيات الاحتفاظ للعملاء أولوية الوصول إلى خدمات الاستشارات الخاصة بك، مما يعزز علاقاتك مع العملاء ويزيد من معدلات الاحتفاظ بهم

Cons

الرضا عن الذات: غالبًا ما يؤدي الاعتماد المفرط على عقود الاستشارات إلى الرضا عن الذات وقلة الابتكار. وينبع ذلك من وجود مصدر دخل ثابت لفترة طويلة دون مواجهة منافسة، مما قد يقلل من معدل الاحتفاظ بالعملاء. أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هي تطبيق حل مثل ClickUp. بمساعدة غالبًا ما يؤدي الاعتماد المفرط على عقود الاستشارات إلى الرضا عن الذات وقلة الابتكار. وينبع ذلك من وجود مصدر دخل ثابت لفترة طويلة دون مواجهة منافسة، مما قد يقلل من معدل الاحتفاظ بالعملاء. أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هي تطبيق حل مثل ClickUp. بمساعدة ClickUp Goals، يمكنك بسهولة تتبع تقدمك، على سبيل المثال، في تعلم مهارات جديدة أو الوصول إلى عملاء جدد من خلال نطاق عمل أكثر شمولاً مع أهداف قابلة للقياس. مع ClickUp Goals، يمكنك تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام أصغر وقياس التقدم المحرز في كل هدف من أهدافك.

يمكن أن تكون أهداف ClickUp طريقة رائعة لتتبع تقدمك أثناء تعلم مهارات جديدة أو التواصل مع عملاء جدد

مرونة محدودة للعملاء: قد يبدو نموذج الأتعاب الثابتة قمعيًا بعض الشيء لعملائك، حيث سيكونون مقيدين بالعمل معك دون فرصة لإيجاد بدائل أخرى. الحل هو أن يكون لديك محفظة أعمال جيدة التصميم أو أن تقدم تجارب مجانية تساعد على طمأنة عملائك.

كما لاحظت، لم نذكر الكثير من العيوب. ذلك لأن نموذج أتعاب الاستشارات الدائمة له عيوب قليلة جدًا.

إدارة أتعاب الاستشارات مع ClickUp

يمكن أن تصبح عقود الاستشارات الدائمة شريان الحياة لوكالتك إذا تم استخدامها بحكمة. فهي تساعدك على الحفاظ على مصدر دخل ثابت حتى لا تضطر إلى الاعتماد على الموافقة على الفواتير للحصول على مدفوعاتك الشهرية. وهذا يقلل بشكل كبير من مخاطر انقطاع التدفق النقدي بسبب تأخر المدفوعات.

كما أن له فوائد أخرى، مثل مساعدتك في الحفاظ على علاقة طويلة الأمد وصحية، وتوسيع نطاق عملك، وغير ذلك. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بالعملاء القدامى أو الحصول على عملاء جدد من خلال اتفاقية احتفاظ ليس دائمًا أمرًا سهلاً، ويجب أن تكون مستعدًا للقيام ببعض العمل الشاق.

وهنا يأتي دور برنامج ClickUp للاستشارات. إنه حل متميز لإدارة المشاريع يساعدك على صياغة الاتفاقيات ومعالجة البيانات وتجميع المعلومات وإنشاء التقارير وتصور النمو وعرض رؤى تفصيلية، مما يساعدك على الاستعداد لكسب أتعاب الاستشارات من خلال تقديم أفضل الخدمات لعملائك.

يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب الاستشارات لمساعدتك على توفير الوقت عند إعداد الاتفاقيات أو المستندات أو التقارير.

باستخدام هذه الميزات، يمكنك بسهولة جذب اهتمام عملائك وتوضيح القيمة الحقيقية التي تقدمها لهم — لا مزيد من التخمينات والملفات المتناثرة، والأهم من ذلك، العملاء غير الراضين. استخدم خدمات الاستشارات من ClickUp مجانًا الآن.