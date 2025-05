متلازمة استعادة القدرة على العمل بعد الاجتماعات: استراتيجيات لزيادة الإنتاجية

اتخاذ القرار: سواء تم اتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الأصوات أو من قبل شخص معين، استهدف طريقة "GETGO" (Good Enough To Go) التي تركز على اتخاذ قرارات نهائية قد لا تكون مثالية ولكنها جيدة للتنفيذ