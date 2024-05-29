متلازمة استعادة القدرة على العمل بعد الاجتماعات: استراتيجيات لزيادة الإنتاجية

وفقًا لدراسة أجرتها Gitnux، يواجه 84.44% من الموظفين في الولايات المتحدة تشتتًا متكررًا. والجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لتعطيل سير العمل ليس فقط الإشعارات الرقمية، بل الاجتماعات التي تُدار بشكل سيئ.

العقبات الخمس التي تعوق الإنتاجية وفقًا للتقرير السنوي لمؤشر اتجاهات العمل من Microsoft

عندما تكون الاجتماعات غير فعالة، فإنها لا تضيع الوقت فحسب، بل تساهم في ظاهرة تعرف باسم متلازمة التعافي من الاجتماعات (MRS). يمكن أن تؤدي هذه المتلازمة إلى إضعاف الابتكار والإبداع وزيادة إرهاق الموظفين وتوترهم، مما يؤثر بشكل كبير على نجاح الفريق.

في هذه المقالة، نناقش تعريف متلازمة ما بعد الاجتماع والعلم الكامن وراءها، ونقدم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتقليل آثار هذه المتلازمة، ونناقش كيف يغير ClickUp طريقة تعامل فريقك مع الاجتماعات.

لنبدأ.

ما هي متلازمة استعادة القدرة على العمل بعد الاجتماعات؟

متلازمة ما بعد الاجتماعات (MRS) هي حالة يشعر فيها الموظفون بالتعب وانخفاض الإنتاجية بعد حضور الاجتماعات، خاصةً عندما تكون هذه الاجتماعات غير مثمرة أو مرهقة أو مطولة للغاية.

يكافح ما يقرب من ثلثي الأشخاص للحصول على الوقت والطاقة اللازمين لأداء أعمالهم بسبب كثرة الاجتماعات. منذ التغيير الذي طرأ على ديناميكيات مكان العمل في فبراير 2020، تضاعف معدل مشاركة الموظفين في اجتماعات الفريق والمكالمات ثلاث مرات أسبوعياً. وغالباً ما لا يترك هذا الارتفاع فرصة كبيرة للابتكار أو الوقت الكافي لتبادل الأفكار حول مشاريع جديدة.

سواء كانت الاجتماعات شخصية أو عن بُعد أو مختلطة، يمكن أن تستمر متلازمة ما بعد الاجتماع لفترات متفاوتة حسب الفرد وطبيعة الاجتماعات. وهي تعيق بشكل كبير القدرة على إعادة التركيز على المهام الأساسية بعد الاجتماع، مما يؤثر بشكل مباشر على مشاركة الموظفين وأدائهم في مكان العمل.

ولكن كيف تؤثر الاجتماعات علينا من الناحية التشريحية؟ دعونا نكتشف ذلك في القسم التالي.

ما الذي يحدث بالضبط في أدمغتنا أثناء وبعد هذه الاجتماعات المرهقة؟ في القسم التالي، نستكشف الآثار التشريحية والنفسية للاجتماعات، ونقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تسببها في متلازمة ما بعد الاجتماعات وما يمكنك القيام به للتخفيف من هذه الآثار.

العلم وراء متلازمة استعادة القدرة على العمل بعد الاجتماعات

غالبًا ما تتطلب الاجتماعات تركيزًا شديدًا وتعدد المهام والتفاعلات الاجتماعية، مما يؤثر بشكل كبير على قشرة الفص الجبهي للدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن الوظائف التنفيذية مثل التخطيط واتخاذ القرارات.

يمكن أن يؤدي إرهاق هذه المنطقة إلى إجهاد ذهني، والذي يتجلى في انخفاض التركيز وضعف التفكير النقدي بعد انتهاء الاجتماع.

تشير الدراسات العصبية إلى أن النشاط المعرفي المستمر يؤدي إلى تراكم الأدينوزين، وهو مادة كيميائية عصبية تعزز النوم وتثبط وتساهم في الشعور بالإرهاق العقلي.

تؤدي الاجتماعات المجهدة إلى تنشيط محور الغدة النخامية-الغدة الكظرية-الغدة الكظرية (HPA)، مما يؤدي إلى إفراز الكورتيزول وهرمونات التوتر الأخرى. وهذا أمر ضار عندما يحدث بشكل متكرر بسبب أحداث لا تهدد الحياة مثل الاجتماعات.

لذلك، عندما يقضي الموظفون وقتًا طويلاً في حضور اجتماعات متتالية دون استراحات كافية، تظل استجابة الجسم للتوتر في حالة تنشيط مزمن، مما يؤدي إلى آثار صحية طويلة الأمد مثل القلق والاكتئاب وضعف المناعة.

إن فهم هذه الاستجابات الفسيولوجية والنفسية للاجتماعات يوفر حجة مقنعة لتنظيم جداول الاجتماعات للحفاظ على الصحة العقلية وتعزيز الإنتاجية. تؤكد الأبحاث النفسية على أهمية فترة الراحة بعد الاجتماعات غير المثمرة حتى يتمكن الدماغ من التعافي واستعادة موارده المعرفية.

التمييز بين متلازمة استعادة القدرة على العمل بعد الاجتماعات وإرهاق زووم

تصف متلازمة استعادة الاجتماعات (MRS) وإرهاق Zoom الإجهاد والإرهاق المرتبطين بحضور الاجتماعات، لكنهما يركزان على جوانب مختلفة من تجربة الاجتماعات.

متلازمة استعادة القدرة على العمل بعد الاجتماعات (MRS): تتعلق متلازمة استعادة القدرة على العمل بعد الاجتماعات (MRS) بالأثر المعرفي والعاطفي للاجتماعات، بغض النظر عن شكلها (شخصية أو افتراضية). وتنشأ عن عوامل مثل المحتوى غير المنتج، وسوء إدارة التفاعلات، والتأثير العام للاجتماعات على يوم عمل الفرد.

إرهاق زووم: يصف هذا المصطلح بشكل صريح الإرهاق المرتبط بالاستخدام المكثف لمنصات الاتصال الرقمية مثل زووم ومايكروسوفت تيمز وجوجل ميت. وينبع هذا الإرهاق من التحديات الفريدة التي تفرضها التفاعلات الافتراضية، بما في ذلك:

إجهاد العين من التحديق في الشاشات لفترات طويلة دون استراحة

الحمل الاجتماعي الزائد، من الضغط للبقاء متفاعلاً وظاهراً خلال مكالمات الفيديو

الانزعاج الجسدي الناتج عن الجلوس في وضع واحد أو استخدام معدات غير ملائمة من الناحية الهندسية

الإرهاق العقلي، نتيجة معالجة الإشارات غير اللفظية والحفاظ على التواجد الافتراضي في اجتماعات المكتب

الترابط بين متلازمة استعادة الإنتاجية بعد الأزمة ومتلازمة إجهاد Zoom

على الرغم من اختلافهما، يمكن أن يؤدي إرهاق Zoom إلى تفاقم متلازمة استعادة القدرة بعد الاجتماعات، حيث يزيد الإرهاق الذهني والبدني الناتج عن الاجتماعات الافتراضية من الوقت اللازم للتعافي بعد الاجتماعات.

بشكل أساسي، يؤدي التعب الناتج عن المشاركة الافتراضية المستمرة إلى زيادة حدة أعراض متلازمة استعادة القدرة على التركيز، مما يؤدي إلى تأثير مضاعف على الرفاهية العامة والإنتاجية.

دور تعدد المهام والإرهاق المهني

لطالما اعتُبرت القدرة على القيام بمهام متعددة في وقت واحد مهارة تستحق الذكر في السيرة الذاتية. فكلما زادت قدرتك على القيام بمهام متعددة في وقت واحد، زادت كفاءتك وقدرتك في العمل.

ومع ذلك، تظهر الأبحاث الحديثة أننا عندما نحاول القيام بمهام متعددة، فإننا ننخرط في "التبديل بين المهام " — وهي وظيفة تنفيذية نحول فيها انتباهنا دون وعي من مهمة إلى أخرى.

قد لا يكون هذا واضحًا أو مؤثرًا عند طي الملابس أثناء مشاهدة التلفزيون. ولكن عندما تكون المخاطر كبيرة، يؤدي التبديل بين المهام إلى إرهاق إدراكي، مما يجعلنا نشعر بإرهاق شديد ونصبح أقل إنتاجية على مدار اليوم.

وتجعل الاجتماعات من الصعب التبديل بين المهام. في الظروف العادية، قد يستغرق التبديل بين المهام 15 دقيقة للعودة إلى مستوى التركيز الأصلي.

ولكن ماذا عن العودة إلى العمل بعد اجتماع استنزف طاقتك العقلية والعاطفية؟ بافتراض أنك تستطيع تغيير مسارك والبدء في العمل بسرعة، فقد يستغرق ذلك وقتًا أطول بكثير — 45 دقيقة أو أكثر. تختلف معدلات التعافي من شخص لآخر.

قد يبدو "التواجد بين اجتماعات الفريق أو العملاء " أمراً رائعاً، ولكنه قد يؤدي إلى انخفاض الكفاءة خلال ساعات العمل.

هل تعلم أن 70% من جميع الاجتماعات تمنع الموظفين من العمل وإنجاز مهامهم؟

لكن الإرهاق لا ينتهي حتى بعد العودة إلى العمل بعد اجتماع عديم الفائدة، مما يقودنا إلى النقطة التالية.

الآثار على الإنتاجية: كيف يؤثر إرهاق الاجتماعات المطولة على العمل

التعب المطول هو أكثر من مجرد انخفاض مؤقت في الطاقة — إنه حالة تمنع أداء المهام بكفاءة وفعالية على المدى الطويل.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC )، يؤثر التعب سلبًا على الوظائف الإدراكية، بما في ذلك تقليل الانتباه أو التركيز، وإبطاء زمن الاستجابة، وتقييد الذاكرة قصيرة المدى، وإضعاف القدرة على اتخاذ القرار.

في مكان العمل، يؤدي التعب إلى الإصابة بمتلازمة ما بعد الاجتماع، حيث يحتاج الموظفون إلى وقت للتعافي من الآثار المرهقة للاجتماعات غير المنتجة.

يقضي الموظفون حوالي 23 ساعة أسبوعياً في الاجتماعات، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض والتغيب عن العمل. تؤدي دورة التعب والاسترداد هذه إلى ظهور ثقافة عدم الكفاءة، مما يكلف الشركات ما يقدر بن حو 37 مليار دولار سنوياً بسبب الاجتماعات غير المنتجة.

هل تقليل عدد الاجتماعات هو الحل لهذه المشكلة؟ نعم. وجد تقرير HBR أن الإنتاجية ترتفع بنسبة تصل إلى 71% عند تقليل عدد الاجتماعات بنسبة 40%.

بينما نواصل البحث عن حلول، من الضروري التعرف على العلامات التي تشير إلى أن الاجتماع قد يكون له تأثير عكسي. يمكن أن يؤدي التعامل مع هذه العلامات في وقت مبكر إلى منع ظهور التعب والحفاظ على إنتاجية مكان العمل.

العلامات الشائعة للاجتماعات السيئة: كيفية منع متلازمة استعادة الاجتماعات

تُصمم الاجتماعات لتكون لقاءات عملية، ولكن بدون أهداف وغايات واضحة، يمكن أن تصبح عائقًا أمام الإنتاجية. كما يمكن أن تكون محبطة ومستنزفة للطاقة ومضيعة للوقت، مما يتسبب في إرهاق الحاضرين ذهنيًا.

يمكن أن يساعدك التعرف على علامات الاجتماعات السيئة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب متلازمة استعادة الاجتماعات.

1. عدم وجود جدول أعمال للاجتماع

الاجتماعات التي لا توجد لها أجندة هي وصفة لكارثة.

لنفترض أنك دُعيت إلى اجتماع ولم تتلق جدول أعمال. في هذه الحالة، من المحتمل أن منظمي الاجتماع غير مستعدين، أو غير واضحين بشأن سبب الاجتماع، أو غير واضحين بشأن النتائج المرجوة.

الحل: إذا كنت أحد الحاضرين، فاطلب جدول أعمال الاجتماع. إذا كنت منظم الاجتماع، فاذكر الغرض منه وسبب دعوة بعض الحاضرين.

استخدم أي من قوالب الاجتماعات الفردية للتعامل مع الأعمال التحضيرية. قم بإعداد قائمة مختصرة بالمهام المطلوبة وحدد من سيقود الأجزاء المختلفة من الاجتماع ومن الذي يتعين عليه إعداد ماذا.

قالب جدول أعمال ClickUp هو مستند قابل للتخصيص يتيح لك إنشاء مهام لكل بند من بنود العمل، وتحديد أدوار الحاضرين، وتعيين جدول زمني.

تنزيل هذا النموذج ضع هيكلًا ونظامًا لاجتماعاتك باستخدام نموذج جدول الأعمال من ClickUp

استخدم النموذج للتعاون مع أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار ووضع اللمسات الأخيرة على بنود جدول الأعمال — كل ذلك في مركز مركزي.

تُعلم جدول الأعمال المحدد جيدًا الحاضرين بنوع التفاعل المتوقع. وهذا يدفعهم إلى الاستعداد للاجتماع، سواء كان ذلك من خلال إجراء أبحاث محددة أو الحصول على آخر المستجدات من أحد الموردين أو طرح الأفكار لمشروع جديد، والمساهمة بثقة.

2. تأخر بدء الاجتماعات

إذا كنت تقود الاجتماع، فأنت مسؤول عن إضفاء طابع احترافي على الجلسة، وقد يكون التأخير في بدء الاجتماع أمرًا محبطًا للأشخاص الذين يصلون في الوقت المحدد.

تشير الأبحاث إلى أن تأخر القائد عن حضور الاجتماع لمدة 5-10 دقائق يؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرضا عن الاجتماع وفعاليته وإنتاجيته.

أي شخص يحضر اجتماعًا يخصص وقتًا في جدوله عن قصد، لذا يجب عليك احترام وقت الجميع والالتزام بالمواعيد.

3. اجتماعات تستغرق وقتًا أطول من المقرر

حتى أكثر الحاضرين اهتمامًا سيجدون صعوبة في التركيز إذا انحرفت المحادثة عن مسارها دون نهاية. لتقليل الإرهاق البدني والعقلي المرتبط بالاجتماعات المطولة، التزم بجدول الأعمال بدقة ولا تتأخر.

الحل: حدد مواعيد بدء وانتهاء كل بند من بنود العمل وحدد الوقت الذي يمكن لأي شخص التحدث فيه. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في مناقشة أربعة تطورات رئيسية في الفريق مع ثلاثة مديرين كبار، مع تخصيص خمس دقائق لكل تطور، فلا ينبغي أن تستغرق الاجتماع أكثر من 60 دقيقة.

لتحديد مدة الاجتماع، ضع في اعتبارك مدى تعقيد نقاط المناقشة وعدد المشاركين وشكل الاجتماع.

4. انخفاض مشاركة الحضور

من العلامات الواضحة على انعدام التفاعل في الاجتماعات لجوء الحاضرين إلى القيام بمهام متعددة، مثل العمل على مهام أخرى أو التحقق من هواتفهم بشكل متكرر أو الانشغال بأمور أخرى أو التزام الصمت أثناء الاجتماع. يحدث هذا في الحالات التالية:

المشكلة أ: يهيمن على المناقشة عدد قليل من الموظفين، وعادة ما يكونون من كبار الموظفين

المشكلة ب: انحراف المحادثات عن جدول الأعمال الرئيسي

المشكلة ج: الإجراءات المطلوبة ليست ذات صلة بالجميع

بينما يمكن تقليل المشكلتين ب و ج إلى الحد الأدنى من خلال جدول أعمال منظم، يمكن حل المشكلة أ من خلال اتخاذ خطوات محددة.

من الطبيعي أن يتحدث بعض الأشخاص أكثر من غيرهم في الاجتماعات، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك إشراك الحاضرين الأكثر هدوءًا.

الحل: أشرك المشاركين الأكثر هدوءًا في اجتماعاتك. اسألهم عما إذا كان لديهم أي شيء يضيفونه إلى الموضوع. يجب أن يتمكن جميع المشاركين من مشاركة أفكارهم بطريقة آمنة ومنظمة. أو بدلاً من ذلك، إذا لاحظت أن تركيز الجميع بدأ يتضاءل، ارسم شيئًا على برنامج السبورة البيضاء وادعهم لتخمين ما هو. تساعد أفكار اجتماعات الفريق هذه على استعادة تركيز المشاركين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الوسائل البصرية مثل لوحات ClickUp البيضاء أو الشرائح أو مقاطع الفيديو مفيدة في توضيح النقاط المعقدة. يمكنك رسم مخططات أو تدوين النقاط الرئيسية أو وضع استراتيجيات، مما يساعد على التعلم البصري.

حوّل أفكارك إلى مهام باستخدام ميزة ClickUp Whiteboard

5. خطوات غير واضحة للمستقبل

إذا حضرت اجتماعًا وغادرت وأنت تشعر بعدم اليقين بشأن الخطوات التالية وما يتوقعه الآخرون منك، فاعتبر هذا الاجتماع سيئًا. ما لم يكن الاجتماع إعلاميًا بحتًا، يجب أن يكون هناك خاتمة ما.

قبل الختام، راجع بإيجاز البنود الرئيسية التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم اتخاذها. توفر محاضر الاجتماعات (MoM) سجلاً واضحاً لما دار في الاجتماع، وتساعد على تحميل الأفراد المسؤولية، وتسهل التنفيذ السلس للقرارات.

الحل: يمكنك استخدام برنامج تدوين محاضر الاجتماعات لتدوين الملاحظات أثناء التنقل وتضمين صفحات الويب وجداول البيانات ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى في منصة واحدة للرجوع إليها بعد الاجتماع.

إذا كنت ترغب في أتمتة تلخيص النقاط الرئيسية والخطوات التالية، فإن ClickUp Brain يمكنه القيام بذلك نيابة عنك. استخرج المعلومات الأساسية وقدمها بشكل موجز، على سبيل المثال، في شكل قائمة مرجعية حيث يمكنك وضع علامة على النقاط بشكل فردي بعد مناقشتها مع الحاضرين.

استخدم ClickUp Brain لتلخيص مواقع الويكي الخاصة بالشركة وتحديثات المشاريع وملاحظات الاجتماعات والتقارير للحصول على نظرة عامة سريعة على سير عملك

استخدم ClickUp Meetings لتسليط الضوء على النقاط المهمة وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع. قم بتوزيع المسؤوليات على أصحاب المصلحة وتحديد المواعيد النهائية، مع ضمان تسجيل جميع التفاصيل وبدء العمل دون أي لبس.

قم بتدوين الملاحظات وتتبع المهام بناءً على ملاحظاتك باستخدام ميزة ClickUp Notepad

6. تكرار التوقيت والمكان

من الطبيعي أن يلتزم الناس بنفس الغرفة ونفس الساعة ونفس الترتيبات العامة للاجتماعات. لكن هذه الروتينات قد تبدأ في إملال الناس، مما يؤثر بدوره على الإنتاجية. للحفاظ على طاقة الموظفين وحماسهم، أدخل التنوع في الاجتماعات. على سبيل المثال:

اجتمع في الصباح بدلاً من بعد الظهر

انتقل إلى مكان آخر (أو قاعة مؤتمرات)

جرب استخدام فترات زمنية غير تقليدية (مثل 50 دقيقة بدلاً من ساعة)

قم بتغيير ترتيب المقاعد بحيث يكون كل شخص بجوار زملاء مختلفين وعبرهم

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الاجتماع أحد الاجتماعات المعتادة التي تعقد بين 2-3 أشخاص من فريقك، فاقترح عقد اجتماع أثناء المشي. بالنسبة للمجموعات الأكبر، جرب عقد الاجتماعات واقفين، بشرط ألا تزيد مدة الجلسات عن 20 دقيقة، حيث ثبت أن ذلك يعزز كفاءة الاجتماعات ورضا الحاضرين.

تساعد طريقة عرض التقويم في ClickUp على تصور جداول الموظفين وتحديد التواريخ والأوقات الأقل ازدحامًا والتي تناسب الجميع بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح إمكانات التكامل في ClickUp إمكانية المزامنة مع خدمات التقويم الأخرى، مما يضمن علم جميع الحاضرين بالاجتماع ويتيح لهم تخصيص وقت في أذهانهم للمشاركة فيه.

عرض الأحداث المتزامنة من تقويم Google في عرض تقويم ClickUp

كما يقلل ذلك من الوقت والطاقة المستهلكة في التواصل المتكرر المرتبط بجدولة العديد من الاجتماعات.

ضرورة وجود قواعد في الاجتماعات: نقاط أساسية يجب تذكرها

ضع قواعد أساسية محددة توجه سلوك الموظفين بشكل إيجابي وتقلل من فرص الإصابة بمتلازمة ما بعد الاجتماع:

تقليل عوامل التشتيت: اطلب من الجميع وضع هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة جانبًا حتى انتهاء الاجتماع؛ فهذا يقلل من إغراء الحاضرين لتصفح الإنترنت أو الرد على الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل

إدارة الضوضاء في الاجتماعات الافتراضية: إذا كان الاجتماع افتراضيًا، اجعل من الضروري أن يقوم الحاضرون بكتم صوت الميكروفونات الخاصة بهم عندما لا يتحدثون لتقليل الضوضاء في الخلفية ومنع التشويش

حدد مواعيد الاستراحات: إذا كانت مدة الاجتماع ستستمر لأكثر من ساعتين، فحدد للمشاركين وقتًا واضحًا للاستراحة مع تحديد موعد البدء والانتهاء حتى يتمكنوا من الحفاظ على تركيزهم لفترة طويلة وتجنب الإجهاد الذهني

تعزيز التواصل القائم على الاحترام: حافظ على نبرة احترام، واستمع بانتباه، ولا تقاطع الآخرين أثناء حديثهم؛ إذا كان عدد الحاضرين كبيرًا، ارفع يدك للحصول على فرصة للتحدث

اتخاذ القرار: سواء تم اتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الأصوات أو من قبل شخص معين، استهدف طريقة "GETGO" (Good Enough To Go) التي تركز على اتخاذ قرارات نهائية قد لا تكون مثالية ولكنها جيدة للتنفيذ

التعاطف: كن مستعدًا لدعم القرار حتى لو كنت لا توافق عليه في البداية؛ اشرح عدم موافقتك باستخدام مثال أو حقيقة لتوضيح وجهة نظرك بشكل أفضل وعدم ترك أي مجال للنزاع

التغذية الراجعة والتقييم من أجل التحسين المستمر

من خلال طلب التعليقات، يمكنك الحصول على رؤى حول الجوانب التي كانت مثيرة للاهتمام أو مرهقة في الاجتماع. تتيح لك هذه المعلومات تبسيط جداول الأعمال والتركيز، وإزالة الاجتماعات غير الضرورية من الجدول الزمني وتخصيص الوقت لمناقشة الأمور المهمة فقط.

في نهاية كل اجتماع، خصص بضع دقائق لسؤال الحاضرين عن آرائهم حول مدى فعالية المناقشة وما يمكن تحسينه.

إذا لم يكونوا متأكدين من التحدث في مجموعة، استخدم استطلاعات رقمية مجهولة الهوية من خلال نماذج ClickUp لتشجيعهم على إبداء آرائهم بصراحة.

بالنسبة للاجتماعات الافتراضية، استخدم ClickUp Clip لتسجيل شاشتك ومشاركة الفيديو (المعروف أيضًا باسم Clip) مع جميع الحاضرين. يمكنك ترك تعليقات في أي مكان على Clip لمناقشة ما تم مشاركته.

تواصل بصريًا عبر المواقع المختلفة باستخدام ClickUp Clips

يمكن للجميع مراجعة محتويات الاجتماع والتعاون بشأنها، كما يمكن للفيديو تسليط الضوء على مجالات التحسين.

على سبيل المثال، قد تجد أن أحد الأشخاص تحدث لفترة طويلة بشكل غير معتاد أو أن بعض الحاضرين تحدثوا في وقت واحد، مما تسبب في عدم ترابط الحديث أثناء المناقشة. يمكنك اتخاذ خطوات لإصلاح مثل هذه المشكلات في الاجتماعات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للاجتماعات، مثل ClickUp Brain، نسخ كل مقطع صوتي، بما في ذلك الطوابع الزمنية والمقتطفات للرجوع إليها.

أخيرًا، قم بالتصرف بناءً على التعليقات الواردة من خلال مناقشتها في اجتماعات المتابعة وإجراء التغييرات اللازمة، مما يظهر للمشاركين أن آراءهم موضع تقدير ويتم العمل بها.

التحول من الإجهاد إلى الانسيابية: عقد اجتماعات أفضل

لا يجب أن تثير الاجتماعات الشعور بالخوف لدى موظفيك.

عندما تُجرى الاجتماعات بفعالية، يمكن أن تشعر الحاضرون بأنهم يعملون بهدف محدد وبتفانٍ، مما يقلل من الحاجة إلى وقت طويل للتعافي.

حدد أوقاتًا أو أيامًا محددة خالية من الاجتماعات لتمكين الموظفين من العمل دون انقطاع، مما يتيح لهم الاستفادة القصوى من قدراتهم المعرفية وإنجاز عمل أفضل جودة في وقت أقل، وتحقيق شعور أكبر بالإنجاز.

هناك العديد من الطرق لتجنب الاجتماعات غير الضرورية، ويعد ClickUp خيارًا عمليًا. فهو يوفر العديد من الميزات المفيدة، مثل عرض التقويم واللوحات البيضاء وClickUp Brain وClickUp Meetings، لتتمكن الفرق من التعاون في أفكار المشاريع وتحديد المهام والمواعيد النهائية وإنشاء التقارير واستيرادها وتخصيصها للمساعدة في تحليل المشاريع.

سواء كنت تعمل عن بُعد أو بشكل شخصي أو في بيئة مختلطة، فإن ClickUp يربط بين الفرق والأقسام والأشخاص عبر المناطق الجغرافية لتمكينهم من تحقيق الأهداف التجارية المرجوة.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من مزاياها، فقم بالتسجيل مجانًا على ClickUp.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

1. كيف تتعافى من اجتماع سيئ؟

امنح نفسك وقتًا للاسترخاء للتعافي من اجتماع سيئ أو محبط. قد يكون ذلك من خلال بضع دقائق من التأمل، أو نزهة قصيرة في الهواء الطلق، أو ببساطة الابتعاد عن مكان عملك لإعادة ضبط نفسك.

فكر في الأسباب التي أدت إلى فشل الاجتماع. هل كان غير منظم؟ هل كانت هناك خلافات لم يتم حلها؟ هل النتائج غير واضحة؟

فهم هذه العوامل يمكن أن يساعدك على ترجمة أفكارك إلى أفعال بوضوح وتصحيح المشكلة، مما يؤدي إلى اجتماع ناجح.

2. كيف يمكنك جعل الاجتماعات أكثر إنتاجية؟

قبل الاجتماع، وزع جدول أعمال يحدد الموضوعات التي سيتم مناقشتها والأهداف المراد تحقيقها. يساعد ذلك الحاضرين على الاستعداد ويحافظ على تركيز الاجتماع. ابدأ في الوقت المحدد، وحافظ على المناقشات في إطار الموضوع، وانتهي في الموعد المحدد. تأكد من سماع جميع الآراء. اختتم كل اجتماع بنتائج ومسؤوليات محددة.