أفضل 10 برامج لإدارة المشكلات في عام 2025 لتحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات

بصفتك متخصصًا في عمليات تكنولوجيا المعلومات أو دعم العملاء، فإنك تتعامل مع تعطل الخدمة أو منع حدوث أي خلل باستمرار. تؤدي الحوادث المتكررة إلى سوء تجربة العملاء وتعطل الخدمة، مما يؤدي إلى مشاكل في الأداء وفقدان المصداقية.

إن الحصول على برنامج فعال لإدارة المشاكل أمر ضروري لمعالجة مثل هذه المشاكل. يتضمن الحل القوي لإدارة المشاكل أتمتة متطورة، وقاعدة بيانات للأخطاء المعروفة، وواجهة سهلة الاستخدام، ووثائق دقيقة.

كن مستعدًا للسماح للبرنامج بالقيام بالأعباء الثقيلة في المرة القادمة التي تحدث فيها حادثة في تكنولوجيا المعلومات. باستخدام الأدوات المناسبة، لن تتفاعل مع المشاكل بل ستمنع حدوثها بشكل استباقي.

ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة المشاكل؟

فيما يلي بعض الجوانب الأساسية التي يجب أن تتوافر في برنامج إدارة المشاكل:

1. الأتمتة: أنت بحاجة إلى أتمتة قائمة على الذكاء الاصطناعي استناداً إلى قواعد معدة مسبقاً لإدارة المشاكل. الأتمتة أمر بالغ الأهمية عبر دورة حياة ITIL، بما في ذلك الكشف والإغلاق وإرسال التنبيهات وتسهيل التغذية الراجعة دون عناء.

2. قاعدة بيانات الأخطاء المعروفة (KEDB): مستودع للمشاكل السابقة والحلول البديلة لتسريع الحلول ومنع تكرارها يساعد في إدارة المشاكل.

3. لوحة متابعة للرؤية: لوحة متابعة تعرض الجداول الزمنية والمواعيد النهائية وشدة المشكلة تساعد في تحليل الأسباب الجذرية (RCA) وحل المشاكل بكفاءة.

4. نهج استباقي: يساعد النهج الاستباقي لإدارة المشاكل في تحديد الأسباب الجذرية التي تمنع وقوع الحوادث في المستقبل وإزالتها.

5. تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة: يحتاج برنامجك إلى تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة استناداً إلى درجة الخطورة والإلحاح لتحسين أوقات حل المشكلات وتحديد أولويات مشكلات الخدمة الحرجة.

أفضل 10 برامج لإدارة المشاكل لاستخدامها في عام 2024

استكشف أفضل هذه الحلول لإدارة المشاكل بفعالية في عام 2024 وعزز عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك.

1. ClickUp

قم بإنشاء نماذج أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط حل المشكلات - بغض النظر عن مدى تعقيدها

يوفر ClickUp إدارة المشاريع الرشيقة حل لمساعدتك أنت وفريقك في تحديد أولويات المهام. يمكنك تسريع الحل باستخدام العلامات المخصصة والأتمتة لحل الأخطاء على دفعات.

يساعدك ClickUp على إعادة عملياتك إلى مسارها الصحيح ويمنع وقوع حوادث مستقبلية مؤسفة.

أتمتة مخصصة في ClickUp

ClickUp برنامج مكتب الخدمة يساعد على تبسيط إدارة الحوادث.

ميزات ClickUp مثل لوحات المعلومات ، السباقات، خرائط الطريق، عرض اللوحة، تسليط الضوء على بناء الجملة, حالات المهام المخصصة وعرض النماذج، والتدقيق، وما إلى ذلك، تبسيط إدارة المشكلات وتعزيز إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات #### ClickUp

المساعدة في تصور الخطط باستخدام الخرائط الذهنية والخرائط المفاهيمية

تمكين تقديم المشكلات والمهام بسهولة من خلال عرض نموذج ClickUp تبسيط تخطيط المهام، وتعيين المهام، وتتبع الأولويات من خلال ميزة "سبرينت" في ClickUp تحسين عبء عمل فريقك من خلال نظام نقاط قابل للتخصيص

تقديم رؤى قيّمة وتتبع التقدم المحرز وأتمتة إكمال السباق السريع

استخدم أكثر من 1,000 نموذج، بما في ذلك ClickUpقالب تحليل الأسباب الجذرية, نموذج إدارة المشكلات, و قالب قائمة القضايا المفتوحة

حل المشكلات التي تواجهك في حل تحديات تكنولوجيا المعلومات بطريقة واضحة ومنظمة

قيود ClickUp ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجانياً للأبد يعمل للاستخدام الشخصي

غير محدود : 7 دولارات شهريًا/مستخدم- يعمل للفرق الصغيرة

: 7 دولارات شهريًا/مستخدم- يعمل للفرق الصغيرة شركة : 12 دولارًا شهريًا/مستخدم-يعمل للفرق متوسطة الحجم

: 12 دولارًا شهريًا/مستخدم-يعمل للفرق متوسطة الحجم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار - يعمل لفرق متعددة

: اتصل لمعرفة الأسعار - يعمل لفرق متعددة ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في مساحة العمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.5/5 (أكثر من 8000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. تعقب CMW

عبر متتبع CMW أداة تعقب CMW Tracker، وهي شركة قائمة على السحابة إدارة العمليات (BPM)، يساعد الشركات على أتمتة سير العمل وإدارة المهام وتتبع التقدم المحرز. وهو يوفر ميزات مثل أتمتة العمليات وإدارة المهام والمراقبة والتحليلات.

باستخدام برنامج CMW Tracker، يمكنك أتمتة العمليات التجارية، مثل إدارة الموافقة على النفقات الرأسمالية وإدارة النفقات التشغيلية والتحكم فيها وإدارة طلبات العملاء.

يمكنك القيام بذلك بأقل تدخل بشري، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وقابلية للتطوير.

أفضل ميزات متعقب CMW Tracker

تصميم مهام سير العمل وفقًا لأهداف عملك

تتبع التقدم المحرز في المستندات مثل تقارير الحوادث وطلبات إدارة التغيير

إنشاء تطبيقات بدون خبرة في الترميز من خلال أدوات السحب والإفلات

موازنة التعاون وأمان البيانات من خلال التحكم في الوصول ومجموعات المستخدمين

الوصول إلى مهام سير العمل من أي مكان

تحديد الاختناقات وتحسين تدفقات العمل باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

قيود تعقب CMW Tracker

خيارات التكامل المحدودة

التخصيص الثقيل المطلوب ضمن الحلول المبنية مسبقًا

عدم وجود نظرة عامة شاملة للمهام

لا توجد أدوات مدمجة لتحليل الأسباب الجذرية والتأثيرات

تسعير CMW Tracker

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات متتبع CMW Tracker

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

3. زندسك

عبر زندسك تقدم مجموعة الدعم من Zendesk's Support Suite ميزات مكتب المساعدة الآلي المتقدمة، بما في ذلك نظام إصدار التذاكر مدعوم بالتعلّم الآلي. يقوم النظام بتحليل تذاكر العملاء وتصنيفها، باستخدام خوارزميات متقدمة لتوقع الأعطال ومعالجتها، وهو مجال تركيز رئيسي لأي فريق لإدارة المشاكل.

يعمل نهج Zendesk الاستباقي على تحويل إدارة المشاكل إلى فرصة عمل. فهو يقدم حلولاً في الوقت الفعلي ويفهم أصول المشكلة.

أفضل ميزات Zendesk

تبسيط حل المشكلات، والاستفادة من المنصة الموحدة

إدارة المشكلات وتلبية معايير الأداء

حماية البيانات الحساسة باستخدام التشفير والتحكم في الوصول

توفير الوقت في التواصل بمساعدة الذكاء الاصطناعي

البقاء على اتصال لحل المشكلات أثناء التنقل

قيود Zendesk

قد يكون الإعداد والتخصيص صعباً

تشير المراجعات إلى وجود عوائق في الأداء، مثل بطء عمليات الإنزال وتبديل التذاكر

يمكن أن يؤدي التسعير المستند إلى الحجم إلى زيادة التكاليف مع تزايد عدد المستخدمين أو حجم التذاكر

بعض ميزات الأتمتة الأساسية مفقودة

تسعير Zendesk

Suite Team : 55 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 55 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً Suite Growth : 89 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 89 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا Suite Professional: 115 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

Zendesk التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 5,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4. كرياتيو

عبر كرياتيو Zoho Desk هو حل مكتب مساعدة قائم على السحابة مصمم لتبسيط عمليات دعم العملاء. لا يركز بشكل أساسي على إدارة مشاكل تكنولوجيا المعلومات ولكنه يقدم ميزات يمكن تكييفها.

أفضل ميزات Zoho Desk زوهو ديسك

يعطي الأولوية للمشكلات العاجلة

يوفر استجابات وحلولاً وتحديثات وموافقات شاملة

تمكين التعاون في الوقت الفعلي على التذاكر

لديه عرض واحد لمقاييس إدارة المشاكل الأساسية

يتضمن ميزات مثل التعاون بين الوكلاء والردود المعلبة لتحسين التواصل

قيود مكتب زوهو

يقدم تكاملات محدودة لتطبيقات الطرف الثالث

ليست غنية بالميزات مثل بعض التطبيقات الناضجة مكتب الخدمة العروض

يتطلب الكثير من التخصيص

تسعير مكتب زوهو

مجانًا: مجانًا حتى 3 وكلاء

مجانًا حتى 3 وكلاء سريع: 7 دولارات

7 دولارات قياسي: $14

$14 احترافي: 23 دولارًا

23 دولارًا المؤسسات: $40

تقييمات ومراجعات مكتب زوهو

G2: 4.5/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 4,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

6. بيجر دوتي

عبر واجب النداء PagerDuty عبارة عن منصة استجابة للحوادث تساعد في اكتشاف حوادث تكنولوجيا المعلومات وحلها. يساعد PagerDuty في تقليل وقت التعطل إلى أدنى حد ممكن ويعزز كفاءة حل الحوادث في عمليات تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات PagerDuty

تجميع التنبيهات من أدوات المراقبة المختلفة لإدارة الحوادث

يتيح جدولة سهلة الاستخدام عند الطلب للاستجابة للحوادث على الفور

يتيح إدارة الخدمات المتنقلة وحل الحوادث أثناء التنقل

يساعد في وضع سياسات لتوجيه الحوادث التي لم يتم حلها إلى الفريق المناسب

يوفر رؤى حول اتجاهات إدارة الحوادث ومقاييس الأداء للتحسين المستمر

قيود خدمة النداء

واجهة المستخدم معقدة وتتطلب وقتاً للتعلم

نظام تذاكر مدمج مفقود

تكاليف الترخيص أعلى من المنافسين

عمليات التكامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر محدودة بعض الشيء مقارنة بالحلول المملوكة

تسعير PagerDuty

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات PagerDuty

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

7. فريش سيرفيس

عبر خدمة جديدة تساعد Freshservice على تحسين إدارة الخدمات من خلال منصة موحدة. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم تفاعلات مبتكرة وتكامل واسع النطاق. تقدم خدمة Freshservice واجهة برمجة تطبيقات غنية للتكامل المخصص والتحليلات الذكية وسير العمل الآلي والمزيد.

أفضل ميزات خدمة فريش سيرفيس

حل المشكلات بسرعة مع أتمتة قوية

يعالج المشاكل بفعالية من خلال عرض موحد للأصول

يوفر مستودعاً مدمجاً لتوثيق وحل المشاكل المتكررة

يتيح سهولة الإبلاغ عن الحوادث والمشاكل من خلال قنوات مختلفة

قيود الخدمة الجديدة

تكامل Slack/Freddy ليس رائعاً بعد؛ فهو لا يزال في مرحلة تجريبية

وفقاً للمستخدمين، فإن حقول الوحدة النمطية المخصصة لديها مرونة محدودة

تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى الوظائف وتجربة المستخدم مقارنةً بإصدار الويب الخاص به

يجب أن يكون التهيئة أفضل لتحسين كفاءة المستخدم في إدارة مشاكل تكنولوجيا المعلومات

تسعير الخدمة الجديدة

البداية: 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل

29 دولارًا شهريًا لكل وكيل النمو: 59 دولارًا/شهريًا لكل وكيل

59 دولارًا/شهريًا لكل وكيل المحترفين: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل المؤسسات: 145 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

تقييمات وتقييمات الخدمة الجديدة

G2: 4.5/5 (1,100+ تقييم)

4.5/5 (1,100+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. ServiceNow ITSM

عبر ServiceNow

ServiceNow عبارة عن منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) تعمل على تبسيط وأتمتة مختلف العمليات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. إنها مركز مركزي لإدارة الحوادث وطلبات الخدمة وإدارة التغيير.

ServiceNow ITSM - أفضل الميزات

يستخدم التعلم الآلي لتحويل المهام الروتينية إلى عمليات آلية

يتتبع تبعيات تكنولوجيا المعلومات لاستعادة الخدمات المعطلة

يعالج الاستفسارات ويتنبأ بالحوادث ويستبقها ويستبق وقوعها

يساعدك على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات برؤية شاملة

يقدم دعم تكنولوجيا المعلومات، مع الاتصال أو بدونه

قيود إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ServiceNow ITSM

يحتاج إلى أدوات أكثر قوة لإعداد تقارير تكنولوجيا المعلومات

يشعر بعض المستخدمين أن إدارة المعرفة يمكن أن تكون أفضل

يجد المبتدئون أن واجهة المستخدم معقدة

يمكن تحسين إنشاء مجموعة فرعية للمشروع

تسعير ServiceNow ITSM

اتصل بفريق ServiceNow لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات خدمة سيرفس ناو

G2: 4.5/5 (1,700+ تقييم)

4.5/5 (1,700+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,00 تقييم)

9. بيج باندا

عبر بيج باندا BigPanda هي عبارة عن منصة AIOps (الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات) تعمل على تبسيط وأتمتة إدارة خدمة حوادث تكنولوجيا المعلومات.

فهي تجمع التنبيهات من أدوات المراقبة المختلفة وتعرض كل شيء في مكان واحد لتبسيط عملية إدارة المشاكل.

ويتمثل هدفها في مساعدة متخصصي تكنولوجيا المعلومات على تحديد المشكلات وحلها بشكل أسرع من خلال تقليل ضوضاء التنبيهات وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات بيج باندا

يقلل من المهام المتكررة ويسرّع أوقات الاستجابة للحوادث

ينشئ اتصالاً ثنائي الاتجاه مع حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحل الحوادث

تنبيهات للفرق المناسبة عبر التكامل مع أدوات مثل PagerDuty

يصنف الحوادث ويحدد أولوياتها لحلها بشكل أسرع

تمكين قواعد مخصصة لمشاركة الحوادث لتحسين الاتصال

ينسق مع أدوات تكنولوجيا المعلومات لمشاركة المعلومات بشكل متسق

قيود الباندا الكبيرة

يفتقر إلى عدد التنبيهات لحوادث محددة، وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات مركز العمليات الوطني وعمليات تكنولوجيا المعلومات

تفتقر علامة تبويب النشاط إلى التصفية الفعالة بين التعليقات ومشاركة الحوادث وتغييرات الحالة

واجه العديد من المستخدمين تأخيرات في الأداء عند التكامل مع أدوات إدارة المشاكل الخارجية

تسعير بيج باندا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بيج باندا

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. نيو ريليك

عبر New Relic

New Relic هي منصة مراقبة شاملة تساعد متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات على مراقبة أداء تطبيقاتهم وبنيتهم التحتية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسينها.

تقدم المنصة مقاييس وأحداثاً وسجلات وتتبعات مقترنة بتسعير سهل الاستخدام وساحة تكامل واسعة مفتوحة المصدر.

أفضل ميزات New Relic الجديدة

توفر رؤى مباشرة حول استخدام أداة إمكانية الوصول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق

يقدم رؤى حول سلوكيات الاستخدام النهائي للمسؤولين

يرسل تنبيهات عند تعطل الموقع الإلكتروني أو التطبيق، والأخطاء، والتغييرات

يحلل معاملات المستخدم على المواقع الإلكترونية أو التطبيقات في الوقت الفعلي

قيود ريليك الجديدة

يمكن للشركات ذات الميزانية المحدودة أن تجدها مكلفة

يواجه العديد من المستخدمين مشاكل مع ميزات محددة - بشكل رئيسي التنبيهات والاستعلام عن البيانات و SLI/SLO

قدرات إدارة السجلات أساسية مقارنة بالحلول المخصصة

تسعير نيو ريليك

مجاني: مجاني للأبد

مجاني للأبد قياسي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات جديدة

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

اختر برنامج إدارة المشكلات المناسب لعملك

الآن بعد أن استكشفنا المنصات المختلفة، حان الوقت لاتخاذ القرار الصحيح. للعثور على الأنسب، تحقق مما إذا كانت إمكانيات البرنامج تتوافق مع احتياجات عملك.

ستكون نقطة البداية هي استكشاف أكبر التحديات التي تواجهك. حدّد الإمكانيات التي يجب أن تمتلكها والإمكانيات التي يجب أن تمتلكها. يمكن أن تكون هذه التفاصيل نقطة البداية وستساعدك في تضييق نطاق خياراتك.

احرص على أن تحضر الفرق المختلفة العروض التوضيحية للمنتج لتحديد المشكلات المحتملة. الخطوة التالية هي النظر في إجمالي الإنفاق والعائد على الاستثمار الذي يمكنك توقعه. ستشكل هذه التفاصيل أساس توصياتك لقيادتك.

أحد حلول برمجيات إدارة المشكلات التي تبرز كخيار موثوق به هو ClickUp، بمجموعته الشاملة التي تتكيف بشكل جيد مع إدارة المشاكل في مجال تكنولوجيا المعلومات .

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