أفضل 10 برامج لإدارة المشكلات في عام 2025 لتحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات

بصفتك متخصصًا في عمليات تكنولوجيا المعلومات أو دعم العملاء، فإنك تتعامل مع تعطل الخدمة أو منع حدوث أي خلل باستمرار. تؤدي الحوادث المتكررة إلى سوء تجربة العملاء وتعطل الخدمة، مما يؤدي إلى مشاكل في الأداء وفقدان المصداقية.
إن الحصول على برنامج فعال لإدارة المشاكل أمر ضروري لمعالجة مثل هذه المشاكل. يتضمن الحل القوي لإدارة المشاكل أتمتة متطورة، وقاعدة بيانات للأخطاء المعروفة، وواجهة سهلة الاستخدام، ووثائق دقيقة.
كن مستعدًا للسماح للبرنامج بالقيام بالأعباء الثقيلة في المرة القادمة التي تحدث فيها حادثة في تكنولوجيا المعلومات. باستخدام الأدوات المناسبة، لن تتفاعل مع المشاكل بل ستمنع حدوثها بشكل استباقي.
ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة المشاكل؟
فيما يلي بعض الجوانب الأساسية التي يجب أن تتوافر في برنامج إدارة المشاكل:
1. الأتمتة: أنت بحاجة إلى أتمتة قائمة على الذكاء الاصطناعي استناداً إلى قواعد معدة مسبقاً لإدارة المشاكل. الأتمتة أمر بالغ الأهمية عبر دورة حياة ITIL، بما في ذلك الكشف والإغلاق وإرسال التنبيهات وتسهيل التغذية الراجعة دون عناء.
2. قاعدة بيانات الأخطاء المعروفة (KEDB): مستودع للمشاكل السابقة والحلول البديلة لتسريع الحلول ومنع تكرارها يساعد في إدارة المشاكل.
3. لوحة متابعة للرؤية: لوحة متابعة تعرض الجداول الزمنية والمواعيد النهائية وشدة المشكلة تساعد في تحليل الأسباب الجذرية (RCA) وحل المشاكل بكفاءة.
4. نهج استباقي: يساعد النهج الاستباقي لإدارة المشاكل في تحديد الأسباب الجذرية التي تمنع وقوع الحوادث في المستقبل وإزالتها.
5. تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة: يحتاج برنامجك إلى تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة استناداً إلى درجة الخطورة والإلحاح لتحسين أوقات حل المشكلات وتحديد أولويات مشكلات الخدمة الحرجة.
أفضل 10 برامج لإدارة المشاكل لاستخدامها في عام 2024
استكشف أفضل هذه الحلول لإدارة المشاكل بفعالية في عام 2024 وعزز عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك.
1. ClickUp
قم بإنشاء نماذج أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط حل المشكلات - بغض النظر عن مدى تعقيدها
يوفر ClickUp إدارة المشاريع الرشيقة حل لمساعدتك أنت وفريقك في تحديد أولويات المهام. يمكنك تسريع الحل باستخدام العلامات المخصصة والأتمتة لحل الأخطاء على دفعات.
يساعدك ClickUp على إعادة عملياتك إلى مسارها الصحيح ويمنع وقوع حوادث مستقبلية مؤسفة.
أتمتة مخصصة في ClickUp
ClickUp برنامج مكتب الخدمة يساعد على تبسيط إدارة الحوادث.
ميزات ClickUp مثل لوحات المعلومات ، السباقات، خرائط الطريق، عرض اللوحة، تسليط الضوء على بناء الجملة, حالات المهام المخصصة وعرض النماذج، والتدقيق، وما إلى ذلك، تبسيط إدارة المشكلات وتعزيز إنتاجية الفريق.
أفضل ميزات #### ClickUp
- المساعدة في تصور الخطط باستخدام الخرائط الذهنية والخرائط المفاهيمية
- تمكين تقديم المشكلات والمهام بسهولة من خلال عرض نموذج ClickUp
- تبسيط تخطيط المهام، وتعيين المهام، وتتبع الأولويات من خلال ميزة "سبرينت" في ClickUp
- تحسين عبء عمل فريقك من خلال نظام نقاط قابل للتخصيص
- تبسيط تخطيط المهام، وتعيين المهام، وتتبع الأولويات من خلال ميزة "سبرينت" في ClickUp
- تقديم رؤى قيّمة وتتبع التقدم المحرز وأتمتة إكمال السباق السريع
- استخدم أكثر من 1,000 نموذج، بما في ذلك ClickUpقالب تحليل الأسباب الجذرية, نموذج إدارة المشكلات, و قالب قائمة القضايا المفتوحة
حل المشكلات التي تواجهك في حل تحديات تكنولوجيا المعلومات بطريقة واضحة ومنظمة
قيود ClickUp ClickUp
- قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي
- لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب
تسعير #### ClickUp
- مجانياً للأبد
- يعمل للاستخدام الشخصي
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا/مستخدم- يعمل للفرق الصغيرة
- شركة: 12 دولارًا شهريًا/مستخدم-يعمل للفرق متوسطة الحجم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار - يعمل لفرق متعددة
- ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في مساحة العمل
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.5/5 (أكثر من 8000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
2. تعقب CMW
عبر متتبع CMW أداة تعقب CMW Tracker، وهي شركة قائمة على السحابة إدارة العمليات (BPM)، يساعد الشركات على أتمتة سير العمل وإدارة المهام وتتبع التقدم المحرز. وهو يوفر ميزات مثل أتمتة العمليات وإدارة المهام والمراقبة والتحليلات.
باستخدام برنامج CMW Tracker، يمكنك أتمتة العمليات التجارية، مثل إدارة الموافقة على النفقات الرأسمالية وإدارة النفقات التشغيلية والتحكم فيها وإدارة طلبات العملاء.
يمكنك القيام بذلك بأقل تدخل بشري، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وقابلية للتطوير.
أفضل ميزات متعقب CMW Tracker
- تصميم مهام سير العمل وفقًا لأهداف عملك
- تتبع التقدم المحرز في المستندات مثل تقارير الحوادث وطلبات إدارة التغيير
- إنشاء تطبيقات بدون خبرة في الترميز من خلال أدوات السحب والإفلات
- موازنة التعاون وأمان البيانات من خلال التحكم في الوصول ومجموعات المستخدمين
- الوصول إلى مهام سير العمل من أي مكان
- تحديد الاختناقات وتحسين تدفقات العمل باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي
قيود تعقب CMW Tracker
- خيارات التكامل المحدودة
- التخصيص الثقيل المطلوب ضمن الحلول المبنية مسبقًا
- عدم وجود نظرة عامة شاملة للمهام
- لا توجد أدوات مدمجة لتحليل الأسباب الجذرية والتأثيرات
تسعير CMW Tracker
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات متتبع CMW Tracker
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)
3. زندسك
عبر زندسك تقدم مجموعة الدعم من Zendesk's Support Suite ميزات مكتب المساعدة الآلي المتقدمة، بما في ذلك نظام إصدار التذاكر مدعوم بالتعلّم الآلي. يقوم النظام بتحليل تذاكر العملاء وتصنيفها، باستخدام خوارزميات متقدمة لتوقع الأعطال ومعالجتها، وهو مجال تركيز رئيسي لأي فريق لإدارة المشاكل.
يعمل نهج Zendesk الاستباقي على تحويل إدارة المشاكل إلى فرصة عمل. فهو يقدم حلولاً في الوقت الفعلي ويفهم أصول المشكلة.
أفضل ميزات Zendesk
- تبسيط حل المشكلات، والاستفادة من المنصة الموحدة
- إدارة المشكلات وتلبية معايير الأداء
- حماية البيانات الحساسة باستخدام التشفير والتحكم في الوصول
- توفير الوقت في التواصل بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- البقاء على اتصال لحل المشكلات أثناء التنقل
قيود Zendesk
- قد يكون الإعداد والتخصيص صعباً
- تشير المراجعات إلى وجود عوائق في الأداء، مثل بطء عمليات الإنزال وتبديل التذاكر
- يمكن أن يؤدي التسعير المستند إلى الحجم إلى زيادة التكاليف مع تزايد عدد المستخدمين أو حجم التذاكر
- بعض ميزات الأتمتة الأساسية مفقودة
تسعير Zendesk
- Suite Team: 55 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً
- Suite Growth: 89 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا
- Suite Professional: 115 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً
Zendesk التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 5,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)
4. كرياتيو
عبر كرياتيو Zoho Desk هو حل مكتب مساعدة قائم على السحابة مصمم لتبسيط عمليات دعم العملاء. لا يركز بشكل أساسي على إدارة مشاكل تكنولوجيا المعلومات ولكنه يقدم ميزات يمكن تكييفها.
أفضل ميزات Zoho Desk زوهو ديسك
- يعطي الأولوية للمشكلات العاجلة
- يوفر استجابات وحلولاً وتحديثات وموافقات شاملة
- تمكين التعاون في الوقت الفعلي على التذاكر
- لديه عرض واحد لمقاييس إدارة المشاكل الأساسية
- يتضمن ميزات مثل التعاون بين الوكلاء والردود المعلبة لتحسين التواصل
قيود مكتب زوهو
- يقدم تكاملات محدودة لتطبيقات الطرف الثالث
- ليست غنية بالميزات مثل بعض التطبيقات الناضجةمكتب الخدمة العروض
- يتطلب الكثير من التخصيص
تسعير مكتب زوهو
- مجانًا: مجانًا حتى 3 وكلاء
- سريع: 7 دولارات
- قياسي: $14
- احترافي: 23 دولارًا
- المؤسسات: $40
تقييمات ومراجعات مكتب زوهو
- G2: 4.5/5 (أكثر من 4,500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
6. بيجر دوتي
عبر واجب النداء PagerDuty عبارة عن منصة استجابة للحوادث تساعد في اكتشاف حوادث تكنولوجيا المعلومات وحلها. يساعد PagerDuty في تقليل وقت التعطل إلى أدنى حد ممكن ويعزز كفاءة حل الحوادث في عمليات تكنولوجيا المعلومات.
أفضل ميزات PagerDuty
- تجميع التنبيهات من أدوات المراقبة المختلفة لإدارة الحوادث
- يتيح جدولة سهلة الاستخدام عند الطلب للاستجابة للحوادث على الفور
- يتيح إدارة الخدمات المتنقلة وحل الحوادث أثناء التنقل
- يساعد في وضع سياسات لتوجيه الحوادث التي لم يتم حلها إلى الفريق المناسب
- يوفر رؤى حول اتجاهات إدارة الحوادث ومقاييس الأداء للتحسين المستمر
قيود خدمة النداء
- واجهة المستخدم معقدة وتتطلب وقتاً للتعلم
- نظام تذاكر مدمج مفقود
- تكاليف الترخيص أعلى من المنافسين
- عمليات التكامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات مفتوحة المصدر محدودة بعض الشيء مقارنة بالحلول المملوكة
تسعير PagerDuty
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات PagerDuty
- G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)
7. فريش سيرفيس
عبر خدمة جديدة تساعد Freshservice على تحسين إدارة الخدمات من خلال منصة موحدة. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم تفاعلات مبتكرة وتكامل واسع النطاق. تقدم خدمة Freshservice واجهة برمجة تطبيقات غنية للتكامل المخصص والتحليلات الذكية وسير العمل الآلي والمزيد.
أفضل ميزات خدمة فريش سيرفيس
- حل المشكلات بسرعة مع أتمتة قوية
- يعالج المشاكل بفعالية من خلال عرض موحد للأصول
- يوفر مستودعاً مدمجاً لتوثيق وحل المشاكل المتكررة
- يتيح سهولة الإبلاغ عن الحوادث والمشاكل من خلال قنوات مختلفة
قيود الخدمة الجديدة
- تكامل Slack/Freddy ليس رائعاً بعد؛ فهو لا يزال في مرحلة تجريبية
- وفقاً للمستخدمين، فإن حقول الوحدة النمطية المخصصة لديها مرونة محدودة
- تطبيق الهاتف المحمول يفتقر إلى الوظائف وتجربة المستخدم مقارنةً بإصدار الويب الخاص به
- يجب أن يكون التهيئة أفضل لتحسين كفاءة المستخدم في إدارة مشاكل تكنولوجيا المعلومات
تسعير الخدمة الجديدة
- البداية: 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل
- النمو: 59 دولارًا/شهريًا لكل وكيل
- المحترفين: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل
- المؤسسات: 145 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل
تقييمات وتقييمات الخدمة الجديدة
- G2: 4.5/5 (1,100+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)
8. ServiceNow ITSM
عبر ServiceNow
ServiceNow عبارة عن منصة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) تعمل على تبسيط وأتمتة مختلف العمليات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. إنها مركز مركزي لإدارة الحوادث وطلبات الخدمة وإدارة التغيير.
ServiceNow ITSM - أفضل الميزات
- يستخدم التعلم الآلي لتحويل المهام الروتينية إلى عمليات آلية
- يتتبع تبعيات تكنولوجيا المعلومات لاستعادة الخدمات المعطلة
- يعالج الاستفسارات ويتنبأ بالحوادث ويستبقها ويستبق وقوعها
- يساعدك على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات برؤية شاملة
- يقدم دعم تكنولوجيا المعلومات، مع الاتصال أو بدونه
قيود إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ServiceNow ITSM
- يحتاج إلى أدوات أكثر قوة لإعداد تقارير تكنولوجيا المعلومات
- يشعر بعض المستخدمين أن إدارة المعرفة يمكن أن تكون أفضل
- يجد المبتدئون أن واجهة المستخدم معقدة
- يمكن تحسين إنشاء مجموعة فرعية للمشروع
تسعير ServiceNow ITSM
- اتصل بفريق ServiceNow لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات خدمة سيرفس ناو
- G2: 4.5/5 (1,700+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,00 تقييم)
9. بيج باندا
عبر بيج باندا BigPanda هي عبارة عن منصة AIOps (الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات) تعمل على تبسيط وأتمتة إدارة خدمة حوادث تكنولوجيا المعلومات.
فهي تجمع التنبيهات من أدوات المراقبة المختلفة وتعرض كل شيء في مكان واحد لتبسيط عملية إدارة المشاكل.
ويتمثل هدفها في مساعدة متخصصي تكنولوجيا المعلومات على تحديد المشكلات وحلها بشكل أسرع من خلال تقليل ضوضاء التنبيهات وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.
أفضل ميزات بيج باندا
- يقلل من المهام المتكررة ويسرّع أوقات الاستجابة للحوادث
- ينشئ اتصالاً ثنائي الاتجاه مع حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحل الحوادث
- تنبيهات للفرق المناسبة عبر التكامل مع أدوات مثل PagerDuty
- يصنف الحوادث ويحدد أولوياتها لحلها بشكل أسرع
- تمكين قواعد مخصصة لمشاركة الحوادث لتحسين الاتصال
- ينسق مع أدوات تكنولوجيا المعلومات لمشاركة المعلومات بشكل متسق
قيود الباندا الكبيرة
- يفتقر إلى عدد التنبيهات لحوادث محددة، وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات مركز العمليات الوطني وعمليات تكنولوجيا المعلومات
- تفتقر علامة تبويب النشاط إلى التصفية الفعالة بين التعليقات ومشاركة الحوادث وتغييرات الحالة
- واجه العديد من المستخدمين تأخيرات في الأداء عند التكامل مع أدوات إدارة المشاكل الخارجية
تسعير بيج باندا
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات بيج باندا
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
10. نيو ريليك
عبر New Relic
New Relic هي منصة مراقبة شاملة تساعد متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات على مراقبة أداء تطبيقاتهم وبنيتهم التحتية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسينها.
تقدم المنصة مقاييس وأحداثاً وسجلات وتتبعات مقترنة بتسعير سهل الاستخدام وساحة تكامل واسعة مفتوحة المصدر.
أفضل ميزات New Relic الجديدة
- توفر رؤى مباشرة حول استخدام أداة إمكانية الوصول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق
- يقدم رؤى حول سلوكيات الاستخدام النهائي للمسؤولين
- يرسل تنبيهات عند تعطل الموقع الإلكتروني أو التطبيق، والأخطاء، والتغييرات
- يحلل معاملات المستخدم على المواقع الإلكترونية أو التطبيقات في الوقت الفعلي
قيود ريليك الجديدة
- يمكن للشركات ذات الميزانية المحدودة أن تجدها مكلفة
- يواجه العديد من المستخدمين مشاكل مع ميزات محددة - بشكل رئيسي التنبيهات والاستعلام عن البيانات و SLI/SLO
- قدرات إدارة السجلات أساسية مقارنة بالحلول المخصصة
تسعير نيو ريليك
- مجاني: مجاني للأبد
- قياسي: اتصل لمعرفة الأسعار
- المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
تقييمات ومراجعات جديدة
- G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
اختر برنامج إدارة المشكلات المناسب لعملك
الآن بعد أن استكشفنا المنصات المختلفة، حان الوقت لاتخاذ القرار الصحيح. للعثور على الأنسب، تحقق مما إذا كانت إمكانيات البرنامج تتوافق مع احتياجات عملك.
ستكون نقطة البداية هي استكشاف أكبر التحديات التي تواجهك. حدّد الإمكانيات التي يجب أن تمتلكها والإمكانيات التي يجب أن تمتلكها. يمكن أن تكون هذه التفاصيل نقطة البداية وستساعدك في تضييق نطاق خياراتك.
احرص على أن تحضر الفرق المختلفة العروض التوضيحية للمنتج لتحديد المشكلات المحتملة. الخطوة التالية هي النظر في إجمالي الإنفاق والعائد على الاستثمار الذي يمكنك توقعه. ستشكل هذه التفاصيل أساس توصياتك لقيادتك.
أحد حلول برمجيات إدارة المشكلات التي تبرز كخيار موثوق به هو ClickUp، بمجموعته الشاملة التي تتكيف بشكل جيد مع إدارة المشاكل في مجال تكنولوجيا المعلومات .
جرّب ClickUp اليوم
واكتشف كيف يمكن أن يساعدك في تحسين إدارة مشاكلك وكفاءتك التشغيلية.