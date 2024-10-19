أفضل 15 أداة برمجية لمكتب الخدمة لدعم تكنولوجيا المعلومات في عام 2025

إدارة الأعمال التجارية تعني أيضاً الاضطرار إلى التعامل مع استفسارات العملاء ومشاكلهم. نعم، يعد الدعم عبر البريد الإلكتروني وصناديق البريد الوارد المشتركة أمرًا رائعًا لذلك! فهي تُبقي الجميع على اطلاع دائم وتجعل التواصل سهلاً للغاية.

ولكن إليك الأمر، فمع نمو عملك، قد لا تكون هذه الطرق كافية. قد تبدأ في تفويت رسائل البريد الإلكتروني، وتكافح من أجل تتبع المهام، بل وقد تجعل العملاء غير سعداء.

إذا كان لهذه التحديات صدى معك، فمن المحتمل أن يكون عملك قد تجاوز نظام دعم البريد الإلكتروني الحالي - وتحتاج إلى البدء في البحث في برنامج مكتب الخدمة.

حتى نكون على نفس الصفحة، فإن برنامج مكتب الخدمة هو مركز مركزي لإدارة وحل تذاكر دعم العملاء. هناك العديد من أنواع برامج مكتب الخدمة في السوق، بدءاً من الأدوات البسيطة التي توفر وظائف أساسية لإصدار التذاكر إلى الأدوات ذات الميزات المتقدمة مثل الأتمتة وتحليلات التقارير. 📈

في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 15 برنامجاً لمكتب الخدمة لدعم تكنولوجيا المعلومات. لقد بحثنا بعناية واخترنا هذه الأدوات بعناية بناءً على ميزاتها ومراجعات العملاء وأسعارها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مكتب الخدمة؟

أثناء محاولتك العثور على برنامج مكتب الخدمة المناسب لعملك، فكر في طرح هذه الأسئلة الرئيسية حول كل خيار:

هل البرنامج سهل الإعداد والاستخدام؟

هل يمكنني تخصيصه حسب الاحتياجات الخاصة بشركتي؟

هل يقدم البرنامج Automation للمهام الروتينية؟

هل يوفر تحليلات وتقارير مفصلة؟

هل يمكن أن يتكامل البرنامج مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها بالفعل؟

هل يمكن الوصول إليه عبر الويب بالإضافة إلى تطبيقات سطح المكتب والجوال؟

هل يمكن للبرنامج التعامل مع إدارة المهام مثل تعيين التذاكر وتتبعها وتحديد أولوياتها؟

هل يوفر قنوات اتصال وميزات تعاون لمشاركة المعلومات بشكل فوري؟

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

أفضل 15 برنامجاً لمكتب الخدمة لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل 15 برنامجاً لمكتب الخدمة البرامج التي يمكنها تحويل عمليات دعم تكنولوجيا المعلومات لديك وزيادة إنتاجية فريقك بشكل فائق، وزيادة رضا عملائك.

1. ClickUp

قم بإنشاء نماذج أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط العملية - بغض النظر عن مدى تعقيدها

ClickUp هو برنامج شامل منصة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية التي يمكن أن تعمل أيضًا كحل مرن وفعال للخدمة ومكتب المساعدة. توفر ميزاته القوية مجموعة واسعة من المرونة في إدارة عمليات دعم العملاء التأكد من أن فرق تكنولوجيا المعلومات والدعم البقاء على رأس مهامهم. نماذج ClickUp هي أساس سير عمل تكنولوجيا المعلومات لديك. استخدمها لجمع الاستفسارات والمشكلات و ملاحظات من عملائك . يتم تحويل التفاصيل التي تم التقاطها في هذه النماذج بسلاسة إلى تذاكر داخل واجهة إدارة المشاريع في ClickUp، مما يسهل تحديد أولويات المشكلات وتتبعها وحلها. ✨

مع أكثر من 15 خيارًا مختلفًا للعرض، بما في ذلك طريقة عرض القائمة وكانبان، يتيح لك ClickUp تصور مهامك بالطريقة التي تناسب سير عملك بشكل أفضل. توفر طريقة عرض القائمة ملخصًا مفصلاً ومباشرًا للمهام، بينما تتيح طريقة عرض كانبان عرضًا مرئيًا لسير العمل حيث يتم نقل المهام عبر الأعمدة أثناء تقدمها.

وإذا كنت لا ترغب في بناء هذه الأنظمة من الصفر، فإن ClickUp يقدم أكثر من 50 قالبًا مُعدًا مسبقًا مثل قالب تذكرة مكتب المساعدة ClickUp مصمم خصيصاً كحل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لدعم سير العمل. يمكن أن يساعد ذلك فريقك في إعداد عمليات سريعة لإدارة الحوادث وإدارة المشاكل وإدارة التغيير وغير ذلك. 🤩

استخدم قالب تذاكر مكتب المساعدة الخاص بـ ClickUp لمساعدتك في جمع جميع الطلبات الواردة وترتيب أولوياتها وتتبعها.

ClickUp أفضل الميزات

افتح الميزات الرئيسية مع الباقة المجانية

إنشاء نماذج ديناميكية وتفاعلية باستخدام المنطق الشرطي في نماذج ClickUp

استخدم الحقول المخصصة لالتقاط تفاصيل التذكرة مثل نوع الحادث، والوصف، والخطورة، وحتى تضمين ملفات مثل لقطات الشاشة للحصول على سياق إضافي

قم بإنشاء حالات مخصصة لتبسيط وتتبع تقدم التذاكر من البداية إلى النهاية

استخدم ClickUp Dashboards مع عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص لمراقبة التذاكر الجارية وعبء عمل الفريق ومقاييس أهداف العمل 🧰

اكتساب رؤى عميقة حول أداء الفريق من خلال ميزة إعداد التقارير الشاملة

مع خاصية 100 تكامل بما في ذلك Zapier والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، يمكنك بسهولة ملاءمة ClickUp مع أي مجموعة تقنية تقريبًا

تعاون مع فريقك عبر تعليقات المهام، والدردشة، و مستندات ClickUp استخدم نظام الإشعارات الخاص ب ClickUp لتنبيه المستخدمين بشأن التحديثات والمواعيد النهائية والتعليقات والمزيد، مع إبقاء الجميع على اطلاع دائم

قم بتشغيل الأتمتة للتخلص من المهام المتكررة مثل تعيين التذاكر، وتحديد المواعيد النهائية، وتحديث حالات التذاكر، وإضافة مراقبين إلى التذكرة

تلخيص المحادثات وإنشاء الردود باستخدام ClickUp AI قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى استخدام خاصية ClickUp مقاطع الفيديو التعليمية للتعرف على جميع ميزاته

قد تكون بعض الميزات مفقودة في تطبيق الهاتف المحمول مقارنة بإصدارات الويب وسطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. فريش سيرفيس

عبر فريشوركس Freshservice (تم تطويره بواسطة Freshworks) هو حل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) قائم على السحابة يوفر ميزات إدارة الحوادث والمشاكل والتغيير لمساعدة الشركات على إدارة وحل مشاكل تكنولوجيا المعلومات وإدارة الحوادث بسرعة.

من خلال ميزة أتمتة سير العمل الخاصة به، يمكنك تعيين التذاكر تلقائيًا لأعضاء الفريق المناسبين، استنادًا إلى معايير محددة مسبقًا - مما يحسن الكفاءة ووقت الاستجابة في دعم العملاء وطلبات الخدمة.

Freshservice أفضل الميزات

يتمتع بواجهة سهلة الاستخدام ونظام إدارة التذاكر الذي يعمل بشكل جيد مع تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android و iOS

يتضمن بوابة للخدمة الذاتية حيث يمكن للمستخدمين العثور على حلول للمشاكل الشائعة، وتتبع حالة تذاكرهم، أو رفع تذاكر جديدة

يسمح لك بإنشاء منظم, قاعدة بيانات عملاء قابلة للبحث من المقالات والحلول المفيدة للمشكلات الشائعة ليتمكن المستخدمون من الوصول إليها 🔎

يوفر تحليلات وتقارير مفصلة، مما يساعد الفرق على فهم إنتاجية مكتب الخدمة وتتبع الأداء العام لتكنولوجيا المعلومات

قيود Freshservice

لا توجد خطة مجانية

بطيئة ومتعثرة في بعض الأحيان

وظائف إدارة المشاريع محدودة

تسعير خدمة فريش سيرفس

البداية: 29 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

29 دولارًا/شهرًا لكل وكيل النمو: 59 دولاراً شهرياً لكل وكيل

59 دولاراً شهرياً لكل وكيل المحترف: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل المؤسسات: 145 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات Freshservice

G2: 4.6/5 (950+ تقييم)

4.6/5 (950+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 530 تقييم)

3. مكتب مساعدة الرؤية

عبر مكتب مساعدة الرؤية مكتب مساعدة الرؤية هو برنامج مكتب المساعدة ونظام إدارة التذاكر للشركات الصغيرة التي تتطلع إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بالدعم. يمكنك تتبُّع استفسارات العملاء والشكاوى وطلبات الدعم التي ترد من مختلف القنوات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي والدردشة المباشرة عبر قسم خدمة العملاء لديك.

يقوم مكتب المساعدة Vision Helpdesk بإنشاء "تذاكر" لكل استفسار من العملاء، مما يسمح لفريق الدعم بمتابعة وحل المشكلات بشكل منهجي.

أفضل ميزات #### Vision Helpdesk

إدارة جميع استفسارات العملاء في موقع مركزي

استخدام أداة الدردشة المباشرة للتواصل في الوقت الفعلي مع العملاء

السماح للعملاء بإرسال وتتبع حالة تذاكرهم بالإضافة إلى البحث قاعدة المعرفة المقالات مع الخدمة الذاتية بوابة العميل الميزة

استمتع بدعم متعدد اللغات لقوالب البريد الإلكتروني والبوابة و إدارة المعرفة استخدم ميزة التشغيل التلقائي لتعيين التذاكر تلقائياً لأعضاء الفريق وإغلاق التذاكر



قيود مكتب مساعدة الرؤية

لا توجد خطة مجانية

قال بعض المستخدمين إن تطبيق الهاتف المحمول غير مستقر

يجب عليك دفع رسوم قدرها 500 دولار لإزالة العلامة التجارية ل Vision Helpdesk في أسفل بوابة العملاء (حتى لو كنت تستخدم أعلى خطة مدفوعة)

تسعير مكتب مساعدة Vision Helpdesk

مكتب مساعدة المبتدئين: 15 دولارًا شهريًا لكل وكيل

15 دولارًا شهريًا لكل وكيل مكتب المساعدة الاحترافي: 25 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

25 دولارًا/شهرًا لكل وكيل مكتب المساعدة عبر الأقمار الصناعية: 30 دولارًا شهريًا لكل وكيل

30 دولارًا شهريًا لكل وكيل محترف مكتب الخدمة : 40 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

: 40 دولارًا/شهرًا لكل وكيل المدخل مكتب الخدمة: 60 دولارًا/شهرًا لكل وكيل

تقييمات ومراجعات مكتب المساعدة #### Vision Helpdesk

G2: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4. سيرفس ناو

عبر سيرفيس ناوسيرفس ناو هو حل مكتب مساعدة لتكنولوجيا المعلومات مصمم للمؤسسات الكبيرة. يوفر ميزات شاملة مثل إدارة الحوادث، وإدارة المشكلات الاستباقية، ومواءمة خدمات تكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل. يتضمن برنامج مكتب المساعدة أيضًا إدارة خدمة العملاء ميزات لتبسيط التفاعلات بين العميل والوكيل.

سيرفس ناو أفضل الميزات

يتيح لك نظام إدارة المشكلات والحوادث تعيين المهام بسرعة وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

تتيح لك وحدة إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات تتبُّع المخزون وأتمتة طلبات الأصول وتشغيل عمليات تدقيق الأصول

نماذج ومهام سير العمل ولوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص بالكامل تساعدك على تخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجات عملك المحددة

يدعم الذكاء الاصطناعي المدمج وظائف مثل البحث، وروبوت المحادثة الافتراضي، والتحليلات التنبؤية، وأتمتة المهام الروتينية

يتكامل برنامج مكتب المساعدة بسهولة مع التطبيقات الخارجية

قيود ServiceNow

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

خطط تسعير خفية

منحنى تعليمي حاد لبرنامج مكتب المساعدة

سرعات تحميل بطيئة في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير ServiceNow

اتصل بفريق ServiceNow لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2: 4.4/5 (أكثر من 360 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

5. ريزو

عبر ريزو Rezo هو حل تجربة عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبيرة. يستخدم هذا الحل التعرف على الكلام والمقاصد والمشاعر وتحليلها لأتمتة تفاعلات العملاء عبر جميع قنوات الدعم الصوتية وغير الصوتية. يعمل ذلك على تسهيل حل المشكلات بشكل أسرع وتحسين تجارب العملاء.

ريزو أفضل الميزات

يدعم القنوات الصوتية والرقمية مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

إجراء تفاعلات العملاء بأكثر من 30 لغة

يجمع درجات رضا العملاء وتعليقاتهم عبر جميع قنوات الدعم الخاصة بك للحصول على رؤى للتحسين

يجمع رؤى أداء الوكلاء حتى تتمكن من تحديد فرص التدريب

يستخدم خاصية التوجيه الذكي لتحليل مشكلات الدعم وتوجيهها إلى القسم المختص

قيود Rezo

لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية

خطط تسعير خفية

عمليات تكامل محدودة وميزات مكتب الخدمة المتقدمة

تسعير #### ريزو

اتصل بفريق Rezo للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Rezo

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. إكساليت

عبر إكساليت Exalate هي منصة مزامنة تُستخدم عادةً لتتبع المشكلات وإدارة المشاريع. والغرض الرئيسي منها هو تسهيل مزامنة البيانات بسلاسة وأمان بين أنظمة مختلفة مثل Jira وServiceNow وAzure DevOps وZendesk وGitHub وSalesforce.

هذا مفيد جدًا ل الفرق متعددة الوظائف التي تتطلب تبادل البيانات في الوقت الفعلي عبر منصات وأنظمة مختلفة. 🌐

Exalate أفضل الميزات

يوفر الوضع المرئي (واجهة السحب والإفلات) أو وضع البرنامج النصي لتهيئة عمليات التكامل الخاصة بك

يسمح بمزامنة ثنائية الاتجاه (ثنائية الاتجاه) أو أحادية الاتجاه (أحادية الاتجاه)، اعتمادًا على الاحتياجات المحددة لسير عملك

يمنحك تحكماً كاملاً في البيانات التي يجب مزامنتها وكيفية ومتى

مشاركة البيانات الضرورية فقط، مع الحفاظ على مستويات عالية من الخصوصية والأمان

قيود Exalate

معقدة في الإعداد، خاصةً للمستخدمين غير التقنيين

تتعرض أحيانًا للتوقف عن العمل

تسعير Exalate

خطة مجانية

إكساليت ل Jira: 6 دولارات شهرياً

6 دولارات شهرياً Exalate ل GitHub: 115 دولارًا شهريًا

115 دولارًا شهريًا Exalate ل Zendesk : 115 دولارًا أمريكيًا في الشهر

115 دولارًا أمريكيًا في الشهر Exalate ل Salesforce : 335 دولارًا في الشهر

: 335 دولارًا في الشهر Exalate ل Azure DevOps: 335 دولارًا/شهرًا

Azure DevOps: 335 دولارًا/شهرًا Exalate for ServiceNow: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Exalate

G2: 4.7/5 (60 تقييمًا)

4.7/5 (60 تقييمًا) Capterra: غير متاح

7. سلاك

عبر سلاكسلاك هو اتصال سحابي قائم على السحابة و أداة تعاون مؤسسي التي يمكن استخدامها من قبل فرق الدعم لإدارة تدفق المعلومات الداخلية. تستخدم غرف دردشة تسمى "قنوات" للتواصل في الوقت الفعلي ومشاركة الملفات. يمكن تنظيم القنوات بناءً على الفرق أو المشاريع أو العملاء أو غيرها من المعايير ذات الصلة.

بالنسبة للمحادثات الخاصة أو الجماعية الصغيرة، يوفر Slack أيضًا رسائل مباشرة.

أفضل ميزات سلاك

يمكن لفرق الدعم التعاون في الوقت الفعلي باستخدام الويب وسطح المكتب والأجهزة المحمولة

يمكن استخدام القنوات للجمع بين أشخاص من أقسام مختلفة عندما التعاون متعدد الوظائف مطلوب لحل تذكرة 👥👥

عمليات تكامل واسعة النطاق تجعل من السهل التواصل مع البرامج الأخرى في مجموعتك التقنية

تتيح لك ميزة Huddle إمكانية إجراء مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة مع فريقك

سواء أكان أحد أعضاء الفريق في اجتماع أو في الخارج لتناول الغداء أو في إجازة، يمكنه تحديث حالته لإبقاء الجميع على اطلاع

يكتشف Slack تلقائياً التوقيت المحلي لكل عضو من أعضاء الفريق ويعرضه في ملفه الشخصي، مما يسهل العمل مع فرق عالمية عبر مناطق زمنية مختلفة

قيود سلاك

وظيفة البحث محدودة للمحادثات والملفات القديمة

قد يكون السعر مكلفاً للفرق الصغيرة ذات الميزانية المحدودة

يفتقر Huddle إلى الميزات المتقدمة مثل الخلفيات الافتراضية وغرف الاستراحة الموجودة في أدوات مؤتمرات الفيديو المخصصة

تسعير سلاك

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم خطة الأعمال+: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 31,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 31,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

8. إدارة خدمات جيرا

عبر إدارة خدمات جيرا من خلال أطلسيان بناءً على نجاح برنامج جيرا طورت شركة Atlassian إدارة خدمات Jira Service Management (المعروفة سابقًا باسم Jira Service Desk) كأداة متخصصة لفرق تكنولوجيا المعلومات. فهي تمكنهم من التعامل بكفاءة مع مهام مثل الحوادث وطلبات الخدمة والتغييرات.

أفضل ميزات إدارة خدمة Jira Jira Service Management

لديها بوابة خدمة ذاتية قابلة للتخصيص حيث يمكن للعملاء العثور على إجابات للأسئلة الشائعة أو طلب المساعدة من فريق الدعم

يسمح لك بإعداد وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) مع إمكانية تتبعها في الوقت الفعلي، مما يضمن الوفاء بها باستمرار

يتكامل بسلاسة مع Confluence لإنشاء قاعدة معرفية، مما يتيح للمستخدمين العثور على حلول للمشكلات الشائعة بشكل مستقل 🧑‍💻

يوفر عمليات مكتب خدمة معتمدة من ITIL، مما يضمن توافق ممارسات تكنولوجيا المعلومات مع المعايير الدولية لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

قيود إدارة خدمات Jira Service Management

معقدة للغاية ويصعب التنقل فيها بالنسبة للمستخدمين الجدد

بطيئة وعربات التي تجرها الدواب في بعض الأحيان

واجهة مستخدم مشوشة

تسعير إدارة خدمات جيرا

خطة مجانية

القياسية: تبدأ من 21 دولارًا شهريًا لكل وكيل

تبدأ من 21 دولارًا شهريًا لكل وكيل القسط: يبدأ من 47 دولارًا شهريًا لكل وكيل

يبدأ من 47 دولارًا شهريًا لكل وكيل المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات إدارة خدمة جيرا #### تقييمات ومراجعات إدارة خدمة جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

9. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة Scout Help Scout هو نظام مكتب مساعدة مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهو يوفر ميزات لإدارة وثائق الدعم وتفاعلات العملاء و نظام التذاكر s.

يتميز برنامج مكتب المساعدة بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للفرق تفويض التذاكر بسرعة ومراقبة التقدم المحرز لضمان حل استفسارات العملاء في الوقت المناسب. ⏰

مساعدة الكشافة أفضل الميزات

يتيح لك تقديم دعم العملاء عبر البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقاعدة المعرفة

يعزز تعاون الفريق داخل فرق الدعم من خلال وظيفة البريد الوارد التعاونية 📧

يقدم عمليات تلقائية للتعامل مع المهام المتكررة مثل تعيينات التذاكر وإرسال الردود المجمعة

لديه أكثر من 50 تكامل مع أدوات SaaS مثل Slack و Trello و Salesforce

قيود مساعدة الكشافة

لا يمكن تعيين أعضاء فريق متعددين لتذكرة واحدة

يحتوي فقط على ميزات تطبيق الهاتف المحمول الأساسية

لديه دعم لغوي محدود

تسعير تطبيق Help Scout

قياسي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: اتصل لمعرفة الأسعار

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 390 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 390 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. جوتو ريسولف

عبر الانتقال إلى الحل GoTo Resolve (المعروف سابقًا باسم GoToAssist) هو حل متخصص برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي يسمح لفرق الدعم بإصلاح مشكلات المستخدمين عن بُعد، أو إعداد برامج جديدة، أو شرح كيفية استخدام أحد التطبيقات. وقد جعلته اتصالاته القوية والموثوقة والآمنة أداة لا تقدر بثمن، خاصة للفرق البعيدة التي تتعامل مع البيانات الحساسة.

GoTo Resolve أفضل الميزات

توفر الدعم عن بُعد للعملاء عبر البريد الإلكتروني أو رابط، دون الحاجة إلى تنزيل أي برامج إضافية 🙌

يتيح لموظفي تكنولوجيا المعلومات الآخرين الانضمام إلى جلسات الدعم عن بُعد عند الحاجة لتقديم دعم إضافي

تسجيل جلسات الدعم عن بُعد للرجوع إليها مستقبلاً

يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وZendesk

قيود حل GoTo Resolve

يواجه مواطن الخلل من حين لآخر

محدودية التقارير والتحليلات

عدم وجود عمليات تكامل واسعة النطاق

تسعير حل GoTo Resolve

خطة مجانية

الدعم عن بُعد: تبدأ من 50 دولارًا في الشهر

تبدأ من 50 دولارًا في الشهر القياسية: تبدأ من 70 دولارًا شهريًا

تبدأ من 70 دولارًا شهريًا القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

GoTo Resolve التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 190 تقييم)

11. زوهو ديسك

عبر مكتب زوهو Zoho Desk هو برنامج مكتب خدمة يعطي الأولوية لرضا المستخدم. فهو يبسّط عملية دعم العملاء، مما يسهّل على وكلاء الدعم تقديم المساعدة وعلى العملاء إيجاد حلول لمشاكلهم.

أفضل ميزات Zoho Desk

يعني نظام التذاكر متعدد القنوات أنه يمكن للعملاء الاتصال بك عبر البريد الإلكتروني، والهاتف، والدردشة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبوابات الخدمة الذاتية

تشمل ميزات إنتاجية الوكيل مشاركة التذاكر، واكتشاف التصادم، والأتمتة لتبسيط عمليات الدعم

تحليلات وإعداد تقارير شاملة لمراقبة أداء فريق الدعم وتحديد مجالات التحسين

تكامل مع منتجات Zoho الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية لتعزيز التواصل وسير العمل

قيود Zoho Desk

منحنى تعليمي حاد عند استخدام البرنامج لأول مرة

يمكن أن تؤدي القيود المفروضة على عدد طرق عرض التذاكر في الباقة المجانية إلى تقييد فائدة البرنامج.

تسعير Zoho Desk

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

12. سبيسووركس

عبر سبايسووركس Spiceworks هو حل برمجي لمكتب الخدمة مصمم خصيصاً لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات. وهو نظام لإصدار تذاكر تكنولوجيا المعلومات يساعد في إدارة طلبات المستخدمين والاستجابة لها.

أفضل ميزات Spiceworks

يوفر برنامج مكتب المساعدة إصدار التذاكر، والمخزون، وبوابة للمستخدمين لتغطية جميع احتياجات دعم تكنولوجيا المعلومات لديك

أدوات مراقبة الشبكة التي تراقب الخوادم والطابعات والمفاتيح وغيرها من الخوادم والطابعات والمزيد

مركز تعليمي مزود بمحتوى تعليمي يساعد محترفي تكنولوجيا المعلومات على البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتقنيات

منتدى مجتمع مستخدمين نابض بالحياة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات لمشاركة النصائح وحل المشاكل ومناقشة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات

قيود Spiceworks

يفتقر إلى نظام تقارير شامل للتحليل التفصيلي لمشاكل تقنية المعلومات

مشاكل الأداء العرضية في البرنامج

تسعير Spiceworks

مجاني لجميع المستخدمين

تقييمات ومراجعات Spiceworks

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 540 تقييم)

13. وكيل مباشر

عبر وكيل مباشر LiveAgent عبارة عن منصة دعم عملاء قوية شاملة تعمل كحل لمكتب المساعدة للشركات من جميع الأحجام. فهو يجمع بين العديد من القنوات في منصة واحدة، مما يجعل التواصل مع العملاء أكثر كفاءة

LiveAgent أفضل الميزات

يوفر صندوق وارد عالمي لجميع استفسارات العملاء من مختلف القنوات، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة والمكالمات الهاتفية

أدوات أتمتة متقدمة تساعد على تبسيط عمليات الدعم

نظام تذاكر دعم شامل مع إدارة علاقات العملاء المدمجة

يتميز ببوابة للعملاء للمساعدة الذاتية، بما في ذلك قاعدة معرفية ومنتديات ونظام تعليقات

قيود LiveAgent

على الرغم من أن واجهة البرنامج وظيفية للغاية، إلا أنها تفتقر أحياناً إلى الطابع العصري. أبلغ بعض المستخدمين أيضاً عن صعوبات في استجابة البرنامج على الهاتف المحمول.

تسعير LiveAgent

الصغيرة: 9 دولارات شهرياً لكل وكيل (تُدفع سنوياً)

9 دولارات شهرياً لكل وكيل (تُدفع سنوياً) المتوسط: 29 دولارًا شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا)

29 دولارًا شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا) الكبيرة: 49 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم دفعها سنويًا)

49 دولارًا شهريًا لكل وكيل (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات LiveAgent

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

14. سحابة خدمة Salesforce السحابية

عبر فريق المبيعات Salesforce Service Cloud عبارة عن برنامج خدمة سحابية لمكتب خدمة العملاء مجهز بحلول خدمة العملاء التي تعزز العلاقات مع العملاء من خلال توحيد جميع استفسارات العملاء من قنوات مختلفة في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. وهو معروف بمجموعة واسعة من الميزات مثل التوجيه الذكي للحالات والتفاعلات متعددة القنوات وبوابات الخدمة الذاتية.

أفضل ميزات سحابة خدمة Salesforce السحابية

وظائف واسعة النطاق لإدارة علاقات العملاء مع تخطيط رحلة العميل وتتبع الاتصالات وسجل الاتصال

تواصل متعدد القنوات مع العملاء، ودمج وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو المكالمات

إدارة الحالات المتقدمة مع التوجيه الذكي وتحديد الأولويات وتعيين الحالات تلقائياً بناءً على بيانات الحالة ومهارات الوكيل

التكامل مع منظومة برمجيات Salesforce الشاملة للتشغيل السلس عبر جميع أقسام الأعمال

قيود سحابة خدمة Salesforce السحابية

أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي حاد وواجهة مستخدم معقدة

عدم وضوح التسعير مع وجود العديد من الميزات التي تتطلب تكاليف إضافية

تسعير سحابة خدمة Salesforce السحابية

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) المحترف: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات: 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) غير محدود: 300 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات سحابة خدمة Salesforce السحابية

G2: 4.2/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 2,200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

15. سوبورتبي

عبر SupportBee SupportBee هو برنامج مكتب مساعدة مبسّط قائم على السحابة يتيح للفرق إدارة رسائل البريد الإلكتروني والتذاكر والتعليقات الخاصة بدعم العملاء من منصة واحدة. وهو يهدف إلى تبسيط سير عمل خدمة العملاء من خلال العمل كصندوق وارد موحّد، وتقديم كل تفاعل من العملاء مباشرةً إلى فرق العمل.

SupportBee أفضل الميزات

نظام تذاكر غير معقد يقوم بتحويل جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة للعملاء إلى تذاكر

صندوق الوارد التعاوني، مما يتيح لأعضاء الفريق التعليق والتعاون على حلول العملاء

القدرة على التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وAsana وTrello

تطبيقات الهاتف المحمول لتتبع استفسارات العملاء أثناء التنقل

قيود SupportBee

وظائف محدودة مقارنة ببرامج مكتب المساعدة الأخرى

لا توجد ميزات أصلية للدردشة المباشرة أو ميزات دعم المكالمات

تسعير برنامج SupportBee

بدء التشغيل: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SupportBee

G2: 4.1/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (25+)

عزز تجربة عملائك مع أفضل برامج مكتب الخدمة

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج الخدمة أو برنامج مكتب المساعدة المناسب لعملك إلى قطع شوط طويل لتعزيز إنتاجية الفريق وتجربة خدمة العملاء.

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