Duck AI so với ChatGPT: So sánh về bảo mật, mô hình và giá cả

Duck AI sẽ "quên" bạn ngay khi bạn đã đóng tab. ChatGPT thì âm thầm xây dựng hồ sơ về bạn, dù bạn có yêu cầu hay không. Cả hai đều là những thiết kế hợp lý, được phát triển dành cho các yêu cầu khác nhau.

Điều này khiến câu hỏi “cái nào tốt hơn” trở nên không phù hợp. Một bên là một công cụ trung gian loại bỏ địa chỉ IP của bạn trước khi lệnh nhập được gửi đến Anthropic hoặc OpenAI. Bên kia có thể chạy Python, đọc bảng tính và sẽ tiếp tục xử lý công việc suốt đêm.

Việc lựa chọn giữa Duck AI và ChatGPT phụ thuộc vào mức độ bạn muốn công cụ AI tham gia vào công việc. Bạn cần một không gian riêng tư để đặt các câu hỏi nhanh? Hay một AI có khả năng tự chủ, ghi nhớ bối cảnh và thực hiện công việc qua nhiều bước? Hầu hết các nhóm cuối cùng đều sử dụng cả hai, và điều này hoạt động tốt, miễn là bạn đã quyết định các lời nhắc sẽ được sử dụng ở đâu trước khi đến hạn chót.

Trong bài viết này, chúng tôi so sánh Duck AI và ChatGPT về các khía cạnh như bảo mật, lựa chọn mô hình, bộ nhớ, xử lý tệp, giá cả và thực thi mã, đồng thời chỉ ra những điểm yếu của từng công cụ và khi nào một lựa chọn thứ ba có thể phù hợp hơn.

Tổng quan về Duck AI và ChatGPT

Duck AI xử lý vấn đề bảo mật tốt, trong khi ChatGPT phù hợp với các quy trình làm việc liên tục và bền vững. Người đọc ghé thăm bài so sánh này thường mong muốn cả hai yếu tố, và chính sự mâu thuẫn đó khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn so với vẻ bề ngoài.

Bạn nên chọn một dịch vụ proxy bảo mật riêng tư sẽ "quên" bạn sau mỗi phiên sử dụng, hay một không gian làm việc ngày càng thông minh hơn theo thời gian nhưng yêu cầu phải đăng nhập tài khoản để thực hiện việc cần làm?

Dưới đây là tổng quan về Duck AI so với ChatGPT:

Tính năng/Danh mục* Duck AI ChatGPT Trường hợp sử dụng chính Các lời nhắc ẩn danh, chỉ sử dụng một lần trên nhiều nhà cung cấp Các công việc liên tục đòi hỏi bộ nhớ, mã, tệp tin và các tác nhân Phù hợp nhất cho Những người quan tâm đến bảo mật, người làm việc tự do, nhà báo Các nhà phân tích, nhà phát triển, chuyên gia tiếp thị và các nhóm Yêu cầu có tài khoản Không Có (truy cập bị giới hạn nếu không có tài khoản ở một số khu vực) Các mô hình hiện có Sáu mô hình miễn phí từ bốn phòng thí nghiệm (Anthropic, OpenAI, Mistral AI, Google), trong đó hai mô hình được Tinfoil lưu trữ Chỉ OpenAI (GPT-5.5 Instant, GPT-5.6 Sol/Terra/Luna) Bộ nhớ Không có trong các trò chuyện riêng biệt Kiên trì thông qua Dreaming + Dự án Hỗ trợ tệp tin Hình ảnh và tệp PDF (15–50 trang). Không có bảng tính CSV, XLSX, PDF, DOCX, TXT, hình ảnh và nhiều định dạng khác Thực thi mã Tạo mã nhưng không thể chạy mã đó Python trong môi trường Sandbox, Codex cho repo đầy đủ Các đại lý Không có Work, Codex, Không gian Làm việc Agents, Công việc được lên lịch Tìm kiếm trên web Có Có Trò chuyện bằng giọng nói Có, thông qua kênh trung gian được mã hóa Có Dữ liệu huấn luyện Không bao giờ. Các thỏa thuận với nhà cung cấp cấm điều này Kế hoạch dành cho người dùng cá nhân: có tùy chọn từ chối tham gia. Gói Doanh nghiệp/Tổ chức: bị loại trừ theo mặc định Giá cả (mục nhập trả phí cơ bản) 9,99 USD/tháng (kèm theo VPN + bảo vệ danh tính) 8 USD/tháng (Gói Go, có thể bao gồm quảng cáo) Điểm yếu của nó Không có bộ nhớ xuyên cuộc trò chuyện, không thực thi mã, không có tác nhân Mọi thứ đều liên kết với một tài khoản đã được xác thực; các gói dịch vụ dành cho người dùng cá nhân có thể được huấn luyện dựa trên các trò chuyện trừ khi bạn từ chối tham gia

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Duck AI là gì?

nguồn: Duck AI

Duck AI là công cụ trung gian bảo mật của DuckDuckGo dành cho các mô hình AI của bên thứ ba. Nó hoạt động như một lớp trung gian giữa người dùng và các nhà cung cấp như Anthropic, OpenAI và Mistral, loại bỏ địa chỉ IP và các thông tin nhận dạng thiết bị của người dùng trước khi yêu cầu được gửi đến mô hình.

Nhà cung cấp được lựa chọn vẫn là bên tạo ra phản hồi, nhưng DuckDuckGo thay đổi cách yêu cầu được định tuyến và nhận diện. Điều này khiến nó ít mang tính chất của một mô hình chatbot hơn và trở thành một lớp ẩn danh với giao diện trò chuyện được tích hợp bên trên.

Đối tượng mục tiêu: Những người quan tâm đến bảo mật, các freelancer nghiên cứu các chủ đề nhạy cảm và bất kỳ ai muốn nhận được câu trả lời từ AI mà không cần tạo tài khoản hoặc liên kết các truy vấn thường xuyên với danh tính cá nhân. Công cụ này phù hợp với cá nhân hơn là các nhóm, và phù hợp với các truy vấn đơn lẻ hơn là các dự án dài hạn.

Ưu điểm:

Cung cấp cho bạn sáu mô hình mà không cần tài khoản. Claude 4.5 Haiku, GPT-5.4 nano, GPT-5.4 mini, Mistral Small 4, gpt-oss-120b và Gemma 4 31B đều miễn phí. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các mô hình này ngay trong cuộc hội thoại

Đảm bảo bảo mật ở cấp độ cấu trúc. DuckDuckGo loại bỏ các siêu dữ liệu nhận dạng trước khi các yêu cầu được gửi đến các nhà cung cấp, và các thỏa thuận của họ cấm các nhà cung cấp sử dụng các trò chuyện trên Duck AI để huấn luyện mô hình.

Mở rộng tính năng định tuyến ẩn danh sang giọng nói, hình ảnh và tệp tin. Cuộc trò chuyện bằng giọng nói được truyền qua một máy trung chuyển được mã hóa, trong khi việc tải lên hình ảnh và PDF, cũng như việc tạo hình ảnh, được xử lý mà không tiết lộ địa chỉ IP hoặc danh tính tài khoản của bạn

Nhược điểm:

Không có tính năng lưu trữ lịch sử giữa các trò chuyện riêng biệt. Bạn có thể mở lại một cuộc hội thoại đã lưu và tiếp tục nó, nhưng Duck AI không chuyển các chi tiết sang một trò chuyện khác hoặc xây dựng hồ sơ cố định về sở thích và công việc của bạn

Không có bộ lọc phản hồi bổ sung từ DuckDuckGo. DuckDuckGo không lọc hoặc chỉnh sửa các câu trả lời mà mô hình đưa ra, mặc dù mỗi nhà cung cấp có thể áp dụng các chính sách an toàn riêng của mình. Các câu trả lời vẫn có thể chứa thông tin không chính xác hoặc gây xúc phạm

Không hỗ trợ thực thi mã hoặc tác nhân tự động. Duck AI có thể tìm kiếm trên web và xử lý tệp tin, nhưng không thể chạy mã trong môi trường sandbox, thực hiện chuỗi công việc nhiều bước hoặc hành động thay mặt bạn. Nếu một lời nhắc yêu cầu tính toán hoặc thực hiện tự động, hệ thống sẽ dừng lại ở câu trả lời.

Giá cả

Miễn phí: Truy cập sáu mô hình AI mà không cần tài khoản, nhưng có giới hạn sử dụng hàng ngày

Ngoài ra: 9,99 USD/tháng hoặc 99,99 USD/năm

Ưu điểm: 19,99 USD/tháng hoặc 199,99 USD/năm

Ghi chú: Duck AI không được bán riêng lẻ. Cả hai gói dịch vụ trả phí đều bao gồm VPN của DuckDuckGo, Dịch vụ Khôi phục sau Trộm cắp Danh tính và Dịch vụ Xóa Thông tin Cá nhân.

Người dùng thực sự nói gì về Duck AI?

Dưới đây là ý kiến của một người dùng Reddit:

Đây thực sự là một sản phẩm tuyệt vời. Biết rằng chúng ta có một công cụ AI tương đối riêng tư để sử dụng cho tìm kiếm trên web, tùy chỉnh trò chuyện và lưu trữ trên thiết bị HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ là điều thật sự đẳng cấp. Các bạn thật tuyệt vời.

Đây thực sự là một sản phẩm tuyệt vời. Biết rằng chúng ta có một công cụ AI riêng tư để sử dụng cho tìm kiếm trên web, tùy chỉnh trò chuyện và lưu trữ trên thiết bị HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ là điều thật sự đẳng cấp. Các bạn thật tuyệt vời.

Duck AI không có danh sách riêng trên G2 hay Capterra, vì nó được cung cấp dưới dạng tính năng miễn phí kèm theo DuckDuckGo. Điều này có nghĩa là không có xếp hạng sao trung lập từ nhà cung cấp nào để trích dẫn. Tuy nhiên, có một số cuộc thảo luận trong cộng đồng trên các diễn đàn như Reddit. Một ví dụ như vậy là trong chủ đề r/BetterOffline, nơi một thành viên Reddit đã nói: “Mọi người khuyên dùng DuckDuckGo vì có thể tắt hoàn toàn tính năng AI, chứ không phải vì AI của nó vượt trội hơn Google.”

Điểm yếu của Duck AI

Duck AI trả lời, sau đó dừng lại. Công cụ này phù hợp nhất cho các câu hỏi ẩn danh, so sánh mô hình nhanh chóng và bất kỳ ai muốn sử dụng AI mà không cần tài khoản. Bất kỳ nội dung nào vượt quá một lượt trao đổi sẽ do bạn tự ghép nối thủ công. Nếu công việc của bạn phụ thuộc vào việc công cụ này duy trì ngữ cảnh giữa các trò chuyện riêng biệt, phân tích bảng tính, chạy mã hoặc thực hiện các việc cần làm sau khi trả lời, bạn sẽ cần đến các công cụ khác.

ChatGPT là gì?

qua ChatGPT

ChatGPT là không gian làm việc AI của OpenAI. Nó có thể ghi nhớ các cuộc hội thoại trước đó, đọc các tệp đã tải lên, chạy Python trong môi trường sandbox, duyệt web và xử lý các công việc nhiều bước dài hơn thông qua tính năng Work. Việc đăng nhập sẽ mở khóa lịch sử, bộ nhớ, các Dự án và các công cụ được kết nối, giúp nó trở nên hữu ích cho công việc đang diễn ra.

Đối tượng mục tiêu: Các nhà phân tích cần phân tích bảng tính, các nhà phát triển triển khai mã nguồn qua Codex, hoặc các chuyên gia tiếp thị thực hiện các dự án kéo dài cả tuần. Công cụ này phù hợp với các nhóm và quy trình làm việc liên tục hơn là các truy vấn ẩn danh đơn lẻ.

Ưu điểm:

Giữ nguyên bối cảnh qua các phiên làm việc. Hệ thống ghi nhớ sở thích, dự án và các ràng buộc của bạn theo thời gian, do đó mỗi cuộc hội thoại mới đều bắt đầu từ bối cảnh chung. Các dự án nhóm các cuộc hội thoại, tệp tin và hướng dẫn tùy chỉnh vào các không gian làm việc liên tục dành cho các nỗ lực dài hạn

Chạy mã, duyệt web và phân tích tệp một cách bản địa. Bạn có thể tải lên tài liệu, thực thi mã trong môi trường sandbox, tạo và chỉnh sửa hình ảnh, cũng như lấy kết quả trực tiếp từ web. Chức năng nghiên cứu sâu kết hợp nhiều tìm kiếm thành một báo cáo có trích dẫn.

Xử lý các công việc dài hơn thông qua Work và Codex. Work có thể nghiên cứu, phân tích thông tin và tạo tài liệu, bảng tính, bản trình bày, báo cáo và trang web. Codex là một trợ lý riêng biệt dành cho việc viết, kiểm thử, đánh giá và triển khai mã nguồn.

Nhược điểm:

Việc truy cập các mô hình có thể khá phức tạp. GPT-5.5 Instant vẫn là phiên bản mặc định, GPT-5.6 đang trong quá trình triển khai, và một số biến thể của GPT-5.6 chỉ khả dụng trong công việc hoặc Codex chứ không phải trong các cuộc hội thoại ChatGPT tiêu chuẩn.

Hầu hết các tính năng liên tục đều yêu cầu có tài khoản. Bộ nhớ, lịch sử đã lưu, Dự án và các ứng dụng được kết nối đều phụ thuộc vào việc đăng nhập. Công việc chỉ áp dụng cho các kế hoạch trả phí đủ điều kiện; Codex có sẵn trên tất cả các kế hoạch nhưng giới hạn mức sử dụng trên các kế hoạch Miễn phí và Go. Quảng cáo có thể xuất hiện trên các kế hoạch Miễn phí và Go tại các thị trường được hỗ trợ, và các cuộc trò chuyện của người dùng có thể được sử dụng để cải thiện mô hình trừ khi bạn từ chối tham gia.

Các ứng dụng được kết nối gây ra gánh nặng về quyền truy cập: Việc sử dụng Google Workspace và các tích hợp khác có thể yêu cầu phạm vi truy cập rộng hoặc sự phê duyệt của quản trị viên, điều này có thể là mối lo ngại đối với dữ liệu của công ty

Bộ nhớ cần được dọn dẹp thường xuyên. ChatGPT có thể lưu giữ các chi tiết từ các cuộc trò chuyện, tệp tin và các ứng dụng được kết nối, và việc xóa hoàn toàn một nội dung nào đó có thể đòi hỏi phải xóa nó khỏi nhiều vị trí khác nhau

Giá cả

Miễn phí (GPT-5.5 Instant có giới hạn; giới hạn tải lên; bộ nhớ giới hạn). Có thể hiển thị quảng cáo

Go: 8 USD/tháng

Ngoài ra: 20 USD/tháng

Gói Pro: 100 USD/tháng (quyền sử dụng gấp 5 lần gói Plus) hoặc 200 USD/tháng (quyền sử dụng gấp 20 lần gói Plus)

Kinh doanh: 25 USD/người dùng/tháng hoặc 20 USD/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh thông qua bộ phận bán hàng của OpenAI

Người dùng thực sự nói gì về ChatGPT?

Dưới đây là đề cập của một người dùng G2:

Là một kỹ sư phần mềm, tôi sử dụng ChatGPT hàng ngày để đẩy nhanh quá trình phát triển backend và frontend, đặc biệt là cho các công việc liên quan đến Java, Spring Boot, React và thiết kế hệ thống. Công cụ này giúp tôi tạo mã mẫu, gỡ vấn đề, giải thích các khái niệm mới lạ và soạn thảo tài liệu kỹ thuật nhanh hơn rất nhiều. Điều tôi đánh giá cao nhất là nó cung cấp các giải pháp thực tiễn kèm theo lời giải thích rõ ràng thay vì chỉ đơn thuần là mã, khiến nó trở nên hữu ích cho cả quá trình phát triển và học tập. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi nhằm nâng cao năng suất và rút ngắn thời gian phát triển.

Là một kỹ sư phần mềm, tôi sử dụng ChatGPT hàng ngày để đẩy nhanh quá trình phát triển backend và frontend, đặc biệt là cho các công việc liên quan đến Java, Spring Boot, React và thiết kế hệ thống. Công cụ này giúp tôi tạo mã mẫu, gỡ vấn đề, giải thích các khái niệm mới lạ và soạn thảo tài liệu kỹ thuật nhanh hơn rất nhiều. Điều tôi đánh giá cao nhất là nó cung cấp các giải pháp thực tiễn kèm theo lời giải thích rõ ràng thay vì chỉ đơn thuần là mã, khiến nó trở nên hữu ích cho cả quá trình phát triển và học tập. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi nhằm nâng cao năng suất và rút ngắn thời gian phát triển.

ChatGPT được đánh giá 4,6/5 trên G2 và 4,4/5 trên Capterra. Người dùng khen ngợi tính linh hoạt của nó trong việc viết lách, mã hóa và nghiên cứu.

Nơi ChatGPT tỏ ra yếu thế

Các tính năng liên tục mạnh mẽ nhất của ChatGPT phụ thuộc vào tài khoản đã đăng nhập, và đó là sự đánh đổi để có được bộ nhớ và bối cảnh liên tục. Nó phù hợp với công việc nhiều bước cần tính liên tục, tài liệu, mã nguồn, nghiên cứu hoặc một trợ lý ảo giúp triển khai dự án xuyên suốt các phiên làm việc. Nếu bạn muốn tính năng ẩn danh theo phong cách Duck AI theo mặc định, không muốn quản lý các cài đặt bảo mật hoặc cần mỗi cuộc hội thoại mới bắt đầu mà không có bối cảnh cá nhân được lưu trữ, đây không phải là công cụ dành cho bạn. Hệ thống giá sáu bậc cũng khiến việc so sánh quyền truy cập vào mô hình và mức độ sử dụng trở nên khó khăn hơn.

Xem thêm: Các lựa chọn thay thế cho ChatGPT

So sánh tính năng giữa Duck AI và ChatGPT

Trên sáu khía cạnh, Duck AI vượt trội về bảo mật ở cấp độ lời nhắc và khả năng truy cập mô hình từ nhiều nhà cung cấp. ChatGPT vượt trội về bộ nhớ, xử lý tệp, thực thi mã và các tác nhân. Yếu tố quyết định là liệu công việc có được duy trì sau một lần trao đổi hay không: Duck AI được thiết kế cho một câu hỏi ẩn danh duy nhất, trong khi ChatGPT được thiết kế cho các công việc tích lũy qua các phiên làm việc.

1. Bảo mật và xử lý dữ liệu

Duck AI coi bảo mật là một phần cơ sở hạ tầng. DuckDuckGo loại bỏ địa chỉ IP và siêu dữ liệu nhận dạng của bạn trước khi yêu cầu của bạn đến Anthropic, OpenAI, Mistral hoặc Tinfoil. Điều này nhằm đảm bảo rằng yêu cầu dường như đến từ DuckDuckGo chứ không phải từ bạn. Không cần tài khoản, và các thỏa thuận với nhà cung cấp cấm việc huấn luyện mô hình dựa trên các trò chuyện đó. Duck AI vẫn có thể truyền một lượng bối cảnh giới hạn, chẳng hạn như múi giờ, đơn vị đo lường ưa thích hoặc địa điểm cấp thành phố của bạn, trong khi DuckDuckGo thu thập dữ liệu sử dụng tổng hợp ẩn danh.

ChatGPT áp dụng một cách tiếp cận khác. Quyền truy cập cơ bản có sẵn mà không cần tài khoản tại các khu vực được hỗ trợ, nhưng việc lưu trữ cuộc trò chuyện, sử dụng bộ nhớ, tạo Dự án và mở khóa hầu hết các công cụ nâng cao vẫn yêu cầu phải có tài khoản. Đối với các kế hoạch dành cho người dùng cá nhân, OpenAI có thể sử dụng các cuộc trò chuyện của bạn để cải thiện mô hình của họ trừ khi bạn chuyển đổi tùy chọn “Cải thiện mô hình cho mọi người”. Thay đổi này chỉ áp dụng cho các cuộc trò chuyện trong tương lai; việc xóa các cuộc trò chuyện cũ hoặc tài khoản của bạn là một bước riêng biệt.

Kết luận: Duck AI vượt trội về bảo mật ở cấp độ lời nhắc. ChatGPT phù hợp hơn với các nhóm cần bối cảnh liên tục và sẵn sàng chi trả cho gói Business hoặc Enterprise để được miễn trừ dữ liệu theo hợp đồng.

2. Quyền truy cập và sự đa dạng của các mô hình

Duck AI cung cấp cho bạn sáu mô hình từ bốn nhà cung cấp khác nhau ở gói miễn phí: Claude 4.5 Haiku (Anthropic), GPT-5.4 nano và GPT-5.4 mini (OpenAI), Mistral Small 4 (Mistral AI), gpt-oss-120b, và Gemma 4 31B (được lưu trữ bởi Tinfoil). Người đăng ký gói trả phí sẽ có thêm GPT-5.4, Claude Sonnet 4.6 và Claude Opus 4.8. Bạn có thể chuyển đổi mô hình ngay trong cuộc hội thoại, điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm tra cách mỗi mô hình AI xử lý cùng một lời nhắc.

ChatGPT đi sâu hơn vào hệ thống mô hình riêng của OpenAI. GPT-5.5 Instant xử lý các cuộc trò chuyện hàng ngày, trong khi GPT-5.6 Sol đang được triển khai cho các kế hoạch trả phí đủ điều kiện để thực hiện các công việc suy luận phức tạp hơn (ghi chú: OpenAI thường xuyên thay đổi mô hình mặc định; hãy kiểm tra giá ChatGPT để biết mô hình mặc định hiện tại). Sol Pro nằm ở đỉnh cao của phạm vi sản phẩm. Terra và Luna hỗ trợ một phần cho công việc và Codex, nhưng bạn không thể lựa chọn chúng trong một cuộc hội thoại ChatGPT tiêu chuẩn. Người dùng Pro cũng được hưởng mức độ nỗ lực suy luận cao nhất và cửa sổ ngữ cảnh lớn nhất.

Điểm khác biệt nằm ở sự cân bằng giữa phạm vi và độ sâu. Duck AI cho phép bạn so sánh các mô hình từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trong cùng một giao diện. ChatGPT vẫn nằm trong hệ sinh thái mô hình của OpenAI nhưng bổ sung các công cụ tích hợp sẵn như nghiên cứu chuyên sâu, phân tích dữ liệu, công việc và Codex.

Kết luận: Điều này phụ thuộc vào từng trường hợp sử dụng cụ thể. Duck AI chiếm ưu thế về khả năng truy cập nhiều nhà cung cấp và sự đa dạng của các mô hình miễn phí. ChatGPT lại vượt trội về độ sâu trong hệ sinh thái của một nhà cung cấp duy nhất, đặc biệt khi nỗ lực suy luận và kích thước cửa sổ ngữ cảnh trở thành yếu tố quan trọng đối với công việc.

3. Bộ nhớ và tính liên tục của ngữ cảnh

Duck AI không lưu giữ lịch sử giữa các cuộc hội thoại riêng biệt. Các tính năng "Cuộc trò chuyện gần đây" và "Đồng bộ hóa & Sao lưu" cho phép bạn mở lại một chủ đề tin nhắn trước đó, và mô hình có thể tiếp tục từ các tin nhắn trong chủ đề đó. Tuy nhiên, nó không chuyển các chi tiết sang một cuộc hội thoại khác hoặc lưu giữ hồ sơ về sở thích của bạn.

Nếu bạn cần duy trì bối cảnh, bạn phải tự tay dán văn bản liên quan từ cuộc hội thoại trước đó vào cuộc hội thoại mới. Cửa sổ bối cảnh cho mỗi phiên được xác định bởi mô hình của bên thứ ba mà bạn lựa chọn (Claude, GPT và Mistral đều có giới hạn riêng).

Mặt khác, bộ nhớ của ChatGPT hoạt động trên hai lớp. Lớp đầu tiên là Dreaming, một quy trình tổng hợp nền chạy không đồng bộ, quét toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại của bạn, trích xuất các mẫu và viết lại hồ sơ cá nhân của bạn theo thời gian thực. Bạn không bao giờ cần nhấp vào “ghi nhớ điều này”. Hệ thống tự động quyết định những gì quan trọng và cập nhật các mục nhập đã lỗi thời một cách tự động.

Tầng thứ hai là Projects (Dự án), các không gian làm việc chuyên dụng nơi bạn có thể nhóm các cuộc hội thoại, tải lên tệp tham chiếu (5 tệp ở gói Miễn phí, 25 tệp ở gói Plus, 40 tệp ở gói Pro) và cài đặt các hướng dẫn cấp dự án áp dụng cho mọi cuộc hội thoại trong không gian làm việc đó. Các dự án cũng có thể được chia sẻ với đồng đội, giúp toàn bộ nhóm làm việc dựa trên cùng một bối cảnh.

Kết luận: ChatGPT là lựa chọn phù hợp cho những ai có công việc tích lũy qua các phiên làm việc: các dự án viết lách, cơ sở mã nguồn hoặc chủ đề nghiên cứu. Duck AI lại chiếm ưu thế khi việc không lưu trữ lịch sử là một tính năng cần thiết, dù là vì lý do bảo mật, để có góc nhìn thực sự mới mẻ, hay đơn giản là vì chi phí dọn dẹp không đáng để đổi lấy tính liên tục.

4. Khả năng xử lý tệp và khả năng đa phương thức

Duck AI hỗ trợ tải lên hình ảnh và PDF trên một số mô hình lựa chọn (hiện tại, các mô hình Claude Haiku 4.5 và GPT-5.4 hỗ trợ tính năng thị giác). Giới hạn số trang được phân thành các cấp: 15 trang ở gói Miễn phí, 35 trang ở gói Plus và 50 trang ở gói Pro. Bạn có thể yêu cầu mô hình tóm tắt một tệp PDF, trích xuất các chi tiết cụ thể hoặc mô tả một hình ảnh. Tuy nhiên, hiện tại mô hình chưa hỗ trợ bảng tính. Ghi chú rằng lịch sử trò chuyện được lưu trữ cục bộ theo mặc định, nhưng các tệp đã tải lên sẽ được chuyển ra khỏi thiết bị. Chúng được gửi đến nhà cung cấp đã chọn mà không kèm theo siêu dữ liệu nhận dạng.

ChatGPT hỗ trợ nhiều định dạng hơn: CSV, XLSX, PDF, DOCX, TXT, hình ảnh và nhiều định dạng khác. Điểm khác biệt nằm ở những gì xảy ra sau khi tải lên. ChatGPT có thể chạy Python trên bảng tính để tạo bảng tổng hợp, tạo biểu đồ, phát hiện các điểm bất thường và xuất ra tập dữ liệu đã được làm sạch. Deep Research kết hợp phân tích tệp với tìm kiếm trực tuyến để tạo ra các báo cáo từ nhiều nguồn. Ngoài ra, ChatGPT cho Excel và Google Trang tính tích hợp mô hình trực tiếp vào sổ làm việc để viết công thức, chạy các kịch bản và cập nhật các ô theo thời gian thực.

Kết luận: Duck AI phù hợp để phân tích các tệp PDF và hình ảnh đã được ẩn danh với giới hạn số trang vừa phải. ChatGPT chiếm ưu thế khi công việc liên quan đến bảng tính, tính toán, trực quan hóa dữ liệu hoặc hỗ trợ nhiều định dạng tệp hơn.

5. Thực thi mã và quy trình làm việc tự chủ

Duck AI tạo ra mã trong các phản hồi của mình, nhưng chỉ có vậy thôi. Mô hình này có thể viết một hàm Python, giải thích một biểu thức chính quy (regex) hoặc soạn thảo một tập lệnh shell, và bạn có thể sao chép và dán nó vào môi trường của riêng mình để chạy. Không có hộp cát, lớp thực thi hay cách nào để công cụ này thực hiện các kết quả mà nó tạo ra. Yêu cầu nó “phân tích tập dữ liệu này và lập biểu đồ kết quả”, bạn sẽ nhận được một tập lệnh hoạt động, một môi trường Python mà bạn phải mở và mất khoảng bốn phút thời gian của chính bạn.

ChatGPT thực thi mã nguồn một cách bản địa. Một môi trường Python được cách ly (sandboxed) chạy trực tiếp ngay trong cuộc hội thoại, nhờ đó bạn có thể nhận được kết quả tính toán, biểu đồ được hiển thị và các tệp có thể tải xuống ngay trong cuộc hội thoại. Ngoài khả năng thực thi trong một lượt trao đổi, Codex mở rộng tính năng này thành một trợ lý lập trình hoàn chỉnh. Nó xây dựng các tính năng, tái cấu trúc mã nguồn trên nhiều tệp, chạy các bài kiểm thử và gửi yêu cầu Hợp nhất.

Nó hoạt động trong một môi trường sandbox được hệ điều hành kiểm soát với các chính sách phê duyệt có thể tùy chỉnh, do đó nó hoạt động tự chủ trong các giới hạn đã định và sẽ dừng lại để xin phép khi sắp vượt qua các giới hạn đó.

Ngoài ra, ChatGPT Work sẽ tiếp nhận một yêu cầu, sử dụng bối cảnh dự án và ứng dụng sẵn có, rồi thực hiện các bước cần thiết để tạo ra sản phẩm đầu ra. Các công việc được lên lịch cho phép bạn cài đặt các quy trình làm việc định kỳ (ví dụ: “xử lý các vấn đề hàng đêm, tạo báo cáo thứ Hai từ các phiếu yêu cầu cuối tuần”) mà không cần thao tác thủ công.

Duck AI không có bất kỳ tính năng nào tương đương với những điều này.

Kết luận: ChatGPT thắng áp đảo. Nếu quy trình làm việc của bạn liên quan đến việc chạy mã, kết hợp các hành động giữa các ứng dụng hoặc giao phó các công việc nhiều bước cho một trợ lý ảo, ChatGPT là lựa chọn duy nhất trong hai nền tảng này. Duck AI là một công cụ cuộc hội thoại; trong khi đó, ChatGPT ngày càng trở thành một nền tảng thực thi công việc.

Cách lựa chọn giữa Duck AI và ChatGPT

Chọn Duck AI cho các lệnh mà bạn không muốn tạo tệp đính kèm với tài khoản. Chọn ChatGPT khi công việc yêu cầu khả năng lưu trữ, thực thi hoặc tính liên tục giữa các phiên. Nếu bạn cần cả bảo mật và bối cảnh liên tục, hãy quyết định dựa trên từng lệnh thay vì dựa trên từng công cụ. Các yếu tố quyết định cuối cùng là mức độ nhạy cảm của lệnh và độ dài phiên, chứ không phải mô hình nào có điểm chuẩn cao hơn.

Nên chọn Duck AI nếu:

Lời nhắc của bạn chứa tên khách hàng, số liệu chưa được công bố hoặc bất kỳ thông tin bí mật nào

Bạn muốn so sánh cách Claude, GPT và Mistral trả lời cùng một câu hỏi mà không cần phải trả tiền cho ba gói đăng ký

Bạn đang sử dụng máy tính được chia sẻ hoặc công cộng và không muốn duy trì phiên đăng nhập

Bạn muốn có AI sẵn sàng sử dụng, nhưng chỉ mang tính tùy chọn

Nên chọn ChatGPT nếu:

Công việc này kéo dài trong nhiều ngày và công cụ cần phải ghi nhớ nó

Bạn cần phân tích bảng tính, thực thi mã, tạo hình ảnh hoặc nghiên cứu chuyên sâu trong một môi trường duy nhất

Bạn đang xây dựng một quy trình làm việc có thể lặp lại dưới dạng Dự án hoặc GPT tùy chỉnh

Tổ chức của bạn mua gói Business hoặc Enterprise, trong đó việc huấn luyện bị loại trừ theo mặc định, và các tác nhân Không gian Làm việc có thể chia sẻ sẽ được cung cấp

Không nên chọn bất kỳ công cụ nào trong số này làm công cụ duy nhất nếu: Nhóm của bạn xử lý dữ liệu khách hàng hoặc dữ liệu chịu sự quản lý hàng ngày. Một chatbot thông thường không thể “nhìn thấy” công việc mà nó được yêu cầu xử lý, do đó vẫn cần có người dán bối cảnh vào bằng tay. Chính việc dán này là nơi rủi ro rò rỉ thông tin xảy ra (sẽ đề cập chi tiết hơn ở phần sau).

Xem thêm: So sánh Claude và ChatGPT trong việc viết lách

Người dùng Reddit nói gì về Duck AI và ChatGPT?

Sự chia rẽ trên Reddit về hai công cụ này lại khá rõ ràng. Người dùng Duck AI nhấn mạnh một yếu tố hơn hết thảy: bảo mật. Ngược lại, người dùng ChatGPT lại đề cập đến những yếu tố như dữ liệu lưu trữ, các dự án và bối cảnh tích lũy, khiến việc chuyển sang công cụ khác trở nên tốn kém. Cả hai phe đều không tranh cãi nhiều về chất lượng đầu ra.

Người dùng Reddit trên Duck AI

Một người dùng Reddit, shimoheihei2, đã viết:

Duck AI là một cách để sử dụng AI mà không cần phải đăng nhập vào tài khoản trên trang web của mô hình. Đây là một công cụ khá hữu ích.

Duck AI là một cách để sử dụng AI mà không cần phải đăng nhập vào tài khoản trên trang web của mô hình. Đây là một công cụ khá hữu ích.

Duck AI là một cách để sử dụng AI mà không cần phải đăng nhập vào tài khoản trên trang web của mô hình. Đây là một công cụ khá hữu ích.

Không cần tài khoản, không cần đăng ký, không phải quyết định đăng ký trước khi bạn đặt câu hỏi. Đó chính là lý do khiến người dùng coi trọng bảo mật luôn quay lại, ngay cả khi các mô hình đó cũng có sẵn ở những nơi khác.

Một người dùng khác, x-15a2, đã chia sẻ quan điểm cân bằng hơn:

Riêng tôi, tôi thỉnh thoảng sử dụng tính năng này và thường thấy nó rất hữu ích. Tôi nhận thấy một số câu trả lời có lỗi, nhưng thường chỉ cần chuyển sang mô hình trò chuyện khác là sẽ nhận được câu trả lời chính xác.

Riêng tôi, tôi thỉnh thoảng sử dụng tính năng này và thường thấy nó rất hữu ích. Tôi nhận thấy một số câu trả lời có lỗi, nhưng thường chỉ cần chuyển sang mô hình trò chuyện khác là sẽ nhận được câu trả lời chính xác.

Việc chuyển đổi mô hình giúp bạn nhanh chóng có được ý kiến thứ hai, điều này rất hữu ích. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đọc kết quả đầu ra và tự quyết định xem nó có chính xác hay không, vì Duck AI chỉ chuyển tiếp các phản hồi mà không qua bất kỳ bộ lọc bổ sung nào. Sự đa dạng của các mô hình giúp bạn phát hiện sự không nhất quán nhanh hơn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn.

Người dùng Reddit trên ChatGPT

Người dùng Reddit Maclimes đã giải thích lý do tại sao việc rời bỏ ChatGPT lại cảm thấy khó khăn:

ChatGPT đã lưu trữ toàn bộ ký ức, dự án và các thông tin khác của tôi. Các công cụ khác sẽ phải tốt hơn rất nhiều so với nhu cầu của tôi thì tôi mới chuyển sang dùng, nhưng hiện tại chúng chưa đạt được điều đó. Tôi sẽ chuyển sang dùng nếu ChatGPT trở nên tệ đến mức các công cụ khác khiến việc chuyển đổi trở nên đáng giá.

ChatGPT đã lưu trữ toàn bộ ký ức, dự án và các thông tin khác của tôi. Các công cụ khác sẽ phải tốt hơn rất nhiều so với nhu cầu của tôi thì tôi mới chuyển sang dùng, nhưng hiện tại chúng chưa đạt được điều đó. Tôi sẽ chuyển sang dùng nếu ChatGPT trở nên tệ đến mức các công cụ khác khiến việc chuyển đổi trở nên đáng giá.

Một người dùng Reddit khác bổ sung: Nó tuân thủ hướng dẫn của tôi cực kỳ tốt, luôn phù hợp với quy trình công việc của tôi và xử lý các công việc kéo dài với độ nhất quán ấn tượng. Lần gần đây nhất tôi để nó chạy qua đêm, nó đã tiếp tục xử lý cùng một tính năng trong hơn 13 giờ. Sự khác biệt về cách sử dụng cũng rất đáng kể đối với tôi.

Một người dùng Reddit khác bổ sung:

Nó tuân thủ hướng dẫn của tôi cực kỳ tốt, luôn phù hợp với quy trình công việc của tôi và xử lý các công việc kéo dài với độ nhất quán ấn tượng. Lần gần đây nhất tôi để nó chạy qua đêm, nó đã tiếp tục xử lý cùng một tính năng trong hơn 13 giờ. Sự khác biệt về cách sử dụng cũng rất đáng kể đối với tôi.

Nó tuân thủ hướng dẫn của tôi cực kỳ tốt, luôn phù hợp với quy trình công việc của tôi và xử lý các công việc kéo dài với độ nhất quán ấn tượng. Lần gần đây nhất tôi để nó chạy qua đêm, nó đã tiếp tục xử lý cùng một tính năng trong hơn 13 giờ.

Sự khác biệt về cách sử dụng cũng rất đáng kể đối với tôi.

Điều này cho thấy lợi thế chính của ChatGPT trong công việc liên tục. Nó có thể tuân theo các hướng dẫn chi tiết, tuân thủ quy trình làm việc đã thiết lập và tiếp tục xử lý các công việc phức tạp vượt xa phạm vi của một phản hồi đơn lẻ.

Kết luận của ban biên tập: Sự phân chia này là nhất quán. Người dùng Duck AI coi trọng quyền truy cập không ràng buộc: đặt câu hỏi, nhận câu trả lời, không để lại dấu vết. Người dùng ChatGPT coi trọng bối cảnh tích lũy: công cụ này càng trở nên tốt hơn khi bạn sử dụng lâu dài, và sự tích lũy đó rất khó có thể tái tạo ở nơi khác. Điều bạn đang lựa chọn không phải là chất lượng kết quả đầu ra của một lời nhắc cụ thể nào đó. Mà là liệu bạn muốn một công cụ được thiết kế để “quên” bạn hay một công cụ mặc định sẽ “ghi nhớ” bạn.

So sánh giá giữa Duck AI và ChatGPT

Duck AI và ChatGPT không được định giá như những sản phẩm tương đương trực tiếp. Gói truy cập trả phí của Duck AI nằm trong gói đăng ký bảo mật gồm bốn phần, trong khi ChatGPT chủ yếu tính phí cho việc sử dụng AI ở mức cao hơn, các mô hình mạnh hơn và các công cụ bổ sung.

Cấp độ* Duck AI thông qua gói đăng ký DuckDuckGo ChatGPT Miễn phí Miễn phí, không cần tài khoản; có giới hạn sử dụng hàng ngày Miễn phí; không bắt buộc phải tạo tài khoản để sử dụng các tính năng cơ bản tại các khu vực được hỗ trợ Mục nhập trả phí Ngoài ra: 9,99 USD/tháng hoặc 99,99 USD/năm Go: 8 USD/tháng (giá tại Mỹ); có thể xuất hiện quảng cáo Phân khúc tầm trung Gói Pro: 19,99 USD/tháng hoặc 199,99 USD/năm Ngoài ra: 20 USD/tháng Cấp cao Không có gói dịch vụ cá nhân cao hơn Gói Pro: 100 USD/tháng cho mức sử dụng gấp 5 lần gói Plus hoặc 200 USD/tháng cho mức sử dụng gấp 20 lần Kế hoạch cho nhóm Không có; gói đăng ký dành cho mục đích sử dụng cá nhân Gói Kinh doanh: $20/người dùng/tháng (trả theo năm) hoặc $25/tháng, với số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu là 2 Những gì bạn nhận được khi chi tiền Các mô hình tiên tiến, giới hạn cao hơn, VPN, tính năng Loại bỏ Thông tin Cá nhân và Khôi phục Danh tính sau khi bị đánh cắp Giới hạn mô hình và công cụ cao hơn; Phiên bản Kinh doanh bổ sung không gian làm việc chung, quyền kiểm soát của quản trị viên và mặc định không cho phép đào tạo trên dữ liệu của công ty

Tính riêng tư không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc được chấp thuận cho các công việc mang tính bảo mật

Duck AI ẩn danh người đặt câu hỏi, chứ không phải nội dung câu hỏi. Một đề xuất có tên khách hàng hoặc bản đánh giá hiệu suất nhân viên vẫn có thể xác định được danh tính của cá nhân và công ty, bất kể địa chỉ IP đã được ẩn đi kỹ lưỡng đến mức nào. DuckDuckGo cũng ghi chú rằng các chi tiết bên trong hình ảnh hoặc tệp tin được tải lên vẫn có thể được chia sẻ để xử lý hoặc kiểm duyệt. Tính ẩn danh là một biện pháp kiểm soát bảo mật, chứ không phải là sự đảm bảo tuân thủ.

Câu hỏi Duck AI ChatGPT Kinh doanh hay Enterprise Lệnh nhắc có bị ràng buộc với tài khoản hoặc địa chỉ IP không? Không. Thông tin cá nhân được loại bỏ trước khi chuyển tiếp Đúng. Hoạt động diễn ra trong không gian làm việc được xác định của công ty Dữ liệu của công ty có được sử dụng để huấn luyện không? Không. Các thỏa thuận với nhà cung cấp cấm điều này Không. Bị loại trừ theo mặc định Có hệ thống quản trị cấp công ty không? Không có phương thức tập trung để quản lý người dùng, vai trò hoặc quyền truy cập Vai trò người dùng, kiểm soát quyền truy cập và khả năng hiển thị việc sử dụng Nó có thể hỗ trợ quản trị dữ liệu chính thức không? Giới hạn. Đây là giao diện dành cho người dùng cá nhân Có, với mã hóa trong quá trình truyền tải và khi lưu trữ. Gói Enterprise bổ sung các tính năng lưu trữ dữ liệu, quản lý danh tính và kiểm soát vị trí lưu trữ dữ liệu

Duck AI bảo vệ danh tính liên quan đến một lời nhắc. Không gian làm việc ChatGPT được quản lý giúp công ty của bạn kiểm soát cách thức sử dụng AI. Cả hai đều không phải là "đèn xanh" để dán dữ liệu của khách hàng, nhân viên hoặc dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào.

Vấn đề phân loại lời nhắc mà không ai giải quyết được

Hầu hết các nhóm đều chuyển mọi lời nhắc đến tab nào đang mở sẵn. Thói quen đó gây ra rủi ro lộ thông tin nhiều hơn so với việc chọn sai công cụ.

Nghiên cứu Cisco 2025 Data Privacy Benchmark Study đã khảo sát 2.600 chuyên gia về bảo mật và quyền riêng tư tại 12 quốc gia. 64% số người được hỏi cho biết họ lo ngại về việc rò rỉ thông tin nhạy cảm vào các công cụ AI tạo sinh. Trong cùng cuộc khảo sát này, gần một nửa số người được hỏi thừa nhận rằng họ vẫn nhập tên nhân viên hoặc thông tin cá nhân vào các công cụ đó.

Đó là khoảng cách giữa việc biết và việc cần làm. Chính những người đó đảm nhận cả hai vị trí. Họ hiểu rõ rủi ro nhưng vẫn dán dữ liệu, bởi vì việc đánh giá từng lời nhắc một cách riêng lẻ rất tốn thời gian, trong khi thời hạn đã cận kề.

Nghiên cứu riêng của ClickUp cũng phát hiện ra xu hướng tương tự nhưng từ góc độ ngược lại. Khoảng 60% nhân viên thừa nhận sử dụng AI không được phép để hoàn thành công việc nhanh hơn. Và 82% lãnh đạo dự đoán sẽ nhận được khiếu nại nếu các trang web AI không được phép bị chặn đơn thuần. Cấm đoán không hiệu quả. Việc tin tưởng vào phán đoán cá nhân tại thời điểm dán nội dung cũng không hiệu quả.

Đó là lý do tại sao việc quản trị dữ liệu cho việc sử dụng AI bắt đầu từ phân loại, chứ không phải hạn chế. Cách hiệu quả là thiết lập một quy tắc định tuyến được quyết định một lần, trước thời hạn, thay vì phải tranh luận lại cho từng lời nhắc. Các tổ chức lớn hơn chính thức hóa điều này bằng các công cụ quản trị AI. Một tài liệu chung thường áp dụng cho hầu hết các nhóm — một quy định đơn giản như “bất kỳ nội dung nào chứa tên, thông tin khách hàng, số liệu chưa công bố hoặc thông tin đăng nhập đều được chuyển đến công cụ không lưu trữ dữ liệu. Tất cả các nội dung còn lại được xử lý tại nơi chứa bối cảnh tương ứng.”

Điều này đặt ra một góc nhìn mới cho cuộc so sánh. Duck AI và ChatGPT chiếm các vị trí khác nhau trong một quy tắc phân loại mà hầu hết các nhóm chưa bao giờ ghi chép lại. Coi chúng là đối thủ trực tiếp sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Trên thực tế, chúng không phải là đối thủ mà giống như các vị trí khác nhau trong một bảng định tuyến.

Nita Farahany, Giáo sư Danh dự Robinson O. Everett về Luật và Triết học tại Đại học Duke và là tác giả của cuốn The Battle for Your Brain, đã tóm tắt sự đánh đổi cơ bản này trong một câu:

Bảo mật tinh thần là thứ chúng ta đã đánh đổi để lấy sự tiện lợi, và đó là điều chúng ta cần phải giành lại.

Bảo mật tinh thần là thứ chúng ta đã đánh đổi để lấy sự tiện lợi, và đó là điều chúng ta cần phải giành lại.

ClickUp là một giải pháp thay thế cho Duck AI và ChatGPT

ClickUp Brain là AI dựa trên ngữ cảnh, hoạt động trên các công việc bạn đã có sẵn: nhiệm vụ, tài liệu, cuộc trò chuyện và các ứng dụng được kết nối, với khả năng truy cập đa mô hình và không lưu trữ dữ liệu. Đây không phải là một proxy ẩn danh cũng không phải là một không gian sáng tạo trống rỗng. Điểm hạn chế nằm ở phạm vi: Brain trả lời dựa trên không gian làm việc của bạn và biến những câu trả lời đó trở lại thành công việc, điều này có nghĩa là nó cần một không gian làm việc có dữ liệu để thực sự hữu ích.

Tận hưởng hỗ trợ đa mô hình bảo mật, tạo nguyên mẫu, kết nối các quy trình làm việc và nhiều tính năng khác với ClickUp Brain

Ưu điểm:

Dựa trên công việc thực tế của bạn. Brain tìm kiếm các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và các ứng dụng được kết nối mà bạn có quyền truy cập. Hãy hỏi xem những mục khởi chạy nào bị chặn, và nó sẽ trả lời dựa trên công việc thực tế thay vì một bản tóm tắt độc lập

Nhiều mô hình, một bối cảnh duy nhất. Chuyển đổi giữa nhiều mô hình tiên tiến, bao gồm ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, Kimi và Gemini ngay từ đầu cuộc trò chuyện hoặc giữa chừng. Lịch sử cuộc hội thoại và bối cảnh không gian làm việc được duy trì xuyên suốt các mô hình

Dữ liệu trong Không gian Làm việc ClickUp không được sử dụng trong quá trình huấn luyện mô hình. ClickUp ký kết ClickUp ký kết các thỏa thuận không lưu trữ dữ liệu với các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của mình, có nghĩa là dữ liệu sẽ bị xóa sau khi xử lý. Nền tảng này đã được chứng nhận ISO 42001 về quản lý AI có trách nhiệm

Tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh, không chỉ là câu trả lời. Brain chuyển đổi bối cảnh dự án thực tế thành các bộ slide, bảng điều khiển, báo cáo, trang HTML và các nguyên mẫu tương tác. Dữ liệu nguồn và kết quả vẫn gắn liền với các công việc và tài liệu Docs mà chúng xuất phát từ đó

Chạy mã trên dữ liệu của bạn. Tải lên tệp CSV hoặc bảng tính, và Brain sẽ thực thi mã trong môi trường sandbox bảo mật để tính toán xu hướng, làm sạch dữ liệu, tạo biểu đồ hoặc so sánh tệp với các công việc trong không gian làm việc. Nó cũng có thể tạo báo cáo HTML hoặc bản trình bày từ kết quả thu được

Chuyển từ câu trả lời sang thực thi. Brain tạo và cập nhật công việc trực tiếp trong ClickUp thay vì để bạn phải sao chép văn bản và chuyển thủ công. Brain tạo và cập nhật công việc trực tiếp trong ClickUp thay vì để bạn phải sao chép văn bản và chuyển thủ công. ClickUp Super Agents – những đồng đội AI của bạn – giúp các quy trình làm việc này trở nên có thể lặp lại thông qua các điều kiện kích hoạt, công cụ và nguồn kiến thức được định nghĩa sẵn, từ việc nghiên cứu rủi ro dự án đến thực hiện các quy trình lặp lại.

Nhược điểm:

Cần thời gian thiết lập trước khi mang lại hiệu quả. Brain hoạt động dựa trên các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện của bạn, do đó chất lượng câu trả lời đang được theo dõi dựa trên mức độ tổ chức của không gian làm việc. Các nhóm bắt đầu từ một không gian làm việc trống sẽ không thấy được lợi ích ngay từ ngày đầu tiên

Được thiết kế dành cho công việc, không phải để thử nghiệm tự do. Trí tuệ nhân tạo này luôn bám sát bối cảnh dự án – đó chính là mục đích – nhưng điều này khiến ClickUp trở nên kém phù hợp hơn với các yêu cầu sáng tạo tự do không liên quan đến bất kỳ việc cần làm nào mà nhóm của bạn đang thực hiện

Được thiết kế dựa trên tài khoản. Brain hoạt động trong một không gian làm việc có quyền truy cập được cấp phép, do đó không có tính năng tương đương với phiên làm việc ẩn danh, miễn phí của Duck AI.

ClickUp là lựa chọn phù hợp nhất cho các nhóm có nhu cầu sử dụng AI để hiểu công việc chia sẻ, tạo ra sản phẩm đầu ra và để lại bước tiếp theo ngay trong cùng hệ thống.

Hãy xem điều đó diễn ra như thế nào khi AI đã biết về dự án mà nó được hỏi:

Giá cả

Người dùng thực sự nói gì về ClickUp?

Decimal Point Analytics, một công ty phân tích dữ liệu với hơn 800 nhân viên trên bốn châu lục, đã vận hành toàn bộ hoạt động của mình trên ClickUp. Tuy nhiên, khi nói đến AI, nhóm của công ty vẫn còn hoạt động rời rạc: bộ phận bán hàng sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đội ngũ dữ liệu sử dụng một mô hình khác, còn bộ phận tiếp thị lại sử dụng một mô hình thứ ba. Bối cảnh không được đồng bộ giữa các công cụ, và các kết quả đầu ra không được lưu trữ gần các dự án mà chúng hỗ trợ.

Kể từ khi ClickUp Brain giới thiệu tính năng truy cập đa mô hình, các nhóm của họ không còn phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng AI nữa. Đội ngũ bán hàng xây dựng bản trình bày, đội ngũ dữ liệu tạo ra các thông tin chi tiết, và các quản lý dự án dự báo dòng thời gian, tất cả đều diễn ra trong cùng một không gian làm việc nơi các công việc cơ bản được thực hiện. Đội ngũ tiếp thị hiện hoàn thành công việc hàng ngày nhanh hơn 40%.

Như Giám đốc Tiếp thị (CMO) Shripad Nagarnaik đã nhận định:

Đội ngũ tiếp thị của chúng tôi hiện hoàn thành công việc hàng ngày nhanh hơn — quản lý yêu cầu, rà soát công việc, tạo/lập nội dung, nghiên cứu, tóm tắt — mọi thứ đều được thực hiện thông qua ClickUp Brain. Việc tập trung tất cả các mô hình này tại một nơi duy nhất trong ClickUp Brain là một trong những lợi thế lớn nhất. Việc thực hiện nghiên cứu về các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên nhiều công cụ riêng lẻ so với việc thực hiện trong ClickUp, chỉ trong một lần, tạo ra sự khác biệt rất lớn

Đội ngũ tiếp thị của chúng tôi hiện hoàn thành công việc hàng ngày nhanh hơn — quản lý yêu cầu, rà soát công việc, tạo/lập nội dung, nghiên cứu, tóm tắt — mọi thứ đều được thực hiện thông qua ClickUp Brain. Việc tập trung tất cả các mô hình này tại một nơi duy nhất trong ClickUp Brain là một trong những lợi thế lớn nhất. Việc thực hiện nghiên cứu về các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên nhiều công cụ riêng lẻ so với việc thực hiện trong ClickUp, chỉ trong một lần, tạo ra sự khác biệt rất lớn

Điểm yếu của ClickUp

ClickUp là một công cụ ưu tiên không gian làm việc, do đó nó đòi hỏi nhiều bước thiết lập hơn so với cả hai công cụ trong so sánh này. Nếu điều bạn muốn là một câu trả lời ẩn danh cho một câu hỏi trong vòng mười giây tới, Duck AI sẽ giúp bạn đạt được điều đó nhanh hơn và không yêu cầu bất kỳ thông tin nào. Nếu bạn muốn một môi trường sáng tạo đa năng không có lớp quản lý dự án, ChatGPT là công cụ phù hợp hơn.

ClickUp thực sự phát huy thế mạnh khi AI cần nắm bắt hoạt động của nhóm bạn, điều này có nghĩa là nó phù hợp hơn với các nhóm đang tiến hành hợp nhất các công cụ so với người dùng cá nhân chỉ thỉnh thoảng đưa ra các lệnh. Các nhóm mong muốn AI được xây dựng dựa trên các công việc chung, tài liệu, cuộc hội thoại và dữ liệu dự án, với kết quả đầu ra có thể áp dụng trực tiếp vào quá trình thực thi, sẽ thu được nhiều lợi ích khi sử dụng ClickUp.

Duck AI so với ChatGPT, hay ClickUp?

Tại thời điểm này, việc lựa chọn giữa Duck AI và ChatGPT phụ thuộc vào mục đích sử dụng AI của bạn. Duck AI hoạt động hiệu quả nhất với các yêu cầu riêng tư, chỉ thực hiện một lần. ChatGPT lại mạnh hơn trong các công việc cần đến bộ nhớ, tệp tin, mã và tính liên tục. Tuy nhiên, nếu nhóm của bạn cần tích hợp AI ngay trong không gian làm việc hiện có, ClickUp có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

ClickUp không thể sánh được với tính năng truy cập ẩn danh, miễn phí tài khoản của Duck AI. Còn ChatGPT vẫn phù hợp hơn cho các nghiên cứu cá nhân rộng rãi và các thử nghiệm mở.

Tuy nhiên, đối với các nhóm muốn có nhiều mô hình AI, bối cảnh không gian làm việc, phân tích dữ liệu, bản trình bày, nguyên mẫu và quy trình làm việc có thể lặp lại tại một nơi duy nhất, ClickUp giúp thu hẹp khoảng cách giữa việc nhận được câu trả lời và việc thực hiện nó.

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Các câu hỏi thường gặp về Duck AI so với ChatGPT

Ai là chủ sở hữu của Duck AI và ai là người phát triển các mô hình của nó?

Duck AI được phát triển và vận hành bởi DuckDuckGo, công ty đã ra mắt dịch vụ này vào tháng 6 năm 2024 với tên gọi DuckDuckGo AI Trò Chuyện. DuckDuckGo không tự phát triển các mô hình cơ bản. Thay vào đó, công ty này hoạt động như một proxy ẩn danh đặt trước các mô hình từ các nhà cung cấp khác nhau như OpenAI và Anthropic. Yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến các nhà cung cấp đó sau khi thông tin nhận dạng của bạn đã được loại bỏ.

Bạn nên sử dụng mô hình Duck AI nào?

Hãy bắt đầu với các mô hình chi phí thấp như GPT-5.4 nano hoặc Claude Haiku cho các câu hỏi hàng ngày, và dành các mô hình nâng cao cho việc lập mã, phân tích hoặc viết bài dài. Mỗi lời nhắc đều tính vào giới hạn sử dụng, và các mô hình nặng hơn sẽ tiêu tốn nhiều giới hạn hơn cho mỗi lời nhắc, do đó, việc lựa chọn mô hình sẽ quyết định thời gian bạn có thể tiếp tục thực hiện công việc trong một phiên. DuckDuckGo công bố chi tiết về chi phí và khả năng của từng mô hình trong hướng dẫn lựa chọn mô hình của mình. Khả năng suy luận mở rộng chỉ giới hạn ở các mô hình hàng đầu trong các gói trả phí.

Duck AI có giới hạn sử dụng không?

Đúng vậy. Duck AI miễn phí nhưng có giới hạn hàng ngày. Người đăng ký sẽ có giới hạn hàng ngày và hàng tuần: khi đã sử dụng hết giới hạn hàng ngày, bạn có thể sử dụng phần còn lại của giới hạn hàng tuần để hoàn tất phiên làm việc. Giới hạn hàng ngày được thiết lập lại vào lúc nửa đêm theo giờ UTC và giới hạn hàng tuần được thiết lập lại vào Chủ nhật lúc nửa đêm theo giờ UTC, với mức sử dụng hiện tại hiển thị trong cài đặt Duck AI. Người đăng ký gói Pro được hưởng giới hạn gấp đôi so với gói Plus.

Liệu Duck AI có chỉ là ChatGPT với giao diện khác không?

Không. Duck AI là một proxy ẩn danh chuyển hướng yêu cầu của bạn đến các mô hình của bên thứ ba, trong đó có mô hình của OpenAI. DuckDuckGo loại bỏ địa chỉ IP và siêu dữ liệu nhận dạng của bạn, do đó các yêu cầu gửi đến Anthropic, OpenAI, Mistral, Azure và Tinfoil dường như đến từ DuckDuckGo chứ không phải từ bạn. Nó chạy GPT-5. 4 nano và mini, không phải các mô hình chủ lực của ChatGPT, và không có bất kỳ tính năng nào của ChatGPT về bộ nhớ, dự án, thực thi mã hoặc tác nhân tồn tại bên trong nó.

Làm việc cần làm để ngăn ChatGPT sử dụng các trò chuyện của bạn để huấn luyện?

Tắt cài đặt “Cải thiện mô hình cho mọi người” trong phần kiểm soát dữ liệu của ChatGPT. Cài đặt này chỉ áp dụng cho các cuộc hội thoại trong tương lai, do đó việc xóa các cuộc hội thoại cũ là một bước riêng biệt, cũng như việc xóa tài khoản. Các không gian làm việc Business và Enterprise mặc định loại trừ dữ liệu khách hàng khỏi quá trình huấn luyện, đó là lý do tại sao các nhóm chịu sự quản lý chặt chẽ thường chọn gói dịch vụ này thay vì dựa vào tùy chọn chuyển đổi theo từng người dùng.

Bạn có thể sử dụng ChatGPT mà không cần tài khoản không?

Đúng, ở các khu vực được hỗ trợ, nhưng bạn sẽ mất đi tất cả những yếu tố khiến ChatGPT trở thành lựa chọn đáng giá hơn Duck AI. Khi sử dụng ở chế độ không đăng nhập, bạn chỉ có quyền truy cập vào mô hình cơ bản mà không có lịch sử lưu trữ, không có bộ nhớ, không có Dự án và không có ứng dụng kết nối. Các trò chuyện ở chế độ không đăng nhập vẫn có thể được sử dụng để huấn luyện trừ khi bạn cài đặt kiểm soát dữ liệu, tính năng mà OpenAI cung cấp riêng cho người dùng không đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng Duck AI và ChatGPT cùng lúc không?

Đúng vậy, và hầu hết các nhóm đều áp dụng cách này. Cách phân chia khả thi là một quy tắc duy nhất được viết sẵn từ trước: bất kỳ nội dung nào chứa tên, thông tin khách hàng, số liệu chưa công bố hoặc thông tin xác thực sẽ được chuyển đến công cụ miễn phí, còn mọi thứ khác sẽ được chuyển đến nơi lưu trữ bối cảnh.

Duck AI hay ChatGPT cung cấp câu trả lời chính xác hơn?

Trong cùng một loại mô hình, chúng tương đương nhau, vì Duck AI truyền tải phản hồi của nhà cung cấp nguyên vẹn và không áp dụng bất kỳ bộ lọc hay chỉnh sửa nào của riêng mình. Trên thực tế, ChatGPT chính xác hơn trong các bài toán suy luận phức tạp vì gói miễn phí của Duck AI chỉ giới hạn ở các mô hình nhẹ như GPT-5.4 nano, GPT-5.4 mini và Claude 4.5 Haiku, trong khi các mô hình tiên tiến như Claude Opus 4.8 chỉ có sẵn trong kế hoạch Pro. Dù sao đi nữa, việc xác minh vẫn phụ thuộc vào bạn.