Claude Skills cho Quản lý Dự án: Hướng dẫn Thực hành

Vào thứ Hai, bạn hướng dẫn Claude thực hiện quy trình sprint của mình. Đến thứ Sáu, việc cần làm là làm lại từ đầu, và tuần sau cũng vậy. Mỗi cuộc trò chuyện đều bắt đầu từ con số không, và đối với những ai quản lý dự án hàng ngày, việc phải thiết lập lại này âm thầm “ngốn” đi hàng giờ làm việc.

Claude Skills chấm dứt việc phải thiết lập lại: bạn chỉ cần ghi lại quy trình làm việc một lần, và Claude sẽ tự động tải nó mỗi khi công việc xuất hiện. Tuy nhiên, thách thức thực sự không phải là việc xây dựng các Skills, mà là biết được những Skills nào vẫn xứng đáng được chạy. Một Skill lỗi thời sẽ che giấu sự suy tàn của chính nó, cung cấp cho bạn định dạng đúng đắn ngay cả khi quy trình bên dưới đã thay đổi từ lâu.

Tóm tắt: Một Skill là một thư mục chứa tệp SKILL.md, giúp Claude thực hiện một công việc lặp lại cụ thể, được tải tự động khi yêu cầu của bạn khớp với mô tả của nó. Chúng phát huy hiệu quả nhất trong các công việc có cấu trúc và lặp lại: tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD), tổng hợp trạng thái hàng tuần, đánh giá đầu vào và các buổi tổng kết. Chúng không thay thế nhân viên hỗ trợ, máy chủ MCP hay hệ thống lưu trữ chính của bạn, và chỉ xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng. Phù hợp nhất: Các nhóm thường xuyên lặp lại các quy trình quản lý dự án giống nhau và mong muốn có cấu trúc nhất quán mỗi lần thực hiện.

Claude Skills là gì?

Claude Skills là các thư mục chứa các hướng dẫn giúp Claude biết cách xử lý các công việc cụ thể và lặp đi lặp lại. Tên chính thức của tính năng này do Anthropic đặt là Agent Skills.

Mỗi Skill chứa một tệp có tên là SKILL.md. Tệp này bắt đầu bằng một khối ngắn gọi là YAML frontmatter, trong đó chứa tên của Skill và mô tả về thời điểm sử dụng nó. Phần còn lại của tệp chứa các hướng dẫn mà Claude sẽ tuân theo. Một Skill cũng có thể bao gồm các mẫu, tài liệu tham khảo và tập lệnh.

Từ nhóm phát triển Skills: Các kỹ sư của Anthropic đã giới thiệu tính năng này — Barry Zhang, Keith Lazuka và Mahesh Murag — so sánh việc xây dựng một Skill với việc viết “ hướng dẫn nhập môn cho nhân viên mới”. Bạn chỉ cần ghi lại kiến thức quy trình cần thiết cho một công việc một lần, và Claude sẽ tự động áp dụng kiến thức đó mỗi khi công việc đó xuất hiện.

Claude Skills thực hiện công việc như thế nào?

Claude Skills hoạt động dựa trên cơ chế phát hiện tự động. Claude sẽ đọc tên và mô tả của mọi Skill đã cài đặt ngay khi bắt đầu phiên làm việc. Khi yêu cầu của bạn khớp với mô tả của một Skill, hệ thống sẽ tải toàn bộ hướng dẫn và áp dụng chúng. Bạn không cần phải đề cập đến tên Skill hay dán bất kỳ nội dung nào vào khung trò chuyện.

Thiết kế này được gọi là "tiết lộ dần dần" (progressive disclosure), giúp các Skills luôn gọn nhẹ. Claude chỉ tải phần mô tả ngắn gọn cho đến khi một công việc yêu cầu thông tin chi tiết hơn. Hướng dẫn đầy đủ sẽ được ẩn đi cho đến khi chúng trở nên cần thiết. Điều này có nghĩa là bạn có thể cài đặt nhiều Skills mà không làm chậm Claude hay làm rối các cuộc hội thoại đang diễn ra.

Dưới đây là ví dụ minh họa trong thực tế:

Một Skill được thiết kế dành riêng cho các buổi tổng kết sprint bao gồm cấu trúc cuộc họp, định dạng các mục cần thực hiện và các quy tắc theo dõi. Khi ai đó yêu cầu Claude tóm tắt một buổi tổng kết, hệ thống sẽ nhận diện yêu cầu phù hợp, tải Skill tương ứng và tạo ra bản tóm tắt theo định dạng mong đợi. Cấu trúc luôn nhất quán, trong mọi cuộc hội thoại.

Skills khác với các lời nhắc (prompts) ở một điểm chính: tính bền vững. Một lời nhắc chỉ áp dụng cho một cuộc hội thoại. Trong khi đó, một Skill áp dụng cho mọi cuộc hội thoại mà công việc đó xuất hiện.

Các kỹ năng này hoạt động trên tất cả các sản phẩm của Claude. Bạn có thể thêm chúng trong phần cài đặt của Claude.ai, sử dụng chúng trong Claude Code hoặc tải lên thông qua API. Một tệp kỹ năng duy nhất có thể sử dụng được ở cả ba nơi này.

Bạn có biết không? Một cuộc khảo sát năm 2025 của Hiệp hội Quản lý Dự án (APM) với 1.000 chuyên gia dự án cho thấy 70% cho biết tổ chức của họ hiện đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), gần gấp đôi so với con số 36% được báo cáo hai năm trước. Việc áp dụng AI không còn là vấn đề nữa. Vấn đề là cách bạn mã hóa quy trình của mình.

Claude Skills so với các đại lý, MCP và CLAUDE.md

Claude Skills, các tác nhân AI, máy chủ Model Context Protocol (MCP) và các tệp CLAUDE.md giải quyết các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, các nhà quản lý dự án thường nhầm lẫn giữa chúng.

Một Skill hướng dẫn Claude về việc làm gì khi thực hiện một công việc lặp lại. Một AI agent là hệ thống tự động thực hiện các công việc gồm nhiều bước. Máy chủ MCP kết nối Claude với hệ thống bên ngoài. Tệp CLAUDE.md chứa các quy tắc cố định, luôn hoạt động. Bốn thành phần này bổ sung cho nhau thay vì cạnh tranh với nhau.

Khả năng Đó là gì Khi một nhà quản lý dự án cần đến nó Skill Một thư mục Claude Skills được xây dựng xung quanh tệp SKILL.md, giúp Claude thực hiện một công việc có thể lặp lại Việc cần làm luôn là thực hiện một công việc theo cùng một cách: PRD, tổng hợp trạng thái hoặc đánh giá theo thang điểm RICE Đại lý Một hệ thống tự động có khả năng tự thực hiện các công việc gồm nhiều bước Bạn muốn công việc diễn ra từ đầu đến cuối mà không cần phải kiểm tra từng bước Máy chủ MCP Kết nối giữa Claude và một công cụ hoặc nguồn dữ liệu bên ngoài Claude cần quyền đọc hoặc ghi trong hệ thống theo dõi, tài liệu hoặc công cụ phản hồi của bạn CLAUDE. md Một tệp lưu trữ bộ nhớ dự án liên tục và các quy tắc luôn hoạt động Bạn muốn các quy tắc bối cảnh cố định (‘luôn trích dẫn chỉ số’, ‘dự án này sử dụng các đợt sprint hai tuần’) được áp dụng mỗi lần

Skill và CLAUDE.md – hai khái niệm dễ bị nhầm lẫn: Sự khác biệt nằm ở thời điểm mỗi tệp được tải. Tệp CLAUDE.md luôn hoạt động. Claude đọc tệp này trên mỗi tin nhắn mà không cần kích hoạt, đó là lý do tại sao tệp này chỉ nên chứa một tập hợp nhỏ các thông tin cơ bản. Ví dụ: ‘chúng tôi thực hiện các đợt sprint kéo dài hai tuần.’

Một Skill hoạt động theo cách ngược lại. Nó ở trạng thái không hoạt động cho đến khi yêu cầu của bạn khớp với mô tả của nó, sau đó mới tải toàn bộ hướng dẫn theo yêu cầu. Đó là lý do tại sao một Skill có thể dài và chi tiết mà không làm chậm bất kỳ quy trình nào, và tại sao tệp CLAUDE.md nên được giữ ngắn gọn.

Nguyên tắc chung: Tệp CLAUDE.md chứa bối cảnh mà Claude luôn cần biết; còn một Skill là quy trình mà Claude chỉ thực hiện khi có công việc cụ thể phát sinh. Và chúng hoạt động cùng nhau: Tệp CLAUDE.md ghi rõ “chúng ta thực hiện các đợt sprint hai tuần”, và Skill đánh giá lại (retro) của bạn sẽ tự động kế thừa thông tin đó khi được kích hoạt.

Ghi chú: Nếu bạn đã vận hành một máy chủ MCP, bạn đã hoàn thành phần khó nhất. MCP cung cấp kết nối cho Claude. Skill hướng dẫn Claude cách sử dụng kết nối đó cho quy trình làm việc của bạn. Hai thành phần này bổ sung cho nhau, và việc sử dụng cả hai là lý tưởng nhất.

Tại sao Claude Skills lại quan trọng đối với quản lý dự án

Claude Skills mang lại cho nhóm dự án năm lợi ích cụ thể: kết quả công việc nhất quán giữa các thành viên, kiến thức tổ chức được duy trì ngay cả khi có sự thay đổi nhân sự, bối cảnh công việc không cần phải giải thích lại, khả năng ra quyết định ngày càng được nâng cao, và quá trình đào tạo nhân viên mới chỉ mất vài ngày.

Dưới đây là những nội dung chi tiết bạn sẽ nhận được:

Mọi người đều nhận được kết quả giống nhau. Năm nhà quản lý dự án (PM) yêu cầu Claude tạo PRD sẽ nhận được năm định dạng khác nhau và năm định nghĩa khác nhau về “hoàn thành”. Một kỹ năng PRD chung sẽ gộp tất cả những điều đó thành một cấu trúc duy nhất. Bản mô tả yêu cầu mà người đánh giá mở ra sẽ trông giống hệt nhau, dù nó được tạo ra bởi nhân viên mới nhất hay trưởng nhóm.

Quy trình của bạn sẽ không còn phụ thuộc vào người chịu trách nhiệm về nó nữa. Người quản lý dự án duy nhất biết cách cấu trúc các buổi đánh giá sau dự án (retros) sẽ mang theo kiến thức đó khi rời đi. Một Skill biến kiến thức quy trình đó thành một tệp tin cố định. Khung làm việc này vẫn hoạt động dù tác giả của nó có mặt hay không.

Mỗi Skill tự động lưu trữ bối cảnh đó. Nếu bạn đã dán cấu trúc sprint của mình vào ba cuộc trò chuyện Claude riêng biệt, bạn đang khiến hệ thống phải làm việc quá sức mỗi lần. Một Skill sẽ tự động mang theo bối cảnh đó. Công việc bắt đầu từ tiêu chuẩn của bạn. Thời gian tiết kiệm được có thể nhỏ cho từng đối tượng/kỳ/phiên bản cụ thể nhưng sẽ rất lớn khi tính trên cả quý.

Hiệu ứng tích lũy thay vì đặt lại từ đầu. Một lời nhắc chỉ cải thiện một kết quả cho một người. Một Skill cải thiện mọi kết quả trong tương lai cho tất cả mọi người, bởi vì mỗi bản sửa lỗi bạn tích hợp trở lại sẽ nâng cấp phiên bản chia sẻ.

Một nhân viên mới sẽ tiếp nhận toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của nhóm ngay từ ngày đầu tiên. Nếu không có Skills, một quản lý dự án (PM) mới sẽ phải dành cả tháng đầu tiên để tìm hiểu cách nhóm của bạn soạn thảo bản tóm tắt và báo cáo. Với thư viện chia sẻ, họ chỉ cần sao chép repo Claude Skills và ngay lập tức tạo ra các công việc tuân thủ tiêu chuẩn.

Tại sao hầu hết các Claude Skills lại không còn chính xác nữa Một Claude Skill đòi hỏi phải được bảo trì thường xuyên, và các sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có cảnh báo trước. Skill này ghi lại cách thức làm việc của nhóm bạn vào ngày bạn tạo ra nó, và công việc sẽ tiếp tục thay đổi sau đó. Bạn chuyển sang một công cụ theo dõi mới, tái cấu trúc nhóm và điều chỉnh nội dung cần có trong PRD. Kỹ năng đó không phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong số đó và tiếp tục chạy quy trình cũ, trả về kết quả như cũ. Đó chính là lý do khiến một Kỹ năng lỗi thời còn tệ hơn là không có Kỹ năng nào: phiên bản lỗi thời vẫn trông đúng ngay cả khi nó đã không còn đúng từ lâu. Một lời nhắc kém chất lượng rất dễ phát hiện, vì bạn đọc được câu trả lời không tốt và sửa lại. Nhưng một Skill cũ lại che giấu vấn đề bằng cách cung cấp cho bạn định dạng mà bạn yêu cầu. Đương nhiên, không ai kiểm tra lại nó một khi quy trình bên trong đã được thực thi. Trên thực tế, 35% người lao động chỉ thỉnh thoảng xem xét kết quả do AI tạo ra trước khi sử dụng. Một Skill làm gia tăng khoảng cách đó vì nó khiến những kết quả kém chất lượng trông đáng tin cậy hơn. Thách thức thực sự không phải là viết thêm các Skills, mà là đánh giá xem những Skills nào vẫn xứng đáng được duy trì. Hãy chỉ định người chịu trách nhiệm và ngày đánh giá cho mỗi Skill. Nếu không, chúng sẽ dần trở thành một bản ghi về quy trình làm việc mà nhóm của bạn đã bỏ lại phía sau. Đây cũng là câu trả lời thẳng thắn cho câu hỏi khi nào nên ngừng sử dụng một Claude Skill: khi công việc diễn ra nhanh hơn mức bạn sẵn sàng cập nhật Skill đó.

Cách xây dựng Claude Skill cho quy trình quản lý dự án

Bạn có thể xây dựng một Claude Skill trong một tệp duy nhất, không cần ứng dụng hay mã nguồn riêng biệt. Năm bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn xác định phạm vi quy trình làm việc, viết tệp SKILL.md, thêm tài liệu tham khảo, giữ cho tệp gọn nhẹ và kiểm thử trên công việc thực tế.

Bước 1: Bắt đầu với việc đánh giá

Trước khi viết bất kỳ hướng dẫn nào, hãy dành chút thời gian để xác định quy trình làm việc mà bạn thường xuyên lặp lại. Một Skill chỉ thực sự có giá trị khi nó đã đóng một khoảng trống mà bạn đã xác định được.

Hãy chạy Claude trên một công việc điển hình và chú ý đến thời điểm bạn cung cấp cùng bối cảnh mà bạn đã cung cấp cho nó lần trước. Bối cảnh lặp lại đó chính là thông tin mà một Skill cần ghi nhớ. Nhóm bỏ qua bước đánh giá này thường phát triển một Skill hoàn thiện cho một vấn đề mà họ chưa từng gặp phải.

Bước 2: Viết tệp SKILL.md với tên, mô tả và hướng dẫn

Tạo một thư mục chứa tệp SKILL.md và mở tệp này với phần YAML frontmatter chứa tên và mô tả. Sau đó, viết các hướng dẫn bên dưới bằng định dạng markdown thông thường. Ba phần này thực hiện các chức năng khác nhau:

Mô tả: Đây là dòng duy nhất quyết định thời điểm Skill được kích hoạt, vì vậy nó xứng đáng nhận được sự chú ý nhiều nhất từ bạn

Điều kiện kích hoạt: Đặt tên một cách rõ ràng, chẳng hạn như ‘Sử dụng khi người dùng yêu cầu báo cáo tổng hợp trạng thái hàng tuần’

Hướng dẫn: Hãy mô tả các lệnh một cách cụ thể, vì nội dung mô tả sẽ quyết định liệu Claude có mở tệp đó hay không

Bước 3: Cung cấp một điểm tham chiếu để hệ thống thực hiện công việc

Chất lượng của một Skill quản lý dự án thể hiện rõ qua các ví dụ bạn cung cấp hơn là sự tinh tế của chính các hướng dẫn đó. Hãy cùng tìm hiểu điều này qua một ví dụ:

Sachin Rekhi, người sáng lập Notejoy và cựu Giám đốc Sản phẩm tại LinkedIn, đã phát triển một Skill để đánh giá chiến lược sản phẩm. Skill này thành công vì anh đã cung cấp tài liệu giảng dạy của riêng mình cùng với các mô hình chiến lược hiệu quả. Điều này đã cung cấp cho Claude một tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá các bản nháp.

Việc cần làm dành cho bạn: Hãy tổng hợp hai hoặc ba tài liệu PRD hoặc báo cáo trạng thái tốt nhất mà bạn đã thực hiện trước đây và tham chiếu trực tiếp đến chúng từ tệp SKILL.md.

Bước 4: Giữ cho tệp SKILL.md gọn gàng; chuyển các chi tiết vào các tệp được tham chiếu

Một tệp SKILL.md quá dài dòng sẽ làm lu mờ những hướng dẫn quan trọng nhất, vì vậy hãy chia nhỏ tệp khi nó trở nên quá cồng kềnh.

Di chuyển các tài liệu không thường xuyên, chẳng hạn như thông số kỹ thuật định dạng chi tiết, vào các tệp riêng biệt mà tệp SKILL.md liên kết đến. Claude chỉ đọc các tệp được liên kết đó khi tình huống yêu cầu, giúp kiểm soát chi phí bối cảnh. Nhờ vậy, tệp chính vẫn đủ ngắn gọn để những hướng dẫn quan trọng nhất luôn hiển thị rõ ràng.

Bước 5: Kiểm thử và lặp lại trên một công việc đang hoạt động

Hãy chạy Agent Skill trên các công việc đang thực hiện thay vì một mẫu demo gọn gàng. Điều này sẽ giúp bạn biết liệu Agent Skills chỉ hoạt động tốt trên các dự án mẫu hay có thể xử lý khối lượng công việc trong tình huống căng thẳng.

Khi kết quả đầu ra không đúng như mong đợi, đừng viết lại Skill từ đầu. Hãy yêu cầu Claude giải thích xem vấn đề nằm ở đâu. Câu trả lời của nó thường chỉ ra một ràng buộc bị thiếu mà bạn cho là hiển nhiên. Ví dụ, nó có thể chỉ ra một trường dữ liệu mà nó không biết cần bao gồm hoặc thứ tự ưu tiên mà nó đã đoán mò.

Hãy đưa ràng buộc đó trở lại tệp SKILL.md dưới dạng một dòng cụ thể. Dự kiến sẽ cần từ hai đến ba lần lặp lại trước khi kỹ năng này ổn định. Mỗi lần sửa đổi nên làm cho tệp cụ thể hơn thay vì dài hơn.

Lưu ý: Nếu một chỉnh sửa làm tăng thêm hơn hai câu, thì xác suất nó nên được đưa vào tệp tham chiếu thay vì phần hướng dẫn chính là cao.

Để có những lời khuyên thiết thực về cách tận dụng ứng dụng Claude một cách hiệu quả nhất để đạt được kết quả tốt nhất, hãy xem video này.

Cách chia sẻ các kỹ năng Claude trong nhóm

Có ba cách để chia sẻ Claude Skills: nén thành tệp zip và gửi, chia sẻ trực tiếp trong Claude, và sử dụng kho lưu trữ GitHub chung. Phương pháp phù hợp nhất phụ thuộc vào kế hoạch của bạn và kích thước nhóm.

Tùy chọn 1: Nén và gửi

Một Skill là một thư mục. Nén nó lại và gửi cho thành viên của nhóm liên quan để họ có thể tải lên trong cài đặt Claude của mình. Tính năng này hoạt động trên mọi kế hoạch.

Để gửi một Skill:

Tìm thư mục Skill trên máy tính của bạn. Thư mục này phải chứa tệp SKILL.md

Chuyển đổi thanh bên của thư mục Skill cụ thể và nhấp vào Tải xuống

Tải xuống thư mục zip chứa các Claude Skills

Để tải lên một Skill đã nhận:

Mở Claude và truy cập vào Cài đặt

Chọn "Capabilities" và xác nhận rằng "Mã thực thi và tạo/lập file" đã được bật, vì Skills sẽ không hoạt động nếu không có tùy chọn này

Chuyển đổi tính năng thực thi mã và tạo/lập tệp cho Claude Skills

Chuyển đến Tùy chỉnh , sau đó chọn Kỹ năng

Lựa chọn Tải lên kỹ năng và chọn tệp zip

Tải lên thư mục Skills trong Claude

Skill này sẽ xuất hiện trong danh sách công việc của bạn kèm theo nút chuyển đổi; hãy bật nó lên

Sử dụng phương pháp này cho các trường hợp bàn giao một lần, chẳng hạn như gửi một Skill cho khách hàng hoặc người làm việc tự do. Tránh sử dụng phương pháp này cho các nhóm. Mỗi lần cập nhật đều đồng nghĩa với một tệp zip mới, một lần tải lên mới và không có cách nào để kiểm tra ai đang chạy phiên bản hiện tại.

Tùy chọn 2: Chia sẻ nội bộ trên Claude (gói nhóm và Gói Enterprise)

Claude tích hợp sẵn tính năng chia sẻ trên các kế hoạch nhóm và Enterprise. Bạn có thể chia sẻ một Skill với các đồng nghiệp cụ thể hoặc với toàn bộ tổ chức của mình. Chủ sở hữu cũng có thể tải lên một Skill một lần trong Cài đặt tổ chức và phân phối nó cho tất cả mọi người. Các thành viên sẽ nhận được nó tự động, mà không cần thực hiện bước tải lên.

Trước khi bất kỳ ai có thể chia sẻ, chủ sở hữu tổ chức phải kích hoạt tính năng này:

Truy cập Cài đặt tổ chức , sau đó chọn Skills

Bật tính năng Thực thi mã và tạo/lập tệp . Các Skills sẽ không hoạt động nếu không có tính năng này

Để cho phép các thành viên chia sẻ với nhau, hãy bật các công tắc chia sẻ trong cùng phần đó. Tính năng chia sẻ bị tắt theo mặc định

Để chia sẻ một Skill mà bạn đã tạo với đồng nghiệp (lựa chọn cá nhân cụ thể hoặc toàn bộ công ty):

Chuyển đến Tùy chỉnh , sau đó chọn Kỹ năng

Mở một Skill mà bạn đã tạo và lựa chọn Chia sẻ

Nhập tên hoặc địa chỉ email để chia sẻ với những người cụ thể, hoặc chia sẻ với toàn bộ tổ chức

Để triển khai một Skill cho toàn bộ tổ chức (chỉ dành cho chủ sở hữu):

Truy cập Cài đặt tổ chức , sau đó chọn Skills

Trong phần Kỹ năng của Tổ chức, hãy lựa chọn Thêm

Chọn tệp zip. Tệp này phải chứa tệp SKILL.md

Skill này sẽ được phân phối ngay lập tức cho tất cả mọi người. Tính năng này được bật theo mặc định, và các thành viên có thể tắt tính năng này cho riêng mình

Dưới đây là cách Anthropic giải thích sự khác biệt giữa Claude Skills chia sẻ và Claude Skills được cấp phép

Aspect Do chủ sở hữu cung cấp Được chia sẻ với đồng nghiệp Được chia sẻ trên toàn tổ chức Ai có quyền chia sẻ? Chỉ dành cho chủ sở hữu Bất kỳ thành viên nào (nếu tính năng chia sẻ được bật) Bất kỳ thành viên nào (nếu tính năng chia sẻ được bật) Các Skills được chia sẻ xuất hiện ở đâu? Danh sách Skills của mỗi thành viên Tab “Đã chia sẻ với bạn” của người nhận Thư mục Skills của tổ chức Người nhận có thể gỡ bỏ các Skills này không? Không thể xóa; chỉ có thể vô hiệu hóa cho chính mình Có thể xóa hoặc vô hiệu hóa Không thể xóa; chỉ có thể vô hiệu hóa cho chính mình Có cần sự phê duyệt của chủ sở hữu không? Chủ sở hữu tải chúng lên Không Không

Hãy sử dụng phương pháp này nếu nhóm của bạn đang sử dụng gói Team hoặc Gói Enterprise. Đây là phương án đơn giản nhất giúp đảm bảo mọi người đều sử dụng cùng một phiên bản.

Tùy chọn 3: Kho lưu trữ GitHub chung

Lưu trữ mỗi Skill dưới dạng một thư mục trong một kho lưu trữ GitHub, đây là thư mục dự án chung đang theo dõi mọi thay đổi. Các thành viên trong nhóm tải xuống một bản sao được đồng bộ hóa và có được thư viện đầy đủ. Các thay đổi phải trải qua quá trình xem xét trước khi được triển khai cho bất kỳ ai. Hai quy ước giúp duy trì trật tự cho thư viện:

Thêm dòng phiên bản (# Version: 1.3) vào đầu mỗi tệp SKILL.md và cập nhật số phiên bản mỗi khi có thay đổi

Sử dụng các tiền tố đặt tên như "pm-" hoặc "eng-" để đảm bảo rõ ràng về quyền sở hữu khi có nhiều nhóm tham gia đóng góp

Hãy áp dụng phương pháp này nếu công việc của nhóm bạn là làm việc trên nhiều công cụ khác nhau, cần ghi lại ai đã thay đổi nội dung gì, hoặc đã sử dụng Claude Code.

Bạn nên chọn cái nào? Gửi một Skill cho một người: nén lại. Tiêu chuẩn hóa một nhóm theo Kế hoạch Team hoặc Gói Enterprise của Claude: chia sẻ trực tiếp trong Claude. Quản lý thư viện ngày càng mở rộng trên các nhóm hoặc công cụ: sử dụng GitHub.

Cách học cách xây dựng Claude Skills

Bắt đầu với công cụ người tạo kỹ năng tích hợp sẵn của Anthropic, sao chép một kỹ năng sản xuất từ repo mở của họ, sau đó tinh chỉnh nó trong quá trình công việc thực tế. Dưới đây là bốn bước cần thực hiện:

Bước 1: Hãy để người tạo kỹ năng giúp bạn xây dựng kỹ năng đầu tiên

Người tạo Skill là một Skill có nhiệm vụ giúp bạn viết các Skill khác. Trung tâm trợ giúp của Anthropic khuyến nghị bạn nên sử dụng nó cho những Skill đầu tiên của mình. Dưới đây là cách thức hoạt động của nó:

Bạn mô tả các công việc hoặc quy trình lặp đi lặp lại

Nó đặt ra các câu hỏi làm rõ và đề xuất một mô tả chi tiết hơn

Nó sẽ tự động tạo thư mục và tệp SKILL.md cho bạn

Đối với một nhà quản lý dự án, điều này có nghĩa là bạn có thể biến “cách tôi viết bản cập nhật trạng thái dự án” thành một Skill hoạt động mà không cần phải viết cấu trúc thủ công.

Bước 2: Sao chép một Skill đã được tạo sẵn thay vì bắt đầu từ đầu

Kho lưu trữ Anthropics/Skills chứa các Skills sản xuất được sử dụng trong công việc xử lý tài liệu của chính Claude: các tệp Word, PDF, PowerPoint và Excel. Việc xem qua một trong số chúng sẽ giúp bạn hiểu cách một Skill thực tế được tổ chức như thế nào:

Một tệp SKILL.md ngắn nằm ở đầu

Các chi tiết được chuyển vào các tệp tham chiếu riêng biệt

Các tập lệnh được lưu trữ trong thư mục riêng của chúng

Chỉ cần sao chép mẫu này, điều chỉnh cho phù hợp với quy trình làm việc của bạn, và bạn đã vượt qua được phần khó nhất.

Bước 3: Cải thiện một công việc khó cho đến khi Claude thực hiện đúng

Hướng dẫn của chính Anthropic là thực hiện công việc tập trung vào một công việc khó khăn duy nhất cho đến khi Claude hoàn thành thành công, sau đó ghi lại phương pháp thành công đó vào Kỹ năng. Một Kỹ năng tổng hợp trạng thái sẽ trở nên hiệu quả vì bạn đã chạy nó trên dữ liệu không có cấu trúc của tuần trước, nhận ra những lỗ hổng và tích hợp các giải pháp khắc phục vào đó. Việc đọc thêm các hướng dẫn sẽ không giúp bạn làm được điều đó.

Bước 4: Xem việc kích hoạt và đầu ra như hai bài kiểm tra riêng biệt

Mỗi Skill bị lỗi đều gặp sự cố theo một trong hai cách, và mỗi cách đều có cách khắc phục riêng:

Skill không hoạt động : Vấn đề hầu như luôn nằm ở phần mô tả. Hãy mở rộng mô tả và bổ sung các trường hợp sử dụng cụ thể.

Skill đã được kích hoạt nhưng kết quả đầu ra không đúng: Vấn đề nằm ở hướng dẫn. Hãy bổ sung các chi tiết cụ thể và ví dụ để thể hiện rõ kỳ vọng của bạn về kết quả đầu ra.

Việc phân biệt rõ ràng hai khái niệm này trong đầu chính là phần quan trọng nhất để thành thạo các Skills.

Ethan Mollick, giáo sư tại Wharton và tác giả cuốn sách "Co-Intelligence", chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về công việc với trí tuệ nhân tạo (AI).

Những kỹ năng giúp bạn thành thạo AI không phải là kỹ năng đưa ra lời nhắc, mà là kỹ năng giao tiếp với con người. Nếu bạn giỏi trong việc hiểu những điều mà người khác có thể đang bối rối, nếu bạn giỏi trong việc chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể, nếu bạn giỏi trong việc khắc phục sự cố khi ai đó gặp trục trặc, thì bạn sẽ thành thạo AI.

Những kỹ năng giúp bạn thành thạo AI không phải là kỹ năng đưa ra lời nhắc, mà là kỹ năng giao tiếp với con người. Nếu bạn giỏi trong việc hiểu những điều mà người khác có thể đang bối rối, nếu bạn giỏi trong việc chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể, nếu bạn giỏi trong việc khắc phục sự cố khi ai đó gặp vấn đề, thì bạn sẽ thành thạo AI.

Danh sách kiểm tra nhanh: 9 thành phần của một Claude Skill vững chắc

Nếu bạn đã làm theo các bước triển khai ở trên, bạn đã có sẵn hầu hết các tính năng này. Hãy sử dụng danh sách này để kiểm tra nhanh trước khi chia sẻ:

Tên chính xác (weekly-status-tổng hợp, không phải pm-helper)

Mô tả dựa trên điều kiện kích hoạt (xem Bước 2 ở trên, đây là dòng quyết định việc kích hoạt)

Dòng phiên bản ở phía trên (# Phiên bản: 1.3)

Hướng dẫn bằng markdown, ưu tiên tính cụ thể hơn sự khéo léo

Hai hoặc ba ví dụ minh họa (xem Bước 3)

Các tệp tham khảo cho các chi tiết cụ thể (xem Bước 4)

Người chịu trách nhiệm được chỉ định

Ngày đánh giá

Phạm vi được xác định rõ ràng

Ba yếu tố cuối cùng (chủ sở hữu, ngày xem xét, phạm vi) chính là những yếu tố giúp ngăn chặn một Skill trở nên lỗi thời một cách âm thầm – đây chính là tình huống thất bại được đề cập trong phần Những sai lầm thường gặp bên dưới.

Ba quy trình quản lý dự án dưới dạng Skills

Ba quy trình làm việc giúp mang lại kết quả cụ thể: Skill cho tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) hoặc bản tóm tắt, Skill tổng hợp trạng thái hàng tuần và Skill đánh giá lại. Mỗi quy trình này đều xuất phát từ các công việc mà nhóm dự án đã lặp lại trong mỗi chu kỳ. Dưới đây là cách thức hoạt động của từng quy trình trong thực tế.

1. Kỹ năng PRD hoặc bản tóm tắt

Claude Skill để tạo tài liệu yêu cầu sản phẩm

Giả sử một nhóm sản phẩm soạn thảo một tài liệu PRD vào đầu mỗi sáng kiến. Một quản lý sản phẩm kích hoạt Skill bằng một bản mô tả vấn đề sơ bộ, và tệp SKILL.md chứa một số thành phần thực hiện công việc:

Mô tả: Dòng kích hoạt, chẳng hạn như ‘Sử dụng khi người dùng yêu cầu một PRD mới hoặc bản tóm tắt tính năng’

Mẫu phần: Các tiêu đề lớn mà người đánh giá mong đợi, được sắp xếp theo thứ tự mà họ đọc

Khối chỉ số: Các chỉ số thành công mà ban lãnh đạo đang theo dõi trên mỗi bản yêu cầu kỹ thuật

Tài liệu tham khảo PRD: Hai hoặc ba bản tóm tắt dự án nổi bật nhất trong quá khứ của bạn, được gộp lại và đính kèm liên kết

Điểm mấu chốt: Các tài liệu PRD tham chiếu. Kỹ năng này chỉ có thể đáp ứng tiêu chuẩn của bạn nếu bạn cung cấp các ví dụ thực tế; do đó, nếu bộ ví dụ quá ít hoặc thiếu hụt, quy trình làm việc này sẽ gặp trục trặc.

Điểm khác biệt của Skill này: Đây là Skill đầu tiên tốt nhất để phát triển. Bản tóm tắt luôn tuân theo cùng một cấu trúc, do đó đây chính là định dạng mà bạn sẽ phải mô tả lại cho Claude mỗi khi bắt đầu một sáng kiến mới. Việc viết ra một lần sẽ giúp loại bỏ phần công việc lặp đi lặp lại nhiều nhất.

2. Kỹ năng tổng hợp trạng thái hàng tuần

Claude Skill để tạo bản cập nhật trạng thái hàng tuần

Hãy tưởng tượng một trưởng chương trình gửi bản cập nhật cho ban lãnh đạo vào mỗi thứ Sáu. Kỹ năng này sẽ thu thập dữ liệu công việc của cả tuần và tạo ra một báo cáo duy nhất theo định dạng cố định. Các thành phần được phân chia như sau:

Dữ liệu đầu vào: Dữ liệu công việc trong tuần, được xuất từ công cụ theo dõi dự án của bạn

Mẫu: Các phần mà lãnh đạo thường xem, chẳng hạn như trạng thái, rủi ro và các bước tiếp theo

Quy tắc về giọng điệu: Mỗi phần nên cung cấp bao nhiêu chi tiết cho người đọc là lãnh đạo

Yếu tố then chốt: Dữ liệu đầu vào. Skill chỉ tổng hợp những gì bạn cung cấp và không tự động thu thập dữ liệu. Nếu bạn cung cấp dữ liệu lỗi thời, bạn sẽ nhận được một báo cáo được trình bày đẹp mắt nhưng chứa những thông tin đã lỗi thời.

Điểm khác biệt ở đây là gì: Đây chính là điểm phân biệt giữa một Skill và một nhân viên. Nếu bạn muốn bản cập nhật tự động lấy dữ liệu từ hệ thống theo dõi, đó sẽ là công việc của nhân viên. Skill chỉ xử lý các số sau khi chúng đã được hiển thị trước nó.

3. Kỹ năng đánh giá lại

Claude Skill để tóm tắt các cuộc thảo luận

Đối với một nhóm triển khai thực hiện buổi retro vào cuối mỗi sprint, Skill này sẽ chuyển đổi các ghi chú thô thành một bản tóm tắt có cấu trúc theo một định dạng có thể lặp lại. Các thành phần rất đơn giản:

Dữ liệu đầu vào: Các ghi chú đánh giá lại thô, dù chúng có cấu trúc lộn xộn đến đâu

Kết quả đầu ra: Những gì đã được triển khai, những gì bị trì hoãn, các mục cần thực hiện kèm theo người chịu trách nhiệm, và các công việc cần theo dõi còn dang dở

Quy tắc định dạng: Bốn tiêu đề lớn giống nhau trong mỗi chu kỳ, được sắp xếp theo thứ tự như cũ

Yếu tố then chốt: Dữ liệu đầu vào nhất quán. Các ghi chú càng ít có nhãn, Skill càng phải thực hiện công việc phân loại vất vả hơn, do đó việc áp dụng một quy ước ghi chú đơn giản ở giai đoạn đầu sẽ mang lại lợi ích ở giai đoạn sau.

Điểm khác biệt của phương pháp này: Giá trị mang tính lâu dài thay vì chỉ dùng một lần. Báo cáo tổng kết từ tháng 3 và tháng 9 đều có cách trình bày giống nhau, do đó, mô hình chung xuyên suốt các sprint sẽ hiện rõ thay vì bị ẩn đi trong sáu kiểu ghi chú khác nhau.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng Claude Skills (và cách khắc phục)

Claude Skills thường gặp thất bại vì năm lý do phổ biến: xây dựng một mega-Skill thay vì nhiều Skills riêng biệt, mô tả mơ hồ khiến Skills không bao giờ được kích hoạt, thiếu ví dụ về kết quả đầu ra mong đợi, thiếu dòng phiên bản trên Skills được chia sẻ, và cài đặt Skills từ các nguồn không đáng tin cậy. Mỗi lý do đều có triệu chứng cụ thể và giải pháp khắc phục mà bạn có thể áp dụng ngay hôm nay.

1. Xây dựng một Mega-Skill thay vì ba Skills chuyên biệt

Một ‘kỹ năng quản lý sản phẩm’ duy nhất cố gắng thực hiện việc soạn thảo PRD, đánh giá yêu cầu và viết ghi chú phát hành cùng một lúc. Kết quả là, kỹ năng này không bao giờ được kích hoạt một cách trơn tru, vì mô tả quá rộng khiến Claude không thể khớp với một công việc cụ thể. Mặt khác, phần nội dung lại quá dài để duy trì sự gọn nhẹ.

Giải pháp: Chia thành ba Skills rõ ràng và giao cho mỗi mô tả một nhiệm vụ cụ thể.

2. Một mô tả mơ hồ mà chẳng bao giờ hiệu quả

Một Skill được viết tốt vẫn nằm im không được sử dụng trong khi Claude cứ bỏ qua nó. Tại sao? Bởi vì phần mô tả chỉ nêu tên chủ đề thay vì kích hoạt, và không có gì cho mô hình biết khi nào cần tải nó.

Cách khắc phục: Viết lại nội dung xoay quanh cụm từ chính xác cần kích hoạt Skill, vì chính dòng đó quyết định thời điểm Skill được tải, chứ không phải các hướng dẫn bên trong.

3. Không có ví dụ minh họa về kết quả đầu ra tốt trông như thế nào

Kết quả trả về có cấu trúc chính xác nhưng nội dung lại chung chung. Điều này xảy ra vì Skill chứa các quy tắc không có tiêu chuẩn cụ thể để so sánh, do đó Claude chỉ tạo ra phiên bản trung bình của công việc.

Giải pháp: Hãy gom lại hai hoặc ba sản phẩm tốt nhất mà bạn đã thực hiện trước đây và tham chiếu đến chúng, để mô hình có thể đánh giá các công việc mới dựa trên tiêu chuẩn mà bạn đã thiết lập.

4. Không có dòng phiên bản trên một Skill được chia sẻ

Hai thành viên trong nhóm nhận được kết quả khác nhau từ cùng một Skill mà họ cho là giống nhau. Điều này có thể xảy ra do ai đó đã chỉnh sửa tệp, và không ai biết được mỗi người đang chạy phiên bản nào.

Giải pháp: Thêm dòng phiên bản vào đầu mỗi tệp SKILL.md và cập nhật số phiên bản mỗi khi có thay đổi, để sự không khớp sẽ hiển thị ngay lập tức.

5. Cài đặt Skills từ các nguồn không đáng tin cậy

Ai đó tải một Skill từ internet về và chạy nó mà không đọc kỹ, điều này rất quan trọng vì các hướng dẫn và tập lệnh đi kèm sẽ được thực thi với bất kỳ quyền truy cập nào mà Claude đã có sẵn.

Giải pháp: Chỉ sử dụng các Skills mà bạn tin tưởng và kiểm tra kỹ từng tệp đi kèm trước khi sử dụng.

Cách chúng tôi vận hành các quy trình quản lý dự án AI trong ClickUp

Một Claude Skill hoạt động hiệu quả vì nó cung cấp cho mô hình bối cảnh mà nếu không có thì mô hình sẽ thiếu. ClickUp giải quyết cùng một vấn đề từ hướng ngược lại: AI đã tồn tại ngay tại nơi chứa các công việc, tài liệu và hạn chót. Điều này có nghĩa là nó không bao giờ cần một tệp hướng dẫn riêng biệt để biết nhóm của bạn đang làm gì.

Điều này trở thành một tiêu chí quan trọng đối với tất cả những nội dung vừa được đề cập trong bài viết này. Để sử dụng một Skill, bạn cần phải tạo và duy trì tệp SKILL.md. ClickUp Brain, hệ thống AI trong Không gian Làm việc, bỏ qua bước này vì nó đọc dữ liệu dự án thực tế của bạn theo thời gian thực.

Yêu cầu nó viết một PRD , và nó sẽ lấy dữ liệu từ mười PRD gần nhất của bạn được lưu trữ trong tài liệu Docs

Yêu cầu bản tóm tắt sprint, và hệ thống sẽ kiểm tra các công việc nào đã được xử lý, những công việc nào bị chặn lại, và ai là người chịu trách nhiệm cho các công việc còn dang dở

Kiến thức này đã được cấu trúc và kết nối sẵn.

Brain hỗ trợ Claude, GPT và Gemini thông qua một gói đăng ký duy nhất. Bạn có thể chọn mô hình cho mỗi cuộc hội thoại hoặc để Brain tự động phân bổ dựa trên công việc. Cần lý luận của Claude cho một yêu cầu kỹ thuật phức tạp? Hãy chuyển sang sử dụng nó. Cần tóm tắt nhanh chóng từ năm mươi bản cập nhật? Hãy để Brain lựa chọn.

Bạn có thể sử dụng khả năng suy luận của Claude để phân tích một bản mô tả kỹ thuật chi tiết, sau đó chuyển sang một mô hình nhanh hơn để tóm tắt năm mươi bản cập nhật, mà không cần rời khỏi tài liệu hay phải chuyển đổi giữa các tài khoản đăng nhập.

Chuyển sang mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ưa thích của bạn trong ClickUp Brain để đạt kết quả tốt nhất

Tạo slide, xây dựng bảng điều khiển và quản lý dự án mà không cần phải soạn thảo thủ công bất kỳ tệp hướng dẫn nào, nhờ các Skills tích hợp sẵn trong Brain.

Điểm khác biệt so với các Claude Skill được tạo thủ công là các kỹ năng này đã có sẵn bối cảnh Không gian Làm việc đầy đủ. Bạn không bao giờ phải gói các tệp tham chiếu hay quản lý thư mục. Các kỹ năng này sẽ ngày càng được cải thiện khi Brain học hỏi từ các chỉnh sửa, kết quả và mẫu sử dụng trong toàn nhóm của bạn.

Những yếu tố nào đặc biệt hiệu quả đối với các công việc này:

Các quyết định định kỳ được thực hiện mà không cần sự can thiệp của bạn : Xây dựng kế hoạch dự án hoàn chỉnh ngay khi bản tóm tắt được phê duyệt bằng cách sử dụng : Xây dựng kế hoạch dự án hoàn chỉnh ngay khi bản tóm tắt được phê duyệt bằng cách sử dụng ClickUp Super Agents . Chúng theo dõi danh sách công việc của bạn và đánh giá mọi yêu cầu mới dựa trên mức độ nỗ lực, tác động và mức độ phù hợp với mục tiêu. Bạn cũng có thể chọn nhận bản tổng hợp hàng tuần dành cho lãnh đạo vào mỗi thứ Sáu, được tổng hợp từ dữ liệu thời gian thực. Cài đặt một lần, phân công trách nhiệm và không cần nhắc nhở nữa

Suy nghĩ luôn kết nối với hành động : Soạn thảo, chỉnh sửa và tóm tắt PRD trong : Soạn thảo, chỉnh sửa và tóm tắt PRD trong ClickUp Docs bằng ClickUp Brain. Trong khi làm việc đó, bạn cũng có thể yêu cầu Brain cập nhật trạng thái và thông tin công việc (một công việc đã được liên kết với tài liệu). Brain tham chiếu lịch sử của công việc và tài liệu để thực hiện các thay đổi mới, do đó bối cảnh công việc không bao giờ bị mất đi

Bạn có thể xem danh mục đầu tư mà không cần tạo báo cáo: Hiển thị tốc độ thực hiện, khối lượng công việc trên mỗi người, tiến độ đạt mục tiêu và các rào cản thông qua Hiển thị tốc độ thực hiện, khối lượng công việc trên mỗi người, tiến độ đạt mục tiêu và các rào cản thông qua Bảng điều khiển ClickUp . Brain sẽ giải đáp các thắc mắc về những thông tin hiển thị trên bảng điều khiển, giúp tiết kiệm thời gian và tránh lỗi do tính toán thủ công

Giới hạn thực tế: Đây là phương án không cần phát triển. Nếu quy trình làm việc của bạn diễn ra bên ngoài ClickUp, một Claude Skill có thể di chuyển kèm các tập lệnh tùy chỉnh sẽ mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn. ClickUp Brain hoạt động hiệu quả nhất khi công việc và việc phối hợp diễn ra tại cùng một nơi. Phù hợp với ai: Các nhóm đa chức năng phải đối mặt với sự phức tạp thực sự của dự án: nhiều luồng công việc, ưu tiên thay đổi liên tục, các bên liên quan cần hiển thị tình hình mà không cần phải chủ động yêu cầu. Đối với một freelancer làm việc độc lập đang theo dõi năm công việc, đây là công cụ vượt quá nhu cầu thực tế của công việc.

Đây là những gì sẽ xảy ra khi AI của bạn đã nắm rõ bối cảnh của toàn bộ công việc của bạn:

Không cần tóm tắt thủ công: Cách Rillsoft Sistemas vận hành 5 bộ phận nhờ các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI Rillsoft Sistemas, một công ty ERP của Brazil, vận hành năm bộ phận trong một Không gian Làm việc ClickUp. Bốn Super Agent xử lý các bản tóm tắt sprint, cập nhật trạng thái và danh sách công việc sau cuộc gọi mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào. Trong quá trình triển khai cho khách hàng, một Super Agent đã phát hiện ra một phụ thuộc bị chặn giữa hai mô-đun trước khi bất kỳ ai trong nhóm kịp nhận ra. Điều này đã giúp tránh được việc trì hoãn ra mắt. Không ai phải viết tệp Skill hay xuất dữ liệu công việc để điều đó xảy ra. Hệ thống AI đã có sẵn bối cảnh vì nó hoạt động ngay tại nơi công việc diễn ra. Rodrigo Nascimento, Nhà phát triển, Rillsoft Sistemas, cho biết: Đó là khoảnh khắc đầu tiên mà nhóm thực sự cảm thấy AI đang hoạt động như một trợ lý dự án tích cực thay vì chỉ là một công cụ tạo văn bản. Đó là khoảnh khắc đầu tiên mà nhóm thực sự cảm thấy AI đang hoạt động như một trợ lý dự án tích cực thay vì chỉ là một công cụ tạo văn bản.

Đừng để AI phải học lại quy trình của bạn hai lần

Khoảng trống mà bài viết này nhằm lấp đầy rất đơn giản: một trợ lý chung chung có thể hiểu về quản lý dự án, nhưng nó không biết cách nhóm của bạn vận hành các dự án. Một Claude Skill biến kiến thức ngầm thành cơ sở hạ tầng. Nhóm sẽ không còn phụ thuộc vào người biết cách thực hiện nữa, mà bắt đầu dựa vào tài liệu ghi rõ cách thực hiện.

Điểm mấu chốt nằm ở phạm vi truy cập. Một Skill chỉ thực thi những gì nó có thể truy cập. Nó xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp, nhưng không thể tự thu thập dữ liệu. Điều đó có nghĩa là hiệu quả sẽ được nhân lên khi quy trình và công việc được tập trung tại cùng một nơi, nơi AI không cần phải xuất hay dán dữ liệu để thực hiện các công việc.

Mã hóa quyết định. Đặt nó bên cạnh công việc. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ngừng soạn thảo một kế hoạch khả thi và bắt đầu thực thi kế hoạch của bạn. Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và thiết lập cấu hình dự án của bạn trước khi tích hợp AI vào đó.

Các câu hỏi thường gặp về Claude Skills trong quản lý dự án

Một Claude Skill có thể tự động trích xuất dữ liệu từ công cụ theo dõi dự án của tôi không?

Không. Một Skill chỉ xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp; nó không thể tự động thu thập bất kỳ thông tin nào. Việc kết nối Claude với một công cụ theo dõi bên ngoài là nhiệm vụ của máy chủ MCP, còn việc thực hiện các công việc nhiều bước một cách tự động thuộc về các agent. Đối với các nhóm dự án, thiết lập hiệu quả nhất là kết hợp một Skill (phần "cách thực hiện") với MCP (phần "kết nối"). ( Tài liệu nền tảng Claude )

Không, Claude Skills không thay thế các máy chủ MCP hay hệ thống quản lý dự án của bạn. MCP cung cấp cho Claude quyền truy cập vào các hệ thống bên ngoài, trong khi Skills hướng dẫn Claude cách sử dụng quyền truy cập đó để tạo ra một quy trình làm việc có thể lặp lại. Đối với các nhóm dự án, cách thiết lập tối ưu thường là kết hợp Skills với bối cảnh công việc và tài liệu theo thời gian thực, chứ không phải chỉ sử dụng Skills một cách độc lập.

Các kế hoạch dịch vụ Claude nào hỗ trợ Skills?

Các Skills có sẵn trên tất cả các kế hoạch của Claude, và bạn phải bật tùy chọn ‘Thực thi mã và tạo/lập tệp’ trong cài đặt để chúng có thể hoạt động. Trên các kế hoạch Team và doanh nghiệp, quản trị viên có thể triển khai Skills trên toàn tổ chức từ cài đặt quản trị, và tính năng này được bật mặc định cho mọi người dùng.

Sự khác biệt giữa Claude Skills và Claude Dự án là gì?

Một Dự án Claude là một không gian làm việc liên tục, lưu trữ bối cảnh và kiến thức chung cho một khối lượng công việc đang diễn ra. Một Kỹ năng là một quy trình linh hoạt, theo yêu cầu, chỉ được kích hoạt khi một công việc khớp với mô tả của nó. Sử dụng Dự án để tập hợp các trò chuyện và tài liệu tham khảo liên quan lại với nhau; sử dụng Kỹ năng để khiến Claude thực hiện một công việc lặp lại cụ thể theo cùng một cách mỗi lần.

Bạn có thể cài đặt bao nhiêu Skills mà không làm chậm Claude?

Không có giới hạn thực tế nào, nhờ cơ chế tiết lộ dần dần. Claude chỉ đọc tên ngắn và mô tả của từng Skill khi bắt đầu phiên làm việc và chỉ tải hướng dẫn đầy đủ khi có công việc phù hợp. Thiết kế này cho phép bạn cài đặt một thư viện lớn mà không làm lộn xộn các cuộc hội thoại hay tăng thêm chi phí bối cảnh.

Claude Skills khác với Custom GPT tùy chỉnh như thế nào?

Một Claude Skill là một quy trình di động, theo yêu cầu, chỉ được kích hoạt khi một công việc khớp với mô tả của nó, do đó bạn có thể cài đặt nhiều Claude Skill mà không làm chậm hệ thống Claude. Một Custom GPT là một chatbot được tùy chỉnh riêng biệt mà bạn chủ động chuyển sang sử dụng. Các Claude Skill hoạt động ẩn trong các cuộc hội thoại thông thường; trong khi đó, Custom GPT là một trợ lý độc lập mà bạn lựa chọn cho từng công việc cụ thể.

Việc cần làm để phát triển một Claude Skill là gì?

Không. Tệp SKILL.md được viết bằng markdown thuần túy, và người tạo kỹ năng tích hợp sẵn của Anthropic sẽ tự động tạo thư mục và tệp cho bạn dựa trên mô tả bằng ngôn ngữ thông thường về quy trình làm việc của bạn. Các đoạn mã (scripts) là tùy chọn; hầu hết các kỹ năng quản lý dự án (PRD, báo cáo tổng hợp trạng thái, buổi đánh giá sau dự án) chỉ bao gồm hướng dẫn và ví dụ.