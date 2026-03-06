10 lựa chọn thay thế Knowmax tốt nhất cho năm 2026

Nếu nhóm của bạn đã có một 'cơ sở kiến thức' nhưng vẫn tiếp tục đặt những câu hỏi tương tự trong cuộc trò chuyện hàng tuần, vấn đề cốt lõi nằm ở việc truy xuất thông tin.

Các công cụ quản lý kiến thức giỏi trong việc lưu trữ thông tin. Ít công cụ nào giỏi trong việc cung cấp câu trả lời đúng cho đúng người vào chính xác thời điểm công việc đang diễn ra.

Knowmax hoạt động tốt cho kiến thức hỗ trợ có cấu trúc và giải pháp hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Knowmax, điều đó thường có nghĩa là bạn cần một hệ thống quản lý kiến thức hoạt động như một hệ điều hành. Tìm kiếm nhanh hơn, bảo trì dễ dàng hơn, hỗ trợ AI tốt hơn và kết nối chặt chẽ hơn với các quy trình làm việc hàng ngày.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 giải pháp thay thế Knowmax tốt nhất cho quản lý kiến thức, điểm mạnh của từng giải pháp, và cách lựa chọn giải pháp phù hợp dựa trên cách nhóm của bạn tìm kiếm, sử dụng và duy trì kiến thức hàng ngày.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Knowmax?

Bạn có thể đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Knowmax vì cơ sở kiến thức hiện tại của bạn dường như đã hết đường phát triển. Thông tin được lưu trữ ở đó, nhưng nó không kết nối với công việc cần làm tiếp theo của nhóm bạn.

Và đó là cách mà sự lan tràn công cụ len lỏi vào. Mọi người lãng phí hàng giờ di chuyển giữa các công cụ không kết nối, chuyển đổi tab và tìm kiếm tệp tin.

Chi phí của sự mở rộng công việc

Sự thiếu kết nối này gây ra các vấn đề như:

Cần có quy trình làm việc thống nhất : Các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) của bạn được lưu trữ trong một hệ thống, nhưng các công việc để hoàn thành chúng lại nằm trong một hệ thống hoàn toàn khác. Điều này buộc nhóm của bạn phải chuyển đổi thủ công các hướng dẫn thành hành động, gây lãng phí thời gian và tăng nguy cơ lỗi.

Khả năng AI giới hạn: Thanh tìm kiếm hiện tại của bạn chỉ hiểu các từ khóa chính xác. Nó không thể hiểu các câu hỏi tự nhiên hoặc đưa ra thông tin hữu ích, khiến nhóm của bạn phải đoán các từ khóa tìm kiếm đúng hoặc từ bỏ hoàn toàn.

Khoảng trống trong tích hợp: Cơ sở kiến thức của bạn không kết nối với Cơ sở kiến thức của bạn không kết nối với công cụ quản lý dự án , CRM hoặc hệ thống hỗ trợ khách hàng. Điều này có nghĩa là thông tin không có sẵn ở nơi nhóm của bạn thực sự làm việc, buộc họ phải tìm kiếm thông tin đó qua các ứng dụng khác nhau.

Lo ngại về khả năng mở rộng: Khi nhóm của bạn phát triển, bạn cần các quyền truy cập nâng cao hơn, phân tích tốt hơn để phát hiện các lỗ hổng nội dung và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Một công cụ cơ bản đơn giản không thể theo kịp.

Các lựa chọn thay thế Knowmax trong nháy mắt

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý kiến thức; Tài liệu + Wiki; Brain + Brain MAX; Tìm kiếm doanh nghiệp; Tự động hóa Quản lý kiến thức được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối với việc thực thi công việc. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Document360 Cơ sở kiến thức công khai và riêng tư; Hỏi Eddy AI; quản lý phiên bản/quay lại phiên bản; phân tích. Cơ sở kiến thức tự phục vụ với phân tích Giá cả tùy chỉnh Guru Thẻ xác minh; phần mở rộng trình duyệt; câu trả lời AI; quy trình xác minh. Cung cấp kiến thức theo thời gian thực trong các công cụ quản lý quy trình làm việc Kế hoạch trả phí từ $25/người dùng/tháng; Có sẵn giá tùy chỉnh. Confluence Không gian; quyền truy cập trang; mẫu; Trí tuệ Atlassian Các trang wiki nhóm trong hệ sinh thái Atlassian Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $5.42/người dùng/tháng; Có sẵn giá tùy chỉnh. Notion Wikis + cơ sở dữ liệu; trang được xác minh; Notion AI Hỏi & Đáp; quyền truy cập Tài liệu và cơ sở dữ liệu cho các wiki nội bộ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $12/người dùng được cấp phép/tháng; Kế hoạch tùy chỉnh có sẵn. Helpjuice Tùy chỉnh thương hiệu; Tìm kiếm bằng AI; Phân tích; Cơ sở kiến thức đa ngôn ngữ Cơ sở kiến thức có thể tùy chỉnh với khả năng tìm kiếm mạnh mẽ Kế hoạch trả phí từ $249/tháng; Kế hoạch AI từ $449/tháng; Kế hoạch AI Không giới hạn từ $799/tháng Bloomfire Chia sẻ kiến thức qua hỏi đáp; công cụ điều phối; bộ công cụ phân tích; kiểm soát truy cập Chia sẻ kiến thức doanh nghiệp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Giá cả tùy chỉnh Freshdesk Cơ sở kiến thức (KB) + hệ thống vé; đề xuất AI; cơ sở kiến thức đa ngôn ngữ; diễn đàn cộng đồng Đội ngũ hỗ trợ khách hàng cần hệ thống vé tích hợp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $19/người dùng/tháng; Kế hoạch tùy chỉnh có sẵn. ServiceNow Quy trình làm việc KM + ITSM; Tích hợp KCS; Now Assist Quản lý kiến thức trong dịch vụ CNTT doanh nghiệp Giá cả tùy chỉnh Zendesk Trung tâm hỗ trợ; khối nội dung; phân tích; tìm kiếm AI Dịch vụ tự phục vụ và hỗ trợ đa kênh Kế hoạch trả phí từ $25/người dùng/tháng; Trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trong các kế hoạch Suite; Có sẵn các tùy chọn cho doanh nghiệp.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các lựa chọn thay thế Knowmax tốt nhất để sử dụng

Mỗi nền tảng dưới đây phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Một số tập trung hoàn toàn vào việc tạo cơ sở kiến thức, trong khi những công cụ khác kết nối tài liệu của bạn trực tiếp với quy trình làm việc tổng thể của nhóm.

Hãy cùng xem:

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý kiến thức được hỗ trợ bởi AI kết nối với thực thi công việc)

Knowmax là một công cụ tuyệt vời như một lớp kiến thức chuyên dụng, nhưng thực tế hàng ngày là kiến thức hiếm khi tồn tại độc lập. Sau đó, bạn có câu trả lời nằm trong một công cụ, công việc trong một công cụ khác, và nhóm của bạn phải chuyển đổi ngữ cảnh trong thời gian giữa các công việc.

ClickUp, không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, tích hợp tính năng tích hợp bằng cách kết nối tài liệu của bạn với quy trình làm việc tổng thể.

Biến kiến thức thành hành động với ClickUp Knowledge Management

ClickUp Knowledge Management là hệ thống quản lý kiến thức toàn diện giúp tạo và tổ chức kiến thức mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày. Bạn có thể cài đặt một trung tâm chia sẻ cho các tài liệu hướng dẫn quy trình (SOPs), wiki, tài liệu hướng dẫn onboarding, bản tóm tắt dự án và tài liệu hướng dẫn, đồng thời duy trì sự tổ chức khi thư viện ngày càng phát triển.

Tạo cơ sở kiến thức nội bộ và ngoại bộ với ClickUp Knowledge Management

Các nhóm thường tiêu chuẩn hóa kiến thức bằng cách xuất bản các tài nguyên quan trọng dưới dạng wikis và sử dụng mẫu để duy trì tính nhất quán trong tài liệu trên các hàm.

ClickUp Docs giúp bạn lưu trữ tất cả tài liệu công việc tại một nơi duy nhất. Bạn có thể tạo các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), hướng dẫn onboarding, tài liệu quy trình và bản tóm tắt dự án với định dạng phong phú và hợp tác thời gian thực, giúp tài liệu trở thành nguồn tham khảo chung cho tất cả mọi người.

Tài liệu giúp duy trì sự liên kết chặt chẽ giữa việc viết và thực thi. Nhóm có thể để lại bình luận, gắn thẻ đồng nghiệp và chuyển đổi các dòng quan trọng thành nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi khi tài liệu được chuyển thành kế hoạch. Điều này rất hữu ích cho danh sách kiểm tra ra mắt, hướng dẫn xử lý sự cố và ghi chú hoạt động hàng tuần, nơi các bước tiếp theo không nên được lưu trữ trong một công cụ riêng biệt.

Từ đó, Docs Hub trở thành nơi mọi người tìm đến khi cần câu trả lời ngay lập tức. Nó tập trung các tài liệu và wiki vào một chế độ xem duy nhất, giúp dễ dàng duyệt, tìm kiếm và quản lý kiến thức được chia sẻ.

Tập trung tất cả tài nguyên kiến thức vào một nơi duy nhất với Docs Hub

Và khi quyền truy cập là yếu tố quan trọng, bạn có thể chia sẻ tài liệu với những người hoặc nhóm cụ thể và cài đặt quyền truy cập để những người có quyền có thể chỉnh sửa trong khi những người khác chỉ có thể xem.

Đưa những thông tin có ngữ cảnh vào quy trình làm việc của bạn với ClickUp AI

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn giúp bạn làm việc với kiến thức một cách nhanh chóng. Nó có thể tóm tắt, trả lời câu hỏi dựa trên nội dung không gian làm việc của bạn và chuyển đổi các bản cập nhật dài thành các bước tiếp theo.

Đây là công cụ vô cùng tiện lợi cho các câu hỏi hàng ngày mà không nên trở thành cuộc trao đổi qua lại trong trò chuyện. Hãy hỏi nó, “Chính sách nghỉ thai sản của chúng ta là gì?” và Brain sẽ trích xuất tài liệu liên quan từ trung tâm kiến thức của bạn, tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản và chỉ dẫn bạn đến nguồn gốc để bạn có thể tự phục vụ một cách tự tin.

Mọi cuộc hội thoại, công việc và tác vụ đều có thể tìm kiếm được với trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp.

Nó hoạt động hiệu quả không kém trên phía khách hàng. Khi bạn đăng tải nội dung hỗ trợ và chính sách trên ClickUp, khách hàng có thể truy vấn Brain bằng ngôn ngữ thông thường và nhận câu trả lời trong vài giây, giúp họ tự giải quyết vấn đề mà không cần chờ đợi phản hồi từ con người.

Ambient Answers Agent: Cung cấp câu trả lời tức thì trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Hãy để các đại lý trả lời các câu hỏi thay cho bạn!

Ambient Answers Agent đi xa hơn bằng cách chủ động hiển thị câu trả lời tại nơi công việc đang diễn ra.

Thay vì tìm kiếm thông tin hoặc làm gián đoạn đồng nghiệp, trợ lý ảo liên tục quét kiến thức trong không gian làm việc của bạn và cung cấp câu trả lời phù hợp trực tiếp trong các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại.

Khi ai đó đặt câu hỏi trong chủ đề bình luận hoặc trong cuộc thảo luận về công việc, nhân viên hỗ trợ có thể ngay lập tức truy xuất thông tin liên quan từ cơ sở kiến thức của bạn và trả lời bằng tài liệu phù hợp.

Điều này giúp kiến thức trở nên hiện diện trong quy trình làm việc thay vì bị khóa trong một hệ thống kiến thức riêng biệt.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giữ cho các quy trình làm việc kiến thức hoạt động tự động hóa với ClickUp Automations . Gán chủ sở hữu, áp dụng mẫu, định tuyến phê duyệt và kích hoạt nhắc nhở khi các công việc di chuyển, để các quy trình tiêu chuẩn (SOP) luôn hoạt động mà không cần theo dõi thủ công.

Lịch sử trang ClickUp Docs hiển thị ai đã thay đổi gì và khi nào, đồng thời cho phép bạn khôi phục các phiên bản trước đó khi một wiki hoặc SOP bị chỉnh sửa sai cách.

Hiển thị việc áp dụng kiến thức với bảng điều khiển ClickUp . Tổng hợp các tín hiệu công việc thời gian thực để xác định những gì đang tiến triển, những gì bị tắc nghẽn và nơi các nhóm cần hỗ trợ.

Kết nối các nguồn thông tin chính xác của bạn với tích hợp ClickUp . Đưa các công cụ như Google Drive, Slack và GitHub vào cùng một không gian làm việc để kiến thức luôn có thể truy cập được trên các hệ thống khác nhau.

Tự động hóa việc duy trì và phối hợp với ClickUp Super Agents . Theo dõi hoạt động, tóm tắt các thay đổi và tạo các bước tiếp theo với đồng nghiệp AI để tài liệu luôn được cập nhật và dễ sử dụng.

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể cần một chút thời gian để làm quen với tất cả các tính năng của ClickUp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi thấy hữu ích nhất ở ClickUp là khả năng mang lại cấu trúc cho sự phức tạp. Tôi sử dụng nó hàng ngày để thiết kế các hệ thống rõ ràng, có thể mở rộng, thay thế cho các email lộn xộn, quy trình không chính thức và công việc phản ứng. Tôi sử dụng nó để theo dõi công việc hàng ngày và cũng để xây dựng các quy trình làm việc có tổ chức, có thể lặp lại với trách nhiệm rõ ràng, tính hiển thị và quản trị. ClickUp cho phép tôi chuyển đổi tư duy chiến lược thành cấu trúc vận hành. Lợi ích lớn nhất đối với tôi là khả năng mở rộng, tính linh hoạt và tích hợp. ClickUp cho phép tôi biến ý tưởng, quy trình và các thực hành tốt nhất thành các hệ thống cụ thể có thể được nhân rộng, tự động hóa và thậm chí thương mại hóa.

Điều tôi thấy hữu ích nhất ở ClickUp là khả năng mang lại cấu trúc cho sự phức tạp. Tôi sử dụng nó hàng ngày để thiết kế các hệ thống rõ ràng, có thể mở rộng, thay thế cho các email lộn xộn, quy trình không chính thức và công việc phản ứng. Tôi sử dụng nó để theo dõi công việc hàng ngày và cũng để xây dựng các quy trình làm việc có tổ chức, có thể lặp lại với trách nhiệm rõ ràng, tính hiển thị và quản trị. ClickUp cho phép tôi chuyển đổi tư duy chiến lược thành cấu trúc vận hành. Lợi ích lớn nhất đối với tôi là khả năng mở rộng, tính linh hoạt và tích hợp. ClickUp cho phép tôi biến ý tưởng, quy trình và các thực hành tốt nhất thành các hệ thống cụ thể có thể được nhân rộng, tự động hóa và thậm chí thương mại hóa.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng ClickUp Brain MAX như "công cụ tìm kiếm duy nhất cho công việc". Đây là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, có thể tìm kiếm trên ClickUp, web và các tệp từ các ứng dụng kết nối như Google Drive, SharePoint và GitHub. Tìm kiếm tất cả các quy trình làm việc nội bộ và ngoại vi với ClickUp Brain MAX Và khi bạn cần tốc độ, không cần gõ văn bản, Talk-to-Text cho phép bạn nói câu hỏi và nhận kết quả mà không cần dùng tay, rất tiện lợi cho việc nghiên cứu nhanh, theo dõi cuộc họp và làm rõ thông tin ngay lập tức.

2. Document360 (Phù hợp nhất cho cơ sở kiến thức tự phục vụ có tích hợp phân tích)

qua Document360

Document360 là nền tảng cơ sở kiến thức được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép bạn tạo tài liệu truy cập công khai, riêng tư hoặc kết hợp cho khách hàng và các nhóm nội bộ. Nền tảng này được thiết kế với cấu trúc rõ ràng (danh mục, nhãn, phân cấp), công cụ soạn thảo mạnh mẽ (markdown + trình chỉnh sửa tương tự Word) và các tính năng kiểm soát để đảm bảo nội dung chính xác khi quy mô mở rộng.

Quản lý danh mục của công cụ giúp việc tổ chức lượng lớn nội dung trở nên trực quan, trong khi kiểm soát phiên bản cho phép bạn theo dõi thay đổi và quay lại phiên bản trước khi cần thiết. Nền tảng ưu tiên chất lượng nội dung với các tính năng như phát hiện liên kết hỏng và tối ưu hóa SEO cho các bài viết công khai.

Các tính năng nổi bật của Document360

Ask Eddy AI cung cấp câu trả lời có ngữ cảnh từ nội dung cơ sở kiến thức của bạn ngay trong trải nghiệm tìm kiếm trên trang web.

Cổng thông tin cơ sở kiến thức hỗ trợ viết nội dung có cấu trúc với quản lý danh mục, nhãn, quy trình làm việc và phiên bản/khôi phục để đảm bảo quản trị hiệu quả.

Phân tích chuyên sâu/phân tích tìm kiếm giúp bạn theo dõi những gì độc giả tìm kiếm và nơi họ gặp khó khăn.

Giới hạn của Document360

Một số người dùng báo cáo thời gian tải trang lâu hơn một chút khi cơ sở kiến thức phát triển lên hàng trăm bài viết, đặc biệt là trong các dự án quy mô lớn.

Sự chậm trễ có thể xảy ra khi thực hiện công việc với các liên kết siêu văn bản hoặc điều hướng qua nội dung liên kết, điều này có thể làm chậm quá trình chỉnh sửa.

Giá cả của Document360

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Document360

G2 : 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Document360?

Một người dùng G2 cho biết:

Giao diện thân thiện với người dùng và trình chỉnh sửa bài viết mạnh mẽ là những điểm nổi bật. Nó giúp việc tạo, tổ chức và cập nhật tài liệu trở nên nhanh chóng hơn nhiều so với phương pháp trước đây của chúng tôi. Tôi đặc biệt đánh giá cao tính năng kiểm soát phiên bản và khôi phục, giúp chúng tôi tự tin trong việc quản lý các thay đổi. Khả năng tạo các cổng thông tin/trang tài liệu riêng tư cho các nhóm nội bộ đồng thời duy trì một trang web công khai riêng biệt là một lợi ích lớn trong việc kiểm soát truy cập và đảm bảo bảo mật dữ liệu.

Giao diện thân thiện với người dùng và trình chỉnh sửa bài viết mạnh mẽ là những điểm nổi bật. Nó giúp việc tạo, tổ chức và cập nhật tài liệu trở nên nhanh chóng hơn nhiều so với phương pháp trước đây của chúng tôi. Tôi đặc biệt đánh giá cao tính năng kiểm soát phiên bản và khôi phục, giúp chúng tôi tự tin trong việc quản lý các thay đổi. Khả năng tạo các cổng thông tin/trang tài liệu riêng tư cho các nhóm nội bộ đồng thời duy trì một trang web công khai riêng biệt là một lợi ích lớn trong việc kiểm soát truy cập và đảm bảo bảo mật dữ liệu.

👀 Bạn có biết? 75% người đồng ý rằng các trợ lý AI sẽ thay đổi môi trường làm việc nhiều hơn so với internet. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy chúng ta đang trải qua một sự thay đổi lớn trong cách thức thực hiện công việc.

qua Guru

Guru được thiết kế để giúp các nhóm ghi lại kiến thức công ty dưới dạng Thẻ, duy trì tính cập nhật thông qua xác minh và hiển thị thông tin ngay tại nơi công việc của mọi người (như Slack, Teams, trình duyệt web hoặc các ứng dụng kinh doanh chính).

Nó cũng kết hợp việc truy xuất với việc duy trì. Điều đó có nghĩa là bạn có thể giao nhiệm vụ cho các chuyên gia để kiểm tra nội dung thường xuyên nhằm đảm bảo tính mới mẻ, và sử dụng lớp AI của Guru để trả lời câu hỏi bằng kiến thức đã được xác minh và tuân thủ quyền truy cập.

Phần mở rộng trình duyệt và tích hợp ứng dụng của Guru giúp thông tin xuất hiện một cách có ngữ cảnh. Khi nhân viên hỗ trợ mở một phiếu yêu cầu về một tính năng cụ thể, các bài viết liên quan sẽ tự động hiển thị.

Các tính năng nổi bật của Guru

Hỗ trợ trò chuyện/nghiên cứu AI và Trợ lý Kiến thức, cùng với tự động hóa chất lượng kiến thức để duy trì nội dung chất lượng theo thời gian.

Thẻ cho phép các nhóm lưu trữ câu trả lời theo định dạng chuẩn hóa (rất hữu ích cho đào tạo, hỗ trợ macro, các đoạn trích SOP).

Gán chuyên gia chuyên môn cho các thẻ và cài đặt khoảng thời gian xác minh.

Giới hạn của Guru

Việc tìm kiếm câu trả lời "chính xác" có thể cảm thấy chậm hơn hoặc khó khăn hơn nếu các thẻ không được sắp xếp một cách nhất quán.

Tìm kiếm có thể hiển thị quá nhiều kết quả nếu không được gắn thẻ cẩn thận.

Giá cả của Guru

Tự phục vụ: Bắt đầu từ $25/người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ chuyên gia

G2: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Guru?

Một người dùng G2 cho biết:

Trong Guru AI, giao diện người dùng (UI) có định dạng thẻ (Card format) được tổ chức khoa học, giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt thông tin. Nó cung cấp trực tiếp câu trả lời trong phần mở rộng, vì vậy tôi không cần phải chuyển đổi công việc hiện tại. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và nỗ lực thủ công. Ngoài ra, các tính năng AI của nó hoạt động cùng nhau và mang lại kết quả xuất sắc.

Trong Guru AI, giao diện người dùng (UI) có định dạng thẻ (Card format) được tổ chức khoa học, giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt thông tin. Nó cung cấp trực tiếp câu trả lời trong phần mở rộng, vì vậy tôi không cần phải chuyển đổi quy trình công việc hiện tại. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và nỗ lực thủ công. Ngoài ra, các tính năng AI của nó hoạt động cùng nhau và mang lại kết quả xuất sắc.

📮 ClickUp Insight: Mỗi lần bị gián đoạn trong công việc, bạn mất gần 23 phút để lấy lại luồng làm việc. Những thông báo liên tục trên ứng dụng chat công việc của bạn? Chúng đang làm giảm năng suất và giới hạn tiềm năng của bạn. Khảo sát quản lý kiến thức của chúng tôi cho thấy gần một nửa số nhân viên phải ngắt quãng công việc của đồng nghiệp để yêu cầu thông tin mà họ đáng lẽ đã có. 😱 ClickUp phá vỡ chu kỳ phiền phức này với các quy trình làm việc kiến thức liền mạch. Với tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp, mọi tệp tin đều có thể tìm kiếm ngay lập tức trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Cần thông tin nhanh chóng? Hãy yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt bất kỳ tài liệu nào theo yêu cầu. Cặp đôi mạnh mẽ này giúp loại bỏ những gián đoạn không cần thiết, tạo ra thời gian tập trung không bị gián đoạn mà bạn cần để hoàn thành công việc tốt nhất!

4. Confluence (Phù hợp nhất cho các trang wiki của nhóm tích hợp với hệ sinh thái Atlassian)

qua Confluence

Confluence là nền tảng quản lý kiến thức và trung tâm hợp tác của Atlassian, giúp xây dựng các trang wiki nội bộ, thư viện quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), tài liệu dự án và nhật ký quyết định.

Các nhóm tổ chức nội dung trong Spaces, đăng tải Pages và blog, và kiểm soát quyền truy cập thông qua quyền truy cập trang và không gian. Tất cả điều này khiến Knowmax trở thành lựa chọn phổ biến cho các tổ chức có quy trình phức tạp cần quản trị song song với tài liệu.

Điểm đặc biệt hữu ích cho các đội ngũ hỗ trợ và vận hành là vòng lặp 'tài liệu đến hành động'. Confluence tích hợp các tính năng AI có thể tóm tắt trang, hỗ trợ tạo và chỉnh sửa nội dung, cũng như hỗ trợ tìm kiếm theo phong cách hỏi đáp.

Các tính năng nổi bật của Confluence

Sắp xếp kiến thức theo nhóm, dự án hoặc chủ đề với phân cấp trang lồng nhau.

Atlassian Intelligence trong Confluence giúp tóm tắt các trang/bài viết, tạo và tổ chức ý tưởng, cũng như hỗ trợ tìm kiếm theo phong cách hỏi đáp để có câu trả lời tự phục vụ nhanh chóng.

Các giới hạn và quyền truy cập trang cho phép bạn khóa nội dung nhạy cảm ở cấp độ không gian/trang trong khi vẫn giữ cho phần còn lại của cơ sở kiến thức có thể sử dụng rộng rãi.

Giới hạn của Confluence

Các không gian có quá nhiều trang có thể làm giảm hiệu suất của toàn bộ không gian.

Các cấu trúc phân cấp phức tạp và các hạn chế thay đổi đòi hỏi phải xem xét các yếu tố liên quan đến hiệu suất.

Giá cả của Confluence

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $5,42/người dùng/tháng

Premium: $10.44/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Confluence

G2 : 4.1/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Confluence?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thực sự thích sử dụng Confluence vì nó tích hợp chặt chẽ với Jira và Jira Service Manager, những công cụ mà chúng tôi cũng đang sử dụng. Ngay cả trước khi tích hợp mọi thứ, nó vẫn đơn giản và dễ sử dụng. Chúng tôi sử dụng nó làm cơ sở kiến thức và chia sẻ các bài viết từ đó hàng ngày với những người phụ thuộc vào chúng tôi để hỗ trợ. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất tuyệt vời, và vì đây là giải pháp đám mây, việc triển khai tương đối đơn giản.

Tôi thực sự thích sử dụng Confluence vì nó tích hợp chặt chẽ với Jira và Jira Service Manager, những công cụ mà chúng tôi cũng đang sử dụng. Ngay cả trước khi tích hợp mọi thứ, nó vẫn đơn giản và dễ sử dụng. Chúng tôi sử dụng nó làm cơ sở kiến thức và chia sẻ các bài viết từ đó hàng ngày với những người phụ thuộc vào chúng tôi để hỗ trợ. Hỗ trợ khách hàng rất tuyệt vời, và vì đây là giải pháp đám mây, việc triển khai tương đối đơn giản.

👀 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (GenAI) đã cho thấy sự tiết kiệm thời gian đáng kể. Một phân tích của Cục Dự trữ Liên bang St. Louis cho thấy người dùng GenAI tiết kiệm trung bình 5,4% thời gian công việc (≈ 2,2 giờ/tuần cho người lao động làm việc 40 giờ/tuần).

5. Notion (Phù hợp nhất cho tài liệu và cơ sở dữ liệu đa năng cho wiki nội bộ)

qua Notion

Notion cung cấp một phương pháp mô-đun, giao diện trống cho các nhóm muốn xây dựng chính xác cơ sở kiến thức mà họ hình dung - dù đó là một wiki đơn giản hay một trung tâm vận hành phức tạp.

Nó kết hợp tài liệu, cơ sở dữ liệu và theo dõi dự án trong một không gian làm việc duy nhất. Đối với quản lý kiến thức, điều này có nghĩa là bạn có thể tạo một wiki cũng hoạt động như một cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm, kèm theo các thuộc tính tùy chỉnh, bộ lọc và chế độ xem.

Nó còn tích hợp thêm lớp trí tuệ nhân tạo (AI). Với Notion AI, bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường và nhận câu trả lời được trích xuất từ không gian làm việc, các ứng dụng kết nối và thậm chí từ internet.

Các tính năng nổi bật của Notion

Các trang wiki và trang được xác minh giúp bạn chỉ định chủ sở hữu và đánh dấu các trang là cập nhật, để các nhóm biết nên tin tưởng vào đâu.

Cơ sở dữ liệu cho phép bạn biến kiến thức thành các hệ thống có cấu trúc (Câu hỏi thường gặp, danh sách kiểm tra onboarding, câu hỏi thường gặp về sản phẩm, macro hỗ trợ).

Hỗ trợ chia sẻ và quyền truy cập cho phép kiểm soát truy cập trên các trang và cơ sở dữ liệu, bao gồm các quy tắc truy cập cấp trang trong cơ sở dữ liệu.

Giới hạn của Notion

Hiệu suất có thể bị chậm khi làm việc với cơ sở dữ liệu rất lớn.

Ít cấu trúc hơn so với các công cụ cơ sở kiến thức được thiết kế chuyên biệt.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh: $24/người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2 : 4.6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá như thế nào về Notion?

Một người dùng Capterra cho biết:

Tổng quan, Notion là một ứng dụng vô cùng hữu ích giúp tổ chức và sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng, dù cho vấn đề có phức tạp đến đâu. Đây là công cụ tuyệt vời cho cả kinh doanh và sinh viên nếu bạn sẵn sàng dành thời gian để làm quen với các tính năng của nó.

Tổng quan, Notion là một ứng dụng vô cùng hữu ích giúp tổ chức và sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng, dù cho vấn đề có phức tạp đến đâu. Đây là công cụ tuyệt vời cho cả kinh doanh và sinh viên nếu bạn sẵn sàng dành thời gian để làm quen với các tính năng của nó.

6. Helpjuice (Phù hợp nhất cho cơ sở kiến thức tùy chỉnh với tính năng tìm kiếm mạnh mẽ)

qua Helpjuice

Helpjuice là nền tảng được thiết kế cho các nhóm muốn xuất bản nội dung hỗ trợ phù hợp với giao diện và phong cách của sản phẩm. Bạn có thể phân loại bài viết theo danh mục, kiểm soát quyền truy cập và tùy chỉnh thiết kế một cách linh hoạt (CSS, bố cục, thương hiệu) để cơ sở kiến thức (KB) của bạn luôn nhất quán với trang web và trải nghiệm trong ứng dụng.

Nó cung cấp tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp người dùng tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức. Ngoài ra, công cụ này còn bao gồm phân tích cơ sở kiến thức, cho phép bạn xem người dùng đọc gì, tìm kiếm gì và nơi tìm kiếm không thành công.

Các tính năng nổi bật của Helpjuice

Tính năng tìm kiếm thông minh có thể nhận diện lỗi chính tả, từ đồng nghĩa và kết quả tìm kiếm một phần.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ giúp các nhóm quản lý kiến thức trên nhiều ngôn ngữ trong một hệ thống duy nhất.

AI Article Request có thể giúp phát hiện các chủ đề còn thiếu và tạo bản nháp để cơ sở kiến thức của bạn luôn đi trước các câu hỏi phổ biến.

Giới hạn của Helpjuice

Trình chỉnh sửa được làm mới trong khi người dùng đang chỉnh sửa, điều này làm gián đoạn luồng viết.

Hạn chế về định dạng và việc phải dịch lại nội dung khi cập nhật.

Đánh giá và nhận xét về Helpjuice

G2 : 4.7/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Giá cả của Helpjuice

Cơ sở kiến thức: $249/tháng

Cơ sở kiến thức AI: $449/tháng

Cơ sở kiến thức AI không giới hạn: $799/tháng

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Helpjuice?

Một người dùng G2 cho biết:

Với tư cách là một trong những người đóng góp chính cho cơ sở kiến thức của chúng tôi, tôi thực sự đánh giá cao sự trực quan và thân thiện với người dùng của trình chỉnh sửa Helpjuice. Nó đơn giản, dễ sử dụng và giúp việc tạo và tổ chức nội dung trở nên dễ dàng. Một tính năng nổi bật khác là hỗ trợ khách hàng của họ, đặc biệt là tùy chọn trò chuyện trực tiếp. Mỗi khi tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ luôn phản hồi nhanh chóng và nhiệt tình, điều này tạo ra sự khác biệt lớn khi quản lý một cơ sở kiến thức nội bộ quy mô lớn.

Với tư cách là một trong những người đóng góp chính cho cơ sở kiến thức của chúng tôi, tôi thực sự đánh giá cao sự trực quan và thân thiện với người dùng của trình chỉnh sửa Helpjuice. Nó đơn giản, dễ sử dụng và giúp việc tạo và tổ chức nội dung trở nên dễ dàng. Một tính năng nổi bật khác là hỗ trợ khách hàng của họ, đặc biệt là tùy chọn trò chuyện trực tiếp. Mỗi khi tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ luôn phản hồi nhanh chóng và nhiệt tình, điều này tạo ra sự khác biệt lớn khi quản lý một cơ sở kiến thức nội bộ quy mô lớn.

7. Bloomfire (Tốt nhất cho chia sẻ kiến thức doanh nghiệp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

qua Bloomfire

Bloomfire là nền tảng quản lý kiến thức dành cho doanh nghiệp cần một trung tâm nội bộ duy nhất để lưu trữ câu trả lời, tài liệu và kiến thức chuyên môn của tổ chức.

Nó tập trung mạnh vào việc khám phá nhanh chóng thông qua tìm kiếm và chỉ mục nội dung được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với một hệ thống kiến thức theo phong cách hỏi đáp. Đây là nơi các nhóm có thể đặt câu hỏi, thu thập câu trả lời từ các chuyên gia trong lĩnh vực và lấp đầy những khoảng trống theo thời gian.

Bloomfire cũng cung cấp tích hợp chuyên dụng với Microsoft Teams và Slack, cho phép người dùng tìm kiếm, hỏi AI và chia sẻ câu trả lời đã được xác minh mà không cần rời khỏi luồng trò chuyện của họ.

Các tính năng nổi bật của Bloomfire

Tìm kiếm và khám phá được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người dùng tìm kiếm các trang web, tệp tin và bài đăng liên quan một cách nhanh chóng, ngay cả khi họ không biết chính xác từ khóa.

Các công cụ kiểm duyệt Bloomfire hỗ trợ quy trình làm việc cho việc chỉnh sửa, phê duyệt, lưu trữ và quản lý nội dung để giữ cho cơ sở kiến thức của bạn luôn gọn gàng và tuân thủ quy định.

Bảo mật doanh nghiệp và kiểm soát truy cập có cấu trúc hỗ trợ nhóm, quyền truy cập dựa trên vai trò, SSO và SCIM cho các triển khai quy mô lớn.

Giới hạn của Bloomfire

Tìm kiếm không phải lúc nào cũng hiển thị kết quả phù hợp nhất, điều này có thể làm giảm niềm tin vào các câu trả lời tự phục vụ.

Có những giới hạn trong việc báo cáo khi các nhóm muốn có cái nhìn sâu hơn về việc sử dụng hoặc theo dõi hiệu suất nội dung.

Giá cả của Bloomfire

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Bloomfire

G2 : 4.6/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Bloomfire như thế nào?

Một người dùng G2 cho biết:

Nhóm của chúng tôi sử dụng Bloomfire, và đây là một công cụ và tài nguyên rất hữu ích. Với Bloomfire, việc nghiên cứu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nó còn có tính năng trợ lý AI, cho phép bạn chỉ cần yêu cầu những gì cần thiết, và nó sẽ cung cấp câu trả lời trực tiếp, rõ ràng.

Nhóm của chúng tôi sử dụng Bloomfire, và đây là một công cụ và tài nguyên rất hữu ích. Với Bloomfire, việc nghiên cứu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nó còn có tính năng trợ lý AI, cho phép bạn chỉ cần yêu cầu những gì cần thiết, và nó sẽ cung cấp câu trả lời trực tiếp, rõ ràng.

8. Freshdesk (Phù hợp nhất cho đội ngũ hỗ trợ khách hàng cần hệ thống vé tích hợp)

qua Freshdesk

Freshdesk kết hợp cơ sở kiến thức hướng đến khách hàng với hệ thống hỗ trợ khách hàng đầy đủ trên cùng một nền tảng, giúp nhân viên hỗ trợ không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Nó cũng nhấn mạnh vào việc chuyển hướng. Nói cách khác, Freshdesk có thể tự động đề xuất các bài viết liên quan trước khi khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ. Sau đó, nó chuyển các phản hồi của yêu cầu hỗ trợ thành các bài viết giải pháp, giúp cơ sở kiến thức của bạn phát triển từ các cuộc hội thoại hỗ trợ thực tế.

Ngoài ra, nó còn đi kèm với diễn đàn cộng đồng nơi khách hàng có thể hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ ý tưởng cùng với tài liệu chính thức.

Các tính năng nổi bật của Freshdesk

Phiên bản bài viết cho phép bạn theo dõi lịch sử thay đổi đầy đủ của các bài viết giải pháp, giúp hiển thị lịch sử thay đổi và khả năng quay lại phiên bản trước.

Freddy AI đề xuất bài viết cho khách hàng, hỗ trợ nhân viên soạn thảo phản hồi và tự động hóa các công việc thường xuyên.

Tạo cơ sở kiến thức bằng nhiều ngôn ngữ và tự động chuyển hướng khách hàng đến phiên bản phù hợp.

Giới hạn của Freshdesk

Người đánh giá thường mong muốn có báo cáo chi tiết hơn về các chỉ số và khả năng hiển thị hoạt động ngoài những thông tin cơ bản.

Tính năng tìm kiếm không luôn hiển thị kết quả chính xác.

Giá cả của Freshdesk

Phí sử dụng: $19/người dùng/tháng

Ưu điểm : $55/người dùng/tháng

Enterprise: $89/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Freshdesk

G2 : 4.4/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Freshdesk?

Một người dùng G2 cho biết:

Freshdesk rất dễ sử dụng và không gây áp lực, ngay cả vào những ngày bận rộn. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức bằng cách lưu trữ tất cả các phiếu yêu cầu tại một nơi và làm rõ những gì cần ưu tiên. Các tính năng như phản hồi mẫu và tự động hóa tiết kiệm rất nhiều thời gian, và ghi chú nội bộ giúp việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm trở nên trơn tru hơn. Tổng thể, nó giúp tôi làm việc nhanh hơn, duy trì tiến độ và xử lý các vấn đề của khách hàng một cách tự tin hơn.

Freshdesk rất dễ sử dụng và không gây áp lực, ngay cả vào những ngày bận rộn. Nó giúp tôi duy trì sự tổ chức bằng cách lưu trữ tất cả các phiếu yêu cầu tại một nơi và làm rõ những gì cần ưu tiên. Các tính năng như phản hồi mẫu và tự động hóa tiết kiệm rất nhiều thời gian, và ghi chú nội bộ giúp việc phối hợp giữa các thành viên trong nhóm trở nên trơn tru hơn. Tổng thể, nó giúp tôi làm việc nhanh hơn, duy trì tiến độ và xử lý các vấn đề của khách hàng một cách tự tin hơn.

9. ServiceNow (Phù hợp nhất cho quản lý dịch vụ CNTT doanh nghiệp)

qua ServiceNow

ServiceNow cung cấp giải pháp quản lý kiến thức tích hợp với quản lý sự cố, quản lý thay đổi và danh mục dịch vụ. Giải pháp này được cung cấp thông qua mô-đun quản lý kiến thức cấp doanh nghiệp được tích hợp sẵn trong nền tảng ITSM tổng thể của ServiceNow.

Module quản lý kiến thức của ServiceNow tuân theo phương pháp luận Dịch vụ Tập trung vào Kiến thức (KCS), kết nối trực tiếp việc tạo/lập kiến thức với việc giải quyết sự cố. Điều này đảm bảo rằng cơ sở kiến thức liên tục được cải thiện như một phần của quy trình hỗ trợ.

Các tính năng nổi bật của ServiceNow

Nền tảng này có hỗ trợ tích hợp cho phương pháp KCS. Điều này có nghĩa là kiến thức được tạo ra và cải thiện như một phần của quy trình giải quyết sự cố.

Giờ đây, Now Assist in Knowledge Management có thể giúp tạo ra các bài viết kiến thức từ các trường hợp hoặc sự cố.

Mô hình KM hỗ trợ các kiểm soát và cấu trúc cấp doanh nghiệp.

Giới hạn của ServiceNow

Có thể gặp phải thời gian tải chậm (ví dụ: bảng điều khiển mất 10–15 giây), điều này có thể khiến việc điều hướng hàng ngày trở nên nặng nề.

Tính năng Tìm kiếm AI/Trợ lý ảo có thể không đọc được một số 'khối kiến thức', điều này có thể dẫn đến việc bỏ sót bài viết hoặc câu trả lời không đầy đủ.

Giá dịch vụ ServiceNow

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ServiceNow

G2 : 4.4/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ServiceNow?

Một người dùng Capterra cho biết:

ServiceNow là một trong những công cụ nổi tiếng dành cho mọi loại tổ chức. Nó cung cấp một nền tảng cho phép chúng ta xây dựng các giải pháp theo yêu cầu cụ thể. Công cụ này có khả năng tùy chỉnh cao, rất thân thiện với người dùng và không yêu cầu lập trình mã nguồn.

ServiceNow là một trong những công cụ nổi tiếng dành cho mọi loại tổ chức. Nó cung cấp một nền tảng cho phép chúng ta xây dựng các giải pháp theo yêu cầu cụ thể. Công cụ này có khả năng tùy chỉnh cao, rất thân thiện với người dùng và không yêu cầu lập trình mã nguồn.

10. Zendesk (Tốt nhất cho trải nghiệm khách hàng đa kênh với tính năng tự phục vụ)

qua Zendesk

Zendesk nổi bật trong dịch vụ khách hàng đa kênh, cung cấp khả năng tự phục vụ trên các kênh - email, trò chuyện và mạng xã hội - như một phần của bộ giải pháp Zendesk Suite để cung cấp câu trả lời nhất quán trên mọi kênh.

Zendesk Guide là thành phần cơ sở kiến thức của nền tảng dịch vụ khách hàng Zendesk. Nó cung cấp nền tảng cho trung tâm hỗ trợ, cung cấp dữ liệu cho Answer Bot để trả lời tự động hóa và tích hợp với diễn đàn cộng đồng, tất cả nhằm giảm lượng ticket thông qua dịch vụ tự phục vụ.

Nó cũng cung cấp các công cụ như Knowledge Builder để giúp khởi động và đẩy nhanh quá trình tạo/lập KB khi bạn bắt đầu từ đầu.

Các tính năng nổi bật của Zendesk

Tạo trung tâm hỗ trợ có thương hiệu với các bài viết, danh mục và chức năng tìm kiếm.

Các khối nội dung cho phép bạn tái sử dụng cùng một đoạn văn bản trong nhiều bài viết trên trung tâm hỗ trợ.

Bảng điều khiển hoạt động của Cơ sở kiến thức giúp bạn đo lường lượt xem và tín hiệu phản hồi (như phiếu bầu).

Giới hạn của Zendesk

Khả năng báo cáo và tùy chỉnh không linh hoạt bằng, đặc biệt khi quy trình làm việc trở nên phức tạp.

Đường cong học tập dốc khi bạn muốn cấu hình sâu hơn.

Giá cả của Zendesk

Đội ngũ hỗ trợ: $25 USD mỗi nhân viên/tháng (thanh toán hàng tháng)

Nhóm Suite: $69 USD mỗi đại lý/tháng (thanh toán hàng tháng, bao gồm AI)

Suite Professional: $149 mỗi đại lý/tháng (thanh toán hàng tháng, bao gồm AI)

Suite Enterprise: $219 mỗi đại lý/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zendesk

G2 : 4.3/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zendesk?

Một người dùng Capterra cho biết:

Chúng tôi đã tích hợp chatbot Zendesk với cổng thông tin khách hàng của mình, và quá trình này không gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mỗi khi người dùng cổng thông tin cần hỗ trợ, họ có thể liên hệ với chúng tôi chỉ bằng cách nhấp vào biểu tượng trò chuyện.

Chúng tôi đã tích hợp chatbot Zendesk với cổng thông tin khách hàng của mình, và quá trình này không gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mỗi khi người dùng cổng thông tin cần hỗ trợ, họ có thể liên hệ với chúng tôi chỉ bằng cách nhấp vào biểu tượng trò chuyện.

Tích hợp kiến thức và quy trình làm việc với ClickUp

Có rất nhiều công cụ quản lý kiến thức có thể lưu trữ thông tin. Thách thức thực sự là chọn một công cụ giúp nhóm của bạn tìm và sử dụng câu trả lời đúng trong công việc, mà không gây ra sự phức tạp thêm về công cụ.

ClickUp là một không gian làm việc AI tích hợp được thiết kế để kết nối kiến thức với quá trình thực thi. Thay vì duy trì một trung tâm kiến thức riêng biệt và một nơi làm việc riêng biệt, nhóm của bạn có thể ghi chép quy trình, tìm kiếm thông tin, hợp tác và đẩy mạnh các công việc trong một nền tảng duy nhất với AI được tích hợp vào quy trình làm việc.

Bởi vì kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi nó xuất hiện đúng lúc ai đó cần hành động dựa trên nó.

Thử ClickUp và trải nghiệm cảm giác quản lý kiến thức kết nối. ✅

Câu hỏi thường gặp

Tập trung vào tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI, quy trình xác minh nội dung, tích hợp sâu với các công cụ hiện có của bạn và phân tích cho thấy hiệu quả của nội dung. Quan trọng nhất, hãy xem xét liệu bạn có cần kiến thức được kết nối với việc thực thi công việc hay không.

Đúng vậy, hầu hết các nền tảng quản lý kiến thức hiện đại đều hỗ trợ tích hợp với các công cụ quản lý dự án thông qua các kết nối gốc hoặc API. Tuy nhiên, ClickUp được xây dựng theo cách khác biệt vì nó kết hợp cả hai tính năng trong một nền tảng duy nhất, loại bỏ nhu cầu tích hợp riêng biệt.

Phần mềm cơ sở kiến thức nội bộ cung cấp cho nhân viên các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và chính sách, thường với quyền truy cập nghiêm ngặt hơn. Cơ sở kiến thức hướng đến khách hàng tập trung vào hỗ trợ tự phục vụ cho khách hàng, với trọng tâm vào quyền truy cập công khai và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Thông thường, các tính năng AI cơ bản có sẵn trong các kế hoạch cơ bản, trong khi các tính năng nâng cao như tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên và tạo nội dung thường được bao gồm trong các kế hoạch cao cấp hơn.