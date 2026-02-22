10 công cụ chiến dịch chính trị tốt nhất cho năm 2026

Vào lúc 11:47 tối, một thành viên trong nhóm trò chuyện chiến dịch gửi tin nhắn: ‘Ai đã cập nhật danh sách tiếp cận cử tri?’ Ba phút sau, một phản hồi khác được gửi đến: ‘Chúng ta đang sử dụng tài liệu nào hiện tại?’

Đến nửa đêm, một nửa nhóm đang thực hiện công việc trên các phiên bản khác nhau, và Ngày Bầu cử đang đến gần.

Đó chính là thực tế đằng sau hậu trường của các chiến dịch chính trị: quyết định nhanh chóng, làm việc thâu đêm và nỗ lực không ngừng để duy trì sự đồng bộ giữa con người, dữ liệu và thông điệp.

Các công cụ chiến dịch chính trị đã xuất hiện để lấp đầy khoảng trống đó. Từ quản lý tình nguyện viên và hoạt động tại hiện trường đến đang theo dõi tiếp cận cử tri, gây quỹ, truyền thông và phối hợp nội bộ, phần mềm đã trở thành xương sống của các chiến dịch hiện đại.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi phân tích 10 công cụ chiến dịch chính trị tốt nhất – những công cụ mà các nhóm chiến dịch có thể tin cậy khi tình hình trở nên căng thẳng và áp lực cao. 📈

Các công cụ chiến dịch chính trị giúp ứng cử viên, quản lý chiến dịch và các tổ chức vận động phối hợp hoạt động tiếp cận cử tri, quản lý tình nguyện viên, theo dõi đóng góp và giao tiếp với người ủng hộ.

Việc triển khai một chiến dịch thường đòi hỏi bạn phải quản lý hàng chục công việc phức tạp, như lịch trình vận động, cơ sở dữ liệu nhà tài trợ, điều phối tình nguyện viên, hậu cần sự kiện và báo cáo tuân thủ. Điều này dẫn đến tình trạng phân tán công việc: các hoạt động công việc bị phân tán trên nhiều công cụ không kết nối, khiến thông tin quan trọng bị mất mát.

Các công cụ này được sử dụng bởi các ứng cử viên ở mọi cấp độ, từ hội đồng trường học địa phương đến các cuộc bầu cử liên bang, cũng như các ủy ban hành động chính trị, các nhóm vận động vấn đề và các nhà tổ chức cơ sở.

Phần mềm quản lý chiến dịch chính trị hiện đại đã phát triển để tích hợp dữ liệu cử tri, phân tích dự đoán, nhắn tin giữa các thành viên và mục tiêu định hướng cử tri dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tối ưu hóa ngân sách có giới hạn và thời gian tình nguyện.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin quan trọng của kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Việc chọn sai công cụ cho chiến dịch của bạn có thể dẫn đến lãng phí thời gian và tiền bạc, buộc nhóm của bạn phải tuân theo các quy trình làm việc cứng nhắc không phù hợp với nhu cầu của bạn. Sự bực bội này ngày càng gia tăng khi thời hạn đến gần, tình nguyện viên nhận được thông tin mâu thuẫn và bạn không thể mở rộng quy mô hoạt động khi cần thiết nhất.

Dưới đây là các tiêu chí chính để đánh giá:

Tích hợp dữ liệu cử tri: Nền tảng có kết nối với cơ sở dữ liệu cử tri của bang hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia như VoteBuilder hoặc L2 không? Truy cập liền mạch vào dữ liệu cử tri giúp loại bỏ việc nhập liệu thủ công và đảm bảo mục tiêu tiếp cận luôn được cập nhật.

Giao tiếp đa kênh: Tìm kiếm các tính năng nhắn tin văn bản peer-to-peer tích hợp sẵn hoặc tích hợp, gửi email hàng loạt và gọi điện thoại để tiếp cận cử tri ở nơi họ đang ở.

Quản lý tình nguyện viên: Các tính năng như lịch trình ca làm việc, phân công khu vực và kiểm tra thời gian thực giúp hoạt động tại trường của bạn diễn ra suôn sẻ.

Tuân thủ và báo cáo: Các chiến dịch phải theo dõi các khoản đóng góp và chi tiêu cho các hồ sơ nộp cho Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) hoặc Hội đồng Bầu cử Tiểu bang; các công cụ tuân thủ tự động hóa giúp giảm thiểu lỗi và rủi ro kiểm toán.

Khả năng mở rộng và dễ sử dụng: Nó phải có thể xử lý sự gia tăng đột biến về số lượng tình nguyện viên và liên hệ với cử tri mà không gặp vấn đề về hiệu suất, và các thành viên mới trong nhóm nên có thể đạt được năng suất cao nhanh chóng.

Khả năng AI và tự động hóa: Các chiến dịch hiện đại được hưởng lợi từ Các chiến dịch hiện đại được hưởng lợi từ việc nhắm mục tiêu cử tri dựa trên AI , phân công công việc tự động và phân tích dự đoán giúp phân bổ tài nguyên hiệu quả.

🧠 Thông tin thú vị: Chiến dịch vận động tại nhà từng là một chiến lược quan trọng: các ứng cử viên như Warren G. Harding trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1920 đã ở nhà và để người ủng hộ đến gặp họ thay vì đi khắp nước. Phong cách vận động ít di chuyển này nhấn mạnh vào tương tác với cử tri địa phương và sự tiếp xúc cá nhân, lâu trước khi các chiến dịch vận động kỹ thuật số ra đời.

Dưới đây là cách 10 công cụ hàng đầu cho chiến dịch chính trị so sánh với nhau:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp * Lập kế hoạch, thực thi và tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trong một nền tảng duy nhất. Bảng trắng cho lập kế hoạch chiến dịch, Super Agents cho quy trình làm việc tự động, Bảng điều khiển cho khả năng hiển thị thời gian thực, ClickUp Brain cho trí tuệ nhân tạo bối cảnh, Tài liệu, Tự động hóa, Biểu mẫu. Miễn phí vĩnh viễn; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp. NationBuilder Tổ chức cộng đồng với hệ thống CRM tích hợp, trang web và huy động quỹ. Hồ sơ người ủng hộ thống nhất, mẫu trang web chính trị, phát sóng email và tin nhắn văn bản, phân đoạn dựa trên mức độ tương tác. Gói Starter từ $41/tháng; Gói Pro từ $179/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh. NGP VAN Các chiến dịch dân chủ và tiến bộ cần truy cập vào cơ sở dữ liệu cử tri. Danh sách cử tri VoteBuilder, ứng dụng tiếp cận cử tri MiniVAN, huy động quỹ tuân thủ FEC, đang theo dõi khu vực và liên hệ. Giá cả tùy chỉnh Aristotle Campaign Manager Các chiến dịch phi đảng phái cần dữ liệu cử tri + tuân thủ quy định. Danh sách cử tri quốc gia và tiểu bang, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cho nhà tài trợ, báo cáo tuân thủ tự động hóa cho Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) và các quy định của tiểu bang. Giá cả tùy chỉnh i360 Chiến dịch của Đảng Cộng hòa và các nhóm bảo thủ Danh sách cử tri quốc gia, mô hình dự đoán, ứng dụng tiếp cận cử tri ngoại tuyến, mục tiêu quảng cáo kỹ thuật số. Giá cả tùy chỉnh Catalist Các tổ chức tiên tiến tập trung vào cơ sở hạ tầng dữ liệu và phân tích. Danh sách cử tri quốc gia, mô hình dự đoán tỷ lệ tham gia bầu cử và thuyết phục, so khớp và làm giàu danh sách. Dựa trên thành viên Mới/Chế độ Chiến dịch vận động và tương tác với cử tri Các hành động như gửi email/gọi điện/tweet cho đại diện của bạn, tự động hóa quá trình ghép đôi đại diện, nhúng trang web. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $44/tháng RunningMate (Civitech) Ứng cử viên cấp dưới và ứng cử viên lần đầu Định hướng cử tri dễ dàng, quản lý tình nguyện viên và bản đồ tương tác. Giá cả tùy chỉnh Impactive Tổ chức quan hệ thông qua mạng lưới người hỗ trợ Nhập danh sách liên hệ, khớp thông tin cử tri, tiếp cận có yếu tố trò chơi, bảng xếp hạng. Từ $50/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh Daisychain Tổ chức kỹ thuật số được hỗ trợ bởi AI và tiếp cận cá nhân hóa Các chuỗi tin nhắn SMS/email tự động hóa, dòng thời gian thống nhất cho người ủng hộ, hộp thư đến tập trung. Giá cả tùy chỉnh

Bạn cần một công cụ có thể thích ứng với sự hỗn loạn đặc trưng của một chiến dịch, chứ không phải là công cụ làm tăng thêm sự hỗn loạn đó.

Các công cụ chiến dịch chính trị tốt nhất kết nối các hoạt động tiếp cận cử tri, gây quỹ, điều phối tình nguyện viên và báo cáo tuân thủ vào một hệ thống thống nhất.

Dưới đây là các công cụ hàng đầu giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. ✨

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án tất cả trong một và tự động hóa AI)

Đứng đầu danh sách công việc của chúng tôi là ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Kế hoạch, thực thi, hiển thị và trí tuệ nhân tạo được tích hợp hoàn hảo tại đây, giúp giảm thiểu sự phức tạp của nhiều công cụ và tránh nhầm lẫn.

Đối với các nhóm làm việc nhanh chóng như các chiến dịch chính trị, sự linh hoạt này rất quan trọng. Dù bạn đang điều phối hàng trăm tình nguyện viên hay quản lý một chương trình thực địa đa bang, ClickUp sẽ thích ứng với quy trình làm việc của bạn thay vì ép buộc bạn vào một cấu trúc cứng nhắc.

Hãy cùng xem cách bạn có thể lập kế hoạch cho một chiến dịch với ClickUp:

Lập kế hoạch chiến dịch trực quan với ClickUp Bảng trắng

Chiến lược chiến dịch có nhiều yếu tố phức tạp ngay từ đầu: bản đồ các khu vực bầu cử, ưu tiên các vấn đề, phác thảo phân khúc cử tri, chuỗi tiếp cận, hệ thống phân cấp thông điệp… Tất cả bắt đầu từ một buổi brainstorming.

Loại bỏ sự thiếu kết nối giữa các phiên họp chiến lược và công việc hàng ngày của chiến dịch với ClickUp Bảng trắng

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho nhóm của bạn không gian trực quan chia sẻ để phác thảo ý tưởng, nhóm các chủ đề và vẽ bản đồ toàn bộ bức tranh chiến dịch trước khi chuyển sang giai đoạn thực thi.

Ví dụ, các nhóm truyền thông và thực địa của bạn trong một phiên lập kế hoạch trực tiếp. Trên Bảng trắng, họ xây dựng bản đồ phân đoạn cử tri, liên kết các nhiệm vụ ClickUp quan trọng với từng phân đoạn và đính kèm các tài liệu nhắn tin bản nháp. Sau đó, họ ngay lập tức chuyển đổi các phân đoạn ưu tiên hàng đầu thành các danh sách công việc có cấu trúc, trở thành các công việc có thể thực hiện được.

Tạo chiến dịch của bạn với ClickUp:

Nhận các trợ lý AI tự động với ClickUp Super Agents

Các chiến dịch bận rộn thường có nhiều công việc lặp đi lặp lại, bao gồm theo dõi, tóm tắt hàng ngày, báo cáo tiến độ, kiểm tra tình hình tình nguyện viên và tóm tắt hoạt động tiếp cận hàng tuần.

Tự động hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại của chiến dịch mà không cần sự giám sát của con người với ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents là các trợ lý AI được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, có kiến thức về chiến dịch của bạn, giúp thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước một cách tự động và học hỏi trong quá trình thực hiện. Chúng có thể được kích hoạt thủ công hoặc cài đặt để hoạt động 24/7.

Sau khi xác định nhịp độ chiến dịch, bạn có thể cấu hình Super Agent để tạo báo cáo tiếp cận hàng tuần từ các luồng hoạt động của bạn. Nó tổng hợp các công việc đã hoàn thành, báo cáo của tình nguyện viên, các công việc quá hạn và nhấn mạnh những thay đổi so với tuần trước. Kết quả là một bản tóm tắt sẵn sàng để trình bày.

Tạo Super Agent đầu tiên của bạn:

Theo dõi tiến độ chiến dịch với bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp hiển thị cho bạn thông tin thời gian thực về mọi thứ quan trọng: sự tham gia của tình nguyện viên, tỷ lệ tham dự sự kiện, tiến độ công việc, hạn chót và kết quả giao tiếp. Chúng có thể bao gồm biểu đồ, số liệu thống kê về các chỉ số hoạt động, cân bằng khối lượng công việc, theo dõi công việc quá hạn và nhiều hơn nữa – được tùy chỉnh theo nhu cầu của nhóm của bạn.

Thêm thẻ tùy chỉnh để theo dõi những gì quan trọng đối với chiến dịch của bạn bằng bảng điều khiển ClickUp

Ví dụ, bạn có thể tạo một bảng điều khiển ‘Hoạt động tại hiện trường’ để theo dõi số cuộc gọi cho cử tri đã hoàn thành, số cửa đã gõ, các khu vực nào chưa đạt mục tiêu và các tình nguyện viên nào chưa được giao nhiệm vụ theo dõi. Khi có vấn đề phát sinh ngoài dự kiến trong tuần trước, mọi người sẽ thấy ngay lập tức.

Hiểu rõ chi tiết chiến dịch với ClickUp Brain

ClickUp Brain là trợ lý AI bối cảnh tích hợp sẵn, hiểu rõ mọi thứ về không gian làm việc của bạn: tác vụ, bình luận, tài liệu, Bảng trắng và hơn thế nữa. Nó được thiết kế để trả lời các câu hỏi bối cảnh, tạo tóm tắt và thực hiện các hành động phản ánh tình trạng thực tế của công việc thay vì các kết quả AI chung chung.

ClickUp Brain cho chiến dịch chính trị

Dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi bạn có thể đặt ra:

Tóm tắt 3 mục tiêu chiến dịch hàng đầu cho quý 2 dựa trên tài liệu chiến lược và các công việc hiện tại.

Viết lại bài phát biểu này để thu hút sự đồng cảm của cử tri thành thị chưa quyết định, đồng thời giữ nguyên lập trường cốt lõi của chúng ta.

Giải thích rõ ràng về trách nhiệm của nhóm hiện trường, nhóm kỹ thuật số và nhóm truyền thông trong tuần này.

Soạn thảo một bản phác thảo phản ứng nhanh dựa trên tin tức mới nhất và các tài liệu về vị trí hiện có của chúng ta.

Tạo bản cập nhật hàng ngày bằng cách sử dụng các công việc đã hoàn thành và bị chặn trong ngày hôm nay.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại: Tiết kiệm hàng giờ công việc thủ công bằng cách tạo các triggers tùy chỉnh để chạy chiến dịch của bạn tự động với Tiết kiệm hàng giờ công việc thủ công bằng cách tạo các triggers tùy chỉnh để chạy chiến dịch của bạn tự động với ClickUp Automations

Thu thập dữ liệu: Thu thập đơn đăng ký tình nguyện viên, xác nhận tham dự sự kiện và phản hồi của cử tri thông qua các biểu mẫu tùy chỉnh, được tích hợp trực tiếp vào hệ thống công việc của bạn thông qua Thu thập đơn đăng ký tình nguyện viên, xác nhận tham dự sự kiện và phản hồi của cử tri thông qua các biểu mẫu tùy chỉnh, được tích hợp trực tiếp vào hệ thống công việc của bạn thông qua ClickUp Forms.

Tập trung tài liệu: Giữ cho toàn bộ nhóm đồng bộ bằng cách lưu trữ kế hoạch chiến dịch, điểm chính cần truyền đạt và tài liệu đào tạo trong Giữ cho toàn bộ nhóm đồng bộ bằng cách lưu trữ kế hoạch chiến dịch, điểm chính cần truyền đạt và tài liệu đào tạo trong ClickUp Docs.

Kết nối với các công cụ của bên thứ ba: Tích hợp các nền tảng email, CRM, ứng dụng mạng xã hội, công cụ nhắn tin SMS, lịch và nhiều hơn nữa để đưa các hoạt động tiếp cận cử tri, tương tác xã hội và hệ thống tình nguyện viên vào một quy trình làm việc thống nhất với ClickUp Integrations

Tập trung quá trình ra quyết định: Tích hợp tìm kiếm, tự động hóa và tạo/lập nội dung trên các ứng dụng và bối cảnh công việc của bạn, đồng thời loại bỏ Tích hợp tìm kiếm, tự động hóa và tạo/lập nội dung trên các ứng dụng và bối cảnh công việc của bạn, đồng thời loại bỏ sự phân tán của AI với ClickUp Brain MAX.

Ưu điểm

Không gian làm việc tất cả trong một giúp loại bỏ sự phân tán công cụ và chuyển đổi ngữ cảnh

Khả năng AI giúp đẩy nhanh quá trình ra quyết định và tạo/lập nội dung

Cấu trúc linh hoạt phù hợp với mọi kích thước chiến dịch, từ địa phương đến toàn bang

Nhược điểm

Người dùng mới có thể cần thời gian để khám phá đầy đủ các tính năng.

Trải nghiệm ứng dụng di động hiện tại chưa thể sánh ngang với khả năng đầy đủ của phiên bản desktop.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 khen ngợi ClickUp:

Điều hữu ích nhất về ClickUp là nó thực sự điều hành toàn bộ agency của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng ClickUp suốt cả ngày, cho quản lý công việc, Super Agents, giao tiếp nội bộ, lịch nội dung, tài liệu, theo dõi chiến dịch và nhiều hơn nữa. Đối với chúng tôi, nó không chỉ là công cụ quản lý dự án, mà là hệ điều hành của chúng tôi. Super Agents là một lợi thế lớn. Vì toàn bộ quy trình làm việc của chúng tôi nằm trong ClickUp, các Super Agents có thể hỗ trợ gần như mọi thứ chúng tôi cần. Họ giúp chúng tôi làm việc nhanh hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn và thực hiện hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

2. NationBuilder (Phù hợp nhất cho tổ chức cộng đồng)

qua NationBuilder

NationBuilder tự định vị là một hệ thống tổ chức cộng đồng kết hợp CRM, công cụ xây dựng website, tiếp thị email và xử lý đóng góp. Nó cung cấp một phương pháp tiếp cận tích hợp, trong đó dữ liệu người ủng hộ được lưu chuyển mượt mà giữa website, danh sách email và các nỗ lực tiếp cận của bạn.

Cơ sở dữ liệu ‘Nation’ của nền tảng này đóng vai trò là trung tâm lưu trữ thông tin của tất cả người ủng hộ, đang theo dõi mọi tương tác từ việc truy cập website, đóng góp tài chính đến tham dự sự kiện. Phương pháp tiếp cận dựa trên hồ sơ này giúp các chiến dịch hiểu rõ mức độ tương tác của người ủng hộ theo thời gian và phân đoạn đối tượng tiếp cận một cách phù hợp.

NationBuilder cũng bao gồm các mẫu trang web tích hợp sẵn, công cụ quản lý chiến dịch email và phát sóng tin nhắn văn bản, giúp giảm thiểu nhu cầu phát triển tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của NationBuilder

Tạo hồ sơ thống nhất cho người ủng hộ, bao gồm thông tin về đóng góp, sự kiện, tình nguyện viên và lịch sử tương tác để thực hiện các hoạt động tiếp cận mục tiêu.

Cung cấp các mẫu chiến dịch chính trị kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu để cập nhật tự động CRM từ việc đăng ký và đóng góp.

Gửi thông điệp tiếp thị mục tiêu đến các nhóm ủng hộ dựa trên lịch sử tương tác, địa điểm hoặc thẻ tùy chỉnh.

Ưu điểm

Các tính năng mạnh mẽ cho việc tổ chức cộng đồng

Mẫu dành riêng cho chính trị

Gồm nhiều hàm, giúp bạn tránh được những rắc rối khi tích hợp.

Nhược điểm

Tích hợp tệp dữ liệu cử tri gốc bị giới hạn

Tùy chỉnh trang web có thể cảm thấy bị giới hạn

Đường cong học tập cao đối với các nhóm chưa quen thuộc với nền tảng.

Giá cả của NationBuilder

Gói Starter: Bắt đầu từ $41/tháng

Pro: Bắt đầu từ $179/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về NationBuilder

G2: 4.2/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra:

Người dùng thực tế đang nói gì về NationBuilder?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2:

NationBuilder là giải pháp toàn diện cho CRM, website và giao dịch thẻ tín dụng. Thông thường, các dịch vụ này phức tạp và rời rạc, nhưng NationBuilder giúp bạn triển khai nhanh chóng trong vài giờ thay vì vài ngày hoặc vài tuần… Tuy nhiên, việc tìm kiếm và cập nhật hàng loạt đôi khi còn cồng kềnh. Chức năng chia sẻ trên mạng xã hội chưa theo kịp xu hướng hiện tại. Podcasting và RSS sẽ rất hữu ích

🧠 Thông tin thú vị: Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1952 đã đánh dấu một bước ngoặt trong lĩnh vực truyền thông, khi các mạng tin tức truyền hình, đặc biệt là CBS, nổi tiếng đã sử dụng máy tính tự động phổ quát UNIVAC I để dự đoán kết quả cuộc đua giữa Dwight D. Eisenhower và Adlai Stevenson.

3. NGP VAN (Phù hợp nhất cho các chiến dịch dân chủ và tiến bộ)

qua NGP VAN

NGP VAN là nhà cung cấp công nghệ hàng đầu cho các chiến dịch của Đảng Dân chủ và các tổ chức tiến bộ tại Hoa Kỳ. Nền tảng này kết hợp truy cập cơ sở dữ liệu cử tri thông qua VoteBuilder, công cụ gây quỹ thông qua NGP và khả năng tổ chức kỹ thuật số, khiến nó trở thành lựa chọn mặc định cho các chiến dịch hoạt động trong hệ sinh thái của Đảng Dân chủ.

Giao diện tệp tin của nó cung cấp truy cập vào cơ sở dữ liệu cử tri của bang, được bổ sung dữ liệu người tiêu dùng, điểm đánh giá mô hình và lịch sử liên hệ từ các chiến dịch trước đó. Các nhà tổ chức chiến dịch sử dụng nó để phân chia khu vực, tạo danh sách đi bộ và ghi chép liên hệ với cử tri. Sức mạnh của nền tảng này đến từ hiệu ứng mạng lưới và các công cụ tích hợp để quản lý danh sách kiểm tra tuân thủ, giúp tránh các khoản phạt của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC).

Các tính năng nổi bật của NGP VAN

Truy cập dữ liệu cử tri của bang kèm theo điểm đánh giá dự đoán và dữ liệu dân số để xác định khu vực cho các nhân viên vận động và tạo danh sách điện thoại.

Hãy để NGP xử lý việc thu nhận đóng góp với báo cáo tuân thủ FEC tích hợp sẵn, giúp giảm bớt gánh nặng hành chính liên quan đến các yêu cầu tài chính của chiến dịch.

Sử dụng ứng dụng di động MiniVAN cho phép nhân viên vận động tiếp cận danh sách đi bộ và ghi chép thông tin liên hệ offline, đồng bộ dữ liệu khi kết nối mạng được khôi phục.

Ưu điểm

Dữ liệu cử tri vô song cho các chiến dịch tiến bộ

Tích hợp hệ sinh thái giúp giảm thiểu các silo dữ liệu.

Tiêu chuẩn ngành, giúp giảm thời gian đào tạo cho nhân viên có kinh nghiệm.

Nhược điểm

Chỉ phục vụ các tổ chức Dân chủ và tiến bộ.

Giao diện có thể trông lỗi thời so với các nền tảng SaaS hiện đại.

Việc truy cập thường yêu cầu sự liên kết với một đảng phái hoặc tổ chức.

Giá cả của NGP VAN

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về NGP VAN

G2: 4/5 (70+ đánh giá)

Capterra:

Người dùng thực tế nói gì về NGP VAN?

Từ một đánh giá trên G2:

Tất cả cử tri đều có sẵn và thông tin của họ thường được cập nhật. Các hàm cơ bản như tra cứu nhanh, danh sách đơn giản và khu vực thường hoạt động tốt… Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nâng cao, có nhiều rào cản để đạt được mục tiêu. Hiện tại, tôi đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo rằng khi in danh sách để liên hệ với cử tri, các nhân viên vận động có thể ghi chú đầy đủ nếu cử tri chưa từng được liên hệ, có thái độ thù địch hoặc đặc biệt là nếu họ có hành vi đe dọa.

4. Aristotle Campaign Manager (Phù hợp nhất cho các chiến dịch phi đảng phái cần dữ liệu cử tri)

qua Aristotle

Aristotle là nhà cung cấp dữ liệu chính trị và công nghệ chiến dịch trong nhiều thập kỷ, phục vụ các chiến dịch trên khắp phổ chính trị. Nó kết hợp truy cập cơ sở dữ liệu cử tri, quản lý nhà tài trợ và báo cáo tuân thủ cho các chiến dịch cần dữ liệu mạnh mẽ mà không bị giới hạn bởi hệ sinh thái.

Các tính năng dữ liệu cử tri của nền tảng bao gồm truy cập vào các tệp dữ liệu cử tri quốc gia và tiểu bang với các lớp dữ liệu dân số, dữ liệu người tiêu dùng và mô hình dự đoán. Các chiến dịch có thể xây dựng các đối tượng mục tiêu cho hoạt động tiếp cận và theo dõi lịch sử liên lạc qua nhiều kênh truyền thông.

Aristotle phục vụ các chiến dịch bất kể đảng phái, khiến nó trở thành lựa chọn cho các ứng cử viên Cộng hòa, Dân chủ và độc lập.

Các tính năng nổi bật của Aristotle Campaign Manager

Truy cập cơ sở dữ liệu cử tri toàn quốc với thông tin dân số, tiêu dùng và mô hình hóa để xây dựng đối tượng cử tri mục tiêu.

Đảm bảo tuân thủ báo cáo của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) và các quy định của tiểu bang thông qua tự động hóa theo dõi các khoản đóng góp và tạo báo cáo, giảm bớt gánh nặng hành chính của các yêu cầu tài chính chiến dịch.

Theo dõi lịch sử đóng góp, xác định các nhà tài trợ tiềm năng quan trọng và quản lý quy trình gây quỹ với hàm CRM tích hợp.

Ưu điểm

Nền tảng phi đảng phái phục vụ cho tất cả các chiến dịch.

Lịch sử dữ liệu chi tiết cung cấp bối cảnh lịch sử.

Các công cụ tuân thủ tích hợp giúp giảm rủi ro kiểm toán.

Nhược điểm

Giao diện có thể trông cũ kỹ so với các nền tảng mới hơn.

Sự minh bạch về giá cả bị giới hạn; yêu cầu tư vấn bán hàng.

Cộng đồng người dùng nhỏ hơn có nghĩa là ít tài nguyên được chia sẻ hơn.

Giá của Aristotle Campaign Manager

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Aristotle Campaign Manager

G2: Không đủ đánh giá

Capterra:

Người dùng thực tế nói gì về Aristotle Campaign Manager?

Dưới đây là góc nhìn trực tiếp:

Giao diện đơn giản nhưng hỗ trợ nhiều hàm, chẳng hạn như các khía cạnh tài chính… Một số tính năng có yêu cầu quá phức tạp

🔍 Bạn có biết? Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008, nhóm của Barack Obama đã xây dựng một nền tảng xã hội chuyên dụng có tên My.BarackObama.com , cho phép người ủng hộ tổ chức, gọi điện cho cử tri và phối hợp theo những cách chưa từng có trước đây.

5. I360 (Phù hợp nhất cho các chiến dịch của đảng Cộng hòa và bảo thủ)

qua i360

i360 là nền tảng dữ liệu và công nghệ chính cho các chiến dịch của Đảng Cộng hòa và phe bảo thủ, cung cấp dữ liệu cử tri, công cụ tiếp cận cử tri và khả năng quảng cáo kỹ thuật số. Nền tảng này cung cấp truy cập vào cơ sở dữ liệu cử tri toàn quốc được bổ sung dữ liệu người tiêu dùng và mô hình dự đoán được thiết kế cho mục tiêu tiếp cận cử tri bảo thủ.

Các khả năng khoa học dữ liệu của nền tảng bao gồm các mô hình dự đoán về khả năng thuyết phục cử tri, khả năng tham gia bầu cử và vị trí về các vấn đề, giúp các chiến dịch phân bổ nguồn lực cho những cử tri có khả năng phản hồi cao nhất.

Các tính năng nổi bật của i360

Truy cập cơ sở dữ liệu cử tri toàn quốc với điểm số mô hình dự đoán được tối ưu hóa cho mục tiêu hướng đến cử tri Cộng hòa và bảo thủ.

Sử dụng ứng dụng di động có thể hoạt động offline và đồng bộ hóa khi kết nối mạng được khôi phục, cho phép các nhóm tại hiện trường truy cập danh sách cử tri và ghi chép thông tin liên hệ của cử tri ngay tại chỗ.

Kết nối dữ liệu nhắm mục tiêu cử tri với các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trên các nền tảng hiển thị, video và truyền hình kết nối.

Ưu điểm

Dữ liệu sâu và mô hình dự đoán cho các chiến dịch bảo thủ

Tích hợp điều phối chiến dịch tại trường và chiến dịch kỹ thuật số

Hiển thị tình hình thực địa theo thời gian thực thông qua bảng điều khiển.

Nhược điểm

Chỉ phục vụ các tổ chức Cộng hòa và bảo thủ.

Yêu cầu liên kết với hệ sinh thái để truy cập.

Giá cả và điều khoản không được công bố công khai.

Giá cả i360

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của i360

G2: Không đủ đánh giá

Capterra:

Người dùng thực tế đang nói gì về i360?

Từ một người dùng:

Việc gọi điện liên tục cho nhiều người trở nên dễ dàng nhờ cách i360 tự động hóa cuộc gọi. Việc cài đặt trạng thái khi đến thăm nhà của người dân cho các chiến dịch chính trị cũng rất đơn giản… Tuy nhiên, đôi khi ứng dụng có thể gặp lỗi và bị treo khi thêm kịch bản để để lại tin nhắn thoại.

6. Catalist (Phù hợp nhất cho các tổ chức tiến bộ tập trung vào dữ liệu)

qua Catalist

Catalist hoạt động như một nhà cung cấp hạ tầng dữ liệu cho các tổ chức tiến bộ, duy trì một cơ sở dữ liệu cử tri quốc gia làm nền tảng cho việc định hướng và phân tích. Thay vì là một nền tảng quản lý chiến dịch, nó cung cấp lớp dữ liệu mà các công cụ khác xây dựng dựa trên đó.

Cơ sở dữ liệu của nó kết hợp thông tin đăng ký cử tri với dữ liệu người tiêu dùng, thông tin dân số và lịch sử liên lạc. Mô hình thành viên của nền tảng này có nghĩa là dữ liệu được thu thập bởi một tổ chức sẽ làm giàu cho tệp dữ liệu của tất cả các thành viên, từ đó cải thiện độ chính xác của việc nhắm mục tiêu theo thời gian.

Các tính năng nổi bật của Catalist

Truy cập cơ sở dữ liệu cử tri toàn diện được bổ sung lịch sử liên hệ từ phong trào tiến bộ.

Sử dụng các tính năng mô hình dự đoán và phân tích để đánh giá khả năng tham gia bầu cử và tiềm năng thuyết phục, giúp các chiến dịch ưu tiên việc tiếp cận cử tri.

So sánh danh sách người ủng hộ với cơ sở dữ liệu cử tri để bổ sung thông tin đăng ký, cập nhật địa chỉ và xác định các bản ghi trùng lặp.

Ưu điểm

Hiệu ứng mạng lưới giúp cải thiện chất lượng dữ liệu theo thời gian.

Phân tích nâng cao cho các chiến lược dựa trên dữ liệu

Nền tảng cho hạ tầng dữ liệu tiên tiến

Nhược điểm

Mô hình thành viên yêu cầu tổ chức phải cam kết.

Thiếu các công cụ nâng cao, khiến việc tích hợp trở nên cần thiết.

Chỉ dành cho các tổ chức tiến bộ.

Giá cả của Catalist

Dựa trên thành viên

Đánh giá và nhận xét của Catalist

G2: Không đủ đánh giá

Capterra:

Người dùng thực tế đang nói gì về Catalist?

Một đánh giá mô tả như sau:

Điều tuyệt vời nhất về Catalist.io là nó cung cấp cho bạn nhiều thông tin chi tiết trên tất cả các nền tảng cùng một lúc… Có những lúc khi tôi xem bảng điều khiển của mình, tôi cảm thấy choáng ngợp vì bị ngập trong quá nhiều dữ liệu và thông tin chi tiết.

🧠 Thông tin thú vị: Mặc dù cuộc tranh luận nổi tiếng giữa Kennedy và Nixon vào năm 1960 thường được coi là cuộc tranh luận truyền hình lớn đầu tiên, nhưng một cuộc tranh luận truyền hình sớm hơn vào năm 1956 thực tế đã có sự tham gia của hai phụ nữ nổi tiếng. Eleanor Roosevelt và Margaret Chase Smith đã tranh luận thay mặt cho các đảng của họ, đánh dấu việc sử dụng truyền hình như một phương tiện chiến dịch từ rất sớm.

7. New/Mode (Phù hợp nhất cho các chiến dịch vận động và tương tác với cử tri)

New/Mode tập trung vào các chiến dịch vận động và tương tác với cử tri thay vì chính trị bầu cử. Nền tảng này cho phép các tổ chức tạo ra các hành động vận động đa kênh, như gửi email cho các nhà lập pháp hoặc gọi điện cho các quan chức, mà người ủng hộ có thể thực hiện với ít rào cản nhất.

Sức mạnh của nền tảng này nằm ở việc làm cho hoạt động vận động trở nên dễ tiếp cận. Người ủng hộ nhập địa chỉ của họ, và New/Mode tự động xác định đại diện được bầu của họ và chuyển tiếp tin nhắn một cách phù hợp. Đối với các tổ chức vận động vấn đề và tổ chức phi lợi nhuận, nền tảng này cung cấp các công cụ được thiết kế riêng mà các nền tảng chiến dịch chung không có.

Tính năng tốt nhất của New/Mode

Tạo các chiến dịch cho phép người ủng hộ tự động gửi email, gọi điện hoặc tweet cho các quan chức được bầu của họ.

Xác định đúng đại diện dựa trên địa chỉ của người hỗ trợ và tự động nhắm mục tiêu vào các ủy ban hoặc đảng phái cụ thể.

Thêm các hành động ủng hộ vào trang web hoặc email của bạn để tăng tỷ lệ tham gia.

Ưu điểm

Được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động vận động và tương tác với cử tri.

Trải nghiệm hỗ trợ thuận tiện giúp tăng cường sự tham gia.

Triển khai linh hoạt trên bất kỳ trang web hoặc email nào.

Nhược điểm

Các tính năng chiến dịch bầu cử giới hạn như tích hợp danh sách cử tri

Tập trung vào hoạt động vận động, không phải quản lý chiến dịch toàn diện.

Nền tảng nhỏ hơn so với các nhà cung cấp công nghệ chính trị lớn.

Giá mới/Chế độ

Cá nhân: Miễn phí vĩnh viễn

Grassroots: $44/tháng

Nhóm: $189/tháng

Movement Builder+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét mới/chế độ

G2: Không đủ đánh giá

Capterra:

Người dùng thực tế nói gì về New/Mode?

Theo một người đánh giá:

Giao diện người dùng của nền tảng V2 Impact của họ rất thân thiện với người dùng và có thiết kế tinh tế. Tính năng tự động lựa chọn người nhận dựa trên mã bưu điện/mã ZIP là một tính năng hiếm có trong không gian này.

qua RunningMate

RunningMate có mục tiêu hướng đến các ứng cử viên cấp dưới và ứng cử viên lần đầu cần các công cụ chiến dịch hiệu quả mà không cần đến sự phức tạp hoặc chi phí của các nền tảng doanh nghiệp. Nền tảng này đơn giản hóa việc tiếp cận cử tri, vận động và điều phối tình nguyện viên cho các chiến dịch có thể thiếu nhân sự chính trị có kinh nghiệm.

Civitech đã thiết kế RunningMate để giảm bớt rào cản cho các ứng cử viên tham gia tranh cử vào các vị trí địa phương như hội đồng trường học hoặc hội đồng thành phố, nơi nguồn lực được giới hạn.

Các tính năng nổi bật của RunningMate do Civitech phát triển

Truy cập dữ liệu cử tri và tạo danh sách liên hệ mục tiêu với giao diện dễ sử dụng.

Quản lý đăng ký tình nguyện viên và phân công ca làm việc mà không cần sử dụng các công cụ lịch trình riêng biệt.

Hiển thị dữ liệu cử tri và các đối tượng tiềm năng chưa đăng ký trên bản đồ tương tác để ưu tiên các khu vực có tiềm năng cao.

Ưu điểm

Phù hợp cho các ứng cử viên lần đầu và ứng cử viên ở các vị trí thấp hơn.

Giảm độ phức tạp và thời gian học tập.

Tích hợp các hàm cơ bản trên một nền tảng duy nhất

Nhược điểm

Các tính năng nâng cao bị giới hạn so với các nền tảng doanh nghiệp.

Cộng đồng người dùng nhỏ hơn và ít tài nguyên chia sẻ hơn.

Có thể không phù hợp cho các chiến dịch quy mô lớn.

Giá cả của RunningMate do Civitech cung cấp

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về RunningMate

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Trước khi có phương tiện truyền thông hiện đại, các chiến dịch tranh cử phụ thuộc vào việc di chuyển bằng tàu hỏa. Các ứng cử viên như William Jennings Bryan đã sử dụng các chuyến đi dừng chân, trong đó tàu hỏa sẽ dừng lại ở nhiều thị trấn mỗi ngày để ứng cử viên có thể nói chuyện trực tiếp với đám đông, xây dựng kết nối cơ sở mà công nghệ hiện nay đang cố gắng tái tạo một cách kỹ thuật số.

9. Impactive (Phù hợp nhất cho việc tổ chức quan hệ thông qua mạng lưới người hỗ trợ)

qua Impactive

Impactive tập trung vào tổ chức dựa trên mối quan hệ: chiến lược huy động cử tri thông qua mạng lưới cá nhân của họ thay vì tiếp cận lạnh. Nền tảng này giúp các chiến dịch tận dụng các kết nối mà người ủng hộ đã có, biến mỗi tình nguyện viên thành một nhà tổ chức tiềm năng.

Ý tưởng cốt lõi là mọi người có xu hướng bỏ phiếu hoặc tình nguyện nhiều hơn khi được yêu cầu bởi người mà họ quen biết. Impactive cho phép người hỗ trợ nhập danh bạ của họ, xác định cử tri trong mạng lưới của mình và gửi các thông điệp tiếp cận cá nhân hóa, biến việc tham gia thành một trò chơi để khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh.

Các tính năng nổi bật của Impactive

Cho phép người ủng hộ nhập danh bạ của họ và xác định cử tri trong mạng lưới cá nhân của họ, kèm theo các tin nhắn gợi ý để theo dõi hoạt động tiếp cận.

Tạo động lực cho hoạt động tình nguyện thông qua bảng xếp hạng, huy hiệu và các cuộc thi nhóm để khuyến khích sự tham gia tình nguyện bền vững.

Giúp người ủng hộ dễ dàng chia sẻ nội dung chiến dịch và các lời kêu gọi hành động trên các mạng xã hội của họ.

Ưu điểm

Sử dụng mối quan hệ chân thành để tạo ra tác động lớn hơn.

Mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua mạng lưới người hỗ trợ.

Trải nghiệm tình nguyện viên tích cực giúp duy trì động lực cho tình nguyện viên.

Nhược điểm

Yêu cầu sự đồng thuận của người hỗ trợ để chia sẻ thông tin liên hệ cá nhân.

Không hiệu quả cho các chiến dịch không có cơ sở hỗ trợ mạnh mẽ.

Bổ sung chứ không thay thế các hoạt động truyền thống trên thực địa.

Giá cả linh hoạt

Gói Tiêu chuẩn: $50/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Impactive

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. Daisychain (Tốt nhất cho tổ chức kỹ thuật số được hỗ trợ bởi AI và tiếp cận cá nhân hóa)

qua Daisychain

Daisychain tối ưu hóa việc tổ chức kỹ thuật số cho các chiến dịch tiến bộ thông qua tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu người ủng hộ được thống nhất. Nền tảng này kết nối các công cụ như ActBlue và Mobilize, cho phép tạo các hành trình tin nhắn SMS/email cá nhân hóa, phân công nhiệm vụ và đang theo dõi tiến độ.

Nó nhấn mạnh vào việc tiếp cận cá nhân hóa 1:1 thông qua tự động hóa, hình ảnh cá nhân hóa (charms) và các lộ trình hướng dẫn người ủng hộ qua các bước tương tác, thay vì lập bản đồ mạng lưới ngang hàng.

Kết hợp các tính năng tốt nhất

Tự động hóa văn bản/email cá nhân hóa bằng các cuộc hội thoại AI và nội dung động để tiếp cận mục tiêu.

Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào các dòng thời gian để theo dõi hành trình của người ủng hộ một cách toàn diện.

Giao công việc và theo dõi phản hồi thông qua hộp thư đến trung tâm có bộ lọc và tính năng xuất dữ liệu.

Ưu điểm

Tích hợp các công cụ phân tán vào quy trình làm việc của mình.

Mở rộng quy mô tổ chức cá nhân hóa mà không cần đội ngũ nhân viên lớn.

Các tính năng tự động hóa nâng cao giúp giảm bớt nỗ lực thủ công.

Nhược điểm

Yêu cầu nhập dữ liệu/thiết lập để sử dụng đầy đủ tính năng.

Giảm bớt sự tập trung vào việc tiếp cận đồng nghiệp dựa trên mối quan hệ thực sự.

Nền tảng mới nổi với thị phần nhỏ hơn.

Giá cả theo chuỗi

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét theo chuỗi

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Từ 'candidate' thực ra có nguồn gốc từ tiếng Latin 'candidus', có nghĩa là 'trắng sáng', ám chỉ trực tiếp đến những chiếc áo choàng được tẩy trắng đặc biệt (toga candida) được mặc để thể hiện sự trung thực và không tham nhũng.

Một công cụ không thể thiếu trong bộ công cụ chiến dịch của bạn: ClickUp

Các chiến dịch chính trị sẽ thất bại khi chiến lược được lưu trữ trong một công cụ, dữ liệu thực địa trong một công cụ khác, thông điệp trong hộp thư đến của ai đó và thời hạn trong đầu của ai đó.

Đó chính là lúc ClickUp trở thành nền tảng cốt lõi. Bạn có thể lập kế hoạch chiến dịch một cách trực quan với Bảng trắng và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với Super Agents. Theo dõi tiến độ theo thời gian thực qua Bảng điều khiển trong khi tinh chỉnh thông điệp và tăng cường sự đồng bộ nội bộ bằng ClickUp Brain.

Nếu bạn đang xây dựng một chiến dịch hiện đại và muốn phần mềm có thể thích ứng nhanh chóng như chính trị, hãy đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Liệu một công cụ quản lý dự án tổng quát như ClickUp có thể áp dụng cho các chiến dịch chính trị?

Đúng vậy. Các chiến dịch chính trị bản chất là thách thức quản lý dự án với những hạn chế đặc thù. ClickUp hỗ trợ điều phối tình nguyện viên, lập kế hoạch sự kiện và quản lý công việc, trong khi khả năng AI của nó giúp quản lý lượng thông tin quá tải thường gặp trong các chiến dịch diễn ra nhanh chóng.

Sự khác biệt giữa phần mềm CRM cho chiến dịch và phần mềm quản lý chiến dịch là gì?

Một hệ thống CRM cho chiến dịch tập trung vào việc quản lý mối quan hệ với người ủng hộ và nhà tài trợ bằng cách theo dõi các tương tác và khoản đóng góp. Trong khi đó, phần mềm quản lý chiến dịch bao quát các nhu cầu vận hành rộng hơn như phân công công việc, lịch trình tình nguyện viên và phối hợp hoạt động tại trường.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi quản lý chiến dịch chính trị như thế nào?

Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang hỗ trợ các mô hình nhắm mục tiêu cử tri, tự động hóa các hoạt động giao tiếp thường xuyên và giúp các chiến dịch nhận diện các mẫu hành vi của người ủng hộ. Các công cụ như ClickUp Brain mang lại sự hỗ trợ của AI cho các hoạt động hàng ngày của chiến dịch bằng cách soạn thảo các hoạt động tiếp cận, ưu tiên các công việc và hiển thị thông tin liên quan mà không cần tìm kiếm thủ công.