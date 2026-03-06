11 Trợ lý AI tốt nhất cho người dùng không cần lập trình vào năm 2026

Các trợ lý AI không còn chỉ dành riêng cho các nhóm kỹ thuật.

Ngay cả các nhóm không có chuyên môn kỹ thuật cũng có thể tạo ra các trợ lý AI mạnh mẽ để phân loại khách hàng tiềm năng, quản lý quy trình làm việc, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. Tất cả đều không cần viết một dòng mã nào hoặc cài đặt hạ tầng phức tạp.

Bạn có thể thiết kế các trợ lý bằng cách sử dụng các công cụ thiết kế trực quan, các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và tích hợp sẵn với các công cụ bạn đã sử dụng.

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu các trợ lý AI tốt nhất cho người dùng không cần lập trình, giúp điều phối các quy trình làm việc nhiều bước và giảm thiểu công việc thủ công.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các trợ lý AI tốt nhất cho người dùng không cần lập trình?

Đối với các nhóm không cần lập trình, việc lựa chọn nền tảng trợ lý AI hiếm khi dựa vào mức độ thông minh của trợ lý trong bản demo. Điều quan trọng là liệu trợ lý đó có thể hoạt động đáng tin cậy khi trở thành một phần của công việc hàng ngày hay không.

Khi các trợ lý AI vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bắt đầu tham gia vào các công việc và quy trình làm việc thực tế, một số yêu cầu thực tiễn trở nên quan trọng hơn nhiều so với trí tuệ thuần túy, chẳng hạn như:

Trợ lý nên dễ dàng cài đặt mà không tạo ra logic phức tạp khó quản lý theo thời gian.

Trợ lý cần hoạt động trong cùng hệ thống nơi các công việc, tài liệu, dữ liệu và quy trình làm việc của bạn đã tồn tại.

Các nhóm nên có khả năng hiển thị rõ ràng về những gì trợ lý đã làm, yếu tố kích hoạt nó, cùng khả năng can thiệp mà không cần xây dựng lại quy trình làm việc.

Trợ lý nên hỗ trợ quản lý quy trình làm việc mà không cần can thiệp chi tiết và theo dõi thủ công.

👀 Bạn có biết? 30% người dùng cho biết điểm gây phiền toái nhất của các trợ lý AI là chúng nghe có vẻ tự tin nhưng lại đưa ra kết quả sai. Đây chính là lý do tại sao độ tin cậy và khả năng nhận thức ngữ cảnh lại quan trọng. Hãy tìm kiếm các trợ lý AI được xây dựng dựa trên ngữ cảnh của Không gian Làm việc, hiển thị các hành động minh bạch và cho phép nhóm của bạn can thiệp khi cần thiết.

Các Trợ Lý AI Tốt Nhất Cho Người Dùng Không Cần Viết Mã - Tổng Quan

Dưới đây là tổng quan nhanh về các công cụ AI hàng đầu dành cho người dùng không cần viết mã và những gì họ làm tốt nhất.

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* (USD/người dùng/tháng) ClickUp Siêu Trợ lý, bối cảnh không gian làm việc thời gian thực, công cụ xây dựng trợ lý ngôn ngữ tự nhiên không cần mã, Tìm kiếm Doanh nghiệp, Bảng điều khiển với Thẻ AI, tự động hóa tích hợp sẵn. Các nhóm không cần lập trình muốn tích hợp các trợ lý AI vào quy trình làm việc của họ. Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Zapier Agents Zapier Central: Trình tạo trợ lý, chuỗi lệnh, bộ nhớ, thiết lập ngôn ngữ tự nhiên, webhooks, tích hợp OpenAI, hơn 8.000 ứng dụng, tích hợp Slack và Sheets. Nhà sáng lập và marketer tự động hóa quy trình làm việc đa ứng dụng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29.99/tháng. Tạo Trình tạo kịch bản, tích hợp OpenAI, khối nhớ, lịch trình, hơn 3.000 ứng dụng, logic điều kiện. Những người có tư duy trực quan xây dựng các quy trình tự động hóa nâng cao bằng logic kéo và thả. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10.59/tháng. Relevance AI Trình tạo trợ lý với các tính năng kết hợp, bộ nhớ, tìm kiếm vector và hợp tác nhóm. Các nhóm Ops/AI đang tìm kiếm các quy trình làm việc linh hoạt, tập trung vào API cho các trợ lý AI. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $349 mỗi tháng. n8n Trình xây dựng trực quan, tự lưu trữ, nút JavaScript, điều phối MCP, hơn 500 tích hợp, phê duyệt của con người, logic dự phòng. Nhà phát triển muốn sử dụng hệ thống điều phối và kiểm soát AI mã nguồn mở. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ 24€ mỗi tháng. Flowise AI Giao diện kéo và thả LangChain, cơ sở dữ liệu nhúng/vectơ, bộ nhớ, triển khai cục bộ, truyền dữ liệu thời gian thực. Các nhóm kỹ thuật cần các công cụ có trình tạo giao diện trực quan. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35 mỗi tháng. Stack AI Giao diện dạng bảng tính, bộ nhớ, lời nhắc phân nhánh, mẫu, nhập liệu biểu mẫu, tích hợp với Slack, Gmail Các nhóm muốn xây dựng các luồng AI nội bộ với giao diện người dùng đơn giản. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $199 mỗi tháng. Copilot Studio Giao diện trò chuyện, trình tạo biểu mẫu, bộ nhớ, trích xuất dữ liệu web, hành động, API, chuyển sang con người khi cần, phân tích, tạo luồng làm việc miễn phí. Các nhóm không chuyên về kỹ thuật đang phát triển AI theo phong cách Copilot cho các công việc web và trò chuyện. Giá cả tùy chỉnh LangFlow LangChain với giao diện trực quan, bộ nhớ, hỗ trợ OpenAI, Gemini, Claude, xuất sang FastAPI, hỗ trợ các công cụ của HuggingFace/Google. Những người xây dựng muốn thử nghiệm LangChain một cách trực quan Giá cả tùy chỉnh Budibase Biểu mẫu thông minh, bảng dữ liệu, các trình kích hoạt AI trong ứng dụng, quyền truy cập dựa trên vai trò, hỗ trợ PostgreSQL/MySQL/MongoDB, tích hợp Slack và email. Những người xây dựng công cụ nội bộ cần AI trong biểu mẫu, bảng tính và cơ sở dữ liệu. Nguồn mở; Giá cả tùy chỉnh Lindy AI Các trợ lý được xây dựng sẵn cho Gmail/Lịch, giao diện người dùng tập trung vào trò chuyện, bộ nhớ, chuỗi suy luận, tích hợp CRM, lịch trình, tài liệu và tóm tắt web. Các chuyên gia sử dụng các trợ lý AI dựa trên trò chuyện cho các công việc. Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49.99 mỗi tháng.

Các Trợ Lý Trí Tuệ Nhân Tạo Tốt Nhất Cho Người Dùng Không Cần Viết Mã

Sau khi đã hoàn thành cái nhìn tổng quan, hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn tích hợp các trợ lý AI không cần mã vào quy trình làm việc của họ)

Tạo các tác nhân Autopilot tùy chỉnh trong ClickUp mà không cần viết một dòng mã nào.

Hầu hết các công cụ trợ lý AI độc lập có thể phản hồi các yêu cầu hoặc kích hoạt quy trình làm việc. Tuy nhiên, chúng gặp khó khăn trong việc xử lý các quyết định dựa trên ngữ cảnh và thực thi đa bước khi công việc thực tế được triển khai.

Các tính năng AI của ClickUp không chỉ được tích hợp thêm vào hệ thống của bạn. Chúng được xây dựng trực tiếp vào cùng một nền tảng nơi các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và quy trình làm việc của bạn được quản lý. Điều này cho phép các trợ lý hoạt động trên các đối tượng công việc có cấu trúc như công việc, quyền sở hữu, hạn chót và mối quan hệ phụ thuộc, chứ không chỉ dựa trên các sự kiện ứng dụng hoặc kích hoạt thô.

Dưới đây là cách nó hoạt động trong thực tế:

ClickUp Super Agents: Xây dựng các trợ lý tự động, nhận thức ngữ cảnh mà không cần mã hóa.

ClickUp Super Agents là các trợ lý AI không cần lập trình, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chúng liên tục theo dõi Không gian Làm việc của bạn, phân tích tình huống đang diễn ra và thực hiện các hành động dựa trên hướng dẫn của bạn và bối cảnh thay đổi.

Các Super Agents có thể:

Quản lý các quy trình làm việc nhiều bước như phân tích dữ liệu chiến dịch, tạo bản tóm tắt, phân công công việc, cập nhật chỉ số và chia sẻ tóm tắt.

Quản lý các quy trình vận hành lặp lại như theo dõi dự án, theo dõi tiến độ hoặc quy trình làm việc nội dung.

Hành động chủ động như những đồng đội AI tự động thay vì chờ đợi các lệnh thủ công.

Thiết kế các trợ lý AI của riêng bạn trong ClickUp mà không cần viết một dòng mã nào.

Bạn có thể chọn một Super Agent đã biết cách thực hiện một công việc thông thường, sau đó tùy chỉnh nó cho quy trình làm việc của bạn.

Ví dụ:

Trợ lý Quản lý Dự án đang theo dõi các cột mốc quan trọng, cảnh báo về sự chậm trễ và thúc đẩy công việc bị đình trệ.

Work Breakdown Agent chuyển đổi các mục tiêu phức tạp thành các công việc có cấu trúc với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Brand Voice Agent chỉnh sửa nội dung theo các hướng dẫn về giọng điệu đã định sẵn trong tài liệu Docs và công việc Tasks.

Các trợ lý AI thích ứng dựa trên ngữ cảnh của Không gian Làm việc trực tiếp. Chúng hiểu các công việc, mối quan hệ phụ thuộc, quyền sở hữu, bình luận và ưu tiên, cho phép chúng:

Kích hoạt các bước theo dõi nếu một công việc không được xử lý trong vài ngày hoặc một công việc phụ thuộc đang chặn công việc phía sau.

Tạo hoặc cập nhật công việc khi các điều kiện được đáp ứng để giảm thiểu việc chuyển giao thủ công và duy trì quá trình thực thi liên tục.

Tự động phân công trách nhiệm khi một công việc đáp ứng các tiêu chí nhất định, như mức độ ưu tiên, loại khách hàng, khu vực, cân bằng khối lượng công việc, v.v.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm không chuyên về kỹ thuật vì nó thay thế việc kiểm tra và theo dõi thủ công bằng việc thực thi do trợ lý điều khiển, không yêu cầu mã hoặc hạ tầng bên ngoài.

ClickUp Brain: Nhận trợ lý AI hoạt động trực tiếp trong không gian làm việc ClickUp của bạn.

ClickUp Brain là lớp ngữ cảnh giúp AI trở nên có ý nghĩa, đặc biệt đối với các trợ lý. Nó kết nối mọi góc cạnh của không gian làm việc của bạn (các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận, phụ thuộc, bảng điều khiển) để AI có thể suy luận với tầm nhìn toàn diện.

Đối với các nhóm, điều này có nghĩa là:

Hiểu biết ngữ cảnh: Hỏi ‘Điều gì đang bị chặn hiện tại?’ hoặc ‘Điều gì đã thay đổi trong tuần này?’ và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu công việc thực tế.

Tạo công việc ngay lập tức: Chuyển đổi ghi chú cuộc họp hoặc thảo luận thành các công việc có cấu trúc với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn mà không cần thiết lập thủ công.

Lịch trình thông minh: Ưu tiên công việc bằng cách nhận đề xuất dựa trên hạn chót và các mục quá hạn trong không gian làm việc của bạn.

Tính linh hoạt của mô hình tích hợp: Chọn giữa nhiều mô hình AI (ví dụ: ChatGPT, Gemini) tùy theo nhu cầu của công việc.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX mở rộng trí tuệ không gian làm việc vượt ra ngoài trình duyệt. Nó cho phép bạn: Tìm kiếm trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, các ứng dụng kết nối và thậm chí cả web từ một nơi duy nhất.

Sử dụng Talk to Text để ghi âm, đặt câu hỏi, tạo công việc, tạo văn bản và giao công việc mà không cần dùng tay.

Thay thế các công cụ AI phân tán bằng một hệ thống bối cảnh duy nhất hoạt động với sự hiểu biết đầy đủ về không gian làm việc của bạn. Thay vì phải chuyển đổi giữa ChatGPT, Claude, Gemini và các công cụ tìm kiếm khác, Brain MAX tập trung trí tuệ nhân tạo vào một môi trường doanh nghiệp sẵn sàng, được kết nối trực tiếp với các dự án và dữ liệu của bạn. Giảm thiểu sự phức tạp của AI đồng thời tăng tốc độ thực thi và kết nối chặt chẽ hơn với ClickUp Brain MAX.

ClickUp Automations: Quản lý công việc lặp đi lặp lại trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

ClickUp Automations cung cấp cho bạn một công cụ xây dựng không cần mã để cài đặt các điều kiện và quy tắc kích hoạt, giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại.

Bật tính năng tự động hóa bạn cần, hoặc sử dụng AI để tùy chỉnh quy tắc xung quanh quy trình làm việc của bạn.

Bạn có thể tự tạo các quy tắc này, sử dụng các mẫu có sẵn hoặc thậm chí để AI của ClickUp cài đặt chúng cho bạn. Các nhóm không chuyên về kỹ thuật có thể dễ dàng:

Tạo quy tắc dựa trên kích hoạt (ví dụ: 'Khi trạng thái thay đổi thành X, giao cho Y')

Tự động hóa các lời nhắc nhở cho các công việc quá hạn dưới dạng thông báo hoặc email.

Đồng bộ hóa các hành động (ví dụ: di chuyển một công việc và thông báo cho các bên liên quan) mà không cần lập trình.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Xem những gì thực sự đang diễn ra trong các dự án của bạn. Sử dụng Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp với Thẻ AI để theo dõi tiến độ khi nó diễn ra và nhanh chóng phát hiện rủi ro trước khi chúng trở thành trì hoãn.

Ghi lại thông tin cuộc họp mà không cần động tay. Sử dụng Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi âm cuộc hội thoại, tóm tắt các điểm chính và chuyển đổi quyết định thành các công việc được kết nối với công việc của bạn.

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành hành động. Hợp tác trong Hợp tác trong ClickUp Chat , nơi các Trợ lý Autopilot có thể theo dõi các cuộc hội thoại và trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh của không gian làm việc.

Tìm kiếm trên toàn bộ hệ sinh thái công việc của bạn. Tìm kiếm các công việc, tài liệu, bình luận và tệp từ các công cụ kết nối như Google Drive, GitHub, Jira và Figma với Tìm kiếm các công việc, tài liệu, bình luận và tệp từ các công cụ kết nối như Google Drive, GitHub, Jira và Figma với ClickUp Enterprise Search

Giới hạn của ClickUp

Sự đa dạng và phong phú của các tính năng có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp và ít trực quan hơn, đặc biệt là những người mới bắt đầu với tự động hóa và các tính năng AI.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về ClickUp:

Tôi thực sự đánh giá cao sự đổi mới liên tục của ClickUp và cách nó tập trung mạnh vào AI. Trợ lý AI Siêu Đẳng rất mạnh mẽ và cho phép bạn cấu hình các công việc định kỳ một cách nhanh chóng. Tôi cũng thấy các mẫu có sẵn hữu ích trong quá trình thiết lập, mặc dù việc thiết lập đúng cách đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực.

Tôi thực sự đánh giá cao sự đổi mới liên tục của ClickUp và cách nó tập trung mạnh vào AI. Trợ lý AI Siêu Đẳng rất mạnh mẽ và cho phép bạn cấu hình các công việc định kỳ một cách nhanh chóng. Tôi cũng thấy các mẫu có sẵn hữu ích trong quá trình thiết lập, mặc dù việc thiết lập đúng cách đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực.

📮 ClickUp Insight: 24% người lao động cho biết các công việc lặp đi lặp lại cản trở họ thực hiện công việc có ý nghĩa hơn, và 24% khác cảm thấy kỹ năng của họ bị sử dụng không hiệu quả. Đó là gần một nửa lực lượng lao động cảm thấy bị tắc nghẽn sáng tạo và bị đánh giá thấp. 💔

Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

2. Zapier Agents (Tốt nhất cho việc tự động hóa trên hơn 8.000 ứng dụng với AI)

qua Zapier

Zapier cho phép bạn tạo các trợ lý AI bằng cách mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường hoặc bắt đầu với các mẫu có sẵn. Bạn đặt mục tiêu, chọn các ứng dụng mà nó có thể sử dụng, và nó sẽ biến điều đó thành một trợ lý hoạt động. Nó không bị giới hạn bởi các quy tắc cứng nhắc 'nếu điều này → thì điều kia', mà còn hiểu ý định và có thể xử lý các biến thể và trường hợp đặc biệt mà không cần bạn phải định nghĩa từng điều kiện.

Công cụ này kết nối với hơn 8.000 ứng dụng, cho phép các trợ lý cập nhật hệ thống CRM của bạn, gửi email cá nhân hóa, tạo công việc trong các công cụ quản lý dự án và đồng bộ hóa thông tin tự động trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Các trợ lý này cũng có thể lấy dữ liệu trực tiếp từ các công cụ như Google Drive, Notion hoặc Airtable, tìm kiếm trên web để nghiên cứu và thu thập thông tin trước khi thực hiện hành động. Với phần mở rộng Chrome, bạn thậm chí có thể làm việc trực tiếp trên các trang web, đánh dấu văn bản và tóm tắt hoặc dịch ngay lập tức bất cứ nơi nào bạn duyệt web.

Các tính năng nổi bật của Zapier Agents

Xây dựng trên các Zaps hiện có của bạn bằng cách thêm trí tuệ nhân tạo vào các quy trình tự động hóa mà bạn đã tạo ra.

Cho phép các trợ lý chuyển công việc cho nhau để một trợ lý có thể giao công việc cho trợ lý khác, giúp thiết lập của bạn hoạt động như một nhóm làm việc cùng nhau.

Nhóm các trợ lý vào Pods để bạn có thể tổ chức chúng theo các nhóm như Bán hàng hoặc Tiếp thị, và quản lý mọi thứ một cách dễ dàng hơn.

Theo dõi mọi thứ thông qua bảng điều khiển và cảnh báo để bạn có thể xem các trợ lý đang làm gì và can thiệp khi cần thiết.

Giới hạn của các công cụ Zapier

Giới hạn sử dụng có thể cảm thấy hạn chế và có thể bị vượt quá nhanh chóng khi chạy các quy trình làm việc nhiều bước hoặc có khối lượng lớn.

Sự giới hạn trong việc lựa chọn mô hình AI làm giảm tính linh hoạt cho các nhóm muốn tùy chỉnh sâu hơn.

Giá cả của các công cụ Zapier

Miễn phí

Chuyên nghiệp : $29,99/tháng

Nhóm : $103.50/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về các công cụ Zapier

G2: 4.5/5 (1.700+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zapier Agents?

Đây là nhận xét của một người dùng Reddit về Zapier Agents:

Tôi đã từng sử dụng Zapier Agents trước đây và đây là một thiết lập khá tốt… Tôi nghĩ các công cụ này rất hiệu quả và thực sự cải thiện quy trình làm việc của công ty.

Tôi đã từng sử dụng Zapier Agents trước đây và đây là một thiết lập khá tốt… Tôi nghĩ các công cụ này rất hiệu quả và thực sự cải thiện quy trình làm việc của công ty.

3. Make (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc trực quan với các nút quyết định AI)

qua Make

Make cung cấp cho bạn một trình chỉnh sửa dạng sơ đồ luồng kéo và thả để xây dựng các trợ lý AI. Thay vì coi AI chỉ là một bước trong quy trình làm việc, bạn có thể triển khai các trợ lý AI như những nhà ra quyết định chính trong hệ thống tự động hóa của mình.

Trợ lý sẽ đọc đầu vào, quyết định bước tiếp theo cần thực hiện và thực hiện hành động trên các công cụ kết nối của bạn.

Đối với các quy trình công việc phức tạp, bạn có thể điều hướng luồng quy trình bằng cách sử dụng bộ lọc và đường dẫn định tuyến, giúp đại lý phản ứng khác nhau tùy theo tình huống. Khi làm việc với lượng dữ liệu lớn, các tính năng như trình lặp và xử lý song song giúp quản lý công việc hiệu quả, chẳng hạn như tóm tắt hàng chục tệp cùng lúc.

Tận dụng các tính năng tốt nhất

Kết nối các mô hình AI khác nhau một cách dễ dàng, như OpenAI, Anthropic, Groq và Vertex AI, để bạn có thể chọn mô hình phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình.

Cài đặt cách thức hoạt động của trợ lý bằng tiếng Anh thông thường để kiểm soát mục tiêu, giọng điệu, giới hạn và logic quyết định của nó mà không cần viết bất kỳ mã nguồn phía sau nào.

Tạo các trợ lý có thể tái sử dụng một lần và sử dụng chúng ở mọi nơi bằng cách định nghĩa vai trò hoặc hướng dẫn của chúng và áp dụng chúng trên nhiều quy trình làm việc.

Xác định giới hạn

Các quy trình làm việc phức tạp có thể trở nên khó quản lý khi trình xây dựng trực quan có thể gây nhầm lẫn trong các tình huống bao gồm nhiều bộ định tuyến, bộ lọc hoặc đường dẫn nhánh.

Xác định giá cả

Miễn phí

Kế hoạch Make: $10.59/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Make?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra về Make:

Make có giao diện dễ hiểu và thân thiện với người dùng. Với trình chỉnh sửa kéo và thả, bạn có thể thêm, kết nối và chỉnh sửa các mô-đun từ một phạm vi rộng của các công cụ khác nhau để tự động hóa các công việc như tóm tắt email, cập nhật dữ liệu hiện có và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, còn có tính năng AI Agents mới, bao gồm tùy chọn Human-in-the-Loop như một bước bảo mật bổ sung.

Make có giao diện dễ hiểu và thân thiện với người dùng. Với trình chỉnh sửa kéo và thả, bạn có thể thêm, kết nối và chỉnh sửa các mô-đun từ một phạm vi rộng của các công cụ khác nhau để tự động hóa các công việc như tóm tắt email, cập nhật dữ liệu hiện có và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, còn có tính năng AI Agents mới, bao gồm tùy chọn Human-in-the-Loop như một bước bảo mật bổ sung.

🚨 Cảnh báo thống kê: 46% lãnh đạo cho biết công ty của họ đang sử dụng các trợ lý AI để tự động hóa hoàn toàn quy trình làm việc và quy trình. Nếu gần 1/2 số tổ chức đã tin tưởng giao các quy trình làm việc cốt lõi cho các trợ lý, thì lợi thế cạnh tranh thực sự không còn là việc thử nghiệm nữa; đó là độ tin cậy, quản trị và tích hợp sâu vào quy trình làm việc.

4. Relevance AI (Tốt nhất cho việc xây dựng các trợ lý AI và nhóm AI tùy chỉnh mà không cần mã hóa)

qua Relevance AI

Relevance AI cho phép bạn tạo ra các trợ lý AI tự động và thậm chí cả nhóm trợ lý AI có thể hoàn thành các quy trình làm việc và công việc tương tự như nhân viên con người. Từ một bảng điều khiển trực quan duy nhất, bạn có thể tạo ra các trợ lý chuyên biệt cho bán hàng, hỗ trợ, nghiên cứu hoặc vận hành, và điều phối chúng như một lực lượng lao động AI.

Các trợ lý hoạt động thông qua kiến trúc dựa trên công cụ. Bạn gán các công cụ mô-đun như tìm kiếm web, truy vấn cơ sở dữ liệu, gửi email, cập nhật CRM, lịch trình lịch, và trợ lý sẽ quyết định công cụ nào và khi nào sử dụng. Thay vì lập trình từng bước, bạn định nghĩa các khả năng và để hệ thống xử lý thực thi một cách động.

Kiểm soát và an toàn được tích hợp sẵn. Các trợ lý có thể chạy theo lịch trình, phản hồi các sự kiện thời gian thực hoặc tạm dừng để chờ phê duyệt của con người khi cần thiết. Điều này tạo ra sự cân bằng giữa tự động hóa và giám sát mà không giới hạn tính linh hoạt.

Các tính năng nổi bật của Relevance AI

Kết nối ngay lập tức với hệ thống của bạn thông qua các tích hợp và kết nối tích hợp sẵn cho các công cụ như Gmail, Slack, CRM, cơ sở dữ liệu và API bên ngoài.

Tích hợp cơ sở kiến thức tùy chỉnh, cho phép các trợ lý truy cập bảo mật vào tài liệu và cơ sở dữ liệu nội bộ để cung cấp các phản hồi chuyên sâu, phù hợp với ngữ cảnh và lĩnh vực cụ thể.

Triển khai các trợ lý trên nhiều kênh khác nhau, biến chúng thành các tiện ích trò chuyện trực tuyến, bot hoặc thậm chí là trợ lý giọng nói với phương pháp "viết một lần, triển khai mọi nơi".

Giới hạn của Relevance AI

Mặc dù được quảng bá là không cần mã, việc xây dựng các quy trình làm việc mạnh mẽ hoặc đa tác nhân vẫn yêu cầu tư duy logic và hiểu biết về luồng dữ liệu.

Giá cả của Relevance AI

Miễn phí

Nhóm: $349 mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và đánh giá về AI

G2: 4.3/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Relevance AI?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Relevance AI:

Tôi đánh giá cao rằng nó có hơn 9.000 công cụ tích hợp, bao gồm email, lịch, CRM và bảng tính, rất hữu ích cho công việc kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Quy trình thiết lập ban đầu rất đơn giản, nhờ vào thị trường với hơn 400 trợ lý AI miễn phí và trả phí sẵn sàng để tùy chỉnh.

Tôi đánh giá cao rằng nó có hơn 9.000 công cụ tích hợp, bao gồm email, lịch, CRM và bảng tính, rất hữu ích cho công việc kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Quy trình thiết lập ban đầu rất đơn giản, nhờ vào thị trường với hơn 400 trợ lý AI miễn phí và trả phí sẵn sàng để tùy chỉnh.

5. n8n (Tốt nhất cho tự lưu trữ, tự động hóa quy trình làm việc AI mã nguồn mở)

qua n8n

n8n là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở mà bạn có thể chạy trên máy chủ của riêng mình, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu của mình. Bạn có thể xây dựng quy trình làm việc bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa kéo và thả trực quan. Trong các quy trình này, bạn có thể tạo các trợ lý AI có thể trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, cập nhật CRM, gửi tin nhắn hoặc gọi dịch vụ bên ngoài.

Khi quy trình tự động hóa của bạn trở nên phức tạp hơn, bạn có thể thêm các điều kiện (lógica if/else), vòng lặp, thử lại và các bước dự phòng để xử lý các tình huống khác nhau. Các trợ lý AI ghi nhớ các tương tác trước đó và duy trì khả năng nhận biết ngữ cảnh xuyên suốt các phiên làm việc.

Với hơn 500 tích hợp và quyền truy cập API đầy đủ, các quy trình làm việc của bạn có thể kết nối với hầu hết các công cụ trong hệ thống của bạn. Và nếu bạn cần sự linh hoạt hơn, bạn có thể chèn JavaScript hoặc Python để tùy chỉnh logic, kết hợp sự đơn giản của không cần viết mã với kiểm soát kỹ thuật sâu hơn khi cần thiết.

Các tính năng nổi bật của n8n

Kiểm tra và gỡ lỗi từng bước thực thi với nhật ký chi tiết, khả năng hiển thị đầu vào/đầu ra, thử lại và theo dõi bước, để bạn có thể thấy chính xác cách quy trình làm việc và tác nhân AI của mình hoạt động.

Kết nối các công cụ AI bên ngoài thông qua Model Context Protocol (MCP) để xử lý các công việc nhiều bước và điều phối AI nâng cao.

Thêm các bước phê duyệt của con người trước các hành động nhạy cảm để duy trì sự giám sát và ngăn chặn các cập nhật không mong muốn hoặc lỗi tự động hóa có tác động lớn.

Giới hạn của n8n

Những sai sót nhỏ trong cấu hình có thể kích hoạt việc thực thi quá mức hoặc chi phí không mong muốn, đặc biệt trong các vòng lặp hoặc quy trình làm việc thu thập dữ liệu.

Giá cả của n8n

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Gói Starter: 24€/tháng (~$28/tháng)

Pro: 60€/tháng (~$70/tháng)

Kinh doanh: 800€/tháng (~$936/tháng)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n

G2: 4.8/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về n8n?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về n8n:

Tôi sử dụng n8n để tự động hóa các công việc thủ công và lặp đi lặp lại hàng ngày, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và lên lịch các công việc với dòng thời gian cố định. Nó có hầu hết các tích hợp, và gần như mọi thứ đều có thể tự động hóa. Tôi thích sử dụng nhiều loại trợ lý AI khác nhau và tùy chỉnh các lời nhắc hệ thống để cung cấp kết quả chính xác và mong đợi.

Tôi sử dụng n8n để tự động hóa các công việc thủ công và lặp đi lặp lại hàng ngày, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và lên lịch các công việc với dòng thời gian cố định. Nó có hầu hết các tích hợp, và gần như mọi thứ đều có thể tự động hóa. Tôi thích sử dụng nhiều loại trợ lý AI khác nhau và tùy chỉnh các lời nhắc hệ thống để cung cấp kết quả chính xác và mong đợi.

📌 Bạn có biết? Tự động hóa ngày nay mang lại lợi nhuận đầu tư (ROI) có thể đo lường được. Trong số các công ty áp dụng các trợ lý AI: 66% người dùng báo cáo tăng năng suất.

57% báo cáo tiết kiệm chi phí

55% người dùng báo cáo việc ra quyết định nhanh hơn. Điều này cho thấy khi các trợ lý AI chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất, lợi ích không còn là giả định mà bắt đầu thể hiện qua các chỉ số hiệu suất của trợ lý.

6. Flowise AI (Tốt nhất cho việc xây dựng ứng dụng LLM và chatbot tùy chỉnh mà không cần viết mã)

qua Flowise AI

Flowise cung cấp giao diện trực quan để xây dựng các trợ lý AI và quy trình làm việc với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Thay vì viết mã điều phối phía sau, bạn có thể kết nối các mô hình, lời nhắc, bộ nhớ, kho lưu trữ vector và công cụ dưới dạng các nút trong một luồng kéo và thả.

Công cụ này cũng cho phép bạn chạy nhiều trợ lý với các vai trò khác nhau, và bạn có thể thêm các bước phê duyệt của con người khi cần thiết để ai đó có thể xem xét quyết định trước khi quy trình làm việc tiếp tục. Với tính năng gỡ lỗi trực quan, bạn có thể xem từng bước mà trợ lý thực hiện, do đó luôn biết cách nó đưa ra quyết định và có thể dễ dàng cải thiện nó.

Khi tác nhân của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể triển khai nó dưới dạng API hoặc nhúng trực tiếp vào trang web hoặc ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Flowise AI

Dễ dàng chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau, như OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face hoặc thậm chí các mô hình cục bộ.

Tùy chỉnh đại lý của bạn bằng mã nếu cần bằng cách thêm các đoạn mã Python nhỏ để điều chỉnh hoặc cải thiện cách hoạt động của một thành phần.

Thử nghiệm và cải thiện trợ lý của bạn theo thời gian thực bằng cách thay đổi các lời nhắc hoặc cài đặt và ngay lập tức xem kết quả thay đổi như thế nào.

Giới hạn của Flowise AI

Người dùng đã báo cáo các lỗi xác thực luồng xảy ra một cách bất ngờ, ngay cả khi làm việc với các luồng đơn giản hoặc mới được tạo.

Giá cả của Flowise AI

Miễn phí

Gói Starter: $35/tháng

Pro: $65/tháng

Đánh giá và nhận xét về Flowise AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Flowise AI?

Đây là nhận xét của một người dùng Reddit về Flowise AI:

Flowise rất dễ dàng để triển khai trên máy chủ cục bộ hoặc deploy lên đám mây, giúp việc bắt đầu trở nên đơn giản. Vì nó là mã nguồn mở và công khai, số lượng tài nguyên và hỗ trợ từ cộng đồng liên tục tăng lên, điều này rất hữu ích cho các nhà phát triển mới. Giao diện người dùng (UI) cảm giác trực quan và được tổ chức tốt.

Flowise rất dễ dàng để triển khai trên máy chủ cục bộ hoặc deploy lên đám mây, giúp việc bắt đầu trở nên đơn giản. Vì nó là mã nguồn mở và công khai, số lượng tài nguyên và hỗ trợ từ cộng đồng liên tục tăng lên, điều này rất hữu ích cho các nhà phát triển mới. Giao diện người dùng (UI) cảm giác trực quan và được tổ chức tốt.

7. Stack AI (Phù hợp nhất cho các trợ lý AI cấp doanh nghiệp với tính bảo mật và tuân thủ)

qua Stack AI

Stack AI được thiết kế cho các tổ chức cần các trợ lý AI an toàn và đáng tin cậy hoạt động xuyên suốt các bộ phận kinh doanh. Các nhóm có thể tạo ra các trợ lý kết nối an toàn với các công cụ như CRM, ERP và cơ sở dữ liệu nội bộ đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ như SOC 2 và HIPAA.

Một công cụ thiết kế quy trình làm việc trực quan cho phép bạn kéo và thả các khối để thiết kế cách thức hoạt động và phản hồi của trợ lý. Bạn có thể kết nối nguồn dữ liệu, chọn mô hình AI, thêm bộ nhớ và tích hợp các công cụ hoặc API mà không cần viết mã. Các trợ lý sau đó có thể được triển khai dưới dạng chatbot, biểu mẫu, công cụ nội bộ hoặc điểm cuối API.

Công cụ này còn bao gồm các đường ống RAG chỉ với một cú nhấp chuột, cho phép các trợ lý tự động chỉ mục tài liệu công ty và cung cấp các câu trả lời chính xác, có dẫn chứng dựa trên dữ liệu thực tế.

Các tính năng nổi bật của Stack AI

Kết nối bảo mật với hơn 100 công cụ kinh doanh như SharePoint, Salesforce, Workday và các API tùy chỉnh, để các trợ lý có thể thực hiện hành động trên các công cụ trong hệ thống công nghệ của bạn.

Bảo đảm bảo mật cấp doanh nghiệp với quyền truy cập dựa trên vai trò, tuân thủ SOC 2 và các tùy chọn triển khai an toàn cho các công ty chịu sự quản lý.

Bắt đầu nhanh chóng với các mẫu có sẵn và các trợ lý AI tức thì để triển khai các trợ lý hữu ích hoặc tự động hóa quy trình làm việc.

Giới hạn của Stack AI

Hiệu suất có thể không ổn định đôi khi, và có một đường cong học tập đáng kể cho các trường hợp sử dụng nâng cao.

Một số kết nối hoặc trường hợp đặc biệt yêu cầu giải pháp thay thế, với giới hạn trong việc hiển thị nhật ký từng bước và so sánh phiên bản.

Giá cả của Stack AI

Miễn phí

Gói Starter: $199/tháng

Gói Nhóm: $899/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Stack AI

G2: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Stack AI?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Stack AI:

Với các nền tảng khác, bạn cần kỹ năng viết mã, nhưng Stack AI là một nền tảng không cần viết mã, nơi kiến thức viết mã không cần thiết để xây dựng các trợ lý AI mạnh mẽ. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể tạo ra các quy trình làm việc khác nhau một cách dễ dàng.

Với các nền tảng khác, bạn cần kỹ năng viết mã, nhưng Stack AI là một nền tảng không cần viết mã, nơi kiến thức viết mã không cần thiết để xây dựng các trợ lý AI mạnh mẽ. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể tạo ra các quy trình làm việc khác nhau một cách dễ dàng.

🚨 Cảnh báo thống kê: Thị trường các nền tảng AI không cần lập trình toàn cầu có giá trị 4,9 tỷ USD và dự kiến đạt 24,8 tỷ USD, tăng trưởng với tốc độ CAGR 38,2%.

8. Microsoft Copilot Studio (Phù hợp nhất để tạo trợ lý AI trong hệ sinh thái MS 365)

qua Microsoft

Microsoft Copilot Studio là một công cụ AI phổ biến khác cho phép các tổ chức xây dựng các trợ lý AI cấp doanh nghiệp (trước đây gọi là Power Virtual Agents) mà không cần lập trình phức tạp. Sử dụng trình chỉnh sửa trực quan, các nhóm có thể thiết kế luồng cuộc hội thoại, tự động hóa quy trình làm việc, kết nối với nguồn dữ liệu và tích hợp với các API trong hệ sinh thái Microsoft.

Hệ thống cuộc hội thoại AI-first của nó dựa trên công nghệ nhận diện ý định được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thay vì các hệ thống dựa trên quy tắc cứng nhắc, cho phép các trợ lý hiểu bối cảnh và phản hồi một cách linh hoạt. Chúng có thể trích xuất thông tin liên quan từ Microsoft Graph, Dataverse và các tài liệu nội bộ để đảm bảo độ chính xác cao hơn.

Các trợ lý có thể hoạt động độc lập bằng cách sử dụng các trình kích hoạt và logic có cấu trúc. Ví dụ, chúng có thể theo dõi email đến, soạn thảo phản hồi do AI tạo ra, cập nhật hồ sơ và thực thi các quy trình làm việc nhiều bước một cách tự động. Chúng cũng hoạt động ngầm, có thể được gọi thông qua Copilot Chat khi cần thiết hoặc chuyển cuộc hội thoại sang người dùng hoặc nhóm Teams dựa trên các điều kiện đã định trước.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot Studio

Tích hợp mượt mà bằng cách sử dụng hơn 1.000 kết nối không cần lập trình sẵn có để kết nối các hệ thống của Microsoft và bên thứ ba như Salesforce, SAP và ServiceNow.

Xây dựng logic phức tạp một cách trực quan với các luồng kéo và thả, nhánh, chuyển giao cho con người và các trình kích hoạt tự động hóa.

Mở rộng với các công cụ phát triển khi cần thiết bằng cách sử dụng API, SDK, Visual Studio, GitHub và .NET để tùy chỉnh sâu hơn.

Giới hạn của Microsoft Copilot Studio

Các cấu trúc cấp phép và chi phí có thể phức tạp và khó quản lý, đặc biệt khi mở rộng trên nhiều môi trường hoặc thêm các kết nối cao cấp.

Các tùy chọn tùy chỉnh có thể cảm thấy bị giới hạn, với hiệu suất chậm thỉnh thoảng và đường cong học tập dốc đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Giá cả của Microsoft Copilot Studio

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot Studio

G2: 4.4/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Copilot Studio?

Đây là nhận xét của một người dùng G2 về Microsoft Copilot Studio:

Tôi thích Microsoft Copilot Studio vì nó dễ dàng để xây dựng và tùy chỉnh các trợ lý AI mà không cần kỹ năng kỹ thuật sâu. Giao diện low-code và các mẫu có sẵn giúp bạn nhanh chóng biến ý tưởng thành các giải pháp hoạt động.

Tôi thích Microsoft Copilot Studio vì nó dễ dàng để xây dựng và tùy chỉnh các trợ lý AI mà không cần kỹ năng kỹ thuật sâu. Giao diện low-code và các mẫu có sẵn giúp bạn nhanh chóng biến ý tưởng thành các giải pháp hoạt động.

9. LangFlow (Tốt nhất cho việc thiết kế giao diện trực quan cho các luồng LangChain và ứng dụng LLM)

qua LangFlow

Với Langflow, bạn có thể tạo hệ thống AI hoàn chỉnh bằng cách sử dụng giao diện kéo và thả với các khối như lời nhắc, bộ nhớ, công cụ, trình truy xuất và mô hình LLM. Ngoài ra, còn có khối Agent đặc biệt giúp xác định phương pháp tối ưu và thực hiện công việc một cách cẩn thận từ đầu đến cuối.

Một tác nhân duy nhất có thể được chuyển đổi thành công cụ mà tác nhân khác có thể sử dụng, giúp bạn tạo ra các quy trình làm việc theo lớp hoặc theo nhóm. Ví dụ, bạn có thể xây dựng một Tác nhân Nghiên cứu sử dụng Tìm kiếm Web và Wolfram Alpha, và công cụ này sẽ xử lý quá trình suy luận một cách trực quan.

Đối với các trợ lý dựa trên kiến thức, công cụ này cung cấp hỗ trợ RAG tích hợp sẵn cho các cơ sở dữ liệu vector chính như Pinecone, Weaviate và Qdrant, cùng với các mô-đun bộ nhớ linh hoạt để duy trì ngữ cảnh.

Các tính năng nổi bật của LangFlow

Xuất quy trình làm việc của bạn sang Python và triển khai chúng thông qua API để dễ dàng chuyển từ xây dựng trực quan sang sử dụng trong sản xuất thực tế.

Tùy chỉnh và mở rộng nền tảng bằng thiết kế mã nguồn mở của nó để bạn có thể tạo ra các công cụ của riêng mình và điều chỉnh các thành phần theo nhu cầu.

Kết nối với các hệ thống doanh nghiệp thông qua MCP và sử dụng các loại trợ lý tiên tiến tích hợp sẵn để xử lý các công việc phức tạp mà không cần viết mã tùy chỉnh.

Giới hạn của LangFlow

Giao diện trực quan có thể cảm thấy phức tạp đối với người mới bắt đầu hoàn toàn, đặc biệt là những người dùng mong đợi một trải nghiệm không cần viết mã hoàn toàn đơn giản và dễ sử dụng.

Giá cả của LangFlow

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LangFlow

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. Budibase (Tốt nhất cho phát triển công cụ nội bộ được tăng tốc bởi AI)

qua Budibase

Giao diện trực quan của Budibase cho phép bạn thiết kế ứng dụng bằng cách kéo và thả các màn hình, biểu mẫu, bảng và thành phần mà không cần viết mã. Bạn cũng có thể tự động tạo ứng dụng hoàn thành từ dữ liệu của mình chỉ với vài cú nhấp chuột.

Với các thành phần giao diện người dùng (UI) và mẫu có sẵn, người dùng không có kiến thức kỹ thuật có thể dễ dàng tạo các bảng điều khiển quản trị viên, cổng thông tin, bảng điều khiển và màn hình mục nhập dữ liệu, tất cả đều tương thích với mọi thiết bị.

Các quy trình tự động hóa có thể được thiết kế với nhiều bước, điều kiện (lógica if/then), bộ lọc và vòng lặp. Các hành động có thể được kích hoạt dựa trên sự kiện hoặc được lên lịch để chạy định kỳ.

Các tính năng nổi bật của Budibase

Kết nối và tự động hóa dữ liệu từ các nguồn như SQL, NoSQL, REST APIs và Airtable, kích hoạt quy trình làm việc bằng các hành động AI tích hợp sẵn.

Áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho AI để đảm bảo các trợ lý hoạt động trong phạm vi quyền truy cập của người dùng và giới hạn dữ liệu.

Xây dựng các thành phần có thể tái sử dụng và logic mô-đun để tiêu chuẩn hóa và mở rộng quy mô các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI trên các nhóm.

Giới hạn của Budibase

Giới hạn kích thước tệp tải lên trong một số thiết lập tự lưu trữ có thể hạn chế các quy trình làm việc AI có nhiều tài liệu.

Giới hạn độ linh hoạt đối với logic JavaScript nâng cao, khiến việc thực hiện các biến đổi phức tạp hoặc xử lý các trường hợp đặc biệt trở nên khó khăn hơn so với các nền tảng tập trung vào nhà phát triển.

Giá cả của Budibase

Nguồn mở

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Budibase

G2: 4.5/5 (60+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Budibase?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Budibase:

Budibase đã thực sự mang lại năng suất cao và tiết kiệm thời gian cho quá trình phát triển ứng dụng của công ty chúng tôi. Nó giúp chúng tôi tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh cho khách hàng và cả cho mục đích sử dụng nội bộ. Việc chia sẻ dữ liệu thông qua đồng bộ hóa cũng rất bảo mật. Tính năng ấn tượng nhất là giao diện kéo và thả để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh. Bạn không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào để tạo ra các ứng dụng nội bộ cho nhóm của mình.

Budibase đã thực sự mang lại năng suất cao và tiết kiệm thời gian cho quá trình phát triển ứng dụng của công ty chúng tôi. Nó giúp chúng tôi tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh cho khách hàng và cả cho mục đích sử dụng nội bộ. Việc chia sẻ dữ liệu thông qua đồng bộ hóa cũng rất bảo mật. Tính năng ấn tượng nhất là giao diện kéo và thả để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh. Bạn không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào để tạo ra các ứng dụng nội bộ cho nhóm của mình.

🤯 Thực tế thú vị: 75% các nhà điều hành tin rằng các trợ lý AI sẽ thay đổi môi trường làm việc nhiều hơn so với internet.

11. Lindy AI (Phù hợp nhất cho trợ lý điều hành AI để tự động hóa các công việc cá nhân)

qua Lindy AI

Lindy AI là trợ lý ảo tự động có thể xử lý các công việc chuyên nghiệp lặp đi lặp lại trên các ứng dụng của bạn. Bạn có thể trò chuyện với nó qua iMessage, WhatsApp, Slack hoặc trình duyệt web và đưa ra các lệnh bằng tiếng Anh thông thường như “Điều chỉnh lại cuộc họp lúc 3 giờ chiều” hoặc “Soạn email theo dõi”. Được hỗ trợ bởi GPT-4, công cụ này quản lý lịch trình, email, danh sách công việc, cuộc hẹn và nhiều công việc khác mà không cần thiết lập thủ công.

Bạn có thể tạo các trợ lý tùy chỉnh cho các quy trình làm việc cụ thể, chẳng hạn như đánh giá khách hàng tiềm năng hoặc xử lý chi phí, có thể tự động kích hoạt và thực hiện các hành động đa bước trên các ứng dụng kết nối. Sau khi được kích hoạt, một trợ lý có thể tự động thực hiện nhiều hành động như gửi tin nhắn, cập nhật hồ sơ, lên lịch sự kiện, thông báo cho đồng nghiệp và hơn thế nữa, cho đến khi công việc hoàn thành.

Công cụ này cũng có thể tham gia các cuộc gọi Zoom hoặc Teams để ghi âm, chuyển đổi văn bản và tạo ghi chú tóm tắt kèm theo các mục cần thực hiện. Nó cũng hỗ trợ các trợ lý AI giọng nói để xử lý các cuộc gọi đến và đi.

Các tính năng nổi bật của Lindy AI

Kết nối các cơ sở kiến thức tùy chỉnh để các trợ lý sử dụng tài liệu nội bộ, câu hỏi thường gặp (FAQ) và dữ liệu công ty của bạn thay vì các câu trả lời AI chung chung.

Tùy chỉnh phản hồi theo thời gian bằng cách điều chỉnh giọng điệu và các bước tiếp theo dựa trên các tương tác trước đó.

Mở rộng quy trình làm việc với Trợ lý Mã AI để tạo hoặc gỡ lỗi các skript mà không cần đến lập trình viên.

Tích hợp với hơn 200 ứng dụng như Gmail, Outlook, Slack, CRM, lịch và Zoom để chuyển dữ liệu giữa các công cụ một cách tự động.

Giới hạn của Lindy AI

Một số người dùng báo cáo rằng công cụ có thể ngừng hoạt động đột ngột vào một số thời điểm, điều này có thể làm gián đoạn các quy trình tự động hóa đang chạy và gây rối loạn cho các công việc đang diễn ra.

Người dùng đã đề cập đến khó khăn trong việc theo dõi các công cụ nào đang được sử dụng và bởi ai, khiến việc theo dõi hoạt động trên các nhóm lớn trở nên khó khăn hơn.

Giá cả của Lindy AI

Dùng thử miễn phí trong 7 ngày

Pro : $49.99/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lindy AI

G2 : 4.9/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Lindy AI?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về Lindy AI:

Tôi đã sử dụng Lindy AI được một thời gian và điều tôi thích nhất là nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó xử lý các công việc lặp đi lặp lại và lịch trình với độ chính xác đáng ngạc nhiên, điều này thực sự giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần của tôi.

Tôi đã sử dụng Lindy AI được một thời gian và điều tôi thích nhất là nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó xử lý các công việc lặp đi lặp lại và lịch trình với độ chính xác đáng ngạc nhiên, điều này thực sự giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần của tôi.

