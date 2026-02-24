Cách AI đang thay đổi ngành quản lý tài sản ngày nay

Một nghiên cứu của Mercer cho thấy 91% nhà quản lý đầu tư hiện đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng AI trong chiến lược đầu tư hoặc nghiên cứu về các loại tài sản.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách AI đang thay đổi ngành quản lý tài sản - từ tự động hóa các kiểm tra tuân thủ đến cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận khách hàng - và chỉ cho bạn cách xây dựng các quy trình làm việc sẵn sàng cho AI mà nhóm của bạn có thể áp dụng.

Lợi ích của AI trong quản lý tài sản là gì?

Buổi sáng của một cố vấn tài sản thường bắt đầu với 45 phút cập nhật hệ thống CRM trước cuộc gọi đầu tiên với khách hàng. Giữa việc xử lý tài liệu KYC, tạo báo cáo quý và đối chiếu dữ liệu trên các nền tảng lưu ký, công việc chiến lược thường bị đẩy sang buổi tối—nếu có thể thực hiện được.

Điều này giúp bạn tập trung vào những gì thực sự giúp phát triển kinh doanh của bạn — xây dựng mối quan hệ và cung cấp tư vấn chiến lược.

Sự cản trở hoạt động này khiến bạn luôn phải phản ứng với nhu cầu của khách hàng thay vì dự đoán trước. Các cơ hội cung cấp lời khuyên kịp thời bị bỏ lỡ, trải nghiệm của khách hàng trở nên không nhất quán và nguy cơ kiệt sức cho bạn và nhóm của bạn là rất cao.

AI giúp tiết kiệm thời gian và đưa ra thông tin chi tiết nhanh hơn. Dưới đây là cách thức hoạt động của nó trong thực tế:

Quyết định nhanh chóng, dựa trên dữ liệu : AI xử lý đồng thời các tín hiệu thị trường, hành vi khách hàng và chỉ số rủi ro, cung cấp những thông tin chi tiết mà các nhà phân tích của bạn sẽ mất hàng giờ để tổng hợp thủ công.

Cá nhân hóa linh hoạt: Các thuật toán điều chỉnh các đề xuất đầu tư và hoạt động tiếp cận khách hàng phù hợp với mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và giai đoạn cuộc sống của từng khách hàng — mà không cần phải tổ chức các cuộc họp riêng lẻ cho mỗi lần điều chỉnh. Các thuật toán điều chỉnh các đề xuất đầu tư và hoạt động tiếp cận khách hàng phù hợp với mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và giai đoạn cuộc sống của từng khách hàng — mà không cần phải tổ chức các cuộc họp riêng lẻ cho mỗi lần điều chỉnh.

Giảm thiểu gánh nặng vận hành: Tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại như kiểm tra Know Your Customer (KYC), kích hoạt tái cân bằng và tạo báo cáo, giúp bạn tập trung vào các cuộc hội thoại có giá trị cao.

Quản lý rủi ro chủ động: Các mô hình dự đoán phát hiện các điểm yếu trong danh mục đầu tư và lỗ hổng tuân thủ trước khi chúng trở thành vấn đề, giúp nhóm của bạn chuyển từ phản ứng ứng phó sang giám sát chiến lược. Các mô hình dự đoán phát hiện các điểm yếu trong danh mục đầu tư và lỗ hổng tuân thủ trước khi chúng trở thành vấn đề, giúp nhóm của bạn chuyển từ phản ứng ứng phó sang giám sát chiến lược.

Trải nghiệm khách hàng nhất quán: Các quy trình làm việc được điều khiển bởi AI đảm bảo không có khách hàng nào bị bỏ sót, do đó các hoạt động theo dõi, đánh giá và tương tác diễn ra đúng lịch trình, mọi lúc.

Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ được hiện thực hóa khi các công cụ AI của bạn có thể tích hợp và tương tác với các hệ thống khác trong công việc của bạn.

Ngay cả những công cụ AI mới đầy hứa hẹn thường chỉ thêm một tài khoản đăng nhập và một hệ thống độc lập, tạo ra sự lan rộng không kiểm soát của các công cụ AI — sự phát triển không kế hoạch của các công cụ AI mà không có sự giám sát hoặc chiến lược — mà không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Đó là lý do tại sao bạn nên thay thế các giải pháp riêng lẻ bằng một Không gian Làm việc AI tích hợp — một nền tảng duy nhất, có tính bảo mật cao, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng với AI như một lớp trí tuệ.

📮 ClickUp Insight: Mỗi ngày, một chuyên gia trung bình dành hơn 30 phút để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—điều này tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Thực tế, 62% nhân viên làm việc với kiến thức cho biết họ dành “quá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin” trong ngày làm việc của mình. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tăng cường hợp tác toàn công ty lên 60% bằng cách sử dụng nền tảng năng suất tập trung của ClickUp.

Các trường hợp ứng dụng AI trong quản lý tài sản

AI không phải là một công cụ duy nhất, cứng nhắc; nó là một tập hợp các khả năng mạnh mẽ có thể được áp dụng xuyên suốt toàn bộ chu kỳ đời sống của khách hàng. Xem xét AI dưới góc độ các ứng dụng cụ thể, thực tiễn giúp làm sáng tỏ công nghệ này và mở ra con đường rõ ràng cho việc áp dụng.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên đến quản lý danh mục đầu tư lâu dài, đây là những cách thức tác động mạnh mẽ nhất mà AI đang được áp dụng trong quản lý tài sản hiện nay.

Tương tác và giữ chân khách hàng

Sự ra đi bất ngờ của khách hàng thường có những dấu hiệu cảnh báo bị ẩn trong các email, ghi chú cuộc gọi và mục nhập CRM phân tán. Tuy nhiên, việc theo dõi thủ công cảm xúc, sự kiện cuộc sống và lịch sử giao tiếp của từng khách hàng là điều không thể. Điều này dẫn đến các hoạt động tiếp cận chung chung và bỏ lỡ cơ hội cung cấp lời khuyên kịp thời, cá nhân hóa để xây dựng lòng trung thành.

AI giúp nhóm của bạn giữ chân khách hàng bằng cách dự đoán rủi ro mất khách. Nó phân tích các mẫu giao tiếp và lịch sử giao dịch để dự đoán những khách hàng có nguy cơ rời bỏ, nhắc nhở bạn liên hệ trước khi quá muộn.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) thậm chí có thể soạn thảo email cá nhân hóa và lịch trình cuộc họp dựa trên hoạt động gần đây hoặc mục tiêu đã nêu của khách hàng, giúp tiết kiệm hàng giờ chuẩn bị. Xem thêm trong video này.

👀 Ví dụ: Morgan Stanley hợp tác với OpenAI để phát triển một trợ lý AI giúp các cố vấn tài chính nhanh chóng truy cập thông tin nghiên cứu và thông tin khách hàng.

Điều này giúp các cố vấn chuẩn bị nhanh hơn và phản hồi chính xác hơn — nâng cao khả năng phản ứng mà không làm tăng khối lượng công việc.

💡 Đừng để những chi tiết quan trọng bị bỏ sót. Xây dựng hệ thống tương tác chủ động với ClickUp: Tập trung thông tin khách hàng: Lưu trữ tất cả ghi chú, kế hoạch và tài liệu cho một khách hàng duy nhất trong một thư mục hoặc dự án ClickUp chuyên dụng. Điều này chấm dứt việc tìm kiếm thông tin một cách vội vã và tạo ra một Lưu trữ tất cả ghi chú, kế hoạch và tài liệu cho một khách hàng duy nhất trong một thư mục hoặc dự án ClickUp chuyên dụng. Điều này chấm dứt việc tìm kiếm thông tin một cách vội vã và tạo ra một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy cho toàn bộ nhóm của bạn.

Tự động hóa việc kiểm tra: Sử dụng Sử dụng ClickUp Automations để tạo công việc lặp lại nhằm liên hệ với khách hàng nếu họ chưa được liên hệ trong 60 ngày.

Nhận thông tin ngay lập tức: Trước khi gọi điện cho khách hàng, chỉ cần nhập @brain vào phần bình luận của công việc. ClickUp Brain sẽ ngay lập tức tóm tắt tất cả các tương tác trước đây, ghi chú từ Trước khi gọi điện cho khách hàng, chỉ cần nhập @brain vào phần bình luận của công việc. ClickUp Brain sẽ ngay lập tức tóm tắt tất cả các tương tác trước đây, ghi chú từ tài liệu ClickUp và các công việc liên quan, giúp bạn chuẩn bị đầy đủ cho mọi cuộc hội thoại.

Theo dõi các chỉ số quan trọng của khách hàng hiện tại, gia hạn hợp đồng và tỷ lệ churn trong bảng điều khiển ClickUp với các trường AI.

Tối ưu hóa danh mục đầu tư và phân bổ tài sản

Xây dựng danh mục đầu tư hoàn hảo cho từng khách hàng là một bài toán phức tạp. Bạn phải cân bằng giữa khả năng chịu rủi ro, thời gian đầu tư và tình hình thuế của khách hàng với hàng nghìn sự kết hợp tài sản tiềm năng. Thực hiện điều này thủ công là vô cùng tốn thời gian, và quy trình phê duyệt bất kỳ thay đổi nào – liên quan đến các nhà phân tích, nhân viên tuân thủ và chính bạn – thường là một mớ hỗn độn của chuỗi email và các lần theo dõi bị bỏ lỡ.

Quy trình này chậm chạp, kém hiệu quả và tiềm ẩn rủi ro lỗi của con người hoặc phân bổ tài sản không tối ưu. Thiếu một chuỗi kiểm tra rõ ràng, đây cũng là một vấn đề tuân thủ tiềm ẩn.

Các mô hình AI, như những mô hình được tiên phong bởi các robo-advisor, có thể đánh giá hàng nghìn kết hợp tài sản trong vài giây để đề xuất phân bổ tối ưu. Bạn xem xét các đề xuất do AI tạo ra, áp dụng phán đoán của con người và đưa ra quyết định cuối cùng.

👀 Ví dụ: Các nền tảng như Betterment và Wealthfront sử dụng đầu tư thuật toán, tái cân bằng tự động hóa và thu hoạch lỗ thuế để tối ưu hóa danh mục đầu tư trên quy mô lớn.

💡 Quản lý toàn bộ quy trình này trong ClickUp để tối ưu hóa quy trình phê duyệt và đánh giá. Khi mô hình AI đề xuất thay đổi danh mục đầu tư, hệ thống tự động hóa được xây dựng bằng ClickUp Automations có thể tạo ngay lập tức một công việc, áp dụng mẫu quy trình phê duyệt và giao cho người xem xét đầu tiên. Mỗi bên liên quan sẽ được thông báo khi đến lượt họ, và tất cả phản hồi và phê duyệt của họ sẽ được ghi lại trong phần Bình luận và Lịch sử công việc của công việc đó. Điều này tạo ra một chuỗi kiểm tra không thể phủ nhận, có dấu thời gian, biến quy trình làm việc dựa trên email hỗn loạn thành một quy trình trơn tru, tuân thủ và hiệu quả.

Tự động hóa việc phân công công việc, thông báo và quy trình làm việc bằng ClickUp Automations.

Quản lý rủi ro và phát hiện gian lận

Nhóm tuân thủ của bạn đang phải đối mặt với một thách thức lớn. Họ đang phải kiểm tra thủ công hàng loạt nhật ký giao dịch và rà soát các cuộc trao đổi để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo, nhưng đến khi phát hiện vấn đề, thiệt hại có thể đã xảy ra.

Các cảnh báo từ các hệ thống giám sát khác nhau bị lạc trong hộp thư đến quá tải, không có quyền sở hữu rõ ràng hoặc kế hoạch hành động, gây ra rủi ro pháp lý và tài chính đáng kể.

Hệ thống phát hiện gian lận bằng AI hoạt động bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn hành vi cho từng khách hàng—kích thước giao dịch thông thường, địa điểm đăng nhập, mẫu giao tiếp—sau đó cảnh báo các sự cố lệch khỏi tiêu chuẩn trong thời gian thực.

90% các tổ chức tài chính hiện đã dựa vào AI để phát hiện và điều tra các âm mưu gian lận mới nổi trong thời gian thực.

👀 Ví dụ: Hệ thống AI có thể cảnh báo bộ phận tuân thủ khi một khách hàng thường chuyển $5,000 hàng tháng đột ngột thực hiện chuyển khoản $50,000 đến tài khoản quốc tế mới, hoặc khi có các nỗ lực đăng nhập từ địa điểm bất thường.

💡 Kết nối các công cụ giám sát AI của bạn với ClickUp để tạo sự liên kết giữa phát hiện và giải quyết vấn đề. Với tự động hóa quy trình làm việc, bạn có thể cài đặt quy tắc để chuyển đổi ngay lập tức cảnh báo do AI tạo ra thành công việc, giao cho nhân viên tuân thủ phù hợp, đặt ưu tiên và ngày đáo hạn, đồng thời đính kèm tất cả tài liệu liên quan. Thay vì cảnh báo bị bỏ sót, chúng trở thành công việc có thể thực hiện được và đang được theo dõi từ đầu đến cuối.

Xây dựng trách nhiệm bằng cách cài đặt người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và ưu tiên trong nhiệm vụ ClickUp.

Xem video này để tìm hiểu cách bạn có thể tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần thông qua tự động hóa công việc với AI!

Kế hoạch tài chính và tư vấn cá nhân hóa

Việc xây dựng một kế hoạch tài chính toàn diện đòi hỏi phải trích xuất dữ liệu từ hệ thống CRM, thực hiện các dự báo trong công cụ chuyên dụng và sau đó soạn thảo báo cáo trong phần mềm xử lý văn bản. Quy trình này tốn quá nhiều thời gian đến mức bạn chỉ có thể cung cấp dịch vụ này cho các khách hàng cao cấp, trong khi các khách hàng khác phải nhận được lời khuyên chung chung, không phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) có thể đẩy nhanh quá trình này một cách đáng kể. Nó có thể thu thập dữ liệu khách hàng, thực hiện các dự báo hưu trí và soạn thảo một bản tóm tắt giải thích các đề xuất bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Điều này giúp bạn cung cấp các kế hoạch chất lượng cao, cá nhân hóa cho nhiều khách hàng hơn, khiến lời khuyên của bạn trở nên giá trị và có thể thực hiện được hơn.

💡 Tạo một không gian làm việc chung duy nhất cho toàn bộ quy trình này với ClickUp Docs. Soạn thảo kế hoạch tài chính, nhúng biểu đồ trực tiếp từ công cụ phân tích của bạn và sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt lịch sử của khách hàng ngay trong tài liệu. Khi bạn liệt kê các mục cần thực hiện cho khách hàng, bạn có thể bôi đen văn bản và ngay lập tức chuyển đổi nó thành một công việc có thể theo dõi được giao cho họ. Điều này biến một tài liệu tĩnh thành một kế hoạch sống động, kết nối trực tiếp với công việc của nhóm của bạn.

Kết hợp ClickUp Docs với ClickUp Brain để tạo tài liệu nhanh hơn.

Các vấn đề đạo đức liên quan đến AI trong quản lý tài sản

Việc áp dụng AI mang lại những rủi ro đạo đức và pháp lý đáng kể mà các công ty phải đối mặt. Các công ty hoàn toàn có lý do để lo ngại về việc sử dụng các thuật toán "hộp đen" mà không thể giải thích cho khách hàng hoặc cơ quan quản lý. Sự lo ngại này có thể dẫn đến việc không hành động, khiến bạn tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh, hoặc tệ hơn, áp dụng các công cụ mà không có các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Nền tảng của nghĩa vụ tín thác của bạn là hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng, và trách nhiệm này cũng áp dụng cho công nghệ mà bạn sử dụng. Dưới đây là những vấn đề đạo đức quan trọng mà bạn cần xem xét:

Bảo mật dữ liệu: Dữ liệu tài chính của khách hàng là thông tin cực kỳ nhạy cảm. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ nhà cung cấp AI nào bạn hợp tác đều tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và bảo mật thông tin nghiêm ngặt nhất. Dữ liệu tài chính của khách hàng là thông tin cực kỳ nhạy cảm. Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ nhà cung cấp AI nào bạn hợp tác đều tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và bảo mật thông tin nghiêm ngặt nhất.

Sai lệch thuật toán: Nếu mô hình AI được đào tạo trên dữ liệu lịch sử có thiên vị, nó có thể tiếp tục duy trì những thiên vị đó—ví dụ như đề xuất các chiến lược quá thận trọng cho phụ nữ hoặc các nhóm thiểu số nhất định. Nếu mô hình AI được đào tạo trên dữ liệu lịch sử có thiên vị, nó có thể tiếp tục duy trì những thiên vị đó—ví dụ như đề xuất các chiến lược quá thận trọng cho phụ nữ hoặc các nhóm thiểu số nhất định.

Khả năng giải thích: “Thuật toán đã nói như vậy” không phải là câu trả lời chấp nhận được. Các cơ quan quản lý và khách hàng mong đợi bạn có thể giải thích lý do tại sao một đề xuất cụ thể được đưa ra.

Sự giám sát của cơ quan quản lý: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang tích cực theo dõi việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang tích cực theo dõi việc sử dụng phân tích dự đoán . Bạn phải có thể chứng minh rằng các đề xuất do AI đưa ra phục vụ lợi ích tốt nhất của khách hàng, chứ không chỉ lợi nhuận của công ty.

Sử dụng AI một cách đạo đức đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối và tài liệu ghi chép cẩn thận. Bạn cần có một bản ghi chép rõ ràng, không thể thay đổi về cách các thông tin do AI tạo ra được xem xét, ai đã phê duyệt chúng và cách chúng được truyền đạt cho khách hàng. Đây chính là lúc không gian làm việc thống nhất trở thành lá chắn tốt nhất của bạn.

💡Ghi lại mọi quyết định tự động trong ClickUp, đang theo dõi mọi thay đổi với nhật ký có dấu thời gian thông qua Lịch sử Nhiệm vụ ClickUp. Phần Bình luận Nhiệm vụ ClickUp ghi lại lý do đằng sau mỗi quyết định trong một cuộc hội thoại có cấu trúc. Bạn cũng có thể liên kết các tài liệu ClickUp hỗ trợ trực tiếp với Nhiệm vụ ClickUp, tạo ra một chuỗi thông tin toàn diện và dễ kiểm tra, hỗ trợ tuân thủ và xây dựng niềm tin của khách hàng.

📮ClickUp Insight: 22% số người được khảo sát của chúng tôi vẫn còn e dè khi sử dụng AI trong công việc. Trong số 22% đó, một nửa lo lắng về vấn đề bảo mật dữ liệu, trong khi nửa còn lại đơn giản là không chắc chắn liệu có thể tin tưởng vào những gì AI đưa ra hay không. ClickUp giải quyết cả hai vấn đề này một cách trực tiếp thông qua các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và bằng cách tạo ra các liên kết chi tiết đến các công việc và nguồn thông tin cho mỗi câu trả lời. Điều này có nghĩa là ngay cả những nhóm thận trọng nhất cũng có thể bắt đầu tận hưởng sự tăng cường năng suất mà không phải lo lắng về việc thông tin của họ có được bảo vệ hay kết quả có đáng tin cậy hay không.

Cách bắt đầu áp dụng AI trong quản lý tài sản

Nhiều công ty coi việc triển khai AI là một dự án lớn và tốn kém, và không biết bắt đầu từ đâu. Điều này thường dẫn đến tình trạng "đóng băng phân tích", trong khi các đối thủ cạnh tranh linh hoạt hơn giành được lợi thế đáng kể. Khóa là bắt đầu từ những bước nhỏ và tạo đà phát triển.

Dưới đây là một lộ trình thực tiễn, từng bước để bắt đầu áp dụng AI mà không cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống ngay lập tức. 🛠️

Kiểm tra quy trình làm việc hiện tại của bạn: Trước khi mua bất kỳ công cụ mới nào, hãy vạch ra các quy trình hiện có của bạn. Những công việc nào chiếm nhiều thời gian nhất của các cố vấn? Có phải là Trước khi mua bất kỳ công cụ mới nào, hãy vạch ra các quy trình hiện có của bạn. Những công việc nào chiếm nhiều thời gian nhất của các cố vấn? Có phải là quá trình onboarding khách hàng , tạo báo cáo quý, hay kiểm tra tuân thủ? Những công việc lặp đi lặp lại, thủ công này chính là những công việc dễ dàng nhất để tự động hóa. Tập trung các công cụ của bạn: Trí tuệ nhân tạo chỉ thông minh như dữ liệu mà nó có thể truy cập. Nếu ghi chú khách hàng của bạn nằm trong một ứng dụng, công việc trong ứng dụng khác và tài liệu trong ứng dụng thứ ba, trí tuệ nhân tạo của bạn sẽ không bao giờ có được bối cảnh đầy đủ. Bước đầu tiên là đưa mọi thứ vào một không gian làm việc thống nhất như ClickUp, tạo nền tảng thống nhất cho dữ liệu, công việc và giao tiếp của bạn. Bắt đầu với một trường hợp thử nghiệm: Chọn một lĩnh vực có tác động lớn nhưng rủi ro thấp để thử nghiệm quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Một điểm khởi đầu tuyệt vời là chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng. Sử dụng AI để Chọn một lĩnh vực có tác động lớn nhưng rủi ro thấp để thử nghiệm quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Một điểm khởi đầu tuyệt vời là chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng. Sử dụng AI để tóm tắt các cuộc hội thoại trước đây và tạo ra các điểm thảo luận, và xem nó tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho nhóm của bạn. Đào tạo nhóm của bạn: AI được thiết kế để hỗ trợ các cố vấn của bạn, không phải để thay thế họ. Đầu tư vào đào tạo để hướng dẫn nhóm của bạn cách làm việc với AI — cách viết các lệnh hiệu quả, cách phát hiện các lỗi tiềm ẩn trong nội dung do AI tạo ra và nơi áp dụng phán đoán độc đáo của con người. Đo lường và cải tiến: Bạn không thể cải thiện những gì bạn không đo lường. Theo dõi các chỉ số quan trọng như thời gian tiết kiệm được từ các công việc hành chính, điểm hài lòng của khách hàng và tỷ lệ vấn đề tuân thủ. Tạo chế độ xem thời gian thực về tiến độ của bạn với Bạn không thể cải thiện những gì bạn không đo lường. Theo dõi các chỉ số quan trọng như thời gian tiết kiệm được từ các công việc hành chính, điểm hài lòng của khách hàng và tỷ lệ vấn đề tuân thủ. Tạo chế độ xem thời gian thực về tiến độ của bạn với ClickUp Dashboards , chuyển đổi dữ liệu từ khắp không gian làm việc của bạn thành các biểu đồ và đồ thị trực quan, rõ ràng thể hiện ROI của các sáng kiến AI của bạn.

Kết nối mọi khía cạnh trong hành trình này với ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp trực tiếp vào công việc của bạn, sẵn sàng tóm tắt lịch sử khách hàng, soạn thảo công việc theo dõi hoặc trả lời câu hỏi về dự án mà không bao giờ yêu cầu bạn chuyển tab.

📚 Xem thêm: Phần mềm quản lý công việc được thiết kế riêng cho nhà quản lý tài sản

Tích hợp quy trình quản lý tài sản AI của bạn với ClickUp

AI trong quản lý tài sản không thay thế các cố vấn; nó giúp họ tập trung vào công việc chiến lược, dựa trên mối quan hệ. Các công ty thành công sử dụng AI để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và cá nhân hóa lời khuyên trên quy mô lớn. ✨

Tuy nhiên, các công cụ không kết nối và quy trình thủ công tạo ra một môi trường đầy rào cản, nơi AI đơn thuần không thể giải quyết được. Sự chuyển đổi thực sự diễn ra khi AI hoạt động trong một không gian làm việc thống nhất như ClickUp, nơi dữ liệu, công việc và giao tiếp của bạn đã được tích hợp sẵn.

Đây chính là yếu tố loại bỏ sự phân tán thông tin gây cản trở năng suất, giúp nhóm của bạn hoạt động nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Các nhóm xây dựng quy trình làm việc sẵn sàng cho AI ngay từ hôm nay sẽ dễ dàng hơn trong việc áp dụng các công nghệ AI mới trong tương lai.

Sẵn sàng xây dựng nền tảng đó? Bắt đầu miễn phí với ClickUp và đưa các quy trình quản lý tài sản của bạn vào một không gian làm việc AI tích hợp duy nhất.

Câu hỏi thường gặp

Trí tuệ nhân tạo truyền thống được thiết kế để phân tích dữ liệu và đưa ra dự đoán dựa trên các quy tắc, chẳng hạn như cảnh báo về một danh mục đầu tư đã lệch khỏi phân bổ mục tiêu. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh, ngược lại, tạo ra nội dung mới, chẳng hạn như soạn thảo email cá nhân hóa cho khách hàng hoặc tóm tắt ghi chú cuộc họp của bạn.

Tạo các dự án chuyên biệt cho việc triển khai AI, giao công việc cho người chịu trách nhiệm, đặt các cột mốc và theo dõi tiến độ một cách trực quan trong ClickUp — tránh việc sử dụng các bảng tính phân tán và chuỗi email kéo dài, những yếu tố thường làm chậm quá trình triển khai.

Điều này rất khó xảy ra. AI rất giỏi trong việc xử lý dữ liệu và tự động hóa các công việc thường xuyên, nhưng khách hàng vẫn mong muốn sự phán đoán của con người, sự đồng cảm và trách nhiệm trong các quyết định tài chính quan trọng. Vai trò của cố vấn sẽ chuyển đổi từ người xử lý dữ liệu sang đối tác chiến lược, sử dụng AI như một trợ lý mạnh mẽ.

Những rào cản phổ biến nhất bao gồm dữ liệu phân mảnh trong các hệ thống cũ, sự không chắc chắn về quy định, thiếu chuyên môn AI nội bộ và sự kháng cự chung đối với thay đổi. Vượt qua những thách thức này sẽ dễ dàng hơn khi bắt đầu với một không gian làm việc thống nhất và triển khai từng dự án thí điểm tập trung một cách có hệ thống.