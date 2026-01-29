Cách tạo lịch trình mạng xã hội với Gemini

Nếu nhóm của bạn từng thử sử dụng công cụ AI độc lập để tạo lịch trình mạng xã hội, có thể bạn đã gặp phải một hoặc nhiều vấn đề sau.

Nếu nhóm của bạn từng thử sử dụng công cụ AI độc lập để tạo lịch trình mạng xã hội, có thể bạn đã gặp phải một hoặc nhiều vấn đề sau.

Nội dung phải được chuyển sang công cụ khác chỉ để tạo lịch đăng bài.

Không có cách nào để tự động hóa việc đăng bài trực tiếp bên trong công cụ AI.

Các tài sản hình ảnh được lưu trữ ở một nơi hoàn toàn khác.

Và các cập nhật trạng thái chủ yếu được theo dõi thủ công từ một công cụ khác.

Điều bắt đầu như một thiết lập AI miễn phí nhanh chóng biến thành các tab lộn xộn, file bị mất và sự nhầm lẫn về phiên bản, khiến cả nhóm làm việc chậm lại.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo lịch trình mạng xã hội hoạt động hiệu quả bằng Gemini trong Google Trang tính—mà không phải đối mặt với những rắc rối thường gặp.

Và quan trọng hơn, bạn sẽ thấy sự khác biệt khi chuyển từ kế hoạch có sự hỗ trợ của AI sang sử dụng một không gian làm việc dự án tất cả trong một miễn phí như ClickUp, nơi ý tưởng, tài nguyên, lịch trình và thực thi thực sự được tích hợp chặt chẽ với nhau.

Hãy bắt đầu ngay!

Lịch truyền thông xã hội là gì?

Lịch trình mạng xã hội là một tài liệu lập kế hoạch giúp tổ chức các bài đăng mạng xã hội sắp tới của bạn, chuyển đổi quy trình làm việc từ phản ứng sang chiến lược. Nó cung cấp một nguồn thông tin duy nhất cho toàn bộ kế hoạch nội dung của bạn.

Một lịch trình mạng xã hội được cấu trúc tốt thường bao gồm một số thành phần chính sau:

Lịch đăng bài: Ngày và giờ cho từng nội dung.

Phân công nền tảng: Mục tiêu của mỗi bài đăng là nền tảng nào, như Instagram, LinkedIn hoặc TikTok.

Các danh mục nội dung: Chủ đề, chiến dịch hoặc các trụ cột nội dung hướng dẫn thông điệp của bạn.

Soạn thảo nội dung và hình ảnh: Chú thích, hashtag và tệp phương tiện đã sẵn sàng để xem xét.

Đang theo dõi trạng thái: Trạng thái hiện tại của từng bài đăng, chẳng hạn như Bản nháp, Đang chờ duyệt, Đã lên lịch hoặc Đã đăng.

📚 Xem thêm: Cách xây dựng chiến lược tiếp thị thông minh để thúc đẩy tăng trưởng

Tại sao nên sử dụng Gemini cho lịch trình mạng xã hội của bạn?

Tạo lịch nội dung mạng xã hội từ đầu là một công việc tốn rất nhiều thời gian, và, nếu nói thật, nhiều nhóm không có ngân sách cho các nền tảng AI cao cấp.

Nhưng bạn biết không? Gemini hoàn toàn miễn phí và được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của Google.

Đối với các đội nhóm nhỏ đã sử dụng Google Workspace, Gemini cung cấp một mục nhập dễ tiếp cận cho việc lập kế hoạch nội dung và hợp tác có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Nó hỗ trợ quá trình lập ý tưởng ban đầu và soạn thảo, và vì giao diện trò chuyện của nó có thể được kích hoạt trong Google Trang tính, việc sao chép và dán kết quả của AI trở nên dễ dàng hơn so với các công cụ AI độc lập.

Google Trang tính cũng có các tính năng hợp tác tích hợp sẵn, như nhiều trình chỉnh sửa cùng lúc, bình luận và lịch sử phiên bản, cho phép nhóm của bạn làm việc trên lịch cùng lúc.

Tuy nhiên, cũng cần có những kỳ vọng thực tế về giới hạn của nó trong việc quản lý lịch trình quy mô lớn. Đây là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng nhiều nhóm có thể nhanh chóng vượt qua giới hạn của giải pháp dựa trên bảng tính. Chúng ta sẽ thảo luận về những giới hạn đó trong phần sau của bài viết này.

📮ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn có thể sử dụng trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — đồng thời duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

📚 Xem thêm: Cách tạo kế hoạch quản lý tiếp thị nội dung

Cách tạo lịch trình mạng xã hội với Gemini: Hướng dẫn từng bước bước

Rất dễ bị choáng ngợp bởi những hướng dẫn mơ hồ hoặc các tài liệu kỹ thuật phức tạp, vì vậy nếu bạn muốn một quy trình rõ ràng, đơn giản để xây dựng lịch trình của mình, phương pháp này là một điểm khởi đầu tuyệt vời.

Bước 1: Cài đặt cấu trúc Google Trang tính của bạn

Bắt đầu bằng cách tạo một Google Trang tính mới. Bước đầu tiên là xây dựng khung sườn cho lịch của bạn bằng cách thêm các cột cho tất cả thông tin cần thiết mà bạn cần theo dõi cho mỗi bài đăng.

Tạo các cột cho từng mục sau: Ngày, Nền tảng, Loại nội dung, Chủ đề/Thể loại, Chú thích, Hashtag, Ghi chú hình ảnh, Trạng thái và liên kết đến bài đăng cuối cùng. Cấu trúc này đảm bảo bạn ghi lại mọi thông tin cần thiết để lập kế hoạch, viết và theo dõi nội dung từ đầu đến cuối.

Một cấu trúc mẫu bạn có thể xây dựng trong Google Trang tính

Để giữ mọi thứ gọn gàng, bạn có thể tạo một tab riêng cho từng tháng hoặc sử dụng bộ lọc để sắp xếp nội dung theo nền tảng hoặc trạng thái. Việc đánh dấu màu sắc cho các hàng theo nền tảng cũng giúp lịch dễ dàng xem qua hơn.

Lưu ý rằng toàn bộ thiết lập này là thủ công và sẽ cần được xây dựng lại cho mỗi kỳ lập kế hoạch mới.

Bước 2: Kích hoạt Gemini AI trong Google Trang tính

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt Gemini trong Google Trang tính của mình. Bạn có thể truy cập nó thông qua menu Help bằng cách tìm các tính năng của Gemini, hoặc tìm biểu tượng Gemini trong thanh bên.

qua Google Trang tính

Lưu ý rằng tính khả dụng của Gemini phụ thuộc vào kế hoạch Google Workspace cụ thể của bạn và cài đặt của quản trị viên tổ chức. Một số người dùng có thể cần yêu cầu quyền truy cập từ bộ phận CNTT trước khi các tính năng này xuất hiện.

Ngoài ra, Gemini trong Google Sheets được thiết kế để hỗ trợ các công việc bảng tính, khác với giao diện trò chuyện độc lập của Gemini.

Bước 3: Tạo ý tưởng nội dung với các gợi ý của Gemini

Sau khi cài đặt bảng tính, mở bảng điều khiển Gemini và bắt đầu brainstorming. Sử dụng các gợi ý cụ thể để có được ý tưởng phù hợp. Ví dụ, bạn có thể hỏi: “Tạo 10 ý tưởng bài đăng Instagram cho một thương hiệu thời trang bền vững tập trung vào bộ sưu tập mùa hè của chúng tôi.”

qua Computer World

Khi Gemini đưa ra các đề xuất, hãy sao chép và dán chúng vào các ô tương ứng trong lịch của bạn. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh các đề xuất này để hoàn thiện ý tưởng một cách chi tiết hơn.

Một giới hạn quan trọng cần ghi chú là Gemini không lưu trữ nội dung cũ của bạn, do đó nó có thể đề xuất các chủ đề mà bạn đã từng đề cập.

Bước 4: Xây dựng lịch đăng bài của bạn

Bây giờ là lúc gán ngày và giờ cho các ý tưởng nội dung của bạn. Lịch đăng bài của bạn nên dựa trên thời điểm đối tượng mục tiêu của bạn hoạt động tích cực nhất trên từng nền tảng. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra phân tích mạng xã hội để có thông tin về thời gian tương tác cao nhất.

Phân bổ nội dung đều đặn trong tuần và tháng để duy trì sự hiện diện ổn định mà không làm quá tải người theo dõi.

Nhưng khoan đã, bạn đã gặp phải một trở ngại, đúng không? Bước này nhấn mạnh một điểm gây khó khăn lớn: việc lên lịch trong bảng tính hoàn toàn thủ công. Không có cách nào để tự động hóa việc đăng bài hoặc cài đặt nhắc nhở mà không cần công cụ riêng biệt.

Sử dụng Gemini để giúp bạn viết nội dung hấp dẫn, phù hợp với từng nền tảng. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu nó: “Viết một caption chuyên nghiệp nhưng trong cuộc hội thoại trên LinkedIn dưới 150 từ về tương lai của công việc từ xa.”

Để nghiên cứu thẻ, hãy thử điều gì đó như: “Đề xuất 10 thẻ liên quan cho một bài đăng về tổ chức không gian sống trên Instagram, kết hợp giữa các thẻ phổ biến và niche.”

Bước 6: Kiểm tra và hoàn thiện lịch của bạn

Trước khi hoàn tất bất kỳ điều gì, việc kiểm tra bởi con người là cần thiết, vì AI có thể tạo ra nội dung không chính xác. Việc cần làm là:

Kiểm tra sự đa dạng của nội dung để đảm bảo bạn có sự cân bằng giữa các bài đăng giáo dục, lãnh đạo tư tưởng, điểm nổi bật của sản phẩm, v.v., và bạn đang giải quyết các vấn đề khác nhau và các giai đoạn khác nhau của hành trình mua hàng.

Đảm bảo tất cả các kết quả đầu ra của AI đều tuân thủ các hướng dẫn thương hiệu của bạn.

Đảm bảo rằng mỗi bài đăng đều phù hợp với mục tiêu tiếp thị tổng thể của bạn.

Đảm bảo rằng tất cả thông tin do nhà cung cấp công cụ cung cấp là chính xác và được cập nhật.

Bước 6: Hợp tác và điều chỉnh

Tại thời điểm này, bạn có thể chia sẻ Google Trang tính với các thành viên trong nhóm và sử dụng tính năng bình luận để thu thập phản hồi.

Đây cũng là một bước khác mà bạn sẽ cảm thấy giới hạn khi sử dụng Google Sheets.

Quản lý quy trình phê duyệt cảm thấy rườm rà, và không có cách rõ ràng để theo dõi trạng thái của bài đăng hoặc nhận thông báo tự động khi quá trình xem xét hoàn thành, việc hợp tác sẽ trở nên chậm chạp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì tạo cấu trúc lịch trình mạng xã hội từ đầu trong Google Trang tính, bạn có thể sử dụng mẫu lịch trình mạng xã hội hiện đại của ClickUp. Nó sẵn sàng sử dụng ngay lập tức, với các trạng thái, dòng thời gian, người chịu trách nhiệm công việc, không gian lưu trữ tài nguyên, v.v., nên bạn không cần phải tạo cấu trúc thủ công hoặc đối phó với các giới hạn của bảng tính. Đây là cách khá nhanh để có được một lịch trình sử dụng được, đồng thời vẫn giữ cho kế hoạch của bạn có cấu trúc và linh hoạt. Tải mẫu miễn phí Quản lý lịch trình mạng xã hội và đăng bài trên các kênh trong chế độ xem Lịch ClickUp và Mẫu Lịch Trình Mạng Xã Hội.

10 gợi ý tốt nhất của Gemini cho kế hoạch lịch trình mạng xã hội

Nếu bạn đã sử dụng AI cho các công việc hàng ngày khác, bạn biết rằng nhận được kết quả chung chung và không hữu ích từ nó là một trải nghiệm phổ biến. Điều đó không thay đổi khi bạn sử dụng nó cho lịch trình mạng xã hội.

Vậy, làm thế nào để nhận được kết quả thực sự hữu ích và chất lượng cao từ nó? Rất đơn giản. Sử dụng các gợi ý cụ thể và được chọn lọc kỹ lưỡng. Kết quả đầu ra của Gemini sẽ chỉ tốt như gợi ý mà bạn cung cấp cho nó, vì vậy hãy coi nó như một chiếc xe: bạn là người lái xe. Bất kể hướng nào bạn điều khiển, nó sẽ theo đó.

Các gợi ý sau đây là điểm khởi đầu tốt. Bạn có thể điều chỉnh và lặp lại theo nhu cầu của mình:

1. Gợi ý cho việc phát triển ý tưởng nội dung

Tạo 15 ý tưởng bài đăng trên mạng xã hội cho một công ty phần mềm B2B có mục tiêu hướng đến các nhà quản lý dự án xoay quanh chủ đề nâng cao năng suất làm việc của nhóm.

Tạo 10 ý tưởng bài đăng giáo dục về (kiến thức tài chính) dành cho thế hệ millennials, phù hợp cho một loạt video TikTok.

Đề xuất năm ý tưởng nội dung hậu trường giúp nhân cách hóa một nhà hàng gia đình.

Danh sách tám gợi ý nội dung do người dùng tạo cho một thương hiệu cung cấp đồ dùng cho thú cưng để khuyến khích tương tác của khán giả và bài nộp/gửi ảnh.

2. Gợi ý cho việc viết chú thích

Viết ba biến thể chú thích Instagram cho bài đăng về sự kiện ra mắt sản phẩm mới của chúng tôi. Bao gồm một câu mở đầu hấp dẫn, một lợi ích chính và một lời kêu gọi hành động rõ ràng.

Soạn thảo một chủ đề tweet trên Twitter/X với năm tweet giải thích khái niệm logistics chuỗi cung ứng cho đối tượng không chuyên.

Tạo chú thích LinkedIn để đặt vị trí của công ty quảng cáo của chúng tôi là chuyên gia hàng đầu về chủ đề "Trí tuệ nhân tạo trong quảng cáo", dẫn chứng một xu hướng gần đây.

3. Gợi ý cho việc nghiên cứu hashtag

Đề xuất 20 thẻ cho bài đăng về (nướng bánh chay) trên Instagram, kết hợp các thẻ phổ biến có hơn 1 triệu bài đăng với các thẻ ngách có dưới 50.000 bài đăng.

Tạo ba bộ hashtag riêng biệt cho bài đăng về du lịch bền vững: một bộ để tăng độ phủ sóng, một bộ để xây dựng cộng đồng và một bộ cho một địa điểm cụ thể như (Bali).

Những hashtag nào đang hot cho nội dung liên quan đến ngành công nghiệp game trong tháng này?

Mẹo chuyên nghiệp💡: Sử dụng AI nhận thức ngữ cảnh như ClickUp Brain để tạo gợi ý khi brainstorming. Tại sao? Nó được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, vì vậy nó hiểu các công việc, tài liệu, bình luận và dòng thời gian của bạn, và các phản hồi của nó dựa trên những gì nhóm của bạn đang thực sự làm việc, chứ không chỉ dựa trên những gì bạn yêu cầu một cách độc lập.

Giới hạn khi sử dụng Gemini và Google Trang tính cho lịch trình mạng xã hội

Bạn đã dành thời gian để xây dựng lịch trình trên bảng tính, và nó hoạt động… trong một thời gian. Khi nhóm của bạn phát triển và chiến lược nội dung trở nên phức tạp hơn, bạn bắt đầu nhận ra rằng một bảng tính được hỗ trợ bởi AI không còn đủ hiệu quả nữa. Tại sao?

Bạn có thể chưa biết từ nào để mô tả lý do của mình, nhưng chúng tôi sẽ giải thích cho bạn. Đó được gọi là "work sprawl " — sự phân mảnh các hoạt động công việc trên nhiều công cụ không kết nối với nhau.

Kế hoạch của bạn được lưu trữ trong Google Trang tính, tài nguyên hình ảnh của bạn nằm trong Google Drive, các cuộc thảo luận của nhóm diễn ra qua email hoặc bình luận trong Google Trang tính, và việc lên lịch và đăng bài thực tế lại diễn ra trong một công cụ khác.

Với việc các công ty hiện nay sử dụng trung bình 101 ứng dụng khác nhau, hệ thống không liên kết này buộc phải chuyển đổi ngữ cảnh liên tục và khiến nhóm của bạn không thể duy trì một chiến lược nội dung mạng xã hội không hỗn loạn. Đó là giới hạn chính khi sử dụng Gemini và Google Trang tính cho lịch trình mạng xã hội. Dưới đây là một số lý do:

Không đăng trực tiếp: Bạn vẫn cần sao chép thủ công mọi thứ vào công cụ lên lịch riêng để thực sự đăng nội dung của mình.

Tài nguyên không đồng bộ: Các tệp hình ảnh được lưu trữ trong một thư mục riêng biệt, dẫn đến vấn đề kiểm soát phiên bản và nhầm lẫn về việc hình ảnh nào đi kèm với bài đăng nào.

Theo dõi thủ công: Cập nhật trạng thái phụ thuộc vào việc ai đó nhớ thay đổi menu thả xuống, không có thông báo tự động để duy trì quy trình làm việc.

Không tích hợp dữ liệu hiệu suất: Bạn không thể kết nối Bạn không thể kết nối dữ liệu hiệu suất sau khi đăng bài trở lại lịch để xem những gì hiệu quả và những gì không.

Bối cảnh AI giới hạn: Gemini không ghi nhớ Gemini không ghi nhớ các hướng dẫn thương hiệu hoặc các cuộc hội thoại trước đó của bạn, vì vậy bạn phải giải thích lại nhu cầu của mình trong mỗi lần yêu cầu.

Ma sát trong hợp tác: Bình luận trên các ô thiếu bối cảnh, và không có quy trình phê duyệt có cấu trúc để đảm bảo nội dung được xem xét và phê duyệt đúng hạn.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng duy nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

ClickUp là một lựa chọn tốt hơn so với Gemini

Không gian Làm việc tích hợp của ClickUp giúp việc tạo lịch trình mạng xã hội trở nên dễ dàng hơn bằng cách kết hợp quá trình lập ý tưởng, tạo/lập nội dung và thực thi với toàn bộ quy trình làm việc của bạn trên một nền tảng duy nhất.

Thay vì:📌 Gemini → Google Trang tính → Google Drive → Email → Công cụ xuất bản

Bạn sẽ có:📌 Một không gian nơi AI, bảng tính, lịch, trò chuyện, tài liệu, lịch trình, hình ảnh, công việc và quy trình làm việc hoạt động cùng nhau.

Vì vậy, lịch trình mạng xã hội của bạn được kết nối trực tiếp với công việc thực tế. Đây là bước phát triển tự nhiên cho các nhóm đã vượt qua giai đoạn sử dụng bảng tính. ✨

ClickUp Brain MAX giúp bạn duy trì kế hoạch truyền thông xã hội của mình một cách hiệu quả.

Tạo và Quản lý Lịch Trình Mạng Xã Hội với ClickUp

Hãy dừng việc sao chép và dán liên tục giữa công cụ AI và lịch của bạn. Với ClickUp Brain, AI nhận thức ngữ cảnh được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, bạn có thể lên ý tưởng và tạo lịch truyền thông xã hội ngay tại nơi bạn lập kế hoạch và tạo nội dung.

Không chỉ ClickUp Brain và ClickUp Brain MAX (trợ lý AI trên desktop) có thể giúp bạn tạo ý tưởng nội dung và thực hiện chúng, mà vì nó có bối cảnh của tất cả công việc của bạn, nó thậm chí có thể giúp bạn duy trì sự tổ chức mà không cần phải mở 10 tab.

Nó tham chiếu các công việc và dự án hiện có của bạn để cung cấp bối cảnh, sau đó tạo ra các ý tưởng trực tiếp liên quan đến thương hiệu và các sáng kiến hiện tại của bạn, tất cả đều trong ClickUp Tài liệu mà bạn không cần phải giải thích lại thương hiệu hoặc mục tiêu của mình trong mỗi lần yêu cầu.

Đó chưa phải là tất cả, lịch bạn tạo trong tài liệu Docs sẽ được liên kết với chế độ xem ClickUp Calendar, giúp bạn xem toàn bộ kế hoạch nội dung chỉ trong nháy mắt, với mỗi bài đăng được hiển thị dưới dạng một công việc.

Xem tổng quan toàn bộ lịch trình mạng xã hội của bạn với chế độ xem lịch của ClickUp.

Đây không chỉ là các mục nhập tĩnh. Mỗi công việc có thể chứa tất cả các chi tiết cần thiết:

Từ Người được giao, để xác định rõ ai chịu trách nhiệm viết, thiết kế và đăng tải từng bài đăng; đến Ngày đáo hạn, để đặt thời hạn cho từng giai đoạn của quá trình tạo/lập nội dung; đến tệp đính kèm, để lưu trữ tài nguyên hình ảnh trực tiếp kèm theo bài đăng tương ứng, loại bỏ các vấn đề về quản lý phiên bản.

Giao công việc và ngày đáo hạn mà không gặp bất kỳ rắc rối nào bằng nhiệm vụ ClickUp

Cần thay đổi? Chỉ cần sử dụng tính năng kéo và thả để điều chỉnh lịch trình trong ClickUp để di chuyển công việc sang ngày mới. Bạn thậm chí có thể sử dụng tính năng đồng bộ lịch ClickUp để duy trì khả năng hiển thị với Lịch Google cá nhân của bạn trong khi vẫn giữ ClickUp là nguồn thông tin chính thức duy nhất cho nhóm của bạn.

🎥Video này sẽ hướng dẫn bạn nhiều cách khác để sử dụng AI trong marketing👇🏽

Và để kết nối tất cả lại với nhau, ClickUp tự động hóa kích hoạt các hành động tiếp theo dựa trên các hành động cụ thể.

Ví dụ, tự động hóa có thể giúp bạn thông báo cho nhà thiết kế đồ họa ngay khi tác giả hoàn thành bản nháp, nhận cập nhật thời gian thực khi trạng thái của một công việc thay đổi, hoặc biết ngay lập tức khi một bài đăng sẵn sàng để xem xét — giúp quy trình nội dung của bạn diễn ra trơn tru mà không cần theo dõi thủ công.

Đừng mất thời gian theo dõi bảng tính, hãy để lịch trình mạng xã hội của bạn tự động hóa với ClickUp.

Tối ưu hóa lịch của bạn với ClickUp

Bảng tính và các công cụ AI độc lập có thể giúp bạn bắt đầu, nhưng chúng sẽ không bao giờ hoàn thiện quy trình làm việc nội dung của bạn. Với Gemini trong Google Trang tính, bạn có thể lên ý tưởng, soạn thảo và tổ chức — nhưng việc thực thi vẫn diễn ra ở nơi khác.

ClickUp thay đổi cuộc chơi. Bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình lập ý tưởng, kế hoạch và tạo nội dung, tệp đính kèm, lịch trình, hợp tác và thực thi trong một Không gian Làm việc duy nhất.

Vậy, lịch trình mạng xã hội của bạn không chỉ là một kế hoạch—nó trở thành công việc có thể thực hiện được.

Ngừng di chuyển nội dung giữa các công cụ không kết nối và bắt đầu tận dụng lịch của bạn để thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Sẵn sàng vượt qua các bảng tính và đưa toàn bộ quy trình làm việc trên mạng xã hội của bạn vào một nơi duy nhất? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ✨ và xem cách một không gian làm việc tích hợp có thể biến đổi quy trình kế hoạch nội dung mạng xã hội của nhóm bạn. 🙌

Câu hỏi thường gặp

Gemini có thể giúp bạn tạo văn bản cho bài đăng, nhưng không thể trực tiếp tạo hoặc quản lý sự kiện trong Lịch Google. Việc cần làm là tạo văn bản thủ công hoặc sử dụng công cụ có tích hợp trực tiếp.

Google Trang tính là một điểm khởi đầu miễn phí cho việc lập kế hoạch cơ bản, nhưng nó thiếu các tính năng xuất bản, quản lý tài nguyên và phân tích tích hợp mà các công cụ mạng xã hội chuyên dụng cung cấp.

Các gợi ý tốt nhất cần rất cụ thể. Bao gồm ngành nghề của bạn, đối tượng mục tiêu, chủ đề chính và số lượng bài đăng mong muốn, ví dụ: “Tạo 30 ý tưởng bài đăng mạng xã hội cho thương hiệu chăm sóc da B2C hướng đến phụ nữ từ 25-40 tuổi, được sắp xếp theo tuần và loại nội dung.”

Gemini không thể tự động lên lịch hoặc đăng bài, lưu trữ tài sản hình ảnh, theo dõi hiệu suất bài đăng, ghi nhớ hướng dẫn thương hiệu giữa các phiên làm việc hoặc quản lý quy trình phê duyệt có cấu trúc.