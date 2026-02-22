Cách AI trong ước tính chi phí xây dựng giúp giảm thời gian lập đề xuất

Dưới đây là một số thông tin thú vị về ngành: trong khi nhu cầu toàn cầu về cơ sở hạ tầng mới đang bùng nổ, năng suất xây dựng vẫn đang mắc kẹt trong chu kỳ tăng trưởng khiêm tốn. Thực tế, ngành này được dự báo sẽ mất gần $124 tỷ doanh thu chỉ trong năm nay do thiếu hụt vị trí và các quy trình thủ công kém hiệu quả.

Nhưng có lẽ bạn đã từng trải qua cảm giác này mỗi khi phải đối mặt với một dự án đấu thầu phức tạp, so sánh chi phí vật liệu với khả năng cung ứng lao động trong khi biên lợi nhuận của bạn liên tục giảm sút. Điều này xảy ra vì bạn vẫn đang sử dụng các quy trình thủ công để giải quyết các vấn đề có rủi ro cao và biến động mạnh.

AI trong lĩnh vực ước tính xây dựng có thể phá vỡ ngưỡng 20 năm này. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn khám phá cách sử dụng AI để lấy lại tài sản quý giá nhất của mình: thời gian. Đồng thời, nó sẽ chỉ cho bạn cách hợp nhất toàn bộ quy trình làm việc của mình vào một không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI, như ClickUp! 🤗

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong ước tính chi phí xây dựng là gì?

AI trong ước tính chi phí xây dựng là việc áp dụng học máy và thị giác máy tính để tự động hóa việc tính toán khối lượng, dự báo chi phí và xác định rủi ro. Nó đọc bản vẽ kỹ thuật và so sánh dữ liệu lịch sử của bạn với biến động thị trường hiện tại để tạo ra một đề xuất trong vài giờ thay vì vài tuần.

Nói một cách đơn giản, vấn đề cốt lõi mà phần mềm ước tính AI giải quyết là " Context Sprawl " — lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin, chuyển đổi giữa các ứng dụng và cập nhật lại thông tin trên nhiều nền tảng khác nhau.

Các giải pháp được hỗ trợ bởi AI tích hợp các quy trình này, quét kế hoạch trong vài phút, thu thập chi phí vật liệu theo thời gian thực và phát hiện các lỗ hổng trong phạm vi công việc trước khi chúng trở thành thảm họa vượt quá ngân sách.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với vai trò là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Phần mềm ước tính chi phí xây dựng tích hợp AI hiểu rõ bối cảnh của dự án không kém gì bạn. Dưới đây là cách công nghệ này hoạt động trên thực tế:

Các tính năng chính của phần mềm ước tính chi phí bằng AI

Dự báo chi phí dựa trên AI

Trong thị trường biến động, việc dựa vào sổ chi phí của năm trước là một canh bạc. Nếu bạn đưa ra giá thầu quá thấp, bạn sẽ mất tiền; nếu bạn đưa ra giá thầu quá cao để đảm bảo an toàn, bạn sẽ mất hợp đồng. Dự báo chi phí bằng AI kết hợp hiệu suất lịch sử của công ty bạn với dữ liệu thị trường thời gian thực.

Các thuật toán này tính đến các biến số khu vực mà các bảng tính thủ công thường bỏ qua:

Theo dõi biến động giá vật liệu theo thời gian thực : Đồng bộ trực tiếp với chỉ mục giá của nhà cung cấp để đảm bảo đề xuất của bạn phản ánh giá cả hiện tại.

Điều chỉnh theo mức lương lao động khu vực : Tính toán mức lương địa phương và sự sẵn có của lao động theo ngành nghề dựa trên mã bưu điện cụ thể của dự án.

Xác định xu hướng giá theo mùa: Xem xét các đợt tăng giá vật liệu hoặc phí vận chuyển trong các giai đoạn cao điểm của ngành xây dựng.

Tính toán khối lượng tự động hóa

Lập bảng khối lượng là công việc đo đạc và đếm thủ công tất cả các thành phần trong bộ bản vẽ xây dựng, sử dụng bút highlight, thước kẻ và bảng tính. Công việc nhàm chán này không chỉ tốn thời gian mà còn dễ xảy ra lỗi.

Phần mềm tính toán khối lượng bằng AI sử dụng công nghệ thị giác máy tính để quét các bản vẽ 2D và 3D, trích xuất các số liệu và tạo ra Bảng Khối Lượng (BOQ) chỉ trong vài phút.

Dưới đây là một số ví dụ:

Phát hiện sự không nhất quán về lượng vật liệu : Sử dụng công nghệ thị giác máy tính để phát hiện : Sử dụng công nghệ thị giác máy tính để phát hiện 39% sai sót mà các kiểm tra thủ công thường bỏ qua.

Loại bỏ lỗi tính toán trùng lặp : Nhận diện các ký hiệu và mẫu kiến trúc trên hàng trăm bản vẽ phối hợp để đảm bảo mỗi thiết bị chỉ được tính toán một lần.

Tạo bảng khối lượng (BOQ) ngay lập tức: Lấy trực tiếp các kích thước từ bản vẽ để điền vào ngân sách mà không cần : Lấy trực tiếp các kích thước từ bản vẽ để điền vào ngân sách mà không cần mục nhập dữ liệu thủ công.

Phân tích rủi ro và dự báo

Những rủi ro nguy hiểm nhất thường ẩn chứa trong những điều khoản chi tiết của một tài liệu yêu cầu đề xuất (RFP) dài 300 trang. Thông thường, những chi tiết này chỉ được phát hiện sau khi hợp đồng đã được ký kết, dẫn đến các thay đổi trong hợp đồng ảnh hưởng đến ngân sách. AI sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để quét các tài liệu đấu thầu và cảnh báo về các rủi ro trước khi bạn nộp hồ sơ.

Với công nghệ này, bạn có thể:

Kích hoạt cảnh báo các yếu tố gây mở rộng phạm vi công việc : Xác định ngôn ngữ mơ hồ hoặc mâu thuẫn giữa bản vẽ và bản mô tả kỹ thuật có thể dẫn đến công việc không mong muốn. : Xác định ngôn ngữ mơ hồ hoặc mâu thuẫn giữa bản vẽ và bản mô tả kỹ thuật có thể dẫn đến công việc không mong muốn.

Nhấn mạnh các điểm yếu trong chuỗi cung ứng : Cảnh báo nhóm của bạn về các vật liệu có giá cả biến động mạnh hoặc thời gian giao hàng dài được đề cập trong hồ sơ yêu cầu (RFP). : Cảnh báo nhóm của bạn về các vật liệu có giá cả biến động mạnh hoặc thời gian giao hàng dài được đề cập trong hồ sơ yêu cầu (RFP).

Mâu thuẫn bề mặt: So sánh : So sánh đề xuất xây dựng hiện tại với các dự án trước đây đã vượt ngân sách do yêu cầu kỹ thuật tương tự.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Xác định rủi ro chỉ là một nửa cuộc chiến; bạn cần một hệ thống để theo dõi nó suốt vòng đời dự án. Bạn có thể sử dụng mẫu Danh sách Rủi ro ClickUp để chuyển các thông tin được AI cảnh báo thành một bảng điều khiển có thể hành động. Tải xuống mẫu này Giữ vững tiến độ dự án xây dựng của bạn với ClickUp Với mẫu này, bạn có thể: Giao quyền sở hữu cho các thành viên cụ thể trong nhóm để điều tra các yêu cầu kỹ thuật mâu thuẫn trước khi nộp đề xuất cuối cùng.

Tính toán chi phí dự kiến của các rủi ro tiềm ẩn bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh để xem chúng có thể ảnh hưởng như thế nào đến biên lợi nhuận 5% của bạn.

Theo dõi trạng thái xử lý rủi ro để các nhà quản lý dự án không bị bất ngờ trong quá trình khởi công.

Cách thức ước tính chi phí xây dựng truyền thống đang thay đổi như thế nào

Dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm của các chuyên gia ước tính dày dạn và một núi bảng tính đang trở thành một nhược điểm cạnh tranh. Mặc dù kiến thức chuyên môn đó vô cùng quý giá, nó đơn giản không thể theo kịp khối lượng và độ phức tạp của các dự án hiện đại.

Ngành này hiện đang gặp phải khoảng cách về năng suất: 87% nhà thầu kỳ vọng AI sẽ thay đổi ngành, nhưng chỉ 19% đã thực sự cập nhật quy trình làm việc để sử dụng nó. Sự chậm trễ này đang gây ra một gánh nặng tài chính đáng kể cho bộ phận tiền thi công của bạn.

Hãy phân tích chi phí phát sinh của một nhóm làm việc theo phương pháp thủ công để hiểu tại sao ngành này đang chuyển sang mô hình kết hợp. Khi kết hợp chuyên môn của con người với các giải pháp đấu thầu được hỗ trợ bởi AI tốt nhất, các số liệu sẽ nghiêng về phía bạn:

Mở rộng sức chứa: Chu kỳ đấu thầu thủ công mất Chu kỳ đấu thầu thủ công mất từ 8 đến 12 tuần , nhưng các nền tảng được hỗ trợ bởi AI có thể hoàn thành cùng khối lượng công việc đó trong vòng 2 đến 3 tuần.

Phục hồi hành chính: Trung bình, một nhà ước tính dành Trung bình, một nhà ước tính dành 13 giờ mỗi tuần để tìm kiếm dữ liệu dự án; trong một năm, đó là gần 700 giờ làm việc hành chính.

Tiêu chuẩn độ chính xác: Trong khi các ước tính thủ công thường gặp phải độ biến động cao, các mô hình học sâu trong ước tính chi phí hiện đang Trong khi các ước tính thủ công thường gặp phải độ biến động cao, các mô hình học sâu trong ước tính chi phí hiện đang đạt độ chính xác 85–90% trên các dự án phức tạp.

Nói một cách đơn giản, bạn có thể để AI xử lý các số liệu và chi phí, giúp nhóm của bạn tập trung vào chiến lược.

Lợi ích của phần mềm ước tính chi phí xây dựng bằng AI cho các nhóm xây dựng

Lợi ích của việc sử dụng AI trong quy trình ước tính của bạn không chỉ dừng lại ở việc tăng tốc các công việc. Nó giúp nhóm tiền thi công của bạn chuyển từ một bộ phận chi phí phản ứng sang một động lực chiến lược cho lợi nhuận.

Bằng cách loại bỏ gánh nặng của các tính toán thủ công, bạn cho phép nhóm của mình tập trung vào các công việc có giá trị cao thực sự giúp giành được hợp đồng.

Tăng tốc quá trình chào giá thông qua tự động hóa

Mất một dự án vì không thể nộp báo giá chính xác kịp thời là một nút thắt cổ chai phổ biến. Khi sức chứa của bạn phụ thuộc vào tốc độ tính toán thủ công, dòng dự án của bạn sẽ bị ảnh hưởng, và bạn thường phải từ chối những cơ hội sinh lời chỉ để theo kịp tiến độ.

Tự động hóa dựa trên AI rút ngắn chu kỳ đấu thầu từ vài tuần xuống còn vài giờ, tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể. Điều này cho phép bạn nhận thêm nhiều dự án mà không cần tăng nhân sự hoặc làm việc quá sức cho nhân viên hiện tại.

Độ chính xác được cải thiện và ít lỗi tốn kém hơn.

Sự lo lắng thường trực rằng một lỗi nhỏ trong bảng tính có thể dẫn đến vượt ngân sách nghiêm trọng luôn đè nặng lên mỗi nhà ước tính. Bạn phải dành thời gian kiểm tra lại công việc của họ nhiều lần, điều này làm chậm quá trình mà không đảm bảo sự hoàn hảo. Điều này đặt biên lợi nhuận của bạn vào tình trạng nguy hiểm, có thể biến mất chỉ vì một sai lầm.

AI cung cấp một lớp xác thực mà các quy trình thủ công không thể sánh kịp. Nó lấy trực tiếp các số liệu từ bản vẽ kỹ thuật vào bảng tính chi phí của bạn và loại bỏ lỗi mục nhập, phát hiện các sai sót mà bạn có thể bỏ qua. Độ chính xác này đảm bảo rằng lợi nhuận bạn đưa ra trong đề xuất là lợi nhuận thực tế bạn thu được, giúp giảm thiểu vượt ngân sách và chi phí sửa chữa trong quá trình thi công.

Phân tích dữ liệu tốt hơn để đưa ra quyết định thông minh hơn

Mỗi dự án bạn hoàn thành là một kho dữ liệu quý giá, nhưng đối với phần lớn nhà thầu, thông tin đó bị khóa trong các thư mục file bị lãng quên. Vì dữ liệu này không thể tìm kiếm được, bạn bắt đầu lặp lại những sai lầm tương tự trong việc ước tính chi phí từ dự án này sang dự án khác.

Phần mềm ước tính chi phí bằng AI biến kho dữ liệu lịch sử thành thông tin có giá trị. Nó phát hiện các mẫu mà nhóm của bạn không thể nhận ra bằng tay, xác định các loại dự án thường xuyên vượt quá ngân sách. Nói cách khác, bạn bắt đầu sử dụng lịch sử của chính công ty mình để đưa ra các đề xuất thông minh hơn cho mọi dự án mới.

Có thêm thời gian cho công việc chiến lược

Những chuyên gia ước tính giàu kinh nghiệm nhất của bạn là tài sản quý giá nhất, nhưng họ thường dành phần lớn thời gian cho các công việc có giá trị thấp như đo đạc chiều dài tuyến tính hoặc tổng hợp lịch trình cửa. Điều này là sự lãng phí chuyên môn chiến lược mà bạn đã thuê họ để thực hiện.

Bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, AI giải phóng nhân lực chủ chốt của bạn để tập trung vào các quyết định quan trọng. Họ cuối cùng có đủ thời gian và nguồn lực để thực hiện tối ưu hóa chi phí và phát triển các chiến lược đấu thầu phức tạp, tính đến hành vi của đối thủ cạnh tranh.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và đang theo dõi quyết định, các thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Thị trường phần mềm xây dựng hiện nay rất đông đúc và phức tạp. Bạn có thể tìm thấy các công cụ tính toán khối lượng chuyên dụng, các nền tảng quản lý dự án tổng hợp và các không gian làm việc tích hợp, tất cả đều khẳng định là giải pháp tốt nhất. Lựa chọn phù hợp nhất cho bạn hoàn toàn phụ thuộc vào những điểm nghẽn lớn nhất trong quy trình làm việc của bạn.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các công cụ AI hiện có trong lĩnh vực xây dựng, hãy xem video tổng quan này để khám phá các giải pháp đang thay đổi ngành công nghiệp ngày nay:

Hãy cùng xem xét các giải pháp hàng đầu dựa trên vai trò chính của chúng trong chu kỳ dự án của bạn.

Nếu mục tiêu chính của bạn là đẩy nhanh quá trình tính toán khối lượng và đưa ra đề xuất, phần mềm ước tính chi phí xây dựng bằng AI chuyên dụng được thiết kế dành riêng cho bạn. Các công cụ như Togal. AI, Buildxact và EstimatorAI được phát triển để thực hiện một việc cần làm duy nhất một cách xuất sắc: quét bản vẽ, trích xuất khối lượng và tạo gói thầu nhanh chóng nhất có thể.

Chúng rất phù hợp cho quy trình làm việc chuyên biệt về ước tính. Tuy nhiên, chúng cũng dẫn đến việc dữ liệu bị phân tán. Ví dụ, ước tính được lưu trữ trong một hệ thống, nhưng sau khi dự án hoàn thành, tất cả thông tin đó phải được chuyển thủ công sang công cụ quản lý dự án riêng biệt để thực thi.

Các nền tảng theo dõi và thực hiện dự án

Ở phía đối diện là các nền tảng như Procore và Autodesk Construction Cloud. Chúng tập trung vào quản lý dự án sau khi hợp đồng được ký kết. Bạn có thể tin tưởng các công cụ này cho hợp tác dự án, kiểm soát tài liệu và thực thi tại hiện trường. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nhiều nền tảng này đã bổ sung các tính năng ước tính, nhưng ước tính không phải là thế mạnh cốt lõi của chúng.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là mặc dù quá trình thực hiện dự án của bạn có thể được tối ưu hóa, quy trình ước tính chi phí vẫn có thể trở thành điểm nghẽn. Bạn có thể phải thực hiện việc tính toán thủ công hoặc sử dụng một giải pháp riêng lẻ khác, dẫn đến việc thực hiện nhiều mục nhập dữ liệu và rủi ro thông tin bị mất mát trong quá trình chuyển đổi.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn không cần phần mềm đắt tiền và cứng nhắc để quản lý tình hình tài chính của dự án. Bạn có thể sử dụng giải pháp Quản lý Xây dựng ClickUp để tập trung các hoạt động tiền bán hàng, ước tính và theo dõi hiện trường tại một nơi duy nhất. Nó sử dụng Trường Tùy chỉnh và Công thức tính toán để giúp nhóm tài chính theo dõi đơn đặt hàng, lượng vật liệu và yêu cầu thông tin từ nhà thầu phụ (RFIs) song song với lịch trình thực tế của dự án. Điều này đảm bảo ngân sách của bạn luôn được cập nhật theo thời gian thực khi công việc tiến triển tại công trường, thay vì phải chờ đến cuối tháng để đồng bộ thủ công.

Giải pháp không gian làm việc tích hợp

Vấn đề lớn nhất đối với hầu hết các nhóm xây dựng là sự phân tán công cụ. Báo giá của bạn nằm trong một ứng dụng, kế hoạch dự án nằm trong ứng dụng khác, và giao tiếp của nhóm diễn ra trong ứng dụng thứ ba. Sự phân tán này chính là nơi sai sót, chậm trễ và sự bực bội nảy sinh.

Nhóm dự án của bạn cuối cùng phải làm việc dựa trên phiên bản cũ của bản ước tính vì tệp mới nhất không được chia sẻ đúng cách, hoặc một chi tiết quan trọng từ tin nhắn trò chuyện không được đưa vào kế hoạch chính thức.

Chuyển sang không gian làm việc AI tích hợp — một nền tảng duy nhất nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích hoạt động cùng nhau với AI bối cảnh được tích hợp như lớp trí tuệ, giống như ClickUp. Bạn sẽ có một nền tảng duy nhất nơi công việc của bạn diễn ra một cách liền mạch từ giai đoạn đấu thầu đến triển khai dự án.

Dưới đây là phân tích chi tiết về cách mỗi tính năng của ClickUp xử lý một phần cụ thể trong quy trình xây dựng:

Tập trung thông tin với ClickUp Tài liệu

Ghi chép thông tin quan trọng vào tài liệu ClickUp tập trung để dễ dàng truy cập

Thay vì các tệp PDF tĩnh, các tài liệu đấu thầu và hướng dẫn dự án của bạn được lưu trữ trên ClickUp Docs. Điều này giúp dữ liệu kỹ thuật của bạn có thể tìm kiếm và hợp tác. Ví dụ, khi kiến trúc sư phát hành bản bổ sung, bạn chỉ cần cập nhật ClickUp Doc một lần, và tất cả mọi người từ văn phòng đến công trường sẽ có phiên bản mới nhất ngay lập tức. Bạn thậm chí có thể nhúng các bản vẽ tính toán khối lượng trực tiếp bên cạnh phạm vi công việc của mình.

Nhận phản hồi thông minh dựa trên ngữ cảnh với ClickUp Brain

Hỏi ClickUp Brain bất kỳ điều gì về Không gian Làm việc của bạn để nhận thông tin đầy đủ

ClickUp cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hệ thống kết nối của nó, giúp phân tích toàn bộ không gian làm việc của bạn. Nó kết nối mọi thứ từ tài liệu, công việc cho đến lịch sử trò chuyện. Thay vì một chuyên viên ước tính phải mất 20 phút để tìm kiếm một yêu cầu cụ thể về MEP trong một tài liệu 200 trang, họ chỉ cần hỏi ClickUp Brain.

Nó lấy chính xác câu trả lời từ các tệp dự án của bạn trong vài giây, hoạt động như một cầu nối trực tiếp giữa dữ liệu của bạn và nhóm của bạn.

Chuyển đổi các mục đấu thầu thành các nhiệm vụ ClickUp

Tạo các mục có thể theo dõi bằng nhiệm vụ ClickUp

Bạn cũng có thể chuyển đổi trực tiếp việc tính toán vật liệu thành các nhiệm vụ ClickUp, đảm bảo nhóm thi công thực hiện chính xác những gì đã được định giá, với tất cả bản vẽ kỹ thuật và báo giá của nhà cung cấp được liên kết trực tiếp với công việc họ đang thực hiện.

Vì các nhiệm vụ ClickUp này được kết nối với phần còn lại của không gian làm việc, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn. ClickUp Brain có thể tự động tạo nhiệm vụ từ email của khách hàng hoặc ghi chú cuộc họp, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ đơn đặt hàng nào. Nó thậm chí có thể tóm tắt hoạt động của một nhiệm vụ kéo dài trong vài giây, cung cấp cho bạn cập nhật tiến độ mà không cần phải tìm kiếm trong chủ đề bình luận.

Loại bỏ các rào cản hành chính với ClickUp tự động hóa

Cài đặt các kích hoạt tự động hóa phù hợp để loại bỏ công việc thủ công với ClickUp Automations

ClickUp Tự động hóa xử lý các công việc thủ công lặp đi lặp lại thường làm chậm tiến độ dự án giữa các giai đoạn. Thay vì gửi hàng chục email kiểm tra tiến độ, bạn có thể cài đặt quy tắc để tự động kích hoạt bước tiếp theo của quá trình xây dựng.

Ví dụ, khi một cuộc kiểm tra công trường được đánh dấu là đã hoàn thành, ClickUp có thể ngay lập tức thông báo cho nhà thầu phụ tiếp theo trong lịch trình và cập nhật trạng thái dự án cho tất cả các bên liên quan.

Bạn thậm chí có thể sử dụng Trình tạo tự động hóa AI để mô tả quy trình làm việc bằng tiếng Anh thông thường, và nền tảng sẽ tự động cấu hình logic cho bạn. Điều này cũng áp dụng cho việc giao tiếp—bạn có thể cài đặt tự động hóa email để cập nhật cho đối tác và nhà cung cấp về các cột mốc quan trọng của dự án hoặc việc nộp biểu mẫu.

Nó giúp duy trì đà phát triển của dự án và giữ cho nhóm của bạn tập trung vào công việc thực địa.

Giuliano Peressini, Giám đốc Công nghệ (CTO) tại Casagrande, đã xác nhận ClickUp:

ClickUp luôn là lựa chọn tuyệt vời mỗi khi cần chia sẻ thông tin giữa nhiều người cùng lúc, và mỗi khi có các nhóm khác nhau làm việc trên cùng một chủ đề từ các góc độ khác nhau.

ClickUp luôn là lựa chọn tuyệt vời mỗi khi cần chia sẻ thông tin giữa nhiều người cùng lúc, và mỗi khi có các nhóm khác nhau làm việc trên cùng một chủ đề từ các chế độ xem khác nhau.

Ứng dụng thực tế của AI trong ước tính chi phí xây dựng

Giá trị của AI đối với nhà thầu trở nên rõ ràng khi bạn thấy cách nó được áp dụng vào công việc hàng ngày của các dự án xây dựng.

Cải tạo không gian cho thuê thương mại : Quét bản vẽ kiến trúc và đối chiếu với cơ sở dữ liệu giá cả của nhà thầu phụ để tạo ra các đề xuất hoàn thành trong vài giờ.

Quy mô dân dụng : Sử dụng tính toán tự động hóa để tham gia đấu thầu gấp ba lần số dự án mà không cần tăng nhân sự hoặc chi phí quản lý.

Phối hợp chuyên môn : Tự động xác định các yêu cầu kỹ thuật liên quan để phát hiện các vấn đề phối hợp giữa các nhà thầu trước khi chúng trở thành vấn đề tốn kém trên trường.

Tính toán cơ sở hạ tầng: Xử lý các bản vẽ mặt bằng quy mô lớn để tính toán khối lượng công việc đất đai phức tạp, vốn đòi hỏi nhiều ngày nỗ lực thủ công.

🧠 Thông tin thú vị: Gần 96% dữ liệu được thu thập trong ngành xây dựng và kỹ thuật không được sử dụng. Hầu hết các công ty đang sở hữu một kho tàng dữ liệu về lịch sử đấu thầu và báo cáo trường, nhưng những dữ liệu này hiếm khi được phân tích để cải thiện các ước tính trong tương lai.

Thách thức của phần mềm ước tính chi phí xây dựng bằng AI

AI là một công cụ mạnh mẽ, nhưng việc đầu tư vào công nghệ này cũng đi kèm với những thách thức riêng. Dưới đây là một số trong số đó:

Sự kháng cự trong việc áp dụng và đường cong học tập

Những chuyên gia ước tính giỏi nhất của bạn đã dành hàng thập kỷ để hoàn thiện直觉 của mình. Khi bạn đưa AI vào, họ sẽ không hào hứng; họ sẽ hoài nghi. Có một lo ngại chính đáng rằng AI sẽ làm cho vai trò của họ trở nên thừa thãi.

Bạn cần xem công nghệ này như một công cụ, không phải là sự thay thế. Hiểu rằng quá trình học hỏi là tạm thời, và lợi ích thu được - giảm bớt công việc vất vả và có thêm thời gian cho suy nghĩ chiến lược - là điều mà hầu hết mọi người sẽ đón nhận một khi họ trải nghiệm nó.

Chi phí triển khai và ROI

Phần mềm ước tính chi phí dự án chuyên dụng dựa trên AI có thể rất đắt đỏ. Phí đăng ký, thời gian đào tạo và việc tái thiết kế quy trình làm việc tiềm ẩn đại diện cho một khoản đầu tư đáng kể. Đối với các nhà thầu nhỏ, việc biện minh cho chi phí này có thể khó khăn, đặc biệt là khi xem xét khối lượng đấu thầu của họ.

Bạn cần đánh giá lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) từ hai góc độ. Thứ nhất, việc tiết kiệm thời gian từ việc tự động hóa các công việc thủ công có thể giúp bạn tham gia đấu thầu nhiều công việc hơn. Thứ hai, độ chính xác được cải thiện có thể ngăn chặn ngay cả một sự cố ngân sách nghiêm trọng, điều này có thể bù đắp chi phí phần mềm nhiều lần. Một nền tảng tích hợp cũng có thể hỗ trợ bằng cách gộp nhiều công cụ vào một không gian làm việc duy nhất.

📌 Lợi thế của ClickUp: Các tích hợp ClickUp giúp bạn chứng minh giá trị đầu tư bằng cách làm cầu nối giữa các công cụ chuyên dụng trong xây dựng và hoạt động hàng ngày của bạn. Bạn có thể hợp nhất quy trình làm việc vào một trung tâm duy nhất kết nối với các công cụ bạn đã sử dụng. Ví dụ, đây là những gì bạn có thể mong đợi: Tích hợp gốc : Đồng bộ hóa các commit và vấn đề từ GitHub hoặc GitLab trực tiếp với các công việc dự án để theo dõi tiến độ phát triển mà không cần rời khỏi ClickUp.

Communication Sync : Chuyển đổi tin nhắn Slack thành các công việc có thể thực hiện hoặc nhận cập nhật thời gian thực trong các kênh của bạn để đảm bảo mọi người luôn đồng bộ.

Kết nối tùy chỉnh: Sử dụng API ClickUp hoặc Zapier để tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh giữa hàng nghìn ứng dụng, đảm bảo luồng dữ liệu cụ thể của bạn luôn được duy trì liên tục. ➡️ Nâng cao tỷ suất lợi nhuận (ROI) của bạn bằng cách hợp nhất các công cụ!

Yêu cầu giám sát của con người

Sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải là cho rằng AI là hoàn hảo. Nó rất giỏi trong việc nhận diện mẫu, nhưng vẫn sẽ gặp khó khăn với một bản quét kém chất lượng hoặc mâu thuẫn trong một tài liệu yêu cầu đề xuất (RFP) dài 400 trang.

Kiểm tra bởi chuyên gia con người phải là hàng phòng thủ cuối cùng. AI xử lý việc phân tích dữ liệu khối lượng lớn để nhóm của bạn có thể tập trung vào 5% của đề xuất chứa 90% rủi ro. Tùy chỉnh phần mềm để phát hiện các bất thường, giúp người lập dự toán biết chính xác nơi cần tập trung.

Tương lai của AI trong lĩnh vực ước tính chi phí xây dựng

Sự phát triển của các công cụ AI trong xây dựng đang hướng tới một tương lai kết nối và thông minh hơn. Chúng ta đang chứng kiến những khả năng mới sẽ tiếp tục thay đổi ngành công nghiệp này. Điều này bao gồm sự tích hợp chặt chẽ hơn giữa ước tính và thực hiện dự án, trợ lý AI nhận thức ngữ cảnh và kết nối thời gian thực với giá cả của nhà cung cấp.

Tuy nhiên, xu hướng lớn nhất hiện nay là sự chuyển đổi sang các không gian làm việc thống nhất. Ngành công nghiệp cuối cùng đã chuyển từ các giải pháp riêng lẻ sang các không gian làm việc tích hợp, nơi ước tính, quản lý dự án và thi công tại hiện trường chia sẻ một lớp dữ liệu chung. Điều này loại bỏ sự cọ xát trong quá trình chuyển giao dữ liệu, vốn là vấn đề phổ biến trong hầu hết các quy trình xây dựng hiện nay.

Tự động hóa ước tính chi phí xây dựng để đạt được lợi nhuận tối đa.

AI cho ước tính xây dựng hỗ trợ nhóm của bạn thay vì thay thế họ. Nó loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian, giúp các chuyên gia ước tính tập trung vào những gì họ làm tốt nhất. Nếu nhóm của bạn gặp khó khăn với các công cụ phân tán và quy trình thủ công, bạn giờ đây có một lộ trình rõ ràng để hợp nhất các quy trình làm việc.

Sẵn sàng đưa quy trình ước tính và quản lý dự án vào một không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Không, AI tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại nhưng thiếu khả năng phán đoán cần thiết cho các dự án phức tạp, mối quan hệ với khách hàng và quyết định chiến lược.

Phần mềm tính toán khối lượng bằng AI được thiết kế chuyên biệt để trích xuất khối lượng từ bản vẽ xây dựng, trong khi các công cụ quản lý dự án bằng AI xử lý các quy trình làm việc rộng hơn như lập lịch trình và hợp tác nhóm.

Hầu hết các nhóm đều thành công bằng cách bắt đầu từ những dự án nhỏ. Họ áp dụng AI vào các công việc lặp đi lặp lại, có khối lượng lớn như tính toán ban đầu cho các dự án đơn giản, đồng thời vẫn giữ các chuyên gia ước tính có kinh nghiệm tham gia vào quá trình kiểm tra và xử lý các đề xuất phức tạp hơn.

Mặc dù các công cụ AI miễn phí có thể hữu ích cho các dự án đơn giản hoặc để có được con số ước tính nhanh chóng, chúng thường thiếu độ chính xác, hỗ trợ và tính năng cần thiết để nộp các đề xuất chuyên nghiệp, có tính chất quan trọng.