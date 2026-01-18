Hướng dẫn của bạn để quản lý thanh toán hoa hồng đúng cách

Theo nghiên cứu "Tình hình Quản lý Tiền Thưởng Kích Thích" năm 2025 của CaptivateIQ, 66% doanh nghiệp đã trả quá mức và/hoặc trả thiếu hoa hồng trong năm qua. Đó chính là vấn đề cốt lõi của hệ thống trả hoa hồng hiện nay: quy trình thường được thực hiện thủ công, phân mảnh và dễ xảy ra lỗi, điều này gây ra sự thiếu tin tưởng nhanh hơn là tạo động lực.

Hướng dẫn này bao quát tất cả những gì bạn cần biết về thanh toán hoa hồng. Bạn sẽ học cách chọn cấu trúc phù hợp, tuân thủ luật thuế, tự động hóa tính toán và giải quyết tranh chấp. Mục tiêu là giúp bạn xây dựng một hệ thống khuyến khích nhóm và giữ cho công việc hành chính dễ quản lý, chứ không phải một hệ thống gây ra mâu thuẫn, lỗi và mất niềm tin.

Phí hoa hồng là gì?

Thanh toán hoa hồng là hình thức trả lương dựa trên hiệu quả, trong đó thu nhập được liên kết trực tiếp với kết quả. Khác với lương cố định, hình thức trả lương biến đổi này liên kết thu nhập của một người với doanh số bán hàng của họ. Kết thúc một giao dịch, nhận được phần trăm hoa hồng. Không đạt được mục tiêu, thu nhập của bạn sẽ phản ánh thực tế đó.

Bạn sẽ tìm thấy cấu trúc thù lao này trong các vai trò công việc mà hiệu suất có thể được đo lường dễ dàng thông qua doanh thu. Nhân viên bán hàng, môi giới bất động sản, chuyên viên tài khoản và môi giới bảo hiểm đều thường làm việc theo các kế hoạch thù lao dựa trên hoa hồng. Mô hình này tạo ra mối liên hệ trực tiếp giữa nỗ lực cá nhân và phần thưởng cá nhân, chính vì vậy nó rất mạnh mẽ như một công cụ động viên.

Một kế hoạch trả lương theo hoa hồng có thể là nguồn thu nhập duy nhất của nhân viên hoặc bổ sung cho lương cơ bản. Các doanh nghiệp sử dụng nó để đồng bộ hóa động lực của nhân viên trực tiếp với mục tiêu doanh thu của công ty. Khi nhóm bán hàng thành công, công ty cũng thành công. Các khoản thưởng đều hướng đến cùng một mục tiêu.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc quản lý hoa hồng hiệu quả. Khi đang theo dõi giao dịch và tính toán thanh toán trên các bảng tính không kết nối, lỗi là điều không thể tránh khỏi. Tranh chấp nảy sinh, niềm tin suy giảm, và hệ thống vốn dĩ nhằm mục đích động viên lại trở thành nguồn cơn của sự bực bội. Quản lý dự án bán hàng hiệu quả đòi hỏi các hệ thống có thể xử lý độ phức tạp này mà không gây ra những rắc rối hành chính.

Cơ chế công việc của hoa hồng là gì?

Quy trình có vẻ đơn giản trên giấy, nhưng chi tiết sẽ trở nên phức tạp nhanh chóng. Nhân viên thực hiện một giao dịch bán hàng. Giao dịch được xác minh. Phí hoa hồng được tính dựa trên tỷ lệ đã thỏa thuận. Thanh toán được xử lý. Đơn giản như vậy, cho đến khi bạn tính đến các tỷ lệ theo cấp bậc, chia sẻ hoa hồng, thu hồi hoa hồng và thực tế là dữ liệu bán hàng của bạn nằm trong nhiều hệ thống không tương tác với nhau.

Đây là nơi hầu hết các nhóm gặp khó khăn. Họ dành hàng giờ để xác minh dữ liệu thay vì tập trung vào phát triển. Họ phải trả lời liên tục các câu hỏi từ nhân viên bán hàng: “Tiền hoa hồng của tôi đâu?” Họ phát hiện ra lỗi sau khi quá trình thanh toán đã diễn ra. Công việc quản lý hoa hồng qua các công cụ phân tán tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết.

Công thức tính toán cơ bản rất đơn giản. Bạn có giá trị giao dịch, tức là tổng giá trị của giao dịch đã đóng. Bạn có tỷ lệ hoa hồng, tức là tỷ lệ phần trăm hoặc phí cố định mà bạn đã thỏa thuận thanh toán. Số tiền hoa hồng kiếm được bằng giá trị giao dịch nhân với tỷ lệ hoa hồng. Một giao dịch trị giá $10,000 với tỷ lệ 10% tương đương với $1,000 hoa hồng.

Cơ sở tính hoa hồng, tức là số tiền mà tỷ lệ hoa hồng được áp dụng, có thể là doanh thu gộp, lợi nhuận ròng hoặc giá bán tổng. Mỗi phương pháp đều có những tác động riêng. Doanh thu gộp dễ tính toán hơn nhưng không phản ánh lợi nhuận. Lợi nhuận ròng giúp đồng bộ hóa lợi ích với biên lợi nhuận của công ty nhưng yêu cầu theo dõi phức tạp hơn. Lựa chọn của bạn phụ thuộc vào mô hình kinh doanh và hành vi mà bạn muốn khuyến khích.

Tỷ lệ hoa hồng và lịch thanh toán có thể thay đổi đáng kể. Một số công ty thanh toán hàng tháng, một số khác hàng quý, và một số thanh toán theo từng kỳ lương. Thời điểm thanh toán ảnh hưởng đến dòng tiền của cả doanh nghiệp và nhân viên. Nếu không có hệ thống đáng tin cậy, việc theo dõi các giao dịch đủ điều kiện, áp dụng tỷ lệ hoa hồng chính xác và quản lý thời gian thanh toán sẽ trở thành nguồn gây ra mâu thuẫn liên tục.

🧐 Bạn có biết? Theo khảo sát Mục tiêu Bán hàng của Gartner, 87% nhóm bán hàng gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu doanh số. Một cấu trúc hoa hồng được thiết kế tốt có thể giúp thu hẹp khoảng cách đó bằng cách đồng bộ hóa các khoản thưởng với các mục tiêu có thể đạt được.

Các loại cấu trúc thanh toán hoa hồng

Lựa chọn cấu trúc hoa hồng sai là một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các công ty thường mắc phải. Bạn có thể vô tình làm giảm động lực của những nhân viên xuất sắc nhất bằng cách giới hạn thu nhập của họ. Bạn có thể khuyến khích các giao dịch không sinh lời bằng cách trả hoa hồng dựa trên doanh thu tổng khi biên lợi nhuận mỏng. Bạn có thể tạo ra một kế hoạch hoạt động tốt cho mô hình kinh doanh của mình nhưng lại gây hại cho sự ổn định tài chính của nhóm.

Cấu trúc phù hợp phụ thuộc vào độ dài chu kỳ bán hàng, thành phần nhóm, biên lợi nhuận sản phẩm và mục tiêu kinh doanh của bạn. Không có câu trả lời chung cho tất cả, nhưng việc hiểu rõ các lựa chọn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Phí hoa hồng trực tiếp

Hoa hồng cố định, đôi khi được gọi là hoa hồng 100%, có nghĩa là thu nhập hoàn toàn đến từ doanh số bán hàng. Không có lương cơ bản, không có mạng lưới an toàn. Mỗi đô la kiếm được là kết quả trực tiếp của các giao dịch đã đóng. Mô hình rủi ro cao, lợi nhuận cao này thường xuất hiện phổ biến nhất ở các nhà thầu độc lập và trong các ngành có sản phẩm biên lợi nhuận cao, nơi một giao dịch duy nhất có thể mang lại thu nhập đáng kể.

Lợi ích đối với doanh nghiệp là rõ ràng: bạn chỉ thanh toán khi có doanh thu. Rủi ro đối với nhân viên cũng không kém phần rõ ràng: thu nhập có thể biến động mạnh mẽ từ tháng này sang tháng khác. Một quý kinh doanh chậm không chỉ意味 số liệu đáng thất vọng; nó còn意味 khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà.

Cấu trúc này đòi hỏi việc theo dõi chính xác tuyệt đối. Khi mỗi đồng thu nhập của ai đó phụ thuộc vào hồ sơ bán hàng chính xác, không có chỗ cho lỗi. Một khoản hoa hồng bị bỏ sót hoặc một lỗi tính toán không chỉ là rắc rối hành chính. Đó là nguồn sống của ai đó.

Lương cơ bản cộng hoa hồng

Mô hình kết hợp này kết hợp giữa lương cố định và hoa hồng dựa trên hiệu suất, mang lại sự ổn định tài chính đồng thời vẫn khen thưởng cho kết quả. Đây là phương pháp phổ biến nhất vì lý do chính đáng: nó cân bằng giữa nhu cầu động viên của kinh doanh và nhu cầu an toàn của nhân viên.

Bạn thường sẽ thấy các tỷ lệ chia sẻ như 60/40 hoặc 70/30, trong đó số đầu tiên đại diện cho phần trăm lương cơ bản so với thu nhập mục tiêu. Một tỷ lệ chia sẻ 70/30 cho OTE $100,000 có nghĩa là $70,000 lương cơ bản đảm bảo cộng với $30,000 hoa hồng tiềm năng.

Đổi lại là sự phức tạp về mặt hành chính. Bây giờ bạn đang theo dõi và quản lý hai thành phần lương riêng biệt cho mỗi nhân viên. Bạn cần các hệ thống có thể xử lý cả tính toán lương cố định và hoa hồng biến đổi, và lý tưởng nhất là các hệ thống này nên tích hợp với nhau. Sử dụng mẫu lương có thể giúp tiêu chuẩn hóa quy trình này.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin quan trọng của kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột.

Hệ thống hoa hồng theo cấp bậc

Cấu trúc hoa hồng theo cấp bậc sử dụng các yếu tố thúc đẩy để tăng tỷ lệ hoa hồng khi nhân viên bán hàng đạt được các ngưỡng hiệu suất cao hơn. Logic rất đơn giản: thưởng cho những nhân viên xuất sắc vì kết quả vượt trội và tạo động lực cho tất cả mọi người vượt qua chỉ tiêu của mình.

Một cấu trúc phân cấp điển hình có thể hoạt động như sau: 5% trên $50,000 đầu tiên của doanh số, 7% trên doanh số từ $50,001 đến $100,000, và 10% trên mọi khoản trên $100,000. Người bán hàng đạt $150,000 sẽ nhận $2,500 từ cấp độ đầu tiên, $3,500 từ cấp độ thứ hai và $5,000 từ cấp độ thứ ba, tổng cộng $11,000 thay vì $7,500 nếu áp dụng tỷ lệ cố định 5%.

Độ phức tạp trong việc theo dõi ở đây là rất lớn. Bạn cần một hệ thống có thể tự động nhận diện khi nhân viên bán hàng chuyển sang một cấp độ mới và áp dụng hệ số nhân phù hợp mà không cần can thiệp thủ công. Nếu thực hiện việc này trong bảng tính, lỗi gần như là không thể tránh khỏi.

Trích lập hoa hồng

Khoản vay từ hoa hồng là khoản tiền tạm ứng được trả cho nhân viên, sau đó sẽ được khấu trừ từ hoa hồng mà họ kiếm được sau này. Hãy coi nó như một khoản vay dựa trên hiệu suất trong tương lai. Các công ty thường áp dụng phương pháp này khi tuyển dụng nhân viên mới chưa có thời gian xây dựng mạng lưới khách hàng, hoặc trong các giai đoạn suy giảm mùa vụ dự kiến.

Các khoản tạm ứng có thể thu hồi phải được hoàn trả nếu nhân viên không kiếm đủ hoa hồng để bù đắp. Các khoản tạm ứng không thể thu hồi sẽ được miễn nếu thu nhập không đạt yêu cầu, hoạt động giống như một mức tối thiểu được đảm bảo.

Gánh nặng hành chính là rất lớn. Bạn phải theo dõi số dư tạm ứng cho từng nhân viên bán hàng riêng lẻ và đối chiếu chúng với thu nhập thực tế theo thời gian. Các chính sách rõ ràng đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở đây. Nếu ai đó rời đi với số dư chưa thanh toán thì sao? Bạn sẽ giữ số dư âm trong bao lâu trước khi xóa sổ chúng?

Hoa hồng còn lại

Hoa hồng định kỳ cung cấp các khoản thanh toán liên tục miễn là khách hàng vẫn hoạt động. Cấu trúc này thường xuất hiện trong các doanh nghiệp dựa trên mô hình đăng ký, nơi việc giữ chân khách hàng quan trọng không kém việc thu hút khách hàng mới. Các công ty phần mềm dịch vụ (SaaS), đại lý bảo hiểm và các công ty dịch vụ tài chính thường sử dụng mô hình hoa hồng định kỳ.

Điểm hấp dẫn là hệ thống này thưởng cho nhân viên bán hàng vì mang lại khách hàng trung thành, lâu dài thay vì chỉ tập trung vào việc đóng giao dịch có thể nhanh chóng mất khách. Một nhân viên bán hàng ký hợp đồng với khách hàng ở lại trong 5 năm sẽ tiếp tục nhận thu nhập từ mối quan hệ đó.

Điều này tạo ra yêu cầu theo dõi lâu dài. Bạn cần các hệ thống có thể theo dõi giá trị trọn đời của khách hàng và xác định doanh thu định kỳ quay trở lại nhân viên bán hàng ban đầu, có thể kéo dài nhiều năm sau khi giao dịch ban đầu đã đóng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi chọn cấu trúc hoa hồng, hãy vạch ra chu kỳ bán hàng của bạn và xác định các hành vi mà bạn muốn khuyến khích. Nếu việc giữ chân khách hàng quan trọng hơn khối lượng thu hút khách hàng mới, hoa hồng dư có thể hợp lý hơn hoa hồng cố định, ngay cả khi chúng phức tạp hơn trong việc quản lý.

Cách cài đặt cấu trúc thanh toán hoa hồng

Bắt đầu một kế hoạch hoa hồng mà không có quy tắc rõ ràng sẽ dẫn đến những vấn đề dễ dự đoán. Khi các điều khoản mơ hồ hoặc bị ẩn trong các email và bảng tính phân tán, tranh chấp trở nên không thể tránh khỏi. Nhân viên bán hàng tranh cãi về việc một giao dịch có đủ điều kiện hay không. Bộ phận tài chính nghi ngờ liệu tỷ lệ hoa hồng có được áp dụng chính xác hay không. Sự thiếu hụt một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất làm suy giảm niềm tin và khiến việc mở rộng nhóm bán hàng trở nên gần như bất khả thi.

Xây dựng cấu trúc hoa hồng đúng đắn ngay từ đầu là nền tảng quan trọng. Một kế hoạch rõ ràng, được tài liệu hóa sẽ tạo dựng niềm tin cần thiết để hệ thống thực sự khuyến khích hiệu suất làm việc.

Xác định cơ sở và tỷ lệ hoa hồng của bạn

Bắt đầu bằng việc quyết định bạn sẽ trả hoa hồng dựa trên gì. Đó là tổng giá trị hợp đồng (doanh thu gộp) hay lợi nhuận sau chi phí (lợi nhuận ròng)? Câu trả lời của bạn phụ thuộc vào ngành nghề, biên lợi nhuận và thời gian chu kỳ bán hàng. Các doanh nghiệp kinh doanh có biên lợi nhuận cao có thể trả hoa hồng dựa trên doanh thu gộp mà không cần lo lắng quá nhiều về lợi nhuận. Các doanh nghiệp kinh doanh có biên lợi nhuận thấp thường cần trả hoa hồng dựa trên lợi nhuận ròng để tránh khuyến khích các giao dịch không có lợi nhuận.

Định nghĩa rõ ràng giúp tránh nhầm lẫn sau này. Giao dịch nào được coi là giao dịch hợp lệ? Giao dịch được coi là "đã đóng" vào thời điểm nào: khi ký hợp đồng hay khi nhận thanh toán lần đầu? Các trường hợp ngoại lệ bao gồm gì, như hàng trả lại, hủy đơn hàng hoặc khách hàng không thanh toán? Hãy trả lời những câu hỏi này trước khi triển khai kế hoạch, chứ không phải sau khi tranh chấp phát sinh.

Cài đặt lịch thanh toán và quy tắc đủ điều kiện

Xác định tần suất thanh toán hoa hồng. Bạn sẽ thanh toán hoa hồng hàng tháng, hàng quý hay theo từng kỳ lương? Sự nhất quán là yếu tố quan trọng vì nhân viên cần biết chính xác thời điểm nhận thu nhập. Thời gian thanh toán không ổn định gây ra lo lắng và làm suy giảm niềm tin.

Xác định rõ các quy tắc đủ điều kiện. Nhân viên mới có được nhận hoa hồng từ ngày đầu tiên hay có thời gian thử việc? Nếu khách hàng hủy hợp đồng hoặc yêu cầu hoàn tiền thì sao? Nếu không có chính sách thu hồi hoa hồng rõ ràng, bạn sẽ xử lý các tình huống này một cách không nhất quán, điều này sẽ khiến nhóm của bạn cảm thấy tùy tiện và bất công.

Đưa các điều khoản hoa hồng vào văn bản.

Không bao giờ dựa vào thỏa thuận bằng miệng. Một thỏa thuận hoa hồng chính thức tạo ra một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy, bảo vệ cả công ty và nhân viên. Khi tranh chấp phát sinh, và điều đó sẽ xảy ra, bạn cần có tài liệu để tham khảo.

Chính sách bằng văn bản của bạn nên bao gồm tỷ lệ hoa hồng và các mức hoa hồng với tỷ lệ phần trăm và ngưỡng cụ thể, lịch thanh toán cho thấy thời điểm hoa hồng được tính toán và thanh toán, quy tắc đủ điều kiện xác định giao dịch và nhân viên bán hàng nào đủ điều kiện nhận hoa hồng, quy trình giải quyết tranh chấp mô tả các bước cần thực hiện nếu ai đó nghi ngờ về khoản thanh toán của mình, và các điều khoản sửa đổi kế hoạch giải thích cách và thời điểm kế hoạch có thể được thay đổi.

📖 Xem thêm: 15 mẫu kế hoạch bán hàng miễn phí

Sử dụng bảng tính để tính toán hoa hồng là một rủi ro. Một lỗi nhỏ trong công thức có thể dẫn đến việc thanh toán sai, gây thiệt hại cho công ty hoặc làm thiệt thòi cho nhân viên. Các quy trình thủ công không chỉ rủi ro mà còn vô cùng tốn thời gian. Mỗi giờ dành cho việc kiểm tra tính toán là một giờ không dành cho các hoạt động tạo ra doanh thu.

Câu trả lời là tự động hóa. Khi dữ liệu giao dịch, tỷ lệ hoa hồng và logic tính toán được lưu trữ trong một hệ thống kết nối, bạn loại bỏ các bước chuyển giao thủ công nơi lỗi có thể xảy ra. Bạn tạo ra một bản ghi kiểm tra giúp giải quyết tranh chấp dễ dàng hơn. Bạn hiển thị cho mọi người tình hình của họ mà không cần phải trả lời liên tục các câu hỏi.

📮 ClickUp Insight: Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc. Điều đó tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, chuỗi trò chuyện và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. ClickUp Brain cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây, giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc.

Quy tắc thuế và tuân thủ cho thanh toán hoa hồng

Bỏ qua các quy định về thuế và tuân thủ đối với tiền hoa hồng là một trong những cách nhanh nhất để gặp rắc rối pháp lý. Nhiều doanh nghiệp nhầm lẫn coi tiền hoa hồng như một khoản thưởng đơn giản, quên rằng nó được coi là thu nhập bổ sung với các yêu cầu khấu trừ và báo cáo riêng. Sự sơ suất này có thể dẫn đến kiểm toán, phạt tiền và kiện tụng, gây ra rủi ro tài chính và danh tiếng đáng kể.

Phí hoa hồng là thu nhập chịu thuế và phải được xử lý đúng cách để tuân thủ quy định. Đối với nhân viên W-2, chủ sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế giống như với lương thường. Đối với nhà thầu độc lập 1099, cá nhân tự quản lý nghĩa vụ thuế của mình. Việc phân loại có ý nghĩa quan trọng đối với việc tuân thủ quy định.

Vì hoa hồng thường được phân loại là thu nhập bổ sung, chúng có thể bị đánh thuế với mức cố định 22% trên tổng thu nhập bổ sung lên đến $1 triệu. Ngoài thuế liên bang, còn có một số yêu cầu tuân thủ khác áp dụng.

Quy định về giờ làm thêm theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) có nghĩa là một số nhân viên làm việc theo hoa hồng vẫn có thể đủ điều kiện nhận tiền làm thêm, tùy thuộc vào phân loại và tổng thu nhập của họ. Yêu cầu về mức lương tối thiểu quy định rằng kế hoạch trả lương của bạn phải đảm bảo tất cả nhân viên nhận được ít nhất mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả giờ làm việc, ngay cả khi hoa hồng là nguồn thu nhập chính của họ. Các luật cụ thể của từng bang thêm một lớp phức tạp, với nhiều bang có quy định riêng về việc làm chỉ dựa trên hoa hồng, yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản và thời gian thanh toán.

Để tránh các vấn đề tuân thủ, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia nhân sự hoặc luật sư trước khi hoàn thiện cấu trúc hoa hồng của bạn. Sử dụng phần mềm nhân sự đang theo dõi tiền lương và duy trì hồ sơ tuân thủ có thể giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn với một bản ghi kiểm toán chi tiết cho mỗi giao dịch và thanh toán. Việc có tài liệu chứng minh chính xác cách tính toán và thanh toán hoa hồng có thể giúp bạn tránh được nhiều rắc rối nếu có câu hỏi phát sinh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo danh sách kiểm tra tuân thủ như một phần của tài liệu kế hoạch hoa hồng. Kiểm tra định kỳ hàng quý để đảm bảo bạn luôn cập nhật với các quy định thay đổi, đặc biệt nếu bạn có nhân viên ở nhiều bang.

Cách xử lý thanh toán hoa hồng từng bước một

Đối với nhiều nhóm, cuối tháng thường kích hoạt hỗn loạn. Bộ phận tài chính và vận hành bán hàng phải vội vàng xác minh các giao dịch từ hệ thống CRM, đối chiếu số liệu trong bảng tính và theo đuổi các phê duyệt qua email. Quy trình thủ công này chậm chạp, kém hiệu quả và dễ xảy ra lỗi. Việc thanh toán chậm trễ hoặc sai sót khiến các nhân viên xuất sắc của bạn thất vọng, chính là những người mà bạn muốn giữ chân nhất.

Một quy trình nhất quán và được tài liệu hóa sẽ biến sự hỗn loạn thành một quy trình công việc có thể dự đoán được. Dưới đây là cách xây dựng một quy trình thực sự hiệu quả.

Bước 1: Xác minh giao dịch và phê duyệt hoa hồng

Trước khi thực hiện bất kỳ tính toán nào, hãy xác nhận rằng mỗi giao dịch là hợp lệ và đáp ứng các tiêu chí trong kế hoạch hoa hồng của bạn. Điều này thường bao gồm việc kiểm tra xem giao dịch đã được đánh dấu là "Đã đóng và thắng", khách hàng đã thanh toán (nếu thanh toán là điều kiện để đủ điều kiện nhận hoa hồng) và không có các trường hợp ngoại lệ như hủy bỏ áp dụng.

Quy trình xác minh này thường bao gồm cả quản lý bán hàng và nhóm tài chính. Quản lý bán hàng xác nhận chi tiết giao dịch là chính xác. Nhóm tài chính xác nhận khoản thanh toán đã được nhận. Nếu không có sự chuyển giao rõ ràng giữa các bên này, các giao dịch có thể bị bỏ sót hoặc thanh toán sai.

Tối ưu hóa quy trình này bằng cách xây dựng một quy trình phê duyệt rõ ràng với các giai đoạn được định nghĩa. “Đang chờ xác minh” có nghĩa là giao dịch cần được xem xét. “Được phê duyệt” có nghĩa là nó đã sẵn sàng để tính toán. “Bị từ chối” có nghĩa là nó không đủ điều kiện. Mọi người đều có thể xem chính xác trạng thái của từng giao dịch mà không cần hỏi.

Bước 2: Tính toán số tiền hoa hồng

Sau khi giao dịch được xác minh, áp dụng công thức tính toán. Điều này bao gồm việc sử dụng tỷ lệ hoa hồng chính xác trên cơ sở tính hoa hồng. Đơn giản đối với kế hoạch hoa hồng cố định. Phức tạp hơn nhiều khi có cấu trúc phân cấp, hoa hồng chia sẻ cho bán hàng theo nhóm hoặc các tỷ lệ khác nhau cho các dòng sản phẩm khác nhau.

Yếu tố quan trọng là tạo ra một chuỗi kiểm tra hoàn hảo. Mọi tính toán đều phải có thể truy vết trở lại dữ liệu nguồn: giá trị giao dịch là bao nhiêu, tỷ lệ nào được áp dụng và cách tính ra số cuối cùng? Khi xảy ra tranh chấp, bạn cần phải chứng minh được công việc tính toán của mình.

Các trường công thức tự động tính toán dựa trên giá trị giao dịch và tỷ lệ hoa hồng giúp loại bỏ việc tính toán thủ công và đảm bảo tính nhất quán trong mọi giao dịch. Cùng một logic được áp dụng mỗi lần, loại bỏ sự biến động do các cá nhân khác nhau thực hiện tính toán theo cách khác nhau.

Bước 3: Lên lịch và gửi thanh toán

Sau khi hoa hồng được tính toán và phê duyệt, bước cuối cùng là chuyển tiền cho các đại diện của bạn. Điều này bao gồm việc chuyển giao cho bộ phận lương của bạn. Bạn có thể đồng bộ hóa việc thanh toán hoa hồng với chu kỳ lương thông thường hoặc thực hiện các đợt thanh toán hoa hồng riêng biệt, tùy thuộc vào hệ thống và sở thích của bạn.

Đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ bằng cách xuất một chế độ xem đã lọc của tất cả các khoản hoa hồng đã được phê duyệt. Nhóm kế toán của bạn sẽ nhận được số liệu chính xác và đã hoàn tất mà không cần phải lục lọi các bảng tính hoặc đối chiếu các nguồn dữ liệu khác nhau. Càng ít bước thủ công trong quy trình này, càng ít cơ hội xảy ra lỗi.

Bước 4: Lưu trữ đầy đủ tài liệu cho các cuộc kiểm toán.

Việc ghi chép cẩn thận là điều cần thiết để tuân thủ quy định và giải quyết các tranh chấp trong tương lai. Đối với mỗi khoản thanh toán hoa hồng, bạn nên có tài liệu rõ ràng về giao dịch, tỷ lệ áp dụng, cách tính toán, các phê duyệt đã được cấp và chi tiết thanh toán.

Hãy xem tài liệu này như một biện pháp bảo vệ cho cả công ty và nhân viên. Khi các câu hỏi nảy sinh sau nhiều tháng, bạn cần tái tạo chính xác những gì đã xảy ra và lý do tại sao. Nhật ký hoạt động và lịch sử bình luận tạo ra các bản ghi có dấu thời gian cho mọi hành động, giúp thực hiện điều này mà không cần thêm tài liệu thủ công.

💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp để loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Điều đó tương đương với hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người, thời gian có thể được chuyển hướng sang các hoạt động tạo doanh thu.

Các thực hành tốt nhất trong quản lý thanh toán hoa hồng

Việc thiết lập một kế hoạch hoa hồng chỉ là bước đầu tiên. Thách thức thực sự là quản lý nó một cách hiệu quả theo thời gian. Nếu coi kế hoạch này như một tài liệu "cài đặt và quên đi", nó sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời, không còn phù hợp với mục tiêu kinh doanh và trở thành nguồn cơn của sự bực bội cho tất cả các bên liên quan. Nhân viên xuất sắc sẽ rời đi. Tranh chấp gia tăng. Điều đáng lẽ phải là động lực lại trở thành nguyên nhân khiến mọi người nản lòng.

Cấu trúc hoa hồng là một hệ thống động, đòi hỏi sự quan tâm liên tục để duy trì niềm tin, động lực và hiệu quả hoạt động.

Đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đạt được.

Các chỉ tiêu không thực tế làm giảm động lực của nhóm nhanh hơn hầu hết mọi thứ khác. Khi mục tiêu cảm thấy không thể đạt được, nhân viên bán hàng sẽ mất động lực trước khi họ thậm chí bắt đầu cố gắng. Họ cho rằng họ sẽ không đạt được mục tiêu dù có nỗ lực thế nào, nên họ ngừng nỗ lực. Lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Sử dụng dữ liệu để đặt ra mục tiêu khả thi. Xem xét hiệu suất lịch sử, điều kiện thị trường và sức chứa thực tế của nhóm. Kết hợp lãnh đạo bán hàng vào quá trình đặt mục tiêu để tạo sự đồng thuận. Một mục tiêu mà lãnh đạo tham gia xây dựng sẽ là mục tiêu mà họ sẽ hỗ trợ nhóm đạt được. Hiểu cách đặt mục tiêu hiệu quả cho nhóm là yếu tố quan trọng để thành công trong hoa hồng.

Chuyển đổi dữ liệu bán hàng thành thông tin có giá trị bằng cách trực quan hóa hiệu suất quá khứ và đang theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu mới. Một bảng điều khiển bán hàng hiển thị vị trí của mọi người tạo ra sự minh bạch lành mạnh và cho phép can thiệp sớm khi ai đó tụt hậu.

🧐 Bạn có biết? Trước tình hình biến động kinh tế, 62% tổ chức đã chuyển sang cấu trúc trả lương dựa trên hiệu suất, trong khi 87% nhóm bán hàng gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu doanh số. Khoảng cách giữa thiết kế chế độ đãi ngộ và việc đạt được mục tiêu doanh số là một cơ hội lớn cho các công ty làm đúng.

Thông báo chi tiết hoa hồng cho nhóm của bạn

Sự minh bạch là nền tảng của một kế hoạch hoa hồng thành công. Nhân viên của bạn không bao giờ nên phải đoán tỷ lệ hoa hồng của mình là bao nhiêu, cách họ đang theo dõi tiến độ đạt chỉ tiêu, hoặc số tiền trong phiếu lương tiếp theo của họ sẽ như thế nào. Sự mơ hồ dẫn đến sự thiếu tin tưởng, và sự thiếu tin tưởng làm suy giảm động lực.

Cung cấp cho nhân viên bán hàng khả năng hiển thị tình trạng giao dịch và hoa hồng của họ. Khi họ có thể xem chính xác trạng thái của mình tại bất kỳ thời điểm nào, họ sẽ duy trì sự tập trung. Họ cũng ngừng yêu cầu bộ phận tài chính cập nhật trạng thái, giúp nhóm của bạn tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn.

Xem xét cách truy cập tự phục vụ vào dữ liệu hoa hồng và chỉ số hiệu suất có thể tối ưu hóa hoạt động. Khi nhân viên có thể tự trả lời các câu hỏi của mình, mọi người đều được lợi. Tương tự, việc theo dõi khách hàng tiềm năng hiệu quả đảm bảo các giao dịch được đưa vào hệ thống hoa hồng của bạn chính xác ngay từ đầu.

Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch thường xuyên

Thị trường thay đổi. Sản phẩm phát triển. Chiến lược kinh doanh thay đổi. Kế hoạch hoa hồng của bạn cần phải thích ứng tương ứng. Một kế hoạch hoạt động hoàn hảo hai năm trước có thể hoàn toàn không phù hợp với ưu tiên hiện tại.

Kiểm tra lại kế hoạch của bạn ít nhất một lần mỗi năm, hoặc mỗi khi có sự thay đổi đáng kể trong mô hình kinh doanh, danh mục sản phẩm hoặc điều kiện thị trường. Tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo cho thấy cần điều chỉnh.

Tỷ lệ luân chuyển cao có thể cho thấy nhân viên cảm thấy kế hoạch không công bằng hoặc không thể đạt được. Việc liên tục không đạt chỉ tiêu trên toàn nhóm cho thấy mục tiêu có thể không thực tế. Các khiếu nại thường xuyên về sự công bằng cho thấy vấn đề về nhận thức, dù cho phép tính toán cơ bản có chính xác hay không.

Khi thực hiện thay đổi, hãy ghi chép rõ ràng và giải thích lý do. Mọi người sẽ chấp nhận thay đổi dễ dàng hơn khi hiểu rõ nguyên nhân. Giữ lại bản ghi của tất cả các phiên bản kế hoạch trước đó để có thể tham khảo bối cảnh lịch sử khi có câu hỏi phát sinh.

Giải quyết tranh chấp nhanh chóng

Ngay cả với hệ thống tốt nhất, tranh chấp vẫn có thể xảy ra. Ai đó cho rằng một giao dịch nên được tính hoa hồng nhưng không được. Một tính toán có vẻ sai. Tỷ lệ hoa hồng được áp dụng khác với mong đợi. Điều quan trọng là có một quy trình rõ ràng, công bằng và hiệu quả để giải quyết tranh chấp.

Xác định quy trình xử lý tranh chấp và dòng thời gian cụ thể. Khi xảy ra tranh chấp, ai sẽ xem xét đầu tiên? Họ nên phản hồi trong bao lâu? Quy trình kháng cáo là gì nếu nhân viên không đồng ý với quyết định ban đầu?

Việc tập hợp tất cả thông tin tại một nơi là vô cùng quan trọng. Bối cảnh giao dịch đầy đủ, bao gồm lịch sử công việc, bình luận, tệp đính kèm và nhật ký phê duyệt, giúp bạn giải quyết tranh chấp dựa trên bằng chứng thay vì những ký ức trái ngược.

📖 Xem thêm: Việc cần làm để quản lý dự án cho nhóm bán hàng

Cách theo dõi và tự động hóa thanh toán hoa hồng với ClickUp

Nhiều công ty vẫn quản lý thanh toán hoa hồng bằng cách sử dụng CRM, nhiều bảng tính và chuỗi email kéo dài. Sự phân mảnh này, mà chúng tôi gọi là " sự lan rộng công việc", là kẻ thù của năng suất. Nó gây ra việc nhập liệu thủ công, tỷ lệ lỗi cao và không có khả năng hiển thị cho nhóm bán hàng hoặc lãnh đạo. Khi tổ chức của bạn phát triển, phương pháp này đơn giản là không thể mở rộng.

Giải pháp là đưa toàn bộ quy trình hoa hồng của bạn vào một nền tảng kết nối duy nhất. Một không gian làm việc AI tích hợp, nơi tất cả công việc, dữ liệu và quy trình làm việc của bạn được tích hợp cùng với AI bối cảnh nhúng, loại bỏ việc chuyển đổi bối cảnh gây ra lỗi và lãng phí thời gian. ClickUp cho phép bạn quản lý mọi thứ từ theo dõi giao dịch và tính toán đến phê duyệt và báo cáo trong một hệ thống tự động hóa duy nhất.

Lưu trữ dữ liệu hoa hồng tại nơi giao dịch diễn ra

Ngừng phụ thuộc vào các cột bảng tính rời rạc bằng cách lưu trữ tỷ lệ hoa hồng, giá trị giao dịch, ngày hợp đồng và thu nhập tính toán dưới dạng dữ liệu có cấu trúc trực tiếp trên từng công việc của giao dịch bằng các Trường Tùy chỉnh ClickUp.

Trạng thái và trường tùy chỉnh trong ClickUp

Phương pháp này có nghĩa là dữ liệu hoa hồng của bạn được lưu trữ cùng với dữ liệu giao dịch. Khi nhân viên bán hàng hoàn tất một giao dịch, tất cả thông tin cần thiết để tính toán hoa hồng của họ đã được gắn vào tệp đính kèm của công việc đó. Không cần sao chép và dán giữa các hệ thống. Không cần đối chiếu các nguồn dữ liệu khác nhau. Một nguồn dữ liệu duy nhất cho mọi thứ.

Tạo các trường dữ liệu cho giá trị giao dịch, tỷ lệ hoa hồng, số tiền hoa hồng đã kiếm được, trạng thái thanh toán và bất kỳ trường dữ liệu nào khác mà kế hoạch của bạn yêu cầu. Lọc và sắp xếp theo bất kỳ trường dữ liệu nào trong số này để tạo ra các báo cáo bạn cần.

Tự động hóa tính toán và kích hoạt quy trình làm việc

Hãy để tự động hóa xử lý công việc lặp đi lặp lại. ClickUp Automations có thể kích hoạt các tính toán, thông báo cho quản lý để phê duyệt và cập nhật trạng thái công việc mà không cần can thiệp thủ công.

Tự động kích hoạt các hành động phù hợp và vận hành trơn tru với ClickUp tự động hóa.

Khi trạng thái giao dịch thay đổi thành “Đã đóng - Đã thắng”, tự động tính toán hoa hồng dựa trên công thức của bạn, giao công việc cho người phê duyệt phù hợp và chuyển nó vào hàng đợi xác minh. Khi được phê duyệt, tự động thông báo cho bộ phận lương rằng có hoa hồng sẵn sàng để xử lý.

Điều này loại bỏ các bước chuyển giao thủ công nơi lỗi có thể xảy ra và đảm bảo áp dụng nhất quán các quy tắc hoa hồng của bạn. Quy trình tự động hóa này được kích hoạt mỗi lần, áp dụng cùng một logic bất kể ai đã đóng giao dịch hoặc thời điểm nào.

Loại bỏ lỗi tính toán với các trường công thức.

Tính toán thủ công là kẻ thù của việc theo dõi hoa hồng chính xác. Các trường công thức ClickUp sử dụng dữ liệu từ các Trường Tùy chỉnh khác, như giá trị giao dịch và tỷ lệ hoa hồng, để tự động xác định số hoa hồng được nhận.

Cài đặt công thức một lần, và nó sẽ tính toán chính xác mỗi lần. Đối với cấu trúc phân cấp, tạo công thức áp dụng các tỷ lệ khác nhau dựa trên vị trí của giao dịch trong tổng doanh số tích lũy của nhân viên bán hàng. Sự phức tạp nằm ở định nghĩa công thức, không phải ở các tính toán thủ công mà ai đó phải thực hiện chính xác mỗi lần.

Sử dụng công thức nâng cao một cách dễ dàng trong Trường Tùy chỉnh ClickUp.

Điều này tạo ra một bản ghi kiểm toán hoàn hảo. Khi ai đó thắc mắc về số tiền hoa hồng, bạn có thể cho họ thấy chính xác cách tính toán: giá trị giao dịch này, nhân với tỷ lệ này, bằng số tiền hoa hồng này. Không có bí ẩn, không có phỏng đoán.

Cung cấp cho mọi người hiển thị theo thời gian thực

Một trong những nguyên nhân chính gây ra mâu thuẫn trong quản lý hoa hồng là thiếu hiển thị. Nhân viên không biết mình đang ở vị trí nào. Quản lý không thể nhìn thấy hiệu suất của nhóm một cách nhanh chóng. Bộ phận tài chính bị ngập trong các câu hỏi về trạng thái.

Các bảng điều khiển ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra các chế độ xem trực tiếp về thu nhập cá nhân và của nhóm, tiến độ đạt được mục tiêu và trạng thái của các khoản thanh toán sắp tới. Tạo bảng điều khiển cho các đối tượng khác nhau: nhân viên bán hàng xem hiệu suất của chính mình, quản lý xem hiệu suất của nhóm, bộ phận tài chính xem trạng thái xử lý thanh toán.

Bảng điều khiển ClickUp cho quy trình bán hàng

Khi mọi người có thể truy cập thông tin cần thiết mà không cần phải hỏi, toàn bộ quy trình sẽ diễn ra trơn tru hơn. Nhân viên bán hàng duy trì động lực vì họ biết chính xác vị trí của mình. Quản lý có thể hướng dẫn hiệu quả vì họ thấy ai đang gặp khó khăn. Bộ phận tài chính không bị gián đoạn liên tục vì các câu trả lời đã được tự động hóa.

Tạo một nguồn thông tin duy nhất cho các kế hoạch trả lương.

Các tài liệu chính thức về kế hoạch hoa hồng, thỏa thuận đã ký kết và hồ sơ lịch sử không nên được phân tán trong các tệp đính kèm email và ổ đĩa chia sẻ. ClickUp Docs cho phép bạn lưu trữ mọi thứ trong một cơ sở kiến thức tập trung, có thể tìm kiếm.

Tạo và quản lý một cơ sở kiến thức dễ dàng truy cập và kho lưu trữ trung tâm với ClickUp Wiki.

Tạo một wiki về kế hoạch thưởng với cấu trúc hoa hồng hiện tại, tài liệu chính sách và câu hỏi thường gặp. Khi nhân viên có thắc mắc về cách hoạt động của kế hoạch, hãy hướng dẫn họ tham khảo tài liệu. Khi bạn cập nhật kế hoạch, lịch sử phiên bản sẽ đang theo dõi chính xác những thay đổi và thời điểm thực hiện.

Việc tập trung hóa này đặc biệt hữu ích khi xảy ra tranh chấp. Bạn có thể trích dẫn chính sách đã được ghi chép rõ ràng có hiệu lực tại thời điểm một giao dịch cụ thể đã được đóng, loại bỏ các đối số về nội dung thực tế của các điều khoản.

Nhận câu trả lời ngay lập tức với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

ClickUp Brain, lớp trí tuệ nhân tạo tích hợp trong Không gian Làm việc ClickUp, có thể trả lời các câu hỏi về hoa hồng, tạo báo cáo tổng kết hiệu suất nhóm và soạn thảo bảng kê hoa hồng chỉ trong vài giây.

Hỏi Brain các câu hỏi như “Tổng hoa hồng phải trả cho nhóm bán hàng trong tháng này là bao nhiêu?” hoặc “Hiển thị lịch sử hoa hồng của Sarah trong quý 3.” Brain sẽ tìm kiếm qua các công việc, tài liệu và Trường Tùy chỉnh của bạn để cung cấp câu trả lời dựa trên dữ liệu thực tế của bạn.

Tạo cập nhật trạng thái được hỗ trợ bởi AI cho các cuộc họp đứng.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho các nhóm vận hành bán hàng và tài chính, những người trước đây phải chạy báo cáo thủ công hoặc lục lọi trong các bảng tính. Các câu trả lời được cung cấp ngay lập tức dựa trên dữ liệu thời gian thực, mà không cần ai phải dừng việc cần làm để trích xuất báo cáo.

Mở rộng quy mô mà không làm phức tạp thêm.

Thử thách thực sự của bất kỳ hệ thống hoa hồng nào là khả năng mở rộng. Một quy trình hoạt động hiệu quả cho nhóm bán hàng 5 người có thể hoàn toàn sụp đổ khi mở rộng lên 50 người. Phương pháp của ClickUp có thể mở rộng vì cấu trúc cơ bản luôn nhất quán, bất kể kích thước nhóm.

Các mẫu cho phép bạn nhân bản quy trình hoa hồng cho các nhân viên mới ngay lập tức. Tự động hóa áp dụng các quy tắc nhất quán trên toàn tổ chức. Bảng điều khiển tổng hợp dữ liệu từ bất kỳ số lượng người nào. Hệ thống đang theo dõi hoa hồng cho năm người hoạt động giống hệt nhau cho năm trăm người.

Bằng cách tự động hóa quy trình hoa hồng trong ClickUp, bạn loại bỏ các tính toán thủ công, giảm thiểu tranh chấp nhờ có nhật ký kiểm tra đầy đủ và tiết kiệm hàng giờ làm việc hành chính. Bạn hiển thị tầm nhìn cần thiết đồng thời duy trì sự kiểm soát và độ chính xác mà bộ phận tài chính yêu cầu.

Xây dựng hệ thống hoa hồng mà nhóm của bạn tin tưởng

Thanh toán hoa hồng là công cụ mạnh mẽ để đồng bộ hóa động lực của nhân viên với mục tiêu kinh doanh, nhưng chỉ khi được thiết kế và quản lý cẩn thận. Cấu trúc hoa hồng phù hợp phụ thuộc vào chu kỳ bán hàng, động lực nhóm và mô hình kinh doanh của bạn. Thành công đòi hỏi tài liệu rõ ràng, quy trình nhất quán và cam kết minh bạch.

Các nguyên tắc là phổ quát, nhưng sự thay đổi thực sự xảy ra khi bạn chuyển sang các phương pháp tự động, ít lỗi. Việc theo dõi dựa trên bảng tính tạo ra rủi ro tài chính và làm suy giảm niềm tin của nhóm bán hàng. Khi tổ chức của bạn phát triển, chi phí của những lỗi này, cả về mặt tài chính lẫn tinh thần, sẽ ngày càng gia tăng.

Đầu tư vào một hệ thống có khả năng mở rộng và tự động hóa không chỉ là một cải tiến vận hành. Đó là một bước đi chiến lược giúp xây dựng nền tảng cho sự phát triển. Khi bạn tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho quy trình hoa hồng, bạn giúp nhóm bán hàng tập trung vào việc họ cần làm: bán hàng.

Sẵn sàng từ bỏ những rắc rối với bảng tính? Hãy đưa việc theo dõi, tính toán và báo cáo hoa hồng vào một không gian làm việc thống nhất. Bắt đầu miễn phí với ClickUp và thay đổi cách bạn quản lý thanh toán hoa hồng.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa hoa hồng và thưởng là gì?

Hoa hồng là một hình thức lương biến đổi được tính dựa trên các giao dịch bán hàng cụ thể. Khi bạn hoàn tất một giao dịch, bạn sẽ nhận được một phần trăm hoa hồng. Phụ cấp thường là khoản thanh toán một lần cho việc đạt được các mục tiêu rộng hơn, không liên quan đến giao dịch, trong một khoảng thời gian nhất định, như đạt mục tiêu quý hoặc đóng góp vào việc ra mắt sản phẩm thành công.

Làm thế nào để theo dõi thanh toán hoa hồng cho nhóm bán hàng?

Cách tiếp cận hiệu quả nhất là sử dụng hệ thống tập trung kết nối dữ liệu giao dịch với tính toán hoa hồng và duy trì chuỗi kiểm tra rõ ràng cho mỗi thanh toán. Điều này loại bỏ các lỗi và tranh chấp phát sinh từ việc quản lý hoa hồng qua các bảng tính và công cụ không kết nối.

Lương hoa hồng có tốt hơn lương theo giờ cho vai trò bán hàng?

Điều này phụ thuộc vào vai trò và mô hình kinh doanh. Hoa hồng khuyến khích hiệu suất cao và có thể mang lại thu nhập cao hơn cho những nhân viên xuất sắc. Lương theo giờ mang lại sự ổn định thu nhập, giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc và căng thẳng. Nhiều tổ chức nhận thấy rằng phương pháp kết hợp, kết hợp lương cơ bản với hoa hồng, mang lại sự cân bằng tốt nhất.

Những nhược điểm của việc trừ hoa hồng là gì?

Một khoản vay có thể thu hồi có thể tạo ra nợ nếu nhân viên không kiếm đủ hoa hồng để bù đắp khoản vay ban đầu. Điều này gây áp lực tài chính cho nhân viên và phức tạp hành chính cho công ty. Các chính sách rõ ràng về thời gian khoản vay có thể duy trì và những gì xảy ra nếu nhân viên rời đi với số dư chưa thanh toán là điều cần thiết.

Tối thiểu, hãy xem xét lại kế hoạch hoa hồng hàng năm. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong mô hình kinh doanh, danh mục sản phẩm, điều kiện thị trường hoặc chiến lược bán hàng đều nên kích hoạt việc xem xét lại. Các dấu hiệu cho thấy cần điều chỉnh bao gồm tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao, không đạt chỉ tiêu liên tục trên toàn nhóm hoặc tranh chấp thường xuyên về tính công bằng.