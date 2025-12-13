Cách tự động hóa việc tiếp cận trên LinkedIn bằng AI để tăng cường tương tác

Một nghiên cứu về Tình hình Tiếp cận Khách hàng trên LinkedIn cho thấy các nhóm bán hàng vẫn bỏ qua LinkedIn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng B2B. Hơn 90% nỗ lực tiếp cận của họ vẫn tập trung vào email, trong khi LinkedIn vẫn chỉ là lựa chọn thứ yếu.

Tỷ lệ phản hồi trung bình của email lạnh là 5,1%. Tin nhắn trực tiếp (DM) trên LinkedIn đạt hơn 10,3%, gấp đôi tỷ lệ tương tác.

Các nhà quyết định của bạn đã hoạt động tích cực trên LinkedIn. Vậy tại sao không xem LinkedIn là kênh tiếp cận chính của bạn?

Để làm điều này, bạn cần làm quen với việc tự động hóa LinkedIn—gửi yêu cầu kết nối, lên lịch theo dõi và đang theo dõi tương tác.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tự động hóa việc tiếp cận trên LinkedIn bằng AI.

⭐ Tính năng mẫu nổi bật Bạn có đang phải chuyển đổi liên tục giữa các công cụ và bảng tính chỉ để duy trì hoạt động tiếp cận khách hàng tiềm năng trên LinkedIn một cách có tổ chức và quy mô? Điều đó không cần thiết. Mẫu Kế Hoạch Hành Động cho Tiếp Cận của ClickUp giúp tập trung toàn bộ quy trình chiến dịch của bạn vào một nơi duy nhất. Các trạng thái được mã màu sắc, thẻ bộ phận và cờ ưu tiên giúp quy trình của bạn dễ dàng theo dõi. Hoàn hảo khi bạn đang quản lý các tin nhắn cá nhân hóa trên hàng trăm tài khoản LinkedIn. Tải mẫu miễn phí Quản lý chiến dịch tự động hóa tiếp cận LinkedIn của bạn, từ giai đoạn tiếp cận đến theo dõi và tùy chỉnh với Mẫu Kế Hoạch Hành Động cho Tiếp Cận của ClickUp.

Tại sao tiếp cận trên LinkedIn vẫn hiệu quả?

Đây là lý do tại sao LinkedIn tiếp tục thống trị trong việc tạo ra khách hàng tiềm năng B2B:

Định hướng chính xác: Bạn có thể nhắm mục tiêu đến những người phù hợp với hồ sơ khách hàng lý tưởng của mình bằng cách sử dụng các tiêu chí như chức vụ công việc, kích thước công ty, ngành nghề và vị trí địa lý, thay vì phỏng đoán các thông tin nhân khẩu học như các nền tảng khác.

Môi trường có ý định cao: Người dùng đăng nhập vào LinkedIn với mục đích cụ thể là phát triển sự nghiệp và kinh doanh, do đó họ sẽ cởi mở hơn với các cơ hội kinh doanh phù hợp so với khi họ lướt Instagram hoặc Facebook để giải trí.

Tỷ lệ phản hồi cao hơn: Tỷ lệ chấp nhận lời mời kết nối trên LinkedIn trung bình là 37%, mở ra cơ hội để xây dựng mối quan hệ và tương tác với các đối tượng tiềm năng của bạn.

Dữ liệu hành vi phong phú: Lượt xem hồ sơ, tương tác bài đăng, thay đổi công việc và cập nhật công ty cung cấp tín hiệu thời gian thực về sự quan tâm và thời điểm thích hợp của khách hàng tiềm năng.

Giới hạn tự động hóa chặt chẽ hơn: LinkedIn áp đặt giới hạn kết nối hàng ngày để ngăn chặn các hoạt động tiếp cận spam và buộc bạn phải tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

🤯 Bạn có biết? LinkedIn có hơn 1,2 tỷ thành viên tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. qua LinkedIn

Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi tự động hóa hoạt động tiếp cận trên LinkedIn

Tự động hóa LinkedIn hoạt động hiệu quả nhất khi bạn có nền tảng vững chắc. Vì vậy, trước khi bắt đầu tự động hóa các nỗ lực tiếp cận của mình, đây là một số nguyên tắc cơ bản bạn cần nắm vững.

Hiểu rõ các quy tắc của LinkedIn

Bạn không thể kết nối với mọi ICP chỉ trong một lần. Dưới đây là các quy tắc LinkedIn mà bạn cần biết để tránh bị hạn chế tài khoản và duy trì hoạt động tiếp cận một cách liên tục.

Hành động LinkedIn miễn phí LinkedIn Premium Sales Navigator Yêu cầu kết nối hàng tuần Tối đa 100 (khuyến nghị 80) Lên đến 100 Lên đến 100 Yêu cầu kết nối hàng tuần (Độ tương tác cao) N/A Lên đến 200 Lên đến 200 Giới hạn số lượng tin nhắn yêu cầu kết nối 200 ký tự 300 ký tự 300 ký tự Thông điệp yêu cầu kết nối (Ghi chú) 5–10 lần mỗi tháng Không giới hạn (trong giới hạn hàng tuần) Không giới hạn (trong giới hạn hàng tuần) Giới hạn gửi tin nhắn hàng tuần ~100 tin nhắn ~150 tin nhắn ~150 tin nhắn Độ dài tin nhắn 8.000 ký tự 8.000 ký tự 8.000 ký tự Kích thước tệp đính kèm 20MB 20MB 20MB

Nếu bỏ qua các giới hạn này, bạn có thể bị chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn.

👀 Bạn có biết? Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, hai nền tảng tương tác bán hàng lớn—Apollo. io và Seamless. ai—đã biến mất khỏi kết quả tìm kiếm trên LinkedIn như một phần của chiến dịch trấn áp việc thu thập dữ liệu thông qua các phần mở rộng Chrome.

Tối ưu hóa hồ sơ LinkedIn của bạn

Điều quan trọng là bạn cần xây dựng thương hiệu cá nhân trên LinkedIn để nổi bật kỹ năng của mình và kể câu chuyện độc đáo của bản thân.

Dưới đây là danh sách kiểm tra nhanh để tối ưu hóa cả hồ sơ cá nhân và hồ sơ công ty của bạn:

Hồ sơ cá nhân Trang công ty ✅ Ảnh chân dung chuyên nghiệp ✅ Tiêu đề tập trung vào giá trị ✅ Phần kinh nghiệm hoàn thành (kèm theo kết quả đo lường được) ✅ Đánh giá ✅ Bài đăng mà khách hàng tiềm năng có thể tương tác ✅ Logo chất lượng cao✅ Slogan công ty rõ ràng/đề xuất giá trị✅ Cập nhật và bài đăng mới nhất của công ty✅ Điểm nổi bật về sản phẩm và dịch vụ✅ Thông tin liên hệ và liên kết trang web

👀 Bạn có biết? Tỷ lệ tương tác trên LinkedIn đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2024, cao hơn bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác.

Xác định Hình mẫu Khách hàng Lý tưởng (ICP) của bạn

Bạn không thể gửi yêu cầu kết nối cho bất kỳ ai. Thứ nhất, có giới hạn số lượng lời mời hàng tuần, và thứ hai, việc kết nối với những người không liên quan sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn.

Trước khi mở rộng quy mô tiếp cận LinkedIn, bạn cần hiểu rõ đối tượng mà bạn định kết nối – hồ sơ khách hàng lý tưởng (ICP) của bạn theo kế hoạch.

Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra để có được hiểu biết cụ thể về ICP của mình:

Các công ty nào là đối tượng tiềm năng lý tưởng trong công việc của họ?

Các vị trí công việc của những khách hàng tốt nhất của bạn là gì?

Họ đang tích cực giải quyết những vấn đề gì?

Giải pháp của bạn có mục tiêu hướng đến startup hay doanh nghiệp?

Họ đang sử dụng những công cụ nào đã có sẵn để bổ sung cho dịch vụ của bạn?

Các công ty/người này có địa điểm ở đâu về mặt địa lý?

Càng xác định rõ ràng đối tượng người dùng mục tiêu, bạn càng dễ dàng tìm kiếm các khách hàng tiềm năng phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của mình.

👀 Bạn có biết? LinkedIn Intro được ra mắt vào tháng 10 năm 2013 như một tính năng trên iOS, cho phép chèn thông tin hồ sơ LinkedIn vào tiêu đề email. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 2 năm 2014, tính năng này đã bị ngừng hoạt động do những lo ngại ngày càng tăng về bảo mật và quyền riêng tư liên quan đến cách nó truy cập dữ liệu email. qua TechCrunch

Cách tự động hóa việc tiếp cận trên LinkedIn bằng AI

Mở rộng quy mô tiếp cận trên LinkedIn là một thách thức.

Nếu hành động quá nhanh, bạn có thể gặp rủi ro bị hạn chế tài khoản. Nếu hành động quá chậm, nguồn khách hàng tiềm năng của bạn sẽ cạn kiệt. AI cho phép bạn cá nhân hóa việc tạo khách hàng tiềm năng trên LinkedIn quy mô lớn. Dưới đây là những gì AI có thể làm:

Những thông điệp cực kỳ phù hợp được tạo ra trong vài giây bằng AI cho việc viết nội dung.

Các phản hồi tự động hóa vẫn mang tính cá nhân hóa

Mọi khách hàng tiềm năng đều đang được theo dõi tại một nơi duy nhất.

Hãy cùng tìm hiểu cách tự động hóa việc tiếp cận trên LinkedIn bằng AI theo từng bước cụ thể.

1. Xác định mục tiêu chiến dịch

Bạn đang cố gắng đạt được điều gì với việc tự động hóa LinkedIn?

Điều này có thể bao gồm việc đặt lịch các cuộc gọi khám phá để thúc đẩy các cuộc hội thoại trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Hoặc quảng bá một tài nguyên nội dung và khuyến khích mọi người tải xuống một hướng dẫn. Hoặc tăng mật độ mạng lưới và mở rộng kết nối trong một phân khúc ICP hoặc ngành cụ thể.

Dù mục tiêu của bạn là gì, hãy xác định rõ nó.

Tiếp theo, đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được. Bởi vì nếu không có số liệu, việc tự động hóa của bạn sẽ không có gì để tối ưu hóa.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Sử dụng mẫu Kế hoạch Hành động Tiếp cận của ClickUp để cấu trúc chiến dịch tiếp cận của bạn với các mục tiêu rõ ràng và kết quả có thể đo lường được.

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa nỗ lực tiếp cận LinkedIn của bạn với Mẫu Kế hoạch Hành động Tiếp cận của ClickUp.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt mục tiêu cho những việc cần hoàn thành mỗi ngày

Thêm thẻ ưu tiên cho từng công việc, chỉ định người được giao và trạng thái tiến độ.

Thêm ngày bắt đầu và ngày đáo hạn cho các chiến dịch để đảm bảo tiến độ.

Ghi chú về độ phức tạp của công việc và ý kiến của tất cả các bên liên quan.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng

Bạn cần có danh sách khách hàng tiềm năng được xác định rõ ràng. Tại sao lại như vậy?

AI có thể cá nhân hóa, đánh giá và sắp xếp tin nhắn hiệu quả hơn khi dữ liệu cơ sở của bạn được tổ chức một cách khoa học.

Bắt đầu với bộ lọc ICP của bạn và xác định ai là đối tượng bạn thực sự muốn tiếp cận: tiêu đề, ngành nghề, kích thước công ty và khu vực. Sử dụng LinkedIn Sales Navigator để thu hẹp danh sách của bạn hơn nữa bằng cách sử dụng các tín hiệu có ý định cao như:

Những người đã đăng bài gần đây

Thay đổi vai trò công việc trong 90 ngày qua

Các công ty có sự tăng trưởng về số lượng nhân viên hoặc nguồn vốn.

Các nhóm đang tuyển dụng cho các vai trò mà sản phẩm của bạn giải quyết

Nâng cao danh sách công việc của bạn với thông tin cơ bản. Điều này bao gồm tiêu đề, bài đăng gần đây, thông tin công ty và các tín hiệu về vấn đề của họ để cá nhân hóa tin nhắn một cách có ý nghĩa.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Sử dụng ClickUp Tài liệu để tạo một nguồn thông tin duy nhất cho các tài nguyên tiếp cận của bạn: định nghĩa ICP, khung tin nhắn, quy tắc tự động hóa, logic phân đoạn khách hàng tiềm năng.

Tạo các mẫu tiếp cận, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và danh sách kiểm tra chiến dịch trong ClickUp tài liệu.

Bạn có thể nhúng dấu trang, bảng, hình ảnh, liên kết và thậm chí cả bảng điều khiển để định dạng tài liệu của mình chính xác theo ý muốn.

Tất cả thành viên trong nhóm của bạn có thể hợp tác. Gắn thẻ người khác bằng bình luận, đánh dấu phản hồi và thậm chí chuyển đổi văn bản trực tiếp thành công việc để ý tưởng của bạn trở thành các hành động có thể theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng LinkedIn Sales Navigator để nhận đề xuất khách hàng tiềm năng dựa trên các tìm kiếm đã lưu của bạn. Nhóm bán hàng của bạn có thể tìm kiếm và kết nối với các khách hàng tiềm năng chất lượng thông qua các bộ lọc nâng cao, vượt trội so với khả năng tìm kiếm cơ bản của phiên bản miễn phí.

3. Tạo các tin nhắn tiếp cận cá nhân hóa

Email tiếp cận lạnh thông thường chỉ đạt tỷ lệ phản hồi 2,8%.

Thêm một chút cá nhân hóa, tỷ lệ phản hồi sẽ tăng lên 6,5%. Trong cùng nghiên cứu, 73% người ra quyết định cho biết họ có khả năng tương tác với các tin nhắn lạnh hơn khi cảm thấy chúng mang tính cá nhân.

Tóm lại, tin nhắn cá nhân hóa nhận được nhiều phản hồi hơn. Để tăng cơ hội nhận được phản hồi trên LinkedIn, hãy thực hiện các bước đơn giản sau:

Tham khảo một nội dung cụ thể: bài đăng gần đây, thay đổi vai trò công việc hoặc cập nhật thông tin công ty.

Giữ nội dung tin nhắn trong 2–3 câu với một mục đích rõ ràng.

Hãy cung cấp điều gì đó hữu ích (một thông tin, một tài nguyên, một góc nhìn) trước khi yêu cầu thời gian.

Việc cá nhân hóa tất cả các tin nhắn này một cách thủ công giống như một cuộc đua với thời gian.

Sử dụng các công cụ AI để tự động hóa bước này.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

ClickUp Brain giúp loại bỏ những công việc nặng nhọc trong việc cá nhân hóa.

Trí tuệ nhân tạo này hiểu toàn bộ hệ thống tiếp cận của bạn, vì nó được tích hợp trong ClickUp. Công cụ AI này có ngữ cảnh từ các danh sách công việc, tác vụ, tài liệu, trường CRM và ghi chú của bạn.

Điều đó có nghĩa là nó có thể tạo ra các tin nhắn tiếp cận, tóm tắt và các công việc theo dõi dựa trên quy trình làm việc thực tế của bạn, chứ không phải là những phỏng đoán chung chung.

Trợ lý AI tóm tắt các bài đăng trên LinkedIn, xác định các vấn đề cụ thể liên quan đến vai trò công việc và trích xuất các chi tiết quan trọng mà bạn có thể sử dụng trong tin nhắn của mình.

Sau đó, sử dụng BrainGPT để viết lại tin nhắn tiếp cận của bạn với các giọng điệu khác nhau, tạo các phiên bản ngắn gọn 2–3 câu, hoặc tạo ra nhiều góc tiếp cận khác nhau (dựa trên giá trị, dựa trên vấn đề, dựa trên thông tin). Thử nghiệm các biến thể này để xem cái nào phù hợp với từng ICP.

Soạn thảo email bán hàng tiếp thị nội dung giải quyết các phản đối phổ biến và cung cấp bằng chứng xã hội bằng ClickUp Brain.

Đừng quên nhân hóa nội dung do AI tạo ra và thêm những nét cá nhân của bạn vào thông điệp với một chút phong cách riêng của bạn.

Và ý tưởng có thể đến với bạn vào những thời điểm bất ngờ—ngay sau khi đọc bài đăng của một khách hàng tiềm năng, giữa cuộc gọi, hoặc khi bạn đang xem xét danh sách khách hàng tiềm năng của mình.

Gõ mọi văn bản bằng tay sẽ làm chậm tiến độ của bạn. Giải pháp: ClickUp’s Talk-to-Text. Với Talk-to-Text, bạn có thể:

Tự động gắn thẻ đồng nghiệp, công việc hoặc tài liệu khi ghi âm bằng cách sử dụng đề cập và liên kết nhận biết ngữ cảnh.

Tạo một bộ từ vựng cá nhân tự động điền tên sản phẩm, từ viết tắt và các từ thường dùng nhất cho văn bản được đọc để nghe giống như giọng nói của bạn.

Chuyển đổi ghi chú giọng nói thành văn bản có cấu trúc và gán chúng làm công việc.

Truy cập ChatGPT, Claud, Gemini và các mô hình AI khác mà không cần chuyển đổi ứng dụng — giảm thiểu sự phân tán của AI

Giữ cho hệ thống CRM LinkedIn của bạn luôn gọn gàng với tính năng nhập liệu bằng giọng nói tức thì.

BrainGPT cũng có thể thực hiện việc tìm kiếm trên web từ cùng một cửa sổ, mà không cần rời khỏi Không gian Làm việc của bạn.

📮 ClickUp Insight: 24% nhân viên cho biết các công việc lặp đi lặp lại cản trở họ thực hiện công việc có ý nghĩa hơn, và 24% khác cảm thấy kỹ năng của mình bị sử dụng không hiệu quả. Điều đó tương đương với gần một nửa lực lượng lao động cảm thấy bị tắc nghẽn sáng tạo và bị đánh giá thấp. 💔 ClickUp giúp tập trung vào công việc có tác động cao bằng cách sử dụng các trợ lý AI dễ cài đặt, tự động hóa các công việc lặp lại dựa trên các điều kiện kích hoạt. Ví dụ, khi một công việc được đánh dấu là hoàn thành, Trợ lý AI của ClickUp có thể tự động giao bước tiếp theo, gửi nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái dự án, giúp bạn thoát khỏi việc theo dõi thủ công. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

4. Chọn bộ công cụ công nghệ của bạn

Tự động hóa LinkedIn không phải là công việc chỉ cần một công cụ. Các công cụ khác nhau sẽ xử lý các phần cụ thể trong quy trình tiếp cận của bạn. Ví dụ:

Công cụ Mục đích Công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng LinkedIn Sales Navigator tự động hóa quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên LinkedIn cho bạn. Sử dụng công cụ này để tìm kiếm các hồ sơ LinkedIn dựa trên tiêu chí ICP của bạn, như tiêu đề công việc, kích thước công ty, ngành nghề và bộ lọc địa điểm. Công cụ thu thập dữ liệu Một số công cụ tự động hóa LinkedIn hàng đầu như Phantombuster và Lusha sẽ quét qua các hồ sơ LinkedIn và trích xuất thông tin hữu ích như địa chỉ email, số điện thoại, thông tin công ty và hoạt động gần đây. Công cụ tiếp cận Expandi và Dripify cho phép bạn gửi các tin nhắn tiếp cận cá nhân hóa và tạo các chuỗi theo dõi tự động hóa được kích hoạt dựa trên phản hồi của khách hàng tiềm năng. Công cụ phân tích hiệu suất Sử dụng các công cụ tương tác LinkedIn như Shield Analytics và Taplio để theo dõi các chỉ số chiến dịch của bạn như tỷ lệ chấp nhận kết nối, tỷ lệ mở tin nhắn và dữ liệu chuyển đổi để xác định những gì đang hoạt động hiệu quả. Công cụ theo dõi hoạt động Lead Delta và WeConnect theo dõi mức độ tương tác của khách hàng tiềm năng với hồ sơ, nội dung và tin nhắn của bạn để giúp bạn ưu tiên các hoạt động theo dõi.

Khi mới bắt đầu với việc tiếp cận trên LinkedIn, bạn không cần một hệ thống công nghệ phức tạp. Thay vào đó, bạn cần một không gian làm việc tập trung để quản lý quy trình của mình.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp, tập hợp tất cả các thông tin tiếp cận của bạn. Điều này bao gồm thông tin liên hệ, tài liệu tiêu chí khách hàng mục tiêu (ICP), mẫu tin nhắn, dữ liệu khách hàng tiềm năng và chỉ số hiệu suất.

Nhập dữ liệu được làm giàu từ các công cụ tự động hóa LinkedIn vào ClickUp. BrainGPT có thể tóm tắt dữ liệu đó cho từng khách hàng tiềm năng, nhấn mạnh các vấn đề chính và trích xuất các điểm thảo luận cho các tin nhắn tiếp cận.

Nó tự động cập nhật tài liệu hướng dẫn tiếp cận của bạn. Khi bạn tinh chỉnh các chuỗi tiếp cận hoặc phát hiện ra những gì hiệu quả, AI sẽ trở thành trợ lý tài liệu của bạn, viết lại các quy trình tiêu chuẩn (SOP) và mẫu tiếp cận.

Dưới đây là sự khác biệt giữa các công cụ tự động hóa LinkedIn truyền thống và một không gian làm việc tích hợp:

Hệ thống truyền thống Converged AI Không gian Làm việc (ClickUp Brain) Hoạt động tiếp cận trên LinkedIn được phân tán qua 6–10 công cụ (Sales Nav, bảng tính, mẫu tin nhắn, công cụ theo dõi). Tất cả nghiên cứu tiếp cận, ghi chú ICP, mẫu tin nhắn và công việc được tập trung trong một trung tâm ClickUp bảo mật. Mất kết nối giữa các ứng dụng — bạn nghiên cứu trong một công cụ, viết tin nhắn trong một công cụ khác và đang theo dõi tiến độ trong bảng tính. Các trợ lý AI và đại lý AI hoạt động dựa trên ngữ cảnh đầy đủ từ tài liệu của bạn, trường CRM, công việc và chuỗi công việc. Thời gian lãng phí khi chuyển đổi công cụ, cập nhật bảng tính và đồng bộ hóa thông tin thủ công. Các bảng điều khiển tự động cập nhật theo thời gian thực với trạng thái tiếp cận, các lần theo dõi và hiệu suất tin nhắn. Giải pháp AI đơn lẻ không lưu trữ thông tin về các tin nhắn trước đó hoặc quy tắc ICP. AI được tích hợp xuyên suốt các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại — mang theo ICP, mẫu và quy tắc cá nhân hóa của bạn mọi lúc mọi nơi.

👀 Bạn có biết? LinkedIn bị cấm hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt tại các quốc gia sau. Nga: Trạng thái: Vẫn bị chặn. Vào tháng 11 năm 2016 , một tòa án ở Moscow đã ra phán quyết yêu cầu chặn LinkedIn vì vi phạm luật lưu trữ dữ liệu tại địa phương của Nga.Vẫn bị chặn.

Trạng thái: Vẫn bị chặn Trạng thái: Vẫn bị chặn Trung Quốc: LinkedIn đã ngừng Trạng thái: LinkedIn không còn cung cấp dịch vụ mạng xã hội hoặc bảng việc làm đầy đủ tại Trung Quốc. LinkedIn đã ngừng dịch vụ chính tại Trung Quốc và chuyển sang mô hình giới hạn.LinkedIn không còn cung cấp dịch vụ mạng xã hội hoặc bảng việc làm đầy đủ tại Trung Quốc.

Trạng thái: LinkedIn hiện không còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ mạng xã hội hoặc bảng tin việc làm tại Trung Quốc. Trạng thái: LinkedIn hiện không còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ mạng xã hội hoặc bảng tin việc làm tại Trung Quốc.

5. Cài đặt quy trình tự động hóa

Tiếp cận trên LinkedIn không chỉ dừng lại ở việc gửi yêu cầu kết nối. Bạn cần theo dõi phản hồi và liên hệ thường xuyên để cuối cùng biến các khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền.

Khi bạn đang quản lý việc tiếp cận hàng trăm khách hàng tiềm năng, không thể nào xử lý tất cả thủ công. Bạn cần các quy trình tự động hóa bằng AI có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi bạn không theo dõi từng phản hồi.

Tuy nhiên, khi tự động hóa, hãy đảm bảo cấu hình các giới hạn sau:

Đặt yêu cầu kết nối hàng ngày

Gửi yêu cầu kết nối theo khoảng thời gian nhất định

Gửi tin nhắn trong giờ công việc của khách hàng tiềm năng để tối đa hóa tỷ lệ phản hồi và tạo ấn tượng thân thiện, gần gũi.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Với ClickUp tự động hóa, bạn có thể tạo các quy trình làm việc dựa trên sự kiện mà không cần viết mã, tự động kích hoạt khi khách hàng tiềm năng di chuyển qua các giai đoạn khác nhau. Chúng sẽ vận hành hệ thống tiếp cận của bạn một cách tự động trong nền.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Định nghĩa các quy tắc "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" trong tự động hóa để tiết kiệm thời gian và loại bỏ các bước bị bỏ sót.

Ví dụ, bạn có thể cài đặt một tự động hóa để gắn thẻ "Connected" ngay khi một khách hàng tiềm năng chuyển sang trạng thái "Connection Accepted", giúp hệ thống CRM của bạn luôn được cập nhật.

Các quy trình tự động hóa cũng có thể được liên kết với các ngày đáo hạn sắp tới, thay đổi người được giao hoặc thậm chí các sự kiện theo dõi thời gian, đảm bảo các công việc luôn được gắn nhãn một cách nhất quán.

⭐ Bonus: ClickUp Agents giúp bạn tự động hóa quy trình một cách toàn diện hơn. Khác với các quy tắc dựa trên kích hoạt đơn giản, Agents có thể thực hiện các công việc liên tục, đa bước thay cho bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một Agent có thể: Kiểm tra danh sách Liên hệ trên LinkedIn của bạn mỗi sáng.

Xác định các khách hàng tiềm năng chưa được liên hệ lại trong vòng 3 ngày.

Tóm tắt tin nhắn hoặc ghi chú cuối cùng

Tạo một công việc có tên ‘Gửi tin nhắn theo dõi 2 cho [Khách hàng tiềm năng]’

Giao nhiệm vụ cho bạn với ngày đáo hạn.

6. Khởi chạy, theo dõi và mở rộng chiến dịch tiếp cận của bạn

Bắt đầu chiến dịch tiếp cận của bạn trên quy mô nhỏ và kiểm tra hiệu quả của nó trước khi mở rộng ra toàn bộ danh sách khách hàng tiềm năng của bạn.

Trong tuần thử nghiệm của bạn, hãy theo dõi các chỉ số quan trọng sau:

Tỷ lệ chấp nhận: Nên trên 30% đối với các đối tượng tiềm năng được nhắm mục tiêu chính xác; tỷ lệ thấp hơn cho thấy việc nhắm mục tiêu kém hoặc thông điệp yếu.

Chế độ xem hồ sơ : Nếu tỷ lệ lượt xem sau khi nhận yêu cầu cao nhưng tỷ lệ chấp nhận thấp, điều này cho thấy cần tối ưu hóa hồ sơ.

Tỷ lệ phản hồi: Theo dõi số lượng kết nối đã chấp nhận phản hồi lại tin nhắn theo dõi đầu tiên của bạn; mục tiêu là đạt tỷ lệ phản hồi 15-20%.

Khi chiến dịch thử nghiệm của bạn cho kết quả ổn định, hãy dần dần mở rộng quy mô.

Tạo nhiều biến thể của các chiến dịch thành công. Thử nghiệm với các ngành nghề, kích thước công ty hoặc tiêu đề công việc khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên các mẫu tin nhắn đã được chứng minh hiệu quả và chuỗi thời gian gửi tin.

ClickUp hỗ trợ như thế nào?

Sử dụng bảng điều khiển của ClickUp để xem những công việc bạn đang làm và biến chúng thành biểu đồ và đồ thị.

Các bảng điều khiển tự động thu thập dữ liệu từ các công việc và trường dữ liệu mà bạn đang làm việc để tạo ra một chế độ xem tổng quan thống nhất trong Không gian Làm việc của bạn.

Bạn thậm chí có thể tạo các bảng điều khiển báo cáo chi tiết cho cả nội bộ và bên ngoài cho tất cả các tài khoản của mình. Một bảng điều khiển chính cho ban lãnh đạo cấp cao (C-suite) và các bảng điều khiển riêng lẻ cho tất cả các SDR.

Chọn từ các thẻ trên bảng điều khiển để tùy chỉnh bảng điều khiển theo nhu cầu của bạn. Xuất chúng dưới dạng PDF và gửi cho các bên liên quan tương ứng.

Nhận tóm tắt và cập nhật AI tức thì với bảng điều khiển ClickUp.

⚒️ Mẹo nhanh: AI Thẻ cung cấp cho bạn thông tin thời gian thực, tự động cập nhật ngay trong bảng điều khiển ClickUp của bạn. Trong trường hợp tiếp cận trên LinkedIn, điều này có nghĩa là: Thêm thẻ Tóm tắt Điều hành AI để có cái nhìn tổng quan trực tiếp về quy trình tiếp cận của bạn (Đã kết nối, Đang chờ phản hồi, Cần theo dõi)

Thêm thẻ AI StandUp Card để xem các điểm nổi bật hàng ngày như các khách hàng tiềm năng đã tương tác, các cơ hội bị đình trệ hoặc các cuộc theo dõi quá hạn.

Sử dụng Thẻ Mục tiêu AI để duy trì sự đồng bộ với các mục tiêu hàng tuần: số lượng yêu cầu kết nối, phản hồi hoặc cuộc họp đã đặt. AI Cards thu thập thông tin từ các công việc, trạng thái, Trường Tùy chỉnh và ghi chú của bạn, sau đó cung cấp cho bạn một bản tóm tắt được hỗ trợ bởi AI về dữ liệu đó.

👀 Bạn có biết? Theo Statista, hơn 84% các nhà tiếp thị B2B cho rằng LinkedIn mang lại giá trị tốt nhất cho tổ chức của họ so với các nền tảng khác như Facebook và Twitter.

Các mẫu lời nhắc đã được kiểm chứng cho hoạt động tiếp cận trên LinkedIn

Việc cần làm để tránh những yêu cầu kết nối chung chung mà người khác có thể nhận ra ngay lập tức?

Sử dụng các mẫu tin nhắn được thiết kế cẩn thận để mỗi tin nhắn đều phù hợp và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho nỗ lực tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn.

Dưới đây là một số gợi ý hữu ích.

🤖 Mẫu tin nhắn yêu cầu kết nối

Lời nhắc: Viết một ghi chú kết nối dài 200 ký tự, trong đó liên kết lý do kết nối của tôi với một chi tiết cụ thể từ bài đăng gần đây của đối tác tiềm năng, sáng kiến của công ty hoặc xu hướng ngành. Hãy làm cho nó cảm giác như một quan sát giữa đồng nghiệp, không phải là một lời chào hàng.

Lời nhắc: Tạo một ghi chú kết nối ngắn gọn đề cập đến một chi tiết ít phổ biến trong hồ sơ của khách hàng tiềm năng (ví dụ: công việc tình nguyện, dự án phụ, chứng chỉ chuyên môn) để thể hiện sự quan tâm chân thành đến chi tiết. Tránh đề cập đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Nếu bạn mới bắt đầu với AI trong bán hàng, video này sẽ hướng dẫn bạn các công cụ, mẫu câu lệnh và mẫu có thể áp dụng ngay vào chiến dịch tiếp cận của bạn hôm nay.

🤖 Mẫu tin nhắn đầu tiên

Lời nhắc: Viết một tin nhắn gồm 2–3 câu sử dụng kỹ thuật "pattern interrupt" (lời khen ngợi bất ngờ, nhận xét sâu sắc hoặc quan sát độc đáo) dựa trên hoạt động của khách hàng tiềm năng hoặc tin tức của công ty họ – điều gì đó khiến họ phải dừng lại và suy nghĩ.

Lời nhắc: Tạo một tin nhắn giới thiệu tập trung vào các ưu tiên hiện tại của khách hàng tiềm năng dựa trên vai trò và hoạt động gần đây của họ. Hãy làm cho nó nghe có vẻ như sự tò mò chân thành, không phải là tiếp cận.

Lời nhắc: Viết lại tin nhắn này thành một lời mở đầu ngắn gọn, có tính thuyết phục cao, đề cập đến một chỉ số, xu hướng hoặc sự thay đổi cụ thể liên quan đến vai trò của khách hàng tiềm năng.

🤖 Lời nhắc sau khi tương tác

Lời nhắc: Viết một tin nhắn trực tiếp (DM) tiếp tục cuộc hội thoại từ bài đăng gần đây của họ — thêm một quan điểm trái chiều hoặc thay thế để khơi gợi cuộc trao đổi sâu sắc hơn mà không gây đối đầu.

Lời nhắc: Tạo một tin nhắn trả lời bài đăng LinkedIn này, nhấn mạnh một chi tiết mà khách hàng tiềm năng chưa đề cập nhưng sẽ đánh giá cao. Giữ cho tin nhắn mang tính cuộc hội thoại và thông minh.

🤖 Các mẫu tin nhắn theo dõi

Lời nhắc: Viết một tin nhắn theo dõi mang lại giá trị mới thay vì lặp lại tin nhắn đầu tiên. Lấy một thông tin liên quan từ ngành của khách hàng tiềm năng và kết nối nó một cách có ý nghĩa với điểm đã đề cập trước đó.

Lời nhắc: Tạo một tin nhắn theo dõi giả định ý định tích cực (họ đang bận rộn), giới thiệu một thông tin nhỏ hữu ích và đặt một câu hỏi không gây áp lực mà họ sẽ thích trả lời.

🤖 Các mẫu tin nhắn dựa trên thông tin chi tiết

Lời nhắc: Viết một tin nhắn chia sẻ một xu hướng hoặc tín hiệu cụ thể liên quan đến vai trò của họ, kèm theo một dòng lý do hỗ trợ. Tin nhắn nên có cảm giác như thứ họ sẽ lưu lại, không phải bỏ qua.

Lời nhắc: Tạo một tin nhắn trực tiếp (DM) dựa trên thông tin chi tiết, lấy một xu hướng nhỏ từ 30 ngày qua trong ngành của họ và trình bày nó như một nhận xét sâu sắc. Không bán hàng.

🤖 Các mẫu câu mở đầu cuộc hội thoại

Lời nhắc: Viết một tin nhắn trực tiếp (DM) đặt câu hỏi sâu sắc, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn dựa trên nền tảng của khách hàng tiềm năng, giai đoạn phát triển của công ty họ hoặc thành công gần đây – một câu hỏi khiến họ muốn trả lời vì nó thể hiện sự tò mò thực sự.

Lời nhắc: Viết một đoạn mở đầu ngắn gọn kết nối một yếu tố trong kinh nghiệm quá khứ của họ với một sự kiện liên quan đang diễn ra trong ngành của họ hiện nay.

Các nguyên tắc tốt nhất cho việc tiếp cận LinkedIn bằng AI

AI giúp việc tiếp cận trên LinkedIn trở nên dễ dàng hơn, nhưng rủi ro cũng cao hơn bao giờ hết.

Mọi người đều có quyền truy cập vào cùng một công cụ. Điều này có nghĩa là, trừ khi bạn gửi những tin nhắn được cá nhân hóa cao, chiến dịch tiếp cận của bạn sẽ không thu hút được sự chú ý.

1. Xây dựng mọi tin nhắn LinkedIn dựa trên một thông tin thực tế.

AI hoạt động hiệu quả nhất khi có một yếu tố cụ thể để tập trung vào. Cung cấp cho nó bối cảnh từ đối tượng mục tiêu của bạn, bao gồm các bài đăng gần đây, thay đổi vai trò công việc, xu hướng tuyển dụng hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã thu thập trong hệ thống CRM LinkedIn của mình.

Yêu cầu nó tạo ra một tin nhắn LinkedIn phản ánh những tín hiệu đó. Với những dữ liệu này, bạn sẽ ngạc nhiên trước mức độ tự nhiên của tin nhắn LinkedIn.

2. Giữ an toàn cho tài khoản LinkedIn của bạn bằng cách tuân thủ các giới hạn của LinkedIn.

Các nền tảng AI và tự động hóa có thể giúp hoạt động tiếp cận trên LinkedIn của bạn trở nên dễ dàng, nhưng thuật toán của LinkedIn sẽ phạt bất kỳ hoạt động nào trông không tự nhiên.

Tuân thủ giới hạn mời hàng tuần, tránh tăng đột biến số lượng tin nhắn và phân bổ hoạt động trong ngày để mô phỏng hành vi người dùng bình thường.

Nếu bạn đang quản lý nhiều tài khoản LinkedIn trong nhóm của mình (cho SDRs, nhà sáng lập hoặc các thành viên tiếp xúc với khách hàng), hãy đảm bảo mỗi tài khoản tuân thủ giới hạn an toàn riêng. Mỗi tài khoản phải duy trì nhịp độ gửi tin nhắn, giai đoạn làm quen và mô hình hoạt động hàng ngày riêng biệt.

3. Sử dụng công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên LinkedIn để nâng cao độ chính xác.

LinkedIn Sales Navigator hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng nào trên LinkedIn nên giúp bạn tiếp cận những khách hàng tiềm năng chất lượng hơn, chứ không phải nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

AI có thể đánh giá tiềm năng khách hàng, trích xuất thông tin bối cảnh và phát hiện các tín hiệu tích cực khi các thông tin mục tiêu của bạn được xác định rõ ràng. Ngay cả việc cá nhân hóa tốt nhất cũng không thể khắc phục được một danh sách khách hàng kém chất lượng.

AI có thể soạn thảo phần giới thiệu, tóm tắt hồ sơ, chỉnh sửa tin nhắn của bạn và tạo ra những thông tin chi tiết nhỏ.

Hãy cẩn thận để không biến hoạt động tiếp cận của bạn thành spam. Sử dụng các công cụ tự động hóa LinkedIn cho việc theo dõi, sắp xếp thứ tự và nâng cao nội dung, nhưng hãy đảm bảo logic và giọng điệu của tin nhắn vẫn do con người điều khiển.

5. Tối ưu hóa mọi tương tác tiếp cận sao cho phù hợp với giai đoạn, vai trò và mức độ cấp bách của đối tượng mục tiêu.

Các nhà lãnh đạo cấp cao (C-Suite) phản hồi dựa trên chiến lược; các quản lý cấp trung phản hồi dựa trên tính thực tiễn; các nhân viên thực thi phản hồi dựa trên chi tiết cụ thể. Yêu cầu AI điều chỉnh giọng điệu, giá trị và góc tiếp cận dựa trên đối tượng bạn đang giao tiếp.

Hoạt động tiếp cận trên LinkedIn sẽ hiệu quả nhất khi thông điệp của bạn phù hợp với những thách thức hiện tại của đối tượng tiềm năng.

6. Sử dụng AI để khám phá nhiều góc độ khác nhau

Khi tự động hóa việc tiếp cận khách hàng tiềm năng trên LinkedIn, hãy yêu cầu AI cung cấp cho bạn nhiều phiên bản khác nhau của tin nhắn. Chúng có thể là tin nhắn dựa trên thông tin, dựa trên vấn đề hoặc trái ngược.

Xác định ý tưởng mạnh mẽ nhất và tạo ra một thông điệp được cá nhân hóa cao, giúp nó nổi bật hơn trong hộp thư đến đông đúc.

Nguyên tắc Việc cần làm Tại sao điều này quan trọng Xây dựng mỗi tin nhắn dựa trên một thông tin thực tế Sử dụng AI với ngữ cảnh cụ thể: bài đăng gần đây, thay đổi vai trò công việc, ghi chú CRM hoặc tín hiệu tích cực để tạo ra các tin nhắn được cá nhân hóa. Cung cấp nhiều thông tin bối cảnh hơn = tiếp cận tự nhiên, phù hợp và chất lượng cao hơn. Tuân thủ giới hạn của LinkedIn để bảo vệ tài khoản của bạn Tuân thủ các mẫu hoạt động tự nhiên của LinkedIn; thực hiện các hành động theo từng đợt; cho mỗi tài khoản có thời gian làm quen và nhịp độ riêng. Ngăn chặn các cảnh báo, hạn chế và bảo vệ khả năng giao hàng. Sử dụng công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng để đảm bảo độ chính xác, không phải số lượng Sử dụng Sales Navigator hoặc công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng của bạn để tinh chỉnh đối tượng mục tiêu; để AI đánh giá khách hàng tiềm năng và trích xuất các tín hiệu. Sự cá nhân hóa tuyệt vời không thể khắc phục một danh sách kém chất lượng. Xem các công cụ tự động hóa như trợ lý, không phải là sự thay thế Sử dụng tự động hóa cho việc theo dõi, sắp xếp thứ tự và làm giàu thông tin; đảm bảo logic và giọng điệu của tin nhắn vẫn do con người điều khiển. Tránh gửi tin nhắn spam với số lượng lớn và duy trì tính chân thực trong xác thực. Đồng bộ hóa hoạt động tiếp cận với vai trò, giai đoạn và mức độ cấp bách Yêu cầu AI điều chỉnh giọng điệu và góc tiếp cận: chiến lược cho cấp lãnh đạo cao cấp, tính thực tiễn cho quản lý, chi tiết cụ thể cho nhân viên thực thi. Độ liên quan cao sẽ tăng khả năng nhận được phản hồi. Sử dụng AI để khám phá nhiều khía cạnh khác nhau Tạo các biến thể (dựa trên thông tin, dựa trên vấn đề, trái ngược) và chọn ý tưởng mạnh nhất. Giúp thông điệp của bạn nổi bật trong hộp thư đến đông đúc.

Tối ưu hóa hoạt động tiếp cận trên LinkedIn với ClickUp

Những tin nhắn LinkedIn tốt nhất là những tin nhắn có cảm giác như được viết bởi chính bạn.

Các công cụ tự động hóa LinkedIn giúp bạn gửi chúng.

ClickUp giúp bạn quản lý toàn bộ hệ thống—các chuỗi tin nhắn, ghi chú, các điểm cá nhân hóa, bản viết lại bằng AI và các bước theo dõi.

Điều gì đang cản trở bạn tự động hóa hoạt động tiếp cận trên LinkedIn? Đăng ký miễn phí trên ClickUp và bắt đầu ngay.