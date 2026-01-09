Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho trình duyệt Comet để thử trong năm 2026

Các trình duyệt hiện đại không còn là những cửa sổ thụ động kết nối với internet. Chúng là trung tâm năng suất, trợ lý AI, trợ lý nghiên cứu và công cụ bảo mật được tích hợp trong một.

Comet Browser đã cố gắng định nghĩa lại trải nghiệm đó, nhưng đối với nhiều người dùng, lớp AI của nó vẫn còn mang tính thử nghiệm hơn là thiết yếu.

Đó là lý do tại sao hướng dẫn này giới thiệu các lựa chọn thay thế hàng đầu cho trình duyệt Comet, mang lại khả năng AI thông minh hơn và hiệu suất tốt hơn.

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho trình duyệt Comet?

Mặc dù người dùng yêu thích khái niệm trải nghiệm duyệt web dựa trên AI trong Comet, họ thường thấy nó không thực sự đột phá trong thực tế.

Dưới đây là một số giới hạn của công cụ này:

Thiếu tích hợp : Cung cấp kết nối gốc giới hạn với các nền tảng quản lý dự án, tài liệu và hợp tác, gây ra sự bất tiện cho người dùng phụ thuộc vào các quy trình làm việc được kết nối chặt chẽ.

Tùy chỉnh giới hạn : Không cung cấp quyền kiểm soát chi tiết đối với phần mở rộng, bố cục, phím tắt hoặc tự động hóa.

Hiệu suất không ổn định: Gây ra các vấn đề về ổn định và hiệu suất cho người dùng phụ thuộc vào nhiều tab, phần mở rộng hoặc quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI.

Không có hệ thống năng suất tích hợp sẵn: Thiếu các tính năng quản lý công việc, theo dõi mục tiêu, trợ lý AI, đồng bộ hóa ngữ cảnh giữa các thiết bị, v.v.

Các lựa chọn thay thế cho Comet Browser trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* Arc Trình duyệt Trải nghiệm duyệt web gọn gàng, hiện đại với tính năng tách biệt không gian làm việc trực quan. Các không gian cho nhiều ngữ cảnh duyệt web, thanh bên tab dọc, thanh lệnh để điều hướng nhanh chóng. Miễn phí Google Chrome Tốc độ, độ tin cậy và hỗ trợ phần mở rộng phong phú. Đồng bộ hóa liền mạch trên nhiều thiết bị, hệ sinh thái phần mở rộng phong phú, dịch vụ Google tích hợp sẵn. Miễn phí Microsoft Edge Copilot Năng suất được hỗ trợ bởi AI và tích hợp với Microsoft 365 Copilot tích hợp sẵn cho việc tạo nội dung và tóm tắt, Immersive Reader, Collections để lưu trữ nghiên cứu và ghi chú. Miễn phí SigmaOS Quản lý đa nhiệm và tổ chức quy trình làm việc cho người dùng quan tâm đến năng suất. Không gian làm việc theo dự án, Look It Up để tóm tắt từ nhiều nguồn, xem trước bằng cách di chuột (Command-Hover). Miễn phí; Kế hoạch Pro bắt đầu từ $20/tháng Brave Trình duyệt Bảo mật mạnh mẽ và chặn quảng cáo Brave Shields, cửa sổ riêng tư tích hợp Tor, Brave Talk tích hợp sẵn cho cuộc gọi video riêng tư, trợ lý AI Leo. Miễn phí; Giá tùy chỉnh Trình duyệt DuckDuckGo Bảo mật nghiêm ngặt theo mặc định và không theo dõi dữ liệu. Chặn trình theo dõi, tìm kiếm được mã hóa, Nút Fire để xóa dữ liệu chỉ với một cú nhấp chuột. Miễn phí; Kế hoạch Pro bắt đầu từ $9.99/tháng. Dia Trình Duyệt Trải nghiệm duyệt web tối giản, không bị phân tâm với tích hợp AI nhẹ nhàng miễn phí. Giao diện tab dọc, giọng điệu trợ lý AI có thể tùy chỉnh, hộp tìm kiếm AI cho các lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Miễn phí; Kế hoạch Pro bắt đầu từ $20/tháng Opera Neon Giao diện sáng tạo, thử nghiệm với tính năng tự động hóa AI tích hợp sẵn. Thẻ tab bong bóng trực quan, công cụ AI (trò chuyện, việc cần làm, Make), tin nhắn tích hợp, trình phát video có thể tách ra, chụp ảnh màn hình trang web. $19.90 Zen Trình duyệt Trải nghiệm duyệt web hàng ngày sạch sẽ, chuyên nghiệp với tính năng cá nhân hóa. Chế độ Compact cho phong cách tối giản, trình chỉnh sửa PDF tích hợp sẵn, duyệt web tối ưu hóa hiệu suất. Miễn phí Vivaldi Tùy chỉnh mạnh mẽ và kiểm soát dành cho người dùng chuyên nghiệp Bố cục tab có thể điều chỉnh, chia màn hình thành các ô, tùy chỉnh chủ đề và cử chỉ. Miễn phí Arc Search Các câu trả lời nhanh chóng, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho nghiên cứu và đọc. Tóm tắt nội dung cho tôi, lưu trữ tab tự động, chế độ xem đọc tối ưu hóa. Miễn phí

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho trình duyệt Comet để sử dụng

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các lựa chọn thay thế tốt nhất cho trình duyệt Comet 🔍

1. Arc Browser (Tốt nhất cho việc duyệt web có tổ chức và hiện đại)

qua trình duyệt Arc

Nếu bạn là một trong những người đang mở khoảng 47 tab ngay lúc này, Arc Browser có thể là lựa chọn phù hợp. Một tính năng nổi bật mà nó cung cấp: Spaces. Đây là các không gian làm việc chuyên dụng giúp tách biệt các ngữ cảnh duyệt web của bạn một cách rõ ràng. Bạn có thể phân bổ một không gian cho công việc, một cho dự án cá nhân và một cho công việc phụ mà bạn muốn phát triển. Mỗi Space có tab, dấu trang và thậm chí cả chủ đề riêng.

Ngoài ra, Arc loại bỏ hoàn toàn các tab ngang và thay thế bằng thanh bên dọc, cho phép bạn xem nội dung của từng tab.

Command Bar cải thiện khả năng điều hướng và kiểm soát với tính năng tìm kiếm kiểu Spotlight cho toàn bộ trải nghiệm duyệt web của bạn. Chỉ với một phím tắt bàn phím, bạn có thể ngay lập tức chuyển đến bất kỳ tab mở, trang đã ghim, dấu trang hoặc hành động trình duyệt nào.

Các tính năng nổi bật của trình duyệt Arc

Mở một trình duyệt mini để tìm kiếm nhanh mà không làm gián đoạn quy trình làm việc hiện tại của bạn với Little Arc

Tùy chỉnh trang web bằng cách sử dụng Boosts , cho phép bạn điều chỉnh giao diện và hàm của các trang web một cách trực quan và linh hoạt.

Sáng tạo ý tưởng một cách trực quan bằng cách sử dụng Easels - những không gian tương tự Bảng trắng để ghi chú, ảnh chụp màn hình và các yếu tố thiết kế.

Giới hạn của trình duyệt Arc

Đây chủ yếu là một ứng dụng tập trung vào máy tính để bàn, với trải nghiệm trên Mac tốt hơn đáng kể so với phiên bản Windows về mặt tính năng và độ ổn định.

Giá của trình duyệt Arc

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về trình duyệt Arc

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? ‘Chế độ duyệt web riêng tư ’ lần đầu tiên được Apple’s Safari giới thiệu vào năm 2005. Phải nhiều năm sau đó, Chrome và Firefox mới theo sau.

2. Google Chrome (Tốt nhất về tốc độ và hỗ trợ phần mở rộng)

qua Google Chrome

Google Chrome cung cấp một hệ sinh thái phần mở rộng trình duyệt khổng lồ, với nền tảng dựa trên Chromium đảm bảo tương thích đa nền tảng và các bản cập nhật bảo mật thường xuyên. Đôi khi, sự đáng tin cậy này chính là điều bạn cần.

Thư viện phần mở rộng của nền tảng này bao gồm mọi thứ: chặn các yếu tố gây xao nhãng, chú thích PDF và thậm chí tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Cửa hàng Web Store của nó có hàng nghìn giải pháp, đã được hàng triệu người dùng kiểm chứng (Không có gì ngạc nhiên khi người dùng nói ‘Chỉ cần tìm kiếm trên Google, đúng không?’).

Tính năng đồng bộ hóa đa thiết bị cũng diễn ra mượt mà. Các tab, dấu trang, mật khẩu và lịch sử duyệt web của bạn sẽ đồng bộ hóa mọi lúc mọi nơi. Và nếu bạn là nhà phát triển, Chrome DevTools cung cấp các công cụ nâng cao cho việc gỡ lỗi, phân tích hiệu suất, kiểm tra mạng và thử nghiệm thiết kế đáp ứng.

Các tính năng tốt nhất của Google Chrome

Phát các tab hoặc toàn bộ màn hình desktop trực tiếp lên Chromecast hoặc TV thông minh để hợp tác một cách dễ dàng.

Nhận bảo vệ chống lừa đảo và phần mềm độc hại tích hợp sẵn, chế độ sandbox, cập nhật tự động và cảnh báo vi phạm mật khẩu.

Thưởng thức các dịch vụ Google tích hợp như Google Dịch để dịch trang web ngay lập tức và Google Safe Browsing cảnh báo bạn về các trang web nguy hiểm trong thời gian thực.

Giới hạn của Chrome

Trình quản lý mật khẩu của nó không thể phân biệt giữa mật khẩu và mã OTP, khiến việc thanh toán trực tuyến trở nên kém hiệu quả.

Giá của Google Chrome

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Google Chrome

G2: 4.7/5 (hơn 1.600 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Chrome?

Theo đánh giá của một người dùng Capterra:

Có rất nhiều ứng dụng trình duyệt, nhưng tôi thích Chrome nhất vì sự đơn giản và giao diện người dùng thân thiện của nó. Tôi thích các tính năng như duyệt tab, dấu trang, thanh tìm kiếm mạnh mẽ, Chrome vượt trội trong việc tìm kiếm, giúp dễ dàng tìm kiếm thông tin bạn cần…

Có rất nhiều ứng dụng trình duyệt, nhưng tôi thích Chrome nhất vì sự đơn giản và giao diện người dùng thân thiện của nó. Tôi thích các tính năng như duyệt tab, dấu trang, thanh tìm kiếm mạnh mẽ, Chrome vượt trội trong việc tìm kiếm, giúp dễ dàng tìm kiếm thông tin bạn cần…

🧠 Thông tin thú vị: Google Chrome ra mắt vào năm 2008 kèm theo một cuốn truyện tranh! Google đã phát hành một cuốn truyện tranh minh họa 38 trang giải thích cách Chrome hoạt động. Dưới đây là cách nó trông như thế nào: qua Google

📚 Đọc thêm: Các phần mở rộng Chrome tốt nhất cho năng suất

3. Microsoft Edge (Tốt nhất cho năng suất được hỗ trợ bởi AI)

qua Microsoft Edge

Microsoft Edge Copilot kết hợp tốc độ và khả năng tương thích của Edge dựa trên Chromium với trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh tích hợp sẵn, tập trung vào năng suất. Thanh bên cung cấp hỗ trợ thời gian thực cho việc tóm tắt trang web, tạo nội dung, trả lời câu hỏi và tự động hóa các công việc dựa trên web. Nó tích hợp sâu với bộ công cụ Microsoft 365 để nâng cao năng suất làm việc cho kinh doanh.

Khả năng tích hợp doanh nghiệp của nó giúp nó nổi bật so với Comet. Edge Copilot tích hợp vào các quy trình làm việc hiện có của doanh nghiệp. Nếu công ty của bạn sử dụng các công cụ của Microsoft, trình duyệt AI này sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái của bạn.

Nó có thể soạn thảo email trong Outlook, tạo báo cáo dựa trên dữ liệu công ty, trích xuất thông tin từ tài liệu SharePoint và tối ưu hóa công việc với các phím tắt thông minh. Bạn có thể tận hưởng tất cả những tính năng này trong khi tuân thủ các chính sách bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Edge

AI Copilot tích hợp sẵn, có thể truy cập từ thanh bên chuyên dụng trong Edge. Sử dụng AI để tăng năng suất bằng cách soạn thảo, tóm tắt và phân tích nội dung vớitích hợp sẵn, có thể truy cập từ thanh bên chuyên dụng trong Edge.

Kích hoạt Immersive Reader để đọc không bị phân tâm, đơn giản hóa các trang web thành các định dạng gọn gàng.

Sắp xếp nghiên cứu, hình ảnh và ghi chú, đồng bộ hóa chúng trên các thiết bị và xuất sang Word hoặc Excel với tính năng Collections.

Giới hạn của Microsoft Edge

Đôi khi, nó bị treo trong quá trình thực hiện một số công việc (kịch bản).

Giá của Microsoft Edge

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Edge

G2: 4.3/5 (320+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (540+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Microsoft Edge?

Từ một người đánh giá trên G2:

Điều tôi thấy hữu ích nhất là tốc độ hoạt động của nó như một công cụ tìm kiếm. Hầu hết các thiết bị tôi sử dụng đều mặc định sử dụng trình duyệt khác, vì vậy tôi phải chủ động lựa chọn Edge, nhưng nhìn chung, tôi chỉ có những trải nghiệm tích cực với nó.

Điều tôi thấy hữu ích nhất là tốc độ hoạt động của nó như một công cụ tìm kiếm. Hầu hết các thiết bị tôi sử dụng đều mặc định sử dụng trình duyệt khác, vì vậy tôi phải chủ động lựa chọn Edge, nhưng nhìn chung, tôi chỉ có những trải nghiệm tích cực với nó.

Bạn có phải là nạn nhân của tình trạng công việc lan tràn? Xem video này để xem cách bạn có thể tập trung tất cả công việc vào một nơi và tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần ⏰

4. Sigma OS (Tốt nhất cho đa nhiệm và tổ chức quy trình làm việc)

qua Sigma OS

Sigma OS tối ưu hóa trải nghiệm duyệt web của bạn với tính năng đa nhiệm và tối ưu hóa quy trình làm việc. Nó tổ chức không gian làm việc giống như một bảng dự án, cho phép bạn nhóm các tab thành các công việc, chuyển đổi giữa các 'phiên làm việc' và thậm chí thiết lập các tab tự động đóng sau khi hoàn thành.

Thay vì dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) để hướng dẫn việc duyệt web của bạn, nó cung cấp cho bạn các công cụ chuyên dụng để duy trì sự tổ chức và tập trung. Chuyển đổi mượt mà cho phép bạn di chuyển một cách liền mạch giữa các công việc và dự án thông qua giao diện ưu tiên bàn phím. Với bối cảnh liên tục, các tab hoạt động giống như các công việc hơn là các trang tạm thời.

Ngoài ra, các phím tắt tập trung vào năng suất, nhóm tab thông minh và tính năng duyệt web chia màn hình mạnh mẽ khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia bận rộn.

Các tính năng nổi bật của Sigma OS

Sử dụng Look it up để tổng hợp các trang tóm tắt chi tiết từ nhiều nguồn web khác nhau.

Xem trước liên kết khi di chuột với Command-Hover để có cái nhìn nhanh chóng mà không cần mở tab mới.

Tùy chỉnh giao diện bằng Magic Theme, giúp đồng bộ màu sắc của trình duyệt với trang web hiện tại để tạo ra các ảnh chụp màn hình thẩm mỹ.

Giới hạn của Sigma OS

Công cụ này không hỗ trợ các thư viện phần mở rộng phong phú có sẵn trong Chrome hoặc Edge.

Giá của Sigma OS

Miễn phí

Personal Pro: $20/tháng

Personal Max: $30/tháng

Đánh giá và nhận xét về Sigma OS

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

5. Brave Browser (Tốt nhất cho bảo mật mạnh mẽ và chặn quảng cáo)

qua trình duyệt Brave

Dữ liệu của bạn có mặt ở mọi nơi. Mọi trang web đều theo dõi bạn và thậm chí xây dựng hồ sơ về thói quen duyệt web của bạn. Brave chặn quảng cáo, trình theo dõi và cookie của bên thứ ba theo mặc định.

Không có các script đang theo dõi và mạng quảng cáo tải trong nền, các trang web hiển thị nhanh chóng. Công cụ này cũng sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến, như ngẫu nhiên hóa dấu vân tay và HTTPS Everywhere.

Ngoài ra, nó còn đi kèm với Leo, một trợ lý AI kết nối có thể xử lý các truy vấn cục bộ khi có thể. Nhờ đó, bạn có thể nhận được các thông tin AI mà không cần chia sẻ lịch sử duyệt web của mình với bên thứ ba.

Các tính năng nổi bật của trình duyệt Brave

Bảo mật quyền riêng tư của bạn với Brave Shields , tính năng chặn quảng cáo, trình theo dõi và nhận dạng dấu vân tay mặc định.

Duyệt web ẩn danh bằng cửa sổ riêng tư có tích hợp truy cập Tor.

Thực hiện cuộc gọi video riêng tư thông qua Brave Talk, tính năng được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt.

Giới hạn của trình duyệt Brave

Chức năng chặn mạnh mẽ của nó đôi khi khiến các trang web đang theo dõi bạn bị gián đoạn.

Giá của trình duyệt Brave

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về trình duyệt Brave

G2: 4.6/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (340+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Brave Browser?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng G2:

Tôi thích tính năng 'không quảng cáo' của Brave nhất, giúp việc duyệt web trở nên sạch sẽ. Giao diện người dùng của nó rất tốt, sạch sẽ và dễ sử dụng, giúp việc điều hướng trở nên rất đơn giản. Ngoài ra, nó còn giúp duyệt web nhanh hơn.

Tôi thích tính năng 'không quảng cáo' của Brave nhất, giúp việc duyệt web trở nên sạch sẽ. Giao diện người dùng của nó rất tốt, sạch sẽ và dễ sử dụng, giúp việc điều hướng trở nên rất đơn giản. Ngoài ra, nó còn giúp duyệt web nhanh hơn.

📚 Đọc thêm: Các phần mở rộng Chrome AI tốt nhất để nâng cao năng suất hàng ngày

6. DuckDuckGo (Tốt nhất cho bảo mật nghiêm ngặt theo mặc định)

qua DuckDuckGo

Các trình duyệt như Comet yêu cầu quyền truy cập dữ liệu đáng kể để hoạt động hiệu quả. Trình duyệt DuckDuckGo không tuân theo mô hình này.

Nó cam kết bảo mật, chặn trình theo dõi, tìm kiếm được mã hóa và duyệt web ẩn danh theo mặc định. Khác với các trình duyệt khác, nó không bao giờ lưu lịch sử tìm kiếm hoặc dữ liệu người dùng, và tích hợp HTTPS Everywhere để đảm bảo kết nối bảo mật.

Chức năng chặn quảng cáo của trình duyệt tự động loại bỏ các yếu tố gây phiền nhiễu, và bảng điều khiển bảo mật giúp bạn theo dõi việc trang web đang theo dõi theo thời gian thực. Các trang web được đánh giá theo thang điểm bảo mật đơn giản (A–F) để bạn có thể nhanh chóng xem mức độ tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của trang web và quyết định liệu có tiếp tục duyệt web tại đó hay không.

Các tính năng nổi bật của DuckDuckGo

Xóa dữ liệu duyệt web ngay lập tức chỉ với một cú nhấp chuột vào nút Fire Button , xóa cookie, lịch sử duyệt web và các trình theo dõi.

Kích hoạt Global Privacy Control (GPC) , một tiêu chuẩn bảo mật tự động thông báo cho các trang web không đang theo dõi hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn.

Sử dụng Bangs Shortcuts để tìm kiếm hoặc truy cập trực tiếp vào hàng nghìn trang web cụ thể chỉ với một lệnh nhanh chóng.

Giới hạn của DuckDuckGo

Giao diện lỗi thời và thiếu các công cụ nâng cao so với các trình duyệt khác, khiến các kết quả tìm kiếm trở nên ít liên quan hơn.

Giá cả của DuckDuckGo

Miễn phí

Dịch vụ đăng ký bốn trong một: $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về DuckDuckGo

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về DuckDuckGo?

Một người đánh giá trên Capterra đã nói:

Nó hoàn toàn tập trung vào bảo mật của người dùng. 100%. Tôi thực sự thích việc có tùy chọn kết nối với các miền khác nhau trên toàn thế giới, và có nút "flame" này xóa (và tôi muốn nói là xóa hoàn toàn) thông tin, vì vậy người dùng có thể di chuyển tự do.

Nó hoàn toàn tập trung vào bảo mật của người dùng. 100%. Tôi thực sự thích việc có tùy chọn kết nối với các miền khác nhau trên toàn thế giới, và có nút "flame" này xóa (và tôi muốn nói là xóa hoàn toàn) thông tin, vì vậy người dùng có thể di chuyển tự do.

Tập trung vào thiết kế và trải nghiệm

7. Dia Browser (Phù hợp nhất cho việc sử dụng tối giản, không bị phân tâm)

qua trình duyệt Dia

Dia Browser được phát triển dành cho người dùng mong muốn giao diện đơn giản nhưng vẫn giữ nguyên các tính năng năng suất nâng cao. Bạn sẽ có tab dọc, quản lý không gian làm việc và phím tắt, nhưng trong một giao diện tối giản.

Hệ thống Skills của công cụ cho phép bạn sử dụng AI để tóm tắt tự động các bài viết, soạn thảo email theo phong cách của bạn, tạo tài liệu học tập hoặc thực hiện các công việc chuyên biệt. Bạn có thể tự học hoặc yêu cầu giải thích và bài tập thực hành trên bất kỳ chủ đề nào trong khi duyệt web. Ngoài ra, tính cách và giọng điệu của chatbot AI có thể được tùy chỉnh để phù hợp với phong cách của bạn.

Các cuộc hội thoại, lịch sử và dữ liệu cá nhân khác được mã hóa và lưu trữ cục bộ. Chỉ thông tin tối thiểu cần thiết để phản hồi mới được gửi đến các đối tác đáng tin cậy.

Các tính năng nổi bật của trình duyệt Dia

Tương tác ngay lập tức với các cuộc hội thoại AI được tích hợp bên cạnh các tab để nhận câu trả lời nhanh chóng.

Viết cho tôi Tăng tốc quá trình tạo nội dung với các đề xuất văn bản của trình duyệt AI , có sẵn ngay khi bạn gõ.

Tạo trích dẫn, thẻ học, sơ yếu lý lịch và ngân sách nhanh chóng với các phím tắt AI tích hợp sẵn.

Giới hạn của trình duyệt Dia

Nó chỉ khả dụng trên macOS với Apple Silicon (M1 và các phiên bản sau), giới hạn quyền truy cập cho người dùng Windows và Linux.

Giá của trình duyệt Dia

Miễn phí

Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về trình duyệt Dia

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Tiền tố ‘www’ mà chúng ta vẫn thấy trong các URL ngày nay thực ra là tùy chọn. Đó chỉ là một quy ước đặt tên, không phải yêu cầu kỹ thuật.

8. Opera Neon (Phù hợp nhất cho giao diện sáng tạo và thử nghiệm)

qua Opera Neon

Tiếp theo trong danh sách của chúng tôi là Opera Neon. Đây là một trợ lý kỹ thuật số được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và cũng hoạt động như một trình duyệt. Nền tảng này có tính năng giao diện sáng tạo và thử nghiệm, được xây dựng xung quanh các công cụ tự động hóa trình duyệt. Nó bao gồm Chat, Việc cần làm, và Make (nhiều trợ lý AI) cho phép người dùng tham gia vào các cuộc hội thoại, tự động hóa các công việc web và tạo các ứng dụng có thể chia sẻ trực tiếp trong trình duyệt.

Giao diện cũng có sự khác biệt. Các tab xuất hiện dưới dạng bong bóng, bố cục mang tính tương tác cao và mọi thứ đều mang lại cảm giác động. Công cụ này thậm chí có thể xử lý công việc ngay cả khi người dùng offline, nhờ vào trí tuệ đám mây của nó.

Các tính năng nổi bật của Opera Neon

Giao tiếp trực tiếp trong trình duyệt với tính năng nhắn tin tích hợp.

Thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc bằng cách xem video trong cửa sổ pop-out trong khi tiếp tục duyệt web.

Chụp và lưu trữ nhanh chóng các bản chụp màn hình trang web để tham khảo hoặc chia sẻ.

Giới hạn của Opera Neon

Các phím tắt bàn phím tiêu chuẩn không nhất quán hoặc thiếu sót.

Giá của Opera Neon

Tiêu chuẩn: $19,90

Đánh giá và nhận xét về Opera Neon

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Thuật ngữ ‘cuộc chiến trình duyệt ’ ra đời trong cuộc cạnh tranh giữa Netscape Navigator và Internet Explorer vào những năm 1990. Lúc đó, Netscape là trình duyệt thống trị, chiếm hơn 80% thị phần. Nhưng khi Microsoft tích hợp Internet Explorer miễn phí vào mọi máy tính Windows, cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn.

9. Zen Browser (Tốt nhất cho trải nghiệm duyệt web hàng ngày sạch sẽ và chuyên nghiệp)

qua trình duyệt Zen

Zen Browser được thiết kế dành cho những người dùng có giá trị cao đối với giao diện sạch sẽ và trải nghiệm duyệt web mượt mà hàng ngày. Giao diện tối giản giúp bạn tập trung vào các công việc quan trọng với các chuyển đổi mượt mà và thanh công cụ gọn gàng. Bạn sẽ có chế độ đọc, đánh dấu trang nhanh chóng và các tích hợp năng suất tinh tế.

Tùy chỉnh trình duyệt của bạn một cách toàn diện bằng cách sử dụng màu sắc nền, chủ đề, gradient, kích thước các thành phần và vị trí bố cục. Ngoài ra, nền tảng cho phép bạn nhập CSS tùy chỉnh thông qua Tệp Chrome của người dùng để biến đổi chức năng của trình duyệt vượt xa mặc định.

Zen Mods là các phần mở rộng nhẹ, do người dùng tạo ra, giúp mở rộng cả thiết kế và chức năng. Điều này mang lại cho bạn các tiện ích bổ sung do người dùng tạo ra, được cập nhật thường xuyên, giúp nâng cao cả thiết kế và tính năng sử dụng. Một tính năng nổi bật khác là Zen Glance, cho phép bạn xem trước các liên kết nhanh chóng thông qua cửa sổ phủ lên, hỗ trợ đa nhiệm và nghiên cứu.

Các tính năng nổi bật của Zen Browser

Sử dụng Chế độ Compact để ẩn thanh bên tab khi không cần thiết.

Tối ưu hóa hiệu suất với việc sử dụng bộ nhớ thấp hơn và hiệu suất nhiệt tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Chỉnh sửa PDF với trình chỉnh sửa tích hợp tính năng, bao gồm công cụ chú thích, chèn hình ảnh và giao diện trực quan.

Giới hạn của Zen Browser

Không có phiên bản di động của Zen Browser, gây giới hạn về tính liên tục cho người dùng phụ thuộc vào việc đồng bộ hóa giữa các thiết bị.

Giá của trình duyệt Zen

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về trình duyệt Zen

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Tính năng duyệt web theo tab, cho phép bạn mở nhiều trang web trong một cửa sổ, có nguồn gốc từ năm 1994, khi một trình duyệt ít được biết đến có tên InternetWorks (của BookLink Technologies) lần đầu tiên giới thiệu ý tưởng này thông qua Giao diện Tài liệu Đa nhiệm (MDI).

10. Vivaldi (Tốt nhất cho tùy chỉnh và kiểm soát cao)

qua Vivaldi

Trong khi Comet là trợ lý AI thực hiện các việc cần làm cho bạn, Vivaldi cung cấp một bộ công cụ cho phép bạn tùy chỉnh chính xác những gì bạn cần. Đây là công cụ mạnh mẽ dành cho người dùng mong muốn tùy chỉnh sâu và kiểm soát chi tiết mọi khía cạnh của trình duyệt.

Bạn có thể tùy chỉnh gần như mọi thứ, bao gồm sắp xếp lại bố cục tab (ngang hoặc dọc), xếp chồng tab cho các quy trình làm việc nhóm và chia màn hình với tính năng chia tab. Điều chỉnh chủ đề màu sắc, phím tắt điều hướng và thậm chí cấu hình các cử chỉ chuyển động.

Ngoài ra, công cụ này còn bao gồm bảng ghi chú tích hợp, công cụ ảnh chụp màn hình, lịch và khách hàng email. Trong khi Comet áp dụng phương pháp AI-first cho năng suất, Vivaldi cung cấp cho bạn các thành phần cơ bản để tự tay tạo ra môi trường duyệt web của riêng mình.

Các tính năng nổi bật của Vivaldi

Bảo mật quyền riêng tư bằng cách chặn trình theo dõi, kiểm soát quá trình đồng bộ dữ liệu và từ chối tham gia phân tích.

Tối ưu hóa hiệu suất bằng cách đưa các tab không sử dụng vào chế độ ngủ đông để giảm sử dụng bộ nhớ và CPU.

Lưu trữ toàn bộ cửa sổ trình duyệt để xem lại hoặc khôi phục sau này với tính năng chụp ảnh màn hình.

Giới hạn của Vivaldi

Người dùng phàn nàn rằng trình duyệt bị treo khi duyệt web ở chế độ ẩn danh.

Giá cả của Vivaldi

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Vivaldi

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Vivaldi?

Từ một người dùng Capterra:

Tôi nghĩ tính năng tốt nhất của trình duyệt này là quản lý tab, bạn có thể di chuyển nó đến bất kỳ vị trí nào bạn muốn.

Tôi nghĩ tính năng tốt nhất của trình duyệt này là quản lý tab, bạn có thể di chuyển nó đến bất kỳ vị trí nào bạn muốn.

Trình duyệt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

11. Arc Search (Tốt nhất cho câu trả lời nhanh chóng, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

qua Arc Search

Arc Search là trình duyệt di động của Arc Browser. Nó tập trung vào một điều duy nhất: giúp bạn tìm kiếm và hiểu thông tin nhanh chóng. Tính năng Browse for Me của nó tổng hợp kiến thức từ khắp nơi trên web, cung cấp câu trả lời ngắn gọn trong một thanh bên gọn gàng.

Nền tảng này cũng tích hợp các mô hình AI tiên tiến có khả năng xử lý các truy vấn trong cuộc hội thoại, lọc kết quả theo mức độ liên quan và cung cấp các liên kết nhanh để khám phá sâu hơn.

Sự khác biệt chính so với Comet là Arc Search là một công cụ nghiên cứu, không phải là công cụ thực thi công việc. Điều này khiến nó trở nên hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và bất kỳ ai thực hiện việc đọc sâu trên mạng.

Các tính năng nổi bật của Arc Search

Tóm tắt trang web với tính năng Pinch to Summarize , giúp cô đọng các bài viết dài thành các tóm tắt ngắn gọn do AI tạo ra.

Tham gia vào các cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua Call Arc , cho phép bạn tương tác với AI bằng giọng nói giống như một cuộc gọi điện thoại.

Tự động lưu trữ các tab cũ để giữ cho trình duyệt của bạn gọn gàng.

Giới hạn của Arc Search

Các vấn đề về hiệu suất có thể phát sinh khi sử dụng quá nhiều tab hoặc các ứng dụng web tiêu tốn nhiều tài nguyên.

Giá của Arc Search

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Arc Search

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, Perplexity Comet miễn phí cho hầu hết người dùng, với tất cả các tính năng chính có sẵn trên Mac và Windows mà không mất phí. Gói đăng ký cao cấp Perplexity Max mở khóa các tính năng bổ sung và tích hợp nâng cao.

Một số trình duyệt web tập trung vào bảo mật hàng đầu bao gồm: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox và Tor Browser.

Leo AI của Brave, tự động hóa quy trình làm việc của Arc Marx và AI của Microsoft Edge Copilot mang lại sự cân bằng tốt giữa năng suất và bảo mật.

Tích hợp cho phép các tóm tắt do trình duyệt tạo ra, nghiên cứu được lưu trữ và tự động hóa web được nhập trực tiếp vào các nhiệm vụ ClickUp hoặc sự kiện lịch. Điều này tối ưu hóa quy trình quản lý dự án kỹ thuật số, cho phép bạn kích hoạt tự động hóa, xây dựng tài liệu và đồng bộ hóa ghi chú cuộc họp giữa các trình duyệt.

Đúng vậy, Microsoft Edge và Sigma OS có thể sao chép nhiều tính năng của Comet. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), ClickUp là lựa chọn tốt nhất.

Ưu tiên các biện pháp bảo mật và tính minh bạch. Việc cho phép người dùng chủ động quản lý dữ liệu, khả năng kiểm soát bộ nhớ AI và các chính sách rõ ràng là vô cùng quan trọng. Các tính năng năng suất như tìm kiếm đa nguồn, tóm tắt tích hợp sẵn và tích hợp mượt mà với các nền tảng quản lý công việc như ClickUp cũng là điều cần thiết.