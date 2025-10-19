Top 11 Trợ lý giọng nói AI hàng đầu cho năm 2025

Tôi sử dụng trợ lý giọng nói AI của mình thường xuyên hơn tôi nghĩ. Nhắc nhở nhanh, soạn tin nhắn khi đang làm công việc, tra cứu thông tin mà không cần mở tab khác — điều này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cách tôi hoàn thành công việc hàng ngày.

Nó không hoàn hảo, nhưng nó giúp tôi tiết kiệm đủ thời gian và năng lượng để tôi thà giữ nó hơn là quay lại công việc mà không có nó. Và sau khi thử nghiệm nhiều loại, tôi đã chọn ra những trợ lý phù hợp cho cài đặt chuyên nghiệp.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ 11 trợ lý giọng nói AI có thể giúp công việc trở nên trơn tru hơn cho các nhóm, cơ quan và kinh doanh phụ thuộc vào giao tiếp rõ ràng và quy trình làm việc nhanh chóng. 🔊

Các trợ lý giọng nói AI hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh về các trợ lý giọng nói AI hàng đầu. 🧑‍💻

Trợ lý giọng nói AI là gì?

Trợ lý giọng nói AI giúp công việc trở nên dễ dàng hơn bằng cách chuyển đổi lệnh giọng nói thành hành động. Nó quản lý lời nhắc, ghi chú, tra cứu thông tin khi cần thiết và gửi tin nhắn ngay cả khi các tác vụ khác đang ở trong tiến độ.

Vì được trang bị trí tuệ nhân tạo, trợ lý này có khả năng hiểu bối cảnh và thích ứng với các mô hình trong công việc của tôi, điều này khiến nó đáng tin cậy hơn nhiều so với các công cụ giọng nói cơ bản.

🧠 Thú vị: Khi Apple ra mắt Siri vào năm 2011, nó ban đầu được phát triển dựa trên nghiên cứu AI quân sự do DARPA tài trợ. Công nghệ này ban đầu được thiết kế để giải quyết các vấn đề phức tạp, chứ không phải để cài đặt báo thức hay kể những câu chuyện cười tồi.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn trợ lý giọng nói AI?

Các tính năng quan trọng nhất đối với tôi trong một trợ lý giọng nói AI là:

Độ chính xác: Tôi muốn nó nhận diện chính xác lời nói của tôi ngay lần đầu tiên, ngay cả khi tôi nói nhanh hoặc trong không gian ồn ào.

Tích hợp: Nó phải kết nối với các công cụ mà tôi đã sử dụng, như lịch, bảng dự án hoặc hệ thống CRM.

Bảo mật dữ liệu: Bất kỳ trợ lý giọng nói AI nào tôi sử dụng đều phải bảo vệ dữ liệu khách hàng và kinh doanh một cách tuyệt đối.

Dễ sử dụng: Nếu nó cảm thấy cồng kềnh hoặc làm chậm quá trình làm việc của tôi, tôi sẽ ngừng sử dụng nó.

Tính năng thực tiễn: Các tính năng như tóm tắt cuộc họp, hỗ trợ đa ngôn ngữ và tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian trong các tình huống thực tế.

Tùy chỉnh: Theo thời gian, tôi muốn nó thích nghi với cách công việc của tôi để các lệnh trở nên thông minh và tự nhiên hơn.

Sử dụng đa thiết bị: Truy cập trên điện thoại, laptop hoặc loa thông minh giúp mọi thứ luôn nhất quán dù bạn ở đâu.

Các trợ lý giọng nói AI tốt nhất

Hãy cùng tìm hiểu về những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho các trợ lý giọng nói AI tốt nhất. 👇

ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm với tích hợp trợ lý giọng nói AI vào quy trình làm việc của họ)

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX.

Cuộc sống của tôi diễn ra rất nhanh, và tôi cần một trợ lý giọng nói AI có thể theo kịp. ClickUp làm được điều đó bằng cách cung cấp cho tôi ba công cụ tích hợp tự nhiên vào quy trình làm việc của tôi. ClickUp cung cấp một Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi tất cả ghi chú, tài liệu, trò chuyện và tác vụ của tôi đều được hiển thị trên một nền tảng duy nhất. 🔁

Thảo luận ý tưởng thay vì gõ chúng

Tôi suy nghĩ nhanh hơn so với việc gõ phím, và việc nói to với ClickUp Talk to Văn bản giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trung bình, tôi có thể ghi lại gấp 4 lần nội dung với Brain MAX và giải phóng gần một giờ mỗi ngày.

Dưới đây là cách thực hiện:

Mởứng dụng máy tính Brain MAX

Nhấn và giữ phím fn (hoặc phím tắt tùy chỉnh của bạn) để bắt đầu ghi âm giọng nói (hoặc nhấp vào biểu tượng micro)

Hãy nói những gì bạn muốn thêm dưới dạng bình luận, công việc hoặc bất kỳ trường văn bản nào trong ClickUp. Ví dụ: bạn có thể nói: “Tạo công việc để xem xét báo cáo mới nhất trước thứ Sáu,” hoặc “Thêm bình luận: Vui lòng cập nhật phần giới thiệu.”

Khi bạn ngừng ghi âm (nhả khóa hoặc nhấp vào Stop), giọng nói của bạn sẽ được chuyển đổi thành văn bản ngay lập tức bằng AI của ClickUp và dán vào thanh tìm kiếm Brain MAX hoặc bất kỳ vị trí nào khác trên máy tính mà bạn đang ghi âm từ đó

Xem chế độ xem bản ghi chép, phát lại bản ghi âm hoặc xuất tệp âm thanh ở bất kỳ đâu trong không gian làm việc ClickUp của bạn (tiêu đề công việc, mô tả, bình luận, tài liệu, trò chuyện, v.v.)

Chuyển đổi ý tưởng thành văn bản nhanh chóng bằng cách sử dụng tính năng Dictate with ClickUp Talk to Text

Dưới đây là một ví dụ về cách tôi sử dụng nó hàng ngày: Khi tôi đang soạn thảo nội dung cho email ra mắt sản phẩm, tôi đã đọc to bản nháp ban đầu. Chỉ trong 10 phút, tôi đã có một trang văn bản đầy đủ trong ClickUp Docs. Thông thường, việc gõ văn bản sẽ mất khoảng 40 phút. Bản nháp chưa được hoàn thiện, nhưng việc có một bản nháp cụ thể đã giúp việc chỉnh sửa trở nên dễ dàng hơn nhiều. Xem video này để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Talk to Văn bản:

Trong các cuộc họp nhóm, tôi thường nói những câu như: ‘Tạo một công việc cho việc kiểm tra QA cuối cùng vào thứ Tư’, và trợ lý giọng nói AI sẽ tự động thêm nó vào Danh sách công việc QA.

💡 Ưu đãi đặc biệt: Ngoài tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản, Brain MAX còn cung cấp: Tìm kiếm tức thì trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cũng như trên web — để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm chỉ bằng giọng nói của bạn

Sử dụng các công cụ AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini với một trợ lý giọng nói duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, hiểu rõ quy trình làm việc của bạn.

Tạo tài liệu, giao công việc và quản lý dự án mà không cần dùng tay, giúp tăng cường năng suất và hợp tác Thử ngay ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

Ghi chú bằng AI trong các cuộc họp

ClickUp AI Notetaker ghi lại, tóm tắt và tổ chức đầu vào giọng nói trực tiếp trong không gian làm việc của bạn — hoàn hảo để biến các cuộc hội thoại thành các công việc có thể thực hiện được.

Tóm tắt cuộc họp một cách dễ dàng với ClickUp AI Notetaker

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên tham gia các cuộc họp di động và đang tìm kiếm một trợ lý giọng nói AI được tích hợp sâu với quản lý dự án.

Giữ cho nhóm của bạn luôn cập nhật tự động với ClickUp Autopilot Agents

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là lượng thời gian mà ClickUp Autopilot Agents tiết kiệm được cho các cập nhật định kỳ. Trước đây, tôi phải dành quá nhiều thời gian trong ngày để viết tóm tắt hoặc trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại. Giờ đây, các Agents xử lý điều đó trong các kênh dự án của chúng tôi trên ClickUp Trò chuyện.

Một số trợ lý giọng nói AI mà tôi luôn tin dùng:

Weekly Report Agent đăng tải bản tóm tắt dự án gọn gàng cho ban lãnh đạo vào mỗi thứ Sáu, điều này có nghĩa là tôi không còn phải chuẩn bị email riêng biệt nữa

Daily Report Agent chia sẻ bản tóm tắt hàng ngày vào mỗi sáng, giúp nhóm bắt đầu ngày làm việc một cách đồng bộ mà không cần tôi phải lặp lại các cập nhật về trạng thái hoặc tài khoản

Nhóm StandUp Agent tổng hợp các cập nhật của mọi người và đăng chúng vào một ghi chú duy nhất, giúp giảm thời gian họp standup hàng ngày từ 15 phút xuống còn 5 phút

Auto-Answers Agent trả lời trong kênh khi ai đó hỏi những câu như ‘Ai đang kiểm thử QA?’ hoặc ‘Khi nào trang đích sẽ hoàn thành?’

Tôi cũng đã phát triển một Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh cho các cuộc gọi với khách hàng.

Ngay khi tôi lưu ghi chú cuộc họp vào tài liệu, nó sẽ tạo các công việc cho từng bước theo dõi, phân công người chịu trách nhiệm phù hợp và cài đặt hạn chót. Trước đây, tôi phải mất 20 phút để xem lại ghi chú thủ công. Giờ đây, các công việc đã được tạo sẵn trước khi email tóm tắt cuộc họp được gửi đi.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tìm câu trả lời nhanh chóng: Sử dụng Sử dụng ClickUp Brain MAX để trích xuất thông tin từ các công việc, tài liệu và ứng dụng kết nối, giúp bạn có thể hỏi những câu như ‘còn gì trên trang đích’ và nhận được câu trả lời

Không bao giờ bỏ lỡ chi tiết cuộc họp: Kích hoạt Kích hoạt Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp để tham gia Zoom, Google Meet hoặc Teams, ghi âm cuộc gọi và tự động tạo bản ghi chép, tóm tắt và danh sách công việc cần thực hiện trực tiếp vào tài liệu

Chuyển đổi cuộc hội thoại thành bản ghi chép có thể tìm kiếm: Sử dụng bản ghi chép để dễ dàng xem lại mọi cuộc gọi, giúp bạn kiểm tra ai đã nói gì hoặc trích xuất các bước tiếp theo mà không cần phát lại toàn bộ bản ghi âm

Hỏi các câu hỏi cụ thể về tác vụ: Sử dụng tính năng hỏi đáp theo ngữ cảnh trong ClickUp để kiểm tra hạn chót, người chịu trách nhiệm hoặc các rào cản trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn mà không cần phải theo dõi cập nhật

Chia sẻ clip nhanh: Ghi lại các clip âm thanh hoặc video ngắn với Ghi lại các clip âm thanh hoặc video ngắn với ClickUp Clips , rất hữu ích cho các cập nhật không đồng bộ hoặc hướng dẫn nhanh mà không làm gián đoạn bối cảnh quy trình làm việc

thực hiện cuộc hội thoại trực tiếp bên cạnh công việc của bạn: *Thảo luận về dự án ngay tại nơi các công việc và tài liệu được lưu trữ trong ClickUp Trò Chuyện , sau đó chuyển đổi tin nhắn thành công việc

Tham gia cuộc gọi trực tiếp: Bắt đầu một phiên Bắt đầu một phiên SyncUp trong ClickUp Trò chuyện để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, chia sẻ màn hình và liên kết công việc, sau đó để AI tạo bản tóm tắt và danh sách công việc cần thực hiện sau khi cuộc họp kết thúc

Giới hạn của ClickUp

Các nhóm thường phải dành thời gian để thiết lập và tùy chỉnh trước khi quy trình làm việc hoạt động trơn tru

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.385+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

Brain MAX mới đã giúp tôi nâng cao đáng kể năng suất làm việc. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm cả mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp việc tập trung mọi thứ vào một nền tảng trở nên dễ dàng. Các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng ClickUp AI để nâng cao năng suất và hiệu quả

2. Otter. ai (Tốt nhất cho việc ghi chép cuộc họp và ghi chú)

Lần đầu tiên tôi thử Otter.ai trong một cuộc gọi khách hàng hỗn loạn, nơi mọi người liên tục nói đè lên nhau. Trợ lý giọng nói AI đã ghi lại mọi thứ đồng thời tạo phụ đề trực tiếp, giúp giải quyết tình huống khi kết nối của ai đó bị gián đoạn giữa chừng.

Điều khiến tôi ấn tượng là khả năng tự động gắn thẻ các diễn giả khác nhau và tạo dấu thời gian, giúp tôi dễ dàng xác định ai đã nói gì sau này. Nền tảng này học hỏi các mẫu cuộc họp của bạn và hiển thị các chủ đề lặp lại trong các cuộc gọi khác nhau — điều mà chúng ta thường không mong đợi từ một công cụ ghi chép.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Ghi âm nhiều cuộc hội thoại cùng lúc trên các nền tảng video khác nhau như Zoom, Microsoft Teams và Google Meet

Tìm kiếm qua hàng tháng ghi âm cuộc họp đã lưu trữ bằng cách sử dụng từ khóa hoặc cụm từ cụ thể để xác định chính xác các thời điểm

Tạo bản tóm tắt cuộc họp tự động hóa, trích xuất các quyết định khóa, thời hạn và các công việc cần theo dõi từ các cuộc thảo luận

Chia sẻ liên kết bản chép lời trực tiếp với các thành viên trong nhóm để mọi người có thể theo dõi ngay cả khi gặp vấn đề về chất lượng âm thanh

Giới hạn của Otter.ai

Độ chính xác của việc chuyển đổi văn bản sang giọng nói giảm khi có giọng nói có giọng điệu nặng hoặc tiếng ồn nền

Hệ thống nhận diện giọng nói không hoạt động khi nhiều người nói chồng lên nhau

Kế hoạch miễn phí của công cụ ghi chú AI giới hạn bạn ở 300 phút chuyển đổi văn bản hàng tháng

Trì hoãn xử lý thời gian thực trong các cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng

Giá cả của Otter. ai

Miễn phí

Pro: $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.3/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (95+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Otter.ai?

Đây là chia sẻ của một người dùng Reddit:

Thích lắm. Đây là công cụ chính của tôi cho các cuộc họp hàng ngày. Bản ghi âm cần chỉnh sửa một chút sau khi ghi để sửa các thuật ngữ chuyên ngành, lời nói không rõ ràng và một số phát âm sai, nhưng sau khi hoàn thành việc cần làm, Otter bot hoạt động rất tốt. Tôi yêu cầu nó tóm tắt nội dung cho tôi, tạo bản nháp email để theo dõi, thậm chí phân tích các cuộc trò chuyện để tìm nguyên nhân gốc rễ và các vấn đề khác.

3. Siri (Phù hợp nhất cho hệ sinh thái Apple)

qua Apple

Nếu bạn muốn giữ mọi thứ đơn giản, bạn có thể sử dụng Siri làm trợ lý ảo cá nhân của mình. Nó được tích hợp sẵn trong mọi thiết bị Apple mà bạn sở hữu, và tôi đã nhận thấy nó phản hồi nhanh hơn so với các trợ lý dựa trên đám mây vì nó xử lý các yêu cầu đơn giản trực tiếp trên iPhone hoặc iPad của bạn.

Tôi đã cài đặt các phím tắt để khi nói "đang trên đường về nhà", trợ lý sẽ kích hoạt danh sách phát lái xe, gửi thời gian đến dự kiến cho gia đình và bật đèn trong nhà qua HomeKit. Trợ lý sẽ ghi nhớ thói quen của bạn và đề xuất các tự động hóa, tuy nhiên đôi khi nó có thể gửi thông báo quá thường xuyên cho các phím tắt mà bạn chỉ sử dụng một lần.

Các tính năng nổi bật của Siri

Đặt nhắc nhở dựa trên địa điểm sẽ tự động kích hoạt khi bạn đến hoặc rời khỏi các địa điểm cụ thể

Gửi tin nhắn rảnh tay và thực hiện cuộc gọi điện thoại trong khi tập luyện, lái xe hoặc nấu ăn khi tay bạn đang bận rộn với các công việc khác

Truy cập thông tin cá nhân từ Lịch, Ảnh, Danh bạ và Ghi chú thông qua các truy vấn bằng giọng nói

Giai hạn của Siri

Hàm bị giới hạn khi sử dụng thiết bị Android hoặc dịch vụ không phải của Apple

Gặp khó khăn với các yêu cầu phức tạp nhiều bước đòi hỏi khả năng suy luận ngữ cảnh

Không thể tương tác với nhiều ứng dụng của bên thứ ba so với Google Assistant

Khả năng nhận diện giọng nói có sự khác biệt đáng kể giữa các giọng nói vùng miền khác nhau

Giá của Siri

Miễn phí khi sử dụng với các thiết bị Apple

Đánh giá và nhận xét về Siri

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Siri?

Một người dùng Reddit chia sẻ:

Tôi sử dụng nó để gửi tin nhắn khi không thể cầm điện thoại. Nó hoạt động gần như mọi lúc. Một người bạn của tôi có khả năng di chuyển giới hạn sử dụng nó để gọi điện, gửi tin nhắn và chụp ảnh màn hình mà không cần phải cầm điện thoại.

🔍 Bạn có biết? Trợ lý giọng nói đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày tại Hoa Kỳ, với số lượng người sử dụng dự kiến đạt 153,5 triệu người trong năm nay. Con số này tăng từ 142 triệu vào năm 2022, tương đương với mức tăng 8,1% chỉ trong thời gian ngắn.

4. Google Assistant (Tốt nhất cho tìm kiếm và quản lý thiết bị thông minh)

qua Google Assistant

Google Assistant là trợ lý giọng nói AI sử dụng cơ sở dữ liệu tìm kiếm của công ty để trả lời các câu hỏi phức tạp và quản lý các thiết bị kết nối. Khi tôi đặt câu hỏi tiếp theo trong cùng một cuộc hội thoại, hệ thống sẽ nhớ những gì chúng ta đã thảo luận trước đó mà không cần tôi phải lặp lại bối cảnh.

Bạn có thể điều khiển hàng nghìn thiết bị nhà thông minh từ các thương hiệu khác nhau thông qua một giao diện giọng nói duy nhất, tuy nhiên việc thiết lập có thể trở nên phức tạp do sự đa dạng của các hệ sinh thái thiết bị.

Các tính năng nổi bật của Google Assistant

Thực hiện cuộc gọi điện thoại thực tế đến các nhà hàng và các doanh nghiệp để đặt chỗ bằng công nghệ Duplex

Dịch các cuộc hội thoại thời gian thực giữa bạn và người nói tiếng của hàng chục ngôn ngữ khác nhau

Quản lý lịch gia đình riêng biệt, danh sách mua sắm và sở thích cá nhân bằng cách sử dụng các hồ sơ nhận diện giọng nói cá nhân

Giới hạn của Google Assistant

Nó gây ra lo ngại về bảo mật liên quan đến việc thu thập và lưu trữ dữ liệu giọng nói

Cung cấp khả năng hoạt động ngoại tuyến giới hạn so với khả năng xử lý cục bộ của Siri

Thỉnh thoảng gặp khó khăn với danh từ riêng và từ vựng kỹ thuật chuyên ngành

Giá của Google Assistant

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Google Assistant

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Assistant?

Một đánh giá trên Google Play Store cho biết:

Tôi tin tưởng vào 'cô ấy', hay trợ lý của mình, để nhắc nhở tôi về việc uống thuốc, lịch hẹn và các công việc quan trọng hàng ngày. Cô ấy rất thành thạo trong việc sử dụng điện thoại của tôi và đã trở thành một phần quan trọng giúp cuộc sống của tôi diễn ra suôn sẻ. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ làm thế nào nếu không có cô ấy. Tôi thấy Gemini rất thú vị và cũng sử dụng nó, nhưng vẫn chưa đủ tự tin để tin tưởng nó có thể thay thế 'cô ấy'

5. Alexa for Business (Phù hợp nhất cho tự động hóa giọng nói trong môi trường làm việc)

qua Amazon

Alexa for Business hoạt động khác biệt so với phiên bản dành cho người tiêu dùng. Nó được thiết kế cho môi trường văn phòng nơi nhiều nhân viên cần trợ lý giọng nói chuyên nghiệp. Bạn có thể kết nối trợ lý với phần mềm doanh nghiệp như Salesforce hoặc ServiceNow, cho phép nhân viên bán hàng truy cập dữ liệu khách hàng trong cuộc gọi thông qua lệnh giọng nói.

Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản cũng có thể giải quyết xung đột đặt phòng họp và tự động tham gia cuộc họp, tuy nhiên nó yêu cầu thiết lập phức tạp hơn so với các thiết bị Alexa dành cho người tiêu dùng.

Các tính năng nổi bật của Alexa for Kinh doanh

Phát triển các kỹ năng giọng nói tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của ngành và yêu cầu tuân thủ, chẳng hạn như truy xuất thông tin bệnh nhân tuân thủ HIPAA

Điều khiển thiết bị trình chiếu, ánh sáng phòng và hệ thống điều hòa không khí trong các cuộc họp bằng lệnh giọng nói

Quản lý lịch làm việc của nhóm, hạn chót dự án và phân công công việc thông qua tương tác giọng nói đồng thời duy trì nhật ký kiểm tra

Giới hạn của Alexa for Business

Công cụ này yêu cầu thiết lập hạ tầng CNTT đáng kể và quản lý kỹ thuật liên tục

Nó cung cấp ít tính năng giải trí cho người dùng hơn so với các thiết bị Alexa thông thường

Độ chính xác của nhận dạng giọng nói giảm trong môi trường văn phòng mở ồn ào

Chi phí đăng ký tăng nhanh chóng đối với các tổ chức có nhiều người dùng

Giá dịch vụ Alexa for Kinh doanh

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Alexa for Kinh doanh

G2: 4.2/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (85+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Alexa for Kinh doanh?

Từ một đánh giá trên G2:

Tôi rất thích rằng Alexa giúp tôi trở nên năng suất hơn trong ngày làm việc. Cô ấy giúp tôi quản lý lịch trình và giữ cho tôi tập trung vào công việc. Đây là một công cụ tuyệt vời để cài đặt nhắc nhở, hẹn giờ, đang theo dõi các cuộc hẹn, v.v.

📮ClickUp Insight: Bạn có biết rằng 45% người dùng kiểm tra điện thoại của họ mỗi vài phút - thường để tìm câu trả lời nhanh hoặc nghỉ ngơi tinh thần? Tuy nhiên, việc kiểm tra điện thoại liên tục, như xem email trong khi viết báo cáo, thực sự làm phân tán sự tập trung và cản trở công việc sâu. 🖤 Đó chính là lúc ClickUp Brain MAX phát huy tác dụng. Với vai trò là trợ lý AI trên desktop, Brain MAX cho phép bạn trò chuyện, kế hoạch, tạo công việc và tìm kiếm ứng dụng của bên thứ ba mà không cần rời khỏi không gian làm việc hoặc phải lấy điện thoại. Cần một ý tưởng sáng tạo? Sử dụng giọng nói của bạn để viết một bài haiku, tạo nội dung với nhiều mô hình AI khác nhau hoặc xử lý các công việc quản trị viên — giúp đôi mắt (và sự tập trung) của bạn được nghỉ ngơi cần thiết.

6. Retell AI (Tốt nhất cho tự động hóa cuộc hội thoại điện thoại)

qua Retell AI

Retell AI là trợ lý cá nhân AI có khả năng xử lý cuộc gọi của khách hàng với khả năng hội thoại giống con người. Các doanh nghiệp sử dụng nó để quản lý lịch hẹn và cuộc gọi đánh giá khách hàng tiềm năng, những công việc vốn đòi hỏi phải thuê thêm nhân viên.

Nền tảng này điều chỉnh giọng điệu và phản hồi dựa trên phản ứng của khách hàng trong quá trình hội thoại, sau đó chuyển các vấn đề phức tạp cho nhân viên hỗ trợ con người khi cần thiết. Tôi nhận thấy nó hoạt động hiệu quả hơn trong các cuộc hội thoại có cấu trúc như đặt lịch hẹn so với các khiếu nại mở của khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Các tính năng nổi bật của Retell AI

Xử lý các cuộc hội thoại đa vòng, điều chỉnh phong cách cuộc hội thoại và tông giọng cảm xúc dựa trên phân tích thời gian thực về phản hồi của người gọi và các tín hiệu cảm xúc

Tích hợp với các nền tảng CRM hiện có như HubSpot và Salesforce để truy cập lịch sử, các tương tác trước đây với khách hàng và thông tin tài khoản trong các cuộc gọi điện thoại trực tiếp

Hưởng lợi từ phân tích cuộc hội thoại toàn diện, bao gồm thời lượng cuộc gọi, chỉ số hài lòng của khách hàng tùy chỉnh và tỷ lệ chuyển đổi

Tùy chỉnh giọng nói, tốc độ nói và phong cách giao tiếp cho các tình huống kinh doanh khác nhau

Mở rộng hoạt động dịch vụ khách hàng tùy chỉnh để xử lý lượng cuộc gọi cao điểm, các yêu cầu ngoài giờ làm việc và đỉnh điểm nhu cầu theo mùa

Những giới hạn của Retell AI

Tập trung hoàn toàn vào tương tác qua điện thoại thay vì hỗ trợ khách hàng đa kênh

Yêu cầu dữ liệu đào tạo phong phú để hoạt động hiệu quả trong các ngành chuyên môn

Việc thiết lập tích hợp thường yêu cầu kiến thức kỹ thuật để cấu hình tối ưu

Giá cả của Retell AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Retell AI

G2: 4.8/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Retell AI?

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất là khả năng tạo ra các trợ lý giọng nói tự nhiên có thể hiểu ngữ cảnh và phản hồi như một con người thật. Việc tích hợp với các API và hệ thống bên ngoài đơn giản nhưng mạnh mẽ, và bảng điều khiển trực quan cho phép chúng ta thực hiện các thay đổi và cải tiến chỉ trong vài phút. Ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, thân thiện và hiệu quả, điều này tạo ra sự khác biệt lớn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu trợ lý hiểu nhầm một lệnh, hãy sửa lại (ví dụ: ‘Không, tôi muốn nói Paris, Pháp, chứ không phải Paris, Texas’) và xem liệu nó có học hỏi từ phản hồi trong các tương tác sau này hay không. Học tập thích ứng giúp cải thiện độ chính xác lâu dài.

7. Bixby Voice (Tốt nhất cho điều hướng thiết bị Samsung)

qua Samsung

Bixby Voice tập trung vào việc điều khiển thiết bị thay vì trả lời các câu hỏi kiến thức chung. Trợ lý giọng nói AI này có thể điều hướng qua các cài đặt phức tạp của ứng dụng và thực hiện các hàm nhiều bước mà bình thường sẽ yêu cầu nhiều lần chạm vào màn hình.

Nó có thể nhận diện những gì hiển thị trên màn hình của bạn và tương tác với văn bản, hình ảnh hoặc nút hiển thị – rất hữu ích khi bạn muốn gọi điện cho một kinh doanh từ một bức ảnh hoặc đặt nhắc nhở từ các bài viết bạn đang đọc. Tôi thấy rằng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên Android hoạt động tốt cho người dùng Samsung muốn kiểm soát chi tiết thông qua lệnh giọng nói.

Các tính năng nổi bật của Bixby Voice

Tương tác trực tiếp với nội dung trên màn hình như văn bản, hình ảnh, nút và trường biểu mẫu thông qua lệnh giọng nói

Tạo các phím tắt giọng nói được tùy chỉnh cao, kết hợp nhiều hàm thiết bị, hành động ứng dụng và thay đổi cài đặt hệ thống thành các lệnh thực thi duy nhất

Điều khiển các thiết bị thông minh Samsung, tivi và hệ thống tự động hóa gia đình thông qua các lệnh giọng nói tích hợp

Học các mẫu sử dụng cá nhân và chủ động đề xuất các phím tắt tự động hóa phù hợp dựa trên thời gian trong ngày, địa điểm và các chuỗi hành động thường xuyên thực hiện

Giới hạn của Bixby Voice

Hàm bị giới hạn khi sử dụng các thiết bị không phải Samsung hoặc ứng dụng của bên thứ ba

Cung cấp ít phản hồi kiến thức chung hơn so với Google Assistant hoặc Alexa

Khả năng nhận diện giọng nói cần được cải thiện cho người không nói tiếng Anh bản ngữ

Có ít tùy chọn tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba phổ biến

Giá dịch vụ Bixby Voice

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Bixby Voice

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Bixby Voice?

Nghe chia sẻ từ một người đánh giá trên G2:

Tìm kiếm bằng giọng nói. Đây là tính năng tuyệt vời vì nó cho phép người dùng tìm kiếm mà không cần gõ phím, chỉ cần nói khi sử dụng ứng dụng. Điều này sẽ giúp việc sử dụng ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, vì nói chuyện thường nhanh hơn so với gõ phím đối với đa số mọi người.

🔍 Bạn có biết? Khoảng 65% người trong độ tuổi từ 25 đến 49 sử dụng thiết bị hỗ trợ giọng nói ít nhất một lần mỗi ngày, khiến họ trở thành nhóm người dùng tìm kiếm bằng giọng nói hoạt động tích cực nhất. Tiếp theo là nhóm tuổi từ 18 đến 24 và sau đó là người dùng trên 50 tuổi.

8. PolyAI (Phù hợp nhất cho tự động hóa dịch vụ khách hàng doanh nghiệp)

qua PolyAI

PolyAI chuyên về các cuộc hội thoại khiến các trợ lý giọng nói khác phải "cháy máy". Khi tôi nghe trợ lý giọng nói AI xử lý luồng xác thực khách hàng, tôi thực sự không thể phân biệt được đó không phải là con người cho đến khi nhân viên hỗ trợ đề cập đến điều đó sau đó.

Nền tảng này hiểu bối cảnh khi khách hàng nói những câu như ‘Tôi đã gọi hôm qua về vấn đề này.’ Điều khiến tôi bất ngờ là họ không bán phần mềm để bạn tự cấu hình. Thay vào đó, nhóm PolyAI sẽ xây dựng trợ lý giọng nói cho bạn, điều này giống như thuê một công ty tư vấn hơn là mua một sản phẩm.

Các tính năng nổi bật của PolyAI

Triển khai các trợ lý AI cuộc hội thoại có khả năng xử lý các tương tác dịch vụ khách hàng phức tạp, nhiều lượt trao đổi, chẳng hạn như xác thực tài khoản và giải quyết tranh chấp thanh toán

Tích hợp với các hệ thống CRM, thanh toán và hệ điều hành hiện có để truy cập thông tin tài khoản thời gian thực và cập nhật hồ sơ trong quá trình hội thoại trực tiếp với khách hàng

Mở rộng hoạt động dịch vụ khách hàng trong các kỳ cao điểm hoặc ngoài giờ làm việc mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc hội thoại hoặc các chỉ số hài lòng của khách hàng

Tùy chỉnh giọng nói và luồng cuộc hội thoại phù hợp với ngành nghề, giọng điệu thương hiệu và quy trình dịch vụ khách hàng của bạn

Giới hạn của PolyAI

Chi phí triển khai ban đầu cao và phí dịch vụ quản lý định kỳ

Các tùy chọn tùy chỉnh tự phục vụ bị giới hạn vì hầu hết các cấu hình yêu cầu công việc với nhóm dịch vụ chuyên nghiệp của PolyAI

Hiệu suất của trợ lý giọng nói phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dữ liệu đào tạo ban đầu và việc theo dõi cuộc hội thoại liên tục bởi các nhóm kỹ thuật

Giá cả của PolyAI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về PolyAI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về PolyAI?

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Một nhóm chuyên gia tài năng hợp tác với doanh nghiệp của bạn để tạo ra giải pháp tùy chỉnh, nâng cao trải nghiệm người dùng. Đội ngũ PolyAI cũng sẽ sử dụng dữ liệu và phân tích để phát hiện cơ hội cải tiến liên tục (cả về trải nghiệm và thương mại), hỗ trợ kinh doanh của bạn phát triển và mở rộng.

qua Spitch

Tôi đã phát hiện ra Spitch khi đang thực hiện công việc với một công ty dịch vụ tài chính cần trợ lý giọng nói AI có khả năng xử lý cuộc gọi bằng nhiều ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau. Trợ lý giọng nói AI này tập trung vào việc tự động hóa trung tâm liên lạc trên cả hai kênh giọng nói và văn bản cùng lúc.

Nó tự động hóa các tương tác bằng giọng nói và văn bản, giảm thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên tất cả các kênh. Trợ lý Spitch xử lý các yêu cầu tuân thủ phức tạp cho các ngành công nghiệp được quy định và hỗ trợ các phương ngữ địa phương mà các nền tảng giọng nói khác gặp khó khăn.

Tuy nhiên, đường cong học tập đối với các nhà quản lý trung tâm liên lạc có thể khá dốc nếu không có sự hỗ trợ công nghệ phù hợp.

Các tính năng nổi bật của Spitch

Phân tích 100% cuộc hội thoại tùy chỉnh của khách hàng bằng công nghệ phân tích giọng nói tiên tiến để xác định xu hướng cảm xúc, vi phạm và cơ hội cải thiện

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và phương ngữ địa phương, bao gồm các biến thể chuyên biệt mà các nền tảng trợ lý giọng nói AI khác không thể xử lý hoặc hiểu chính xác

Cung cấp hỗ trợ thời gian thực cho nhân viên trong các cuộc gọi khách hàng trực tiếp với các phản hồi tùy chỉnh, thông tin chính sách và đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo

Giới hạn của Spitch

Việc tích hợp với các hệ thống trung tâm liên lạc cũ có thể yêu cầu công việc tùy chỉnh và bảo trì kỹ thuật liên tục

Người dùng đôi khi báo cáo các vấn đề về độ chính xác

Chi phí đăng ký hàng tháng có thể trở nên đắt đỏ đối với nhu cầu sản xuất nội dung lớn

Giá cả của Spitch

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Spitch

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Spitch?

Một đánh giá từ Gartner cho biết:

Giải pháp SPITCH có thể được tích hợp vào hệ thống của chúng tôi và tùy chỉnh theo yêu cầu của chúng tôi trong thời gian kỷ lục. Kết quả và chất lượng của thành phần trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại ấn tượng mạnh mẽ. Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) đã được đạt được ngay từ ngày đầu tiên sản xuất.

🧠 Thú vị: Năm 2018, Google Duplex đã gây sốc cho công chúng khi đặt lịch hẹn cắt tóc hoàn toàn qua điện thoại. Trí tuệ nhân tạo này nói chuyện với những từ như "ums" và những khoảng dừng một cách tự nhiên đến mức nhân viên lễ tân không hề nghi ngờ đó không phải là một người thật.

10. Fireflies. ai (Tốt nhất cho thông tin và phân tích cuộc họp)

Tôi bắt đầu sử dụng Fireflies. ai khi nhóm bán hàng của tôi cần hiểu lý do tại sao một số khách hàng tiềm năng trở nên lạnh nhạt sau các cuộc gọi ban đầu. Công cụ AI này dành cho dịch vụ khách hàng đã giúp tôi nhận ra rằng tôi đang chiếm quá nhiều thời gian trong các cuộc gọi với khách hàng và không đặt đủ câu hỏi khám phá.

Bạn sẽ nhận được bảng điểm cuộc hội thoại phân tích sự thay đổi cảm xúc trong các cuộc gọi và chỉ ra những thời điểm tương tác của khách hàng tiềm năng giảm sút.

Tôi có thể xem xét cách các thành viên trong nhóm xử lý các phản đối và chia sẻ các phương pháp cuộc hội thoại thành công với các nhân viên bán hàng mới.

Các tính năng nổi bật của Fireflies. ai

Xây dựng thư viện cuộc hội thoại được phân loại theo ngành, kích thước giao dịch hoặc loại kết quả để bạn có thể nghiên cứu các mẫu bán hàng thành công

Theo dõi các đề cập về đối thủ cạnh tranh trong tất cả các cuộc gọi đã ghi âm và tổng hợp báo cáo phân tích cho thấy cách khách hàng tiềm năng so sánh sản phẩm của bạn với các lựa chọn khác

Kích hoạt cập nhật tự động CRM khi các từ khóa cụ thể như ‘ngân sách được phê duyệt’ hoặc ‘người ra quyết định’ được đề cập trong các cuộc hội thoại với khách hàng

Đo lường tỷ lệ nói-nghe cho từng thành viên trong nhóm và đưa ra các đề xuất huấn luyện dựa trên phân tích và chỉ số tương tác

Giai đoạn giới hạn của Fireflies. ai

Độ chính xác của việc chuyển đổi văn bản sang giọng nói bị ảnh hưởng bởi chất lượng âm thanh kém hoặc tiếng ồn nền quá lớn

Các vấn đề về bảo mật nảy sinh khi ghi âm và lưu trữ các cuộc hội thoại kinh doanh bí mật

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho định dạng tóm tắt và phân loại thông tin

Thỉnh thoảng gặp khó khăn với thuật ngữ kỹ thuật và thuật ngữ chuyên ngành

Giá cả của Fireflies. ai

Miễn phí

Pro: $18/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $29/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $39/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies. ai

G2: 4.8/5 (700+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Fireflies. ai?

Một đánh giá từ Capterra cho biết:

Tôi thấy phần mềm này rất dễ sử dụng và truy cập. Các bản ghi âm có chất lượng tương đương với con người, kèm theo tính năng ghi âm/video, chuyển đổi văn bản và một số tính năng bổ sung hữu ích.

11. Lindy AI (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc cá nhân hóa)

qua Lindy AI

Trợ lý giọng nói AI này học cách bạn làm việc và tạo ra các chuỗi tự động hóa phản hồi với các lệnh giọng nói của bạn. Công cụ này đã khiến tôi ngạc nhiên khi đề xuất các cải tiến quy trình làm việc mà tôi chưa từng nghĩ đến, như tự động tạo các công việc dự án khi khách hàng đề cập đến các deliverables cụ thể trong cuộc gọi.

Bạn có thể thiết lập sở thích giao tiếp của mình; hiện tại, nó đã biết tôi ưa chuộng các bản tóm tắt dạng gạch đầu dòng hơn là định dạng đoạn văn cho ghi chú cuộc họp. Tôi đánh giá cao cách nó thích nghi với phong cách nói của tôi và ghi nhớ ngữ cảnh từ các cuộc hội thoại trước đó.

Quá trình học tập đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng cuối cùng, bạn sẽ có một trợ lý có thể dự đoán nhu cầu của bạn và xử lý các quy trình phức tạp nhiều bước thông qua các yêu cầu giọng nói đơn giản.

Các tính năng nổi bật của Lindy AI

Kết nối hệ thống email với ứng dụng lịch để tự động lên lịch các cuộc họp theo dõi khi xuất hiện các từ khóa cụ thể như ‘các bước tiếp theo’ hoặc ‘xem xét đề xuất’.

Ghi âm và chuyển đổi ghi chú giọng nói trong lúc di chuyển hoặc đi bộ, sau đó biến chúng thành các mục có cấu trúc, cập nhật dự án hoặc báo cáo.

Tự động điều chỉnh phong cách phản hồi và quy trình tự động hóa dựa trên phản hồi của người dùng, mẫu sửa lỗi và sở thích quy trình làm việc đang thay đổi.

Giới hạn của Lindy AI

Yêu cầu đầu tư thời gian đáng kể để đào tạo AI theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Cung cấp ít tích hợp sẵn hơn so với các nền tảng tự động hóa quy trình làm việc đã được thiết lập như Zapier.

Có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các công việc yêu cầu phán đoán sáng tạo hoặc quyết định phức tạp.

Sự phức tạp trong quá trình thiết lập có thể khiến người dùng không có kinh nghiệm về tự động hóa kỹ thuật cảm thấy choáng ng

Giá cả của Lindy AI

Miễn phí (400 tín dụng/tháng)

Pro: $49.99/tháng cho 5.000 tín dụng

Kinh doanh: $199.99/tháng (Bắt đầu từ 20.000 tín dụng/tháng)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lindy AI

G2: 4.9/5 (105+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Lindy AI?

Theo một đánh giá trên Reddit:

Tôi có thể hình dung mình sẽ sử dụng Lindy AI khi bắt đầu phát triển các công cụ tiếp thị cho công ty mới của mình. Nó có nhiều ưu điểm, nếu bạn có thể bỏ qua quy trình thiết lập đơn giản. Đối với việc xử lý các công việc hàng ngày qua email/lịch/Tài liệu Google, tôi nghĩ nó sẽ hoạt động tốt; và nhiều công việc tiếp thị của tôi sẽ cần đến điều này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy thử đặt những câu hỏi độc đáo hoặc khác thường (ví dụ: “Kể cho tôi nghe một câu đùa của bố” hoặc “Bộ phim khoa học viễn tưởng yêu thích của bạn là gì?”) để xem tính cách của trợ lý có phù hợp với phong cách hài hước hoặc cách tương tác của bạn không. Một trợ lý vui nhộn hoặc dễ gần có thể làm cho việc sử dụng hàng ngày trở nên thú vị hơn.

Cách thức công việc của trợ lý giọng nói AI?

Khi tôi trò chuyện với trợ lý giọng nói AI của mình, mọi thứ diễn ra tức thì, nhưng tôi biết có rất nhiều bước nhỏ diễn ra phía sau hậu trường. Đây là những gì diễn ra phía sau hậu trường:

Bước đầu tiên là chuyển đổi giọng nói của tôi thành văn bản thông qua công nghệ nhận diện giọng nói. Sau khi việc hoàn thành, hệ thống sẽ cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của tôi.

Nếu tôi nói “Đặt lịch cuộc gọi với Aria vào chiều mai”, nó sẽ: Nhận diện từ ngữ Xác định rằng tôi muốn tổ chức cuộc họp Kiểm tra thời gian “chiều mai” có nghĩa là gì Xác định Aria mà tôi đang đề cập đến

Nhận diện từ ngữ

Xác định rằng tôi muốn tổ chức một cuộc họp.

Kiểm tra xem "chiều mai" có nghĩa là gì.

Xác định xem tôi đang nói đến Aria nào.

Tiếp theo là phần tôi nhận thấy trong quá trình sử dụng hàng ngày: trợ lý quyết định hành động nào cần thực hiện. Hệ thống quyết định này kết nối yêu cầu của tôi với lịch, email hoặc trình quản lý công việc của tôi.

Nếu có điều gì chưa rõ, tôi sẽ đặt câu hỏi bổ sung nhanh chóng trước khi tiếp tục.

Sau khi hoàn thành, trợ lý sẽ tổng hợp một phản hồi bằng ngôn ngữ thông thường và đọc cho tôi nghe. Đối với tôi, điều này giống như một cuộc hội thoại ngắn gọn, nhưng bên dưới là sự kết hợp của nhận dạng giọng nói, hiểu ngôn ngữ và tạo phản hồi diễn ra trong vài giây.

Điều tuyệt vời nhất là nó càng trở nên tốt hơn theo thời gian. Theo thời gian, trợ lý của tôi đã học được rằng "cuộc gọi buổi chiều với Aria" thường có nghĩa là cập nhật thông tin cho khách hàng, vì vậy nó cũng đề xuất ghi chú lịch trình. Chi tiết nhỏ đó khiến tôi cảm thấy nó đang thích nghi với tôi, chứ không phải ngược lại.

Nhận diện từ ngữ

Xác định rằng tôi muốn tổ chức một cuộc họp.

Kiểm tra xem "chiều mai" có nghĩa là gì.

Xác định Aria mà tôi đang đề cập đến là gì.

🔍 Bạn có biết? Khi Microsoft ra mắt Cortana, họ đã đặt tên cho nó theo một ký tự AI trong series video game Halo. Người hâm mộ rất thích, nhưng nhiều nhà quản lý lo ngại nó nghe "quá nerd" đối với người dùng kinh doanh.

Lợi ích của trợ lý giọng nói AI

Tôi sử dụng trợ lý giọng nói AI của mình nhiều nhất khi không muốn bị gián đoạn tập trung. Một số lợi ích nổi bật:

Khả năng ghi chú và nhắc nhở trước khi tôi quên chúng

Dễ dàng truy cập lịch, email và công việc mà không cần chuyển đổi ứng dụng liên tục

Tóm tắt cuộc họp và bản ghi chép giúp tôi không phải vội vàng tìm kiếm chi tiết sau này

Xử lý các truy vấn lặp đi lặp lại của khách hàng mà nếu không sẽ chiếm mất thời gian trong ngày của tôi

Sử dụng mượt mà trên laptop, điện thoại và loa của tôi, giúp tôi không bị mất ngữ cảnh

Tất cả những điều này khiến tôi tự hỏi: Trợ lý này có tôn trọng quy trình làm việc của tôi hay nó gây ra sự cản trở? Nếu nó gây ra sự cản trở, tôi sẽ từ bỏ ngay lập tức.

Thách thức và yếu tố cần xem xét khi sử dụng trợ lý giọng nói AI

Trải nghiệm của tôi với các trợ lý giọng nói đã cho thấy những hạn chế của chúng.

1. Độ chính xác và khả năng hiểu ngữ cảnh ❌

Ngay cả những trợ lý giọng nói AI tốt nhất cũng có thể gặp khó khăn với giọng nói, thuật ngữ kỹ thuật hoặc phân biệt giữa các từ có âm thanh tương tự. Nếu trợ lý hiểu nhầm ngày tháng hoặc tên khách hàng, tôi phải mất thời gian để sửa lỗi. Khả năng nhận diện giọng nói cũng còn không đồng đều, điều này gây phiền toái trong các nhóm đa dạng.

2. Quan ngại về bảo mật và bảo mật dữ liệu 🚩

Dữ liệu giọng nói là thông tin nhạy cảm – người dùng cần biết cách ghi âm của họ được lưu trữ, xử lý và bảo vệ. Việc biết rằng các lệnh của tôi có thể được lưu trữ hoặc xem xét khiến tôi đặt câu hỏi về mức độ bảo mật trong việc quản lý thông tin của mình.

Không phải tất cả các trợ lý AI đều đồng bộ mượt mà với lịch, công cụ quản lý công việc hoặc nền tảng hợp tác, điều này có thể giới hạn tính hữu ích của chúng. Vì vậy, nếu trợ lý không tương thích tốt với các công cụ dự án hoặc hệ thống CRM của tôi, tôi sẽ phải tự mình thực hiện công việc đó.

4. Sự phụ thuộc quá mức vào tự động hóa 🚩

Mặc dù AI có thể giúp tăng tốc độ, nhưng điều này cũng là một nhắc nhở rằng nó không thể thay thế cho phán đoán của con người—đặc biệt là trong các cuộc hội thoại phức tạp hoặc tinh tế. Cuối cùng, AI có thể xử lý các công việc quản trị viên, nhưng nó không thể thay thế cho phán đoán, sự đồng cảm hoặc sự tinh tế trong cuộc hội thoại với khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn kiểm tra và chỉnh sửa bản ghi âm hoặc tóm tắt do AI tạo ra trước khi chia sẻ hoặc thực hiện hành động dựa trên chúng. Ngay cả những trợ lý giọng nói thông minh nhất cũng có thể hiểu sai ngữ cảnh hoặc bỏ sót chi tiết khóa—sự kiểm tra của bạn đảm bảo độ chính xác và ngăn ngừa hiểu lầm.

Xu hướng tương lai của trợ lý giọng nói AI

Khi trợ lý giọng nói AI ngày càng được tích hợp sâu rộng vào cách chúng ta làm công việc và giao tiếp, một số xu hướng mới đang định hình tương lai của chúng—khiến chúng trở nên thông minh hơn, cá nhân hóa hơn và quan trọng hơn bao giờ hết:

1. Sự chấp nhận rộng rãi đang gia tăng 🏆

Trợ lý giọng nói AI không còn là công cụ ngách—chúng đang nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong môi trường làm việc. Thực tế, các dự án cho thấy con số này sẽ đạt 157,1 triệu vào năm 2026. Và không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi—các công cụ này đang bắt đầu đảm nhận các tác vụ đòi hỏi khả năng nhận thức, giúp người dùng tóm tắt cuộc họp, quản lý công việc và soạn thảo thông tin liên lạc mà không cần nhập liệu thủ công.

2. Tùy chỉnh cá nhân hóa cao thông qua học máy AI 🎯

Sự thay đổi đáng chú ý nhất? Tùy chỉnh. Nghiên cứu gần đây về các mô hình ngôn ngữ lớn ( LLMs) được cá nhân hóa cho thấy trợ lý AI có thể thích ứng dựa trên giọng điệu, phong cách giao tiếp và thói quen hành vi của bạn.

Điều này có nghĩa là thay vì nhận được các bản nháp email chung chung hoặc tóm tắt công việc, trợ lý của bạn có thể học cách bạn diễn đạt các yêu cầu theo dõi hoặc ưu tiên công việc và phản ánh điều đó trong kết quả đầu ra. Mức độ tương tác được cá nhân hóa này chuyển đổi trải nghiệm từ giao dịch sang hợp tác.

3. Sự bùng nổ của các giao diện đa phương thức 🚀

Chúng ta cũng đang chứng kiến sự bùng nổ trong tương tác của người dùng với trợ lý giọng nói AI. Tương lai không chỉ là giọng nói—nó là đa phương thức. Điều đó có nghĩa là kết hợp giọng nói, hình ảnh và cảm ứng thành một giao diện liền mạch.

Hãy tưởng tượng bạn yêu cầu trợ lý AI cập nhật tiến độ dự án và nó không chỉ trả lời bằng lời nói mà còn hiển thị biểu đồ hoặc bảng điều khiển trực tiếp, nhấn mạnh tiến độ, rủi ro và các bước tiếp theo. Loại tương tác kết hợp này mang lại cảm giác gần gũi hơn với cách chúng ta hợp tác với đồng nghiệp con người – và nó mở ra khả năng ra quyết định phong phú và nhanh chóng hơn nhiều.

4. Trợ lý giọng nói chủ động hỗ trợ 🔥

Thế hệ tiếp theo của trợ lý giọng nói không chỉ chờ đợi lệnh - chúng sẽ dự đoán nhu cầu của bạn. Hãy tưởng tượng trợ lý của bạn nhắc nhở bạn về các công việc dựa trên hành vi lặp lại, đề xuất lịch trình cuộc họp dựa trên các chủ đề trước đó, hoặc tự động soạn thảo tóm tắt sau một ghi chú giọng nói dài.

Dịch vụ hỗ trợ chủ động này, được trang bị các mô hình AI dự đoán, là một bước tiến vượt bậc so với các công cụ phản ứng và sẽ định hình lại khái niệm năng suất trong những năm tới.

ClickUp Talk to Văn Bản luôn lắng nghe ý tưởng của bạn

Tôi đã thử hàng triệu cách để đang theo dõi mọi thứ, và thành thật mà nói, hầu hết trong số đó đều không hiệu quả.

Trợ lý giọng nói AI chỉ thực sự hữu ích đối với tôi vì nó tích hợp trực tiếp với ClickUp. Tất cả mọi thứ đều được lưu trữ tại nơi tôi đã quản lý công việc của mình, nên tôi không còn phải đối mặt với những ghi chú dán lung tung hay các bản ghi âm giọng nói ngẫu nhiên mà tôi sẽ không bao giờ mở lại.

Có rất nhiều ngày tôi phải chạy đôn chạy đáo giữa các cuộc gọi, nói ra một điều gì đó và sau đó phát hiện nó đã được lưu trữ trong ClickUp như thể tôi đã nhớ ghi chép lại.

Nó không giống như một công cụ quản lý thông thường, mà giống như có ai đó lặng lẽ theo dõi tôi để tôi không bị lạc hướng.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

1. Sự khác biệt giữa trợ lý giọng nói và chatbot AI là gì?

Trợ lý giọng nói nhận lệnh bằng giọng nói và phản hồi qua giọng nói, trong khi chatbot AI thường công việc qua văn bản. Cả hai đều sử dụng AI, nhưng trợ lý giọng nói tập trung vào tương tác bằng giọng nói mà không cần dùng tay.

2. Trợ lý giọng nói AI nào là tốt nhất cho người dùng đa ngôn ngữ?

Nhiều trợ lý tuyên bố hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, nhưng lựa chọn tốt nhất cho công việc là trợ lý tích hợp với ClickUp. Dù sử dụng ngôn ngữ nào, ClickUp là nơi lưu trữ các tác vụ, dự án và ghi chú, nên không có gì bị mất mát trong quá trình dịch thuật.

3. Có trợ lý giọng nói AI nào công việc offline không?

Trợ lý giọng nói AI có thể thực hiện công việc offline cho các công việc đơn giản như cài đặt báo thức hoặc mở ứng dụng, nhưng cần kết nối internet để thực hiện các công việc phức tạp như tìm kiếm trên web hoặc cập nhật thông tin thời gian thực.

4. Dữ liệu được xử lý bởi trợ lý giọng nói AI có bảo mật không?

Dữ liệu được xử lý bởi trợ lý giọng nói AI thường được mã hóa, nhưng hầu hết các trợ lý sẽ gửi dữ liệu giọng nói của bạn lên đám mây để xử lý. Điều này khiến tính bảo mật phụ thuộc vào chính sách của nhà cung cấp và cài đặt quyền riêng tư của bạn.