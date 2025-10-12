15 mẫu mục tiêu Notion để tổ chức và đạt được mục tiêu của bạn

Bạn có bao giờ cảm thấy mục tiêu của mình lan man khắp nơi? Bạn không phải là người duy nhất.

Dù bạn là người quản lý nhóm đang theo dõi nhiều dự án, quản lý nhân sự đang theo dõi sự phát triển của nhân viên, hay đơn giản là hướng tới thành công cá nhân, việc theo dõi mục tiêu là một công cụ cứu cánh. Nhưng khi mục tiêu không đạt được và dòng thời gian trở nên lộn xộn, mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn.

Đó chính là lúc mẫu mục tiêu Notion phát huy tác dụng.

Notion được tin dùng bởi hàng triệu người. Nó linh hoạt, trực quan và lý tưởng để xây dựng hệ thống đang theo dõi và hoàn thành mọi mục tiêu. Hãy cùng xem qua 15 mẫu mục tiêu Notion tốt nhất để giúp bạn tổ chức mục tiêu, lập kế hoạch hành động và đạt được ước mơ của mình.

Điều gì làm nên một mẫu mục tiêu Notion tốt?

Một mẫu mục tiêu Notion được thiết kế tốt giúp bạn làm rõ mục tiêu, tạo ra các bước hành động cụ thể và duy trì sự tập trung vào mục tiêu của mình. Nó cung cấp cho bạn một hệ thống trực quan để kế hoạch, đang theo dõi và phản ánh.

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu mục tiêu Notion tốt nhất:

phân cấp mục tiêu rõ ràng*: Mẫu Notion của bạn nên giúp bạn tổ chức các mục tiêu tổng thể thành các công việc nhỏ hơn, có thể theo dõi để xác định ưu tiên và tránh nhầm lẫn

Thanh tiến độ tích hợp : Giúp bạn hình dung tiến độ của mình để duy trì động lực và ăn mừng những thành công nhỏ trên hành trình

Kế hoạch hành động linh hoạt : Mẫu nên có không gian để chia nhỏ mục tiêu thành các bước cụ thể với ngày đáo hạn để việc lập kế hoạch hàng ngày trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn

theo dõi dòng thời gian và cột mốc*: Nó nên xác định các hạn chót và các cột mốc để tránh tình trạng gấp rút vào phút chót

Kiểm tra thói quen và lịch trình : Mẫu theo dõi mục tiêu nên giúp bạn theo dõi các thói quen cá nhân và thói quen công việc để hỗ trợ thành công lâu dài

Kiểm tra hàng tuần và hàng tháng : Điều này giúp bạn thường xuyên đánh giá những thành công và thách thức để cải thiện khung cài đặt mục tiêu của mình

Bảng điều khiển trực quan: Mẫu phải có các yếu tố trực quan như bảng Kanban, lịch hoặc bảng để giữ cho hệ thống của bạn tương tác và dễ dàng điều hướng

💡 Sử dụng danh sách kiểm tra ở trên để đánh giá bất kỳ mẫu nào trước khi commit.

Tổng quan về các mẫu mục tiêu

Dưới đây là bảng tóm tắt về Top 15 Mẫu Mục Tiêu Notion và Top 8 Giải Pháp Thay Thế ClickUp:

15 Mẫu mục tiêu Notion tốt nhất để theo dõi và đạt được mục tiêu của bạn

Dưới đây là các mẫu mục tiêu Notion phù hợp với cuộc sống, quy trình làm việc và mục tiêu của bạn:

1. Mẫu bài tập lập kế hoạch hàng năm của Notion

Mẫu Lập Kế Hoạch Hàng Năm của Notion giúp bạn đảm bảo rằng mọi người đều hướng tới các mục tiêu chung và kế hoạch hoạt động. Nó hoạt động như một trung tâm điều phối cho toàn bộ quá trình lập kế hoạch của bạn, giúp nhóm của bạn đạt được những mục tiêu thách thức nhất.

Mẫu này mang lại sự rõ ràng và hiệu quả cho kế hoạch hàng năm của bạn, cho phép bạn đang theo dõi tiến độ, quản lý dự án và giữ thông tin quan trọng luôn sẵn sàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chế độ xem lịch kế hoạch của bạn để nắm rõ tất cả các ngày khóa và loại sự kiện

Truy cập các sản phẩm đầu ra của quá trình lập kế hoạch để xem kết quả và thành quả của kế hoạch của bạn

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về kế hoạch để tìm giải pháp cho các câu hỏi phổ biến một cách nhanh chóng

🔑 Phù hợp cho: Các công ty đang phát triển và nhóm mở rộng để tổ chức quy trình lập kế hoạch hàng năm rõ ràng và hiệu quả.

2. Mẫu mục tiêu công ty của Notion

Mẫu mục tiêu công ty của Notion cung cấp giải pháp tập trung để xác định, đang theo dõi và quản lý các mục tiêu của công ty, đảm bảo mọi người luôn đồng lòng. Nó giúp làm rõ các công việc hàng ngày và nâng cao tinh thần bằng cách luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu.

Mẫu này giúp bạn tránh bị phân tâm bằng cách hệ thống hóa việc chuyển giao kiến thức và hợp tác xây dựng mục tiêu của công ty.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi mục tiêu theo chủ đề, bộ phận, dòng thời gian và ưu tiên

Theo dõi trạng thái mục tiêu, xem những gì đang được thực hiện hoặc đã hoàn thành

Hợp tác với đồng nghiệp, mời họ tham gia với tư cách là người đóng góp

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp mọi kích thước, từ startup đến doanh nghiệp, để thống nhất và đạt được các mục tiêu chung.

3. Mẫu theo dõi mục tiêu của Notion

Mẫu theo dõi mục tiêu của Notion cung cấp một bảng điều khiển thẩm mỹ để giữ cho mục tiêu, công việc và tiến độ của bạn được tổ chức gọn gàng. Nó đảm bảo bạn luôn tập trung vào các ưu tiên của mình.

Bạn sẽ thích cách mẫu này đơn giản hóa việc quản lý mục tiêu bằng cách chia nhỏ các mục tiêu thành các bước hành động có thể quản lý được. Nó giúp bạn theo dõi tiến độ thực tế và kỷ niệm những thành công với tính năng đang theo dõi tiến độ tự động.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bạn đang theo dõi mục tiêu theo trạng thái, ưu tiên và hạn chót

Sắp xếp mục tiêu theo các danh mục như sự nghiệp, sức khỏe hoặc tài chính

Tập trung vào những điều quan trọng hiện tại với các chế độ xem hàng ngày và hàng tuần

🔑 Phù hợp cho: Học sinh và chuyên gia muốn nâng cao năng suất làm việc có cấu trúc để đạt được mục tiêu cá nhân, sức khỏe hoặc tài chính mọi lúc mọi nơi với các mẫu thân thiện với thiết bị di động.

4. Mẫu theo dõi mục tiêu SMART của Notion

Bộ theo dõi mục tiêu SMART của Notion được thiết kế cẩn thận dựa trên khung SMART. Nó hướng dẫn bạn xác định các mục tiêu Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn.

Mẫu này cung cấp sự rõ ràng hoàn toàn, giúp bạn lập kế hoạch, ưu tiên và đạt được tiến bộ cụ thể trong các mục tiêu của mình. Bạn sẽ khám phá sức mạnh của nó trong việc chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các cột mốc có thể đạt được, với việc đang theo dõi tiến độ tự động dựa trên các công việc đã hoàn thành.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia mục tiêu thành các cột mốc có thể đạt được với ngày đáo hạn

Quản lý các công việc liên kết với cả mục tiêu và cột mốc một cách hiệu quả

Chế độ xem tính toán tiến độ tự động theo thời gian thực cho từng mục tiêu

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn đạt được mục tiêu cá nhân, kinh doanh, thể dục thể thao và học tập, hoặc muốn nâng cao năng suất và quản lý dự án.

5. Mẫu lịch trình 12 tuần của Notion

Mẫu Lịch Trình 12 Tuần của Notion giúp bạn cài đặt và đạt được những mục tiêu táo bạo. Nó cung cấp sự cấp bách và trách nhiệm cần thiết để hoàn thành những điều quan trọng nhất trong một sprint 12 tuần tập trung. Tập trung tối đa bằng cách chia nhỏ mục tiêu thành các hành động hàng tuần và đang theo dõi tiến độ hàng ngày.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cài đặt và quản lý mục tiêu 12 tuần với tiêu chí rõ ràng và mục tiêu cụ thể

Cài đặt và đạt được mục tiêu hàng năm một cách nhất quán và đang theo dõi rõ ràng

Đo lường hiệu suất hàng tuần tự động với điểm số thực thi

🔑 Phù hợp cho: Những người đam mê năng suất, người tạo, doanh nhân và những người đặt mục tiêu để liên tục đạt được các mục tiêu tham vọng.

6. Mẫu Theo dõi Mục tiêu (Liên kết với Công việc) của Notion

Mẫu Theo dõi Mục tiêu (Liên kết với Nhiệm vụ) của Notion cho phép bạn kết nối các mục tiêu cấp cao trực tiếp với các công việc cụ thể giúp hiện thực hóa chúng. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn mục tiêu và các hành động hàng ngày của mình luôn đồng bộ mà không cần cập nhật thủ công.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định và đang theo dõi các mục tiêu dài hạn với trạng thái và danh mục rõ ràng

Kết nối từng mục tiêu với các công việc cụ thể để đảm bảo quá trình thực hiện đang theo dõi suôn sẻ

Chế độ xem tiến độ tổng hợp được cập nhật tự động khi các công việc được hoàn thành

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân và các nhóm nhỏ quản lý mục tiêu cá nhân hoặc dự án để xác định, đang theo dõi và hoàn thành các mục tiêu của mình.

7. Mẫu theo dõi OKRs của Notion

Mẫu theo dõi OKRs của Notion cung cấp một phương pháp chiến lược để đặt mục tiêu, mang lại cấu trúc rõ ràng cho việc đang theo dõi các mục tiêu của bạn. Nó giúp bạn đặt ra các mục tiêu cấp cao phù hợp với tầm nhìn của bạn, đảm bảo nỗ lực của bạn luôn tập trung.

Mẫu thiết lập mục tiêu này cho phép bạn đang theo dõi tiến độ bằng các chỉ số đo lường được, đảm bảo bạn luôn trên đà đạt được kết quả mong muốn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo OKRs tùy chỉnh với các mục tiêu và kết quả mẫu

Sử dụng giao diện thân thiện với người dùng để nhập và cập nhật mục tiêu của bạn

Đang theo dõi mục tiêu theo năm hoặc quý để tập trung nỗ lực

🔑 Phù hợp cho: Doanh nhân, trưởng nhóm và cá nhân đóng góp hướng đến sự phát triển cá nhân, hiệu suất nhóm hoặc thành công tổ chức.

8. Mẫu thiết lập mục tiêu S.M.A.R.T của Notion

Mẫu thiết lập mục tiêu S.M.A.R.T. của Notion hướng dẫn bạn qua từng bước của tiêu chí S.M.A.R.T. để đặt ra các mục tiêu có thể thực hiện được.

Mẫu này cung cấp một khung hướng dẫn rõ ràng để giúp bạn xác định các mục tiêu hiệu quả. Với nó, bạn sẽ có được sự rõ ràng trong quá trình đặt mục tiêu, cho phép bạn điều chỉnh mục tiêu khi tiến độ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định mục tiêu phát triển cá nhân bằng các hướng dẫn có sẵn

Phân chia mục tiêu thành các thành phần cụ thể, có thể đo lường được

Đảm bảo mục tiêu có thể đạt được và phù hợp với cuộc sống của bạn

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân mong muốn làm rõ mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp để biến ước mơ thành hiện thực khả thi.

9. Mẫu theo dõi mục tiêu OS của Notion

Mẫu Goals Tracker OS của Notion hướng dẫn bạn cài đặt tầm nhìn, xác định mục tiêu và quản lý dự án.

Bạn sẽ cảm thấy tổ chức hơn, tập trung hơn và được truyền cảm hứng khi xây dựng tầm nhìn hàng năm, đặt ra các mục tiêu cụ thể và chia nhỏ chúng thành các hành động nhỏ dễ thực hiện. Điều này giúp bạn có kế hoạch thông minh và hành động với sự tự tin.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối mục tiêu với tầm nhìn của bạn và thực hiện các bước cụ thể để đạt được chúng

Theo dõi thanh tiến độ để tạo động lực trực quan cho từng bước

Lập kế hoạch và quản lý các dự án lớn với thời hạn và tiến độ

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia mong muốn phát triển bản thân và lập kế hoạch, đang theo dõi, và đạt được thành công với các mục tiêu hàng năm từ sớm.

10. Mẫu theo dõi tài sản và mục tiêu của Notion

Mẫu theo dõi tài sản và mục tiêu của Notion cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả tài sản tiền mặt và tài sản vật chất của bạn tại một nơi. Bạn có thể xem cả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn, giúp bạn nắm rõ tình hình tài chính của mình.

Đặt mục tiêu tài chính và phân bổ kinh phí cho các tình huống khẩn cấp hoặc kỳ nghỉ mà bạn đã mơ ước.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân tích xu hướng và xác định các địa điểm cần cải thiện để đảm bảo sự ổn định tài chính

Tạo các không gian chuyên dụng cho tất cả các khoản tài chính khác nhau của bạn

Nắm bắt bức tranh hoàn thành về tài sản ròng của bạn để đưa ra các quyết định chiến lược

🔑 Phù hợp cho: Những người mới bắt đầu cần một khung làm việc để đang theo dõi tài chính và duy trì mục tiêu hàng năm của mình.

11. Mẫu Solo Sprint Mục tiêu Builder của Notion

Mẫu Solo Sprint Goal Builder của Notion giúp bạn hoàn thành những mục tiêu còn dang dở bằng cách loại bỏ suy nghĩ quá mức và thúc đẩy bạn hành động.

Nó biến những mục tiêu đầy thách thức thành một chuỗi 7 ngày tập trung, giúp bạn hoàn thành việc nhanh chóng mà không gây áp lực quá mức. Bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về ưu tiên, chuyển đổi mục tiêu thành các bước hàng ngày dễ quản lý.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia mục tiêu của bạn thành các bước hàng ngày rõ ràng và có thể thực hiện được

Loại bỏ sự phân tâm và mệt mỏi khi đưa ra quyết định với một kế hoạch tập trung

Xây dựng một điểm kiểm tra trung thực để đảm bảo bạn luôn đi đúng hướng

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân và chuyên gia gặp khó khăn với việc trì hoãn hoặc mục tiêu quá tải, và cần hoàn thành dự án nhanh chóng hoặc phát triển thói quen mới.

12. Mẫu danh sách việc cần làm đơn giản của Notion

Mẫu danh sách việc cần làm đơn giản của Notion giúp bạn duy trì sự tổ chức bằng cách quản lý các công việc hàng ngày một cách hiệu quả. Nó tối ưu hóa danh sách việc cần làm, loại bỏ các công việc bị quên và ghi chú dán.

Thêm công việc khi chúng phát sinh và liên kết chúng với các khu vực liên quan, chẳng hạn như “Công việc” hoặc “Dự án gia đình”. Giải pháp đơn giản nhưng mạnh mẽ này giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng với ít thao tác thiết lập.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đánh dấu các công việc đã hoàn thành để theo dõi tiến độ

Nhóm các công việc liên quan lại với nhau bằng cơ sở dữ liệu Areas

Chế độ xem các công việc trong các khung thời gian khác nhau: hôm nay, sắp tới, trong tuần này

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn muốn đơn giản hóa việc quản lý và tổ chức công việc hàng ngày, cũng như quản lý danh sách việc cần làm cá nhân hoặc chuyên nghiệp một cách hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Dành thời gian cụ thể (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý) để đánh giá mục tiêu và tiến độ của bạn. Việc phản ánh đều đặn này giúp bạn điều chỉnh chiến lược, kỷ niệm các cột mốc quan trọng và chủ động giải quyết các rào cản.

13. Mẫu Bộ công cụ Quản lý Mục tiêu của Notion

Mẫu bộ công cụ quản lý mục tiêu của Notion giúp tối ưu hóa mục tiêu của bạn và ghi lại mọi chi tiết cuộc họp, biến ý tưởng thành hành động. Nó cho phép bạn tập trung vào việc đạt được kết quả, làm cho nó trở nên quan trọng đối với quản lý quy trình làm việc hiệu quả.

Hệ thống đang theo dõi tiến độ động và biên bản cuộc họp được tổ chức giúp tạo ra một bản ghi trung tâm về các cuộc thảo luận và quyết định.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ mục tiêu một cách trực quan với các cập nhật tự động

Ghim tất cả các cuộc họp của bạn để dễ dàng xem chi tiết ghi chú

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng với các tính năng lọc và sắp xếp trực quan

🔑 Phù hợp cho: Doanh nhân, người kinh doanh độc lập và các nhóm hợp tác trên các mục tiêu chia sẻ và đang tìm cách quản lý công việc của mình.

14. Mẫu OKRs của Công ty bằng Notion

Mẫu OKRs Công ty của Notion giúp nhóm của bạn đang theo dõi tiến độ bằng cách chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các mục tiêu hàng năm và hàng quý có thể quản lý được. Nó nâng cao hiệu suất và năng suất tổng thể.

Hưởng lợi từ việc theo dõi rõ ràng các kết quả khóa cho từng đối tượng, giúp mọi người luôn cập nhật về tiến độ và các thách thức tiềm ẩn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi kết quả chính để giám sát tiến độ cho từng mục tiêu

Chế độ xem tổng quan tiến độ của công ty và trạng thái mục tiêu cá nhân

Xác định sớm các thách thức tiềm ẩn để giải quyết vấn đề một cách chủ động

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp và nhóm của mọi kích thước muốn triển khai và đang theo dõi OKRs, nâng cao sự đồng bộ của nhóm và đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược.

15. Mẫu Trung tâm Theo dõi Mục tiêu của Notion

Mẫu Trung tâm Theo dõi Mục tiêu của Notion giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh chóng. Nó cung cấp các tính năng linh hoạt để giúp bạn duy trì tiến độ cho năng suất cá nhân, dự án chuyên nghiệp hoặc những mục tiêu lâu dài.

Mẫu này giúp bạn đang theo dõi các công việc và mục tiêu đã hoàn thành theo tháng và năm, cung cấp cái nhìn tổng quan về tiến độ của bạn. Nó giúp bạn duy trì động lực, biến các mục tiêu của bạn thành những thành tựu cụ thể.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các công việc để xem bạn đã hoàn thành bao nhiêu trong tháng và năm nay

Sắp xếp mục tiêu theo mức độ quan trọng để tập trung nỗ lực

Thêm mục tiêu, công việc hoặc lĩnh vực mới chỉ với một cú nhấp chuột

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân muốn nâng cao năng suất cá nhân hoặc quản lý các dự án khác nhau, lập kế hoạch và đạt được mục tiêu của mình.

Giai hạn của Notion

Notion là một công cụ mạnh mẽ về năng suất. Bạn có thể lập kế hoạch cho các dự án, thiết lập danh sách việc cần làm hàng ngày và xây dựng một công cụ theo dõi mục tiêu đầy đủ trong một không gian duy nhất. Tuy nhiên, nếu bạn đã sử dụng các mẫu mục tiêu của Notion trong một thời gian, có thể bạn đã gặp phải một số vấn đề khiến công việc của bạn bị chậm lại.

Dưới đây là một số giới hạn của Notion mà bạn có thể muốn xem xét khi xây dựng hệ thống cài đặt mục tiêu của mình:

1. Nhắc nhở cơ bản, nhưng tính năng nâng cao bị giới hạn

Notion hỗ trợ nhắc nhở thông qua thuộc tính ngày và @remind, nhưng tính năng lên lịch nâng cao (nhắc nhở lặp lại mạnh mẽ, kiểm soát hoãn, quy tắc nhắc nhở chi tiết) còn giới hạn so với các ứng dụng quản lý công việc chuyên dụng.

2. Truy cập ngoại tuyến có thể không đáng tin cậy

Bạn có thể chế độ xem và chỉnh sửa một số nội dung offline (đặc biệt trên thiết bị di động), nhưng việc sử dụng offline đầy đủ và đáng tin cậy—đặc biệt đối với cơ sở dữ liệu lớn—vẫn còn hạn chế.

3. Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp

Bạn đang theo dõi thời gian dành cho các công việc? Bạn sẽ cần tích hợp. Điều này giới hạn khả năng đo lường hiệu quả và tiến độ trực tiếp trong mẫu mục tiêu Notion của bạn.

4. Tùy chỉnh mẫu giới hạn cho người mới bắt đầu

Đúng vậy, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu. Tuy nhiên, trừ khi bạn thành thạo với cơ sở dữ liệu và công thức, việc cá nhân hóa các mẫu mục tiêu có thể giống như một bài toán công nghệ phức tạp.

5. Các tính năng hợp tác cần được cải thiện

Nếu bạn đang sử dụng Notion với một nhóm, các chỉnh sửa và bình luận thời gian thực có thể bị trễ, khiến nó không lý tưởng cho việc đồng bộ hóa mục tiêu trong môi trường làm việc nhanh chóng.

Mẫu thay thế cho Notion

Mặc dù các mẫu Notion rất tuyệt vời để xây dựng hệ thống tùy chỉnh, nhưng việc cài đặt chúng mất thời gian—đặc biệt nếu bạn muốn tích hợp tự động hóa, nhắc nhở hoặc hợp tác.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, cung cấp hơn 1.000 mẫu tùy chỉnh được thiết kế cho năng suất, kế hoạch dự án và tất nhiên, mục tiêu. Bạn sẽ có các tính năng thông minh như tác vụ lặp lại, nhắc nhở, bảng điều khiển, đang theo dõi tiến độ và hợp tác nhóm thời gian thực, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Vì vậy, nếu bạn muốn đang theo dõi mục tiêu, hiển thị các cột mốc quan trọng, đặt mục tiêu rõ ràng và luôn cập nhật ngày đáo hạn, các mẫu có sẵn của ClickUp là lựa chọn tốt nhất thay thế cho Notion.

💡 Nếu bạn muốn có các tính năng nhắc nhở, bảng điều khiển và tự động hóa tích hợp sẵn mà không cần xây dựng từ đầu, các mẫu mục tiêu ClickUp này đáng để xem xét.

1. Mẫu mục tiêu thông minh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, theo dõi và hoàn thành mọi mục tiêu SMART với mẫu mục tiêu SMART của ClickUp

Mẫu mục tiêu SMART của ClickUp là khung làm việc lý tưởng để biến những tham vọng mơ hồ thành kết quả cụ thể và có thể đo lường được. Được thiết kế dựa trên khung SMART, mẫu này giúp bạn cấu trúc, hình dung và đang theo dõi mục tiêu một cách có mục đích và rõ ràng.

Dù bạn đang quản lý các mục tiêu cá nhân SMART, khởi động một dự án mới hay đồng bộ hóa nhóm hướng tới các mục tiêu quý, mẫu này sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và động lực.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định mục tiêu của bạn một cách có chủ đích và đặt ra các kết quả có thể đo lường được

Giữ trách nhiệm bằng cách theo dõi tiến độ theo thời gian thực

Sắp xếp các công việc liên quan đến mục tiêu mà không cảm thấy quá tải

🔑 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, doanh nhân độc lập, quản lý nhân sự, marketer và các nhóm sản phẩm cần một khung cấu trúc để đang theo dõi mục tiêu hàng tháng, OKR của nhóm hoặc các mục tiêu dài hạn.

🔎 Bạn có biết? Khung mục tiêu "SMART" (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp, Có thời hạn) không phải lúc nào cũng tồn tại. Nó trở nên phổ biến rộng rãi vào những năm 1980, chứng minh rằng ngay cả việc đặt mục tiêu cũng không ngừng phát triển! ⏳📈

2. Mẫu Kế hoạch Hành động Mục tiêu Thông minh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ tập trung và đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng mẫu kế hoạch hành động mục tiêu SMART của ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Hành Động Mục Tiêu SMART của ClickUp giúp bạn biến ý định thành thành tựu bằng cách tạo ra một kế hoạch có cấu trúc, từng bước một. Dù bạn đang công việc một mình hay quản lý một nhóm, mẫu này đảm bảo rằng các mục tiêu của bạn dựa trên khung SMART.

Nó giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các cột mốc dễ quản lý, tổ chức các công việc hiệu quả hơn và đang theo dõi từng giai đoạn tiến độ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lên lịch các mốc thời gian để duy trì tiến độ và tránh tình trạng gấp rút vào phút chót

Giữ trật tự bằng cách đang theo dõi các mục tiêu chuyên nghiệp SMART của bạn một cách trực quan và hiệu quả

Tiếp tục tiến bộ bằng cách cài đặt nhắc nhở và kiểm tra tiến độ thường xuyên

*để tìm hiểu thêm về cách cài đặt mục tiêu công việc chuyên nghiệp, hãy xem video này

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, đội ngũ nhân sự, doanh nhân hoặc bất kỳ chuyên gia nào muốn thiết lập, đang theo dõi và đạt được mục tiêu cá nhân hoặc của nhóm một cách chiến lược với trách nhiệm rõ ràng.

🧠 Thú vị: Việc lập kế hoạch cho năm mới có nguồn gốc từ khoảng 4.000 năm trước! Nó bắt đầu với người Babylon cổ đại, những người đã hứa hẹn với các vị thần của họ vào đầu năm để giúp trả nợ và trả lại các mục đã mượn. Thật là một truyền thống lâu đời về việc đạt được mục tiêu! 🗓️🎐

3. Mẫu OKRs ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tăng cường khả năng đặt mục tiêu chiến lược cho nhóm và theo dõi tiến độ với mẫu OKRs của ClickUp

Mẫu OKR ClickUp cung cấp một cấu trúc cơ bản cho việc phát triển OKR, đảm bảo mục tiêu của bạn rõ ràng và phù hợp với tầm nhìn tổng thể. Nó giúp bạn chia nhỏ mục tiêu thành các danh sách OKR có thể quản lý được, cho phép theo dõi tiến độ liên tục trong suốt cả năm.

Đây là một tài sản vô giá giúp duy trì sự tập trung của nhóm và thúc đẩy thành công hướng tới các mục tiêu chiến lược của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đặt mục tiêu và đang theo dõi việc đạt được chúng một cách hiệu quả

Hiển thị các mục tiêu và kết quả chính của bạn dưới nhiều chế độ xem khác nhau

Lập kế hoạch và đánh giá chu kỳ lập kế hoạch của bạn để cải tiến liên tục

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm, bộ phận và tổ chức mọi kích thước cần một hệ thống mạnh mẽ để cài đặt mục tiêu chiến lược và đang theo dõi hiệu suất.

Dưới đây là chia sẻ của Juan Casian, CEO tại Atrato, về ClickUp:

Đối với tôi, việc nắm bắt tiến độ hướng tới các mục tiêu lớn là rất quan trọng. ClickUp nhanh chóng cung cấp cho tôi cái nhìn tổng quan mà tôi cần, điều mà các công cụ trước đây của chúng tôi không có.

4. Mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho các công việc hàng ngày, duy trì sự tập trung và đạt được các mục tiêu dài hạn với mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp

Mẫu mục tiêu hàng ngày ClickUp giúp thiết lập các mục tiêu ngắn hạn để thúc đẩy thành công lâu dài. Dù bạn đang quản lý một nhóm hay đang theo dõi tiến độ cá nhân, nó giúp giữ cho các ưu tiên hàng ngày của bạn rõ ràng và có thể thực hiện được.

Mẫu này giúp bạn tập trung tối đa, tăng cường năng suất và xây dựng thói quen nhất quán để đạt được thành công. Thay vì bị áp đảo bởi danh sách việc cần làm, bạn có thể lập bản đồ, theo dõi và ăn mừng những thành công của mình.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia các mục tiêu lớn thành các mục nhỏ, có thể thực hiện được

Ưu tiên các công việc quan trọng nhất và tập trung vào những điều thực sự quan trọng

Theo dõi tiến độ hàng ngày để duy trì động lực và trách nhiệm

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, trưởng nhóm nhóm, doanh nhân hoặc sinh viên muốn thực hiện công việc một cách hiệu quả và xây dựng động lực hướng tới các mục tiêu lớn thông qua sự nhất quán hàng ngày.

➡️ Xem thêm: Cách cài đặt và đạt được mục tiêu lãnh đạo hiệu quả

5. Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi tiến độ, lập kế hoạch chiến lược và đạt được các cột mốc hàng năm với mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp

Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp là bản thiết kế của bạn để cài đặt và đạt được các mục tiêu dài hạn một cách rõ ràng và nhất quán. Thay vì phải vất vả nhớ lại các mục tiêu hàng năm của mình, mẫu này giúp mọi mục tiêu luôn hiển thị, có thể thực hiện được và liên kết với chiến lược tổng thể của bạn.

Phân chia các mục tiêu phức tạp thành các công việc dễ quản lý, hợp tác mượt mà với nhóm của bạn và đang theo dõi tiến độ suốt cả năm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ ràng các mục tiêu hàng năm để đồng bộ hóa tầm nhìn với việc thực thi

Phân chia các mục tiêu hàng năm thành các công việc nhỏ hơn, có thể theo dõi được

Đặt dòng thời gian và các mốc kiểm tra để theo dõi tiến độ liên tục

🔑 Phù hợp cho: Trưởng bộ phận, chủ doanh nghiệp, nhóm nhân sự và lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận quản lý mục tiêu hàng năm hoặc mục tiêu toàn công ty trong suốt một năm dương lịch.

📮 ClickUp Insight: 63% số người tham gia khảo sát của chúng tôi xếp hạng mục tiêu cá nhân theo mức độ cấp bách và quan trọng—nhưng chỉ 25% tổ chức chúng theo khung thời gian. Ý nghĩa? Bạn biết điều gì quan trọng, nhưng không nhất thiết biết khi nào nó quan trọng. ⏳ ClickUp Goals, được nâng cao bởi trợ lý AI ClickUp Brain, mang lại sự rõ ràng cho quy trình này. Nó giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước cụ thể, có thể thực hiện được và có thời hạn. ClickUp Brain cung cấp các đề xuất thông minh về dòng thời gian và giữ cho bạn luôn trên đúng hướng với các cập nhật tiến độ theo thời gian thực và thay đổi trạng thái tự động khi bạn hoàn thành các công việc. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng báo cáo tăng gấp đôi năng suất sau khi chuyển sang ClickUp.

6. Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến mục tiêu hàng năm thành các kế hoạch hành động rõ ràng và đang theo dõi tiến độ với mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp

Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp là hệ thống toàn diện giúp bạn cài đặt, lập kế hoạch và đang theo dõi các mục tiêu chính của nhóm trong năm. Nó giúp bạn duy trì sự tổ chức, ưu tiên các công việc quan trọng và đảm bảo mọi người đều đồng lòng và chịu trách nhiệm.

Bằng cách chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được, bạn có thể đang theo dõi tiến độ, thích ứng nhanh chóng và duy trì động lực suốt cả năm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao nhiệm vụ rõ ràng và dòng thời gian để tăng cường trách nhiệm của nhóm

Theo dõi tiến độ thường xuyên để đảm bảo không có gì bị bỏ sót

Hợp tác dễ dàng với nhóm của bạn để đạt được sự đồng bộ và kết quả tốt hơn

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo nhóm, quản lý dự án và trưởng bộ phận vận hành trong các doanh nghiệp, startup hoặc tổ chức phi lợi nhuận đang thực hiện công việc lập kế hoạch hàng năm, tăng trưởng chiến lược hoặc đồng bộ hóa OKR.

🧠 Thú vị: Hiệu ứng Zeigarnik cho rằng con người nhớ các nhiệm vụ chưa hoàn thành tốt hơn so với những nhiệm vụ đã hoàn thành. Điều này có nghĩa là để một mục tiêu hoặc công việc ở trạng thái chưa hoàn thành thực sự có thể giúp nó luôn nằm trong tâm trí! 🤔📝

7. Mẫu mục tiêu công ty ClickUp và OKR

Tải miễn phí mẫu Đồng bộ hóa nhóm và đo lường kết quả với mẫu Mục tiêu Công ty và OKR của ClickUp

Mẫu mục tiêu công ty và OKR của ClickUp cung cấp cấu trúc hoàn hảo để xác định, đang theo dõi và đạt được các mục tiêu chiến lược trên toàn tổ chức. Nó giúp đồng bộ hóa nỗ lực của mọi nhóm với các mục tiêu công ty có tác động lớn.

Bằng cách thiết lập các mục tiêu rõ ràng và kết quả chính có thể đo lường được, bạn có thể nâng cao hiệu suất, tăng cường trách nhiệm và giữ cho mọi người tập trung.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia mục tiêu thành các kết quả khóa để dễ dàng đang theo dõi và đánh giá

Tạo kế hoạch hành động với các bước rõ ràng để đạt được từng mục tiêu

Theo dõi tiến độ của nhóm thường xuyên để duy trì hướng đi và điều chỉnh nhanh chóng

Xem video này để tìm hiểu cách quản lý OKRs bằng cách sử dụng trạng thái, Trường Tùy chỉnh và chế độ xem trong ClickUp.

🔑 Phù hợp cho: Lý tưởng cho trưởng bộ phận nhân sự, trưởng dự án và quản lý bộ phận trong các công ty SaaS, cũng như các nhóm đang phát triển muốn đồng bộ hóa mục tiêu và đang theo dõi hiệu suất.

8. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng thói quen tốt hơn và duy trì tiến độ với mẫu đang theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp giúp bạn duy trì trách nhiệm với các thói quen hàng ngày và mục tiêu phát triển cá nhân. Dù bạn đang cố gắng xây dựng thói quen mới hay từ bỏ thói quen cũ, nó giúp bạn duy trì động lực.

Mẫu này giúp bạn hiển thị mục tiêu một cách rõ ràng thông qua các công việc có thể theo dõi và dòng thời gian dễ dàng. Thay vì những nhắc nhở rời rạc hoặc ghi chú trong đầu, bạn sẽ có mọi thứ trong một nơi duy nhất để đảm bảo thói quen của bạn được duy trì.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cài đặt mục tiêu thói quen hàng ngày hoặc hàng tuần để xây dựng sự nhất quán trong các thói quen

Theo dõi tiến độ của bạn theo thời gian để duy trì trách nhiệm và động lực

Nhận cái nhìn tổng quan nhanh về thói quen của bạn để xác định những gì cần công việc

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn, sinh viên hoặc những người đam mê phát triển bản thân mong muốn xây dựng thói quen hàng ngày tốt hơn, đang theo dõi thói quen sức khỏe và duy trì commitment với các mục tiêu dài hạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chia các mục tiêu tham vọng thành các cột mốc nhỏ hơn, dễ quản lý. Điều này giúp quá trình trở nên ít áp lực hơn, mang lại những thành công nhỏ thường xuyên và duy trì động lực khi bạn thấy tiến độ liên tục.

*đạt được mục tiêu phát triển cá nhân như một chuyên gia với ClickUp!

Việc đang theo dõi mục tiêu không chỉ là về tổ chức—đó là về động lực. Nếu bạn sẵn sàng kết hợp bảng tầm nhìn với tiến độ thực tế và có thể đo lường, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn. Từ mục tiêu SMART đến kế hoạch hàng năm, bạn sẽ tìm thấy các mẫu sẵn sàng sử dụng giúp biến ý tưởng lớn thành những thành công liên tục. Bắt đầu miễn phí và xem cách ClickUp giúp bạn đạt được mọi cột mốc với sự rõ ràng và tự tin

Nếu bạn sẵn sàng kết hợp bảng tầm nhìn với tiến độ thực tế và có thể đo lường, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn. Từ mục tiêu SMART đến kế hoạch hàng năm, bạn sẽ tìm thấy các mẫu sẵn sàng sử dụng giúp biến ý tưởng lớn thành những thành công liên tục.

Bắt đầu miễn phí và xem cách ClickUp giúp bạn đạt được mọi cột mốc với sự rõ ràng và tự tin