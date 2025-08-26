Mẫu lịch gây quỹ để tối đa hóa hiệu quả

Tổ chức một sự kiện gây quỹ tương tự như giải một câu đố. Với nhiều yếu tố cần điều phối, từ lập kế hoạch và quảng bá chiến dịch đến kết nối với tình nguyện viên và theo dõi sau sự kiện, việc duy trì mọi thứ đúng tiến độ đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Đây là lúc các mẫu gây quỹ phát huy tác dụng. Một mẫu gây quỹ giúp bạn lập bản đồ mục tiêu, dòng thời gian và công việc để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đầy đủ. Nó giúp nhóm của bạn đồng lòng và chiến lược gây quỹ luôn đúng hướng.

Hãy cùng khám phá các mẫu lịch gây quỹ hàng đầu trong ClickUp để tổ chức các hoạt động gây quỹ của bạn.

*mẫu lịch gây quỹ là gì?

Mẫu lịch gây quỹ giúp bạn lên lịch, tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động khóa liên quan đến nỗ lực gây quỹ của bạn. Chúng hoạt động như những hướng dẫn đằng sau hậu trường để giữ cho các sự kiện diễn ra suôn sẻ và giúp bạn đạt được mục tiêu.

Dưới đây là các thành phần tiêu chuẩn của mẫu lịch gây quỹ:

thời gian chiến dịch: *Ngày bắt đầu và kết thúc, cùng với hạn chót cho các sự kiện và công việc liên quan

*lịch trình giao tiếp: Dòng thời gian gửi email hoặc bản tin và đăng bài trên mạng xã hội hoặc thông cáo báo chí

*thông tin nhà tài trợ: Các phần cụ thể dành cho cuộc gọi với nhà tài trợ, thông tin liên hệ của nhà tài trợ và danh sách công việc của nhà tài trợ

Quản lý tình nguyện viên: Tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp ca làm việc và quá trình tiếp nhận tình nguyện viên

*hoạt động tiếp thị: Cách tổ chức triển khai chiến dịch quảng cáo, lập kế hoạch nội dung và hợp tác

Chi tiết ngân sách: Các phần để ghi chú ngân sách được phân bổ, ngân sách dự kiến và các chi phí khóa khác

Các hoạt động sau chiến dịch: Cách ghi chép các cuộc họp tổng kết, đánh giá hiệu quả, báo cáo tác động và đánh giá nhà tài trợ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xác định đối tượng và chiến lược đòi hỏi một cách tiếp cận tập trung ngay từ đầu. Sử dụng các mẫu miễn phí cho tổ chức phi lợi nhuận trong Excel và ClickUp để tối đa hóa kết quả của các sự kiện gây quỹ của bạn.

*mẫu lịch gây quỹ tổng quan

*12 Mẫu lịch gây quỹ miễn phí cho tổ chức phi lợi nhuận và nhà tổ chức sự kiện

Dưới đây là danh sách công việc các ví dụ mẫu lịch gây quỹ ClickUp tốt nhất cho tất cả các nỗ lực gây quỹ của bạn:

mẫu lập kế hoạch sự kiện gây quỹ ClickUp*

Tải mẫu miễn phí Quản lý công việc, tạo dòng thời gian và quản lý khoản đóng góp với mẫu kế hoạch sự kiện gây quỹ ClickUp

Tổ chức một sự kiện gây quỹ đòi hỏi kế hoạch chi tiết, từ việc lựa chọn chủ đề đến việc tạo báo cáo cuối cùng. Mẫu kế hoạch sự kiện gây quỹ ClickUp giúp giảm bớt áp lực trong quá trình lập kế hoạch với phương pháp tiếp cận có cấu trúc.

Mẫu này giúp bạn tạo danh sách công việc để lập kế hoạch sự kiện hiệu quả, từ việc tiếp cận các nhà tài trợ lớn đến quản lý thu nhập.

Bạn sẽ nhận được thông tin đầy đủ về tên sự kiện, ngày đáo hạn, trạng thái ưu tiên và nhiều thông tin khác, giúp tránh tình trạng thông tin phân tán hoặc hạn chót gây nhầm lẫn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Danh sách tất cả các phụ thuộc cho từng công việc, như tạo/lập, chỉnh sửa, kiểm tra nội dung quảng cáo trước khi xuất bản chính thức

Cài đặt tự động hóa để tạo và gửi lời mời cho khách mời một cách tự động

Tạo khung chương trình sự kiện để đang theo dõi các ngày quan trọng, chẳng hạn như kế hoạch sự kiện và chọn địa điểm

Ghi chép thông tin quan trọng, bao gồm tên sự kiện, ngày diễn ra sự kiện, thành viên nhóm, mục đích và mục tiêu thu nhập

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện, nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng và điều phối viên sự kiện muốn tổ chức và quản lý các sự kiện gây quỹ một cách trơn tru.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tối ưu hóa các quy trình hàng ngày, từ tự động hóa công việc đến tạo báo cáo tài chính? Hãy thử các công cụ AI dành cho tổ chức phi lợi nhuận này.

2. Mẫu quyên góp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi khoản đóng góp, quản lý dữ liệu nhà tài trợ và quản lý thời hạn với Mẫu ClickUp Donations

Quản lý quyên góp có thể phức tạp, nhưng Mẫu Quyên góp ClickUp giúp bạn huy động quỹ một cách trơn tru.

Với bố cục được tổ chức khoa học, bạn có thể đang theo dõi chi tiết từng khoản đóng góp tại một nơi duy nhất.

Mẫu này là nhà cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về các ngày quan trọng và hạn chót cho kế hoạch sự kiện gây quỹ trong một kỳ cụ thể. Bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về tất cả các nỗ lực gây quỹ, và các nhà tài trợ sẽ được minh bạch về cách sử dụng các khoản thanh toán.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Danh sách công việc tất cả doanh thu dự kiến từ nhà tài trợ và tài trợ để lập kế hoạch cho các nỗ lực của bạn

Lưu trữ và đang theo dõi các khoản đóng góp đã nhận với chế độ xem Secured Donations

Lọc và phân loại nguồn quỹ huy động từ các nhà tài trợ lớn, quỹ tài trợ và tài trợ từ doanh nghiệp

Đang theo dõi các phương thức thanh toán—séc, thẻ tín dụng hoặc các phương thức khác—cùng với loại thanh toán

Xem các hạn chót sắp tới và quản lý thời gian của bạn với chế độ xem lịch (Calendar View)

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng và chuyên gia phi lợi nhuận đang tìm kiếm một định dạng có cấu trúc để tổ chức các khoản đóng góp.

3. Mẫu Lịch Kế Hoạch ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch sự kiện và cột mốc, tổ chức dự án và quản lý tài nguyên với mẫu lịch trình ClickUp Calendar Planner Template

Đang theo dõi ngày tháng và quản lý hạn chót trở nên đơn giản với mẫu lịch trình ClickUp Calendar Planner.

Bạn sẽ có chế độ xem dòng thời gian của tất cả các hạn chót của các sự kiện được tổ chức trong một kỳ cụ thể. Các sự kiện này được phân loại theo các bộ phận như Nhân sự, Lương thưởng, Hoạt động, Bán hàng và ngày diễn ra sự kiện. Điều này giúp bạn theo dõi xem mọi thứ có diễn ra theo kế hoạch hay không.

Mẫu lịch gây quỹ này giúp bạn lập kế hoạch cho các hoạt động gây quỹ khác nhau và quản lý dự án một cách hiệu quả.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Đặt mục tiêu và cột mốc cho từng công việc để đang theo dõi chính xác

Xem tổng quan về tất cả các công việc và sự kiện sắp tới với chế độ xem Tổng quan và Dòng thời gian

Bảo đảm các thông tin liên quan đến sự kiện và các công việc liên quan, như tài liệu tham khảo, địa điểm, chi phí, cột mốc,

Đánh giá các công việc sự kiện dựa trên năng suất và kết quả gây quỹ để xác định phạm vi tối ưu hóa

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia phi lợi nhuận, điều phối viên sự kiện và nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng muốn quản lý lịch trình cho các sự kiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhóm gây quỹ cũng có mục tiêu và OKRs như bất kỳ nhóm nào khác. Dưới đây là video ngắn giải thích cách quản lý những điều này trong ClickUp.

🧠 Thực tế thú vị: Khoảng 10% tổng số khoản đóng góp diễn ra trong 3 ngày cuối cùng của năm.

4. Mẫu lập kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận ClickUp*

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch sự kiện và đang theo dõi ngân sách một cách hiệu quả với mẫu lập kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận ClickUp

Mẫu lập kế hoạch sự kiện phi lợi nhuận ClickUp cung cấp bộ công cụ toàn diện từ gây quỹ đến đăng ký. Với mẫu này, việc lập kế hoạch và quản lý sự kiện cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn trở nên dễ dàng.

Mẫu lịch gây quỹ này giúp đang theo dõi các nhóm chịu trách nhiệm cho các công việc từ bộ phận CNTT, tổ chức sự kiện, tài chính và sáng tạo, đảm bảo tính trách nhiệm.

Quản lý tất cả các công việc cuối cùng, bao gồm in ấn tài liệu, cài đặt trang trí và hoàn thiện hậu cần, mà không gây ra hỗn loạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Sử dụng tự động hóa để tạo các chiến dịch email và tiếp cận các nhà tài trợ tiềm năng

Quản lý các công việc và phân công cho các thành viên trong nhóm với chế độ xem Event Tasks

Hiển thị và đang theo dõi dòng thời gian sự kiện với chế độ xem Gantt Chart

Theo dõi các giai đoạn sự kiện, thành phần sự kiện và trạng thái hoàn thành tại một nơi duy nhất

Cài đặt ngân sách rõ ràng cho việc lựa chọn địa điểm, quảng bá sự kiện và các hoạt động khác để đang theo dõi dễ dàng

🔑Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận, điều phối viên sự kiện và nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng muốn lập kế hoạch gây quỹ và quản lý ngân sách.

*5. Mẫu ClickUp cho Tổ chức Cứu hộ Thú cưng

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tình nguyện viên, quản lý việc tiếp nhận thú cưng và theo dõi mục tiêu gây quỹ với mẫu ClickUp Nonprofit Pet Rescue Template

Mẫu ClickUp Nonprofit Pet Rescue giúp việc tìm nhà cho thú cưng và quản lý quyên góp trở nên dễ dàng. Nó cung cấp hiển thị về số lượng thú cưng được nhận, nguồn lực sẵn có và ngân sách, giúp việc lập kế hoạch trở nên đơn giản và chính xác.

Mẫu này giúp đơn giản hóa việc quản lý các khía cạnh khác nhau của việc cứu hộ và chăm sóc thú cưng bằng cách phân loại các công việc thông qua các trường tùy chỉnh (Custom Fields) như tương tác, nhận nuôi, dịch vụ thú y, quyên góp và chó có thể nhận nuôi.

Khung làm việc này giúp việc cứu hộ thú cưng trở nên dễ dàng cho tình nguyện viên với các tính năng theo dõi thời gian, thẻ và email.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Quản lý danh sách các tính năng cụ thể, mẫu hành vi và các chi tiết khác về động vật bằng chế độ xem Box View

Đang theo dõi hạn chót cho từng công việc, chẳng hạn như bổ sung vật tư, thăm khám thú y và các công việc khác, với chế độ Xem Lịch

Theo dõi trạng thái nhận nuôi của động vật bằng cách sử dụng tính năng đang theo dõi sự kiện và theo dõi tiến độ, bao gồm các trạng thái như "Đang tiến hành", "Đã nhận nuôi", v.v.

Quản lý và đang theo dõi các hoạt động gây quỹ như sự kiện cứu hộ động vật, chiến dịch quyên góp và nhiều hoạt động khác

🔑Phù hợp cho: Trung tâm cứu hộ động vật, tình nguyện viên và các tổ chức phi lợi nhuận muốn quản lý hoạt động cứu hộ động vật một cách thành công.

Dưới đây là ý kiến của Heath Hayden, Điều phối viên Phát triển Chuyên môn tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Tacoma, về việc sử dụng ClickUp:

Tôi đã sử dụng ClickUp để tổ chức và quản lý các sự kiện và dự án lớn nhỏ trong công việc của mình. Tôi thấy tính năng lịch, tính năng phụ thuộc và hàm khảo sát đặc biệt hữu ích. Đây là phần mềm quản lý dự án tốt nhất mà tôi từng sử dụng.

Tôi đã sử dụng ClickUp để tổ chức và quản lý các sự kiện và dự án lớn nhỏ trong công việc của mình. Tôi thấy tính năng lịch, tính năng phụ thuộc và hàm khảo sát đặc biệt hữu ích. Đây là phần mềm quản lý dự án tốt nhất mà tôi từng sử dụng.

6. Mẫu Kế hoạch Chiến lược Sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo kế hoạch chi tiết, tổ chức công việc và đang theo dõi tiến độ với mẫu kế hoạch chiến lược sự kiện ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Chiến Lược Sự Kiện ClickUp giúp kế hoạch tổ chức sự kiện thành công và dễ dàng. Từ lập ngân sách và kế hoạch dự án đến triển khai và theo dõi, mẫu này giúp bạn tổ chức mọi chi tiết.

Mẫu này phân loại các hoạt động theo mục đích, giúp dễ dàng theo dõi kết quả của mỗi chiến dịch gây quỹ. Ngoài ra, nó cho phép bạn theo dõi trạng thái tiến độ, bao gồm đang chờ xử lý, đã phê duyệt, cần chỉnh sửa và các trạng thái khác, giúp việc lập kế hoạch và thực hiện trở nên hiệu quả.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Quản lý đối tượng, kênh chiến dịch và vai trò trong một nơi duy nhất để đang theo dõi dễ dàng

Thêm tệp tin và hashtag cho tất cả các chiến dịch để dễ dàng đang theo dõi điểm mạnh và điểm yếu

Danh sách công việc ngân sách được phân bổ cho từng công việc sự kiện, để đảm bảo tuân thủ giới hạn ngân sách

Tự động hóa thông báo cho các công việc liên quan đến sự kiện quá hạn hoặc cần điều chỉnh

Lập kế hoạch và đang theo dõi dòng thời gian cho từng sự kiện với chế độ xem Lịch sự kiện

🔑Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng gây quỹ muốn tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức.

Xem thêm: Mẫu lịch dễ thương miễn phí để duy trì sự gọn gàng và phong cách

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết trong công việc. Trong khi chỉ 27% cho rằng việc này dễ dàng, phần còn lại gặp một số mức độ khó khăn, với 23% cho biết rất khó khăn. Khi thông tin bị phân tán qua email, trò chuyện và các công cụ khác, thời gian lãng phí sẽ tích tụ nhanh chóng. Với ClickUp, bạn có thể chuyển email thành các công việc có thể theo dõi, liên kết trò chuyện với công việc, nhận câu trả lời từ AI và nhiều tính năng khác trong một Không gian Làm việc ClickUp. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi tuần

7. Mẫu tiếp thị sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý thông tin sự kiện, phối hợp các nhóm và đang theo dõi tiến độ với mẫu ClickUp Event Marketing Template

Tiếp thị sự kiện là bước quan trọng để tổ chức các sự kiện thành công. Mẫu Tiếp thị Sự kiện ClickUp giúp việc tổ chức thông tin sự kiện liên quan trở nên đơn giản, từ đó quản lý và lập kế hoạch các nỗ lực tiếp thị diễn ra một cách trơn tru.

Mẫu này tập trung tất cả thông tin, bao gồm giai đoạn sự kiện, loại sự kiện, loại tham dự và loại địa điểm, vào một nơi duy nhất. Điều này đảm bảo việc đang theo dõi và xử lý sau sự kiện được thực hiện một cách đơn giản.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Lên lịch đăng bài trên mạng xã hội để quảng bá các chiến dịch bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa

Xem mục tiêu tiếp thị, mục tiêu khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng đã thu hút cùng nhau để lập kế hoạch một cách trơn tru

Tạo danh sách kiểm tra tùy chỉnh cho mỗi chiến dịch gây quỹ, đảm bảo quy trình hoàn chỉnh được tuân thủ

Danh sách công việc địa điểm và ngày sự kiện cùng với sự kiện để xem thông tin chi tiết

Đang theo dõi chi tiêu, hóa đơn và biên lai để đảm bảo nằm trong ngân sách

🔑Phù hợp cho: Các nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận địa phương muốn quảng bá sự kiện và nâng cao nhận thức.

🔎 Bạn có biết? 32% nhà tài trợ cho biết mạng xã hội là nguồn cảm hứng lớn nhất đối với họ.

8. Mẫu Lịch và Danh sách Công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lên lịch công việc, tổ chức chúng và tập trung chi tiết với mẫu Lịch Danh sách công việc của ClickUp

Để duy trì sự tổ chức, cần có kế hoạch chi tiết, và mẫu lịch và danh sách việc cần làm ClickUp Calendar To Do List Template sẽ giúp bạn làm điều đó.

Phân loại công việc theo sự kiện và vai trò, đảm bảo kế hoạch và đang theo dõi đơn giản. Xem tất cả các cuộc hẹn, danh mục mà mỗi cá nhân thuộc về và vai trò của người đó trong chế độ xem tổng quan.

Mẫu lịch gây quỹ, với thông tin về ngày bắt đầu, ngày kết thúc và mục tiêu, giúp việc lập kế hoạch và đang theo dõi các chiến dịch gây quỹ trở nên đơn giản.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Sắp xếp các công việc theo người cần hoàn thành chúng và đảm bảo mọi người đều chịu trách nhiệm về tài khoản

Đánh giá mức năng suất của từng công việc dựa trên thành công của sự kiện, để cải thiện kế hoạch trong tương lai

Quản lý tệp tin cho từng công việc, chẳng hạn như quy trình sự kiện, chi tiết thanh toán và báo cáo phân tích

Tạo biểu mẫu yêu cầu cuộc họp dựa trên yêu cầu của sự kiện để lên lịch một cách đơn giản

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện và nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng muốn tổ chức và lập kế hoạch cho từng bước của sự kiện một cách hiệu quả.

9. Mẫu Lịch Năm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch công việc, đang theo dõi mục tiêu và theo dõi tiến độ với mẫu lịch hàng năm ClickUp

Bạn có bao giờ bỏ lỡ một hạn chót quan trọng đã được lên kế hoạch từ đầu năm không? Mẫu Lịch Năm ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi tất cả các sự kiện với bố cục có cấu trúc rõ ràng.

Với các sự kiện được tổ chức theo quý, bộ phận, danh mục và nhóm được phân công, mẫu lịch gây quỹ giúp bạn xác định ưu tiên và lập kế hoạch cho các công việc của mình.

Với chế độ xem dòng thời gian, bạn có thể nắm bắt tổng quan về các sự kiện dựa trên cài đặt thời gian tùy chỉnh, giúp theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cần thiết.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Phân bổ ngân sách cho từng công việc để quản lý tài chính trong suốt năm dương lịch hoặc năm tài chính

Giữ danh sách tất cả các công việc cần thực hiện cho mỗi sự kiện gây quỹ mà bạn tổ chức

Tự động tính toán ngân sách tổng thể cho mỗi sự kiện được phân loại theo các công việc

Tải lên tài liệu cho từng công việc, chẳng hạn như tạo quảng cáo và cuộc họp với công ty quảng cáo để triển khai các hoạt động quảng bá

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng, nhà tổ chức sự kiện và các tổ chức phi lợi nhuận muốn quản lý các sự kiện trong suốt cả năm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tổ chức sự kiện đòi hỏi quản lý lịch trình, phân tích nguồn lực và brainstorming ý tưởng. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc lập kế hoạch sự kiện và làm cho các quy trình này trở nên trơn tru.

10. Mẫu danh sách công việc lịch biên tập ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi toàn bộ quá trình biên tập sự kiện từ đầu đến cuối với mẫu lịch biên tập ClickUp danh sách công việc

Quản lý lịch trình xuất bản thành công với Danh sách công việc biên tập ClickUp. Mẫu này giúp bạn xây dựng nền tảng cho các hoạt động truyền thông và theo dõi mọi công việc, từ giai đoạn brainstorming ý tưởng đến khi xuất bản.

Di chuyển các công việc qua quy trình một cách có tổ chức với các giai đoạn tùy chỉnh. Ngoài ra, ưu tiên các công việc và chỉ định người được giao để tránh trùng lặp và đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Theo dõi thời gian để đảm bảo ước tính chính xác cho mọi bài viết

Giữ danh sách các công việc cho từng quy trình biên tập, chẳng hạn như nghiên cứu, soạn thảo và hiệu đính, và đang theo dõi chúng bằng chế độ xem Bảng

Tải lên các tệp đính kèm liên quan như bản tóm tắt, bản phác thảo, hướng dẫn thương hiệu và tài liệu nguồn cùng với thẻ công việc

Ghi chú ngày đáo hạn cho từng bước biên tập, chẳng hạn như ngày nộp bản nháp đầu tiên và ngày kiểm duyệt, để luôn đảm bảo hoàn thành đúng hạn

🔑 Phù hợp cho: Các cộng đồng gây quỹ, tổ chức phi lợi nhuận và nhà tổ chức sự kiện muốn lập kế hoạch và theo dõi các hoạt động gây quỹ trong năm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tối ưu hóa việc lập kế hoạch và quản lý thời hạn cho việc tạo/lập nội dung biên tập? Hãy tham khảo các công cụ phần mềm lịch nội dung tốt nhất và hiển thị ngày hoàn thành và thời hạn một cách mượt mà.

11. Mẫu Lịch Trình Hàng Tháng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị các công việc hàng tháng và quản lý tài nguyên với mẫu lịch hàng tháng ClickUp

Đang gặp khó khăn với các hạn chót bị bỏ lỡ? Mẫu Lịch Trình Hàng Tháng ClickUp giúp bạn quản lý mọi sự kiện và tác vụ liên quan trong tháng một cách dễ dàng.

Xem khối lượng công việc của từng bộ phận và kế hoạch phân công công việc của các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, sử dụng chế độ xem Lịch để theo dõi các hạn chót bị bỏ lỡ trong tháng và điều chỉnh cho phù hợp.

Kiểm tra những điểm cần chú ý, những công việc đang chậm tiến độ và những công việc đang tiến triển tốt để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ các sự kiện và chi tiết quan trọng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Theo dõi thời gian cần thiết cho mỗi công việc, bao gồm tiếp cận cộng đồng, cài đặt sự kiện và theo dõi sau sự kiện

Cài đặt mức lương theo giờ, ngân sách được phân bổ và chi phí thực tế, và đang theo dõi mọi thứ tại một nơi duy nhất

Quản lý và đang theo dõi thu chi trong tháng với chế độ xem Payout View

Sử dụng thanh tiến độ để theo dõi cột mốc, như cuộc họp quyên góp và đang theo dõi xác nhận

Xác định quy trình cho từng sự kiện và cài đặt các mối phụ thuộc để lập kế hoạch dễ dàng

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện, nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận muốn tạo và kiểm tra lịch trình hàng tháng.

Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho thành công của tổ chức phi lợi nhuận

12. Mẫu Lịch Trình Tình Nguyện Viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm tra tính khả dụng, phân công công việc và thông báo thay đổi với mẫu lịch trình tình nguyện viên ClickUp

Việc phối hợp với tình nguyện viên để lịch trình của họ phù hợp với các sự kiện theo kế hoạch có thể gặp nhiều thách thức. Mẫu Lịch Trình Tình Nguyện Viên ClickUp cung cấp một phương pháp toàn diện để quản lý tình nguyện viên mà không gây nhầm lẫn.

Phân loại các nhà tài trợ tiềm năng và mới, cũng như tình nguyện viên, và thẻ cho họ là thành viên, trưởng nhóm và điều phối viên để đảm bảo các sự kiện được tổ chức suôn sẻ. Xem xét vai trò và kỹ năng của từng tình nguyện viên để phân công công việc phù hợp và duy trì hiệu quả.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Quản lý thông tin liên hệ của từng tình nguyện viên tại một nơi duy nhất

Danh sách công việc kỹ năng và lý do tham gia tình nguyện để đánh giá và phân công trách nhiệm một cách chính xác

Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và quản lý tình nguyện viên với chế độ xem Volunteer Process

Đang theo dõi tình nguyện viên mới và gửi cho họ tin nhắn chào mừng thông qua chế độ xem New Volunteers

Tạo biểu mẫu cho các tình nguyện viên lãi suất đăng ký và chia sẻ thông tin về kỹ năng của họ

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia phi lợi nhuận, nhóm phát triển, điều phối viên sự kiện và nhà tổ chức gây quỹ cộng đồng muốn tuyển dụng tình nguyện viên và quản lý lịch trình của họ.

Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tổ chức các sự kiện phi lợi nhuận của bạn một cách có hệ thống hơn? Sử dụng ClickUp for Non-Profits để theo dõi mục tiêu, lịch trình và tổ chức sự kiện. Quản lý tài nguyên đội ngũ, tạo và chia sẻ biểu mẫu đăng ký, và hợp tác trong các dự án để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.

*những yếu tố nào tạo nên một mẫu lịch gây quỹ tốt?

Một mẫu lịch gây quỹ tốt giúp đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn. Khi chọn mẫu, đây là những yếu tố khóa bạn nên xem xét:

Dễ dàng tùy chỉnh: Chọn mẫu có tính năng chỉnh sửa linh hoạt để phù hợp với yêu cầu của sự kiện gây quỹ, giúp việc sử dụng trở nên đơn giản

Cấu trúc rõ ràng: Tìm kiếm mẫu có cấu trúc rõ ràng để tổ chức chi tiết như tình nguyện viên, nhà hỗ trợ, nhóm nhà hỗ trợ, thành viên bảng và hơn thế nữa. Điều này giúp tránh tình trạng lộn xộn thông tin

Hợp tác mượt mà : Ưu tiên sử dụng mẫu giúp toàn bộ nhóm làm việc đồng bộ. Điều này giúp tránh trùng lặp, nhầm lẫn và duy trì quy trình làm việc có tổ chức

Tự động hóa: Chọn mẫu cung cấp tính năng tự động hóa mượt mà cho các hạn chót và gửi email

Tổ chức trực quan: Chọn mẫu có các tính năng như mã màu, bộ lọc, mục tiêu SMART và chế độ xem dòng thời gian để dễ dàng xác định bước tiếp theo

xem thêm: * Mẫu biểu mẫu gây quỹ miễn phí cho sự kiện và tổ chức từ thiện

*tối ưu hóa quản lý lịch gây quỹ với ClickUp

Mẫu lịch gây quỹ giúp ghi chép chi tiết nhỏ về các sự kiện được tổ chức, những thông tin này có thể bị lãng quên trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp tổ chức các sự kiện gây quỹ và quản lý lịch trình trở nên đơn giản. Với tất cả thông tin sự kiện, công việc, giao tiếp và lịch trình được tập trung tại một nơi, bạn sẽ dễ dàng theo dõi và hoàn thành các công việc của mình.

Ngăn chặn việc các ngày khóa và chi tiết khóa bị phân tán ảnh hưởng tiêu cực đến thành công của sự kiện. Đăng ký miễn phí với ClickUp ngay hôm nay và lập kế hoạch, tổ chức và quản lý lịch trình sự kiện gây quỹ!