Mẫu thiết kế sản phẩm miễn phí mà bạn sẽ yêu thích

Mọi sản phẩm tuyệt vời đều bắt đầu từ một ý tưởng sáng tạo—và rất nhiều cà phê. ☕

Từ bản phác thảo đầu tiên đến bản mẫu cuối cùng, thiết kế sản phẩm là sự kết hợp giữa nghệ thuật và kiến trúc. Tuy nhiên, quá trình thiết kế thường bị gián đoạn—không phải do thiếu tài năng, mà vì phản hồi, yêu cầu và ý tưởng bị phân tán trên nhiều công cụ khác nhau.

Đó chính là lúc các mẫu thiết kế sản phẩm phát huy tác dụng. Chúng giúp định hình sự sáng tạo của bạn, tiêu chuẩn hóa các yếu tố có thể lặp lại và giữ cho dự án của bạn tập trung. Dù bạn đang lập bản đồ luồng người dùng, xây dựng bản vẽ sơ đồ hay quản lý thông số thiết kế, mẫu thiết kế phù hợp sẽ giúp bạn chuyển từ ý tưởng đến hoàn thành một cách rõ ràng.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các mẫu thiết kế sản phẩm miễn phí tốt nhất để tổ chức ý tưởng, hợp tác hiệu quả hơn và thiết kế thông minh hơn.

Mẫu thiết kế sản phẩm là gì?

Mẫu thiết kế sản phẩm là các tài liệu sẵn sàng sử dụng và có thể tùy chỉnh, giúp nhà thiết kế lập kế hoạch, tổ chức và truyền đạt các yếu tố cần thiết để tạo ra sản phẩm. Chúng tiêu chuẩn hóa quy trình thiết kế sản phẩm từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai, đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ.

Một mẫu thiết kế sản phẩm tiêu biểu bao gồm các phần như:

Nhân vật người dùng: Các hồ sơ xác định đối tượng mục tiêu của bạn và nhu cầu của họ

*bản đồ hành trình người dùng: Các dòng thời gian thể hiện cách đối tượng mục tiêu tương tác với sản phẩm

Wireframes: Các bố cục visual ban đầu của giao diện sản phẩm

Thông số kỹ thuật: Chi tiết về các tính năng của sản phẩm

Phản hồi: Chi tiết về các bản cập nhật sản phẩm cần thiết dựa trên kết quả thử nghiệm

🔍 Bạn có biết? Ngay cả trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay, 70% nhà thiết kế vẫn sử dụng sổ phác thảo truyền thống để bắt đầu các dự án của mình! 📖

Tại sao các mẫu thiết kế sản phẩm lại quan trọng đối với các nhóm UX/UI?

Thiết kế không chỉ là sự sáng tạo—nó còn là quy trình.

Đối với các nhóm UX/UI, mẫu thiết kế sản phẩm không chỉ là một công cụ tiết kiệm thời gian; chúng là khung nền tảng cho sự nhất quán, tốc độ và hợp tác. Các mẫu thiết kế giúp các nhóm:

Tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc để mọi người đều trên cùng một trang

Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại và giải phóng thời gian cho sự sáng tạo

Đảm bảo không bỏ sót bất kỳ yếu tố quan trọng nào, từ nhân vật người dùng đến kiểm thử khả năng sử dụng

Giúp việc onboarding thành viên mới trong nhóm trở nên dễ dàng hơn với các quy trình rõ ràng, có thể lặp lại

Tóm lại, các mẫu thiết kế giúp các nhóm UX/UI tạo ra sản phẩm tốt hơn, nhanh hơn — mỗi lần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết kế cho mọi người Trải nghiệm người dùng không phải là điều phụ—nó là yếu tố thiết yếu. Thêm danh sách kiểm tra hoặc phần về trải nghiệm người dùng vào mẫu thiết kế của bạn để đảm bảo sản phẩm của bạn dễ sử dụng cho tất cả mọi người và đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại ngay từ ngày đầu tiên.

Điều gì làm nên một mẫu thiết kế sản phẩm tốt?

Với hàng nghìn công cụ và mẫu thiết kế sản phẩm có sẵn trực tuyến, việc lựa chọn đúng công cụ có thể trở nên khó khăn. Dưới đây là một số yếu tố bạn nên xem xét:

Sự rõ ràng: Chọn một mẫu dễ dàng điều hướng. Mỗi thành phần của nó nên rõ ràng, dễ hiểu và được tổ chức hợp lý. Điều này giúp trình bày ý tưởng thiết kế một cách thuận tiện

Khả năng tùy chỉnh: Tìm kiếm mẫu cho phép bạn tùy chỉnh các thành phần của nó. Từ các phần đến bố cục, bạn nên có thể điều chỉnh mọi thứ theo yêu cầu của nhóm

Tính nhất quán: Chọn một mẫu có cấu trúc nhất quán. Ví dụ: một phần riêng biệt để thêm hình ảnh, ghi chú, v.v. Điều này giúp các nhóm dễ dàng sao chép quy trình và hoàn thành công việc nhanh hơn

Tính toàn diện: Lựa chọn một mẫu bao quát tất cả các khía cạnh quan trọng của quy trình thiết kế sản phẩm, như nghiên cứu người dùng, phân tích cạnh tranh và kiểm thử khả năng sử dụng . Điều này đảm bảo sản phẩm cuối cùng hoàn hảo

Thân thiện với hợp tác: Lựa chọn một mẫu cho phép bạn thực hiện công việc với đồng nghiệp trong thời gian thực. Điểm cộng nếu nó cho phép hợp tác mượt mà với khách hàng. Điều này giúp quy trình trở nên hiệu quả và có hệ thống hơn

Mẫu thiết kế sản phẩm Tổng quan

Mẫu thiết kế sản phẩm cho quy trình làm việc UX, UI và tạo mẫu

Bạn đã xem qua danh sách – giờ hãy cùng tìm hiểu cách mỗi mẫu thiết kế sản phẩm ClickUp giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình.

1. Mẫu bảng trắng thiết kế wireframe sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo các bản phác thảo sản phẩm chi tiết với mẫu bảng trắng phác thảo ClickUp

Bước đầu tiên trong mọi quy trình thiết kế sản phẩm là tạo wireframe. Nhưng nếu bạn chưa có kinh nghiệm với nó, hãy sử dụng mẫu bảng trắng thiết kế wireframe sản phẩm ClickUp.

Mẫu miễn phí này cho phép bạn tạo các bản thiết kế trực quan của sản phẩm để bạn và các bên liên quan khác có thể hình dung giao diện của chúng. Bạn có thể xác định luồng người dùng và làm nổi bật các yếu tố sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như bố cục, menu, màu sắc và hình ảnh.

Mẫu này phù hợp nhất cho việc thiết kế sản phẩm dựa trên cảm hứng, vì nó cho phép bạn nhanh chóng ghi chú các điểm mạnh độc đáo (USPs) và phát triển từ các ý tưởng tương tự.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Brainstorm và chỉnh sửa ý tưởng theo thời gian thực cùng với người khác

Chèn liên kết, ghi chú và hình ảnh vào khung hình trực quan

Chia sẻ ý kiến và phản hồi trực tiếp trên một khung vẽ chung

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế UI/UX và nhóm sản phẩm trong việc lập kế hoạch trực quan cho các bản phác thảo và cấu trúc giao diện trong giai đoạn phát triển sản phẩm ban đầu.

🧠 Thực tế thú vị: Con người xử lý hình ảnh nhanh hơn 60.000 lần so với văn bản, đó là lý do tại sao các bản phác thảo và mẫu thiết kế trực quan giúp các nhóm đồng bộ hóa nhanh hơn so với các tài liệu thiết kế dài dòng. 👀

🎬 Xem tiếp: Bạn đã bao giờ tự hỏi AI thực sự được tích hợp như thế nào vào quy trình làm việc của nhà thiết kế? Hướng dẫn nhanh này cho thấy cách AI của ClickUp giúp các nhóm brainstorm ý tưởng, hoàn thiện bản vẽ sơ đồ và quản lý phản hồi – tất cả trong một không gian. Đó là cầu nối còn thiếu giữa sự sáng tạo và thực thi có cấu trúc.

2. Mẫu tài liệu thiết kế ClickUp

Hợp tác kém hiệu quả có phải là rào cản lớn nhất trong khung thiết kế sản phẩm của bạn? Mẫu tài liệu thiết kế ClickUp được tạo ra để loại bỏ điều đó.

Hợp tác kém hiệu quả có phải là rào cản lớn nhất trong khung thiết kế sản phẩm của bạn? Mẫu tài liệu thiết kế ClickUp được tạo ra để loại bỏ điều đó.

Mẫu này đơn giản và dễ sử dụng. Nó tập trung các ý tưởng và tài nguyên phân tán, giúp bạn và nhóm của mình nhanh chóng tạo ra các thiết kế sản phẩm.

Bạn có thể sử dụng nó để tạo bản đồ chiến lược, trích xuất các nhiệm mục cần thực hiện, đặt mục tiêu, đang theo dõi tiến độ và nhiều hơn nữa. Mẫu này cũng cho phép người dùng thêm bình luận và đề xuất chỉnh sửa theo thời gian thực, đặc biệt phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Cấu trúc nội dung bằng cách sử dụng tiêu đề, bảng và văn bản định dạng phong phú

Thu thập phản hồi thông qua các chủ đề bình luận tích hợp sẵn

Tiêu chuẩn hóa tài liệu trên nhiều dự án

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo thiết kế và quản lý sản phẩm ghi chép các thông số kỹ thuật thiết kế, quyết định và quy trình làm việc để đảm bảo sự rõ ràng giữa các bộ phận.

📮 ClickUp Insight: 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Nhưng hầu hết các công cụ buộc bạn phải chọn một trong số chúng. Nếu giao diện không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một lớp cản trở thêm. Với ClickUp, bạn không cần phải chọn. Chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem khối lượng công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Với ClickUp AI, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh dựa trên người xem — dù đó là bạn, một nhà quản lý cấp cao hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã tăng tốc quá trình ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

🎬 Xem tiếp: Bạn đã bao giờ tự hỏi AI thực sự được tích hợp như thế nào vào quy trình làm việc của nhà thiết kế? Hướng dẫn nhanh này cho thấy cách AI của ClickUp giúp các nhóm brainstorm ý tưởng, hoàn thiện bản vẽ sơ đồ và quản lý phản hồi – tất cả trong một không gian. Đó là cầu nối còn thiếu giữa sự sáng tạo và thực thi có cấu trúc.

3. Mẫu bảng trắng bản tóm tắt thiết kế ClickUp

Mẫu bảng trắng ClickUp Design Brief là một tài nguyên vô cùng hữu ích để tối ưu hóa quy trình thiết kế, đặc biệt khi bắt đầu từ đầu.

Mẫu bảng trắng ClickUp Design Brief là một tài nguyên vô cùng hữu ích để tối ưu hóa quy trình thiết kế, đặc biệt khi bắt đầu từ đầu.

Mẫu này bao quát mọi chi tiết thiết kế mà bạn có thể bỏ sót nếu không phải là chuyên gia. Điều này bao gồm hình ảnh sản phẩm phù hợp, kích thước, typography, phân cấp, texture, tính nhất quán và nhiều yếu tố khác.

Ngoài ra, sử dụng nó để làm nổi bật mục tiêu, yêu cầu của khách hàng và phản hồi của người dùng để đảm bảo việc thực hiện ý tưởng thiết kế diễn ra suôn sẻ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định phạm vi, đối tượng và các sản phẩm khóa

Đồng bộ hóa các bên liên quan với một cái nhìn tổng quan trực quan chia sẻ

Hợp tác dễ dàng bằng các công cụ bảng trắng tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Giám đốc sáng tạo và các bên liên quan dự án trong việc xác định mục tiêu thiết kế, sản phẩm đầu ra và dòng thời gian cho các dự án sáng tạo mới.

👀 Thú vị: Cemex, nhà sản xuất và cung cấp xi măng và bê tông hàng đầu thế giới cho ngành xây dựng, đã tăng tốc thời gian đưa sản phẩm ra thị trường lên 15% nhờ ClickUp! Họ gần đây đã tập hợp một nhóm thiết kế đồ họa và người tạo hiệu ứng động tài năng, những người đang tìm kiếm các công cụ phù hợp để phát triển hiệu quả. Bằng cách sử dụng tính năng mối quan hệ nhiệm vụ ClickUp, họ đã làm cho việc di chuyển dự án từ người quản lý dự án sang các nhà thiết kế và người tạo đồ họa chuyển động trở nên cực kỳ dễ dàng. Điều này thực sự đã thay đổi hoàn toàn cách làm việc của họ!

4. Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng Sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo bản đồ hành trình khách hàng hiệu quả mà không tốn nhiều nỗ lực bằng mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng của ClickUp

Việc lập bản đồ hành trình khách hàng chính xác giúp doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng của mình—điều mà 86% người mua sẵn sàng trả thêm tiền. May mắn thay, mẫu bản đồ hành trình khách hàng sản phẩm ClickUp cũng hỗ trợ điều này.

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu thiết kế trực quan và dễ sử dụng này để phân tích tương tác của khách hàng và tạo ra các bản đồ hành trình chính xác. Điều này giúp xác định các điểm tiếp xúc quan trọng, hiểu rõ hơn về nhu cầu của người dùng và thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Mẫu này cũng rất linh hoạt trong việc hợp tác, cho phép bạn sử dụng nó cùng với nhóm của mình một cách dễ dàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Kết nối các giai đoạn hành trình với các tính năng chính của sản phẩm

Ưu tiên các cải tiến dựa trên hành vi của người dùng

Đồng bộ hóa các quyết định thiết kế tập trung vào người dùng giữa các nhóm

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia chiến lược UX và marketer sản phẩm trong việc lập bản đồ trải nghiệm người dùng, xác định các điểm gây cản trở và điều chỉnh cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp với hành vi của người dùng.

🔍 Bạn có biết? Bản đồ hành trình người dùng được lấy cảm hứng từ phong cách kể chuyện của thám tử — hiểu rõ “ai, gì, ở đâu và tại sao” đằng sau mỗi hành động của người dùng. 🕵🏻

5. Mẫu luồng người dùng ClickUp

Tương tự như mẫu trước đó, Mẫu Luồng Người Dùng ClickUp giúp phát triển các hành trình người dùng toàn diện để hỗ trợ thiết kế sản phẩm.

Tương tự như mẫu trước đó, Mẫu Luồng Người Dùng ClickUp giúp phát triển các hành trình người dùng toàn diện để hỗ trợ thiết kế sản phẩm.

Nó là bản đồ các bước mà khách hàng thực hiện khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, từ đầu đến cuối. Điều này giúp bạn xác định các điểm yếu và khắc phục lỗ hổng, nhưng đó không phải là tất cả những gì mẫu thiết kế này làm.

Sử dụng ClickUp, bạn có thể giao công việc và trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm, đang theo dõi tiến độ để thiết kế các quy trình hiệu quả và tạo ra trải nghiệm người dùng vượt trội.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Bản đồ logic sản phẩm với kỳ vọng thực tế của người dùng

Đơn giản hóa quá trình bàn giao cho nhà phát triển với các sơ đồ luồng rõ ràng

Ghi chú và đang theo dõi các thay đổi qua các phiên bản

🔑 Phù hợp cho: Các nhà phát triển và kỹ sư thiết kế sản phẩm đang thiết kế các đường dẫn điều hướng trực quan và hành động của người dùng cho các sản phẩm kỹ thuật số hoặc ứng dụng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm tra xem mỗi bước trong luồng người dùng có thực sự được hỗ trợ bởi logic sản phẩm và API phía sau hay không. Điều này giúp tránh việc xây dựng các luồng lý thuyết không thể triển khai. ✅

6. Mẫu kế hoạch dự án thiết kế website ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phát triển kế hoạch thiết kế website dễ theo dõi với mẫu kế hoạch dự án thiết kế website ClickUp

Thiết kế một trang web mới có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức. Từ việc chọn bố cục phù hợp đến quyết định bảng màu tối ưu, có rất nhiều công việc cần thực hiện. Tuy nhiên, nếu bạn quản lý một nhóm, mẫu kế hoạch dự án thiết kế trang web ClickUp sẽ đặc biệt hữu ích.

Mẫu này tạo ra chế độ xem bảng về tất cả các công việc thiết kế website, giúp bạn và nhóm hợp tác và hoàn thành chúng một cách hiệu quả. Khi bạn điền vào các chi tiết, mẫu sẽ lập kế hoạch các thành phần, phân công các mục và đang theo dõi tiến độ để đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

Nó cũng cho phép bạn ưu tiên các công việc và phân công hoặc điều chỉnh trách nhiệm trong sự kiện có sự thay đổi trong kế hoạch.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đang theo dõi công việc, phụ thuộc và các mốc thời gian quan trọng

Phân công vai trò rõ ràng giữa các nhóm thiết kế, phát triển và kiểm thử chất lượng (QA)

Quản lý kế hoạch cho nội dung, SEO và UI/UX tại một nơi duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế web, nhà phát triển và quản lý dự án kỹ thuật số chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình tạo/lập và triển khai website từ đầu đến cuối trên các nhóm.

7. Mẫu thiết kế web ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tiếp cận thiết kế website với quy trình có cấu trúc bằng mẫu thiết kế website ClickUp

Mẫu thiết kế web ClickUp là một tài nguyên miễn phí khác để lập kế hoạch thiết kế website. Nó rõ ràng, toàn diện và không đòi hỏi thời gian học hỏi. Nếu bạn đang xây dựng các trang đích đơn giản hoặc microsite, nó có thể giúp tối ưu hóa quy trình.

Mẫu này cho phép bạn lập kế hoạch toàn bộ quy trình thiết kế website. Nó tổ chức các công việc, tài nguyên và giao tiếp trong một nơi duy nhất. Được thiết kế theo định dạng bảng, nó cũng cung cấp chế độ xem rõ ràng về tiến độ của bạn thông qua các báo cáo có thể tùy chỉnh.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Cấu trúc các dự án web theo trang, phần và sprint

Kết nối các công việc viết nội dung, thiết kế và phát triển một cách liền mạch

Quản lý các phiên bản thông qua bình luận và phê duyệt

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế tự do và nhóm agency tổ chức bố cục trang, nội dung và tài nguyên cho các dự án thiết kế web hướng đến khách hàng.

Thiết kế là quá trình lặp lại* Những sản phẩm tốt nhất được hình thành thông qua phản hồi liên tục và quá trình lặp lại nhanh chóng. Các mẫu thiết kế và tính năng bình luận của ClickUp giúp bạn dễ dàng thu thập ý kiến, đang theo dõi thay đổi và phát triển thiết kế của mình — để bạn luôn cải tiến, không bao giờ bị mắc kẹt.

8. Mẫu Phát Triển Sản Phẩm Mới ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu phát triển sản phẩm mới của ClickUp để thiết kế các sản phẩm mới thành công một cách dễ dàng

Bạn có biết rằng trong số 30.000 sản phẩm mới được ra mắt mỗi năm, 95% trong số đó thất bại? Để đảm bảo sản phẩm sáng tạo của bạn không bị loại bỏ, hãy sử dụng Mẫu Phát Triển Sản Phẩm Mới của ClickUp.

Mẫu này hỗ trợ mọi khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm, từ kế hoạch đến triển khai. Nó cho phép bạn tạo công việc, phân công vai trò và đang theo dõi tiến độ để đảm bảo quá trình phát triển diễn ra suôn sẻ.

Điều này giúp các nhóm đa hàm đồng bộ hóa để hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm. Nó cũng loại bỏ các điểm yếu trong quy trình, đảm bảo sản phẩm mới phát triển hoàn hảo.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia quy trình phát triển sản phẩm thành các giai đoạn có thể thực hiện được

Các hoạt động nghiên cứu, tạo mẫu và kiểm thử đang được theo dõi

Theo dõi tiến độ bằng bảng điều khiển và bảng trực quan

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và các nhóm đa hàm đang triển khai các dự án sản phẩm mới từ giai đoạn ý tưởng đến khi ra mắt với quy trình làm việc có cấu trúc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối bộ công cụ thiết kế của bạn Các nhà thiết kế sử dụng nhiều công cụ khác nhau, bao gồm Figma, Slack, Google Drive và các công cụ khác. Tích hợp của ClickUp cho phép bạn nhúng thiết kế, liên kết tài nguyên và tập trung phản hồi, giúp nhóm của bạn duy trì luồng mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

9. Mẫu thiết kế sáng tạo và thiết kế ClickUp

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tổ chức các yếu tố khác nhau của một dự án thiết kế sản phẩm? Hãy sử dụng Mẫu Thiết Kế và Sáng Tạo ClickUp để giải quyết vấn đề này.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tổ chức các yếu tố khác nhau của một dự án thiết kế sản phẩm? Hãy sử dụng Mẫu Thiết Kế và Sáng Tạo ClickUp để giải quyết vấn đề này.

Mẫu này thân thiện với người mới bắt đầu, đặc biệt hữu ích cho các nhóm đang xây dựng sản phẩm từ đầu. Nó chủ yếu hoạt động như một không gian thống nhất nơi bạn và đồng nghiệp có thể tập hợp và tổ chức ý tưởng.

Với mẫu này, bạn có thể tạo công việc, theo dõi tiến độ và hiển thị tổng quan về dòng thời gian của dự án. Mẫu thiết kế này cũng có giao diện hấp dẫn, kèm theo sơ đồ luồng công việc hướng dẫn toàn bộ quy trình.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Quản lý tài sản sáng tạo qua từng giai đoạn phê duyệt

Ưu tiên công việc một cách dễ dàng với bảng trực quan và dòng thời gian

Đồng bộ hóa công việc và cột mốc với các hạn chót trên lịch

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sáng tạo quản lý nội dung hình ảnh, thương hiệu và các dự án thiết kế marketing xuyên suốt các bộ phận hoặc khách hàng.

10. Mẫu Portfolio Thiết Kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng danh mục đầu tư thiết kế của bạn chỉ trong vài phút với mẫu danh mục đầu tư thiết kế ClickUp

Nếu bạn là một nhà thiết kế đang tìm kiếm công cụ để xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ cho các buổi trình bày với khách hàng, hãy sử dụng Mẫu Danh mục đầu tư Thiết kế ClickUp. Dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nó để tạo ra một danh mục đầu tư phù hợp với phong cách của mình.

Mẫu này giúp bạn tổ chức tất cả các dự án thiết kế và kinh nghiệm trước đây của mình một cách chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể thêm các chi tiết quan trọng như sản phẩm đầu ra và dòng thời gian để làm cho bài thuyết trình của bạn trở nên toàn diện.

Mẫu này dễ dàng điều hướng và bao gồm tất cả các yếu tố quan trọng cần có trong một danh mục đầu tư thiết kế chuyên nghiệp.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Trình bày kỹ năng sáng tạo, công cụ và kết quả cuối cùng

Kết nối các công việc, tài liệu trực quan và sản phẩm đầu ra trong một nền tảng duy nhất

Cập nhật nội dung dễ dàng với tính năng đang theo dõi phiên bản tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer và chuyên gia thiết kế muốn trình bày các dự án đã hoàn thành, nghiên cứu trường hợp và bằng chứng sáng tạo trong một định dạng có tổ chức.

11. Mẫu thiết kế đồ họa đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo đồ họa chất lượng cao với chỉ một nửa công sức bằng mẫu thiết kế đồ họa đơn giản của ClickUp

Thiết kế đồ họa có thể trông như một trò chơi thú vị cho đến khi thời hạn cận kề mà bạn vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng. Nhưng may mắn thay, đây chính là lúc Mẫu Thiết Kế Đồ Họa Đơn Giản của ClickUp bước vào.

Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa quy trình thiết kế của bạn. Với sự hỗ trợ của nó, bạn có thể tổ chức tất cả các tài sản sáng tạo của mình, như hình ảnh, video và văn bản, để có kế hoạch đầu ra chi tiết.

Nó cũng cho phép bạn tạo các công việc nhỏ, có thể thực hiện được và đặt hạn chót để bạn có thể hoàn thành thiết kế đồ họa trong dòng thời gian.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Quản lý các dự án thiết kế đồ họa một cách gọn gàng và hiệu quả

Theo dõi các bản sửa đổi, phê duyệt và tệp chia sẻ

Hiển thị tiến độ bằng các bố cục bảng sạch sẽ

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế đồ họa nội bộ xử lý các yêu cầu sáng tạo lặp lại như tài liệu tiếp thị, quảng cáo hoặc tạo/lập nội dung kỹ thuật số.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì thiết kế lặp đi lặp lại các nút, thẻ hoặc tiêu đề giống nhau, hãy xây dựng một thư viện thành phần tập trung. Điều này giúp加快mockups, đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh và cho phép cập nhật toàn cầu một cách dễ dàng nếu yêu cầu thay đổi giữa dự án. 📈

12. Mẫu Ý tưởng Thiết kế ClickUp

Muốn tạo ra một thiết kế sản phẩm mới mẻ nhưng chưa có ý tưởng nào? Hãy để mẫu thiết kế ý tưởng ClickUp giúp bạn khám phá những ý tưởng mới mẻ từ đầu.

Muốn tạo ra một thiết kế sản phẩm mới mẻ nhưng chưa có ý tưởng nào? Hãy để mẫu thiết kế ý tưởng ClickUp giúp bạn khám phá những ý tưởng mới mẻ từ đầu.

Mẫu này hàm như một bảng vẽ hợp tác, nơi bạn và các thành viên trong nhóm có thể brainstorm ý tưởng. Dựa trên ý kiến của mọi người, bạn có thể ưu tiên và lựa chọn đề xuất tốt nhất để bắt đầu quá trình sáng tạo.

Mẫu này cũng cho phép bạn đang theo dõi tiến độ thiết kế, biến nó thành giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Nhóm ý tưởng theo chủ đề, nhân vật người dùng hoặc trường hợp sử dụng

Kết nối các khái niệm thiết kế với yêu cầu hoặc mục tiêu của người dùng

Ý tưởng đang được theo dõi từ giai đoạn brainstorming đến giai đoạn tạo mẫu

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm đổi mới, nhà thiết kế tư duy và chuyên gia sáng tạo trong việc ghi chép, tổ chức và ưu tiên các ý tưởng thô trong các phiên brainstorming.

13. Mẫu bảng Kanban cho Nhóm Thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tất cả các dự án thiết kế của bạn một cách dễ dàng bằng mẫu bảng Kanban cho Nhóm Thiết kế ClickUp

Quản lý quy trình thiết kế có thể nhanh chóng trở nên hỗn loạn, đặc biệt khi có nhiều nhà thiết kế tham gia. Mẫu bảng Kanban cho Nhóm Thiết kế của ClickUp giúp bạn kiểm soát mọi thứ một cách hiệu quả.

Mẫu này cung cấp cho bạn một bảng trực quan để quản lý các dự án thiết kế theo giai đoạn — như brainstorming, đang thực hiện, đánh giá và hoàn thiện. Bạn có thể phân công vai trò, thêm tệp đính kèm, đang theo dõi thời hạn và lưu trữ phản hồi tại một nơi duy nhất.

Nó cũng cho phép bạn tùy chỉnh các cột, nhãn và ưu tiên để phù hợp với quy trình thiết kế độc đáo của nhóm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi các rào cản, phụ thuộc và phản hồi từ khách hàng

Sắp xếp lại và ưu tiên lại các công việc một cách dễ dàng với tính năng kéo và thả

Phân loại công việc với các nhãn màu tùy chỉnh mã

🔑 Phù hợp cho: Quản lý thiết kế và các nhóm làm việc cộng tác đang theo dõi các công việc thiết kế, tiến độ và quyền sở hữu trong một quy trình làm việc trực quan, dựa trên trạng thái.

🧠 Thú vị: Phương pháp Kanban, thường được sử dụng trong các mẫu bảng thiết kế, được phát minh bởi Toyota vào những năm 1940. 🚘

*thiết kế sản phẩm mới một cách dễ dàng với ClickUp

Thiết kế sản phẩm xuất sắc không chỉ dựa vào sự sáng tạo—nó còn liên quan đến cấu trúc, quá trình lặp lại và đảm bảo mọi người đều tập trung vào trải nghiệm của người dùng.

Dù bạn đang lập kế hoạch cho hành trình người dùng mới, xây dựng bản vẽ sơ đồ hay quản lý các sản phẩm thiết kế, các mẫu phù hợp sẽ giúp tăng cường sự rõ ràng, tốc độ và hợp tác.

Với phạm vi mẫu thiết kế sản phẩm miễn phí đa dạng của ClickUp, các nhóm có thể bắt đầu nhanh chóng mà không cần phải tái tạo lại từ đầu mỗi lần. Sẵn sàng tối ưu hóa quy trình thiết kế sản phẩm của bạn? Khám phá các mẫu thiết kế sản phẩm của ClickUp ngay hôm nay – bắt đầu sử dụng miễn phí!

Câu hỏi thường gặp về mẫu thiết kế sản phẩm

Các mẫu thiết kế sản phẩm bao quát toàn bộ chu kỳ thiết kế—nghiên cứu, phát triển ý tưởng, thử nghiệm—trong khi các mẫu UI tập trung hoàn toàn vào bố cục giao diện trực quan.

Đúng vậy. Các mẫu như Mẫu Bảng Trắng và Mẫu Tài Liệu của ClickUp giúp tập trung ý tưởng, bình luận và tài nguyên, giảm thiểu việc chuyển đổi công cụ và hỗn loạn phiên bản.

Lựa chọn mẫu phù hợp với giai đoạn quy trình làm việc của bạn—thiết kế sơ đồ, lập bản đồ hành trình hoặc tài liệu—và cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh cho kích thước nhóm và loại dự án.