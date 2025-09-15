Mẫu lịch trả nợ miễn phí để theo dõi khoản thanh toán và lãi suất

Bạn có bao giờ cảm thấy bối rối khi cố gắng xác định phần nào của khoản thanh toán vay thực sự được dùng để trả lãi suất so với gốc? Đối với cá nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ và nhóm tài chính, sự thiếu rõ ràng này có thể dẫn đến kế hoạch kém hiệu quả và những bất ngờ tốn kém.

Mẫu lịch trả nợ hoạt động một cách trơn tru. Nó cung cấp cho bạn một bảng phân tích chi tiết từng khoản thanh toán, cho thấy chính xác cách khoản vay của bạn được trả dần theo thời gian.

Dù bạn đang quản lý nợ cá nhân hay đang theo dõi khoản vay kinh doanh, các mẫu này giúp bạn duy trì sự tổ chức và kiểm soát. Hãy khám phá một số mẫu lịch trả nợ miễn phí để đơn giản hóa việc quản lý khoản vay của bạn.

🧠 Thông tin thú vị: Từ ‘amortization’ có nguồn gốc từ tiếng Latin ‘admortire’, có nghĩa là ‘giết chết’—ám chỉ việc trả nợ dần dần cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

lịch trả nợ là gì?*

Mẫu lịch trả nợ là các công cụ đã được định dạng sẵn (thường ở định dạng Excel, Google Trang tính hoặc PDF) giúp bạn đang theo dõi quá trình trả nợ theo thời gian. Chúng chia mỗi khoản thanh toán thành hai phần: gốc (số tiền bạn đã vay) và lãi suất (chi phí vay).

Các mẫu này hiển thị số tiền bạn còn nợ sau mỗi lần thanh toán, thời hạn thanh toán và cách số dư khoản vay của bạn giảm dần theo thời gian. Chúng cung cấp một biểu diễn trực quan rõ ràng về lịch trình thanh toán của bạn, giúp việc lập ngân sách và lập kế hoạch vay trở nên dễ dàng hơn.

💰 Thông thường, chúng bao gồm:

Ngày thanh toán

Số tiền thanh toán

Phân tích chi tiết giữa lãi suất và gốc

Số dư khoản vay còn lại

Các mẫu lịch trả nợ tốt nhất trong nháy mắt

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lịch trả nợ tốt?

Một mẫu lịch trả nợ vay tốt giúp bạn tổ chức tài chính và có cái nhìn tổng quan về hành trình trả nợ của mình. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

bố cục rõ ràng: *Mẫu được thiết kế tốt hiển thị bảng trả góp khoản vay đầy đủ một cách dễ đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà không gây cảm giác quá tải

Tính toán tự động: Sau khi nhập các thông tin cơ bản như số tiền vay, tỷ lệ và thời hạn vay, mẫu lịch trả nợ sẽ tự động tính toán các thông tin khóa như số tiền thanh toán cuối cùng, số lần thanh toán còn lại và số dư còn lại

Phân tích hàng tháng: Mỗi hàng nên hiển thị tỷ lệ lãi suất so với gốc cùng với số dư còn lại sau mỗi lần thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm, dù đó là khoản vay có lãi suất cố định hay biến động

Trường có thể chỉnh sửa: Các mẫu tốt cho phép bạn điều chỉnh số liệu nhanh chóng. Điều này giúp bạn khám phá cách các thay đổi ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể và Các mẫu tốt cho phép bạn điều chỉnh số liệu nhanh chóng. Điều này giúp bạn khám phá cách các thay đổi ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể và quản lý chi tiêu hiệu quả hơn

Hỗ trợ trực quan: Các mẫu tốt nhất cung cấp biểu đồ hoặc đồ thị đơn giản giúp bạn thấy số dư nợ giảm dần theo thời gian, làm cho dữ liệu trở nên trực quan hơn

Định dạng linh hoạt: Một mẫu bảng tính mạnh mẽ có thể sử dụng trong các công cụ như Excel, Google Trang tính và thậm chí Một mẫu bảng tính mạnh mẽ có thể sử dụng trong các công cụ như Excel, Google Trang tính và thậm chí ClickUp , ứng dụng đa năng cho công việc. Vì vậy, hãy chọn nền tảng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn

👀 Bạn có biết? Phương pháp trả nợ theo đường thẳng giúp trả nợ nhanh hơn, nhưng chi phí ban đầu cao hơn. Với phương pháp thanh toán đều (hoặc thanh toán cố định), số tiền gốc thanh toán hàng tháng của bạn sẽ không thay đổi, nhưng tổng số tiền thanh toán hàng tháng sẽ cao hơn. Phương pháp này đắt hơn ban đầu, nhưng bạn sẽ tiết kiệm đáng kể lãi suất trong suốt thời gian vay.

10 Mẫu lịch trả nợ tốt nhất cho quản lý tài chính hiệu quả hơn

Chán ngán việc phải quản lý thông tin trả nợ vay trên các bảng tính rải rác?

Dưới đây là những mẫu lịch trả nợ tốt nhất giúp bạn đang theo dõi các khoản thanh toán, phân tích lãi suất so với gốc, và duy trì kế hoạch trả nợ cho cả khoản vay lãi suất cố định lẫn biến động, mà không gây căng thẳng.

1. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý ngân sách hàng tháng và hàng năm của bạn với mẫu ngân sách của ClickUp

Việc đang theo dõi dòng tiền vào và ra trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với mẫu ngân sách đơn giản ClickUp. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng về thu nhập và chi tiêu, được trình bày một cách hợp lý. Mỗi phần được tổ chức để giúp bạn nhận ra các xu hướng, lập kế hoạch trước và tập trung vào mục tiêu của mình. Với các chế độ xem được sắp xếp theo loại và tháng, mọi thứ trở nên có cấu trúc và dễ theo dõi.

Sử dụng nó để phân loại từng khoản thanh toán theo tên khoản vay hoặc nợ cụ thể để theo dõi nhiều nghĩa vụ cùng lúc. Bạn có thể thêm các Trường Tùy chỉnh như Ngày thanh toán, Số tiền thanh toán, Số tiền gốc đã trả, Số tiền lãi suất đã trả và Số dư còn lại cần trả. Sử dụng chế độ xem Bảng hoặc Kế hoạch ngân sách để hiển thị các thông tin này bên cạnh các danh mục chi tiêu hiện có.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xem chế độ xem tất cả hoạt động tài chính của bạn theo loại tài khoản

Sử dụng menu thả xuống để đặt nhãn cho các mục thu nhập và chi tiêu, đồng thời thêm chi tiết như loại, nguồn gốc và mô tả

Kiểm tra dòng tiền ròng trong chế độ xem Dòng tiền ròng để xem số tiền còn lại sau khi trừ đi các khoản thanh toán lãi suất và chi phí khác

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm tài chính muốn tổ chức thu nhập và chi tiêu một cách đơn giản và hiệu quả

2. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý tài chính một cách trơn tru với mẫu quản lý tài chính của ClickUp

Với các công cụ kế toán phù hợp, việc quản lý tài chính kinh doanh không còn là thách thức vô tận. Và mẫu quản lý tài chính ClickUp là một trong những công cụ đó!

Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc toàn diện được thiết kế để quản lý bán hàng, hóa đơn, chi phí, hoàn trả và thậm chí cả chi tiết sản phẩm—tất cả trong một nơi. Bạn sẽ có bố cục gọn gàng, tự động hóa thông minh và nhiều công cụ để đảm bảo các vấn đề tài chính của bạn diễn ra suôn sẻ.

Ví dụ, bạn có thể đang theo dõi các khoản thanh toán lãi suất và gốc hàng tháng bằng cách sử dụng Trạng thái Nhiệm vụ Tùy chỉnh trong ClickUp như sau:

Cần làm: Thanh toán sắp tới

Theo tiến độ: đang chuẩn bị thanh toán

Hoàn thành: Thanh toán đã thực hiện

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi báo giá, hóa đơn và các khoản thanh toán hàng tháng với các danh sách công việc dễ dàng điều hướng

Ghi lại mọi chi tiết bằng các trường thông tin tích hợp sẵn như số tiền, trạng thái, thông tin liên hệ và ngày tháng

Sử dụng trí tuệ nhận thức ngữ cảnh của ClickUp Brain để tạo các tự động hóa ngôn ngữ tự nhiên trong mẫu, chẳng hạn như: “3 ngày trước ngày thanh toán: Gửi nhắc nhở” “Vào ngày thanh toán: Đánh dấu công việc là Đang tiến độ” “Sau ngày thanh toán: Đánh dấu là Hoàn thành nếu chưa được đánh dấu, hoặc yêu cầu xem xét”

*3 ngày trước ngày thanh toán: Gửi nhắc nhở

“Vào ngày thanh toán: Đánh dấu công việc là Đang tiến hành”

“Ngày thanh toán: Đánh dấu là Hoàn thành nếu chưa được chọn, hoặc yêu cầu xem xét”

*3 ngày trước ngày thanh toán: Gửi nhắc nhở

*vào ngày thanh toán: Đánh dấu công việc là Đang tiến độ

ngày thanh toán: Đánh dấu là Hoàn thành nếu chưa được chọn, hoặc yêu cầu xem xét

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm và doanh nghiệp đang tìm kiếm cách quản lý tài chính thông minh hơn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ

3. Mẫu Báo cáo Chi phí ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa việc đang theo dõi và báo cáo chi phí với mẫu báo cáo chi phí của ClickUp

Mẫu Báo cáo Chi phí ClickUp là công cụ lý tưởng để bạn đang theo dõi chi phí của mình và nhân viên mà không gây nhầm lẫn. Nó cung cấp một bố cục sẵn có để ghi chép chi phí theo ngày, loại và số tiền, vì vậy bạn không cần phải bắt đầu từ đầu.

Bạn có thể điền vào các phần đã được tạo sẵn, từ chi phí đi lại, ăn uống đến hóa đơn điện thoại, bằng mẫu này. Bạn cũng có thể đính kèm tệp đính kèm, thêm mô tả ngắn gọn và bao gồm sự phê duyệt của quản lý ngay trên trang.

Bạn có thể tùy chỉnh để đang theo dõi các khoản vay riêng lẻ hoặc các khoản thanh toán kỳ và hiển thị dòng thời gian thanh toán. Kết hợp với khả năng AI tiên tiến của ClickUp Brain để phân tích các mẫu chi tiêu trong quá khứ và dự đoán các nghĩa vụ còn lại.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo lịch trả nợ tối ưu cho bạn

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Điền vào bảng mẫu sẵn có với tất cả các hạng mục chi tiêu trong một nơi duy nhất

Nhập chi tiết hóa đơn với không gian để mô tả và đính kèm tệp đính kèm hình ảnh

Chỉnh sửa, in hoặc chia sẻ mẫu theo nhu cầu với các thành viên trong nhóm và quản lý của bạn

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm và nhân viên cần một cách nhanh chóng để ghi chép chi phí, nộp báo cáo và giữ mọi thứ được ghi chép đầy đủ

4. Mẫu hóa đơn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hóa đơn chuyên nghiệp nhanh chóng với mẫu hóa đơn của ClickUp

* cần một cách nhanh chóng để quản lý hóa đơn mà không bị lạc mất thông tin về ai nợ bạn bao nhiêu? Mẫu hóa đơn ClickUp giúp bạn theo dõi thanh toán của khách hàng mà không cần lục lọi email hay bảng tính.

Nó cho phép bạn lưu mỗi hóa đơn dưới dạng công việc, kèm theo các chi tiết như tên khách hàng, thông tin liên hệ, số tiền và ngày đáo hạn. Bạn có thể xem nhiều chế độ xem để duy trì sự tổ chức và theo dõi những khoản đã thanh toán, những khoản quá hạn và những khoản sắp đến hạn với công cụ quản lý hóa đơn này.

Mẫu này cũng có thể được sử dụng như một bản ghi chép theo dõi tiến độ trả nợ. Mỗi "hóa đơn" bạn ghi lại có thể đại diện cho một kỳ trả nợ cụ thể trong khoản vay hoặc kế hoạch trả nợ, với các trường thông tin trên hóa đơn có thể được sử dụng cho cả hai mục đích:

số tiền hóa đơn* sẽ trở thành số tiền thanh toán kỳ của bạn

Các mục chi tiết ghi lại sự phân chia giữa gốc và lãi suất cho kỳ đó

Ngày đáo hạn* đóng vai trò là ngày thanh toán trong lịch trả nợ của bạn

Trạng thái đã thanh toán/chưa thanh toán cho biết chính xác vị trí của bạn trong dòng thời gian thanh toán

Theo thời gian, chế độ xem lịch của mẫu sẽ trở thành bản đồ thanh toán trực quan — mỗi hóa đơn đã thanh toán là một bước tiến gần hơn đến số dư còn lại, và mỗi hóa đơn sắp tới là bước tiếp theo trong kế hoạch của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi trạng thái hóa đơn và thanh toán chỉ với một cái nhìn tổng quan thông qua các chế độ xem danh sách, bảng, lịch và dòng thời gian

Sử dụng các tính năng đang theo dõi thời gian tích hợp sẵn của ClickUp, chẳng hạn như theo dõi thời gian từ bất kỳ thiết bị nào, thêm ghi chú vào các mục nhập thời gian, đánh dấu thời gian tính phí và tạo báo cáo chi tiết

Cài đặt tác vụ lặp lại trong ClickUp để tự động xử lý hóa đơn và thanh toán hàng tháng hoặc theo hợp đồng

Quản lý thanh toán trong cùng một không gian bạn gửi và lưu trữ hóa đơn — một quy trình, một nguồn thông tin chính xác, hai việc cần làm hoàn thành cùng lúc

🔑 Phù hợp cho: Người làm tự do, các công ty và nhóm muốn quản lý hóa đơn và nhận thanh toán, đồng thời trả nợ đúng hạn

5. Mẫu hoạt động kế toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý hồ sơ tài chính toàn diện của công ty bạn với Mẫu Hoạt động Kế toán của ClickUp

Mẫu Quản lý Hoạt động Kế toán ClickUp giúp tập trung tất cả các hoạt động tài chính cốt lõi của bạn vào một không gian có cấu trúc, phát triển cùng với sự phát triển của kinh doanh. Từ việc tổ chức nhóm tài khoản đến đang theo dõi sổ nhật ký, sổ cái và luồng tiền, nó mang lại sự rõ ràng mà không phức tạp.

Được thiết kế cho các quy trình kế toán tiêu chuẩn, nó bao gồm các phần về nhóm tài khoản, luồng tiền, sổ cái và báo cáo cuối kỳ. Điều gì nữa? Nó cho phép bạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kế toán để giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại như phân loại mục nhập, phát hiện bất thường hoặc tạo báo cáo tóm tắt.

Trong mẫu, mỗi mục nhập trả góp trở thành một công việc kế toán – đại diện cho một kỳ trả góp của khoản vay hoặc lịch trả nợ. Thay vì sử dụng một công cụ theo dõi khoản vay riêng biệt, bạn chỉ cần ghi chép từng khoản thanh toán như một phần của các hoạt động kế toán tổng thể.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tất cả thu nhập và chi phí của doanh nghiệp bạn với Danh sách Tài khoản chế độ xem

Nhóm các giao dịch theo tiêu đề tài khoản, loại sổ nhật ký hoặc hoạt động tiền mặt hàng tháng

Hiển thị báo cáo lãi lỗ (P&L) và bảng cân đối kế toán với bảng kéo và thả

Sử dụng các trạng thái như Mở, Hoạt động hoặc Đã đóng để chỉ ra liệu một kỳ trả nợ chưa bắt đầu, đến hạn hay đã thanh toán. Điều này phản ánh cả tiến độ trả nợ của bạn và quy trình kế toán thông thường

🔑 Phù hợp cho: Doanh nghiệp nhỏ, nhóm tài chính hoặc người phụ trách vận hành muốn tổ chức hồ sơ tài khoản kế toán của mình

6. Mẫu lịch sử thanh toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý và đang theo dõi thanh toán với mẫu lịch sử thanh toán của ClickUp

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản để ghi chép, chế độ xem và xác minh các giao dịch thanh toán cá nhân hoặc kinh doanh, mẫu lịch sử thanh toán ClickUp chính là giải pháp dành cho bạn!

Với các chế độ xem đơn giản như biểu mẫu thanh toán, danh sách chi tiết và tóm tắt khách hàng, bạn luôn biết ai đã thanh toán bao nhiêu, khi nào và bằng cách nào. Ngoài ra, các tính toán tích hợp giúp bạn nhanh chóng nắm bắt tổng số tiền, trong khi việc tải lên hóa đơn và phương thức thanh toán đảm bảo tài liệu chính xác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì xem lịch trả nợ như một công cụ riêng biệt, hãy sử dụng mẫu này để tích hợp nó vào quy trình quản lý lịch sử thanh toán hiện tại của bạn. Mỗi kỳ trả nợ sẽ trở thành một công việc thanh toán thông thường, được bổ sung chức năng đang theo dõi gốc/lãi suất và tích hợp mượt mà vào các trường, chế độ xem và tự động hóa hiện có của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi tất cả các giao dịch trong chế độ xem tổng hợp "All Items View" với các cột có thể sắp xếp và lọc

Giữ bản sao kỹ thuật số của hóa đơn được tệp đính kèm và sắp xếp gọn gàng để dễ dàng tra cứu

Quản lý trạng thái của từng khoản thanh toán với các trạng thái tùy chỉnh, chẳng hạn như "Đang mở" và "Hoàn thành"

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer và nhóm doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một hệ thống tổ chức, chia sẻ để ghi chép và kiểm tra các khoản thanh toán, bao gồm cả các khoản trả góp vay

7. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS

Tải mẫu miễn phí Theo dõi ngân sách dự án hiệu quả với mẫu ngân sách dự án ClickUp kèm theo WBS

Cần một phương pháp quản lý phạm vi, ngân sách và tiến độ một cách có cấu trúc và chi tiết? Hãy thử mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS. Mẫu này sử dụng cấu trúc phân chia công việc (WBS) để phân bổ chi phí, theo dõi chi phí thực tế và hiển thị tiến độ so với các cột mốc kế hoạch trong một không gian thống nhất. Điều này khiến nó trở thành nền tảng lý tưởng để tích hợp lịch trả nợ một cách tự nhiên vào cấu trúc ngân sách của bạn.

Mẫu này liên kết các dòng ngân sách trực tiếp với các hoạt động, đảm bảo sự đồng bộ hoàn toàn giữa kế hoạch tài chính và thực hiện dự án. Vì mẫu này hỗ trợ nhiều chế độ xem—bao gồm Gantt, danh sách và bảng—bạn có thể đang theo dõi trực quan thời hạn thanh toán cùng với các cột mốc quan trọng của dự án. Điều này cung cấp một bức tranh rõ ràng, theo thời gian về việc thanh toán liên kết với cấu trúc dự án.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị lịch trình dự án qua các giai đoạn và điều chỉnh lại các công việc bằng cách kéo và thả

Tổ chức tất cả dữ liệu liên quan cho các dự án của bạn trong một không gian duy nhất để lập kế hoạch sức chứa và phân bổ tài nguyên hiệu quả

Lập bản đồ cho tất cả các hoạt động theo giai đoạn dự án bằng Bảng phân chia công việc (Work Breakdown Structure Table)

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án và các nhóm quản lý dự án quy mô lớn với nhiều nguồn ngân sách khác nhau

🔍 Bạn có biết? Lịch trả nợ không chỉ áp dụng cho khoản vay. Kinh doanh cũng sử dụng nó để phân bổ chi phí của tài sản và đầu tư, như thiết bị, theo thời gian.

8. Mẫu chế độ xem dòng thời gian ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp lịch trả nợ và đánh dấu các ngày quan trọng bằng mẫu Chế độ xem Dòng Thời Gian của ClickUp

Bản đồ toàn bộ dòng thời gian trả nợ của bạn trong một không gian làm việc trực quan, liền mạch với mẫu ClickUp Timeline View Template. Nó cung cấp cho cá nhân và nhóm một cấu trúc lịch trình linh hoạt để tổ chức các giai đoạn trả nợ và xác định ngày đáo hạn. Mỗi điểm trong dòng thời gian hiển thị số tiền tương ứng, được chia thành phần gốc và lãi suất, với số dư sau khi thanh toán được hiển thị trên ghi chú dính hoặc trường tùy chỉnh.

Với mẫu này, bạn có thể tự do lập bản đồ, điều chỉnh và đang theo dõi từng giai đoạn của lịch trả nợ mà không bị giới hạn cứng nhắc. Nó biến kế hoạch trả nợ thành một lộ trình rõ ràng, trực quan dẫn thẳng đến con số 0.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn trực tiếp trên dòng thời gian để theo dõi trách nhiệm một cách nhanh chóng

Hợp tác trực tiếp với các thành viên trong nhóm trong không gian làm việc chia sẻ

Mở rộng khung vẽ khi cần thiết để phù hợp với các dòng thời gian trả nợ phức tạp, nhiều giai đoạn

🔑 Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc freelancer, đặc biệt là những người quản lý khoản vay mua thiết bị, vốn khởi nghiệp hoặc các dự án do khách hàng tài trợ, nơi ngày thanh toán quan trọng không kém gì kế hoạch dòng tiền

9. Mẫu lịch thanh toán vay của Mission Investors

qua Mission Investors

Đang theo dõi lịch thanh toán của nhiều khoản vay khác nhau, mỗi khoản có điều khoản, tần suất và số tiền khác nhau, có thể nhanh chóng trở nên phức tạp. Mẫu Lịch Thanh Toán Vay của Mission Investors cung cấp một bảng tính có thể tùy chỉnh, được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý khoản vay và nâng cao tính minh bạch của danh mục đầu tư.

Nó hiển thị chi tiết từng khoản thanh toán, bao gồm số tiền gốc, lãi suất, khoản thanh toán thêm và số dư, tất cả trong một lịch trình tổng hợp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi các khoản thanh toán theo lịch trình và khoản thanh toán thêm để xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến dòng thời gian hoàn trả khoản vay của bạn

Chế độ xem tổng quan về khoản vay với lịch thanh toán, tổng số tiền lãi suất đã trả, số lần thanh toán thực tế và các khoản thanh toán sớm, tất cả chỉ trong nháy mắt

Theo dõi tiến độ trả nợ của bạn với các cột cho số dư ban đầu, gốc, lãi suất và nhiều hơn nữa

🔑 Phù hợp cho: Người vay và cố vấn tài chính cần duy trì hồ sơ thanh toán khoản vay dễ hiểu.

💡 Mẹo bổ sung: Dưới đây là một số mẹo để quản lý trả nợ hiệu quả: Bạn đang theo dõi các khoản thanh toán của mình thường xuyên để xem số tiền nào được dùng để trả lãi suất và số tiền nào được dùng để trả gốc

Thực hiện các khoản thanh toán bổ sung bất cứ khi nào có thể để rút ngắn dòng thời gian thanh toán

Sử dụng các công cụ kỹ thuật số hoặc mẫu để duy trì sự tổ chức và không bao giờ bỏ lỡ kỳ thanh toán

Hiểu rõ các điều khoản vay của bạn từ A đến Z

Cập nhật lịch trình của bạn mỗi khi có thay đổi, như tái cấp vốn hoặc thanh toán một lần

Theo dõi tiến độ với các bảng điều khiển và biểu đồ chi tiết

10. Lịch thanh toán vay Excel của CFI

qua CFI

Mẫu lịch thanh toán vay Excel của CFI cung cấp một lịch thanh toán đầy đủ, bao gồm từ các khoản thanh toán hàng tháng cố định đến các khoản đóng góp thêm và thay đổi tỷ lệ.

Bảng tính sẵn có này giúp bạn tính toán chính xác các khoản thanh toán vay, gốc, lãi suất và số dư cho bất kỳ kỳ hạn vay và tỷ lệ nào. Nó giúp đơn giản hóa việc xây dựng một lịch trả nợ hoàn thành, tiết kiệm thời gian và nỗ lực cho bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tải xuống mẫu Excel đầy đủ chức năng đã được xây dựng sẵn với tất cả công thức cần thiết

Điều chỉnh số tiền vay, tỷ lệ và thời hạn để xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến lịch thanh toán của bạn

Hiển thị rõ ràng số dư còn lại và tiến độ thanh toán cho từng kỳ

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia tài chính, chủ kinh doanh hoặc sinh viên muốn đang theo dõi lịch trả nợ của mình bằng Excel

*tối ưu hóa quản lý khoản vay với ClickUp

Quản lý khoản vay không cần phải là một trò chơi may rủi. Với mẫu lịch trả nợ phù hợp, bạn có thể thấy rõ từng khoản thanh toán giảm dần số dư nợ của mình, từng tháng, từng đô la.

Với các chế độ xem tùy chỉnh và tự động hóa, ClickUp giúp bạn xây dựng hệ thống đang theo dõi khoản vay thông minh từ đầu hoặc tích hợp vào các hệ thống đã được xây dựng sẵn. Theo dõi lịch thanh toán, cài đặt nhắc nhở và thậm chí chia sẻ biểu mẫu với khách hàng hoặc đồng nghiệp. Ngoài ra, mọi thứ được cập nhật theo thời gian thực, nên bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào.

Sẵn sàng kiểm soát chiến lược vay của bạn? Bắt đầu với ClickUp và xem số của bạn cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!