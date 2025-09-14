10 mẫu sơ đồ tư duy Miro tốt nhất cho brainstorming trực quan

Những ý tưởng sáng tạo không phải lúc nào cũng xuất hiện theo thứ tự, và đó chính xác là lý do tại sao sơ đồ tư duy tồn tại. Dù bạn đang lập kế hoạch dự án, phát triển ý tưởng cho chiến lược kinh doanh, vạch ra luồng thiết kế hay giải quyết một chủ đề nghiên cứu phức tạp, sơ đồ tư duy giúp bạn kết nối các ý tưởng mà không làm mất đi cái nhìn tổng thể.

Miro đi một bước xa hơn nữa với các mẫu bản đồ tư duy động và hợp tác, biến quá trình phát triển ý tưởng lộn xộn thành những thông tin rõ ràng và có thể thực hiện được.

Không có ghi chú dán hay Google Slides, không cần xóa bảng trắng, chỉ cần một công cụ tổ chức đồ họa nơi các ý tưởng chính của bạn về một khái niệm cụ thể có thể phát triển, nhánh ra và trở nên sống động.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu sơ đồ tư duy Miro không chỉ giúp khám phá ý tưởng và tổ chức thông tin—mà còn mở khóa những đột phá sáng tạo. Hãy chuẩn bị cho một phiên làm việc với sơ đồ tư duy.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ “Bản đồ Tư duy” được tác giả Tony Buzan phổ biến vào những năm 1970, nhưng khái niệm này đã xuất hiện từ thời các nhà triết học cổ đại như Porphyry và thậm chí Leonardo da Vinci, người đã vẽ các sơ đồ tương tự như Bản đồ Tư duy hiện đại!

Điều gì làm nên một mẫu sơ đồ tư duy Miro tốt?

Một mẫu sơ đồ tư duy Miro tuyệt vời giúp trí óc của bạn thoải mái khi giải quyết các vấn đề phức tạp. Mẫu phù hợp nên giúp bạn tổ chức ý tưởng xung quanh khái niệm trung tâm mà không làm gián đoạn luồng sáng tạo của bạn.

Tìm kiếm một bản đồ tư duy Miro đã được cấu hình sẵn cho phép bạn:

Dễ dàng kết nối ý tưởng: Nhánh các ý tưởng liên quan từ một chủ đề trung tâm để hiển thị rõ ràng mối quan hệ giữa các khái niệm khác nhau

*ưu tiên nhanh chóng: Sắp xếp ý tưởng bằng cách sử dụng mã màu hoặc phân cấp hình dạng để thể hiện mức độ quan trọng, cấp bách hoặc các danh mục

Hợp tác thời gian thực: Mời đồng nghiệp tham gia xây dựng, chỉnh sửa và bình luận trực tiếp trên bản đồ tư duy khi các ý tưởng mới phát triển

Thêm bối cảnh một cách dễ dàng: Thêm thẻ, ghi chú, liên kết hoặc hình ảnh để làm giàu mỗi ý tưởng mà không làm rối mắt

Giữ sự linh hoạt: Mở rộng hoặc thu gọn các nhánh khi ý tưởng của bạn phát triển, vì ý tưởng hiếm khi đứng yên

Các mẫu sơ đồ tư duy tốt nhất giúp bạn sắp xếp những ý tưởng lộn xộn, chuyển từ ý tưởng sang cấu trúc, hợp tác mà không gặp trở ngại và chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng màu sắc một cách chiến lược trong sơ đồ tư duy của bạn. Gán cho mỗi nhánh một màu sắc riêng biệt không chỉ để tăng tính thẩm mỹ—mà còn để hướng dẫn não bộ của bạn nhận diện các danh mục, mức độ cấp bách hoặc thậm chí là quyền sở hữu của từng thành viên trong nhóm một cách nhanh chóng.

10 mẫu sơ đồ tư duy Miro

Không có hai buổi brainstorming nào giống nhau, và đó chính là điều làm cho Bản đồ Tư duy trở nên mạnh mẽ.

Dù bạn đang tổ chức một buổi workshop cho nhóm hay sắp xếp các dự án cá nhân một cách trực quan, các mẫu này sẽ giúp bạn đưa ra cấu trúc cho những ý tưởng tự phát.

Các mẫu này mang lại sự rõ ràng trực quan, khuyến khích hợp tác và giúp các ý tưởng táo bạo nhất trở nên dễ dàng hơn để sắp xếp, ưu tiên và thực hiện. Công cụ bản đồ tư duy của Miro đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ đánh giá lại đến phát triển ý tưởng nhanh chóng và phân tích thị trường.

1. Mẫu Retrospective Mad Sad Glad

qua Miro

Mẫu Mad Sad Glad Retrospective giúp nhóm không chỉ nhìn lại những gì đã xảy ra mà còn cảm nhận được cảm xúc của mình trong suốt dự án. Đây là cách tiếp cận có cấu trúc để xác định các rào cản, kỷ niệm những thành công và xây dựng niềm tin trong nhóm theo thời gian thực.

Sử dụng công cụ trực quan này để hướng dẫn các buổi phản ánh sau sprint, đi sâu hơn vào các chỉ số. Mỗi khu vực — Mad, Sad và Glad — cung cấp không gian cho phản hồi chân thành, giúp nhóm xác định các điểm ma sát cảm xúc, cải thiện văn hóa và tập trung vào những gì đang là công việc hiệu quả.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Thực hiện các buổi đánh giá sau sprint hoặc các cột mốc quan trọng

Thể hiện phản hồi cảm xúc theo một định dạng có cấu trúc

Khuyến khích sự cởi mở và đối thoại chân thành

Xác định những điểm cao và thấp về cảm xúc trong các dự án

Chuyển đổi cảm xúc của nhóm thành những cải tiến quy trình cụ thể

👉 Phù hợp cho: Các nhóm Agile và nhà quản lý thúc đẩy môi trường làm việc an toàn về mặt tâm lý và cải tiến liên tục.

2. Mẫu Crazy Eights

qua Miro

Tốc độ là lợi thế sáng tạo của bạn, và mẫu này được thiết kế dành riêng cho điều đó. Mẫu Crazy Eights là công cụ không thể thiếu cho quá trình phát triển ý tưởng nhanh chóng, thách thức người tham gia phác thảo tám ý tưởng độc đáo chỉ trong tám phút. Đây là mục yêu thích trong các buổi sprint thiết kế vì lý do chính đáng. Nó giúp não bộ vượt qua những ý tưởng hiển nhiên và khám phá những vùng đất tiềm năng bất ngờ.

Với bố cục trực quan gọn gàng gồm tám khung, mẫu này giúp nhóm vượt qua khối sáng tạo, khám phá tư duy đa chiều và so sánh nhiều giải pháp song song — tất cả mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Sử dụng mẫu này khi bạn cần:

Sáng tạo ý tưởng từ nhiều bản đồ sáng tạo một cách nhanh chóng bằng sơ đồ bản đồ

Tổ chức các phiên brainstorming trong các đợt thiết kế nhanh

Kích thích tư duy sáng tạo trong khung thời gian hạn chế

Khuyến khích tư duy tự nhiên mà không cần phân tích quá mức

So sánh các ý tưởng đa dạng chỉ trong nháy mắt để khơi nguồn cảm hứng cho các bước tiếp theo

👉 Phù hợp cho: Nhà thiết kế, nhóm sản phẩm và người điều phối workshop.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn biến một ý tưởng đơn lẻ thành một kế hoạch có cấu trúc và chiến lược? Sử dụng ClickUp Brain để tạo cây quyết định ngay trong không gian làm việc của bạn. Chỉ cần nhập một lời nhắc như “Tạo cây quyết định cho kế hoạch tiếp thị 90 ngày,”* và AI sẽ liệt kê các bước khóa như xác định mục tiêu, xác định đối tượng mục tiêu và lập kế hoạch các giai đoạn thực hiện. Phân chia các chiến lược phức tạp thành các phần có kích thước nhỏ, dễ thực hiện — mà không cần chuyển đổi công cụ

3. Mẫu Bản đồ Nhận thức

qua Miro

Mẫu bản đồ nhận thức (Perceptual Map Template) là công cụ hữu ích để hình dung cách kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn so sánh với đối thủ cạnh tranh trong mắt khách hàng. Đây là công cụ chiến lược không thể thiếu cho các nhóm marketing, người lãnh đạo sản phẩm và nhà ra quyết định muốn khám phá không gian trống và củng cố vị trí.

Với bố cục trục X-Y đơn giản, mẫu này cho phép bạn phân tích các yếu tố khác nhau dựa trên các tiêu chí như giá cả, chất lượng, sự đổi mới hoặc sự hài lòng của khách hàng. Dù bạn đang ra mắt sản phẩm mới hay tái định vị sản phẩm cũ, mẫu này giúp biến直觉 thành thông tin dựa trên dữ liệu.

Sử dụng mẫu này trong công việc khi bạn muốn:

Làm bản đồ đối thủ cạnh tranh dựa trên đặc điểm thương hiệu hoặc hiệu suất

Xác định khoảng không gian thị trường

Tổ chức các buổi workshop về tiếp thị và vị trí thương hiệu

Hiển thị xu hướng nhận thức thương hiệu theo thời gian

So sánh các dòng sản phẩm nội bộ hoặc điểm mạnh của dịch vụ

👉 Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị và chiến lược gia đang làm việc với việc cần làm về đối tượng hoặc thương hiệu.

4. Mẫu sơ đồ Lotus

qua Miro

Khi những ý tưởng lớn trở nên quá tải, mẫu này giúp bạn sắp xếp lại sự hỗn loạn. Mẫu Lotus Diagram Template chia nhỏ các chủ đề phức tạp thành các cụm dễ quản lý, từ đó tiết lộ những lớp ý tưởng sâu sắc hơn từng ô vuông một. Đây là một khung cấu trúc linh hoạt, biến suy nghĩ trừu tượng thành một kế hoạch trực quan rõ ràng.

Mỗi ý tưởng chính được đặt ở trung tâm và nhánh ra tám ý tưởng xung quanh, có thể mở rộng thêm. Điều này khiến nó trở thành công cụ lý tưởng để lập bản đồ chiến lược, kế hoạch nội dung hoặc các vấn đề nghiên cứu phức tạp.

Hãy thử mẫu này để:

Khám phá các chủ đề phức tạp thông qua các cụm tập trung

Hình dung kết quả brainstorming theo từng lớp

Xây dựng cấu trúc cho các dự án nghiên cứu hoặc nội dung quy mô lớn

Phân chia mục tiêu của nhóm hoặc dự án thành các phần chiến lược

Kích thích tư duy sâu sắc thông qua các liên kết chủ đề

👉 Phù hợp cho: Học sinh, nhà nghiên cứu và các nhóm đổi mới đang tìm kiếm quy trình phát triển ý tưởng có cấu trúc.

5. Mẫu "What So What Now What"

qua Miro

Suy ngẫm trở nên mạnh mẽ khi được hướng dẫn. Mẫu What So What Now What giúp cá nhân và nhóm phân tích trải nghiệm, tìm ra ý nghĩa và xác định các bước tiếp theo một cách rõ ràng. Khung ba phần này được sử dụng rộng rãi trong các buổi đánh giá sau sự kiện, giáo dục và tổng kết sau sự kiện để biến những khoảnh khắc thành động lực.

Thay vì những cuộc hội thoại mơ hồ, công cụ này giúp định hướng cuộc hội thoại theo một cấu trúc đơn giản. Nó khuyến khích người dùng tóm tắt những gì đã xảy ra, tại sao điều đó quan trọng và cách tiến hành tiếp theo. Khung làm việc này lý tưởng để nhanh chóng phát hiện ra những ý tưởng mới và thống nhất các điểm hành động.

Sử dụng mẫu này để:

Tổng kết sau cuộc họp hoặc sprint

Biến quan sát thành kiến thức và hành động

Khuyến khích suy ngẫm sâu sắc sau các sự kiện

Kết nối kết quả với chiến lược tương lai

Đồng bộ hóa các điểm chính của nhóm với giá trị cốt lõi của công ty

👉 Phù hợp cho: Giáo viên, trưởng nhóm nhóm và chuyên gia tư vấn tổ chức các phiên học tập.

6. Mẫu biểu đồ T đơn giản

qua Miro

Đôi khi, sự rõ ràng đến từ việc đơn giản là trình bày cả hai mặt. Mẫu Simple T-Chart là công cụ ra quyết định kinh điển cho phép bạn so sánh hai lựa chọn song song. Dù bạn đang đánh giá ưu nhược điểm, phân tích trạng thái trước và sau, hay so sánh các tính năng, mẫu này giúp việc đánh giá trở nên trực quan và tức thì.

Bố cục tối giản giúp loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng, giúp nhóm tập trung vào những điều quan trọng. Sử dụng nó trong các phiên kế hoạch, lớp học hoặc các cuộc họp nhanh của nhóm khi bạn cần tư duy có cấu trúc mà không cần sự phức tạp không cần thiết.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng mẫu này:

Phân tích các lựa chọn thay thế trong quá trình lập kế hoạch

So sánh các quan điểm đối lập hoặc các khái niệm trung tâm

Hỗ trợ quá trình ra quyết định trong các cuộc thảo luận của nhóm

Phân tích ưu và nhược điểm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng

Thể hiện sự khác biệt trong sở thích của người dùng hoặc các tính năng

👉 Phù hợp cho: Học sinh, chuyên viên phân tích kinh doanh và các nhóm cần đánh giá nhanh chóng.

7. Mẫu Ma trận Bãi đỗ ý tưởng

qua Miro

Bạn đã bao giờ tham gia một cuộc họp mà những ý tưởng tuyệt vời xuất hiện nhưng không phù hợp với chương trình nghị sự? Mẫu Ma trận Bãi đỗ Ý tưởng cung cấp một cách thức có cấu trúc để ghi lại những ý tưởng giá trị nảy sinh trong các cuộc họp hoặc phiên brainstorming.

Nó cung cấp cho nhóm một không gian trực quan để lưu trữ, sắp xếp và xem lại ý tưởng dựa trên mức độ liên quan và cấp bách của chúng. Bố cục bốn ô giúp dễ dàng ưu tiên hoặc hoãn lại ý tưởng mà không làm mất đi tiềm năng tương lai của chúng.

Hãy thử mẫu này để:

Thu thập ý tưởng trong quá trình brainstorming mà không làm gián đoạn luồng

Phân loại theo mức độ cấp bách và tính liên quan

Xem lại các ý tưởng đã lưu trữ trong các chu kỳ kế hoạch

Giữ cho những ý tưởng tiềm năng luôn sống động cho các dự án tương lai

Sắp xếp các ý tưởng tràn ngập trong quá trình brainstorming một cách có cấu trúc

👉 Phù hợp cho: Các nhà điều phối và nhóm đổi mới cần phương pháp brainstorming không tuyến tính.

📮Thông tin từ ClickUp: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI chủ yếu cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi về đâu sau đó? Đây chính là lúc bạn cần một bảng trắng được hỗ trợ bởi AI, như ClickUp Whiteboards, giúp bạn chuyển đổi ngay lập tức các ý tưởng từ phiên brainstorming thành các công việc. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy yêu cầu trình tạo hình ảnh AI tạo ra một hình ảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, trực quan hóa và thực hiện nhanh hơn!

8. Mẫu phản ánh cuộc họp

qua Miro

Mẫu Meeting Reflections giúp nhóm ghi lại những gì đã thành công trong cuộc họp, những gì chưa hiệu quả và những việc cần làm tiếp theo trước khi mọi người kết thúc cuộc họp. Mẫu này khuyến khích phản hồi ngay lập tức để các bước tiếp theo được thực hiện một cách tươi mới và có thể thực hiện được.

Mẫu này đơn giản hóa việc đánh giá sau cuộc họp bằng cách khuyến khích phản hồi trong một bố cục có cấu trúc. Nó cũng tạo ra một không gian chung để tăng cường trách nhiệm, từ đó cải thiện sự hợp tác trong nhóm.

Sử dụng mẫu này khi bạn cần:

Thu thập phản hồi cuộc họp nhanh chóng

Xác định các chủ đề và vấn đề lặp lại

Kích thích sự cải tiến cho các cuộc họp trong tương lai

Ghi chép các điểm khóa quan trọng tại một nơi duy nhất

Khuyến khích trách nhiệm thông qua phản ánh chia sẻ

👉 Phù hợp cho: Các nhóm mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không muốn sử dụng mẫu sơ đồ tư duy tĩnh? Với ClickUp Mind Map, bạn có thể xây dựng và tùy chỉnh sơ đồ tổ chức từ đầu, điều chỉnh nó theo sự phát triển của nhóm. Bản đồ Tư duy cho phép bạn dễ dàng sắp xếp lại vai trò, thêm kết nối và hợp tác thời gian thực. Vẽ sơ đồ ý tưởng một cách trực quan với ClickUp Bản đồ Tư duy

9. Mẫu Ma trận How Now Wow

qua Miro

Ma trận này vừa vui nhộn vừa thực tế, là công cụ trực quan giúp lọc và ưu tiên ý tưởng một cách rõ ràng. Mẫu ma trận How Now Wow phân loại ý tưởng thành ba nhóm: How (sáng tạo nhưng khó thực hiện), Now (dễ dàng và quen thuộc), và Wow (sáng tạo và khả thi). Nó giúp nhóm đánh giá các khái niệm bằng cách cân bằng giữa tham vọng và tiềm năng thực hiện.

Sử dụng ma trận này để hướng dẫn việc lựa chọn ý tưởng trong các cuộc thi hackathon, đánh giá thiết kế hoặc cuộc họp kế hoạch. Nó khuyến khích nhóm suy nghĩ vượt ra ngoài những điều hiển nhiên và xác định những ý tưởng có tác động lớn, khả thi mà không mất đi tính khả thi.

Sử dụng mẫu này trong công việc khi bạn muốn:

Đánh giá tiềm năng sáng tạo của các ý tưởng

Tập trung năng lượng của nhóm vào các hành động có tác động lớn và khả thi

Khuyến khích sự cân bằng giữa tính thực tiễn và sự sáng tạo

Đánh giá các ý tưởng trong các cài đặt brainstorming hoặc hackathon

Đồng thuận về các bước tiếp theo với sự đồng thuận trực quan rõ ràng

👉 Phù hợp cho: Quản lý đổi mới và các nhóm sản phẩm đa hàm.

10. Mẫu Danh sách công việc theo phễu ý tưởng

qua Miro

Ý tưởng hay dễ dàng nảy sinh nhưng khó quản lý nếu thiếu cấu trúc. Mẫu Idea Funnel Backlog giúp nhóm đang theo dõi các ý tưởng từ giai đoạn ý tưởng ban đầu đến kế hoạch hành động cụ thể.

Bố cục dạng phễu của mẫu này tạo ra một quy trình trực quan, tổ chức từng giai đoạn của quá trình phát triển ý tưởng, từ ý tưởng ban đầu đến giai đoạn sẵn sàng triển khai. Mẫu này rất hữu ích cho việc quản lý lịch nội dung, lộ trình sản phẩm hoặc các phiên lập kế hoạch sprint.

Sử dụng mẫu này để:

Quản lý danh sách các ý tưởng sản phẩm hoặc nội dung

Xếp hạng các sáng kiến dựa trên tác động hoặc nỗ lực

Tối ưu hóa quá trình chuyển giao từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai

Xem xét ý tưởng trong các phiên kế hoạch sprint hoặc ưu tiên hóa

Hình dung các giai đoạn ra quyết định để giảm thiểu sự mơ hồ

👉 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và người phụ trách nội dung quản lý quy trình phát triển ý tưởng.

📖 Xem thêm: Tự động hóa quy trình làm việc để tăng năng suất

Giới hạn của bản đồ tư duy Miro

Miro rất tuyệt vời cho việc suy nghĩ tự do, nhưng khi đến lúc chuyển từ ý tưởng sang thực thi, những hạn chế bắt đầu lộ ra. Nó được thiết kế cho việc brainstorming, chứ không phải để thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với các nhóm cần quy trình làm việc phức tạp hơn, tự động hóa hoặc quản lý công việc phức tạp, Miro có thể cảm thấy hơi… nhẹ nhàng.

Dưới đây là những điểm Miro có thể hạn chế bạn:

Giao hạn trong việc thực thi công việc: Phù hợp để lập bản đồ ý tưởng và ghi chú, nhưng không phù hợp để quản lý các đầu ra hoặc thời hạn

Không có tính năng tự động hóa tích hợp: Bạn sẽ cần sử dụng các công cụ của bên thứ ba để kích hoạt các hành động, nhắc nhở hoặc quy trình làm việc

Vấn đề về quyền truy cập: Quyền truy cập dựa trên vai trò không chi tiết như một số nhóm doanh nghiệp cần

Tùy chỉnh cơ bản: Bạn có thể điều chỉnh bố cục và màu sắc, nhưng việc lập bản đồ dựa trên logic và các mối quan hệ phụ thuộc bị giới hạn

Giao tiếp rời rạc: Biến các ý tưởng brainstorming thành các công việc có thể theo dõi thường đòi hỏi phải sử dụng một công cụ khác hoàn toàn

Nếu bạn muốn đưa ý tưởng từ ý tưởng ban đầu đến hoàn thành trong một nền tảng duy nhất, đó chính là lúc các mẫu khác từ phần mềm sơ đồ tư duy khác chiếm ưu thế.

👀 Bạn có biết? Trong giáo dục y khoa, sinh viên sử dụng Bản đồ Tư duy cho thấy khả năng suy luận lâm sàng và kỹ năng chẩn đoán được cải thiện. Điều này là do việc lập bản đồ buộc bạn phải liên kết các triệu chứng, nguyên nhân và phương pháp điều trị theo cách có cấu trúc và trực quan — mô phỏng cách giải quyết vấn đề trong thực tế diễn ra.

Mẫu Miro thay thế

Nếu Miro là nơi ý tưởng nảy sinh, ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, là nơi biến ý tưởng thành hành động thực tế. Hãy xem các mẫu này như bệ phóng sáng tạo của bạn—nhưng với tính năng tự động hóa tích hợp, trường người được giao nhiệm vụ và dòng thời gian dự án thực tế.

Dù bạn đang lập bản đồ chiến lược, lập kế hoạch luồng sản phẩm hay triển khai nhiều chiến dịch khách hàng, các mẫu sơ đồ tư duy của ClickUp sẽ giúp ý tưởng của bạn hoàn thiện từ khâu phác thảo trên bảng trắng đến triển khai thực tế.

Như Briettny Curtner, Quản lý Chương trình tại Đại học Utah Valley, đã chia sẻ,

Cuối cùng, tính năng bảng trắng? Thật tuyệt vời. Công cụ này thường được sử dụng trong các cuộc họp nhóm để brainstorm ý tưởng hoặc phát triển chi tiết hơn về các sáng kiến cụ thể.

Cuối cùng, tính năng bảng trắng? Thật tuyệt vời. Công cụ này thường được sử dụng trong các cuộc họp nhóm để brainstorm ý tưởng hoặc phát triển chi tiết hơn về các sáng kiến cụ thể.

Đó chính xác là loại sức mạnh thực tiễn và hợp tác mà các mẫu này mang lại trên bảng.

Những mẫu Miro này không chỉ là cách trình bày đẹp mắt hơn cho việc brainstorming. Chúng thông minh hơn, nhanh hơn và được thiết kế riêng cho các nhóm thích suy nghĩ lớn và hành động nhanh

1. Mẫu bảng trắng sơ đồ tư duy trống ClickUp

Tải miễn phí mẫu Bắt đầu một phiên brainstorming từ đầu một cách dễ dàng với mẫu bảng trắng sơ đồ tư duy trống ClickUp

Bắt đầu với một khung vẽ trống và xây dựng bản đồ tư duy theo cách bạn nghĩ — không có quy tắc, không có giới hạn. Mẫu bảng trắng bản đồ tư duy trống ClickUp cung cấp một khung vẽ mở để bạn tự do vẽ ra suy nghĩ của mình, đồng thời vẫn liên kết chúng với các hành động cụ thể.

Mẫu này lý tưởng khi cấu trúc có thể cản trở quá trình suy nghĩ ở giai đoạn đầu. Nó mang lại sự linh hoạt để brainstorming một cách tự nhiên mà không bị ràng buộc, đồng thời vẫn kết nối với mục tiêu, công việc và quy trình làm việc của bạn. Không có khung cấu trúc cứng nhắc—chỉ là quá trình phát triển ý tưởng thuần túy với các công cụ tích hợp để phát triển ý tưởng xa hơn.

Tạo đà phát triển bằng cách sử dụng mẫu này để:

Kết nối các nhóm và quy trình làm việc

Chèn các công việc, ghi chú hoặc mục tiêu trực tiếp vào từng nút

Sử dụng mã màu cho các nhánh để tổ chức các chủ đề hoặc mức độ ưu tiên

Mời các thành viên tham gia để xây dựng và hoàn thiện ý tưởng theo thời gian thực

Xuất hoặc trình bày bản đồ cuối cùng như một phần của buổi khởi động dự án

👉 Phù hợp cho: Các nhóm muốn có sự tự do sáng tạo tuyệt đối đồng thời vẫn kết nối với quy trình làm việc của mình.

🎥 Xem cách bạn có thể sử dụng ClickUp Bản đồ Tư duy để trực quan hóa và tiếp thu những ý tưởng tốt nhất của mình.

📖 Xem thêm: Cách xuất bảng Miro sang các ứng dụng khác

2. Mẫu sơ đồ tư duy ClickUp Simple

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu sơ đồ tư duy ClickUp Simple Mind Map Template để tổ chức những ý tưởng lộn xộn thành các danh mục rõ ràng

Các công cụ phức tạp có thể làm chậm quá trình suy nghĩ nhanh. Mẫu sơ đồ tư duy ClickUp Simple Mind Map Template loại bỏ sự lộn xộn về mặt hình ảnh, giúp bạn ghi lại ý tưởng nhanh chóng và tổ chức chúng một cách dễ dàng.

Cấu trúc gọn gàng của nó giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng, dù bạn đang phác thảo một bài blog, kế hoạch cho một dự án hay tổ chức ý tưởng trong cuộc họp. Đây là mẫu sơ đồ tư duy lý tưởng khi tốc độ và sự đơn giản là yếu tố then chốt. Nó kết hợp bố cục sạch sẽ với các hàm mạnh mẽ như Trường Tùy chỉnh, tích hợp công việc và chuyển đổi chế độ xem.

Hãy thử mẫu này khi bạn muốn:

Lập kế hoạch cho bài viết blog, bài nghiên cứu hoặc khung sườn bài thuyết trình

Phân chia một ý tưởng lớn thành các bước hành động cụ thể và dễ thực hiện

Thêm trường tùy chỉnh để theo dõi ưu tiên hoặc dòng thời gian

Chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ xem bảng, danh sách công việc và lịch

Giao công việc từ các nút trên bản đồ tư duy mà không cần rời khỏi bảng trắng

👉 Phù hợp cho: Các người tạo độc lập và sinh viên đang tìm kiếm một cách gọn gàng để tổ chức ý tưởng của mình.

3. Mẫu bản đồ dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân chia các dự án lớn thành các giai đoạn, cột mốc và công việc con với sự hỗ trợ của mẫu bản đồ dự án ClickUp

Bạn đã bao giờ nhìn vào bản mô tả dự án và tự hỏi, “Tôi nên bắt đầu từ đâu?” Mẫu Bản đồ Dự án ClickUp sẽ giải đáp câu hỏi đó bằng cách biến những ý tưởng phức tạp thành các giai đoạn, cột mốc và công việc con rõ ràng, có thể theo dõi — tất cả trong một trung tâm trực quan duy nhất.

Nó kết nối chiến lược với thực thi, đảm bảo không có gì bị bỏ sót từ giai đoạn khởi động đến khi hoàn thành.

Mẫu này không chỉ đơn thuần là bản đồ tư duy thông thường. Nó kết nối từng phần của dự án với người được giao, dòng thời gian, phụ thuộc và tài liệu, giúp dễ dàng đồng bộ hóa các bên liên quan và đang theo dõi tiến độ ở mọi giai đoạn.

Sử dụng mẫu này để:

Giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn ngay trên bản đồ

Kết nối tài liệu hoặc tài nguyên với các giai đoạn liên quan

Xác định các mối quan hệ phụ thuộc hoặc điểm nghẽn một cách trực quan

Đồng bộ tiến độ bản đồ tư duy với các nhiệm vụ ClickUp của bạn

Tạo bảng điều khiển từ bản đồ để báo cáo liên tục

👉 Phù hợp cho: Quản lý dự án điều phối các mục tiêu liên bộ phận.

4. Mẫu sơ đồ tư duy Quản lý Cơ quan ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung quy trình làm việc cụ thể cho khách hàng từ giai đoạn đề xuất đến giao hàng với sự hỗ trợ của mẫu sơ đồ tư duy Quản lý Đại lý ClickUp

Mẫu sơ đồ tư duy Quản lý Cơ quan ClickUp giúp các cơ quan tổ chức mọi khía cạnh, từ đề xuất đến sản phẩm hoàn thiện, trong một chế độ xem chia sẻ giúp mọi thứ luôn hiển thị và đúng tiến độ.

Mẫu này được thiết kế để đảm bảo tính hiển thị và kiểm soát trên nhiều tài khoản. Với các kết nối tích hợp sẵn với dòng thời gian, người chịu trách nhiệm nhiệm vụ và chia sẻ tệp, nhóm của bạn có thể chuyển đổi mượt mà từ giai đoạn khởi động đến triển khai trong khi vẫn duy trì sự đồng bộ với mục tiêu và kỳ vọng của khách hàng.

Sử dụng chúng cho việc lập bản đồ quy trình, đang theo dõi, và nhiều hơn nữa khi bạn cần:

Xây dựng chuỗi phê duyệt cho nội dung, thiết kế và các bản sửa đổi

Theo dõi dòng thời gian chiến dịch và trách nhiệm của người phụ trách

Tập trung các tài liệu yêu cầu của khách hàng và tài liệu mục tiêu trong từng nhánh

Thẻ các deliverables theo mức độ khẩn cấp, nền tảng hoặc loại dịch vụ

Chia sẻ cập nhật tiến độ theo thời gian thực với nội bộ hoặc khách hàng

👉 Phù hợp cho: Các agency tối ưu hóa dự án đa khách hàng và hoạt động tiếp thị.

🎥 Xem cách bạn có thể lập kế hoạch dự án tốt hơn với Bảng trắng:👇🏼

5. Mẫu sơ đồ tư duy luồng người dùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng các hành trình người dùng chi tiết từ trang đích đến chuyển đổi bằng mẫu sơ đồ tư duy ClickUp User Flow

Giả sử bạn có thể vẽ bản đồ mọi tương tác, điểm quyết định và kết quả có thể xảy ra ngay cả trước khi viết dòng mã đầu tiên? Mẫu sơ đồ tư duy ClickUp User Flow Mind Map Template cung cấp chế độ xem tổng quan về toàn bộ trải nghiệm khách hàng, giúp nhóm của bạn xác định các điểm gây cản trở trong hành trình khách hàng và tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Nó kết nối chiến lược, thiết kế và phát triển trong một không gian hợp tác duy nhất. Từ trang đích đến luồng thanh toán, nó cho phép bạn hình dung mọi hành động của người dùng trong khi đồng bộ với danh sách công việc sản phẩm và các công việc sprint của bạn.

Sử dụng mẫu này để vạch ra bản đồ hướng đi của bạn:

Hình dung cây quyết định cho các nhân vật người dùng khác nhau

Theo dõi các điểm ngừng hoặc điểm gây cản trở trong trải nghiệm hiện tại

Lập kế hoạch cho nội dung UX, lời kêu gọi hành động (CTA) và phân cấp màn hình

Hợp tác với đội ngũ thiết kế, phát triển và sản phẩm từ một không gian làm việc duy nhất

Tùy chỉnh và điều chỉnh luồng dựa trên phản hồi hoặc phân tích

👉 Phù hợp cho: Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), quản lý sản phẩm và nhà phát triển phần mềm hợp tác trong việc thiết kế hành trình khách hàng.

6. Mẫu sơ đồ tư duy ClickUp Bug and Issue Tracker

Tải miễn phí mẫu Phân loại lỗi theo danh mục, nền tảng hoặc bộ tính năng với mẫu sơ đồ tư duy ClickUp Bug and Issue Tracker

Các báo cáo lỗi rải rác làm chậm quá trình phát triển và gây khó khăn cho nhóm. Mẫu sơ đồ tư duy ClickUp Bug and Issue Tracker Mind Map Template giúp bạn hiển thị các vấn đề một cách trực quan theo các danh mục, nền tảng và mức độ nghiêm trọng. Mẫu này biến quy trình kiểm thử chất lượng (QA) của bạn thành một quy trình làm việc có cấu trúc và hợp tác.

Nó vượt xa việc đang theo dõi lỗi truyền thống bằng cách kết hợp quản lý công việc, tài liệu và cập nhật thời gian thực trong cùng một bản đồ trực quan. Mỗi vấn đề trở thành một nút mà bạn có thể giao nhiệm vụ, ưu tiên và giải quyết mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Sử dụng mẫu thông minh này để:

Gán mức độ nghiêm trọng và người chịu trách nhiệm giải quyết một cách trực quan

Kết nối kết quả kiểm thử, ảnh chụp màn hình và nhật ký lỗi với từng vấn đề

Theo dõi dòng thời gian sửa lỗi và các giai đoạn triển khai chỉ với một cái nhìn

Ưu tiên dựa trên tần suất, tác động hoặc rủi ro

Tích hợp các cập nhật vào bảng sprint hoạt động của nhóm

👉 Phù hợp cho: Các nhóm QA và nhà phát triển đảm bảo chất lượng sản phẩm.

7. Mẫu bảng trắng Impact Mapping của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu bảng trắng ClickUp Impact Mapping để xác định mục tiêu kinh doanh và kết quả trong một phân cấp trực quan

Cần thống nhất nhóm hướng tới một mục tiêu? Mẫu bảng trắng ClickUp Impact Mapping là mẫu chiến lược ưu tiên, kết nối mọi tính năng sản phẩm hoặc hành động với kết quả kinh doanh. Nó đảm bảo nhóm của bạn tập trung vào những hành động thực sự mang lại hiệu quả. Tại sao?

Nó kết hợp tư duy chiến lược với kế hoạch thực thi, cung cấp cho bạn một khung hình ảnh để xác định mục tiêu, xác định các bên liên quan, vẽ bản đồ hành vi của họ và thống nhất về các đầu ra—tất cả trong chế độ xem.

Sử dụng công việc của chúng khi bạn muốn:

Xác định các bên liên quan khóa và ảnh hưởng của họ

Kết nối các hành động trực tiếp với kết quả có thể đo lường được

Ưu tiên các sáng kiến dựa trên giá trị kinh doanh, không phải dựa trên phỏng đoán

Đồng bộ hóa nhóm và lãnh đạo xung quanh các lĩnh vực tập trung chiến lược

Tùy chỉnh bản đồ khi mục tiêu thay đổi và dữ liệu được cập nhật

👉 Phù hợp cho: Các nhóm chiến lược và chủ sở hữu sản phẩm trong việc lập bản đồ giá trị của các sáng kiến.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu bản đồ tư duy bằng động từ, không phải danh từ. Xây dựng các nút dưới dạng hành động (như “Khởi động chiến dịch” hoặc “Soạn thảo khung sườn”) sẽ tạo động lực cho ý tưởng của bạn và giúp dễ dàng chuyển đổi suy nghĩ thành công việc sau này.

Từ Bản đồ Tư duy đến Kế hoạch tổng thể: Tại sao ClickUp là bước tiếp theo thông minh hơn

Vẫn đang phân vân giữa ClickUp và Miro? Hãy nhớ rằng, một phiên lập bản đồ tư duy không chỉ để tổ chức ý tưởng—mà còn để khơi dậy sự sáng tạo, nhận ra các mẫu hình và tìm ra sự rõ ràng khi mọi thứ trở nên rối ren.

Miro là nhà cung cấp các mẫu bản đồ tư duy đẹp mắt và hợp tác, giúp chuyển đổi ý tưởng từ trong đầu bạn lên màn hình.

Nhưng nếu bạn sẵn sàng tiến một bước tiếp theo—biến những ý tưởng đó thành dự án, dòng thời gian và kết quả đo lường được—ClickUp cung cấp cấu trúc và tính linh hoạt để biến điều đó thành hiện thực.

Dù bạn là sinh viên, nhà thiết kế, quản lý dự án hay trưởng nhóm, trong danh sách công việc này luôn có một mẫu phù hợp với cách suy nghĩ và quy trình làm việc của bạn.

Sẵn sàng biến ý tưởng thành hành động? Đăng ký ClickUp và khám phá ý tưởng với các bản đồ tư duy được thiết kế cho việc thực thi thực tế.