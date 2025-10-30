10 trường hợp sử dụng ChatGPT tốt nhất cho môi trường làm việc hiện đại

HR chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức đến vậy—hoặc có ít thời gian hơn để làm việc cần làm. Giữa việc tạm dừng tuyển dụng, áp lực giữ chân nhân viên và yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, các nhóm HR đang được yêu cầu phải "tạo ra nhiều giá trị hơn với ít nguồn lực hơn".

Đó là lý do tại sao nhiều người đã chuyển sang sử dụng AI—không phải để thay thế phán đoán của họ, mà để lấy lại thời gian. Theo báo cáo của Gartner, cách chính mà các nhóm HR đang sử dụng AI hiện nay là tự động hóa các công việc hành chính—những công việc lặp đi lặp lại âm thầm chiếm hết cả ngày.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản ChatGPT có thể soạn thảo mô tả công việc, tóm tắt dữ liệu khảo sát hoặc brainstorm các phiên đào tạo trong vài phút. Khi được sử dụng hiệu quả, nó giúp bộ phận nhân sự chuyển trọng tâm từ công việc hành chính sang chiến lược, từ việc xử lý giấy tờ sang định hình văn hóa doanh nghiệp.

Vì vậy, câu hỏi không phải là liệu AI có nên được áp dụng trong HR hay không. Mà là cách bạn sử dụng nó một cách có trách nhiệm để đạt được kết quả.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học được:

Tại sao các nhóm HR đang áp dụng ChatGPT

Các trường hợp sử dụng thực tế (kèm theo các mẫu câu bạn có thể sao chép)

Những điều cần lưu ý

Và cách tận dụng ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo được thiết kế dành riêng cho toàn bộ quy trình HR của bạn.

Hãy cùng tìm hiểu.

Tại sao bộ phận Nhân sự nên sử dụng ChatGPT?

ChatGPT mang lại lợi thế cho HR ở những khía cạnh quan trọng: thời gian chu kỳ, tính nhất quán và sự rõ ràng. Nó chuyển đổi các quy trình làm việc chậm chạp, thủ công thành bản nháp đầu tiên và tóm tắt có cấu trúc, giảm thời gian hoàn thành từ ngày xuống còn phút, đồng thời tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ trong khi vẫn giữ con người tham gia vào quá trình.

Tác động này thể hiện rõ trong các quy trình làm việc hàng ngày - tuyển dụng, onboarding, phản hồi và nhiều hơn nữa 👇

Loại bỏ rắc rốiCác nhóm HR dành hàng giờ để viết mô tả công việc, chính sách và email tương tác từ đầu. ChatGPT tự động hóa các bản nháp lặp đi lặp lại đó, cho phép các chuyên gia tập trung vào con người, không phải vào cách diễn đạt.

2. Duy trì sự nhất quán trong giao tiếpTừ thư mời làm việc đến các cập nhật nội bộ, AI đảm bảo mọi thông điệp đều mang phong cách thống nhất của công ty, không phải là sự pha trộn của mười giọng điệu khác nhau. Đối với các nhóm đang phát triển với nhiều bên liên quan, sự nhất quán này giúp xây dựng niềm tin và chuyên nghiệp.

3. Làm cho sự đa dạng trở thành bản chấtChatGPT giúp chỉnh sửa mô tả công việc và chính sách bằng ngôn ngữ trung lập về giới tính và dễ tiếp cận — loại bỏ những định kiến tinh vi trước khi chúng đến tay ứng viên. Tuy nhiên, việc kiểm tra bởi con người vẫn là yếu tố thiết yếu để duy trì sự tinh tế và tuân thủ quy định.

4. Khơi gợi ý tưởng, không chỉ là kết quảKhi bộ phận nhân sự cần một chương trình đào tạo mới, một định dạng đánh giá hiệu suất hoặc một chính sách phúc lợi được điều chỉnh, ChatGPT giúp vượt qua tình trạng bị đóng băng trên trang trống. Nó cung cấp các điểm khởi đầu có cấu trúc, cho phép các nhóm tập trung vào việc đưa ra quyết định thay vì soạn thảo bản nháp.

5. Tổng hợp quyết định ngay lập tứcCần một bản tóm tắt nhanh về các cuộc phỏng vấn khi nghỉ việc hoặc một danh sách ưu nhược điểm cân bằng trước khi thay đổi chính sách? ChatGPT xử lý thông tin phức tạp và phát hiện các mẫu, cung cấp cho HR thông tin nhanh chóng và rõ ràng hơn để đưa ra quyết định tốt hơn.

Đây không phải là những trường hợp sử dụng hiếm hoi—đó là những thay đổi nhỏ giúp bộ phận nhân sự có thêm thời gian miễn phí để tập trung vào việc xây dựng chiến lược, văn hóa và phát triển, thay vì phải loay hoay với giấy tờ.

Đây chỉ là những điểm khởi đầu. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các trường hợp sử dụng thực tế trong lĩnh vực HR, bao gồm một số trường hợp có xác suất là bạn chưa từng nghĩ đến.

👀 Bạn có biết? Trong khi gần 92% các công ty được McKinsey khảo sát cho biết có kế hoạch tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), chỉ 1% lãnh đạo cho rằng công ty của họ đã đạt đến mức độ trưởng thành trong việc triển khai AI. Trong bối cảnh này, "trưởng thành" có nghĩa là AI đã được tích hợp hoàn toàn vào quy trình làm việc và đóng góp vào kết quả kinh doanh.

10 trường hợp sử dụng ChatGPT mạnh mẽ cho các nhóm HR

Hãy cùng tìm hiểu các trường hợp sử dụng ChatGPT trong HR thực sự hữu ích có thể biến đổi và tối ưu hóa công việc hàng ngày và quy trình HR của bạn.

Và đúng vậy, chúng tôi đã bao gồm các mẫu câu lệnh mà bạn có thể sử dụng trực tiếp, kèm theo các ảnh chụp màn hình đề xuất cho từng trường hợp.

Bạn biết mùa đánh giá diễn ra như thế nào: phải viết phản hồi cho hơn 10 nhân viên, và bạn đang nhìn chằm chằm vào màn hình trống với không có thời gian để lãng phí. Những bình luận chung chung không đủ, nhưng việc tùy chỉnh từng cái lại mất hàng giờ.

Dưới đây là cách ChatGPT có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong vai trò trợ lý viết lách. Chỉ cần chia sẻ vai trò, mục tiêu và một số hành động chính, ChatGPT sẽ tạo ra phản hồi cho nhân viên một cách cụ thể, cá nhân hóa, cân bằng và phù hợp với tone giọng.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn đang đánh giá hiệu suất của một quản lý bán hàng. Bạn muốn ghi nhận các mục tiêu doanh thu, khả năng lãnh đạo nhóm và kỹ năng giao tiếp của họ. Thay vì gõ từ đầu, hãy nhập lệnh sau vào ChatGPT: “Viết một bình luận đánh giá hiệu suất cho một Giám đốc Bán hàng đã vượt qua mục tiêu doanh thu quý 2, hướng dẫn hai thành viên mới trong nhóm và cải thiện thời gian phản hồi của khách hàng. Giữ cho nội dung chuyên nghiệp, thể hiện sự đánh giá cao và phù hợp với vai trò cụ thể.”

Đây rồi, ChatGPT là nhà cung cấp phản hồi văn bản mang tính cá nhân hóa thực sự.

Bạn thậm chí có thể dán dữ liệu nhân viên, chẳng hạn như tóm tắt mục tiêu hoặc đánh giá tự đánh giá, vào ChatGPT và yêu cầu nó nhấn mạnh điểm mạnh, sau đó tạo ra các bình luận dựa trên đó.

2. Tạo kế hoạch onboarding cá nhân hóa cho 30-60-90 ngày

Quá trình onboarding nhân viên mới thường chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một danh sách kiểm tra cơ bản, bao gồm thiết lập thiết bị, thủ tục giấy tờ nhân sự, truy cập Slack, và đó là tất cả. Thường thì nhân viên mới phải tự mò mẫm để giải quyết các vấn đề còn lại.

Tuy nhiên, quá trình onboarding hiệu quả đòi hỏi sự tổ chức, các cột mốc và sự rõ ràng ngay từ đầu.

ChatGPT là giải pháp hoàn hảo trong trường hợp này. Bạn chỉ cần cung cấp cho nó tiêu đề vai trò, một số trách nhiệm khóa và kỳ vọng của quản lý. Nó sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch onboarding toàn diện cho 30-60-90 ngày đầu tiên của nhân viên mới, giúp họ nhanh chóng thích nghi và thành công.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn vừa tuyển dụng một Chuyên viên Tiếp thị Nội dung. Bạn muốn họ quan sát trong tháng đầu tiên, đóng góp trong tháng thứ hai và nắm quyền sở hữu trong tháng thứ ba. Hãy yêu cầu ChatGPT – “Tạo kế hoạch onboarding trong 30-60-90 ngày cho một Chuyên viên Tiếp thị Nội dung mới. Trong 30 ngày đầu tiên, họ nên làm quen với các công cụ và quy trình. Đến ngày thứ 60, họ nên tham gia vào các chiến dịch. Đến ngày thứ 90, họ nên tự quản lý các dự án nội dung. Hãy làm cho kế hoạch này có cấu trúc rõ ràng và thân thiện với người dùng.”

Nó sẽ tạo ra một kế hoạch onboarding theo giai đoạn với:

Các lĩnh vực tập trung theo tuần

Các công việc hoặc điểm kiểm tra

Sự tham gia của quản lý và đồng nghiệp

Các công cụ để khám phá

Bạn cũng có thể tạo các mẫu cho các vai trò khác nhau, chẳng hạn như Bán hàng, HRBP, Nhà phát triển, và tái sử dụng chúng với một số điều chỉnh nhỏ.

⚡ Kho mẫu: Mẫu và biểu mẫu HR miễn phí để cải thiện quy trình HR của bạn.

👀 Bạn có biết? Một phân tích của Bloomberg cho thấy các công cụ tuyển dụng AI như ChatGPT có thể phản ánh sự thiên vị khi xếp hạng hồ sơ. Đó là lý do tại sao các nhóm HR hàng đầu kết hợp tốc độ của AI với sự giám sát của con người – sử dụng các công cụ như ChatGPT để soạn thảo hồ sơ và sàng lọc hồ sơ, chứ không phải để ra quyết định.

3. Biến các cuộc phỏng vấn khi nghỉ việc thành các chủ đề có thể thực hiện được.

Các cuộc phỏng vấn khi nhân viên nghỉ việc là nguồn thông tin quý giá về phản hồi chân thực. Chúng chứa đựng những thông tin chính xác mà bạn cần để cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên, nâng cao chất lượng lãnh đạo hoặc giải quyết các vấn đề về động lực làm việc tiêu cực trong nhóm. Tuy nhiên, chúng chỉ thực sự hữu ích nếu bạn có thời gian để ngồi xuống, đọc hết và phân tích các xu hướng sâu sắc bên trong.

Với ChatGPT, bạn có thể biến phản hồi rời rạc từ các câu hỏi phỏng vấn khi nghỉ việc thành các chủ đề rõ ràng. Bạn có thể cung cấp cho nó nhiều phản hồi khi nghỉ việc, chẳng hạn như văn bản từ biểu mẫu, tóm tắt cuộc trò chuyện một đối một hoặc thậm chí tin nhắn Slack, và yêu cầu nó:

Tìm hiểu các chủ đề phổ biến

Xác định những lý do hàng đầu khiến nhân viên nghỉ việc.

Nêu bật các vấn đề liên quan đến quản lý so với mâu thuẫn dựa trên vai trò.

Đề xuất các mô hình áp dụng cho các bộ phận nhân sự khác nhau hoặc theo thời gian làm việc.

Nó thậm chí có thể đề xuất cách xử lý từng vấn đề, như “Xem xét việc thực hiện các cuộc họp đánh giá cấp trên”, hoặc “Rà soát mức lương cho vai trò X”.

Điều này rất hữu ích khi bạn chuẩn bị báo cáo cho ban lãnh đạo hoặc lập kế hoạch cho các sáng kiến giữ chân nhân viên.

📌 Ví dụ: Bạn có 5 bản ghi chú nghỉ việc từ nhân viên đã rời công ty trong quý vừa qua. Một số đề cập đến “thiếu cơ hội phát triển”, một số khác nói “quản lý quá chi tiết”, và một trường hợp khác chỉ ra “không có phản hồi”. Bạn dán các nội dung này vào ChatGPT và yêu cầu nó tóm tắt các nguyên nhân gốc rễ. “Tóm tắt 5 ghi chú phỏng vấn khi nghỉ việc sau đây. Xác định các chủ đề lặp lại, lý do nghỉ việc và đề xuất các mục mà lãnh đạo nhân sự có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề này.” (Sau đó dán phản hồi đã ẩn danh bên dưới lời nhắc.)

Bạn cũng có thể yêu cầu ChatGPT phân biệt giữa các vấn đề cá nhân và hệ thống. Ví dụ:

⚡ Kho mẫu: Mẫu phỏng vấn khi nghỉ việc miễn phí và câu hỏi dành cho nhóm HR.

4. Soạn thảo các bản dự thảo chính sách bao quát với ngôn ngữ trung lập về giới tính và dễ tiếp cận.

Các chính sách nhân sự thường trở nên lỗi thời, phức tạp hoặc vô tình mang tính thiên vị, sử dụng các cụm từ như:

“Chủ tịch” thay vì “Chủ tịch nữ”

“Anh/Cô ấy” thay vì “Họ”

Hoặc những đoạn văn dài dòng, phức tạp, nghe giống như các điều khoản miễn trừ pháp lý hơn là hướng dẫn.

ChatGPT giúp viết lại các chính sách công ty bằng ngôn ngữ rõ ràng, bao quát và trung lập về giới tính. Bạn có thể nhập chính sách hiện có của mình (ví dụ: chính sách nghỉ thai sản hoặc hướng dẫn POSH), và yêu cầu ChatGPT:

Viết lại bằng ngôn ngữ bao hàm và trung lập về giới tính.

Đơn giản hóa giọng điệu để tăng tính dễ đọc.

Phân tích các câu phức tạp thành các tóm tắt dễ hiểu cho nhân viên.

Thậm chí có thể dịch nội dung này sang mức độ đọc hiểu cụ thể (ví dụ: lớp 8) để tăng tính tiếp cận.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn đang cập nhật chính sách nghỉ thai sản cho nam giới, và trong đó vẫn còn những nội dung như “các ông bố có thể được hưởng…” Nhập lời nhắc này vào ChatGPT: “Viết lại chính sách nghỉ thai sản này bằng ngôn ngữ trung lập về giới tính và bao hàm. Đảm bảo giọng điệu rõ ràng, thân thiện và dễ hiểu cho tất cả nhân viên.”(Dán nội dung chính sách hiện tại của bạn bên dưới lời nhắc.)

5. Tóm tắt kết quả khảo sát nhân viên dài thành 5 điểm chính.

Các nhà lãnh đạo HR mất hàng tuần để tạo ra các cuộc khảo sát nhân viên và thu thập phản hồi về sự tham gia, đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), hiệu quả lãnh đạo và nhiều vấn đề khác. Các phản hồi tích lũy nhanh chóng. Bỗng nhiên, bạn phải đối mặt với hàng trăm bình luận không cấu trúc mà không có thời gian để xử lý tất cả.

ChatGPT biến sự hỗn loạn thành sự rõ ràng. Dán các phản hồi từ cuộc khảo sát mở vào, có thể theo chủ đề (như “phản hồi của quản lý”) hoặc tất cả cùng nhau, và yêu cầu ChatGPT:

Xác định các chủ đề lặp lại hàng đầu

Xác định cảm xúc (tích cực/trung lập/tiêu cực)

Tóm tắt các vấn đề chính dưới dạng các điểm chính rõ ràng.

Đề xuất các bước tiếp theo hoặc các lĩnh vực hành động.

Thậm chí phân tích các mẫu theo từng bộ phận nếu bạn thêm thẻ.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn vừa thực hiện cuộc khảo sát đánh giá sự hài lòng hàng năm, và câu hỏi mở là: “Có điều gì là việc cần làm để cải thiện trải nghiệm công việc của bạn?" Bạn nhận được 145 phản hồi. Thay vì phải phân loại và tóm tắt thủ công, bạn có thể nhập dữ liệu vào ChatGPT: “Tóm tắt 145 phản hồi khảo sát thành 5 chủ đề chính. Phân loại theo cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung lập) và đề xuất 2 bước tiếp theo mà bộ phận nhân sự có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề chính. ” (Dán các phản hồi gốc bên dưới lời nhắc. )

Và, nếu bạn yêu cầu, nó thậm chí có thể chuyển đổi những nội dung này thành bản tóm tắt dưới dạng slide.

📉 ChatGPT có thay thế các công việc HR không? 72% Giám đốc Nhân sự (CHRO) của các công ty trong danh sách Fortune 500 dự đoán AI sẽ thay thế các công việc trong vòng 3 năm, tuy nhiên họ không cho rằng AI sẽ hoàn toàn thay thế tất cả các chuyên gia HR. Sự thay đổi này không phải là thay thế sự đồng cảm bằng tự động hóa; mà là định nghĩa lại nơi con người mang lại giá trị cao nhất. ChatGPT và các công cụ tương tự sẽ tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, như soạn thảo tài liệu, phân loại dữ liệu và quản lý phản hồi. Điều còn lại và quan trọng nhất là những cuộc hội thoại đòi hỏi sự tin tưởng, phán đoán và sự quan tâm. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế một số hàm của HR, nhưng vai trò của con người sẽ phát triển, không biến mất.

6. Brainstorming ý tưởng cho các phiên đào tạo và phát triển (L&D) dựa trên mục tiêu và kết quả chính (OKRs) của công ty.

Bạn có thể đã nghe điều này từ lãnh đạo: “Chúng ta cần nâng cao kỹ năng cho nhân viên trong quý này.” Hoặc tệ hơn, “Chúng ta có thể đồng bộ các phiên đào tạo với các mục tiêu OKR của công ty không?”

Nhưng khi bạn ngồi xuống lập kế hoạch cho lịch trình đào tạo và phát triển (L&D), ý tưởng không phải lúc nào cũng tạo ra luồng. ChatGPT giúp bạn biến các mục tiêu và kết quả chính (OKRs) thành cơ hội học tập. Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp cho nó các OKRs quý của công ty hoặc thậm chí là các mục tiêu kinh doanh đơn giản. ChatGPT sau đó có thể:

Đề xuất các chủ đề đào tạo và phát triển (L&D) phù hợp với ví dụ OKR cụ thể của bạn.

Tùy chỉnh các phiên đào tạo theo từng nhóm hoặc hàm.

Đề xuất các định dạng (ví dụ: hội thảo, học tập vi mô, học tập đồng nghiệp)

Thêm các tiêu đề phiên tiềm năng, kết quả mong đợi và thậm chí cả ý tưởng phá băng.

📌 Ví dụ: Giả sử một trong các mục tiêu OKR của bạn là “Nâng cao hợp tác đa chức năng để đẩy nhanh dòng thời gian hoàn thành dự án.” Mở ChatGPT và nhập lệnh sau: “Các mục tiêu OKR của công ty chúng tôi trong quý này tập trung vào việc cải thiện hợp tác đa chức năng và trách nhiệm của nhóm. Đề xuất 5 ý tưởng cho các phiên đào tạo và phát triển (L&D) phù hợp với các mục tiêu này, bao gồm tiêu đề phiên, định dạng và kết quả mong đợi.”*

Sau khi đã chọn lọc ý tưởng cho phiên, bạn có thể đi sâu hơn với ChatGPT:

👀 Bạn có biết? Hơn 88% tổ chức lo ngại về việc giữ chân nhân viên. Cung cấp cơ hội học tập là chiến lược giữ chân nhân viên hàng đầu, theo kết quả khảo sát. Các công cụ AI như ChatGPT có thể củng cố các sáng kiến đào tạo và phát triển của HR bằng cách đề xuất các lộ trình học tập cá nhân hóa và xây dựng các mô phỏng đào tạo thực tế.

7. Tạo mẫu công nhận đồng nghiệp dựa trên giá trị cốt lõi của công ty

Sự công nhận giúp nâng cao tinh thần, xây dựng văn hóa nhóm và cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên. Tuy nhiên, phần lớn sự công nhận hoặc quá chung chung (“Làm tốt lắm!”), hoặc chỉ đến từ các quản lý trực tiếp.

Điều bạn thực sự cần là những lời khen ngợi giữa đồng nghiệp phản ánh cách mọi người thể hiện bản thân trong công việc, chứ không chỉ việc cần làm. Và nếu những lời khen ngợi đó gắn liền với giá trị cốt lõi của công ty, điều đó càng tốt, vì chúng trực tiếp góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân viên trên toàn bộ các nhóm.

ChatGPT giúp nhóm của bạn nhận diện lẫn nhau một cách ý nghĩa hơn. Bạn có thể sử dụng nó để tạo các mẫu tin nhắn công nhận nhân viên dựa trên:

Giá trị cốt lõi của công ty (ví dụ: “Tùy chỉnh tập trung vào khách hàng”, “Ưu tiên hành động”, “Sự đa dạng và bao trùm”)

Hành động hoặc đóng góp của một người

Tone (nhẹ nhàng, chân thành hoặc trang trọng)

Định dạng (Bài đăng trên Slack, email, bình luận trên công cụ HR)

Điều này giúp nhân viên dễ dàng viết các tin nhắn mà không cần suy nghĩ quá nhiều hoặc bị bí ý tưởng.

📌 Ví dụ: Giả sử một trong những giá trị của bạn là “Quyền sở hữu tuyệt đối”. Một thành viên trong nhóm đã ở lại để sửa lỗi sản phẩm trước buổi demo cho khách hàng. Bạn muốn đồng nghiệp công nhận điều này, nhưng họ không biết cách diễn đạt sao cho phù hợp. Bạn cung cấp cho ChatGPT giá trị và tình huống. “Tạo một tin nhắn công nhận đồng nghiệp theo phong cách Slack cho một thành viên trong nhóm đã thể hiện ‘Tinh thần quyền sở hữu’ bằng cách ở lại muộn để sửa một lỗi quan trọng trước buổi demo cho khách hàng. Giữ cho tin nhắn thân thiện, chân thực và liên kết rõ ràng với giá trị.”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong khi một công cụ AI độc lập yêu cầu bạn nhập bối cảnh và chuyển đổi giữa các ứng dụng thủ công, ClickUp Brain hoạt động trực tiếp trong không gian làm việc của bạn, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi thủ công. Nó tự động thu thập các chi tiết liên quan từ các công việc, mục tiêu và tài liệu công ty, do đó các thông điệp công nhận được liên kết với công việc thực tế và giá trị - theo bối cảnh HR.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 7% chuyên gia phụ thuộc chủ yếu vào AI cho quản lý tác vụ và tổ chức công việc. Điều này có thể do các công cụ này bị giới hạn trong các ứng dụng cụ thể như lịch, danh sách việc cần làm hoặc ứng dụng email. Với ClickUp, cùng một trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ các quy trình làm việc qua email hoặc các kênh giao tiếp khác, lịch làm việc, công việc và tài liệu. Chỉ cần hỏi, “Những ưu tiên của tôi hôm nay là gì?”. ClickUp Brain sẽ tìm kiếm khắp không gian làm việc của bạn và thông báo chính xác những gì bạn cần làm dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng. Chỉ như vậy, ClickUp tích hợp 5+ ứng dụng cho bạn trong một ứng dụng siêu tiện lợi!

⚡ Kho mẫu: Mẫu kế hoạch tuyển dụng miễn phí cho nhà tuyển dụng

8. Tạo câu hỏi phỏng vấn hành vi được tùy chỉnh theo vai trò và văn hóa doanh nghiệp.

Tuyển dụng không chỉ dựa vào kỹ năng; nó còn liên quan đến việc đảm bảo sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc xây dựng các câu hỏi hành vi mạnh mẽ, và hiếm khi có thời gian để tùy chỉnh chúng cho từng vai trò.

ChatGPT có thể tạo ra các câu hỏi phỏng vấn chiến lược phù hợp với cả vai trò công việc và văn hóa doanh nghiệp của bạn, giúp bạn đánh giá các đặc điểm như quyền sở hữu, khả năng thích ứng và kỹ năng giao tiếp. Chỉ cần cung cấp cho nó thông tin về vai trò, tiêu đề, một số trách nhiệm và giá trị cốt lõi của công ty hoặc đặc điểm văn hóa nhóm, ChatGPT sẽ tạo ra các câu hỏi phỏng vấn hành vi nhằm khám phá:

Quyền sở hữu

Phong cách giao tiếp

Khả năng thích ứng

Xử lý xung đột

Sự đồng nhất về giá trị

Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó gắn thẻ cho từng câu hỏi với đặc điểm mà nó thể hiện, điều này rất hữu ích cho việc đào tạo các nhà phỏng vấn mới.

📌 Ví dụ: Bạn đang tuyển dụng một Trưởng bộ phận Hỗ trợ Khách hàng. Bạn cần một người có khả năng đồng cảm, giao tiếp rõ ràng và khả năng giải quyết các tình huống khó khăn. Bạn yêu cầu ChatGPT: “Tạo ra 5 câu hỏi phỏng vấn dựa trên hành vi cho vị trí Trưởng bộ phận Hỗ trợ Khách hàng. Tập trung vào kỹ năng giao tiếp, sự đồng cảm, giải quyết xung đột và sự phù hợp với văn hóa lấy giá trị khách hàng làm trung tâm.”

Bạn cũng có thể yêu cầu ChatGPT định dạng kết quả thành bảng điểm phỏng vấn, ví dụ:

Hoặc tạo ra các câu hỏi tiếp theo sâu sắc dựa trên từng câu trả lời. Điều này giúp các cuộc phỏng vấn của bạn nâng tầm từ tốt lên đẳng cấp thế giới với ít chuẩn bị.

🏁 Danh sách câu hỏi phỏng vấn hành vi dành cho chuyên gia nhân sự 1. Chuẩn bị trước cuộc phỏng vấn Tạo bản đồ từng kỹ năng với các hành vi thực tế mà bạn muốn khám phá.

Xem lại các giá trị và tuyên bố văn hóa của công ty để tìm ra những đặc điểm trùng lặp.

Lựa chọn 1–2 sự cố hoặc thách thức quan trọng thường gặp trong vai trò này.

Chuẩn bị một bộ câu hỏi hành vi phù hợp với từng vai trò công việc và văn hóa doanh nghiệp. 2. Các lĩnh vực câu hỏi hành vi chính Cho việc giải quyết vấn đề và ra quyết định “Hãy kể cho tôi nghe về một lần bạn gặp phải một vấn đề không có giải pháp rõ ràng. Bạn đã tiếp cận vấn đề đó như thế nào?” Cho hợp tác và giao tiếp “Hãy mô tả một lần bạn phải có công việc với ai đó có phong cách làm việc rất khác biệt so với...”

9. Là nhà cung cấp huấn luyện quản lý theo thời gian thực và hướng dẫn tình huống.

Các nhà quản lý mới thường được giao trách nhiệm trước khi nhận được hướng dẫn. Khi gặp phải những tình huống khó khăn, nhiều người cuối cùng phải tìm kiếm trực tuyến để tìm ra những lời nói phù hợp. ChatGPT có thể đóng vai trò như một huấn luyện viên thời gian thực, giúp họ chuẩn bị cho những cuộc hội thoại khó khăn, điều chỉnh giọng điệu và soạn thảo các thông điệp phản hồi chu đáo, từ đó giúp họ lãnh đạo một cách rõ ràng và tự tin.

Bạn có thể sử dụng nó để:

Mô phỏng các tình huống cuộc hội thoại 1:1 (ví dụ: “Cách trò chuyện với một thành viên của nhóm có thái độ phòng thủ”)

Thực hành các trò chuyện khó khăn như cảnh báo về hiệu suất làm việc, thảo luận về việc trì hoãn lương hoặc sa thải nhân viên.

Chuyển đổi các ghi chú sơ bộ thành ngôn ngữ huấn luyện.

Đề xuất các điểm thảo luận và điều chỉnh giọng điệu.

Cung cấp các khung làm việc như SBI (Tình huống – Hành vi – Tác động) hoặc Radical Candor.

📌 Ví dụ: Một quản lý mới cần giải quyết vấn đề vắng mặt không đều đặn của một thành viên trong nhóm có thành tích cao. Họ muốn thể hiện sự cứng rắn nhưng vẫn hỗ trợ. Thay vì hoảng loạn hoặc gửi một tin nhắn Slack lạnh lùng, họ nhập câu hỏi này vào ChatGPT: “Làm thế nào để tôi thông báo cho một nhân viên có hiệu suất cao rằng việc đăng nhập trễ của họ đang ảnh hưởng đến nhịp độ làm việc của nhóm mà không làm họ mất động lực?”

qua ChatGPT

10. Tạo ra các lộ trình phát triển sự nghiệp dựa trên mô tả vai trò hiện có.

Nhân viên thường cảm thấy bế tắc khi không biết con đường phát triển sự nghiệp của mình trông như thế nào, và phần lớn các tổ chức không có lộ trình rõ ràng được bản đồ hóa. ChatGPT giúp bạn xây dựng các thang lương theo vai trò công việc trong vài phút, với các lộ trình rõ ràng, đầy tham vọng và phù hợp với phát triển kỹ năng, trở thành một công cụ hữu ích cho kế hoạch nhân sự của bạn.

Dưới đây là những gì cần cung cấp:

Tiêu đề vai trò hiện tại + Trách nhiệm công việc

Các tiêu đề cấp cao (hoặc thậm chí đề xuất các vai trò cấp cao)

Tùy chọn: Các kỹ năng mà tổ chức của bạn coi là giá trị (ví dụ: giao tiếp, quyền sở hữu, tư duy phản biện, phân tích dữ liệu)

ChatGPT có thể tạo ra:

Một lộ trình sự nghiệp logic (ví dụ: Chuyên viên Quản lý Dự án Trình độ Sơ cấp → Chuyên viên Quản lý Dự án → Chuyên viên Quản lý Dự án Trình độ Cao cấp → Trưởng Bộ phận)

Kỹ năng cần thiết ở từng cấp độ

Chứng chỉ hoặc cơ hội nội bộ để phát triển chúng

Gợi ý các loại dự án phù hợp với các giai đoạn phát triển.

Nó cũng giúp kết nối từng bước trong quy trình với một kỹ năng giá trị mà nhân viên có thể phát triển, từ đó xây dựng sự gắn bó lâu dài. Đồng thời, đồng bộ hóa từng giai đoạn với các tiêu chuẩn lương cạnh tranh để giữ chân nhân tài hàng đầu và duy trì tính minh bạch trong chính sách lương thưởng.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn có một Chuyên viên Thành công Khách hàng, và họ muốn phát triển nhưng không chắc liệu nên chuyển sang Bộ phận Bán hàng, Quản lý Tài khoản hay Bộ phận Vận hành. Bạn cung cấp cho ChatGPT yêu cầu sau: “Dựa trên vai trò của một Chuyên viên Thành công Khách hàng, đề xuất 2–3 lộ trình nghề nghiệp khả thi. Đối với mỗi lộ trình, liệt kê tiêu đề cấp cao hơn, kỹ năng cần phát triển và các dự án hoặc kinh nghiệm được khuyến nghị để tích lũy.

Bạn có thể sử dụng công cụ này để huấn luyện nhân viên, hỗ trợ quản lý trong các cuộc họp 1:1, hoặc thậm chí xây dựng khung phát triển sự nghiệp nội bộ đầu tiên của mình.

👀 Bạn có biết? Theo một cuộc khảo sát của SHRM, các ưu tiên hàng đầu trong quyết định thăng tiến nghề nghiệp của nhân viên bao gồm: Phúc lợi tài chính và chế độ đãi ngộ

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân và thời gian dành cho gia đình

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Những giới hạn khi sử dụng ChatGPT trong lĩnh vực nhân sự

ChatGPT có thể thực hiện được nhiều việc, nhưng nó không thể thay thế cho sự phán đoán của nhân sự, trí tuệ cảm xúc hoặc chuyên môn về tuân thủ. Dưới đây là một số điều cần lưu ý:

Thiếu bối cảnh nếu không có thông tin đầu vào rõ ràng: Nếu bạn không cung cấp chi tiết về vai trò, động lực của đội ngũ hoặc dữ liệu nhân sự liên quan, ChatGPT sẽ mặc định đưa ra các đề xuất chung chung.

Không đáng tin cậy về mặt pháp lý: Tránh sử dụng bản nháp của ChatGPT cho hợp đồng, chính sách hoặc tài liệu liên quan đến tuân thủ pháp lý mà không có sự kiểm duyệt. Luôn yêu cầu nhóm pháp lý của bạn xác minh nội dung trước khi chia sẻ ra bên ngoài.

Nó có thể phản ánh định kiến tiềm ẩn: Vì ChatGPT học từ dữ liệu lịch sử, nó có thể vô tình tái hiện định kiến trong các công việc liên quan đến tuyển dụng hoặc đánh giá hiệu suất. Sử dụng nó để hỗ trợ quyết định, không phải để đưa ra quyết định.

Nó gây ra lo ngại về bảo mật dữ liệu: Vì ChatGPT chạy trên các máy chủ bên ngoài, việc nhập thông tin nhạy cảm—như khiếu nại, hồ sơ y tế hoặc chi tiết về tiền lương—có thể gây ra rủi ro về bảo mật nếu không được xử lý cẩn thận.

Nó không thể thay thế trí tuệ cảm xúc: ChatGPT có thể giúp bạn viết với sự đồng cảm, nhưng nó không hiểu được những sắc thái cảm xúc. Trong những trường hợp nhạy cảm như sa thải nhân viên hoặc kế hoạch cải thiện hiệu suất, hãy dựa vào phán đoán của con người trước tiên.

Hãy xem ChatGPT như một đối tác hỗ trợ, không phải là người ra quyết định. Nó có thể giúp đẩy nhanh tiến độ công việc, nhưng quyết định cuối cùng luôn phải do bộ phận nhân sự đưa ra.

⚡ Bonus: Nếu bạn là chuyên viên nhân sự và đang băn khoăn về cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình làm việc một cách hiệu quả, từ tuyển dụng đến quản lý hiệu suất, các khóa học AI hàng đầu dành cho chuyên viên nhân sự này có thể giúp bạn nâng cao kỹ năng.

Các giải pháp thay thế ChatGPT trong lĩnh vực nhân sự

ChatGPT rất hữu ích trong việc tạo ra ý tưởng nhanh chóng, nhưng HR cần hơn cả một chatbot. Để cải thiện quy trình HR thực sự, nơi bạn có thể giao công việc, đang theo dõi quy trình làm việc và hợp tác giữa các nhóm, ClickUp mang khung làm việc đó vào cuộc sống.

Đây là một ứng dụng toàn diện cho công việc, với phần mềm quản lý quy trình HR hỗ trợ các hàm HR chính như tuyển dụng, onboarding, đánh giá hiệu suất và cập nhật chính sách trong một nền tảng duy nhất. ClickUp hiểu rõ toàn bộ chu kỳ công việc của bạn:

Nó hiểu rõ các vai trò mà bạn đang tuyển dụng.

Các mẫu hướng dẫn onboarding mà bạn đã lưu

Các chu kỳ hiệu suất sắp tới

Các chính sách và quy trình trong tài liệu của bạn

Các hạn chót, người chịu trách nhiệm và quy trình làm việc trong toàn nhóm của bạn

Dễ dàng quản lý tuyển dụng, onboarding và phát triển nhân viên với ClickUp HR.

Hãy tưởng tượng kết hợp bối cảnh công việc đó với trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, tích hợp sẵn. Với ClickUp Brain, các nhóm HR sẽ có được một trợ lý AI hỗ trợ, giúp đơn giản hóa quy trình tuyển dụng, onboarding, cập nhật chính sách và nhiều tác vụ khác.

ClickUp Brain cũng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của nhân viên. Nó tuân thủ quyền truy cập vào không gian làm việc, hỗ trợ SSO và cung cấp nhật ký kiểm tra chi tiết — không bao giờ sử dụng dữ liệu để đào tạo mô hình AI.

🧩 Đây là chia sẻ của một người dùng ClickUp trên G2: Tôi thực sự yêu thích việc sử dụng ClickUp! Quản lý vé, tài liệu và tất cả thông tin liên quan chưa bao giờ dễ dàng và mượt mà đến thế. Tất cả những gì tôi cần đều nằm trong một nơi, được tổ chức theo cách hợp lý. Một trong những lợi ích lớn nhất của chúng tôi: mọi nhân viên mới gia nhập từ các nền tảng khác - đặc biệt là Jira - ngay lập tức nhận ra ClickUp dễ sử dụng đến mức nào. Đường cong học tập gần như không tồn tại. Họ nhanh chóng nhận ra việc làm việc với ClickUp dễ dàng, nhanh chóng và tốt hơn nhiều so với các công cụ cũ. ClickUp thực sự đã thay đổi cách chúng tôi tổ chức và quản lý công việc. Nó cảm giác nhẹ nhàng, thông minh và thân thiện với người dùng, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để xử lý các quy trình phức tạp. Đối với chúng tôi, nó không chỉ là một công cụ—mà là một công cụ tăng năng suất mà mọi người thực sự thích sử dụng. Tôi thực sự yêu thích việc sử dụng ClickUp! Quản lý vé, tài liệu và tất cả thông tin liên quan chưa bao giờ dễ dàng và mượt mà đến thế. Tất cả những gì tôi cần đều nằm trong một nơi, được tổ chức theo cách hợp lý. Một trong những lợi ích lớn nhất của chúng tôi: mọi nhân viên mới gia nhập từ các nền tảng khác - đặc biệt là Jira - ngay lập tức nhận ra ClickUp dễ sử dụng đến mức nào. Đường cong học tập gần như không tồn tại. Họ nhanh chóng nhận ra việc làm việc với ClickUp dễ dàng, nhanh chóng và tốt hơn nhiều so với các công cụ cũ. ClickUp thực sự đã thay đổi cách chúng tôi tổ chức và quản lý công việc. Nó cảm giác nhẹ nhàng, thông minh và thân thiện với người dùng, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để xử lý các quy trình phức tạp. Đối với chúng tôi, nó không chỉ là một công cụ—mà là một công cụ tăng năng suất mà mọi người thực sự thích sử dụng.

Hãy cùng xem ClickUp Brain hỗ trợ các tình huống thực tế trong lĩnh vực HR như thế nào.

Bạn đã biết việc sàng lọc ứng viên có thể mệt mỏi và thiếu nhất quán như thế nào, đặc biệt khi các nhà quản lý tuyển dụng khác nhau tìm kiếm những tiêu chí khác nhau. Trong quy trình tuyển dụng nhân tài tổng thể, sự thiếu nhất quán này làm chậm tiến độ và có nguy cơ bỏ lỡ ứng viên phù hợp. ClickUp Brain, phần mềm đánh giá tuyển dụng của bạn, giúp bạn加速 quá trình sàng lọc ứng viên bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào cùng một nền tảng nơi yêu cầu công việc, ghi chú phỏng vấn và ý kiến của nhóm đã được lưu trữ.

Bạn có thể:

Dán hoặc đính kèm CV của ứng viên vào một công việc.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt từng trường hợp với các điểm mạnh khóa, các điểm cần lưu ý và các tín hiệu về sự phù hợp văn hóa.

Thậm chí có thể yêu cầu nó so sánh hai ứng viên tiềm năng song song dựa trên các tiêu chí ưu tiên của công việc.

Và vì nó hoạt động trong không gian làm việc ClickUp của bạn, nó hiểu quy trình tuyển dụng của bạn, phản hồi của nhóm và thậm chí cả giá trị cốt lõi của công ty (nếu bạn đã ghi chép chúng trong ClickUp Docs hoặc nhiệm vụ ClickUp ).

Dễ dàng lưu trữ các tài liệu onboarding và exit trong các thư mục phù hợp bằng ClickUp Docs.

Ví dụ: Bạn có thể yêu cầu Brain, “Tóm tắt sự phù hợp của ứng viên này cho vai trò Quản lý Tiếp thị Tăng trưởng. Tập trung vào kinh nghiệm lãnh đạo và nền tảng SaaS.”

Sử dụng ClickUp Brain để tạo bản tóm tắt ứng viên mà các chuyên gia HR có thể chuyển tiếp cho nhóm phù hợp để xem xét.

📮 ClickUp Insight: Một trong năm nhân viên cho biết việc biết thời điểm quyết định được đưa ra sẽ giúp họ hoàn thành công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, trong nhịp độ hối hả của một ngày bận rộn, việc thông báo dòng thời gian thường bị bỏ qua. ClickUp Brain giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động như một trợ lý công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Nó tự động thu thập cập nhật từ các công việc, chủ đề thảo luận và tài liệu — cung cấp bản tóm tắt hàng ngày, bản tóm tắt quyết định và bình luận tóm tắt. Chúc mừng việc không còn phải đi tìm người (hoặc thông tin).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang bận rộn với các cuộc phỏng vấn liên tiếp hoặc đơn giản là thích nói hơn là gõ, tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản của Brain Max sẽ giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần nói ra suy nghĩ của bạn, ví dụ: “Tóm tắt CV của ứng viên này và nhấn mạnh kinh nghiệm lãnh đạo nhóm”, Brain Max sẽ chuyển đổi và tổ chức nội dung đó cho bạn.

Chuẩn bị phỏng vấn với các câu hỏi thông minh, phù hợp với từng vai trò công việc.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách các công ty tuyển dụng - từ mô tả công việc thông minh hơn đến sàng lọc và tiếp cận ứng viên tự động hóa.

🎥 Trong video này, bạn sẽ học cách các nhà tuyển dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thiên vị và tuyển dụng nhân tài phù hợp nhanh hơn.

ClickUp Brain giúp bạn tạo ra các câu hỏi phỏng vấn dựa trên hành vi và vai trò công việc cụ thể dựa trên mô tả công việc, giá trị công ty và tiêu chí tuyển dụng của bạn mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

Ví dụ về yêu cầu: “Tạo 5 câu hỏi đánh giá hành vi cho vị trí Quản lý Marketing nhằm đánh giá khả năng lãnh đạo, hợp tác đa chức năng và tinh thần chủ động.”

Và vì tất cả đều được tích hợp trong ClickUp, bạn có thể đính kèm các câu hỏi vào các công việc phỏng vấn, giao nhiệm vụ cho các thành viên ban giám khảo và đang theo dõi phản hồi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp AI Notetaker, công cụ tự động tham gia cuộc gọi, ghi âm hoặc quay video, và lưu trữ mọi thứ trong các tài liệu ClickUp riêng tư. Sau cuộc gọi, nó tạo ra: Bản ghi chép có thể tìm kiếm

Tóm tắt cuộc họp thông minh

Các mục được phân loại

Danh sách công việc diễn giả, các quyết định khóa và các bước tiếp theo.

Tự động hóa quy trình onboarding với các kế hoạch tùy chỉnh cho từng vai trò.

Trong khi ChatGPT hỗ trợ soạn thảo kế hoạch onboarding, ClickUp Brain đi xa hơn bằng cách xây dựng các kế hoạch cá nhân hóa cho 30-60-90 ngày và tích hợp trực tiếp vào các quy trình làm việc có thể thực thi.

Bạn có thể:

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nội dung onboarding theo từng giai đoạn dựa trên vai trò, mục tiêu của nhóm và văn hóa doanh nghiệp.

Ngay lập tức chia nhỏ kế hoạch thành các công việc, giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm, đặt hạn chót và thêm các phụ thuộc.

Lưu trữ nó dưới dạng mẫu có thể tái sử dụng cho các đợt tuyển dụng trong tương lai.

Ví dụ về yêu cầu: “Tạo kế hoạch onboarding trong 30-60-90 ngày cho một Quản lý Thành công Khách hàng mới, tập trung vào tương tác với khách hàng, hệ thống hỗ trợ và giao tiếp giữa các đội ngũ.”

Tạo kế hoạch onboarding trong 30-60-90 ngày với ClickUp Brain

Ngoài ra, sau khi AI đã hoàn thành phần việc nặng nhọc, ClickUp Automations sẽ giúp bạn thực hiện các hành động tiếp theo. Ví dụ:

Tự động phân công các công việc chào mừng cho bộ phận Nhân sự, Công nghệ thông tin và các nhà quản lý tuyển dụng.

Lên lịch cuộc họp và kiểm tra tiến độ công việc

Thông báo cho các bên liên quan khi mỗi giai đoạn onboarding hoàn thành.

Theo dõi tiến độ hoàn thành với các bảng điều khiển tích hợp sẵn.

Tối ưu hóa quy trình làm việc và tự động hóa các công việc hành chính lặp đi lặp lại với ClickUp Automations.

Sử dụng ClickUp Tài liệu và Wikis làm nguồn thông tin chính thức duy nhất cho HR. ChatGPT có thể soạn thảo, nhưng ClickUp đảm bảo rằng mọi chính sách, quy trình và hướng dẫn đều được cập nhật, tham chiếu và tìm kiếm được bởi tất cả thành viên trong nhóm.

Dịch vụ tự phục vụ HR được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Các câu hỏi lặp đi lặp lại của nhân viên như "Tôi còn bao nhiêu ngày nghỉ phép?" hoặc "Phiên bản mới nhất của chính sách làm việc từ xa của chúng ta ở đâu?" có thể làm mất thời gian của nhóm. ClickUp Brain + AI Agents biến không gian làm việc của bạn thành một trung tâm HR tự phục vụ thông minh cho nhân viên.

Nhân viên có thể:

Hỏi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên

Nhận phản hồi tức thì, cá nhân hóa dựa trên vai trò hoặc bộ phận.

Xem xét các chính sách mới nhất và phúc lợi cho nhân viên ngay trong không gian làm việc của bạn.

Nhận các đề xuất tiếp theo hoặc liên kết đến các công việc hoặc tài liệu liên quan.

Khác với các chatbot thông thường, ClickUp AI Agents không chỉ trả lời câu hỏi; chúng còn giúp hoàn thành công việc.

Giả sử một nhân viên hỏi: “Tôi có thể chuyển số ngày nghỉ chưa sử dụng sang năm sau không?” Trợ lý AI có thể:

Tải xuống tài liệu chính sách mới nhất

Tạo một công việc để ghi lại yêu cầu nghỉ phép của họ.

Thông báo cho bộ phận Nhân sự nếu câu hỏi liên quan đến việc xem xét trường hợp.

Thêm bình luận với hướng dẫn cụ thể từ nhóm nhân sự.

Tự động hóa quy trình làm việc của bạn với ClickUp AI Agents

Các trợ lý AI của ClickUp

AI Cards biến dữ liệu HR của bạn thành các bản tóm tắt, báo cáo và thông tin chi tiết — từ cập nhật số lượng nhân viên đến các cuộc họp hàng tuần — giúp bạn tiết kiệm thời gian thu thập thông tin và tập trung vào việc thực hiện các hành động cần thiết.

AI Cards biến dữ liệu HR của bạn thành các bản tóm tắt, báo cáo và thông tin chi tiết — từ cập nhật số lượng nhân viên đến các cuộc họp hàng tuần — giúp bạn tiết kiệm thời gian thu thập thông tin và tập trung vào việc thực hiện các hành động cần thiết.

Tối ưu hóa phản hồi đánh giá hiệu suất

Vì tất cả công việc, từ việc cài đặt mục tiêu, ghi chú 1:1 đến cập nhật dự án, đều được thực hiện trong ClickUp, ClickUp Brain có thể tạo ra phản hồi về hiệu suất dựa trên các hành động thực tế.

Ví dụ về yêu cầu: “Hãy đưa ra phản hồi về hiệu suất quý 2 của Rhian dựa trên các công việc thường xuyên và mục tiêu của cô ấy.”

Các công việc và mục tiêu của Rhian trong quý 2:

Đã dẫn dắt việc triển khai chiến dịch email mùa hè, mang lại 12% lượng khách hàng tiềm năng nhiều hơn so với quý 1

Hợp tác với nhóm thiết kế để cải thiện trang — với kết quả tăng 9% tỷ lệ chuyển đổi

Chịu trách nhiệm về báo cáo hiệu suất hai tuần một lần và trình bày các phân tích cho ban lãnh đạo

Được kỳ vọng sẽ hướng dẫn 1 thành viên của 1 nhóm cấp dưới và cải thiện kỹ năng phân công công việc

Mục tiêu: Cải thiện quản lý thời gian và giảm 30% các chỉnh sửa nội dung vào phút chót

Các ví dụ này cho thấy cách các công cụ AI hỗ trợ nhân sự có thể giúp công việc của bạn trở nên nhanh chóng, thông minh và chiến lược hơn.

Tái định hình hiệu quả HR với ClickUp

Công việc HR không hề dễ dàng. Bạn phải xử lý tuyển dụng, onboarding, phản hồi và văn hóa doanh nghiệp cùng một lúc. Mặc dù ChatGPT giúp bạn làm việc nhanh hơn, nó vẫn cần nhiều bối cảnh và sao chép-dán. Đó chính là lúc ClickUp thay đổi cuộc chơi.

Đây là một công cụ hữu ích giúp hiểu cách bạn làm công việc. Từ phản hồi được hỗ trợ bởi AI đến quy trình onboarding tự động và ghi chú chuyển đổi giọng nói thành văn bản, ClickUp AI tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc hàng ngày của bộ phận nhân sự. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng thực hiện các bước nhân sự thông minh và trơn tru hơn, đã đến lúc đưa ClickUp vào bức tranh.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!