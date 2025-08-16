15 cuốn sổ kế hoạch năng suất tốt nhất cho những người có mục tiêu trong năm 2025

Năng suất không chỉ là hoàn thành nhiều việc hơn.

Điều quan trọng là bạn phải đạt được tiến độ có ý nghĩa trong việc thực hiện những điều bạn muốn đạt được.

Cho dù bạn đang theo dõi các công việc hàng ngày, xây dựng thói quen lâu dài hay vạch ra những mục tiêu lớn, một cuốn sổ kế hoạch phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt.

Một cuốn sổ kế hoạch năng suất được cấu trúc tốt sẽ giúp bạn sắp xếp lịch trình rõ ràng, sắp xếp thứ tự ưu tiên hiệu quả và giữ cho bạn có trách nhiệm với công việc của mình.

Để giúp bạn luôn dẫn đầu, chúng tôi đã tổng hợp 15 cuốn sổ kế hoạch năng suất tốt nhất, từ các cuốn sổ kế hoạch kỹ thuật số mạnh mẽ đến các cuốn sổ kế hoạch giấy cổ điển, để bạn có thể tìm thấy cuốn sổ phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình. Hãy cùng khám phá!

Sổ kế hoạch năng suất tốt nhất: Biểu đồ so sánh

Sổ tay Các tính năng tốt nhất Phù hợp nhất cho Giá cả Plum Paper Planner Bố cục có thể tùy chỉnh, theo dõi bữa ăn và tập thể dục, ngày tháng in sẵn Người dùng muốn có một cuốn sổ kế hoạch hàng tuần có thể tùy chỉnh hoàn toàn A5 từ $47.95 Clever Fox Planner Lập bản đồ mục tiêu, theo dõi thói quen, bảng tầm nhìn, trang động lực Những người thành công định hướng mục tiêu như doanh nhân, sinh viên và chuyên gia Giá tùy chỉnh Full Focus Planner lập kế hoạch mục tiêu 90 ngày, tích hợp sức khỏe, khối lịch trình Các chuyên gia cần lập kế hoạch hàng ngày có cấu trúc và đang theo dõi mục tiêu hàng quý Giá tùy chỉnh ClickUp hơn 15 chế độ xem có thể tùy chỉnh, ClickUp Brain hỗ trợ AI, mẫu cho kế hoạch hàng ngày và theo dõi thói quen, cộng tác thời gian thực, phụ thuộc nhiệm vụ và tự động hóa Lập kế hoạch năng suất kỹ thuật số cho cá nhân, nhóm và doanh nghiệp Có sẵn kế hoạch miễn phí và trả phí Hobonichi Techo Planner Định dạng nhỏ gọn một trang mỗi ngày, giấy Tomoe River, trích dẫn động lực Nhà văn, người sáng tạo và chuyên gia cần một cuốn sổ tay hàng ngày gọn nhẹ Giá tùy chỉnh Day Designer Daily Planner Các trang phân chia thời gian hàng ngày, lời nhắc ưu tiên và phần ghi nhận sự biết ơn Các chuyên gia bận rộn cân bằng công việc, cuộc sống cá nhân và các dự án phụ Giá tùy chỉnh Passion Planner Lộ trình đam mê, phản ánh hàng quý/hàng năm và theo dõi thói quen Người dùng tập trung vào tầm nhìn dài hạn và phát triển cá nhân Giá tùy chỉnh Moleskine Weekly Planner Chế độ xem theo tuần với ghi chú, bìa bền và vật liệu thân thiện với môi trường Những người yêu thích phong cách tối giản và một cuốn sổ tay hàng tuần cổ điển Giá tùy chỉnh Blue Sky Planner Thiết kế xoắn ốc, lịch tham khảo, phần ghi chú rộng rãi Học sinh, sinh viên, chuyên gia và những người quan tâm đến ngân sách Giá tùy chỉnh The Panda Planner Thiết kế dựa trên tâm lý học tích cực, nhắc nhở biết ơn, kiểm tra buổi sáng/buổi tối Cá nhân đang xây dựng thói quen với phương pháp dựa trên khoa học Giá tùy chỉnh Erin Condren LifePlanner Bìa có thể thay đổi, bố cục đầy màu sắc, nhãn dán và công cụ theo dõi thói quen Những người sáng tạo muốn một cuốn sổ tay lịch trình sôi động và có thể tùy chỉnh Giá tùy chỉnh Class Tracker Ultimate Student Planner Theo dõi kỳ thi/dự án, bố cục học tập có cấu trúc và cá nhân hóa cho trường học Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đại học Giá tùy chỉnh Leuchtturm1917 Sổ tay chấm bi Trang lưới chấm, chỉ mục tích hợp, trang được đánh số và tính linh hoạt của sổ ghi chép Những người yêu thích Bullet Journal muốn một cuốn sổ tay hoàn toàn cá nhân hóa Giá tùy chỉnh Muji Monthly Planner Giao diện tối giản với tổng quan hàng tháng, thiết kế nhẹ nhàng và vật liệu thân thiện với môi trường Sinh viên và chuyên gia cần kế hoạch hàng tháng đơn giản Giá tùy chỉnh The Notebook Therapy Bìa thủ công, trang ghi chú, bố cục chấm/lưới và giấy thân thiện với môi trường Những người lập kế hoạch cẩn thận, tìm kiếm sự thẩm mỹ và mục đích trong việc lập kế hoạch Giá tùy chỉnh

Bạn nên tìm kiếm điều gì ở một cuốn sổ kế hoạch năng suất tốt nhất?

🔎 Bạn có biết? Chủ doanh nghiệp nhỏ trung bình mất 96 phút mỗi ngày cho các công việc không hiệu quả. Nguyên nhân chính là gì? Bế tắc trong lập kế hoạch — dành quá nhiều thời gian để quyết định cách sắp xếp công việc thay vì hoàn thành công việc. 🕒

Giải pháp? Một cuốn sổ kế hoạch năng suất phù hợp với quy trình làm việc của bạn và giúp bạn không phải mệt mỏi khi phải đưa ra quyết định.

Nhưng hầu hết các cuốn sổ tay hoặc giúp bạn quản lý mọi thứ, hoặc trở thành một việc khác cần phải quản lý.

Dưới đây là cách chọn sổ kế hoạch tốt nhất để tăng năng suất:

Loại kế hoạch: Kế hoạch trên giấy giúp bạn chậm lại, suy ngẫm và tập trung. Kế hoạch kỹ thuật số tự động hóa quy trình làm việc, đồng bộ hóa liền mạch trên các thiết bị và giúp bạn sắp xếp công việc một cách có tổ chức — lý tưởng cho những người đa nhiệm và các nhóm phân phối

Bố cục: Chọn cấu trúc phù hợp với bạn. Lịch trình hàng ngày phù hợp nhất cho danh sách việc cần làm, ghi chú cuộc họp và Chọn cấu trúc phù hợp với bạn. Lịch trình hàng ngày phù hợp nhất cho danh sách việc cần làm, ghi chú cuộc họp và phân chia thời gian . Lịch trình hàng tuần cung cấp chế độ xem rộng hơn, thường trong một hoặc hai trang, trong khi lịch trình hàng tháng mang lại cái nhìn tổng quan để lên kế hoạch trước

Theo dõi mục tiêu: Biến kế hoạch của bạn thành hành động. Sử dụng trình theo dõi thói quen, kiểm tra cột mốc và Biến kế hoạch của bạn thành hành động. Sử dụng trình theo dõi thói quen, kiểm tra cột mốc và mục tiêu SMART để tiến độ có cấu trúc. Bạn có suy nghĩ dài hạn? Chọn sổ kế hoạch có cài đặt mục tiêu hàng quý và bản đồ tầm nhìn hàng năm để duy trì động lực

Tính bền vững: Giảm thiểu rác thải bằng cách chọn giấy tái chế, trang có thể nạp lại được làm từ vật liệu chất lượng cao hoặc chuyển sang sử dụng hoàn toàn kỹ thuật số. Sự lựa chọn chu đáo này thúc đẩy thói quen lập kế hoạch nhất quán và lối sống có chủ đích hơn

Cộng tác liền mạch: Giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ. Trình lập kế hoạch kỹ thuật số với tính năng đồng bộ hóa thời gian thực, Giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ. Trình lập kế hoạch kỹ thuật số với tính năng đồng bộ hóa thời gian thực, lịch trực tuyến được chia sẻ, phân công công việc và quản lý dự án giúp tăng cường sự phối hợp, cho dù nhóm của bạn làm việc từ xa, kết hợp hay tại văn phòng

Độ bền: Lập kế hoạch mọi lúc, mọi nơi. Thường xuyên đi công tác? Hãy chọn một cuốn sổ kế hoạch truyền thống nhỏ gọn, có bìa cứng và đóng xoắn. Thích các giải pháp dựa trên đám mây? Hãy chọn Lập kế hoạch mọi lúc, mọi nơi. Thường xuyên đi công tác? Hãy chọn một cuốn sổ kế hoạch truyền thống nhỏ gọn, có bìa cứng và đóng xoắn. Thích các giải pháp dựa trên đám mây? Hãy chọn các cuốn sổ kế hoạch kỹ thuật số tối giản để truy cập danh sách công việc hàng ngày và hàng tuần khi đang di chuyển

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang băn khoăn không biết cách tổ chức sổ tay của mình? Dưới đây là một số mẹo hữu ích: 🗂️ Phân loại công việc theo mức độ ưu tiên để tập trung hơn

📅 Sử dụng bố cục sổ kế hoạch hàng tuần để quản lý thời gian hiệu quả hơn

✍️ Tích hợp công cụ theo dõi thói quen để xây dựng sự nhất quán

🎯 Đặt mục tiêu rõ ràng và chia thành các bước thực hiện

🔄 Kiểm tra và điều chỉnh sổ tay của bạn thường xuyên để đạt hiệu quả tối đa

Những cuốn sổ kế hoạch năng suất tốt nhất để khám phá

Trình lập kế hoạch phù hợp là lộ trình giúp bạn tập trung, tổ chức và thành công trong việc đạt được mục tiêu. Cho dù bạn cần một lịch trình hàng tuần có cấu trúc, một trình lập kế hoạch linh hoạt hay một công cụ kỹ thuật số mạnh mẽ, danh sách này có mọi thứ cho mọi phong cách lập kế hoạch.

Dưới đây là những cuốn sổ kế hoạch năng suất tốt nhất để bạn khám phá:

1. Plum Paper Planner (Sổ tay tuần tùy chỉnh tốt nhất)

qua Plum Paper Planner

Nếu những cuốn sổ kế hoạch chung chung không phù hợp với bạn, Plum Paper Planner là lựa chọn tùy chỉnh tối ưu. Là một trong những cuốn sổ kế hoạch năng suất tốt nhất, nó cho phép bạn chọn thiết kế bìa, thêm phần ghi chú và bao gồm các trang kế hoạch chuyên biệt.

Sổ kế hoạch này có nhiều tùy chọn bố cục, bao gồm ngang, dọc và theo giờ. Nó cho phép bạn tối ưu hóa cách sử dụng từng trang để đặt mục tiêu, phân bổ thời gian hoặc lập danh sách việc cần làm. Giấy cũng được biết đến với kết cấu mịn và độ bền cao, mang lại cảm giác viết rất thoải mái.

Các tính năng tốt nhất của Plum Paper Planner

Thêm các phần để lập kế hoạch bữa ăn, theo dõi sức khỏe, bảng ngân sách và hơn thế nữa

In sẵn ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm và các ngày quan trọng trực tiếp vào sổ kế hoạch của bạn

Nâng cấp chức năng với trình theo dõi thói quen, kế hoạch sức khỏe hoặc mẫu kinh doanh

Cá nhân hóa thời lượng sổ kế hoạch của bạn với tùy chỉnh tháng bắt đầu và các tùy chọn thời lượng linh hoạt

Giới hạn của Plum Paper Planner

Việc thiết kế và giao hàng mất thời gian do quá trình cá nhân hóa

Nó có giá cao hơn so với các sổ tay thông thường

Giá của Plum Paper Planner

Sổ tay A5 (5.8″ × 8.3″): Bắt đầu từ $47.95

(7″× 9″) Sổ tay: Bắt đầu từ $51.95

(8.5″ × 11″) Sổ tay: Bắt đầu từ $58.95

Đánh giá và nhận xét về sổ tay Plum Paper

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Plum Paper?

Dưới đây là đánh giá từ Reddit:

Tôi đã thử sử dụng sổ kế hoạch agendio và Plum Paper (PPP) và thực sự thích PPP. Sổ này rất linh hoạt và việc lập kế hoạch mục tiêu cho mỗi tháng là điều tôi đang tìm kiếm ở một cuốn sổ kế hoạch.

Tôi đã thử sử dụng sổ kế hoạch agendio và Plum Paper (PPP) và thực sự thích PPP. Sổ này rất linh hoạt và có thể lập kế hoạch mục tiêu cho mỗi tháng, chính là điều tôi đang tìm kiếm ở một cuốn sổ kế hoạch.

2. Clever Fox Planner (Tốt nhất cho những người có mục tiêu rõ ràng)

qua Clever Fox Planner

Muốn mơ lớn và đạt được thành công? Clever Fox Planner là một hệ thống tập trung vào mục tiêu, kết hợp năng suất, theo dõi thói quen và huấn luyện tư duy để giúp bạn duy trì động lực và xây dựng thói quen tốt hơn.

Được thiết kế cho doanh nhân, sinh viên và chuyên gia, Clever Fox là một trong những công cụ lập kế hoạch năng suất tốt nhất. Nó giúp bạn chia nhỏ mục tiêu, theo dõi tiến độ và duy trì sự tập trung hàng ngày. Với bảng tầm nhìn tích hợp, các trang phản ánh có hướng dẫn và các điểm kiểm tra có cấu trúc, Clever Fox mở ra con đường rõ ràng để đạt được thành công lâu dài.

Các tính năng tốt nhất của Clever Fox Planner

Vạch ra bản đồ thành công của bạn với kế hoạch mục tiêu có cấu trúc và theo dõi cột mốc

Tối đa hóa năng suất với danh sách ưu tiên, theo dõi thói quen và lịch trình hàng tuần/hàng tháng

Luôn sẵn sàng ở mọi nơi với miếng dán lịch, dây thun, vòng đựng bút và túi lưu trữ thêm

Giữ cho sổ tay của bạn luôn sạch sẽ với giấy dày, không lem và bìa cứng bền bỉ

Giới hạn của Clever Fox Planner

Các trang không ghi ngày tháng cần điền ngày, điều này có thể không phù hợp với những người thích sổ kế hoạch có ghi sẵn ngày tháng

Thiếu tích hợp kỹ thuật số — chỉ là một cuốn sổ tay giấy

Giá của Clever Fox Planner

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Clever Fox Planner

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Clever Fox?

Dưới đây là đánh giá từ Reddit:

Clever Fox thực sự là thương hiệu sổ kế hoạch yêu thích của tôi. Dường như họ có sổ kế hoạch cho mọi thứ, và tôi rất thích bố cục của chúng! Họ có một trong những sổ kế hoạch theo giờ tốt nhất mà tôi từng sử dụng.

Clever Fox thực sự là thương hiệu sổ kế hoạch yêu thích của tôi. Dường như họ có sổ kế hoạch cho mọi thứ, và tôi rất thích bố cục của chúng! Họ có một trong những sổ kế hoạch theo giờ tốt nhất mà tôi từng sử dụng.

3. Full Focus Planner (Sổ tay hàng ngày có cấu trúc tốt nhất)

qua Full Focus Planner

Được tạo ra bởi chuyên gia năng suất Michael Hyatt, Full Focus Planner được xây dựng dựa trên các nguyên tắc năng suất, nhấn mạnh việc hoàn thành các công việc quan trọng nhất trước tiên. Các trang hàng ngày có các phần dành cho ba ưu tiên lớn trong ngày, cùng với các khối lịch trình và ghi chú.

Nó giúp bạn chia nhỏ mục tiêu thành các cột mốc hàng quý, hàng tháng và hàng tuần. Nhiều chuyên gia phải xoay xở với lịch trình bận rộn tin tưởng vào công cụ lập kế hoạch này để sắp xếp công việc và giữ cho các công việc phù hợp với mục tiêu kinh doanh hoặc cá nhân tổng thể.

Các tính năng nổi bật của Full Focus Planner

Chia mục tiêu thành các phần nhỏ dễ quản lý — tập trung vào kế hoạch 90 ngày để đạt hiệu quả tối đa

Giữ sự cân bằng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm chín lĩnh vực khóa, từ sự nghiệp đến mối quan hệ

Ngăn ngừa tình trạng kiệt sức bằng cách tích hợp các mục tiêu về sức khỏe, phát triển cá nhân và công việc

Tạo ấn tượng - được chế tác từ chất liệu cao cấp với thiết kế sang trọng

Giới hạn của Full Focus Planner

Tập trung nhiều vào việc cài đặt mục tiêu, có thể không phù hợp với những người tìm kiếm một cuốn sổ kế hoạch nhẹ nhàng

Nó dày hơn, nên ít tiện lợi hơn khi mang theo

Giá của Full Focus Planner

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Full Focus Planner

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Full Focus Planner?

Dưới đây là đánh giá từ Reddit:

Tôi THÍCH danh sách công việc. Tôi thích việc có bảng phân chia công việc hàng ngày và ngày trong tuần, và nó cho tôi nhiều không gian để ghi chép các công việc và đánh dấu khi hoàn thành, khóa ở dưới cùng rất hữu ích. Tôi thích trang mục tiêu. Nó thực sự khiến tôi suy nghĩ về những gì tôi muốn đạt được, làm thế nào để đạt được nó/động lực, những gì tôi có thể làm để ăn mừng và tôi có thể theo dõi bằng cách sử dụng streaktracker (đánh dấu từng ngày) hoặc một đồng hồ đo mà tôi điền vào Tiến độ mục tiêu, tôi cũng có thể phân loại các mục tiêu. Tôi thích việc sổ kế hoạch không có số được điền sẵn, đây không phải là điều khó khăn đối với tôi trên tất cả các sổ kế hoạch, nhưng tôi thích có thể bắt đầu bất cứ khi nào tôi muốn và tối đa hóa việc sử dụng nó.

Tôi THÍCH danh sách công việc. Tôi thích việc có bảng phân chia công việc hàng ngày và ngày trong tuần, và nó cho tôi nhiều không gian để ghi chép các công việc và đánh dấu khi hoàn thành, khóa ở dưới cùng rất hữu ích. Tôi thích trang mục tiêu. Nó thực sự khiến tôi suy nghĩ về những gì tôi muốn đạt được, làm thế nào để đạt được nó/động lực, những gì tôi có thể làm để ăn mừng và tôi có thể theo dõi bằng cách sử dụng streaktracker (đánh dấu từng ngày) hoặc một đồng hồ đo mà tôi điền vào Tiến độ mục tiêu, tôi cũng có thể phân loại các mục tiêu. Tôi thích việc sổ kế hoạch không có số được điền sẵn, đây không phải là điều khó khăn đối với tôi trên tất cả các sổ kế hoạch, nhưng tôi thích có thể bắt đầu bất cứ khi nào tôi muốn và tối đa hóa việc sử dụng nó.

ClickUp Hack: Sự thật? Não bộ của bạn thường xuyên mất tập trung. Rất nhiều. Vì vậy, nếu bạn không thể tập trung vào công việc và cần thiết lập lại năng suất, đây là một số chiến lược dựa trên khoa học: Thử kiểm tra các yếu tố gây xao lãng: Theo dõi các yếu tố làm gián đoạn công việc của bạn trong một ngày để phát hiện (và ngăn chặn) những yếu tố làm bạn mất tập trung nhất

Áp dụng quy tắc 20-20-20 : Mỗi 20 phút, nhìn xa 20 feet trong 20 giây. Mắt (và não) của bạn sẽ cảm ơn bạn

Thực hành chánh niệm: Chỉ 10 phút thiền định hàng ngày giúp cải thiện sự tập trung và giảm căng thẳng

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng: Ngủ ngon = tập trung hơn và chức năng nhận thức tốt hơn

4. ClickUp (Trình lập kế hoạch năng suất kỹ thuật số tốt nhất)

Nhật ký tri ân với ClickUp Docs

Sổ kế hoạch giấy rất hữu ích cho việc phác thảo và ghi chép nhanh, nhưng chúng không hiệu quả khi kế hoạch thay đổi hoặc khi bạn cần hợp tác thời gian thực.

Đó là lúc ClickUp bước vào cuộc chơi — ứng dụng công việc toàn diện giúp hợp nhất các công việc, tài liệu, việc vặt cá nhân và thậm chí cả mục tiêu sprint hàng tháng để không bỏ sót bất kỳ việc nào.

Muốn có cảm giác như một công cụ lập kế hoạch cổ điển? Chuyển sang Chế độ xem Lịch ClickUp để kéo và thả công việc, mã hóa màu sắc để dễ nhìn và đồng bộ với Lịch Google để có lịch trình thống nhất. Cần một góc nhìn khác? Sử dụng Chế độ xem Danh sách để sắp xếp, nhóm hoặc lọc công việc theo mức độ ưu tiên, ngày đáo hạn hoặc Trường Tùy chỉnh.

Sử dụng Notepad của ClickUp để ghi lại ý tưởng của bạn

Bạn có ý tưởng tuyệt vời hoặc cần nhắc nhở nhanh? ClickUp Notepad là sổ ghi chép kỹ thuật số luôn sẵn sàng cho bạn. Ghi lại ý tưởng từ bất kỳ đâu trong ứng dụng và chuyển chúng thành nhiệm vụ sau này — không còn ghi chú dán lung tung hay ý tưởng bị mất nữa.

Nhưng điều thực sự thay đổi cuộc chơi là ClickUp Brain. Trung tâm hỗ trợ AI này kết nối các công việc, ghi chú và ý tưởng của bạn vào một cơ sở kiến thức tập trung, giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm kiếm và có thể thực hiện ngay lập tức.

Tại sao phải bắt đầu từ đầu khi bạn có thể để các mẫu năng suất của ClickUp làm việc nặng nhọc cho bạn? Cho dù là quản lý dự án hay cấu trúc quy trình làm việc hàng ngày, các giải pháp này giúp việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng:

Mẫu lập kế hoạch hàng ngày ClickUp: Không gian được tổ chức hợp lý này cho phép bạn sắp xếp ngày của mình với các khối thời gian, nhắc nhở định kỳ và theo dõi thói quen. Nó hoàn hảo cho những ai muốn có một lịch trình rõ ràng và không cần phỏng đoán

Mẫu năng suất cá nhân: Lập kế hoạch mục tiêu, cột mốc và công việc của bạn theo định dạng cân bằng, dài hạn. Lý tưởng để tránh kiệt sức trong khi vẫn tập trung vào kết quả

Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu theo dõi thói quen động để đảm bảo bạn luôn tuân thủ thói quen của mình và dễ dàng xây dựng thói quen năng suất lâu dài. Nó cũng sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ, xác định các mẫu và điều chỉnh để tối ưu hóa quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một công cụ lập kế hoạch chỉ có hiệu quả khi nó giúp bạn đo lường được tiến độ. ClickUp Goals biến những tham vọng lớn của bạn thành các cột mốc có thể đo lường được, đồng bộ hóa liền mạch với các nhiệm vụ hàng ngày của bạn: 🧩 Chia nhỏ các kế hoạch phức tạp thành các mục tiêu nhỏ, dễ quản lý

🤝 Hợp nhất các mục tiêu cá nhân và công việc trong một bảng điều khiển

📊 Tự động theo dõi tiến độ khi bạn hoàn thành công việc và đạt được các cột mốc quan trọng

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Cộng tác với ClickUp Docs — tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các tài liệu trực tiếp liên kết với các nhiệm vụ, giữ mọi thứ ở một nơi

Đánh thẻ thành viên nhóm, cài đặt quyền truy cập và tạo bảng điều khiển dự án để tạo sự hợp tác giữa các bộ phận

Đặt các công việc phụ thuộc để đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng thứ tự — không bỏ sót bất kỳ bước nào

Giữ tất cả các cuộc thảo luận về dự án trong một không gian trung tâm — không còn phải tìm kiếm trong vô số email hoặc tin nhắn bị mất nữa

Ghi lại số giờ làm việc, phân tích năng suất và xác định các điểm nghẽn để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

Loại bỏ công việc lặp đi lặp lại với tính năng tự động đăng ký, báo cáo và nhắc nhở

Giới hạn của ClickUp

Một số người dùng mới có thể cảm thấy choáng ngợp trước quá nhiều tính năng

Tùy chỉnh tự động hóa nâng cao có thể cần thời gian học hỏi

Giá ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi đã sử dụng "sổ kế hoạch giấy" suốt đời, nhưng ClickUp đã thay đổi hoàn toàn cách tôi quản lý công việc nhờ tính linh hoạt trong việc thay đổi và khả năng sắp xếp các ghi chú của tôi một cách có tổ chức và liên kết với từng nhiệm vụ riêng biệt. Việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với làm mọi thứ theo cách thủ công. Tôi là người dùng cá nhân, nhưng tôi vẫn được hưởng lợi từ nhiều tính năng của ClickUp!

Tôi đã sử dụng "sổ kế hoạch giấy" suốt đời, nhưng ClickUp đã thay đổi cuộc chơi đối với tôi khi nói đến quản lý công việc nhờ tính linh hoạt trong việc thay đổi và khả năng sắp xếp các ghi chú của tôi một cách có tổ chức và liên kết với các nhiệm vụ riêng lẻ. Việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với việc làm mọi thứ theo cách truyền thống. Tôi là người dùng cá nhân, nhưng tôi vẫn thu được nhiều lợi ích từ các tính năng của ClickUp!

Không có hứng thú ghi chú lại những ý tưởng? Hãy nói ra với Brain MAX, trợ lý AI trên máy tính của bạn!👇🏼

5. Hobonichi Techo Planner (Tốt nhất cho ghi chú nhỏ gọn, tất cả trong một)

qua Hobonichi Techo Planner

Nếu bạn thích ghi chú hàng ngày, viết nhật ký hoặc vẽ phác thảo, Hobonichi Techo Planner là sản phẩm không thể thiếu. Được thiết kế với sự chính xác của người Nhật, sản phẩm này cân bằng giữa chức năng và sự sáng tạo với bố cục tối giản và định dạng một trang mỗi ngày.

Giấy Tomoe River siêu mỏng của nó rất phù hợp với bút máy, và kích thước nhỏ gọn, thuận tiện cho việc mang theo khi đi du lịch. Bìa cứng và bìa bền đảm bảo độ bền, khiến nó trở thành sản phẩm yêu thích của các chuyên gia, nhà văn và những người sáng tạo.

Các tính năng nổi bật của Hobonichi Techo Planner

Ghi lại ý tưởng với thiết kế nhỏ gọn nhưng rộng rãi để ghi chú, phác thảo và lập kế hoạch

Giữ động lực với những câu trích dẫn truyền cảm hứng hàng ngày, từ những lời khuyên chân thành đến những câu nói hài hước nhẹ nhàng

Viết dễ dàng — bìa phẳng giúp trang mở ra dễ dàng

Cá nhân hóa sổ kế hoạch của bạn với các trang bổ sung để ghi danh sách sách, mục tiêu và suy nghĩ

Giới hạn của Hobonichi Techo Planner

Các ô lưới nhỏ có thể khó sử dụng đối với những người có chữ viết to

Bản dịch của một số trang tiếng Nhật có thể bị giới hạn

Giá của sổ tay Hobonichi Techo

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về sổ tay Hobonichi Techo

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Hobonichi Techo Planner?

Dưới đây là đánh giá từ Reddit:

Sản phẩm này phổ biến vì tính linh hoạt. Có nhiều chi tiết nhỏ trong đó, như dòng bí mật, dấu giờ trên các trang hàng ngày, biểu tượng nĩa nhỏ cho thức ăn và các ô đánh dấu trên các trang hàng ngày. Ngoài ra, còn có các trang bổ sung ở phía sau, chẳng hạn như "100 điều về tôi" hoặc "phỏng vấn bản thân", rất thú vị để điền vào.

Sản phẩm này rất phổ biến vì tính linh hoạt. Có nhiều chi tiết nhỏ trong đó, như dòng bí mật, dấu giờ trên các trang hàng ngày, biểu tượng nĩa nhỏ cho thức ăn và các ô đánh dấu trên các trang hàng ngày. Ngoài ra, còn có các trang bổ sung ở phía sau, chẳng hạn như "100 điều về tôi" hoặc "phỏng vấn bản thân", rất thú vị để điền vào.

6. Day Designer Daily Planner (Tốt nhất cho lịch trình có cấu trúc, phân chia thời gian theo khối)

qua Day Designer Daily Planner

Bạn đang cân bằng giữa công việc cá nhân, công việc phụ và công việc toàn thời gian? Hệ thống lập kế hoạch hàng ngày giúp bạn kiểm soát mọi thứ, và đó chính xác là những gì Day Designer mang lại.

Với bố cục một trang mỗi ngày, sổ kế hoạch này cho phép bạn lập bản đồ lịch trình, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho ba công việc quan trọng nhất và theo dõi các ghi chú hoặc suy nghĩ của mình. Ngoài ra, thiết kế bìa thanh lịch với hoa văn, sọc và màu trơn mang đến nét tinh tế cho không gian làm việc của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Day Designer Daily Planner

Hình dung ngày của bạn với hệ thống lập kế hoạch hàng ngày, có hai kích thước và phạm vi ngày khác nhau

Tối ưu hóa quá trình ra quyết định với các gợi ý tích hợp sẵn cho việc ưu tiên và phản ánh

Giảm bớt sự lộn xộn trong đầu với không gian dành riêng cho lòng biết ơn, ghi chú và cài đặt mục tiêu

Giữ trật tự suốt cả năm với bìa bền, gáy xoắn và giấy dày, không lem mực

Giới hạn của Day Designer Daily Planner

Dày hơn do có trang hàng ngày cho cả năm

Giá cao hơn so với các sổ tay cơ bản

Giá của Day Designer Daily Planner

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Day Designer Daily Planner

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Day Designer Daily Planner?

Dưới đây là một đánh giá trên Amazon:

Tôi mua sổ kế hoạch này theo lời giới thiệu của một người bạn. Tôi đã phân vân giữa bìa cứng và bìa mềm. Tôi rất mừng vì đã chọn bìa mềm. Sổ rất chắc chắn và được làm rất tốt. Sổ kế hoạch này vượt quá sự mong đợi của tôi. Tôi thích bố cục kế hoạch hàng ngày và các tháng được đánh dấu bằng tab. Kích thước hơi dày nhưng đáng giá vì tôi không phải lo lắng bìa sổ bị rách trong vài tháng đầu tiên.

Tôi mua sổ kế hoạch này theo lời giới thiệu của một người bạn. Tôi đã phân vân giữa bìa cứng và bìa mềm. Tôi rất mừng vì đã chọn bìa mềm. Sổ rất chắc chắn và được làm rất tốt. Sổ kế hoạch này vượt quá mong đợi của tôi. Tôi thích bố cục kế hoạch hàng ngày và các tháng được đánh dấu bằng tab. Kích thước hơi cồng kềnh nhưng đáng giá vì tôi không phải lo lắng bìa sổ bị rách trong vài tháng đầu tiên.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên tri thức sử dụng các chiến lược quản lý thời gian được cá nhân hóa. Tuy nhiên, hầu hết các công cụ quản lý quy trình làm việc hiện nay vẫn chưa cung cấp các tính năng quản lý thời gian hoặc sắp xếp thứ tự ưu tiên mạnh mẽ, gây cản trở việc sắp xếp thứ tự ưu tiên hiệu quả. Các tính năng lập lịch và theo dõi thời gian dựa trên AI của ClickUp giúp bạn biến những phỏng đoán thành quyết định dựa trên dữ liệu. Nó thậm chí còn đề xuất thời gian tập trung tối ưu cho các công việc. Xây dựng hệ thống quản lý thời gian tùy chỉnh phù hợp với phong cách làm việc của bạn!

7. Passion Planner (Cuốn sổ tay lập kế hoạch cuộc sống hướng đến mục tiêu tốt nhất)

qua Passion Planner

Passion Planner kết hợp phản ánh, cài đặt mục tiêu và lập lịch trình thành một công cụ mạnh mẽ. Tính năng "Passion Roadmap" giúp bạn chia mục tiêu dài hạn thành các cột mốc hàng quý, hàng tháng và hàng tuần để bạn luôn biết mình cần làm gì tiếp theo.

Sản phẩm có sẵn ở định dạng giấy và kỹ thuật số, giúp bạn dễ dàng thích ứng với các quy trình làm việc khác nhau. Thương hiệu này còn thúc đẩy tinh thần cộng đồng mạnh mẽ thông qua các nguồn lực, sự kiện và sáng kiến mang tính tác động, giúp bạn luôn tràn đầy cảm hứng.

Các tính năng nổi bật của Passion Planner

Chuyển đổi dễ dàng giữa định dạng hàng ngày và hàng tuần trong một cuốn sổ kế hoạch

Sử dụng hơn 40 mẫu có thể điều chỉnh cho công việc, phát triển cá nhân hoặc các dự án sáng tạo

Theo dõi thói quen một cách nhất quán — giám sát thói quen, sức khỏe và chăm sóc bản thân với tính năng đăng ký tích hợp sẵn

Điều chỉnh mục tiêu dài hạn với các trang phản ánh hàng quý và hàng năm có hướng dẫn

Giới hạn của Passion Planner

Nó có thể cảm thấy quá có cấu trúc đối với những người thích kế hoạch mở

Cần có thời gian để thiết lập và thích nghi với quá trình đặt mục tiêu

Giá của Passion Planner

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Passion Planner

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Passion Planner?

Dưới đây là đánh giá từ Trustpilot:

Tôi đã sử dụng Passion Planner được 4 năm rồi. Tôi đã thử các thương hiệu khác, nhưng cuối cùng vẫn quay lại với Passion Planner! Tôi thích nhất là chất liệu giấy, bố cục hàng tuần và các trang trống có chấm ở cuối.

Tôi đã sử dụng Passion Planner được 4 năm rồi. Tôi đã thử dùng các thương hiệu khác, nhưng cuối cùng vẫn quay lại với Passion Planner! Tôi thích nhất là chất liệu giấy, bố cục hàng tuần và các trang trống có chấm ở cuối sổ.

8. Moleskine Weekly Planner (Tốt nhất về độ bền và thiết kế cổ điển)

qua Moleskine Weekly Planner

Moleskine là thương hiệu nổi tiếng với những cuốn sổ tay chất lượng cao, và dòng sản phẩm Weekly Planner của họ tiếp tục duy trì truyền thống đó. Với thiết kế bìa độc đáo và khóa đàn hồi, những cuốn sổ tay này là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách tối giản và cần một cái nhìn tổng quan hàng tuần đáng tin cậy.

Bố cục thường hiển thị tuần ở trang bên trái và một trang có dòng để ghi chú, phác thảo hoặc các phiên brainstorming ở bên phải. Cách tiếp cận này cung cấp đủ không gian để bạn lập kế hoạch hoặc ghi lại ý tưởng — hoàn hảo cho việc lập kế hoạch dự án, tóm tắt cuộc họp hoặc ghi nhật ký tự do.

Các tính năng nổi bật của Sổ kế hoạch hàng tuần Moleskine

Tùy chỉnh kế hoạch, sự kiện, nhắc nhở và cuộc hẹn của bạn với các nhãn dán đi kèm

Chọn nhiều kích thước và tùy chọn bìa, từ bìa cứng cổ điển đến bìa mềm linh hoạt

Hãy lựa chọn bền vững với vật liệu thân thiện với môi trường, được chứng nhận FSC

Kết nối giấy và kỹ thuật số với các công cụ thông minh Moleskine và ứng dụng Flow từng đoạt giải thưởng

Giới hạn của Sổ kế hoạch hàng tuần Moleskine

Chất lượng giấy có thể không phù hợp với tất cả các loại bút mà không gây lem nhẹ

Tính năng cài đặt mục tiêu hoặc theo dõi thói quen bị giới hạn

Giá của sổ tay hàng tuần Moleskine

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về sổ tay tuần Moleskine

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

🔎 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang băn khoăn không biết làm thế nào để sử dụng AI cho các công việc hàng ngày như một chuyên gia? Với ClickUp Brain, bạn có thể hợp lý hóa quy trình làm việc và tăng năng suất một cách dễ dàng! Hoàn thành công việc hàng ngày với ClickUp Brain Dưới đây là cách nó giúp bạn: ⚡Giữ vững tiến độ công việc với các bản tóm tắt và báo cáo được tạo tự động bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

✍️ Chỉnh sửa nội dung, soạn thảo email và tạo ý tưởng với sự hỗ trợ của AI

📊 Đồng bộ hóa công việc, lịch trình và tài liệu một cách dễ dàng

🎙️ Biến ý tưởng thành hành động với tính năng ghi chú tức thì và ghi chú hỗ trợ AI

9. Blue Sky Planner (Sổ tay tuần tiết kiệm nhất)

qua Blue Sky Planner

Bạn cần một cuốn sổ kế hoạch đơn giản, thời trang và giá cả phải chăng? Blue Sky Planner rất phổ biến trong giới sinh viên, chuyên gia và những người đặt mục tiêu, những người muốn có một cuốn sổ kế hoạch thiết thực mà không phải trả giá quá cao.

Được bán tại các cửa hàng thủ công mỹ nghệ lớn và các nhà bán lẻ trực tuyến, sản phẩm này cung cấp nhiều định dạng hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày để phù hợp với các phong cách lập kế hoạch khác nhau. Cho dù bạn cần một lịch trình có cấu trúc hay bố cục mở để lập kế hoạch sáng tạo, Blue Sky giúp bạn dễ dàng sắp xếp mọi việc.

Các tính năng tốt nhất của Blue Sky Planner

Tìm kế hoạch phù hợp nhất với bạn với nhiều định dạng được thiết kế cho các nhu cầu lập kế hoạch khác nhau

Lật trang dễ dàng với thiết kế xoắn ốc, phẳng phẳng

Không bao giờ bỏ lỡ thời hạn với lịch tham khảo tích hợp và phần ghi chú rộng rãi

Nhận được sự tổ chức chất lượng cao với chi phí thấp — lý tưởng cho những người lập kế hoạch có ngân sách hạn hẹp

Giới hạn của Blue Sky Planner

Thiếu các công cụ năng suất nâng cao như phân chia thời gian

Có thể tùy chỉnh, tuy nhiên không cao cấp bằng các sổ tay cao cấp hơn

Giá của Blue Sky Planner

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Blue Sky Planner

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Blue Sky Planner?

Dưới đây là một đánh giá trên Amazon:

Tôi đã mua sổ kế hoạch Bluesky được một thời gian rồi — chúng là sản phẩm tốt nhất. Không gian viết vừa đủ cho các việc hàng tuần và hàng tháng. Tôi thích thiết kế và độ bền của sản phẩm, có thể sử dụng cả năm. Nhìn chung, đây là một sản phẩm tuyệt vời!

Tôi đã mua sổ kế hoạch Bluesky được một thời gian rồi — chúng là sản phẩm tốt nhất. Không gian viết vừa đủ cho các việc hàng tuần và hàng tháng. Tôi thích thiết kế và độ bền của sản phẩm, có thể sử dụng cả năm. Nhìn chung, đây là một sản phẩm tuyệt vời!

💡 Mẹo của chuyên gia: Giữ mọi thứ ngăn nắp là điều tuyệt vời, nhưng luôn đi trước một bước? Đó mới là điều thực sự quan trọng. Hãy bỏ những tờ giấy lộn xộn và chuyển sang sử dụng sổ kế hoạch kỹ thuật số, vừa là phần mềm quản lý công việc. Ghi lại, sắp xếp và thực hiện ý tưởng của bạn — tất cả ở một nơi — để không bỏ sót bất cứ điều gì.

10. The Panda Planner (Sổ tay lập kế hoạch dựa trên khoa học tốt nhất)

qua The Panda Planner

Panda Planner được thiết kế để rèn luyện não bộ của bạn để đạt được thành công. Dựa trên nền tảng tâm lý học tích cực và khoa học thần kinh, ứng dụng này không chỉ giúp bạn quản lý thời gian mà còn giúp bạn xây dựng thói quen tốt hơn, duy trì động lực và tăng cường hạnh phúc.

Ứng dụng này thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện đối với năng suất bằng cách kết hợp lòng biết ơn hàng ngày, cài đặt ưu tiên và phản ánh. Cho dù bạn thích thiết kế hàng tuần hay hàng ngày, Panda Planner đảm bảo rằng mọi công việc đều góp phần vào tầm nhìn lớn hơn về sức khỏe và thành công lâu dài.

Các tính năng tốt nhất của Panda Planner

Xây dựng thói quen hiệu quả với các gợi ý cảm ơn và khẳng định bản thân tích hợp sẵn

Luôn đi đúng hướng với các hoạt động kiểm tra buổi sáng và buổi tối có cấu trúc

Phân chia mục tiêu hiệu quả thành các công việc nhỏ dễ quản lý để tránh kiệt sức

Dễ dàng xử lý các yếu tố gây xao lãng bằng cách tập trung vào danh sách công việc ưu tiên hàng ngày rõ ràng

Giới hạn của Panda Planner

Bố cục có thể cảm thấy lặp đi lặp lại nếu bạn thích định dạng linh hoạt hơn

Không gian hàng ngày nhỏ hơn không phù hợp với danh sách công việc dài

Giá của Panda Planner

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Panda Planner

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về The Panda Planner?

Dưới đây là một đánh giá trên Amazon:

Panda Planner là công cụ hoàn hảo để theo dõi các công việc hàng ngày, đặt mục tiêu và quản lý thói quen. Định dạng không ghi ngày tháng cho phép sử dụng linh hoạt, trong khi bố cục giúp dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân. Trình theo dõi thói quen là một tính năng tuyệt vời để duy trì sự nhất quán, đặc biệt là đối với việc quản lý ADHD. Thiết kế bìa cứng tăng thêm độ bền và kích thước vừa vặn để mang theo bên mình.

Panda Planner là công cụ hoàn hảo để theo dõi các công việc hàng ngày, cài đặt mục tiêu và quản lý thói quen. Định dạng không ghi ngày tháng cho phép sử dụng linh hoạt, trong khi bố cục giúp bạn dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân. Tính năng theo dõi thói quen là một tính năng tuyệt vời để duy trì sự nhất quán, đặc biệt là đối với việc quản lý ADHD. Thiết kế bìa cứng tăng thêm độ bền và kích thước vừa vặn để mang theo bên mình.

💡 Mẹo của chuyên gia: Sổ kế hoạch truyền thống hứa hẹn mang lại sự có tổ chức, nhưng đối với học sinh (hoặc bất kỳ ai) mắc ADHD, chúng mang lại nhiều tác hại hơn là lợi ích. Bố cục cứng nhắc và số trang quá nhiều thường gây thêm căng thẳng. Vì vậy, thay vì ép buộc bản thân sử dụng một hệ thống không phù hợp, hãy học cách xây dựng thói quen với ADHD — bằng các chiến lược linh hoạt phù hợp với não bộ của bạn, không đi ngược lại nó.

11. Erin Condren LifePlanner (Sổ kế hoạch đầy màu sắc và có thể tùy chỉnh tốt nhất)

qua Erin Condren LifePlanner

Nếu bạn yêu thích sự có tổ chức, sáng tạo và cá nhân hóa, Erin Condren LifePlanner sẽ là một sự thay đổi mang tính cách mạng. Nổi tiếng với thiết kế sống động, chất liệu cao cấp và vô số tùy chọn tùy chỉnh, cuốn sổ kế hoạch này kết hợp giữa chức năng và phong cách cá nhân.

Ứng dụng này cung cấp bố cục theo tuần, theo tháng và theo thói quen, nhãn dán, bìa đầy màu sắc và các phần cá nhân hóa. Sổ kế hoạch này là lựa chọn hoàn hảo cho các chuyên gia bận rộn và những người lập kế hoạch sáng tạo, những người muốn lịch trình của họ độc đáo như chính họ.

Các tính năng tốt nhất của Erin Condren LifePlanner

Tùy chỉnh sổ kế hoạch của bạn với các bìa có thể thay đổi, nhãn dán và bố cục được mã hóa bằng màu sắc

Chọn định dạng của bạn — bố cục ngang, dọc hoặc theo giờ hàng tuần

Lập kế hoạch thông minh hơn với các trang cài đặt mục tiêu, theo dõi thói quen và ghi chú tích hợp sẵn

Thưởng thức chất lượng giấy cao cấp, được thiết kế cho việc viết mượt mà và ít lem mực

Giới hạn của Erin Condren LifePlanner

Giá cao hơn so với sổ kế hoạch tiêu chuẩn do sử dụng vật liệu cao cấp và có thể tùy chỉnh

Nó có thể cảm thấy cồng kềnh đối với những ai ưa chuộng sổ tay tối giản

Giá của Erin Condren LifePlanner

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Erin Condren LifePlanner

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Erin Condren LifePlanner?

Dưới đây là đánh giá từ Reddit:

Tôi có một EC LifePlanner ở công sở và một ở nhà để giảm thiểu việc mang vác. Tôi sử dụng lịch/sổ kế hoạch bằng thẻ để ghi chép khi không ở nhà và ghi chú vào EC Planner thích hợp. Tôi đã thử nhiều loại khác nhưng cuối cùng vẫn quay lại Erin Condren. Tôi rất thích sổ kế hoạch của họ.

Tôi có một EC LifePlanner ở công sở và một ở nhà để giảm thiểu việc mang vác. Tôi sử dụng lịch/sổ kế hoạch bằng thẻ để ghi chép khi không ở nhà và ghi chú vào EC Planner thích hợp. Tôi đã thử nhiều loại khác nhưng cuối cùng vẫn quay lại Erin Condren. Tôi rất thích sổ kế hoạch của họ.

12. Class Tracker Ultimate Student Planner (Sổ tay học tập tốt nhất cho học sinh, sinh viên)

qua Class Tracker

Bạn đang phải xoay xở giữa các bài tập, kỳ thi và các hoạt động ngoại khóa? Class Tracker Ultimate Student Planner được thiết kế để giúp cuộc sống sinh viên trở nên dễ quản lý và không căng thẳng. Bố cục có cấu trúc cho các bài tập, thời hạn và các cam kết cá nhân giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ở một nơi.

Mỗi phiên bản phù hợp với các cấp học khác nhau. Từ học sinh trung học cần theo dõi các môn học đến sinh viên đại học cần quản lý lịch trình linh hoạt, sổ kế hoạch này giúp bạn tập trung, cân bằng và hoàn thành công việc trước thời hạn.

Các tính năng tốt nhất của Class Tracker Ultimate Student Planner

Cân bằng giữa học tập, hoạt động và chăm sóc bản thân với các trang dành riêng cho kỳ thi, dự án, hoạt động ngoại khóa và theo dõi sức khỏe

Lập kế hoạch mục tiêu tổng thể với các trang tháng hoặc tuần được cấu trúc rõ ràng

Chọn định dạng của bạn — phiên bản đại học có sẵn ở cả phiên bản có ngày và không có ngày

Thêm logo và màu sắc của trường bạn để cá nhân hóa bìa sổ kế hoạch

Giới hạn của Class Tracker Ultimate Student Planner

Nó không linh hoạt lắm cho các mục đích không học thuật

Sản phẩm có thiết kế hạn chế, có thể không phù hợp với những người tìm kiếm các lựa chọn thẩm mỹ hơn

Giá của Class Tracker Ultimate Student Planner

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Class Tracker Ultimate Student Planner

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Class Tracker Ultimate Student Planner?

Dưới đây là một đánh giá từ Amazon:

Sổ kế hoạch này rất phù hợp với tôi, một sinh viên năm nhất đại học. Nó giúp tôi sắp xếp công việc một cách có tổ chức và việc có thể cá nhân hóa theo ý muốn khiến tôi có động lực hơn để thực hiện các bài tập của mình. Giá hơi đắt nhưng rất hữu ích so với giá trị của nó.

Sổ kế hoạch này rất phù hợp với tôi, một sinh viên năm nhất đại học. Nó giúp tôi sắp xếp công việc một cách có tổ chức và việc có thể tùy chỉnh theo ý thích khiến tôi có động lực hơn để hoàn thành bài tập. Giá hơi cao nhưng rất hữu ích so với giá trị của nó.

➡️ Đọc thêm: Các mẫu Excel theo dõi thói quen miễn phí hàng đầu để tối đa hóa năng suất

13. Leuchtturm1917 Dotted Notebook (Sổ tay phong cách bullet journal tốt nhất)

qua Leuchtturm1917

Mặc dù không phải là sổ kế hoạch truyền thống, nhưng Leuchtturm1917 Dotted Notebook là một trang giấy trắng cho những người yêu thích sổ ghi chép. Các trang có ô chấm cho phép bạn thiết kế một cuốn sổ kế hoạch hoàn toàn cá nhân hóa — từ trang hàng ngày hoặc hàng tuần đến phần theo dõi thói quen, ghi chép tâm trạng và danh sách việc cần làm.

Bìa cứng, chỉ mục và các trang được đánh số giúp bạn dễ dàng sắp xếp mọi thứ. Ngoài ra, thiết kế của sổ tay này đảm bảo dễ dàng tìm kiếm, tùy chỉnh và sử dụng lâu dài. Cho dù bạn đang vạch ra mục tiêu hay đang theo dõi thói quen, sổ tay này sẽ mang đến cho bạn sự tự do sáng tạo hoàn toàn.

Các tính năng nổi bật của sổ tay Leuchtturm1917 Dotted Notebook

Tùy chỉnh bố cục của bạn với định dạng lưới chấm, kẻ dòng hoặc trơn linh hoạt

Phân loại hiệu quả với bảng mục lục tích hợp và các trang được đánh số

Tra cứu nhanh chóng với hai dấu trang và túi đựng tiện lợi ở phía sau

Theo dõi mục tiêu và thói quen với các trang theo dõi được tạo sẵn và các mẫu sổ ghi chép

Giới hạn của sổ tay Leuchtturm1917 Dotted Notebook

Cần thời gian để thiết lập hệ thống sổ kế hoạch của bạn

Nó không có lịch in sẵn hoặc cấu trúc định sẵn, yêu cầu thiết lập thủ công để lập kế hoạch

Giá của sổ tay chấm Leuchtturm1917

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về sổ tay chấm Leuchtturm1917

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Sổ ghi chép chấm Leuchtturm1917?

Dưới đây là đánh giá từ Reddit:

Tôi rất thích cuốn của mình. Chúng được làm rất kỹ lưỡng. Có một chút hiện tượng mờ chữ, nhưng tôi thường viết bằng bút ướt. Tôi nghĩ chúng hoàn toàn đáng giá!

Tôi rất thích cuốn của mình. Chúng được làm rất kỹ lưỡng. Có một chút hiện tượng mờ chữ, nhưng tôi thường viết bằng bút ướt. Tôi nghĩ chúng hoàn toàn đáng giá!

14. Muji Monthly Planner (Sổ tay lập kế hoạch hàng tháng tốt nhất cho tổng quan đơn giản)

qua Muji Monthly Planner

Muji nổi tiếng với thiết kế tối giản và phương pháp tiếp cận thân thiện với môi trường, và dòng sản phẩm Monthly Planner cũng không ngoại lệ. Được làm từ giấy tái chế hoặc có nguồn gốc trách nhiệm, sản phẩm này giúp loại bỏ sự lộn xộn đồng thời cung cấp đủ không gian cho các cuộc hẹn, ghi chú và ngày quan trọng.

Với thiết kế thanh lịch, nhẹ nhàng và chất lượng giấy tốt, sổ kế hoạch Muji là lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia và sinh viên muốn có một cách có cấu trúc nhưng linh hoạt để lên kế hoạch cho tháng của mình trong nháy mắt.

Các tính năng nổi bật của Sổ kế hoạch hàng tháng Muji

Đơn giản hóa việc lập kế hoạch của bạn với bố cục gọn gàng, không gây xao lãng

Dễ dàng mang theo với thiết kế nhẹ nhàng, siêu gọn nhẹ, vừa vặn trong mọi túi xách

Viết mượt mà trên giấy chất lượng cao, ngăn mực lem ra trang khác

Nhận cái nhìn tổng quan rõ ràng về tháng của bạn với lịch tổng quan dễ dàng xem qua

Giới hạn của Sổ kế hoạch hàng tháng Muji

Thiếu các tính năng bổ sung — không có trình theo dõi thói quen, phần cài đặt mục tiêu hoặc tiện ích bổ sung

Thiết kế tối giản của nó có thể không hấp dẫn về mặt thị giác đối với những người thích bố cục sáng tạo hơn

Giá của sổ tay hàng tháng Muji

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về sổ tay hàng tháng Muji

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Muji Monthly Planner?

Dưới đây là đánh giá từ Reddit:

Tôi từng có một cuốn sổ kế hoạch Muji, đó là cuốn sổ tuần nằm ngang, tôi rất thích nó. Bìa/bên ngoài rất đẹp, bố cục đơn giản và gọn gàng, giấy cũng khá tốt (tuy nhiên không biết có bị lem mực hay không). Khi xem các cuốn sổ kế hoạch của Nhật Bản, dường như không ai đề xuất cuốn này. Tại sao vậy? Ý tôi là, giá cả cũng rất hợp lý mà.

Tôi từng có một cuốn sổ kế hoạch Muji, là loại sổ tuần nằm ngang, tôi rất thích nó. Bìa/bên ngoài rất đẹp, bố cục đơn giản và gọn gàng, giấy cũng khá tốt (tuy nhiên không biết có bị lem mực hay không). Khi xem các cuốn sổ kế hoạch của Nhật Bản, dường như không ai đề xuất loại này. Tại sao vậy? Ý tôi là, giá cả cũng rất hợp lý mà.

➡️ Đọc thêm: Các ứng dụng hẹn giờ Pomodoro tốt nhất để tăng khả năng tập trung và năng suất

15. The Notebook Therapy (Sổ tay thẩm mỹ và chức năng tốt nhất)

qua The Notebook Therapy

Nếu bạn tin rằng kế hoạch phải đẹp mắt và tiện dụng, The Notebook Therapy là lựa chọn dành cho bạn. Được thiết kế để giúp bạn làm việc hiệu quả và tập trung, những cuốn sổ kế hoạch này kết hợp giữa sự thanh lịch và tính thực dụng, khiến chúng trông giống một món đồ lưu niệm hơn là một cuốn sổ kế hoạch thông thường.

Từ thiết kế lấy cảm hứng từ Hàn Quốc và Nhật Bản đến kết cấu giấy đặc biệt, mọi chi tiết đều mang đến nét thủ công tinh xảo. Ngoài ra, The Notebook Therapy tập trung vào các vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng giấy tái chế và mực làm từ đậu nành để mang đến trải nghiệm lập kế hoạch bền vững.

Các tính năng tốt nhất của Notebook Therapy

Thưởng thức những bìa sách sang trọng, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đồng thời là vật trang trí đẹp mắt

Suy ngẫm với các trang ghi chép về lòng biết ơn, gợi ý viết nhật ký và phát triển bản thân

Tạo bố cục linh hoạt với định dạng chấm hoặc lưới

Thưởng thức chất lượng giấy mịn màng và cao cấp, ngăn ngừa mực lem qua trang

Giới hạn của Notebook Therapy

Đơn đặt hàng quốc tế có thể phải chịu thuế nhập khẩu

Trả giá cao hơn so với các sổ tay thông thường

Giá của Notebook Therapy

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notebook Therapy

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về The Notebook Therapy?

Dưới đây là đánh giá từ Reddit:

Tôi đã thử một cuốn có bìa mềm mịn, trông rất đẹp và cầm/viết rất thoải mái. Túi ở phía sau và hai dải ruy băng đánh dấu trang rất hữu ích. Nhưng tôi không thích độ dày của trang, nó rất dày và nặng so với các sổ tay khác có số trang tương tự. Tôi thích mang sổ tay trong túi xách nên điều đó khiến tôi thất vọng – tôi không vẽ vẽ hay làm bất cứ việc gì cần trang dày hơn.

Tôi đã thử một cuốn có bìa mềm mịn, trông rất đẹp và cầm/viết rất thoải mái. Túi ở phía sau và hai dải ruy băng đánh dấu trang rất hữu ích. Nhưng tôi không thích độ dày của trang, nó rất dày và nặng so với các sổ tay khác có số trang tương tự. Tôi thích mang sổ tay trong túi xách nên điều đó khiến tôi thất vọng – tôi không vẽ vẽ hay làm bất cứ việc gì cần trang giấy dày.

🧠 Thông tin thú vị: Một cuốn sổ kế hoạch năng suất được thiết kế đẹp mắt không chỉ giúp bạn sắp xếp công việc mà còn là một món quà chu đáo, sành điệu, khơi dậy động lực trong suốt cả năm. Cần thêm ý tưởng? Khám phá hướng dẫn chọn quà tặng tuyệt vời cho ngày lễ này!

Đề cập đặc biệt

: Một công cụ lập kế hoạch năng suất kỹ thuật số kết hợp giữa phân chia thời gian và tập trung sâu vào công việc. Đồng bộ hóa công việc, lịch và các ưu tiên một cách dễ dàng để lập kế hoạch có chủ ý Sunsama: Một công cụ lập kế hoạch năng suất kỹ thuật số kết hợp giữa phân chia thời gian và tập trung sâu vào công việc. Đồng bộ hóa công việc, lịch và các ưu tiên một cách dễ dàng để lập kế hoạch có chủ ý : Năng suất kết hợp với trò chơi! Hoàn thành công việc, nhận phần thưởng và nâng cấp thói quen của bạn trong một hệ thống lấy cảm hứng từ RPG Habitica: Năng suất kết hợp với trò chơi! Hoàn thành công việc, nhận phần thưởng và nâng cấp thói quen của bạn trong một hệ thống lấy cảm hứng từ RPG : Ứng dụng danh sách công việc cần làm được hỗ trợ bởi AI. Xếp hạng công việc theo mức độ ưu tiên, tự động hóa lịch trình và tập trung vào công việc với tính năng nhắc nhở thông minh Todoist: Ứng dụng danh sách công việc cần làm được hỗ trợ bởi AI. Xếp hạng công việc theo mức độ ưu tiên, tự động hóa lịch trình và tập trung vào công việc với tính năng nhắc nhở thông minh

➡️ Đọc thêm: Phần mềm theo dõi thời gian tốt nhất

Nâng cao năng suất và cải thiện kỹ năng lập kế hoạch với ClickUp

Năng suất thực sự không chỉ là lập kế hoạch — mà còn là tạo ra một hệ thống phù hợp với quy trình làm việc của bạn và giúp bạn tiến lên phía trước. Cho dù bạn đang lập bản đồ công việc hàng ngày, cài đặt mục tiêu dài hạn hay điều phối nhiều dự án, có một phương pháp có cấu trúc sẽ tạo ra sự khác biệt.

Đó là nơi ClickUp dẫn đầu! Là ứng dụng làm việc toàn diện, ClickUp kết hợp quản lý công việc, theo dõi thói quen và cộng tác dễ dàng trong một nền tảng duy nhất. Quản lý danh sách việc cần làm, lập kế hoạch dự án và điều phối mọi chi tiết (và đồng nghiệp) — không cần công cụ bổ sung.

Sẵn sàng từ bỏ kế hoạch thông thường để đạt năng suất dễ dàng? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!