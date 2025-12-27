15 Công cụ khảo sát miễn phí hàng đầu bạn nên sử dụng vào năm 2026

Bạn có thể thực hiện một cuộc khảo sát hoàn hảo mà vẫn không học được gì.

Các nhóm thu thập phản hồi liên tục, nhưng quá thường xuyên kết quả chỉ nằm trong bảng tính hoặc bảng điều khiển mà không có hành động tiếp theo.

Các công cụ khảo sát miễn phí hiện nay đã khắc phục điều đó. Chúng cung cấp logic nhảy, tùy chỉnh thương hiệu và phân tích thời gian thực mà không có các rào cản thanh toán từng ngăn cản trước đây.

Hướng dẫn này phân tích 15 công cụ khảo sát miễn phí tốt nhất để chuyển đổi phản hồi thành quyết định có thể thực hiện nhanh chóng.

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về các công cụ khảo sát hàng đầu trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng tốt nhất Giá cả* ClickUp Đội ngũ sản phẩm, Nhân sự, Tiếp thị và các nhóm đa chức năng quản lý nhiều biểu mẫu đăng ký Kích thước nhóm: Cá nhân → Doanh nghiệp Thu thập phản hồi, kích hoạt quy trình làm việc, phân tích AI, tùy chỉnh thương hiệu, biểu mẫu nhúng, không gian làm việc thống nhất. Miễn phí vĩnh viễn, tùy chỉnh cho doanh nghiệp có sẵn. Google Forms Khảo sát nội bộ nhanh chóng, không rườm rà, bài kiểm tra trong lớp học và kế hoạch sự kiện Kích thước nhóm: Cá nhân → Nhóm nhỏ Chèn biểu mẫu, sắp xếp câu hỏi, hạn chế truy cập, giới hạn phản hồi, phím tắt Miễn phí SurveyPlanet Giáo viên, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các chu kỳ phản hồi thường xuyên Kích thước nhóm: Nhỏ → Trung bình Không giới hạn câu hỏi/phản hồi, mẫu sẵn có, đa ngôn ngữ, phản hồi ẩn danh, xem trước kép. Kế hoạch trả phí từ $20/tháng Tally Người tạo, startup và chuyên gia độc lập muốn sử dụng biểu mẫu tối giản, tinh tếKích thước nhóm: Cá nhân → Nhóm nhỏ Trình chỉnh sửa khối, không có dấu watermark, phản hồi không giới hạn, tên miền tùy chỉnh, trường ẩn, Stripe, bảo vệ bằng mật khẩu Kế hoạch trả phí từ $29/tháng Jotform Các nhóm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu có cấu trúc, chính xác đến từng pixel Kích thước nhóm: SMB → Doanh nghiệp Hơn 10.000 mẫu, logic điều kiện, thanh toán, tuân thủ HIPAA, chữ ký điện tử, chế độ offline, hơn 100 tích hợp. Kế hoạch trả phí từ $39/tháng SurveyMonkey Các nhóm HR, marketing và sản phẩm thực hiện các cuộc khảo sát chính thức hoặc tuân thủ quy định Kích thước nhóm: Tất cả quy mô Phân tích cảm xúc, chia sẻ QR/SMS, tiêu chuẩn so sánh, logic chấm điểm, đa ngôn ngữ, quyền truy cập dựa trên vai trò. Kế hoạch trả phí từ $18/tháng Typeform Nhà tiếp thị, nhà thiết kế và người tạo cần các khảo sát chuyên nghiệp, tương tác và phù hợp với thương hiệu Kích thước nhóm: Cá nhân → Trung bình Giao diện một câu hỏi, logic nhảy, xem lại câu trả lời, lưu trữ một phần, nhúng, VideoAsk Kế hoạch trả phí từ $29/tháng Zoho Survey Các nhóm đã làm việc trong hệ sinh thái Zoho Kích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) → Doanh nghiệp lớn (Enterprise) Tích hợp Zoho gốc, tuân thủ GDPR, đa ngôn ngữ, chế độ offline, đánh giá, kích hoạt email, báo cáo chéo. Kế hoạch trả phí từ $6/tháng Cognito Biểu mẫu Nhóm vận hành, kế toán và nhân viên hiện trường cần các biểu mẫu dữ liệu động, phức tạp về tính toán Kích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) → Doanh nghiệp vừa Điền sẵn dữ liệu, lặp lại các phần, lưu trữ mã hóa, cổng thông tin bảo mật, tệp PDF, tính toán nâng cao Kế hoạch trả phí từ $19/tháng forms. ứng dụng Doanh nghiệp nhỏ + freelancer cần biểu mẫu thân thiện với thiết bị di động Kích thước nhóm: Cá nhân → Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Thiết kế ưu tiên thiết bị di động, biểu mẫu đơn đặt hàng, phê duyệt, thông báo đẩy, máy tính, mẫu responsive. Kế hoạch trả phí từ $25/tháng Qualtrics Các doanh nghiệp và nhóm nghiên cứu thực hiện các nghiên cứu CX/EX/thị trường nâng cao Kích thước nhóm: Enterprise Logic phức tạp, nhánh điều kiện, dữ liệu nhúng, chia sẻ đa kênh, phân tích AI, bảng điều khiển, tích hợp SAP/Salesforce. Giá cả tùy chỉnh LimeSurvey Các nhóm trong lĩnh vực giáo dục và khu vực công có kỹ năng kỹ thuật và ngân sách eo hẹp Kích thước nhóm: SMB → Doanh nghiệp Enterprise Nguồn mở, tự lưu trữ, đa ngôn ngữ, kịch bản logic, chế độ offline, xuất sang SPSS/R, quản lý bảng điều khiển. Kế hoạch trả phí từ $9/tháng Sogolytics Các nhóm HR, y tế, tài chính và chính phủ cần bảo mật nghiêm ngặt + tuân thủKích thước nhóm: Trung bình → Doanh nghiệp Bảo mật doanh nghiệp, phản hồi 360°, so sánh tiêu chuẩn, quy trình làm việc, bảng điều khiển, mã hóa, nhật ký kiểm tra. Kế hoạch trả phí từ $25/tháng SoSci Survey Nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học, giáo dục và khoa học xã hội Kích thước nhóm: Học thuật Logic kịch bản, ngẫu nhiên hóa, hạn ngạch, truy cập có kiểm soát, tuân thủ EU, tích hợp học thuật Kế hoạch trả phí từ $57/tháng Formbricks Nhóm SaaS + nhà phát triển ưu tiên bảo mật thu thập phản hồi trong ứng dụng Kích thước nhóm: Khởi nghiệp → Enterprise Khảo sát micro trong ứng dụng, tự lưu trữ, tuân thủ GDPR/CCPA, đang theo dõi phiên, SDK, phân tích AI, số lượng người dùng được cấp phép không giới hạn. Kế hoạch trả phí từ $49/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Miễn phí không có nghĩa là giới hạn — đặc biệt khi bạn đang thu thập phản hồi để đưa ra quyết định. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn phần mềm khảo sát miễn phí đáng tin cậy:

Giới hạn câu hỏi cao hoặc không giới hạn : Tránh các công cụ giới hạn số lượng câu hỏi bạn có thể đặt.

Thiết kế và thương hiệu tùy chỉnh : Điều chỉnh màu sắc, logo và phông chữ mà không có dấu watermark.

Nhánh logic và mẫu bỏ qua : Đặt câu hỏi thông minh hơn dựa trên câu trả lời trước đó.

Tùy chọn xuất dữ liệu và phân tích : Truy cập dữ liệu thô và bảng điều khiển để phân tích kết quả.

Bố cục thân thiện với thiết bị di động : Đảm bảo các khảo sát và biểu mẫu trông tuyệt vời trên mọi thiết bị.

Không có quảng cáo hoặc logo bắt buộc : Giữ trải nghiệm sạch sẽ và không bị phân tâm.

Tích hợp công cụ : Đồng bộ hóa dễ dàng với Google Trang tính, Slack, CRM và nhiều nền tảng khác.

Giới hạn dữ liệu rộng rãi : Một số công cụ giới hạn số lượng phản hồi hoặc dung lượng lưu trữ dữ liệu trên các kế hoạch miễn phí.

Giao diện thân thiện với người dùng: Trình tạo giao diện sạch sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rắc rối.

Công cụ phù hợp giúp việc tạo, chia sẻ và xử lý khảo sát trở nên dễ dàng hơn, mà không phải đối mặt với rào cản thanh toán quá sớm.

Bây giờ bạn đã biết những gì cần tìm kiếm, hãy cùng khám phá các công cụ mang lại hiệu quả:

1. ClickUp (Tốt nhất cho biểu mẫu tích hợp quy trình làm việc)

Chuyển đổi phản hồi thành hành động với ClickUp Biểu mẫu kết nối trực tiếp với quy trình làm việc của bạn.

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Tính năng ClickUp Forms tích hợp sẵn không chỉ thu thập phản hồi khảo sát — nó còn kích hoạt hành động.

Bạn có thể tạo biểu mẫu cho mọi mục đích, từ thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, báo cáo lỗi đến yêu cầu nội bộ và khảo sát. Mỗi phản hồi có thể tự động trở thành một công việc, gán cho người phù hợp, đặt ưu tiên dựa trên câu trả lời và kích hoạt các bước theo dõi — không cần sắp xếp thủ công.

Sử dụng ClickUp AI để trích xuất thông tin tức thì từ dữ liệu biểu mẫu.

Kết quả biểu mẫu được tự động đồng bộ hóa vào bảng điều khiển ClickUp. Các bảng điều khiển này bao gồm Thẻ Thông tin Trí tuệ Nhân tạo (AI Insight Cards), xu hướng dự đoán, cảnh báo bất thường và biểu đồ được tạo tự động bởi ClickUp Brain.

Tự động hóa ClickUp biến phản hồi biểu mẫu thành quy trình làm việc. Ngay khi ai đó gửi biểu mẫu, công việc có thể được gắn thẻ, chuyển đến giai đoạn phù hợp và hiển thị cho người đúng, giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian phân loại và tập trung vào việc phản hồi.

Ví dụ, các bài nộp/gửi “Urgent” có thể được giao cho một chủ sở hữu cụ thể và tự động chuyển sang giai đoạn Ưu tiên, trong khi “Feedback” được chuyển vào danh sách công việc để xem xét.

Thay vì cấu hình thủ công các điều kiện và quy tắc kích hoạt, bạn có thể mô tả quy trình tự động hóa bằng tiếng Anh thông thường — “Khi phản hồi khảo sát được đánh dấu là khẩn cấp, giao cho CX và thêm ngày đáo hạn” — và ClickUp Brain sẽ tự động xây dựng toàn bộ quy trình làm việc cho bạn.

Chọn từ hơn 200 mẫu ClickUp tự động hóa có sẵn để bắt đầu nhanh chóng.

Biểu mẫu dễ dàng tùy chỉnh với thương hiệu của riêng bạn và hỗ trợ tải lên tệp, như ảnh chụp màn hình hoặc video. Bạn cũng có thể chấp nhận bài nộp/gửi công khai hoặc ẩn danh — tuyệt vời cho phản hồi của khách hàng hoặc khảo sát nhanh — và tích hợp với các công cụ như CRM, nền tảng email hoặc cơ sở dữ liệu thông qua Zapier hoặc Make.

⭐ Đột phá Các tính năng AI tiên tiến của ClickUp — ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT và Super Agents — khiến nó trở thành lựa chọn nổi bật cho quản lý khảo sát. Hầu hết các công cụ khảo sát chỉ dừng lại ở việc “thu thập phản hồi”. Điểm mạnh thực sự là biến phản hồi thành quyết định và thực hiện mà không cần xuất dữ liệu hoặc phải theo đuổi người dùng. Chuyển đổi phản hồi thô thành báo cáo dễ đọc nhanh chóng: Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt một tài liệu và trích xuất các điểm chính trong vài giây, giúp kết quả của bạn rõ ràng và có thể chia sẻ ngay lập tức.

Nhận phân tích và định tuyến trong một luồng: ClickUp AI Agents có thể tổng hợp phản hồi, thực hiện phân tích cảm xúc và tạo báo cáo phân tích, sau đó định tuyến kết quả đến các chủ sở hữu phù hợp.

Biến "thông tin" thành "công việc" một cách tự động: Các nhân viên đó có thể tạo các công việc theo dõi từ kết quả khảo sát và duy trì tiến độ, để không có gì bị đình trệ sau khi báo cáo được hoàn thành.

Giữ mọi người cập nhật mà không cần tóm tắt thủ công: Một Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo Tóm tắt Tự động có thể chuyển đổi các đầu vào liên tục thành các tổng hợp gọn gàng, giúp các bên liên quan luôn được thông tin mà không cần tốn nhiều công sức báo cáo. Mộtcó thể chuyển đổi các đầu vào liên tục thành các tổng hợp gọn gàng, giúp các bên liên quan luôn được thông tin mà không cần tốn nhiều công sức báo cáo. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về ClickUp BrainGPT trong công việc👇 ClickUp BrainGPT xác định các vấn đề lặp lại, nhận diện phản hồi tích cực và đề xuất các bước hành động cụ thể. Trí tuệ nhân tạo (AI) không dừng lại ở đó; bạn có thể tìm kiếm qua các biểu mẫu, phản hồi, tác vụ, tài liệu, cuộc trò chuyện, bảng điều khiển và tệp đính kèm chỉ trong vài giây. ClickUp Enterprise Search tự động thu thập thông tin từ khắp Không gian Làm việc của bạn để bạn không bao giờ mất dấu cách nhóm của mình xử lý dữ liệu khảo sát.

Tất cả những điều này mang lại kết quả thực tế. Các nhóm sử dụng ClickUp tiết kiệm được lên đến một giờ mỗi nhân viên mỗi ngày, dẫn đến tăng 12% hiệu quả.

Các tổ chức như Stanley Securities đã giảm thời gian báo cáo hơn 50%, nhờ các quy trình làm việc kết nối biểu mẫu giúp dữ liệu trở nên dễ tiếp cận và có thể hành động.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Chế độ xem chủ sở hữu biểu mẫu, số bài nộp/gửi và quy trình làm việc kết nối từ Trung tâm Biểu mẫu Trung tâm.

Bắt đầu với các mẫu có sẵn cho phản hồi, yêu cầu IT và tiếp nhận — hoặc tạo mẫu của riêng bạn với quyền kiểm soát hoàn toàn về bố cục, logic và các trình kích hoạt quy trình làm việc.

Chia sẻ biểu mẫu qua liên kết hoặc nhúng chúng vào trang web, wiki hoặc cổng thông tin — lý tưởng cho trung tâm hỗ trợ, trang đích hoặc các trường hợp sử dụng hướng đến khách hàng.

Sử dụng menu thả xuống, tải lên tệp, ngày tháng, đánh giá và nhiều tính năng khác để tạo biểu mẫu cho báo cáo lỗi, phản hồi, xác nhận tham dự và nhiều mục đích khác.

Gán phản hồi khảo sát vào các trường như khu vực hoặc tác động doanh thu để dễ dàng lọc, báo cáo và phân đoạn bảng điều khiển.

Forms Hub mới mang đến cho bạn quyền kiểm soát cấp doanh nghiệp đối với quyền truy cập biểu mẫu, quyền hạn, phân tích và khả năng hiển thị dữ liệu bài nộp/gửi. Bạn có thể theo dõi khối lượng phản hồi, kiểm soát ai có thể xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu biểu mẫu, và nhúng biểu mẫu vào các cổng thông tin nội bộ hoặc bên ngoài với quy trình quản lý chặt chẽ hơn.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập có thể hơi cao đối với người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp trên desktop vô cùng dễ sử dụng và trực quan với các tính năng AI tích hợp mới giúp bạn không bị lạc hướng. Khả năng tạo biểu mẫu, quản lý công việc, sự kiện lịch và cuộc họp khiến ClickUp trở thành công cụ không thể thiếu cho bất kỳ doanh nghiệp nhỏ đang phát triển nào. Ngoài ra, tính năng trò chuyện mới khiến các ứng dụng trò chuyện bên ngoài như Slack hoặc Teams trở nên lỗi thời và không cần thiết đối với những ai muốn giảm số lượng ứng dụng sử dụng.

ClickUp trên desktop vô cùng dễ sử dụng và trực quan với các tính năng AI tích hợp mới giúp bạn không bị lạc hướng. Khả năng tạo biểu mẫu, quản lý công việc, sự kiện lịch và cuộc họp khiến ClickUp trở thành công cụ không thể thiếu cho bất kỳ doanh nghiệp nhỏ đang phát triển nào. Ngoài ra, tính năng chat mới khiến các ứng dụng chat bên ngoài như Slack hoặc Teams trở nên lỗi thời và không cần thiết đối với những ai muốn giảm số lượng ứng dụng sử dụng.

2. Google Forms (Phù hợp nhất cho các biểu mẫu khảo sát nhanh, đơn giản)

qua Google Form

Nếu bạn đã sử dụng hệ sinh thái Google, Google Forms là lựa chọn lý tưởng cho người dùng muốn tạo khảo sát với ít thao tác thiết lập. Đây là công cụ tạo khảo sát hoàn toàn miễn phí của Google.

Giao diện đơn giản, không cần mã nguồn và tích hợp sẵn với các công cụ Google Workspace khiến công cụ này hoàn hảo cho phản hồi nội bộ, khảo sát hài lòng khách hàng, bài kiểm tra trong lớp học hoặc kế hoạch sự kiện. Bạn có thể bắt đầu ngay lập tức với các mẫu có sẵn hoặc tạo từ đầu với các loại câu hỏi cơ bản như trắc nghiệm, danh sách thả xuống và câu trả lời ngắn.

Các tính năng nổi bật của Google Forms

Tạo khảo sát trong Google Forms và nhúng trực tiếp vào trang web hoặc mạng nội bộ để thuận tiện hơn cho việc tham gia.

Hạn chế quyền truy cập biểu mẫu cho người dùng hoặc miền cụ thể cho các cuộc khảo sát nội bộ.

Đặt giới hạn phản hồi và tự động đóng biểu mẫu sau khi đạt đến giới hạn.

Sử dụng phím tắt và công cụ sao chép nhanh để tăng tốc quá trình tạo/lập biểu mẫu.

Giới hạn của Google Forms

Google Forms cung cấp logic điều kiện cơ bản miễn phí, nhưng thiếu các tính năng nâng cao như logic bỏ qua, chấm điểm và bảng điều khiển phân tích thời gian thực có trong các công cụ trả phí.

Các công cụ báo cáo có giới hạn

Giá của biểu mẫu Google

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về biểu mẫu Google Forms

G2 : 4.6/5 (Google Không gian Làm việc, hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Forms?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Google Forms là giải pháp hữu ích và hiệu quả cho các nhu cầu từ cơ bản đến trung cấp. Nó có thể không phải là công cụ tiên tiến nhất, nhưng đủ đáp ứng cho phần lớn các chức năng HR hàng ngày.

Google Forms là giải pháp hữu ích và hiệu quả cho các nhu cầu từ cơ bản đến trung cấp. Nó có thể không phải là công cụ tiên tiến nhất, nhưng đủ đáp ứng cho phần lớn các chức năng HR hàng ngày.

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

3. SurveyPlanet (Tốt nhất cho các cuộc khảo sát miễn phí không giới hạn)

qua SurveyPlanet

Cần chạy nhiều khảo sát mà không lo giới hạn số câu hỏi hoặc phản hồi? SurveyPlanet có thể giúp bạn. Tính năng miễn phí của nó cho phép thực hiện số lượng khảo sát, câu hỏi và người trả lời không giới hạn. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho giáo viên, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các chiến dịch thu thập phản hồi thường xuyên.

Các tính năng nổi bật của SurveyPlanet

Áp dụng các mẫu khảo sát có sẵn cho các chủ đề như nhân sự, giáo dục hoặc nghiên cứu thị trường.

Sử dụng tính năng phân nhánh câu hỏi và logic bỏ qua (Gói Pro) để hướng dẫn người trả lời dựa trên câu trả lời của họ.

Tạo khảo sát ẩn danh bằng nhiều ngôn ngữ với các tùy chọn bảo mật rõ ràng.

Xem trước khảo sát từ cả góc độ người tham gia và quản trị viên để kiểm tra luồng và định dạng.

Giới hạn của SurveyPlanet

Gói miễn phí không hỗ trợ tùy chỉnh thương hiệu và nhảy logic trên các nhánh.

Không có bảng điều khiển phân tích tích hợp — dữ liệu phải được xem xét thủ công hoặc xuất ra.

Giá cả của SurveyPlanet

Miễn phí

Pro : $20/tháng

Enterprise: $350/năm

Đánh giá và nhận xét về SurveyPlanet

G2 : 4. 1/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SurveyPlanet?

Một người đánh giá trên G2 cho biết :

Tôi thích rằng SurveyPlanet không chỉ cho phép bạn biết người tham gia nào đã cung cấp phản hồi nào, giúp bạn liên hệ để giải quyết các khoảng trống, mà còn hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ và hình ảnh để dễ dàng xem kết quả.

Tôi thích rằng SurveyPlanet không chỉ cho phép bạn biết người tham gia nào đã cung cấp phản hồi nào, giúp bạn liên hệ để giải quyết các khoảng trống, mà còn hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ và hình ảnh để dễ dàng xem kết quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì phải lọc qua hàng chục công việc được tạo ra từ khảo sát, hãy hỏi: “Tôi nên tập trung vào điều gì trước tiên?” ClickUp Brain phân tích mức độ cấp bách, mối quan hệ phụ thuộc và tác động để ngay lập tức xác định công việc quan trọng nhất.

4. Tally (Phù hợp nhất cho các biểu mẫu đơn giản, phong cách Notion)

qua Tally

Tally giúp việc tạo biểu mẫu trở nên đơn giản và dễ dàng nhờ trình chỉnh sửa dựa trên khối. Bạn chỉ cần nhập văn bản và cấu trúc biểu mẫu như một tài liệu — không cần kéo và thả phức tạp, không giao diện rườm rà.

Mặc dù miễn phí, công cụ này không hiển thị watermark và cho phép bạn truy cập vào số lượng bài nộp/gửi không giới hạn, tên miền tùy chỉnh, thông báo phản hồi và thậm chí các phím tắt để tăng tốc độ làm việc.

Tally các tính năng tốt nhất

Tạo biểu mẫu ngay lập tức bằng trình chỉnh sửa "gõ để tạo" của Tally, tự động chuyển đổi nội dung bạn gõ thành các câu hỏi có cấu trúc.

Thêm các trường ẩn và biến tùy chỉnh để cá nhân hóa phản hồi hoặc theo dõi nguồn giới thiệu.

Thanh toán qua Stripe trực tiếp trong biểu mẫu của bạn trên kế hoạch Pro.

Nhận thông báo qua email và Slack ngay lập tức khi có phản hồi mới được gửi.

Tạo câu hỏi mẫu bằng AI dựa trên mục tiêu khảo sát của bạn.

Giới hạn của Tally

Không hỗ trợ logic khảo sát phức tạp ngoài các trường điều kiện cơ bản.

Thiếu phân tích tích hợp; phụ thuộc vào tích hợp với các công cụ như Google Trang tính hoặc Airtable

Giá cả của Tally

Miễn phí

Pro : $29/tháng

Kinh doanh: $89/tháng

Tổng hợp đánh giá và nhận xét

G2 : 4.7/5 (25+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Tally?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tài liệu hướng dẫn chi tiết, và biểu mẫu có thể được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho nhiều loại hình kinh doanh.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết, và biểu mẫu có thể được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho nhiều loại hình kinh doanh.

🧠 Thú vị: Chỉ số NPS (Net Promoter Score), được Fred Reichheld phát triển vào năm 2003, đã cách mạng hóa phản hồi của khách hàng bằng cách đặt ra một câu hỏi đơn giản: “Bạn có khả năng giới thiệu chúng tôi cho bạn bè của mình không?” Ngày nay, đây là một trong những chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất trong nghiên cứu trải nghiệm khách hàng.

5. Jotform (Tốt nhất cho các biểu mẫu chuyên nghiệp có thể tùy chỉnh cao)

qua Jotform

Đối với các nhóm cần thiết kế chính xác đến từng pixel và tính năng mạnh mẽ, Jotform cung cấp một trong những công cụ tạo biểu mẫu mạnh mẽ nhất trên thị trường. Nó hỗ trợ hơn 10.000 mẫu, logic điều kiện nâng cao, tích hợp thanh toán và tuân thủ HIPAA.

Trình tạo kéo và thả cho phép kiểm soát hoàn toàn bố cục, thương hiệu và hành vi của biểu mẫu. Bạn có thể tạo bất kỳ thứ gì từ các biểu mẫu thu thập thông tin phức tạp đến quy trình làm việc đăng ký với phê duyệt, tải lên tệp và tính toán thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Jotform

Tự động hóa quy trình phê duyệt để xem xét, chấp nhận hoặc từ chối các bài nộp/gửi thông qua logic tùy chỉnh.

Tích hợp với hơn 100 ứng dụng, bao gồm CRM, công cụ quản lý dự án và nền tảng lưu trữ đám mây.

Cài đặt email điều kiện và phản hồi tự động dựa trên dữ liệu từ thang điểm đánh giá của khảo sát.

Thu thập chữ ký điện tử với các trường có giá trị pháp lý.

Bật chế độ kiosk hoặc thu thập dữ liệu ngoại tuyến để sử dụng tại chỗ mà không cần kết nối internet.

Các thông tin AI và thẻ tóm tắt nổi bật kết quả quan trọng mà không cần phân tích thủ công.

Giới hạn của Jotform

Một số người dùng báo cáo rằng các biểu mẫu có logic phức tạp có thể tải chậm.

Mức giá giữa các gói có thể khá cao đối với các nhóm nhỏ.

Giá cả của Jotform

Starter: Miễn phí

Bronze : $39/tháng

Silver : $49/tháng

Gold : $129/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jotform

G2 : 4.7/5 (hơn 3.600 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Jotform như thế nào?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi thực sự thích JotForm, nó rất dễ dàng để tạo biểu mẫu. Chúng tôi sử dụng nó để thu thập phản hồi về các sự kiện và sản phẩm. Mặc dù phiên bản miễn phí chỉ hỗ trợ 100 lượt bài nộp/gửi hàng tháng, nó vẫn rất hữu ích.

Tôi thực sự thích JotForm, nó rất dễ dàng để tạo biểu mẫu. Chúng tôi sử dụng nó để thu thập phản hồi về các sự kiện và sản phẩm. Mặc dù phiên bản miễn phí chỉ hỗ trợ 100 lượt gửi hàng tháng, nó vẫn rất hữu ích.

👀 Bạn có biết? Hầu hết mọi người không ngại điền vào các cuộc khảo sát nếu họ tin rằng công ty thực sự sẽ hành động dựa trên phản hồi của họ.

6. SurveyMonkey (Tốt nhất cho phản hồi và phân tích cấp doanh nghiệp)

qua SurveyMonkey

SurveyMonkey cung cấp tính năng nhánh nâng cao, hỗ trợ đa ngôn ngữ và phân tích chi tiết cho các nhóm xử lý phân tích khảo sát phức tạp. Công cụ này thường được sử dụng bởi các nhóm nhân sự, tiếp thị và sản phẩm để theo dõi xu hướng và cảm nhận của khách hàng theo thời gian.

Nó cũng hỗ trợ so sánh tiêu chuẩn, cho phép các công ty đo lường kết quả của mình so với tiêu chuẩn ngành.

Các tính năng nổi bật của SurveyMonkey

Phân tích phản hồi văn bản mở bằng phân tích cảm xúc và trích xuất từ khóa.

Phân phối khảo sát qua nhiều kênh, bao gồm tin nhắn SMS, nhúng trên website và mã QR.

Tùy chỉnh đường dẫn phản hồi với logic nâng cao và mô hình đánh giá.

Cho phép thực hiện khảo sát đa ngôn ngữ với quản lý dịch tự động.

Giới hạn của SurveyMonkey

Các phân tích AI nâng cao (phân tích cảm xúc, phân cụm) có sẵn trong các gói trả phí.

Các tùy chọn tùy chỉnh thương hiệu trên các kế hoạch dịch vụ cấp thấp bị giới hạn.

Giá cả của SurveyMonkey

Miễn phí

Team Advantage : $32/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Nhóm Premier : $92/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (10.300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SurveyMonkey?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

SurveyMonkey cho phép các đồng nghiệp không chuyên về công nghệ của chúng tôi tạo ra các cuộc khảo sát chuyên nghiệp, thân thiện với thiết bị di động chỉ trong vài phút. Thư viện phong phú các mẫu câu hỏi và logic nhánh có nghĩa là chúng tôi hiếm khi phải xây dựng từ đầu, và bảng điều khiển phân tích thời gian thực giúp chia sẻ thông tin với các bên liên quan gần như ngay lập tức…

SurveyMonkey cho phép các đồng nghiệp không chuyên về công nghệ của chúng tôi tạo ra các cuộc khảo sát chuyên nghiệp, thân thiện với thiết bị di động chỉ trong vài phút. Thư viện phong phú các mẫu câu hỏi và logic nhánh có nghĩa là chúng tôi hiếm khi phải xây dựng từ đầu, và bảng điều khiển phân tích thời gian thực giúp chia sẻ thông tin với các bên liên quan gần như ngay lập tức…

7. Typeform (Tốt nhất cho các biểu mẫu tương tác và thiết kế hiện đại)

qua Typeform

Đối với các thương hiệu ưu tiên trải nghiệm người dùng và thiết kế, Typeform sử dụng giao diện sạch sẽ, hiển thị từng câu hỏi một, mang lại cảm giác như một cuộc hội thoại hơn là một cuộc khảo sát thông thường.

Khả năng logic mạnh mẽ và tích hợp với các công cụ như HubSpot, Slack và Notion kết hợp với giao diện trực quan. Điều này khiến nó phù hợp cho việc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, thu thập phản hồi, tạo quiz và luồng onboarding — đặc biệt khi mức độ tương tác với câu hỏi khảo sát trải nghiệm người dùng và tỷ lệ hoàn thành là yếu tố quan trọng nhất.

Các tính năng nổi bật của Typeform

Thiết kế với các bước nhảy logic và tính toán để cá nhân hóa luồng khảo sát theo thời gian thực.

Chèn biểu mẫu vào trang web mà vẫn duy trì tính tương thích và độ chính xác về thiết kế.

Thu thập phản hồi một phần tự động, giảm thiểu tác động của việc bỏ cuộc.

Sử dụng câu trả lời đã lưu để tham chiếu các câu trả lời trước đó trong các câu hỏi sau.

Tích hợp với video thông qua VideoAsk để thu thập dữ liệu tương tác trực tiếp.

Giới hạn của Typeform

Số lượng phản hồi giới hạn trên các kế hoạch miễn phí và cơ bản.

Các tính năng thương hiệu nâng cao chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của Typeform

Miễn phí

Cơ bản : $29/tháng

Plus : $59/tháng

Kinh doanh : $99/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Typeform

G2 : 4.5/5 (870+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (920+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Typeform?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Giao diện hiện đại, dễ sử dụng và thu hút người trả lời. Logic điều kiện và tích hợp giúp quy trình làm việc diễn ra mượt mà.

Giao diện hiện đại, dễ sử dụng và thu hút người trả lời. Logic điều kiện và tích hợp giúp quy trình làm việc diễn ra mượt mà.

🧠 Thông tin thú vị: Công cụ khảo sát không phải lúc nào cũng là công cụ kỹ thuật số. Bước đột phá đầu tiên trong thu thập dữ liệu quy mô lớn diễn ra vào năm 1890, khi Herman Hollerith sử dụng thẻ đục lỗ để xử lý dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ — giảm bớt nhiều năm so với việc đếm thủ công. Các nền tảng khảo sát được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay thực hiện cùng một việc cần làm nhưng ở quy mô hoàn toàn khác biệt: chuyển đổi phản hồi thô thành thông tin hữu ích trong vài giây thay vì vài tháng.

8. Zoho Survey (Phù hợp nhất cho các nhóm đã sử dụng hệ sinh thái Zoho)

qua Zoho Survey

Zoho Survey tích hợp tự nhiên vào bộ công cụ Zoho, cung cấp một lựa chọn đáng tin cậy cho các nhóm đã sử dụng Zoho CRM, Zoho Campaigns hoặc Zoho Analytics.

Công cụ này được thiết kế dành cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một công cụ khảo sát tầm trung với khả năng tùy chỉnh, logic và báo cáo tốt – tất cả đều được hỗ trợ bởi tích hợp gốc trên hệ thống hiện có của họ.

Các tính năng nổi bật của Zoho Survey

Kích hoạt các chiến dịch email qua Zoho Campaigns dựa trên kết quả khảo sát.

Cài đặt báo cáo khảo sát chéo và phân tích xu hướng trong Zoho Analytics

Sử dụng điểm số và biến tùy chỉnh để phân đoạn người trả lời tự động.

Chia sẻ khảo sát trên Facebook, Twitter hoặc dưới dạng cửa sổ pop-up để mở rộng phạm vi tiếp cận.

Thu thập phản hồi ngoại tuyến trên ứng dụng di động, ngay cả khi không có kết nối internet.

Giới hạn của Zoho Survey

Giao diện người dùng có thể trông cũ kỹ so với các công cụ mới hơn.

Một số người dùng báo cáo tình trạng chậm trễ về hiệu suất khi xử lý tập dữ liệu người trả lời lớn.

Giá cả của Zoho Survey

Miễn phí

Cơ bản : $9/tháng

Plus : $35/tháng

Pro: $49/tháng

Enterprise: $109/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Survey

G2 : 4.4/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (440+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zoho Survey như thế nào?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Công cụ khảo sát tuyệt vời, rất đầy đủ và dễ sử dụng. Tôi khuyên dùng cho tất cả người dùng Zoho One.

Công cụ khảo sát tuyệt vời, rất đầy đủ và dễ sử dụng. Tôi khuyên dùng cho tất cả người dùng Zoho One.

9. Cognito Biểu mẫu (Tốt nhất cho thu thập dữ liệu nâng cao và tính toán)

qua CognitoForms

Cognito Forms rất phù hợp cho các trường hợp sử dụng vượt ra ngoài phản hồi cơ bản, chẳng hạn như ước tính chi phí, đăng ký sự kiện hoặc báo cáo nội bộ. Nó kết hợp logic biểu mẫu, tính toán và định dạng điều kiện để hỗ trợ các quy trình làm việc phức tạp hơn.

Đặc biệt hữu ích cho các nhóm vận hành, kế toán và dịch vụ tại hiện trường, công cụ này cho phép bạn tạo các biểu mẫu động, dựa trên dữ liệu mà không cần mã hóa.

Các tính năng nổi bật của Cognito Forms

Tự động điền dữ liệu từ các bài nộp/gửi trước để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Sử dụng các phần lặp lại để thu thập nhiều mục nhập trong một bài nộp/gửi duy nhất.

Mục nhập với mã hóa và truy cập qua các cổng bảo mật.

Tùy chỉnh PDF cho các đầu ra in được như hóa đơn hoặc chứng chỉ.

Giới hạn của Cognito Forms

Đường cong học tập cho các tính năng nâng cao cao hơn mức trung bình.

Giao diện trực quan giới hạn so với các công cụ như Typeform

Giá cả của Cognito Biểu mẫu

Miễn phí

Pro : $19/tháng

Nhóm : $39/tháng

Enterprise: $129/tháng

Đánh giá và nhận xét về Cognito biểu mẫu

G2 : 4.5/5 (hơn 80 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (130+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Cognito Forms?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Biểu mẫu tuyệt vời và mạnh mẽ, tích hợp với Zapier và tôi có thể theo dõi người truy cập bằng Google Analytics. Trải nghiệm mượt mà.

Biểu mẫu tuyệt vời và mạnh mẽ, tích hợp với Zapier và tôi có thể theo dõi người truy cập bằng Google Analytics. Trải nghiệm mượt mà.

10. ứng dụng biểu mẫu (Tốt nhất cho biểu mẫu thân thiện với thiết bị di động có tích hợp tự động hóa)

qua ứng dụng forms.app

Được thiết kế với sự đơn giản và tính di động làm trọng tâm, forms. ứng dụng là lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần tạo, chia sẻ và quản lý biểu mẫu một cách nhanh chóng, đặc biệt là từ thiết bị di động.

Nền tảng phần mềm tự động hóa biểu mẫu này cũng giúp chia sẻ biểu mẫu qua mạng xã hội, trang web hoặc WhatsApp một cách dễ dàng, và thậm chí cho phép tạo luồng phê duyệt cơ bản mà không cần thiết lập kỹ thuật.

Các tính năng tốt nhất của ứng dụng forms.

Chấp nhận đơn đặt hàng hoặc đặt chỗ thông qua các trường sản phẩm.

Tự động hóa luồng phê duyệt với các thay đổi trạng thái tùy chỉnh cho các bài nộp/gửi.

Theo dõi và quản lý phản hồi thông qua thông báo đẩy để cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Sử dụng các trường tính toán để thiết lập logic định giá hoặc đánh giá trong biểu mẫu.

Xuất dữ liệu biểu mẫu thành báo cáo chi tiết hoặc bảng điều khiển trực quan để có cái nhìn nhanh chóng.

Nhận trợ giúp từ AI cho thiết kế câu hỏi

Giới hạn của ứng dụng biểu mẫu.

Hỗ trợ tên miền tùy chỉnh chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí.

Khả năng tùy chỉnh thiết kế bị giới hạn hơn so với các công cụ biểu mẫu cao cấp.

Giá cả của ứng dụng biểu mẫu forms.

Miễn phí

Cơ bản : $25/tháng

Pro : $35/tháng

Premium: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về ứng dụng biểu mẫu.

G2 : 4.5/5 (hơn 450 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (240+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ứng dụng biểu mẫu. app?

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Với Forms. Ứng dụng, chúng tôi chưa từng gặp nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tiếp. Người dùng có thể dễ dàng hoàn thành các cuộc khảo sát của chúng tôi mà không cần liên hệ với chúng tôi, và tôi tin rằng đó là trải nghiệm tốt hơn cho họ.

Với Forms. Ứng dụng, chúng tôi chưa từng gặp nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tiếp. Người dùng có thể dễ dàng hoàn thành các cuộc khảo sát của chúng tôi mà không cần liên hệ với chúng tôi, và tôi tin rằng đó là trải nghiệm tốt hơn cho họ.

11. Qualtrics (Phù hợp nhất cho nghiên cứu doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng)

qua Qualtrics

Được biết đến với độ sâu và độ chính xác, Qualtrics được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn thực hiện nghiên cứu thị trường phức tạp hoặc các chương trình quản lý trải nghiệm. Nó hỗ trợ các phương pháp tiên tiến như phân tích conjoint, Chỉ số Khuyến nghị Nets (NPS) và theo dõi vòng đời nhân viên – tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của Qualtrics

Tạo khảo sát bằng logic nâng cao, nhánh và quy trình làm việc dữ liệu nhúng.

Thực hiện phân phối đa kênh, bao gồm email, tin nhắn SMS, chặn ứng dụng và nhiều hơn nữa.

Hiển thị xu hướng phản hồi với bảng điều khiển nâng cao và quyền truy cập dựa trên vai trò.

Sử dụng phân tích được hỗ trợ bởi AI để trích xuất cảm xúc, ý định và các chủ đề chính.

Tự động hóa các tác vụ kích hoạt và quy trình làm việc dựa trên phản hồi thời gian thực.

Nhận thông tin dự đoán do AI hỗ trợ và phân tích văn bản tự động hóa.

Giới hạn của Qualtrics

Đường cong học tập khá dốc đối với người dùng mới.

Các tính năng cao cấp chỉ có sẵn trong các gói Enterprise cao cấp.

Giá cả của Qualtrics

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Qualtrics

G2 : 4.4/5 (hơn 4.200 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Qualtrics?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để tạo khảo sát tùy chỉnh và phân tích dữ liệu chi tiết. Các công cụ logic và bảng điều khiển báo cáo giúp chúng tôi nhận diện xu hướng và cải thiện chiến lược trên nhiều nhóm.

Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để tạo khảo sát tùy chỉnh và phân tích dữ liệu chi tiết. Các công cụ logic và bảng điều khiển báo cáo giúp chúng tôi nhận diện xu hướng và cải thiện chiến lược trên nhiều nhóm.

👀 Bạn có biết? 84% lãnh đạo dịch vụ khách hàng và hỗ trợ cho rằng dữ liệu khách hàng và phân tích là “rất quan trọng hoặc cực kỳ quan trọng” để đạt được mục tiêu của họ. Đó chính là lý do tại sao việc thu thập những thông tin đúng đắn thông qua khảo sát quan trọng hơn bao giờ hết.

12. LimeSurvey (Phù hợp nhất cho các nhà nghiên cứu học thuật và phi lợi nhuận)

qua LimeSurvey

LimeSurvey là một công cụ khảo sát mã nguồn mở có uy tín cao trong các môi trường học thuật và khu vực công. Nó cung cấp sự linh hoạt và kiểm soát tối đa cho các nhóm có kiến thức kỹ thuật và ngân sách giới hạn. Tính năng lưu trữ tùy chỉnh, hỗ trợ đa ngôn ngữ và lập trình logic khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án nghiên cứu đòi hỏi cao.

Các tính năng nổi bật của LimeSurvey

Hỗ trợ thu thập dữ liệu ngoại tuyến thông qua tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba.

Xuất dữ liệu sang SPSS, R và Excel để phân tích nâng cao.

Quản lý các nhóm thành viên tham gia và ẩn danh phản hồi một cách bảo mật.

Giới hạn của LimeSurvey

Giao diện trông cũ kỹ và có thể không trực quan.

Yêu cầu thiết lập kỹ thuật phức tạp hơn so với các công cụ thương mại.

Giá cả của LimeSurvey

Cơ bản : $39/tháng

Chuyên gia : $36/tháng (Thanh toán hàng năm)

Kinh doanh : $105/tháng (Thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về LimeSurvey

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: 4.4/5 (50+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về LimeSurvey?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Công cụ hữu ích cho khảo sát. Tuy nhiên, nó không dễ dàng cho những người không có nền tảng về mã. Tôi đã dành thời gian trên diễn đàn để tìm giải pháp. May mắn là các chuyên gia trên diễn đàn rất nhiệt tình hỗ trợ.

Công cụ hữu ích cho khảo sát. Tuy nhiên, nó không dễ dàng cho những người không có nền tảng về mã. Tôi đã dành thời gian trên diễn đàn để tìm giải pháp. May mắn là các chuyên gia trên diễn đàn rất nhiệt tình hỗ trợ.

13. Sogolytics (Phù hợp nhất cho các ngành công nghiệp tuân thủ quy định và nhóm nhân sự)

qua Capterra

Sogolytics chuyên cung cấp các công cụ khảo sát bảo mật, đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp, với các tính năng hữu ích cho các cuộc khảo sát đánh giá sự tham gia của nhân viên, phản hồi của bệnh nhân và theo dõi cảm nhận của khách hàng.

Nó cũng hỗ trợ tính năng ẩn danh tự động, mã hóa mạnh mẽ và nhật ký kiểm tra, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các ngành công nghiệp được quy định, nơi ưu tiên tính toàn vẹn dữ liệu cùng với việc thu thập phản hồi.

Các tính năng nổi bật của Sogolytics

Thực hiện các chương trình phản hồi 360° với các mẫu có sẵn và phân tích tích hợp.

Cho phép so sánh tự động hóa với dữ liệu ngành hoặc dữ liệu lịch sử.

Tạo báo cáo PDF và bảng điều khiển sẵn sàng cho các cuộc họp của ban lãnh đạo hoặc hội đồng quản trị.

Giới hạn của Sogolytics

Ít tùy chọn tùy chỉnh thiết kế cho thương hiệu

Giá có thể cao đối với các tổ chức nhỏ.

Giá cả của Sogolytics

Miễn phí

Thêm: $99/tháng

Pro : $199/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sogolytics

G2 : 4.6/5 (hơn 80 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (730+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sogolytics?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Khả năng linh hoạt trong việc phân tích dữ liệu khảo sát và báo cáo dưới các chế độ xem khác nhau rất tuyệt vời. Hỗ trợ rất tốt.

Khả năng linh hoạt trong việc phân tích dữ liệu khảo sát và báo cáo dưới các chế độ xem khác nhau rất tuyệt vời. Hỗ trợ rất tốt.

14. SoSci Survey (Phù hợp nhất cho nghiên cứu học thuật và tâm lý học)

qua SoSci Survey

SoSci Survey được thiết kế cho nghiên cứu dữ liệu lớn trong lĩnh vực tâm lý học, giáo dục và khoa học xã hội. Mặc dù không được thiết kế đẹp mắt như các công cụ khác, nó cung cấp tính linh hoạt vô song trong lập trình, ngẫu nhiên hóa và kiểm soát người trả lời.

Mặc dù chủ yếu được sử dụng ở các khu vực nói tiếng Đức, công cụ này hỗ trợ tiếng Anh và tuân thủ các quy định dữ liệu quốc tế.

Các tính năng nổi bật của SoSci Survey

Viết kịch bản cho các điều kiện logic phức tạp và ngẫu nhiên hóa câu hỏi.

Quản lý giới hạn phản hồi, thời gian và quyền truy cập của người trả lời.

Bảo mật dữ liệu tuân thủ các quy định của EU.

Sử dụng phím tắt để điều hướng và kiểm tra nhanh hơn.

Tích hợp với bộ dữ liệu học thuật hoặc các bảng điều tra bên ngoài.

Giới hạn của SoSci Survey

Giao diện có tính kỹ thuật cao và thiếu các tùy chọn tùy chỉnh giao diện.

Nguồn hỗ trợ giới hạn cho người dùng nói tiếng Anh

Giá cả của SoSci Survey

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SoSci Survey

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

15. Formbricks (Tốt nhất cho thu thập phản hồi mã nguồn mở, ưu tiên bảo mật)

qua FormBricks

Phù hợp cho các nhóm SaaS và nhà phát triển quan tâm đến bảo mật, Formbricks cho phép thu thập phản hồi trong ứng dụng mà không gửi dữ liệu người dùng đến máy chủ của bên thứ ba. Là một công cụ mã nguồn mở, nó cũng cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn về lưu trữ, đảm bảo tuân thủ GDPR và CCPA theo mặc định.

Các tính năng nổi bật của Formbricks

Thu thập các cuộc khảo sát nhỏ trong ứng dụng tại các thời điểm quan trọng như khi khách hàng đăng ký , sử dụng tính năng hoặc hủy dịch vụ.

Sử dụng theo dõi dựa trên phiên để phân tích cách cảm xúc thay đổi trong suốt hành trình của người dùng.

Triển khai với tích hợp tiện ích thân thiện với nhà phát triển, yêu cầu nỗ lực tối thiểu ở phía frontend.

Giới hạn của Formbricks

Yêu cầu kiến thức về thiết lập và hosting cho nhà phát triển.

Tùy chỉnh giao diện giới hạn so với các công cụ thương mại.

Giá cả của Formbricks

Miễn phí

Startup : $49/tháng

Scale & Enterprise : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp (Tự lưu trữ): Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Formbricks

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Formbricks?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thực sự thích ở Formbricks là sự dễ dàng trong việc tích hợp. Dù bạn sử dụng tùy chọn không cần mã hay SDK như React, quá trình thiết lập diễn ra nhanh chóng và mượt mà. Ngoài ra, nền tảng này hoàn toàn tập trung vào bảo mật, tuân thủ đầy đủ GDPR và CCPA, và nếu bạn muốn, bạn có thể tự lưu trữ nó, điều này thật tuyệt vời

Điều tôi thực sự thích ở Formbricks là sự dễ dàng trong việc tích hợp. Dù bạn sử dụng tùy chọn không cần mã hay SDK như React, quá trình thiết lập diễn ra nhanh chóng và mượt mà. Ngoài ra, nền tảng này hoàn toàn tập trung vào bảo mật, tuân thủ đầy đủ GDPR và CCPA, và nếu bạn muốn, bạn có thể tự lưu trữ nó, điều này thật tuyệt vời

Khảo sát? ClickUp đưa chúng lên một tầm cao mới.

Từ các nền tảng dành cho giáo dục đến các cuộc khảo sát nhỏ chú trọng bảo mật, các công cụ khảo sát hiện có rất đa dạng và đang không ngừng phát triển. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp không chỉ thu thập dữ liệu mà còn biến nó thành các công việc có thể thực hiện, ClickUp nổi bật là lựa chọn tốt nhất tổng thể.

Nền tảng không chỉ dừng lại ở việc tạo biểu mẫu. ClickUp kết nối trực tiếp phản hồi biểu mẫu với quy trình làm việc của nhóm, cho phép bạn giao công việc, đặt ưu tiên, theo dõi trạng thái và phản hồi — tất cả mà không cần chuyển đổi công cụ. Điều này đặc biệt mạnh mẽ cho các nhóm đã sử dụng ClickUp cho quản lý dự án, tạo ra trải nghiệm tích hợp hoàn toàn từ khảo sát đến thực thi.

Sẵn sàng biến dữ liệu khảo sát thành hành động? Đăng ký ClickUp và bắt đầu xây dựng quy trình làm việc thông minh ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Công cụ khảo sát miễn phí tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu bạn muốn thiết lập nhanh chóng, Google Forms là một lựa chọn đơn giản. Nếu bạn cần các khảo sát kết nối với quy trình làm việc (như chuyển đổi phản hồi thành công việc và định tuyến các bước tiếp theo), một công cụ như ClickUp với tính năng tự động hóa tích hợp và bảng điều khiển sẽ phù hợp hơn.

Đúng vậy — nhiều công cụ khảo sát miễn phí hiện nay đã bao gồm các tính năng cơ bản như mẫu sẵn có, logic cơ bản, chia sẻ liên kết và xuất dữ liệu. Các giới hạn phổ biến nhất bao gồm giới hạn số lượng phản hồi, kiểm soát thương hiệu, logic nâng cao và độ sâu báo cáo.

Một số công cụ có, nhưng nhiều công cụ chỉ cung cấp logic nhảy/bỏ qua nâng cao cho các kế hoạch trả phí. Nếu khảo sát của bạn cần logic phức tạp (các nhánh khác nhau dựa trên câu trả lời), hãy kiểm tra giới hạn logic của kế hoạch miễn phí trước khi commit.