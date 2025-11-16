10 Phần mềm CRM tốt nhất cho salon để quản lý đặt lịch và khách hàng

Cung cấp dịch vụ salon là một nghệ thuật. Nhưng việc sắp xếp lịch hẹn, ghi nhớ sở thích của khách hàng và điều phối lịch làm việc của nhân viên? Đó là một công việc toàn thời gian riêng biệt.

Bạn cần phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng đáng tin cậy có thể tự động hóa đặt lịch, gửi nhắc nhở, lưu trữ lịch sử dịch vụ và mua hàng của khách hàng, và đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru như một lần sấy tóc mới.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các lựa chọn phần mềm CRM tốt nhất cho salon để giúp bạn quản lý lịch hẹn và mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả. Bạn cũng sẽ nhận được các mẹo để chọn phần mềm CRM phù hợp cho salon của mình, từ đó nói lời tạm biệt với việc đặt lịch trùng lặp và quên theo dõi sau đó – và chào đón khách hàng hài lòng và một bạn bình tĩnh hơn.

🔎 Bạn có biết? Kỷ lục Guinness về salon tóc lớn nhất thế giới về sức chứa là của Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brazil) với 227 người dùng được cấp phép. Hãy tưởng tượng không khí nhộn nhịp vào những ngày đông khách!

Tổng quan về phần mềm CRM tốt nhất cho salon

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý toàn diện hoạt động salon & hợp tác nhóm Hồ sơ khách hàng, lịch hẹn, tự động hóa, bảng điều khiển, theo dõi thời gian, trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn nhận thức được ngữ cảnh. Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Fresha Nhận đặt lịch trực tuyến từ khách hàng mới Thị trường salon, phân tích tiếp thị, đang theo dõi hành vi khách hàng Miễn phí; Có thể tùy chỉnh Invoay Quản lý kho hàng nâng cao Chiến dịch CRM, tự động hóa WhatsApp, đang theo dõi sinh trắc học Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $69 Zenoti Đặt lịch trực tuyến 24/7 Danh sách chờ tự động, ứng dụng kép, hệ thống POS tích hợp Giá cả tùy chỉnh Phorest Quản lý nhiều nhánh salon Đồng bộ hóa đa địa điểm, POS, chương trình khách hàng thân thiết Giá cả tùy chỉnh Salon 360 Quản lý chi phí salon Đang theo dõi hoa hồng, phân tích CRM, hiệu suất nhân viên Giá cả tùy chỉnh Zoho Bookings Tạo điều kiện cho nhân viên salon tự chủ Lịch trình nhân viên, giới hạn đặt lịch, dịch vụ định kỳ Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $6 Rosy Chủ tiệm làm đẹp mới khởi nghiệp Đăng ký tại quầy, RosyPay, POS, tải lên hình ảnh Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39 Vagaro Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng chi tiết Hồ sơ khách hàng, biểu mẫu, quản lý kho hàng, thị trường Giá cả tùy chỉnh Pipedrive Tùy chỉnh quy trình làm việc cho salon của bạn Quy trình bán hàng, tự động hóa, bảng điều khiển Tùy chỉnh quy trình làm việc cho salon của bạn

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm CRM cho salon?

Khoảng 80% kinh doanh sử dụng phần mềm CRM cho báo cáo bán hàng và tự động hóa quy trình, và các salon cũng đang bắt kịp xu hướng này.

Dưới đây là các thành phần CRM thiết yếu mà hệ thống quản lý salon bạn chọn phải có.

Đặt lịch hẹn : Cung cấp đặt lịch trực tuyến, nhắc nhở tự động hóa và đồng bộ lịch. Hệ thống tiện lợi giúp ghế salon luôn đầy khách hàng và khách hàng hài lòng.

Lưu trữ lịch sử khách hàng : Đang theo dõi các dịch vụ đã sử dụng, lịch sử mua hàng, sở thích và ghi chú đặc biệt. Ngay cả việc nhớ màu tóc yêu thích hoặc loại massage ưa thích cũng có thể tăng cường sự tương tác và lòng trung thành của khách hàng.

Hệ thống thanh toán : Tích hợp với POS, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán và tự động hóa hóa đơn. Giao dịch mượt mà giúp giảm thời gian chờ đợi và tăng hiệu quả.

Quản lý nhân viên : Phân công lịch hẹn, đang theo dõi giờ làm việc và ngăn chặn tình trạng đặt lịch quá tải và kiệt sức. Tìm kiếm tính năng theo dõi hiệu suất tích hợp để đảm bảo nhóm của bạn luôn hoạt động hiệu quả.

Tự động hóa tiếp thị: Gửi email mục tiêu, tin nhắn SMS khuyến mãi và các ưu đãi chương trình khách hàng thân thiết. Giúp bạn duy trì kết nối với khách hàng và tăng cường lượt ghé thăm lặp lại.

Quản lý kho hàng: Theo dõi mức tồn kho và gửi thông báo nhắc nhở đặt hàng lại. Không còn tình trạng hết hàng giữa chừng dịch vụ.

Phân tích và báo cáo : Tạo báo cáo về doanh thu, lịch hẹn và các dịch vụ có hiệu suất cao nhất. Giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, mở đường cho : Tạo báo cáo về doanh thu, lịch hẹn và các dịch vụ có hiệu suất cao nhất. Giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, mở đường cho các chiến lược quản lý khách hàng hiệu quả hơn.

Tính năng truy cập di động : Cung cấp truy cập đám mây thông qua ứng dụng di động. Quản lý salon của bạn mọi lúc, mọi nơi.

Tích hợp: Đồng bộ với trang web, mạng xã hội, công cụ tiếp thị và phần mềm tài khoản của bạn. Tạo ra một hệ thống liền mạch để quản lý mọi thứ từ đặt lịch hẹn đến tài chính.

🧠 Thông tin thú vị: Martha Matilda Harper, một doanh nhân Canada, đã mở salon làm đẹp hiện đại đầu tiên tại Rochester, New York, vào năm 1891. Bà cũng là người tiên phong trong việc nhượng quyền các salon của mình!

10 phần mềm CRM tốt nhất cho salon

Để giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn, đây là danh sách 10 phần mềm CRM cho salon hàng đầu. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về tính năng, giới hạn, giá cả, cùng với đánh giá và nhận xét của người dùng, để bạn có thể chọn được phần mềm phù hợp nhất cho salon của mình.

ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý toàn diện hoạt động salon và hợp tác nhóm)

Tùy chỉnh quy trình làm việc của salon với ClickUp CRM

Vận hành một salon không chỉ cần sự sáng tạo—nó còn đòi hỏi sự phối hợp, nhất quán và kết nối. Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp cho phép bạn xây dựng một hệ thống CRM cho salon phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, dù bạn đang quản lý lịch hẹn, đang theo dõi doanh số hay cá nhân hóa dịch vụ khách hàng.

Với ClickUp CRM, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), bạn có thể tạo báo cáo chi tiết, giao tiếp với khách hàng và kết nối với các công cụ khác mà bạn đã sử dụng. ClickUp cho phép bạn tổ chức hệ thống CRM của mình bằng cách sử dụng Spaces, Folders và Lists. Bạn có thể tạo Lists cho Leads, Contacts, Clients và Deals (gói dịch vụ hoặc thành viên). Mỗi khách hàng hoặc lead được đại diện dưới dạng một công việc, giúp bạn dễ dàng đang theo dõi mọi tương tác và cơ hội.

Sử dụng ClickUp Tài liệu để tạo hồ sơ khách hàng chi tiết và lịch sử dịch vụ. Giữ mọi thông tin khách hàng trong tầm tay. Lưu trữ thông tin liên hệ, lịch sử đặt lịch, sở thích và phản hồi của khách hàng trong một chế độ xem tổ chức gọn gàng. Cá nhân hóa mọi tương tác và đang theo dõi các chi tiết giúp xây dựng lòng trung thành lâu dài của khách hàng.

Quản lý lịch trình trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp và dòng thời gian. Dễ dàng đặt lịch, điều chỉnh lịch và đang theo dõi các cuộc hẹn — sau đó tự động hóa nhắc nhở để giảm tỷ lệ khách hàng không đến và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Dễ dàng hoàn thành công việc quản lý lịch hẹn với nhiệm vụ ClickUp

Đang theo dõi các chi tiết riêng biệt như stylist ưa thích, công thức màu tóc, dị ứng hoặc trạng thái thành viên trung thành bằng các trường tùy chỉnh ClickUp. Bạn cũng có thể phân loại khách hàng theo loại dịch vụ, tần suất ghé thăm hoặc tổng chi tiêu để tùy chỉnh các ưu đãi và giao tiếp.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như gửi lời nhắc lịch hẹn, đánh dấu khách hàng không hoạt động hoặc tổng kết hoạt động bán hàng hàng tuần. Các trợ lý AI có thể được cấu hình để chạy theo lịch trình hoặc kích hoạt, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công việc thủ công.

ClickUp Calendar cung cấp cho bạn cái nhìn trực quan rõ ràng về các lịch hẹn và giúp bạn sắp xếp các lịch hẹn chưa được đặt trong nháy mắt.

Kết nối lịch ClickUp của bạn để xem và lên lịch hẹn một cách trực quan trong chế độ xem.

Xem video này để biết cách lịch trình AI của ClickUp giúp bạn tự động lên lịch công việc👇🏼

Loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại. Cài đặt ClickUp Tự động hóa để tự động gửi xác nhận lịch hẹn, lời chúc sinh nhật hoặc tin nhắn theo dõi. Chuyển đổi khách hàng từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành mà không cần tốn công sức.

Theo dõi tình hình kinh doanh của bạn chỉ với một cái nhìn. Giám sát lịch hẹn, tỷ lệ giữ chân khách hàng, các nhà tạo mẫu tóc xuất sắc nhất và xu hướng doanh thu thông qua Bảng điều khiển ClickUp. Ra quyết định thông minh, dựa trên dữ liệu một cách dễ dàng.

Không có thời gian để ghi chép thủ công từng lịch hẹn? Chúng tôi sẽ giúp bạn. Ngay khi có lịch hẹn trực tuyến, chỉ cần thông báo cho ClickUp Brain loại dịch vụ, tên khách hàng và thời gian hẹn – nó sẽ tạo ra danh sách công việc có tổ chức cho bạn trong vài giây.

Dễ dàng tìm kiếm các khung giờ miễn phí trong lịch của bạn bằng cách yêu cầu ClickUp Brain tạo lịch trình cho bạn.

Dịch vụ cá nhân hóa có thể tăng doanh thu từ 10% đến 15%. Khi bạn dành thời gian để điều chỉnh các dịch vụ của mình phù hợp với sở thích của khách hàng, họ chắc chắn sẽ nhận ra điều đó.

Nhưng để làm việc đó, bạn cần một cơ sở dữ liệu khách hàng được tổ chức khoa học—và điều này rất dễ dàng để cài đặt với các mẫu Sales và CRM của ClickUp.

Ví dụ, mẫu CRM ClickUp cho phép bạn theo dõi toàn bộ quy trình làm việc, thông tin khách hàng, ngày đáo hạn và mọi thông tin liên quan.

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi thông tin khách hàng quan trọng của bạn với mẫu CRM ClickUp.

Sử dụng nó để:

Quản lý dữ liệu khách hàng tùy chỉnh tại một nơi duy nhất, giúp việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng hơn.

Tối ưu hóa giao tiếp và hỗ trợ khách hàng

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giải phóng thời gian cho các hoạt động phức tạp hơn.

Phân tích dữ liệu khách hàng để đưa ra những thông tin hữu ích và tùy chỉnh trải nghiệm cho khách hàng.

Quản lý các lịch hẹn liên tiếp có thể khá khó khăn, nhưng ClickUp sẽ hỗ trợ bạn trong việc này. Bạn có thể cài đặt nhắc nhở cho các lịch hẹn hoặc để ClickUp Brain tự động thực hiện điều đó cho bạn. Và nếu bạn không ở gần máy tính xách tay? Đừng lo! Bạn có thể cài đặt và chỉnh sửa nhắc nhở ngay trên điện thoại di động của mình.

Phần mềm quản lý salon tốt nhất nên tích hợp mượt mà với hệ thống công nghệ của bạn, cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh. ClickUp Integrations đồng bộ với hơn 300 nền tảng, bao gồm các hệ thống CRM phổ biến.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Cài đặt nhắc nhở lịch hẹn tự động, cập nhật trạng thái công việc hoặc phân công thành viên đội ngũ dựa trên loại dịch vụ với hơn 50 tác vụ kích hoạt.

Theo dõi thời gian thực hiện từng dịch vụ với ClickUp Dự án theo dõi thời gian

Thu thập dữ liệu khách hàng với các mẫu biểu mẫu ClickUp, được tích hợp trực tiếp vào phần mềm quản lý salon của bạn.

Tạo và đang theo dõi các công việc liên quan đến quản lý kho hàng, đặt nhắc nhở đặt hàng lại và theo dõi mức tồn kho—tất cả đều có thể thực hiện trong ClickUp.

Giới hạn của ClickUp

Có một chút khó khăn ban đầu cho người mới sử dụng nền tảng lần đầu tiên.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất thích cách ClickUp tổ chức và lên lịch các công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn có các cuộc họp hoặc công việc lặp lại hàng tuần hoặc hai tuần một lần, bạn có thể nhập chúng vào ClickUp và có cái nhìn tổng quan tuyệt vời về dòng thời gian công việc của mình. Điều này càng tuyệt vời hơn khi bạn có đồng nghiệp tham gia và có thể phối hợp và phân công trách nhiệm cho các công việc cụ thể. Đối với tôi, việc đánh dấu hoàn thành các công việc mỗi ngày mang lại cảm giác tiến độ và ghi chép về kết quả công việc hàng ngày của mình.

Tôi rất thích cách ClickUp tổ chức và lên lịch các công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn có các cuộc họp hoặc công việc lặp lại hàng tuần hoặc hai tuần một lần, bạn có thể nhập chúng vào ClickUp và có cái nhìn tổng quan tuyệt vời về dòng thời gian công việc của mình. Điều này càng tuyệt vời hơn khi bạn có đồng nghiệp tham gia và có thể phối hợp và phân công trách nhiệm cho các công việc cụ thể. Đối với tôi, việc đánh dấu hoàn thành các công việc mỗi ngày mang lại cảm giác tiến độ và ghi chép về kết quả công việc hàng ngày của mình.

2. Fresha (Phù hợp nhất để nhận đặt lịch trực tuyến từ khách hàng mới)

qua Fresha

Fresha nổi bật là phần mềm quản lý salon chuyên về quản lý và thu hút khách hàng. Ngoài các tính năng CRM cơ bản như đặt lịch hẹn và đang theo dõi lịch sử khách hàng, nó còn cung cấp một thị trường tích hợp nơi khách hàng tiềm năng có thể khám phá dịch vụ của bạn và đặt lịch hẹn trực tiếp.

Hàm kép này tối ưu hóa hành trình của khách hàng, giúp salon của bạn thu hút khách hàng mới đồng thời quản lý hiệu quả khách hàng hiện tại. Sự tích hợp mượt mà giữa các công cụ tiếp thị và đặt lịch của Fresha có thể tiết kiệm thời gian và tăng cường cả việc giữ chân khách hàng lẫn sự phát triển của doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của Fresha

Thu hút khách hàng mới trong thị trường ngành làm đẹp và sức khỏe

Xác định các chiến dịch tiếp thị và kênh hiệu quả nhất của bạn

Theo dõi hành vi, sở thích và mô hình đặt lịch của khách hàng thông qua báo cáo CRM

Giới hạn của Fresha

Một số người dùng bị tính phí cho các đặt lịch hẹn qua nền tảng, ngay cả khi cuộc hẹn sau đó bị hủy.

Yêu cầu tích hợp với hệ thống POS của bên thứ ba để thực hiện giao dịch.

Giá cả của Fresha

Miễn phí

Tính năng trả phí tùy chọn

Đánh giá và nhận xét về Fresha

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.6/5 sao (1.430+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fresha?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi rất thích cách sử dụng đơn giản để đặt lịch hẹn và quản lý thời gian cho cả bản thân và khách hàng. Quy trình đăng ký cũng rất nhanh chóng và hoạt động mượt mà ngay từ khi tôi mới mở kinh doanh.

Tôi rất thích cách sử dụng đơn giản để đặt lịch hẹn và quản lý thời gian cho cả bản thân và khách hàng. Việc đăng ký cũng rất nhanh chóng và hoạt động mượt mà ngay từ khi tôi mới mở kinh doanh.

👀 Bạn có biết? Kinh doanh ghi nhận mức tăng trung bình 27% doanh thu khi sử dụng hệ thống đặt lịch trực tuyến.

3. Invoay (Phù hợp nhất cho quản lý kho hàng nâng cao)

qua Invoay

Khi bạn thường xuyên giao tiếp với khách hàng, ngay cả khi họ không có lịch phiên, bạn sẽ xây dựng mối quan hệ khách hàng vững chắc và tăng cường sự trung thành. Phần mềm quản lý salon của Invoay là lựa chọn lý tưởng cho điều đó. Bạn có thể tự động hóa việc gửi hóa đơn, chia sẻ các cập nhật thường xuyên về các ưu đãi tốt nhất của mình và nhiều tính năng khác thông qua nền tảng này.

Hệ thống cũng cung cấp tính năng quản lý kho hàng nâng cao để đảm bảo bạn luôn có đủ các sản phẩm thiết yếu.

Các tính năng nổi bật của Invoay

Quản lý hiệu suất làm việc, lịch trình và sự tham gia của nhân viên với hệ thống đang theo dõi sinh trắc học tích hợp.

Tự động hóa các chiến dịch CRM , tương tác với khách hàng tùy chỉnh và nhắc nhở qua WhatsApp

Tạo các kế hoạch dịch vụ và kế hoạch thành viên, bao gồm các chương trình khuyến mãi tùy chỉnh và phiếu quà tặng, theo sở thích của khách hàng.

Giới hạn của Invoay

Nó thiếu các tùy chọn tùy chỉnh cho các quy trình làm việc CRM salon độc đáo.

Một số người dùng đã báo cáo về các sự cố ngắt kết nối thường xuyên, tính toán sai và vấn đề lịch trình, cho thấy tiềm ẩn các vấn đề về tính ổn định.

Giá cả của Invoay

Giá khởi điểm: $69/tháng

Grow: $99/tháng

Mở rộng: $149/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Invoay

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế nói gì về Invoay?

Một đánh giá trên TrustPilot cho biết:

Phần mềm của họ gần như có đầy đủ các tính năng mà một salon cần. Từ thanh toán, tiếp thị qua tin nhắn (phản hồi, giới thiệu, điểm thưởng) đến báo cáo (khách hàng mất, khách hàng quay lại, khách hàng mới) và nhiều tính năng khác

Phần mềm của họ gần như có đầy đủ các tính năng mà một salon cần. Từ thanh toán, tiếp thị qua tin nhắn (phản hồi, giới thiệu, điểm thưởng) đến báo cáo (khách hàng mất, khách hàng quay lại, khách hàng mới) và nhiều tính năng khác*

📮ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc thường xuyên và công việc hành chính. Để làm được việc này, một hệ thống AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ giải quyết được một hoặc hai bước trong quy trình. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm lịch trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc thường xuyên. Hãy tạm biệt những công việc lặp đi lặp lại!

4. Zenoti (Tốt nhất cho đặt lịch trực tuyến 24/7)

via Ze n oti

59% người cho biết họ cảm thấy bực bội khi phải chờ đợi trên điện thoại để đặt lịch hẹn, và gần 1/5 số người cho rằng việc phải chờ đến giờ kinh doanh để đặt lịch là bất tiện.

Zenoti giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép đặt lịch trực tuyến 24/7. Phần mềm này còn tích hợp tính năng quản lý danh sách chờ, nên nếu có hủy lịch, vị trí trống có thể được lấp đầy nhanh chóng, giúp giảm thiểu thời gian và doanh thu bị mất.

Các tính năng nổi bật của Zenoti

Ứng dụng kép cho đặt lịch hẹn của chi nhánh và khách hàng

Danh sách chờ tự động lấp đầy các khoảng trống do hủy đặt lịch phút chót.

Hệ thống POS tích hợp sẵn cho thanh toán mượt mà và tập trung.

Giai hạn của Zenoti

Phần mềm này khá phức tạp và có thể gây choáng ngợp cho người mới bắt đầu.

Một số người dùng đã gặp phải tình trạng ứng dụng thường xuyên bị treo và lỗi, đặc biệt là trên ứng dụng di động.

Giá cả của Zenoti

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zenoti

G2: 4.4/5 sao (190+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (1.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zenoti?

Một người đánh giá trên Capterra viết:

Zenoti là một hệ thống đặt lịch hẹn và quản lý khách hàng tuyệt vời. Việc có thể quản lý giao tiếp với khách hàng, đặt lịch hẹn trực tuyến, lịch hẹn, thanh toán, tiếp thị và phản hồi tất cả trong một nền tảng duy nhất thật sự tiện lợi.

Zenoti là một hệ thống đặt lịch hẹn và quản lý khách hàng tuyệt vời. Việc có thể quản lý giao tiếp với khách hàng, đặt lịch hẹn trực tuyến, lịch hẹn, thanh toán, tiếp thị và phản hồi tất cả trong một nền tảng duy nhất thật sự tiện lợi.

📖 Xem thêm: Các ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất

5. Phorest (Phù hợp nhất cho việc quản lý nhiều nhánh salon)

qua Phorest

Phorest nổi bật với khả năng quản lý đa địa điểm và đang theo dõi kho hàng theo thời gian thực, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho chủ salon quản lý nhiều nhánh. Hệ thống POS bảo mật của nó tập trung dữ liệu doanh thu, giúp bạn theo dõi thu nhập trên các địa điểm mà không cần chuyển đổi nền tảng.

Bạn cũng có thể quản lý lịch làm việc của nhân viên và tồn kho sản phẩm theo từng địa điểm, giúp giảm thiểu lãng phí và lập kế hoạch mua hàng hiệu quả hơn. Ngoài ra, hồ sơ khách hàng và điểm thưởng trung thành được đồng bộ tự động, đảm bảo trải nghiệm khách hàng nhất quán tại mọi nhánh.

Các tính năng nổi bật của Phorest

Giao tiếp trực tiếp với khách hàng thông qua API WhatsApp

Cung cấp dịch vụ đặt lịch trực tuyến trực tiếp từ Google Tìm kiếm và Google Bản đồ

Quản lý lịch hẹn và thanh toán tại một nơi duy nhất từ tất cả các nhánh salon của bạn.

Giới hạn của Phorest

Các gói giá cao hơn có thể không phù hợp với các salon nhỏ hoặc chuyên gia làm việc độc lập.

Đôi khi xảy ra tình trạng giật lag trong ứng dụng di động vào giờ cao điểm.

Thời gian phản hồi hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm và gói đăng ký.

Giá cả của Phorest

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Phorest

G2: 4. 4/5 (35+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (380+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Phorest?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích cách nó đơn giản hơn lịch trên iPhone của tôi. Tôi có thể xem tất cả các cuộc hẹn trong ngày và của tất cả đồng nghiệp. Tôi có thể dễ dàng thêm các tiện ích bổ sung để tùy chỉnh dịch vụ và thêm thời gian nếu muốn. Rất dễ sử dụng và tuyệt vời!

Tôi thích cách nó đơn giản hơn lịch trên iPhone của tôi. Tôi có thể xem tất cả các cuộc hẹn trong ngày và của tất cả đồng nghiệp. Tôi có thể dễ dàng thêm các tiện ích bổ sung để tùy chỉnh dịch vụ và thêm thời gian nếu muốn. Rất dễ sử dụng và tuyệt vời!

6. Salon 360 (Tốt nhất cho quản lý chi phí salon)

qua Salon 360

Nếu bạn muốn kiểm soát tốt hơn tài chính của salon, Salon 360 có thể là một lựa chọn hữu ích. Ngoài các tính năng tiêu chuẩn như đặt lịch trực tuyến và giao tiếp tự động hóa, phần mềm này còn cung cấp công cụ đang theo dõi tỷ lệ chuyển đổi bán hàng và giám sát năng suất làm việc của nhân viên.

Phần mềm này còn bao gồm tính năng đang theo dõi chi phí và hoa hồng, giúp bạn nắm rõ thu chi. Sự hiển thị này giúp quản lý chi phí kinh doanh dễ dàng hơn mà không cảm thấy quá tải.

Các tính năng nổi bật của Salon 360

Tạo danh mục dịch vụ trực tuyến của bạn

Đang theo dõi giờ làm việc tính phí và hiệu suất để quản lý các khoản thưởng và hoa hồng cho nhân viên một cách công bằng.

Theo dõi chi phí và hiệu suất của nhánh, đồng thời theo dõi tỷ lệ chuyển đổi thông qua báo cáo thời gian thực để điều chỉnh chiến lược CRM

Giai đoạn giới hạn của Salon 360

Các salon nhỏ có thể bị choáng ngợp bởi các tính năng phức tạp.

Giá cả của Salon 360

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Salon 360

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

🧠 Thông tin thú vị: Trong thời Trung Cổ, thợ cắt tóc không chỉ cắt tóc. Họ còn thực hiện nhiều việc cần làm, bao gồm phẫu thuật, công việc nha khoa và thậm chí là chích máu! Đó là lý do tại sao cột thợ cắt tóc truyền thống có sọc đỏ và trắng, tượng trưng cho máu và băng gạc.

7. Zoho Bookings (Phù hợp nhất để trao quyền tự chủ cho nhân viên salon)

qua Zoho Bookings

Zoho Bookings là một công cụ CRM cũng hoạt động như một hệ thống quản lý salon. Nó cho phép bạn giới hạn số lịch hẹn và hạn chế việc hủy hoặc đổi lịch vào phút chót.

Bạn có thể liệt kê giá dịch vụ chính xác để khách hàng có cái nhìn rõ ràng về chi phí trước khi đặt lịch. Để giảm thiểu tình trạng hủy lịch, nền tảng cho phép bạn thu thanh toán trước, đảm bảo thời gian và doanh thu của bạn được bảo vệ ngay cả khi lịch hẹn bị hủy.

Các tính năng nổi bật của Zoho Bookings

Đặt hạn chót và quyết định số lượng đặt lịch trực tuyến bạn muốn trong một ngày

Cho phép nhân viên tự cài đặt lịch làm việc và quản lý các cuộc hẹn sắp tới.

Lên lịch các dịch vụ định kỳ và đang theo dõi kho hàng cho các liệu trình nhiều phiên.

Giới hạn của Zoho Bookings

Phần mềm CRM cho salon thiếu tính tùy chỉnh

Việc xử lý giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày có thể gây ra vấn đề.

Giá cả của Zoho Bookings

Cơ bản: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $9/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Bookings

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 sao (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoho Bookings?

Một người đánh giá trên G2 viết:

Rất dễ dàng để cài đặt cho nhiều người dùng làm công việc vào các thời điểm khác nhau, thậm chí ở các múi giờ khác nhau. Dễ dàng điều chỉnh và tùy chỉnh cho các thay đổi lịch trình bất ngờ hoặc theo kế hoạch.

Rất dễ dàng để cài đặt cho nhiều người dùng làm công việc vào các thời điểm khác nhau, thậm chí ở các múi giờ khác nhau. Dễ dàng điều chỉnh và tùy chỉnh cho các thay đổi lịch trình bất ngờ hoặc theo kế hoạch.

📖 Xem thêm: Các chứng chỉ CRM hàng đầu để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp

8. Rosy Salon Software (Phù hợp nhất cho chủ salon mới khởi nghiệp)

qua Rosy Salon Software

Khởi nghiệp với spa hoặc salon tóc mới có thể khiến bạn choáng ngợp, nhưng Rosy Salon Software sẽ hỗ trợ bạn. Với tính năng check-in tại lề đường và hệ thống thanh toán độc quyền RosyPay, Rosy Salon Software là lựa chọn lý tưởng cho chủ salon mới bắt đầu hành trình kinh doanh.

Phần mềm này có giá cả phải chăng và dễ người dùng. Nó bao gồm các công cụ thiết yếu như quản lý kho hàng, giao tiếp với khách hàng và hệ thống điểm bán hàng (POS) tích hợp sẵn.

Các tính năng nổi bật của Rosy Salon

Cho phép khách hàng check-in khi họ đến gần để thông báo ngay cho nhà tạo mẫu.

Tối ưu hóa quy trình xử lý thẻ tín dụng với tính năng xác nhận trước và giao dịch lưu trữ thẻ.

Tải lên và chỉnh sửa hình ảnh khách hàng để tra cứu nhanh chóng

Giai đoạn giới hạn của Rosy Salon

Báo cáo giới thiệu không đủ chi tiết.

Nền tảng này giới hạn lịch hẹn theo khoảng thời gian 15 phút, điều này có thể không phù hợp với tất cả các loại dịch vụ.

Giá cả của Rosy Salon

Bắt đầu từ $39/tháng

Có thể tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rosy Salon

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.6/5 sao (hơn 140 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rosy Salon?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích sự đơn giản và linh hoạt của hệ thống, đồng thời có thể sử dụng cho cả nhân viên và nhà thầu độc lập. Đánh giá được thu thập và lưu trữ trên G2.com.

Tôi thích sự đơn giản và linh hoạt của hệ thống, đồng thời có thể sử dụng cho cả nhân viên và đối tác độc lập. Đánh giá được thu thập và lưu trữ trên G2.com.

9. Vagaro (Phù hợp nhất để quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng chi tiết)

qua Vagaro

Vagaro là một nền tảng thương mại điện tử dành cho ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, đồng thời cung cấp phần mềm CRM toàn diện cho salon. Một trong những tính năng nổi bật của Vagaro là hồ sơ khách hàng chi tiết, giúp bạn đang theo dõi sở thích, dịch vụ và lịch sử của khách hàng.

Với mức độ cá nhân hóa này, bạn có thể tăng cường tương tác khách hàng tùy chỉnh, cung cấp trải nghiệm được tùy chỉnh và nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Vagaro

Quản lý hồ sơ khách hàng chi tiết với hình ảnh, lịch sử dịch vụ, sở thích và các giao dịch mua hàng trước đây.

Thiết kế và gửi các biểu mẫu, khảo sát và giấy miễn trừ tùy chỉnh, được lưu trữ trong hồ sơ khách hàng để truy cập dễ dàng.

Thiết lập hệ thống quản lý kho hàng dựa trên nhu cầu của khách hàng và bán các sản phẩm độc quyền trên nền tảng thương mại điện tử.

Giới hạn của Vagaro

Các tính năng báo cáo giới hạn so với các hệ thống quản lý salon khác

Cấu trúc giá có thể đắt đỏ đối với các salon hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Giá cả của Vagaro

Một địa điểm:

Bắt đầu từ $24/tháng

Nhiều địa điểm:

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vagaro

G2: 4.6/5 (260+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Vagaro?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích cách Vagaro kết hợp hàm và luồng—nó giúp quản lý lịch trình, ghi chú SOAP và hồ sơ khách hàng tất cả trong một nơi mà không gây cảm giác rườm rà.

Tôi thích cách Vagaro kết hợp hàm và luồng—nó giúp quản lý lịch trình, ghi chú SOAP và hồ sơ khách hàng tất cả trong một nơi mà không gây cảm giác rườm rà.

10. Pipedrive (Phù hợp nhất để tùy chỉnh quy trình làm việc cho salon của bạn)

qua Pipedrive

Pipedrive, vốn là phần mềm CRM truyền thống, cũng là phần mềm quản lý salon mạnh mẽ. Nó cho phép bạn lên lịch các phiên một cách dễ dàng và tùy chỉnh quy trình bán hàng để phù hợp với nhu cầu của bạn. Với tính năng quản lý kho hàng nâng cao, bạn có thể đang theo dõi sản phẩm và mức tồn kho một cách hiệu quả.

Phần mềm này cũng tự động hóa việc giao tiếp với khách hàng, giúp bạn tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo khách hàng luôn được cập nhật thông tin.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Thiết kế quy trình bán hàng phản ánh hành trình cụ thể của khách hàng

Tự động hóa giao tiếp với khách hàng qua email và tin nhắn SMS

Đang theo dõi các chỉ số hiệu suất của salon, tỷ lệ giữ chân khách hàng và xu hướng doanh thu trong ngành làm đẹp thông qua các bảng điều khiển trực quan và báo cáo chi tiết.

Giới hạn của Pipedrive

Bạn cần nâng cấp lên kế hoạch Advanced để tích hợp email.

Thiếu các tính năng chuyên biệt cho ngành như quản lý kho hàng được thiết kế riêng cho sản phẩm làm đẹp.

Đối với chủ salon nhỏ, việc này có thể gây áp lực do các hàm CRM phức tạp và đường cong học tập dốc.

Không có tích hợp trực tiếp với hệ thống điểm bán hàng (POS) để xử lý giao dịch mượt mà trong salon.

Giá cả của Pipedrive

Lite: $19/tháng cho mỗi người dùng

Phí sử dụng: $34/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $64 / tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $89/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2: 4.3/5 (hơn 2.400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Pipedrive?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích cách Pipedrive rất thân thiện với người dùng, ngay cả đối với những người không phải là chuyên gia công nghệ. Hệ thống quản lý bán hàng trực quan giúp tôi dễ dàng theo dõi tình trạng của từng giao dịch chỉ với một cái nhìn, và các giai đoạn tùy chỉnh cho phép tôi điều chỉnh để phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau.

Tôi thích cách Pipedrive rất thân thiện với người dùng, ngay cả đối với những người không phải là chuyên gia công nghệ. Hệ thống quản lý bán hàng trực quan giúp tôi dễ dàng theo dõi tình trạng của từng giao dịch chỉ với một cái nhìn, và các giai đoạn tùy chỉnh cho phép tôi điều chỉnh để phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau.

📖 Xem thêm: Mẹo quản lý CRM để quản lý tùy chỉnh

Tân trang salon của bạn với ClickUp

Vận hành một salon không chỉ cần một phần mềm CRM cơ bản. Nó cần cung cấp một hệ thống quản lý mọi thứ từ đặt lịch hẹn đến đang theo dõi doanh số. Mặc dù nhiều nhà cung cấp CRM có tính năng tuyệt vời, bạn thường phải chấp nhận một số hạn chế nhất định.

Muốn đơn giản hóa việc triển khai CRM? ClickUp là lựa chọn hoàn hảo để tích hợp tất cả các hoạt động của bạn. Quản lý công việc? Có. Quy trình làm việc tự động hóa? Đã có. Bảng điều khiển tùy chỉnh? Chắc chắn rồi!

Dù bạn đang theo dõi lịch hẹn, chiến dịch tiếp thị hay lịch làm việc của nhân viên, ClickUp đều có thể thích ứng với quy trình của bạn đến mức mà không phần mềm quản lý salon nào khác có thể sánh được.

Đăng ký miễn phí ClickUp ngay hôm nay và kiểm soát hoạt động của salon!