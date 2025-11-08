11 công cụ thay thế SurveySparrow tốt nhất cho phản hồi thông minh và tương tác hiệu quả

Bạn có thể đã dành hết tâm huyết cho kinh doanh của mình, nhưng làm sao để biết khách hàng của bạn có đang nhận được những gì họ cần?

Điều này rất đơn giản: Bạn yêu cầu phản hồi. Đó là một trong những cách dễ dàng nhất để hoàn thiện sản phẩm, cải thiện dịch vụ và mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

SurveySparrow đã là một công cụ đáng tin cậy cho nhiều kinh doanh, nhà tiếp thị và nhà nghiên cứu để thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ có tính tùy chỉnh cao hơn, giá cả hợp lý hơn hoặc phân tích nâng cao, bạn có nhiều lựa chọn.

Chúng tôi đã tổng hợp 11 lựa chọn thay thế hàng đầu cho SurveySparrow – mỗi lựa chọn đều mang đến những điểm độc đáo, từ phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết kế hiện đại đến tích hợp mượt mà với các công cụ hiện tại của bạn.

👀 Bạn có biết? Các doanh nghiệp đã đóng góp vào phản hồi của khách hàng bằng cách hành động dựa trên phản hồi đó có khả năng giữ chân khách hàng cao gấp 2,5 lần.

Giới hạn của SurveySparrow

SurveySparrow nổi tiếng với các cuộc khảo sát dạng cuộc hội thoại và tính năng tự động hóa, nhưng nó có một số nhược điểm có thể khiến bạn cân nhắc các lựa chọn thay thế:

Vấn đề về giá cả: Một số người dùng cho rằng nó đắt đỏ, với các tính năng chính bị khóa sau các kế hoạch cao cấp.

Tùy chỉnh giới hạn: Cung cấp các tùy chỉnh cơ bản về thương hiệu, nhưng thiếu khả năng kiểm soát thiết kế sâu và logic nâng cao.

Phân tích cơ bản: Có hàm cơ bản nhưng thiếu độ sâu và các thông tin phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) như trong các công cụ khác.

Giới hạn tính năng trong các kế hoạch cấp thấp: Các công cụ quan trọng như tự động hóa và báo cáo nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Hạn chế tích hợp: Hỗ trợ các công cụ phổ biến, nhưng một số kết nối bị giới hạn hoặc yêu cầu giải pháp thay thế.

Vấn đề quản lý phản hồi: Lọc và phân đoạn phản hồi trên quy mô lớn có thể gây khó khăn cho các cuộc khảo sát quy mô lớn.

Các lựa chọn thay thế SurveySparrow trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Tạo biểu mẫu tùy chỉnh, thu thập dữ liệu, phân tích và quản lý phản hồi dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). • ClickUp Forms với logic điều kiện • Chuyển đổi phản hồi biểu mẫu thành tác vụ • Tự động hóa quy trình làm việc sau phản hồi • Bảng điều khiển cho số liệu thời gian thực • Phân tích AI thông qua ClickUp Brain Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Typeform Khảo sát tương tác và thu hút • Giao diện người dùng (UX) cho phép thực hiện từng câu hỏi một • Chuyển đổi logic • Tích hợp Stripe cho thanh toán Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng. Qualtrics Quản lý khảo sát và trải nghiệm doanh nghiệp • Tính năng phân nhánh và mục tiêu nâng cao • Bảng điều tra tích hợp sẵn • Tuân thủ HIPAA, GDPR, ISO Giá cả tùy chỉnh Google Biểu mẫu Khảo sát đơn giản và miễn phí • Tự động hiển thị qua Sheets • Cấu trúc logic nhánh • Câu trả lời đã điền sẵn • Tải lên tệp • Thông báo phản hồi Miễn phí SurveyMonkey Nghiên cứu thị trường và phản hồi của khách hàng tùy chỉnh • Gợi ý câu hỏi dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) • Thử nghiệm A/B • Hỗ trợ đa ngôn ngữ • Đánh giá theo trọng số Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng Jotform Tạo biểu mẫu với các tính năng thanh toán và tự động hóa. • Trình tạo kéo và thả • Tạo PDF từ phản hồi • Logic điều kiện • Chế độ kiosk • Tuân thủ HIPAA Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39/tháng. Zoho Survey Các nhóm sử dụng bộ công cụ Zoho và phản hồi đa kênh • Tích hợp với các công cụ CRM và tiếp thị • Khảo sát ngoại tuyến và đa ngôn ngữ • Phân tích thời gian thực Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6. QuestionPro Nghiên cứu học thuật và khảo sát doanh nghiệp • Bản đồ nhiệt và phân tích kết hợp • Công cụ khảo sát ngoại tuyến • Hệ thống quản lý bảng khảo sát Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $83. Tally Khảo sát miễn phí không giới hạn với giao diện tối giản. • Số lượng phản hồi không giới hạn trên kế hoạch miễn phí • Tích hợp Stripe • Hỗ trợ Zapier, Airtable, Notion Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29 Formstack Thu thập dữ liệu bảo mật và tuân thủ HIPAA • Tự động hóa quy trình làm việc • Chữ ký điện tử • Đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến • Điền sẵn dữ liệu CRM Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $99 Alchemer Tùy chỉnh khảo sát nâng cao và quản lý phản hồi • Bảng điều khiển thời gian thực • Quyền truy cập dựa trên vai trò • Đang theo dõi • Tích hợp CRM/API Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $55

Các lựa chọn thay thế SurveySparrow tốt nhất để sử dụng

Đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho SurveySparrow? Những gợi ý hàng đầu sau đây sẽ giúp bạn:

ClickUp (Tốt nhất cho việc tạo/lập biểu mẫu tùy chỉnh, thu thập dữ liệu, phân tích và quản lý phản hồi dựa trên trí tuệ nhân tạo)

Thu thập dữ liệu có cấu trúc một cách dễ dàng với ClickUp Form và biến các phản hồi thành các công việc có thể thực hiện được.

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, giúp bạn dễ dàng tạo biểu mẫu tùy chỉnh, thu thập dữ liệu và tận dụng phản hồi của người dùng, trong khi AI tích hợp sẵn giúp biến phản hồi này thành các mục và thông tin chi tiết mà bạn có thể đang theo dõi!

Bắt đầu bằng cách yêu cầu ClickUp Brain giúp tạo câu hỏi khảo sát dựa trên các xu hướng khóa, các sản phẩm mới ra mắt hoặc các cuộc thảo luận trên mạng xã hội về sản phẩm của bạn. Sau đó, tạo các biểu mẫu tùy chỉnh cho thương hiệu của bạn với ClickUp Forms.

Bạn có thể biến mỗi lần gửi biểu mẫu thành công việc, cập nhật trường dữ liệu và kích hoạt các quy trình làm việc tự động hóa, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Bạn có thể nhập các trường công việc hiện có và Trường Tùy chỉnh ClickUp từ bất kỳ đâu trong Không gian Làm việc ClickUp của mình, giúp dữ liệu được tổ chức và nhất quán.

Với các biểu mẫu thông minh được hỗ trợ bởi logic điều kiện, bạn có thể kiểm soát trải nghiệm, chỉ hiển thị các trường thông tin quan trọng dựa trên các phản hồi trước đó. Ví dụ, nếu ai đó đánh dấu yêu cầu là “Khẩn cấp”, trường “Ngày đáo hạn” có thể xuất hiện tự động, đảm bảo các chi tiết quan trọng được thu thập ngay từ đầu.

Nếu bạn cần một cấu trúc sẵn có, mẫu biểu mẫu ClickUp Form Template cung cấp một cấu trúc biểu mẫu đã được xây dựng sẵn cho các quy trình làm việc phổ biến, bao gồm phản hồi của khách hàng, yêu cầu dự án và phiếu hỗ trợ dịch vụ khách hàng IT. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu biểu mẫu phản hồi để phù hợp với nhu cầu của mình, giúp tiết kiệm thời gian tạo biểu mẫu đồng thời duy trì luồng dữ liệu có cấu trúc.

Nhưng việc thu thập phản hồi chỉ là bước đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững. ClickUp Tự động hóa loại bỏ công việc theo dõi thủ công thường diễn ra sau đó.

Loại bỏ việc thực hiện thủ công phản hồi bằng ClickUp Tự động hóa bằng cách kích hoạt các hành động, giao công việc và duy trì quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ.

Bạn có thể cài đặt quy tắc để phân công các bài nộp/gửi đến các thành viên nhóm phù hợp, thông báo cho các bên liên quan hoặc thậm chí kích hoạt phản hồi email.

Khi luồng dữ liệu của bạn được thu thập, bảng điều khiển ClickUp sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng về tình hình. Thay vì phải lọc qua từng phản hồi riêng lẻ, bạn sẽ có được cái nhìn trực quan, thời gian thực về xu hướng, điểm nghẽn và khối lượng công việc của nhóm.

Bạn đang theo dõi phản hồi của mình trong bảng điều khiển ClickUp bằng cách sử dụng báo cáo tùy chỉnh, cập nhật trực tiếp và các chỉ số quan trọng trong một nơi duy nhất.

Cần xem có bao nhiêu yêu cầu ưu tiên cao đang chờ xử lý? Hay theo dõi điểm hài lòng của khách hàng theo thời gian? Các tiện ích tùy chỉnh cho phép bạn lọc và hiển thị dữ liệu quan trọng nhất, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và chủ động.

ClickUp là một công cụ tạo biểu mẫu AI giúp bạn xác định các vấn đề lặp lại trong biểu mẫu phản hồi để phát hiện sự mất cân bằng trong khối lượng công việc từ các yêu cầu đến.

Chúng tôi hoàn thành quy trình với ClickUp Brain, cho phép bạn linh hoạt thực hiện công việc với nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như Gemini, ChatGPT và Claude trực tiếp từ không gian làm việc ClickUp của bạn. Sử dụng ClickUp AI để phân tích phản hồi, tóm tắt các mẫu và đề xuất các bước tiếp theo dựa trên phân tích của nó.

Nâng cao khả năng ra quyết định với tích hợp LLM của ClickUp Brain bằng cách nhận được các thông tin AI được tùy chỉnh theo quy trình làm việc của bạn.

Dù bạn đang tìm kiếm việc tạo nội dung chi tiết, phân tích dữ liệu nâng cao hay đề xuất theo ngữ cảnh, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các mô hình. Điều này đảm bảo bạn nhận được hỗ trợ tốt nhất từ trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhu cầu cụ thể của mình, tất cả đều trong ClickUp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo trường tùy chỉnh cho mỗi câu hỏi khảo sát, từ danh sách thả xuống đến hộp văn bản.

Chuyển đổi các bài nộp/gửi biểu mẫu thành công việc để đang theo dõi và xử lý dễ dàng.

Gán thẻ và phân loại phản hồi để lọc và phân tích nhanh chóng.

Hiển thị xu hướng và thông tin chi tiết thông qua các bảng điều khiển tùy chỉnh.

Lọc và sắp xếp phản hồi theo bất kỳ trường nào để xác định phản hồi khóa.

Hợp tác với nhóm của bạn bằng cách thêm bình luận, người được giao và công việc con.

Theo dõi tiến độ và tỷ lệ hoàn thành khảo sát theo các chế độ xem và trạng thái.

Chuyển hướng người dùng đến bất kỳ liên kết nào sau khi bài nộp/gửi để có trải nghiệm mượt mà hơn.

Giới hạn của ClickUp

Cần thời gian để làm quen do bộ tính năng phong phú của nó.

Các tính năng biểu mẫu nâng cao như logic điều kiện yêu cầu kế hoạch cao cấp hơn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất thích sử dụng các tính năng tự động hóa và tích hợp trong ClickUp. Nó có tiềm năng lớn để tự động lên lịch, đang theo dõi và giao tiếp về các công việc một cách hiệu quả. Tôi cũng đã sử dụng nó để tích hợp với các chi nhánh của chúng tôi thông qua biểu mẫu và khảo sát, và kết quả thật tuyệt vời

Tôi rất thích sử dụng các tính năng tự động hóa và tích hợp trong ClickUp. Nó có tiềm năng lớn để tự động lên lịch, đang theo dõi và giao tiếp về các công việc một cách hiệu quả. Tôi cũng đã sử dụng nó để tích hợp với các chi nhánh của chúng tôi thông qua biểu mẫu và khảo sát, và kết quả thật tuyệt vời

👀 Bạn có biết? Các công ty sử dụng ClickUp Tự động hóa tiết kiệm ước tính 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên, dẫn đến tăng 12% năng suất công việc. Điều đó tương đương với việc có thêm một tuần làm việc năng suất mỗi năm – mà không cần làm thêm giờ!

2. Typeform (Phù hợp nhất cho các cuộc khảo sát tương tác và thu hút)

qua Typeform

Khi nói đến việc tạo ra các cuộc khảo sát mang tính đối thoại tự nhiên thay vì một bảng câu hỏi cứng nhắc, Typeform nổi bật.

Hiển thị một câu hỏi tại một thời điểm tạo ra trải nghiệm tương tác hơn, giúp người trả lời luôn tập trung. Giao diện hiện đại, sang trọng có thể tùy chỉnh cao, cho phép bạn điều chỉnh phông chữ, màu sắc và thương hiệu theo nhu cầu của mình.

Nhưng không chỉ dừng lại ở mặt thẩm mỹ—các logic nhảy giúp cá nhân hóa trải nghiệm khảo sát, hướng dẫn người trả lời đi theo các lộ trình khác nhau dựa trên câu trả lời của họ.

Tích hợp dễ dàng với HubSpot, Slack, Google Trang tính và Zapier giúp tự động hóa trở nên đơn giản. Các tùy chọn nhúng linh hoạt cho phép bạn đặt khảo sát trong email, trên trang web và trong các cửa sổ pop-up.

Các tính năng nổi bật của Typeform

Theo dõi tiến độ của người trả lời theo thời gian thực để xác định các điểm bỏ cuộc và tối ưu hóa luồng.

Cho phép phản hồi bằng video và GIF để thu thập phản hồi phong phú và hấp dẫn hơn.

Thanh toán trong các cuộc khảo sát bằng tích hợp Stripe cho các khoản đóng góp hoặc đặt chỗ.

Chèn biểu mẫu vào trang web với trải nghiệm tương tác giống như chatbot để tăng cường tương tác.

Sử dụng trường ẩn để theo dõi nguồn chiến dịch và phân đoạn phản hồi tự động.

Giới hạn của Typeform

Khả năng tùy chỉnh thiết kế giới hạn đối với các cấu trúc khảo sát phức tạp hơn.

Kế hoạch miễn phí có giới hạn phản hồi nghiêm ngặt.

Giá cả của Typeform

Miễn phí

Basic : $29/tháng

Plus : $59/tháng

Kinh doanh : $99/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Typeform

G2 : 4.5/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 900 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Typeform như thế nào?

Một đánh giá trên TrustRadius cho biết:

Chúng tôi đã sử dụng nó để thu thập thông tin bổ sung từ những người quan tâm đến các khóa học của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm việc cần làm đó mà không cần hiển thị tất cả các câu hỏi trên một màn hình, thay vào đó, chúng tôi trình bày từng câu hỏi một.

Chúng tôi đã sử dụng nó để thu thập thông tin bổ sung từ những người quan tâm đến các khóa học của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm việc cần làm đó mà không cần hiển thị tất cả các câu hỏi trên một màn hình, thay vào đó, chúng tôi trình bày từng câu hỏi một.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thử nghiệm A/B cấu trúc khảo sát của bạn. Hầu hết mọi người chỉ thử nghiệm tiêu đề email hoặc nội dung email, nhưng cách cấu trúc khảo sát của bạn (thứ tự câu hỏi, độ dài, giọng điệu) có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng phản hồi. Hãy thử các phiên bản khác nhau và so sánh tỷ lệ hoàn thành và độ sâu của câu trả lời.

3. Qualtrics (Phù hợp nhất cho quản lý khảo sát và trải nghiệm cấp doanh nghiệp)

qua Qualtrics

Không chỉ là một công cụ khảo sát, Qualtrics còn là một nền tảng quản lý trải nghiệm toàn diện. Nó lý tưởng cho các tổ chức thực hiện nghiên cứu quy mô lớn về khách hàng, nhân viên và thị trường.

Các tính năng phân nhánh và logic nâng cao của Qualtrics cho phép bạn tạo ra các cuộc khảo sát được tùy chỉnh cao cho các nhóm phần mềm, có khả năng điều chỉnh động dựa trên phản hồi của người trả lời.

Phân phối cũng linh hoạt không kém, bao gồm email, tin nhắn SMS, ứng dụng di động và biểu mẫu nhúng trên trang web.

Khác với nhiều đối thủ cạnh tranh, Qualtrics cũng cung cấp một bảng điều tra tích hợp sẵn, giúp kinh doanh tiếp cận các đối tượng mục tiêu cho nghiên cứu của mình.

Đối với những người xử lý dữ liệu nhạy cảm, việc tuân thủ HIPAA, GDPR và ISO 27001 đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất, khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho các ngành như y tế, tài chính và giáo dục đại học.

Các tính năng nổi bật của Qualtrics

Sử dụng bản đồ nhiệt để theo dõi vị trí người dùng nhấp chuột và tương tác cho nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX).

Sử dụng phân tích conjoint để hiểu rõ những tính năng và mức giá nào quan trọng nhất.

Chèn khảo sát vào ứng dụng di động để thu thập phản hồi thời gian thực mà không cần thêm mã.

Kích hoạt các cuộc khảo sát theo dõi dựa trên tương tác của khách hàng trong hệ thống hỗ trợ hoặc bán hàng.

Ghi lại dữ liệu hành vi bằng công cụ ghi lại phiên làm việc để có cái nhìn toàn diện về hành trình của người trả lời.

Giới hạn của Qualtrics

Đường cong học tập dốc do bộ tính năng phong phú của nó.

Các tùy chọn tùy chỉnh phần mở rộng có thể gây choáng ngợp đối với nhu cầu khảo sát đơn giản.

Giá cả của Qualtrics

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Qualtrics

G2 : 4.3/5 (730+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Qualtrics?

Một người đánh giá trên G2 viết:

Điểm mạnh nhất của Qualtrics Strategy & Research là tính linh hoạt. Nó đủ mạnh mẽ để xử lý các cuộc khảo sát phức tạp, đòi hỏi nhiều logic, nhưng cũng đủ trực quan để các nhóm có thể bắt đầu sử dụng mà không cần viết mã.

Điểm mạnh nhất của Qualtrics Strategy & Research là tính linh hoạt. Nó đủ mạnh mẽ để xử lý các cuộc khảo sát phức tạp, đòi hỏi nhiều logic, nhưng cũng đủ trực quan để các nhóm có thể bắt đầu sử dụng mà không cần viết mã.

👀 Bạn có biết? Năm 1886, Marcel Proust đã điền vào một "cuốn sổ tự thú" gồm các câu hỏi cá nhân, điều này đã dẫn đến việc tạo/lập Bảng câu hỏi Proust nổi tiếng ngày nay. Ông không ngờ rằng nó sẽ truyền cảm hứng cho các bài kiểm tra tính cách hiện đại cho các thế hệ sau này!

4. Google Forms (Phù hợp nhất cho các cuộc khảo sát đơn giản và miễn phí)

qua Google Biểu mẫu

Với tư cách là một trong những công cụ khảo sát thân thiện với người dùng và tiết kiệm chi phí nhất, Google Forms cho phép bạn tạo và phân phối khảo sát trong vài phút, mà không cần lo lắng về giới hạn phản hồi.

Mặc dù thiếu các yếu tố thiết kế nâng cao hoặc phân tích chi tiết, nó vẫn cung cấp các tính năng cơ bản như phân nhánh logic, trực quan hóa dữ liệu tự động và tích hợp trực tiếp với Google Trang tính để theo dõi phản hồi một cách dễ dàng.

Vì được tích hợp sẵn trong hệ sinh thái Google, việc tạo khảo sát Google Form rất hữu ích cho các nhóm đã sử dụng Gmail, Drive và Tài liệu Google.

Các tính năng nổi bật của Google Biểu mẫu

Sử dụng email hoặc các câu trả lời trước đó để điền sẵn câu trả lời, giúp hoàn thành khảo sát nhanh hơn.

Tạo mã QR để cho phép người tham gia khảo sát trực tiếp truy cập vào khảo sát ngay lập tức.

Cài đặt xác thực phản hồi để đảm bảo câu trả lời chính xác và đầy đủ.

Cho phép tải lên tệp tin trong các cuộc khảo sát để nộp tài liệu hoặc bài tập.

Sử dụng tiện ích bổ sung như Form Publisher để tự động chuyển đổi phản hồi thành Tài liệu Google hoặc PDF.

Cài đặt thông báo email cho các phản hồi mới để giữ cho các nhóm luôn cập nhật trong thời gian thực.

Giới hạn của Google Form

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn so với các công cụ khảo sát cao cấp.

Không có tích hợp sẵn ngoài hệ sinh thái Google.

Giá cả của Google Form

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về biểu mẫu Google

G2 : 4.6/5 (hơn 42.800 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Form?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Trải nghiệm với Google Form rất tuyệt vời vì nó cung cấp các mẫu có sẵn giúp bạn bắt đầu một cách nhanh chóng. Ngoài ra, nó còn cung cấp giao diện kéo và thả đơn giản và trực quan.

Trải nghiệm với Google Forms rất tuyệt vời vì nó cung cấp các mẫu có sẵn giúp bạn bắt đầu một cách nhanh chóng. Ngoài ra, nó còn cung cấp giao diện kéo và thả đơn giản và trực quan.

🧠 Thông tin thú vị: Google Form cho phép tự động chấm điểm bài kiểm tra và trộn câu hỏi để ngăn chặn gian lận, khiến nó trở nên vô cùng hữu ích cho giáo viên và giảng viên.

5. SurveyMonkey (Phù hợp nhất cho nghiên cứu thị trường và phản hồi của khách hàng)

qua SurveyMonkey

Đối với những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa tính dễ sử dụng và các phân tích dữ liệu chuyên sâu hơn, SurveyMonkey bước vào như một lựa chọn đa năng.

Nó kết hợp sự dễ sử dụng với các đề xuất câu hỏi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), logic bỏ qua, cân bằng phản hồi và báo cáo tự động hóa. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các kinh doanh cần phản hồi chi tiết mà không cần đến sự phức tạp của một nền tảng nghiên cứu nặng nề.

SurveyMonkey cũng cung cấp nhiều phương thức phân phối, bao gồm email, tin nhắn SMS, mạng xã hội và nhúng vào trang web.

Nó thậm chí còn cung cấp các tính năng so sánh, cho phép kinh doanh so sánh kết quả khảo sát của mình với tiêu chuẩn ngành.

Các tính năng nổi bật của SurveyMonkey

Thực hiện thử nghiệm A/B trong các cuộc khảo sát để so sánh các định dạng câu hỏi và nâng cao mức độ tương tác.

Lên lịch các cuộc khảo sát định kỳ với nhắc nhở tự động hóa và mẫu SurveyMonkey để tiếp tục thu thập phản hồi tùy chỉnh từ khách hàng.

Áp dụng logic khảo sát để hiển thị hoặc ẩn các câu hỏi dựa trên câu trả lời trước đó.

Tạo các cuộc khảo sát đa ngôn ngữ với tính năng dịch tự động để tiếp cận toàn cầu.

Gán điểm số có trọng số cho các phản hồi để phân tích dữ liệu và báo cáo nâng cao.

Giới hạn của SurveyMonkey

Kế hoạch miễn phí có số lượng phản hồi giới hạn và thiếu các tính năng nâng cao so với các lựa chọn thay thế khác của SurveyMonkey

Các kế hoạch dịch vụ cao cấp có thể đắt đỏ đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Giá cả của SurveyMonkey

Team Advantage : $18/người dùng/tháng

Nhóm Premier : $44/người dùng/tháng

Kế hoạch Cá nhân – Premier Hàng năm: $57/tháng

Kế hoạch Cá nhân – Ưu đãi Hàng năm: $23/tháng

Gói Tiêu chuẩn Hàng tháng: $10/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (24.940+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SurveyMonkey?

Một đánh giá trên TrustRadius cho biết:

SurveyMonkey cũng là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn được nhà cung cấp các biểu đồ về dữ liệu đã thu thập, giúp tiết kiệm thời gian so với việc cần làm thủ công. Tôi không thể nghĩ ra trường hợp nào không phù hợp để sử dụng SurveyMonkey.

SurveyMonkey cũng là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn được cung cấp các biểu đồ về dữ liệu đã thu thập, giúp tiết kiệm thời gian so với việc cần làm thủ công. Tôi không thể nghĩ ra trường hợp nào không phù hợp để sử dụng SurveyMonkey.

🧠 Thông tin thú vị: Brand Right Marketing đã tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách sử dụng ClickUp Automations và Task Templates, giảm thời gian thiết lập dự án xuống 50% và duy trì các chiến dịch đang theo dõi.

6. Jotform (Tốt nhất cho việc tạo biểu mẫu với tính năng thanh toán và tự động hóa)

qua Jotform

Khác với các nền tảng khảo sát truyền thống, Jotform nổi bật với trình tạo biểu mẫu kéo và thả. Nó cũng có tính năng logic điều kiện nâng cao, cho phép người dùng tạo ra các trải nghiệm động và cá nhân hóa.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của nó là khả năng thu thanh toán trực tiếp trong các cuộc khảo sát, nhờ tích hợp với PayPal, Stripe và Square.

Ngoài ra, nó có thể tự động tạo các tệp PDF tùy chỉnh từ các phản hồi, giúp nó trở thành công cụ mạnh mẽ cho các kinh doanh xử lý hợp đồng, đơn đăng ký hoặc báo cáo khảo sát.

Đối với các ngành yêu cầu thu thập dữ liệu bảo mật, Jotform cũng cung cấp các tùy chọn tuân thủ HIPAA, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các cơ sở y tế, tài chính và pháp lý.

Các tính năng nổi bật của Jotform

Sử dụng chế độ kiosk để thu thập dữ liệu tại chỗ bằng cách biến một chiếc tablet thành trạm điền biểu mẫu chuyên dụng.

Áp dụng logic email điều kiện để gửi email theo dõi tùy chỉnh cho người trả lời dựa trên câu trả lời của họ.

Tự động hóa quy trình làm việc của biểu mẫu để chuyển các bài nộp/gửi đến các thành viên khác nhau trong nhóm.

Cài đặt quy trình phê duyệt để xem xét và xác minh các biểu mẫu đã gửi trước khi xử lý.

Tích hợp với Dropbox hoặc Google Drive để tự động lưu trữ các tệp đã gửi.

Cho phép tính toán thông minh trong biểu mẫu để ước tính giá cả hoặc đánh giá dựa trên điểm số.

Giới hạn của Jotform

Kế hoạch miễn phí có số lượng bài nộp/gửi và lưu trữ giới hạn so với các lựa chọn thay thế Jotform khác.

Giao diện có thể trông lộn xộn do số tính năng quá nhiều.

Giá cả của Jotform

Gói Starter: Miễn phí

Bronze : $39/tháng

Bạc : $49/tháng

Gold : $129/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jotform

G2 : 4.7/5 (hơn 3.500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Jotform?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Jotform là sự trực quan của nó. Khả năng tạo điều kiện cho các biểu mẫu đã rất hữu ích. Các tiện ích cũng rất tiện lợi. Gần đây, tôi đã tích hợp quy trình làm việc và điều đó đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Điều tôi thích nhất ở Jotform là sự trực quan của nó. Khả năng tạo điều kiện cho các biểu mẫu đã rất hữu ích. Các tiện ích cũng rất tiện lợi. Gần đây, tôi đã tích hợp quy trình làm việc và điều đó đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.

7. Zoho Survey (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập khảo sát tiết kiệm chi phí với tích hợp CRM)

qua Zoho Survey

Được thiết kế để thực hiện công việc hiệu quả với Zoho CRM, Zoho Analytics và Zoho Mail, Zoho Survey là một lựa chọn tuyệt vời nếu công ty của bạn đã sử dụng bộ công cụ Zoho.

Khả năng thu thập khảo sát offline, hỗ trợ đa ngôn ngữ và tùy chỉnh thương hiệu (white-label) khiến nó đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp kinh doanh thực hiện nghiên cứu toàn cầu hoặc các chiến dịch thu thập phản hồi từ nhân viên.

Các công cụ lọc và phân đoạn phản hồi nâng cao giúp doanh nghiệp phân tích xu hướng, trong khi các báo cáo tự động hóa cung cấp thông tin nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của Zoho Survey

Tạo các cuộc khảo sát không giới hạn với các chủ đề tùy chỉnh và tùy chọn thương hiệu.

Phân tích phản hồi theo thời gian thực với báo cáo chi tiết và phân tích cảm xúc.

Tự động hóa việc phân phối khảo sát và theo dõi với Zoho CRM và các công cụ tiếp thị.

Thu thập phản hồi qua email, mạng xã hội và tích hợp trên website.

Giới hạn của Zoho Survey

Kế hoạch miễn phí có số lượng phản hồi giới hạn và thiếu các tính năng phân tích nâng cao.

Một số tích hợp yêu cầu các kết nối của bên thứ ba như Zapier.

Giá cả của Zoho Survey

Miễn phí vĩnh viễn

Cơ bản: $6/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $29/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $68/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Survey

G2 : 4.4/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (430+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoho Survey?

Một người đánh giá trên Capterra viết:

Công cụ khảo sát tuyệt vời, rất đầy đủ và dễ sử dụng. Tôi khuyên dùng cho tất cả người dùng Zoho One.

Công cụ khảo sát tuyệt vời, rất đầy đủ và dễ sử dụng. Tôi khuyên dùng cho tất cả người dùng Zoho One.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các cuộc khảo sát nhanh ẩn danh cho nhân viên để khuyến khích phản hồi chân thành và xây dựng văn hóa cởi mở và cải tiến liên tục.

8. QuestionPro (Phù hợp nhất cho nghiên cứu học thuật và khảo sát doanh nghiệp)

qua QuestionPro

Đối với những ai đang thực hiện nghiên cứu thị trường chi tiết hoặc thử nghiệm sản phẩm, QuestionPro cung cấp mức độ phân tích sâu sắc mà nhiều công cụ khảo sát khác không có.

Nó bao gồm các loại câu hỏi nâng cao như bản đồ nhiệt, phân tích conjoint và phân tích cảm xúc, cung cấp thông tin chi tiết vượt xa dữ liệu trắc nghiệm đơn giản. Khả năng hoạt động offline khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nghiên cứu thực địa, trong khi bảng điều tra tích hợp sẵn cho phép kinh doanh tiếp cận các nhóm đối tượng mục tiêu để phân phối khảo sát.

Nếu ưu tiên của bạn là ra quyết định dựa trên dữ liệu, nền tảng này cũng là nhà cung cấp các phân tích chuyên sâu cần thiết cho các quyết định kinh doanh chiến lược hơn.

Các tính năng nổi bật của QuestionPro

Tạo khảo sát với tính năng phân nhánh logic, truyền dữ liệu và chấm điểm.

Phân tích phản hồi bằng công cụ phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các thông tin dự đoán.

Phân phối khảo sát qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm email và mạng xã hội.

Thực hiện nghiên cứu học thuật và thị trường với hệ thống quản lý bảng khảo sát.

Giai đoạn giới hạn của QuestionPro

Kế hoạch miễn phí có quyền truy cập hạn chế vào các tính năng cao cấp.

Giao diện có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu.

Giá cả của QuestionPro

Các tính năng cơ bản : Miễn phí

Nâng cao : $99/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Phiên bản Nhóm : $83/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Research Suite: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về QuestionPro

G2 : 4.5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (480+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về QuestionPro?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Sự dễ dàng trong việc tạo, đánh giá và tích hợp các cuộc khảo sát khiến đây trở thành một công cụ tuyệt vời!

Sự dễ dàng trong việc tạo, đánh giá và tích hợp các cuộc khảo sát khiến đây trở thành một công cụ tuyệt vời!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn hiểu cách người dùng thực sự đưa ra quyết định, chẳng hạn như những tính năng sản phẩm nào họ coi là có giá trị nhất, phân tích conjoint vượt trội hơn so với các thang đo đánh giá truyền thống. Thay vì hỏi điều gì là quan trọng, bạn đưa ra các lựa chọn (ví dụ: giá cả so với tốc độ so với tính năng) và buộc người trả lời phải lựa chọn. Điều này giúp lộ ra sở thích thực sự của họ và hỗ trợ bạn thiết kế các sản phẩm/dịch vụ mà người dùng có khả năng mua hoặc sử dụng cao hơn. Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phương pháp này khi lập kế hoạch chiến lược, định giá hoặc xây dựng các gói dịch vụ phân cấp.

9. Tally (Phù hợp nhất cho các cuộc khảo sát miễn phí không giới hạn với giao diện tối giản)

qua Tally

Tally cung cấp một giải pháp đơn giản và hoàn toàn miễn phí, phù hợp cho các startup, freelancer và nhóm nhỏ.

Khác với nhiều công cụ khảo sát miễn phí có tính năng trả phí (freemium) được thiết kế để thu thập phản hồi, Tally không áp đặt giới hạn phản hồi hoặc ẩn các tính năng khóa sau tường phí. Giao diện trực quan, dựa trên khối giúp việc tạo biểu mẫu trở nên dễ dàng như viết một tài liệu, khiến nó trở nên dễ tiếp cận ngay cả với người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Mặc dù có giao diện đơn giản, nó vẫn tích hợp logic, tính toán và tích hợp thanh toán Stripe, giúp nó linh hoạt hơn so với vẻ bề ngoài.

Tổng hợp các tính năng tốt nhất

Tùy chỉnh biểu mẫu với thương hiệu, logic nhảy và trường điều kiện.

Tự động hóa phản hồi với các tích hợp như Notion, Airtable và Zapier.

Sử dụng webhooks để gửi dữ liệu biểu mẫu đến các ứng dụng khác và tự động hóa quy trình làm việc.

Giới hạn của Tally

Kế hoạch miễn phí bao gồm thương hiệu Tally trừ khi được nâng cấp.

Ít tích hợp hơn so với các công cụ tập trung vào doanh nghiệp.

So sánh giá cả

Pro : $29/tháng

Kinh doanh: $89/tháng

Tổng hợp đánh giá và nhận xét

G2 : 4.7/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tally?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Đây là một công cụ tạo biểu mẫu đơn giản, dễ sử dụng nhưng rất mạnh mẽ. Tôi sử dụng các biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng khi họ truy cập trang web của tôi, biểu mẫu đăng ký khi khách hàng muốn nhận báo giá dịch vụ, biểu mẫu thu thập đăng ký cho webinar, và tất cả các biểu mẫu tôi sử dụng tại công ty đều được tạo bằng Tally. Công cụ này đã hoàn thành công việc hiệu quả cho tôi trong hơn 9 tháng qua. Tôi dự định tiếp tục sử dụng dịch vụ của họ khi công ty phát triển. 🙂

Đây là một công cụ tạo biểu mẫu đơn giản, dễ sử dụng nhưng rất mạnh mẽ. Tôi sử dụng các biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng khi họ truy cập trang web của tôi, biểu mẫu đăng ký khi khách hàng muốn nhận báo giá dịch vụ, biểu mẫu thu thập đăng ký cho webinar, và tất cả các biểu mẫu tôi sử dụng tại công ty đều được tạo bằng Tally. Công cụ này đã hoàn thành tốt công việc cho tôi trong hơn 9 tháng qua. Tôi dự định tiếp tục sử dụng dịch vụ của họ khi công ty phát triển. 🙂

👀 Bạn có biết? Chỉ số NPS (Net Promoter Score), một chỉ số kinh doanh phổ biến hiện nay, được giới thiệu vào năm 2003 để thu thập phản hồi của khách hàng, và sự phổ biến của nó đến từ sự đơn giản trong việc triển khai bảng câu hỏi trực tuyến.

10. Formstack (Tốt nhất cho việc thu thập dữ liệu bảo mật và tuân thủ HIPAA)

qua Formstack

Đối với các tổ chức cần một công cụ khảo sát có tích hợp tự động hóa quy trình làm việc, Formstack là một lựa chọn mạnh mẽ. Ngoài các khảo sát tương tác cơ bản, nó cho phép các nhóm tự động hóa quy trình phê duyệt, định tuyến phản hồi và kích hoạt các hành động cụ thể dựa trên đầu vào của người dùng.

Với logic điều kiện, các tính năng bảo mật nâng cao và tuân thủ HIPAA, nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành yêu cầu cả tính tùy chỉnh và bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt, như y tế và dịch vụ pháp lý.

Các tính năng nổi bật của Formstack

Điền sẵn biểu mẫu bằng dữ liệu CRM để giảm thiểu nhập liệu thủ công và nâng cao độ chính xác.

Cho phép chữ ký điện tử trong các cuộc khảo sát để biến chúng thành các thỏa thuận có giá trị pháp lý.

Cài đặt quy trình phê duyệt nhiều bước để chuyển các phản hồi qua các bộ phận khác nhau.

Bảo mật dữ liệu với tuân thủ SOC 2 và mã hóa cho các ngành xử lý thông tin nhạy cảm.

Thu thập dữ liệu biểu mẫu ngoại tuyến và đồng bộ hóa tự động khi kết nối lại.

Sử dụng tính năng điền sẵn động để cá nhân hóa biểu mẫu dựa trên thông tin người dùng.

Giới hạn của Formstack

Đường cong học tập dốc hơn cho việc tự động hóa quy trình làm việc phức tạp

Tính năng giới hạn trong kế hoạch miễn phí

Giá cả của Formstack

Biểu mẫu : $99/tháng

Gói : $299/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Formstack

G2 : 4.3/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (110+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Formstack như thế nào?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Đây là một lựa chọn có giá trị cao so với chi phí, và tương đối dễ sử dụng. Chúng tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm và không thể tưởng tượng được việc không có nó – nó là yếu tố quan trọng để đảm bảo luồng công việc hiệu quả cho một doanh nghiệp nhỏ, và rẻ hơn nhiều so với việc thuê một quản trị viên để làm việc cần làm tương tự.

Đây là một lựa chọn có giá trị cao so với chi phí, và tương đối dễ sử dụng. Chúng tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm và không thể tưởng tượng được việc không có nó – nó là yếu tố quan trọng để đảm bảo luồng công việc hiệu quả cho một doanh nghiệp nhỏ, và rẻ hơn nhiều so với việc thuê một quản trị viên để làm việc cần làm tương tự.

📮 ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể: Lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu nhạy cảm cho việc ra quyết định với một AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang công nghệ giải quyết vấn đề dựa trên AI trực tiếp vào không gian làm việc an toàn của bạn. Từ SOC 2 đến các tiêu chuẩn ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo sinh một cách an toàn trên toàn bộ không gian làm việc của mình.

11. Alchemer (Tốt nhất cho tùy chỉnh khảo sát nâng cao và quản lý phản hồi)

qua G2

Đối với các doanh nghiệp yêu cầu tùy chỉnh tối đa, phân tích sâu và bảo mật cấp doanh nghiệp, Alchemer (trước đây là SurveyGizmo) là lựa chọn hoàn hảo.

Alchemer cho phép bạn tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh hoàn toàn, nơi các thông tin thời gian thực có thể được lọc, hiển thị và chia sẻ giữa các nhóm. Nó đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, bao gồm tuân thủ GDPR, HIPAA và SOC 2, khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các tổ chức xử lý dữ liệu nhạy cảm hoặc được quy định.

Hỗ trợ API và webhook của nền tảng cho phép tích hợp dễ dàng với các hệ thống CRM, công cụ tự động hóa và nền tảng phân tích, đảm bảo rằng dữ liệu khảo sát không bị cô lập.

Các tính năng nổi bật của Alchemer

Kích hoạt các hành động tự động hóa từ phản hồi khảo sát để cập nhật hồ sơ CRM hoặc giao công việc.

Sử dụng tính năng phân nhánh khảo sát để tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa cao dựa trên câu trả lời.

Chèn các bảng điều khiển tương tác vào báo cáo để hiển thị và chia sẻ thông tin khảo sát một cách động.

Áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để quản lý việc tạo khảo sát và quyền truy cập dữ liệu giữa các nhóm.

Tự động hóa thông báo email dựa trên phản hồi khảo sát để thực hiện các bước theo dõi ngay lập tức.

Thực hiện các nghiên cứu theo dõi dài hạn bằng cách đang theo dõi người trả lời theo thời gian để có những hiểu biết sâu sắc hơn.

Giới hạn của Alchemer

Giá cao hơn so với các công cụ khảo sát đơn giản hơn.

Một số tính năng nâng cao yêu cầu tiện ích bổ sung.

Giá cả của Alchemer

Collaborator : $55/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : $165/tháng cho mỗi người dùng

Quyền truy cập đầy đủ : $275/tháng cho mỗi người dùng

Nền tảng kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Alchemer

G2 : 4.4/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Alchemer?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Khả năng tích hợp với các công cụ và nền tảng khác đã mang lại lợi ích lớn cho tôi. Tôi có thể kết nối tài khoản Alchemer của mình với các ứng dụng khác mà tôi sử dụng trong công việc, điều này đã giúp cải thiện đáng kể hiệu suất và năng suất của tôi.

Khả năng tích hợp với các công cụ và nền tảng khác đã mang lại lợi ích lớn cho tôi. Tôi có thể kết nối tài khoản Alchemer của mình với các ứng dụng khác mà tôi sử dụng trong công việc, điều này đã giúp cải thiện đáng kể hiệu quả và năng suất làm việc của tôi.

Phần mềm thay thế SurveySparrow tốt nhất? ClickUp làm được tất cả những việc cần làm.

Thu thập phản hồi chỉ là một phần của phương trình. Giá trị thực sự đến từ việc biến phản hồi thành những thông tin hữu ích mà bạn có thể áp dụng. Trong khi các công cụ như Typeform, Qualtrics và Google biểu mẫu mỗi cái đều có những ưu điểm riêng như các lựa chọn thay thế cho SurveySparrow, ClickUp nổi bật như giải pháp tất cả trong một tối ưu.

Từ nghiên cứu trước khi khảo sát, xây dựng câu hỏi phù hợp, phân phối, cho đến phân tích và thực hiện hành động, ClickUp đều có thể thực hiện tất cả. Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể tạo các ClickUp Agents tùy chỉnh để quản lý toàn bộ quy trình này.

Với các biểu mẫu tùy chỉnh, tự động hóa và tích hợp sâu, ClickUp giúp việc thu thập phản hồi của khách hàng trở nên dễ dàng—tất cả đều nằm trong quy trình làm việc hiện có của bạn. Dù bạn đang thu thập thông tin khách hàng, thực hiện khảo sát nhanh cho nhân viên hay quản lý phản hồi từ các bên liên quan, ClickUp đảm bảo rằng mọi phản hồi đều được chuyển đổi thành tác động thực tế.

Nếu bạn nghiêm túc về việc tăng cường tương tác và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, ClickUp là lựa chọn thông minh hơn. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và thay đổi cách bạn thu thập và sử dụng phản hồi!