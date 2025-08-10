10 mẫu nhật ký giao dịch miễn phí để sử dụng trong năm 2025

Bạn không cần phải trải qua một giao dịch thất bại nữa để nhận ra rằng bạn không thể cải thiện những gì bạn không theo dõi. Hãy hỏi bất kỳ nhà giao dịch có kinh nghiệm nào, họ sẽ cho bạn biết: một bản ghi rõ ràng về các khoản lãi, lỗ và quá trình suy nghĩ của bạn sẽ phân biệt được những phán đoán bốc đồng với sự phát triển có chủ đích và kỷ luật giao dịch.

Tuy nhiên, nhìn chằm chằm vào một bảng tính trống rỗng không giúp bạn có cảm hứng khi phát triển các hoạt động giao dịch. Đó là lý do tại sao có một mẫu nhật ký giao dịch vững chắc sẽ giúp bạn phát triển thói quen giao dịch tốt.

Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh những rắc rối không đáng có, chúng tôi đã tổng hợp một số mẫu nhật ký giao dịch hiệu quả nhất mà bạn có thể tải xuống miễn phí và sử dụng lâu dài.

Hãy tổ chức các giao dịch của bạn và làm cho tâm trí của bạn trở nên rõ ràng hơn một chút. 📈

🔎 Bạn có biết? Nguồn tin tức yêu thích của bạn có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, với nghiên cứu chỉ ra mối tương quan giữa báo cáo truyền thông và hành vi giao dịch. Ví dụ, tin tức về thu nhập sau giờ làm việc đã thúc đẩy giá cổ phiếu tăng 90% trong tất cả các đối tượng/kỳ/phiên bản.

Mẫu nhật ký giao dịch là gì?

Mẫu nhật ký giao dịch là các định dạng được thiết kế sẵn mà bạn có thể sử dụng để ghi lại các giao dịch của mình một cách có tổ chức và hệ thống. Chúng thường có dạng bảng tính hoặc tài liệu kỹ thuật số với các cột được thiết lập sẵn để nhập giá vào và giá thoát, kích thước vị trí, ngày, hướng, chiến lược được sử dụng và kết quả giao dịch, v.v.

Một số mẫu còn tiến thêm một bước với không gian để ghi chú suy nghĩ, cảm xúc hoặc lý do bạn thực hiện giao dịch. Mục đích là để việc theo dõi trở nên nhất quán, để bạn không phải dựa vào trí nhớ hoặc ảnh chụp màn hình ngẫu nhiên.

Khi bạn theo dõi mọi giao dịch theo cách tương tự, các mẫu sẽ xuất hiện từ dữ liệu thị trường, chẳng hạn như chiến lược nào hiệu quả với bạn hoặc cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của bạn như thế nào. Cuối cùng, điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh cách tiếp cận cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

🧠 Thông tin thú vị: Giao dịch chứng khoán đầu tiên được ghi nhận không phải ở Phố Wall. Nó đã diễn ra từ rất lâu, vào năm 1602! Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) đã làm nên lịch sử bằng cách phát hành cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam, trở thành thị trường chứng khoán chính thức đầu tiên trên thế giới.

Điều gì tạo nên một mẫu nhật ký giao dịch tốt?

Một mẫu nhật ký giao dịch tốt sẽ giúp bạn theo dõi các giao dịch của mình một cách dễ dàng, nhất quán và sâu sắc. Không chỉ là một công cụ hỗ trợ giao dịch đơn giản, nó còn giúp bạn ghi lại các chi tiết quan trọng mà không làm phức tạp quá trình. Dưới đây là các thành phần khóa cần tìm:

Phù hợp với giao dịch: Chọn mẫu nhật ký giao dịch phù hợp với phong cách giao dịch của bạn (giao dịch trong ngày, giao dịch swing hoặc đầu tư dài hạn) để ghi chép nhật ký một cách nhất quán

Trường tùy chỉnh: Chọn mẫu nhật ký giao dịch có các trường cho dữ liệu giao dịch cơ bản như ngày, mã chứng khoán, kích thước vị trí, điểm nhập/thoát, v.v.

Ghi chú: Tìm kiếm các mẫu cho phép bạn thêm không gian để ghi chú chiến lược, lý do giao dịch, bài học kinh nghiệm và trạng thái cảm xúc tại thời điểm giao dịch

Dễ sử dụng: Chọn các mẫu nhật ký giao dịch có định dạng dễ cập nhật, như bảng tính, bảng Notion hoặc lịch kế hoạch kỹ thuật số, tất cả đều có thể sử dụng nếu dễ bảo trì

Phản hồi: Tìm các mẫu dễ đánh giá với các phần giúp bạn phân tích hiệu suất giao dịch theo thời gian và phát hiện các mẫu để tự phản ánh

✨Mẹo bổ sung: Thực hành nhận diện xu hướng bằng cách thường xuyên xem lại sổ ghi chép giao dịch là cách tuyệt vời để luôn dẫn đầu trong hành trình giao dịch của bạn. Hãy tìm kiếm các mô hình lặp lại, kết quả chiến lược và phản ứng của thị trường!

10 mẫu nhật ký giao dịch mà mọi nhà giao dịch nên thử

Hãy xem các mẫu nhật ký giao dịch miễn phí từ ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc và các nền tảng khác để sắp xếp kế hoạch giao dịch và cải thiện quá trình ra quyết định của bạn.

1. Mẫu nhật ký và sổ cái ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lưu giữ hồ sơ toàn diện về tất cả các giao dịch của bạn với Mẫu nhật ký và sổ cái ClickUp

Mẫu Nhật ký và Sổ cái ClickUp là nhật ký theo dõi theo phong cách nhật ký trong một bảng điều khiển thống nhất, tuân theo cấu trúc sổ cái chung. Nó kết hợp các mục nhập giao dịch, ghi chú, dữ liệu P&L và tóm tắt tài khoản trong một không gian làm việc kỹ thuật số, thích ứng với quy trình giao dịch hàng ngày hoặc hàng tuần.

Mỗi mục nhập được gắn thẻ dễ dàng theo loại tài sản, chiến lược giao dịch hoặc điều kiện thị trường, cung cấp thông tin chi tiết theo ngữ cảnh hỗ trợ phân tích trong tương lai. Với Trường Tùy chỉnh cho giá vào/ra, kích thước, phí và lý do giao dịch, nhà giao dịch có thể hiển thị đầy đủ hành vi và kết quả mà không cần dựa vào các bảng tính rời rạc.

💙 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi lại các giao dịch và chỉ số quan trọng bằng cách sử dụng các trường có thể lọc để theo dõi đầy đủ

Thêm quan sát, ảnh chụp màn hình và bài học cho mỗi ngày giao dịch

Hình dung lợi nhuận và lỗ lũy kế cũng như tỷ lệ thành công bằng bảng điều khiển ClickUp thời gian thực

Sao chép thiết lập để quản lý nhiều tài khoản giao dịch hoặc danh mục đầu tư riêng biệt

Lý tưởng cho: Nhà giao dịch bán lẻ, nhà giao dịch swing và nhà quản lý danh mục đầu tư cần định dạng sổ cái-nhật ký lai để xem xét liên tục và quản lý tiền.

2. Mẫu nhật ký kế toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xử lý tài chính kinh doanh với Mẫu nhật ký kế toán ClickUp

Kế toán chính xác là điều không thể thỏa hiệp đối với các nhà giao dịch hoạt động dưới hình thức chủ sở hữu duy nhất hoặc dưới hình thức LLC. Mẫu Nhật ký kế toán ClickUp giúp bạn ghi lại các giao dịch một cách chính xác bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh được cài đặt sẵn như Ngày giao dịch, Loại nhật ký, Số mục nhập và Ghi nợ.

Với mọi thứ được sắp xếp ở một nơi, bạn có thể giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và dễ dàng theo dõi hiệu suất tài chính tổng thể cũng như các chỉ số quan trọng. Các mục nhập được sắp xếp theo thứ tự thời gian, với các chế độ xem được tạo cho các tài khoản hoặc tháng cụ thể. Các công việc, nhắc nhở và tải lên tài liệu được liên kết giúp giảm bớt những rắc rối về thuế vào cuối năm.

💙 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đánh thẻ thu nhập và chi phí để chuẩn bị cho mùa khai thuế và liên kết các mục nhập nhật ký với các tệp hỗ trợ như báo cáo hoặc biên lai

Ghi nhanh các mục nhập nhật ký bằng các trường tích hợp sẵn để ghi lại các chi tiết tài chính quan trọng

Có chế độ xem trực quan về luồng tiền và xu hướng theo thời gian để hỗ trợ ra quyết định thông minh hơn

Tiết kiệm thời gian với hệ thống tổ chức gọn gàng, dễ cập nhật và tra cứu

Lý tưởng cho: Các nhà giao dịch hoặc chủ doanh nghiệp quản lý nhiều tài khoản, cần hồ sơ chính xác, có tổ chức để theo dõi tài chính thông minh hơn.

Dưới đây là ý kiến của Shireen Shalabi, Tư vấn dự án tại Raymond James Consultant, về việc sử dụng ClickUp:

Thay vì chỉ giữ cho các dự án của bạn đi đúng hướng, nó còn hữu ích trong việc giữ cho tất cả mọi người đang làm việc trong dự án đi đúng hướng. Ví dụ: nếu tôi cần giao công việc cho ai đó đang làm cùng dự án, tôi có thể gắn thẻ họ vào công việc đó, và họ sẽ ngay lập tức được thông báo qua email về công việc và thời hạn hoàn thành.

3. Mẫu giá kế toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các dịch vụ tài chính và báo giá của bạn với Mẫu giá kế toán ClickUp

Nhiều nhà giao dịch cung cấp dịch vụ tín hiệu, cố vấn hoặc đăng ký giáo dục gặp khó khăn trong việc chính thức hóa giá cả và thanh toán để tăng mức lợi nhuận. Mẫu giá kế toán ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách thiết lập các cấp độ có thể tùy chỉnh, chu kỳ thanh toán, dịch vụ bao gồm và giảm giá dành riêng cho khách hàng.

Mẫu nhật ký cho phép bạn theo dõi dịch vụ, đặt mức giá và nhanh chóng tạo báo giá mà không cần phải tìm kiếm trong bảng tính. Nó có năm chế độ xem tích hợp, bao gồm phân tích hàng tháng, hàng quý và hàng năm, để bạn luôn biết số liệu của mình đang ở mức nào và cách điều chỉnh chúng.

💙 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Truy cập một vị trí tập trung để theo dõi các điều khoản thanh toán của khách hàng và các sản phẩm liên quan, với tính năng cập nhật trạng thái và theo dõi doanh thu tích hợp sẵn

Thiết lập các mô hình giá khác nhau cho các dịch vụ hoặc sản phẩm liên quan đến giao dịch

Điều chỉnh việc theo dõi doanh thu định kỳ với các công việc quản lý tài khoản

Hiển thị chi tiết với các chế độ xem được sắp xếp theo khung thời gian và thành phần dịch vụ

Phù hợp cho: Freelancer, nhà giao dịch mới bắt đầu, kế toán viên trực tuyến hoặc các công ty cần quản lý tỷ giá, báo giá và cấu trúc dịch vụ.

➡️ Đọc thêm: Mẫu sổ sách kế toán miễn phí trong Excel và ClickUp

4. Mẫu tài khoản phải trả ClickUp

Tải mẫu miễn phí Luôn cập nhật mọi hóa đơn trước khi chúng trở thành khoản thanh toán bị bỏ sót với Mẫu tài khoản phải trả của ClickUp

Mẫu Tài khoản phải trả ClickUp làm rõ quy trình thanh toán của bạn, giúp bạn kiểm soát hóa đơn của nhà cung cấp và chu kỳ thanh toán. Mẫu này cung cấp một hệ thống được tạo sẵn để ghi lại từng hóa đơn dưới dạng nhiệm vụ và theo dõi tất cả các nghĩa vụ thanh toán trong một giao diện rõ ràng.

Nó cho phép bạn gán các trạng thái như 'Nhận hóa đơn', 'Xác minh' và 'Mã hóa', thậm chí đính kèm biên lai hoặc ghi chú trực tiếp vào mục nhập. Ngoài ra, nó còn sắp xếp các khoản thanh toán theo nhà cung cấp, ngày đáo hạn hoặc tài khoản và tạo các quy trình tự động hóa để tránh bỏ lỡ thời hạn thông qua một phương pháp có kỷ luật.

💙 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Truy cập chế độ xem bảng điều khiển để quét các khoản thanh toán sắp đến hạn và quá hạn trên nền tảng giao dịch của bạn

Đính kèm hóa đơn, ghi chú phương thức thanh toán và theo dõi luồng tiền ra mà không cần mở bảng tính riêng

Hình dung các khoản nợ hàng tháng với bản tóm tắt chi phí để giữ cho các cam kết tài chính minh bạch và sẵn sàng cho việc kiểm toán

Thiết lập quy trình làm việc tùy chỉnh để chuyển hóa đơn qua các bước kiểm tra và phê duyệt nội bộ

Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính và mua sắm xử lý nhiều nhà cung cấp, nơi cần tổ chức việc theo dõi phê duyệt hóa đơn và dòng thời gian thanh toán.

🎥 Xem cách cải thiện hiệu quả của nhóm bạn với Tự động hóa AI:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tránh những bất ngờ về ngân sách bằng cách sử dụng mẫu ước tính để phân tích chi phí dự án một cách rõ ràng và chính xác trước khi bắt đầu công việc.

5. Mẫu tóm tắt tài khoản tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Trở nên thành thạo về tài chính mà không cần bảng tính lộn xộn nhờ Mẫu Tóm tắt tài khoản tài chính của ClickUp

Khi quản lý nhiều tài khoản, chẳng hạn như tiết kiệm, hạn mức tín dụng hoặc đầu tư, bạn rất dễ mất cái nhìn tổng thể. Mẫu Tóm tắt Tài khoản Tài chính của ClickUp kết hợp số dư tài khoản, mức ký quỹ và hiệu suất cụ thể của từng tài khoản trong một không gian làm việc để bạn không phải liên tục theo dõi các con số.

Mẫu này giúp bạn dễ dàng phát hiện xu hướng hoặc sự khác biệt với thông tin chi tiết về dòng tiền vào và ra theo thời gian thực. Theo dõi phân bổ tài sản, luồng tiền và hiệu suất theo tài khoản, với tính năng lọc trực tiếp và chế độ xem dựa trên dòng thời gian. Điều này giúp bạn dễ dàng so sánh hiệu suất môi giới và tối ưu hóa phân bổ vốn.

💙 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Chế độ xem tất cả các tài khoản trong một bảng điều khiển với bộ lọc loại tài sản để theo dõi tiền mặt so với vốn đầu tư và lợi nhuận chưa thực hiện

Chia sẻ bản tóm tắt tài chính với cố vấn thuế hoặc đối tác kinh doanh

Áp dụng tự động hóa vào công việc để nhận thông báo về những thay đổi quan trọng như gửi tiền hoặc rút tiền

Sử dụng tính năng theo dõi thời gian và thẻ để thêm nhiều thông tin chi tiết hơn vào dữ liệu của bạn

Lý tưởng cho: Các nhà giao dịch phải xử lý nhiều tài khoản hoặc chiến lược và muốn có cái nhìn tổng quan rõ ràng, tập trung và bản tóm tắt tổng hợp, theo thời gian thực về tất cả các tài khoản tài chính.

➡️ Đọc thêm: Mẫu dự báo bán hàng miễn phí trong Excel và ClickUp

6. Mẫu hoạt động kế toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng thực hiện các hoạt động kế toán với Mẫu hoạt động kế toán ClickUp

Đằng sau mỗi nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc nhà quản lý tài sản là một hàm back-office, thường nằm rải rác trên nhiều tệp Microsoft Excel hoặc Google Trang tính. Mẫu Hoạt động Kế toán ClickUp cấu trúc các quy trình công việc back-end đó: ghi nhật ký giao dịch, đối chiếu, tạo báo cáo và đánh giá tuân thủ.

Nó cung cấp một không gian có hệ thống nhưng linh hoạt để theo dõi doanh số, chi phí, thanh toán và mọi thứ khác. Nó cũng có các quy trình công việc lặp lại, chẳng hạn như bảng cân đối cuối tháng hoặc tóm tắt hiệu suất hàng quý.

💙 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xây dựng quy trình làm việc xung quanh các chu kỳ đối chiếu, kiểm toán và báo cáo

Phân công công việc nhập dữ liệu, xem xét và theo dõi tài liệu

Tập trung vào việc phát hiện sự chậm trễ và các cảnh báo kiểm toán với trạng thái tùy chỉnh

Theo dõi việc tuân thủ quy định và các tài liệu liên quan đến môi giới

Lý tưởng cho: Các nhóm kế toán hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn mang lại sự cấu trúc hơn cho các hoạt động tài chính hàng ngày, đặc biệt là những người xử lý các quy trình kế toán định kỳ, có cấu trúc và có thể mở rộng.

7. Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm soát kế hoạch tài chính của bạn với Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp cung cấp một trung tâm lệnh để quản lý thu nhập, chi phí, đăng ký định kỳ, nhật ký thuế và phân tích hiệu suất. Không gian làm việc tất cả trong một này được xây dựng để thay thế các hệ thống theo dõi tài chính phân mảnh.

Theo dõi những gì đang vào, những gì đang ra và những gì không khớp, đồng thời xây dựng ngân sách được sử dụng. Phát hiện các khoản chi tiêu rò rỉ trước khi chúng trở thành vấn đề và giữ cho nhóm (và ban lãnh đạo) của bạn luôn được cập nhật mà không cần gửi hàng tá bản cập nhật trạng thái.

💙 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sắp xếp theo tháng hoặc quý, liên kết công việc với giao dịch và tùy chỉnh tiện ích báo cáo

Sử dụng tiện ích bảng điều khiển để xem hiệu suất so với ngân sách và theo dõi những thay đổi trong tỷ suất lợi nhuận hàng tháng theo thời gian

Hiển thị toàn bộ tình hình tài chính của bạn với chế độ xem danh sách, lịch và bảng điều khiển

Tự động hóa nhắc nhở về hóa đơn, đánh giá hoặc các mốc kiểm tra tài chính sắp tới

Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính, nhà sáng lập, trưởng bộ phận vận hành, nhà giao dịch và nhà tư vấn cần lịch sử hoạt động tài chính rõ ràng, có thể kiểm tra được trong các hàm giao dịch và kinh doanh để kiểm soát chặt chẽ ngân sách và kế hoạch.

🎥 Bạn muốn có chế độ xem tổng quan về tất cả các giao dịch của mình? Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

📚 Cũng nên đọc: Cách tổ chức tài chính: Hướng dẫn từng bước

8. Mẫu sổ cái chung ClickUp

Tải mẫu miễn phí Có được một cách trực quan để ghi lại tất cả các khoản thanh toán đến và chi phí đi cùng lúc với Mẫu sổ cái chung ClickUp

Mẫu Sổ cái chung ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch hoạt động dưới hình thức kinh doanh. Mặc dù mẫu này được thiết kế dành cho kế toán, nhưng các tính năng linh hoạt của nó khiến nó trở nên hữu ích cho bất kỳ nhóm kinh doanh nào. Mẫu này cung cấp hệ thống kế toán kép chính thức với các tài khoản được tổ chức, danh mục nhật ký và cập nhật thời gian thực.

Mỗi mục dòng hỗ trợ mô tả, loại tài khoản, trạng thái ghi nợ/tín dụng và tài liệu liên quan. Nó cho phép bạn theo dõi các giao dịch một cách chính xác và tạo báo cáo tùy chỉnh dễ hiểu (ngay cả với những người không am hiểu về tài chính).

💙 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi và phân loại tất cả hoạt động tài chính một cách chính xác

Bảo lưu nhật ký kiểm toán và xuất báo cáo sẵn sàng cho việc xuất khẩu

Điều chỉnh các mục nhập nhật ký theo mã thuế hoặc danh mục được CPA phê duyệt

Tích hợp tài liệu, biên lai và dấu thời gian cho mỗi mục nhập

Lý tưởng cho: Các nhóm tài chính nội bộ, kế toán viên độc lập và bất kỳ ai từng phải giải quyết bảng tính từ ba quý trước.

➡️ Đọc thêm: Mẫu báo cáo lãi lỗ miễn phí để đơn giản hóa quy trình kế toán kinh doanh của bạn

9. Mẫu bảng tính nhật ký giao dịch của StockBrokers. com

Mẫu bảng tính nhật ký giao dịch của StockBrokers.com đáp ứng những yêu cầu quan trọng nhất: rõ ràng, nhất quán và sâu sắc.

Được xây dựng trong Excel nhưng thiết kế dành riêng cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhật ký này bao gồm các cột được tạo sẵn cho ký hiệu, thời gian nhập/thoát, kích thước, hoa hồng, P&L ròng và ghi chú. Bố cục rất đơn giản: ô màu cam là ô bạn cần điền, trong khi ô màu xám sẽ tự động tính toán lợi nhuận, lỗ và tổng.

💙 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Tính toán các chỉ số thống kê động như tỷ lệ thắng và trung bình R-multiple

Duy trì quyền truy cập ngoại tuyến và kiểm soát hoàn toàn dữ liệu

Sử dụng tính năng theo dõi thắng/thua tự động, lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch và chỉ số tỷ lệ thành công

Các nhập liệu và tính toán được mã hóa bằng màu sắc giúp giảm lỗi và tiết kiệm thời gian

Lý tưởng cho: Nhà giao dịch hàng ngày, nhà đầu tư dài hạn hoặc bất kỳ ai muốn duy trì sự nhất quán và học hỏi từ các giao dịch trong quá khứ.

10. Mẫu nhật ký giao dịch của Template. Net

Mẫu Nhật ký giao dịch của Template. Net là điểm khởi đầu tuyệt vời cho những ai muốn sắp xếp các giao dịch hiện tại và tương lai của mình một cách có tổ chức mà không cần quá nhiều tính năng phức tạp. Mẫu này được thiết kế cho các nhà giao dịch muốn phản ánh thủ công hiệu suất của mình bằng các ghi chú và tóm tắt chất lượng. Mẫu này hỗ trợ nhật ký giao dịch, theo dõi mục tiêu, phần đánh giá và không gian để chụp ảnh màn hình giao dịch hoặc ghi chú quan sát.

Bảng tính đơn giản này cho phép bạn ghi lại các thông tin cơ bản: ngày, loại (mua hoặc bán), giá, số lượng, chi phí, lợi nhuận/lỗ ròng và điều kiện mục tiêu của bạn. Ngoài ra, còn có không gian để ghi chi tiết công ty và loại đầu tư, rất hữu ích nếu bạn muốn theo dõi các mẫu trong các lĩnh vực khác nhau.

💙 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm ghi chú chủ quan bên cạnh dữ liệu giao dịch khách quan

Sử dụng bố cục dễ in cho quy trình làm việc bằng bút và giấy hoặc kết hợp

Tạo các phần cá nhân hóa cho suy nghĩ, phản ứng cảm xúc hoặc sự kiện tin tức

Theo dõi các giao dịch bằng cách sắp xếp chúng theo định dạng có cấu trúc, tập trung vào đánh giá

Phù hợp cho: Nhà giao dịch tập trung vào việc học hỏi thông qua tự đánh giá và ghi chép hành vi thay vì chỉ dựa vào số liệu thống kê.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: AI phát triển mạnh mẽ nhờ các mẫu trực tiếp liên tục thay đổi theo hành vi của người dùng, biến động thị trường, chi tiết giao dịch, biểu đồ rủi ro, kích thước giao dịch và thay đổi hoạt động. Do đó, cung cấp thông tin thời gian thực cho AI là chìa khóa quan trọng.

Kiểm soát tài chính của bạn với các mẫu mạnh mẽ của ClickUp

Mọi thứ xung quanh chúng ta đang trở nên kỹ thuật số, vậy tại sao kế toán và quản lý tài chính vẫn bị mắc kẹt trong các bảng tính và chủ đề email vô tận? Đã đến lúc nâng cấp tài chính của bạn.

Sự rõ ràng về tài chính không nhất thiết phải đánh đổi bằng thời gian hay sự bình tĩnh.

Các mẫu nhật ký giao dịch ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi và phân tích các mục tiêu tài chính của mình một cách tự tin. Nhờ các mẫu tài chính đa năng và được thiết kế chu đáo, bạn cuối cùng có thể thay thế sự nhầm lẫn bằng sự kiểm soát.

