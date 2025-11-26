11 giải pháp thay thế tìm kiếm AI tốt nhất cho Confluence trong [năm]

Bạn nhập từ khóa, nhấn Enter và chuẩn bị tinh thần: kết quả không liên quan về một dự án từ ba năm trước.

Đó là thực tế mà nhiều nhóm phải đối mặt khi sử dụng tính năng tìm kiếm AI của Confluence. Đối với các nhà quản lý kiến thức và đội ngũ IT có công việc làm cho thông tin dễ tìm kiếm, loại ma sát này làm chậm mọi thứ.

Đó là lý do tại sao ngày càng nhiều nhóm đang tích cực tìm hiểu các giải pháp thay thế cho Confluence AI Search. Những công cụ này không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm bề mặt mà còn giúp bạn tìm ra nội dung có ý nghĩa khi cần thiết.

Hãy cùng xem qua một số lựa chọn. 🧰

Các giải pháp thay thế tìm kiếm AI hàng đầu cho Confluence trong nháy mắt

Dưới đây là một số điểm nổi bật về những gì các giải pháp thay thế tìm kiếm AI cho Confluence này làm tốt nhất:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Tăng cường năng suất toàn diện với các chế độ xem và quy trình làm việc tùy chỉnhKích thước nhóm: Cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn ClickUp Brain ( trợ lý AI kết nối ), Tìm kiếm kết nối, Tài liệu, cơ sở kiến thức, hợp tác thời gian thực, mẫu công việc, bảng điều khiển. Miễn phí; có các kế hoạch trả phí với tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Slite Chia sẻ kiến thức nhẹ nhàng cho các nhóm làm việc từ xa và không đồng bộKích thước nhóm: Nhóm có quy mô nhỏ đến trung bình làm việc phân tán Trợ lý tài liệu AI, chỉnh sửa cộng tác, kênh chủ đề, lịch sử phiên bản Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. Guru Cơ sở kiến thức nội bộ thời gian thực với truy cập qua trình duyệtKích thước nhóm: Đội ngũ bán hàng, hỗ trợ và vận hành Gợi ý thẻ AI, phần mở rộng Chrome, tích hợp Slack, quy trình xác minh kiến thức. Miễn phí; kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng. Glean Tìm kiếm AI thống nhất trên các công cụ nội bộKích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và lớn Tìm kiếm liên kết, tóm tắt bằng AI, đề xuất cá nhân hóa, chỉ mục có tính đến quyền truy cập. Giá cả tùy chỉnh Notion AI Tài liệu thống nhất, theo dõi công việc và hỗ trợ viết bằng AIKích thước nhóm: Cá nhân, người tạo, nhóm khởi nghiệp Trình tóm tắt AI, gợi ý viết, cơ sở dữ liệu + tài liệu, hơn 20.000 mẫu, Enterprise Search Có sẵn bản dùng thử miễn phí; kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Bloomfire Chia sẻ kiến thức bảo mật, có thể tìm kiếm kèm phân tíchKích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhóm doanh nghiệp Tìm kiếm, phân tích, đánh giá nội dung và hỗ trợ phương tiện đa phương tiện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Giá cả tùy chỉnh Elastic Search Nền tảng tìm kiếm và phân tích doanh nghiệp có khả năng mở rộngKích thước nhóm: Đội ngũ IT và phát triển phần mềm cần hệ thống tìm kiếm mạnh mẽ Tìm kiếm văn bản đầy đủ trong PDF , phân tích thời gian thực, chỉ mục tùy chỉnh, khả năng mở rộng cho khối lượng dữ liệu lớn. Giá cả tùy chỉnh Document360 Tài liệu kỹ thuật và cơ sở kiến thức nội bộKích thước nhóm: Chuyên gia CNTT và quản lý kiến thức Quản lý danh mục, kiểm soát phiên bản, lưu trữ riêng tư, tìm kiếm nâng cao, phân tích. Giá cả tùy chỉnh Nuclino Hợp tác nhóm nhẹ nhàng, nhanh chóng và chia sẻ kiến thứcKích thước nhóm: Nhóm nhỏ và startup Tài liệu hợp tác thời gian thực, wiki nội bộ, chế độ xem đồ thị, hỗ trợ markdown. Miễn phí; kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng. Quip Tài liệu và bảng tính hợp tác trong SalesforceKích thước nhóm: Nhóm bán hàng và nhóm tiếp xúc với khách hàng Chỉnh sửa cộng tác trực tiếp, trò chuyện trong tài liệu, danh sách công việc, khả năng tích hợp mượt mà với Salesforce. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Algolia Tìm kiếm AI siêu nhanh với xếp hạng và lọc tùy chỉnhKích thước nhóm: Nhà phát triển và đội ngũ sản phẩm Tái xếp hạng bằng AI, khả năng chịu lỗi chính tả, bộ lọc động, tìm kiếm nội dung liên kết. Giá cả tùy chỉnh

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế tìm kiếm AI cho Confluence?

Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao bạn nên xem xét các giải pháp thay thế cho Confluence AI Search:

Tìm kiếm không trực quan: Nó không phải là công cụ dễ sử dụng nhất, cộng với giao diện và bộ lọc không theo kịp khi lượng nội dung tăng lên.

Vấn đề bảo mật: Một số người dùng đã phát hiện nội dung riêng tư hoặc bị hạn chế xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, điều này trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với các công ty có các quy trình bảo mật nghiêm ngặt.

Kết quả tìm kiếm không nhất quán: Công cụ tìm kiếm AI không phải lúc nào cũng hiểu được ngữ cảnh, điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được câu trả lời mơ hồ hoặc không đầy đủ, đặc biệt nếu nhóm của bạn sử dụng các thuật ngữ tương tự trong các dự án khác nhau. Công cụ tìm kiếm AI không phải lúc nào cũng hiểu được ngữ cảnh, điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được câu trả lời mơ hồ hoặc không đầy đủ, đặc biệt nếu nhóm của bạn sử dụng các thuật ngữ tương tự trong các dự án khác nhau.

Vấn đề về khả năng mở rộng: Khi tài liệu của bạn ngày càng phát triển, tốc độ tìm kiếm có xu hướng chậm lại và trở nên khó tinh chỉnh hơn, đặc biệt trong các thiết lập doanh nghiệp.

Đường cong học tập dốc: Nếu không được thiết lập cẩn thận, nó có thể trở thành một mê cung của các trang lộn xộn và thông tin khó tìm đối với người dùng mới.

Chỉ hỗ trợ hàm cơ bản: Các công cụ như ClickUp, Notion hoặc Dashworks cung cấp Các công cụ như ClickUp, Notion hoặc Dashworks cung cấp tính năng tìm kiếm cơ sở kiến thức ngữ nghĩa, hợp tác soạn thảo tốt hơn và tùy chỉnh dễ dàng hơn.

🔍 Bạn có biết? Kích thước thị trường AI trong quản lý kiến thức toàn cầu dự kiến sẽ đạt $62,4 tỷ vào năm 2033. Điều này thể hiện tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 25% trong giai đoạn dự báo.

Các giải pháp thay thế tìm kiếm AI cho Confluence tốt nhất để sử dụng

Dưới đây là 11 giải pháp thay thế hàng đầu cho Confluence AI Search. ⚒️

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc tích hợp tìm kiếm vào quy trình làm việc quản lý dự án)

Nếu bạn từng mong muốn các công cụ liên quan đến công việc của mình có thể hoạt động thông minh hơn như nhóm của bạn, ClickUp có thể là giải pháp gần nhất với mong muốn đó.

Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên cùng một nền tảng — được thúc đẩy bởi tự động hóa và tìm kiếm AI thế hệ mới.

Thay vì phải lục lọi các thư mục hoặc nhắn tin trên Slack để cập nhật thông tin, bạn có thể sử dụng ClickUp Knowledge Management.

Nhận câu trả lời có ngữ cảnh với ClickUp Brain

Tất nhiên, điều gì đang vận hành phía sau là ClickUp Brain. Tiện ích bổ sung AI này được tích hợp trực tiếp vào cách nhóm của bạn làm việc.

Hỏi ClickUp Brain để nhận thông tin chi tiết về dự án trong tài liệu

Cần một bản tóm tắt nhanh về một dự án đã diễn ra trong ba tháng? Nó có thể quét các tài liệu, công việc, cập nhật và bình luận để cung cấp một bản tóm tắt rõ ràng, có thể hành động. Đang xây dựng kế hoạch ra mắt sản phẩm? ClickUp Brain có thể đề xuất các cột mốc quan trọng, viết bản nháp nội dung và tạo báo cáo cập nhật hàng tuần, tất cả chỉ trong vài giây.

Nó thậm chí có thể tìm kiếm trên web cho bạn, tổng hợp kết quả và tạo báo cáo ngay trong ClickUp!

Sau đó là ClickUp Enterprise Search, công cụ giúp bạn không bao giờ phải tự hỏi, “Tôi đã thấy điều đó ở đâu nhỉ?”

Nhận thông tin nhanh hơn từ không gian làm việc và các ứng dụng bên thứ ba kết nối thông qua Tìm kiếm Doanh nghiệp.

Dù tệp của bạn nằm ở đâu—ClickUp, Jira hay Google Drive—bạn có thể tìm kiếm tất cả trong một lần. Có thể nhóm bán hàng của bạn muốn tìm bảng giá mới nhất, hoặc nhóm phát triển cần tài liệu kỹ thuật bị ẩn trong hàng loạt chủ đề Slack. Chỉ cần nhập từ khóa bạn cần tìm, công cụ tìm kiếm nội bộ sẽ hiển thị kết quả với ngữ cảnh được hỗ trợ bởi AI.

Xây dựng và duy trì kiến thức một cách dễ dàng với ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs là nơi bạn xây dựng tài liệu của mình.

Với Docs, bạn có thể biến ý tưởng thành hành động ngay lập tức. Ví dụ, nhóm marketing của bạn đang soạn thảo một đề xuất chiến dịch. Trong quá trình viết, họ có thể nhúng Danh sách Nhiệm vụ ClickUp với ngày đáo hạn, liên kết đến các công việc của chiến dịch và thậm chí hiển thị bảng kanban trực tiếp về dòng thời gian của dự án, tất cả đều trong cùng một tài liệu.

Và vì Docs là công cụ hợp tác, toàn bộ nhóm của bạn có thể tạo wiki, bình luận, chỉnh sửa và cùng nhau tiến hành các công việc, dù là lập kế hoạch phát triển sản phẩm hay tài liệu hóa quy trình onboarding.

Tập trung quản lý kiến thức với ClickUp Tài liệu Hợp tác với nhóm của bạn trong ClickUp Docs

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện công việc với kiến thức của bạn

Kiến thức của bạn trở nên sống động trong ClickUp, đúng nghĩa đen. Bộ công cụ AI của nó, từ các trợ lý trả lời đến trợ lý Brain, có thể ngay lập tức tìm kiếm qua các tài liệu trong không gian làm việc hoặc ứng dụng kết nối và cung cấp câu trả lời cho các truy vấn trên các kênh trò chuyện và công việc. Đúng vậy, bạn không còn phải trả lời cùng một truy vấn 10 lần nữa.

Quản lý luồng công việc thông tin một cách đồng bộ với ClickUp Agents

💟 Tìm kiếm AI: ClickUp cung cấp một lớp AI toàn diện. Tìm kiếm Doanh nghiệp sử dụng AI để chỉ mục và tìm kiếm trên cả nội dung ClickUp (nhiệm vụ, tài liệu, bình luận) và hơn 1.000 ứng dụng bên ngoài (Jira, Google Drive, Slack) trong một truy vấn duy nhất. ClickUp Brain sau đó sử dụng bối cảnh này để cung cấp các tóm tắt và câu trả lời có thể hành động dựa trên bối cảnh dự án, loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công hoặc chuyển đổi giữa các ứng dụng. Nó cũng có tính năng Trợ lý AI tự động trả lời các câu hỏi lặp lại trên các kênh trò chuyện.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Kết nối với các công cụ của bên thứ ba: Tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng để đồng bộ hóa công việc và tự động hóa quy trình làm việc thông qua Tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng để đồng bộ hóa công việc và tự động hóa quy trình làm việc thông qua ClickUp Integrations.

Quản lý quy trình làm việc: Tạo, giao Tạo, giao nhiệm vụ và theo dõi các nhiệm vụ ClickUp với các công việc con, phụ thuộc, ưu tiên và ước lượng thời gian để quản lý công việc một cách trơn tru.

Tự động hóa việc viết: Tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung và cơ sở kiến thức ngay tại nơi công việc của bạn với AI Writer của ClickUp Brain.

Sắp xếp và lọc kết quả tìm kiếm: Tìm chính xác những gì bạn cần bằng cách lọc kết quả tìm kiếm dựa trên ứng dụng, nguồn, người dùng, trạng thái công việc và nhiều tiêu chí khác trong Enterprise Search.

Tập trung kiến thức: Tổ chức các mẫu, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), ghi chú cuộc họp, wiki dự án và các phiên brainstorming trong Tổ chức các mẫu, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), ghi chú cuộc họp, wiki dự án và các phiên brainstorming trong ClickUp Docs Hub để truy cập dễ dàng.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do có nhiều tùy chọn tùy chỉnh phức tạp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là góc nhìn thực tế:

ClickUp là nền tảng chi tiết nhất và linh hoạt nhất mà tôi từng gặp cho danh sách công việc và hợp tác. Có rất nhiều cách để tạo danh sách công việc và theo dõi dự án. Nó đã cung cấp cho nhóm của tôi một cách đơn giản để cập nhật tất cả công việc của khách hàng, giao tiếp với nhau về các công việc cụ thể và lưu trữ tất cả kiến thức và tài nguyên chung. Chúng tôi mới chỉ khám phá được một phần nhỏ những gì nó có thể làm, nhưng nó đã giúp chúng tôi tổ chức công việc và hoàn thành mọi việc cần làm một cách hiệu quả.

2. Slite (Phù hợp nhất cho việc chia sẻ kiến thức nhẹ nhàng cho các nhóm làm việc từ xa và không đồng bộ)

qua Slite

Slite là một cơ sở kiến thức có cấu trúc giúp các chuyên gia CNTT tập trung tài liệu, quy trình và câu hỏi thường gặp nội bộ mà không gây rối. Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI của nó hiển thị các trang, cuộc thảo luận và quyết định trước đây liên quan, giúp dễ dàng tìm kiếm chi tiết kỹ thuật nhanh chóng, đặc biệt trong môi trường thay đổi nhanh chóng.

Giao diện người dùng (UI) gọn gàng, kiểm soát phiên bản và tính năng hợp tác thời gian thực của Slite hỗ trợ cập nhật liên tục tài liệu cơ sở hạ tầng, hướng dẫn onboarding và quy trình xử lý sự cố (SOP). Đối với các nhóm quản lý hệ thống công nghệ phức tạp, công cụ này còn giúp giảm thiểu kiến thức bị phân mảnh bằng cách gắn kết các cuộc thảo luận và quyết định với tài liệu, thay vì để chúng bị lạc trong các trò chuyện.

💟 Tìm kiếm AI: Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI của Slite cho phép bạn "trao đổi với cơ sở kiến thức" của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên (giống như ChatGPT). Nó vượt xa việc khớp từ khóa đơn giản để hiểu ý nghĩa và ngữ cảnh của câu hỏi của bạn. Công cụ này cũng sử dụng AI để liên tục tổ chức nội dung, phát hiện bản sao trùng lặp, đề xuất các liên kết tài liệu liên quan và đảm bảo tài liệu luôn được cập nhật và đáng tin cậy.

Các tính năng nổi bật của Slite

Sắp xếp không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng các kênh, thư mục và thẻ để điều hướng dễ dàng và truy xuất thông tin hiệu quả.

Tạo và chia sẻ các mẫu có thể tái sử dụng cho các công việc và dự án lặp lại để đảm bảo tính nhất quán.

Nâng cao tài liệu bằng cách nhúng hình ảnh, video và các loại phương tiện khác để tạo/lập nội dung hấp dẫn.

Thêm danh sách kiểm tra và danh sách việc cần làm trực tiếp vào tài liệu để đảm bảo các công việc của dự án luôn có thể thực hiện được.

Giới hạn của Slite

Người dùng phàn nàn về các vấn đề hiệu suất khi xử lý các tài liệu rất dài.

Việc tổ chức tệp và thư mục có thể cảm thấy hạn chế.

Giá cả của Slite

Giá tiêu chuẩn: $10/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $25/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slite

G2: 4.6/5 (250+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Slite?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Tất cả đều rất đơn giản! Công cụ của bạn rất trực quan. Nếu bạn đã từng sử dụng công cụ khác như Notion, như tôi đã làm, bạn sẽ không gặp khó khăn. Và nếu bạn chưa từng sử dụng loại công cụ này, bạn sẽ nhanh chóng làm quen với nó. Việc nhập dữ liệu từ Notion vào Slite của tôi rất dễ dàng… Tôi mong muốn có thêm các tính năng cho bản đồ lộ trình, như mô hình Gantt. Ngoài ra, khi tôi nhập một số nội dung Notion của các người dùng khác, bố cục không hoàn toàn giống nhau, nên tôi phải dành thời gian để cải thiện nó.

📮 ClickUp Insight: Buồn chán vào thứ Hai? Hóa ra thứ Hai là điểm yếu trong năng suất hàng tuần (không có ý chơi chữ), với 35% nhân viên cho rằng đây là ngày ít năng suất nhất của họ. Sự sụt giảm này có thể được giải thích bởi thời gian và năng lượng tiêu tốn vào việc tìm kiếm cập nhật và ưu tiên hàng tuần vào sáng thứ Hai. Một ứng dụng toàn diện cho công việc, như ClickUp, có thể hỗ trợ bạn trong việc này. Ví dụ, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, có thể cập nhật cho bạn tất cả các thông tin quan trọng và ưu tiên chỉ trong vài giây. Và, mọi thứ bạn cần cho công việc, bao gồm các ứng dụng tích hợp, đều có thể tìm kiếm được thông qua Tìm kiếm Kết nối của ClickUp. Với Quản lý Kiến thức của ClickUp, việc xây dựng một điểm tham chiếu chung cho tổ chức của bạn trở nên dễ dàng! 💁

3. Guru (Phù hợp nhất cho cơ sở kiến thức nội bộ thời gian thực với truy cập qua trình duyệt)

qua Guru

Guru là phần mềm quản lý kiến thức thời gian thực giúp các nhà quản lý kiến thức thu thập, tổ chức và phân phối thông tin mà không làm gián đoạn quy trình làm việc. Khác với Confluence, thường yêu cầu chuyển đổi ngữ cảnh qua các trang con, Guru hiển thị thông tin đã được xác minh trực tiếp trong các ứng dụng mà nhóm đã sử dụng.

Thẻ (đơn vị nội dung chính của Guru) dễ dàng cập nhật, giao nhiệm vụ xác minh và đang theo dõi sử dụng, giúp quản lý kiến thức hiển thị được những gì hữu ích và những gì đã lỗi thời. Tính năng tìm kiếm và đề xuất được hỗ trợ bởi AI giúp cung cấp câu trả lời chính xác một cách nhanh chóng trong môi trường hỗ trợ khách hàng hoặc bán hàng nhịp độ cao.

💟 Tìm kiếm AI: Guru tập trung vào việc cung cấp các câu trả lời đã được xác minh, giàu ngữ cảnh trực tiếp vào quy trình làm việc của người dùng thông qua phần mở rộng trình duyệt (Chrome, Slack, MS Teams). Trí tuệ nhân tạo thực hiện Tìm kiếm Đại lý — thu thập, suy luận và phản hồi — thay vì chỉ liệt kê tài liệu.

Các tính năng nổi bật của Guru

Làm việc đồng thời với bản nháp chia sẻ, bình luận trực tiếp và cập nhật thời gian thực để hợp tác nhóm.

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng với các tính năng tìm kiếm mạnh mẽ, chịu lỗi chính tả, phân loại theo thuộc tính và tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nhận dữ liệu có thể hành động về việc sử dụng nội dung, hiệu suất và tương tác của người dùng để tối ưu hóa chiến lược quản lý kiến thức của bạn.

Giới hạn của Guru

Ứng dụng thiếu tính năng theo dõi lương và nghỉ phép tích hợp.

Tùy chỉnh giới hạn đối với một số yếu tố, như kiểu chữ.

Giá cả của Guru

Dùng thử miễn phí

Tất cả trong một: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ chuyên gia

G2: 4.7/5 (2.100+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Guru?

Một đánh giá mô tả như sau:

Cơ sở kiến thức của đội ngũ hỗ trợ nội bộ đang được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Guru. Ngoài việc hỗ trợ họ trong quy trình làm việc, điều này còn cung cấp cho họ kiến thức và sự tự tin để tin tưởng vào các giải pháp mà họ tìm thấy… Khi các biểu tượng bị che khuất bởi mũi tên, khiến việc tìm kiếm thông tin trở nên khó khăn trừ khi bạn nhấp vào mũi tên thả xuống tương ứng, lúc đó mọi thứ bạn đang tìm kiếm sẽ được hiển thị, tình huống trở nên phức tạp hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu các lệnh với một vai trò cụ thể để định hướng giọng điệu và phạm vi phản hồi. Ví dụ, nói ‘Bạn là một quản lý dự án cấp cao’ để nhận được các câu trả lời có cấu trúc và ở mức độ cao.

qua Glean

Muốn tìm kiếm dữ liệu ngoài nội dung nội bộ? Glean là nền tảng tìm kiếm doanh nghiệp cho phép các chuyên gia CNTT nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên một hệ thống công nghệ phức tạp.

Hệ thống AI này hiểu các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và bối cảnh tổ chức, cung cấp kết quả cá nhân hóa và tuân thủ quyền truy cập. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm IT xử lý việc onboarding, khắc phục sự cố hoặc tài liệu tuân thủ.

💟 Tìm kiếm AI: Glean tạo ra một đồ thị kiến thức an toàn và toàn diện trên toàn bộ hệ thống ứng dụng của tổ chức (Slack, Jira, Box, v.v.). Trí tuệ nhân tạo của nó hiểu rõ dự án hiện tại và mức độ bảo mật của người dùng, cung cấp các câu trả lời được cá nhân hóa cao, đa nền tảng, giúp việc truy cập thông tin trở nên tự nhiên và tức thì, bất kể nguồn thông tin nằm trong silo nào.

Khám phá các tính năng tốt nhất

Nhận kết quả cá nhân hóa dựa trên ngữ cảnh người dùng, vai trò và các dự án đang triển khai thông qua đồ thị kiến thức và công nghệ sinh thành được tăng cường bằng truy xuất (RAG).

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với Glean Assistant , công cụ hiểu dữ liệu doanh nghiệp và quy trình làm việc.

Tăng tốc quy trình làm việc kỹ thuật cho nhà phát triển với các công cụ khám phá mã nguồn như ngôn ngữ truy vấn Angle, tính năng gõ trên chuột và duyệt mã nguồn nâng cao.

Thúc đẩy hợp tác thông qua các trung tâm kiến thức, cho phép bạn chia sẻ thông tin, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất và tối ưu hóa quá trình ra quyết định.

Nhận biết các giới hạn

Bạn không thể chọn thêm các nền tảng khác để lấy dữ liệu ngoài những nền tảng đã được chỉ định.

Các công cụ phân tích bị giới hạn và không trực quan so với các giải pháp thay thế cho Confluence AI Search trong danh sách công việc này.

Xem giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Xem đánh giá và nhận xét

G2: 4.8/5 (130+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Glean?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Tập trung chính của Glean là hướng đến trải nghiệm "vào và hoàn thành" của người dùng, nhận thức rằng tìm kiếm không phải là đích đến, mà là phương tiện để đạt được điều mà người dùng thực sự mong muốn… câu trả lời…Tính năng tìm kiếm sẽ được cải thiện với khả năng sắp xếp tốt hơn. Hiện tại, độ liên quan (mà người dùng không rõ) là yếu tố chính, nhưng việc cho phép người dùng sắp xếp theo ngày (Z-A hoặc A-Z) sẽ là một tính năng dễ dàng bổ sung. Người dùng, mặc dù đã quen với quản lý danh tính, vẫn thiếu sự linh hoạt trong việc can thiệp thủ công để xử lý một số tình huống người dùng liên quan đến nhân viên nước ngoài, nhà thầu, v.v., dẫn đến kết quả bất thường hoặc thiếu bối cảnh.

5. Notion AI (Tốt nhất cho tài liệu thống nhất, theo dõi công việc và hỗ trợ viết bằng AI)

qua Notion

Gặp khó khăn với tài liệu không nhất quán trong Notion? Notion AI mở rộng chức năng của công cụ này với khả năng viết thông minh và tìm kiếm thông minh. So với các công cụ AI độc lập hoặc công cụ tìm kiếm, Notion AI hoạt động trực tiếp trong các khối nội dung, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tự động hoàn thành ý tưởng hoặc chỉnh sửa nội dung dựa trên giọng điệu hoặc độ rõ ràng.

Tính năng AI Autofill giúp điền các trường cơ sở dữ liệu nhanh hơn, trong khi Q&A cho phép tìm kiếm ngữ nghĩa trên nhiều trang. So với các công cụ như Confluence AI hoặc Guru, Notion AI tập trung ít hơn vào việc chỉ mục các hệ thống bên ngoài và nhiều hơn vào việc tối ưu hóa quy trình làm việc nội bộ. Nó cũng dịch văn bản trực tiếp trong Notion, giúp hợp tác giữa các ngôn ngữ trở nên dễ dàng.

💟 Tìm kiếm AI: Notion AI cho phép người dùng truy vấn dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu phức tạp và các trang liên kết, nhận được các câu trả lời có thể trích dẫn và tóm tắt thay vì chỉ là danh sách tài liệu. Các hàm viết AI và tự động điền của nó giúp tối ưu hóa quá trình tạo/lập nội dung, đảm bảo kiến thức được xây dựng và chia sẻ theo một định dạng nhất quán ngay từ đầu.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Nhận kiểm tra ngữ pháp thời gian thực, sửa lỗi chính tả và cải thiện phong cách viết để có văn bản rõ ràng, chuyên nghiệp hơn với Trợ lý Viết AI .

Tạo biểu đồ, đồ thị và phân tích xu hướng từ dữ liệu của bạn để có những thông tin rõ ràng và có thể hành động hơn.

Sáng tạo hiệu quả để tạo danh sách công việc, dàn ý hoặc ý tưởng sáng tạo phù hợp với bối cảnh của bạn.

Ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và tự động trích xuất các điểm chính và mục cần thực hiện từ các cuộc họp.

Giới hạn của Notion AI

Người dùng phàn nàn về các vấn đề liên quan đến thông báo và thảo luận trực tiếp.

Tính năng lịch sử phiên bản có thể được cải thiện, chẳng hạn như sửa lỗi và đặt tên cho các phiên bản.

Giá cả của Notion AI

Dùng thử miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.7/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Notion AI?

Theo một nhà đánh giá:

Notion AI đã thay đổi cách nhóm Bán hàng của chúng tôi tìm kiếm, tóm tắt và tận dụng nội dung. Những công việc từng mất hàng giờ—như lục lọi qua các bản trình bày 300 slide hoặc nhiều kho lưu trữ—nay được hoàn thành trong vài phút. Khả năng tìm kiếm xuyên suốt cả Notion và Google Drive (mà không cần tải lên thủ công!) là một lợi thế vượt trội cho công ty chúng tôi… Chúng tôi mong muốn tích hợp sâu hơn—đặc biệt với Gong. Mặc dù có thể có giải pháp thay thế thông qua API, nhưng kết nối một cú nhấp chuột tích hợp sẵn sẽ là lý tưởng.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Sử dụng hướng dẫn định dạng để kiểm soát cấu trúc của phản hồi. Ví dụ: "Tóm tắt trong ba điểm chính, sau đó lập danh sách hai rào cản và một đề xuất."

6. Bloomfire (Tốt nhất cho việc chia sẻ kiến thức bảo mật, có thể tìm kiếm kèm phân tích)

qua Bloomfire

Các nhóm IT thường bị quá tải với những câu hỏi lặp đi lặp lại. Bloomfire thay đổi cách tiếp cận truyền thống trong quản lý kiến thức. Trí tuệ nhân tạo của nó đào sâu vào tài liệu, video, bản ghi chép và thậm chí cả âm thanh để tìm ra câu trả lời trong bối cảnh cụ thể.

Công cụ này học hỏi những gì nhóm của bạn tìm kiếm, chỉ ra những lỗ hổng và cho phép bất kỳ ai, từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật đến quản trị hệ thống, đóng góp trong thời gian thực. Với tính năng hỏi đáp tích hợp, gắn thẻ tự động và phân tích cho thấy nội dung nào hiệu quả (và nội dung nào không), Bloomfire giúp các nhóm IT giảm lượng ticket, triển khai nhanh hơn và cuối cùng giải quyết các vấn đề lặp lại một cách chủ động.

💟 Tìm kiếm AI: Trí tuệ nhân tạo của Bloomfire nổi trội trong việc phân tích sâu và lập chỉ mục nội dung đa phương tiện phong phú — bao gồm cả bản chép lời của nội dung video và âm thanh — để tìm kiếm kiến thức ẩn mà các công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn thường bỏ qua. Nó sử dụng phân tích mạnh mẽ để lập bản đồ các mẫu truy vấn của người dùng, xác định và ưu tiên việc tạo/lập kiến thức để lấp đầy các lỗ hổng trong tài liệu đã được phát hiện.

Các tính năng nổi bật của Bloomfire

Quản lý kiến thức quy mô lớn với tính năng tìm kiếm xuyên bộ phận, chia sẻ nội dung linh hoạt và các công cụ quản lý tài liệu mạnh mẽ.

Tùy chỉnh giao diện, thương hiệu và hệ thống điều hướng của nền tảng để phù hợp với nhu cầu và quy trình làm việc độc đáo của bạn.

Nâng cao năng suất với bản đồ tư duy hợp tác cho việc brainstorming trực quan và làm việc nhóm.

Cho phép chia sẻ kiến thức mọi lúc mọi nơi với ứng dụng di động và truy cập ngoại tuyến cho các nhóm làm việc từ xa.

Giới hạn của Bloomfire

Bạn không thể lọc kết quả tìm kiếm, dẫn đến kết quả tìm kiếm quá rộng.

Thật khó để tạo ra một loạt bài viết cùng một lúc.

Giá cả của Bloomfire

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Bloomfire

G2: 4.6/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (250+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Bloomfire như thế nào?

Một người dùng đã chia sẻ phản hồi này:

Nó cho phép chuyển đổi video, cung cấp tìm kiếm văn bản đầy đủ, cho phép tạo các nhóm khác nhau, phân tích người dùng để chúng ta biết liệu chúng ta có đang nhận được giá trị xứng đáng cho công cụ này hay không… Tôi mong có thể chỉnh sửa tài liệu trong công cụ này. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đã phát hiện ra một số nhược điểm.

📣 Thông báo từ ClickUp: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, mang trải nghiệm tìm kiếm lên một tầm cao mới. Với tích hợp sâu rộng trên các tài liệu, email, công việc và ứng dụng kết nối, Brain MAX cung cấp kết quả tìm kiếm nhanh như chớp, hiểu ngữ cảnh - dù thông tin của bạn nằm ở đâu. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên hoặc tính năng chuyển giọng nói thành văn bản để đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm tệp tin. Brain MAX tận dụng nhiều mô hình AI hàng đầu để hiểu ý định của bạn, hiển thị các câu trả lời phù hợp nhất và thậm chí tóm tắt thông tin phức tạp. Dù bạn đang theo dõi hợp đồng, xem lại ghi chú cuộc họp hay tra cứu cập nhật dự án, Brain MAX giúp việc tìm kiếm thông tin bạn cần trở nên dễ dàng và thông minh.

7. Elastic Search (Phù hợp nhất cho nền tảng tìm kiếm và phân tích doanh nghiệp có khả năng mở rộng)

qua Elastic Search

Elastic là nền tảng tìm kiếm và phân tích có khả năng mở rộng, giúp các doanh nghiệp thống nhất kiến thức trên các công cụ và nhóm. Trong khi Confluence AI gắn liền với hệ sinh thái Atlassian, Elastic tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu như email, tài liệu, cơ sở dữ liệu và các nền tảng hỗ trợ.

Nền tảng này hỗ trợ quyền truy cập chi tiết, xếp hạng tùy chỉnh và bộ lọc nâng cao, giúp quản lý lượng lớn nội dung một cách an toàn và hiệu quả. Elastic cũng cung cấp các tùy chọn triển khai linh hoạt (trên máy chủ hoặc đám mây), điều này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hoặc quy định về lưu trữ dữ liệu.

💟 Tìm kiếm AI: Elastic sử dụng công nghệ Tìm kiếm Kết hợp Nâng cao (kết hợp tìm kiếm vectơ ngữ nghĩa với tìm kiếm từ khóa truyền thống) để xử lý và xếp hạng các tập dữ liệu khổng lồ, thời gian thực với khả năng kiểm soát chi tiết. Điều này cho phép các nhóm kỹ thuật xây dựng các mô hình liên quan được tùy chỉnh cao cho các luồng dữ liệu phức tạp, khối lượng lớn (nhật ký, chỉ số và tài liệu).

Các tính năng nổi bật của Elastic Search

Sử dụng nó cho các truy vấn không gian hiệu quả, bản đồ và phân tích địa lý quy mô lớn.

Phát hiện các bất thường, dự báo chuỗi thời gian và tự động hóa phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng các tính năng học máy tích hợp sẵn.

Tạo các bảng điều khiển tương tác và biểu đồ trực quan hóa dữ liệu để có được những thông tin thời gian thực trên toàn bộ hệ thống dữ liệu của bạn.

Theo dõi các chỉ số, nhật ký và dấu vết để đẩy nhanh quá trình giải quyết vấn đề và đạt được khả năng hiển thị thống nhất.

Giới hạn của Elastic Search

Các tích hợp sẵn có với các công cụ phổ biến không mượt mà như của một số đối thủ cạnh tranh.

Tài liệu hướng dẫn của nó có thể chi tiết hơn một chút, khiến người dùng phải tìm đến các giải pháp thay thế cho Elastic Search

Giá cả của Elastic Search

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Elastic Search

G2: 4.3/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Elastic Search?

Dưới đây là góc nhìn thực tế:

Kết quả tìm kiếm rất nhanh và tôi thích tính năng lọc theo tiêu chí. Tôi đã sử dụng nó trên hơn một triệu bản ghi trong cơ sở dữ liệu chứa thông tin nhân viên và chỉ mất vài mili giây để tìm kiếm… Việc cài đặt có thể khá phức tạp. Chi phí cài đặt có thể khá cao. Tôi nhớ đã triển khai nó tại một trong những công ty cũ của mình và chi phí vượt quá 10.000 USD

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể sử dụng các lời nhắc có điều kiện để hiển thị các lộ trình quyết định. Ví dụ: ‘Đề xuất các hành động khắc phục nếu công việc bị chậm tiến độ. Nếu không, đề xuất các tối ưu hóa.’

8. Document360 (Phù hợp nhất cho tài liệu kỹ thuật và cơ sở kiến thức nội bộ)

qua Document360

Được thiết kế với sự rõ ràng, Document360 cho phép các nhà quản lý kiến thức tổ chức nội dung thông qua các danh mục được định nghĩa rõ ràng, quản lý phiên bản và quy trình làm việc, mà không cần tùy chỉnh phức tạp. Tính năng tìm kiếm có phạm vi ưu tiên độ chính xác, giúp các nhóm tìm kiếm các trang liên quan một cách nhanh chóng.

Các tính năng như bộ lọc tìm kiếm nâng cao, xếp hạng tìm kiếm dựa trên AI và phân tích thời gian thực giúp hiển thị thông tin liên quan nhanh chóng hơn. Hệ thống kiểm soát phiên bản tích hợp, hệ thống thẻ, hỗ trợ markdown và theo dõi lịch sử bài viết cũng giúp các nhóm duy trì tính nhất quán và trách nhiệm.

💟 Tìm kiếm AI: Được thiết kế riêng cho các nhà viết kỹ thuật, tính năng tìm kiếm của Document360 ưu tiên độ chính xác và cấu trúc. Hệ thống tìm kiếm AI được tích hợp trên một hệ thống được quản lý nghiêm ngặt, đảm bảo rằng phiên bản chính xác và được ủy quyền nhất của bất kỳ quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) hoặc hướng dẫn nào luôn được hiển thị đầu tiên, từ đó giảm thiểu lỗi trong các quy trình quan trọng.

Các tính năng nổi bật của Document360

Sao lưu và khôi phục tài liệu tự động với các bản sao lưu hàng ngày và tùy chọn khôi phục thủ công.

Xuất nội dung sang PDF hoặc di chuyển giữa các dự án với tính năng nhập/xuất để truy cập ngoại tuyến và tính di động.

Sắp xếp nội dung bằng công cụ Category Manager với các danh mục và tiểu mục nhiều cấp độ để dễ dàng nhóm nội dung.

Xây dựng cơ sở kiến thức với logo tùy chỉnh, chủ đề màu sắc, tiêu đề/chân trang và menu điều hướng.

Giới hạn của Document360

Nền tảng có thể hoạt động rất chậm khi tải, đặc biệt là khi chuyển đổi giữa các tab và không gian làm việc.

Nó thiếu các tính năng như lịch sử phiên bản và theo dõi thay đổi.

Giá cả của Document360

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Document360

G2: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Document360?

Xem đánh giá của người dùng này:

Công cụ rất dễ sử dụng và trực quan cho KB Cho phép tác giả có quyền sở hữu hoàn toàn để quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối của tài liệu Các kiểu hình ảnh và bảng tích hợp sẵn giúp công việc trở nên dễ dàng hơn SEO và Phân tích cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thiết kế KB… Trình chỉnh sửa trang chủ cứng nhắc Việc giới thiệu các kiểu span khi sao chép và dán Các ký tự rác như dấu chấm, dấu ngoặc kép, v.v. Khó khăn khi làm việc với các chú thích Không có bản xem trước hoặc bản thử nghiệm để kiểm tra hoặc xem xét giữa chừng

9. Nuclino (Phù hợp nhất cho hợp tác nhóm nhẹ nhàng, nhanh chóng và chia sẻ kiến thức)

qua Nuclino

Nuclino là lựa chọn đáng tin cậy cho các nhóm muốn một giải pháp nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn so với giao diện cồng kềnh của Confluence. Nó kết hợp tài liệu, wiki nội bộ và hợp tác dự án trong một nền tảng duy nhất mà không làm người dùng cảm thấy quá tải.

Nền tảng này sử dụng trình chỉnh sửa cộng tác thời gian thực, các trang liên kết và cấu trúc dựa trên đồ thị. Nếu nhóm của bạn coi trọng tốc độ, sự đơn giản và tính rõ ràng hơn là sự phức tạp, Nuclino giúp bạn dễ dàng tập trung và tìm kiếm thông tin cần thiết mà không bị phân tâm.

💟 Tìm kiếm AI: Trợ lý AI của Nuclino, Sidekick, cung cấp câu trả lời tức thì và trực tiếp dựa trên các trang wiki nội bộ được kết nối. Công cụ AI này nhanh chóng hiển thị các câu trả lời đơn giản và rõ ràng, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các startup và nhóm nhỏ ưu tiên sự đơn giản hơn là tính phức tạp của các tính năng nâng cao.

Các tính năng nổi bật của Nuclino

Tạo các tài liệu dài, chi tiết hỗ trợ ghi chú, công việc, sơ đồ luồng, tệp đính kèm và nhiều tính năng khác.

Chỉnh sửa tài liệu đồng thời, xem cập nhật tức thì và đang theo dõi trạng thái trực tuyến để hợp tác nhóm mượt mà.

Theo dõi công việc và dự án với bảng Kanban, danh sách công việc và công cụ quản lý dự án nhẹ nhàng.

Giới hạn của Nuclino

Công cụ này không có tùy chọn tải xuống hàng loạt nội dung.

Tính năng tìm kiếm không hỗ trợ sửa lỗi chính tả; việc gõ sai sẽ không hiển thị kết quả.

Giá cả của Nuclino

Miễn phí

Gói cơ bản: $8/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Nuclino

G2: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nuclino?

Trích từ đánh giá trên G2:

Rất trực quan, việc liên kết các trang với nhau và tạo nhóm rất dễ dàng, và có nhiều giao diện tốt để di chuyển mượt mà giữa các nhóm và trang… Khi bạn tạo một bộ sưu tập, nó sẽ tạo ra một trang không thể chỉnh sửa, chỉ chứa các liên kết và tên của tất cả các trang trong nhóm, điều này trông không đẹp mắt như một trang. Sẽ tốt hơn nếu đó là một trang có thể chỉnh sửa để hoạt động như trang chủ của bộ sưu tập đó.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Chia các yêu cầu phức tạp thành một loạt các yêu cầu nhỏ hơn, liên kết với nhau. Đầu tiên, yêu cầu tóm tắt công việc, sau đó tiếp tục với yêu cầu đánh giá rủi ro, và sau đó thực hiện các bước tiếp theo.

10. Quip (Phù hợp nhất cho tài liệu và bảng tính hợp tác trong Salesforce)

qua Quip

Quip cung cấp trải nghiệm mượt mà và tập trung vào tài liệu cho các nhà quản lý kiến thức cần một nền tảng đơn giản và hợp tác hơn. Nó kết hợp tài liệu, bảng tính và trò chuyện nhóm vào một không gian làm việc duy nhất. Quip hỗ trợ cuộc hội thoại trực tiếp, chỉnh sửa thời gian thực và danh sách kiểm tra hợp tác, giúp dễ dàng ghi chép, thảo luận và hoàn thiện kiến thức ngay khi nó được tạo ra.

Mặc dù không phụ thuộc nhiều vào AI, sự đơn giản và tích hợp chặt chẽ với Salesforce (đối với những ai cần) giúp tập trung các quy trình và cập nhật quan trọng.

💟 Tìm kiếm AI: Khả năng AI của Quip tập trung vào tích hợp sâu rộng trong các quy trình làm việc của Salesforce. Tính năng tìm kiếm tập trung vào việc truy xuất dữ liệu kinh doanh thời gian thực được nhúng trong các tài liệu hợp tác và bảng tính, đảm bảo rằng kiến thức thu được trực tiếp liên quan đến các bản ghi CRM và bối cảnh bán hàng hoặc dịch vụ đang diễn ra.

Các tính năng nổi bật của Quip

Tham gia trò chuyện nhóm hoặc 1:1, cuộc gọi video và các lời nhắc phản hồi ngay trong nền tảng.

Chèn trực tiếp các bản ghi Salesforce, báo cáo và dữ liệu CRM vào tài liệu và bảng tính để đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực.

Tạo, giao và theo dõi các công việc trong tài liệu hoặc phòng trò chuyện với ngày đáo hạn và theo dõi tiến độ.

Mở rộng tài liệu với lịch, bảng vẽ và tích hợp ứng dụng của bên thứ ba.

Giới hạn của Quip

Giao diện điều hướng phức tạp hơn so với các giải pháp thay thế tìm kiếm AI Confluence khác.

Ứng dụng có xu hướng thay đổi phông chữ khi bạn đang chỉnh sửa định dạng.

Giá cả của Quip

Quip starter: $12/tháng cho mỗi người dùng

Quip plus: $25/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Quip advanced: $100/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Quip

G2: 4.2/5 (1.100+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Quip?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Để tham chiếu đến các dịch vụ hoặc dữ liệu bên ngoài trong Quip, bạn chỉ cần nhập ký tự @ trước tên người dùng của họ. Ký tự @ có nhiều công dụng, chẳng hạn như đề cập đến người dùng, thêm dấu thời gian hoặc ngày tháng. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc nhở vào thời gian đã chỉ định… Việc thiết lập Quip và tận dụng tối đa tính năng của nó có thể gặp khó khăn; việc sử dụng tối ưu nhất là kết hợp với sản phẩm Salesforce, do đó bạn sẽ bị giới hạn nếu sử dụng CRM khác.

11. Algolia (Tốt nhất cho tìm kiếm AI nhanh với xếp hạng và lọc tùy chỉnh)

qua Algolia

Algolia cho phép bạn tùy chỉnh cách hoạt động của tìm kiếm trên các công cụ nội bộ và tài liệu của bạn.

Bạn có toàn quyền kiểm soát các yếu tố như quy tắc xếp hạng, chỉ mục thời gian thực và thậm chí là xếp hạng lại theo ngữ nghĩa, lý tưởng cho nhóm quản lý các bộ dữ liệu lớn và phức tạp.

Nền tảng này hỗ trợ điều hướng theo danh mục, khả năng chịu lỗi chính tả và hỗ trợ đa ngôn ngữ ngay từ đầu. Và vì nó được thiết kế theo hướng API-first, việc tích hợp vào hệ thống của bạn rất đơn giản. Nó đặc biệt hữu ích khi bạn cần một công cụ tìm kiếm không chỉ thông minh mà còn có khả năng mở rộng.

💟 Tìm kiếm AI: Algolia cung cấp nền tảng API-first cho phép nhà phát triển kiểm soát hoàn toàn logic tìm kiếm. Tính năng AI Re-ranking cho phép điều chỉnh thời gian thực điểm đánh giá mức độ liên quan dựa trên hành vi và ý định của người dùng, tạo ra trải nghiệm tìm kiếm front-end tùy chỉnh cao, siêu nhanh, có thể xử lý lọc phức tạp và hỗ trợ đa ngôn ngữ một cách mượt mà.

Các tính năng nổi bật của Algolia

Sử dụng thuật toán liên quan có thể tùy chỉnh để tinh chỉnh thứ hạng và thứ tự của kết quả tìm kiếm.

Tùy chỉnh kết quả tìm kiếm bằng cách điều chỉnh mức độ liên quan và nâng cao nội dung dựa trên hành vi cá nhân của người dùng.

Cung cấp bảng điều khiển trực quan cho người không phải là nhà phát triển để tùy chỉnh tìm kiếm, xem phân tích và quản lý cấu hình.

Cung cấp khả năng nhận biết địa điểm để ưu tiên và lọc kết quả dựa trên địa điểm hoặc khoảng cách của người dùng.

Giới hạn của Algolia

Dữ liệu API tìm kiếm giới hạn và báo cáo chi tiết.

Các tài liệu triển khai và ví dụ không được cập nhật.

Giá cả của Algolia

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Algolia

G2: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (70+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Algolia?

Một đánh giá mô tả như sau:

Giao diện người dùng tốt, tích hợp nhanh chóng, tài liệu hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ nhiều nền tảng. Công cụ tìm kiếm tổng thể tốt… Tuy nhiên, logic truy vấn bị giới hạn, đặc biệt là cú pháp “A OR (B AND C) OR (D AND E)” không được hỗ trợ. Việc lọc đối tượng theo mảng trên nhiều trường cũng không được hỗ trợ. Bạn cần tạo nhiều bản ghi với cùng một tài sản và các đối tượng duy nhất trong mỗi biểu mẫu từ mảng. Gợi ý truy vấn không giúp ích trong trường hợp của chúng tôi, vì nó cơ bản là “các thuật ngữ phổ biến nhất” cho ngày hôm nay. Một số thuật ngữ có thể hợp lệ hiện tại nhưng không còn hợp lệ vào ngày mai.

Dừng tìm kiếm, bạn đã tìm thấy ClickUp

Nếu bạn đã xem qua tất cả 11 giải pháp thay thế tốt nhất cho Confluence, có một điều chắc chắn: bạn không chỉ đang tìm kiếm một công cụ tìm kiếm AI thông thường.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, là giải pháp hoàn hảo. Với các tính năng nổi bật như ClickUp Brain cho đề xuất thông minh và Connected Search giúp vượt qua rào cản nội dung nhờ khả năng tìm kiếm nâng cao.

Docs cung cấp cho bạn các công cụ chia sẻ kiến thức và hợp tác trong công ty một cách liền mạch, cùng với hệ thống Quản lý Kiến thức tích hợp sẵn để giữ mọi thứ được tổ chức gọn gàng thông qua giao diện thân thiện với người dùng; nó không chỉ là một giải pháp thay thế.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅