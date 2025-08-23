10 công cụ tốt nhất cho quản lý công việc thông minh năm 2025

Lịch trình của bạn đang quá tải trong khi danh sách việc cần làm ngày càng dài? Bỏ lỡ hạn chót, quên công việc và sự hỗn loạn khi phải xử lý mọi thứ cùng lúc là điều thực sự xảy ra. Nhưng nếu bạn có một cách thông minh hơn để quản lý thời gian của mình thì sao?

Hãy sử dụng trợ lý lập lịch AI. Các công cụ như Trevor AI có thể giúp bạn khối thời gian, điều chỉnh lịch trình cho các công việc quá hạn và thậm chí là nhà cung cấp các đề xuất cá nhân hóa để duy trì tiến độ.

Tuy nhiên, nếu bạn cần hỗ trợ thêm, xử lý dữ liệu dễ dàng hơn hoặc giá cả linh hoạt, có rất nhiều lựa chọn thông minh khác để khám phá.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp 10 công cụ AI tốt nhất cho quản lý thời gian để giúp bạn tìm được công cụ quản lý công việc cá nhân hoàn hảo, lấy lại quyền kiểm soát và hoàn thành danh sách việc cần làm một cách hiệu quả! ⏰

Những yếu tố cần xem xét khi chọn các giải pháp thay thế cho Trevor AI?

Mặc dù Trevor AI cung cấp tính năng lập lịch cơ bản bằng cách kéo và thả công việc vào lịch, người dùng thường tìm kiếm các tính năng mạnh mẽ hơn. Khi đánh giá các công cụ lập lịch tự động thay thế, hãy xem xét các tính năng khóa sau để quản lý công việc và thời gian hiệu quả với sự hỗ trợ của AI:

tích hợp với các công cụ hiện có: *Tìm các ứng dụng lập lịch AI có thể tích hợp với tất cả các ứng dụng lịch và quản lý công việc của bạn

theo dõi công việc nâng cao: *Chọn các công cụ vượt trội so với quy trình lập lịch và lập kế hoạch công việc cơ bản (ví dụ: tùy chọn lập lịch không giới hạn)

giao diện thân thiện với người dùng: *Thử nghiệm các công cụ để đánh giá tính dễ sử dụng trong công việc với môi trường linh hoạt hơn

Nhắc nhở tùy chỉnh: Sử dụng nhắc nhở tùy chỉnh để tránh xung đột cuộc họp và quản lý lịch hẹn

🎥 Ngay cả công cụ AI thông minh nhất cũng không thể giúp nếu lịch của bạn lộn xộn. Video 5 phút này chia sẻ tám mẹo hữu ích cho lịch - từ tự động lên lịch đến nhắc nhở thông minh - giúp ngày của bạn được tổ chức gọn gàng và không căng thẳng.

👀 Bạn có biết? Chỉ 18% người có hệ thống quản lý thời gian hiệu quả, trong khi 25% phải đối mặt với việc quản lý công việc dựa trên "điều gì dường như quan trọng nhất".

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Trevor AI trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về 10 công cụ quản lý thời gian và lịch trình được hỗ trợ bởi AI hàng đầu, nhấn mạnh các tính năng khóa, trường hợp sử dụng tốt nhất và giá cả để giúp bạn tìm ra giải pháp hoàn hảo cho việc quản lý công việc và tối ưu hóa lịch trình của mình.

Công cụ Tính năng khóa Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp quản lý công việc được hỗ trợ bởi AI– Chế độ xem tùy chỉnh– Tự động hóa công việc– Tích hợp lịch– Phân tích hiệu suất Các nhóm cần một nền tảng toàn diện cho quản lý dự án và công việc, bao gồm lịch trình tự động bằng AI Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho Enterprise Reclaim. ai tối ưu hóa lịch trình– Lên lịch cuộc họp thông minh– Tích hợp Lịch Google– Điều chỉnh tự động công việc Người dùng Lịch Google cần điều chỉnh lịch trình tự động hóa và phối hợp cuộc họp Miễn phí vĩnh viễn; Gói Starter: $10/tháng mỗi người dùng được cấp phép; Gói Kinh doanh: $15/tháng mỗi người dùng được cấp phép Motion – Lập lịch tác vụ dựa trên AI– Quản lý dự án Kanban– Hỗ trợ nhiều lịch– Không gian làm việc tùy chỉnh Các nhà quản lý dự án và nhóm cần cả lịch trình công việc và quản lý dự án trên một nền tảng duy nhất Pro AI: $49/tháng cho mỗi người dùng; Kinh doanh AI: $69/tháng cho mỗi người dùng SkedPal – Chia thời gian thông minh– Lập lịch linh hoạt– Tính năng phân loại công việc– Ưu tiên công việc Người dùng cần tính năng lịch thông minh và lịch trình linh hoạt Bắt đầu từ $14.95/tháng cho mỗi người dùng Amie giao diện tối giản– Mục nhập công việc bằng NLP– Đồng hồ Pomodoro– Chuyển đổi email thành công việc Người dùng đang tìm kiếm một công cụ quản lý công việc có giao diện thẩm mỹ và tối giản Gói Pro: $25/tháng/người dùng; Gói Kinh doanh: $50/tháng/người dùng BeforeSunset AI – Kế hoạch công việc hàng ngày– Theo dõi tâm trạng– Phân tích năng suất– Gợi ý công việc từ AI Người dùng cần hỗ trợ lập kế hoạch hàng ngày và đang theo dõi năng suất với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) Gói Pro: $18/tháng cho mỗi người dùng; Gói Team Pro: $20/tháng cho mỗi thành viên Thời gian thực bảng chấm công tự động– Kế hoạch sức chứa– Theo dõi tiến độ– Phân bổ tài nguyên Các freelancer hoặc kinh doanh cần tạo bảng chấm công tự động và quản lý tài nguyên Gói Cơ bản: $11/tháng/người dùng; Gói Premium: $20/tháng/người dùng; Gói Không giới hạn: $28/tháng/người dùng Arcush – Giao diện dòng thời gian trực quan– Ưu tiên công việc– Tính năng Inbox Zero– Phân loại công việc bằng màu sắc người dùng iPhone cần một công cụ đơn giản, trực quan để quản lý công việc và ưu tiên công việc Miễn phí vĩnh viễn; Gói Pro: $1.99/tháng cho mỗi người dùng Công việc chung – Tích hợp Lịch Google– Kéo và thả công việc– Chế độ tập trung– Tích hợp GitHub Người dùng Lịch Google cần đang theo dõi công việc đơn giản và tích hợp cơ bản Miễn phí Planimo – Phân tích thời gian cá nhân hóa– Phân chia công việc– Tự động phân công công việc– Kế hoạch tập trung vào thói quen người dùng iPhone cần quản lý thói quen cá nhân và phân chia công việc để tăng cường năng suất làm việc 3 tháng đầu tiên: $9.99; Sau đó: $9.99/tháng cho một tài khoản; $15.99/tháng cho tối đa sáu tài khoản

10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Trevor AI

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực tế của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Nếu công việc của bạn là phải làm việc khó khăn nhất, hãy làm ngay từ sáng sớm. Và nếu công việc của bạn là phải làm hai việc khó khăn, hãy làm việc khó khăn nhất trước.

Nếu công việc của bạn là phải làm việc khó khăn nhất, hãy làm ngay từ sáng sớm. Và nếu công việc của bạn là phải làm hai việc khó khăn, hãy làm việc khó khăn nhất trước.

Câu nói của Mark Twain là một bài học tuyệt vời về việc ưu tiên công việc — hãy bắt đầu với việc quan trọng nhất.

Hãy khám phá 10 công cụ lập lịch trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế để giúp bạn ưu tiên công việc như một chuyên gia.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc toàn diện và lịch trình được hỗ trợ bởi AI)

Thử dùng ClickUp Calendar miễn phí! Lịch thông minh được hỗ trợ bởi AI là tương lai của công việc

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp đang theo dõi công việc, quản lý dự án, chia sẻ kiến thức và trò chuyện hỗ trợ AI trong một nền tảng duy nhất

📮 ClickUp Insight: 64% nhân viên thỉnh thoảng hoặc thường xuyên làm việc ngoài giờ làm việc đã được lên lịch, với 24% ghi nhận làm thêm giờ hầu hết các ngày! Đó không phải là sự linh hoạt—đó là công việc không bao giờ kết thúc. 😵‍💫 nhiệm vụ ClickUp giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ, dễ quản lý để luôn biết phải làm gì tiếp theo mà không bị quá tải. Chỉ cần yêu cầu AI của ClickUp tạo các công việc con, thêm danh sách kiểm tra và bản đồ phụ thuộc để duy trì sự tổ chức và kiểm soát. Trong khi đó, ClickUp Automations tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại bằng cách xử lý cập nhật, phân công nhiệm vụ và nhắc nhở — giúp bạn dành ít thời gian hơn cho công việc lặt vặt và nhiều thời gian hơn cho những việc quan trọng. 🚀💫 Kết quả thực tế: Pigment đã nâng cao hiệu quả giao tiếp của nhóm lên 20% nhờ ClickUp — giúp các thành viên trong nhóm kết nối và đồng bộ hóa tốt hơn.

🧠 Tối ưu hóa quy trình làm việc với ClickUp Brain

Sử dụng ClickUp Brain trong ClickUp Docs để tạo tài liệu quy trình

ClickUp Brain là công cụ tìm kiếm và quản lý nội dung AI cho không gian làm việc của bạn. Tìm kiếm thông tin, tạo tóm tắt, soạn thảo nội dung và nhận câu trả lời từ bất kỳ đâu trong ClickUp chỉ bằng cách hỏi.

Mô tả quy trình làm việc bằng tiếng Anh đơn giản để tự động hóa nhanh chóng

Hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời ngay lập tức từ không gian làm việc của bạn

Tạo tóm tắt, bản nháp và cập nhật với các gợi ý AI

Chuyển đổi văn bản cuộc họp và trích xuất các mục cần thực hiện một cách tự động

ClickUp AI Agents (Tốt nhất cho tự động hóa không cần can thiệp và thực thi quy trình làm việc)

Trợ lý AI: Giải quyết vấn đề

ClickUp AI Agents là các trợ lý kỹ thuật số chủ động tự động hóa công việc hàng ngày của bạn. Họ không chỉ đề xuất mà còn thực hiện hành động, quản lý tác vụ, lịch trình và quy trình làm việc cho bạn. Hình ảnh trên cho thấy cách ClickUp AI Agents biến các chủ đề hỗ trợ hàng ngày thành các trung tâm hỗ trợ tự động, giải quyết các vấn đề phổ biến về HR/IT nhanh hơn và giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc có giá trị cao hơn.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và cập nhật

Lên lịch và điều chỉnh lịch công việc một cách chủ động

Theo dõi không gian làm việc và thực hiện các tác vụ tự động

Cài đặt các quy trình tự động hóa không cần mã bằng cách mô tả những gì bạn cần

*sử dụng AI Fields để khai thác thông tin công việc thời gian thực

Sử dụng AI Fields để tự động tóm tắt chi tiết công việc, tạo bản cập nhật tiến độ, dịch nội dung hoặc tạo các bước hành động tiếp theo — trực tiếp trong chế độ xem công việc của bạn. Bạn thậm chí có thể tạo các Trường AI tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của mình, dù là soạn thảo bản cập nhật cho khách hàng, viết lại mô tả hoặc tóm tắt các khóa chỉ trong nháy mắt.

Tạo tóm tắt AI cho các công việc của bạn

🧠 Cuộc họp ClickUp Brain Max: Trợ lý AI quản lý lịch trình mạnh mẽ của bạn ClickUp Brain Max vượt xa trí tuệ nhân tạo cơ bản — sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản để biến lời nói của bạn thành công việc ngay lập tức, nhận đề xuất lịch trình thông minh và tự động hóa kế hoạch định kỳ. Nó giúp bạn quản lý cuộc họp, hạn chót và ưu tiên — hoàn toàn rảnh tay và tập trung tại một nơi.

⚙️ Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với ClickUp Automations

ClickUp Tự động hóa giúp bạn tối ưu hóa công việc lặp đi lặp lại để tập trung vào những việc quan trọng nhất. Với hơn 100 mẫu tự động hóa có sẵn và công cụ xây dựng tự động hóa được hỗ trợ bởi AI, bạn có thể cài đặt các tác vụ và hành động chỉ trong vài giây. Giao nhiệm vụ, cập nhật trạng thái, gửi thông báo và di chuyển nhiệm vụ qua các giai đoạn một cách tự động.

Bạn thậm chí có thể tạo quy trình tự động hóa bằng tiếng Anh thông thường, và ClickUp sẽ xây dựng nó cho bạn. Dù bạn đang quản lý việc chuyển giao công việc lặp đi lặp lại hay giữ các bên liên quan cập nhật, tự động hóa giúp loại bỏ các bước thủ công và giảm thiểu rủi ro bỏ sót công việc.

👀 Bạn có biết? ClickUp AI cho phép bạn liên kết trực tiếp các cuộc hội thoại từ ClickUp Trò chuyện với các nhiệm vụ ClickUp, giúp mọi hành động đều có đầy đủ bối cảnh, ngay cả khi bạn bỏ lỡ cuộc họp.

📅 ClickUp Calendar: Lịch trình của bạn, hoàn toàn kết nối

Lên lịch và tham gia cuộc họp trực tiếp từ bên trong ClickUp bằng ClickUp Calendar

ClickUp Calendar giúp bạn quản lý công việc, cuộc họp và ưu tiên của nhóm trong một nền tảng duy nhất.

Bạn có thể lập kế hoạch cho cả tuần, đang theo dõi hạn chót và quản lý công việc theo thời gian thực — mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Bạn có thể:

Kéo và thả công việc qua các ngày để cập nhật ngay lập tức ngày bắt đầu và ngày đáo hạn

Đồng bộ hóa với Google, Outlook và Apple Calendar để có cái nhìn tổng quan đầy đủ. Chuyển đổi giữa các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc lịch trình tùy theo cách công việc của bạn

Khối thời gian dựa trên các khung giờ được AI đề xuất từ ước tính công việc và lịch trình sẵn có của bạn

Phát hiện các lỗ hổng, trùng lặp và điểm nghẽn trong lịch làm việc của nhóm chỉ với một cái nhìn nhanh

Tạo, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh lịch công việc trực tiếp từ lịch - không cần thực hiện thêm bước nào

🧠 Mẹo từ ClickUp: Sử dụng AI để tìm thời gian lý tưởng cho công việc tập trung hoặc hợp tác, đặc biệt khi lịch trình của bạn đã quá tải.

Tất cả được thiết kế để giúp bạn duy trì luồng - từ kế hoạch, ưu tiên công việc cho đến thực thi.

Tích hợp dữ liệu lịch Outlook, Apple và Lịch Google với ClickUp Calendar để quản lý tất cả công việc tại một nơi duy nhất. Lập kế hoạch cho cả tuần và không còn lo lắng về việc bỏ lỡ hạn chót!

✅ Sử dụng nhiệm vụ ClickUp để lập kế hoạch, ưu tiên và tổ chức quy trình làm việc của bạn

Xem tất cả công việc và trạng thái trong chế độ xem duy nhất

ClickUp nhiệm vụ cung cấp một khung làm việc mạnh mẽ để quản lý mọi thứ từ các tác vụ đơn giản đến các dự án phức tạp, đa giai đoạn. Với các chế độ xem linh hoạt và khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ, nó hỗ trợ từ năng suất cá nhân đến thực thi cấp độ nhóm.

Bạn có thể:

Sử dụng trạng thái tùy chỉnh để phản ánh quy trình làm việc thực tế của bạn (không chỉ "việc cần làm" và "hoàn thành")

Cài đặt năm mức độ ưu tiên và mã màu sắc cho từng mức để hiển thị

Tạo danh sách kiểm tra, công việc con và phụ thuộc để phân chia công việc phức tạp

Thêm Trường Tùy chỉnh để theo dõi ngân sách, liên kết, ước lượng thời gian hoặc người phụ trách được giao

Theo dõi thời gian và phân bổ tài nguyên thông qua chế độ xem Box hoặc chế độ xem Khối lượng công việc

Tích hợp tất cả với Tài liệu, Bảng trắng và Mẫu

ClickUp không chỉ dừng lại ở kế hoạch và đang theo dõi công việc. Với các tính năng tích hợp như tài liệu, Bảng trắng và các mẫu sẵn sàng sử dụng, bạn có thể:

Ghi chú và ý tưởng trực tiếp trong ClickUp Tài liệu

Brainstorm trực quan với ClickUp Bảng trắng bằng cách sử dụng ghi chú dán, vẽ tay và hợp tác thời gian thực

Khởi động quy trình làm việc của bạn với mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp để có cái nhìn rõ ràng và trực quan về hiển thị các nhiệm vụ

Muốn một hệ thống trực quan, dễ sử dụng? Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp là lựa chọn hoàn hảo để nhanh chóng cài đặt quy trình làm việc. Nó phân loại công việc thành ba danh mục—Ý tưởng, Nhiệm vụ Cần Thực Hiện và Danh sách Chờ—và cho phép bạn quản lý chúng một cách dễ dàng bằng cách kéo và thả thông qua các chế độ xem Danh sách, Bảng, Lịch và Box.

Dù bạn là người lập kế hoạch độc lập hay quản lý một nhóm làm việc từ xa, ClickUp giúp bạn tạo ra công việc phù hợp với cách suy nghĩ của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Mô tả các công việc bạn muốn tự động hóa trong ClickUp Brain, và để AI Builder cài đặt quy trình làm việc với các kích hoạt và hành động cần thiết

Chọn khung thời gian tối ưu cho lịch trình công việc dựa trên đề xuất tự động hóa của ClickUp AI

Tạo mối quan hệ và phụ thuộc giữa các công việc ClickUp để nắm bắt cách các công việc ảnh hưởng lẫn nhau

Tạo tóm tắt chi tiết cho từng công việc để xác định điểm nghẽn và đề xuất các bước hành động cụ thể với ClickUp Brain

Chuyển đổi cuộc hội thoại sau cuộc họp thành văn bản, xác định thông tin quan trọng và biến chúng thành công việc

Giai hạn của ClickUp

Các tính năng có thể ban đầu khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là đối với người mới sử dụng không gian làm việc tất cả trong một của ClickUp

Các bộ dữ liệu lớn có thể gây ra tình trạng chậm trễ tạm thời, đặc biệt trong các không gian làm việc phức tạp hoặc có tải trọng cao

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về ClickUp:

Heath Hayden, Điều phối viên Phát triển Chuyên môn tại Cao đẳng Cộng đồng Tacoma, cho biết,

Tôi đã có thể hợp tác với các thành viên khác trong nhóm bằng cách sử dụng hàm lịch để hiển thị lịch trình và lập kế hoạch cho một sự kiện lớn. Tất cả chúng tôi đều có thể kéo và thả các sự kiện trên lịch dựa trên nhu cầu của đội ngũ lãnh đạo. Việc sử dụng rất đơn giản và thuận tiện giữa các thành viên trong nhóm.

Tôi đã có thể hợp tác với các thành viên khác trong nhóm bằng cách sử dụng hàm lịch để hiển thị lịch trình và lập kế hoạch cho một sự kiện lớn. Tất cả chúng tôi đều có thể kéo và thả các sự kiện trên lịch dựa trên nhu cầu của đội ngũ lãnh đạo. Việc sử dụng rất đơn giản và thuận tiện giữa các thành viên trong nhóm.

2. Reclaim. ai (Tốt nhất cho tối ưu hóa lịch và điều chỉnh lịch trình)

Hãy tưởng tượng một lịch trực tuyến quan tâm đến thói quen của bạn trong khi quản lý công việc và nhiệm vụ cá nhân! Reclaim.ai sử dụng trợ lý lập lịch thông minh để tìm thời gian tốt nhất cho các tác vụ, thói quen và cuộc họp của bạn trong Lịch Google.

Công cụ này quản lý tất cả sự kiện của bạn đồng thời duy trì tính linh hoạt cho những thay đổi bất ngờ. Tính năng Smart Meetings tìm thời gian họp tối ưu dựa trên lịch trình của các thành viên và điều chỉnh theo múi giờ và tình trạng sẵn sàng của họ.

Các tính năng nổi bật của Reclaim. ai

Tự động điều chỉnh lịch trình của bạn để giảm thiểu nguy cơ bị quá tải công việc

Thêm tối đa 3 thời lượng khác nhau vào một liên kết cuộc họp và để mọi người tự quyết định thời lượng cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu

Lập lịch thói quen với các cài đặt linh hoạt như ngày lý tưởng và phạm vi

Giới hạn của Reclaim. ai

Quản lý các công việc quản lý dự án và công việc lựa chọn

Chỉ là công việc với Lịch Google (tích hợp Outlook hiện đang trong danh sách chờ)

Không hỗ trợ thanh toán qua liên kết lịch cuộc họp

Giá cả của Reclaim. ai

lite: *Miễn phí vĩnh viễn

gói cơ bản: *$10/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

kinh doanh: *$15/tháng mỗi người dùng được cấp phép

Đánh giá và nhận xét về Reclaim. ai

G2: 4.8/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Reclaim. ai:

Đánh giá của G2:

Tôi rất thích tính năng tích hợp với Asana. Khi tạo công việc từ email hoặc Slack, nó cho phép tôi lên lịch thời gian trong Reclaim.ai.

Tôi rất thích tính năng tích hợp với Asana. Khi tạo công việc từ email hoặc Slack, nó cho phép tôi lên lịch thời gian trong Reclaim.ai.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Reclaim AI trong lập lịch dự án

3. Motion (Tốt nhất cho lập lịch công việc và quản lý dự án)

qua Motion

Motion kết hợp các tính năng quản lý dự án với động cơ lập lịch AI. Kế hoạch cho ngày của bạn dựa trên các công việc, cuộc họp và sự kiện cá nhân, đồng thời luôn lưu ý đến hạn chót và sức chứa của bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu Siri thêm công việc vào lịch Motion của mình ngay khi di chuyển. Khi cần tổ chức tổng thể, Motion hỗ trợ nhiều không gian làm việc, trạng thái tùy chỉnh và mẫu - giúp lịch trình và thiết lập dự án của bạn luôn đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Motion

Hiển thị dự án của bạn từ đầu đến cuối với chế độ xem Kanban

Phân chia công việc thành các phần nhỏ để đặt ra các hạn chót linh hoạt và cứng nhắc

Kết nối với iCloud, Outlook và Lịch Google

Lên lịch cuộc họp và mời khách tham gia sự kiện bằng tính năng Booking

Giới hạn về chuyển động

Chế độ xem lịch đơn thuần có thể cảm thấy giới hạn khi tổ chức công việc

Bạn không thể chia sẻ các công việc của mình ra ngoài nhóm nội bộ

Một số người dùng báo cáo về sự thay đổi ưu tiên không mong muốn

Giá linh hoạt

Phiên bản dùng thử miễn phí có sẵn

AI Workplace: $29/tháng, thanh toán hàng năm

AI Employee Light: $148/tháng

Gói AI Employee Standard: $446/tháng

AI Employee Plus: $894/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về tính năng

G2: 4.1/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (50+ đánh giá)

những đánh giá thực tế từ người dùng về Motion*:

Mặc dù chưa có đánh giá trên G2, đây là một đánh giá từ G2:

Tôi rất thích tính năng tự động điền thời gian của AI. Khi cần hủy cuộc họp hoặc có thời gian rảnh, nó sẽ tự động điền vào không gian của tôi với các dự án/công việc cần hoàn thành. Việc triển khai cho đội ngũ rất đơn giản và mọi người có thể kết nối lịch của mình. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày và thậm chí liên hệ hỗ trợ để khắc phục vấn đề khi chuyển từ kế hoạch nhóm sang kế hoạch cá nhân, họ đã xử lý mà không gặp bất kỳ vấn đề hay rắc rối nào. Tôi khuyên dùng.

Tôi rất thích tính năng tự động điền thời gian của AI. Khi cần hủy cuộc họp hoặc có thời gian rảnh, nó sẽ tự động điền vào không gian của tôi với các dự án/công việc cần hoàn thành. Việc triển khai cho đội ngũ rất đơn giản và dễ dàng kết nối lịch của mọi người. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày và thậm chí liên hệ hỗ trợ để khắc phục vấn đề khi chuyển từ kế hoạch đội ngũ sang kế hoạch cá nhân, họ đã xử lý mà không gặp bất kỳ vấn đề hay rắc rối nào. Tôi khuyên dùng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu ưu tiên của công việc thay đổi trên Motion, đừng kéo và thả công việc xung quanh lịch một cách thủ công, vì điều này sẽ khiến công việc bị khóa. Thay vào đó, hãy điều chỉnh ưu tiên thủ công bằng cách nhấp vào công việc và thay đổi thuộc tính.

4. SkedPal (Tốt nhất cho lịch trình công việc linh hoạt và tính năng lịch thông minh)

qua SkedPal

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng lịch thông minh có thể biến những ghi chú lộn xộn thành danh sách công việc rõ ràng và súc tích? Skedpal tối ưu hóa lịch trình của bạn cho nhiều tuần với tính năng Khối Thời Gian Thông Minh, xem xét các công việc, ưu tiên và commit của bạn. Ứng dụng này được thiết kế cho những người dùng mong muốn một lịch trình linh hoạt và thích ứng cao.

Bạn có thể sử dụng tính năng Triage để cài đặt ưu tiên, xác định thời hạn và gán thời lượng ước tính. Công cụ quản lý công việc sau đó sẽ lên lịch các thời hạn thực tế trong lịch.

Các tính năng nổi bật của SkedPal

Xem các công việc của bạn trong chế độ xem bảng và sử dụng tính năng kéo và thả để di chuyển chúng

Tạo danh sách công việc lồng nhau không giới hạn để chia nhỏ các công việc lớn thành các công việc con dễ quản lý

Thêm hình ảnh, biểu tượng hoặc tệp tin vào ghi chú công việc (dưới 100MB) để làm cho chúng trở nên chi tiết hơn

Giới hạn của SkedPal

Dành thời gian để tùy chỉnh quy trình làm việc của công việc

Yêu cầu nỗ lực thủ công để sắp xếp các công việc vào một danh sách công việc duy nhất

Việc thiết lập các công việc lặp lại trở nên phức tạp và khó hiểu

Tạo ra một đường cong học tập dốc với các thuật toán phức tạp và cài đặt phức tạp

Giá cả của SkedPal

Gói cơ bản: $14.95/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $21.95/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về SkedPal

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.6/5 (170+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về SkedPal:

Theo một đánh giá trên Reddit,

Wow, tôi muốn cảm ơn bạn vì đã giới thiệu SkedPal. Tôi đã thử qua Motion, Reclaim, Asana và một số công cụ khác, nhưng SkedPal là công cụ đầu tiên thực sự thuyết phục tôi. Mặc dù có đường cong học tập khá dốc, nhưng kết quả đạt được rất xứng đáng, đây thực sự là công cụ dành cho người dùng chuyên nghiệp!

Wow, tôi muốn cảm ơn bạn vì đã giới thiệu SkedPal. Tôi đã thử qua Motion, Reclaim, Asana và một số công cụ khác, nhưng SkedPal là công cụ đầu tiên thực sự thuyết phục tôi. Mặc dù có đường cong học tập khá dốc, nhưng kết quả đạt được rất xứng đáng, đây thực sự là công cụ dành cho người dùng chuyên nghiệp!

🧠 Thông tin thú vị: Trong một ngày công việc 8 giờ, một nhân viên trung bình dành 4 giờ và 12 phút để làm việc tích cực. 39% nhân viên nghỉ giải lao thêm để giết thời gian, trong khi 47% và 45% lướt web và kiểm tra mạng xã hội.

5. Amie (Phù hợp nhất cho các công việc thẩm mỹ và quản lý lịch)

qua Amie

Amie cung cấp giao diện kết hợp các công việc, lịch và email (chỉ đọc) trong một chế độ xem tối giản. Bạn có thể nhập việc cần làm bằng tiếng Anh thông thường, ví dụ: ‘pick up laundry at 4:00 p. m. @next Wednesday’, và Amie sẽ tự động chuyển đổi thành công việc trên lịch của bạn bằng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

AI Trò chuyện là một tính năng tương đối mới. Đây là hệ thống NLP được nâng cấp nhằm hiểu rõ hơn ý định của bạn.

Ví dụ, nếu bạn nhập vào Amie’s AI Trò chuyện, ‘Xây dựng kệ giày vào Chủ nhật,’ lịch của bạn sẽ tự động khối nhiều giờ, biết rằng công việc này sẽ mất nhiều giờ để hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của Amie

Bắt đầu đồng hồ Pomodoro từ thanh menu và nhận thông báo bằng âm thanh khi thời gian kết thúc

Chuyển đổi email thành các công việc hoặc danh sách việc cần làm

Tạo liên kết chia sẻ cho các khung thời gian trống của bạn

Giới hạn của Amie

Thiếu công cụ quản lý đội nhóm và tính năng ghi chú tích hợp

Hạn chế tùy chỉnh lịch bằng cách không cho phép tuần bắt đầu vào thứ Bảy

Ngăn người dùng trả lời email trực tiếp trong ứng dụng

Giá cả của Amie

Pro: $25/tháng cho mỗi người dùng

*kinh doanh: $50/tháng cho mỗi người dùng

enterprise: *Liên hệ để biết giá

Đánh giá và nhận xét về Amie

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

những đánh giá thực tế từ người dùng về Amie*

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng trên Reddit:

Tôi thực sự thích Aime. Giao diện đẹp mắt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tôi. Notion & lịch & Danh sách việc cần làm. Giao diện tương tác trên iOS cũng rất độc đáo, nhưng thật đáng tiếc là không có phiên bản Android và họ cũng không có trang web tối ưu cho trình duyệt di động. Bạn chỉ có thể sử dụng chế độ máy tính để truy cập, điều này tương đương với việc hoàn toàn loại trừ người dùng Android.

Tôi thực sự thích Aime. Giao diện đẹp mắt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tôi. Notion & lịch & Danh sách việc cần làm. Giao diện tương tác trên iOS cũng rất độc đáo, nhưng thật đáng tiếc là không có phiên bản Android và họ cũng không có trang web tối ưu cho trình duyệt di động. Bạn chỉ có thể sử dụng chế độ máy tính để truy cập, điều này tương đương với việc hoàn toàn loại trừ người dùng Android.

🧠 Thông tin thú vị: Ngủ từ 7,5 đến 8 giờ mỗi đêm có thể giúp bạn tăng năng suất làm việc gấp 20 lần.

6. BeforeSunset AI (Tốt nhất cho lập kế hoạch hàng ngày và đang theo dõi thời gian)

qua BeforeSunset AI

Thay vì than thở với bạn bè về khối lượng công việc, hãy viết cho BeforeSunset AI. Giao phó mọi thông tin về các công việc sắp tới, và xem trợ lý AI của công cụ phân tích thông tin, chuyển đổi thành các công việc có thể thực hiện được và đề xuất khung thời gian tối ưu để hoàn thành. Đây là trợ lý lập kế hoạch hàng ngày của bạn.

Trước khi bạn học cách tạo lịch trình hàng tuần, công cụ sẽ tự động cài đặt cho bạn bằng cách phân chia thông tin.

Nó độc đáo với tính năng đang theo dõi tâm trạng kết hợp với theo dõi thời gian và phân tích năng suất. Ví dụ, bạn có thể cập nhật ‘cảm thấy tuyệt vời’ sau khi hệ thống tự động chuyển các công việc chưa hoàn thành của ngày hôm nay sang kế hoạch của ngày mai.

Các tính năng nổi bật của BeforeSunset AI

Đặt hẹn giờ hoặc sử dụng Chế độ Tập trung để loại bỏ mọi phiền nhiễu khi công việc

Lên lịch nghỉ ngơi hợp lý với tùy chọn Bắt đầu nghỉ

Lưu các tác vụ quan trọng của bạn bằng tính năng Bookmark

Phân tích năng suất làm việc của bạn thông qua báo cáo so sánh thời gian kế hoạch vs thời gian thực tế để hoàn thành công việc

Giới hạn của BeforeSunset AI

Không có hướng dẫn tích hợp để giúp người dùng hiểu cách sử dụng công cụ

Tùy chỉnh giới hạn trong Chế độ Tập trung

Được thiết kế chủ yếu cho việc lập kế hoạch hàng ngày, không phù hợp cho việc lập lịch trình dự án dài hạn

Giá cả của BeforeSunset AI

Pro: $18/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về BeforeSunset AI

G2: 4.8/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Những đánh giá thực tế từ người dùng về BeforeSunset AI:

Đánh giá của G2:

Tôi thích sự đơn giản của ý tưởng này. Không quá phức tạp với quá nhiều tính năng thừa thãi, mà đi thẳng vào vấn đề và đủ linh hoạt để bạn có thể tìm ra cách riêng của mình để tối ưu hóa năng suất.

Tôi thích sự đơn giản của ý tưởng này. Không quá phức tạp với quá nhiều tính năng thừa thãi, mà đi thẳng vào vấn đề và đủ linh hoạt để bạn có thể tìm ra cách riêng của mình để tối ưu hóa năng suất.

7. Timely (Tốt nhất cho việc tạo bảng chấm công tự động)

qua Timely

Muốn nhận thêm một vài dự án để tài trợ cho chuyến đi tiếp theo nhưng không tìm được khung thời gian miễn phí? Hãy sử dụng Timely! Tính năng Quản lý Sức chứa của nó giúp bạn hiểu và tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên giữa các dự án và công việc với chế độ xem rõ ràng về giờ công việc tiếp theo của bạn.

Memory Tracker ghi nhớ những công việc bạn thực hiện trong ngày, giúp bạn dễ dàng kéo và thả các công việc vào bảng chấm công. Bắt đầu tính giờ làm việc với dữ liệu chính xác!

Các tính năng nổi bật của Timely

Tích hợp công cụ này với lịch, công cụ quản lý dự án và email của bạn để đồng bộ hóa dữ liệu và tạo bảng chấm công đầy đủ

Chỉnh sửa hoặc xóa các mục nhập trong bảng chấm công đồng thời ghi chú để tăng tính rõ ràng

Chọn màu sắc tùy chỉnh cho từng khối công việc

Giới hạn về thời gian

Có thể gặp một số lỗi nhỏ khi lưu thay đổi

Thiếu tính năng kéo và thả để di chuyển các công việc tương lai vào tuần hiện tại

Không tài khoản sự khác biệt về múi giờ trong lịch trình

Giá cả hợp lý

Xây dựng: $26/tháng cho mỗi người dùng

Elevate: $37/tháng cho mỗi người dùng

Sáng tạo: $43/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét kịp thời

G2: 4.8/5 (400+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (200+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Timely:

Theo đánh giá của G2,

Timely đã giúp tôi lấy lại thời gian có thể tính phí mà tôi đã bỏ lỡ khi ghi chép thủ công. Nó cũng giúp tôi ghi nhận thời gian nhanh chóng và hàng ngày, thay vì phải tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra sau vài ngày. Tôi còn tích hợp Timely qua Zapier để tự động thêm thời gian vào hệ thống hóa đơn, giúp mọi thứ diễn ra mượt mà.

Timely đã giúp tôi lấy lại thời gian có thể tính phí mà tôi đã bỏ lỡ khi ghi chép thủ công. Nó cũng giúp tôi ghi lại thời gian nhanh chóng và hàng ngày, thay vì phải tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra sau vài ngày. Tôi còn tích hợp Timely qua Zapier để tự động thêm thời gian vào hệ thống hóa đơn của chúng tôi, giúp mọi thứ diễn ra mượt mà.

8. Arcush (Tốt nhất cho việc tự động sắp xếp danh sách công việc cần làm)

qua Arcush

Arcus h là ứng dụng lập kế hoạch hàng ngày dành riêng cho iOS, được thiết kế để đơn giản hóa ngày làm việc của bạn. Ứng dụng này có tính năng giao diện dòng thời gian trực quan, giúp bạn tổ chức công việc và duy trì tập trung mà không bị quá tải.

Tính năng nổi bật của nó, Hộp thư đến Zero, tự động loại bỏ các công việc chưa được lên lịch khỏi chế độ xem, giúp bạn chỉ tập trung vào những việc quan trọng ngay lúc này. Bạn cũng có thể đặt trước các khung thời gian cụ thể cho công việc cần tập trung và tùy chỉnh lịch trình của mình một cách trực quan bằng mã màu sắc.

Các tính năng nổi bật của Arcush

Áp dụng các mã màu sắc khác nhau để tổ chức các công việc của bạn

Tạo các công việc lặp lại với tần suất đa dạng

Tùy chỉnh chế độ xem dòng thời gian theo giờ, ngày hoặc tuần để phù hợp với phong cách kế hoạch của bạn

Giới hạn của Arcush

Chỉ có sẵn trên iPhone chạy iOS 16 trở lên

Không hỗ trợ tạo/lập sự kiện lịch

Thiếu các tính năng khóa quan trọng như tác vụ con và chức năng tìm kiếm

Giá cả của Arcush

*miễn phí vĩnh viễn

Gói Pro Hàng tháng: $3.99/tháng

Gói Pro Hàng Năm: $9.99/năm

Pro Lifetime: $29.99 thanh toán một lần

Đánh giá và nhận xét về Arcush

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

những đánh giá thực tế từ người dùng về Arcush*

Mặc dù chưa có đánh giá trên G2, đây là một đánh giá từ Apple Store:

Tôi đã thử tất cả các ứng dụng khối thời gian không có xâm phạm bảo mật quá mức và Arcush có giao diện tốt nhất trong số tất cả. Đối tượng/kỳ/phiên bản, việc nhập thời gian bắt đầu và thời lượng của các khung thời gian là hiệu quả nhất mà tôi tìm thấy. Giao diện trông đẹp mắt và giá cả cũng hợp lý. Tiếp tục công việc nhé!

Tôi đã thử tất cả các ứng dụng khối thời gian không có xâm phạm bảo mật quá mức và Arcush có giao diện tốt nhất trong số tất cả. Đối tượng/kỳ/phiên bản, việc nhập thời gian bắt đầu và thời lượng của các khung thời gian là hiệu quả nhất mà tôi tìm thấy. Giao diện trông đẹp mắt và giá cả cũng hợp lý. Tiếp tục công việc nhé!

9. Công việc chung (Phù hợp nhất cho người dùng Lịch Google)

qua Công việc chung

Bạn đang tìm kiếm một công cụ quản lý công việc đơn giản, miễn phí và dễ dàng quản lý hạn chót và ưu tiên? Hãy sử dụng General Task. Truy cập các tính năng như Chế độ Tập trung để tránh lãng phí thời gian và theo dõi tất cả thông tin về các sự kiện lịch của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Quick Lệnh để điều hướng giao diện nhanh chóng hơn — với một chút luyện tập, bạn sẽ quen thuộc với giao diện mà không cần hướng dẫn.

Các tính năng nổi bật của General Công việc

Đồng bộ với GitHub để đang theo dõi các yêu cầu kéo (PRs) của bạn

Tạo công việc trực tiếp từ Slack

Kéo và thả công việc vào lịch của bạn để lập lịch và chia khối thời gian

Giới hạn chung về công việc

Không tích hợp với Lịch Apple hoặc Lịch Outlook

Thiếu các tính năng quan trọng như tác vụ con, công việc lặp lại và thẻ

Giá dịch vụ quản lý công việc chung

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét chung về các công việc

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

*những đánh giá thực tế từ người dùng về General công việc

Dưới đây là đánh giá của Product Hunt về General Công Việc:

Tôi chỉ sử dụng ứng dụng này khoảng một tuần, nhưng nó thật tuyệt vời trong thời gian sử dụng. Lý do duy nhất tôi ngừng sử dụng là vì nhóm của tôi đã ngừng dùng Linear và chuyển sang Asana, ứng dụng này không hỗ trợ tích hợp.

Tôi chỉ sử dụng ứng dụng này khoảng một tuần, nhưng nó thật tuyệt vời trong thời gian sử dụng. Lý do duy nhất tôi ngừng sử dụng là vì nhóm của tôi đã ngừng dùng Linear và chuyển sang Asana, ứng dụng này không hỗ trợ tích hợp.

10. Planimo (Phù hợp nhất cho người dùng iPhone)

qua Planimo

Planimo là lựa chọn lý tưởng cho người dùng iPhone muốn kết hợp thói quen cá nhân với kế hoạch công việc chuyên nghiệp. Công cụ này cho phép bạn mô tả mục tiêu, sở thích và thói quen hàng ngày để tạo ra một kế hoạch cá nhân hóa.

Tính năng phân chia công việc tự động của nó tạo ra các bước thực hiện dễ quản lý dựa trên các khối thời gian bạn đã định, giúp bạn luôn biết chính xác việc cần làm vào mọi thời điểm trong ngày.

Các tính năng nổi bật của Planimo

Phân chia các cột mốc lớn thành các bước 45 phút

Tạo không gian làm việc không giới hạn và tự động phân công công việc cho từng không gian

Nhận những phân tích cá nhân hóa về cách quản lý thời gian của bạn để nâng cao năng suất làm việc

Giới hạn của Planimo

Chỉ có sẵn trên các thiết bị iOS

Thiếu các tính năng quản lý dự án cơ bản

Phiên bản miễn phí bao gồm quảng cáo, có thể gây gián đoạn trải nghiệm người dùng

Dành riêng cho sử dụng cá nhân (không bao gồm tính năng cho nhóm)

Giá cả của Planimo

Premium (1 tài khoản): $9.99/tháng Giới thiệu: 3 tháng đầu tiên chỉ $9.99, sau đó $9.99/tháng

Giới thiệu: 3 tháng đầu tiên chỉ $9.99, sau đó $9.99/tháng

Premium (lên đến 6 tài khoản): $15.99/tháng. Giá ưu đãi: 3 tháng đầu tiên chỉ $15.99, sau đó $15.99/tháng

Giới thiệu: 3 tháng đầu tiên chỉ $15.99, sau đó $15.99/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Giới thiệu: 3 tháng đầu tiên chỉ $9.99, sau đó $9.99/tháng

Giới thiệu: 3 tháng đầu tiên chỉ $15.99, sau đó $15.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Planimo

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

👀 Bạn có biết? 20% các nhà quản lý dự án muốn loại bỏ 'việc lập tài liệu', như viết báo cáo hàng tuần, cập nhật tiến độ, trình chiếu PowerPoint hoặc ghi chép tùy chỉnh liên quan đến dự án.

Sử dụng ClickUp để lập kế hoạch cho các công việc và dự án của bạn

Quản lý công việc hiệu quả không chỉ đơn thuần là danh sách công việc cần làm; đó là việc ưu tiên một cách thông minh, lập lịch thực tế và linh hoạt điều chỉnh khi kế hoạch thay đổi.

Đây là cam kết của một trợ lý lập lịch AI. Sử dụng ba công cụ AI riêng biệt để quản lý một quy trình làm việc có thể gây ra nhiều rối ren hơn là sự rõ ràng. Thay vào đó, ClickUp có thể đơn giản hóa quy trình lập kế hoạch của bạn bằng cách kết hợp nhiều tài khoản lịch vào một không gian thống nhất và cung cấp các tính năng AI để giải quyết các yêu cầu quản lý công việc và quản lý dự án.

Dù bạn cần một kế hoạch cho nhóm hay một công cụ lập lịch cá nhân, ClickUp có thể là giải pháp dành cho bạn!

👉 Đăng ký ClickUp miễn phí và trải nghiệm ngay hôm nay.