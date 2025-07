Tóm tắt The 5AM Club: Cách đạt được mức độ hiệu suất đỉnh cao bằng cách dậy sớm

Tác giả và diễn giả truyền động lực Robin Sharma, nổi tiếng với cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất The Monk Who Sold His Ferrari (Tu sĩ bán chiếc Ferrari), tiếp tục mang đến cho chúng ta một cuốn sách mới trong The 5AM Club. Đây không chỉ là một cuốn sách tự giúp đỡ bản thân, mà còn chứa đựng những bài học quý giá về cách sử dụng các nguồn lực nhận thức sẵn có để đạt được những điều phi thường.

Chúng ta đã nghe vô số lần rằng 5 giờ sáng là "giờ vàng" để làm việc hiệu quả, nhưng liệu nó có thực sự đáng giá, đặc biệt là khi lựa chọn thay thế là giấc ngủ ngon lành?

Điều hoàn toàn bình thường khi một tâm trí tinh tường tự hỏi liệu việc dậy sớm có thực sự tạo ra sự khác biệt hay chỉ là một trong những trào lưu nhất thời của giới tỷ phú. Vâng, chính xác đó là điều mà bản tóm tắt The 5AM Club của chúng tôi sẽ trả lời. 🕔

Chúng tôi sẽ khám phá lý do tại sao cuốn sách này ủng hộ việc dậy sớm, tóm tắt triết lý, những trích dẫn có tác động và những điểm chính cho bạn.

⏰ Tóm tắt 60 giây The 5AM Club của Robin Sharma dạy về sức mạnh của việc bắt đầu ngày mới sớm để tăng năng suất, sự tập trung và phát triển cá nhân. Công thức 20/20/20 trong cuốn sách này chia giờ đầu tiên thành: Hành động : Tập thể dục trong 20 phút để thức dậy tràn đầy năng lượng.

Suy ngẫm : Thiền, viết nhật ký hoặc lập kế hoạch cho ngày mới để có đầu óc minh mẫn.

Phát triển: Đọc sách, học hỏi hoặc rèn luyện một kỹ năng để nâng cao bản thân. ClickUp giúp bạn xây dựng thói quen buổi sáng hoàn hảo với: Nhiệm vụ & Nhắc nhở ClickUp : Đặt mục tiêu hàng ngày và thói quen buổi sáng.

Chế độ xem lịch ClickUp : Lập kế hoạch và theo dõi thói quen 5 giờ sáng của bạn.

Tài liệu ClickUp : Ghi chép, phản ánh và sắp xếp những hiểu biết sâu sắc.

Mục tiêu ClickUp: Theo dõi tiến độ của bạn và duy trì động lực.

Tóm tắt sách The 5AM Club trong nháy mắt

Tác giả: Robin Sharma

Số trang: 336 (bản in)

Năm xuất bản: 2018

Thời gian đọc ước lượng: 7–12 giờ

The 5AM Club sử dụng một câu chuyện cảm động để chứng minh rằng một người bình thường có thể làm được nhiều việc hơn trong cuộc sống hàng ngày bằng cách bắt đầu ngày mới vào lúc 5 giờ sáng. Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật chính:

Nhà khởi nghiệp thất vọng Nghệ sĩ đang gặp khó khăn Người tỷ phú ấm áp và thân thiện (người hướng dẫn)

Ba người gặp nhau một cách bất ngờ tại một hội nghị, và vị tỷ phú đề nghị hai nhân vật chính dành thời gian cùng ông tại biệt thự biển của mình ở Mauritius. Điều kiện duy nhất? Họ phải đến vào lúc 5 giờ sáng. 😅

Đổi lại, tỷ phú sẽ tiết lộ lời khuyên của guru của mình cho cả hai. Như bạn có thể đoán, điểm mấu chốt của lời khuyên là thức dậy lúc 5 giờ sáng và lập lịch trình để hoàn thành công việc hàng ngày mà không bị phân tâm.

Lý luận của Sharma là dậy sớm mang lại cho bạn nguồn lực nhận thức cần thiết để thực hiện các hoạt động tự phản ánh, rèn luyện sức khỏe thể chất và phát triển cá nhân. Và điều này được khoa học chứng minh — chúng ta phá hoại nhiều nỗ lực cải thiện bản thân vì bộ não cổ xưa của mình, vốn luôn dự đoán nguy hiểm và giữ chúng ta trong trạng thái sợ hãi, đẩy chúng ta đến những điều gây xao lãng và tránh hành động.

Tuy nhiên, vỏ não trước trán, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề và xử lý cảm xúc, giúp chúng ta chống lại hành vi này thông qua hành động hợp lý. Vào lúc 5 giờ sáng, não bộ của chúng ta được thiết lập để ở trạng thái bình tĩnh hơn, cho phép chúng ta vượt qua căng thẳng và lo lắng do sợ hãi gây ra và thực hiện các bước cụ thể để xây dựng một cuộc sống thành công.

Trong cuốn sách, Sharma tiếp tục khám phá nhiều chủ đề để làm rõ quan điểm của mình. Hãy cùng tìm hiểu một số thảo luận nổi bật:

Bốn vương quốc nội tâm

Sharma khuyến khích việc rèn luyện sự chủ động cá nhân bằng cách phát triển bốn "vương quốc nội tâm" của chúng ta, cụ thể là:

Tư duy: Suy nghĩ, niềm tin, chất lượng của lời tự nhủ và thái độ đối với thách thức định hình thực tại của chúng ta Tâm thế: Thực hành lòng biết ơn để nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân, vì một không gian tâm hồn bị đè nặng bởi những cảm xúc đau khổ sẽ không đưa chúng ta đến đâu cả Healthset: Sức khỏe thể chất đỉnh cao mang lại cho bạn sức sống và tự do để theo đuổi các cơ hội phát triển Soulset: Chúng tôi nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách theo đuổi sự tinh thần trong mọi hoạt động, thường thông qua thiền định và suy ngẫm

quy tắc 20/20/20

The 5AM Club đề cập đến một vấn đề nhức nhối: Chúng ta nên làm gì sau khi thức dậy lúc 5 giờ sáng? Chúng ta không thể dán mắt vào màn hình máy tính sớm như vậy, phải không?

Đây là nơi Sharma trình bày ý tưởng tiếp theo của mình – quy tắc 20/20/20 cho một thói quen buổi sáng cách mạng. Bạn chia giờ đầu tiên – khoảng thời gian từ 5 đến 6 giờ, còn được gọi là giờ chiến thắng – thành ba phần bằng nhau.

20 phút đầu tiên: Hoạt động thể chất mạnh mẽ làm giảm cortisol, hormone của sự sợ hãi. Hãy sử dụng thời gian này để tập thể dục cho ra mồ hôi — nó giải phóng BDNF (yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não) giúp não bộ hình thành các kết nối thần kinh mới và : Hoạt động thể chất mạnh mẽ làm giảm cortisol, hormone của sự sợ hãi. Hãy sử dụng thời gian này để tập thể dục cho ra mồ hôi — nó giải phóng BDNF (yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não) giúp não bộ hình thành các kết nối thần kinh mới và trải nghiệm khả năng thay đổi cấu trúc thần kinh 20 phút tiếp theo: Sau khi hoàn thành một số bài tập tim mạch nhẹ nhàng, hãy chuyển sang hoạt động khác và nghỉ ngơi để thiền định. Ví dụ, bạn có thể tự nhìn lại một ngày sắp tới của mình 20 phút cuối: Trong phần cuối, hãy tiếp thu những kiến thức giúp thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Ví dụ, bạn có thể Trong phần cuối, hãy tiếp thu những kiến thức giúp thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Ví dụ, bạn có thể đọc một cuốn sách hoặc nghe các podcast hữu ích

Ý tưởng là tạo ra một thói quen buổi sáng giúp bạn chuẩn bị tinh thần cho hiệu suất cao nhất trong suốt cả ngày.

Duy trì chu kỳ hiệu suất cao

Một chu kỳ hoạt động hiệu quả đòi hỏi cơ thể bạn phải được nghỉ ngơi đầy đủ, điều này chỉ có thể đạt được thông qua một giấc ngủ ngon. Cuốn sách nhấn mạnh tác hại của việc thiếu ngủ và khuyến khích độc giả có giấc ngủ chất lượng để phục hồi tế bào não và tăng cường kết nối thần kinh. Nói chung, bạn có thể tận hưởng chu kỳ phục hồi sâu trong khi ngủ bằng cách:

Tránh sử dụng thiết bị điện tử trong giờ cuối cùng trước khi đi ngủ

Ngủ trong phòng tối

Những điểm chính từ cuốn sách The 5AM Club của Robin Sharma

Nếu bạn là người thích tìm hiểu sâu hơn, đây là năm điểm chính từ cuốn sách mà bạn có thể muốn áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Hãy xem nhé!

1. Xây dựng thói quen dậy sớm vào buổi sáng là một quá trình khó khăn nhưng mang lại nhiều lợi ích

Rào cản lớn nhất để hoạt động tích cực vào buổi sáng? Não bộ của chúng ta phản kháng.

Hãy tưởng tượng bạn được thông báo rằng bạn không được chạm vào điện thoại trong một tuần tới. Bạn có thể sẽ bắt đầu cảm thấy các triệu chứng cai nghiện! Não bộ của bạn không quen với sự thay đổi này và sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu về mọi mặt, do các kết nối thần kinh mới được hình thành, nhưng chính sự khó chịu đó sẽ giúp bạn trong dài hạn.

Theo Sharma, một Phương pháp hình thành thói quen có thể giúp bạn - bạn cần giả định rằng sẽ mất khoảng 66 ngày để hình thành thói quen này. ⚓

Trong những ngày đầu tiên, bạn phải ép bản thân thực hiện thói quen buổi sáng. Vào khoảng giữa giai đoạn (sau khoảng 20 ngày), bạn sẽ cảm thấy như mình đã đạt đến giới hạn và không có gì có thể giúp được, nhưng Sharma gọi đây là thời điểm bạn thực sự bắt đầu thay đổi. Vào cuối giai đoạn, bạn sẽ trải nghiệm Điểm tự động, khi não bộ của bạn cuối cùng cũng quen với lịch trình mới.

Phương pháp này có thể hỗ trợ bất kỳ thay đổi nào trong lối sống, và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì đã vượt qua. 💪

2. Bạn muốn sống như 5% những người thành công nhất? Hãy làm những việc mà 95% những người khác không làm!

Mẹo cơ bản nhất nhưng lại bị đánh giá thấp để thay đổi cuộc sống của một người là commit với những thay đổi mà hầu hết mọi người đều tránh né.

Ý tưởng thức dậy lúc 5 giờ sáng có vẻ mệt mỏi?

Không phải để trở thành 5% những người thành công nhất.

Sharma tin rằng khi bạn bắt đầu sống khác biệt, theo cách mà hầu hết mọi người không làm, mọi người có thể gọi bạn là người điên. Tuy nhiên, nhãn hiệu này chính là thứ mà ông đề cập đến như là "giá phải trả" để đạt được sự vĩ đại.

Nếu bạn cam kết đạt được các mục tiêu năng suất để có cuộc sống tốt hơn, thì bạn phải tập trung vào những thay đổi cần thực hiện, bất kể xã hội mong đợi gì. Giả sử bạn dành cuối tuần để xây dựng một công việc kinh doanh phụ thay vì thư giãn tại quán bar. Đây là một con đường không chính thống, nhưng nó cho thấy bạn sẵn sàng thực hiện một thay đổi khó chịu để cải thiện tài chính của mình.

3. Chú ý đến sức khỏe tinh thần của bạn

Một điểm thú vị được nêu bật trong The 5AM Club là cách thức hoạt động của bản ngã con người và xã hội. Ví dụ, khi chúng ta cảm thấy xấu hổ trước một nhóm người, bản ngã của chúng ta sẽ trỗi dậy và làm ô nhiễm trái tim bằng những cảm giác cay đắng, xấu hổ và tức giận.

Sharma nhấn mạnh tầm quan trọng của một tâm thế nhẹ nhàng. Chúng ta phải nỗ lực có ý thức để kiềm chế bản ngã và nhận thức rõ hơn về các yếu tố kích hoạt căng thẳng, thói quen xấu và cơ chế đối phó của bản thân. Tự điều chỉnh giúp chúng ta đầu tư vào sự phát triển cá nhân từ sự chân thực và trở nên kiên cường hơn khi đối mặt với thách thức.

Hãy nhớ, bạn không cần phải là người giỏi nhất thế giới; chỉ cần xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày!

4. Thể hiện tài năng của bạn

Trong cuốn sách, tỷ phú này đưa ra lời khuyên tuyệt vời cho hai nhân vật chính khác: Nếu bạn có tài năng, hãy thể hiện nó, ngay cả khi nó có thể gây bất lợi cho bạn.

Đừng bao giờ coi tài năng của mình là điều hiển nhiên. Đó là tiền tệ tự nhiên của bạn trong thế giới này và là thứ cần được tận dụng. Hãy tiếp tục học hỏi và khám phá những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn mà nó mang lại. Cuốn sách cung cấp thêm những lời khuyên để trở thành một thiên tài suốt đời, chẳng hạn như:

Tận dụng Traffic University, tức là sử dụng thời gian di chuyển hàng ngày để khám phá những cuốn sách mới hoặc podcast

Dành ra vài phút mỗi ngày để rèn luyện kỹ năng của bạn

5. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ của bạn

Mọi người đều có tiềm năng sáng tạo và năng suất để tăng cường sự tập trung tinh thần và dẫn dắt cuộc sống thành công, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ bị bao vây bởi những người chỉ làm họ nản lòng?

Một ví dụ điển hình là nghệ sĩ trong cuốn sách này. Bạn bè của anh ta chế giễu nghệ thuật của anh ta và gọi anh ta bằng những cái tên xấu xí. Thất bại của anh ta là kết quả của việc giao du với những người bạn không tốt.

Bạn sẽ trở thành những người bạn thường giao du, vì vậy hãy xem xét lại những người bạn tiếp xúc. Tốt nhất là dành thời gian cho những người có cùng chí hướng, những người quý trọng và hỗ trợ bạn. Học cách kết nối và tìm kiếm những người và cộng đồng có thể trở thành hệ thống hỗ trợ cho bạn. 🌻

Những trích dẫn có tác động mạnh mẽ từ The 5AM Club

Có rất nhiều trích dẫn đáng chú ý trong The 5AM Club. Hãy xem những trích dẫn yêu thích của chúng tôi:

Trích dẫn #1

Văn hóa của chúng ta dạy chúng ta phải theo đuổi danh hiệu và vật chất, sự tán dương và khen ngợi, tiền bạc và biệt thự. Tất cả những điều đó đều tốt, thực sự là vậy, miễn là bạn không bị tẩy não để định nghĩa giá trị của mình như một con người bằng những thứ đó. Hãy tận hưởng chúng, nhưng đừng quá gắn bó với chúng. Hãy sở hữu chúng, nhưng đừng dựa vào chúng để xác định bản thân. Hãy trân trọng chúng, nhưng đừng cần chúng.

Trong cuốn sách, tỷ phú này phân tích những chuẩn mực vật chất trong xã hội hiện đại. Mọi người đều đang chạy đua để sở hữu những thứ tốt nhất, chứ không phải trở thành người tốt nhất.

Ông cho rằng mong muốn có những thứ vật chất không phải là điều xấu, miễn là bạn không để nó định nghĩa giá trị thực sự của mình.

Khi bạn biến mong muốn thành nhu cầu, vật chất sẽ trở thành nguồn sức mạnh tạm thời của bạn. Bạn sẽ thấy mình yếu đuối ngay khi mất đi bất kỳ tài sản nào trên đời. Thay vì dựa vào vật chất để xác định bản thân, chúng ta nên tập trung vào việc xây dựng năng lượng tinh thần và tính cách chính trực.

Trích dẫn #2

Nếu bạn muốn dẫn đầu trong lĩnh vực của mình... hãy trở thành một người có năng lực và sâu sắc. Hãy cam kết trở thành một con người khác thường thay vì một trong những người nhút nhát, hành xử như mọi người, sống một cuộc đời nhếch nhác thay vì một cuộc đời tuyệt vời, một cuộc đời sao chép thay vì một cuộc đời độc đáo.

Tỷ phú này đưa ra những nhận xét mạnh mẽ về không gian làm việc hiện đại và cách mọi người ưu tiên số lượng hơn chất lượng. Nhiều nhân viên không có đam mê hay cam kết để dẫn dắt những bước tiến đột phá và chỉ tìm cách dễ dàng nhất để sống qua ngày.

Trích dẫn #3

Bởi vì hầu hết chúng ta ngày nay đều mong muốn có thêm thời gian. Thế nhưng chúng ta lại lãng phí thời gian mình có. Suy ngẫm về cái chết giúp chúng ta tập trung vào những điều quan trọng nhất. Bạn sẽ ngừng để những phiền nhiễu kỹ thuật số, những sự xao nhãng trực tuyến và những rắc rối trên mạng cướp đi những giờ phút quý giá của cuộc đời bạn. Bạn biết đấy, bạn không bao giờ lấy lại được những ngày đã qua.

Ông Riley, tỷ phú, đưa ra một trong những phát biểu mạnh mẽ nhất của mình trong Chương 10: 4 Điểm Tập Trung Của Những Người Làm Lịch Sử. Ông giải thích cách suy nghĩ về cái chết có thể giúp một cá nhân tránh xa những phiền nhiễu kỹ thuật số vô nghĩa và sống trọn vẹn cuộc đời. 🌷

Áp dụng những bài học từ The 5AM Club và rèn luyện kỹ năng cá nhân với ClickUp

Thức dậy sớm vào buổi sáng có thể không phải là công việc dễ dàng nhất trên thế giới, nhưng phần thưởng của nó vượt xa sự khó chịu tạm thời mà bạn gặp phải trong quá trình rèn luyện thói quen này. Nếu bạn đã cam kết với mục tiêu của mình, đây là một công cụ sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó: ClickUp. 😇

ClickUp là phần mềm năng suất và cài đặt mục tiêu tất cả trong một với nhiều chức năng để:

Tổ chức và theo dõi thói quen buổi sáng sớm và các lịch trình khác của bạn

Giữ sự nhất quán trong quá trình hình thành thói quen mới

Kiểm soát khối lượng công việc hàng ngày để duy trì sức khỏe tinh thần

Sử dụng chế độ xem tất cả trong một để dự đoán và sắp xếp công việc hàng ngày, nhắc nhở và sự kiện lịch của bạn tốt hơn với ClickUp Home

Dưới đây là một số tính năng đặc biệt sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung trong suốt hành trình của mình:

1. Lên lịch thành thạo với Lịch và các mẫu của ClickUp

Thức dậy lúc 5 giờ sáng hoặc phát triển bất kỳ thói quen khó khăn nào cũng dễ dàng hơn khi bạn có một lịch trình thực tế. May mắn thay, cho dù bạn là trưởng nhóm, chủ doanh nghiệp hay chỉ là sinh viên, ClickUp đều là công cụ lập lịch trình miễn phí cho tất cả mọi người! 📅

Lịch kéo và thả siêu trực quan của nền tảng này cho phép bạn tạo dòng thời gian linh hoạt, mang lại sự tự tin và động lực để đạt được mục tiêu của mình. Bạn đã quen với các công cụ lập kế hoạch của bên thứ ba như Lịch Google hoặc TimeDoctor? Dễ dàng tích hợp ClickUp với hơn 1.000 công cụ và tận dụng tối đa cả hai thế giới.

Quản lý công việc của bạn trong ClickUp với tính năng sắp xếp nhiệm vụ theo trạng thái, ưu tiên, người được giao và hơn thế nữa

Tốt nhất, bạn cũng có thể tận dụng các chế độ xem của ClickUp để lên lịch cho các nhóm và dự án trên quy mô lớn hơn. Khám phá các chế độ xem Biểu đồ Gantt, Bảng Kanban và Khối lượng công việc để xem chế độ nào phù hợp nhất với phong cách quản lý của bạn. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh ngày tháng khi đang di chuyển và theo dõi tổng thể mọi lúc.

Nhóm, lọc hoặc ẩn các nhiệm vụ trong biểu đồ Gantt 3.0 của ClickUp để theo dõi và kết nối các quy trình công việc trên tất cả các công việc của bạn

Phần thưởng: ClickUp cung cấp nhiều mẫu kế hoạch hàng ngày cho tất cả các loại mục tiêu và ý định. Điều chỉnh công việc hàng ngày của bạn với các mục yêu thích của người dùng:

Mẫu lập kế hoạch hàng ngày ClickUp: Sử dụng mẫu ngắn gọn này để nắm được cách tạo lịch trình Mẫu thời gian học tập của ClickUp: Lập kế hoạch dành thời gian buổi sáng sớm hoặc thời gian đi làm để tập trung vào việc học Mẫu danh sách kiểm tra ClickUp: Theo dõi các công việc cần làm bằng danh sách kiểm tra để đảm bảo bạn đã hoàn thành mọi việc và có thể dành thời gian còn lại để làm những việc mình yêu thích! Mẫu nhật ký tập thể dục ClickUp: Duy trì hoạt động và tăng cường sức khỏe thể chất bằng cách thiết kế lịch tập thể dục Mẫu chặn lịch ClickUp: Mẫu này và nhiều mẫu chặn thời gian khác trên ClickUp được thiết kế để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các ưu tiên trong lịch trình của bạn

Mẫu Lập lịch của ClickUp được thiết kế để giúp bạn dễ dàng lập lịch với các phần được mã hóa bằng màu sắc cho các khoảng thời gian khác nhau trong ngày

2. Quản lý chi tiết tuần làm việc và thời gian hàng ngày của bạn

Một vấn đề phổ biến mà độc giả gặp phải khi áp dụng những bài học từ The 5AM Club là không biết bắt đầu từ đâu. Bạn dậy muộn và lập kế hoạch ngay tại chỗ, chỉ để kết thúc một ngày tồi tệ.

Nếu bạn cảm thấy điều này có liên quan đến mình, thì ClickUp Time Management Suite sẽ là cứu cánh cho bạn. Các chức năng của nó cho phép bạn trở nên kỷ luật hơn bằng cách quản lý chi tiết từng giờ trong ngày của bạn. Sử dụng ClickUp Time Tracker để ghi lại thời gian bạn dành cho các công việc đã lên kế hoạch và phân bổ thời gian cụ thể trong lịch trình của bạn cho công việc đó một cách chiến lược. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể hạn chế bản thân không dành thời gian không cần thiết cho những việc làm phân tâm hoặc công việc không quan trọng.

Sắp xếp và thêm ghi chú để bắt đầu một nhiệm vụ với ClickUp Theo dõi thời gian dự án

Từ góc độ tổ chức, ClickUp giúp bạn tối ưu hóa các quy trình của nhóm và đưa ra dự toán dự án chính xác.

Ví dụ, ClickUp Goals giúp bạn tăng cường tính minh bạch giữa các nhóm và giúp mọi người luôn nhận thức được các mục tiêu hiện tại. Tạo các mục tiêu có thể theo dõi và liên kết chúng với bất kỳ công việc nào bạn tạo. Tận dụng các thư mục dễ sử dụng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các dự án cá nhân và công việc khác nhau và giữ cho tất cả các kết quả công việc được sắp xếp gọn gàng.

Nếu bạn đang lãnh đạo một nhóm, hãy sử dụng Nhiệm vụ ClickUp để tạo các nhiệm vụ tùy chỉnh với nhiều người được giao và thông tin liên quan trong các bình luận được gán. Điều này giúp nhóm của bạn hoạt động như đồng hồ, mang lại cho bạn sự bình yên và thời gian rảnh rỗi để theo đuổi sự phát triển và cải thiện bản thân.

Dễ dàng và nhanh chóng đặt ngày bắt đầu và ngày đáo hạn trong một công việc hoặc sử dụng cài đặt có điều kiện để lặp lại ngày hoặc tạo công việc mới sau khi hoàn thành

3. Sắp xếp mọi thứ trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Không gian Làm việc ClickUp cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để duy trì năng suất. Ví dụ, với ClickUp Docs, bạn có thể tập trung tất cả thông tin vào một không gian. Hoặc, tận dụng ClickUp AI để tiết kiệm thời gian soạn thảo tài liệu và giao tiếp qua email — trợ lý công việc này thậm chí có thể động não hoặc tạo ra ý tưởng cho bạn khi bạn gặp khó khăn trong suy nghĩ.

Nếu bạn đang brainstorming với đồng nghiệp, hãy sử dụng Bảng trắng hoặc Bản đồ Tư duy của ClickUp để hình dung công việc một cách hiệu quả.

Thảo luận và hợp tác bằng Bảng trắng ClickUp

4. Giữ sự nhất quán với Nhắc nhở ClickUp

Chúng ta đều là con người, và đôi khi lạc lối là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với Nhắc nhở ClickUp, bạn có thể tránh bị bỏ sót bằng cách thiết lập cảnh báo tự động hoặc nhắc nhở nhóm. Bạn cũng có thể thiết lập Ưu tiên nhiệm vụ để tạo thông báo cho các công việc cấp bách.

Đặt mức độ ưu tiên cho công việc của bạn với Ưu tiên nhiệm vụ ClickUp

Cuối cùng, nếu ngày của bạn quá bận rộn, hãy cân nhắc sử dụng Tự động hóa để hoàn thành công việc quản trị viên lặp đi lặp lại trong chốc lát. Bạn có thể tạo Công việc lặp lại với tần suất cụ thể và tiết kiệm hàng giờ, hàng ngày trong lịch trình của mình. 🥰

Xây dựng thói quen buổi sáng thành công với ClickUp

The 5AM Club cho chúng ta một bài học cốt lõi: ai cũng có thể làm được những điều kỳ diệu nếu họ sẵn sàng tận dụng những giờ đầu tiên trong ngày để làm việc hiệu quả, chứ không chỉ bận rộn.

Với một công cụ năng suất như ClickUp, nơi bạn có thể tự động hóa các công việc bận rộn, đặt mục tiêu, theo dõi tiến độ và quan trọng nhất là tạo lịch trình, hành trình trở thành 5% con người của bạn không còn là điều xa vời!

Đăng ký ngay tại đây để bắt đầu! 🍀