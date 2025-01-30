2025'in En İyi 10 Headless CMS Yazılım Platformu

İçerik yönetim sistemi, kullanabileceğiniz en önemli web tasarım araçlarından biridir. Ancak modern dijital içeriğin ihtiyaç duyduğu esnekliği ve çevikliği sağlamak için geleneksel CMS'ler genellikle yeterli olmaz.

İşte burada başsız CMS devreye girer.

Headless CMS, içerik oluşturma sürecini, bu içeriği yayınlayacağınız dijital platformlardan ayıran bir içerik yönetim aracıdır.

Bu, geleneksel CMS'lerden daha karmaşık gelebilir, ancak konsepti incelediğinizde, işinizi başarılı bir geleceğe hazırlamak için içerik ve dijital varlıkları sunmanın esnek bir yolu olduğunu göreceksiniz!

Headless CMS nedir?

Headless CMS, içeriği belirli dijital kanallara yayınlamadan önce yönetmenize yardımcı olan bir içerik yönetim sistemidir. Bu, mobil uygulamalardan kiosklar ve diğer Nesnelerin İnterneti cihazları gibi dijital deneyimlere kadar her şeye beslenen yapılandırılmış içerik oluşturmanıza ve sunmanıza olanak tanır.

Bunu başarmak için, içerik yönetimi web sitenizin arka ucundan ayrı bir veritabanında bulunur. İçeriği görüntülediğiniz ve ardından birden fazla kanala dağıttığınız bir sunum katmanı içerir.

Kullanıcılar bazen başsız CMS için farklı isimler kullanır, örneğin:

Bağlantısız CMS

Açık veri platformu

Headless mimari

İçerik uygulama programlama arayüzü

Adından bağımsız olarak, dikkate almanız gereken birkaç başsız CMS avantajı vardır:

Önemli ayarlamalar yapmadan içeriği birden fazla platforma dağıtır

Zengin metin düzenleyiciyi de içeren esnek ve son derece özelleştirilebilir içerik yönetimi sunar

Web sitenizde, mobil uygulamalarınızda ve diğer konumlarda yayınlamadan önce içeriği sunmanıza olanak tanıyan bir içerik deposudur

Düz metin ötesinde, görüntü yönetimi dahil kapsamlı varlık yönetimi sağlar

İçeriği yeniden yapılandırmak zorunda kalmadan bir web barındırıcıdan diğerine hızlıca geçme olanağı sağlar

Geleneksel CMS ve başsız CMS

Geleneksel olarak, web sitesi proje yönetimi, programcının siteyi oluşturduğu merkezi bir CMS'ye dayanır. Ancak bu yaklaşım, başsız CMS'nin başarılı olduğu esneklik özelliğini en aza indirir.

Geleneksel bir CMS'de, doğrudan web sitenize yayınlayan ne görürseniz onu alırsınız (WYSIWYG) düzenleyici üzerinde dijital içerik oluşturursunuz.

Buna karşılık, başsız veya ayrıştırılmış CMS, bu bağlantıyı daha az doğrudan hale getirir. İçeriği yayınlayacağınız yere karar vermeden önce içeriği kontrol edebilir, içeriğin temel DNA'sını korurken, içeriğin yayınlanacağı farklı platformlara göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

10 Headless İçerik Yönetim Sistemi

Doğru headless CMS, içeriği yeniden kullanmaktan daha fazlasını sağlar. Headless CMS'lerin geleneksel CMS'lere göre sahip olduğu ve nihayetinde tüm işinize fayda sağlayan daha fazla özellik ve yeteneğin listesi aşağıda verilmiştir.

1. Sanity

Via Sanity

Açık kaynaklı bir başsız içerik yönetim sistemi olan Sanity, geliştiricilere başka yerde kolayca bulamayacakları bir özelleştirme derecesi sunar. İçeriği veri olarak ele alan Sanity, kapsamlı veri analizi, içerik oluşturma ve dağıtım seçenekleri sunar.

Sanity'nin sezgisel yazılımı, içeriği yöneten pazarlamacılar ve içeriği doğru alanlarda özelleştirmek ve yayınlamak isteyen geliştiriciler dahil olmak üzere takımınız genelinde gerçek zamanlı işbirliği sağlar. Kapsamlı entegrasyonlar, istenen herhangi bir uygulamaya kolay aktarım sağlar.

Sanity'nin en iyi özellikleri

Statik site oluşturucularla doğrudan entegrasyonlar, Jamstack siteleri gibi ön uçlara doğrudan bağlantı ve içerik modülü yönetimini basitleştirme

Uygulamanın depoladığı tüm içeriği dinamik bir ortamda önizleme ve sorunsuz bir ön uç sunumu sağlama yeteneği

Herhangi bir konumdan içerik yönetimini ve düzenlemeyi basitleştiren bulut tabanlı mimari

İçerik geliştirmenizi zaman içinde optimize etmek için gelişmiş veri analitiği

Akıl sağlığı sınırlamaları

Bazı modüllerde sınırlı esneklik, aynı içeriği birden fazla kanala sunmayı zorlaştırır

Özellikle personelinde kapsamlı geliştirici uzmanlığı bulunmayan işletmeler için zorlu bir öğrenme süreci

Mantıklı fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Proje başına aylık 99 $

Takım: Proje başına aylık 499 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

2. Strapi

Via Strapi

Strapi, sektörün önde gelen başsız CMS platformlarından biridir ve basit arayüzü ve tam özelleştirilebilirliği ile öne çıkar. %100 JavaScript tabanlı bu platform, içerik katmanından içeriğin yayınlanacağı son kanallara kolayca geçiş sağlayan, içerik açısından zengin deneyimler sunar.

Strapi'nin en iyi özellikleri

İçerik düzenleyicilerden sunum katmanına kadar tüm panoda sezgisel arayüz

Basit bir şekilde başlayan ve kullanıcı rolleri gerektirdikçe karmaşıklaşan, geliştirici odaklı bir yaklaşım

Aracı ve genel olarak başsız CMS çözümleri hakkında sürekli ve anlık bilgiler sağlayan aktif bir kullanıcı ve geliştirici topluluğu

Headless içerik oluşturma yeteneğini sürekli olarak optimize eden ve geliştiren sık güncellemeler

Strapi sınırlamaları

Ücretsiz plan, karmaşık ve yapılandırılmış içeriğin yönetimini zorlaştıran kapsamlı özellik sınırlamalarıyla birlikte gelir

Temel içeriği daha sürükleyici dijital deneyimlere dönüştürmeyi zorlaştıran, nispeten sınırlı bir WYSIWYG düzenleyici

Strapi fiyatlandırması

Ücretsiz kendi sunucunuzda barındırma

Kurumsal kendi kendine barındırma: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bulut profesyoneli: 99 $/ay

Bulut takımı: 499 $/ay

Bulut özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

3. Contentstack

Contentstack aracılığıyla

Kurumsal headless CMS platformu olarak özel olarak tasarlanan Contentstack, karmaşıklıktan kaçınmaz. Ayrıca çeviktir ve kuruluşların içeriği verimli bir şekilde ve tüm büyük dijital platformlar için yeterli esneklikle yönetmesine yardımcı olur.

Contentstack'in en iyi özellikleri

Daha kapsamlı içerik yönetimi sağlayan içerik planlama ve depo özellikleri

Geniş bir grafik kullanıcı arayüzü aralığına çıktıyı basitleştiren kapsamlı RESTful API'ler

Giderek karmaşıklaşan dijital ortamları yönetmek için içerik ve kod için güçlü arama fonksiyonu

Headless CMS'nizi oluşturmak için "boş sayfa" yaklaşımı, gelişmiş geliştirme takımları için tam özelleştirilebilirlik sağlar

Contentstack sınırlamaları

Şablonların olmaması, küçük takımlar için boş sayfa yaklaşımının uygulanmasını zorlaştırır

Sürüm oluşturma tam olarak tamamlanmamıştır, bu da platformda gerçek zamanlı işbirliğini bazen zorlaştırmaktadır

Contentstack fiyatlandırması

Başlangıç: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Grow: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

4. dotCMS

Via dotCMS

dotCMS, birden fazla platformda yayın yapmak isteyen kuruluşların ve kurumsal müşterilerin dijital içeriği yönetmesine ve sunmasına yardımcı olur. Esnek iş akışları ve güçlü bir düzenleyici, içerik oluşturucuların her türlü içeriği kendi zevklerine göre özelleştirmesine olanak tanır.

dotCMS'nin en iyi özellikleri

Yerinde barındırma olanakları, yalnızca bulut tabanlı CMS'lere kıyasla daha fazla esneklik sağlar

İçerik düzenleyicinin sürükle ve bırak özellikleri, gelişmiş içerik modelleme ve sayfa düzenleri oluşturmaya olanak tanır

Kapsamlı bir onboarding sistemi, birden fazla CMS'yi birleştirme ve entegre etme özelliğini içerir

İçerik dağıtım iş akışları için geliştiricilere veya sistem yöneticilerine gerek yoktur, bu da süreci kolaylaştırır

dotCMS sınırlamaları

Arayüz her zaman sezgisel değildir ve daha uzun bir alıştırma süreci gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, içerik yönetimi ş akışlarını engelleyen ara sıra çökmeler olduğunu bildirmiştir

dotCMS fiyatlandırması

Ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

5. Contentful

Bir içerik hizmeti çözümü olarak Contentful, mükemmel bir başsız CMS modeline sahiptir. Almanya merkezli yazılım, tamamen başsız bir platformdur ve tek merkezi unsurları, yapılandırılmış içeriğinizi herhangi bir dijital ön uca aktarmanıza olanak tanıyan içerik düzenleme aracı ve sunum katmanıdır.

Contentful'un en iyi özellikleri

API tabanlı yapı sayesinde sınırsızca genişletilebilen güçlü entegrasyonlar

İçeriğinizi ve kodunuzu güvende tutmak için kapsamlı veri güvenlik önlemleri

Küçük kuruluşların bile içerik oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan başlangıç şablonları

Büyük içerik ekosistemlerini yöneten filtre fonksiyonuna sahip özelleştirilebilir arama

Contentful sınırlamaları

İçerik önizlemeleri, bu listedeki diğer açık kaynaklı başsız CMS sistemlerine kıyasla biraz sınırlıdır

Büyük takımlarda değişiklikleri uzlaştırmayı zorlaştıran sınırlı günlük fonksiyonu

Contentful fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 300 $/ay

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

6. Kontent. ai

"İçeriğiniz üzerinde tam kontrol" vaat eden Kontent. ai, dünyanın en büyük markalarından bazılarının merkezi bir headless CMS platformu aracılığıyla dijital deneyimler oluşturmasına yardımcı oluyor. Kapsamlı yönetişim özellikleri, headless yaklaşımını benimseyen büyük kuruluşlar için özellikle uygun hale getiriyor.

Kontent. ai'nin en iyi özellikleri

Omnichannel içerik sunumu, yalnızca birden fazla kanala değil, aynı zamanda statik site oluşturuculara ve birden fazla web sitesine de yapılır

Web Spotlight, yazarların hedef kitlesinin farklı kanallarda içeriği nasıl tüketeceğini tam olarak görmelerini sağlar

Küçük işletmeler için kullanıcı dostu ve büyük kurumsal işletmeler için ölçeklenebilirlik gibi nadir bir karışım

Yazılımı çoğu başsız ve geleneksel CMS seçeneğinden daha hızlı ve daha yalın hale getiren mikro hizmet mimarisi

Kontent. ai sınırlamaları

Bazı özelleştirmeler, bu listedeki diğer başsız CMS'lerden daha uzun geliştirme süresi gerektirir

Arka uçta yalnızca İngilizce'yi destekler, bu da bazı uluslararası işletmeler için zorluğu artırır

Kontent. ai fiyatlandırma

Geliştirici: Ücretsiz

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

7. Magnolia

Magnolia aracılığıyla

İsviçre merkezli Magnolia, piyasadaki en eski başsız CMS seçeneklerinden biridir, ancak bu sizi yanıltmasın. Modern ve gelişen iş ihtiyaçlarını karşılayan çevik bir çözüm elde edersiniz.

Magnolia'nın en iyi özellikleri

Karmaşık işlevler arası takımlarda bile içeriği yönetmek, düzenlemek ve yayınlamak için yerleşik iş akışları

İçerik düzenleme ve yayınlamayı basitleştiren kapsamlı sürüm oluşturma

Kullanıcılarınız için daha alakalı dijital deneyimler oluşturmak için içerik kişiselleştirme seçenekleri

Salesforce ve Google Analytics araçları ile önceden oluşturulmuş entegrasyon modülleri

Magnolia sınırlamaları

Magnolia, içeriği farklı platformlara aktarmayı bazen zorlaştırabilen nispeten sınırlı bir görsel düzenleyiciye sahiptir

İçerik modüllerini kaldırmak sezgisel değildir ve yeni modüllerle karışıklığa yol açabilir

Magnolia fiyatlandırması

Açık kaynaklı CMS: Ücretsiz

Kendi sunucunuzda barındırılan DXP: 3.000 $/ay

Cloud DXP: Fiyatlandırma için iletişime geçin

8. Bloomreach

Bloomreach aracılığıyla

Bu listede yer alan ilk sektöre özel başsız CMS platformu olan Bloomreach, bir ürün paketidir. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising ve Bloomreach Experience Manager, e-ticaret satıcılarının kapsamlı ve ikna edici çevrimiçi deneyimler oluşturmasına olanak tanır.

Bloomreach'in en iyi özellikleri

Bloomreach Experience Manager, hedef kitlenizin deneyimlerini optimize etmek için bir içerik yönetimi çözümü sunar

Hedef kitlenizi statik platformlardan sürükleyici konuşmalara taşıyan pazarlama otomasyonu entegrasyonu

Cihazlar arasında deneyimi geliştiren duyarlı şablonlar

Bloomreach Academy, hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için kapsamlı bir bilgi bankasıdır

Bloomreach sınırlamaları

Yazılımın oluşturabileceği etkinliklerin sayısı nedeniyle ara sıra veri aşırı yüklemesi

Uygulaması zor, özellikleri tipik başsız CMS kullanıcılarının temel ihtiyaçlarının çok ötesine geçiyor ve bazen dikkatleri dağıtıyor

Bloomreach fiyatlandırması

Etkileşim: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Keşif: Fiyatlandırma için iletişime geçin

İçerik: Fiyatlandırma için iletişime geçin

9. Agility CMS

Agility CMS aracılığıyla

Piyasadaki en hızlı headless CMS platformu olduğunu iddia eden Agility CMS, bu ününe layık bir itibara sahiptir. Beyaz eldiven hizmeti ve gelişmiş içerik yönetimi sayesinde, en karmaşık içerik oluşturucuların bile yüksek beklentilerini karşılayabilir.

Agility CMS'nin en iyi özellikleri

İçerik sunumunu kolaylaştıran yüksek hızlı web sitesi API'si

Eksiksiz sayfa yönetimi, içerik parçalarını başsız CMS yapısı içinde tek bir düzende birleştirir

Paylaşılan içerik, birden fazla kanalda yayınlama sırasında verimliliği artırır

Tüccarların ürünlerini çevrimiçi olarak daha iyi satmalarını sağlayan e-ticaret entegrasyonları

Agility CMS sınırlamaları

Sınırlı arama fonksiyonu, eski içeriği bulmayı zorlaştırır

Dosya yüklerken uyarı vermeme gibi çok az veya hiç destek olmaması, teslimatı yavaşlatır

Agility CMS fiyatlandırması

Başlangıç: 1.249 $/ay

Pro: 2.499 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

10. Butter CMS

Via Butter CMS

Butter CMS'nin hedefi, pazarlamacıların ihtiyaç duyduğu tek içerik platformu olmaktır. Hızlı içerik yayınlama sisteminden pazarlama gösterge panellerine, kişiselleştirme olanaklarına ve daha fazlasına kadar tüm özelliklerinde bunu görebilirsiniz.

En iyi özellikler

Şirketlerin içerik takvimlerini daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlayan içerik planlama seçenekleri

Markanızın kontrolünü elinizde tutan merkezi bir medya kütüphanesi aracılığıyla dijital varlık yönetimi

Uygulama entegrasyonları, şablonlar, başlangıç setleri ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir pazar yeri

Dinamik ve ilgi çekici açılış sayfaları oluşturmak için bileşen tabanlı içerik oluşturma

Butter sınırlamaları

Bu listedeki diğer başsız CMS seçeneklerine kıyasla bazı sınırlı özellikler, etkileşimli içerik veya içerik analizi oluşturma yeteneğinin olmaması dahil

API bazen, bir destek ekibi üyesinin çözmesi gereken hata mesajları döndürür

Butter fiyatlandırması

Mikro: 99 $/ay

Başlangıç: 199 $/ay

Küçük İşletmeler: 375 $/ay

Enterprise + Ajans: Fiyatlandırma için iletişime geçin

En iyi headless CMS bile tüm pazarlama sorunlarınızı bir anda çözemez. İçeriğinizi etkili bir şekilde planlamanıza, yönetmenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olacak ek araçlara ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp

Güçlü bir içerik ve proje yönetimi sistemi için ClickUp'ı headless CMS ile eşleştirin

ClickUp'ın özel bir başsız CMS özelliği olmayabilir, ancak başsız CMS'nizde gerçekten başarılı olmak için ihtiyacınız olan tüm güçlü özellikleri sunar. Piyasadaki en iyi ücretsiz proje yönetimi yazılımı olarak, Belgeler, görünümler ve şablonlar gibi özelliklerin tümü, pazarlama stratejinizi ve içerik oluşturma iş akışınızı geliştirmek için tek bir merkezde bulunur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, bu listedeki her bir başsız CMS seçeneğiyle doğal olarak entegre değildir, bu da içeriğin veritabanına manuel olarak aktarılmasını gerektirebilir

Bildirimler, proje hacmi ve karmaşıklığı bildirimlerin sıklığını artırdığında yönetilmesi zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp ile İçeriği Planlayın, Yönetin ve Dağıtın

Birçok yönden, başsız CMS'yi benimsemek geleceğe giden yoldur. Ancak en iyi başsız CMS seçenekleri bile, içerik pazarlamasında başarıya ulaşmanıza gerçekten yardımcı olacak bazı destek unsurlarına ihtiyaç duyar.

ClickUp tam da bu noktada öne çıkıyor.

ClickUp, piyasadaki en iyilerden biri olmasına rağmen, sadece bir proje yönetimi aracı değildir. Görev yönetimi, içerik oluşturma, web geliştirme şablonları, AI yazma ve daha fazlasını sunan kapsamlı bir iş yönetimi çözümüdür.

Ücretsiz bir hesap açın ve ClickUp'ın başlangıçtan itibaren başsız CMS'nizi nasıl desteklediğini görün!