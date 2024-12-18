10 Microsoft Access Alternatifi ve Rakibi 2025

Microsoft Access (MS Access olarak da bilinir), her türlü veriyi yakalayan, yöneten ve depolayan güçlü bir veritabanı sistemidir. Tonlarca bilgiyi analiz edip raporlar oluşturabilir, bu nedenle Microsoft Office paketinin popüler bir parçası olması şaşırtıcı değildir.
Ancak hiçbir veritabanı aracı mükemmel değildir. Her kişi ve iş için tüm gereksinimleri karşılayan bir araç bulamazsınız. Microsoft Access veritabanı sizin için uygun değilse, birçok alternatif vardır.
Bu kılavuz, 2025 için en iyi 10 Microsoft Access alternatifini ve rakibini öne çıkarıyor. Sizin ve takımınız için doğru veritabanı yönetim sistemini keşfetmenin zamanı geldi. 🏆
⏰ 60 Saniyelik Özet
Microsoft Access alternatifleri, çeşitli ihtiyaçları karşılayabilir ve veritabanı yönetimi süreçlerini etkili bir şekilde geliştirebilir. Veri yönetimi yeteneklerinizi geliştirmek için bu seçenekleri denemeye başlayın.
- ClickUp: Çok yönlü Tablo Görünümü ve kapsamlı entegrasyonlara sahip sezgisel, kod gerektirmeyen bulut aracı
- MongoDB: Geliştiriciler için açık kaynaklı platform, birden çok kodlama dilinde JSON'u verimli bir şekilde işler
- DBeaver: Birden fazla veri kaynağını destekleyen, ücretsiz ve ücretli sürümleri bulunan çok yönlü veritabanı yönetim aracı
- OpenOffice Base: İndirilebilir ücretsiz seçenek, çoklu kullanıcı desteği ile bireyler ve şirketler için uygundur
- Airtable: Uygulama geliştirme ve iş akışı optimizasyonunu birleştirir, düşük kod özellikleriyle özel uygulamalar oluşturmaya olanak tanır
- TeamDesk: Ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış, özel veritabanı oluşturma için kod gerektirmeyen platform
- Google E-Tablolar: Herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı işbirliği ve düzenlemeyi destekler
- Axisbase: Kolay veritabanı yönetimi için basit bir kullanıcı arayüzü sunar
- SQLite: Verimli uygulama paketleme için bağımsız, sunucusuz veritabanı motoru
Microsoft Access alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi Microsoft Access alternatiflerini bulmak için ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun, özellikleri değerlendirin ve daha iyi ilişkisel veritabanı yönetim sistemi seçeneklerinin artılarını ve eksilerini tartın.
Microsoft Access'in en iyi 10 alternatifini seçerken şunlara dikkat ettik:
- Kullanım kolaylığı: Takım üyeleriniz, az kod gerektiren, sezgisel ve kullanıcı dostu bir veritabanı uygulamasını hak ediyor
- Uygun fiyatlı: Her bütçeye uygun seçenekler olması için ücretsiz veritabanı yazılımı seçeneklerini de dahil ettik
- Çapraz platform: İşletim sistemi uyumluluğu, iOS, Android, Windows, MacOS, Linux veya bir web tarayıcısı kullanıyor olsun, herkesin veritabanı çözümünüz üzerinde birlikte çalışmasını sağlar
- Entegrasyonlar: Günümüzün araçları, hayatınızı kolaylaştırmak için kullandığınız diğer yazılım ve uygulamalarla entegre olmalıdır 🛠️
- İşlevsellik: Veri yönetimi yazılımınız, iş akışı otomasyonu, sürükle ve bırak, elektronik tablo şablonları ve veri görselleştirme araçları gibi fonksiyon ve özelliklere sahip olmalıdır, böylece paranızın karşılığını en iyi şekilde alabilirsiniz (veya ücretsiz bir alternatif)
2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Microsoft Access Alternatifi
İş ihtiyaçlarınız için her şeyi içeren bir Microsoft Access alternatifi bulmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım! 🤩
1. ClickUp
ClickUp, bulut tabanlı bir araç ve MS Access'e mükemmel bir alternatiftir. Çoğu Microsoft Access rakibi gibi, ClickUp de bilgilerin izlenmesi ve düzenlenmesinde mükemmeldir. Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip, kod gerektirmeyen bir çözümdür ve çok kullanıcılı erişim ile veri girişi için masaüstü, mobil veya web uygulaması olarak işlev görebilir.
ClickUp Tablo Görünümü, bu tür işler için ideal bir seçimdir. Yıldırım hızında elektronik tablolar oluşturur ve güçlü görsel veritabanı oluşturma özelliklerine sahiptir. Büyük ve küçük işletmeler için bütçeleri, envanterleri, müşteri bilgilerini ve daha fazlasını yönetmek için kullanın.
Veri ve kaynak yönetimini daha basit hale getiren yararlı bütçe ve envanter şablonları (ve daha fazlası) bulacaksınız. Ayrıca, ClickUp'ın AI destekli proje dokümantasyonu, notlar alabilir, özetler yazabilir ve toplantılarınızdan önemli bilgileri izleyebilir, böylece sizin yapmanıza gerek kalmaz. 😎
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için AI araçlarına güveniyor. Peki, iş yerinde kaybettiğiniz o dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz önemli Slack konusunu bulmanıza yardımcı olacak bir AI var mı? Evet! ClickUp'ın AI destekli Bağlantılı Arama özelliği, entegre üçüncü taraf uygulamalar dahil tüm çalışma alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar. ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanın!
ClickUp ayrıca Excel ve CSV verilerini içe ve dışa aktarmanıza olanak tanır ve takım üyeleri için gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome ve Google Assistant dahil 1.000'den fazla diğer araçla entegrasyon
- Kodlama veya komut dosyası bilgisi gerektirmeden, organize tablolarda görüntülenen standartlaştırılmış etiketler ve kategoriler içeren kodsuz ilişkisel veritabanları, çok kullanıcılı erişim ve işlevler arası takımlar için işbirliği özellikleriyle basit veritabanı yönetimi sağlar
- Duyarlı, sezgisel tablolar, görevleri yönetmeyi ve verileri toplu olarak düzenlemeyi kolaylaştırır
- ClickUp API, MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker ve daha fazlası gibi veritabanı yönetim sistemlerine özel entegrasyonlar oluşturmanıza olanak tanır
- Sonsuza Kadar Ücretsiz plan tüm kullanıcılar için mevcuttur ve veri girişi için isteyebileceğiniz çoğu özelliği içerir
ClickUp sınırlamaları:
- Özel entegrasyonlar olmadan diğer veritabanı motorlarıyla iletişim kurmak için SQL özelliği yoktur
- Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir (öğreticilerle çözülmüştür)
ClickUp fiyatlandırması:
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. MongoDB
MongoDB, geliştiricilerin yazılım ve verilerin gücünden yararlanmasına yardımcı olan genel amaçlı, açık kaynaklı bir veritabanı platformudur. Geleneksel veritabanlarının en iyi özelliklerini modern uygulamaların gerektirdiği ölçek, performans ve esneklikle birleştirir.
MongoDB, JSON biçiminde kaydeder, JDBC sürücüleri ile bağlantı kurar ve Java, Python, C#, Ruby ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler kodlama dilleriyle çalışır. 👾
MongoDB'nin en iyi özellikleri:
- İndirilebilir yazılım veya çevrimiçi veritabanı olarak mevcuttur
- Hem ön uç hem de arka uç geliştirme için kullanışlıdır
MongoDB sınırlamaları:
- Ücretsiz seçenek, diğer MS Access alternatiflerine kıyasla yalnızca 512 MB depolama alanı içerir
- SQL veritabanları gibi gelişmiş analitik ve birleştirme işlemlerini desteklemez
- Bazı kullanıcılar, veri girişi özellikleri nedeniyle kurulumda zorluk yaşadıklarını bildiriyor
MongoDB fiyatlandırması:
- Sunucusuz: 0,10 $/milyon okuma
- Özel: 57 $+/ay
- Paylaşımlı Küme: 0 $+/ay
MongoDB puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
3. DBeaver
DBeaver, tüm veri kaynaklarıyla çalışmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. Kapsamlı veri yönetimini daha erişilebilir hale getirmek için temel işlevlere sahip ücretsiz bir sürümü vardır. Ücretli sürüm, tüm bulut, SQL ve NoSQL veri kaynaklarını keşfetmenize, işlemenize ve yönetmenize olanak tanır.
100'den fazla güçlü özelliği ile DBeaver, işi daha verimli hale getirir ve teknik ve teknik olmayan kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. Ayrıca, günlük işleri otomatikleştirmek için bir görev yöneticisi özelliği de içerir, böylece önemli işlere odaklanabilirsiniz.
DBeaver'ın en iyi özellikleri:
- Basit kullanıcı arayüzü, yüksek performans ve sık sorgulanan veritabanlarına uzaklaştırılmış görünüm sunar
- Ücretsiz ve ücretli kullanıcılar, web tabanlı, bulut uyumlu bir veritabanı yönetim sistemi olan CloudBeaver'a erişebilirler
- DBeaver Portable, mobil cihazlar aracılığıyla yanınızda taşıyabileceğiniz ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir
- DBeaver Community, MySQL, SQL Server, PostgreSQL ve Teradata gibi ilişkisel veritabanları için temel destek sunan ücretsiz bir evrensel veritabanı aracıdır
DBeaver sınırlamaları:
- Ücretsiz sürüm (DBeaver Community) DBeaver Pro sürümlerinde bulunan bazı özelliklere erişim sağlamaz (ör. Oracle erişimi)
- İncelemeler, diğer MS Access alternatiflerine kıyasla sık güncellemeler ve büyük veri kümeleri için yavaş sorgularla ilgili bazı sorunlar olduğunu bildiriyor
DBeaver fiyatlandırması:
- DBeaver Topluluğu: Ücretsiz
- Bireysel Kurumsal: 25 $/ay
- Takım: 1.600 $+/yıl
DBeaver puanları ve yorumları:
- G2: 4. 4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
4. OpenOffice Base
OpenOffice Base, istediğiniz kadar takım üyesi için indirebileceğiniz ücretsiz bir Microsoft Access alternatifidir. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılabilir ve tam özellikli bir masaüstü veritabanı yönetim sistemi olarak fonksiyon görür.
OpenOffice Base, kişisel koleksiyonlarını izleyen bireylerden büyük şirketlere kadar kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. MySQL, PostgreSQL ve Adabas D gibi çok kullanıcılı veritabanı motorları için yerel destek özelliğine sahiptir.
OpenOffice Base'in en iyi özellikleri:
- Yerinde ve SaaS kullanıcıları için kurulum ve destek mevcuttur
- Kullanıcı arayüzleri, Microsoft Windows, Apple MacOS ve Linux dahil tüm masaüstü işletim sistemlerinde çalışır
- Kayıp verileri kurtarın ve dosyalarınızı güvende tutmak için sorunsuz yedeklemeler oluşturun
- OpenOffice Base'in en son sürümü, fatura, aylık ücret veya yazılım denetimine gerek olmayan, her zaman ücretsiz bir yazılımdır
- MS Access'e ücretsiz alternatif
OpenOffice Base sınırlamaları:
- Bazı incelemelerde, Microsoft Access'ten geçiş yaparken bir öğrenme eğrisi olduğu belirtilmektedir
- Eski grafikler, günümüzün Microsoft Access rakiplerine ayak uyduramıyor
OpenOffice Base fiyatlandırması:
- Ücretsiz
OpenOffice Base puanları ve yorumları:
- G2: 4. 1/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (400+ yorum)
5. Airtable
Airtable, uygulamalar oluşturur, benzersiz iş akışlarını destekler ve takımların verileri paylaşmasını kolaylaştırır. Takımların verilerini modellemesine, veri kümeleri arasındaki ilişkileri tanımlamasına ve projelerine özel görünümler oluşturmasına olanak tanır.
Takımlar ayrıca Airtable'ı kullanarak değişen hedefler veya pazarlar doğrultusunda yazılımlarını geliştirebilir ve işbirlikçileri, paydaşları ve yöneticiler için veri şeffaflığını artırabilir. Ücretli bir plana geçmeden önce deneyebileceğiniz ücretsiz bir sürümü vardır. 🤸
Airtable'ın en iyi özellikleri:
- Düşük kodlu uygulama geliştirme platformuyla iş akışları oluşturun ve işinizi modernize edin
- Teknik bilgiye sahip olmayan profesyoneller için kod gerektirmeyen özellikleri kullanarak ilişkisel veritabanlarını kullanarak iş akışlarını optimize edin
- İşleri daha hızlı tamamlamak için yerel AI bileşenlerini ve dinamik AI işlevselliğini kullanın
- Diğer sistemlerle gerçek zamanlı senkronizasyon sağlayan ilişkisel veritabanlarını kullanarak önemli iş bilgilerini düzenleyin ve paylaşın
Airtable sınırlamaları:
- Bazı incelemelerde, projeleri içe aktarırken zaman alan sorunlardan bahsedilmektedir
- Bazı kullanıcılar tasarım ve özelleştirme özelliklerinin eksikliğinden bahsetmektedir
Airtable fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Airtable puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
6. TeamDesk
TeamDesk, kullanıcıların belirli iş ihtiyaçlarına uygun özel veritabanları oluşturmasına olanak tanıyan, düşük kodlu bulut tabanlı bir veritabanı oluşturma aracıdır. Kullanıcılar, küçük işletmelerin ölçeklendirilmesi için mükemmel olan sınırsız veri depolama, kayıt ve desteği ek ücret ödemeden alır.
TeamDesk sistemi, verilerinizi özelleştirmenize ve uygulamalarınızı gerektiği gibi değiştirmenize olanak tanır. Bir plana ödeme yapmaya karar vermeden önce ücretsiz deneme sürümünü deneyin.
TeamDesk'in en iyi özellikleri:
- Kod gerektirmeyen platformu kullanarak teknik bilgiye sahip olmadan özel veritabanları oluşturun
- Kullandığınız veritabanı sistemlerini, işinizin dayandığı süreçlere uyacak şekilde uyarlayın
- Takımınızın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcı dostu arayüzü özelleştirin
- Her boyuttaki şirketin ihtiyaçlarını karşılayan güçlü ilişkisel veritabanları oluşturun
TeamDesk sınırlamaları:
- Bazı incelemelerde soru/yanıt fonksiyonlarında gecikme sorunları bildirilmiştir
- Kullanıcılar, kodlama dillerinin olmamasına rağmen öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor
TeamDesk fiyatlandırması:
- Başlangıç: 49 $/ay
- Takım: 99 $/ay
- Enterprise: 249 $/ay
TeamDesk puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)
7. SingleStore
SingleStore, hız ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış gerçek zamanlı, birleşik, dağıtılmış bir SQL veritabanıdır. İşlemsel ve analitik iş yüklerini birleştirerek gereksiz veri hareketlerini ortadan kaldırır ve zorlu iş yüklerini destekler.
SingleStore, Büyük 3 Bulut'ta çalışır ve teknoloji meraklısı geliştiriciler ve mimarlar için tasarlanmıştır. Hizmetlerine para harcamadan önce ücretsiz deneme sürümünü kullanarak fikirlerinizi alın.
SingleStore'un en iyi özellikleri:
- Düşük gecikmeli sorgu performansı ile zaman kazanmak için veritabanınızı optimize edin
- Dağıtılmış bulut tabanlı veri altyapısını kullanarak işletmenizin modern uygulamalarına güç katın
- Modern bir veritabanı tasarımıyla veri mimarinizi ölçeklendirin ve darboğazları aşın
- Verilerinizi tek bir veritabanında birleştirerek dağınıklığı ortadan kaldırın, maliyetleri azaltın ve karmaşıklığı en aza indirin
SingleStore sınırlamaları:
- Bazı incelemelerde, saniyenin altında API yanıtları ile yüksek hacimli veri kümelerinde akış analizi sorunları bildirilmiştir
- Artımlı yedeklemelerin olmaması bazı kullanıcılar için sorunlara neden olmuştur
SingleStore fiyatlandırması:
- Standart: 0,80 $+/saat
- Premium: 1,60 $+/saat
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SingleStore puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
8. Google E-Tablolar
Google E-Tablolar, çevrimiçi e-tablolar oluşturmak için Google Çalışma Alanı'nın bir öğesidir. Herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı işbirliği sağlar, büyük veya uzak takımlar için mükemmeldir.
Her boyuttaki işletme için tasarlanmış olan bu yazılım, veritabanı yönetimini daha kolay hale getirmek için yerleşik şablonlar, koşullu biçimlendirme ve pivot tablolar gibi özelliklere sahiptir. Önce ücretsiz olarak denemek için kişisel sürümü kullanın.
Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri:
- Her boyuttaki takımla, herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden veriler üzerinde işbirliği yapın
- Hataları azaltmak ve daha hızlı içgörüler elde etmek için Akıllı Doldurma özellikleri ve formül önerileriyle iş akışlarınızı hızlandırın
- Entegrasyon ve gelişmiş işbirliği için Google E-Tablolar'ı diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bağlayın
- Microsoft Excel sayfalarını Google E-Tablolar'a yükleyerek web tabanlı bir işbirliği platformunda veritabanlarını düzenleyin ve özelleştirin
Google E-Tablolar sınırlamaları:
- Yorumlarda, özel müşteri desteğinin eksikliği ve yavaş yanıt süreleri ile ilgili sorunlardan bahsedilmektedir
- Kullanıcılar, belgeleri Excel dosyaları olarak indirirken zorluk yaşadıklarını bildiriyor
Google E-Tablolar fiyatlandırması:
- Kişisel: Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık ödeme
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık ödeme
- Business Plus: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Google E-Tablolar puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)
9. Axisbase
Axisbase, işinizin ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri izleyebilen, ücretsiz ve tam özellikli bir masaüstü veritabanı sunucusudur. Filemaker ve Microsoft Access gibi diğer ofis veritabanı araçları ve Microsoft SQL Server Express gibi veritabanı sunucuları ile karşılaştırılabilir.
Axisbase, birden fazla kullanıcı için ücretsizdir ve ücretli planlar içermez. Ayrıca, indirilebilir bir platformdur ve tarayıcı tabanlı işlevselliğe bağlı değildir. 💎
Axisbase'in en iyi özellikleri:
- Öğrenmesi ve kullanması kolay olacak şekilde tasarlanmış basit kullanıcı arayüzünün keyfini çıkarın
- Teknik kodlama bilgisi olmadan menüler, kriter girdileri ve ayrıntılı raporlar gibi öğeler oluşturun
- Öğrenme eğrisini azaltmak için tasarlanmış ücretsiz öğreticilerle temel bilgileri öğrenin
- İndeksler, birincil anahtarlar, sıkıştırma, boş değerler ve diğer karmaşık veritabanı kavramlarından kaçınarak zaman kazanın
Axisbase sınırlamaları:
- Bazı incelemelerde, kullanıcı arayüzünün biraz eski göründüğü ve güncellenmesi gerektiği belirtilmektedir
- Sunucu gruplarına ölçeklenemez ve bu nedenle bir sunucunun ötesinde yük bekleyen işletmeler için ideal değildir
Axisbase fiyatlandırması:
- Ücretsiz
Axisbase puanları ve yorumları:
- G2: 3,9/5 (10+ yorum)
- Capterra: Yok
10. SQLite
SQLite, ücretsiz bir yazılım kitaplığı ve SQL veritabanı motorudur. Tek başına, sunucusuz ve işlem tabanlı olarak tasarlanmıştır ve hiçbir yapılandırma gerektirmez. Ayrıca bir uygulama dosya biçimi olarak da işlev görür ve tek bir disk dosyasında birden çok tablo, tetikleyici, indeks ve görünüm özellikleri sunar.
Bu gömülü SQL veritabanı motoru, C dili kütüphanesi olarak fonksiyon görür ve neredeyse tüm cihazlarda çalışır. Çapraz platform kararlılığı ve sunucusuz işlevsellik sunarak birçok işletme için idealdir.
SQLite'ın en iyi özellikleri:
- Mevcut veritabanlarını 32 bit ve 64 bit sistemler arasında ücretsiz olarak kopyalayın
- Tüm cihazlarda uygulamalarla birlikte küçük ilişkisel veritabanlarını kolayca paketleyin
- Sıfır yapılandırma, kurulum ve yönetim ile işinize başlayın, işinizde zaman ve paradan tasarruf edin
- Takımınızın yardıma ve bakıma ihtiyacı olduğunda, SQLite Pro Destek'in birden fazla katmanından birini seçin
SQLite sınırlamaları:
- İncelemeler, ağ erişiminin olmaması nedeniyle büyük ölçekli uygulamalar için ideal olmadığını belirtiyor
- Uzaktan çalışmaya izin vermez ve birçok küresel takım için uygun değildir
SQLite fiyatlandırması:
- Ücretsiz
SQLite puanları ve yorumları:
- G2: 4. 2/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
Microsoft Access alternatifleriyle rakiplerinizin bir adım önünde olun
Teknik bilgisi sıfır olan bir acemi ya da teknoloji konusunda deneyimli profesyonellerden oluşan bir takımın lideri olun, bu 10 Microsoft Access alternatifi arasında ihtiyacınız olanı bulacaksınız. Size uygun bir seçenek bulun, iş akışınızı yükseltin ve veritabanı oyununuza yeni boyutlar kazandırın! 🎢
Seçeneklerinizi denemeye hazır mısınız? En iyi seçimle başlayın ve ClickUp'ı ücretsiz deneyin.