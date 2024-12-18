10 Microsoft Access Alternatifi ve Rakibi 2025

Microsoft Access (MS Access olarak da bilinir), her türlü veriyi yakalayan, yöneten ve depolayan güçlü bir veritabanı sistemidir. Tonlarca bilgiyi analiz edip raporlar oluşturabilir, bu nedenle Microsoft Office paketinin popüler bir parçası olması şaşırtıcı değildir.

Ancak hiçbir veritabanı aracı mükemmel değildir. Her kişi ve iş için tüm gereksinimleri karşılayan bir araç bulamazsınız. Microsoft Access veritabanı sizin için uygun değilse, birçok alternatif vardır.

Bu kılavuz, 2025 için en iyi 10 Microsoft Access alternatifini ve rakibini öne çıkarıyor. Sizin ve takımınız için doğru veritabanı yönetim sistemini keşfetmenin zamanı geldi. 🏆

⏰ 60 Saniyelik Özet Microsoft Access alternatifleri, çeşitli ihtiyaçları karşılayabilir ve veritabanı yönetimi süreçlerini etkili bir şekilde geliştirebilir. Veri yönetimi yeteneklerinizi geliştirmek için bu seçenekleri denemeye başlayın. ClickUp: Çok yönlü Tablo Görünümü ve kapsamlı entegrasyonlara sahip sezgisel, kod gerektirmeyen bulut aracı

MongoDB: Geliştiriciler için açık kaynaklı platform, birden çok kodlama dilinde JSON'u verimli bir şekilde işler

DBeaver: Birden fazla veri kaynağını destekleyen, ücretsiz ve ücretli sürümleri bulunan çok yönlü veritabanı yönetim aracı

OpenOffice Base: İndirilebilir ücretsiz seçenek, çoklu kullanıcı desteği ile bireyler ve şirketler için uygundur

Airtable: Uygulama geliştirme ve iş akışı optimizasyonunu birleştirir, düşük kod özellikleriyle özel uygulamalar oluşturmaya olanak tanır

TeamDesk: Ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmış, özel veritabanı oluşturma için kod gerektirmeyen platform

Google E-Tablolar: Herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı işbirliği ve düzenlemeyi destekler

Axisbase: Kolay veritabanı yönetimi için basit bir kullanıcı arayüzü sunar

SQLite: Verimli uygulama paketleme için bağımsız, sunucusuz veritabanı motoru

Microsoft Access alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Microsoft Access alternatiflerini bulmak için ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun, özellikleri değerlendirin ve daha iyi ilişkisel veritabanı yönetim sistemi seçeneklerinin artılarını ve eksilerini tartın.

Microsoft Access'in en iyi 10 alternatifini seçerken şunlara dikkat ettik:

Kullanım kolaylığı : Takım üyeleriniz, az kod gerektiren, sezgisel ve kullanıcı dostu bir veritabanı uygulamasını hak ediyor

Uygun fiyatlı: Her bütçeye uygun seçenekler olması için Her bütçeye uygun seçenekler olması için ücretsiz veritabanı yazılımı seçeneklerini de dahil ettik

Çapraz platform : İşletim sistemi uyumluluğu, iOS, Android, Windows, MacOS, Linux veya bir web tarayıcısı kullanıyor olsun, herkesin veritabanı çözümünüz üzerinde birlikte çalışmasını sağlar

Entegrasyonlar: Günümüzün araçları, hayatınızı kolaylaştırmak için kullandığınız diğer yazılım ve uygulamalarla entegre olmalıdır 🛠️

İşlevsellik: Veri yönetimi yazılımınız, Veri yönetimi yazılımınız, iş akışı otomasyonu , sürükle ve bırak, elektronik tablo şablonları ve veri görselleştirme araçları gibi fonksiyon ve özelliklere sahip olmalıdır, böylece paranızın karşılığını en iyi şekilde alabilirsiniz (veya ücretsiz bir alternatif)

ClickUp Gösterge Panelleri ile Daha İyi Analiz Yapın ClickUp Gösterge Panellerinde ayrıntılı inceleme özelliğini kullanarak grafik içindeki görevleri değiştirin veya güncelleyin ve sorunsuz düzenlemeler yapın

2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Microsoft Access Alternatifi

İş ihtiyaçlarınız için her şeyi içeren bir Microsoft Access alternatifi bulmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım! 🤩

ClickUp Tablo Görünümü ile başlayın ClickUp Tablo Görünümü ile mükemmel veritabanını oluşturun

ClickUp, bulut tabanlı bir araç ve MS Access'e mükemmel bir alternatiftir. Çoğu Microsoft Access rakibi gibi, ClickUp de bilgilerin izlenmesi ve düzenlenmesinde mükemmeldir. Sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip, kod gerektirmeyen bir çözümdür ve çok kullanıcılı erişim ile veri girişi için masaüstü, mobil veya web uygulaması olarak işlev görebilir.

ClickUp Tablo Görünümü, bu tür işler için ideal bir seçimdir. Yıldırım hızında elektronik tablolar oluşturur ve güçlü görsel veritabanı oluşturma özelliklerine sahiptir. Büyük ve küçük işletmeler için bütçeleri, envanterleri, müşteri bilgilerini ve daha fazlasını yönetmek için kullanın.

Veri ve kaynak yönetimini daha basit hale getiren yararlı bütçe ve envanter şablonları (ve daha fazlası) bulacaksınız. Ayrıca, ClickUp'ın AI destekli proje dokümantasyonu, notlar alabilir, özetler yazabilir ve toplantılarınızdan önemli bilgileri izleyebilir, böylece sizin yapmanıza gerek kalmaz. 😎

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için AI araçlarına güveniyor. Peki, iş yerinde kaybettiğiniz o dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz önemli Slack konusunu bulmanıza yardımcı olacak bir AI var mı? Evet! ClickUp'ın AI destekli Bağlantılı Arama özelliği, entegre üçüncü taraf uygulamalar dahil tüm çalışma alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar. ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanın!

ClickUp ayrıca Excel ve CSV verilerini içe ve dışa aktarmanıza olanak tanır ve takım üyeleri için gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome ve Google Assistant dahil 1.000'den fazla diğer araçla entegrasyon

Kodlama veya komut dosyası bilgisi gerektirmeden, organize tablolarda görüntülenen standartlaştırılmış etiketler ve kategoriler içeren kodsuz ilişkisel veritabanları, çok kullanıcılı erişim ve işlevler arası takımlar için işbirliği özellikleriyle basit veritabanı yönetimi sağlar

Duyarlı, sezgisel tablolar, görevleri yönetmeyi ve verileri toplu olarak düzenlemeyi kolaylaştırır

ClickUp API, MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker ve daha fazlası gibi veritabanı yönetim sistemlerine özel entegrasyonlar oluşturmanıza olanak tanır

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan tüm kullanıcılar için mevcuttur ve veri girişi için isteyebileceğiniz çoğu özelliği içerir

ClickUp sınırlamaları:

Özel entegrasyonlar olmadan diğer veritabanı motorlarıyla iletişim kurmak için SQL özelliği yoktur

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir (öğreticilerle çözülmüştür)

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. MongoDB

via MongoDB

MongoDB, geliştiricilerin yazılım ve verilerin gücünden yararlanmasına yardımcı olan genel amaçlı, açık kaynaklı bir veritabanı platformudur. Geleneksel veritabanlarının en iyi özelliklerini modern uygulamaların gerektirdiği ölçek, performans ve esneklikle birleştirir.

MongoDB, JSON biçiminde kaydeder, JDBC sürücüleri ile bağlantı kurar ve Java, Python, C#, Ruby ve daha fazlası dahil olmak üzere popüler kodlama dilleriyle çalışır. 👾

MongoDB'nin en iyi özellikleri:

İndirilebilir yazılım veya çevrimiçi veritabanı olarak mevcuttur

Hem ön uç hem de arka uç geliştirme için kullanışlıdır

MongoDB sınırlamaları:

Ücretsiz seçenek, diğer MS Access alternatiflerine kıyasla yalnızca 512 MB depolama alanı içerir

SQL veritabanları gibi gelişmiş analitik ve birleştirme işlemlerini desteklemez

Bazı kullanıcılar, veri girişi özellikleri nedeniyle kurulumda zorluk yaşadıklarını bildiriyor

MongoDB fiyatlandırması:

Sunucusuz: 0,10 $/milyon okuma

Özel: 57 $+/ay

Paylaşımlı Küme: 0 $+/ay

MongoDB puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

3. DBeaver

dBeaver aracılığıyla

DBeaver, tüm veri kaynaklarıyla çalışmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. Kapsamlı veri yönetimini daha erişilebilir hale getirmek için temel işlevlere sahip ücretsiz bir sürümü vardır. Ücretli sürüm, tüm bulut, SQL ve NoSQL veri kaynaklarını keşfetmenize, işlemenize ve yönetmenize olanak tanır.

100'den fazla güçlü özelliği ile DBeaver, işi daha verimli hale getirir ve teknik ve teknik olmayan kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. Ayrıca, günlük işleri otomatikleştirmek için bir görev yöneticisi özelliği de içerir, böylece önemli işlere odaklanabilirsiniz.

DBeaver'ın en iyi özellikleri:

Basit kullanıcı arayüzü, yüksek performans ve sık sorgulanan veritabanlarına uzaklaştırılmış görünüm sunar

Ücretsiz ve ücretli kullanıcılar, web tabanlı, bulut uyumlu bir veritabanı yönetim sistemi olan CloudBeaver'a erişebilirler

DBeaver Portable, mobil cihazlar aracılığıyla yanınızda taşıyabileceğiniz ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir

DBeaver Community, MySQL, SQL Server, PostgreSQL ve Teradata gibi ilişkisel veritabanları için temel destek sunan ücretsiz bir evrensel veritabanı aracıdır

DBeaver sınırlamaları:

Ücretsiz sürüm (DBeaver Community) DBeaver Pro sürümlerinde bulunan bazı özelliklere erişim sağlamaz (ör. Oracle erişimi)

İncelemeler, diğer MS Access alternatiflerine kıyasla sık güncellemeler ve büyük veri kümeleri için yavaş sorgularla ilgili bazı sorunlar olduğunu bildiriyor

DBeaver fiyatlandırması:

DBeaver Topluluğu: Ücretsiz

Bireysel Kurumsal: 25 $/ay

Takım: 1.600 $+/yıl

DBeaver puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

4. OpenOffice Base

openOffice Base aracılığıyla

OpenOffice Base, istediğiniz kadar takım üyesi için indirebileceğiniz ücretsiz bir Microsoft Access alternatifidir. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılabilir ve tam özellikli bir masaüstü veritabanı yönetim sistemi olarak fonksiyon görür.

OpenOffice Base, kişisel koleksiyonlarını izleyen bireylerden büyük şirketlere kadar kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. MySQL, PostgreSQL ve Adabas D gibi çok kullanıcılı veritabanı motorları için yerel destek özelliğine sahiptir.

OpenOffice Base'in en iyi özellikleri:

Yerinde ve SaaS kullanıcıları için kurulum ve destek mevcuttur

Kullanıcı arayüzleri, Microsoft Windows, Apple MacOS ve Linux dahil tüm masaüstü işletim sistemlerinde çalışır

Kayıp verileri kurtarın ve dosyalarınızı güvende tutmak için sorunsuz yedeklemeler oluşturun

OpenOffice Base'in en son sürümü, fatura, aylık ücret veya yazılım denetimine gerek olmayan, her zaman ücretsiz bir yazılımdır

MS Access'e ücretsiz alternatif

OpenOffice Base sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, Microsoft Access'ten geçiş yaparken bir öğrenme eğrisi olduğu belirtilmektedir

Eski grafikler, günümüzün Microsoft Access rakiplerine ayak uyduramıyor

OpenOffice Base fiyatlandırması:

Ücretsiz

OpenOffice Base puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (50+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (400+ yorum)

5. Airtable

airtable aracılığıyla

Airtable, uygulamalar oluşturur, benzersiz iş akışlarını destekler ve takımların verileri paylaşmasını kolaylaştırır. Takımların verilerini modellemesine, veri kümeleri arasındaki ilişkileri tanımlamasına ve projelerine özel görünümler oluşturmasına olanak tanır.

Takımlar ayrıca Airtable'ı kullanarak değişen hedefler veya pazarlar doğrultusunda yazılımlarını geliştirebilir ve işbirlikçileri, paydaşları ve yöneticiler için veri şeffaflığını artırabilir. Ücretli bir plana geçmeden önce deneyebileceğiniz ücretsiz bir sürümü vardır. 🤸

Airtable'ın en iyi özellikleri:

Düşük kodlu uygulama geliştirme platformuyla iş akışları oluşturun ve işinizi modernize edin

Teknik bilgiye sahip olmayan profesyoneller için kod gerektirmeyen özellikleri kullanarak ilişkisel veritabanlarını kullanarak iş akışlarını optimize edin

İşleri daha hızlı tamamlamak için yerel AI bileşenlerini ve dinamik AI işlevselliğini kullanın

Diğer sistemlerle gerçek zamanlı senkronizasyon sağlayan ilişkisel veritabanlarını kullanarak önemli iş bilgilerini düzenleyin ve paylaşın

Airtable sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, projeleri içe aktarırken zaman alan sorunlardan bahsedilmektedir

Bazı kullanıcılar tasarım ve özelleştirme özelliklerinin eksikliğinden bahsetmektedir

Airtable fiyatlandırması:

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

6. TeamDesk

teamDesk aracılığıyla

TeamDesk, kullanıcıların belirli iş ihtiyaçlarına uygun özel veritabanları oluşturmasına olanak tanıyan, düşük kodlu bulut tabanlı bir veritabanı oluşturma aracıdır. Kullanıcılar, küçük işletmelerin ölçeklendirilmesi için mükemmel olan sınırsız veri depolama, kayıt ve desteği ek ücret ödemeden alır.

TeamDesk sistemi, verilerinizi özelleştirmenize ve uygulamalarınızı gerektiği gibi değiştirmenize olanak tanır. Bir plana ödeme yapmaya karar vermeden önce ücretsiz deneme sürümünü deneyin.

TeamDesk'in en iyi özellikleri:

Kod gerektirmeyen platformu kullanarak teknik bilgiye sahip olmadan özel veritabanları oluşturun

Kullandığınız veritabanı sistemlerini, işinizin dayandığı süreçlere uyacak şekilde uyarlayın

Takımınızın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcı dostu arayüzü özelleştirin

Her boyuttaki şirketin ihtiyaçlarını karşılayan güçlü ilişkisel veritabanları oluşturun

TeamDesk sınırlamaları:

Bazı incelemelerde soru/yanıt fonksiyonlarında gecikme sorunları bildirilmiştir

Kullanıcılar, kodlama dillerinin olmamasına rağmen öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

TeamDesk fiyatlandırması:

Başlangıç: 49 $/ay

Takım: 99 $/ay

Enterprise: 249 $/ay

TeamDesk puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

7. SingleStore

via SingleStore

SingleStore, hız ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış gerçek zamanlı, birleşik, dağıtılmış bir SQL veritabanıdır. İşlemsel ve analitik iş yüklerini birleştirerek gereksiz veri hareketlerini ortadan kaldırır ve zorlu iş yüklerini destekler.

SingleStore, Büyük 3 Bulut'ta çalışır ve teknoloji meraklısı geliştiriciler ve mimarlar için tasarlanmıştır. Hizmetlerine para harcamadan önce ücretsiz deneme sürümünü kullanarak fikirlerinizi alın.

SingleStore'un en iyi özellikleri:

Düşük gecikmeli sorgu performansı ile zaman kazanmak için veritabanınızı optimize edin

Dağıtılmış bulut tabanlı veri altyapısını kullanarak işletmenizin modern uygulamalarına güç katın

Modern bir veritabanı tasarımıyla veri mimarinizi ölçeklendirin ve darboğazları aşın

Verilerinizi tek bir veritabanında birleştirerek dağınıklığı ortadan kaldırın, maliyetleri azaltın ve karmaşıklığı en aza indirin

SingleStore sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, saniyenin altında API yanıtları ile yüksek hacimli veri kümelerinde akış analizi sorunları bildirilmiştir

Artımlı yedeklemelerin olmaması bazı kullanıcılar için sorunlara neden olmuştur

SingleStore fiyatlandırması:

Standart: 0,80 $+/saat

Premium: 1,60 $+/saat

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SingleStore puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

8. Google E-Tablolar

Google E-Tablolar, çevrimiçi e-tablolar oluşturmak için Google Çalışma Alanı'nın bir öğesidir. Herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı işbirliği sağlar, büyük veya uzak takımlar için mükemmeldir.

Her boyuttaki işletme için tasarlanmış olan bu yazılım, veritabanı yönetimini daha kolay hale getirmek için yerleşik şablonlar, koşullu biçimlendirme ve pivot tablolar gibi özelliklere sahiptir. Önce ücretsiz olarak denemek için kişisel sürümü kullanın.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri:

Her boyuttaki takımla, herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden veriler üzerinde işbirliği yapın

Hataları azaltmak ve daha hızlı içgörüler elde etmek için Akıllı Doldurma özellikleri ve formül önerileriyle iş akışlarınızı hızlandırın

Entegrasyon ve gelişmiş işbirliği için Google E-Tablolar'ı diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bağlayın

Microsoft Excel sayfalarını Google E-Tablolar'a yükleyerek web tabanlı bir işbirliği platformunda veritabanlarını düzenleyin ve özelleştirin

Google E-Tablolar sınırlamaları:

Yorumlarda, özel müşteri desteğinin eksikliği ve yavaş yanıt süreleri ile ilgili sorunlardan bahsedilmektedir

Kullanıcılar, belgeleri Excel dosyaları olarak indirirken zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Google E-Tablolar fiyatlandırması:

Kişisel: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık ödeme

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık ödeme

Business Plus: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google E-Tablolar puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

9. Axisbase

via Axisbase

Axisbase, işinizin ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri izleyebilen, ücretsiz ve tam özellikli bir masaüstü veritabanı sunucusudur. Filemaker ve Microsoft Access gibi diğer ofis veritabanı araçları ve Microsoft SQL Server Express gibi veritabanı sunucuları ile karşılaştırılabilir.

Axisbase, birden fazla kullanıcı için ücretsizdir ve ücretli planlar içermez. Ayrıca, indirilebilir bir platformdur ve tarayıcı tabanlı işlevselliğe bağlı değildir. 💎

Axisbase'in en iyi özellikleri:

Öğrenmesi ve kullanması kolay olacak şekilde tasarlanmış basit kullanıcı arayüzünün keyfini çıkarın

Teknik kodlama bilgisi olmadan menüler, kriter girdileri ve ayrıntılı raporlar gibi öğeler oluşturun

Öğrenme eğrisini azaltmak için tasarlanmış ücretsiz öğreticilerle temel bilgileri öğrenin

İndeksler, birincil anahtarlar, sıkıştırma, boş değerler ve diğer karmaşık veritabanı kavramlarından kaçınarak zaman kazanın

Axisbase sınırlamaları:

Bazı incelemelerde, kullanıcı arayüzünün biraz eski göründüğü ve güncellenmesi gerektiği belirtilmektedir

Sunucu gruplarına ölçeklenemez ve bu nedenle bir sunucunun ötesinde yük bekleyen işletmeler için ideal değildir

Axisbase fiyatlandırması:

Ücretsiz

Axisbase puanları ve yorumları:

G2: 3,9/5 (10+ yorum)

Capterra: Yok

10. SQLite

sQLite aracılığıyla

SQLite, ücretsiz bir yazılım kitaplığı ve SQL veritabanı motorudur. Tek başına, sunucusuz ve işlem tabanlı olarak tasarlanmıştır ve hiçbir yapılandırma gerektirmez. Ayrıca bir uygulama dosya biçimi olarak da işlev görür ve tek bir disk dosyasında birden çok tablo, tetikleyici, indeks ve görünüm özellikleri sunar.

Bu gömülü SQL veritabanı motoru, C dili kütüphanesi olarak fonksiyon görür ve neredeyse tüm cihazlarda çalışır. Çapraz platform kararlılığı ve sunucusuz işlevsellik sunarak birçok işletme için idealdir.

SQLite'ın en iyi özellikleri:

Mevcut veritabanlarını 32 bit ve 64 bit sistemler arasında ücretsiz olarak kopyalayın

Tüm cihazlarda uygulamalarla birlikte küçük ilişkisel veritabanlarını kolayca paketleyin

Sıfır yapılandırma, kurulum ve yönetim ile işinize başlayın, işinizde zaman ve paradan tasarruf edin

Takımınızın yardıma ve bakıma ihtiyacı olduğunda, SQLite Pro Destek'in birden fazla katmanından birini seçin

SQLite sınırlamaları:

İncelemeler, ağ erişiminin olmaması nedeniyle büyük ölçekli uygulamalar için ideal olmadığını belirtiyor

Uzaktan çalışmaya izin vermez ve birçok küresel takım için uygun değildir

SQLite fiyatlandırması:

Ücretsiz

SQLite puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Microsoft Access alternatifleriyle rakiplerinizin bir adım önünde olun

Teknik bilgisi sıfır olan bir acemi ya da teknoloji konusunda deneyimli profesyonellerden oluşan bir takımın lideri olun, bu 10 Microsoft Access alternatifi arasında ihtiyacınız olanı bulacaksınız. Size uygun bir seçenek bulun, iş akışınızı yükseltin ve veritabanı oyununuza yeni boyutlar kazandırın! 🎢

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