Notion belgeleri ve ClickUp belgeleri: Hangisi Daha İyi?

Notion, belgeleriyle iç içe yaşayan takımlar için uzun süredir vazgeçilmez bir araç olmuştur. Ancak iş dünyası giderek daha bağlantılı hale geldikçe, bağımsız bir belge aracının sınırları ortaya çıkmaya başlamıştır.

Dokümantasyonunuzun görevleriniz, zaman çizelgeleriniz ve takımınızın gerçek iş akışıyla entegre olması gerektiğinde ne olur? İşte tam da bu noktada ClickUp Docs devreye girer.

Bu Notion belge karşılaştırması (Docs) ile ClickUp belge karşılaştırması, her iki aracı da dürüst bir şekilde ele alıyor; Notion'un hangi alanlarda üstün olduğunu, ClickUp'ın hangi alanlarda öne çıktığını ve neden daha fazla takımın dokümantasyon kurulumlarını tamamen yeniden gözden geçirdiğini inceliyor.

ClickUp Belgeleri ve Notion Belgeleri'ne Genel Bakış

ClickUp Docs ve Notion Docs farklı sorunları çözer. ClickUp Docs, projelerin, belgelerin, konuşmaların ve yapay zeka bilgilerinin bir arada bulunduğu tek ve güvenli bir platform olan Converged AI Çalışma Alanı içindeki dokümantasyon katmanıdır.

Notion belgesi, esnek ve bağımsız iç bilgi tabanları için tasarlanmış blok tabanlı bir düzenleyici kullanır. 👀

Bu fark, biçimlendirmeden takımınızın yazılanlara nasıl tepki vereceğine kadar her şeyi şekillendirir.

Özellik ClickUp Belgeleri Notion Docs Düzenleyici Başlıklar, tablolar, kod blokları, kontrol listeleri, gömülü medya, iç içe geçmiş sayfalar ve gerçek zamanlı ortak düzenleme içeren zengin metin Sürükle ve bırak içerik blokları, senkronizasyonlu bloklar, anahtarlar, açıklama kutuları ve sütun düzenleri ile blok tabanlı AI Çalışma Alanı ve uygulamalar arasında Bağlantılı Arama özelliğine sahip ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, çoklu LLM erişimi Satır içi yazma, sayfa özetleme ve seçilen sayfalarla sınırlı Soru-Cevap özelliklerine sahip Notion AI Wiki İç içe geçmiş sayfalar, ClickUp Belge Hub'lar ve ClickUp Alanları, ClickUp Klasörleri ve ClickUp Listelerine bağlı ClickUp Bağlantılı Arama Sınırsız sayfa iç içe geçirme, kenar çubuğu gezinme, ekmek kırıntıları ve ilişkisel veritabanı bağlantısı İşbirliği İzlenen görevlere dönüştürülen atanmış yorumlar, @bahsetmeler, ayrıntılı izinler, misafir erişim kontrolleri Satır içi yorumlar, sayfa düzeyinde paylaşım, misafir davetleri, takım alanları ve sürüm geçmişi Görev bağlama Belgelerin içine canlı görevleri ekleyin, tek tıklamayla metni göreve dönüştürün Sayfalar içindeki referans veritabanı görünümleri; görev oluşturma için manuel adımlar veya üçüncü taraf araçlar gerekir

ClickUp Belgesi Nedir?

ClickUp Docs'u kullanarak proje belgelerini düzenleyin ve takım üyeleriyle paylaşın

ClickUp Docs, ClickUp'ın içinde yerleşik bir belge düzenleyicidir ve belgeleri doğrudan Çalışma Alanınızda oluşturmanıza, düzenlemenize ve organize etmenize olanak tanır. Farklı araçlar arasında geçiş yapmak ve araç dağınıklığıyla uğraşmak yerine, her şey görevleriniz ve projelerinizle birlikte tek bir yerde bulunur.

ClickUp Docs ile toplantı notlarından wiki sayfalarına, SOP'lardan proje özetlerine kadar her şeyi yazabilirsiniz. Belgeleri görevlere doğrudan bağlayabilir, ekip arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yorum bırakabilir ve hatta metni vurgulayarak doğrudan belgenizden görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Docs özellikleri

İşte ClickUp Docs'u diğer dokümantasyon araçlarından ayıran özellikler.

Özellik #1: Gerçek zamanlı ortak düzenleme

ClickUp belgesi kullanarak birbirinizin işlerine müdahale etmeden birlikte düzenleme yapın

En son kim kaydetti? Biri benim bölümümün üzerine mi yazdı? Bu en son sürüm mü? ClickUp Docs tüm bu sorunları ortadan kaldırır. Her takım üyesi canlı imleçleri görür, düzenlemeler anında görünür ve satır içi yorumlar, geri bildirimi tam olarak ilgili metne bağlar.

Şunu bir düşünün: Takımınız, müşteri görüşmesinden bir saat önce ürün lansmanı brifingini sonlandırıyor. Metin yazarı mesajları son halini veriyor, tasarımcı görsel referansları ekliyor ve proje lideri zaman çizelgelerini güncelliyor. Hepsi aynı anda. Tek bir belge, her zaman güncel.

Bir kullanıcı şöyle paylaşım yapıyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, ne kadar esnek ve gerçekten hepsi bir arada bir araç gibi hissettirmesi. İster basit bir yapılacaklar listesini yönetiyor ister daha karmaşık bir proje yürütüyor olayım, iş akışlarını ve görünümleri çalışma tarzıma göre özelleştirebiliyorum. Görevler, belgeler, hedefler, zaman takibi ve otomasyonların hepsinin tek bir yerde olması, sürekli birden fazla araç arasında geçiş yapmadan düzenli kalmayı ve başkalarıyla işbirliği yapmayı çok daha kolay hale getiriyor.

Özellik #2: Belgelerden doğrudan görev oluşturma

ClickUp belgelerinden çıkmadan vurgulanan metni takip edilen görevlere dönüştürün

Belge içindeki herhangi bir metni vurgulayın ve anında bir göreve dönüştürün.

İnceleme sırasında bir hata tespit edildiğinde veya planlama sırasında bir eylem ögesi ortaya çıktığında, bu öge hemen izlenen bir görev haline gelir ve aşağıdakilerle tamamlanır:

Bir atanan kişi

Son teslim tarihi

Öncelik seviyesi

Orijinal belgeye doğrudan bağlantı

Özellik #3: Merkezi bilgi merkezi olarak Docs Hub

ClickUp Docs Hub ile çalışma alanınızdaki her belgeyi arayın, bulun ve güvenin

Her takım, sonunda belgelerin klasörlere, gelen kutularına ve çalışanların yerel sürücülerine dağılmış olduğunu fark eder. ClickUp Docs Hub, çalışma alanınızdaki tüm belgeleri tek bir aranabilir ve filtrelenebilir görünümde bir araya getirir. En önemli kaynakları her zaman kolayca bulabilmeniz için doğrulanmış wikiler en üstte gösterilir.

Ekibe yeni katılan bir mühendis, dağıtım kılavuzunu bulmak için dört kişiye mesaj atmak zorunda kalmaz. Docs Hub'ı açar, arama yapar ve bir dakikadan kısa sürede doğru ve güncel sürümü okur.

Özellik #4: Yapılandırılmış belgeler için iç içe geçmiş sayfalar

Karmaşık belgeleri ClickUp Docs içinde temiz ve gezinilebilir bir yapıya dönüştürün

Bazı projeler için tek bir düz belge yetmez. ClickUp, tek bir belge içinde iç içe geçmiş alt sayfalar oluşturmanıza olanak tanır; böylece karmaşık bilgiler, göz yoran uzun bir kaydırma sayfası haline gelmeden yapılandırılmış kalır.

Örneğin, üç aylık bir yol haritası belgesi şöyle görünebilir:

Ana sayfa: Genel strateji ve OKR'ler

Özelliklere göre alt sayfalar: Teknik özellikler, tasarım referansları, açık sorular

Ayrı alt sayfa: Paydaş notları ve onay durumu

Herkes, her şeyi tek tek aramak zorunda kalmadan doğrudan ihtiyacı olan şeye ulaşabilir.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'ta her bir belgenin kimler tarafından görüntülenebileceğini, yorumlanabileceğini veya düzenlenebileceğini tam olarak kontrol edin. Her belge için yalnızca görünüm, yorum erişimi veya tam düzenleme hakları gibi belirli izinler ayarlayabilir ve ekip arkadaşlarınız, misafirler veya genel izleyiciler için bağımsız olarak paylaşılabilir bağlantılar oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı paylaşım denetimleriyle ClickUp belgenizi kimlerin görebileceğini ve düzenleyebileceğini yönetin

Özellik #5: ClickUp Brain entegrasyonu

ClickUp Brain ile içerik oluşturmayı hızlandırın

ClickUp Brain, çalışma alanınızın içinde bulunan ve içinde ne olduğunu gerçekten bilen bir yapay zeka asistanıdır. Belgelerinizi, görevlerinizi, yorumlarınızı ve wiki sayfalarınızı okur ve kaynağa bağlantılar içeren doğrudan cevaplar verir.

Docs içinde, tam bir yazma ve içerik asistanı olarak çalışır. Belgenizin herhangi bir yerine "/Write with AI" yazın ve ClickUp Brain, düzenleyicide hemen etkinleşir. Bu komut isteminden şunları yapabilirsiniz:

Bir proje, özellik veya kampanya için sıfırdan bir açıklama yazın

Önceden belirlenmiş bölümler ve adımlar içeren yapılandırılmış bir plan oluşturun

Bir metin bloğundan veya toplantı notlarından eylem öğeleri oluşturun

Yani, takımınız bir başlangıç toplantısını yeni bitirmişse ve biri ham notları bir belgeye aktarmışsa, Bağlamsal AI bu dağınıklığı saniyeler içinde atamaya hazır görevler içeren net bir plana dönüştürebilir.

İçerik oluşturmanın yanı sıra, ClickUp Brain aynı zamanda çalışma alanınızın hafızası olarak da işlev görür. Ona şöyle bir soru sorun: "Müşteri, ana sayfanın yeniden tasarımına ilişkin ne tür geri bildirimlerde bulundu ve bu geri bildirimlerden hangi görevler oluşturuldu?"

ClickUp Brain'e çalışma alanınızda arama yapmasını söyleyin

Cevabı, bilgi nerede bulunursa bulunsun (bir belge, yorum konusu veya tamamlanan bir görev olsun) oradan alır ve sizi doğrudan o bilgiye yönlendirir.

Ayrıca, siz istemeden de çalışır. ClickUp AI Super Agents, konuşmalardan, toplantılardan ve tamamlanan görevlerden güncellemeleri alarak belgelerinizi otomatik olarak güncel tutar; böylece kimse güncellemeyi hatırlamak zorunda kalmadan belgeleriniz doğru kalır.

ClickUp Super Agents'ı kurarak belgeleri manuel bir çaba harcamadan güncelleyin

Notion Docs nedir?

Notion Docs, Notion'a entegre edilmiş bir belge düzenleyicidir. Hızlı notlar ve toplantı özetlerinden yapılandırılmış wikilere, SOP'lara ve uzun metinli proje belgelerine kadar her şeyi kapsar.

Bu aracı çoğu belge aracından yapısal olarak ayıran şey, blok tabanlı düzenleyicidir. Sayfadaki her öğe, ister paragraf, tablo, resim, anahtar veya gömülü veritabanı olsun, kendi başına bağımsız bir bloktur.

Bloklar serbestçe sürüklenebilir, yeniden sıralanabilir ve iç içe yerleştirilebilir; bu da sayfanın düzeni ve içeriği üzerinde size büyük bir kontrol sağlar.

Notion Dokümanları özellikleri

Notion Docs'un en önemli özelliklerine bir göz atalım.

Özellik #1: Blok düzeyinde görünürlük ile gerçek zamanlı işbirliği

Birden fazla kişi bir belgeyi düzenlediğinde, Notion gerçek zamanlı olarak tam olarak kimin hangi blok üzerinde çalıştığını gösterir. İçerik yanında hareket eden avatarları görebilir, birinin düzenleme yaptığı yere atlayabilir ve belirli bölümlerle bağlantılı bağlamsal yorumlar bırakabilirsiniz.

Bu, işlerin çakışması veya karışıklık olmadan uzun belgeleri gözden geçirmeyi veya düzenlemeyi kolaylaştırır.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konu dizisinde detaylandırılmış ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir; bu da takımları işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmeye zorlar. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belge ve ClickUp Brain gibi özellikler sayesinde her şey birbirine bağlı, senkronizasyon halinde ve anında erişilebilir durumda kalır. "İş hakkında çalışmaya" veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyor; bu, kişi başına yıllık 250 saatin üzerinde bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle takımınızın neler başarabileceğini bir düşünün!

Özellik #2: Belgelerin içindeki veritabanları

Notion, belgeleri ve verileri ayrı şeyler olarak ele almaz. Bir veritabanını doğrudan sayfanın içine bırakabilir ve onu tablo, Kanban panosu veya takvim gibi kullanabilirsiniz.

Örneğin, basit bir toplantı notları belgesi, gerçek zamanlı olarak güncellenen bir görev takipçisi de içerebilir.

Özellik #3: Katlanabilir içerik için yerleşik açma/kapama anahtarları

Toggle bloklarının içindeki bölümleri gizleyebilirsiniz; okuyucular yalnızca ihtiyaç duyduklarında bu bölümleri genişletebilir.

Bu, uzun belgeler için çok işe yarar. Ana içeriği düzenli tutarken, altına ek ayrıntılar, notlar veya talimatlar ekleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Her kılavuzun altına, ikinci bir kişinin adımları takip edip onaylamasını gerektiren zorunlu bir onay kutusu ekleyerek bir "Tamamlandı Tanımı" oluşturun. Bir iş arkadaşınız yalnızca sizin belgenizi kullanarak görevı tamamlayamıyorsa, kılavuz henüz tamamlanmamıştır; bu da sizi, genellikle gözden kaçan o küçük "ima edilen" adımları yakalamaya zorlar.

Özellik #4: Notion AI

Notion AI, düzenleyicinin içinde bulunur ve halihazırda yazdığınız metin üzerinde çalışır. Bir bölümü vurgulayıp yeniden yazmasını, kısaltmasını, genişletmesini veya üslubunu değiştirmesini isteyebilirsiniz.

Ayrıca yazmaya devam etmesini, bir şeyi açıklamasını veya içeriği listeler ya da bölümler halinde yeniden yapılandırmasını da isteyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile Notion Belgeleri Özellik Karşılaştırması

İşte bu iki aracın, takımınız için en önemli özellikler açısından nasıl bir performans sergilediği. 👀

Özellik #1: Gerçek zamanlı işbirliği

Öncelikle, gerçek zamanlı işbirliğinden bahsedelim. Düzenleme sırasında takımınızı senkronizasyon altında tutma konusunda ClickUp Belge ve Notion Belge'nin karşılaştırması şöyle:

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belge, canlı imleçler, anında düzenlemeler ve ilgili metne doğrudan bağlı satır içi yorumlar sayesinde işbirliğini sorunsuz hale getirir.

Bu aracı diğerlerinden ayıran özellik, işbirliğinin belgenin ötesine uzanmasıdır. Belgeyi terk etmeden yorumlar ekleyebilir, geri bildirimleri son teslim tarihleri ve atanan kişiler olan izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve takım arkadaşlarınızı @bahsetme yoluyla etiketleyebilirsiniz.

Notion Docs

Notion, kullanıcılar düzenleme yaparken içerik bloklarının yanında hareket eden avatarlar gösterir, böylece kimin nerede çalıştığını her zaman bilirsiniz.

Satır içi yorumlar ve sayfa düzeyinde paylaşım özellikleri, uzun belgeleri incelemek için çok kullanışlıdır; sürüm geçmişi ise bir şeyin üzerine yazılması durumunda değişiklikleri geri almayı kolaylaştırır.

🏆 Kazanan: Bu turu ClickUp Belge kazandı. İşbirliği araçları, yorumları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek tartışma ile uygulama arasındaki boşluğu dolduruyor ve bir adım öteye geçiyor.

Özellik #2: AI yetenekleri

Şimdi de yapay zekaya bakalım. Bu araçlar, takımınızın belgeler üzerinde daha akıllı iş yapmasına yardımcı olmak için yapay zekayı nasıl kullanıyor?

ClickUp Belgeleri

ClickUp Brain, sadece belge düzenleyicisine değil, tüm Çalışma Alanına derinlemesine entegre edilmiştir. Belgeleriniz, görevleriniz, yorumlarınız ve entegre uygulamalarınızda arama yaparak soruları yanıtlayabilir ve bilgilerin bulunduğu her yerden bu bilgileri ortaya çıkarabilir.

Belgeler içinde, basit bir /Write with AI komutu ile içerik taslağı oluşturabilir, yapılandırılmış planlar hazırlayabilir veya ham notlardan eylem öğeleri oluşturabilirsiniz. ClickUp AI Super Agents, çalışma alanınızdaki etkinliklere göre belgeleri otomatik olarak güncel tutabilir.

Notion Docs

Notion AI, satır içi yazma görevlerini, içerik taslağı oluşturmayı, sayfaları özetlemeyi ve zaman damgaları ile eylem öğeleri içeren toplantı notları oluşturmayı iyi bir şekilde gerçekleştirir. Daha kişiselleştirilmiş sonuçlar için diğer Notion sayfalarına başvurabilir.

Ancak, soru-cevap ve arama özellikleri, daha geniş bir bağlantılı Çalışma Alanından ziyade sayfa içeriğiyle sınırlıdır.

🏆 Kazanan: Bu kategoride ClickUp Docs kazanıyor. ClickUp Brain'in görevleri, yorumları, sohbetleri ve belgeleri bir arada kapsayarak tüm Çalışma Alanınızı indeksleme ve arama yeteneği, Notion AI'nın sayfa bazlı yaklaşımına karşı önemli bir avantaj sağlıyor.

Özellik #3: Belge düzenleme

Şimdi, her bir aracın belgelerinizi büyük ölçekte yapılandırma ve düzenlemeyi nasıl ele aldığına bir göz atalım.

ClickUp Belgeleri

ClickUp, karmaşık belgeleri sonsuz kaydırma yapmadan yapılandırılmış halde tutmak için iç içe geçmiş alt sayfalar sunar. Ayrıca, çalışma alanınızda bulunan tüm belgeleri tek bir görünümden arayabileceğiniz Docs Hub özelliğini de sunar.

Belgeler ayrıca Alanlar, Klasörler ve Listelere bağlıdır, böylece destekledikleri işin yakınında bulunurlar.

Notion Docs

Notion’un en güçlü özelliklerinden biri, sınırsız sayfa iç içe yerleştirme özelliğidir. Sayfalar, gerçek bir sınır olmaksızın sayfaların içinde yer alabilir ve ekmek kırıntıları içeren kenar çubuğu gezinme özelliği, derin bir bilgi tabanında kolayca gezinmeyi sağlar.

İlişkisel veritabanları ayrıca wiki sayfalarına doğrudan bağlanabilir, bu da Notion'u bağımsız bir iç bilgi deposu oluşturan takımlar için güvenilir bir araç haline getirir.

🏆 Kazanan: Kullanım amacınıza bağlıdır. Notion, bilgi tabanının derinliği ve esnekliği açısından öne çıkar. ClickUp ise dokümantasyonun aktif proje işleriyle bağlantılı olması gerektiğinde tercih edilir.

💡 Profesyonel İpucu: Belge özelliklerinde veya başlığında, üç ayda bir yapılan temizlik için bir bildirim tetikleyen bir "Son Kullanım Tarihi" belirleyin. Bir belge, "İncelendi" damgası olmadan bu tarihi geçerse, üst kısmında "Dikkatli Davranın" afişi görünür ve takımınızın, mevcut teknoloji yığınınız için artık geçerli olmayan eski SOP'leri yanlışlıkla takip etmesini önler.

Özellik #4: Görev entegrasyonu

Son olarak, her bir aracın belgelerinizi yapılan işlerle ne kadar iyi bağlantı kurduğuna bir göz atalım.

ClickUp Docs

Belge içindeki herhangi bir metni vurgulayabilir ve bunu anında, atanan kişi, son teslim tarihi, öncelik ve orijinal belgeye geri dönük doğrudan bağlantı ile birlikte izlenen bir göreve dönüştürebilirsiniz.

Canlı ClickUp Görevleri de doğrudan belgelere gömülebilir, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan en son durum her zaman görünür olur.

Notion Docs

Notion, sayfalara veritabanı görünümlerini yerleştirmenize ve proje verilerine başvurmanıza olanak tanır; bu da bilgileri izlemek için oldukça kullanışlıdır.

Ancak, belge içeriğinden görevler oluşturmak manuel adımlar veya üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir. Bu, eyleme geçmek için belgelere ihtiyaç duyan takımlar için daha kopuk bir deneyimdir.

🏆 Kazanan: ClickUp Docs bu karşılaştırmayı açık ara farkla kazanıyor. Tek tıklamayla metni göreve dönüştürme ve canlı görev yerleştirme özellikleri, onu proje yönetimi için Notion'dan çok daha uygulama odaklı bir dokümantasyon aracı haline getiriyor. ​​​​​​​​​​​​​​​​

ClickUp belgeleri mi yoksa Notion belgeleri mi seçmelisiniz?

Ekibinizin çalışma şeklinize gerçekten uygun bir dokümantasyona ihtiyacı varsa, ClickUp Docs en doğru seçimdir. İşbirliği, yapay zeka, organizasyon ve görev entegrasyonu alanlarında öne çıkan bu araç, belgelerin gerçek eyleme dönüştüğü tek bir Çalışma Alanı sunar.

Notion Docs, güzel ve bağımsız bilgi tabanları oluşturmak için sağlam bir araçtır. Ancak belgelerinizin görevleriniz, zaman çizelgeleriniz ve takımınızın ş akışıyla entegre olması gerektiği anda, sınırlarını göstermeye başlar.

Takımlar, araçlar arasında geçiş yapmayı bırakıp tek bir güvenilir kaynaktan iş yapmaya başlamak istiyorlarsa, ClickUp, daha eksiksiz bir çözümdür.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Evet, ClickUp, merkezi bilgi ve organize sayfa hiyerarşileri gibi temel wiki kullanım senaryolarını kapsayan iç içe geçmiş sayfaları, Docs Hub'ı ve Bağlantılı Arama'yı destekler. Notion'un wiki sayfalarındaki sonsuz iç içe geçme ve ilişkisel veritabanı görünümlerine büyük ölçüde güvenen takımlar, geçiş yapmadan önce her ikisini de değerlendirmelidir.

ClickUp Brain, Connected Search'ün tüm çalışma alanınızı (belgeler, görevler, yorumlar, sohbet ve entegre uygulamalar) indekslediği için daha geniş bir bağlam sunarken, Notion AI'nın Soru-Cevap özelliği sayfa içeriğiyle sınırlıdır. Notion AI, satır içi yazma ve özetleme için etkilidir, ancak tüm işlerinde AI içgörülerine ihtiyaç duyan takımlar, ClickUp Brain'i daha bağlantılı bulacaktır.

Evet, Notion sayfalarını markdown veya HTML dosyaları olarak dışa aktarabilir ve temel biçimlendirme ile yapıyı koruyarak Notion'dan ClickUp Docs'a taşıyabilirsiniz. ClickUp'ın içe aktarma aracı, daha büyük ölçekli geçişleri kolaylaştırmak için toplu aktarımları destekler.