İçerik Oluşturma için AI Yazma Asistanlarını Seçme

Çoğu içerik takımı, üç ay içinde terk ettikleri araçlara AI yazma bütçelerini harcıyor.

Bize sorarsanız, ayrıntılarda gizli olduğunu söyleriz.

Bir startup kurucusu, 50 kişilik bir pazarlama ekibiyle aynı AI yazma kurulumuna ihtiyaç duymaz. Serbest çalışan bir metin yazarı, 12 müşteriyi yöneten bir ajansla farklı önceliklere sahiptir. Yine de çoğu insan, Netflix dizelerini seçerken olduğu gibi, herkesin konuştuğu şeylere göre AI araçlarını seçer.

Bu kılavuz, iş yükünüze, takım boyutuna ve içerik hedeflerinize göre AI yazma asistanlarını nasıl seçeceğinizi ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Ayrıca, farklı senaryolar için uygun fiyatlandırma modellerini inceleyecek ve en iyi seçenekleri ( ClickUp! gibi) öne çıkaracağız. 🤩

AI Yazma Asistanları Nedir?

AI yazma asistanları, daha iyi ve daha hızlı yazmanıza yardımcı olan akıllı araçlardır. Dilbilgisini kontrol edebilir, kelime seçimleri önerebilir, fikir üretmenize yardımcı olabilir ve hatta onlara söylediklerinize göre tam cümleler veya paragraflar yazabilirler.

Bu araçlar, yapay zeka kullanarak ne söylemek istediğinizi anlar ve yazınızı iyileştirmek için yararlı öneriler sunar. İş için e-posta, blog yazısı veya sosyal medya güncellemeleri yazıyor olsanız da, her türlü içerikle çalışırlar.

Çoğu AI yazma asistanı, zamanla yazma stilinizden öğrenir ve ne kadar çok kullanırsanız o kadar yararlı önerilerde bulunur.

🔍 Biliyor muydunuz? 5.000'den fazla müşteri desteği çalışanının katıldığı bir deney, insanların AI yazma asistanına erişimi olduğunda verimliliklerinin ortalama olarak yaklaşık %14 arttığını gösterdi. İlginç bir şekilde, en önemli kazançlar en az deneyimli çalışanlardan geldi, çünkü AI onların daha profesyonel ve kendinden emin konuşmalarına yardımcı oldu.

Doğru AI Yazma Asistanını Seçmenin Önemi

Seçtiğiniz AI yazma aracı, içerik oluşturma ş akışınızı ve yazma sonuçlarınızı doğrudan etkiler. Dikkate almanız gerekenler şunlardır:

farklı araçlar farklı işleri iyi yapacak şekilde farklı şeyler yapar: *Bazıları gramer kontrolünde mükemmeldir, diğerleri ise sıfırdan içerik oluşturmada üstündür

Fiyatlar büyük farklılıklar gösterir: Kullanmayacağınız özellikler için fazla ödeme yapmak veya ihtiyaçlarınızı karşılamayan bütçe dostu bir araçla yetinmek istemezsiniz

entegrasyon önemlidir: *En iyi yazma asistanı yazılımı , halihazırda kullandığınız uygulamalar ve platformlarla sorunsuz bir şekilde işleyen yazılımdır

Doğruluk seviyeleri farklılık gösterir: Bazı AI araçları diğerlerine göre daha iyi öneriler sunar ve daha az hata yapar

🧠 İlginç Bilgi: Makinelerin metin yazımına yardımcı olma fikri 1950'lere kadar uzanır. İlk büyük atılımlarından biri, 1954 yılında Georgetown-IBM tarafından gerçekleştirilen deneydi. Bu deneyde, bir IBM bilgisayarı 60 Rusça cümleyi İngilizceye çevirdi.

AI Yazma Asistanı Seçerken Dikkate Alınması Gereken Anahtar Faktörler

Herhangi bir AI içerik oluşturma aracını kullanmaya karar vermeden önce şu faktörleri değerlendirin:

Çıktı kalitesi ve ton esnekliği: Aracın yazma sürecinizi nasıl yönettiğini ve robotik bir ses tonu olmadan gündelik bir e-posta ile resmi bir teklif arasında geçiş yapıp yapamadığını test edin

*gerçek zamanlı işbirliği özellikleri: Takım arkadaşlarınızın yorum bırakıp, düzenleme önerilerinde bulunup, değişiklikleri takip edebiliyor mu kontrol edin, sürüm kontrolü kabusları yaşamadan

Özel eğitim seçenekleri: Şirketinizin üslubuna ve sektöre özgü terminolojiye uyum sağlamak için geçmiş yazma örneklerinizden öğrenen araçlar arayın

Dışa aktarma ve yedekleme seçenekleri: İçeriğinizi biçim kaybetmeden bir İçeriğinizi biçim kaybetmeden bir belge yönetim yazılımına , WordPress'e veya diğer CMS platformlarına kolayca taşıyabileceğinizden emin olun

💡 Profesyonel İpucu: Yazma için AI aracının uzun içeriklerde bağlamı nasıl işlediğini değerlendirin. 3.000 kelimelik bir makale veya birbirine bağlı birden fazla parçada tutarlı mesaj ve stil sağlayabiliyor mu? Bu, sürekliliğin önemli olduğu kampanyalar veya kılavuzlar için çok önemlidir.

Bir AI yazma asistanı için ne kadar ödemelisiniz?

Bütçeniz, oluşturduğunuz içerik miktarı ve kötü yazımların işinize ne kadar maliyet getirdiğiyle uyumlu olmalıdır.

Buradan başlayarak farklı AI modellerini test edin ve markanıza uygun yazma stilini bulun. Ücretsiz sürümler genellikle ayda 2.000-10.000 kelimeye izin verir; bu, ara sıra yapılan sosyal medya paylaşımlarını, e-posta taslaklarını ve herhangi bir finansal taahhüt olmadan temel içerik denemelerini kapsar.

💡 Profesyonel İpucu: AI yazma geliştiricisinin düzenleme izlerini analiz edin. Bazı araçlar, hangi önerilerin AI'dan, hangilerinin insanlardan geldiğini kolayca izleme imkanı sunar. Bu şeffaflık, takımların genel bakışı kaybetmeden içeriği iyileştirmelerine yardımcı olur.

aylık 10-20 dolar

Günlük olarak tutarlı içerik oluşturmaya ihtiyacınız olduğunda bu aralığı ödeyin.

Sınırsız kelime sayısı, bağlamı daha iyi anlayan AI modelleri ve temel marka sesi eğitimi elde edeceksiniz. Bu, haftada 2-3 blog yazısı oluşturan tek başına çalışan pazarlamacılar veya birden fazla sosyal hesap yönetimini yapan küçük takımlar için işidir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırken, çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı da koruyabilirsiniz.

aylık 30-50 dolar

İçerik oluşturma, gelirinizi doğrudan artırıyorsa bu miktarı yatırın. Genellikle takım işbirliği özelliklerine, kampanya lansmanları için toplu içerik oluşturma, gelişmiş düzenleme araçları ve mevcut pazarlama yığınınızla entegrasyonlara erişebilirsiniz. Ajanslar veya büyüyen pazarlama ekipleri için mükemmeldir.

aylık 100 $+

Bu kadarını yalnızca büyük ölçekli bir içerik üretim sürecini yönetiyorsanız veya müşterileriniz için beyaz etiketli çözümlere ihtiyacınız varsa harcayın. Ekstra maliyet karşılığında özel AI eğitimi, öncelikli teknik destek ve gelişmiş ekip yönetimi özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Piyasada Popüler AI Yazma Asistanları

Bilgiye dayalı bir karar vermenize yardımcı olmak için günümüzde mevcut olan en popüler AI içerik yazma araçlarından bazılarını inceleyelim.

1. ClickUp (AI yazma ve kapsamlı içerik oluşturma ş Akışı için en iyisi)

*ClickUp Brain ile işbirliğinin gerçekleştiği yerde kampanya metinleri oluşturun

Kampanyalar birikip son teslim tarihleri yaklaşırken, bir düzine uygulamada yapay zeka ile uğraşmak istemezsiniz. ClickUp her şeyi tek bir yerde tutar, böylece ivmenizi kaybetmeden beyin fırtınası yapabilir, taslak hazırlayabilir ve içeriği düzeltebilirsiniz.

İş akışınızın akışında yazın

ClickUp Brain, takımınızın iletişim kurduğu ve plan yaptığı her yerde iş yapar. Bu, kampanyaları tartışırken, özetleri incelerken veya fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken içerik oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Diyelim ki yöneticiniz ClickUp Chat'te yeni bir ürün lansmanı için Instagram başlık fikirleri isteyen bir mesaj bıraktı. ClickUp Brain'i doğrudan konuşma içinden başlatabilir ve saniyeler içinde paylaşım için hazır birden fazla başlık seçeneği elde edebilirsiniz.

📌 Bu komutu deneyin: Finansal SaaS ürün lansman kampanyası için beş Instagram başlığı yazın. Her biri 15 kelimeden kısa olsun, eğlenceli bir üslup kullanın ve açık bir CTA ekleyin.

Tek bir yerde hata olmadan taslak oluşturun ve düzenleme yapın

Belge'te ClickUp Brain'i kullanarak içerik stratejinizi gerçek zamanlı işbirliği için harita haline getirin

ClickUp Belge, ClickUp Brain'in yazma araçlarının ek gücüyle blogları, teknik raporları veya açılış sayfalarını şekillendirmek için size işbirliğine dayalı bir alan sunar.

Takımınız gerçek zamanlı olarak birlikte işleyebilir, yorum bırakabilir ve aynı belgedeki içeriği iyileştirebilir. Her değişiklik sürüm geçmişiyle izlenir, böylece önceki taslakları görebilir, düzenlemeleri karşılaştırabilir veya gerektiğinde içeriği geri yükleyebilirsiniz.

AI Writer, içerik oluşturma sürecinin her aşamasında size esneklik sağlar. Şunları yapabilirsiniz:

Kısa bir taslağı tam bir blog yazısına dönüştürün

Daha geniş bir kitleye ulaşmak için karmaşık bölümleri basitleştirin

Uzun araştırma raporlarını hızlı bir özet haline getirin

Küresel pazarlar için kampanya varlıklarını çevirin

İçerik planından doğrudan eylem öğeleri oluşturun

📌 Bu komutu deneyin: Pazarlamada AI araçlarının rolünü anlamak isteyen pazarlama yöneticileri için bir web semineri açılış sayfası yazın. 200 kelimeyi geçmeyin, seminere katılarak elde edecekleri sonuçları vurgulayın ve konuşma tonunda yazın.

Tek bir yerden birden fazla AI modeline erişin

ClickUp Brain MAX, özel masaüstü AI yardımcısıyla bir katman daha ekler. ChatGPT, Gemini ve Claude'u yan yana kullanarak araştırma ve yazma işlemlerini projelerinize bağlı tutabilirsiniz.

ClickUp Brain MAX'ta birden fazla AI modeli arasından seçim yapın

Örnek, SEO trendlerini araştırıyorsanız, ClickUp Brain MAX'a farklı modellerde aynı soruyu sorun ve en iyi noktaları doğrudan bir belgeye aktarın, böylece stratejinizi daha hızlı ve daha iyi girdilerle şekillendirin.

📌 Bu komutu deneyin: B2B SaaS için en önemli beş SEO trendini özetleyin. Her trend için bir destekleyici istatistik verin ve pazarlama takımları için iki pratik içerik fikri önerin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

tekrar kullanmak için komutları kaydedin: *Favori komutları ClickUp Brain'de saklayın, böylece blog girişleri, sosyal medya başlıkları veya meta açıklamaları için bunları hızlı bir şekilde yeniden çalıştırabilirsiniz

AI çıktılarınızı kişiselleştirin: Brain MAX sözlüğünüze isimler, ürün terimleri ve sektör kelimeleri ekleyerek markanızın sesini yansıtan doğru metinler oluşturun

yazma ş akışlarını otomatikleştirin: *ClickUp Otomasyonlarını kullanarak taslak incelemelerini yönlendirin, bir görev "İncelemeye Hazır" durumuna geçtiğinde düzenleyicileri otomatik olarak atayın veya nihai kopya onaylandığında paydaşları bilgilendirin

Referansları anında bulun: ClickUp Enterprise Search ile çalışma alanınızda ve bağlı uygulamalarda geçmiş taslakları, stil kılavuzlarını veya kampanya özetlerini konumlandırın ClickUp Enterprise Search ile çalışma alanınızda ve bağlı uygulamalarda geçmiş taslakları, stil kılavuzlarını veya kampanya özetlerini konumlandırın

Metinlerle birlikte görseller oluşturun: ClickUp Brain'in görüntü oluşturma özelliklerini kullanarak çalışma alanınızda blog gönderileri veya sosyal medya içerikleri için destekleyici grafikler oluşturun

*toplantıları eyleme geçirilebilir notlara dönüştürün: ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile editoryal senkronizasyonları yakalayın, transkript oluşturun ve "girişi revize et" gibi takip görevleri oluşturun

Sizin adınıza hareket edecek akıllı ajanlar kullanın: ClickUp Autopilot Agents ile yapılandırılmış tetikleyiciye dayalı olarak değişiklikleri otomatik olarak izleyin, içgörüler elde edin, görevler oluşturun veya raporlar yayınlayın ClickUp Autopilot Agents ile yapılandırılmış tetikleyiciye dayalı olarak değişiklikleri otomatik olarak izleyin, içgörüler elde edin, görevler oluşturun veya raporlar yayınlayın

ClickUp sınırları

İçerik oluşturucular, ClickUp'ın kapsamlı özelliklerini tam olarak öğrenmek için zamana ihtiyaç duyabilirler ve bu da başlangıçta içerik üretimini yavaşlatabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.555+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bir deneyde, AI kullanarak yazma alıştırması yapan kişiler, AI kullanmadan yazanlara göre takip testlerinde daha fazla gelişme gösterdi, ancak yazmaya daha az zaman harcadılar.

2. Jasper (Büyük ölçekte iş yapan pazarlama takımları için en uygun seçenek)

jasper aracılığıyla

Jasper, sosyal medya kampanyaları ve e-posta dizileri gibi ş akışlarını yönetmek için Akıllı Ajanlar kullanır. Aracı markanızın ses tonuna göre eğittiğinizde, farklı içerik türlerinde de bu tonu korur.

Canvas, takımların içerik oluşturma ve kampanya planlama konusunda işbirliği yapabileceği paylaşımlı bir çalışma alanı gibi çalışır. AI yazar, YouTube video açıklamaları ve Google Ads başlıkları gibi farklı pazarlama ihtiyaçları için içerik yazma şablonları da içerir.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Araştırma Aracısı 'ndan rakipleri analiz etmesini ve bulguları otomatik olarak kampanya özetlerine ve içerik fikirlerine dönüştürmesini isteyin

Semrush'tan alınan verileri kullanarak başlıklarınızı, meta açıklamalarınızı ve iç bağlantılarınızı iyileştirmek için Optimization Agent 'ı çalıştırın

Kişiselleştirme Aracısı 'nı ayarlayarak müşteri verilerinizi kullanarak hedefli e-posta kampanyaları ve reklamlar oluşturun

Teknik uzmanlık gerektirmeyen kodsuz uygulama oluşturucuda özel pazarlama ş Akışları oluşturun

Jasper sınırları

Kullanıcılar, şablonlarla deneme yanılma yöntemini ve genişletilmiş içerikte tutarsız akışı bildiriyor

Pazarlama odaklılık, kampanya ve içerik oluşturma dışındaki genel iş yazışmaları için fonksiyonu sınırlar

SEO entegrasyonlarına rağmen, kullanıcılar bunun arama motorlarındaki görünürlüğü olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor

Jasper fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.260'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.845+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Jasper Alternatifleri ve Rakipleri

3. Copy. ai (Pazara giriş ve içerik otomasyonu için en iyisi)

Copy. ai, satış, pazarlama ve operasyonları birbirine bağlayan bir GTM Ajan Platformudur. Potansiyel müşteri araştırmasını kişiselleştirilmiş erişim ve takip dizilerine dönüştürmek gibi görevleri birbirine bağlayan ş Akışları oluşturabilirsiniz.

Infobase, şirket bilgilerinizi depolar, böylece yapay zeka projeler arasında tutarlı ayrıntılara başvurur. Platform ayrıca Salesforce, HubSpot ve Gong dahil olmak üzere 2.000'den fazla araca bağlantı kurar.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Şirket web sitelerinden, LinkedIn profillerinden ve güncel haberlerden veri toplayarak potansiyel müşterileri derinlemesine araştırın ve iletişim kurma sürecini kişiselleştirin

Potansiyel müşterilerin davranışlarına ve etkileşim düzeylerine göre otomatik olarak takip eden e-posta dizilerini yazın

Blog gönderilerini çok biçimli içerik ş Akışları aracılığıyla sosyal medya içeriğine, e-posta bültenlerine ve reklam metinlerine dönüştürün

Belirli hedef şirketler için kişiselleştirilmiş açılış sayfaları ve e-postalarla hesap tabanlı pazarlama kampanyaları oluşturun

Copy.ai sınırları

Çıktılar büyük farklılıklar gösterir; kısa metinler mükemmel sonuçlar verirken, uzun form veya karmaşık görevler alakasız veya hata dolu sonuçlar üretebilir

Copy.ai'nin ücretsiz planı ve alt düzey abonelikleri kısıtlayıcı kullanım sınırları içerir (ör. sınırlı kelime veya proje sayısı)

Beyaz sayfalar veya teknik raporlar gibi biçimler için sınırlı şablonlar, bu da daha fazla manuel komut oluşturma gerektirebilir

Copy.ai fiyatlandırması

Self-Serve ( Chat): Aylık 29 $ (beş koltuk için)

Self-Serve (Ajanlar): Aylık 249 $ (en fazla 10 koltuk)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (65+ yorum)

4. ChatGPT (Konuşma tarzı yazma yardımı için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, şablonlar veya ş Akışları yerine doğal konuşma yoluyla yazma işlemini gerçekleştirir. Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilir, içeriği tekrar tekrar gözden geçirebilir ve karşılıklı diyaloglar yoluyla taslakları iyileştirebilirsiniz.

Özel Talimatlar'ı ayarlayarak tercihlerinizi tüm konuşmalarda uygulayın, Özel GPT'ler ise belirli görevler için özel sürümler oluşturun. Hafıza fonksiyonu, sohbetlerinizdeki ayrıntıları hatırlayarak gelecekteki yanıtları kişiselleştirir.

Ayrıca, içerik oluşturma için ChatGPT'yi kullanarak belirli hedefler etrafında konuşmaları, dosyaları ve bağlamı düzenleyebilirsiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

ChatGPT'den web'de güncel bilgileri aramasını ve yeni verileri yazma projelerinize dahil etmesini isteyin

Yürürken, araba sürerken veya bilgisayarınızdan uzaktayken ellerinizi kullanmadan fikir üretmek için AI ile sesli sohbet edin

Dosya ve görselleri ekleyerek, sağladığınız görsel veya belge materyallerine dayalı analizler, özetler veya içerik elde edin

Ne istediğinizi açıklayarak ve ChatGPT'nin bunu oluşturmasına izin vererek gelişmiş veri görselleştirmeleri ve grafikler oluşturun

ChatGPT sınırları

Kullanıcılar, depolanan sohbetlerde bir sınıra ulaşabilir ve alan açmak ve düzeni korumak için eski konuşmaları manuel olarak silmeleri gerekebilir

Takım ş Akışı ve işbirliği için tasarlanmış ChatGPT alternatiflerine kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Uzun konuşmalarda ChatGPT, önceki ayrıntıları tam olarak hatırlayamayabilir ve bu da zamanla daha az kişiselleştirilmiş yanıtlara yol açabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.010+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (260'tan fazla yorum)

5. Grammarly (Gerçek zamanlı yazma becerisini geliştirmek için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde iş yapar ve yazdığınız her yerde gerçek zamanlı öneriler sunar.

Grammarly, gramer ve yazım denetiminin ötesinde, tam paragraf yeniden yazma, üslup ayarlamaları ve hedef kitlenize ve hedeflere göre kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

Belge özelliği, ilk taslaktan son sürüme kadar size destek olan bir yazma çalışma alanı oluşturur. Ayrıca, Knowledge Share, takım üyeleri terimlerin üzerine fareyi getirdiğinde şirket jargonunu otomatik olarak açıklar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

AI düzeltme aracını markanızın sesine göre eğitin, böylece takımdaki herkes aynı tarzda yazsın

Uzun mesajların anahtar noktalarını vurgulayan e-posta özetleri alın, böylece önemli ayrıntıları kaçırmadan hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz

Yayınlamadan önce, yazdıklarınızı milyarlarca web sayfa ve akademik makaleyle karşılaştırarak intihal olup olmadığını kontrol edin

Yerleşik AI dedektörü ile insan tarafından yazılmış ve AI tarafından oluşturulmuş içerikleri birbirinden ayırt edin

Grammarly sınırları

Ton algılama, intihal kontrolü ve Marka Sesi gibi gelişmiş özellikler ücretli abonelik gerektirir

AI önerileri, düzenleme sürecinde amaçladığınız anlamı veya kişisel yazım tarzınızı değiştirebilir

Bazı kullanıcılar, Grammarly'nin zaman zaman doğru ifadelerleri hata olarak işaretlediğini bildiriyor

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.050'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.190'dan fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 2014 yılında araştırmacılar, anlamsız araştırma makalelerini otomatik olarak üreten SciGen adlı bir program yayınladı. Bu program, bazı konferansları makaleleri sunum için kabul etmeye ikna ederek, akademide akran değerlendirmesi ve otomasyon hakkında küresel tartışmalar başlattı.

Popüler AI Yazma Asistanı Kullanım Örnekleri

Her takımın yazma konusunda farklı zorlukları vardır.

Bazıları için bu, sıralamada üst sıralarda yer alan araştırma ağırlıklı içerik üretmektir. Diğerleri için ise, dönüşüm sağlayan hızlı kampanya metinleri yazmaktır. AI yazma asistanı araçları, bu ş akışlarının her birini hızlandırabilir. Bunu daha iyi anlayalım. 🎯

Uzun form içerik takımları

Uzun içerik üzerinde çalışan yazarlar ve düzenleyicilerin iki gereksinimi vardır: derinlik ve keşfedilebilirlik. Bloglar ve teknik raporlar, güvenilir araştırmalar, yapılandırılmış ana hatlar ve baştan itibaren SEO'ya uygun olmalıdır. Bunu manuel olarak yapmak saatler sürer: istatistikleri bulmak, akışı şekillendirmek ve anahtar kelimeleri doğru yerlere yerleştirmek.

AI yazma asistanları, ana hatları oluşturarak, örnekler sunarak ve sıralama potansiyelini güçlendiren anahtar kelime yerleşimlerini önererek bu süreci hızlandırır.

📌 Şu komutları deneyin: "B2B pazarlamada AI kişiselleştirme" konusunda ayrıntılı bir SEO blog taslağı oluşturun. Anahtar kelime önerileri ve hedef kelime sayıları ile H2 ve H3 başlıkları ekleyin

Model çıktılarını şu soru ile karşılaştırın: B2B alıcıları AI destekli içerik kişiselleştirmesine nasıl tepki veriyor? 250 kelime ile örtüşen noktaları özetleyin

Kişiselleştirme için AI'yı benimseyen B2B pazarlamacılarına ilişkin beş güncel istatistik bulun. Kaynağa bağlantı verin ve her istatistik için beyaz kağıda uygun bir destek örnek önerin

ClickUp Brain MAX, içerik takımlarının masaüstü uygulamasında birden fazla AI modelinin yanıtlarını karşılaştırmasına olanak tanıyarak bunu daha da etkili hale getirir. Örneğin, B2B pazarlamada AI hakkında bir teknik rapor hazırlarken şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Brain MAX'a B2B'de kişiselleştirme ile ilgili anahtar kelime fırsatlarını sorun

Farklı modellerin yeni trendleri nasıl açıkladığını karşılaştırın

Bunları ClickUp Belge'de yapılandırılmış bir taslak halinde birleştirin ve ardından bir yazara iletin

ClickUp Brain MAX ile araştırma yapın ve bloglar ve teknik raporlar için SEO'ya uygun taslaklar oluşturun

Pazarlama takımları

Pazarlama takımları sıkı teslim sürelerine tabidir.

Bir ürün lansmanı takvime girdiğinde, aniden bir açılış sayfa, üç farklı e-posta metni ve reklam metni gerekir. En zor kısım, saatlerce metinleri düzeltmeye zaman harcamadan her bir öğenin keskin ve mesajı net bir şekilde aktarmasını sağlamaktır.

AI yazma asistanları, hızlı bir şekilde birden fazla varyasyon oluşturarak takımların farklı bakış açılarını test etmelerine ve stratejiye odaklanmalarına yardımcı olur.

📌 Şu komutları deneyin: Orta ölçekli pazarlama yöneticilerini hedefleyen bir SaaS lansmanı için beş adet açılış sayfa başlığı yazın. Her biri 12 kelimeden az ve fayda odaklı olsun

Bu taslağı, daha güçlü bir ilgi çekici unsur, net bir CTA ve 40 karakterden kısa bir konu satırı içeren 100 kelimelik bir tanıtım e-postasına dönüştürün

Bu sayfa metnini, her biri 25 kelimeden az olan üç LinkedIn reklam varyasyonuna yeniden yazın

ClickUp Brain ve Belge, bunu doğrudan kampanya ş akışına getirir. Taslaklar gerçek zamanlı olarak iyileştirilebilir ve takımlar, kreatifleri inceledikleri yerden başlıklar, e-posta ve reklam snippet'leri oluşturabilirler.

Yeni bir SaaS özelliği piyasaya sürdüğünüzü varsayalım. Şunları yapabilirsiniz:

Bir açılış sayfa başlığı taslağı hazırlayın, ardından ClickUp Brain'den daha güçlü CTA'lar içeren beş varyasyon isteyin

Taslak e-posta metninizi belgeye yapıştırın ve ClickUp Brain'in onu daha rafine bir sürüme dönüştürmesine izin verin

Açılış sayfa metnini vurgulayın ve tüm kanallarda kullanmak üzere daha kısa reklam sürümleri oluşturun

ClickUp Brain in Belge ile kampanya varlıklarını tek bir yerde taslak haline getirin ve iyileştirin

Sosyal medya yöneticileri

Sosyal medya yöneticileri, sürekli ilgi çekici içerik akışına ihtiyaç duyar: taze hissettiren başlıklar, bir hikaye anlatan konular ve topluluğu aktif tutmak için hızlı yanıtlar. Hız hiç durmaz ve yazarların tıkanması günlük bir gerçeklik olabilir.

AI yazma asistanları, yeni fikirler önererek, kampanya içeriğini sosyal medya biçimlerine uyarlayarak ve kullanıma hazır varyasyonlar oluşturarak bu yükü hafifletir.

Bir ürün lansmanı için şunları yapabilirsiniz: ClickUp Brain'den farklı tonlarda on Instagram başlığı isteyin

Üç ürün avantajını vurgulayan beş bölümlük bir X konu taslağı hazırlayın

Takipçilerden gelen yaygın yorumları ele almak için örnek yanıtlar hazırlayın

ClickUp Brain'e, çalışma alanınızın herhangi bir yerinden etkileşim metinleri ve başlıklar yazmasını söyleyin

🧠 İlginç Bilgi: Alison Knowles, FORTRAN programlama dilini şiir yazmak için kullandı ve bu, AI tarafından üretilen yaratıcı yazının en erken örneklerinden biri oldu.

Ürün takımları

Ürün güncellemeleri genellikle ayrıntılarla dolu, ancak özel müşteriler için okunaksız ham teknik özellikler olarak başlar. Buradaki zorluk, bunları anlaşılır bilgi bankası makalelerine, sürüm notlarına ve adım adım kılavuzlara dönüştürmektir.

Bunu manuel olarak yapmak, kullanıcılara yardımcı olmak yerine kafalarını karıştıran yoğun metinlerin sonucunu doğurabilir. AI yazma asistanları, teknik materyalleri basitleştirir ve müşteriye hazır, anlaşılır içeriklere biçimlendirir.

ClickUp Belge bu süreci kolaylaştırır. Teknik taslağı yapıştırdıktan sonra ClickUp Brain'e basitleştirmesini, yapılandırmasını ve yayın notları veya kullanım kılavuzu haline getirmesini isteyin.

Alternatif olarak, ClickUp'ta ilgili görev açabilir ve ClickUp Brain'den tüm bağlamı içeren sürüm notları yazmasını isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile teknik özellikleri açık ve özel belgelere dönüştürün

📌 Şu komutları deneyin: Bu teknik özellikleri özel müşteriler için sürüm notlarına yeniden yazın. 150 kelimeyi geçmeyin, sade bir dil kullanın ve üç avantajı vurgulayın

[ÖZELLİK]'in nasıl ayarlanacağını açıklayan 500 kelimelik bir bilgi bankası makalesi hazırlayın. Sayılı adımlar ve kısa bir SSS bölümü ekleyin

Yeni kullanıcılar için bu 400 kelimelik ürün kılavuzunu basitleştirin. Kısa paragraflara bölün ve alt başlıklar ekleyin

Satış takımları

Satış takımlarının karşılaştığı zorluk, kişiselleştirme ile hız arasında denge kurmaktır. Kişiye özel hissettiren bir iletişim kurmak genellikle çok uzun sürer ve aceleye getirildiğinde genel bir ifade gibi gelme riski vardır.

AI yazma asistanları, temsilcilerin her bir potansiyel müşteriye hızlı bir şekilde uyarlayabileceği e-posta taslakları, çağrı metinleri ve teklif özetleri oluşturarak yardımcı olur.

ClickUp Brain ile satış ş Akışınızda doğrudan kişiselleştirilmiş tanıtım metinleri, senaryolar ve teklifler hazırlayın

ClickUp Brain, bu ş akışını satış görevlerinizde sorunsuz hale getirir. Pipeline faaliyetlerini izlediğiniz yerde doğrudan tanıtım, senaryo veya özetler oluşturabilirsiniz.

📌 Şu komutları deneyin: Ürün demosuna katılan bir potansiyel müşteriye takip e-posta taslağı hazırlayın. 120 kelimeden fazla olmamasına dikkat edin, zaman tasarrufunu bir avantaj olarak vurgulayın ve gelecek hafta 30 dakikalık bir görüşme önerin

İtirazları ele alan üç bölümlük bir çağrı metni yazın: bütçe, entegrasyonlar ve takım tarafından benimsenme. Her cevabı 50 kelimeyle sınırlayın

Pazarlama direktörüne yönelik bir satış teklifi için bir sayfalık yönetici özeti oluşturun. ROI, benimseme kolaylığı ve destek üzerine odaklanın

📖 Ayrıca okuyun: Kullanabileceğiniz en iyi AI verimlilik araçları

AI ile Yazarken Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Pazarlama takımları genellikle AI yazma araçlarını sihirli değnek gibi kullanır: belirsiz bir komut verir ve mükemmel sonuç bekler. İşte burada hata yaparlar:

"X hakkında bir blog yazısı yaz" demek: Bu, her seferinde genel geçer bilgilerle sonuçlanır. Bunun yerine, AI'ya spesifik bakış açınızı, hedef kitlenizi ve paylaştığınız benzersiz içgörünüzü anlatın

İlk taslağı nihai olarak kabul etmek: AI'yı bir yedek değil, yazma ortağınız olarak düşünün. Çıktısını bir başlangıç noktası olarak kullanın, ardından kişisel deneyimlerinizi ve uzmanlığınızı ekleyin

Gerçekleri kontrol etmeyi unutmak: AI sık sık kendinden emin bir şekilde uydurma bilgiler verir. Yayınlamadan önce istatistikleri, alıntıları ve iddiaları daima doğrulayın

Kelime sayısını göz ardı etmeyin: 500 kelime isteyin, 800 kelime alın. 200 kelime isteyin, 400 kelime alın. 500 kelime isteyin, 800 kelime alın. 200 kelime isteyin, 400 kelime alın. AI yazma isteminde her zaman tam ihtiyaçlarınızı belirtin: "Tam olarak 300 kelime yazın, ne fazla ne az."

Hassas konular için AI kullanımı: Tartışmalı, kişisel veya duygusal zeka gerektiren her şeyi bir insana bırakın. AI bu konuda nüanslardan yoksundur

🔍 Biliyor muydunuz? Yazma Sürecinde Yapay Zeka Destekli Yardımın Değeri, Faydaları ve Endişeleri başlıklı bir makale, insanların görev yaratıcı olduğu ve yapay zeka içerik oluşturmaya yardımcı olduğu sürece yapay zeka yardımını tercih ettiklerini ortaya koydu. Ayrıca, yapay zekanın yazma konusunda güveni artırmaya yardımcı olduğu da ortaya çıktı.

AI Yazma Asistanlarından En İyi Şekilde Yararlanmak İçin Bonus İpuçları

AI yazma asistanlarını verimli bir şekilde kullanmak için bu ipuçlarını uygulayın. 👇

Ayrıntılı bir özetle başlayın

AI pazarlama araçları, genel yazımdan kaçınmak için bağlama ihtiyaç duyar.

📌 Şunu deneyin: Yorgun pazarlama yöneticileri için, yeni uygulamalar veya sistemler gerektirmeyen verimlilik ipuçları hakkında 500 kelimelik bir makale yazın. Anlayışlı ama pratik bir üslup kullanın ve yarın sabah deneyebilecekleri en az iki somut örnek verin.

Bu, hedef kitleyi (yorgun pazarlama yöneticileri), kısıtlamayı (yeni araç yok), üslubu (sempatik ama pratik) tanımladığınız ve belirli gereksinimler (2 uygulanabilir örnek) verdiğiniz için iş yapar.

AI içerik oluşturucu artık genel tavsiye alanına sapmasını önleyen koruyucu önlemlerle donatılmıştır.

AI'yı araştırma ve beyin fırtınası ortağınız olarak kullanın

İçerik fikir üretimi için sistematik bir ş Akışı geliştirin. "[Konu] hakkında henüz kapsamlı bir şekilde ele alınmamış 10 benzersiz bakış açısı nedir?" sorusuyla başlayın

En ilgi çekici açıyı seçin, ardından "Bu bakış açısını destekleyen beş somut örnek veya vaka çalışması nedir?" diye sorun. Son olarak, "Şüpheciler ne gibi itirazlarda bulunabilir ve bunları nasıl ele alırsınız?" diye sorun

Bu süreç, saatler süren araştırma ve beyin fırtınasını, içerik ş Akışı yazılımı içinde 10 dakikalık odaklanmış bir oturuma dönüştürür.

🧠 İlginç Bilgi: "İnsan-AI ortak yazımı" üzerine yapılan bir araştırma, AI asistanlarının sadece sonraki cümleleri değil, sonraki paragrafları da önermesinin insanların daha hızlı ve daha iyi yazmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu. Her gün yazmayan kişiler özellikle büyük kazançlar elde etti.

Konuşmalar içinde spesifik geri bildirimler sağlayın ve tekrarlar yapın

Sonuçlar beklentileri karşılamadığında, aynı konuşma içinde kalın ve kesin talimatlar verin.

📌 Şunu deneyin: "Ton, hedef kitlemiz için çok resmi. Profesyonelliği koruyarak daha konuşma diline uygun hale getirin" veya "Her ana noktayı desteklemek için belirli ölçütler veya şirket isimleri içeren somut örnekler ekleyin."

AI, konuşma sırasında verdiğiniz geri bildirimlerden öğrenir, böylece sonraki denemeler ilk denemelere göre daha iyi sonuçlar verir.

AI'yı zaman alıcı, rutin görevlere odaklayın

AI'yı yaratıcı iş yerine araştırma sentezi, taslak oluşturma ve içerik yeniden biçimlendirme için kullanın.

📌 Şunu deneyin: "Bu 2000 kelimelik makaleyi, her biri farklı anahtar bilgileri vurgulayan beş platform özelinde sosyal medya gönderisine dönüştürün" veya "Bu müşteri referanslarını, çözümümüzün belirli bir iş sorununu nasıl çözdüğünü gösteren tutarlı bir vaka çalışmasına dönüştürün."

AI'nın sistematik görevleri üstlenmesini sağlayarak verimliliği en üst düzeye çıkarabilir ve yaratıcı enerjinizi strateji ve özgün düşünce için saklayabilirsiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'taki Talk to Text özelliği, aklınıza gelen fikirleri anında sayfa üzerine aktarmanıza yardımcı olur. Kısayol anahtarını basılı tutun, konuşmaya başlayın ve sözlerinizin gerçek zamanlı olarak ekrana yansıtıldığını izleyin. ClickUp Talk to Text ile ellerinizi kullanmadan kampanya fikirlerini yakalayın ve geliştirin Örnek, bir müşteri görüşmesinden sonra, yeni bir reklam kampanyası için on başlık fikri söyleyebilirsiniz. ClickUp Brain MAX bunları anında bir belgeye kaydeder. Buradan en iyilerini rafine bir metne dönüştürebilir ve geri bildirim almak için takımınızla paylaşım yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

Tüm Hakları Saklıdır ClickUp ile

Bloglarınızı yazmak, e-postalarınızı düzeltmek veya başlıklar için beyin fırtınası yapmak için sayısız uygulama var. İşin püf noktası, işinizi daha da karmaşık hale getirmeden kolaylaştıran AI yazma asistanlarını nasıl seçeceğinizi bilmektir.

Artık ClickUp ile, projelerinizin, kampanyalarınızın ve belgelerinizin zaten bulunduğu platformun içinde ClickUp Brain ve Brain MAX'ı kullanabilirsiniz. Pazarlama ekipleri saniyeler içinde açılış sayfalarını iyileştirebilir, sosyal medya yöneticileri çalışma alanlarından ayrılmadan başlıklar taslaklayabilir ve ürün veya satış ekipleri kuru notları bağlantı kuran içeriğe dönüştürebilir.

Uygulama yükünü ortadan kaldırmaya ve tüm yazdıklarınızı tek bir yerde toplamaya hazırsanız, bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

A. ClickUp Brain, özellikle ClickUp'ta zaten projeler yönetiyorsanız, uzun içerik için en iyi seçimdir. Ş Akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve uzun içerikleri doğrudan proje yönetimi sisteminizde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

A. Hayır, AI yazma asistanları insan yazarların yerini tamamen alamaz. AI araştırma, ilk taslaklar ve rutin içeriklerde mükemmeldir, ancak gerçek yaratıcılık, kişisel deneyim ve duygusal zeka konusunda eksiklikleri vardır. Ayrıca özgün röportajlar yapamaz, benzersiz içgörüler geliştiremez veya karmaşık marka nüanslarını anlayamaz.

A. ClickUp, ücretli planlarının bir parçası olarak AI yazma özelliği sunar ve bu da onu bağımsız araçlara kıyasla son derece uygun maliyetli hale getirir. ChatGPT Plus'ın aylık ücreti 20 dolar, Jasper'ın aylık ücreti 69 dolardan başlar ve Copy.ai'nin aylık ücreti 29 dolardan başlar.

A. AI yazma ile içerik kalitesini sağlamak için istatistikleri ve iddiaları doğrulayın. Bağlam, hedef kitle ve üslup özelliklerini içeren ayrıntılı talimatlar sağlayın. AI çıktısını ilk taslak olarak kullanın, ardından markanızın sesine uygun şekilde düzenleme yapın ve kişisel görüşlerinizi ekleyin.

A. ClickUp, AI yazma özelliğini proje yönetimi ile birleştirerek tüm kampanyalarınızı tek bir yerde düzenli tuttuğu için pazarlama takımları için en iyi seçimdir. Diğer araçlar arasında geçiş yapmadan içerik özetleri oluşturabilir, metinler üretebilir ve onay ş akışlarını yönetebilirsiniz.