7 Ücretsiz Airbnb Karşılama Kitabı Şablonu

Harika bir Airbnb konaklaması genellikle küçük ayrıntılara bağlıdır.

Stres yaşamadan nasıl girebilirim? Hangi Wi-Fi doğru olanı? Isıtıcıyı tahmin yürütmeden nasıl kullanabilirim? Çıkış prosedürü nedir?

Misafirler her ayrıntı için size mesaj atmak istemezler, siz de her hafta aynı soruları yanıtlamak istemezsiniz.

Airbnb karşılama kitabının amacı tam da budur. Misafirlere ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir yerde sunar, beklentileri önceden belirler ve önlenebilir iletişim sorunlarını azaltır.

Bu yazıda, kopyalayıp kişiselleştirebileceğiniz ve hemen kullanabileceğiniz ücretsiz Airbnb karşılama kitabı şablonlarının yanı sıra, kitabınızı daha şık ve misafir dostu hale getirmek için ipuçları bulacaksınız.

Airbnb Karşılama Kitabı Şablonlarına Genel Bakış

Airbnb Karşılama Kitabı Nedir?

Airbnb karşılama kitabı, misafirlerin varış anında her zaman sordukları soruları yanıtlayan kısa ve misafir dostu bir rehberdir (dijital veya basılı). Böylece misafirler, her ayrıntı için size metin atmak zorunda kalmadan hızlı bir şekilde yerleşebilirler.

Bunu, misafirlerin kafasındaki karışıklığı gideren, önlenebilir sorunları önleyen ve gelen kutunuzu sakin tutan "5 dakikada bilmeniz gereken her şey" belge olarak düşünün.

Airbnb Karşılama Kitabınıza Neler Eklemelisiniz?

Bir karşılama kitabına ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz, ancak boş bir belgeye bakmak sizi felç ediyor. Hangi bilgiler vazgeçilmez, hangileri ise misafirlerin görmezden geleceği gereksiz ayrıntılar?

İşte unutulabilir bir karşılama kitabını, misafirlerin gerçekten kullandığı bir Airbnb rehberinden ayıran özellikler. 📚

Hoş geldiniz mesajı: Kısa ve kişisel bir selamlama, konaklamaya sıcak bir hava katar. Konukların dikkatini kaybetmemek için mesajı en fazla iki cümle ile sınırlayın

WiFi bilgileri: Ağ adı ve şifre en göze çarpan yerde olmalıdır. Bu, misafirlerin varışta neredeyse her zaman ilk aradıkları şeydir

Check-in ve check-out talimatları: Kilitli kutu kodlarından anahtarların konumlarına, belirli varış ve ayrılış saatlerine kadar her şey için adım adım talimatlar sağlayın

Ev kuralları: Sessiz saatler, sigara içme, evcil hayvanlar ve park etme konusundaki kurallarınızı açıkça belirtin. Kurallara uyulmasını sağlamak için vaaz verici değil, doğrudan ve net olun.

Cihaz kılavuzları: Kahve makinesinin, termostatın, TV uzaktan kumandalarının ve çamaşır makinesi/kurutma makinesinin nasıl kullanıldığını açıklayın. Basit şemalar veya fotoğraflar, birçok karışıklığı önleyebilir

Acil durum irtibat bilgileri: Telefon sayınızı, yedekleme irtibat kişisini, yerel acil durum hizmetlerini ve en yakın hastanenin adresini listeye ekleyin

Yerel öneriler: Favori restoranlar, kafeler, marketler ve gezilecek yerler hakkında bilgi paylaşımında bulununuz. Misafirler, genel bir Google aramasından çok daha fazla ev sahibinin kişisel seçimlerine güvenirler

Ulaşım ipuçları: Park yerleri, en yakın toplu taşıma durakları ve yerel araç paylaşım hizmetlerinin kullanılabilirliği hakkında ayrıntıları ekleyin

Çıkış talimatları: Misafirlere ayrılmadan önce tam olarak yapılacakları söyleyin. Yatak örtülerini çıkarmaları, bulaşık makinesini çalıştırmaları veya çöpü çıkarmaları gerekiyor mu?

Ücretsiz Airbnb Karşılama Kitabı Şablonları

Her şeyi sıfırdan oluşturmak yerine, hazır Airbnb karşılama kitabı şablonlarını kullanın. Bu şablonlar, dakikalar içinde özel hale getirebileceğiniz şık ve profesyonel bir temel sunar:

1. TheGoodDocs Gizli Yazdırılabilir Airbnb Karşılama Kitabı Şablonu

via TheGoodDocs

TheGoodDocs Özel Yazdırılabilir Airbnb Karşılama Kitabı Şablonu, basılı ve yazdırmaya hazır bir biçim tercih eden ev sahipleri için mükemmeldir.

Temiz ve basit düzeni sayesinde Google Dokümanlar'da kolayca düzenlenebilir ve misafirleriniz için yazdırıp bir klasöre yerleştirmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Tasarım becerisine sahip olmanıza gerek yok; yer tutucu metni tesisinizin bilgileriyle değiştirin, yazdırın ve işiniz tamamlandı.

✅ İdeal kullanım alanı: Misafirler için baskıya hazır bir karşılama kitabı isteyen Airbnb ev sahipleri ve tatil amaçlı kiralık mülk yöneticileri.

👀 Biliyor muydunuz? Sadece geçen yılın üçüncü çeyreğinde, Airbnb 133,6 milyon gece ve koltuk rezervasyonu bildirdi. Hem de tek bir çeyrekte!

2. TheGoodDocs Şık Airbnb Karşılama Kitabı Şablonu

via TheGoodDocs

Mülkünüzün tasarım estetiği güçlü ise, karşılama kitabınız da buna uygun olmalıdır. TheGoodDocs Şık Airbnb Karşılama Kitabı Şablonu, modern tipografi ve özelleştirilebilir renk şemalarıyla şık bir görsel düzenin özelliklerini sunar.

Tasarımcı tutmanıza gerek kalmadan profesyonel görünümlü bir rehber oluşturmanıza yardımcı olur; bu da her ayrıntının mükemmel olması gereken Instagram'a layık kiralık evler için idealdir.

✅ İdeal kullanım alanları: Butik Airbnb ev sahipleri ve fotoğraf odaklı, birinci sınıf konaklama tesisleri tasarlayan kısa süreli kiralama tasarımcıları.

3. TheGoodDocs Karşılama Kitabı Şablonu

via TheGoodDocs

Farklı türde tesisleri yöneten ev sahipleri için TheGoodDocs Karşılama Kitabı Şablonu harika bir başlangıç noktasıdır.

Standartlaştırılmış yapısı, tüm tatil kiralamaları, uzun süreli konaklamalar veya kurumsal konaklamalar için uygundur. Airbnb, Vrbo veya kendi doğrudan rezervasyon siteniz gibi herhangi bir kiralama platformuna kolayca uyarlayabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla mülke sahip ev sahipleri ve kiralık konutlardaki misafir bilgilerini standart hale getirmek isteyen kurumsal konut yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Misafir rehberinizi güncellemek için bir ClickUp Super Agent kullanın. Hoş geldiniz kitabınızı belirli bir programa göre gözden geçirmesini, Wi-Fi bilgileri, check-in adımları, yerel öneriler veya ev kuralları gibi güncel olmayan bilgileri işaretlemesini ve bir sonraki misafir gelmeden önce size kısa bir güncelleme göndermesini ayarlayın. Son düzenlemeler üzerinde kontrol sizde kalır, ancak sıkıcı inceleme işi sizin yerinize halledilir.

4. Template. Net'ten Airbnb Karşılama Kitabı Şablonu

Net'in Airbnb Karşılama Kitabı Şablonunu kullanarak her şeyi net bir şekilde düzenleyin.

Bu şablon, ev kuralları, yerel öneriler ve acil durum irtibat bilgileri için önceden oluşturulmuş bölümler içerir ve tüm bilgilerinizi düzenli bir şekilde yapılandırır. Mantıklı akış, misafirlerin sonsuz metin sayfalarını kaydırmadan ihtiyaç duydukları bilgileri hızlıca bulmalarını kolaylaştırır.

✅ İdeal kullanım alanları: İyi düzenlenmiş bir misafir rehberi isteyen yeni Airbnb ev sahipleri ve küçük tesis yöneticileri.

5. Template. Net tarafından hazırlanan Airbnb Çiftlik Evi Karşılama Kitabı Şablonu

Çiftlik evleri, kulübeler ve kırsal tatil yerleri gibi kırsal konaklama tesislerinin ev sahipleri, benzersiz ayarlarını yansıtan bir karşılama kitabına ihtiyaç duyar.

Template.Net tarafından sunulan bu çok yönlü Airbnb Çiftlik Evi Karşılama Kitabı Şablonu, rustik tasarım özellikleri ve açık alanlar, yerel yaban hayatı ve çiftlik olanakları hakkında notlar dahil olmak üzere tesise özgü ayrıntılar için ayrılmış bir alan içerir. Misafirlerin ihtiyaç duyduğu tüm pratik bilgileri sunarken, kırsal bir konaklamanın cazibesini de yansıtıyor.

✅ İdeal kullanım alanları: Kırsal bölgelerde, doğa odaklı konaklamalar sunan kulübe ev sahipleri ve çiftlik evi kiralayanlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX'ı kullanarak dağınık konaklama notlarınızı daha hızlı bir şekilde şık bir karşılama kitabına dönüştürün. Bu masaüstü AI asistanı, işinizle ilgili tüm bağlam bilgisine sahiptir. Mülk detaylarını, kaydedilmiş mesajları, tedarikçi bilgilerini, yakındaki önerileri ve geçmiş misafir sorularını bir araya getirin, ardından Talk-to-Text özelliğini kullanarak hareket halindeyken park talimatları veya çıkış hatırlatıcıları gibi güncellemeleri hızlıca metin olarak dikte edin.

6. ClickUp Marka Kitabı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Marka Kitabı Şablonu ile tutarlı bir misafir karşılama rehberi oluşturun

ClickUp Marka Kitabı Şablonu, kapak sayfasından ev kurallarına ve yerel önerilere kadar her misafir temas noktasının tutarlı olmasını istediğinizde, Airbnb Karşılama Kitabı olarak mükemmel bir şekilde işlev görür.

ClickUp Belge 'de, tesisinizin kimliğini bir kez tanımlayabileceğiniz temiz bir düzen sunar; ardından bunu sayfalar ve güncellemeler arasında yeniden kullanabilirsiniz. Böylece, ayrıntılar değişse bile karşılama kitabınız her zaman mükemmel kalır.

Kitapçığın içinde, mülk tanıtımı ve logo/işaretler, renkler ve tipografi gibi görsel yönlendirmeler dahil olmak üzere, misafir deneyimini şekillendiren temel unsurları belgeleyebilirsiniz. Ayrıca, dijital kaynaklar, yazdırılabilir materyaller ve hızlı başvuru simgeleri gibi karşılama kitapçığına yönelik destekleyici öğeleri düzenlemek için bir bölüm de bulunmaktadır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Misafirlere yönelik dil ve mesajların tonunu belirleyen özel bir Marka Tanıtımı bölümü ile karşılama kitabınızın tutarlılığını koruyun

Marka renklerini ve tipografiyi bir kez tanımlayıp kılavuzun her bölümüne uygulayarak sayfa arasında tutarlı bir görünüm sağlayın.

Dijital marka öğeleri ve simgeler dahil olmak üzere misafirlere sunabileceğiniz materyalleri tek bir yerde saklayın, böylece karşılama kitabınızı kolayca güncelleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanı: Birinci sınıf konaklamalar için markalı bir misafir rehberi hazırlayan butik Airbnb ev sahipleri ve emlak yöneticileri.

7. ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu ile misafirlere konaklama koşullarını net bir şekilde açıklayın

ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu, misafirlerin konaklama koşullarını net bir şekilde anlamasını istediğinizde, aynı zamanda çok kullanışlı bir Airbnb karşılama kitabı belgesi görevi de görür. Bu şablon, Mülk ve Kamu Hizmetlerinin Kullanımı, Hasar ve Onarımlar ve Fesih gibi ev sahiplerinin genellikle yazılı olarak belirtmesi gereken bölümleri içerir.

En üste tesisinizin ayrıntılarını ekleyin, ardından yerleşik başlıkları kullanarak kurallarınızı misafirlerin gözden geçirip takip edebileceği bir rehber haline getirin. İfadeleri daha net hale getirmek istiyorsanız, ClickUp Brain politikalarınızı basit ve misafir dostu bir dile çevirebilir ve ilk sayfa için özet bir sürüm oluşturabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

"Mülk ve Kamu Hizmetlerinin Kullanımı" başlığı altında, sessiz saatler, ziyaretçiler, otopark, sigara içme ve ev aletleri ile ilgili kuralları içeren ev kurallarını yayınlayın.

Misafirlerin sorunları nasıl bildirmeleri gerektiği ve nelerin ücretlendirilebileceği dahil olmak üzere, Hasar ve Onarımlar bölümünde sorumlulukları netleştirin

"Fesih" seçeneğini kullanarak kurallara uyulmaması durumunda ne olacağını belirleyin ve konaklamalar arasında eskalasyon adımlarını tutarlı tutun

✅ İdeal kullanım alanı: Karşılama kitapçığında açık ve net bir şartlar ve kurallar bölümü olmasını isteyen Airbnb ev sahipleri ve kısa süreli kiralama yöneticileri.

Airbnb Karşılama Kitabınızı Misafirlerle Nasıl Paylaşabilirsiniz?

Misafirleriniz geldiğinde Airbnb karşılama kitabınızı paylaşımın en basit yolu şudur:

Bir "Hoş Geldiniz Kitabı" belgesi oluşturun: Check-in, Wi-Fi, ev kuralları, "işlerin nasıl yürüdüğü", yerel ipuçları ve check-out konularını kapsayan bir rehber hazırlayın. Misafirlerin gerekli bilgileri saniyeler içinde bulabilmesi için ilk bölümü kolayca taranabilir hale getirin. Tek bir kaynak olduğu için, bir kez güncellediğinizde her misafir en son sürümü alır (asla yinelenmez).

Yalnızca görüntüleme amaçlı bir bağlantı olarak paylaşın: Misafirlerin oturum açmaya gerek kalmadan mobil cihazlarında açabilmeleri için belgeye yönelik harici, yalnızca görüntüleme amaçlı bir paylaşım bağlantısı oluşturun. Bu bağlantıyı Airbnb konu dizginize ekleyin (ve check-in'den 48–72 saat önce yeniden gönderin). Bu, tüm ayrıntıların uzun bir sohbetin içinde kaybolmasını önler ve misafirlere başvurabilecekleri güvenilir bir kaynak sunar

"Misafir Mesajı" şablonunu kaydedin: Giriş adımları, Wi-Fi, otopark, tek bir önemli kural ve çıkış saati gibi sadece temel bilgileri ve hoş geldiniz kitabının bağlantısını içeren kısa, tekrar kullanılabilir bir mesaj oluşturun

Görevler ve hatırlatıcılarla güncel tutun: Kendinize yineleyen bir görev oluşturun; böylece yerel önerileri aylık olarak yenileyin, ev kurallarını üç ayda bir gözden geçirin, acil durum irtibat bilgilerini mevsimsel olarak doğrulayın ve bir değişiklik olduğunda cihaz kullanım talimatlarını güncelleyin

ClickUp ile Karşılama Kitabınızı ve Ev Sahipliği Kontrol Listenizi Yönetin

Hoş geldiniz kitabı, güncellenmesi kolay olduğunda en iyi şekilde iş görür. Wi-Fi, otopark veya check-in talimatlarındaki tek bir değişiklik, notlar ve mesajlar arasında koşturmaya neden olmamalıdır.

ClickUp, her şeyi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur. Karşılama kitabınızı Belge'de hazırlayın ve güncelleyin, yeniden kullanılabilir devir kontrol listesini Görevler olarak saklayın ve gönderilmeye hazır misafir mesaj şablonlarını kaydedin, böylece her hafta aynı yanıtları yeniden yazmak zorunda kalmazsınız.

Ayrıca yapay zeka sayesinde metinleri hızla düzeltin, net bir çıkış kontrol listesi oluşturun veya ev kurallarınızla ve üslubunuzla uyumlu bir yerel öneriler bölümü hazırlayın.

Bir kez oluşturun, güncel tutun ve her konaklamayı daha sorunsuz hale getirin.

Hemen ClickUp ile başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Airbnb karşılama kitabı, sıcak ve markaya özgü bir dokunuşla konaklama deneyimini zenginleştiren, misafirlere yönelik bir rehberdir. Ev kılavuzu ise genellikle daha işlevseldir ve misafirlerden ziyade temizlik görevlileri ve yardımcı ev sahipleri için ayrıntılı bakım talimatları veya bilgiler içerir.

Evet, çoğu karşılama kitabı şablonu platformdan bağımsızdır. Airbnb'ye özgü ifadeleri Vrbo, Booking.com veya kendi doğrudan rezervasyon web sitenizin terminolojisiyle değiştirerek bunları kolayca özel hale getirebilirsiniz.

İdeal olarak her ikisini de hazırlamalısınız. Dijital Airbnb misafir defteri, misafirler gelmeden önce güncellenmesi ve paylaşımı kolaydır; basılı kopya ise kağıdı tercih edenler veya konaklamaları sırasında bağlantı sorunları yaşayanlar için güvenilir bir yedekleme görevi görür.

Tüm tesislerinizde tutarlılığı sağlamak için ana Airbnb rehber şablonunu ClickUp gibi merkezi bir Çalışma Alanı'nda saklayın. Daha sonra bunu her tesis için kopyalayıp özelleştirebilir, böylece marka tutarlılığını sağlarken tesislere özgü ayrıntılara da yer verebilirsiniz.