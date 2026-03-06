2026 için En İyi 10 Knowmax Alternatifi

Takımınızın bir "bilgi tabanı" varsa ve her hafta sohbette aynı soruları soruyorsa, sorun bilgiye erişimde yatmaktadır.

Bilgi araçları, bilgileri depolamada iyidir. İşin yapıldığı anda doğru kişiye doğru cevabı bulmada iyi olanlar ise daha azdır.

Knowmax, yapılandırılmış destek bilgisi ve kılavuzlu çözümler için iyi bir seçenek olabilir. Ancak Knowmax alternatifleri arıyorsanız, genellikle işletim sistemi gibi çalışan bir bilgi yönetimine ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Daha hızlı arama, daha kolay bakım, daha iyi AI yardımı ve günlük iş akışlarına daha sıkı bağlantı.

Bu kılavuzda, bilgi yönetimi için en iyi 10 Knowmax alternatifini, her birinin en güçlü olduğu alanları ve takımınızın her gün bilgiyi nasıl bulduğu, kullandığı ve koruduğuna göre doğru seçimi nasıl yapacağınızı ele alacağız.

Neden Knowmax Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Muhtemelen mevcut bilgi tabanınızın bir çıkmaza girdiğini düşündüğünüz için Knowmax alternatifi arıyorsunuz. Bilgiler orada depolanıyor, ancak takımınızın bir sonraki aşamada yapacakları işlerle bağlantı yok.

Ve işte bu şekilde araç yayılması ortaya çıkar. İnsanlar birbiriyle bağlantısı olmayan araçlar arasında gidip gelerek, sekmeler arasında geçiş yaparak ve dosyaları arayarak saatlerini boşa harcarlar.

İş Dağınıklığının Maliyeti

Bu kopukluk, aşağıdaki gibi sorunlara yol açar:

Birleştirilmiş ş akışlarına ihtiyaç: Standart çalışma prosedürleriniz (SOP'ler) tek bir sistemde yer alırken, bunları tamamlamak için gereken görevler tamamen farklı bir sistemde bulunuyor. Bu durum, takımınızı talimatları manuel olarak eyleme dönüştürmeye zorlayarak zaman kaybına ve hata olasılığının artmasına neden oluyor.

Sınırlı AI yetenekleri: Mevcut arama çubuğunuz yalnızca tam anahtar kelimeleri anlar. Doğal soruları veya yüzeysel bilgileri yorumlayamaz, bu da takımınızın doğru arama terimlerini tahmin etmesini veya tamamen vazgeçmesini gerektirir.

Entegrasyon eksiklikleri: Bilgi tabanınız, Bilgi tabanınız, proje yönetimi aracınız , CRM veya yardım masanızla iletişim kurmuyor. Bu, takımınızın gerçekte çalıştığı yerde bilgilerin mevcut olmadığı ve takımınızı uygulamalar arasında bilgi aramaya zorladığı anlamına gelir.

Ölçeklenebilirlikle ilgili endişeler: Takımınız büyüdükçe, daha gelişmiş izinler, içerik eksikliklerini tespit etmek için daha iyi analizler ve birden fazla dil desteğine ihtiyacınız olur. Temel bir araç bu ihtiyaçları karşılayamaz.

Knowmax Alternatiflerine Genel Bakış

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Bilgi Yönetimi; Belgeler + Wiki'ler; Brain + Brain MAX; Kurumsal Arama; Otomasyonlar Görev yürütmeyle bağlantı, yapay zeka destekli bilgi yönetimi Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal özelleştirme seçeneği mevcuttur Document360 Genel + gizli bilgi tabanları; Ask Eddy AI; sürüm/geri alma; analitik Analitik özellikli self servis bilgi tabanları Özel fiyatlandırma Guru Doğrulanmış Kartlar; tarayıcı uzantısı; AI yanıtları; doğrulama akışları Ş Akışı araçları içinde gerçek zamanlı bilgi aktarımı Ücretli planlar 25 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Özel fiyatlandırma mevcuttur. Confluence Alanlar; sayfa izinleri; şablonlar; Atlassian Intelligence Atlassian ekosistemindeki takım wiki'leri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5,42 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Özel fiyatlandırma mevcuttur. Notion Wiki + veritabanları; doğrulanmış sayfalar; Notion AI Soru-Cevap; izinler Dahili wiki'ler için belgeler ve veritabanları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Özel fiyatlandırma mevcuttur Helpjuice Özel markalama; AI arama; analitik; çok dilli bilgi tabanları Güçlü arama özelliğine sahip özelleştirilebilir bilgi tabanları Ücretli planlar aylık 249 $'dan başlar; AI planları aylık 449 $'dan başlar; Sınırsız AI aylık 799 $'dan başlar Bloomfire Soru-cevap bilgi paylaşımı; moderasyon araçları; analiz paketi; erişim kontrolleri AI destekli kurumsal bilgi paylaşımı Özel fiyatlandırma Freshdesk KB + biletleme; AI önerileri; çok dilli KB; topluluk forumları Entegre bilet sistemi gerektiren müşteri destek ekipleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 19 $/ajan/ay'dan başlar; Özel fiyatlandırma mevcuttur ServiceNow KM + ITSM ş akışları; KCS uyumu; Now Assist Kurumsal BT hizmeti bilgi yönetimi Özel fiyatlandırma Zendesk Yardım Merkezi; içerik blokları; analitik; AI arama Omnichannel self servis ve destek Aylık 25 $/temsilci ücretli planlar; Suite planlarına AI dahil; Kurumsal seçenekler mevcuttur.

Kullanabileceğiniz En İyi Knowmax Alternatifleri

Aşağıdaki platformların her biri farklı ihtiyaçlara hizmet eder.

Bazıları yalnızca bilgi tabanı oluşturmaya odaklanırken, diğerleri belgelerinizi doğrudan takımınızın daha geniş ş Akışlarına bağlantı kurar.

Bir göz atalım:

1. ClickUp (Görev yürütmeyle bağlantılı AI destekli bilgi yönetimi için en iyisi)

Knowmax, özel bir bilgi katmanı olarak harikadır, ancak günlük gerçekte bilgi nadiren tek başına var olur. Sonuç olarak, cevaplar bir araçta, işler başka bir araçta bulunur ve takımınız aradaki zamanı bağlam değiştirerek geçirir.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, belgelerinizi daha geniş bir ş Akışına bağlayarak birleşikliği sağlar.

ClickUp Bilgi Yönetimi ile bilgiyi eyleme dönüştürün

ClickUp Bilgi Yönetimi, takımınızın her gün kullandığı bilgileri oluşturmak ve düzenlemek için tam kapsamlı bir sistemdir. SOP'ler, wikiler, oryantasyon belgeleri, proje özetleri ve oyun kitapları için paylaşılan bir merkez kurabilir ve kütüphane büyüdükçe düzenli tutabilirsiniz.

ClickUp Bilgi Yönetimi ile iç ve dış bilgi tabanı oluşturun.

Takımlar genellikle anahtar kaynakları wiki olarak yayınlayarak ve şablonlar kullanarak belgeleri tüm fonksiyonlar arasında tutarlı hale getirerek bilgilerini standartlaştırır.

ClickUp Docs, tüm iş belgelerinizi tek bir yerde saklar. Zengin biçimlendirme ve gerçek zamanlı işbirliği ile SOP'lar, oryantasyon kılavuzları, süreç belgeleri ve proje özetleri oluşturabilirsiniz, böylece belge herkes için ortak bir referans noktası haline gelir.

Belgeler ayrıca yazma ve yürütme süreçlerini sıkı bir şekilde birbirine bağlar. Takımlar, bir belge plana dönüştüğünde yorum bırakabilir, takım arkadaşlarını etiketleyebilir ve anahtar satırları izlenebilir ClickUp görevlerine dönüştürebilir. Bu, sonraki adımların ayrı bir araçta yer almaması gereken lansman kontrol listeleri, eskalasyon kılavuzları ve haftalık işletim notları için kullanışlıdır.

Buradan itibaren, Docs Hub, insanlar anında bir cevaba ihtiyaç duyduklarında gittikleri yer haline gelir. Belgeleri ve wiki'leri tek bir görünümde merkezileştirir ve paylaşılan bilgileri taramayı, aramayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Docs Hub ile tüm bilgi kaynaklarını tek bir yerde merkezileştirin.

Erişim kontrolü önemli olduğunda, belgeleri belirli kişilerle veya takımlarla paylaşabilir ve izinleri ayarlayarak doğru kişilerin düzenleme yapabilmesini, diğerlerinin ise görünümünü sağlayabilirsiniz.

ClickUp AI ile ş akışınıza bağlamsal içgörüler katın.

ClickUp Brain, bilgiyle hızlı bir şekilde çalışmak için yerleşik yapay zeka takım arkadaşınızdır. Çalışma Alanınızın içeriğini kullanarak özetler, soruları yanıtlar ve uzun güncellemeleri sonraki adımlara dönüştürebilir.

Sohbetlerde sürekli tekrar eden günlük sorular için inanılmaz derecede kullanışlıdır. "Ebeveyn izni politikamız nedir?" diye sorduğunuzda Brain, bilgi merkezinizden ilgili belgeleri çıkarır, bunları sade bir dille özetler ve kaynağı gösterir, böylece kendiniz güvenle bilgiye ulaşabilirsiniz.

ClickUp'ta her bir konuşma, eylem öğesi ve görev AI ile aranabilir.

Bu, müşteri tarafında da aynı şekilde işe yarar. ClickUp'ta yardım içeriği ve politikalar yayınladığınızda, müşteriler Brain'e sade bir dille sorgular sorabilir ve saniyeler içinde yanıt alabilir, böylece insanlardan yanıt beklemek zorunda kalmadan kendi kendilerine hizmet alabilirler.

Ambient Answers Agent: Çalışma Alanınızda anında cevaplar

Acenteler sizin yerinize soruları yanıtlasın!

Ambient Answers Agent, işin zaten yapıldığı yerde proaktif olarak cevapları ortaya çıkararak bunu bir adım daha ileri götürür.

Ajan, bilgi aramak veya ekip arkadaşlarınızı rahatsız etmek yerine, Çalışma Alanı'ndaki bilgileri sürekli olarak tarar ve görevler, belgeler ve konuşmalar içinde doğrudan bağlamsal cevaplar sunar.

Birisi yorum konusunda veya görev tartışmasında bir soru sorduğunda, temsilci bilgi tabanınızdan ilgili bilgileri anında alabilir ve doğru belgelerle yanıt verebilir.

Bu sayede bilgi, ayrı bir bilgi sisteminde kilitli kalmak yerine ş akışında mevcutmuş gibi hissedilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonları ile bilgi ş akışlarının otomatik olarak çalışmasını sağlayın. Görevler ilerledikçe sahipleri atayın, şablonları uygulayın, onayları yönlendirin ve hatırlatıcıları tetikleyin, böylece SOP'lar manuel takip gerektirmeden çalışmaya devam eder.

ClickUp belge sayfası geçmişi, kimin neyi ne zaman değiştirdiğini gösterir ve bir wiki veya SOP yanlış şekilde düzenlenmişse önceki sürümleri geri yüklemenizi sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri ile bilgi benimsemeyi görünür hale getirin. Canlı iş sinyallerini toplayarak neyin ilerlediğini, neyin takıldığını ve takımların nerede desteğe ihtiyaç duyduğunu belirleyin.

ClickUp Entegrasyonları ile bilgi kaynaklarınızı birbirine bağlayın. Google Drive, Slack ve GitHub gibi araçları aynı Çalışma Alanına getirin, böylece bilgi tüm sistemlerde bulunabilir kalır.

ClickUp Super Agents ile bakım ve koordinasyonu otomatik pilota alın. Etkinlikleri izleyin, değişiklikleri özetleyin ve AI iş arkadaşlarınızla takip işlemleri oluşturun, böylece belgeler kullanılabilir ve güncel kalır.

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenmek için biraz zamana ihtiyaç duyabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ın en yararlı bulduğum özelliği, karmaşıklığa yapı kazandırma yeteneğidir. Dağınık e-postaların, gayri resmi süreçlerin ve reaktif işin yerini alacak net, ölçeklenebilir sistemler tasarlamak için sürekli olarak kullanıyorum. Günlük görev izleme için ve ayrıca tanımlanmış sorumluluk, görünürlük ve yönetişim ile organize, tekrarlanabilir ş akışları oluşturmak için kullanıyorum. ClickUp, stratejik düşünceyi operasyonel yapıya dönüştürmemi sağlıyor. Benim için en büyük avantajı, kaldıraç etkisi, ölçeklenebilirlik ve entegrasyonlardır. ClickUp, fikirleri, süreçleri ve en iyi uygulamaları, çoğaltılabilen, otomasyonla otomatikleştirilebilen ve hatta ürün haline getirilebilen somut sistemlere dönüştürmemi sağlıyor.

ClickUp'ın en yararlı bulduğum özelliği, karmaşıklığa yapı kazandırma yeteneğidir. Dağınık e-postaların, gayri resmi süreçlerin ve reaktif işin yerini alacak net, ölçeklenebilir sistemler tasarlamak için sürekli olarak kullanıyorum. Günlük görev izleme için ve ayrıca tanımlanmış sorumluluk, görünürlük ve yönetişim ile organize, tekrarlanabilir ş akışları oluşturmak için kullanıyorum. ClickUp, stratejik düşünceyi operasyonel yapıya dönüştürmemi sağlıyor. Benim için en büyük avantajı, kaldıraç etkisi, ölçeklenebilirlik ve entegrasyonlardır. ClickUp, fikirleri, süreçleri ve en iyi uygulamaları, çoğaltılabilen, otomasyonla otomatikleştirilebilen ve hatta ürün haline getirilebilen somut sistemlere dönüştürmemi sağlıyor.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX'ı "iş için tek arama çubuğu" olarak kullanın. ClickUp'ın AI destekli masaüstü yardımcısı, ClickUp, web ve Google Drive, SharePoint ve GitHub gibi bağlı uygulamalardaki dosyaları arayabilir. ClickUp Brain MAX ile tüm iç ve dış akışları arayın. Hızlı olmak istediğinizde, Talk-to-Text özelliği sayesinde soruyu sesli olarak girip ellerinizi kullanmadan yanıt alabilirsiniz. Bu özellik, hızlı araştırma, toplantı takibi ve anında açıklama için idealdir.

2. Document360 (Analitik özellikli self servis bilgi tabanları için en iyisi)

Document360 aracılığıyla

Document360, müşteriler ve iç takımlar için genel, gizli veya karma erişimli belgeler oluşturmak için kullandığınız, yapay zeka destekli bir bilgi tabanı platformudur. Yapı (kategoriler, etiketler, hiyerarşi), sağlam içerik oluşturma (markdown + Word benzeri düzenleyici) ve içeriğin ölçeklendirilirken doğruluğunu korumak için kontroller için tasarlanmıştır.

Aracın kategori yöneticisi, büyük hacimli içerikleri sezgisel bir şekilde düzenlemenizi sağlarken, sürüm kontrolü sayesinde değişiklikleri izleyebilir ve gerektiğinde geri alabilirsiniz. Platform, bozuk bağlantı algılama ve halka açık makaleler için SEO optimizasyonu gibi özelliklerle içerik kalitesine öncelik verir.

Document360'ın en iyi özellikleri

Ask Eddy AI, site arama deneyiminde bilgi tabanı içeriğinizden bağlamsal yanıtlar sağlar.

Bilgi Tabanı Portalı, gerçek yönetişim için kategori yönetimi, etiketler, ş akışları ve sürüm oluşturma/geri alma ile yapılandırılmış içerik oluşturmayı destekler.

Pro Analytics/arama analitiği, okuyucuların ne aradığını ve nerede çıkmaza girdiğini izlemenize yardımcı olur.

Document360 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bilgi tabanı yüzlerce makaleye ulaştığında, özellikle büyük projelerde yükleme sürelerinin biraz uzadığını bildiriyor.

Bağlantılarla çalışırken veya bağlantılı içerikte gezinirken gecikmeler meydana gelir ve bu da düzenlemeyi yavaşlatabilir.

Document360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Document360 hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam makale düzenleyicisi mükemmel. Belgeleri oluşturma, düzenleme ve güncelleme işlemlerini önceki yöntemimize göre önemli ölçüde hızlandırıyor. Özellikle, değişiklikleri yönetme konusunda bize güven veren sürüm kontrolü ve geri alma fonksiyonunu çok beğeniyorum. Ayrı bir halka açık siteyi korurken iç takımlar için gizli portallar/belge siteleri oluşturma özelliği, erişimi kontrol etmek ve veri güvenliğini sağlamak açısından büyük bir avantaj.

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam makale düzenleyicisi mükemmel. Belgeleri oluşturma, düzenleme ve güncelleme işlemlerini önceki yöntemimize göre önemli ölçüde hızlandırıyor. Özellikle, değişiklikleri yönetme konusunda bize güven veren sürüm kontrolü ve geri alma fonksiyonunu çok beğeniyorum. Ayrı bir halka açık siteyi korurken iç takımlar için gizli portallar/belge siteleri oluşturma özelliği, erişimi kontrol etmek ve veri güvenliğini sağlamak açısından büyük bir avantaj.

👀 Biliyor muydunuz? İnsanların %75'i, yapay zeka ajanlarının iş yerini internetten daha fazla değiştireceği konusunda hemfikir. Bu, işlerin yapılma biçiminde büyük bir değişim yaşadığımızın önemli bir işaretidir.

Guru aracılığıyla

Guru, takımların şirket bilgilerini Kartlar olarak kaydetmelerine, doğrulama ile güncel tutmalarına ve insanların çalıştıkları yerlerde (Slack, Teams, tarayıcıınız veya temel iş uygulamaları gibi) bu bilgileri ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, bilgi erişimini bakım ile birleştirir. Bu, içeriğin güncelliğini sağlamak için uzmanları düzenli olarak içeriği doğrulamaya atayabileceğiniz ve Guru'nun AI katmanını kullanarak doğrulanmış, izinlere uygun bilgilerle soruları yanıtlayabileceğiniz anlamına gelir.

Guru'nun tarayıcı uzantısı ve uygulama entegrasyonları, bilginin bağlamsal olarak ortaya çıkmasını sağlar. Bir destek temsilcisi belirli bir özellik hakkında bir bilet açtığında, ilgili makaleler otomatik olarak görünür.

Guru'nun en iyi özellikleri

AI sohbet/araştırma ve Bilgi Aracıları'nın yanı sıra, içeriğin zaman içinde daha sağlıklı kalmasını sağlayan bilgi kalitesi otomasyonunu destekler.

Kartlar, takımların cevapları standart bir biçimde saklamasına olanak tanır (etkinleştirme, destek makroları, SOP snippet'leri için idealdir).

Konu uzmanlarını kartlara atayın ve doğrulama aralıklarını ayarlayın.

Guru sınırlamaları

Kartlar tutarlı bir şekilde düzenlenmemişse, "doğru" cevabı bulmak daha yavaş veya daha zor olabilir.

Dikkatli etiketleme yapılmazsa arama çok fazla sonuç verebilir.

Guru fiyatlandırması

Self servis: 25 $/koltuk/aydan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Guru hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Guru AI'da, kullanıcı arayüzü bilgileri kolayca anlamamıza yardımcı olan iyi organize edilmiş Kart biçimi yapısı içerir. Ve uzantıda doğrudan cevaplar sağlar, böylece mevcut ş Akışımı değiştirmeme bile gerek kalmaz. Bu, bana çok zaman ve manuel çaba tasarrufu sağlar. Ayrıca, birlikte çalışan ve olağanüstü sonuçlar veren AI özellikleri de vardır.

Guru AI'da, kullanıcı arayüzü bilgileri kolayca anlamamıza yardımcı olan iyi organize edilmiş Kart biçimi yapısı içerir. Ve uzantıda doğrudan cevaplar sağlar, böylece mevcut ş Akışımı değiştirmeme bile gerek kalmaz. Bu, bana çok zaman ve manuel çaba tasarrufu sağlar. Ayrıca, birlikte çalışan ve olağanüstü sonuçlar veren AI özellikleri de vardır.

📮 ClickUp Insight: İşinizde her kesintiye uğradığınızda, akışa geri dönmeniz yaklaşık 23 dakika sürer. İş sohbetinizde durmadan gelen mesajlar mı? Bunlar verimliliğinizi yok ediyor ve potansiyelinizi sınırlıyor. Bilgi yönetimi anketimiz, çalışanların neredeyse yarısının zaten sahip olması gereken bilgiler için iş arkadaşlarını rahatsız etmek zorunda kaldığını ortaya koydu. 😱 ClickUp, sorunsuz bilgi akışlarıyla bu sinir bozucu döngüyü dönüştürür. ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği ile tüm dosyalarınız çalışma alanınızda anında aranabilir hale gelir. Hızlı içgörüler mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'den istediğiniz herhangi bir belgeyi özetlemesini isteyin. Bu güçlü ikili, gereksiz kesintileri ortadan kaldırarak en iyi işinizi yapmak için ihtiyacınız olan kesintisiz odaklanma süresini yaratır!

4. Confluence (Atlassian ekosistemiyle entegre takım wiki'leri için en iyisi)

Confluence aracılığıyla

Confluence, Atlassian'ın iç wiki'ler, SOP kütüphaneleri, proje belgeleri ve karar günlükleri oluşturmak için kullandığı bilgi tabanı ve işbirliği merkezidir.

Takımlar, Spaces'te içeriği düzenler, Sayfalar ve bloglar yayınlar ve sayfa ve alan izinleriyle erişimi kontrol eder. Tüm bunlar, dokümantasyonun yanı sıra yönetişime ihtiyaç duyan süreç ağırlıklı kuruluşlar için yaygın bir seçim olmasını sağlar.

Destek ve operasyon ekipleri için özellikle yararlı olan, "belgeden eyleme" döngüsüdür. Confluence, sayfaları özetleyebilen, içerik oluşturmaya ve düzenlemeye yardımcı olan ve soru-cevap tarzı aramayı destekleyen AI özellikleri içerir.

Confluence'ın en iyi özellikleri

İç içe geçmiş sayfa hiyerarşileriyle bilgiyi takım, proje veya konuya göre düzenleyin.

Confluence'daki Atlassian Intelligence, sayfaları/blogları özetlemeye, fikirler üretmeye ve düzenlemeye ve daha hızlı self servis yanıtlar için soru-cevap tarzı arama özelliğini desteklemeye yardımcı olur.

Sayfa kısıtlamaları ve izinler, hassas içeriği alan/sayfa düzeyinde kilitlerken, bilgi tabanının geri kalanını geniş çapta kullanılabilir tutmanızı sağlar.

Confluence sınırlamaları

Çok fazla sayfa içeren alanlar, alan genelinde performansı düşürebilir.

Derin hiyerarşiler ve değişen kısıtlamalar performans açısından dikkate alınması gereken hususlardır.

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 5,42 $/kullanıcı/ay

Premium: 10,44 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Confluence hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Confluence'ı kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum çünkü bizim de kullandığımız Jira ve Jira Service Manager ile sıkı bir entegrasyon sağlıyor. Her şeyi entegre etmeden önce bile, kullanımı basit ve kolaydı. Onu bilgi tabanımız olarak kullanıyoruz ve her gün destek için bize güvenen kişilerle buradaki makaleleri paylaşıyoruz. Müşteri desteği harika ve bu bir bulut çözümü olduğu için uygulaması da nispeten kolaydı.

Confluence'ı kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum çünkü bizim de kullandığımız Jira ve Jira Service Manager ile sıkı bir entegrasyon sağlıyor. Her şeyi entegre etmeden önce bile, kullanımı basit ve kolaydı. Onu bilgi tabanımız olarak kullanıyoruz ve her gün destek için bize güvenen kişilerle buradaki makaleleri paylaşıyoruz. Müşteri desteği harika ve bu bir bulut çözümü olduğu için uygulaması da nispeten kolaydı.

👀 Biliyor muydunuz? GenAI, şimdiden ölçülebilir zaman tasarrufu sağlıyor. St. Louis Fed'in yaptığı bir analiz, GenAI kullanıcılarının ortalama olarak iş saatlerinin %5,4'ünü (40 saat çalışan bir çalışan için ≈ 2,2 saat/hafta) tasarruf ettiklerini ortaya koydu.

5. Notion (Dahili wiki'ler için çok yönlü belgeler ve veritabanları için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, hayal ettikleri bilgi tabanını tam olarak oluşturmak isteyen takımlar için modüler, boş bir tuval yaklaşımı sunar — bu ister basit bir wiki ister karmaşık bir operasyon merkezi olsun.

Belgeleri, veritabanlarını ve proje izlemesini tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirir. Bilgi yönetimi açısından bu, arama yapılabilir bir veritabanı olarak da kullanılabilen, özel özellikler, filtreler ve görünümlerle donatılmış bir wiki oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Ayrıca bir AI katmanı da ekler. Notion AI ile, sade bir dilde sorular sorabilir ve Çalışma Alanınızdan, bağlı uygulamalardan ve hatta web'den alınan cevapları alabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Wiki'ler ve doğrulanmış sayfalar, sahipleri atamanıza ve sayfaları güncel olarak işaretlemenize yardımcı olur, böylece takımlar neye güveneceklerini bilir.

Veritabanları, bilgiyi yapılandırılmış sistemlere (SSS'ler, işe alım kontrol listeleri, ürün SSS'leri, destek makroları) dönüştürmenizi sağlar.

Paylaşım ve izinler, veritabanlarındaki sayfa düzeyinde erişim kuralları da dahil olmak üzere sayfalar ve veritabanları arasında kontrollü erişimi destekler.

Notion sınırlamaları

Çok büyük veritabanlarında performans düşebilir

Özel olarak tasarlanmış bilgi tabanı araçlarından daha az yapılandırılmış

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 12 $/koltuk/ay

İş: 24 $/koltuk/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Genel olarak, Notion ne kadar karmaşık olursa olsun her şeyi düzenlemeye ve toparlamaya yardımcı olan çok kullanışlı bir uygulamadır. Özelliklerini öğrenmek için zaman ayırmaya istekliyseniz, hem iş hem de öğrenciler için mükemmel bir araçtır.

Genel olarak, Notion ne kadar karmaşık olursa olsun her şeyi düzenlemeye ve toparlamaya yardımcı olan çok kullanışlı bir uygulamadır. Özelliklerini öğrenmek için zaman ayırmaya istekliyseniz, hem iş hem de öğrenciler için mükemmel bir araçtır.

6. Helpjuice (Güçlü arama özelliğine sahip özelleştirilebilir bilgi tabanları için en iyisi)

Helpjuice aracılığıyla

Helpjuice, ürünlerinin görünümü ve hissiyatına uygun yardım içeriği yayınlamak isteyen takımlar için tasarlanmış bir platformdur. Makaleleri kategorilere ayırabilir, erişimi kontrol edebilir ve tasarımı büyük ölçüde özelleştirebilirsiniz (CSS, düzen, markalama), böylece bilgi bankası web siteniz ve uygulama içi deneyiminizle tutarlı kalır.

Kullanıcıların anında cevap bulmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli arama özelliği sunar. Ayrıca, bu araç bilgi tabanı analizi özelliği de içerir, böylece kullanıcıların ne okuduğunu, ne aradığını ve aramaların nerede başarısız olduğunu görebilirsiniz.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Akıllı arama, yazım hatalarını, eş anlamlıları ve kısmi eşleşmeleri anlar.

Çok dilli destek, takımların tek bir sistemde farklı dillerdeki bilgileri yönetmesine yardımcı olur.

AI Article Request, eksik konuları tespit etmeye ve taslaklar oluşturmaya yardımcı olarak bilgi bankasının sık sorulan soruların önüne geçmesini sağlar.

Helpjuice sınırlamaları

Düzenleyici, düzenleme sırasında yenilenir ve bu da yazma akışını kesintiye uğratır.

Biçimlendirmeyle ilgili kısıtlamalar ve güncelleme yaparken içeriği yeniden çevirmek zorunda kalma

Helpjuice puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Helpjuice fiyatlandırması

Bilgi tabanı: 249 $/ay

AI bilgi tabanı: 449 $/ay

Sınırsız AI bilgi tabanı: 799 $/ay

Gerçek kullanıcılar Helpjuice hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bilgi tabanımızın ana katkıcılarından biri olarak, Helpjuice düzenleyicisinin sezgisel ve kullanıcı dostu olmasını gerçekten takdir ediyorum. Basit, gezinmesi kolay ve içerik oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Bir diğer öne çıkan özelliği ise müşteri desteği, özellikle de canlı sohbet seçeneği. Yardıma ihtiyacım olduğunda, destek ekibi her zaman duyarlı ve yardımcı oldu, bu da büyük bir iç bilgi tabanını yönetirken büyük fark yaratıyor.

Bilgi tabanımızın ana katkıcılarından biri olarak, Helpjuice düzenleyicisinin sezgisel ve kullanıcı dostu olmasını gerçekten takdir ediyorum. Basit, gezinmesi kolay ve içerik oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Bir diğer öne çıkan özelliği ise müşteri desteği, özellikle de canlı sohbet seçeneği. Yardıma ihtiyacım olduğunda, destek ekibi her zaman duyarlı ve yardımcı oldu, bu da büyük bir iç bilgi tabanını yönetirken büyük fark yaratıyor.

7. Bloomfire (AI destekli kurumsal bilgi paylaşımı için en iyisi)

Bloomfire aracılığıyla

Bloomfire, cevaplar, belgeler ve kurumsal bilgi birikimi için tek bir iç merkez ihtiyacı olan kurumsal işletmeler için bir bilgi yönetimi platformudur.

AI destekli arama ve içerik indeksleme ile soru-cevap tarzı bilgi motoru sayesinde hızlı keşiflere büyük önem verir. Burada takımlar sorular sorabilir, konu uzmanlarından cevaplar toplayabilir ve zamanla eksiklikleri giderebilir.

Bloomfire ayrıca özel Microsoft Teams ve Slack entegrasyonları sunarak, kullanıcıların sohbet akışından ayrılmadan arama yapabilmelerini, AI'ya soru sorabilmelerini ve doğrulanmış cevapları paylaşabilmelerini sağlar.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

AI destekli arama ve keşif özelliği, kullanıcıların tam anahtar kelimeyi bilmeseler bile ilgili sayfaları, dosyaları ve gönderileri hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olur.

Bloomfire Moderation Tools, bilgi tabanınızı temiz ve uyumlu tutmak için içeriği düzenleme, onaylama, arşivleme ve yönetme ş akışlarını destekler.

Kurumsal güvenlik ve yapılandırılmış erişim kontrolleri, daha büyük dağıtımlar için grupları, rol tabanlı izinleri, SSO ve SCIM'i destekler.

Bloomfire sınırlamaları

Arama her zaman en alakalı sonucu göstermez, bu da self servis cevaplara olan güveni azaltabilir.

Takımlar daha derin kullanım bilgileri veya içerik performansı izleme istediğinde raporlama sınırlamaları vardır.

Bloomfire fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bloomfire puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bloomfire hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Takımımız Bloomfire kullanıyor ve bu araç ve kaynak çok faydalı oluyor. Bloomfire ile yapılacak araştırma çok daha kolay ve verimli hale geliyor. Ayrıca, ihtiyacınız olan şeyi basitçe sorabileceğiniz bir AI asistanı özelliği de var ve bu özellik doğrudan, net bir cevap veriyor.

Takımımız Bloomfire kullanıyor ve bu araç ve kaynak çok faydalı oluyor. Bloomfire ile yapılacak araştırma çok daha kolay ve verimli hale geliyor. Ayrıca, ihtiyacınız olan şeyi basitçe sorabileceğiniz bir AI asistanı özelliği de var ve bu özellik doğrudan, net bir cevap veriyor.

8. Freshdesk (Entegre bilet sistemi ihtiyacı olan müşteri destek ekipleri için en iyisi)

Freshdesk aracılığıyla

Freshdesk, müşteriye yönelik bilgi tabanını tam bir yardım masası ile tek bir platformda birleştirir, böylece destek temsilcileri araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmaz.

Ayrıca saptırmayı da vurgular. Diğer bir deyişle, Freshdesk, müşteri bir bilet göndermeden önce ilgili makaleleri otomatik olarak önerebilir. Ardından bilet yanıtlarını çözüm makalelerine dönüştürür, böylece bilgi bankası gerçek destek konuşmalarından büyür.

Ayrıca, müşterilerin birbirlerine yardım edebilecekleri ve resmi belgelerle birlikte fikir paylaşımları yapabilecekleri topluluk forumları da mevcuttur.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Makale sürümleme, görünürlük ve geri alma için çözüm makalelerinde yapılan değişikliklerin tam geçmişini sunar.

Freddy AI, müşterilere makaleler önerir, temsilcilerin yanıtları hazırlamasına yardımcı olur ve rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirir.

Birden fazla dilde bilgi tabanları oluşturun ve müşterileri otomatik olarak doğru sürüme yönlendirin.

Freshdesk sınırlamaları

İnceleme yapanlar genellikle temel bilgilerin ötesinde, metrikler ve operasyonel görünürlük için daha ayrıntılı raporlar isterler.

Arama, her zaman doğru sonucu göstermiyor

Freshdesk fiyatlandırması

Büyüme: 19 $/temsilci/ay

Pro : 55 $/ajan/ay

Enterprise: 89 $/temsilci/ay

Freshdesk puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Freshdesk hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Freshdesk kullanımı çok kolaydır ve yoğun günlerde bile zorlayıcı gelmez. Tüm biletleri tek bir yerde tutarak ve öncelikli olanları netleştirerek düzenli kalmama yardımcı olur. Hazır yanıtlar ve otomasyon gibi özellikler çok zaman kazandırır ve iç notlar takım koordinasyonunu daha sorunsuz hale getirir. Genel olarak, daha hızlı iş yapmama, işlerimi takip etmeme ve müşteri sorunlarını daha güvenli bir şekilde ele almama yardımcı olur.

Freshdesk kullanımı çok kolaydır ve yoğun günlerde bile zorlayıcı gelmez. Tüm biletleri tek bir yerde tutarak ve öncelikli olanları netleştirerek düzenli kalmama yardımcı olur. Hazır yanıtlar ve otomasyon gibi özellikler çok zaman kazandırır ve iç notlar takım koordinasyonunu daha sorunsuz hale getirir. Genel olarak, daha hızlı iş yapmama, işlerimi takip etmeme ve müşteri sorunlarını daha güvenli bir şekilde ele almama yardımcı olur.

9. ServiceNow (Kurumsal BT hizmet yönetimi için en iyisi)

ServiceNow aracılığıyla

ServiceNow, olay yönetimi, değişiklik yönetimi ve hizmet katalogları ile entegre bilgi yönetimi sunar. Bunu, daha geniş ITSM platformuna entegre edilmiş kurumsal düzeyde bir bilgi yönetimi modülü ile sağlar.

ServiceNow'un bilgi yönetimi modülü, bilgi oluşturmayı doğrudan olay çözümlemeyle bağlantılı tutan Bilgi Merkezli Hizmet (KCS) metodolojisini izler. Bu, destek sürecinin bir parçası olarak bilgi tabanının sürekli olarak gelişmesini sağlar.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Platform, KCS metodolojisi için yerleşik destek sunar. Bu, bilginin olay çözme sürecinin bir parçası olarak oluşturulduğu ve geliştirildiği anlamına gelir.

Now Assist in Knowledge Management, vakalardan veya olaylardan bilgi makaleleri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

KM modeli, kurumsal düzeyde kontroller ve yapıyı destekler.

ServiceNow sınırlamaları

Yavaş yükleme süreleri (örneğin, gösterge panellerinin 10-15 saniye sürmesi) nedeniyle günlük gezinme zorlaşabilir.

AI Search/Virtual Agent belirli "bilgi bloklarını" okuyamayabilir, bu da makalelerin kaçırılmasına veya kısmi cevaplara yol açabilir.

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ServiceNow hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

ServiceNow, tüm organizasyon türleri için ünlü araçlardan biridir. Gereksinimlerimize göre şeyler oluşturabileceğimiz bir platform sağlar. Son derece özelleştirilebilir. Kullanıcı dostudur ve geliştirme için kod kullanmaz.

ServiceNow, tüm organizasyon türleri için ünlü araçlardan biridir. Gereksinimlerimize göre şeyler oluşturabileceğimiz bir platform sağlar. Son derece özelleştirilebilir. Kullanıcı dostudur ve geliştirme için kod kullanmaz.

10. Zendesk (Self servis ile çok kanallı müşteri deneyimi için en iyisi)

Zendesk aracılığıyla

Zendesk, çok kanallı müşteri hizmetlerinde mükemmeldir ve daha geniş Zendesk Suite'in bir parçası olarak e-posta, sohbet ve sosyal medya gibi kanallarda self servis hizmetini destekleyerek her yerde tutarlı yanıtlar sunar.

Zendesk Guide, Zendesk müşteri hizmetleri platformunun bilgi tabanı bileşenidir. Yardım merkezinizi güçlendirir, otomasyon için Answer Bot'u besler ve topluluk forumlarıyla entegrasyonlar yapar; tüm bunlar, self servis yoluyla bilet hacmini azaltmak içindir.

Ayrıca, sıfırdan oluştururken KB oluşturma sürecini başlatmanıza ve hızlandırmanıza yardımcı olacak Knowledge Builder gibi araçlar da sunar.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Makaleler, kategoriler ve arama özelliği ile markalı bir yardım merkezi oluşturun.

İçerik blokları, aynı snippet'i birden fazla yardım merkezi makalesinde yeniden kullanmanıza olanak tanır.

Bilgi Bankası gösterge paneli, görünüm ve geri bildirim sinyallerini (oylar gibi) ölçmenize yardımcı olur.

Zendesk sınırlamaları

Raporlama ve özelleştirme, özellikle ş akışları karmaşık hale geldiğinde, o kadar esnek değildir.

Daha derin bir yapılandırma istediğinizde öğrenme eğrisi zorlu

Zendesk fiyatlandırması

Destek Ekibi: Ajan başına aylık 25 ABD doları (aylık faturalandırılır)

Suite Takım: Ajan başına aylık 69 ABD doları (aylık faturalandırılır, AI dahildir)

Suite Professional: Ajan başına aylık 149 ABD doları (aylık faturalandırma, AI dahil)

Suite Kurumsal: Ajan başına aylık 219 ABD doları

Zendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zendesk hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Zendesk chatbot'u müşteri portalımıza entegre ettik, bu çok da zor olmadı. Artık portal kullanıcıları yardıma ihtiyaç duyduklarında, sohbet simgesine tıklayarak bize ulaşabilirler.

Zendesk chatbot'u müşteri portalımıza entegre ettik, bu çok da zor olmadı. Artık portal kullanıcıları yardıma ihtiyaç duyduklarında, sohbet simgesine tıklayarak bize ulaşabilirler.

ClickUp ile Bilgi ve Ş Akışlarını Birleştirin

Birçok bilgi yönetimi aracı bilgi depolayabilir. Asıl zorluk, takımınızın işler devam ederken doğru cevabı bulmasına ve kullanmasına yardımcı olacak ve daha fazla araç karmaşası yaratmayacak bir araç seçmektir.

ClickUp, bilgiyi uygulamayla bağlantılı tutmak için tasarlanmış birleşik bir AI çalışma alanıdır. Ayrı bir bilgi merkezi ve ayrı bir çalışma alanı bulundurmak yerine, takımınız iş akışına entegre AI ile süreçleri belgeleyebilir, bağlamı arayabilir, işbirliği yapabilir ve görevleri tek bir yerden ilerletebilir.

Çünkü bilgi, birinin harekete geçmesi gerektiği anda ortaya çıktığında en değerli halini alır.

ClickUp'ı deneyin ve bağlantılı bilgi yönetiminin nasıl bir şey olduğunu görün. ✅

Sık Sorulan Sorular

AI destekli arama, içerik doğrulama ş akışları, mevcut araçlarınızla derin entegrasyonlar ve içerik etkinliğini gösteren analitiklere odaklanın. En önemlisi, görev yürütmeyle bağlantılı bilgiye ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirin.

Evet, çoğu modern bilgi yönetimi platformu, yerel bağlayıcılar veya API'ler aracılığıyla proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar sunar. Ancak ClickUp, her iki özelliği tek bir platformda birleştirerek ayrı bir entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırdığı için farklı bir yapıya sahiptir.

Dahili bilgi tabanı yazılımı, genellikle daha sıkı izinlerle çalışanlara SOP'ler ve politikalar sunar. Müşteriye yönelik bilgi tabanı, genel erişim ve SEO'ya önem vererek müşterileriniz için self servis desteğine odaklanır.

Genel olarak, temel AI özellikleri giriş seviyesi planlarda mevcuttur, ancak doğal dil arama ve içerik oluşturma gibi gelişmiş özellikler genellikle daha üst düzey planlarda bulunur.