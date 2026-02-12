Ürün Liderliği için En İyi 10 AI Aracı

Bir ürün lideri olarak, haftanızın büyük bir kısmını muhtemelen yol haritası incelemeleri, sprint planlaması, paydaşlarla senkronizasyon ve sonradan yapılan değerlendirmelerle geçiriyorsunuzdur.

Geri bildirim araçları, teslimat sistemleri, belgeler ve konuşmalardan girdi toplarsınız, ardından mantıklı bir görünüm oluşturursunuz.

Bu geleneksel ürün yönetimi süreci yavaştır. Bilgiler farklı biçimlerde, farklı zamanlarda ve farklı güvenilirlik düzeylerinde gelir.

Tutarlı bir resim elde ettiğinizde, tartışma genellikle başka bir konuya geçmiştir. AI bu boşluğu kısaltır.

AI araçları, ürün liderlerine şu konularda yardımcı olur:

Dağınık müşteri geri bildirimlerini sentezleyin

İçgüdülerinizden daha erken kalıpları tespit edin

Baskı testi yol haritası kararları

Ürün, tasarım ve mühendislik alanlarında koordinasyon maliyetlerini azaltın

Aşağıda, bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için ürün yöneticileri için en iyi AI araçlarını, anahtar özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını paylaşıyoruz.

Ürün yöneticileri için aşağıdaki AI özelliklerine sahip araçları arayın:

AI destekli proje yönetimi: Görevleri, bağımlılıkları, kapasiteyi, engelleri ve teslimat sinyallerini anlayan bağlamsal AI arayın. Ürün takımlarının yol haritası incelemelerinde ortaya çıkmadan önce riskleri, ödünleşmeleri ve gecikmeleri ortaya çıkarmalıdır.

Büyük ölçekte güçlü geri bildirim sentezi: Araçların niteliksel ve niceliksel müşteri geri bildirimlerini kümeleyebildiğinden, tekrarlayan temaları ortaya çıkarabildiğinden ve bunları nüansları kaybetmeden ürün alanları veya girişimlerle bağlantı kurabileceğinden emin olun.

İçgörü ve uygulama arasında net bir bağlantı: İçgörüler, araştırma belgelerinde veya gösterge panellerinde kalırsa değerini yitirir. Ürün stratejisi toplantılarında alınan kararları yol haritalarına ve görevlere dönüştürmeyi kolaylaştıran araçlara öncelik verin.

Takımlar arasında düşük koordinasyon yükü: Ürün liderliği tasarım, Ürün liderliği tasarım, mühendislik, GTM ve yönetici paydaşlarını kapsar. AI ürün yöneticisi araçları, devralmaları azaltmalı, sahipliği netleştirmeli ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlamalıdır.

Toplu kullanıcı geri bildirimi: Destek biletleri, görüşmeler, anketler, analizler ve ürün içi sinyaller gibi birden fazla kaynaktan müşteri geri bildirimi analizini alabilen ve bunları tek bir güvenilir görünümde birleştirebilen AI araçlarını arayın.

Zamanınız mı kısıtlı? İşte ürün liderliği için önde gelen AI ürünlerinin yan yana karşılaştırması.

Araç Temel özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp Görevler, belgeler, hedefler, gösterge panelleri, iş genelinde AI özetleri Ürün takımları, uygulama, planlama ve sonuçları tek bir işletim sistemine dönüştürüyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. Productboard Geri bildirim alımı, önceliklendirme çerçeveleri, görsel yol haritaları, AI özetleri Sürekli müşteri geri bildirimlerini öncelikli yönelimlere dönüştüren takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar. Aha! Stratejiden yol haritasına eşleme, bağımlılık planlama, fikir portalları, AI taslak hazırlama Liderler stratejiyi açık ve uygulanabilir yol haritaları olarak ifade ediyorlar. Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlar. Notion AI Araçlar arası arama, veritabanı oluşturma, özetler, ş Akışı oluşturma Ürün bağlamını ve kararları iş akışları arasında aranabilir hale getiren takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlar. Coda AI Programlanabilir belgeler, canlı tablolar, otomasyonlar, uygulamalar arası AI Mühendislik olmadan özel karar ve planlama sistemleri oluşturan ürün organizasyonları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Jira Ürün Keşfi Fikir alımı, etki puanlaması, Jira bağlantısı, anlamsal arama Gerçek müşteri talebi ve teslimat bağlantısına dayalı önceliklendirme yapan takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar. Linear Insights Çalışma Alanı analizi, kapsam genişlemesi görünümleri, AI triyajı, hızlı sorun akışı Teslimat modellerini ve operasyonel sapmaları izleyen ürün liderleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Figma + FigJam AI Hızlı tel kafes oluşturma, gerçek zamanlı işbirliği, AI sentezi Gerçek zamanlı görsel işbirliği yoluyla fikir ve niyetler üzerinde uzlaşan takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar özel fiyatlandırılır. Amplitude AI Anormallik tespiti, huniler, AI sorguları, oturum tekrarı Sonuçları ve yol haritasının etkisini kullanıcı davranışlarına kadar izleyen ürün organizasyonları Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 61 $'dan başlar. Dovetail AI Araştırma alımı, tema algılama, AI sentezi, uyarılar Araştırmayı sürekli, karar almaya hazır bir sinyale dönüştüren takımlar Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar.

Her ürün lideri için geçerli tek bir AI yığını yoktur. Aşağıdaki araçlar, keşiften teslimata kadar ürün karar verme sürecinin farklı aşamalarını destekler.

1. ClickUp (Ürün uygulamasını tek bir işletim sistemine dönüştürmek için en iyisi)

Yüksek iş yüküne sahip yetkin bir ürün yöneticisi olarak, bağlam değiştirme, uyumsuzluk ve silolar arasında yayılmış veriler gibi görünmez bir yük her zaman vardır.

Kullanıcıları, pazarı, stratejiyi, özellikleri, paydaşları ve lansman sonuçlarını yönetme açısından iş yükünden bahsetmeye gerek bile yok!

ClickUp'a girin: dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı.

Bu ne anlama geliyor? 👇

Aşağıda, ClickUp'ın Ürün Yönetimi Yazılımının AI destekli özellikleriyle hayatınızı nasıl kolaylaştırdığını gösteriyoruz.

Dağınık bilgileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Bir ürün yöneticisinin günü, kullanıcı geri bildirimlerini incelemek, trendleri analiz etmek ve rakiplerin güncellemelerini takip etmekle geçer. Tüm bu bilgileri manuel olarak sıralamak zaman alıcı ve hata yapmaya açık bir iştir.

ClickUp Brain'i kullanarak müşteri geri bildirimlerini anında özetleyin.

Platformun bağlamsal AI asistanı ClickUp Brain, uzun içerikleri özetleyerek, kalıpları belirleyerek ve hatta karmaşık görevler için sonraki adımları önererek bu süreci basitleştirir.

📌 Örnek: Yüzlerce müşteri desteği talebinde, son ürün güncellemesinden sonra ortaya çıkan sorunlar bahsediliyor. ClickUp Brain, talepleri tarar, tekrarlayan sorunları vurgular ve öncelikli çözümler önerir.

ClickUp Brain ile özellik önerilerini hızlıca taslak haline getirin

Yapılandırılmış bir rapor, anahtar bulguları mühendislik takımıyla paylaşımı kolaylaştırır.

ClickUp Brain, özellik taleplerinin iyileştirilmesine de yardımcı olur. Diyelim ki yeni bir ürün geliştirme düşünülüyor. AI, dağınık notları ve geçmiş tartışmaları saatlerce incelemek yerine, ClickUp Docs aracılığıyla kullanıcıların sorunlu noktaları, destekleyici veriler ve olası çözümleri içeren yapılandırılmış bir teklif oluşturur.

ClickUp Docs + Brain, tüm ürün belgeleri için merkezi bir merkez olarak

ClickUp Docs, ürün yöneticilerinize gereksinimleri belgelemek, toplantı kararlarını kaydetmek, takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak ve her fikri doğrudan görevlere ve uygulamaya bağlamak için tek bir yer sunar.

Inside Docs'ta ClickUp Brain, görevler, tartışmalar ve geçmiş kararların bağlamını kullanarak belgelerin taslağını oluşturmaya ve güncellemeye yardımcı olur. Ekstra çaba harcamadan belgeleriniz güncel kalır.

ClickUp Docs + Brain kombinasyonunu kullanarak ürün belgeleri oluşturun.

⭐ Bonus: Birinci kısım, ürün belgelerini oluşturmaktır. İkinci ve aynı derecede önemli kısım ise bunları eyleme dönüştürmektir. Bunu ClickUp Çalışma Alanında nasıl yapabilirsiniz? Belgeler, yorumlar veya AI çıktıları doğrudan ClickUp Görevleri oluşturun. Bu adım, gereksinimlerin, kararların ve kabul kriterlerinin doğrudan uygulamaya geçmesini sağlar. ClickUp Brain ile belge içgörülerinden anında eyleme geçirilebilir görevler oluşturun. İş ilerledikçe, görev güncellemeleri otomatik olarak ürünün mevcut durumunu yansıtır.

AI Ajanları sizin için yapılacak zor işleri yapsın

ClickUp'ın AI Ajanları, isteğe bağlı yardımın ötesine geçer. Çalışma alanınızda sürekli olarak çalışır, görevleri, zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve faaliyet modellerini gelişirken gözlemler.

ClickUp'ın AI Ajanları ile ş akışlarını hızlandırın

AI Ajanları, manuel kontroller için beklemek yerine şunları yapabilir:

Bağımlılıklar kaybolduğunda veya iş yükü arttığında teslimat risklerini işaretleyin.

Sprint ilerlemesini ve engelleri otomatik olarak özetleyerek paydaşları bilgilendirin.

İşler durduğunda tetikleyici işlemleri veya sonraki adımları tetikleyin

Bu AI destekli arama özelliği ile Çalışma Alanınızda ve bağlı uygulamalarda bulunan dosya ve bilgileri anında bulun.

ClickUp Brain'in en güçlü özelliklerinden biri Kurumsal Arama'dır.

Çalışma Alanınızın tamamında ve bağlı araçlarda AI destekli arama yapmanızı sağlar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

ClickUp görevleri, Belgeler, yorumlar ve ek dosyalar

Google Drive, GitHub, SharePoint ve daha fazlası gibi bağlı uygulamalardan dosyalar

Genellikle konu tartışmalarında kaybolan tarihsel tartışmalar ve kararlar

Brain, anahtar kelime eşleştirmesine güvenmek yerine, işin nasıl yapılandırıldığını anlar.

Ürün liderleri, klasörleri veya gösterge panellerini aramak yerine, doğal dilde şu tür sorular sorabilirler:

"Geçen çeyrekte fiyatlandırma konusunda hangi kararlar alındı?"

"Hangi görevler bu müşteri gereksinimini referans alıyor?"

"Bu özelliğin nihai onayı nerede belgelendirildi?"

Ürün stratejisini, önceliklerini ve teslimatı tek bir sistemde uyumlu hale getirin.

ClickUp'ın Ürün Stratejisi Şablonu, ürün liderlerinin üst düzey stratejileri uygulanabilir, öncelikli bir özellik planına dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu şablon, neyin geliştirildiğini, bunun neden önemli olduğunu, ne kadar çaba gerektirdiğini ve teslimattan kimin sorumlu olduğunu net bir görünümle gösterir, böylece uygulama başladıktan sonra strateji sapmaz.

Ücretsiz şablonu edinin Üst düzey vizyondan ayrıntılı uygulamaya kadar, ClickUp'ın Ürün Stratejisi Şablonunu kullanarak ürün fikirlerinizi hayata geçirin ve doğru yolda ilerleyin.

Bu şablonu neden seveceksiniz?

Çaba ve duruma göre özellikleri gruplandırarak, planlama incelemeleri sırasında ödünleşmeleri hızlı bir şekilde değerlendirin, aşırı taahhütleri tespit edin ve bilinçli yol haritası kararları alın.

Atanan kişileri, takım liderlerini, başlangıç tarihlerini ve son teslim tarihlerini tek bir görünümde takip ederek, sorumluluk ve teslimat durumu bir bakışta kolayca gözden geçirebilirsiniz.

Geliştirmenin daha geniş ürün hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için işleri kullanılabilirlik, büyüme, sistemler veya kurumsal gibi özellik kategorilerine göre düzenleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Chat'i kullanarak işin yapıldığı yerde ürün, tasarım ve mühendislik takımlarıyla doğrudan işbirliği yapın. Konuşmalar görevler, belgeler ve kararlarla bağlantılı kalır.

Keşif ve planlama aşamalarında fikirleri, kullanıcı akışlarını ve özellik konseptlerini görsel olarak haritalandırın. ClickUp Beyaz Tahtaları , takımlar işlere başlamadan önce uyum sağlamasına yardımcı olur, ardından fikirleri doğrudan görevlere dönüştürür.

Çalışma Alanından ayrılmadan, işin türüne göre (uzun analizler, hızlı taslak hazırlama veya araştırma ağırlıklı görevler) ClickUp Brain içinde farklı AI modelleri kullanın.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak durum güncellemelerini tetikleyin, sahipleri atayın, aşamalar arasında işleri taşıyın veya ürün çalışmasının ilerlemesiyle paydaşları otomatik olarak bilgilendirin.

ClickUp'ın Yeni Ürün Geliştirme Şablonu , ürün geliştirmeyi net aşamalara ayırır, stratejiyi uygulamaya bağlar ve ilerlemeyi takımlar arasında kolayca izlenebilir hale getirir.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.850'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç akışları hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca, sık sık yapılan özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç ş Akışlarını hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca, sık sık yapılan özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

⚡ Şablon Arşivi: Ürün yöneticilerinin zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olacak en iyi ücretsiz ürün yönetimi şablonları

2. Productboard (Sürekli müşteri girdilerini öncelikli yönelimlere dönüştürmek için en iyisi)

via Productboard

Productboard, keşiften teslimata kadar tüm ürün yaşam döngüsünü destekleyen bir ürün yönetim platformudur. Hedeflerinizi ve faaliyet gösterdiğiniz rekabet ortamını anlayan bir AI asistanı kullanarak girişimleri planlamanıza, özetler hazırlamanıza ve rekabet analizi yapmanıza olanak tanır.

Örneğin, özellikleri görsel olarak haritalayabilir, bir özellik fikrini etki-çaba tablolarına sürükleyebilir ve RICE veya KANO gibi çerçeveler kullanarak puanlayarak, gerçek dünyadaki değer örneklerine dayalı olarak fikirlerin önceliklerini belirleyebilirsiniz.

Satır içi komutlar, müşteri ihtiyaçları veya pazar bağlamına ilişkin AI özetlerini doğrudan ürünlerinize eklemenizi sağlar. Bu, araştırma araçları, belgeler ve planlama sistemleri arasında gidip gelmeyi azaltır ve takımların kararlar alınırken bağlamı göz önünde bulundurmasına yardımcı olur.

Productboard'un en iyi özellikleri

İzinleri ve rol tabanlı kontrolleri kullanarak, diğer araçlar ve departmanlar arasında fonksiyonlar arası işbirliğinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayın.

Yerleşik ürün geri bildirim yazılımını kullanarak tüm ürün geri bildirimlerini merkezileştirin ve sorunlu noktaları, ortaya çıkan temaları ve özellik taleplerini belirleyin.

Fikirleri doğrulamak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için değerli içgörüler sunan özel raporlar geliştirin.

Productboard sınırlamaları

Platform, karmaşık ve geri bildirim yoğun ortamlarda ağır hissedilebilir ve derin birikmiş iş yükü ve uzun vadeli yol haritaları olan olgun kuruluşlarda zorlu bir öğrenme süreci yaratabilir.

Productboard fiyatlandırması

Temel özellikler: Aylık 25 dolar

Pro: 75 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Productboard puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Productboard hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Productboard, ürün önceliklendirme sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı oluyor ve bunu çok beğeniyorum. Kullanımı gerçekten çok kolay ve takımım kapsamlı bir eğitim almadan da uygulayabiliyor. Slack ve Jira gibi diğer araçlarla entegre edilerek ş Akışımıza daha da uyumlu hale geliyor. Ayrıca, destek ekibimizdeki tüm sorularımıza inanılmaz derecede duyarlı davranıyorlar.

Productboard, ürün önceliklendirme sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı oluyor ve bunu çok beğeniyorum. Kullanımı gerçekten çok kolay ve takımım kapsamlı bir eğitim almadan da uygulayabiliyor. Slack ve Jira gibi diğer araçlarla entegre edilerek ş Akışımıza daha da uyumlu hale geliyor. Ayrıca, destek ekibimizdeki tüm sorularımıza inanılmaz derecede duyarlı davranıyorlar.

📮 ClickUp Insight: Tarayıcınız çöktüğünde açık sekmelerinizin tümü kaybolsa, nasıl hissederdiniz? Anket katılımcılarımızın %41'i, bu sekmelerin çoğunun önemli olmadığını itiraf ediyor. Bu, karar verme yorgunluğunun bir örneğidir: sekmeleri kapatmak çok fazla karar gerektirir ve bunaltıcı bir his yaratır. Bu yüzden, hangilerini kapatacağımızı seçmek yerine hepsini açık tutarız. 😅 Ortam AI ortağınız olarak ClickUp Brain, tüm iş bağlamınızı doğal bir şekilde yakalar. Örneğin, LangChain modelleri hakkında bir araştırma görevi üzerinde çalışıyorsanız, Brain zaten hazır olacak ve web'de konuyu arayacak, bundan bir görev oluşturacak, göreve doğru kişiyi atayacak ve başlangıç toplantısı için bir toplantı planlayacaktır.

3. Aha! (Stratejiyi uygulanabilir bir yol haritası olarak ifade etmek için en iyisi)

Ürün yolculuğunuzun nedenini ve zamanlamasını daha fazla görünürlük sağlayacak şekilde şekillendirmek ister misiniz? Ürün yönetimi ilkeleri ve modern ürün yönetimi trendleri etrafında oluşturulmuş bir sistem olan Aha! 'yı değerlendirin.

Her yeni özelliği şirket hedeflerine bağlayarak, tüm iş aşamalarının sonuçlara bağlı kalmasını sağlayabilirsiniz. Gantt grafikleri kullanarak yazılım geliştirme takımları arasındaki karmaşık bağımlılıkları takip edin. Aha! ayrıca, ürün ve mühendislik takımlarının uyumlu çalışmasını sağlamak için rekabet analizi ve zengin entegrasyonları destekler.

Ideas ile müşterilerinizden ve iş ortaklarınızdan geri bildirim toplayabilirsiniz. Üretken AI'yı kullanarak mevcut özellik verilerinden ürün gereksinimleri belgesi, sürüm notları veya kabul kriterleri taslağı hazırlayabilirsiniz.

Aha! en iyi özellikler

100'den fazla ürün yönetimi şablonundan birini seçin veya boş bir tuval üzerinde çalışarak konseptler üzerinde fikir üretin, bunları görselleştirin ve yineleyin.

AI asistanını kullanarak her röportajdan öğrendiklerinizi hızlıca özetleyin; keşiflerinizi daha kolay analiz edebilmek için önemli bilgileri ve video klipleri öne çıkarın.

Ürün geliştirme için tercih ettiğiniz çevik metodolojiyi (Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework® (SAFe®) veya The Aha! Framework) uygulayın.

Aha! sınırlamalar

Sınırlı tablo sıralama ve filtreleme özellikleri, takımları temel analizler için genellikle üçüncü taraf elektronik tablolarını kullanmaya zorlar.

Aha! fiyatlandırma

Yol haritaları: Kullanıcı başına aylık 59 $

Keşif: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fikirler: Kullanıcı başına aylık 39 dolar

Beyaz Tahtalar: Kullanıcı başına aylık 9 dolar

Bilgi: Kullanıcı başına aylık 18 $

Takım çalışması: Kullanıcı başına aylık 9 dolar

Geliştirme: Kullanıcı başına aylık 9 $

Aha! derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (550'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Aha! hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Aha! hakkında en çok sevdiğim şey, esnekliği ve büyük bir kuruluşun karmaşık işletim modellerini desteklemek için nasıl modellenebileceğidir. Örneğin, Aha! 'daki üst düzey stratejik Sürümlerimizi mühendislik ekiplerimizin Jira'daki ayrıntılı Düzeltme Sürümlerine bağlayan sofistike, hibrit bir entegrasyon tasarlamamız gerekiyordu. Aha! bunu başarmak için gerekli araçları ve yapılandırılabilirliği sağladı.

Aha! hakkında en çok sevdiğim şey, esnekliği ve büyük bir kuruluşun karmaşık işletim modellerini desteklemek için nasıl modellenebileceğidir. Örneğin, Aha! 'daki üst düzey stratejik Sürümlerimizi mühendislik takımlarımızın Jira'daki ayrıntılı Düzeltme Sürümlerine bağlayan sofistike, hibrit bir entegrasyon tasarlamamız gerekiyordu. Aha! bunu başarmak için gerekli araçları ve yapılandırılabilirliği sağladı.

👀 Biliyor muydunuz? En yaygın kullanılan proje yönetimi aracı olan Gantt grafiği, köklerini 20. yüzyılın başlarına kadar götürür. Adını, 1910 ile 1915 yılları arasında proje programlarını, zaman çizelgesindeki ilerlemeyi ve görev ilişkilerini görsel olarak haritalandırmak için bu grafiği geliştiren ve yaygınlaştıran Amerikalı makine mühendisi Henry Laurence Gantt'tan alır.

4. Notion AI (Çalışma akışları arasında ürün bilgilerinin sorgulanabilir hale getirilmesi için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, hepsi bir arada dijital çalışma alanı olmasına rağmen, canlı bir ürün yönetimi sözlüğü görevi görür. Kullanıcı araştırmaları, toplantı notları ve belgeler arasında sentezi otomatikleştirir.

Geri bildirimleri yapılandırılmış tablolara gruplandırabilir veya ş akışını doğal dilde tanımlayabilir, böylece büyük dil modelleri sizin için bir ürün yönetimi gösterge paneli oluşturabilir.

Basit İngilizce sorular sorun ve Notion Çalışma Alanınız ile desteklenen bağlı uygulamalardan yanıtları alın, böylece araçlar arasında konuları takip etmek zorunda kalmadan kararları ve bağlamı geri kazanabilirsiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Uzun müşteri görüşme transkriptlerini tarayın veya sektör raporlarını inceleyerek kullanıcıların sorunlu noktaları veya rakiplerin bahsedildiği yerler gibi belirli veri noktalarını çıkarın.

Tek bir çalışma alanında Ürün Gereksinimleri Belgeleri (PRD'ler), Yorum İsteği (RFC'ler) veya teknik özellikleri taslak olarak hazırlayın, saklayın ve düzenleyin.

Aracı "Son güncellemelere göre risk altında olan projeleri belirle" veya "Tüm Q1 girişimlerindeki engelleri özetle" şeklinde yönlendirin.

Notion AI sınırlamaları

Kapsamlı özel özelleştirme seçenekleri nedeniyle, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Üye başına aylık 12 dolar

İş: Üye başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 6/5 (9.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.650'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Notion, projelerimi, fikirlerimi ve görevlerimi aşırı yükleme veya dağınıklık yaratmadan kullanışlı bir alana taşımak için kullandığım en iyi araçtır. Veritabanları inanılmaz derecede sağlamdır ve görünümleri kullanarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek veya hızlı bir şekilde kişisel bir gösterge paneli oluşturmak çok değerli olmuştur. Ayrıca yakın zamanda AI Ajanlarını denemeye başladım, ancak şu ana kadar hem yararlı hem de kullanımı gerçekten heyecan verici oldular.

Notion, projelerimi, fikirlerimi ve görevlerimi aşırı yükleme veya dağınıklık yaratmadan kullanışlı bir alana taşımak için kullandığım en iyi araçtır. Veritabanları inanılmaz derecede sağlamdır ve görünümleri kullanarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek veya hızlı bir şekilde kişisel bir gösterge paneli oluşturmak çok değerli olmuştur. Ayrıca yakın zamanda AI Ajanlarını denemeye başladım, ancak şu ana kadar hem yararlı hem de kullanımı gerçekten heyecan verici oldular.

Yeni bir ürün yöneticisi misiniz? Harika bir PRD yazmak için ipuçları mı arıyorsunuz? Bu videoyu tam size göre hazırladık 👇

5. Coda AI (Mühendislik gerektirmeden özel ürün sistemleri oluşturmak için en iyisi)

Coda AI aracılığıyla

Hepsi bir arada işbirliği Çalışma Alanı olan Coda AI, ürün geliştirme sürecinizi basitleştirmenize yardımcı olur.

İlk olarak, AI'sı bir proje takipçisini analiz edebilir ve yönetici düzeyinde durum raporları oluşturabilir, riskleri ve darboğazları işaretleyebilir, böylece haftalık güncellemeleri beklemeden daha hızlı veri analizi ve ürün lansmanları için AI kampanyası yürütme için AI'dan yararlanabilirsiniz.

Hatta Google Dokümanlar'daki yorumlardan eyleme geçirilebilir kararlar çıkarabilir ve böylece ister canlı ister eşzamansız çalışıyor olun, takımınızla uyum içinde çalışmanızı sağlar.

Figma, Slack, Salesforce, Zoom ve AWS gibi popüler araçlarla 600'den fazla entegrasyona bağlantı sağlayan AI destekli bilgi yardımı ile verilerinizin potansiyelini ortaya çıkarın.

Coda AI'nın en iyi özellikleri

Geri bildirimleri kaydeden ve bekleyen veya çözülen sorunları izleyen canlı tablolarla bağlamı, gerekçeleri, açık soruları ve takım duygularını tek bir akışta yakalayarak kararları standartlaştırın.

Girişimlerin canlı bir listesini tutarak, her takım üyesine sabit bir bütçe atayarak ve bu tahsisatları tek bir sıralı listeye dönüştürerek öncelikleri nicelendirin.

AI asistanıyla dinamik bir diyalog başlatarak beyin fırtınası yapın, içerik yazın veya ürününüzle ilgili sorular sorun.

Coda AI sınırlamaları

Sütun kontrolü ve alan yerleştirme özellikleri katıdır, bu da bilgi yoğunluğunu ve görsel netliği azaltır.

Coda AI fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Avantaj: Belge Maker için aylık 12 dolar

Takım: Doc Maker başına aylık 36 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Coda AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (480'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (95+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Coda AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Coda'nın en çok sevdiğim yanı, belgeleri, elektronik tabloları ve ş akışlarını tek bir esnek platformda birleştirmesidir. Bir hesap yöneticisi olarak, proje planlarını, müşteri notlarını ve performans izlemesini tek bir yerde merkezileştirebilmeyi çok seviyorum. Özelleştirilebilir şablonlar ve otomasyon özellikleri çok zaman kazandırıyor ve gerçek zamanlı işbirliği yapma özelliği, herkesin uyumlu ve sorumlu olmasını sağlıyor. Takımları organize ve müşterileri bilgilendirmek için güçlü bir araçtır.

Coda'nın en çok sevdiğim yanı, belgeleri, elektronik tabloları ve ş akışlarını tek bir esnek platformda birleştirmesidir. Bir hesap yöneticisi olarak, proje planlarını, müşteri notlarını ve performans izlemesini tek bir yerde merkezileştirebilmeyi çok seviyorum. Özelleştirilebilir şablonlar ve otomasyon özellikleri çok zaman kazandırıyor ve gerçek zamanlı işbirliği yapma özelliği, herkesin uyumlu ve sorumlu olmasını sağlıyor. Takımları organize ve müşterileri bilgilendirmek için çok güçlü bir araç.

📚 Ayrıca okuyun: Ürün Yönetiminin 7 İlkesini Uygulama Yöntemleri

6. Jira Ürün Keşfi (Gerçek müşteri taleplerine göre önceliklendirme yapmak için en iyisi)

Jira aracılığıyla

Jira Product Discovery (JDP), Atlassian tarafından geliştirilen bir önceliklendirme ve yol haritası oluşturma aracıdır.

Ürün fırsatlarınızı, kullanıcı geri bildirimlerinizi ve özellik taleplerinizi tek bir yerde toplayıp düzenlemenizi, ardından fikirleri gerçek dünyadaki etkilerine göre sıralamanızı ve ortaya çıkarmanızı sağlar.

Belirli bir özelliği talep eden müşteri sayısını tam olarak görmek ister misiniz? Müşteri aramalarından (Chrome uzantısı veya Slack aracılığıyla) metin parçalarını vurgulayın ve bunları doğrudan bir Fikir'e bağlayın.

Ayrıca, Atlassian Intelligence'ı kullanarak basit komutlarla doğrudan JPD içinde fikir açıklamaları, kullanıcı hikayeleri ve risk notları taslağı hazırlayabilirsiniz. Semantik arama özelliği, platformu sade bir dilde sorgular ve Jira ve Confluence'da ilgili işleri ortaya çıkarır.

Jira Product Discovery'nin en iyi özellikleri

Fikirleri Jira'daki teslimat biletleriyle bağlantı kurun ve geliştirme takımınıza önceliklerin ne olduğu ve nedenleri hakkında bilgi verin.

Fikirleri değerlendirmek ve farklı paydaşlara özel yol haritalarını paylaşım yapmak için özel görünümler (ör. Liste görünümü, Zaman Çizelgesi ve Matris) oluşturun.

Üçüncü taraf uygulamalardan veya Chrome uzantısını kullanarak ürün bilgilerini, müşteri içgörülerini ve sektör araştırmalarını doğrudan Çalışma Alanı'na ekleyin.

Jira Ürün Keşfi sınırlamaları

Toplantılar sırasında veya masadan uzaktayken yol haritalarının ve panoların hızlı bir şekilde görünümünü veya güncellenmesini desteklemez.

Jira Product Discovery fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 25 $

Jira Ürün Keşfi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Jira Product Discovery hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

JPD, tüm Jira ekosistemiyle entegre olup sezgisel ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunar. Ayrıca, birden fazla görünüm oluşturma özelliğini de çok beğeniyorum, bu harika bir özellik. Lisans seçeneklerini ve JSM müşterilerinin verilere erişmesine izin verme olanağını da takdir ediyorum, bu bizim için muhtemelen en iyi özelliklerden biri.

JPD, tüm Jira ekosistemiyle entegre olup sezgisel ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunar. Ayrıca, birden fazla görünüm oluşturma özelliğini de çok beğeniyorum, bu harika bir özellik. Lisans seçeneklerini ve JSM müşterilerinin verilere erişmesine izin verme olanağını da takdir ediyorum, bu bizim için muhtemelen en iyi özelliklerden biri.

👀 Biliyor muydunuz? Kanban panosu ilk olarak Toyota fabrikalarında başka bir departmandan malzeme gerektiğinde sinyal vermek için kullanıldı. Sonuç olarak israf azaldı ve süreçlerin verimliliği arttı. Ş Akışı süreçlerinin görselleştirilmesi, Toyota'nın optimum hızı korumak için çözülebilecek potansiyel sorunları ve darboğazları belirlemesine yardımcı oldu.

7. Linear (Teslimat sapmalarını ve uygulama darboğazlarını hızlı bir şekilde tespit etmek için en iyisi)

Linear Insights aracılığıyla

Linear, ağır süreçler olmadan temiz bir yürütme katmanı ve hafif operasyonel içgörü isteyen, hızlı hareket eden ürün ve mühendislik takımları için geliştirilmiştir. Yerleşik içgörüler, ürün liderlerinin döngü süresi eğilimleri, verim, eskimiş işler ve birikmiş işlerin şekli aracılığıyla teslimat durumunu izlemelerine yardımcı olur, böylece yol haritasında sürprizlerle karşılaşmadan önce sapmaları erken tespit edebilirsiniz.

Linear Insights'ın en iyi özellikleri

Döngü süre kalıplarını, engellenen işleri ve eskime sorunlarını izleyerek, uygulamanın nerede yavaşladığını belirleyin.

Yapılandırılmış yönlendirme, sahiplik ve tutarlı kategorizasyon ile alımları düzenli tutun.

İşleri hızlı bir şekilde yakalayın, kapsamın görünürlüğünü koruyun ve planlama ve durum raporlamadaki genel giderleri azaltın.

Linear Insights'ın sınırlamaları

Ek araçlar olmadan karmaşık çok seviyeli portföy planlaması ve bağımlılık ağırlıklı yol haritası oluşturma için daha az uygundur.

Linear Insights fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Linear Insights derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Linear Insights hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Linear inanılmaz derecede hızlı ve duyarlıdır, bu da görevleri yönetirken akışta kalmayı kolaylaştırır. Arayüzü karışık olmadan temiz ve minimalisttir ve kısayollar navigasyonu şaşırtıcı derecede sorunsuz hale getirir. Ayrıca, sorunların, projelerin ve yol haritalarının, ekstra karmaşıklık katmadan her şeyi birbirine bağlı tutacak şekilde birbirine bağlanmasını da çok beğeniyorum. Hız ve odaklanma için tasarlanmış gibi hissettiriyor, bu da günlük işleri çok daha kolay hale getiriyor.

Linear inanılmaz derecede hızlı ve duyarlıdır, bu da görevleri yönetirken akışta kalmayı kolaylaştırır. Arayüzü karışık olmadan temiz ve minimalisttir ve kısayollar navigasyonu şaşırtıcı derecede sorunsuz hale getirir. Ayrıca, sorunların, projelerin ve yol haritalarının, ekstra karmaşıklık katmadan her şeyi birbirine bağlı tutacak şekilde birbirine bağlanmasını da çok beğeniyorum. Hız ve odaklanma için tasarlanmış gibi hissediyor, bu da günlük işleri çok daha kolay hale getiriyor.

8. Figma + FigJam AI (Fikirleri gerçek zamanlı olarak paylaşılan bir anlayışa dönüştürmek için en iyisi)

FigJam AI aracılığıyla

Figma, Proof of Concept (PoC) test etmek için tel kafesler ve prototipler oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir işbirliği Beyaz Tahtasıdır. Tasarımlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanıyarak yeni yinelemeler oluşturmanıza veya stratejik düşünceyi desteklemenize yardımcı olur.

Ürün yöneticileriniz, strateji oturumu sırasında bir konsepti görselleştirmek için yazılı bir komut istemini veya PRD belgesini dakikalar içinde düzenlenebilir bir tel kafese dönüştürebilir. Bu, erken ürün yönelimlerini keşfederken veya farklı türde yazılım testleri yaparken yararlıdır.

Çok sayıda dağınık nitel veri ile uğraşıyorsanız, Figma AI bir sentez motoru haline gelir. Örneğin, bir beyin fırtınası oturumu veya 100'den fazla yapışkan not içeren bir kullanıcı araştırması indirmeden sonra, AI'dan bunları özetlemesini isteyebilirsiniz. Notları temalara göre kategorize eder ve üst düzey bir özet yazar.

Ayrıca, tek bir tıklama ile ham verilerden eyleme geçirilebilir temalara geçebilir ve müşterinin sesinin yol haritasına yansıtılmasını sağlayabilirsiniz.

Figma'nın en iyi özellikleri

Diğer takımlardan veya şirketlerden kişileri, hesap kurulumunu yapmadan 24 saat boyunca dosyalarınıza katkıda bulunmaya davet edin.

Tablolar, Gantt grafikleri, matrisler ve akış haritaları ile görsel olarak düzenleyerek karmaşık ürün planlarını kolayca modelleyin.

Araştırma içgörülerini toplayın, destek alın ve fikirleri FigJam'de bir araya getirerek tasarımınızdan üretime hazır CSS, iOS veya Android kod parçacıkları oluşturun.

Figma sınırlamaları

Platform, büyük ve karmaşık dosyalarda performans sorunları yaşayabilir, gezinme ve düzenleme sırasında yavaşlayabilir.

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel İşbirliği koltuğu: 5 $/ay Geliştirici koltuğu: 15 $/ay Tam koltuk: 20 $/ay

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.350'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (840+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Figma hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Figma'da en çok takdir ettiğim özellik, esnekliği ve sunduğu gerçek zamanlı işbirliği imkanıdır. Tasarımcılar veya geliştiriciler olsun, takımımla aynı anda işbirliği yapmak iş şeklimizi gerçekten değiştirdi. Arayüzü sezgiseldir, bu da fikirleri rafine tasarımlar olarak hayata geçirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, topluluk eklentileri, simgelerden otomasyon görevleri için araçlara kadar her şeyi sunarak önemli bir değer sağlar.

Figma'da en çok takdir ettiğim özellik, esnekliği ve sunduğu gerçek zamanlı işbirliği imkanıdır. Tasarımcılar veya geliştiriciler olsun, takımımla aynı anda işbirliği yapmak iş şeklimizi gerçekten değiştirdi. Arayüzü sezgiseldir, bu da fikirleri rafine tasarımlar olarak hayata geçirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, topluluk eklentileri, simgelerden otomasyon görevleri için araçlara kadar her şeyi sunarak önemli bir değer sağlar.

9. Amplitude AI (Ürün sonuçlarını kullanıcı davranışlarına kadar izlemek için en iyisi)

Amplitude AI aracılığıyla

Anormallik tespiti, hipotez oluşturma ve deney tasarımını otomasyonla gerçekleştirmek için etkili bir sistem mi arıyorsunuz? AI ürün analizi platformu Amplitude AI'ya bir göz atın.

Basit bir dilde sorular sorabilir ve Amplitude'un huniler, kohortlar, oturumlar ve deneyler arasındaki bağlantıları kurmasını sağlayabilirsiniz. Bir metrik değiştiğinde, araç bunu belirli davranışlara, akışlara veya sürümlerine kadar izlemenize yardımcı olur.

Bu, küçük değişikliklerin hızla birikmesi nedeniyle özellikle onboarding ve aktivasyon aşamalarında çok etkilidir. Amplitude AI ayrıca kullanıcıların yaptıkları ile söyledikleri arasındaki uçurumu da kapatır.

Oturum Tekrarı, Kılavuzlar ve Anketler birlikte yorumlanır, böylece nicel düşüşler ve nitel sinyaller birbirini güçlendirir. Kullanıcıların nerede zorlandığını görmekle kalmaz, bu zorluğun gerçek etkileşimlerde nasıl ortaya çıktığını da görebilirsiniz.

Amplitude AI'nın en iyi özellikleri

Makine öğrenimi destekli bildirimler ve uyarılarla ürün KPI örneklerindeki anormallikleri hızla tespit edin ve harekete geçin.

Destek biletleri, anketler, incelemeler, sosyal medya ve çağrı metinlerinden elde edilen nitel geri bildirimleri tek bir istihbarat katmanında sentezleyin.

AI görünürlük puanınızı, rakiplerinizin sizi ne kadar bahsettiğini ve konuları anında görün, ardından zaman içindeki ilerlemeyi izleyerek çabalarınızın işe yaradığını kanıtlayın.

Amplitude AI sınırlamaları

Bazı fiyatlandırma planları görselleştirmeleri bir yıllık bir süre ile sınırlandırır, bu da uzun vadeli performansı ve çok yıllık eğilimleri bir bakışta görünümünü kısıtlar.

Amplitude AI fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 61 dolar

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Amplitude AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Amplitude AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Amplitude, ilk temas/son temas hibrit atıfını optimize ederken büyüme pazarlaması fonksiyonu için güvenilir bir bilgi kaynağı olmuştur. Her departman analitiklere erişebilir ve kendi raporlarını kolayca oluşturabilir. Ayrıca PLG deneylerini kolayca yürütebilir ve metrikleri izleyebiliriz. Mühendisler ve yaratıcı stratejistler dahil olmak üzere tüm önemli departmanlar Amplitude'u kullanıyor!

Amplitude, ilk temas/son temas hibrit atıfını optimize ederken büyüme pazarlaması fonksiyonu için güvenilir bir bilgi kaynağı olmuştur. Her departman analitiklere erişebilir ve kendi raporlarını kolayca oluşturabilir. Ayrıca PLG deneylerini kolayca yürütebilir ve metrikleri izleyebiliriz. Mühendisler ve yaratıcı stratejistler dahil olmak üzere tüm önemli departmanlar Amplitude'u kullanıyor!

10. Dovetail AI (Araştırmayı sürekli bir karar girdisine dönüştürmek için en iyisi)

Dovetail AI aracılığıyla

Dovetail AI, müşteri verilerinizi merkezileştirip analiz ederek, kullanımı ve geliri artıran işleri belirleyen bir müşteri istihbarat platformudur.

Belirli segmentler tanımlanmış sorunları bahsettiğinde Slack veya Teams'e bildirim göndermek için kurallar yapılandırabilir, böylece müşteri sinyallerini operasyonel girdilere dönüştürebilirsiniz.

Kanallar aracılığıyla sürekli geri bildirim akışı sağlanır. Destek araçlarından, uygulama mağazalarından veya NPS boru hatlarından gelen veriler gerçek zamanlı olarak sınıflandırılır ve temaya göre canlı duygu eğilimleri oluşturulur.

Dovetail aynı zamanda bir araştırma sorgu motoru olarak da fonksiyon görür. "Onboarding'de düşüşün nedeni nedir?" gibi sorular sorabilir ve tüm geçmiş araştırmalardan sentezlenmiş cevaplar alabilirsiniz; her bir iddia kaynağına bağlantılıdır.

Dovetail AI'nın en iyi özellikleri

Araçlarınızı manuel olarak yükleyin veya bağlantı kurarak çağrıları, biletleri, anketleri, görüşmeleri ve incelemeleri otomatik olarak içe aktarın.

AI'yı kullanarak ham verileri otomatik olarak temalara göre sınıflandırın, ortaya çıkan sorunları belirleyin ve geri bildirimleri gruplandırın.

Önceden tanımlanmış komutları kullanın veya kendi komutlarınızı oluşturun ve Claude'un gücüyle verilerinizi hızlı bir şekilde sentezleyin ve yapılandırın.

Dovetail AI sınırlamaları

Nitel ve nicel araştırmaları tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirmek için sorunsuz bir yol sunmaz.

Dovetail AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Dovetail AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (160'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (95+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Dovetail AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Dovetail olmasaydı, şu anda yaptığım kadar çok kullanıcı görüşmesi yapamaz ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edemezdim. Tam transkriptlere, otomatik olarak vurgulanan kısımlara ve her şeyi düzenleme olanağına sahip olmak, rahatlamamı ve her görüşmeye tamamen konsantre olmamı sağlıyor. Dovetail'i haftada birkaç kez kullanıyorum.

Dovetail olmasaydı, şu anda yaptığım kadar çok kullanıcı görüşmesi yapamaz ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edemezdim. Tam transkriptlere, otomatik olarak vurgulanan kısımlara ve her şeyi düzenleme olanağına sahip olmak, rahatlamamı ve her görüşmeye tamamen konsantre olmamı sağlıyor. Dovetail'i haftada birkaç kez kullanıyorum.

Çoğu AI aracı, işinizin yanında yer alır. ClickUp'ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı ise işinizin içinde çalışır.

ClickUp, AI'yı ürün stratejinizin uygulamaya dönüştüğü aynı sisteme getirir: görevler, yol haritaları, belgeler, sohbetler ve zaman çizelgeleri. Bu, AI'nın sadece komutlara yanıt vermekle kalmadığı anlamına gelir. AI, halihazırda neyin yürürlükte olduğunu, neyin bloklandığını, kimin neye sahip olduğunu ve bundan sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlar.

Avantaj, yakınsamadan kaynaklanmaktadır:

Bağlam, yapıştırılmış komutlar veya bağlantısız araçlarda değil, işin yapıldığı yerde yaşar.

Sahiplik, zaman çizelgeleri ve bağımlılıklar, sadece içgörü değil, aynı zamanda hesap verebilirlik de yaratır.

Super Agents gibi AI takım arkadaşları sürekli hareket ederler ve manuel takip gerektirmeden sinyalleri eyleme dönüştürürler.

ClickUp'ın AI yeteneklerini keşfetmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun. ✅