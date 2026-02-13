"Sadece bir komut dosyası" olarak başlayan ve hızla mini bir ürüne dönüşen bir ş akışı oluşturduysanız, AI ajanlarının oluşturulmasının neden popüler hale geldiğini zaten biliyorsunuzdur.

Sağlam bir AI ajanı, kullanıcı girdilerini alabilir, mevcut araçları çağırabilir, doğru veri kaynaklarından bilgi alabilir ve görev tamamlanana kadar süreci devam ettirebilir.

Bu teknoloji değişimi şimdiden hızlanıyor ve Gartner, bu yıl kurumsal uygulamaların %40'ının görevlere özel AI ajanları içereceğini öngörüyor.

Google Gemini tam da bu noktada devreye giriyor. Gemini API aracılığıyla Gemini modellerine erişerek, yanıtları taslak haline getiren basit bir AI ajanıdan, kontroller gerçekleştiren ve birden fazla adımda karmaşık görevleri yerine getiren araç destekli bir ajana kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

Google Gemini kullanarak AI ajanları oluşturma konusunda bu kılavuzda, Google'ın Gemini modellerinin ajan ş akışları için neden pratik bir seçim olduğunu ve ilk komuttan test edip gönderebileceğiniz çalışan bir döngüye nasıl geçebileceğinizi öğreneceksiniz.

AI Aracısı Nedir?

AI ajanı, genellikle standart bir sohbet robotundan daha az adım adım rehberlikle, bir hedefe ulaşmak için eylemler seçerek kullanıcı adına görevleri yerine getirebilen bir sistemdir. Başka bir deyişle, sadece bir yanıt üretmekle kalmaz, ajanın amacı, mevcut bağlam ve kullanmasına izin verilen araçlara göre bir sonraki adımda yapılacak işe de karar verir.

Bunu düşünmenin pratik bir yolu şudur: bir sohbet robotu cevap verir, bir ajan harekete geçer.

Çoğu modern ajan kurulumu birkaç temel bloktan oluşur:

Hedef ve kısıtlamalar: "Tamamlandı"nın ne anlama geldiğini ve ajanın yapmaması gerekenleri tanımlayın.

Akıl yürütme ve planlama: Karmaşık işleri adımlara ayırın (hafif tutsanız bile).

Araç erişimi: Fonksiyon çağırma veya diğer araç arayüzleri aracılığıyla API'leri, aramayı, veritabanlarını, hesap makinelerini veya dahili hizmetleri kullanın.

Bellek ve durum: Önemli bilgileri depolayın, böylece ajan dönüşler arasında bağlamı koruyabilir .

Döngü: Geri bildirimi kabul edin, sonuçları yeniden kontrol edin ve durdurma koşuluna ulaşıldığında çıkın.

Bu noktada birden fazla ajan devreye girer. Çoklu ajan sistemlerinde, planlama yapan bir ajan, veri toplayan bir ajan ve çıktı yazan veya doğrulayan bir ajan olabilir. Bu tür çoklu ajan etkileşimi, "araştırmacı + yazar + kalite kontrol" gibi görevlerin rolleri net olduğunda iyi sonuç verebilir, ancak aynı zamanda koordinasyon yükünü ve hata noktalarını da artırır.

Daha sonra, önce tek bir ajan döngüsüyle nasıl başlayacağınızı, ardından iş yükünüz gerçekten bundan fayda sağlayacaksa nasıl genişleteceğinizi göreceksiniz.

AI Ajanları Oluşturmak İçin Neden Google Gemini Kullanmalı?

Ajanlar için Google Gemini kullanmanın birçok avantajı vardır, özellikle de prototipten gerçek bir üründe güvenilir bir şekilde çalıştırabileceğiniz bir şeye geçmek istiyorsanız.

✅ AI ajanları oluşturmak için Gemini'yi kullanmanızın nedenleri:

Yerleşik araç kullanımı ve fonksiyon çağırma

Gemini, fonksiyon çağırmayı destekler, böylece ajansınız ne zaman harici bir fonksiyona ihtiyaç duyduğunu belirleyebilir ve ona yapılandırılmış parametreler aktarabilir. Bu, "Cevabın şu olduğunu düşünüyorum..." ile "Fiyatlandırma uç noktasını aradım ve en son değeri teyit ettim." arasındaki farktır.

Bu özellik, veri almak veya eylemleri tetikleyici olarak kullanmak zorunda olan tüm araç ajanları için temel öneme sahiptir.

Çok adımlı işler için uzun bağlam

Birçok ajan iş akışı, konuyu kaçırdığı için başarısız olur. Gemini, çok büyük bağlam pencerelerini destekleyen modeller içerir. Bu, ajanınızın yineleme sırasında uzun bir konuşmayı, bir spesifikasyonu, günlükleri veya kod parçacıklarını çalışma belleğinde tutması gerektiğinde yardımcı olur.

Örneğin, Pro sürümündeki Gemini'nin bir milyon belirteçlik bir bağlam penceresi vardır.

"Verileriniz" sadece metin değilse çok modlu girdiler

Ajanlar nadiren sonsuza kadar düz metinlerle uğraşır. Gemini modelleri, seçtiğiniz entegrasyon yoluna bağlı olarak görüntüler, PDF'ler, ses veya video gibi içerikleri içerebilen çok modlu komut istemlerini destekler.

Bu, dosyaları inceleyen, ayrıntıları çıkaran veya çıktıları kaynak materyalle karşılaştırarak doğrulayan takımlar için önemlidir.

Daha güvenilir yanıtlar için temel seçenekler

Ajanınızın belirli kaynaklara dayalı olarak yanıt vermesi gerekiyorsa, yalnızca modelin genel bilgisine güvenmek yerine Gemini'yi harici sistemlere (örneğin, kurumsal arama veya indekslenmiş içerik) bağlayan temel modeller kullanabilirsiniz. Ayrıca, AI'nın eğitim verileri ve bilgi kesme tarihi sorununu da ortadan kaldırır.

Bu, denetlenebilirliğe önem veren ve desteklenmeyen iddiaları azaltmak isteyen ürün takımları için özellikle önemlidir.

Açık kaynak çerçevelerinde güçlü destek

Her şeyi sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, Gemini genellikle LangChain ve LlamaIndex gibi açık kaynaklı çerçevelerle ve LangGraph gibi düzenleme katmanlarıyla birlikte kullanılır.

Bu, temel bilgileri yeniden keşfetmeden veya yeniden yazmadan araç yönlendirme ve çok adımlı akışları yönetebilen ajanları daha hızlı bir şekilde oluşturmanızı sağlar.

Pratik giriş noktası ve fiyatlandırma kademeleri

Çoğu takım için ilk adım denemedir. Google Dokümanlar'da, Google AI Studio'nun mevcut bölgelerde ücretsiz olarak kullanılabileceği ve Gemini API'nin farklı ücret sınırlarına sahip ücretsiz ve ücretli seviyeler sunduğu belirtilmektedir.

Bu, hızlı bir şekilde prototip oluşturmayı kolaylaştırır ve ajan tasarımınız istikrarlı hale geldiğinde ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

Prototipten kontrollü dağıtıma giden yol

Kurumsal kontroller istiyorsanız, Google ayrıca Gemini Enterprise altında, ajanları tek bir yerde dağıtmaya ve yönetmeye odaklanan bir ajan platformu sunar. Platform düzeyinde Gemini modelleriyle oluşturma ortamı istiyorsanız, yığının bir parçası olarak Agent Builder'ı kullanabilirsiniz.

Ajanınızın araçları çağırma, yanıtları doğrulama ve bir yanıtı onaylayamadığında düzgün bir şekilde çıkma şeklini standartlaştırdıktan sonra, bu kombinasyon şaşırtıcı derecede basit gelebilir.

Google Gemini ile Başlangıç Yapma

Google Gemini ile nasıl başlayacağınızı mı merak ediyorsunuz? Sizin için basitleştirelim.

Bu, çoğunlukla erişimi güvenli bir şekilde ayarlamak ve sisteminize uygun bir geliştirme yolu seçmekle ilgilidir. Basit bir AI ajanı prototipi oluşturuyorsanız, Gemini API ve bir API anahtarı ile hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

Üretim ş akışları için ajanlar oluşturuyorsanız, ilk adımdan itibaren güvenlikli anahtar yönetimi ve net bir test süreci planlamalısınız.

✅ Aşağıda Google Gemini'yi kullanmaya başlamak için gerekli adımları inceleyelim:

Adım 1: Ön koşulları onaylayın ve ajansınızın çalışacağı yeri seçin

İlk adım, Google'ın Gemini API anahtarlarını ve projelerini yönetmek için kullandığı Google hesabını kullanarak Google AI Studio'yu açmaktır. Bu, erişim ve erken testler için temiz bir başlangıç noktası sağlar.

Ardından, AI ajanın nerede çalışacağına karar verin. Google'ın temel güvenlik kılavuzu, API anahtarlarının tarayıcı veya mobil koda gömülmemesi ve anahtarların kaynak kontrolüne commit edilmemesi konusunda uyarıda bulunur.

İş akışları için ajanlar oluşturmayı planlıyorsanız, Gemini API çağrılarını bir arka uç üzerinden yönlendirmelisiniz. Böylece erişimi, günlüğe kaydetmeyi ve izlemeyi kontrol edebilirsiniz.

🧠Biliyor muydunuz? Google'ın Gen AI SDK'sı, aynı temel kodun hem Gemini Developer API hem de Vertex AI'daki Gemini API ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, tüm sistemi yeniden yazmaya gerek kalmadan prototip erişiminden daha kontrollü bir kurulumuna geçmek daha kolay hale gelir.

Adım 2: Gemini API anahtarınızı oluşturun ve güvenliği sağlayın

Gemini'yi AI ajanları oluşturmak için kullanmak üzere, Google AI Studio içinde Gemini API anahtarınızı oluşturmanız gerekir. Google'ın resmi belgeleri, anahtarları oluşturma ve yönetme konusunda size yol gösterir. Bu anahtarı, hesabınızın erişimini ve maliyetini kontrol ettiği için bir üretim sırrı gibi ele almalısınız.

Anahtarı oluşturduktan sonra, ajansınızın çalıştığı sistemde bir ortam değişkeni olarak saklayın. Google'ın geçiş kılavuzunda, mevcut SDK'nın GEMINI_API_KEY ortam değişkeninden anahtarı okuyabileceği not edilmiştir. Bu sayede, gizli bilgiler kodunuzdan ve paylaşılan dosyalardan uzak tutulur.

Bu adım, geliştirme ile gizli yönetim arasında ayrım yaparak takımınıza yardımcı olur. Kodu değiştirmeden API anahtarını döndürebilir ve temiz erişim kontrolleri gerektiğinde geliştirme ve üretim için farklı anahtarlar kullanabilirsiniz.

3. Adım: Resmi Gemini SDK'yı yükleyin

Google, Gemini modelleriyle iş yapmak için resmi, üretime hazır seçenek olarak Google GenAI SDK'yı önerir ve Python ve JavaScript dahil olmak üzere birden fazla dili destekler.

Python ile iş yapıyorsanız, is google-genai paketini yükleyin. Bu paket, hem Gemini Developer API hem de Vertex AI API'lerini destekler. Bu, deneme amaçlı başlayıp daha sonra kurumsal bir ortama ihtiyaç duyan ajanlar oluştururken kullanışlıdır.

JavaScript veya TypeScript ile iş yapıyorsanız, Google prototip oluşturma için @google/genai SDK'yı belgelemektedir. Prototiplerin ötesine geçtiğinizde API anahtarını sunucu tarafında tutmalısınız. Burada erişimi koruyabilir ve istemci kodu aracılığıyla sızıntıyı önleyebilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak İçin En İyi Gemini Komutları

Gemini ile Adım Adım AI Aracısı Oluşturma

Modüler bir yaklaşım izlediğinizde, Google'ın Gemini modelleriyle bir AI ajanı oluşturmak şaşırtıcı derecede basittir. Temel bir model çağrısıyla başlarsınız ve ardından fonksiyon çağrısı yoluyla araç kullanımını ekleyin. Bundan sonra, her şeyi karar verebilen, harekete geçebilen ve güvenli bir şekilde durdurabilen bir döngüye sararsınız.

Bu süreç, geliştiricilerin sadece sohbet eden basit bir ajandan, araç kullanımıyla karmaşık görevleri yerine getirebilen sofistike bir sisteme geçmelerini sağlar.

✅ Bir fonksiyonu çağırarak veya veri kaynaklarını arayarak dünyayla etkileşime girebilen işlevsel bir ajan oluşturmak için şu adımları izleyin:

Adım 1: Temel metin oluşturma ayarlarını yapın

Kullanıcı girdisini alan ve ajanın amacına uygun bir yanıt veren basit bir AI ajanı ile başlayın. İlk adımınız şunu tanımlamaktır:

Ajanın amacı : Neyi karar vermesi ve neyi yapılmaması gerekenler arasında yapılmaması gerekenler arasında yapılmaması gerekenler

Giriş ve çıkış : Kullanıcıdan kabul edeceğiniz ve geri üreteceğiniz şeyler

Model seçimi: Maliyet, hız ve kapasiteye göre Gemini modellerinden seçim yapın (örnek olarak, prototip oluştururken daha hızlı bir model kullanın, daha güçlü bir mantık gerektirdiğinde başka bir modele geçin).

Yardımcı bir yöntem, komut istemlerini kısa ve açık tutmak, ardından gerçek çıktıları gördükten sonra komut istemleri mühendisliği ile yinelemektir. Google'ın ajan geliştirme kılavuzu temel olarak şöyledir: basit başlayın, sık sık test edin, ilerledikçe komut istemlerini ve mantığı iyileştirin.

✅ İşte temel olarak çalıştırabileceğiniz basit bir Python örneği:

Esasen, yerel ortamınız ile Google'ın büyük dil modelleri arasında bir köprü kurar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Gemini Prompts şablonu ile komut mühendisliğinizi tutarlı tutun. Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Gemini Prompts şablonu ile birden fazla temaya özel Gemini komut istemine erişin. ClickUp'ın Gemini Prompts Şablonu, fikirleri hızlı bir şekilde elde etmenize ve takımınızın komut istemlerini yazma şeklini standartlaştırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, tek bir yerde geniş bir Gemini komut istemi kitaplığı sunan, kullanıma hazır bir ClickUp belge'dir. Tek bir belge olarak var olduğu için, onu paylaşılan bir "doğruluk kaynağı" gibi ele alabilirsiniz. Bu, birden fazla kişi aynı ajan için komutlar oluştururken ve deneyler arasında tutarlı girdiler, daha az sapma ve daha hızlı yineleme istediğinizde yararlıdır. 🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler: Yapılandırılmış çıktılara ihtiyaç duyan ajanlar oluştururken, araç kullanımı ve fonksiyon çağırma için komut istem kalıplarını yeniden kullanın.

Takım genelinde komut istemlerini standartlaştırın , böylece aynı kullanıcı girişi daha öngörülebilir yanıtlar üretir.

Planlayıcı, araştırmacı ve gözden geçiren ş akışları gibi çoklu ajan sistemleri için rol tabanlı komut istemleri taslağı oluşturun.

Hızlı test komutları oluşturun ve ajanı göndermeden önce sınır durumlarını doğrulayın.

Ürün ve mühendislik ekiplerinin birlikte inceleyip, iyileştirip ve onaylayabileceği hafif bir komut istemi birikimi oluşturun.

Adım 2: Araç kullanımı ve fonksiyon çağrısı ekleyin

Yalnızca metin içeren ajanınız çalışmaya başladığında, modelin sizin kontrol ettiğiniz kodu çağırabilmesi için araç kullanımı ekleyin. Gemini'nin fonksiyon çağırma özelliği bunun için tasarlanmıştır: model yalnızca metin üretmek yerine, bir fonksiyon adı ve parametreler talep edebilir, böylece sisteminiz eylemi gerçekleştirebilir ve sonuçları geri gönderebilir.

Tipik bir akış şu şekildedir:

Kullanılabilir araçlarınızı (fonksiyonları) açık isimler, açıklamalar ve parametre şemalarıyla tanımlayın.

Kullanıcı sorgusunu + araç tanımlarını Gemini API'ye gönderin

Model bir araç talep ederse, bu fonksiyonu ortamınızda yürütün.

Araç sonucunu modele geri gönderin, böylece yanıtı tamamlayabilir.

Daha az ayrıştırma sorunu yaşamak istiyorsanız, modelin öngörülebilir, tür güvenli veriler döndürmesi için yapılandırılmış çıktılar (JSON Şeması) kullanın. Bu, ajansınız araç girdileri oluştururken özellikle yararlıdır.

✅ Şekli ayarlamanıza yardımcı olacak bir Python kodu:

Bu komut dosyası, AI'ya kendi harici sistemlerinizle (bu durumda, dahili destek bileti veritabanı) etkileşim kurma "yeteneği" kazandırır.

3. Adım: Ajan döngüsü oluşturun

Artık "tek yanıt"tan, çıkış koşuluna ulaşana kadar yinelenebilen bir ajana geçiyorsunuz. Çoğu kişi "ajan modu" derken bu döngüyü kasteder:

Kullanıcı girdisini alın

Karar verin: doğrudan yanıtlayın veya bir araç isteyin

Aracı çalıştırın (gerekirse)

Gözlemi bağlama geri ekleyin

Tamamlandıktan sonra veya ajan bir güvenlik/zaman aşımı kuralına ulaşana kadar tekrarlayın.

Prompt'ı şişirmeden bağlamı korumak için:

Modelin dışında durumu saklayın (son adımlar, araç sonuçları, önemli kararlar)

Uzun araç çıktılarını yeniden eklemeden önce özetleyin.

Veri kaynaklarınızda (DB, dosyalar, belgeler) "temel gerçekleri" saklayın ve yalnızca ilgili olanları alın.

Birden fazla ajan veya çoklu ajan sistemi mi istiyorsunuz? Önce bir ajan döngüsüyle başlayın, ardından sorumlulukları bölün (örnek: planlayıcı ajan, araçlar ajanı, gözden geçiren ajan).

Google ayrıca, çoklu ajan etkileşimi üzerinde ne kadar kontrol istediğinize bağlı olarak, bunu kolaylaştıran LangGraph ve CrewAI gibi açık kaynaklı çerçeveleri de öne çıkarıyor.

✅ İşte uygulayabileceğiniz pratik bir döngü modeli:

AI beyindir (ne yapılacak olduğuna karar verir) ve bu Python döngüsü ise vücuttur (verileri getirme işini yapar).

MAX_TURNS = 8 bir güvenlik önlemidir. AI kafası karışırsa ve araçları sonsuz bir döngüde çağırmaya devam ederse, bu özellik komut dosyasının 8 denemeden sonra durmasını sağlayarak paranızdan ve API kotanızdan tasarruf etmenizi sağlar.

Adım 4: AI ajansınızı test edin

AI ajanınızı test ederek belirli senaryolarda doğru şekilde çalıştığından emin olun.

Üç seviyede testler ekleyin:

Araçlar için birim testleri : Her fonksiyonu bağımsız olarak doğrulayın (girdiler, hatalar, sınır durumları)

Fonksiyon çağırma için sözleşme testleri : Modelin araç isteklerinin şemanızla eşleştiğini kontrol edin ve sisteminiz geçersiz çağrıları reddetsin.

Senaryo testleri: Gerçek ş akışlarını (başarılı yol + başarısız yol) çalıştırın, ardından doğruluğu, tutarlılığı ve ajanın doğru şekilde çıkıp çıkmadığını değerlendirin.

Pratik bir kural: Her araç çağrısını bir üretim API'si gibi ele alın. Girişleri doğrulayın, çıkışları günlüğe kaydedin ve güvenli bir şekilde hata verin.

İsteğe bağlı: Gemini ajan oluşturucu veya açık kaynaklı çerçeveler kullanın.

Her şeyi elle bağlamak istemiyorsanız, Google birkaç "oluşturucu" tarzı yol destekler:

Gemini ile AI Ajanları Oluşturmak için En İyi Uygulamalar

İş akışları için AI ajanları oluştururken, zeka için optimize etmeden önce güvenilirlik için optimize edin. Gemini 3, modelin nasıl akıl yürüttüğü ve araçlarla nasıl etkileşime girdiği üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Bu, karmaşık görevler ve gerçek sistemler arasında tutarlı davranan ajanlar oluşturmanıza yardımcı olur.

✅ Gemini ile AI ajanları oluşturmak için en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Sınırları uygulayan bir ajan spesifikasyonu ile başlayın

Kod yazmadan önce ajanın amacını ve çıkış koşullarını tanımlayın. Ajanlar, özellikle müşteri veya üretim sistemlerinde eylemleri tetikleyebildiğinde, birçok ajan projesinin başarısız olduğu nokta budur. Takımlar değeri kanıtlayamadığında veya riski kontrol altında tutamadığında, birçok ajan AI girişimi iptal edilir.

Görevle uyumlu olacak şekilde akıl yürütme derinliğini ayarlayın

Gemini 3, istek başına akıl yürütme derinliğini değiştirmenize olanak tanıyan bir düşünme seviyesi kontrolü özelliği sunar. Planlama ve hata ayıklama ile talimat ağırlıklı adımlarda üst düzey akıl yürütme yapmalısınız. Derin analizden çok gecikme ve maliyetin daha önemli olduğu rutin adımlarda düşük düzeyde akıl yürütme yapın. Bu kontrol, LLM'nin performansını dengeler.

Her bir fonksiyonu net bir ad vererek ve parametreleri katı tutarak dar tutun. Model, iyi tanımlanmış küçük bir araç seti arasından seçim yaptığında fonksiyon çağrısı daha güvenilir hale gelir. Google'ın Gemini 3 içeriği de, yararlı ajanlar oluşturmanın anahtar bileşeni olarak güvenilir araç çağrısını vurgulamaktadır.

Araç yüzey alanınızı küçük ve güvenli tutun

Ajanın hangi araçlara erişebileceğini ve her bir aracın nelere dokunabileceğini kontrol etmelisiniz. Sisteminize izin kontrollerini ekleyin. Her araç çağrısını giriş ve çıkışlarla birlikte günlüğe kaydedin, böylece hataları giderip bir olay sırasında ajanın ne yaptığını kanıtlayabilirsiniz.

Değerlendirmeyi bir ürün gereksinimi olarak ele alın

Ajanın görevinin gerçekten tamamlandığını test etmeniz gerekir, her seferinde aynı şekilde cevap verip vermediğini değil. Her çalıştırmada, ajanın doğru aracı seçip geçerli girdiler gönderip göndermediğini kontrol edin. Sisteminizde doğru son duruma ulaştığından emin olun.

Ayrıca, gerçek kullanıcı isteklerine ve gerçek veri biçimlerine dayalı küçük bir dizi senaryo testi de çalıştırabilirsiniz. Form doldurma ve web eylemleri gibi ajan ş akışları, kasıtlı olarak test etmediğiniz sürece, sınır durumlarda genellikle başarısız olur.

Önemli olduğunda çok modlu girdileri açık hale getirin

İş akışınız PDF'ler, ekran görüntüleri, ses veya video içeriyorsa, ajanın her bir biçimi nasıl yorumlayacağını planlamalısınız. Gemini 3 Flash Preview, çok modlu girdileri destekler ve bu, sisteminizin karışık iş öğelerini işleme şeklini basitleştirmeye yardımcı olur.

İlk oluşturulduğundan itibaren maliyet ve gecikmeyi kontrol edin

Bir istek karmaşıklaştığında ajan döngüleri hızla büyüyebilir. Ajanın süresiz olarak çalışmaması için dönüş sınırları ve zaman aşımları ayarlayın ve hataların zincirleme etki yaratmaması için sisteminizde yeniden denemeleri yönetin.

Geri alınamaz eylemlerden önce onaylar ekleyin, özellikle de ajan kayıtları güncellediğinde veya aşağı akış ş akışlarını tetiklediğinde.

Rutin adımları derin mantık adımlarından ayırmayı da unutmayın. Bu, günlük talepleri hızlı tutmanıza yardımcı olurken, daha ağır mantık işlemlerini gerçekten ihtiyaç duyulan birkaç görev için saklamanıza olanak tanır.

📽️Video'yu izleyin: AI'nın sadece gürültü yaratmakla kalmayıp sizin için işini yapmasını mı istiyorsunuz? Bu videoda AI'dan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin.

AI Ajanları Oluşturmak için Google Gemini Kullanmanın Sınırlamaları

Gemini, ajanlar için güçlü yapı blokları sağlar, ancak üretim ajanı her seferinde aynı nedenlerle başarısız olur. Bağlamı kaybeder veya sisteminizin güvenli bir şekilde çalıştıramayacağı bir araç üretir. Bu sınırları önceden planlarsanız, ilk pilot uygulamanızdan sonra çoğu sürprizi önleyebilirsiniz.

✅ AI ajanları oluşturmak için Google Gemini'yi kullanmanın bazı sınırlamaları şunlardır:

Kotalar ve oran sınırları gerçek kullanımı engelleyebilir

Gemini API, sistem performansını ve adil kullanımı korumak için hız sınırları uygular, bu nedenle testte çalışan bir ajan gerçek trafikte yavaşlayabilir. Birden fazla kullanıcı aynı anda ajanı tetiklediğinde, toplu işleme ve kuyruklama için tasarım yapmanız gerekir.

Güvenlik filtreleri, zararsız iş taleplerini bloke edebilir

Google aracılığıyla

Gemini API, yerleşik içerik filtreleme ve ayarlanabilir güvenlik ayarları içerir. Bu filtreler, özellikle ajan hassas konular veya kullanıcı tarafından oluşturulan metinleri işlediğinde, iş bağlamında zararsız olan içeriği zaman zaman engelleyebilir.

Güvenlik ayarlarını yalnızca demo komut istemlerinde değil, gerçek komut istemlerinde ve ş akışlarında da test etmelisiniz.

Bağlam pencereleri, ajansınızın bir seferde "görebileceği" miktarı sınırlar.

Her Gemini modelinde, belirteç cinsinden ölçülen bir bağlam penceresi vardır. Bu sınır, tek bir istekte gönderebileceğiniz girdi ve konuşma geçmişi miktarını kısıtlar. Bu sınırı aştığınızda, özetleme veya veri kaynaklarından geri alma gibi bir stratejiye ihtiyacınız olur.

Prototip aşamasını geçtikten sonra anahtar yönetimi bir risk haline gelir.

Ajanlar genellikle sürekli çalıştırılmalıdır, bu da API anahtarının operasyonel altyapı haline geldiği anlamına gelir. Anahtar sızarsa, kullanım ve maliyetler artabilir ve ajan, istemediğiniz erişimleri açığa çıkarabilir.

Anahtarı herhangi bir üretim sırrı gibi ele almalı ve müşteri tarafındaki kodlardan ve depolardan uzak tutmalısınız.

Kurumsal güvenlik kontrolleri, dağıtım yaptığınız yere bağlıdır.

Sıkı ağ ve şifreleme kontrolleri gerekiyorsa, seçenekler seti Gemini'yi Vertex AI ve Google bulut kontrolleri üzerinden çalıştırıp çalıştırmadığınıza bağlıdır.

Google Cloud, Vertex AI için VPC Hizmet Denetimleri ve müşteri tarafından yönetilen şifreleme anahtarları gibi özellikleri belgelemektedir. Bu, düzenlemeye tabi ş Akışları ve müşteri verilerinin işlenmesi için önemlidir.

Çıktılar değişiklik gösterdiğinden, testler normal kodlardan daha zordur.

Kodunuz doğru olsa bile, model yanıtları çalıştırmalar arasında farklılık gösterebilir. Bu durum, ajanın yapılandırılmış araç girdileri veya tutarlı kararlar üretmesi gerektiğinde katı ş akışlarını bozabilir. Araç yönlendirme testleri için rastgeleliği azaltmalı ve her fonksiyon argümanını doğrulamalısınız.

Ayrıca, testlerinizi tam kelime seçiminden ziyade sisteminizin doğrulayabileceği son durumlara odaklamalısınız.

AI Ajanları Oluşturmak için Alternatif Araç: ClickUp

Gemini'de AI ajanları oluşturmanın avantajları vardır, ancak bu işlem hızla kod yoğun hale gelebilir. Komut istemleri ve fonksiyon çağırma ile başlarsınız. Ardından araç kullanımını bağlar, API anahtarı kurulumunu gerçekleştirir ve ajan döngüsü boyunca bağlamı korursunuz, böylece ajan sapma olmadan karmaşık görevleri tamamlayabilir.

Takım, iş akışlarını ve takiplerini yönetmek için farklı araçlar kullandığında iş yükü bu şekilde artar.

Şimdi bu tabloya AI yayılımını da ekleyin. Farklı takımlar farklı AI araçlarını deniyor ve kimse hangi çıktıların güvenilir olduğu veya hangi verilerin paylaşımın güvenli olduğu konusunda emin değil. Google Gemini ile AI ajanları oluşturmayı bilseniz bile, sonuçlardan çok altyapıyı yönetmekle uğraşırsınız.

İşte burada ClickUp gibi birleşik bir AI çalışma alanı önemli bir rol oynar. Takımların, işlerin zaten yürütüldüğü aynı çalışma alanı içinde ajanlar oluşturup çalıştırmasına olanak tanır, böylece ajanlar ayrı bir prototipte takılıp kalmak yerine gerçek görevler, belgeler ve konuşmalar üzerinde işlem yapabilir.

✅ ClickUp'ın AI ajanları oluşturmak için nasıl uygun bir alternatif olduğunu inceleyelim:

ClickUp Süper Ajanları ile çok adımlı işleri devam ettirin

ClickUp'ın Super Agent Builder özelliği ile basit bir komutla kod gerektirmeyen bir AI Ajanı oluşturun.

Gemini ile ajanlar oluştururken, çabaların çoğu koordinasyona harcanır. Ajanın amacını tanımlar, araçları belirler, döngüyü tasarlar ve bağlamı temiz tutarsınız.

ClickUp Süper Ajanları, Çalışma Alanınızda insan benzeri AI takım arkadaşları olarak çalışır, böylece işin yapıldığı yerde işbirliği yapabilirler. AI ajanlarının hangi araçlara ve veri kaynaklarına erişebileceğini kontrol edebilir ve kritik kararlar için insan onayı talep edebilirler.

ClickUp Süper Ajanları güvenli, bağlamsal ve ortam dostudur. Programlara göre çalışabilir, tetikleyicilere yanıt verebilir ve belge taslağı hazırlama, görevleri güncelleme, e-posta gönderme ve toplantıları özetleme gibi gerçek iş becerilerini gerçekleştirebilirler.

Bu videoda bunlar hakkında daha fazla bilgi edinin

✅ ClickUp'ın Süper Ajan Oluşturucu, AI ajanları oluşturmanıza şu şekilde yardımcı olur:

Atama, bahsetme veya DM yoluyla insanların ajanı nasıl çağırdığını tanımlayın, böylece ş Akışının net bir girdi noktası olsun.

Ajanın ne zaman çalışacağını programlar ve tetikleyiciler aracılığıyla yapılandırın, böylece sadece biri sorduğunda değil, adımları otomatik olarak da yürütebilir.

Ajanı Çalışma Alanı araçlarına ve entegrasyonlarına bağlayın, böylece sadece yanıtlar üretmekle kalmayıp iş eylemlerini de tamamlayabilir.

İzinler, bilgi erişimi, etkinlik günlükleri ve onaylar aracılığıyla koruma önlemleri alın, böylece ajanı müşteri odaklı ş akışlarında güvenle kullanabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Oluşturmadan önce ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak Süper Ajan ş akışınızı tasarlayın. ClickUp Beyaz Tahtası ile bir AI ajanı oluşturmadan önce ş akışınızı tasarlayın Süper Ajanlar, onlara net bir görev ve net durdurma koşulları verdiğinizde en iyi şekilde çalışır. ClickUp Beyaz Tahtaları, tüm ş Akışı görsel olarak haritalandırmanıza yardımcı olur, böylece siz ve takımınız, Süper Ajan görevlere ve güncellemelere başlamadan önce ne yapması gerektiği konusunda anlaşabilirsiniz. Ajan döngüsünü giriş noktası, karar noktaları, araçlar ve çıkış koşulları ile harita olarak eşleştirin.

Süper Ajanın değiştirebileceği şeylerin ve insan onayı gerektiren şeylerin listesini oluşturun.

Son ş akışını takımınızın atayabileceği ve izleyebileceği görevlere dönüştürün.

ClickUp Otopilot Ajanları ile tekrarlanabilir ş akışlarını standartlaştırın.

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları ile AI ajanları için koşullar ve tetikleyiciler belirleyin

Her "ajan"ın gelişmiş muhakeme yeteneğine ihtiyacı yoktur. Birçok takım sadece tekrarlanabilir bir uygulama ister: bir talebi değerlendirin, yönlendirin, eksik bilgileri isteyin, durumu güncelleyin veya bir değişiklik olduğunda güncelleme yayınlayın. Bunların her birini Gemini'de sıfırdan oluşturursanız, öngörülebilir olması gereken ş Akışları için kod bakımı yapmakla zaman harcarsınız.

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları tam da bu amaçla tasarlanmıştır. Belirli konumlarda (Listeler, Klasörler, Alanlar ve Sohbet Kanalları dahil) tanımlanmış tetikleyicilere ve koşullara göre eylemler gerçekleştirirler. Yapılandırılmış bilgi ve araçları kullanarak talimatlarınızı izlerler.

ClickUp'ın kod gerektirmeyen oluşturucusuyla Alanlar, Klasörler, Listeler ve Sohbet Kanalları genelinde Otomatik Pilot Ajanları kurun.

Tetikleyicileri ve koşulları tanımlayın, böylece ajan yalnızca doğru etkinlik gerçekleştiğinde çalışsın.

Ajanın tahminlere değil doğru veri kaynaklarını kullanarak yanıt verebilmesi için bilgi ve araçları yapılandırın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Otomasyonları 'nı kullanarak ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanlarını doğru anda tetikleyici olarak kullanın. ClickUp Otomasyonları ile iş akışınızı otomatikleştirin Gemini ile ajanlar oluşturuyorsanız, ölçeklendirmenin en zor kısmı model değildir. En zor kısmı güvenilirliktir: her seferinde doğru eylemin doğru zamanda gerçekleştirilmesini sağlamak. ClickUp Otomasyonları, Çalışma Alanınızda olay odaklı bir altyapı sağlar, böylece ajan ş akışları gerçek iş sinyallerini (durum değişiklikleri, güncellemeler, mesajlar) tetikler. Teknoloji ve ürün takımları için en yararlı model, ClickUp Otomasyonlarını bir dağıtıcı gibi ele almaktır: Bir ajanın ne zaman çalışması gerektiğini belirlemek için tetikleyici + koşul kullanın.

Gerekirse (özellikle Süper Ajanlar için) ek talimatlar ekleyin, böylece ajan o an için doğru bağlamda çalışır.

Bir ş akışının tekrarlanabilir şekilde yürütülmesi gerektiğinde, Otomasyon oluşturucudan Otomatik Pilot Aracısı başlatma eylemini kullanarak Otomatik Pilot Aracısı başlatın.

Daha esnek, çok adımlı bir iş akışı istediğinizde Otomasyon tetikleyicileri ve koşullarını kullanarak bir Süper Ajanı tetikleyin (ve gerekirse Otomasyon başına ek talimatlar ekleyin).

Bir kanalda sohbet mesajı yayınlandığında bir ajanı çalıştırın, böylece talepler gerçekten ortaya çıktığı yerde alım ve triyaj yapılabilir.

Aynı otomasyon mantığını aynı ş akışı konumlarında (Liste, Klasör, Alan, Sohbet Kanalı) yeniden kullanarak ajanların yürütülmesini tüm takımlar arasında tutarlı hale getirin.

ClickUp Ambient Answers ile sohbette tekrarlanan soruları yanıtlayın

ClickUp Ambient Answers ile bağlamsal, zengin cevaplar alın

Yoğun ürün ve mühendislik takımlarında her hafta aynı sorular sorulur. Kapsamda ne değişti, ne bloklandı, en son karar nedir ve sürecin mevcut sürümü nerede? İnsanlar arama yapmaktan daha hızlı olduğu için sohbetlerde soru sorarlar ve cevap genellikle görevlerde ve belgelerde şu anda geçerli olan bilgilere bağlıdır.

ClickUp Ambient Answers, Sohbet Kanalları içinde çalışır ve bağlamı dikkate alan yanıtlar verir. Sohbetteki soru-cevap tarzı talepler için tasarlanmıştır, böylece takımınızın birisinin manuel olarak bağlantıları ve özetleri çekmesine gerek kalmadan yanıt alabilirsiniz.

✅ ClickUp Ambient Answers'ın yardımı şu şekildedir:

Soruların tekrarlandığı kanallarda Ambient Answers özelliğini etkinleştirin, böylece ajan işin yapıldığı aynı konu içinde yanıt verebilir.

Ajanın başvurabileceği bilgileri, doğru Çalışma Alanı alanları ve paylaşılan bağlamla sınırlayarak kontrol edin.

Cevapları standartlaştırın çevrimiçi olan kişiye güvenmek yerine tek bir kanal düzeyinde ajan kullanarak.

ClickUp notları Ambient Answers'a eklenemediğinden, bilgi almak için Ambient Answers'ı kullanarak beklentilerinizi net tutun.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Ambient Answers'ı daha güvenilir hale getirmek için ClickUp Sohbet 'i kullanın. ClickUp Chat ile sohbeti çalışma alanınızdaki diğer araçlarla entegre edin Sohbet Kanalınız gerçek iş bağlamına bağlı kaldığında Ambient Answers daha iyi hale gelir. ClickUp Chat, mesajları görevlere dönüştürmeyi, AI kullanarak konuları özetlemeyi ve konuşmaları ilgili işlere bağlı tutmayı destekler. Tekrarlayan istekleri bağlantılı görevlere dönüştürün, böylece "cevap" izlenen bir iş öğesi haline gelsin.

Süreç güncellemeleri için kanal gönderilerini kullanın, böylece anahtar bağlamlara daha sonra daha kolay başvurabilirsiniz.

Kanal kapsamını dar tutun (tek bir ürün alanı veya tek bir ş Akışı), böylece ajanın yanıtları tutarlı kalır.

Uzun konu dizileri için AI özetlerini kullanın, böylece paydaşlar her şeyi yeniden okumadan gelişmeleri takip edebilirler.

ClickUp Brain ile AI ajanı kurulumunu hızlandırın

ClickUp Brain ile mevcut çalışma alanınızdan özel ajan talimatları oluşturun

Bir AI ajanı oluşturmaya başladığınızda, işi kurmanız ve net bir iş tanımı yapmanız gerekir. Ayrıca, güvenilir bir kaynak materyale ve çıktıları gerçek iş öğelerine dönüştürmek için temiz bir yönteme ihtiyacınız vardır. Bunu önce kodda yaparsanız, değeri kanıtlamadan önce iskele kurmak için döngü harcarsınız.

ClickUp Brain, tek bir çalışma alanı içinde size birden fazla blok sunarak kurulum aşamasını kısaltır. Cevapları alabilir, cevapları görevlere dönüştürebilir ve toplantıları özetlere ve eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz.

Bu özellikler, ajanın görevini tanımlamanıza ve takımınızın uygulayabileceği yapılandırılmış çıktılar oluşturmanıza yardımcı olur.

✅ ClickUp Brain, AI ajanı işlerinde size şu şekilde yardımcı olur:

Taslak ajan talimatları mevcut görevlerden ve belgelerden bağlamı yeniden oluşturmadan alın.

Çıktıları, takımların hemen uygulayabileceği görevlere ve kontrol listelerine dönüştürün.

Ajanlarla ilgili işleri tek bir Çalışma Alanı'nda tutun , böylece takımlar süreci gözden geçirip iyileştirebilir.

Veri taahhütleri ve SOC 2 uyumluluğu ile daha güvenli benimsenmeyi destekleyin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX kullanarak AI ajanı ş akışınızı tasarlayın ve doğrulayın ClickUp Brain'in Talk to Text özelliği ile herhangi bir uygulamada doğrudan konuşun ve dikte özelliğini kullanın ClickUp Brain MAX, kaba bir AI ajanı fikrinden, gerçekten kullanabileceğiniz bir ş Akışı'na geçmenize yardımcı olur. Önce tam bir ajan döngüsü yazmak yerine, Brain MAX'ı kullanarak ajanın amacını tanımlayabilir ve araç adımlarını harita edebilirsiniz. Ardından, kullanıcılarınızın kullanacağı dil ile sınır durumlarını baskı testi uygulayın. Gereksinimleri hızlı bir şekilde yakalayın Talk to Text ile karmaşık paydaş taleplerini sesli olarak aktarın ve bunları adımlar, araç çağrıları ve çıkış koşulları içeren yapılandırılmış bir ajan planına dönüştürün.

Kurumsal Arama ile bağlamı doğrulayın İşlemleri ve araç talimatlarını kesinleştirmeden önce Çalışma Alanınızdan en son teknik özellikleri, karar notlarını ve görev güncellemelerini alın.

ClickUp Brain MAX 'ten uç durumlar ve hata senaryoları oluşturmasını isteyerek ajan akışını stres testine tabi tutun, ardından bu durumları temiz bir şekilde ele almak için komutlarınızı ve araç kurallarınızı yeniden yazın.

Farklı AI modelleri (ChatGPT, Claude veya Gemini) arasında geçiş yaparak gereksinimlerinize göre farklı çıktılar oluşturun.

ClickUp ile AI Ajanlarını Daha Hızlı Oluşturun ve Çalıştırın

Google Gemini, kendi kod tabanınızda özel mantık ve araç kontrolü istediğinizde AI ajanı oluşturmak için sağlam bir yol sunar. Hedefi tanımlar, fonksiyon çağırma yoluyla araçları bağlar ve ajan gerçek ş akışlarında güvenilir bir şekilde davranana kadar yineleme yaparsınız.

Ölçeklendirme yaparken, asıl baskı uygulamaya kayar. Ajanınızın görevler, belgeler, kararlar ve takım sorumlulukları ile bağlantılı işini yapması gerekir. İşte bu noktada ClickUp, özellikle kod kullanmadan ajanlar oluşturmak ve bunları teslimata yakın tutmak istediğinizde pratik bir seçenek haline gelir.

AI ajanı ş akışlarınızın tüm takımlar arasında tutarlı olmasını istiyorsanız, çalışmaları tek bir yerde merkezileştirin. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ✅.