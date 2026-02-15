2026 için En İyi 10 Fyxer AI Alternatifi

Çoğu takım, e-posta asistanlarının aslında iş akışlarını daha da kötüleştirdiğinin farkında değildir. Mesajlar tek bir uygulamada kalırken, görevler, belgeler ve proje bağlamı tamamen başka bir yerde bulunur. Microsoft'un araştırmasına göre, çalışanlar günde yaklaşık 1.200 kez uygulamalar arasında geçiş yapmaktadır ve sadece yeniden odaklanmak için yılda beş tam çalışma haftasını boşa harcamaktadır.

Bu kılavuz, Shortwave ve Superhuman gibi yalnızca e-posta araçlarından, gelen kutunuzu doğrudan eyleme geçirilebilir işlere bağlayan ClickUp gibi birleşik Çalışma Alanlarına kadar 10 Fyxer AI alternatifini tanıtmaktadır.

Neden Fyxer AI Alternatifleri Arayın?

Bağımsız bir e-posta asistanı kullanmak ilk başta verimlilik sağlayabilir, ancak genellikle yeni bir sorun yaratır: parçalanmış iş akışı. E-postalarınız bir araçta, görevleriniz başka bir araçta ve toplantı notlarınız ise tamamen başka bir yerde bulunur. Tek bir konuşmayı takip etmek için sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yaparsınız, bu da bağlamın dağınık olmasına yol açar. Bu sorun, takımların bilgi aramak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve birden fazla platformda dosya aramak için saatler harcamasına neden olur ve önemli ayrıntıların gözden kaçmasını kolaylaştırır. Gartner araştırması , dijital çalışanların %47'sinin işlerini etkili bir şekilde yapmak için gerekli bilgileri bulmakta zorlandığını ortaya koydu.

Bu kopukluk, birçok takımın Fyxer AI alternatiflerini aramaya başlamasının nedenidir. Anahtar sorunlar genellikle birkaç anahtar sıkıntıya indirgenebilir:

Kişiselleştirme sınırlamaları: AI tarafından hazırlanan yanıtlar genel hissettirebilir ve benzersiz iletişim tarzınızın nüanslarını kaçırabilir, bu da bunları düzenlemek için ekstra zaman harcamanıza neden olabilir.

Güvenilirlik endişeleri: E-posta kategorizasyonu ve taslak kalitesinin tutarsız olduğunu ve bu nedenle AI'ya tamamen güvenmenin zor olduğunu düşünebilirsiniz.

İş bağlamının eksikliği: Yalnızca gelen kutunuzu gören bir e-posta asistanı, bir mesajın belirli bir proje, görev veya takım hedefi ile nasıl ilişkili olduğunu anlayamaz. Hala noktaları manuel olarak birleştirmek zorundasınız.

Entegrasyon eksiklikleri: Takımınızın işi sadece Gmail veya Outlook ile sınırlı değilse, özel bir e-posta asistanı daha geniş teknoloji yığınınıza uymayacaktır.

En iyi çözüm her zaman başka bir e-posta aracı değildir. Birçok takım, e-posta, görevler, belgeler ve AI'yı bir araya getiren birleşik bir Çalışma Alanı 'nda daha fazla değer bulur. Bu, bağlamın gelen kutunuzdan doğrudan eyleme geçirilebilir işlere doğal bir şekilde akışını sağlar.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Belirli alternatifleri keşfetmeden önce, verimlilik ve iş akışı yönetiminde AI uygulamalarının daha geniş kapsamını anlamak faydalı olacaktır. Bu video, takımınızın özel ihtiyaçları için hangi özelliklerin en önemli olduğunu değerlendirmenize yardımcı olabilecek çeşitli AI kullanım örneklerine genel bir bakış sunar.

Fyxer AI Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En uygun Temel Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp E-postayı eyleme bağlayan AI destekli iş yönetimi isteyen takımlar ClickUp Brain, AI özetleri, Görevler içindeki e-postalar, Otomasyonlar, Belgeler, Gösterge panelleri Sonsuza Kadar Ücretsiz, takımlar için ücretli planlar mevcuttur; kurumsal özelleştirme Shortwave AI tabanlı bir gelen kutusu isteyen Gmail ileri düzey kullanıcıları AI paketleme, konu özetleri, doğal dil arama Ücretsiz seviye; Pro ~8,50 $/kullanıcı/ay, İş ~18 $/kullanıcı/ay, Premier özel Superhuman Hızı önceliklendiren yöneticiler ve yüksek hacimli e-posta kullanıcıları Bölünmüş Gelen Kutusu, AI Anında Yanıt, klavye öncelikli ş akışları Başlangıç 30 $/kullanıcı/ay, İş 40 $/kullanıcı/ay, Kurumsal özel Missive Yerleşik sohbet özelliği ile paylaşılan gelen kutusu işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar E-posta atamaları, dahili sohbet, işbirliğine dayalı taslak oluşturma Başlangıç 14 $/kullanıcı/ay, Verimlilik 18 $/kullanıcı/ay, İş 26 $/kullanıcı/ay, Kurumsal özel Microsoft Copilot E-posta, belgeler ve toplantılar için Microsoft 365 kullanan kuruluşlar Outlook özetleri, taslak yardımı, uygulamalar arası zeka 30 $/kullanıcı/ay eklenti Gemini (Google Çalışma Alanı) Gmail ve Docs'ta yerel AI isteyen Google Çalışma Alanı kullanıcıları Taslak yardımı, e-posta konu özetleri, Çalışma Alanı genelinde bağlam Gemini İş 20 $/kullanıcı/ay, Kurumsal 30 $/kullanıcı/ay Hiver Destek veya operasyonlar için paylaşılan Gmail gelen kutularını yöneten takımlar Görevler, çakışma algılama, SLA'lar, analitik Lite 19 $/kullanıcı/ay, Pro 49 $/kullanıcı/ay, Elite 79 $/kullanıcı/ay Gmelius Gmail'de Kanban tarzı e-posta akışı isteyen takımlar Kanban panoları, sıralamalar, iş akışı otomasyonu Meli 19 $/kullanıcı/ay, Growth 25 $/kullanıcı/ay, Pro 40 $/kullanıcı/ay, Enterprise özel Spike Konuşma tarzı e-posta arayüzünü tercih eden kullanıcılar Konuşma görünümü, Öncelikli Gelen Kutusu, yerleşik notlar ve video Ücretsiz seviye; Takım ~7,99 $/kullanıcı/ay, İş ~12,99 $/kullanıcı/ay, Kurumsal özel SaneBox İstemci değiştirmeden AI e-posta filtreleme isteyen kişiler Akıllı filtreleme, SaneBlackHole, günlük özet Atıştırmalık ~7 $/ay, Öğle yemeği ~12 $/ay, Akşam yemeği ~36 $/ay

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Kullanılacak En İyi Fyxer AI Alternatifleri

Her AI e-posta aracı gerçek uygulama için tasarlanmamıştır. Birçoğu mesajları taslak haline getirmenize veya düzenlemenize yardımcı olur, ancak işin sahiplik, takip ve görünürlük gerektirdiği anda eksiklikler ortaya çıkmaya başlar. Aşağıdaki araçlar, gelen kutusu yardımının ötesine geçerek işin takımlar arasında nasıl ilerlediğini destekler.

1. ClickUp (E-posta ile eylemi bağlayan AI destekli iş yönetimi isteyen takımlar için en iyisi)

ClickUp AI ile sohbetlerden, belgelerden ve daha fazlasından otomatik olarak görevler oluşturun.

Çoğu e-posta asistanı tek bir şey için optimize edilmiştir: gelen kutunuzu daha hızlı tamamlamak. Ancak, daha büyük verimlilik kaybı genellikle e-posta okunduktan sonra meydana gelir; takip işlemi farklı bir araçta gerçekleştirilir, karar kimseye bağlantı verilmeyen bir belgenin içinde kaydedilir ve iş, orijinal konuşmayla hiçbir bağlantısı olmayan bir proje panosunda izlenir.

ClickUp, e-postayı iletişimin sonu değil, yürütmenin başlangıç noktası olarak ele alarak bu sorunu çözer.

ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı'nda, gelen kutunuz işinizin "yanında" durmaz. Doğrudan görevlere, belgelere, zaman çizelgelerine ve raporlamaya bağlanır, böylece önemli olan bağlam teslim edilebilir öğeye bağlı kalır. Bu, daha az kopyala-yapıştır aktarımı, daha az unutulan eylem öğesi ve daha az "bekle, bunu nerede kararlaştırmıştık?" anı anlamına gelir.

ClickUp'ta görevlerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi arayın ve ClickUp Brain ile doğal dilde sorular sorun.

AI'yı genel cevaplar üretmek için tek başına kullanmak yerine, ClickUp Brain proje farkındalığı ile konudan eyleme geçmenize yardımcı olabilir. Uzun bir e-posta zincirini anahtar kararlarla özetleyebilir, sonraki adımları çıkarabilir, sahipleri ve son tarihleri olan görevler oluşturabilir ve son mesajda yazılanları değil, projede gerçekte neler olduğunu yansıtan bir cevap taslağı hazırlayabilirsiniz.

Daha akıllı, daha bağlamsal kampanya kararları alın ClickUp Brain

Toplantılar da e-posta kadar çok takip gerektirdiğinden, ClickUp AI Notetaker otomatik olarak aramalara katılabilir, transkriptleri yakalayabilir ve işin hemen yanında yer alan özetler ve eylem öğeleri oluşturabilir, böylece "önemli işleriniz" başka bir uygulamada sıkışıp kalmaz.

ClickUp AI Notetaker ile otomatik notlar ve özetler alın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

E-postaları doğrudan görevlerin içinden gönderin ve alın, böylece konuşmalar referans aldıkları işlere bağlı kalır ve yanıtlar otomatik olarak görev konusuna kaydedilir.

Bir e-postayı ileterek eyleme geçirilebilir bir görev veya yorum haline getirin, böylece takip işlemleri saniyeler içinde atanabilir ve izlenebilir hale gelir.

E-posta konularıyla ilgili özetler oluşturun, eylem öğelerini çıkarın ve yalnızca gelen kutunuzda değil, Çalışma Alanınızın bağlamında çalışan AI kullanarak yanıt taslakları oluşturun.

Toplantıları otomatik olarak kaydedin ve doğrudan görev ve projelere bağlanan aranabilir transkriptler, akıllı özetler ve eylem öğeleri oluşturun.

ClickUp'tan doğrudan son Gmail e-posta geçmişinizi arayın, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan önemli bağlamları bulabilirsiniz.

Görevleri otomatik olarak atama, durumu güncelleme veya istekleri geldikleri anda yönlendirme gibi e-posta odaklı işlerden ş akışlarını tetikleyin.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Birleştirilmiş bağlam: Her şey tek bir Çalışma Alanı'nda bulunur, bu da AI önerilerinin yalnızca gelen kutunuzdan değil, tüm çalışma geçmişinizden beslendiği anlamına gelir.

Bağlam farkında AI: ClickUp Brain, konuşmaları projelere bağlar, ilgili görevleri ortaya çıkarır ve gerçek proje bağlamına göre yanıt taslakları oluşturur.

Ş Akışı esnekliği: ClickUp, müşteri iletişimlerini, iç projeleri veya ClickUp, müşteri iletişimlerini, iç projeleri veya işlevler arası girişimleri yönetiyor olsanız da, takımınızın sürecine uyum sağlar.

Dezavantajları:

Özelliklerin derinliği, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir.

Mobil uygulama deneyimi, masaüstü sürümünden bazı farklılıklar içerir.

Gelişmiş özelliklerin, belirli ş akışınız için yapılandırılması için başlangıçta biraz zaman gerekebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların %34'ü AI sistemlerine tam güvenle çalışırken, biraz daha büyük bir grup (%38) "güven ama doğrula" yaklaşımını sürdürüyor. Çalışma ortamınıza aşina olmayan bağımsız bir araç, genellikle yanlış veya tatmin edici olmayan yanıtlar üretme riski daha yüksektir. Bu nedenle, çalışma alanınız ve entegre üçüncü taraf araçlar arasında proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğini birbirine bağlayan AI olan ClickUp Brain'i geliştirdik. Seequent'teki müşterilerimiz gibi, Toggl vergisi olmadan bağlamsal yanıtlar alın ve iş verimliliğinde 2-3 kat artış yaşayın.

2. Shortwave (AI tabanlı gelen kutusu yönetimi isteyen Gmail ileri düzey kullanıcıları için en iyisi)

via Shortwave

En büyük sıkıntınız dağınık bir Gmail gelen kutusuysa, Shortwave çözüm olabilir. Gmail arayüzünün tamamen yerini alan bu araç, AI'yı temel alarak sıfırdan yeniden oluşturulmuştur. Bu sadece bir eklenti değil, e-postalarınızı deneyimlemek için yepyeni bir yoldur.

En öne çıkan özelliği, ilgili e-postaları otomatik olarak gruplandıran "paketleme"dir. Haber bültenleri, takvim davetiyeleri ve bildirimler düzgün paketler halinde saklanır, böylece önemli konuşmalarınız ön planda kalır. Bu, görsel karmaşayı önemli ölçüde azaltır ve etkili e-posta yönetiminin ana hedefi olan önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur.

Shortwave ayrıca doğal dil araması özelliğine sahiptir, böylece "Sarah'dan Q3 bütçesi ile ilgili e-postaları göster" gibi sorular sorabilirsiniz. Gmail'i kullanan ve tam bir iş platformu benimsemeden daha akıllı bir gelen kutusu isteyen bireyler ve küçük takımlar için odaklanmış ve güçlü bir çözümdür.

Shortwave'in en iyi özellikleri

AI destekli gruplama: Benzer e-postaları otomatik olarak gruplandırarak, karmaşık filtreler ayarlamanıza gerek kalmadan gelen kutusundaki yükü azaltır.

Konu özetleri: Uzun e-posta zincirlerinin AI tarafından oluşturulan özetlerini sağlayarak hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmanızı sağlar.

Doğal dil arama: Anahtar kelimeleri tahmin etmek yerine, sade İngilizce sorular sorarak e-postaları bulmanızı sağlar.

Shortwave'in artıları ve eksileri

Artıları:

Sorunsuz bir ş akışı için Gmail ile derinlemesine entegre

Akıllı paketleme ve özetler, e-postaları daha hızlı işlemenize yardımcı olur.

Klavye dostu arayüzüyle hız için tasarlanmıştır.

Dezavantajları:

Yalnızca Gmail ile iş yapılır, Outlook veya diğer sağlayıcılarla iş yapılmaz.

Takım işbirliği özellikleri sınırlıdır.

Tam AI fonksiyonu için ücretli abonelik gerekir.

Kısa dalga fiyatlandırma

Ücretsiz planPro: 8,50 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)İş: 18 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)Premier: Özel

Kısa dalga derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum) Capterra: Listeye dahil değil

3. Superhuman (hız önceliği olan yöneticiler ve yüksek hacimli e-posta kullanıcıları için en iyisi)

Superhuman aracılığıyla

Superhuman tek bir amaç için tasarlanmıştır: hız. Klavye öncelikli tasarımıyla, fareye dokunmadan gelen kutunuzu hızla tarayabileceğiniz premium bir e-posta istemcisidir. Günde yüzlerce e-posta alan bir yönetici veya kurucuysanız, zamandan önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz.

Split Gelen Kutusu özelliği, e-postalarınızı VIP'ler, takım mesajları veya haber bültenleri gibi özelleştirilebilir akışlara otomatik olarak kategorize eder. Bu, her kategoriyi doğru düzeyde dikkatle işleyebilmenizi sağlar. AI Instant Reply özelliği ayrıca, tek bir tuş vuruşuyla gönderebileceğiniz tamamlanmış yanıtlar önerir.

Superhuman, Gmail ve Outlook ile birlikte iş yapar, bu da onu diğer bazı alternatiflerden daha esnek hale getirir. Bu bir yatırımdır, ancak zamanı en değerli varlığı olanlar için, verimlilik artışı maliyeti haklı çıkarabilir.

Superhuman'ın en iyi özellikleri

Split Gelen Kutusu: Gelen kutunuzu akışlara ayırarak, dikkatiniz dağılmadan önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

AI Instant Reply: Zamanla yazma stilinizi öğrenen tamamlanan e-posta yanıtları önerir.

Klavye öncelikli tasarım: Neredeyse her eylemin bir klavye kısayolu vardır, bu da arayüzü maksimum hız için optimize eder.

Superhuman'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Kullanıcılar, e-posta işleme süresinde önemli iyileşmeler olduğunu bildiriyor.

Gmail ve Outlook hesaplarını destekler

Okuma durumu izleme ve takip hatırlatıcıları gibi özellikler içerir.

Dezavantajları:

Başlamak için bire bir oryantasyon oturumu gerekir.

Değerlendirme için ücretsiz bir seviye mevcut değildir.

Bireysel kullanım için tasarlandığından işbirliği özellikleri sınırlıdır.

Süper insan fiyatlandırması

Başlangıç: 30 $/kullanıcı/ay İşletme: 40 $/kullanıcı/ay Kurumsal: Özel

Süper insan derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.000'den fazla yorum) Capterra: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)

4. Missive (Yerleşik sohbet özelliği ile paylaşılan gelen kutusu işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

Missive aracılığıyla

Missive, müşteri iletişimi konusunda işbirliği yapan takımlar için tasarlanmıştır. E-posta, sohbet ve temel görev yönetimini tek bir arayüzde birleştirir, böylece konuyu hiç terk etmeden e-postaları tartışabilir ve atayabilirsiniz.

E-postaları iletmek veya ekip arkadaşlarınıza CC eklemek yerine, müşterilerin asla görmediği dahili yorumları kullanabilirsiniz. Bu, support@ veya sales@ gibi paylaşılan gelen kutuları için geleneksel e-postayı kullanan takımların başını ağrıtan klasik "buna kimse cevap verdi mi?" sorununu ortadan kaldırır.

Missive, birden fazla kişinin aynı anda aynı e-posta yanıtı üzerinde çalışabileceği işbirliğine dayalı taslak oluşturmaya da olanak tanır. Her türlü paylaşımlı iletişim akışı yöneten takımlar için, e-posta ve takım işbirliği arasındaki boşluğu etkili bir şekilde doldurur.

Missive'in en iyi özellikleri

Görevlerle paylaşılan gelen kutuları: E-postaları görevler gibi takım üyelerine atayın ve durumlarını takip edin.

E-posta ile birlikte dahili sohbet: E-postaları, konuya bağlı kalan bir yan konuşmada takım arkadaşlarınızla tartışın.

İşbirliğine dayalı taslak hazırlama: E-posta yanıtlarını gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın.

Missive'in artıları ve eksileri

Artıları:

Dahili e-posta iletmeyi ortadan kaldırarak konuşmaları izlenebilir ve gelen kutularını daha temiz tutar.

E-posta ve takım sohbetini tek bir araçta birleştirir

Herhangi bir paylaşılan gelen kutusuna yardım masası tarzı organizasyon getirir.

Dezavantajları:

Geleneksel e-posta ile çalışan takımlar için bir öğrenme eğrisi sunar.

Mobil uygulamanın fonksiyonları masaüstü sürüme göre daha sınırlıdır.

Bazı entegrasyonlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur.

Missive fiyatlandırması

Başlangıç: 14 $/kullanıcı/ay Üretken: 18 $/kullanıcı/ay İş: 26 $/kullanıcı/ay Kurumsal: Özel

Missive puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum) Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. Microsoft Copilot (Microsoft 365'e entegre kuruluşlar için en iyisi)

Microsoft Copilot aracılığıyla

Microsoft ekosistemini zaten kullanan kuruluşlar için Copilot, başka bir satıcı eklemeden AI yardımı sunar. AI, Outlook, Teams ve Word gibi zaten kullandığınız araçların içinde yer alır.

Outlook'ta Copilot, uzun e-posta konularını özetleyebilir, yanıt taslakları oluşturabilir ve ilgili belgeleri getirerek toplantılara hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Gerçek gücü, uygulamalar arası zekasıdır. E-posta yazmanıza yardımcı olurken takviminize başvurabilir, Excel sayfasından veri alabilir veya Word belgesinden içerik ekleyebilir.

Bu derin entegrasyon, Copilot'u Microsoft 365'in standart olduğu kurumsal takımlar için güçlü bir seçim haline getirir. Ancak, hem Microsoft 365 aboneliği hem de ek bir Copilot lisansı gerektirir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Outlook e-posta özetleme: Uzun konu dizilerinin AI tarafından oluşturulan özetlerini sunar, anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgular.

Bağlamla ilgili taslak yardımı: Takviminiz, son belgeleriniz ve geçmiş yazışmalarınızla bilgilendirilen e-posta yanıtları taslakları

Uygulama arası zeka: E-postaları oluştururken Teams, SharePoint ve Excel'den ilgili bilgileri alır.

Microsoft Copilot'un artıları ve eksileri

Artıları:

Yerel entegrasyonlar, yeni uygulamalar yüklemenize veya öğrenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

Microsoft ekosisteminde kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk sunar.

Sadece e-posta yönetiminin ötesinde geniş AI yetenekleri sunar.

Dezavantajları:

Microsoft 365 aboneliği ve ek Copilot lisansı gereklidir.

AI yetenekleri Microsoft ekosistemiyle sınırlıdır.

Özelliklerin kullanılabilirliği Microsoft 365 planına göre değişebilir.

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Copilot for Microsoft 365: 30 $/kullanıcı/ay (eklenti)

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum) Capterra: Listeye dahil değil

6. Gemini (yerel AI yardımı isteyen Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

Gemini aracılığıyla

Microsoft Copilot'a benzer şekilde, Google'ın Gemini AI'sı doğrudan Gmail ve daha geniş Google Çalışma Alanı'na entegre olur. Google'ın ekosistemine dayalı takımlar için, her gün kullandığınız araçlardan ayrılmanıza gerek kalmadan e-posta yardımı sağlar.

Gmail'de Gemini, e-postaları taslak haline getirmenize, konu başlıklarını özetlemenize ve yanıtlar önermenize yardımcı olabilir. Entegrasyonlar, toplantı özetleri için Google Meet ve ortak yazma için Google Dokümanlar gibi diğer Google uygulamalarına da uzanır. Bu, tüm Google araçlarınızda tutarlı bir AI deneyimi yaratır.

AI, Google Drive dosyalarınızı, Google Takvim etkinliklerinizi ve iletişim geçmişinizi anlar, böylece önerileri bağımsız bir aracın sunabileceğinden daha bağlamsal olarak alakalı hale gelir.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Gmail taslak yardımı: Yazarken tamamlamalar önerir veya basit bir komutla tam bir taslak oluşturur.

Konu özeti: Uzun e-posta konuşmalarını anahtar noktalara indirgeyerek hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmanıza yardımcı olur.

Çalışma Alanları Arası Zeka: Mesajlarınızı oluşturmanıza yardımcı olurken Google Drive belgelerinizi ve Google Takvim etkinliklerinizi referans alır.

Gemini'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Ekstra kurulum gerektirmeden, halihazırda kullandığınız Google uygulamalarında doğrudan görünür.

Abonelik düzeyinize bağlı olarak, genellikle Google Çalışma Alanı planlarına dahildir.

E-posta, belgeler ve toplantılar arasında tutarlı bir AI deneyimi sunar.

Dezavantajları:

Google Çalışma Alanı ekosistemi ile sınırlıdır.

AI yetenekleri, planınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Bazı özellikler hala kullanıma sunulma aşamasındadır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

Gemini fiyatlandırması (Google Çalışma Alanı)

Gemini İş: 20 $/kullanıcı/ay (eklenti) Gemini Kurumsal: 30 $/kullanıcı/ay (eklenti)

Gemini puanları ve yorumları

G2: Bağımsız bir "Gemini for Çalışma Alanı" ürünü olarak listelenmemiştir. Capterra: Listelenmemiştir.

7. Hiver (paylaşılan Gmail gelen kutularını yöneten destek ekipleri için en iyisi)

Hiver aracılığıyla

Hiver, takımınızın yeni bir arayüz öğrenmesini gerektirmeden Gmail gelen kutunuzu bir yardım masasına dönüştürür. E-postaları atamak, izlemek ve üzerinde işbirliği yapmak isteyen support@ veya sales@ gibi paylaşılan gelen kutularını yöneten takımlar için tasarlanmıştır.

Hiver, e-posta atama, durum izleme ve çakışma algılama gibi özellikleri doğrudan Gmail'e ekler. Çakışma algılama özelliği, bir ekip arkadaşınız bir e-postaya zaten yanıt veriyorsa sizi uyararak yinelenen yanıtları önlediği için özellikle kullanışlıdır.

Tam bir bilet sisteminin karmaşıklığı olmadan daha fazla yapı isteyen destek ve operasyon ekipleri için Hiver pratik bir seçimdir.

Hiver'ın en iyi özellikleri

E-posta atama ve durum: E-postaları takım üyelerine atayın ve Gmail içinde durumlarını (açık, beklemede, kapalı) izleyin.

Çakışma algılama: Bir ekip üyesi aynı e-postanın görünümünü veya yanıtını yaparken sizi uyarır.

SLA izleme ve analitik: Yanıt süresi hedefleri belirleyin ve takımınızın performansını izleyin.

Hiver'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Gmail içinde iş yapar, bu da takımınızın öğrenme eğrisini azaltır.

Tam bir bilet sisteminin karmaşıklığı olmadan yardım masası özellikleri sunar.

Hızlı ve kolay ayar

Dezavantajları:

Yalnızca Gmail ile iş yapılır

Gelişmiş yönlendirme gerektiren karmaşık destek akışları için daha az uygundur.

Bazı gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarla sınırlıdır.

Hiver fiyatlandırması

Lite: 19 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Pro: 49 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Elite: 79 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Hiver puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (900+ yorum) Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

8. Gmelius (Gmail'de Kanban tarzı e-posta yönetimi isteyen takımlar için en iyisi)

Gmelius aracılığıyla

Gmelius, proje yönetimi kavramlarını doğrudan Gmail gelen kutunuza getirir. E-postalarınızı Kanban panosunda görselleştirmenize, otomasyonlu iletişim dizileri oluşturmanıza ve tekrarlayan görevleri yönetmek için ş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Kanban görünümü, e-postalarınızı sütunlar arasında sürükleyebileceğiniz kartlara dönüştüren bir ş Akışı görselleştirme formu olan öne çıkan bir özelliktir. Bu, her e-postanın bir sürecin aşamasını temsil ettiği satış boru hatları veya destek kuyrukları için mükemmeldir.

Görsel olarak düşünen ve proje yönetimi ilkelerini gelen kutularına uygulamak isteyen takımlar için Gmelius, benzersiz ve güçlü bir yaklaşım sunar.

Gmelius'un en iyi özellikleri

E-posta için Kanban panoları: E-posta kartlarını özelleştirilebilir sütunlar arasında sürükleyerek e-posta ş Akışınızı görselleştirin ve yönetin.

E-posta dizileri: Sosyal yardım kampanyaları için otomasyonla çalışan takip dizileri oluşturun.

Ş Akışı otomasyonu: Tanımladığınız kriterlere göre e-postaları otomatik olarak atamak, etiketlemek veya taşımak için kurallar oluşturun.

Gmelius'un artıları ve eksileri

Artıları:

Görsel Kanban panosu, ş akışınızın durumunu bir bakışta kolayca görmenizi sağlar.

Gelen kutusu yönetimi ve iletişim faaliyetlerini tek bir araçta birleştirir.

Gmail arayüzünde yerel olarak iş yapar

Dezavantajları:

Yalnızca Gmail'i destekler

Kanban yaklaşımı bazı kullanıcılara yabancı gelebilir.

Gelişmiş otomasyon özellikleri, daha düşük seviyeli planlarda sınırlıdır.

Gmelius fiyatlandırması

Meli: 19 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Growth: 25 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Pro: 40 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Kurumsal: Özel

Gmelius puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum) Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

9. Spike (geleneksel konu e-postaları yerine konuşma tarzı e-postaları tercih eden kullanıcılar için en iyisi)

Spike aracılığıyla

Spike, e-postayı bir sohbet olarak yeniden tasarlar. Mesajlarınızı sohbet biçiminde görüntüler, bu da iletişimi daha anlık ve daha az resmi hale getirir.

Öncelikli Gelen Kutusu, AI kullanarak önemli mesajları öne çıkarırken, haber bültenleri ve bildirimler gibi gereksiz mesajları filtreler. Spike ayrıca, işbirliğine dayalı notlar ve video görüşmeleri gibi yerleşik özellikler de içerir, böylece ayrı araçlara olan ihtiyacı azaltır.

Spike, birden fazla e-posta sağlayıcısıyla iş yapar, bu da onu yalnızca Gmail alternatiflerinden daha esnek hale getirir. Geleneksel e-posta arayüzlerini karmaşık bulanlar için, gerçekten farklı bir deneyim sunar.

Spike'ın en iyi özellikleri

Konuşma tarzı e-posta görünümü: Daha kolay ve hızlı iletişim için mesajları sohbet balonları gibi görüntüler.

Öncelikli Gelen Kutusu: AI kullanarak en önemli mesajlarınızı otomatik olarak tanımlar ve öne çıkarır.

Yerleşik işbirliği araçları: Uygulama içinde notlar, görevler ve video görüşmeleri içerir.

Spike'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Sohbet benzeri arayüz, e-posta kaygısını azaltabilir ve yanıt hızını artırabilir.

Sadece Gmail değil, çeşitli e-posta hesaplarını destekler.

İletişimi ve temel işbirliğini tek bir araçta birleştirir

Dezavantajları:

Geleneksel e-postaya alışkın kullanıcılar için konuşma görünümü kafa karıştırıcı olabilir.

Resmi iş yazışmaları için daha az uygun

Bazı özellikler masaüstü uygulamadan daha iyi çalışır.

Spike fiyatlandırması

Ücretsiz plan Ekip: 7,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) İş: 12,99 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır) Enterprise: Özel

Spike puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum) Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

10. Sanebox (müşteriyi değiştirmeden AI e-posta filtreleme isteyen kişiler için en iyisi)

Sanebox aracılığıyla

Sanebox, mevcut e-posta istemcinizle arka planda sessizce çalışarak mesajlarınızı filtreler ve düzenler. E-posta davranışınızı analiz ederek sizin için neyin önemli olduğunu öğrenir ve daha az önemli mesajları otomatik olarak ayrı klasörlere taşır.

En ünlü özelliği, tek bir tıklama ile göndereni engellemenizi sağlayan SaneBlackHole'dur. E-postayı BlackHole klasörüne sürükleyin ve o gönderenden bir daha asla mesaj almayacaksınız.

Yepyeni bir e-posta istemcisi kullanmadan AI destekli e-posta yönetimi isteyen kişiler için Sanebox, hafif ve etkili bir çözümdür.

Sanebox'ın en iyi özellikleri

AI e-posta filtreleme: E-posta alışkanlıklarınızı öğrenerek, daha az önemli mesajları otomatik olarak ayrı klasörlere ayırır.

SaneBlackHole: Gerçekten işe yarayan tek tıklamayla abonelikten çıkma özellikleri

Günlük özet: Daha az önemli e-postalarınızı tek bir günlük özet halinde toplar.

Sanebox'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Gmail, Outlook ve Apple Mail dahil olmak üzere tüm e-posta istemcileriyle çalışır.

Günlük etkileşimi en aza indirerek arka planda otomatik olarak çalışır.

Gelen kutusundaki dağınıklığı ve gürültüyü etkili bir şekilde azaltır

Dezavantajları:

Yalnızca filtreleme sağlar ve e-postaların taslağını oluşturma veya özetleme konusunda yardımcı olmaz.

Üçüncü taraf hizmetlerin e-postanıza erişmesine izin vermeniz gerekir.

AI bazen önemli bir e-postayı yanlış dosyaya kaydedebilir.

SaneBox fiyatlandırması

Atıştırmalık: ~7 $/ay Öğle yemeği: ~12 $/ay Akşam yemeği: ~36 $/ay

SaneBox puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum) Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

Sadece Doğru Aracı Değil, Doğru Ş Akışını Seçin

Sizin için en iyi Fyxer AI alternatifi, çözmeye çalıştığınız soruna bağlıdır. Sadece daha hızlı veya daha temiz bir gelen kutusu istiyorsanız, Shortwave veya Superhuman gibi özel bir e-posta istemcisi yeterli olabilir. Takımınız zaten Microsoft veya Google ekosistemine entegre ise, Copilot veya Gemini mantıklı seçimlerdir.

Ancak, verimlilikteki en büyük kazançlar sadece e-postaları daha hızlı yönetmekten gelmez. E-postalarınız ile gerçek işleriniz arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmaktan gelir. İletişimleriniz, görevleriniz, belgeleriniz ve projeleriniz tek bir yerde toplandığında, AI'nız gerçekten akıllı hale gelir — bu, bağlamsal AI'nın anahtar avantajıdır.

Hedef sadece boş bir gelen kutusu değildir. Her önemli e-posta, doğru eyleme yol açmalı, doğru yerde ve doğru bağlamda izlenmelidir — bu, iş akışı otomasyonunun özüdür. Gerçekten bağlantılı bir iş akışı oluşturmak için ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın. ✨

Sık Sorulan Sorular

Fyxer AI, Gmail ve Outlook için gelen kutunuzu yönetmenize yardımcı olan AI destekli bir e-posta asistanıdır. AI'yı kullanarak e-postaları sıralar, otomatik yanıt taslakları oluşturur ve toplantı notlarını kaydeder.

Fyxer AI özel bir e-posta asistanıdır, Microsoft Copilot ise tüm Microsoft 365 paketinde kullanılan bir AI katmanıdır. Copilot, e-postaları takviminize, belgelerinize ve takımlara (Teams) olan bağlantıyı sağlayarak daha geniş bir bağlam sunar.

Evet, ClickUp gibi birleşik bir çalışma alanı, işinizin bağlamında e-postaları yöneterek bağımsız bir asistanın yerini alır. ClickUp Görev Yönetimi ve ClickUp Brain, tüm proje geçmişinizden elde edilen bilgilerle AI yardımı sağlar.

Yaygın sınırlamalar arasında genel AI tarafından hazırlanan yanıtlar, tutarsız e-posta kategorizasyonu ve daha geniş iş bağlamınızla entegrasyon eksikliği bulunur. Bu, e-postaları projelerinize ve görevlerinize manuel olarak bağlantı kurmanız gerektiği anlamına gelir.