Uygulama Oluşturmak için Devin AI'yı Kullanma

Bir uygulama geliştirmek, kod yazmak ve yayınlamaktan çok daha fazlasını gerektirir.

Bu süreç, repoyu anlamak, bir plan yapmak, doğru dosyaları değiştirmek, testler çalıştırmak, hataları gidermek ve birisinin gerçekten inceleyebileceği temiz bir PR açmakla doludur.

Devin AI, bu boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır.

Devin, sandboxed geliştirme ortamı ve yaygın geliştirici araçlarını kullanarak, biletlerden planlara, testlerden Çekme Taleblerine kadar gerçek mühendislik işlerini baştan sona üstlenmek üzere tasarlanmıştır.

Bu blogda, Devin AI'yı kullanarak uygulamalar oluşturmayı öğreneceksiniz. Bu, Ask modunda iş belirleme, bu işi bir ajan oturumuna dönüştürme, önerilenleri inceleme ve güvenle sunabileceğiniz bir PR elde etmeyi içerir.

Devin AI nedir?

Devin AI aracılığıyla

Devin AI, Cognition Labs tarafından geliştirilen otonom bir AI yazılım mühendisidir. Kod tamamlama araçlarının aksine, Devin tüm geliştirme görevlerini tamamlamak için bağımsız olarak kod planlama, yazma, test etme ve hata ayıklama işlemlerini gerçekleştiren tam donanımlı bir ajan görevi görür.

Ayrıca, Devin kendi güvenli, sanal ortamında çalışır ve bir kabuk, kod düzenleyici ve tarayıcı ile donatılmıştır. Bu, baştan sona tüm ş akışlarını yürütmesini sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Sonar State of Code Developer Survey tarafından yapılan son ankette, geliştiricilerin AI tarafından oluşturulan kodları işleme biçimlerinde şaşırtıcı bir fark ortaya çıktı. Geliştiricilerin %96'sı AI tarafından üretilen kodun fonksiyonel olarak doğru olduğuna tam olarak güvenmediklerini kabul ederken, sadece %48'i kod tabanına commit etmeden önce her zaman doğruladıklarını veya kontrol ettiklerini söylüyor. Bu "doğrulama açığı", AI'nın çıktılarına yönelik yaygın şüpheye rağmen, potansiyel olarak güvenilmez birçok kodun her zamankinden daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi anlamına geliyor.

Devin AI'nın Uygulama Geliştirme Alanında Yapılacak En İyi Konular

Devin'in en fazla değer kattığı kullanım örnekleri şunlardır: ✨

Tam yığın prototipleme: Bir komut verin, Devin tüm uygulamayı oluşturarak ön uç, arka uç ve veritabanı kurulumunu halledip yeni projenizi dakikalar içinde hayata geçirsin.

Kod tabanı geçişleri: Bağımlılıkları güncelleme, eski kodları modern standartlara göre yeniden düzenleme veya tüm uygulamayı yeni bir çerçeveye taşıma gibi zahmetli işleri üstlenebilir.

Hata düzeltme ve hata ayıklama: Bir hata raporuna veya soruna işaret edin, Devin sorunu izleyebilir, düzeltmek için gerekli kodu yazabilir ve çözümün çalıştığını doğrulamak için testler çalıştırabilir.

Testler ve belgeler yazma: Mevcut kodlar için birim testleri, entegrasyon testleri ve satır içi belgeler oluşturabilir, böylece kod tabanınızın sağlığını ve bakım kolaylığını iyileştirebilir.

Tekrarlayan özelliklerin uygulanması: CRUD (Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme) işlemleri, yeni CRUD (Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme) işlemleri, yeni API uç noktaları ve form işleme gibi standart özellikleri oluşturmada mükemmeldir.

Devin güçlü bir yürütücü olsa da, insan gözetimi hala çok önemlidir. Nüanslı kullanıcı deneyimi kararları ve karmaşık sistem mimarisi için takımınızın uzmanlığına hala ihtiyacınız olacak. Devin talimatları izler, ancak kendi başına stratejik ödünler vermez.

Devin AI Nasıl İşler?

Devin, bir "ajan döngüsü" üzerinde çalışır. Bir görev alır ve adım adım bir plan oluşturur.

Ardından, bu adımları sanal ortamında uygular ve sonuçları analiz ederek bir sonraki adımını belirler. Bu planlama-uygulama döngüsü, karmaşık, çok adımlı geliştirme işlerini gerçekleştirmesini sağlar.

Devin, yapılacak işi tamamlamak için üç temel araç kullanır:

Shell: Bağımlılıkları yüklemek, komut dosyalarını çalıştırmak ve ortamını yönetmek için terminal komutlarını çalıştırabilir.

IDE: Projenizdeki dosyaları okumak, yazmak ve değiştirmek için tam işlevsel bir kod düzenleyiciye sahiptir.

Tarayıcı: İnternete erişerek belgeleri arayabilir, API özelliklerini okuyabilir ve bir görevı tamamlamak için gerekli bilgileri toplayabilir.

Devin AI'yı Kurma

İlk uygulamanızı oluşturmadan önce üç kurulum adımı tamamlamanız gerekir: hesap oluşturma, deponuzu bağlantı kurma ve Çalışma Alanınızı yapılandırma.

GitHub hesabınız, iş yapmak için bir depo (yeni veya mevcut olabilir) ve aklınızda ilk görev olduğundan emin olun.

1. Kaydolun ve bir plan seçin

İlk olarak, Devin'in web sitesine giderek hesabınızı oluşturun ve kayıt işlemini tamamlayın. Planınız, oturum sınırlarınızı ve kullanılabilir özellikleri belirleyecektir. Takımlar, bireysel hesaplarla kolayca başlayabilir ve kullanımları arttıkça ölçeklendirebilir.

2. GitHub deponuzu bağlayın

Ardından, GitHub hesabınızı bağlayacaksınız. Devin, depolarınıza erişim talebinde bulunmak için standart ve güvenli bir yetkilendirme protokolü olan OAuth'u kullanır. Bu, aracın kodunuzu okumasına, yeni dallar oluşturmasına ve oluşturduğu kodla PR'leri açmasına olanak tanır. İlk birkaç denemeniz için, bir test deposu veya kritik önemi olmayan bir projeyle başlamanız iyi bir fikirdir.

Devin AI aracılığıyla

3. Çalışma alanınızı yapılandırın

Son olarak, Çalışma Alanı ayarlarınızı yapılandırın. Burada, ortam değişkenlerini tanımlayabilir, tercih ettiğiniz çerçeveleri belirleyebilir ve kodlama standartlarını ayarlayabilirsiniz. Devin, özellikle ilk komut satırında bağlam sağlarsanız veya deponuza bir README.md dosyası eklerseniz, projenizin özel kurallarını kolayca öğrenebilir.

4. İlk Devin oturumunuzu başlatın

Repo indekslendiğinde/entegre edildiğinde:

Yeni bir oturum oluşturun ve Devin'e bir görev talimatı verin (hata düzeltme, test yazma, yeniden düzenleme, küçük özellik).

Devin aracılığıyla

Önce Devin'den bir plan önermesini isteyin, ardından bunu uygulayın. Değişiklikleri inceleyin ve hazır olduğunda Devin'in bir PR açmasını sağlayın.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %12'si AI ajanlarının kurulmasının veya araçlarına bağlanmasının zor olduğunu, %13'ü ise ajanlarla basit işleri yapmak için çok fazla adım olduğunu söylüyor. Veriler manuel olarak aktarılmalı, izinler yeniden tanımlanmalı ve her ş Akışı, zamanla bozulabilecek veya sapabilecek bir entegrasyonlar zincirine bağlıdır. İyi haber mi? ClickUp'ın Süper Ajanlarını görevlerinize, belgelerinize, sohbetlerinize veya toplantılarınıza "bağlamanız" gerekmez. Bunlar, diğer insan iş arkadaşlarınızla aynı nesneleri, izinleri ve ş Akışlarını kullanarak Çalışma Alanınıza yerel olarak gömülüdür. Entegrasyonlar, erişim kontrolleri ve bağlam ön tanımlı olarak Çalışma Alanından devralındığından, temsilciler özel bağlantılar kurmaya gerek kalmadan araçlar arasında anında işlem yapabilir. Temsilcileri sıfırdan yapılandırmayı unutun!

Devin AI ile İlk Uygulamanızı Nasıl Oluşturursunuz?

Devin ile uygulama geliştirmek tek seferlik bir komut değil, işbirliğine dayalı bir süreçtir. Tekrarlamalar yapmaya hazır olun, en iyi sonuçları elde edeceksiniz.

1. Etkili bir komut yazın

Komutunuzun kalitesi, Devin AI'nın çıktısının kalitesini doğrudan belirler. Talimatlarınız ne kadar kesin olursa, o kadar az yinelemeye ihtiyacınız olur.

Güçlü bir komut istemi için bu çerçeveyi kullanın:

Sonuç konusunda net olun: "Bir uygulama oluşturun" yerine, "Node.js ve PostgreSQL kullanarak kullanıcı kimlik doğrulama ile birlikte görev yönetimi API'sı oluşturun" deneyin.

Teknik kısıtlamaları dahil edin: Kullanmasını istediğiniz programlama dilini, çerçeveyi, veritabanını veya stil kitaplıklarını belirtin.

Kabul kriterlerini tanımlayın: Teslim edilecekler konusunda açık olun. Sonuçları, UI özelliklerini, test kapsamını ve başarıyla çalıştırılması gereken komutları belirtin.

Bağlam sağlayın: Mevcut kodunuz, belgeleriniz veya daha kapsamlı bir Mevcut kodunuz, belgeleriniz veya daha kapsamlı bir proje planınız varsa, bunlara bağlantı verin. Bağlam ne kadar fazla olursa, o kadar iyi olur.

2. Devin'in planını inceleyin

Devin, tek bir satır kod yazmadan önce adım adım bir plan oluşturur. Bu, en önemli kontrol noktanızdır. Planı gözden geçirerek tüm gereksinimlerinizi karşıladığından ve hiçbir adımın yanlış yönlendirilmediğinden emin olun.

Burada bir yanlış anlaşılmayı yakalamak, daha sonra saatlerce süren kod incelemesinden kurtarır. Geri bildirimde bulunabilir ve Devin AI'dan başlamadan önce planını revize etmesini isteyebilirsiniz.

3. Arayüzde ilerlemeyi izleyin

Devin AI işe başladığında, arayüzü size süreç hakkında gerçek zamanlı bir pencere sunar. Çalıştırdığı kabuk komutlarını, IDE'de yazdığı kodu ve tarayıcıda ziyaret ettiği web sitelerini görebilirsiniz.

İlerlemeyi takip edin ve bir döngüde takılırsa veya yanlış yöne doğru ilerlemeye başlarsa müdahale etmeye hazır olun. Duraklatabilir, rehberlik edebilir ve ardından yeni talimatlarınızla devam etmesini sağlayabilirsiniz.

4. Çekme Talebini inceleyin ve birleştirin

Devin AI görevi tamamladığında, yeni bir dal oluşturacak ve tüm değişiklikleriyle birlikte GitHub'da bir Çekme Talebi açacaktır.

Ve şimdiye kadar, standart bir kod incelemesi gerçekleştirin. Sınır durumlarını kontrol edin, tüm testlerin başarılı olup olmadığını doğrulayın ve güvenlik açısından hassas kodları manuel olarak inceleyin. Bu arada, Devin AI, birleştirmeye hazır olana kadar işini yineleyerek Çekme Talebi hakkındaki geri bildirimlere yanıt verebilir.

Devin AI'dan Daha İyi Sonuçlar Almak İçin İpuçları

Devin AI'yı etkili bir şekilde kullanan takımlardan öğrenilen bazı dersler şunlardır:

Gözlemlenebilir kontrollerle sonuçları tanımlayın : Belirsiz hedefleri, "testler başarılı", "geçersiz yükte uç nokta 400 döndürüyor", "yeni lint hata yok" veya "p95 gecikmesi %20 iyileşti" gibi başarılı/başarısız kriterleriyle değiştirin.

Her zaman bir doğrulama döngüsü ekleyin : Devin'e çalıştırması gereken komutları ve "başarı" çıktısının neye benzediğini tam olarak belirtin, böylece işi doğrulayabilir.

Uygulamaya geçmeden önce bir plan isteyin : Yanlış varsayımları erken aşamada tespit edebilmek için, yaklaşımı, etkilenecek dosyaları, sınır durumları ve riskleri öncelikle özetleyen bir plan hazırlatın.

Devin'i repounuzdaki mevcut kalıplara sabitleyin : Benzer bir uç noktaya/bileşene yönlendirin ve "bu yapıyı yansıt" diyerek yeni mimarilerin veya tutarsız stillerin oluşmasını önleyin.

Kontrol yeniden yapılandırmaları : "Asgari uygulanabilir değişiklik" belirleyin ve yalnızca doğruluk için gerekliyse temizlemeye izin verin.

Etki alanını sınırlayın: Çözümün odaklanmış ve güvenli kalması için, genel API şekli, veritabanı şeması, kimlik doğrulama akışları veya derleme araçları gibi değişmemesi gereken unsurları belirtin.

Devin AI'yı Uygulama Geliştirmede Kullanmanın Sınırlamaları

Devin AI'nın da göz önünde bulundurmanız gereken sınırlamaları vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

❌ Karmaşık mimari kararlar: Devin AI mükemmel bir yürütücüdür, ancak sisteminizin tasarımıyla ilgili üst düzey stratejik kararlar almaz. Bu hala sizin işinizin bir parçasıdır.

❌ Son derece belirsiz gereksinimler: Net kabul kriterleri olmadan, Devin AI teknik olarak doğru ancak iş ihtiyaçlarınız için bağlamsal olarak yanlış bir çözüm üretebilir.

❌ Yeni veya son teknoloji çerçeveler: Devin AI'nın bilgisi geniş olmakla birlikte sınırsız değildir. Yepyeni veya az bilinen bir kütüphaneyle iş yapıyorsanız, ilgili belgeleri bulmakta zorlanabilir.

❌ Güvenlik açısından kritik kod: Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve veri işleme ile ilgili tüm kodları her zaman bir uzman tarafından manuel olarak inceletmelisiniz.

❌ Uzun süren oturumlar: Çok büyük ve karmaşık görevlerde, Devin AI bağlam sınırlarına ulaşabilir veya işi tamamlamak için dikkatli oturum yönetimi gerektirebilir.

ClickUp'ta Devin AI projelerini yönetme

Devin gibi bir AI ajanı kullanmak, daha önce düşünmediğiniz bir kaos katmanı getirir. Bu, ajanın işinin pahalı, yinelenen ve riskli hale gelene kadar araçlar ve sekmeler arasında yayıldığı AI yayılmasıdır.

Bir gün, görev Devin kullanıcı arayüzünde yer alır, kararlar sohbetlerde gömülü kalır ve gerçekler GitHub çekme talebinde gizlenir. Takımınız, sadece temel soruları yanıtlamak için tüm gün bağlam değiştirmeyle uğraşır!

Bu noktada çoğu kişi ClickUp'a geçiyor. Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp, spesifikasyonlar, yürütme planları, görevler, onaylar ve denetim izi dahil olmak üzere, temsilci odaklı mühendislik işlerinin tüm yaşam döngüsünü yönetebileceğiniz tek bir yer sunar. Nasıl olduğunu görelim:

Tek bir giriş belgesiyle tüm Devin isteklerini standartlaştırın

Her şeyden önce, tüm istekleri ClickUp Docs ile standartlaştırmanız gerekir. Başka bir deyişle, Devin AI'da yürüttüğünüz her işlem için tekrarlanabilir bir giriş belge şablonu kullanın, böylece gerçek özellikler asla bir sohbet konusunda sıkışıp kalmaz veya GitHub çekme talebinin içinde gömülü kalmaz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tekrarlanabilir bir giriş şablonu ile her talebi standartlaştırın

ClickUp belgeleri, sayfalar ve alt sayfalarla oluşturabileceğiniz yapılandırılmış, gezinilebilir belgelerdir. Bu, tek bir Devin projesi için geçerli olup, ilk özetten kenar durumlarına ve istemlere kadar her şeyi içerebileceği ve kaydırma kabusuna dönüşmeyeceği anlamına gelir. Uzun belgeleri, tablolarla ve daraltılabilir bölümlerle kolayca tarayabilir ve kapsam geliştikçe içeriği yeniden yapılandırabilirsiniz.

Bu, alımlarınızın her seferinde tutarlı ve gözden geçirilebilir olabileceği anlamına gelir, örneğin:

Tam olarak ne değişti ve sonuç neye benziyor?

Devin hangi repo yollarında iş yapmalı ve hangi dosyayı kalıplar için yansıtmalı?

API şekli, kimlik doğrulama akışı veya şema gibi değişmemesi gerekenler nelerdir?

Kabul kriterleri ve başarıyı doğrulamak için gerekli komutlar nelerdir?

Bilinen sınır durumları, performans kısıtlamaları ve güvenlik notları nelerdir?

Belge eyleme dönüştüğünde, metni vurgulayın ve ondan ClickUp görevleri oluşturun. Bu, "açık sorular" ve "inceleme geri bildirimleri"ni sahip olduğunuz iş öğelerine dönüştürmek için mükemmeldir.

ClickUp Belgelerinden ClickUp Görevleri Oluşturun

ClickUp Super Agents ile proje teslimatını ölçeklendirin ve yönetin

Devin AI'yı birden fazla takımda kullanmaya başladığınızda, sorun artık "Uyguladık mı?" değil, operasyonel kontrol haline gelir. Bu, temsilcilerin işlerini standartlara uygun hale getirmek, onayları uygulamak ve manuel denetim yapmadan sonuçları kanıtlamak anlamına gelir.

Bunu (ve çok daha fazlasını) yapmak için ClickUp Super Agents'ı kullanın. Bunlar, tekil, kural tabanlı eylemlerin ötesinde, Çalışma Alanınızda çok adımlı ş Akışlarını yürütebilen AI destekli takım arkadaşlarıdır. Bunlar temelde 7/24 aktif olan kendi AI iş arkadaşlarınızdır.

ClickUp Super Agents kullanarak AI destekli ekip arkadaşlarınızla 7/24 çok adımlı ş akışları yürütün

Super Agents'ı kullanarak Devin AI ile ilgili üst düzey operasyonel işleri halledin, örneğin:

Devin projesi çalıştırılmadan önce, giriş belgesi için kabul kriterleri, kısıtlamalar ve doğrulama komutları doğrulanarak kalite kontrolü uygulayın.

Yüksek riskli değişiklikleri doğru onaylardan geçirin, böylece güvenlik ve platform incelemeleri tasarım gereği gerçekleşsin.

Değişenler, nasıl test edildiği ve hala onaylanması gerekenler dahil olmak üzere her GitHub çekme talebi için denetlenebilir bir "inceleme paketi" oluşturun.

Super Agent etkinliği, sorun giderme ve denetim amacıyla Super Agents Denetim Günlüğü'nde incelenebildiğinden, otomatik olarak izlenebilirlik oluşturun.

ClickUp'ın Codegen özelliği ile kodlama ajanları oluşturun

Devin AI fikrini beğeniyorsanız, ancak başka bir ürün için mühendislik işi yapmak istemiyorsanız, ClickUp'ın Codegen'ini kullanın. ClickUp'ın Codegen'i, görevleri tamamlayan, özellikler geliştiren, kod sorularını yanıtlayan ve üretime hazır çekme talepleri oluşturan bir AI geliştirici takım arkadaşıdır.

Bunu daha da iyi hale getiren şey ş akışı şeklidir. Bilet-plan-test-PR döngüsünü izleyen Devin AI'dan farklı olarak, Codegen ClickUp'ta farklı şekilde çalışır.

Otonom bir AI ajanı olarak çalışır ve şunları yapabilir:

Görev açıklamalarını ve tüm içeriği (belgeler, yorumlar, ek dosyalar dahil) okuyun.

Doğal dil komutları veya görev ayrıntılarından yüksek kaliteli, üretime hazır kod oluşturun.

Özellikler oluşturun, hataları düzeltin veya değişiklikleri uygulayın

Git repo'nuzda çekme talepleri (PR'ler) oluşturun ve açın.

Kodla ilgili soruları yanıtlayın

ClickUp entegrasyonlarını kullanarak GitHub ile entegre edin

GitHub ile eşleştirilen ClickUp entegrasyonları ile, commits, dallar ve çekme taleplerini doğrudan bir ClickUp görevine bağlayabilir ve bu etkinliği görev içinden görebilirsiniz. Ayrıca, birisi bir GitHub bağlantısını bir göreve, sohbete veya belgeye yapıştırdığında zengin bağlantı önizlemelerini de destekler.

ClickUp entegrasyonları ile GitHub commitlerini ve çekme taleplerini görevlere bağlayın ve Sohbet ve Dokümanlar'da bağlantıları önizleyin

Ve bağlantı sorunlarını en aza indirmek için, takımınız #{task_id} veya CU-{task_id} gibi biçimleri kullanarak commit mesajlarında, dal adlarında veya çekme taleplerinde ClickUp Görev Kimliğini referans alabilir, böylece etkinlik manuel kopyala-yapıştır yapmaya gerek kalmadan ait olduğu yerde görünür.

PR'ler, dal adları ve commit mesajları içinde ClickUp Görev Kimliğinizi alın

Dahası, ClickUp GitHub tarafından tetiklenen otomasyonları destekler. Kısacası, kod bağlandıktan sonra, GitHub etkinliklerine göre durumları otomatik olarak taşıyabilir, gözden geçirenleri bilgilendirebilir veya sonraki adımları başlatabilirsiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp , günümüzün bozuk ş akışları için tasarlanmış bir AI masaüstü yardımcısı olan ClickUp Brain MAX ile de size destek olur . Brain MAX, sekmeler arasında gezinmek yerine, iş uygulamalarınızı ve web'i tek bir yerden, bir ekip arkadaşınıza soracağınız gibi doğal sorular kullanarak aramanızı sağlar. Ayrıca Talk-to-Text özelliği de içerir, böylece düşüncelerinizi anında yakalayabilir ve metinleri yazmak için yavaşlamadan kullanışlı iş çalışmalara dönüştürebilirsiniz. Takımların günlük olarak kullandığı birkaç etkili yöntem: Konuları tek tek incelemeden en son özellikleri, kararları veya güncellemeleri bulun.

Sadece bir anahtar kelimeyi hatırladığınızda GitHub veya Google Drive gibi bağlı uygulamalardan doğru dosyayı açın.

Kimin ne üzerinde iş yaptığını sorun, ardından doğrudan ilgili göreve veya belgeye geçin.

Chrome uzantısını kullanarak, bağlam değiştirmeden tarayıcıda okuduğunuz içeriği özetleyin ve üzerinde işlem yapın.

ClickUp ile Sadece Kodu Değil, Ş Akışını da Gönderin

Otonom kod ajanları, yazılım geliştirme sürecinin hızla bir parçası haline geliyor. Bunlarla nasıl iş yapılacağını iyi öğrenen takımlar, daha hızlı teslimat yapabilir, daha güvenli bir şekilde yineleme yapabilir ve geliştiricilere, insanların en iyi olduğu yüksek değerde, yaratıcı sorunlara daha fazla zaman ayırabilir.

Ancak "daha hızlı kod"dan daha büyük bir kazanç var. Bu, tüm geliştirme yaşam döngüsünü daha net bir şekilde yürütmektir.

ClickUp ile bunu ve daha fazlasını yapın. İşleri uygulamaya koymanıza ve teslim etmenize yardımcı olacak bir AI kodlama ajanı istiyorsanız, ClickUp'ın Codegen'ini kullanın. ClickUp AI Ajanları ve ClickUp'ın güçlü entegrasyonları ile birleştirerek PR'leri, sorunları, belgeleri, onayları ve sürüm kontrol listelerini tek bir yerde birleştirin.

✅ ClickUp ile bugün ücretsiz olarak başlayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Devin, Python, JavaScript, TypeScript ve Go gibi dilleri ve React, Node.js, Django ve Flask gibi popüler çerçeveleri destekler. En güncel liste için, Devin'in yetenekleri sürekli gelişmekte olduğundan, her zaman Devin'in resmi belgelerini kontrol etmek en iyisidir.

Devin AI'ya alternatifler arasında, ajan kodlamayı takımların genellikle büyük ölçekte ihtiyaç duyduğu kontrol katmanıyla birleştiren ClickUp bulunmaktadır. Codegen, ClickUp içinde görevleri tamamlayabilir, özellikler oluşturabilir, kod sorularını yanıtlayabilir ve üretime hazır çekme talebleri oluşturabilir. Super Agents ise izinler ve denetlenebilirlik ile yönetilen, çok adımlı ş akışları ekler. Hızlıca göz atmaya değer diğer seçenekler arasında OpenHands (açık kaynaklı bulut kodlama ajanları) ve SWE-agent (gerçek GitHub repo'larında oluşan sorunları özerk olarak düzelten açık kaynaklı bir ajan) ile döngünün ne kadar özerk olmasını istediğinize bağlı olarak daha hafif ajan IDE yolları bulunmaktadır.

Devin AI'nın üç farklı fiyatlandırma seviyesi vardır: Core: Kullandıkça öde, 20 $'dan başlayan fiyatlarla Takım: 500 $/ay Kurumsal: Özel fiyatlandırma Ancak, fiyatlandırma zamanla değişebildiğinden, resmi web sitesinden fiyatları yeniden değerlendirmeyi unutmayın.