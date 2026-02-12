Startup Geliştirme için Devin AI'yı Kullanma

AI kodlama araçları, uygulamanızın tamamını yazmayı vaat ediyor, ancak bir sorun var: Oluşturdukları şeyi izlemeyi sağlayacak bir sistem olmadan, bir sorunu başka bir sorunla değiştirmiş olursunuz.

Bu kılavuz, projelerinizi düzenli tutarken, takımınızı uyumlu hale getirirken ve AI tarafından oluşturulan kodunuzu kontrol altında tutarken, Devin AI'yı startup geliştirme için kullanma konusunda size yol gösterir.

Devin AI nedir?

Devin AI, Cognition AI tarafından oluşturulan otonom bir AI yazılım mühendisidir. Baştan sona bağımsız olarak kod yazabilir, hata ayıklayabilir ve dağıtabilir. Bunu bir kod öneri aracı olarak değil, kendi kod düzenleyici, web tarayıcısı ve komut satırı kabuğu ile donatılmış, takımınızda yer alan bir junior geliştirici olarak düşünün.

Bu AI ajanı, GitHub'dan gerçek dünya yazılım mühendisliği sorunlarını çözme yeteneğini test eden bir benchmark olan SWE-bench'te %13,86 oranında sorun çözerek etkileyici sonuçlar göstermiştir. Bu performans, yetenekli bir AI programcısı olarak güvenilirliğini kanıtlamaktadır.

Devin, geliştirme hızını artırması ve ürünleri daha hızlı piyasaya sürmesi gereken mühendislik takımları, özellikle sınırlı geliştirici kaynaklarına sahip startup'lar için tasarlanmıştır.

Bir startup için, küçük bir takımla hızlı bir şekilde geliştirme ve yineleme yapma baskısı sürekli vardır. Bu durum genellikle yeni özellikler geliştirmek veya hataları düzeltmek arasında zorlu bir seçim yapmaya yol açar ve geliştiricilerin zamanının %20-40'ını tüketen teknik borçların birikmesine neden olur. Devin AI, tekrarlayan kod görevlerini otomasyonla otomatikleştirerek takımınızın yüksek etkili işlere odaklanabilmesi için mühendislik kapasitenizi işe alım yapmadan genişletmenize yardımcı olur.

Ancak, görevleri bir AI'ya devretmek yeni bir zorluk yaratır: işi nasıl yöneteceksiniz? Uygun bir proje yönetimi sistemi olmadan, Devin'in ne geliştirdiğini takip edemeyebilir, bağlam dağınıklığı yaratabilir (takımlar bağlantısız uygulamalar ve platformlarda bilgi aramak için saatler harcarlar) ve görünürlük korumak imkansız hale gelir.

Çözüm: Bağlam dağınıklığını ortadan kaldırın ve AI tarafından oluşturulan tüm geliştirmeleri ClickUp gibi birleşik bir çalışma alanında düzenli, izlenebilir ve gözden geçirilebilir hale getirin.

Devin AI'nın Startup Takımları için Yapılacakları

Startuplar sürekli zamanla yarış halindedir ve sınırlı mühendislik takımı büyük bir engel gibi hissedilebilir. MVP oluşturmaya, hataları düzeltmeye ve birikmiş işlerin taşmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Kaynakların bu şekilde zorlanması, pazara sunma sürenizi yavaşlatır ve geliştiricilerin tükenmesine yol açabilir.

Devin AI, aksi takdirde geliştiricilerinizin değerli zamanını tüketecek olan, iyi tanımlanmış, tekrarlanabilir görevleri üstlenmede mükemmeldir. Güç çarpanı görevi görür ve sıkıcı işleri hallederek takımınızın inovasyona odaklanmasını sağlar.

Startup'ların bu AI yazılım mühendisini kullanarak rekabet avantajı elde etmelerinin temel yolları şunlardır: 🛠️

MVP'leri baştan sona oluşturun ve dağıtın

Minimum Viable Product (MVP) ürününü pazara sunmak, startup'ınızın fikrini doğrulamak için çok önemlidir, ancak bu, aylarca süren geliştirme işi gerektirebilir. Bu gecikme, nakit paranızı tüketmenize ve rakiplerinize sizi yakalama şansı vermenize neden olur.

Devin, bir uygulamayı ayrıntılı olarak açıklayan bir komut istemini alabilir ve sıfırdan fonksiyonel bir prototip oluşturabilir, böylece bu döngüyü önemli ölçüde kısaltır.

Ş Akışı oldukça basittir: Devin, geliştirme ortamını kurar, gerekli kodu yazar, fonksiyonu sağlamak için testler yürütür ve hatta uygulamayı üretime geçirebilir. Bu sayede, aylar değil, günler veya haftalar içinde gerçek kullanıcı geri bildirimleri alabilirsiniz.

Devin'in oluşturabileceği MVP'lere birkaç örnek:

Web uygulamaları: Açılış sayfaları, kullanıcı gösterge panelleri ve yaygın çerçeveleri kullanan basit CRUD (Oluştur, Oku, Güncelle, Sil) uygulamaları

API entegrasyonları: Üçüncü taraf hizmetleri ile bağlantı kurmak veya dahili veri boru hatları oluşturmak için araçlar

Dahili araçlar: Kullanıcıları yönetmek için yönetici panelleri, raporlama gösterge panelleri ve dahili süreçleri otomasyon için komut dosyaları

Devin, açık ve ayrıntılı özelliklerle en iyi şekilde çalışır. Belirsiz komutlar, öngörülemeyen sonuçlara yol açar.

Hata düzeltmelerini ve birikmiş işleri otomasyonla otomatikleştirin

Birçok startup için, hata birikimi sürekli bir stres kaynağıdır. Takımınızın onu azaltabileceğinden daha hızlı büyür, bu da hatalı bir ürüne ve artan teknik borca yol açar. Geliştiriciler, eski sorunları düzeltmekle yeni, gelir getirici özellikler oluşturmak arasında seçim yapmak zorunda kalır.

Devin, birikmiş işlerinizden sorunları özerk bir şekilde sıralayabilir. Bir hatanın temel nedenini belirleyebilir, hatayı düzeltmek için kod yazabilir ve çözümünüzü GitHub'da çekme talebi olarak göndererek takımınızın incelemesine sunabilir.

Bu, aşağıdakiler gibi yaygın birikmiş ögeleri ele almak için idealdir:

Bağımlılık güncellemeleri: Güncel olmayan paketleri yükseltin ve ortaya çıkan uyumluluk sorunlarını çözün.

Test hataları: Bir testin neden başarısız olduğunu teşhis edin ve test paketinizi tekrar geçmesi için bir düzeltme uygulayın.

Küçük UI hataları: Stil sorunlarını düzeltme, bozuk bağlantıları onarma veya farklı cihazlarda görüntüleme sorunlarını çözme

Devin düzeltmeyi önerirken, bir insan mühendis her zaman kod birleştirilmeden önce onu incelemelidir.

Kod geçişleri ve yeniden yapılandırmaları yönetin

Çerçeve yükseltmeleri veya API geçişleri gibi büyük ölçekli kod tabanı değişiklikleri genellikle sıkıcı, zaman alıcı ve risklidir. Küçük bir startup takımı için bu tür projeler, ürün yol haritasını haftalarca aksatabilir. Bu, Devin'in önemli bir avantaj sağlayabileceği bir başka alandır.

Devin'e iyi tanımlanmış yeniden yapılandırma görevlerini devredebilirsiniz. Devin, kod tabanınızın kalıplarını öğrenebilir ve yüzlerce dosyada tutarlı bir şekilde değişiklikler uygulayabilir. Bu sayede, kıdemli geliştiricileriniz daha karmaşık mimari zorluklara odaklanabilir.

Devin için yaygın geçiş görevleri şunlardır:

Dil veya çerçeve güncellemeleri: Kod tabanını Python 2'den 3'e geçirme veya React sınıf bileşenlerini fonksiyonel bileşenlere dönüştürme

API geçişleri: Uygulama genelinde kullanımdan kaldırılan bir API uç noktasının tüm örneklerini güncelleme

Kod stili uygulaması: Yeni linting kurallarını veya biçimlendirme standartlarını tüm kod tabanına tutarlı bir şekilde uygulama

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Özel Alanları ile her bir geçiş adımıni izleyerek, geçiş sürecinin ilerleme görünümünü net ve üst düzey bir şekilde görün ve yeniden yapılandırma sırasında hiçbir şeyin gözden kaçmadığından emin olun.

AI Ajanlarının geliştirme süreçlerinizi ölçeklendirmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin:

Devin AI Nasıl İşler?

AI kodlama araçlarını "kara kutu" olarak düşünmek kolaydır, bu da kod tabanınızı ona emanet ederken tedirginlik yaratabilir. Devin'in nasıl çalıştığını anlamak, süreci anlaşılır hale getirir ve görevleri daha etkili bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Basit kod tamamlama araçlarının aksine, Devin kendi sanal geliştirme ortamına erişimi olan gerçek bir AI ajanıdır.

Bu, sadece kod önermekle kalmayıp, aktif olarak üzerinde çalıştığı anlamına gelir. Mimari, bir insan geliştirici gibi fonksiyonunu yerine getiren üç anahtar bileşene sahiptir.

Planlama ve akıl yürütme: Devin, herhangi bir kod yazmadan önce görevini mantıklı bir adımlar dizisine ayırır. Ardından planını size açıklar ve yaklaşımını gözden geçirip geri bildirimde bulunma fırsatı verir.

Araç kullanımı: Devin, dosya yazmak ve değiştirmek için bir kod düzenleyici, komutları çalıştırmak için bir terminal ve belgeleri aramak için bir web tarayıcısı içeren kendi araç setine sahiptir. Bu, sadece kod oluşturmaktan daha fazlasını gerektiren karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlar.

Sürüm kontrolü: AI ajanı, GitHub ile doğrudan entegre olarak dallar oluşturur, değişiklikleri commit eder ve Çekme Talebi açar. Standart geliştirme uygulamalarını takip ederek, işinin incelenmesini ve birleştirilmesini kolaylaştırır.

Devin, insan döngüsü modeli üzerinde çalışır. Bir görev üzerinde özerk olarak iş yapar, ancak kritik kontrol noktalarında duraklayıp onayınızı bekler. Bu, son kararın her zaman size ait olmasını sağlar. Zamanla, belgelerinizi okuyarak ve kod tabanınızı keşfederek öğrenir, takımınızın belirli kalıplarına ve standartlarına uyum sağlar.

📚 Ayrıca okuyun: Kod İşbirliği Platformlarını Seçme

Devin AI ile Nasıl Başlayabilirsiniz?

Devin AI aracılığıyla

Devin gibi güçlü bir yeni aracı startup'ınızın ş akışına entegre etmek büyük bir girişim gibi gelebilir. Karmaşık kurulum, izinlerin yönetimi veya aracın mevcut yığınınızla iyi çalışmaması konusunda endişelenebilirsiniz. Dağınık bir entegrasyon süreci, zaman kaybına ve kimsenin kullanmadığı bir araca yol açabilir.

İyi haber şu ki, Devin'i kullanmaya başlamak yapılandırılmış bir süreçtir. Doğru bir başlangıç, etkili AI destekli geliştirmenin temelidir.

Kaydolun ve bir plan seçin

İlk olarak, Cognition AI platformunda bir hesap oluşturmanız gerekir. Devin'in planları genellikle kullanım hacmine dayalıdır ve ne kadar kullanmayı beklediğinize bağlı olarak farklı seviyeler mevcuttur. Model oturum tabanlıdır, yani görevler belirli bir miktar hesaplama süresi tüketir.

Bir startup için, daha küçük bir planla başlamak akıllıca olacaktır. Bu, daha büyük ve daha pahalı bir plana geçmeden önce farklı ş akışlarını test etmenizi ve kullanım alışkanlıklarınızı anlamanızı sağlar.

Hesabınızı oluşturduktan sonra, bir sonraki adım Devin'i geliştirme ekosisteminize bağlamaktır. En önemli entegrasyon GitHub ile yapılır. Bunun için Devin GitHub uygulamasını yüklemeniz ve uygulamanın çalışmasını istediğiniz depolara erişim izni vermeniz gerekir. Uygulamanın dallar oluşturabilmesi ve Çekme Talebi açabilmesi için okuma/yazma izinleri vermeniz gerekir.

Daha sorunsuz bir ş Akışı için Devin'e diğer araçlarla bağlantı kurabilirsiniz.

GitHub: Uygulamayı yükleyin, Devin'in erişebileceği depoları seçin ve ana dallarınızı korumak için dal izinlerini yapılandırın.

Slack: Hesabınızı bağlayarak Devin'in ilerlemesi ve çekme taleplerinin incelemeye hazır olduğu zamanlar hakkında gerçek zamanlı bildirimler alın.

Proje yönetimi: Kolay görev ataması için Devin'i sorun izleyicinize bağlayın.

Yeni bir araç eklemenin en büyük riski, başka bir bilgi silosu oluşturmaktır.

ClickUp, GitHub ile entegre olur

Devin AI ile İlk Göreviniz

Büyük bir projeye dalmak, hayal kırıklığına yol açar. Devin ile ilk göreviniz küçük, iyi tanımlanmış ve düşük riskli olmalıdır. Bu, sprintinizi aksatmadan sizin ve takımınızın ş akışını, yeteneklerini ve sınırlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

İyi bir ilk görev, tek bir bağımlılığı güncellemek, çok basit bir özellik eklemek veya iyi belgelenmiş bir hatayı düzeltmek olabilir. Hedef, en büyük mühendislik sorunlarınızı hemen çözmek değil, öğrenmektir.

Etkili bir komut yazın

Devin'in işinin kalitesi, verdiğiniz talimatların kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Belirsiz talimatlar zaman kaybına ve öngörülemeyen sonuçlara yol açar. İyi bir talimat, Devin'e başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi net bir şekilde sağlar.

Etkili bir komut isteminin dört anahtar parçası vardır:

Bağlam: Kod tabanının ne yapacağını ve ilgili arka plan bilgilerini kısaca açıklayın.

Görev: Devin'in gerçekleştirmesini istediğiniz belirli eylemi açık ve basit bir şekilde açıklayın.

Kısıtlamalar: Uyulması gereken tüm gereksinimleri, standartları veya sınırlamaları listeye ekleyin.

Başarı kriterleri: Sonucun neye benzediğini tam olarak tanımlayın, böylece sonucu doğrulayabilirsiniz.

Örneğin, "Giriş hatasını düzelt" gibi belirsiz bir komut yerine, "Kullanıcılar doğru kimlik bilgilerini girdikten sonra boş bir ekran gördükleri giriş hatasını düzelt. Sorun auth.js dosyasında. Hata işleme ekleyin ve API çağrısı başarısız olursa kullanıcı dostu bir mesaj görüntüleyin." gibi bir komut çok daha iyi olacaktır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge'de komut şablonları oluşturup saklayarak ve bunları doğrudan görevlere bağlayarak herkesin Devin'e doğru şekilde iş atamasını kolaylaştırın.

Devin'in planını ve gerekçesini inceleyin

Devin kodlamaya başlamadan önce size planını sunar. Bu, insan gözetimi için kritik bir kontrol noktasıdır. Yanlış anlaşılmaları, kötü koda dönüşmeden önce yakalama fırsatınız budur.

Planı incelerken mantıklı adımlar, doğru dosya tanımlama ve takımınızın standartlarına uygun bir yaklaşım arayın. Bir şey ters görünüyorsa, geri bildirimde bulunabilir ve Devin'den planını ayarlamasını isteyebilirsiniz. Akıl yürütme izi, belirli kararları neden aldığını açıklayarak, size süreç hakkında değerli bilgiler verir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Görev Yorumları'nda plan incelemelerini belgeleyerek tüm AI destekli işler için net bir denetim izi oluşturun. Bu, tüm geri bildirimlerin ve onayların geçmiş kaydını oluşturur ve bu da daha sonra kalite kontrol ve hata ayıklama için çok değerlidir. Yorumlarınızı doğrudan görevlerde kullanıcılara atayarak yorumlarınızın görülmesini sağlayın ve atanan yorumları bir Kontrol Listesi'nde hızlıca görünümünü sağlayın.

Çekme Talebini onaylayın

Devin işi tamamladığında, GitHub'da kod değişikliklerini, yazdığı yeni testleri ve belgeleri içeren bir Çekme Talebi açacaktır. Bu aşamada, standart kod inceleme süreciniz devreye girer. AI tarafından oluşturulan kod, insan tarafından yazılan kod kadar dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

İnceleme sırasında şunları kontrol edin:

Kod kalitesi: Kod, takımınızın stil kılavuzlarına ve en iyi uygulamalarına uygun mu?

Test kapsamı: Devin, değişikliklerini doğrulamak için testler ekledi mi veya güncelledi mi?

Dokümantasyon: Çekme talebi açıklaması açık mı ve gerekli yerlerde yorumlar var mı?

Memnun kaldığınızda, PR'yi onaylayabilir ve birleştirebilirsiniz. İşte bu noktada entegre bir sisteme sahip olmanın faydaları ortaya çıkar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp GitHub entegrasyonunu kullanarak bir çekme talebini birleştirdiğinizde görev durumlarını otomatik olarak "Tamamlandı" olarak güncelleyerek proje panonuzu manuel bir çaba harcamadan mükemmel bir şekilde senkronize tutun .

Girişim Ş Akışınızda Devin AI'yı Kullanmak İçin En İyi Uygulamalar

Takımınıza bir oyun kitabı olmadan güçlü bir AI aracına erişim izni vermek kaosa yol açabilir. Sonuçta, hatalı kodların üretime birleştirilmesi veya geliştiricilerin AI'nın hatalarını düzeltmekle zaman kaybetmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu önlemek için, takımınızın Devin ile nasıl çalıştığına dair net en iyi uygulamalar belirlemeniz gerekir. ✨

Küçük adımlarla başlayın: Takımınızın Devin'in güçlü yönlerini ve etkili komutlar yazmayı öğrenmesine yardımcı olmak için düşük riskli, kritik olmayan görevlerle başlayın.

Net kabul kriterleri belirleyin : Devin, "tamamlandı"nın ne anlama geldiğine dair belirli, ölçülebilir gereksinimler olduğunda en iyi performansı gösterir. : Devin, "tamamlandı"nın ne anlama geldiğine dair belirli, ölçülebilir gereksinimler olduğunda en iyi performansı gösterir.

İnsan denetimini sürdürün: Her çekme talebi birleştirilmeden önce mutlaka bir insan geliştirici tarafından incelenip onaylanmalıdır.

Dal korumayı kullanın: GitHub depolarınızı, korumalı dallarda onay gerektirecek şekilde yapılandırın ve Devin'in kodunu doğrudan birleştirmesini önleyin.

AI işlerini ayrı olarak takip edin: Daha iyi raporlama ve hız izleme için Devin'e atanan görevlerle insan geliştiricilere atanan görevleri birbirinden ayırın.

Kabile bilgisini belgelendirin: Teknik belgelerinizi güncel tutun, böylece Devin sizin özel kod tabanı kalıplarınızı ve standartlarınızı öğrenebilir.

Koruma önlemleri belirleyin: Devin'in kod tabanının hangi kısımlarını değiştirebileceğini ve hangilerinin sınır dışı olduğunu açıkça tanımlayın.

ClickUp'ta ş akışınızı operasyonel hale getirerek raporları kolayca filtreleyin ve oluşturun, her AI tarafından oluşturulan PR'yi kıdemli geliştiricilerin onaylamasını sağlayın ve tüm teknik belgelerinizi ve hızlı şablonlarınızı tek bir yerde tutun.

Takımınızın ilerlemesini görselleştirin ve AI ile insan geliştirme hızını karşılaştırarak darboğazları ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin.

AI destekli güncellemelerle ClickUp gösterge panelleri

Devin AI Kullanımının Sınırlamaları

Devin güçlü bir araç olsa da, sihirli bir çözüm değildir. Sınırlarını anlamak, gerçekçi beklentiler oluşturmak ve hayal kırıklığını önlemek için anahtardır. Bu sınırları dürüstçe sunmak, takımınızın aracı etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

Karmaşık mimari kararlar: Devin, mevcut kalıpları takip etmekte mükemmeldir, ancak üst düzey tasarım kararları alamaz veya sıfırdan yeni bir sistem tasarlayamaz.

Belirsiz gereksinimler: Belirsiz veya eksik komutlar, öngörülemeyen ve genellikle yanlış sonuçlara yol açar.

Yenilikçi problem çözme: Devin, daha önce karşılaştığı sorunlara benzer görevlerde en iyi performansı gösterir. Yaratıcı, alışılmışın dışında düşünme gerektiren gerçekten yenilikçi zorluklarda ise zorlanır.

Güvenlik açısından kritik kod: Kimlik doğrulama, şifreleme veya hassas veri işleme ile ilgili görevleri bir AI'ya devretmemelisiniz.

Sistemler arası hata ayıklama: Birden fazla mikro hizmet veya altyapı bileşenini kapsayan sorunları teşhis etmek, Devin'in tek başına halledemeyeceği kadar karmaşık olabilir.

Bağlam penceresi sınırları: Çok büyük ve karmaşık kod tabanları için Devin, bir görevı doğru bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli tüm bağlamı tutamayabilir.

Bu sınırlamalar, güçlü bir proje yönetimi sürecinin önemini daha da artırmaktadır. Görev tanımlarının net olmasını sağlayan, yapılandırılmış şablonlar sunan ve her anahtar kontrol noktasında insan denetimini uygulayan bir sisteme ihtiyacınız vardır.

Startup Geliştirme için Devin AI'ya Alternatif

Devin kod oluşturmada mükemmel olsa da, bu yapbozun sadece bir parçasıdır. Startup'lar, ister insan ister AI tarafından yapılsın, tüm geliştirme işlerini yönetmek, izlemek ve koordine etmek için kapsamlı bir sisteme ihtiyaç duyar.

Devin, GitHub, Slack ve ayrı bir proje yönetimi aracını aynı anda kullanmak, tam da takımların hızını yavaşlatan, planlanmamış, denetimsiz ve stratejisiz, birbirinden bağımsız AI araçlarının yaygınlaşmasına ve AI yaygınlaşmasına yol açar. Bu da para israfına ve çifte çabaya neden olur.

ClickUp ile proje yönetiminizi, belgelerinizi ve iletişiminizi tek bir yerde merkezileştirerek bu sorunu ortadan kaldırın.

ClickUp'ın AI Kurumsal Search özelliği ile kodla ilgili notları, görevleri ve sohbetleri elinizin altında tutun

ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanı —projeler, belgeler, konuşmalar ve bağlamsal AI zekasının sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığı tek ve güvenli bir platform— her şeyi bir araya getirir ve ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızda zeka sağlar.

AI destekli görev oluşturma: ClickUp Brain'i kullanarak basit bir komutla ayrıntılı görev açıklamaları, alt görevler ve kabul kriterleri oluşturun.

Bilgi yönetimi: ClickUp Brain ile tüm ClickUp belgelerinizi, görevlerinizi ve yorumlarınızı arayarak ihtiyacınız olan içeriği anında bulun.

Otomasyon yardımı: ClickUp'ta doğal dil kullanarak karmaşık yönlendirme ve durum güncelleme kuralları belirleyerek zaman kazanın.

Teknik bilgiye sahip olmayan takım üyelerinin bile projeyi derinlemesine anlayarak geliştirme görevlerini yerine getirmelerini sağlayın — ClickUp'ın Codegen Agent özelliği, AI kodlama yeteneklerini doğrudan proje yönetimi merkezinize getirir.

Müşteri desteği: Temsilcilerin bildirilen sorunlara göre kod değişiklikleri oluşturmasına izin vererek destek biletlerini gerçek düzeltmelere dönüştürün.

Ürün yöneticileri: Mühendislik döngülerini beklemeden ürün gereksinim belgelerini (PRD'ler) çalışan prototiplere dönüştürün.

Mühendislik ve QA: Test paketlerinin oluşturma sürecini doğrudan gereksinimlerden otomasyon ile otomatikleştirerek takımınızın daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde teslimat yapmasına yardımcı olun.

ClickUp ile geliştirme ş akışlarınızı otomasyon ile otomatikleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin:

Startup Takımları için Devin AI Alternatifleri

Devin, güçlü bir otonom ajandır, ancak piyasadaki tek AI kodlama aracı değildir. Startup'ınız için doğru seçim, geliştiricilerinize yardımcı olacak bir araca mı yoksa görevleri devredecek bir araca mı ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

İşte kodlama için popüler bazı araçların hızlı bir karşılaştırması.

Araç En Uygun Olduğu Durumlar Anahtar Özellik Dikkate alınması gerekenler GitHub Copilot Düzenleyici içi kod tamamlama Yazarken gerçek zamanlı öneriler Tüm geliştirme sürecini yürütmek için bir insan gereklidir. İmleç AI öncelikli kod düzenleme IDE'de sohbet tabanlı kod üretimi Hala sürekli geliştirici denetimi gerektirir Replit Agent Hızlı prototipler Tarayıcı tabanlı geliştirme ortamı Karmaşık üretim uygulamalarıyla sınırlıdır Claude/ChatGPT Kod açıklaması ve kod parçacıkları Konuşma tabanlı kod yardımı Kod tabanınızla doğrudan entegrasyon yok Devin AI Otonom görev tamamlama PR çıktısı ile uçtan uca geliştirme Net, iyi tanımlanmış görev tanımları gerektirir

Çoğu alternatif, bağımsız olarak çalışmak yerine geliştiricinin ş akışını güçlendirmek için tasarlanmış kod asistanlarıdır. Devin, tüm görevleri özerk bir şekilde yerine getirme yeteneği ile öne çıkmaktadır. Hangi aracı seçerseniz seçin, tüm çalışmaları izlemek ve koordine etmek için yine de sağlam bir proje yönetimi platformuna ihtiyacınız olacaktır.

💡ClickUp Brain, ClickUp içinde kodlama ortağınız olarak çalışır.

ClickUp ile Startup Geliştirme Ş Akışlarınızı Yönetin

Devin AI, startup'ların mühendislik çıktılarını katlamak için güçlü bir yol sunar, ancak en etkili olduğu durum, açık kabul kriterleri olan, iyi tanımlanmış, tekrarlanabilir kodlama görevleri için kullanıldığında ortaya çıkar. İnsan gözetimi sadece bir öneri değil, zorunluluktur. AI tarafından üretilen kod, insan tarafından yazılan kodla aynı düzeyde titiz bir inceleme gerektirir. Küçük, düşük riskli görevlerle başlayarak, takımınız etkili yönlendirme ve inceleme ş akışları için gerekli gücü geliştirebilir. 🤩

AI destekli bir iş akışını yönetmek için görünürlük, koordinasyon ve net süreçler gerekir. ClickUp ile AI destekli startup'ınız için proje yönetimi altyapısını oluşturun. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve tüm geliştirme çalışmalarınızı (insan ve AI tarafından üretilen) tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirin.

Sık Sorulan Sorular

Devin, net spesifikasyonlar verildiğinde web uygulamaları, dahili araçlar ve API entegrasyonları için işlevsel MVP'ler oluşturabilir. Ancak, yeni mimarilere sahip karmaşık ürünler, planlama ve denetim aşamalarında insan geliştiricilerin katılımından hala faydalanmaktadır.

Devin'in iyi performans göstermesi için teknik bağlam gereklidir, çünkü net komutlar vermeniz ve Çekme Taleblerini anlamanız gerekir. Teknik bilgiye sahip olmayan kurucular, kod incelemesi ve denetimini yapmak üzere bir teknik danışmanla işbirliği yaparak Devin'i etkili bir şekilde kullanabilirler.

Devin, mantığını gösterir ve anahtar kontrol noktalarında onay için duraklama yapar. Tüm Çekme Talepleri birleştirilmeden önce incelenmelidir. Her bir görev için Devin'in çıktısını kıdemli bir geliştiricinin incelemesini planlamalısınız.

Devin, görevlerin hesaplama süresini tükettiği oturum tabanlı bir fiyatlandırma modeli kullanır ve farklı plan seviyeleri mevcuttur. Startup'ınızın beklenen kullanımına uygun güncel fiyatlandırma ayrıntıları için doğrudan Cognition AI ile iletişime geçmelisiniz.

Devin, tekrarlayan görevleri üstlenerek geliştiricilerin kapasitesini artırır, ancak mimari kararları alan ve karmaşık problemleri çözen insan geliştiricilerin yerini almaz. Devin'i mevcut takımınızın gücünü katlayan bir unsur olarak düşünün.

Güvenlik açısından kritik kodları, karmaşık mimari kararları ve yaratıcı problem çözme gerektiren yeni sorunları delege etmekten kaçının. Devin, belgelenmiş kalıplara ve net kabul kriterlerine sahip, iyi tanımlanmış, tekrarlanabilir görevlerde mükemmeldir.