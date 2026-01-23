AI Akışlarınızda Gemini API'yi Kullanma

Çoğu geliştirici, Gemini API'yi 10 dakikadan daha kısa sürede çalışır hale getirebilir.

Asıl zorluk, kurulumdan sonra başlar.

Bu kılavuz, API anahtarınızı nasıl alacağınızı, SDK'yı nasıl yükleyeceğinizi ve ilk isteğinizi nasıl yapacağınızı gösterir.

Ayrıca, API ş akışlarınızı düzenli tutmayı da öğreneceksiniz, böylece takımınız çözümleri yeniden icat etmek veya belgeleri aramakla zaman kaybetmeyecek.

Gemini API nedir?

Gemini API, Google'ın multimodal AI modelleri ailesine erişim için kullandığı arayüzdür ve geliştiricilerin metin oluşturma, görüntü anlama, kod yardımı ve konuşma AI'sını uygulamalara entegre etmelerini sağlar.

Bu, ürün takımlarına, mühendislere ve ürünlerine sıfırdan büyük dil modelleri oluşturmadan güçlü AI yetenekleri eklemek isteyen işletmelere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Gemini 3 Flash ve Gemini 3 Pro gibi Gemini'nin büyük dil modelleri multimodaldır, yani metin, görüntü, ses ve video dahil olmak üzere birçok türde girişi işleyebilirler. API, bilgisayar sistemlerinin internet üzerinden iletişim kurması için standart bir yöntem olan REST API mimarisini kullanır.

İşleri daha da kolaylaştırmak için Google, Python, JavaScript ve Go gibi popüler diller için Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK'lar) sağlar. API ile Google AI Studio arasındaki farkı anlamak faydalıdır.

Birincil kullanım Üretim uygulamaları Prototip oluşturma ve test etme Erişim yöntemi Kod tabanlı SDK çağrıları Web tabanlı görsel arayüz En uygun olduğu durumlar Uygulama geliştiren geliştiriciler Komut istemlerini deneme

Gemini API Anahtarınızı Nasıl Alabilirsiniz?

Takımınız oluşturmaya hazır olabilir, ancak önce bir API anahtarına ihtiyacınız var.

Gemini API'yi kullanmak için, isteklerinizi kimlik doğrulama için bir anahtarla doğrulamanız gerekir ve bu anahtarları yönetmek, daha sorunsuz bir ş Akışı yönetimi için ilk adımdır. Başlamak için bir Google hesabına ihtiyacınız olacak.

Anahtarınızı şu şekilde alabilirsiniz:

Google AI Studio'ya gidin Google hesabınızla giriş yapın Sol kenar çubuğunda API anahtarı al seçeneğine tıklayın. Yeni bir projede API anahtarı oluştur seçeneğini seçin veya mevcut bir Google Cloud projesini seçin. Oluşturulan anahtarınızı hemen kopyalayın ve güvenli bir konumda saklayın.

API anahtarı, Gemini kotanıza ve faturalandırmanıza erişim sağlar; onu bir şifre gibi kullanın. 🔑

Daha büyük takımlar için, daha gelişmiş kontroller sunan Google Bulut Konsolu aracılığıyla anahtarları da yönetebilirsiniz.

Gemini SDK'yı Yükleme

Yeni bir geliştirici AI projenize katılır, ancak ilk gününü kod yazmak yerine ortam kurulumuyla uğraşarak geçirir.

Python sürümleri yanlış ya da bir bağımlılık eksik, bu da klasik "benim makinemde çalışıyor" baş ağrısına yol açıyor.

Bu, genellikle geliştiricilerin haftada 3 saat kaybetmelerinin nedenidir. Bu tür tutarsızlıklar, işe alım sürecini yavaşlatır ve değerli mühendislik zamanını boşa harcayan öngörülemeyen hatalara yol açar.

SDK veya Yazılım Geliştirme Kiti, kimlik doğrulama, istek biçimlendirme ve yanıt ayrıştırma işlemlerini sizin için gerçekleştirerek bu API etkileşimlerini basitleştirir. Kurulum sorunlarını önlemek için, takımınızın Gemini SDK'yı yüklemek için standartlaştırılmış, belgelenmiş bir sürece ihtiyacı vardır.

En yaygın ortamlar için yükleme işlemi aşağıdaki gibidir.

Python için:

Not: Python 3. 9 veya daha yeni bir sürümüne ihtiyacınız olacak. Diğer projelerle çakışmaları önlemek için sanal ortam kullanmak en iyi uygulamadır.

JavaScript/Node.js için:

Not: Bu, Node.js ortamında kullanım içindir.

Yüklemeden sonra, API anahtarınızı bir ortam değişkeni olarak ayarlamanız gerekir. Bu, anahtarınızı güvenli tutar ve kaynak kodunuzdan uzak tutar.

Mac/Linux'ta: GEMINI_API_KEY="API anahtarınız-buraya"

Windows'ta: setx GEMINI_API_KEY "api anahtarınız-buraya"

Kullanacağınız SDK için birkaç seçeneğiniz var:

Python SDK: Kapsamlı belgeleriyle en popüler seçenek. Veri bilimi ve arka uç uygulamaları için idealdir.

JavaScript SDK: Web uygulamaları ve Node.js arka uçları oluşturmak için en iyi seçenek

Go SDK: Go'da yüksek performanslı mikro hizmetler geliştiren geliştiriciler için mükemmel bir seçim.

REST API: Resmi SDK'sı olmayan bir dil kullanıyorsanız, her zaman REST API'ye doğrudan HTTP istekleri gönderebilirsiniz.

İlk Gemini API İsteğinizi Nasıl Yapabilirsiniz?

Takımınız nihayet API çağrıları yapıyor, ancak her geliştirici bunu kendi başına çözmeye çalışıyor.

Başarılı bir API çağrısı basittir: Gemini modeline bir komut gönderirsiniz ve yanıt alırsınız.

Asıl zorluk, bu süreci tüm takımınız için tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir hale getirmektir. İşte ilk isteğinizi nasıl yapacağınızla ilgili birkaç örnek.

Python örneği

Bu kod, Gemini API'ye basit bir metin komutu gönderir ve yanıtı yazdırır.

Bunu ayrıntılı olarak inceleyelim:

İçe aktarma ve yapılandırma: Bu, Google kitaplığını yükler ve daha önce yapılandırdığınız API anahtarını kullanarak kimlik doğrulamayı ayarlar.

Modeli başlatın: Burada, koda hangi Gemini modelini kullanacağını söylüyorsunuz. Gemini 3 Flash , yüksek hızlı, yüksek hacimli görevler için optimize edilmiştir, Gemini 3 Pro ise derin muhakeme ve karmaşık, çok adımlı ş Akışları için tasarlanmıştır.

İçerik oluşturun: Bu eylemdir. Sorunuzu modele gönderiyorsunuz.

Çıktıya erişim: Modelin yanıtı yanıt nesnesinde saklanır ve yanıt. metin ile metne erişebilirsiniz.

JavaScript örneği

Node.js ortamında iş yapıyorsanız, süreç benzerdir ancak JavaScript'in async/await sözdizimi kullanılır.

REST API örneği

Python veya JavaScript kullanmıyorsanız, curl komutunu kullanarak API ile doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bu, hızlı testler veya özel SDK'sı olmayan dillerde kullanım için idealdir.

Bu komut, API uç noktasına bir HTTP isteği gönderir ve yanıtı bir JSON nesnesi olarak döndürür.

Paylaşılan bir kitaplık oluşturarak takımınızın başarıya ulaşan kod parçacıklarını ve komut istemlerini kolayca bulup yeniden kullanmasını sağlayın.

Gemini API ile Neler Oluşturabilirsiniz?

Gemini API inanılmaz derecede çok yönlüdür. İşte oluşturabileceğiniz bazı şeyler:

İçerik oluşturma araçları: Blog taslaklarını, sosyal medya gönderilerini ve pazarlama metinlerini otomasyonla otomatikleştirin.

Sohbet robotları ve sanal asistanlar: Müşteri desteği veya iç yardım masaları için konuşma arayüzleri oluşturun.

Kod yardımı: Kod parçacıkları oluşturun, karmaşık fonksiyonları açıklayın ve hataları gidermeye yardımcı olun.

Veri analizi yardımcıları: Yoğun raporları özetleyin ve yapılandırılmamış metinlerden anahtar bilgileri çıkarın.

Çok modlu uygulamalar: Görüntüleri analiz edin veya video içeriğini işleyerek aranabilir hale getirin.

Belge işleme: PDF'lerden bilgi çıkarın ve belgeleri farklı dillere çevirin.

Gemini ile ajan ş akışları oluşturma

Soruları doğrusal olarak yanıtlayan standart bir sohbet robotunun aksine, Gemini'deki ajan ş akışı, modelin bir hedefi algılamasına, bir plan üzerinden mantık yürütmesine ve harici araçlar üzerinde bir dizi otonom eylem gerçekleştirmesine olanak tanır.

Bu "ajan" dönüşümü, Gemini 3 ekosistemindeki üç temel özellik tarafından desteklenmektedir:

Yerel "Düşünme" Modu: thinking_level parametresini kullanarak, artık hız için "düşük" ve karmaşık görevler için "yüksek" arasında geçiş yapabilirsiniz. Yüksek akıl yürütme modunda, Gemini 3 Pro, bir cevap vermeden önce kendi mantığını doğrulamak için gizli "düşünce belirteçleri" oluşturur ve bu da halüsinasyonları önemli ölçüde azaltır.

Düşünce İmzaları: Çok adımlı görevlerde "mantık sapması"nı önlemek için API artık şifrelenmiş Düşünce İmzaları yayınlamaktadır. Geliştiriciler, ajanın farklı API çağrıları ve araç yürütmeleri arasında tam olarak aynı düşünce akışını sürdürmesini sağlamak için bu imzaları konuşma geçmişine geri aktarmalıdır.

Model Context Protocol (MCP): Gemini artık araçlara bağlanmak için endüstri standardı MCP'yi kullanıyor. Bu, her bir fonksiyon için özel entegrasyon kodu yazmanıza gerek kalmadan, ajansınızın mevcut veritabanlarınıza, Slack'e veya GitHub'a anında "bağlantı kurmasını" sağlar. Gemini artık araçlara bağlanmak için endüstri standardı MCP'yi kullanıyor. Bu, her bir fonksiyon için özel entegrasyon kodu yazmanıza gerek kalmadan, ajansınızın mevcut veritabanlarınıza, Slack'e veya GitHub'a anında "bağlantı kurmasını" sağlar.

Python Örneği: Araştırma ajanı oluşturma

Bu snippet, en son Gemini SDK aracılığıyla kalıcı bir "düşünce akışı" sürdüren yüksek mantık yeteneğine sahip bir ajanı nasıl başlatacağınızı gösterir.

📖 Daha fazla bilgi: İşletmeniz için Chatbot'u Kullanma

Gemini API Anahtarınızı Güvenli Tutma

Takımınız özellikleri piyasaya sürüyor, ancak güvenlik uygulamalarınız ikinci planda kalıyor.

API anahtarları bazen kodda bırakılır ve bu da 2024 yılında GitHub'a sızan 23,7 milyon gizli bilginin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca, bu anahtarları değiştirmek için resmi bir süreç yoktur. Bu durum, kuruluşunuzu yetkisiz kullanıma karşı savunmasız bırakır ve bu da beklenmedik faturalar ve ciddi güvenlik ihlallerine yol açabilir.

Güvenliğe reaktif bir yaklaşım, felakete davetiye çıkarmaktır. Uygulamalarınızı ve şirketinizin verilerini korumak için kimlik bilgilerini yönetmek üzere proaktif bir bilgi yönetim sistemine ihtiyacınız var.

Gemini API anahtarınızı güvenlikte tutmak için gerekli en iyi uygulamalar şunlardır:

Ortam değişkenlerini kullanın: Anahtarları asla kaynak kodunuza doğrudan sabit kodlamayın. Bunları env dosyalarında veya sistem ortam değişkenlerinde saklayın.

Add . env to your . gitignore : Bu basit adım, gizli anahtarlarınızı yanlışlıkla halka açık bir kod deposuna commit etmenizi önler.

Anahtarları düzenli olarak değiştirin: Google Cloud Console'da dönemsel olarak yeni anahtarlar oluşturun ve eskilerini devre dışı bırakın.

Erişim denetimleri uygulayın: Google Bulut'un Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) özelliğini kullanarak takımınızda API anahtarlarını görüntüleyebilecek veya yönetebilecek kişileri kısıtlayın.

Kullanımı izleyin: Google Cloud Console'daki API kullanım gösterge panelini takip ederek, güvenlik ihlali olabileceğini gösteren olağandışı etkinlikleri tespit edin.

Ortamlar için ayrı anahtarlar kullanın: Potansiyel bir sızıntının etkisini sınırlamak için geliştirme, hazırlık ve üretim ortamlarınız için farklı anahtarlar kullanın.

Gemini fiyatlandırması

Gemini 3 Flash: 1 milyon giriş başına ~0,50 $ / 1 milyon çıkış başına 3,00 $

Gemini 3 Pro: 1 milyon girdi başına ~2,00 $ / 1 milyon çıktı başına 12,00 $ (200 bin altındaki bağlamlar için)

Arama Temellendirme: Google, aylık ücretsiz kotayı (5.000 sorgu) aştığınızda, temellendirme için 1.000 sorgu başına 14 dolar ücret almaktadır.

Gemini API'yi Kullanmanın Sınırlamaları

Uygulamanız yayında, ancak beklenmedik sorunlarla karşılaşıyorsunuz.

API, yoğun saatlerde beklediğinizden daha yavaş çalışıyor veya kullanıcıları karıştıran tutarsız yanıtlar veriyor.

API'nin sınırlamalarını anlamak ilk adımdır; geçici çözümlerinizi belgelemek, etkili bir şekilde ölçeklendirmenize yardımcı olur.

Aşağıdaki yaygın kısıtlamaların farkında olun:

Hız sınırları: Ücretsiz katmanda dakika başına istek ve günlük belirteç sayısı sınırları vardır, bu da yüksek hacimli uygulamalarda darboğazlara neden olabilir.

Gecikme değişkenliği: Yanıt süreleri, komutunuzun karmaşıklığına ve genel sunucu yüküne göre değişebilir.

Bağlam penceresi kısıtlamaları: Her modelin tek bir istekte işleyebileceği maksimum belirteç sayısı (kelimeler ve kelime parçaları) vardır, bu da çok uzun belgeleri özetlemek için bir zorluk oluşturabilir.

Bölgesel kullanılabilirlik: Bazı modeller veya özellikler tüm coğrafi bölgelerde kullanılamayabilir.

Çıktı tutarlılığı: Üretken AI, aynı komut için bile biraz farklı sonuçlar üretebilir, bu da ş akışınıza doğrulama adımları eklemenizi gerektirebilir.

Gerçek zamanlı veri yok: Modellerin bilgileri gerçek zamanlı olarak güncellenmediğinden, çok yakın zamanda gerçekleşen etkinlikler hakkında bilgi sağlayamazlar.

Open AI aracılığıyla

OpenAI'nin API platformu, karmaşık, "düşünen" uygulamalar geliştiren geliştiriciler için birincil rakip olmaya devam ediyor. GPT-5. 2 serisinin piyasaya sürülmesiyle OpenAI, modelin yanıt vermeden önce mantığını doğrulamak için otomatik olarak durakladığı " Agencyic Reasoning"e doğru ilerlemiştir.

Gemini'nin Google Çalışma Alanı ile sıkı entegrasyonunun aksine, OpenAI daha modüler bir "Foundry" yaklaşımı sunarak Azure ve AWS gibi farklı bulut sağlayıcıları arasında ölçeklenebilen, satıcıdan bağımsız bir platform isteyen geliştiriciler için tercih edilen bir seçenek haline geliyor.

Gemini 3 Flash ise çok daha hızlı video işleme ve 2 milyon belirteçlik çok daha büyük bir bağlam penceresi sunarken, GPT-5. 2 şu anda yerel bağlamını 400.000 belirteç ile sınırlandırıyor.

OpenAI API'nin en iyi özellikleri

Düşünme Modu 'nu kullanarak, nihai cevabı oluşturmadan önce dahili doğrulama gerektiren karmaşık, çok adımlı sorunları ele alın.

Düşük gecikmeli, çok modlu deneyimler oluşturmak için Realtime API 'ye erişin. Bu deneyimler arasında yerel konuşma-konuşma etkileşimleri de bulunur.

Dosya Arama API'sı (Vector Store) ile yerleşik belge yönetimi özelliğine sahip RAG (Retrieval-Augmented Generation) sistemleri oluşturun.

OpenAI API sınırlamaları

Dikkatli bir şekilde izlenmezse, özellikle GPT-5 gibi yüksek akıl yürütme modellerini kullanırken kullanım çok hızlı bir şekilde pahalı hale gelebilir. 2 Pro

OpenAI API fiyatlandırması

GPT-5. 2: 1,75 $/1 milyon girdi | 14,00 $/1 milyon çıktı

GPT-5. 2 Pro: 21,00 $/1 milyon girdi | 168,00 $/1 milyon çıktı

GPT-5 Mini: 0,25 $/1 milyon giriş | 2,00 $/1 milyon çıktı

OpenAI API derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (840+ yorum)

Gartner Peer Insights: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar OpenAI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

AI modellerinden ve özellikle API erişiminden çok etkilendik. OpenAI'yi CRM çözümlerimize (BROSH CRM) entegre ederek, AI destekli otomasyon sayesinde müşterilerimize gerçek ve somut bir değer sunabiliyoruz. OpenAI, BROSH CRM'nin birçok alanda gelişmiş AI tabanlı yetenekler sunmasını sağlıyor. Müşterilerimiz, CRM verilerinden doğrudan üretilen, iletişim kanallarında yüksek kaliteli, bağlam farkında AI yanıtlarından yararlanıyor. Bu, müşteri etkileşimlerini önemli ölçüde iyileştirirken zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor.

AI modellerinden ve özellikle API erişiminden çok etkilendik. OpenAI'yi CRM çözümlerimize (BROSH CRM) entegre ederek, AI destekli otomasyon sayesinde müşterilerimize gerçek ve somut bir değer sunabiliyoruz. OpenAI, BROSH CRM'nin birçok alanda gelişmiş AI tabanlı yetenekler sunmasını sağlıyor. Müşterilerimiz, CRM verilerinden doğrudan üretilen, iletişim kanallarında yüksek kaliteli, bağlam farkında AI yanıtlarından yararlanıyor. Bu, müşteri etkileşimlerini önemli ölçüde iyileştirirken zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor.

3. Claude API (Yüksek riskli kodlama ve incelikli teknik yazım için en iyisi)

Claude aracılığıyla

Anthropic tarafından geliştirilen Claude, teknik doğruluk ve "insan benzeri" muhakemeyi önceliklendiren geliştiriciler için ideal bir alternatiftir. Claude 4. 5 Sonnet, yazılım mühendisliği için en güvenilir model olarak kabul edilir ve SWE-bench gibi kodlama benchmarklarında diğer modellerden sürekli olarak daha iyi performans gösterir.

Öne çıkan özelliklerinden biri, modelin yerel terminaliniz ve dosya sisteminizle doğrudan etkileşime girerek hata ayıklama ve kod gönderme işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayan ajan CLI aracı Claude Code'dur.

Gemini 3 Pro, aynı anda büyük miktarda veriyi (1 saatlik bir video gibi) işlemekte mükemmeldir, ancak Claude, işlenen verinin hacmi kadar çıktının "havası" ve hassasiyetinin daha önemli olduğu görevler için sıklıkla tercih edilir.

Claude API'nin en iyi özellikleri

İlgili belgeleri ve kodları daha iyi bir bağlam için gruplandırmanıza olanak tanıyan Claude Projects kullanarak karmaşık proje mantığını koruyun.

Prompt Caching özelliğini kullanarak tekrarlayan, yüksek hacimli isteklerin maliyetini ve gecikme süresini önemli ölçüde azaltın.

Analiz Aracı (Kod Yürütme) kullanarak modelin ortamında gerçek zamanlı olarak kodu yürütün ve test edin.

Claude API sınırlamaları

Claude şu anda yerel görüntü veya video oluşturma araçlarına sahip değildir, bu nedenle geliştiricilerin görsel yaratıcı işler için üçüncü taraf API'lerle entegrasyon yapması gerekmektedir.

Claude API fiyatlandırması

Claude 4. 5 Opus: 15,00 $/1 milyon girdi | 75,00 $/1 milyon çıktı

Claude 4. 5 Sonnet: 3,00 $/1 milyon giriş | 15,00 $/1 milyon çıkış

Claude 4. 5 Haiku: 1,00 $/1 milyon girdi | 5,00 $/1 milyon çıktı

Claude API puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Claude API hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

API kullanım ücreti ChatGPT veya Gemini'den daha pahalıdır, ancak sadece soru sormak istiyorsanız masaüstü sürümünü kullanabilirsiniz, bu yüzden çok da önemli değildir. Ancak, bunu bir uygulamaya entegre etmek istiyorsanız en iyi seçenek değildir.

API kullanım ücreti ChatGPT veya Gemini'den daha pahalıdır, ancak sadece soru sormak istiyorsanız masaüstü sürümünü kullanabilirsiniz, bu yüzden çok da önemli değildir. Ancak, bunu bir uygulamaya entegre etmek istiyorsanız en iyi seçenek değildir.

4. Mistral AI (Açık ağırlık esnekliği ve veri egemenliği için en iyisi)

Mistral AI aracılığıyla

Mistral AI, Google ve OpenAI'nin "Kapalı" sistemlerine alternatif sunan yüksek performanslı modeller sağlar. Veri egemenliği gerektiren veya kendi özel altyapılarında modeller dağıtmak isteyen kurumsal işletmeler için lider olarak kabul edilir.

Mistral'ın Mistral Large 3 gibi amiral gemisi modelleri, verimli ve "filtrelenmemiş" olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da geliştiricilere Gemini veya Claude'da sıklıkla görülen daha katı güvenlik önlemlerine kıyasla modelin davranışı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Mistral AI'nın en iyi özellikleri

Maksimum veri gizliliği ve güvenliki için modelleri kendi donanımınızda veya VPC'nizde (Sanal Özel Bulut) dağıtın.

Mistral Memories 'i kullanarak, verileri manuel olarak yeniden göndermeden farklı oturumlar arasında anahtar bağlamları kaydedin ve geri çağırın.

Bağlayıcı Dizini'ne erişerek modellerinizi Notion, GitHub ve Slack gibi harici veri kaynaklarına kolayca bağlayın.

Mistral AI sınırlamaları

Mistral için dokümantasyon ve topluluk desteği, Google veya OpenAI için olanlar kadar kapsamlı değildir, bu da yeni geliştiriciler için daha zorlu bir öğrenme süreci anlamına gelebilir.

Mistral AI fiyatlandırması

Mistral Large 3: 2,00 $/1 milyon giriş | 6,00 $/1 milyon çıkış

Mistral Small: 0,20 $/1 milyon giriş | 0,60 $/1 milyon çıkış

Mistral Ücretsiz: Test amaçlı sınırlı API erişimi

Mistral AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (Sınırlı sayıda ilk yorum)

Capterra: 4,5/5 (Sınırlı sayıda ilk yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Mistral AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı görünümü şöyle diyor:

Ülkemizin tarihinden bir şahsiyet hakkında soru sordum. GEMINI, aynı adı ve soyadını taşıyan iki farklı kişiyi doğru bir şekilde ayırt etti: biri tarihçi ve üniversite profesörü, diğeri ise II. Dünya Savaşı sırasında sürgün edilen bir direniş savaşçısı. Mistral AI ise bana sadece ilk kişinin tanımını verdi.

Ülkemizin tarihinden bir şahsiyet hakkında soru sordum. GEMINI, aynı adı ve soyadını taşıyan iki farklı kişiyi doğru bir şekilde ayırt etti: biri tarihçi ve üniversite profesörü, diğeri ise II. Dünya Savaşı sırasında sürgün edilen bir direniş savaşçısı. Mistral AI ise bana sadece ilk kişinin tanımını verdi.

ClickUp ile API'ler Artık Çok Kolay

Google Gemini API'yi kullanmaya başlamak çok kolaydır: bir anahtar alırsınız, bir SDK yükler ve ilk API çağrınızı yaparsınız. Ancak basit bir komut dosyasından üretim uygulamasına geçerken, anahtarları yönetmek, komut istemlerini belgelemek ve takımınızın işlerini düzenli tutmak gibi gerçek zorluklar ortaya çıkar.

Gemini API, güçlü AI yetenekleri sunar, ancak bunu ş akışınıza entegre etmek, dağınık belgeler, parçalı proje izleme ve sonsuz bağlam geçişlerine neden olabilir.

AI geliştirme işlerini görev yönetimi ve dokümantasyon ile birlikte merkezileştiren takımlar daha hızlı hareket eder ve daha iyi bir bağlam sağlar. Bu işleri nerede organize edeceğinizi seçmek, ne kadar etkili bir şekilde yenilik yapabileceğinizi ve işbirliği yapabileceğinizi belirleyecektir.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve birleşik bir çalışma alanının AI geliştirme sürecinizi nasıl dönüştürebileceğini deneyimleyin.

Gemini API Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evet, Google, Google AI Studio aracılığıyla Gemini 3 Flash ve Pro için cömert bir ücretsiz katman sağlamaktadır. Ancak, Google Search Grounding gibi özel araçlar, her ay ilk 5.000 komutunuzdan sonra ücretlidir (1.000 sorgu için 14 $).

Google AI Studio, komut istemlerini denemek ve API anahtarlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanılan web tabanlı bir araçtır. Gemini API, bu AI yeteneklerini kendi uygulamalarınıza entegre etmek için kodunuzda kullandığınız programatik arayüzdür.

Evet, Gemini API çok turlu konuşmaları destekler, bu da onu iç sohbet robotları, müşteri desteği robotları veya takım asistanları oluşturmak için mükemmel bir seçim haline getirir. API'yi sohbet robotunun "beyni" olarak kullanır ve kullanıcı arayüzünü ayrı olarak oluşturursunuz.

Hız sınırları, kullandığınız modele ve ücretsiz mi yoksa ücretli mi bir plan kullandığınıza bağlı olarak değişir. Ücretsiz plan, dakika başına istek sayısı konusunda daha düşük sınırlara sahipken, ücretli planlar üretim uygulamaları için daha yüksek verim sunar.